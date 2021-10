'Kung madapa tayo, bangon lang ulit': Filipina now a registered nurse after 7th licensure exam try

MANILA, Philippines — After failing in a licensure exam six times, a woman has finally fulfilled her dream to become a registered nurse.

According to a “24 Oras” report, Ma. Ernida Peralta said all her sacrifices paid off when she finally passed the test.

"It pays po lahat ng sacrifices kasi ang tagal ko siyang inantay. Sabi ko, 'Lord gusto ko siyang makuha para mairegalo ko sa kanila, para pang palit sa mga sacrifices nila noon nu'ng maliliit pa kami,'" she said.

Ernida graduated from college in 2013 and annually took the board exam until she finally passed.

"Paano ko bubuuin 'yung pangarap ng mga anak ko kung sarili kong pangarap hindi ko mabuo? Ngayon, nakuha ko na siya so nagsisikap ako ngayon para sa pamilya ko," she said.

She believed that with perseverance and dedication everything can be achieved.

"Kung nasa puso po talaga natin 'yung eagerness na makuha 'yung isang bagay, 'wag nating sukuan. Kung madapa tayo, bangon lang ulit. Okay lang umiyak. Okay lang ma-disappoint pero 'wag susuko," she said.