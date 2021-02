Add to cart: Delivery guy marries customer ahead of Valentine's Day

MANILA, Philippines — A delivery guy of an online marketplace recently tied the knot with his customer in Asingan, Pangasinan.

In the Facebook profile of Asingan, Pangasinan public information office, it was shown in a post how Lazada delivery man Marlon Cajucom developed what he described as a "fairytale love story" with his customer Jhasin May Benito.

HINAHATIRAN KO LANG DATI NG PARCEL, NGAYON ASAWA KO NA Isang mala fairy tale ganito inilarawan ni Marlon Cajucom dahil... Posted by Pio Asingan on Tuesday, January 26, 2021

"Kahit sa panaginip kako, sabi ko hindi ko naman inexpect na papasinin ako nito [Jhasin]. Actually yun po talagang nasa isip ko na hindi ako papansinin nito sabi ko kasi maganda, mukhang hindi sanay magtrabaho, nagulat din ako na napakabait din niya napakaapproachable naman po madaling lapitan madaling kausapin" Marlon said.

He shared that he met his wife when he became the regular delivery guy of Jhasin’s mother Mary Grace last October.

"One time nakapagdeliver po ako sa kanila, late na. Nagulat sila, nagtataka sila na late na nagdedeliver pa ako noong time na yun. Natanong ako ni Mama Grace kung may asawa na ako, sabi ko wala pa po. Bakit daw ang sipag sipag ko eh wala pa naman daw ako binubuhay, ang sagot ko po noong time na yun kasama ko po sa pangarap yung magpursige buhay," he narrated.

He added that it was Mary Grace who introduced Jhasin to him. After five deliveries, Marlon and Jhasin became close.

Jhasin said she really felt Marlon's love that’s why she decided to marry him.

"Sa ibang ex ko kasi siya talaga yung mararamdaman mo talagang yung care niya tapos talagang pursigido po siya. Sobrang effort po siya noong nanliligaw siya sa akin kahit sobrang busy siya, nagdedeliver pa rin ng flower sa bahay tsaka ramdam mo naman talaga yung love" Jhasin said.

The two tied the knot last week in a civil ceremony led by Mayor Carlos Lopez Jr.