Maricel Soriano opens up about real health condition

Actress Maricel Soriano in an Instagram post in 2021

MANILA, Philippines — "Diamond Star" Maricel Soriano revealed that she is currently dealing with Arthritis in her spine that affects her mobility.

In her YouTube channel, Maricel opens up about her health condition.

"'Yung spine ko, may Arthritis, hanggang leeg ko. Tapos, 'yung first, na-experience ko ito, in-injectionan ako sa likod. Tapos 'yung sumunod dahil hindi pa nawawala 'yung pain kasi sa side lang, e," she said.

"So ang ginawa nila, mismong sa spine nila ako sinaksakan ng steroid, tapos matagal bago nag-effect kaya iika-ika akong maglakad. Tsaka 'yung paa ko, ang liit ng paa ko, manhid. Parang may mga karayom na tumutusok. On top of it, may pinched nerve ako," she added.

Maricel said that her condition is hereditary.

"Kahit anong gawin ko, talagang magiging ganyan at ganyan. Magiging kagaya ni Mama Bec ako," she said, referring to her sister.

"Ito namang sakit na ito, gumagaling naman ito. Actually, ang sabi nga, 'Magpa-opera ka na para matapos na iyang sakit na yan.' Pupunta tayo doon, pero kasi tinitignan namin lahat ng way kung papaano para hindi nga surgery ang mangyari sana, kasi ayoko.

"Siyempre, nakatikim na ako ng Caesarian, 'di ba? An operation is not a joke, 'di ba? That’s why ako, parang gusto ko rin, ma-introduce din ako d'un sa ibang anggulo para gumaling ako. Saka kaya ko ito." — Video from Maricel Soriano YouTube channel

