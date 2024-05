Luis Manzano cleared of cancer after undergoing biopsy

MANILA, Philippines — Kapamilya host Luis Manzano revealed that he's cleared of cancer.

In his latest vlog on his YouTube channel, Luis said he underwent biopsy because of a mole on his head.

"Akala ko dati pa, nunal, kaya niloloko ko 'yung mga tao na matalino ako, may nunal ako dito. Bata pa ako, alam kong may ganyan na ako.

"So, noong nag-attend kami 'yung party kay Mr. M [Johnny Manahan]... inaayusan ako ng make-up artist, 'yung hairstylist ko na si Jo Garcia, kunsaan alam naman niya na may nunal ako sa [ulo]. Noong nakapa niya, sabi niya, ‘Kuya, parang lumaki ang nunal mo.' E, hindi ko naman nakikita.

"Kaya biglang napaisip ako, kasi iba nga kapag may lumalaking mga nunal. Isa sa mga puwedeng... ay melanoma or skin cancer.

"Kaya kako, ang pinakamaganda as always, ipapa-check ko siya sa doctor. Kasi kadalasan 'yung mga nunal na suspected for whatever, na nakikita mong nagkakaroon ng ibang growth, ibang color."

Luis then said that he booked an appointment to have the mole checked.

"Nagpa-check ako sa Belo sa Alabang. 'Yung una, si Doc, sa derma na tumingin, sabi niya, it looks okay. Sabi niya, it seems okay naman pero ang pinakamaganda is ipa-check sa surgeon," he said.

"Nagpa-check din naman ako sa surgeon. Noong pagka-check niya, same thing ang unang sinabi ni Doc ay 'yung history naman, e, 'Dati pa 'to. Hindi naman ito sudden growth.' So, sabi niya, 'It looks okay naman but if you want to be safe, i-biopsy natin'."

At the end of his vlog, Luis said that he's cleared of cancer.

"Nakuha ko na 'yung results from Makati Med at sinabi nga na benign, clear. Nag-mini-celebration ako, nagpaikli ako ng buhok. Paminsan-minsan may mga ganu'n tayo, 'no, small joys sa buhay. At ako, isa sa small joys ko, kapag bagong gupit ako.

"Hindi parati 'yung manalo ka ng one million. Hindi parati 'yung ikaw yung best sa office, ikaw 'yung pinakamataas na grades. May mga small joys tayo sa buhay na hindi rin biro ang ngiting naibibigay sa atin.

"For sure, napakaraming tao ang dumaraan sa iba't ibang forms ng cancer na hindi biro. Napangiti ako. Si Mommy, actually napaiyak pa, kasi 'yung unang test na nakuha is inconclusive, meaning may mga test pang kailangang gawin.

"But ayun nga, benign. Ang aim ko sa vlog na ito ay for awareness." — Video from Luis Manzano YouTube channel

