LIST: Meet the Miss Universe Philippines 2025 candidates

From left: Oriental Mindoro's Rechel Hoco in Harvey Cenit; Muntinlupa’s Teresita Ssen 'Winwyn' Marquez in Banggo Niu; Quezon Province’s Maria Ahtisa Manalo in Val Taguba; and Nueva Ecija’s (representing the Filipino society of Melbourne) Chanel Olive Thomas in Ryan Ablaza Uson

MANILA, Philippines — Nearly 70 women are vying to succeed Chelsea Manalo as the titleholder of Miss Universe Philippines 2025 for a chance at representing the country in the 74th Miss Universe pageant in Thailand.

From pageant veterans to fan favorites, all paths are leading to a competitive coronation night on May 2 in the Mall of Asia Arena in Pasay City.

Philstar.com has compiled the list of candidates competing in Miss Universe Philippines 2025, the provinces, cities, and societies they represent, and some of their pageant experience (if any).

Albay - Rani Lachmi Dado (25 years old)

- Mutya ng Tabak 2023

Angeles - Ira de Castro (21 years old)

Bacolod - Louise Lian Bobe (28 years old)

Bacoor - Natsumi Sekiguchi (20 years old)

Bago - Kayla Jane Usison (26 years old)

(representing Filipino Society of San Francisco)

Baguio - Gwendoline Meliz Soriano (26 years old)

Basey - Yoshabel Lebico (22 years old)

Batangas - Yana Ysabel Maranan (22 years old)

Benguet - Maiko Ibarde (26 years old)

Bohol - Tyra Rae Goldman (23 years old)

- Mutya Pilipinas Tourism International 2019

- Top Model of the World 2019 Top 15 finish

Bulacan - Franchezca Mae Pacheco (22 years old)

Butuan - Jadine Lezz Banagan (21 years old)

Caloocan - Allyson Ee (25 years old)

(representing Filipino Society of Northern California)

Camarines Norte - Karenza de Leon (27 years old)

(representing Filipino Society of Australia)

- Miss Charity Australia 2023

- Miss Philippines Australia 2023

Camarines Sur - Shaina Rabacal (25 years old)

- Mutya ng Pilipinas - Camarines Sur 2023

Camiguin - Larsine Grace Jensen (20 years old)

Cavite - Jezreal de Ocampo (24 years old)

Cebu City - Gabriella Mai Carballo (26 years old)

Davao - Angeleyh Pasco (20 years old)

(representing Filipino Society of Hawaii)

Dipolog - Jazzle Shannen Iba (18 years old)

Dumaguete - Shamara Krupa (18 years old)

(representing Filipino Society of Great Britain)

Guipos - Princess Nanda Ibrahim (18 years old)

Ifugao - Valerie Claire West (22 years old)

(representing Filipino Society of New York)

Iligan - Juliana Fresado (19 years old)

Ilocos Sur - Jeanne Nicole Lipa (23 years old)

(representing Filipino Society of Washington State)

Iloilo - Angeline Kailani

(representing Filipino Society of England)

- Mr. and Miss Filipinas Royalties UK Pageant

Iloilo City - Karen Nicole Piccio (26 years old)

- Miss Manila 2023 1st runner-up

- Miss Philippines Earth Eco-Tourism 2019

Isabela - Jarina Sandhu (21 years old)

- Queen Isabela 2025

- Mutya ng Cauayan 2024

Kalibo - MJ Fernandez (18 years old)

- Binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2025

- Miss Saint Gabriel College 2024

Laguna - Eloisa Jauod (24 years old)

- Binibining Laguna 2019

- Miss Millennial Philippines Laguna 2019

- Miss Toyota Alabang - Service Center 2019

- Binibining San Pedro Laguna 2018

- Miss Catwalk Philippines 2018

Lapu-Lapu - Natasha Shay Testa (20 years old)

- Binibining Lapu-Lapu 2023 1st runner-up

Las Piñas - Rayanne Kristel David (20 years old)

(representing Filipino Society of Canada-West)

Leyte - Victoria Maelona Johnson (22 years old)

(representing Filipino Society of Florida)

Liliw - Pauline Rowbelle del Mundo (32 years old)

(representing Filipino Society of New Jersey)

Los Baños - Rendelle Ann Caraig (24 years old)

- Miss Universe Philippines Laguna Tourism 2025

- Binibining Laguna 2024

- Subaraw Festival Queen 2024 1st runner-up

Lucena - Renee Isabella dela Cruz (25 years old)

(representing Filipino Society of Sydney)

- Miss Philippines Australia 2023

- Charity Queen Australia 2023

Malay - Taylor Marie DeLuna (22 years old)

(representing Filipino Society of Southern California)

Manila - Jasmine Rovelle Paguio (25 years old)

- Hiyas ng Pilipinas 2024 3rd runner-up

Muntinlupa - Teresita Ssen "Winwyn" Marquez (32 years old)

- Reina Hispanoamericana 2017

- Binibining Pilipinas 2015 Top 15 finish

Naga - Zoe Sofia Gabon (24 years old)

(representing Filipino Society of Virginia)

Naic - Kaye Pastelero (23 years old)

Negros Occidental - Franches Anne Laquibla (22 years old)

Nueva Ecija - Chanel Olive Thomas (33 years old)

(representing Filipino Society of Melbourne)

- Miss Supranational 2017 Top 10 finish

- Miss Philippines Air 2015

Occidental Mindoro - Ain Niqyla Abad (20 years old)

- Binibining Agriturismo 2024

- Binibining San Jose 2024

Oriental Mindoro - Rechel Hoco (23 years old)

- Mutya ng Kasarinlan 2023

- Miss Oriental Mindoro 2019

Ozamiz - Irish Raine Sescon (26 years old)

Pampanga - Rhancoise Marie Mayangitan (29 years old)

Pangasinan - Andrea Cayabyab (20 years old)

Parañaque - Jenny Kim Agasid (20 years old)

- Mutya ng Pilipinas 2019 contestant

Pasay - Amanda Russo (20 years old)

(representing Filipino Society of Pennsylvania)

- Reina Filipina North America Pageant 2025 2nd runner-up

Pasig - Alessandra Ysabelle Eugenio (19 years old)

Quezon - Maria Ahtisa Manalo (27 years old)

- Miss Cosmo Philippines 2024

- Miss Universe Philippines 2024 2nd runner-up

- Miss International 2018 1st runner-up

Quezon City - Zoe Honeyman (23 years old)

Quirino - Bianca Ysabella Rei Ylanan (25 years old)

Romblon - Mariah Nicole Valdez (25 years old)

- Century Tuna Superbods 2024 Finalist

Samar - Kathreen Kaye Dacanay (20 years old)

- Miss Pintados 2023

San Fernando - Thelma Suzanne Dayao (19 years old)

San Jose - Jessica Victoria Cianchino (25 years old)

(representing Filipino Society of Canada-East)

- Miss Earth Canada 2022

- Miss Asia Pacific International 2019 2nd runner-up

Siargao - Millien Joy Cabigas (24 years old)

- Diwata Ng Bislig 2024

- Miss Philippines Earth Mindanao - Eco Tourism 2023

- Hiyas Ng Pilipinas 2023 finalist

Siniloan - Yllana Marie Aduana (24 years old)

- Miss Earth - Air 2023

- Binibining Pilipinas 2022 Top 12

- Miss FIT Philippines 2021

- Miss Philippines Earth 2021 1st runner-up

Sultan Kudarat - Chelsea Lovely Fernandez (25 years old)

- Miss Globe 2022 semifinalist

- Miss Bikini Philippines 2021

- Miss Philippines Earth - Water 2019

Tacloban - Angela Norwillen Cabel-Quiloña (25 years old)

Taguig - Maria Katrina Llegado (27 years old)

- Reina Hispanoamericana 2019 5th runner-up

Tandag - Dañelle Ann Catalan (25 years old)

Tarlac - Sasha Juli Belle Lacuna (20 years old)

- Binibining Kanlahi 2024

Tuguegarao - Thea Samantha Lacanlalay (18 years old)

RELATED: Where to watch Miss Universe Philippines 2025