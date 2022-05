Hipon Girl slays in P150K-couture in Binibining Pilipinas Flores de Mayo

Herlene "Hipon Girl" Budol in the Binibining Pilipinas Flores de Mayo on May 15, 2022.

MANILA, Philippines — Comedienne Herlene Budol, popularly known as Hipon Girl, stunned in a couture gown in the Binibining Pilipinas Flores de Mayo on Sunday.

According to the TV personality turned beauty pageant candidate, her attire is called Pamayanan Guadalupe, and costs P150,000. She topped off the look with a gold, elaborate head dress.

“Mga Hiponatics, eto yung na-assign kay Hipon girl n'yo sa Binibining Pilipinas Pamayanan Guadalupe para sa Flores de Mayo. Ginastusan etong creation na sobrang detalyado sa Halagang 150,000php,” she wrote on Instagram.

Herlene also mentioned that the intricate Filipiniana gown was created by fashion designer Geronie Labora, who's based in Zamboanga City.

“Thank you kay Mima @sirwil75. iba ka tlga mag pa sabog at ciempre excited ako suotin ang creation ni Geronie Labora all the way from the city of flowers Zamboanga City! Salamat din sa designer ko @raybienmaglonzo, Stylist @omarsantossali at siempre sa aking exclusive na Make up artist @maryletim for making me gorgeous at ibat ibang awra,” she said.

She also thanked her team for helping her prepare and glam up for the Santacruzan parade.

“Iba tlga pag alagang airbrush na laging napag kakamalan laging naka faceapp ang aking picture at ang hair ko @anthonybuenaobra. Marami Maraming Salamat sa Mentor ko @rodinb.flores at Motivator ko @daisyinutz at higit sa lahat, yung tao nag tiwala at binigyan ako ng opportunidad at pinush ako sumalang sa prestiyosong patimpalak sa National pagent ng Binibining Pilipinas si sir @sirwil75 para ma achieve lahat ng aking pangarap sa buhay para sa Pamilya ko lalo na kay Tatay Oreng at Nanay Bireng. Salamat po Papa Jesus sa lahat ng Blessings ibinihos mo para sa akin,” she said.

“Ako nga pala si Binibini #8 - Nicole Budol a.k.a. Herlene Hipon at naniniwala sa kasabihan "Sa haba haba ng prusisyon sa Araneta din pala ang destinasyon" And i....Hipon!” she added.

RELATED: Hipon Girl shows glimpse of Q&A training for Binibining Pilipinas