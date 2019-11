A break from Barretto feud: Bea Alonzo, Ruffa Gutierrez, Annabelle Rama attend ‘Opulence’ party

MANILA, Philippines — What do Bea Alonzo, Ruffa Gutierrez and Annabelle Rama have in common?

Apart from recently getting on a squabble with a Barretto, the three recently put their worries aside to spend Halloween with other stars at the recent “Opulence” ball staged by TV host and events organizer Raymond Gutierrez.

Besides Bea, Ruffa and Annabelle, here are the other stars who graced the black carpet at the party in Okada Manila:

Angel Locsin and Neil Arce. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Nico Bolzico and Solenn Heussaff Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Raymond Gutierrez. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Joey Mead. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Albert Andrada. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Nash Aguas. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Lourd Ramos. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Bubbles Paraiso. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Georgina Wilson. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Wil Dasovich. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Maxine Medina and Ara Arida. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Mark Bumgarner. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Janeena Chan. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Rajo Laurel. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Liz Uy. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Sarah Lahbati and Richard Gutierrez. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Phoemela Baranda. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Elisse Joson. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Regine Tolentino. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Rhian Ramos. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Francis Libiran. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Anton del Rosario. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Rayver Cruz and Janine Gutierrez. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Iza Calzado. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Marco Gumabao. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

Alice Dixson. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.

IC Mendoza. Philstar.com/Erwin Cagadas Jr.