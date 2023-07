'Eat Bulaga' host Buboy Villar buys SUV from 'pares' business savings

MANILA, Philippines — Kapuso comedian Buboy Villar revealed that he bought a brand new sports utility vehicle (SUV) because of his hard-earned money from his pares business.

Buboy told Philippine Entertainment Portal in an interview that his business Paresan ni Bok started out as a food cart but now has branches in different locations.

"Meron akong binili, bago, kotse. Ayun. One month na. May naipundar ako na bago kasi nasira na po kasi 'yung second-hand ko po na kotse. Ano na talaga, tumitirik na, madaling masira," he said.

"Bumili lang po ako ng Fortuner para po sa anak ko kasi 'yung bunso ko kasi, sobrang laki na. Actually po, matagal ko na po naipon iyan. Simula po nu'ng nag-iipon ako sa Paresan ni Bok, pati po sa kita ko rin po sa social media. Doon po nag-umpisa," he added.

Though he has a new car, Buboy said he's still commuting through a motorcycle app.

"May mga tropa po akong mga rider. Marami po akong mga kaibigan na mga gano'n. Kasi, kapag umaangkas ako, Joyride, minsan nagugulat sila. Kinukuha ko na 'yung number. 'O, kuya kapag napunta ka sa lugar na to...'" he said.

"I mean, 'yung commute ko, angkas-angkas na lang po. Masaya po. Nag-e-enjoy ako sa mga ganon. Nag-e-enjoy ako 'pag umaangkas ako," he added.

The "Eat Bulaga" studio is located in Marcos Highway in Cainta, Rizal and he's from Quezon City.

"Lalo naman sa atin, 'di ba, ma-traffic, e. So, kailangan natin makatawid-tawid. Saka ginusto natin 'to," he said.

RELATED: Buboy Villar reportedly not leaving 'Eat Bulaga' despite bashing, cheating allegations