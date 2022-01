Teen shares how he earns P150k monthly from kangkong chips

Josh Mojica started his business in June 2021 with a capital of only P3,500.

MANILA, Philippines — A 17-year-old entrepreneur from Cavite is now earning P5,000 a day after being successful in his Kangkong Chips Original business.

According to The STAR, Josh Mojica started his business in June 2021 with a capital of only P3,500. He now earns an estimated P150,000 a month.

“Nagsimula po ako na magluto mag-isa, nagpaturo po ako sa tita ko. Una po, parang nakalagay lang siya do'n sa alam niyo po 'yung lalagyan ng rice box na meal? 'Yun po, may na-order na po ng mga gano'n. Nasasarapan sila, mag nagrerepeat order na po,” he shared.

“Gumigising na po ako ng maaga kasi madaming order. 6 a.m., mag-isa lang po ako. May nagdidip, may nagpipirito ako din po 'yun lahat. 'Yun po, hanggang sa lumaki na nang lumaki,” he added.

Even presidential aspirant Ping Lacson took to his Twitter account to recommend Mojica's kangkong chips. His chips now reaches Baguio and even US and Canada.

From starting solo, Josh has now all of his close friends working for him.

"Ngayon po halos lahat po ng tropa ko, bale mga 10 na po sila. Lahat din po sila nag-aaral pa. Pero nabigyan ko po sila ng opportunity para po kumita ngayong pandemic,” he said.