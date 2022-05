In photos: Binibining Pilipinas 2022 Grand Santacruzan

MANILA, Philippines — Binibining Pilipinas 2022 recently kicked off its activities in Araneta City, Quezon City with a Grand Santacruzan last May 14.

This year's event featured the 40 Binibining Pilipinas 2022 candidates, the Binibining Pilipinas 2021 queens, and Miss International 2005 Lara Quigaman in a colorful procession of religio-historical titles.

Rev. Father Ronnie Santos (from Our Lady of Perpetual Help Parish) led the blessing and opening of the Grand Santacruzan with a Holy Mass at the Smart Araneta Coliseum. It was followed by a solemn procession of beauties who donned elaborate Filipiniana-inspired gowns in their corresponding religious titles and procession order.

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibini 1 Stacey Daniella Gabriel - Pamayanan Immaculada (Designer: Eric Pineda); Binibini 2 Krizzia Lynn Moreno - Pamayanan La Naval (Designer: Reynold Tenerife); Binibini 3 Diana Pinto - Pamayanan Asuncion (Designer: Rob Lim)

From left: Binibini 4 Jane Darren Genobisa - Pamayanan Del Carmen (Designer: Julien Gentica); Binibini 5 Karen Laurrie Mendoza - Pamayanan Dela Paz (Designer: Jerome Navarro); Binibini 6 Elda Louise Aznar - Pamayanan Fatima (Designer: Ramil Estrope) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibini 7 Graciella Lehman - Pamayanan Lourdes (Designer: Mark Pagalanan); Binibini 9 Natasha Jung - Reyna Banderada (Designer: Russ Cuevas); Binibini 10 Fatima Kate Bisan - Reyna Mora (Designer: Garvy Molinos Terrado)

From left: Binibini 11 Esel Mae Pabilaran - Reyna Sheba (Designer: Dayan Monique Lugatiman); Binibini 12 Leslie Avila - Reyna Judith (Designer: Malayka Yamas) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibini 13 Patricia Ann Tan - Reyna Ester (Designers: Ken Batino and Jevin Salaysay); Binibini 14 Joanna Day – Samaritana (Designer: Jun Samson Pugat); Binibini 15 Nyca Mae Bernardo - Sta. Verónica (Designer: James Peter Manalo)

From left: Binibini 16 Jeriza Uy - Sta. María Magdalena (Designer: Mark Joseph Sayad); Binibini 17 Chelsea Fernandez - Sta. María Cleofe (Designer: Marbin Garcia); Binibini 18 Ma. Isabela David - Sta. María Salome (Designer: Michael Bongga) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

From left: Binibini 19 Ira Patrcia Malaluan - Reyna Fé (Designer: Benedick Eroa); Binibini 20 Joanna Marie Rabe - Reyna Esperanza (Designer: Mara Chua); Binibini 21 Gracia Elizabeth Mendoza - Reyna Caridad (Designer: Chico Estiva) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibini 22 Joanna Ricci Alajar - Reyna Sentenciada (Designer: Krischel’s Events and Concerts); Binibini 23 Nicole Borromeo - Reyna Abogada (Designer: Edward Castro); Binibini 24 Patricia Go - Reyna Justícia (Designer: Ehrran Montoya)

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibini 25 Anna Valencia Lakrini - Divina Pastora (Designer: Louis Pangilinan); Binibini 26 Cyrille Payumo - Reyna de los Ángeles (Designer: Rich Sabinian)

From left: Binibini 27 Jessica Rose Mcewen - Seat of Wisdom (Designer: Jovet Tapucar); Binibini 28 Gabrielle Basiano - Key of Heaven (Designer: Ken Batino and Jevin Salaysay); Binibini 29 Mariella Esguerra - Reyna de las Estrellas (Designer: Jacob Casem) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

From left: Binibini 30 Jashmin Dimaculangan - Rosa Mistica (Designer: Adrian Lagundino); Binibini 31 Yllana Marie Aduana - Corazón de María (Designer: Richard Roque); Binibini 32 Anne De Mesa - Reyna del Santísimo Rosario (Designer: Renee Salud) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

From left: Binibini 33 Mary Justinne Punsalang - Reyna Luna (Designer: Richie Bondoc); Binibini 34 Christine Juliane Opiaza - Reyna Candelaria (Designer: Francis Deney Lee); Binibini 35 Diana Mackey - Reyna de la Paz (Designer: Jomar Peralta) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibini 36 Janine Navarro - Reyna de los Patriarcas (Designer: Russ Cuevas); Binibini 37 Eiffel Rosalita - Reyna de los Profetas (Designer: Geronica Labora); Binibini 38 Ethel Abellanosa - Reyna de los Confesores (Designer: Francis Lee)

From left: Binibini 39 Jasmine Omay - Reyna de los Martires (Designer: Rex Nicdao); Binibini 40 Roberta Tamondong - Reyna de los Apóstoles (Designer: Lanny Liwag) Philstar.com/Efigenio Toledo IV

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Binibining Pilipinas 2021 Runner-up Meiji Cruz- Reyna de los Santos (Designer: Manuel Fule); Binibining Pilipinas Grand International 2021 Samantha Panlilio - Reyna del Cielo (Designer: Rian Fernandez)

Philstar.com/Efigenio Toledo IV From left: Miss Globe 2021 Maureen Montagne - Reyna de las Virgines (Designer: Louis Pangilinan); Miss Intercontinental 2021 Cindy Obenita - Reyna de las Flores (Designer: Renee Salud)