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Exam Results

Real Estate Appraisers Licensure Examination

The Philippine Star
July 26, 2025 | 7:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 968 out of 1,356 passed the Real Estate Appraisers Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, and Tacloban this July 2025.

Roll of Successful Examinees in the Real Estate Appraisers Licensure Examination held on July 22, 2025 released on July 25, 2025.

 

1        ABAD, MAYA DYANNAH  REGALADO

2        ABAY-ABAY, MARY ROSE  BERDIDA

3        ABDULLAH, MOVEENA  SANGCONG

4        ABELLA, HANZ JOSEPH  SANCHEZ

5        ABENGOZA, PIA EIRENE  BLANCO

6        ABLA, MARIA CHRISTINE BERNADETH  PINEDA

7        ABRIZA, ABRAHAM  ABANADOR

8        ABUSTAN, CRISTINA  RIVERA

9        ACEDO, MARY ELEN  PAYOT

10        ACENAS, CELESTE  NOTARTE

11        ACERO, JANE ELLISA  PALADA

12        ACOON, ASLIMAH  MASORONG

13        ACORDA, TRICIA  TORINO

14        ACWADEY, JOVELYN  BEDING

15        ACZON, NELSON  CASIMIRO

16        ADAN, MARICEL  BELLO

17        ADORA, ARLENE  PEREZ

18        ADRALES, JESSE LEVI  LUBAT

19        AFABLE, JUNE  DE VILLA

20        AGANA, FLORENCIA  WAGAS

21        AGAPAY, FAITH CHARMAE  DAMPAL

22        AGORILLA, JOYCE IVY  QUIAMBAO

23        AGOSTO, PORTIA JOY  PREMARION

24        AGUAS, ALMYRA  BALUYUT

25        AGUIDAN, ZAIRAMAE WYNNE  RABANAL

26        AGUILON, CHERLY  DILAG

27        AGUILOR, MARICAR  MENDOZA

28        AJERO, MAMIYA PAULINA  CARDONA

29        ALAMBAN, MANUEL EARL RAE  BUCOL

30        ALANGRE, CARMELA  ALIANZA

31        ALANO, RENFORD ELLIS JENZ  ESGUERRA

32        ALARAS, MICHELLE  LONTOC

33        ALBA, NIJEL  GALINDEZ

34        ALBITE, CARLO JAY  POLISON

35        ALBONIA, ALOIZHA JHAZZERINE  DEL VALLE

36        ALEGADO, GIL  FAYUSAL

37        ALEGRIA, KENT CYNDRIX  COLASITO

38        ALEGUIOJO, GRACE  TIGUSAN

39        ALEJO, KEVIN CARL  VISTA

40        ALFORNON, AILEEN ANGELA  SARDA

41        ALGARME, JELYNDA  LAGUNDI

42        ALIDON, ALMIRAH  MARCO

43        ALIGATO, APRIL LYN MAE  VALENZUELA

44        ALIMAN, PAMELA  TAN

45        ALIMENTO, GINA  TAPALES

46        ALIMON, JULA  GARGANTA

47        ALKUINO, SHEILA ANNAVIE  SUICO

48        ALMANZOR, MARIFE  BACSA

49        ALMARIO, MAE DOMINIQUE  CHAVEZ

50        ALMOZA-DELA CRUZ, BEVERLY  AGNO

51        ALOBA, DENNIS  BAUTISTA

52        ALON, JUNIE  BATAYOLA

53        ALVAR, HERMES LUKE  CABAÑA

54        ALVARADO, LYNETTE  AMAR

55        ALVENDIA, DUNE INGRID  NORTEZ

56        ALVERO, ROSE LYNN MHAR  EDER

57        AMANCIA, BABY JEAN  PAGDATO

58        AMANTE, MADELENE  TANASAS

59        AMARILLAS, JUSTIN MAE  SABENORIO

60        AMARILLO, VERNALYN  NOBLEZA

61        AMODIA, JOHN CARLO  OCDINARIA

62        AMORES, JORGE NATHANIEL  HERNANDO

63        AMPARO, MIKE JHUNE  MANDIA

64        ANCHETA, MYRENE  ANGEL

65        ANDAL, BLESS FAITH  FABRO

66        ANDAL, CYRUS  FABRO

67        ANDAL, DAISY  ALAYON

68        ANDALES, JUNICHI  KANDA

69        ANDRADE, FRANCIS JARVIN  SOMONTINA

70        ANGELES, MARSILYN  MALANGIT

71        ANISLAG, REDFORD  OMAQUE

72        ANUA, CHRISTINE MARIE  DARISAN

73        AQUINO, ELBERT WEBSTER  GUMABON

74        AQUINO, JILBERT  PASOOT

75        AQUINO, LIZ ARDEN  APOSTOL

76        ARABIS, MEIN-LYN ROSE  VALENCIANO

77        ARANDIA, NIELLIZA CYD  DE GUIA

78        ARBAS, ESTIFANE

79        ARCE, CRESAR JOHN  REYES

80        ARDIENTE, ELSA  OPURAN

81        ARELLANO, KHRISTIAN CLYDE  COSTORIO

82        AREVALO, MARIEL

83        ARIZA, DAVE DANIEL  BENITEZ

84        ARMENTA, JOESEL  FURMIGONES

85        ARREZA, IAN REY  DORMIENDO

86        ARUGAY, ALYSSAH  MANANSALA

87        ASARIAS, JONATHAN  BARBA

88        ASEJO, MARY JOY  PACELO

89        ASHRAF, WASIF  WALOHAN

90        ASUNCION, JOY  SALVADOR

91        ASUQUE, ELIZER  DACALOS

92        ATTAM, IRIS  KIMAYONG

93        AUSTERO, FRANCISCO  CAPILLAS

94        AUSTRAL, MARCELINA  CORTEZ

95        AVERIA, SOLEA MAE  ANGCANA

96        AVILA, PAMELA  SAYON

97        AZARCON, ALIYAH VIA  DURAN

98        AZUELA, EMMANUEL  ALCEDO

99        AÑONUEVO, JULIE VIDA  MURILLO

100        BACALSO, JASEEL  OCAMPO

101        BACANI, ANNE JINELLE  VINZON

102        BACLAY, JEANETTE  TRES REYES

103        BACOLADO, EDEN  LENA

104        BACUNOT, JOEL JR.  SANCHEZ

105        BADAYOS, ROY  VILLANUEVA

106        BAGADIONG, MA. MIKAELLA  DOMINGUEZ

107        BAGAFORO, MARK JOHN  INAN

108        BAGAFORO, NEIL  ALISASIS

109        BAGHUCAN, EPIFANIO  CAGANDE

110        BAGTAS, JAY  REYES

111        BAGUIO, ELLEDINE  GAYTA

112        BAHINTING, JOAN  ARINGOY

113        BAJALA, RENIER  CANIBEL

114        BALAGUA, JOHANNA  FANGONILO

115        BALASE, KARIZZA JOYCE  BALAORO

116        BALASTA, TIRSO JR  LELIS

117        BALAUITAN, MIGUEL MAGDANGAL III  VILLANUEVA

118        BALIGOD, REALYN  DAVID

119        BALITA, JODIMARIMA  BENITEZ

120        BALMAS, ELJOVAN  SANTIAGO

121        BANAG, JAN EDWARD  PUJADAS

122        BARACHINA, MARK JOSEPH  TORRES

123        BARASONA, ARLENE  BAÑEZ

124        BARNACHA, JON KARLO  CASINO

125        BARNIG, ARIES  ORFANIL

126        BARQUEZ, MARSHA ERICA  PEREZ

127        BARRETTO, DIANE JANE  SAGUM

128        BARROGA, JENESSA  MENDOZA

129        BARTE, JANINE  DINOPOL

130        BARTOLAY, JESSIE  GELERA

131        BASAN, EMELITA  CAPADOCIA

132        BASCO, CARL JASON  GARCIA

133        BASCO, ROSELYN  PLACIDO

134        BASIHAN, JASON  ABEÑIO

135        BATINGULO, NAJIRAH  BALINDONG

136        BAUTISTA, JOHN TERRY  BANGALAN

137        BAUTISTA, MARY THEA BIANCA  SY

138        BAUTISTA, MILLETTE  PADILLA

139        BAUTISTA, SARALIE  GODINEZ

140        BAUTISTA, SHERYL  DE JESUS

141        BAYLON, JERRY  PAYOT

142        BELANO, MARTINO III  GUNTAN

143        BELAR, JULIUS  RIVERA

144        BELDA, VICENTE  REARTE

145        BELLIOT, JENNETTE  GADIS

146        BEN, CATHERINE  DELA PEÑA

147        BENTULAN, LUCIANO AL MICHAEL III  PONCE

148        BENZON, JASMIN LEAH  COLOMA

149        BERAQUIT, DONNE LITO  EBORA

150        BERINO, REY JR  ATINTA

151        BERNABEO, PHILIP  CERIA

152        BERNATE, RODA  ARZADON

153        BEROL, MARICEL  DELEÑA

154        BESANGRE, LEILANI  MASAYON

155        BICO, DAN WEIN KIM  BASA

156        BIEN, JASON ABBY  TACARDON

157        BOLAÑOS, EDUARDO  ARIOLA

158        BOLAÑOS, RACHEL  FONTANILLA

159        BOLLAS, JENNIFER  TALACAY

160        BONA, PAULA BIANCA  VARGAS

161        BONAGUA, CORAZON  AGUILA

162        BONGGO, CHRISTY  DERAMA

163        BONIFACIO, AICELYN  ANSAY

164        BONOTAN, FELICIAS MYRA  MASINOGOT

165        BORELA, SHINELLE MARIA ROEGIN  RAMOS

166        BORRES, SHYRA NICA  LLANOS

167        BRIONES, DARRYL  GONZAGA

168        BRIONES, ROSLIE  ARNAIZ

169        BUCIO, DORIS  TUTOR

170        BUCIO, FATIMA  TUTOR

171        BULAN, IRISKASY  LAGO

172        BULAY, ROEL  LIPAPA

173        BULUSAN, HERBERT  JAMON

174        BUMOHYA, JOVILYN  MAGWELANG

175        BUNUAN, RUBY  ORTIZ

176        BURLAT, SARAH JAY  DOTOLLO

177        BUSTILLO, MARYJANE  RALUTO

178        CABALLES, KAREN  ABELLA

179        CABALONGA, MYLENE  CABRERA

180        CABANDAY, JAZMIN  ESCARRO

181        CABANIG, SEAN KIMBERLY  CAPANGPANGAN

182        CABARDO, MARY ROSE  MATIMTIM

183        CABAUATAN, JOHN MICHAEL  BAUTISTA

184        CABIDA, RAQUEL  MOPAL

185        CABILING, CHELSEA ALLONA  BUCU

186        CABRERA, EDWARD KEVIN  CAJIGAS

187        CABRERA, ROMEL  PALMES

188        CACHO, GLENDA  DOMALANTA

189        CACHO, MARY JANE  ABUGA

190        CACHO, MICKA  DAGOHOY

191        CACHUELA, MICHIELEN  ALIVIO

192        CADORNA, JENNIFER  EVARDO

193        CAGAY, NADIA  ALFANTE

194        CAJES, ARACELI  NAVARRO

195        CAJES, ELEZABETH  MAYOLA

196        CAJES, PASCUAL  ROSALES

197        CALMA, ANNA RODESSA  CASTRO

198        CALUNGSOD-POMPERADA, RICA MAE  MAKILING

199        CALUNSOD, MICHAEL REUBEN  CUENCA

200        CAMAYA, MICHELLE JEAN  PELIÑO

201        CAMBRONERO, MARYJEAN  ARJONA

202        CAMONAYAN, RUSTICO  DALOG

203        CAMOTES, ADERENE  DULGUIME

204        CANARECIO, AYESSA  TUBAN

205        CANJA, JANE  HILADO

206        CANLAS, FRANCES MARGARET  WARREN

207        CANTERO, ERNAN MICHAEL  BALBUTIN

208        CAO-BASSIG, MAUREEN  CHAVEZ

209        CAPATI, LIZEL  TONGOL

210        CAPILI, GRACIOUS  LOPEZ

211        CAPORAS, MAYE  MATILLANO

212        CAPOTE, RAFFY  BATUCAN

213        CARANDANG, TIMOTHY ROY  SILVA

214        CARIAGA, JOSHUA  PETATE

215        CARLOS, PAMELA BEATRIZ  DIZON

216        CARMONA, PRECIOUS MAE  HERBANIA

217        CARO, EUGENE BRYAN  TANO

218        CARONAN, DAN MICHAEL  ANG

219        CARRERAS, VINCE ANDREW  CABANA

220        CARRILLO, PAMELA PIA  MURALLOS

221        CARTUJANO, ELLEN MAE  MURILLO

222        CASALJAY, JAQUELYN  ALEGRIA

223        CASANOVA, ROSALIA  ROSILIO

224        CASEÑAS, XHELCA GLITZ  BULILAN

225        CASIA, JACKSON  TERCAN

226        CASTAÑEDA, LOVELYN  BOLOYOS

227        CASTILLET, JAMES JOHN  RICARDO

228        CASTILLO, CHRISTOPHER  CREIDO

229        CASTILLO, DIARY  ILAGAN

230        CASTILLO, JHESSICA MARIE  PACLEB

231        CASTOR, VON JULIUS  INSO

232        CASTRO, JELA  PAÑA

233        CASTULO, JOVEN  CACAYAN

234        CASURRA, JUN JACOB  CALUMPAG

235        CAUSON, MARIA KAREN  MACARAEG

236        CEBUALA, LARA ATHEA  CATACTE

237        CELIS, KELVIN  CAUNCERAN

238        CENA, WILMAR  CAPISTRANO

239        CENTENO, MARY ANN  BENITEZ

240        CEREMONIA, RUEL  CLADO

241        CEREZO, MARY JOY REGINE  MUÑOZ

242        CEREÑO, ANNE JULE LINDSEY  LEBUMFACIL

243        CERIALES, CHESTER  DONGON

244        CERNA, RODULPH YVAN  POLISTICO

245        CEZAR, LORELIE  GADON

246        CHAGONA, RODINA  CERVANTES

247        CHANG, DENZEL KYLE  TIONG

248        CHAVEZ, JAKE  REBATIS

249        CHENG, JUSTIN RICHMOND  SY

250        CHIONG, ANGELA  PAILDEN

251        CHUA, GEZIEL  SANTOS

252        CHUA, IRENE MELODY  LIWAG

253        CHUA, MARI JOY  YU

254        CHUACUCO, KATHRYN ANN  LEE

255        CICERON, RYAN JOHN  SARTE

256        CIRILO, NEIL ANGELO  SANTIAGO

257        CIRPO, ELLOUISA JANELLE  BAÑO

258        CLOMA, MAY MEXACOLLI  MIÑOZA

259        COMON, TRECHIA  MAGALLANES

260        CONG, ALBERT  GALOLA

261        CONIATO, PAUL HARVEY  CUBILLAN

262        CORDOVA, LALAINE  CENIT

263        COREA, JERICK

264        CORLET, VIRGILIO  ESCALONA

265        COROMINAS, ED PETERSON  LIM

266        COROMINAS, JOANAH JUNE  UY

267        COROZA, ROLDAN  DUQUE

268        CORPUS, JONAHMER  PEROS

269        CORPUS, MELDON JAN  CUBILLA

270        CORPUZ, RACHEL  GOPEZ

271        CORTEZ, RACHEL  PILAPIL

272        CRISOSTOMO, CAMILLE FAITH  SANCHEZ

273        CRISOSTOMO, MIKE  TANDONG

274        CRISOSTOMO, MYRA  MAGDALAGA

275        CRISTE, CRISSELLE  CAPISPISAN

276        CRUDA, JESSIE  CUBIO

277        CRUZ, JENNY  ERMITANIO

278        CRUZ, MA. APRYL  BARBOSA

279        CRUZ, PAUL VINCENT  ANCHETA

280        CRUZ, PAULINE ANNE GRACE  RUIZ

281        CRUZADO, AREMCHEL  MAIQUEZ

282        CUARTERO, VINCI NEXXUS  CORVERA

283        CUARTO, KATHRENE MAY  ALACON

284        CUELLO, REUEL NAZAR  SANCHEZ

285        CUEVAS, CHRISTYLL ANGELLIC  PALULLA

286        CUEVAS, JOERICH  MILA

287        CUEVAS, MICHELLE  UY

288        CUEVAS, ROLLIE  LAGUMBAY

289        CUEVAS, ROSEANN LYN  JOSON

290        CUNANAN, ANGEL "FELY"  ROBLES

291        CUNANAN, MARY ARIADNE  AQUINO

292        CURAYAG, SABRINA ZANE  ANGEL

293        CUREG, STEVENSON ROSS  JAVIER

294        CURSO, ISAAC  PAHAM

295        DAAG, AGNES  FAUSTO

296        DABU-PEPITO, MARY CHRISTINE  CALUNTAD

297        DACIR, PAULINE  FRAGATA

298        DAGUIL, AIRIZ  LOPEZ

299        DALANGIN, NIKKA CRESELDA  CARINGAL

300        DALANGIN, SHARLENE  GUERRERO

301        DANIEL, LOVELY  OCIONES

302        DARADAR, JURNELIZA  BODOY

303        DARIA, ARIANE ROSARY  DAGAME

304        DAWONG, MELANIE  PAWINGI

305        DAYAO, ARVIN RALPH  ESPENILLA

306        DAYOAN, ALLEN  IMPELIDO

307        DAYTIQUEZ, ROMAEL  ABANES

308        DAÑO, JOSHUA ALDINE  SENO

309        DE ALA, ROMA BLANZ  SAMBAYON

310        DE CASTRO, EVAN KRISTOFER  CONTRERAS

311        DE CHAVEZ, REYMAR  LALICAN

312        DE GUIÑO, MIGUEL ANDREI  NADONG

313        DE GUZMAN, ARVIN  MENDOZA

314        DE GUZMAN, CHRISTINE GEM  TOLENTINO

315        DE GUZMAN, CHRISTOPHER  SANTILLANA

316        DE GUZMAN, SHIELA MAY  VILLACRUEL

317        DE JESUS, KATHLEEN  CANTAL

318        DE JESUS, SHERRY ANN  ELCANO

319        DE LA CRUZ, SAMUEL  BACO

320        DE LOS REYES, MARIA AZELA  CACHERO

321        DE LUNA, DEAN KESTER  ERANDIO

322        DE VERA, GIGOLO  PADERES

323        DEAÑO, ANNA CARLA  CALDOZA

324        DEDUMO, FERLYN  DAPOSALA

325        DELA CERNA, ROEL  OMLERO

326        DELA CRUZ, EDGARDO  GOMEZ

327        DELA CRUZ, EMIZELLE  GUARIÑO

328        DELA PEÑA, ALVIN  BERNAL

329        DELA ROSA, JULIA IRISH MAE

330        DELEÑA, ANTON ENRIQUE

331        DELICANO, JUNVE  LOREÑO

332        DELOS REYES, JULAINNE DAY  EBUE

333        DELOS REYES, MARICEL  DEMATE

334        DELOS SANTOS, MA. CELIA  AMBAT

335        DELOS SANTOS, MARIA VIRGINIA  DIAZ

336        DELOS SANTOS, WAYNE  DE VERA

337        DEQUIT, LAILA  CORTEZ

338        DESCONTE, JUN CARLO  FERNANDEZ

339        DEZA, ADRIAN  MACULAM

340        DIALO, CHRISTOPHER  BAYAWA

341        DIAZ, CHRISTINE MARIE  CONDE

342        DIAZ, DEXTER  DUEÑAS

343        DIAZ, SOPHIA DOMINIQUE  BARIO

344        DIMATULAC, CARISSA  DAVID

345        DIMAYUGA, RAFAEL JOSE  VEGA

346        DINAMLING, JOVIE FREA MAR  OGNAYON

347        DIZON, RAYMOND CHOY  ARAZA

348        DOCABO, ADONIS  GUILLEN

349        DOLAOEN, RHENZBORN EJ  BARBOSA

350        DOLLETE, MARA CORESALYN  PEDREGOSA

351        DOLOR, LANCE NATHANIEL  JAVELOSA

352        DOMAGAS, DONNA  FERNANDEZ

353        DOMINGO, MELISSA  ANTONIO

354        DOMINGO, SHEROUK JOAN  CAUYAO

355        DORADO, CHINO BRANT  MIRANDA

356        DUCASI, DONNA MARIE  DELOS SANTOS

357        DUJALI, PETER MON  LERON

358        DULANAS, MARY GRACE  VERGARA

359        DUMAS, ZHEASAR IAN  IGCALINOS

360        DUNGCA, MELODY  PALOMARES

361        DUNGO, CRISTINA  PISIG

362        DY, JAY PATRICK  DAMASCO

363        EBBAY, KENT LOI'S  NACIN

364        EDERA, GENIE MAE LORENA  LOLO

365        EDROLIN, KIM ANGELO  LOZANO

366        ELEDA, APRILITO  VALDEZ

367        ENCINA, ROSELYN  CORREGIDOR

368        ENDOZO, VANESSA  FORTUN

369        ENRIQUEZ, ERIC  BERNABE

370        ENRIQUEZ, KENNETH  DABU

371        ESCOBEDO, JASIEL FINCH GAY  TIONGSON

372        ESPERAL, MICHELLE  MAGANTO

373        ESPIEL, KAREEN GAYLE  CLAVATON

374        ESPINA, ANDREI LANCE  HERRERA

375        ESPINOSA, ROSEANIE FEB  ESPARRAGO

376        ESPIRITU, BOBBY  DELA CRUZ

377        ESPIRITU, MATTHEW  VALLE

378        ESPIRITU, RICHELLE  DANCEL

379        ESTABILLO, GALE  FRANCISCO

380        ESTEBAN, RYAN GUY  MATA

381        ESTIPONA, MARIA FLORDELIZA  EBUÑA

382        ESTOR, JANBEE  JUSTIANE

383        ESTORCO, JANZEN  BORDAGO

384        ESTRADA, ANGELINE  BUENA

385        ESTRADA, MYIAN  CAMPOS

386        EUSEBIO, BRYLE  CLEMENTE

387        FAMOSO, JUNE CLYDE  DALIGDIG

388        FECARA, JANNY ROSE  BERNALES

389        FEDERIGAN, JOEL  CARVAJAL

390        FEDERIS, JHENA  CANDELARIO

391        FEGALQUIN, JOHN ALMAR  ITABLE

392        FERMIN, MANUELITO  BRON

393        FERNANDEZ, ELAINE GAY  TORTOZA

394        FERNANDEZ, RAZILLE EDEN  CABALFIN

395        FERRER, JAZEL ANN  CREENCIA

396        FIEDACAN, BERNIE  FESTIN

397        FIEL, MARIA LOURDES  CASTRO

398        FILLE, JAPHETH  OBILLO

399        FLORES, ALDRICH TRISTAN  GONZAGA

400        FLORES, CARLA  PALMA

401        FLORES, GIAN CARLO  SIASON

402        FLORES, JIM RICHMOND  GODINEZ

403        FLORES, JOSEPH LEO  CALDERON

404        FLORES, NEDY  DAVID

405        FLORES, PETRONILA  LIMPOCO

406        FLORES, SUSANA  ENORME

407        FLORO, PETER  HALLEGADO

408        FOD-AR, HIDAM  MAYAT-AN

409        FOJA, KRISTEL  ASUNCION

410        FORTUNO, PHIL ANDREW JOEL  CAMARITE

411        FUDALAN, JUNDEE  PULMONES

412        FUGOSO, JOHN AARON  PAILANAN

413        FURIA, JULIET CZARINA  VILLAMOR

414        GAA, KARREN MAE  SABIGAN

415        GACHO, CHANTRELLE  RULLAN

416        GADONG, LOVELYN  LAGUNA

417        GALBO, MELCHOR JR  UBAS

418        GALICIA, FECCANA RIVA  OKAY

419        GALIDO, MARCELINO  LAGUERTA

420        GALLANO, JOMARI  ALINSUNURIN

421        GALOPE, ALFREDO JR  BODBOD

422        GALOPE, MARIE JOY  QUEROL

423        GALVEZ, IVY MAE  BADION

424        GAMAS, GABRIEL  BASONG

425        GAMBE, JEMARIE  GENITA

426        GAMBOA, MA. MARGARITA  MANALO

427        GAMO, WHITNEY  BOTONES

428        GANGOSO, MARY GRACE  DULMAN

429        GANIPAN, APRIL  CARATAO

430        GAPAS, ROMER JAMES  DE CASTRO

431        GAPPI, LUIGI ANDREI  GATDULA

432        GARA, JOHN REY  BALGOS

433        GARCIA, BHABY GRACE  SILVA

434        GARCIA, CHRISTIAN MARK  MACANDOG

435        GARCIA, CYRIELLE CLAIRE  CAYANAN

436        GARCIA, ERIKA DIANNE  SY

437        GARCIA, NORMAN JR  CANDIA

438        GARCIA, QUEENCY  OSORIO

439        GARRIDO, JASMINE  BATAC

440        GATMAITAN, GILLIAN  CABUEÑAS

441        GAVINA, GIEMELLE  CALAGUAS

442        GAW, ENRICO

443        GAYADOS, JOANNE  NAVARRETTO

444        GAYAK, NOHAIRA  SALIK

445        GAÑGAN, JOHN PROS  CUANAN

446        GEBE, MICHELLE NIÑA  JAYECTIN

447        GEGAWIN, ROBERTO JR  PAUYA

448        GEMIDA, JULIE  CABAG

449        GENAYAS, JACKIE LOU  PALMA

450        GENIO, ROLAND JR  BUENCONSEJO

451        GENTAPANAN, DANILO JR  MATUNDING

452        GO, APOLLO DARWIN  CABARLES

453        GO, CAROLINE JOY  REYES

454        GO, EDISON  PUA

455        GO, MARIBETH  MANALES

456        GOLINGAY, LOVELY  SAMORIN

457        GOMEZ, MA. YVETTE  PEREZ

458        GONZAGA, ALONA  MARQUEZ

459        GORGONIO, MA. CRISTINA  GULANE

460        GOROSPE, BERNICE PAZ  GO

461        GUADAYO, GERRY JR  FRANCISCO

462        GUANZON, RUBY ANN  MADAYAG

463        GUARIÑO, RYAN  CHIO

464        GUERAL, RHEA MAUREEN  BAS

465        GUERRA, ANGELICA JOI  MARCELO

466        GUERRERO, JADE ANN  DOLORZO

467        GUERRERO, JONES  FLORES

468        GUETA, ABBIE JAMES  GUERRERO

469        GUEVARRA, MARY ROSE  FRANCISCO

470        GUIANG, APRIL JOY  SUGUI

471        GUIBONE, POTENCIANA  PANUNCIAL

472        GUILAYAN, ROLLY  ABLIHAN

473        GUINSISANA, ANA MAY  MANLOLO

474        GUINTU, MARILOU  DIAPERA

475        GUISADO, ALISSA ESTER  NALAM

476        GUIUO, MELANIE  MODESTO

477        GUMIRAN, FEDERICO JR  NARAG

478        GUSPID, CHRISTIAN  BALGOS

479        GUYAMIN, JHUN  PADUA

480        HEMONGALA, IREEN  GESTA

481        HERMOGENES, ROWENA  TORRE

482        HERNANDEZ, ANNA MELISSA MAE  GOLDING

483        HERNANDEZ, CHRISTIAN KING  DIÑOSO

484        HERRERA, JONATHAN EFRAIM  GARCIA

485        IBAOC, JOVENCIO JR  BITCO

486        IBARDOLAZA, RENABELLE  YASA

487        IFURUNG, MYLINE  CALUMAG

488        IGNACIO, ERIKA MAE  DISTAJO

489        ILIGAN, IRINE  MENDIETA

490        ILUSTRISIMO, JOJI  DELA CALZADA

491        INAO, EMELY  BABASOL

492        ISIP, MARJORIE  NATIVIDAD

493        ISLES, NICKLE  FORMALES

494        JAAFAR, JIHAN  VEGA

495        JABAGAT, CHARLES JOHN  SUAREZ

496        JABALLAS-ZORILLA, RAGENE  SANTIAGO

497        JABONGA, FE  HILLADO

498        JABONITE, REY  UBOD

499        JACQUEZ, REMOR  DIAZ

500        JAGOLINO, DOMINIC  NAÑAWA

501        JAMISOLA, AIRA  LEVANTINO

502        JAMLAN, RUTCHEL  ROSCO

503        JANTOC, ROSE ANNE MARIE  SALIOA

504        JANUBAS, RENO JHON  MANANGKILA

505        JAVA, RYAN KELLY  GARCIA

506        JAYNARIO, TRICIA JAYNE  SANTOS

507        JILHANI, JILHASSIR  POLO

508        JIMENEZ, ALMER  SAYON

509        JIMENEZ, ANTONIO PAOLO  DELA CRUZ

510        JIMENEZ, JESUS FELICIANO  RANARA

511        JOLEJOLE, LORILYN  CATOY

512        JOO, ANGELICA SEON MEE  PLETE

513        JOSON, HANNAH ROSE  MANANGUIT

514        JUADIONG, MARVEN  ARMADA

515        JUAN, DOMER ED  ABALOS

516        JULIAN, MICHAEL HILARIO OSCAR LINO  PERALTA

517        JUMAMOY, EVAPRINE  MEGALLEN

518        JUSTO, RICA ANN  ALEJANDRINO

519        KABRISTANTE, CHARRY  NARCISO

520        KHO, NEOLI MAE  LIM

521        KIBAD, SHEBALYN  H.MOHAMMAD AIN

522        KIM, GRACE JOYCE  BALDOZ

523        KIRAM, NILAKASUMA  MAGNO

524        KOH, PAUL ANTHONY  TARGA

525        LABAJO, CHARISSE  BOISER

526        LABAO, JAMEL  ABDUL

527        LABAY, RICHARD  LAGARDE

528        LABRO, NORISDY  QUILLAO

529        LACIDA, JESSE BOY

530        LACRA, MA. VICTORIA  TEVES

531        LACSAMANA-AQUINO, FREMARIE  JUAN

532        LADIGOHON, GLORIA  DOLOJO

533        LAGE, JENNO  CALAMOHOY

534        LAGUISMA, RIZABEL  TURQUEZA

535        LAHER, JHOVIE  BORLASA

536        LAMELA, NIELL JOHN  PLAZA

537        LAMSEN, LAIZA ROSE  ROLDAN

538        LANDAYAN, LARA MARINNETE  GAYTANO

539        LAO, JSAMM  ORTEGA

540        LARIN, MARICAR  PISCASIO

541        LASAY, KOBE MARTIN  ALLADIN

542        LASTIMADO, CARLA  TORRES

543        LASTIMOSA, MARIA FE  HERMIDA

544        LAURENTE, LADY HILLARY  MIRANDA

545        LAURO, ROWELA  DEVILA

546        LAYO, JELLY  MILLARES

547        LAZARO, MICHAEL JHON  GEOLLEGUE

548        LEAL, KRISTINE JOY  MIGUEL

549        LEGASPI, MARY JANE  AGUIPO

550        LEGASPI, VANNE JIKA  TOCO

551        LEONIN, HANILET  CORNELIO

552        LESACA, KENT  TECSON

553        LIAO, SAMUEL NICHOLAS  CUA

554        LIMBAGO, SUZZETTE  BACONGUIS

555        LIMPANGOG, QUIANA MAE  SIMPELO

556        LINOG, ABONAIM  TANGGO

557        LIZARDO, SAMER  CONCEPCION

558        LLENES, JEROIN  RIVERA

559        LLOBRERA, JAZZ CYREL  GARCIA

560        LLORCA, MARIA MAY  SESPENE

561        LOMOCSO, ALFREDO  CAJANDAB

562        LONTIONG, RONIE  CELETARIA

563        LOPEZ, JESSA PEARL  ESCONDIDA

564        LOPEZ, MARK DANIEL  PANDORO

565        LOPEZ, MARY VISMIND  AZCUNA

566        LOR, ALDOUS NEIL  AMISTAD

567        LORA, MARIA ANGELINA CARMELITA  LABAYEN

568        LORENZO, ANNALIZA  GARCIA

569        LORENZO, MARIA ANA PIERINA  DE LEON

570        LOSABIO, LIZETTE  BANIEL

571        LOYOLA, JON LERY  ALMARIO

572        LUCAS, DESSALENE JANE  MANDALUPE

573        LUMABI, LESLIE ANN  BUTAC

574        LUMBANG, MARIA CECILIA  SANTOS

575        LUMBERA, RESGIE  BITANG

576        LUMINDAS, NOVA MAE  BERUG

577        LUNA, JENSEN  ALIX

578        LUTERIA, MA. JOSILYN  ALAMBRA

579        LUZ, CLAUDIA MARIA  OJEDA

580        MABILANGAN, MICHELLE  SORIANO

581        MACALIT, AIRA JANE  CATUBAG

582        MACASAYA, BENJAMEN  COLICO

583        MACATANGAY, CHRISTIAN PAOLO  SANTOS

584        MACATANGAY, ISRAEL  CULLA

585        MADAJE, NIÑO  CABILLA

586        MADRID, HADJI  BANAAG

587        MAGADIA, MARIA JENNEZA  CLANZA

588        MAGDADARO, GLADYS  ROSELLOSA

589        MAGDAY, GENALYN  CABELIZA

590        MAGNABIJON, RIA  CARMELO

591        MAGON, SHANIN HELEN  PATIÑO

592        MAGPUSAO, MA. CRISTINE  SESPEÑE

593        MAGSINO, MARIA VIRGINIA  LAGATIERA

594        MAKIRAMDAM, ALYSSA KYLE  GARCIA

595        MALABANAN, DAISY  BACNIS

596        MALAPIT, MARY ANN  PIOQUID

597        MALATE, ROMY JUN  ALANGCAO

598        MALAYAO, COLEEN  FLORES

599        MALLA-AO, ROCHANDA  ALADCO

600        MAMISON, FAISAL JR  SOLDEVILLA

601        MAMPO, JANNSSEN DOMINIQUE  YARTE

602        MAN-ON, JR., CALIXTO  GASITA

603        MANALANG, MARC ANTHONY  ROXAS

604        MANALO, ABIMELECH  BONIEL

605        MANALO, MYRNA  CADA

606        MANAOG, KATHERINE  MORAÑA

607        MANATAD, PHOEBE CLAIRE  CABATINGAN

608        MANDANE, AIRA  DONES

609        MANGALIAG, JOSEPH  AVENIDO

610        MANGULABNAN, FRANCIA  REYES

611        MANILAG, EMSTYL  TARE

612        MANILAG, ROMAN ANGELO  SERDAN

613        MANJARES, JAMES RAYMOND  GANAN

614        MANLANGIT, LOVELY CLAIRE  BONABON

615        MANZANO, JANA RAE  SANIEL

616        MARBELLA, JOHN MICHAEL

617        MARCELO, TRISHA MAE  AQUINO

618        MARCOS, SARAH JANE  YU

619        MARISTELA, MARY ALLYN  ALMUETE

620        MARQUEZ, JHERIC BENFER  PERA

621        MARQUEZ, MARY ANNE NICOLE  BUENSALIDA

622        MARTE, RELSIE  NAZARENO

623        MARTINEZ, MEJELLA FAITH  DEOCAMPO

624        MARUDO, GEORGE  NATANAUAN

625        MARUZZO, MICHAEL ARMAN  BALUBAL

626        MASAYA, AUSTIN RUSSEL  CUDERA

627        MASONGSONG, HIDY  BANIGUED

628        MATAS, BUNNY  PLEÑOS

629        MATBAGON, STEVE  AYUDA

630        MAURICIO, IVY  CLAUDIO

631        MAYO, NICA EUNICE  GELI

632        MAÑABAT, CLARISSE JOY  UMEREZ

633        MAÑUS, ALGEN  ACENAS

634        MEJARES, JEFFREY  GUCELA

635        MELECIO, KRYSTEIL MARIE  IBARRA

636        MELENDRES, MARY JOY  IGONA

637        MENDOZA, GLADEZ  PAL

638        MENDOZA, MICHELLE  ADARLE

639        MENDOZA, RIZZA MAE  LEDDA

640        MENDOZA, RYAN VINCENT  SIGUE

641        MERILLENO, KAMILLE PATRICIA  GALANG

642        MESIONA, CHRISTINE  SASO

643        MILADONA, KESSIAH ANGELA  GUAY

644        MILLADA, REYNALDO JR  PONDULAN

645        MILLENA, DIANA  VIBAL

646        MIRALLES, ANGELA  TUGONON

647        MIRANDA, RICHARD  ORTICIO

648        MIRONES, AUBREE ANNE  LACERNA

649        MOLINA, MARK ANTHONY II  CARISMA

650        MOLMISA, MONICA SHIENA  SAGAD

651        MONDERO, JASON  MARCELLANA

652        MONTAÑEZ, APRIL HANNAH  CATAGUE

653        MONTAÑO, SHIELO MAE  BRIONES

654        MONTEMAYOR, CARLOTA  LAYABAN

655        MONTENID, CHILSY MARIE  SALINOG

656        MONTER, JOVANIE  EBON

657        MONTERA, JOCELYN  OSABEL

658        MONTEROSO, SHERLY ANN  ALTIZO

659        MONTOYA, RONALYN  ALA

660        MORALES, GRACEL  GALOS

661        MORALES, SHANEEN ANGELIQUE  PALABRICA

662        MORALES, JR., RAMON  OBAR

663        MOREDO, MAY  MULINGTAPANG

664        MORENO, RODELIO

665        MOSOTE, JOANN  PEREZ

666        MUECO, JAM MAYGEN  BASILAN

667        MUKSAN, IRENESHEIR  SALI

668        MURCIA, HEIDI  LOÑOSA

669        MURILLO, MARK  LACIA

670        MUSA, CARLO  MAUREAL

671        NABOREDA, MARICAR  GUERRERO

672        NACAR, RENEE ANDREA  MONTAÑO

673        NAIVE, ANNA FAY  EDULSA

674        NAJITO, ANGELO  VENTURILLO

675        NANGLIHAN, GEMA  MANGANDAT

676        NAPALA, DANILO  RELUCANO

677        NARVASA, ALJONIRRY  MORA

678        NATIVIDAD, SHEENA MAY  GUMANDOY

679        NAVARRO, KRYZL JOY  CASTRO

680        NAVARRO, SHERICA  SEDANO

681        NAYVE, SHERYL  LEGASPI

682        NAZARENO, CRISTOBAL  PONSECA

683        NEGRILLO, AYLENE  NARITO

684        NEMIS, RAIZA  CAPONPON

685        NISNISAN, JEFFREY  MARIANO

686        NOBLE, AUGUSTINE  CASABAR

687        NOVENO, HARLYN  ANCIRO

688        NOVINO, JOSIE  TROPICALES

689        NULUD, KIM DARYL  BAUTISTA

690        OBAÑANA, RANE  ALBARICO

691        OBENIA, BERNADETTE  CLAVILLAS

692        OBIEN, ROLLEN  EVA

693        OCO, JOSEPHINE  ANTIQUINA

694        ODAG, SITTIE RAISAH  ALONTO

695        OGAYA, KATJA MIKAELA  CABANADO

696        OLARTE, JIMBOY  GUPALTO

697        OLASIMAN, JOHN DANIEL

698        OLORESISIMO, EDRIC  PEDRO

699        OMILLO, MARK ROBIEN  CADORNA

700        ONESA, ERICK  LORINO

701        ONG, JILLIAN FAITH  SY

702        ONG, REALYN  NATABIO

703        ONG, SHERELL  GUATNO

704        OPENA, MA. ANA JAY GLADY  CUADRO

705        OPSIMAR, ARREUN GREGORIO  BALDOZA

706        OQUIÑO, DESIREE  TEJANO

707        ORCULLO, VOGUE VERNAL  BATOCAEL

708        ORDOÑEZ, TIMOTHY JOHN  ROSARIO

709        ORMILLA, REBECCA  ORTIZ

710        ORTEGA, BRANDO

711        ORTEGA, JENELYN  QUE

712        ORTEZA, REINARD JOSHUA

713        OTGALON, LYZZA FAYE  PUMIHIC

714        PA-AYEN, JOYCE  POCAIS

715        PABLO, MARIE CONCHITA  DUMANAN

716        PADIERNOS, JOMAR  MATIAS

717        PAGDILAO, FEBBIE IRYN  TABUNDA

718        PAGOBO, EGBERT  AQUE

719        PAJARILLO, LYKA  FERNANDEZ

720        PALAYON, AGUSTIN  MABAYOG

721        PALOMAR, JENNIFER  DELA CRUZ

722        PALOMAR, JOB  ESTOISTA

723        PANAGSAGAN, MANUEL  SALVADOR

724        PANES, HERBERT  LLAMAS

725        PANGAN, JOHN ALVIN  OLELGARIO

726        PANGANORON, LAILAH  ERANDIO

727        PANGO, GILLIAN FAITH  PAMOLARCO

728        PANIS, ANGELICA  LLAMES

729        PANOTES, JOANNE MARIE  DELA TORRE

730        PANTALEON, ARNEL  SAN JOSE

731        PARDILLO, KEVIN

732        PAREDES, MARK ANTHONY  PAGLINAWAN

733        PARLAR, ROSELYN  LANAQUE

734        PASCO, AMALIA  AJES

735        PASCUA, JOHN PATRICK  DELA CRUZ

736        PASCUAL, FIA ANN  CRUZ

737        PASIGNAJEN, DIANNA MARIE  CATORCE

738        PASITENG, BENEDICT  GUYON

739        PATAWARAN, ROGER  OCAMPO

740        PATIO, SAMANTHA  VITO CRUZ

741        PATIÑO, MERGIE  MENORCA

742        PATRICIO, CHLEPSY STAR  ALIVIO

743        PAUS, ELIAS JR.  BUCAHAN

744        PAVIA, JOHN MICHAEL  REYES

745        PAÑE, JOHNNY  MARTINO

746        PELIPOG, MIRASOL PEARL  ELIGIO

747        PERALES, ERNEST LAURENCE  GUEVARA

748        PEREZ, AMIEL JOSEPH  CODIZAR

749        PEREZ, EMPHA GRACE  MONTEVEROS

750        PEREZ, MARILOU  MEDRANO

751        PEREZ, MARY ANN  BUGTAI

752        PEREZ, ROLANDO  HERNANDEZ

753        PERTACORTA, JAYVERR  MAAMO

754        PEÑALOZA, MICHELLE JERIKA  ALCANTARA

755        PIMENTEL, ANDREW  DOINOG

756        PINEDA, ANGEL  GONZALES

757        PINEDA, ANGELICA  DELOS SANTOS

758        PINEDA, RAY NATHANIEL  CHANCOCO

759        PINO, JENELINE  PAMO

760        PIPO, RHEA  PAGIWAN

761        PLASOS, AILEEN  DEQUINA

762        PLATON, EGBERT ABRAHAM  PALAMBIANO

763        PLATON, MA. SELDA  AGANA

764        POSADAS, ERIKA GABRIELLE  IFURUNG

765        POSEDIO, RINA  VILLANUEVA

766        POÑGOL, PATRICIA JADE  OMALZA

767        PREÑA, HAROLD  PIOLINO

768        PROFETA, DENNIS  SAN LUIS

769        PROFETA, MA. JEANNIE  VALDERRAMA

770        PUDAN, JOVERTLEE  CADAGUIT

771        PULVINAR, ANNALYN  TEÑA

772        PUNO, ERICA MARTINE  MACASAET

773        QUERIJERO, LEA MAE  PAGAY

774        QUIERREZ, REINA CIARA  ALCAIN

775        QUILBAN, GABRIEL DOMINADOR  ELEAZAR

776        QUINDIAGAN, MICHELLE  CASIANO

777        QUINES, JEFFRALYN  LEYNES

778        QUINTO, JOHN HARVEY  GABORNO

779        QUIRANTE, ELENA  FUEGO

780        QUIRING, HAIDE  ORCERADA

781        RAAGAS, VERNON BIANCO  BELEÑA

782        RACCA, MARK ANGELO  FETALVERO

783        RAGRAGIO, KARL FRIEDRICH  BERDOL

784        RAJAS, PRAXEDES JR  DEREZ

785        RAMILLANO, ALFIE ADAM  ROMERO

786        RAMILO, EDISON  MORFE

787        RAMO, RENZ CHRISTIAN  DUMALAOG

788        RAMOS, IYRENE  BALASBAS

789        RAMOS, RONALYN  GERON

790        RAZALAN, RACHELLE ANN  GARCIA

791        RECINTO, NEILE AIDYLENE  BRIONES

792        REFAMONTE, MA. FE  DUMALUAN

793        REFUERZO-CATUNGAL, LERMA  PABLO

794        REGALA, RED ACE  SUAREZ

795        REGINIO, IRVIN  RONDINA

796        RELATA, RICHARD ANTHONY  KEPIS

797        REMINAJES-REYES, JERI JACQUELINE  TAN

798        REMORCA, NOEL CARLOS  LLAGAS

799        RESPONTALLA, YHANMAR  BELISARIO

800        REVILLA, MA. RUBIE  GEORPE

801        REYES, ERNESTO III  CENTINO

802        REYES, MARVIN SERGIO  LEODONES

803        REYES, PHOEBE CHRISTY  APAREJO

804        REYES, PRUDENCIO III  YAP

805        RHODES, MAURENCE JOHN  PACUDAN

806        RIOGELON, OLYMPIA  OCAMPO

807        RITUAL, RICHARD  RIVERA

808        RIVERA, GIRLIE  SULA

809        RIVERA, ROYCE  REMENTILLA

810        ROBLES, FRANCES ANNE  GUERTA

811        ROBSON, ANGELA MARIA  PINEDA

812        RODRIGUEZ, ANNA LIZA  SARNE

813        RODRIGUEZ, ROLANDO  SAN PEDRO

814        ROJAS, ERWIN  PEÑA

815        ROLLO, OSMOND  ACAPULCO

816        ROMERO, ROBERTO JR  ORDANZA

817        ROMILLO, JONA  DIMAS

818        ROQUE, JONAS FABIAN  GUEVARRA

819        ROSALES, ELIJAH DANIEL  PAGSUYUIN

820        ROSARIO, JENI ANNE  GALOLA

821        ROSARIO, NOLI JR.  MARANION

822        ROSEL, ALETHA FROITEE  SILVA

823        ROSEL, JUDE PHILIP  ASIJAN

824        RUDILLAS, JOSEPH  OBOD

825        RUELAN, ANGELYN  SEMACON

826        RUIZ, RIEVEN  FABELLA

827        RUIZ, VIRGILIO  MANALO

828        SAAVEDRA, MARIA CIELO  DISTO

829        SABANAL, CHERRYL  PALAR

830        SABAY, JERA REALYN  DALOMIAS

831        SABELLANO, AMELITA  FABREGAS

832        SABUERO, REY  CATIIL

833        SAGUCIO, ANGELINE  DAQUIPIL

834        SAHIBOL, ELIZABETH  MARI

835        SALAS, GWYN AUDRIS  DE VERA

836        SALBIGSAL, JENALLYN  GUINSOD

837        SALGADO, DALE MARTIN  WALATA

838        SALMASAN, THERESE DIANE  DEL BANDO

839        SALOMON, PRINCESS LOVE  BUNYE

840        SALVADOR, ADRIAN NOEL  VERALLO

841        SANCHEZ, ANALYN  AGUILAR

842        SANCHEZ, MARY SANDA  MUTIA

843        SANCHEZ, SHEILA JOY  LIM

844        SANIEL, BAMBINI  LAJOT

845        SANTIAGO, BON JOB  DY

846        SANTIAGO, LEONORA  VERGARA

847        SANTIAGUEL, SAIRIN  REYES

848        SANTILLAN, JANZEL  BUTANAS

849        SANTIOQUE, JEYAN  CALMA

850        SANTOS, CHUCKIE  NAJERA

851        SARICAL, JOE ANDREW  MERCADO

852        SEDIGO, ZEA  DULNUAN

853        SERRANO, CHARMAINE  CAMPOSANO

854        SEVILLA, PIERRE ANGELIE  ZARASPE

855        SIA, KIMBERLY JEAN  CASAS

856        SIANO, RHEA MAE  RAGAS

857        SICAT, ARTHANE CARLO  BAYANIN

858        SIDDAYAO, JASMINDESA  YANG

859        SIERRA, JULIUS  BORJA

860        SILVANO, KRIS SOCORRO  CONDINO

861        SIM, LAISSA ARRYANNE  MAGDALUYO

862        SINCERO, JOELLENE  BAYLON

863        SISON, TWINKLE  TAMONDONG

864        SOBERANO, MARCUS KARYL  CABAÑA

865        SOCRATES, MAY  QUITAIN

866        SOLATORIO, SHIERYL  TEJANO

867        SORIANO, MA. CASSANDRA  GARCIA

868        SUAM, JOLIANA KATE  MARTIR

869        SUBIAGA, JAY KIM  MONDIGO

870        SUDARIO, JUAN RODRIGO  DE VILLA

871        SUGURAN, LORENZ JOHN  BANAAY

872        SUICO, OLIVETTE CLAIRE  NAPONE

873        SULATAN, MARICHELLE EVA  PONTILLAS

874        SULDE, EDMARK  PIOLLO

875        SUMALA, LESTER DAVE  SILAYAN

876        SY, NELLIE  CO

877        TABBOGA, FELIZA GRACE  PILORIN

878        TABIGUE, BERNA  DELA FUENTE

879        TABUCO, MAILYN  CUSTODIO

880        TADAY, IVY MAE  QUIAPO

881        TADIA, JOCIE DALE  GOBOY

882        TAGAB, DIBIE  SANGALIA

883        TAGLINAO, ELISAR  LUMANG

884        TAGSIP, MARIE CHRIS  LAWAS

885        TALISIC, EARL MATT  LARIDA

886        TAM-ABON, EDREA  GONZALES

887        TAMPARONG, ARCHIE  BATO

888        TAMPOC, AMANDA GRACE  CRUZ

889        TAN, IRMA  BORJA

890        TAN, JESON  GRUMEZ

891        TAN, JUNE FRETZEL  SANTIAGO

892        TAN, ROSE ABELYN  YU

893        TAN, WENDELL  BREGONDOT

894        TANDOC, LIBBY  DE VERA

895        TANDOC, MARK HADDISON  PARAGAS

896        TARECTECAN, JASPER  VALDEZ

897        TARUN, JEREMY  CARONAN

898        TAURO, MARLYN  PANEN

899        TAÑEDO, AMY  NIELES

900        TEJADA, AUBREY  ARCILLA

901        THIBODEAU, MIGUEL  LLANES

902        TINAYA, JOHN FRANCIS  JARAMILLO

903        TIOMICO, SOPHIA GERONE  GARCIA

904        TIOSECO, MIA ANGELA  DE LEON

905        TIRONA, POLAN  SCHUCK

906        TITAN, MONERA  OLIVEROS

907        TODOROVIC, CRISLY  ZERRUDO

908        TOLENTINO, FERDINAND  BATOON

909        TONDAYA, MARITESS  SARIO

910        TONGCO, SHALOM  MACOY

911        TONGCO-FAJARDO, SHARON HAZEL  OLIVEROS

912        TORRECAMPO, EDILLER, III  ARSENAL

913        TRAJANO, GARRY  BABAGAY

914        TRASFIERO, RYAN  AMAHAN

915        TRINIDAD, PLYDE EDIS  RAMELB

916        TROPA, MAFEL  SILVESTRE

917        TUAN, ANALYN  MALINAO

918        TUBAT, PRECIL  KADUSALE

919        TUMALA, AARON JOSHUA  MALATA

920        TUNGALA, KRYSTLE ANN  FORTADES

921        UGTALON, CAMBEJUNE  BASINAY

922        ULLA, AELIJOHN  PALAO

923        UMALI, CHARLES MICHAEL  PANGANIBAN

924        UMANDAP, MARIVIC  MIÑA

925        UMANDAP, RUZCELD  GLEAN

926        URTADO, ZAMANTHA GRACE  ASIBAL

927        USON, MARIA ABIGAIL  MONTOYA

928        USOP, MUHAJIREN  TIZON

929        UY, DOROTHY MAE  DAYAK

930        UY, JASPER BRYAN  TY

931        UY, LORELINDA  COLOMA

932        UY, ROSE MARIE ANN  DAGUM

933        UY, TEDDY  TOLOSA

934        VALENZUELA, JOHN PATRICK  MIRATE

935        VARGAS, ALFREN  CORDERO

936        VEDRA, JIMMY JR.  INDIG

937        VELASCO, MARIA IMELDA  GERODIAS

938        VELASQUEZ, SHELBY  CUEVAS

939        VERDE, DOROTHY ANN

940        VERGARA, EMILY  ACOSTA

941        VERGARA, ROJENE MAE  BURGOS

942        VERZOSA, JOHN CHRISTOPHER  SANCON

943        VETO, REUBEN  GALOPE

944        VILLADAREZ, JESLAINE MAE  DELA CERNA

945        VILLAGRACIA, SHARON  TRAVILLA

946        VILLAMIL, MA. ROWENA  MERIDA

947        VILLAMONTE, JOEY DAVE  TRILLANES

948        VILLANUEVA, RONALD  AZAGRA

949        VILLAPANDO, MONTESSA  DACILLO

950        VILLASAN, MARY GRACE  BORJA

951        VILLAVERDE, RICHARD  DE SAN ANDRES

952        VILLEGAS, FLORITA  CABIGAS

953        VILLELA, DANICA LAIZA  MANALO

954        VILLON, RAQUEL  RIMAS

955        VITO, ROSALYN  CABREROS

956        VITUG, RODSON  DABU

957        WAGNER, JERAMYL  DAYAO

958        WILLKOM, MILKISEKI MAE  MABULAY

959        YACAP, VERONICO  TAMPOL

960        YALUNG, MARTIN MARIANO  ZOSA

961        YANEZA, RODANTE JR  DELA CRUZ

962        YAP, TEODORA  FORONDA

963        YCONG, JE  CAMAJALAN

964        YECYEC, JEFFREY  CUTAMORA

965        YUMUL, JONATHAN  MAMANGUN

966        YUSUP, IANNE JANE  DOMINGO

967        ZARCO, MARJORIE  RAMOS

968        ZURBANO, GERARD PAUL  TOMELDEN

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