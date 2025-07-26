Real Estate Appraisers Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 968 out of 1,356 passed the Real Estate Appraisers Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, and Tacloban this July 2025.
Roll of Successful Examinees in the Real Estate Appraisers Licensure Examination held on July 22, 2025 released on July 25, 2025.
1 ABAD, MAYA DYANNAH REGALADO
2 ABAY-ABAY, MARY ROSE BERDIDA
3 ABDULLAH, MOVEENA SANGCONG
4 ABELLA, HANZ JOSEPH SANCHEZ
5 ABENGOZA, PIA EIRENE BLANCO
6 ABLA, MARIA CHRISTINE BERNADETH PINEDA
7 ABRIZA, ABRAHAM ABANADOR
8 ABUSTAN, CRISTINA RIVERA
9 ACEDO, MARY ELEN PAYOT
10 ACENAS, CELESTE NOTARTE
11 ACERO, JANE ELLISA PALADA
12 ACOON, ASLIMAH MASORONG
13 ACORDA, TRICIA TORINO
14 ACWADEY, JOVELYN BEDING
15 ACZON, NELSON CASIMIRO
16 ADAN, MARICEL BELLO
17 ADORA, ARLENE PEREZ
18 ADRALES, JESSE LEVI LUBAT
19 AFABLE, JUNE DE VILLA
20 AGANA, FLORENCIA WAGAS
21 AGAPAY, FAITH CHARMAE DAMPAL
22 AGORILLA, JOYCE IVY QUIAMBAO
23 AGOSTO, PORTIA JOY PREMARION
24 AGUAS, ALMYRA BALUYUT
25 AGUIDAN, ZAIRAMAE WYNNE RABANAL
26 AGUILON, CHERLY DILAG
27 AGUILOR, MARICAR MENDOZA
28 AJERO, MAMIYA PAULINA CARDONA
29 ALAMBAN, MANUEL EARL RAE BUCOL
30 ALANGRE, CARMELA ALIANZA
31 ALANO, RENFORD ELLIS JENZ ESGUERRA
32 ALARAS, MICHELLE LONTOC
33 ALBA, NIJEL GALINDEZ
34 ALBITE, CARLO JAY POLISON
35 ALBONIA, ALOIZHA JHAZZERINE DEL VALLE
36 ALEGADO, GIL FAYUSAL
37 ALEGRIA, KENT CYNDRIX COLASITO
38 ALEGUIOJO, GRACE TIGUSAN
39 ALEJO, KEVIN CARL VISTA
40 ALFORNON, AILEEN ANGELA SARDA
41 ALGARME, JELYNDA LAGUNDI
42 ALIDON, ALMIRAH MARCO
43 ALIGATO, APRIL LYN MAE VALENZUELA
44 ALIMAN, PAMELA TAN
45 ALIMENTO, GINA TAPALES
46 ALIMON, JULA GARGANTA
47 ALKUINO, SHEILA ANNAVIE SUICO
48 ALMANZOR, MARIFE BACSA
49 ALMARIO, MAE DOMINIQUE CHAVEZ
50 ALMOZA-DELA CRUZ, BEVERLY AGNO
51 ALOBA, DENNIS BAUTISTA
52 ALON, JUNIE BATAYOLA
53 ALVAR, HERMES LUKE CABAÑA
54 ALVARADO, LYNETTE AMAR
55 ALVENDIA, DUNE INGRID NORTEZ
56 ALVERO, ROSE LYNN MHAR EDER
57 AMANCIA, BABY JEAN PAGDATO
58 AMANTE, MADELENE TANASAS
59 AMARILLAS, JUSTIN MAE SABENORIO
60 AMARILLO, VERNALYN NOBLEZA
61 AMODIA, JOHN CARLO OCDINARIA
62 AMORES, JORGE NATHANIEL HERNANDO
63 AMPARO, MIKE JHUNE MANDIA
64 ANCHETA, MYRENE ANGEL
65 ANDAL, BLESS FAITH FABRO
66 ANDAL, CYRUS FABRO
67 ANDAL, DAISY ALAYON
68 ANDALES, JUNICHI KANDA
69 ANDRADE, FRANCIS JARVIN SOMONTINA
70 ANGELES, MARSILYN MALANGIT
71 ANISLAG, REDFORD OMAQUE
72 ANUA, CHRISTINE MARIE DARISAN
73 AQUINO, ELBERT WEBSTER GUMABON
74 AQUINO, JILBERT PASOOT
75 AQUINO, LIZ ARDEN APOSTOL
76 ARABIS, MEIN-LYN ROSE VALENCIANO
77 ARANDIA, NIELLIZA CYD DE GUIA
78 ARBAS, ESTIFANE
79 ARCE, CRESAR JOHN REYES
80 ARDIENTE, ELSA OPURAN
81 ARELLANO, KHRISTIAN CLYDE COSTORIO
82 AREVALO, MARIEL
83 ARIZA, DAVE DANIEL BENITEZ
84 ARMENTA, JOESEL FURMIGONES
85 ARREZA, IAN REY DORMIENDO
86 ARUGAY, ALYSSAH MANANSALA
87 ASARIAS, JONATHAN BARBA
88 ASEJO, MARY JOY PACELO
89 ASHRAF, WASIF WALOHAN
90 ASUNCION, JOY SALVADOR
91 ASUQUE, ELIZER DACALOS
92 ATTAM, IRIS KIMAYONG
93 AUSTERO, FRANCISCO CAPILLAS
94 AUSTRAL, MARCELINA CORTEZ
95 AVERIA, SOLEA MAE ANGCANA
96 AVILA, PAMELA SAYON
97 AZARCON, ALIYAH VIA DURAN
98 AZUELA, EMMANUEL ALCEDO
99 AÑONUEVO, JULIE VIDA MURILLO
100 BACALSO, JASEEL OCAMPO
101 BACANI, ANNE JINELLE VINZON
102 BACLAY, JEANETTE TRES REYES
103 BACOLADO, EDEN LENA
104 BACUNOT, JOEL JR. SANCHEZ
105 BADAYOS, ROY VILLANUEVA
106 BAGADIONG, MA. MIKAELLA DOMINGUEZ
107 BAGAFORO, MARK JOHN INAN
108 BAGAFORO, NEIL ALISASIS
109 BAGHUCAN, EPIFANIO CAGANDE
110 BAGTAS, JAY REYES
111 BAGUIO, ELLEDINE GAYTA
112 BAHINTING, JOAN ARINGOY
113 BAJALA, RENIER CANIBEL
114 BALAGUA, JOHANNA FANGONILO
115 BALASE, KARIZZA JOYCE BALAORO
116 BALASTA, TIRSO JR LELIS
117 BALAUITAN, MIGUEL MAGDANGAL III VILLANUEVA
118 BALIGOD, REALYN DAVID
119 BALITA, JODIMARIMA BENITEZ
120 BALMAS, ELJOVAN SANTIAGO
121 BANAG, JAN EDWARD PUJADAS
122 BARACHINA, MARK JOSEPH TORRES
123 BARASONA, ARLENE BAÑEZ
124 BARNACHA, JON KARLO CASINO
125 BARNIG, ARIES ORFANIL
126 BARQUEZ, MARSHA ERICA PEREZ
127 BARRETTO, DIANE JANE SAGUM
128 BARROGA, JENESSA MENDOZA
129 BARTE, JANINE DINOPOL
130 BARTOLAY, JESSIE GELERA
131 BASAN, EMELITA CAPADOCIA
132 BASCO, CARL JASON GARCIA
133 BASCO, ROSELYN PLACIDO
134 BASIHAN, JASON ABEÑIO
135 BATINGULO, NAJIRAH BALINDONG
136 BAUTISTA, JOHN TERRY BANGALAN
137 BAUTISTA, MARY THEA BIANCA SY
138 BAUTISTA, MILLETTE PADILLA
139 BAUTISTA, SARALIE GODINEZ
140 BAUTISTA, SHERYL DE JESUS
141 BAYLON, JERRY PAYOT
142 BELANO, MARTINO III GUNTAN
143 BELAR, JULIUS RIVERA
144 BELDA, VICENTE REARTE
145 BELLIOT, JENNETTE GADIS
146 BEN, CATHERINE DELA PEÑA
147 BENTULAN, LUCIANO AL MICHAEL III PONCE
148 BENZON, JASMIN LEAH COLOMA
149 BERAQUIT, DONNE LITO EBORA
150 BERINO, REY JR ATINTA
151 BERNABEO, PHILIP CERIA
152 BERNATE, RODA ARZADON
153 BEROL, MARICEL DELEÑA
154 BESANGRE, LEILANI MASAYON
155 BICO, DAN WEIN KIM BASA
156 BIEN, JASON ABBY TACARDON
157 BOLAÑOS, EDUARDO ARIOLA
158 BOLAÑOS, RACHEL FONTANILLA
159 BOLLAS, JENNIFER TALACAY
160 BONA, PAULA BIANCA VARGAS
161 BONAGUA, CORAZON AGUILA
162 BONGGO, CHRISTY DERAMA
163 BONIFACIO, AICELYN ANSAY
164 BONOTAN, FELICIAS MYRA MASINOGOT
165 BORELA, SHINELLE MARIA ROEGIN RAMOS
166 BORRES, SHYRA NICA LLANOS
167 BRIONES, DARRYL GONZAGA
168 BRIONES, ROSLIE ARNAIZ
169 BUCIO, DORIS TUTOR
170 BUCIO, FATIMA TUTOR
171 BULAN, IRISKASY LAGO
172 BULAY, ROEL LIPAPA
173 BULUSAN, HERBERT JAMON
174 BUMOHYA, JOVILYN MAGWELANG
175 BUNUAN, RUBY ORTIZ
176 BURLAT, SARAH JAY DOTOLLO
177 BUSTILLO, MARYJANE RALUTO
178 CABALLES, KAREN ABELLA
179 CABALONGA, MYLENE CABRERA
180 CABANDAY, JAZMIN ESCARRO
181 CABANIG, SEAN KIMBERLY CAPANGPANGAN
182 CABARDO, MARY ROSE MATIMTIM
183 CABAUATAN, JOHN MICHAEL BAUTISTA
184 CABIDA, RAQUEL MOPAL
185 CABILING, CHELSEA ALLONA BUCU
186 CABRERA, EDWARD KEVIN CAJIGAS
187 CABRERA, ROMEL PALMES
188 CACHO, GLENDA DOMALANTA
189 CACHO, MARY JANE ABUGA
190 CACHO, MICKA DAGOHOY
191 CACHUELA, MICHIELEN ALIVIO
192 CADORNA, JENNIFER EVARDO
193 CAGAY, NADIA ALFANTE
194 CAJES, ARACELI NAVARRO
195 CAJES, ELEZABETH MAYOLA
196 CAJES, PASCUAL ROSALES
197 CALMA, ANNA RODESSA CASTRO
198 CALUNGSOD-POMPERADA, RICA MAE MAKILING
199 CALUNSOD, MICHAEL REUBEN CUENCA
200 CAMAYA, MICHELLE JEAN PELIÑO
201 CAMBRONERO, MARYJEAN ARJONA
202 CAMONAYAN, RUSTICO DALOG
203 CAMOTES, ADERENE DULGUIME
204 CANARECIO, AYESSA TUBAN
205 CANJA, JANE HILADO
206 CANLAS, FRANCES MARGARET WARREN
207 CANTERO, ERNAN MICHAEL BALBUTIN
208 CAO-BASSIG, MAUREEN CHAVEZ
209 CAPATI, LIZEL TONGOL
210 CAPILI, GRACIOUS LOPEZ
211 CAPORAS, MAYE MATILLANO
212 CAPOTE, RAFFY BATUCAN
213 CARANDANG, TIMOTHY ROY SILVA
214 CARIAGA, JOSHUA PETATE
215 CARLOS, PAMELA BEATRIZ DIZON
216 CARMONA, PRECIOUS MAE HERBANIA
217 CARO, EUGENE BRYAN TANO
218 CARONAN, DAN MICHAEL ANG
219 CARRERAS, VINCE ANDREW CABANA
220 CARRILLO, PAMELA PIA MURALLOS
221 CARTUJANO, ELLEN MAE MURILLO
222 CASALJAY, JAQUELYN ALEGRIA
223 CASANOVA, ROSALIA ROSILIO
224 CASEÑAS, XHELCA GLITZ BULILAN
225 CASIA, JACKSON TERCAN
226 CASTAÑEDA, LOVELYN BOLOYOS
227 CASTILLET, JAMES JOHN RICARDO
228 CASTILLO, CHRISTOPHER CREIDO
229 CASTILLO, DIARY ILAGAN
230 CASTILLO, JHESSICA MARIE PACLEB
231 CASTOR, VON JULIUS INSO
232 CASTRO, JELA PAÑA
233 CASTULO, JOVEN CACAYAN
234 CASURRA, JUN JACOB CALUMPAG
235 CAUSON, MARIA KAREN MACARAEG
236 CEBUALA, LARA ATHEA CATACTE
237 CELIS, KELVIN CAUNCERAN
238 CENA, WILMAR CAPISTRANO
239 CENTENO, MARY ANN BENITEZ
240 CEREMONIA, RUEL CLADO
241 CEREZO, MARY JOY REGINE MUÑOZ
242 CEREÑO, ANNE JULE LINDSEY LEBUMFACIL
243 CERIALES, CHESTER DONGON
244 CERNA, RODULPH YVAN POLISTICO
245 CEZAR, LORELIE GADON
246 CHAGONA, RODINA CERVANTES
247 CHANG, DENZEL KYLE TIONG
248 CHAVEZ, JAKE REBATIS
249 CHENG, JUSTIN RICHMOND SY
250 CHIONG, ANGELA PAILDEN
251 CHUA, GEZIEL SANTOS
252 CHUA, IRENE MELODY LIWAG
253 CHUA, MARI JOY YU
254 CHUACUCO, KATHRYN ANN LEE
255 CICERON, RYAN JOHN SARTE
256 CIRILO, NEIL ANGELO SANTIAGO
257 CIRPO, ELLOUISA JANELLE BAÑO
258 CLOMA, MAY MEXACOLLI MIÑOZA
259 COMON, TRECHIA MAGALLANES
260 CONG, ALBERT GALOLA
261 CONIATO, PAUL HARVEY CUBILLAN
262 CORDOVA, LALAINE CENIT
263 COREA, JERICK
264 CORLET, VIRGILIO ESCALONA
265 COROMINAS, ED PETERSON LIM
266 COROMINAS, JOANAH JUNE UY
267 COROZA, ROLDAN DUQUE
268 CORPUS, JONAHMER PEROS
269 CORPUS, MELDON JAN CUBILLA
270 CORPUZ, RACHEL GOPEZ
271 CORTEZ, RACHEL PILAPIL
272 CRISOSTOMO, CAMILLE FAITH SANCHEZ
273 CRISOSTOMO, MIKE TANDONG
274 CRISOSTOMO, MYRA MAGDALAGA
275 CRISTE, CRISSELLE CAPISPISAN
276 CRUDA, JESSIE CUBIO
277 CRUZ, JENNY ERMITANIO
278 CRUZ, MA. APRYL BARBOSA
279 CRUZ, PAUL VINCENT ANCHETA
280 CRUZ, PAULINE ANNE GRACE RUIZ
281 CRUZADO, AREMCHEL MAIQUEZ
282 CUARTERO, VINCI NEXXUS CORVERA
283 CUARTO, KATHRENE MAY ALACON
284 CUELLO, REUEL NAZAR SANCHEZ
285 CUEVAS, CHRISTYLL ANGELLIC PALULLA
286 CUEVAS, JOERICH MILA
287 CUEVAS, MICHELLE UY
288 CUEVAS, ROLLIE LAGUMBAY
289 CUEVAS, ROSEANN LYN JOSON
290 CUNANAN, ANGEL "FELY" ROBLES
291 CUNANAN, MARY ARIADNE AQUINO
292 CURAYAG, SABRINA ZANE ANGEL
293 CUREG, STEVENSON ROSS JAVIER
294 CURSO, ISAAC PAHAM
295 DAAG, AGNES FAUSTO
296 DABU-PEPITO, MARY CHRISTINE CALUNTAD
297 DACIR, PAULINE FRAGATA
298 DAGUIL, AIRIZ LOPEZ
299 DALANGIN, NIKKA CRESELDA CARINGAL
300 DALANGIN, SHARLENE GUERRERO
301 DANIEL, LOVELY OCIONES
302 DARADAR, JURNELIZA BODOY
303 DARIA, ARIANE ROSARY DAGAME
304 DAWONG, MELANIE PAWINGI
305 DAYAO, ARVIN RALPH ESPENILLA
306 DAYOAN, ALLEN IMPELIDO
307 DAYTIQUEZ, ROMAEL ABANES
308 DAÑO, JOSHUA ALDINE SENO
309 DE ALA, ROMA BLANZ SAMBAYON
310 DE CASTRO, EVAN KRISTOFER CONTRERAS
311 DE CHAVEZ, REYMAR LALICAN
312 DE GUIÑO, MIGUEL ANDREI NADONG
313 DE GUZMAN, ARVIN MENDOZA
314 DE GUZMAN, CHRISTINE GEM TOLENTINO
315 DE GUZMAN, CHRISTOPHER SANTILLANA
316 DE GUZMAN, SHIELA MAY VILLACRUEL
317 DE JESUS, KATHLEEN CANTAL
318 DE JESUS, SHERRY ANN ELCANO
319 DE LA CRUZ, SAMUEL BACO
320 DE LOS REYES, MARIA AZELA CACHERO
321 DE LUNA, DEAN KESTER ERANDIO
322 DE VERA, GIGOLO PADERES
323 DEAÑO, ANNA CARLA CALDOZA
324 DEDUMO, FERLYN DAPOSALA
325 DELA CERNA, ROEL OMLERO
326 DELA CRUZ, EDGARDO GOMEZ
327 DELA CRUZ, EMIZELLE GUARIÑO
328 DELA PEÑA, ALVIN BERNAL
329 DELA ROSA, JULIA IRISH MAE
330 DELEÑA, ANTON ENRIQUE
331 DELICANO, JUNVE LOREÑO
332 DELOS REYES, JULAINNE DAY EBUE
333 DELOS REYES, MARICEL DEMATE
334 DELOS SANTOS, MA. CELIA AMBAT
335 DELOS SANTOS, MARIA VIRGINIA DIAZ
336 DELOS SANTOS, WAYNE DE VERA
337 DEQUIT, LAILA CORTEZ
338 DESCONTE, JUN CARLO FERNANDEZ
339 DEZA, ADRIAN MACULAM
340 DIALO, CHRISTOPHER BAYAWA
341 DIAZ, CHRISTINE MARIE CONDE
342 DIAZ, DEXTER DUEÑAS
343 DIAZ, SOPHIA DOMINIQUE BARIO
344 DIMATULAC, CARISSA DAVID
345 DIMAYUGA, RAFAEL JOSE VEGA
346 DINAMLING, JOVIE FREA MAR OGNAYON
347 DIZON, RAYMOND CHOY ARAZA
348 DOCABO, ADONIS GUILLEN
349 DOLAOEN, RHENZBORN EJ BARBOSA
350 DOLLETE, MARA CORESALYN PEDREGOSA
351 DOLOR, LANCE NATHANIEL JAVELOSA
352 DOMAGAS, DONNA FERNANDEZ
353 DOMINGO, MELISSA ANTONIO
354 DOMINGO, SHEROUK JOAN CAUYAO
355 DORADO, CHINO BRANT MIRANDA
356 DUCASI, DONNA MARIE DELOS SANTOS
357 DUJALI, PETER MON LERON
358 DULANAS, MARY GRACE VERGARA
359 DUMAS, ZHEASAR IAN IGCALINOS
360 DUNGCA, MELODY PALOMARES
361 DUNGO, CRISTINA PISIG
362 DY, JAY PATRICK DAMASCO
363 EBBAY, KENT LOI'S NACIN
364 EDERA, GENIE MAE LORENA LOLO
365 EDROLIN, KIM ANGELO LOZANO
366 ELEDA, APRILITO VALDEZ
367 ENCINA, ROSELYN CORREGIDOR
368 ENDOZO, VANESSA FORTUN
369 ENRIQUEZ, ERIC BERNABE
370 ENRIQUEZ, KENNETH DABU
371 ESCOBEDO, JASIEL FINCH GAY TIONGSON
372 ESPERAL, MICHELLE MAGANTO
373 ESPIEL, KAREEN GAYLE CLAVATON
374 ESPINA, ANDREI LANCE HERRERA
375 ESPINOSA, ROSEANIE FEB ESPARRAGO
376 ESPIRITU, BOBBY DELA CRUZ
377 ESPIRITU, MATTHEW VALLE
378 ESPIRITU, RICHELLE DANCEL
379 ESTABILLO, GALE FRANCISCO
380 ESTEBAN, RYAN GUY MATA
381 ESTIPONA, MARIA FLORDELIZA EBUÑA
382 ESTOR, JANBEE JUSTIANE
383 ESTORCO, JANZEN BORDAGO
384 ESTRADA, ANGELINE BUENA
385 ESTRADA, MYIAN CAMPOS
386 EUSEBIO, BRYLE CLEMENTE
387 FAMOSO, JUNE CLYDE DALIGDIG
388 FECARA, JANNY ROSE BERNALES
389 FEDERIGAN, JOEL CARVAJAL
390 FEDERIS, JHENA CANDELARIO
391 FEGALQUIN, JOHN ALMAR ITABLE
392 FERMIN, MANUELITO BRON
393 FERNANDEZ, ELAINE GAY TORTOZA
394 FERNANDEZ, RAZILLE EDEN CABALFIN
395 FERRER, JAZEL ANN CREENCIA
396 FIEDACAN, BERNIE FESTIN
397 FIEL, MARIA LOURDES CASTRO
398 FILLE, JAPHETH OBILLO
399 FLORES, ALDRICH TRISTAN GONZAGA
400 FLORES, CARLA PALMA
401 FLORES, GIAN CARLO SIASON
402 FLORES, JIM RICHMOND GODINEZ
403 FLORES, JOSEPH LEO CALDERON
404 FLORES, NEDY DAVID
405 FLORES, PETRONILA LIMPOCO
406 FLORES, SUSANA ENORME
407 FLORO, PETER HALLEGADO
408 FOD-AR, HIDAM MAYAT-AN
409 FOJA, KRISTEL ASUNCION
410 FORTUNO, PHIL ANDREW JOEL CAMARITE
411 FUDALAN, JUNDEE PULMONES
412 FUGOSO, JOHN AARON PAILANAN
413 FURIA, JULIET CZARINA VILLAMOR
414 GAA, KARREN MAE SABIGAN
415 GACHO, CHANTRELLE RULLAN
416 GADONG, LOVELYN LAGUNA
417 GALBO, MELCHOR JR UBAS
418 GALICIA, FECCANA RIVA OKAY
419 GALIDO, MARCELINO LAGUERTA
420 GALLANO, JOMARI ALINSUNURIN
421 GALOPE, ALFREDO JR BODBOD
422 GALOPE, MARIE JOY QUEROL
423 GALVEZ, IVY MAE BADION
424 GAMAS, GABRIEL BASONG
425 GAMBE, JEMARIE GENITA
426 GAMBOA, MA. MARGARITA MANALO
427 GAMO, WHITNEY BOTONES
428 GANGOSO, MARY GRACE DULMAN
429 GANIPAN, APRIL CARATAO
430 GAPAS, ROMER JAMES DE CASTRO
431 GAPPI, LUIGI ANDREI GATDULA
432 GARA, JOHN REY BALGOS
433 GARCIA, BHABY GRACE SILVA
434 GARCIA, CHRISTIAN MARK MACANDOG
435 GARCIA, CYRIELLE CLAIRE CAYANAN
436 GARCIA, ERIKA DIANNE SY
437 GARCIA, NORMAN JR CANDIA
438 GARCIA, QUEENCY OSORIO
439 GARRIDO, JASMINE BATAC
440 GATMAITAN, GILLIAN CABUEÑAS
441 GAVINA, GIEMELLE CALAGUAS
442 GAW, ENRICO
443 GAYADOS, JOANNE NAVARRETTO
444 GAYAK, NOHAIRA SALIK
445 GAÑGAN, JOHN PROS CUANAN
446 GEBE, MICHELLE NIÑA JAYECTIN
447 GEGAWIN, ROBERTO JR PAUYA
448 GEMIDA, JULIE CABAG
449 GENAYAS, JACKIE LOU PALMA
450 GENIO, ROLAND JR BUENCONSEJO
451 GENTAPANAN, DANILO JR MATUNDING
452 GO, APOLLO DARWIN CABARLES
453 GO, CAROLINE JOY REYES
454 GO, EDISON PUA
455 GO, MARIBETH MANALES
456 GOLINGAY, LOVELY SAMORIN
457 GOMEZ, MA. YVETTE PEREZ
458 GONZAGA, ALONA MARQUEZ
459 GORGONIO, MA. CRISTINA GULANE
460 GOROSPE, BERNICE PAZ GO
461 GUADAYO, GERRY JR FRANCISCO
462 GUANZON, RUBY ANN MADAYAG
463 GUARIÑO, RYAN CHIO
464 GUERAL, RHEA MAUREEN BAS
465 GUERRA, ANGELICA JOI MARCELO
466 GUERRERO, JADE ANN DOLORZO
467 GUERRERO, JONES FLORES
468 GUETA, ABBIE JAMES GUERRERO
469 GUEVARRA, MARY ROSE FRANCISCO
470 GUIANG, APRIL JOY SUGUI
471 GUIBONE, POTENCIANA PANUNCIAL
472 GUILAYAN, ROLLY ABLIHAN
473 GUINSISANA, ANA MAY MANLOLO
474 GUINTU, MARILOU DIAPERA
475 GUISADO, ALISSA ESTER NALAM
476 GUIUO, MELANIE MODESTO
477 GUMIRAN, FEDERICO JR NARAG
478 GUSPID, CHRISTIAN BALGOS
479 GUYAMIN, JHUN PADUA
480 HEMONGALA, IREEN GESTA
481 HERMOGENES, ROWENA TORRE
482 HERNANDEZ, ANNA MELISSA MAE GOLDING
483 HERNANDEZ, CHRISTIAN KING DIÑOSO
484 HERRERA, JONATHAN EFRAIM GARCIA
485 IBAOC, JOVENCIO JR BITCO
486 IBARDOLAZA, RENABELLE YASA
487 IFURUNG, MYLINE CALUMAG
488 IGNACIO, ERIKA MAE DISTAJO
489 ILIGAN, IRINE MENDIETA
490 ILUSTRISIMO, JOJI DELA CALZADA
491 INAO, EMELY BABASOL
492 ISIP, MARJORIE NATIVIDAD
493 ISLES, NICKLE FORMALES
494 JAAFAR, JIHAN VEGA
495 JABAGAT, CHARLES JOHN SUAREZ
496 JABALLAS-ZORILLA, RAGENE SANTIAGO
497 JABONGA, FE HILLADO
498 JABONITE, REY UBOD
499 JACQUEZ, REMOR DIAZ
500 JAGOLINO, DOMINIC NAÑAWA
501 JAMISOLA, AIRA LEVANTINO
502 JAMLAN, RUTCHEL ROSCO
503 JANTOC, ROSE ANNE MARIE SALIOA
504 JANUBAS, RENO JHON MANANGKILA
505 JAVA, RYAN KELLY GARCIA
506 JAYNARIO, TRICIA JAYNE SANTOS
507 JILHANI, JILHASSIR POLO
508 JIMENEZ, ALMER SAYON
509 JIMENEZ, ANTONIO PAOLO DELA CRUZ
510 JIMENEZ, JESUS FELICIANO RANARA
511 JOLEJOLE, LORILYN CATOY
512 JOO, ANGELICA SEON MEE PLETE
513 JOSON, HANNAH ROSE MANANGUIT
514 JUADIONG, MARVEN ARMADA
515 JUAN, DOMER ED ABALOS
516 JULIAN, MICHAEL HILARIO OSCAR LINO PERALTA
517 JUMAMOY, EVAPRINE MEGALLEN
518 JUSTO, RICA ANN ALEJANDRINO
519 KABRISTANTE, CHARRY NARCISO
520 KHO, NEOLI MAE LIM
521 KIBAD, SHEBALYN H.MOHAMMAD AIN
522 KIM, GRACE JOYCE BALDOZ
523 KIRAM, NILAKASUMA MAGNO
524 KOH, PAUL ANTHONY TARGA
525 LABAJO, CHARISSE BOISER
526 LABAO, JAMEL ABDUL
527 LABAY, RICHARD LAGARDE
528 LABRO, NORISDY QUILLAO
529 LACIDA, JESSE BOY
530 LACRA, MA. VICTORIA TEVES
531 LACSAMANA-AQUINO, FREMARIE JUAN
532 LADIGOHON, GLORIA DOLOJO
533 LAGE, JENNO CALAMOHOY
534 LAGUISMA, RIZABEL TURQUEZA
535 LAHER, JHOVIE BORLASA
536 LAMELA, NIELL JOHN PLAZA
537 LAMSEN, LAIZA ROSE ROLDAN
538 LANDAYAN, LARA MARINNETE GAYTANO
539 LAO, JSAMM ORTEGA
540 LARIN, MARICAR PISCASIO
541 LASAY, KOBE MARTIN ALLADIN
542 LASTIMADO, CARLA TORRES
543 LASTIMOSA, MARIA FE HERMIDA
544 LAURENTE, LADY HILLARY MIRANDA
545 LAURO, ROWELA DEVILA
546 LAYO, JELLY MILLARES
547 LAZARO, MICHAEL JHON GEOLLEGUE
548 LEAL, KRISTINE JOY MIGUEL
549 LEGASPI, MARY JANE AGUIPO
550 LEGASPI, VANNE JIKA TOCO
551 LEONIN, HANILET CORNELIO
552 LESACA, KENT TECSON
553 LIAO, SAMUEL NICHOLAS CUA
554 LIMBAGO, SUZZETTE BACONGUIS
555 LIMPANGOG, QUIANA MAE SIMPELO
556 LINOG, ABONAIM TANGGO
557 LIZARDO, SAMER CONCEPCION
558 LLENES, JEROIN RIVERA
559 LLOBRERA, JAZZ CYREL GARCIA
560 LLORCA, MARIA MAY SESPENE
561 LOMOCSO, ALFREDO CAJANDAB
562 LONTIONG, RONIE CELETARIA
563 LOPEZ, JESSA PEARL ESCONDIDA
564 LOPEZ, MARK DANIEL PANDORO
565 LOPEZ, MARY VISMIND AZCUNA
566 LOR, ALDOUS NEIL AMISTAD
567 LORA, MARIA ANGELINA CARMELITA LABAYEN
568 LORENZO, ANNALIZA GARCIA
569 LORENZO, MARIA ANA PIERINA DE LEON
570 LOSABIO, LIZETTE BANIEL
571 LOYOLA, JON LERY ALMARIO
572 LUCAS, DESSALENE JANE MANDALUPE
573 LUMABI, LESLIE ANN BUTAC
574 LUMBANG, MARIA CECILIA SANTOS
575 LUMBERA, RESGIE BITANG
576 LUMINDAS, NOVA MAE BERUG
577 LUNA, JENSEN ALIX
578 LUTERIA, MA. JOSILYN ALAMBRA
579 LUZ, CLAUDIA MARIA OJEDA
580 MABILANGAN, MICHELLE SORIANO
581 MACALIT, AIRA JANE CATUBAG
582 MACASAYA, BENJAMEN COLICO
583 MACATANGAY, CHRISTIAN PAOLO SANTOS
584 MACATANGAY, ISRAEL CULLA
585 MADAJE, NIÑO CABILLA
586 MADRID, HADJI BANAAG
587 MAGADIA, MARIA JENNEZA CLANZA
588 MAGDADARO, GLADYS ROSELLOSA
589 MAGDAY, GENALYN CABELIZA
590 MAGNABIJON, RIA CARMELO
591 MAGON, SHANIN HELEN PATIÑO
592 MAGPUSAO, MA. CRISTINE SESPEÑE
593 MAGSINO, MARIA VIRGINIA LAGATIERA
594 MAKIRAMDAM, ALYSSA KYLE GARCIA
595 MALABANAN, DAISY BACNIS
596 MALAPIT, MARY ANN PIOQUID
597 MALATE, ROMY JUN ALANGCAO
598 MALAYAO, COLEEN FLORES
599 MALLA-AO, ROCHANDA ALADCO
600 MAMISON, FAISAL JR SOLDEVILLA
601 MAMPO, JANNSSEN DOMINIQUE YARTE
602 MAN-ON, JR., CALIXTO GASITA
603 MANALANG, MARC ANTHONY ROXAS
604 MANALO, ABIMELECH BONIEL
605 MANALO, MYRNA CADA
606 MANAOG, KATHERINE MORAÑA
607 MANATAD, PHOEBE CLAIRE CABATINGAN
608 MANDANE, AIRA DONES
609 MANGALIAG, JOSEPH AVENIDO
610 MANGULABNAN, FRANCIA REYES
611 MANILAG, EMSTYL TARE
612 MANILAG, ROMAN ANGELO SERDAN
613 MANJARES, JAMES RAYMOND GANAN
614 MANLANGIT, LOVELY CLAIRE BONABON
615 MANZANO, JANA RAE SANIEL
616 MARBELLA, JOHN MICHAEL
617 MARCELO, TRISHA MAE AQUINO
618 MARCOS, SARAH JANE YU
619 MARISTELA, MARY ALLYN ALMUETE
620 MARQUEZ, JHERIC BENFER PERA
621 MARQUEZ, MARY ANNE NICOLE BUENSALIDA
622 MARTE, RELSIE NAZARENO
623 MARTINEZ, MEJELLA FAITH DEOCAMPO
624 MARUDO, GEORGE NATANAUAN
625 MARUZZO, MICHAEL ARMAN BALUBAL
626 MASAYA, AUSTIN RUSSEL CUDERA
627 MASONGSONG, HIDY BANIGUED
628 MATAS, BUNNY PLEÑOS
629 MATBAGON, STEVE AYUDA
630 MAURICIO, IVY CLAUDIO
631 MAYO, NICA EUNICE GELI
632 MAÑABAT, CLARISSE JOY UMEREZ
633 MAÑUS, ALGEN ACENAS
634 MEJARES, JEFFREY GUCELA
635 MELECIO, KRYSTEIL MARIE IBARRA
636 MELENDRES, MARY JOY IGONA
637 MENDOZA, GLADEZ PAL
638 MENDOZA, MICHELLE ADARLE
639 MENDOZA, RIZZA MAE LEDDA
640 MENDOZA, RYAN VINCENT SIGUE
641 MERILLENO, KAMILLE PATRICIA GALANG
642 MESIONA, CHRISTINE SASO
643 MILADONA, KESSIAH ANGELA GUAY
644 MILLADA, REYNALDO JR PONDULAN
645 MILLENA, DIANA VIBAL
646 MIRALLES, ANGELA TUGONON
647 MIRANDA, RICHARD ORTICIO
648 MIRONES, AUBREE ANNE LACERNA
649 MOLINA, MARK ANTHONY II CARISMA
650 MOLMISA, MONICA SHIENA SAGAD
651 MONDERO, JASON MARCELLANA
652 MONTAÑEZ, APRIL HANNAH CATAGUE
653 MONTAÑO, SHIELO MAE BRIONES
654 MONTEMAYOR, CARLOTA LAYABAN
655 MONTENID, CHILSY MARIE SALINOG
656 MONTER, JOVANIE EBON
657 MONTERA, JOCELYN OSABEL
658 MONTEROSO, SHERLY ANN ALTIZO
659 MONTOYA, RONALYN ALA
660 MORALES, GRACEL GALOS
661 MORALES, SHANEEN ANGELIQUE PALABRICA
662 MORALES, JR., RAMON OBAR
663 MOREDO, MAY MULINGTAPANG
664 MORENO, RODELIO
665 MOSOTE, JOANN PEREZ
666 MUECO, JAM MAYGEN BASILAN
667 MUKSAN, IRENESHEIR SALI
668 MURCIA, HEIDI LOÑOSA
669 MURILLO, MARK LACIA
670 MUSA, CARLO MAUREAL
671 NABOREDA, MARICAR GUERRERO
672 NACAR, RENEE ANDREA MONTAÑO
673 NAIVE, ANNA FAY EDULSA
674 NAJITO, ANGELO VENTURILLO
675 NANGLIHAN, GEMA MANGANDAT
676 NAPALA, DANILO RELUCANO
677 NARVASA, ALJONIRRY MORA
678 NATIVIDAD, SHEENA MAY GUMANDOY
679 NAVARRO, KRYZL JOY CASTRO
680 NAVARRO, SHERICA SEDANO
681 NAYVE, SHERYL LEGASPI
682 NAZARENO, CRISTOBAL PONSECA
683 NEGRILLO, AYLENE NARITO
684 NEMIS, RAIZA CAPONPON
685 NISNISAN, JEFFREY MARIANO
686 NOBLE, AUGUSTINE CASABAR
687 NOVENO, HARLYN ANCIRO
688 NOVINO, JOSIE TROPICALES
689 NULUD, KIM DARYL BAUTISTA
690 OBAÑANA, RANE ALBARICO
691 OBENIA, BERNADETTE CLAVILLAS
692 OBIEN, ROLLEN EVA
693 OCO, JOSEPHINE ANTIQUINA
694 ODAG, SITTIE RAISAH ALONTO
695 OGAYA, KATJA MIKAELA CABANADO
696 OLARTE, JIMBOY GUPALTO
697 OLASIMAN, JOHN DANIEL
698 OLORESISIMO, EDRIC PEDRO
699 OMILLO, MARK ROBIEN CADORNA
700 ONESA, ERICK LORINO
701 ONG, JILLIAN FAITH SY
702 ONG, REALYN NATABIO
703 ONG, SHERELL GUATNO
704 OPENA, MA. ANA JAY GLADY CUADRO
705 OPSIMAR, ARREUN GREGORIO BALDOZA
706 OQUIÑO, DESIREE TEJANO
707 ORCULLO, VOGUE VERNAL BATOCAEL
708 ORDOÑEZ, TIMOTHY JOHN ROSARIO
709 ORMILLA, REBECCA ORTIZ
710 ORTEGA, BRANDO
711 ORTEGA, JENELYN QUE
712 ORTEZA, REINARD JOSHUA
713 OTGALON, LYZZA FAYE PUMIHIC
714 PA-AYEN, JOYCE POCAIS
715 PABLO, MARIE CONCHITA DUMANAN
716 PADIERNOS, JOMAR MATIAS
717 PAGDILAO, FEBBIE IRYN TABUNDA
718 PAGOBO, EGBERT AQUE
719 PAJARILLO, LYKA FERNANDEZ
720 PALAYON, AGUSTIN MABAYOG
721 PALOMAR, JENNIFER DELA CRUZ
722 PALOMAR, JOB ESTOISTA
723 PANAGSAGAN, MANUEL SALVADOR
724 PANES, HERBERT LLAMAS
725 PANGAN, JOHN ALVIN OLELGARIO
726 PANGANORON, LAILAH ERANDIO
727 PANGO, GILLIAN FAITH PAMOLARCO
728 PANIS, ANGELICA LLAMES
729 PANOTES, JOANNE MARIE DELA TORRE
730 PANTALEON, ARNEL SAN JOSE
731 PARDILLO, KEVIN
732 PAREDES, MARK ANTHONY PAGLINAWAN
733 PARLAR, ROSELYN LANAQUE
734 PASCO, AMALIA AJES
735 PASCUA, JOHN PATRICK DELA CRUZ
736 PASCUAL, FIA ANN CRUZ
737 PASIGNAJEN, DIANNA MARIE CATORCE
738 PASITENG, BENEDICT GUYON
739 PATAWARAN, ROGER OCAMPO
740 PATIO, SAMANTHA VITO CRUZ
741 PATIÑO, MERGIE MENORCA
742 PATRICIO, CHLEPSY STAR ALIVIO
743 PAUS, ELIAS JR. BUCAHAN
744 PAVIA, JOHN MICHAEL REYES
745 PAÑE, JOHNNY MARTINO
746 PELIPOG, MIRASOL PEARL ELIGIO
747 PERALES, ERNEST LAURENCE GUEVARA
748 PEREZ, AMIEL JOSEPH CODIZAR
749 PEREZ, EMPHA GRACE MONTEVEROS
750 PEREZ, MARILOU MEDRANO
751 PEREZ, MARY ANN BUGTAI
752 PEREZ, ROLANDO HERNANDEZ
753 PERTACORTA, JAYVERR MAAMO
754 PEÑALOZA, MICHELLE JERIKA ALCANTARA
755 PIMENTEL, ANDREW DOINOG
756 PINEDA, ANGEL GONZALES
757 PINEDA, ANGELICA DELOS SANTOS
758 PINEDA, RAY NATHANIEL CHANCOCO
759 PINO, JENELINE PAMO
760 PIPO, RHEA PAGIWAN
761 PLASOS, AILEEN DEQUINA
762 PLATON, EGBERT ABRAHAM PALAMBIANO
763 PLATON, MA. SELDA AGANA
764 POSADAS, ERIKA GABRIELLE IFURUNG
765 POSEDIO, RINA VILLANUEVA
766 POÑGOL, PATRICIA JADE OMALZA
767 PREÑA, HAROLD PIOLINO
768 PROFETA, DENNIS SAN LUIS
769 PROFETA, MA. JEANNIE VALDERRAMA
770 PUDAN, JOVERTLEE CADAGUIT
771 PULVINAR, ANNALYN TEÑA
772 PUNO, ERICA MARTINE MACASAET
773 QUERIJERO, LEA MAE PAGAY
774 QUIERREZ, REINA CIARA ALCAIN
775 QUILBAN, GABRIEL DOMINADOR ELEAZAR
776 QUINDIAGAN, MICHELLE CASIANO
777 QUINES, JEFFRALYN LEYNES
778 QUINTO, JOHN HARVEY GABORNO
779 QUIRANTE, ELENA FUEGO
780 QUIRING, HAIDE ORCERADA
781 RAAGAS, VERNON BIANCO BELEÑA
782 RACCA, MARK ANGELO FETALVERO
783 RAGRAGIO, KARL FRIEDRICH BERDOL
784 RAJAS, PRAXEDES JR DEREZ
785 RAMILLANO, ALFIE ADAM ROMERO
786 RAMILO, EDISON MORFE
787 RAMO, RENZ CHRISTIAN DUMALAOG
788 RAMOS, IYRENE BALASBAS
789 RAMOS, RONALYN GERON
790 RAZALAN, RACHELLE ANN GARCIA
791 RECINTO, NEILE AIDYLENE BRIONES
792 REFAMONTE, MA. FE DUMALUAN
793 REFUERZO-CATUNGAL, LERMA PABLO
794 REGALA, RED ACE SUAREZ
795 REGINIO, IRVIN RONDINA
796 RELATA, RICHARD ANTHONY KEPIS
797 REMINAJES-REYES, JERI JACQUELINE TAN
798 REMORCA, NOEL CARLOS LLAGAS
799 RESPONTALLA, YHANMAR BELISARIO
800 REVILLA, MA. RUBIE GEORPE
801 REYES, ERNESTO III CENTINO
802 REYES, MARVIN SERGIO LEODONES
803 REYES, PHOEBE CHRISTY APAREJO
804 REYES, PRUDENCIO III YAP
805 RHODES, MAURENCE JOHN PACUDAN
806 RIOGELON, OLYMPIA OCAMPO
807 RITUAL, RICHARD RIVERA
808 RIVERA, GIRLIE SULA
809 RIVERA, ROYCE REMENTILLA
810 ROBLES, FRANCES ANNE GUERTA
811 ROBSON, ANGELA MARIA PINEDA
812 RODRIGUEZ, ANNA LIZA SARNE
813 RODRIGUEZ, ROLANDO SAN PEDRO
814 ROJAS, ERWIN PEÑA
815 ROLLO, OSMOND ACAPULCO
816 ROMERO, ROBERTO JR ORDANZA
817 ROMILLO, JONA DIMAS
818 ROQUE, JONAS FABIAN GUEVARRA
819 ROSALES, ELIJAH DANIEL PAGSUYUIN
820 ROSARIO, JENI ANNE GALOLA
821 ROSARIO, NOLI JR. MARANION
822 ROSEL, ALETHA FROITEE SILVA
823 ROSEL, JUDE PHILIP ASIJAN
824 RUDILLAS, JOSEPH OBOD
825 RUELAN, ANGELYN SEMACON
826 RUIZ, RIEVEN FABELLA
827 RUIZ, VIRGILIO MANALO
828 SAAVEDRA, MARIA CIELO DISTO
829 SABANAL, CHERRYL PALAR
830 SABAY, JERA REALYN DALOMIAS
831 SABELLANO, AMELITA FABREGAS
832 SABUERO, REY CATIIL
833 SAGUCIO, ANGELINE DAQUIPIL
834 SAHIBOL, ELIZABETH MARI
835 SALAS, GWYN AUDRIS DE VERA
836 SALBIGSAL, JENALLYN GUINSOD
837 SALGADO, DALE MARTIN WALATA
838 SALMASAN, THERESE DIANE DEL BANDO
839 SALOMON, PRINCESS LOVE BUNYE
840 SALVADOR, ADRIAN NOEL VERALLO
841 SANCHEZ, ANALYN AGUILAR
842 SANCHEZ, MARY SANDA MUTIA
843 SANCHEZ, SHEILA JOY LIM
844 SANIEL, BAMBINI LAJOT
845 SANTIAGO, BON JOB DY
846 SANTIAGO, LEONORA VERGARA
847 SANTIAGUEL, SAIRIN REYES
848 SANTILLAN, JANZEL BUTANAS
849 SANTIOQUE, JEYAN CALMA
850 SANTOS, CHUCKIE NAJERA
851 SARICAL, JOE ANDREW MERCADO
852 SEDIGO, ZEA DULNUAN
853 SERRANO, CHARMAINE CAMPOSANO
854 SEVILLA, PIERRE ANGELIE ZARASPE
855 SIA, KIMBERLY JEAN CASAS
856 SIANO, RHEA MAE RAGAS
857 SICAT, ARTHANE CARLO BAYANIN
858 SIDDAYAO, JASMINDESA YANG
859 SIERRA, JULIUS BORJA
860 SILVANO, KRIS SOCORRO CONDINO
861 SIM, LAISSA ARRYANNE MAGDALUYO
862 SINCERO, JOELLENE BAYLON
863 SISON, TWINKLE TAMONDONG
864 SOBERANO, MARCUS KARYL CABAÑA
865 SOCRATES, MAY QUITAIN
866 SOLATORIO, SHIERYL TEJANO
867 SORIANO, MA. CASSANDRA GARCIA
868 SUAM, JOLIANA KATE MARTIR
869 SUBIAGA, JAY KIM MONDIGO
870 SUDARIO, JUAN RODRIGO DE VILLA
871 SUGURAN, LORENZ JOHN BANAAY
872 SUICO, OLIVETTE CLAIRE NAPONE
873 SULATAN, MARICHELLE EVA PONTILLAS
874 SULDE, EDMARK PIOLLO
875 SUMALA, LESTER DAVE SILAYAN
876 SY, NELLIE CO
877 TABBOGA, FELIZA GRACE PILORIN
878 TABIGUE, BERNA DELA FUENTE
879 TABUCO, MAILYN CUSTODIO
880 TADAY, IVY MAE QUIAPO
881 TADIA, JOCIE DALE GOBOY
882 TAGAB, DIBIE SANGALIA
883 TAGLINAO, ELISAR LUMANG
884 TAGSIP, MARIE CHRIS LAWAS
885 TALISIC, EARL MATT LARIDA
886 TAM-ABON, EDREA GONZALES
887 TAMPARONG, ARCHIE BATO
888 TAMPOC, AMANDA GRACE CRUZ
889 TAN, IRMA BORJA
890 TAN, JESON GRUMEZ
891 TAN, JUNE FRETZEL SANTIAGO
892 TAN, ROSE ABELYN YU
893 TAN, WENDELL BREGONDOT
894 TANDOC, LIBBY DE VERA
895 TANDOC, MARK HADDISON PARAGAS
896 TARECTECAN, JASPER VALDEZ
897 TARUN, JEREMY CARONAN
898 TAURO, MARLYN PANEN
899 TAÑEDO, AMY NIELES
900 TEJADA, AUBREY ARCILLA
901 THIBODEAU, MIGUEL LLANES
902 TINAYA, JOHN FRANCIS JARAMILLO
903 TIOMICO, SOPHIA GERONE GARCIA
904 TIOSECO, MIA ANGELA DE LEON
905 TIRONA, POLAN SCHUCK
906 TITAN, MONERA OLIVEROS
907 TODOROVIC, CRISLY ZERRUDO
908 TOLENTINO, FERDINAND BATOON
909 TONDAYA, MARITESS SARIO
910 TONGCO, SHALOM MACOY
911 TONGCO-FAJARDO, SHARON HAZEL OLIVEROS
912 TORRECAMPO, EDILLER, III ARSENAL
913 TRAJANO, GARRY BABAGAY
914 TRASFIERO, RYAN AMAHAN
915 TRINIDAD, PLYDE EDIS RAMELB
916 TROPA, MAFEL SILVESTRE
917 TUAN, ANALYN MALINAO
918 TUBAT, PRECIL KADUSALE
919 TUMALA, AARON JOSHUA MALATA
920 TUNGALA, KRYSTLE ANN FORTADES
921 UGTALON, CAMBEJUNE BASINAY
922 ULLA, AELIJOHN PALAO
923 UMALI, CHARLES MICHAEL PANGANIBAN
924 UMANDAP, MARIVIC MIÑA
925 UMANDAP, RUZCELD GLEAN
926 URTADO, ZAMANTHA GRACE ASIBAL
927 USON, MARIA ABIGAIL MONTOYA
928 USOP, MUHAJIREN TIZON
929 UY, DOROTHY MAE DAYAK
930 UY, JASPER BRYAN TY
931 UY, LORELINDA COLOMA
932 UY, ROSE MARIE ANN DAGUM
933 UY, TEDDY TOLOSA
934 VALENZUELA, JOHN PATRICK MIRATE
935 VARGAS, ALFREN CORDERO
936 VEDRA, JIMMY JR. INDIG
937 VELASCO, MARIA IMELDA GERODIAS
938 VELASQUEZ, SHELBY CUEVAS
939 VERDE, DOROTHY ANN
940 VERGARA, EMILY ACOSTA
941 VERGARA, ROJENE MAE BURGOS
942 VERZOSA, JOHN CHRISTOPHER SANCON
943 VETO, REUBEN GALOPE
944 VILLADAREZ, JESLAINE MAE DELA CERNA
945 VILLAGRACIA, SHARON TRAVILLA
946 VILLAMIL, MA. ROWENA MERIDA
947 VILLAMONTE, JOEY DAVE TRILLANES
948 VILLANUEVA, RONALD AZAGRA
949 VILLAPANDO, MONTESSA DACILLO
950 VILLASAN, MARY GRACE BORJA
951 VILLAVERDE, RICHARD DE SAN ANDRES
952 VILLEGAS, FLORITA CABIGAS
953 VILLELA, DANICA LAIZA MANALO
954 VILLON, RAQUEL RIMAS
955 VITO, ROSALYN CABREROS
956 VITUG, RODSON DABU
957 WAGNER, JERAMYL DAYAO
958 WILLKOM, MILKISEKI MAE MABULAY
959 YACAP, VERONICO TAMPOL
960 YALUNG, MARTIN MARIANO ZOSA
961 YANEZA, RODANTE JR DELA CRUZ
962 YAP, TEODORA FORONDA
963 YCONG, JE CAMAJALAN
964 YECYEC, JEFFREY CUTAMORA
965 YUMUL, JONATHAN MAMANGUN
966 YUSUP, IANNE JANE DOMINGO
967 ZARCO, MARJORIE RAMOS
968 ZURBANO, GERARD PAUL TOMELDEN
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