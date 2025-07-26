Licensure Examination For Interior Designers
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 226 out of 414 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R., Cebu and Davao this July 2025.
Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Interior Designers held on July 1, 2025 & ff. days released on July 25, 2025.
1 ABGAO, JUSTIN PHILIP DELOS REYES
2 AGAPULTOS, KRISTELLE NICOLE BACLIG
3 ALGO, NICKA JOY BATICA
4 ALMONICAR, JANNA MAE
5 AMAR, JROSE GONATO
6 AMOSCO, CHESCA AVILA
7 ANDAYA, CHRISTIAN DEAN BERSAMIN
8 ANTONIO, ALLYSON ANSAY
9 ARELLANO, CRISTINE DIPUTADO
10 ARMADA, KRISHIA BUHAIN
11 ARTICONA, ANNA ALLIEA VITANGCOL
12 ASPACIO, ALISON GONZALES
13 ATIENZA, VON CARMELLI DELA ROCA
14 AZIMI, CARMEL PEREZ
15 AZORES, ASTRUDD ROSEINE RODRIGUEZ
16 AZUCENA, CHERRIE MAE MALAGUEÑO
17 BABST, CRYSTAL NICOLE PITUK
18 BACONGAN, JANE ROSE GABON
19 BALAYAN, ALEXANDRA BENEDICTO
20 BARLAAN, REGINEE PAULINO
21 BARRANTES, JOSHUA MERILO
22 BARRION, JOHN AERON BULOS
23 BARRION, SOFIA ANJELIK BERNAL
24 BASILIO, JAZZE LAUREN
25 BAÑARES, MARIE ANMONETTE QUERO
26 BEDIA, NIKKI JOYCE BULURAN
27 BELLOSILLO, JUSTINE MAE REBURIANO
28 BEREÑA, KAIA MIKAELA VILLAR
29 BERNABE, SOFIA VERONICA RAMOLETE
30 BERSABAL, LEIGHANNE GABRIELLE GUTUAL
31 BIHASA, DONNA ANGELIQUE BONGALON
32 BISNAR, AVA MARGARETTE PASTRANO
33 BONIFACIO, MARBEN EAST CLARITO
34 BONINA, MARY ROSE ENCENARIAL
35 BONSOL, RUTH MARIEL DE LOS REYES
36 BOOC, ALEAH KATE SAMSON
37 BORREGA, KRISTIEN VINCENT DURAN
38 BRIONES, ADRIENNE RIEZL GUZMAN
39 BUENAVENTURA, ALEXANDRA KAYE LORETO
40 BULAN, MATTHEW DANIEL CALDA
41 CABAÑOG, FRANCES JOE ANNE LICUDAN
42 CABILIN, LLYKA MAE FERNANDEZ
43 CABRERA, EUNICE BORNILLA
44 CADUNGOG, SHAINE MARTELL PIDOR
45 CAGALINGAN, MARIAN MUÑOZ
46 CALAYAN, PATRICIA MARIA AQUINO
47 CALINAWAN, KEANA JANELLA MAGANTE
48 CALVO, MARY MARGARETH PAMINTUAN
49 CANDANO, ADRIENNE JEANNE CORAZON LATOSA
50 CAPUTOL, JERICO CHARLES PENTOY
51 CARREON, ANGELA RAFAELLE MACASPAC
52 CASTILLO, HAIRA IRAH ANURAN
53 CASTILLO, TRISHA ALLEAH ORATE
54 CASUNCAD, MARIE BERNADETTE FLORES
55 CATAPANG, JANINE MARLIANE ESCOTO
56 CATAPANG, REGINE MULINGBAYAN
57 CERRADO, DANIEL BRIANT BION
58 CERRO, PATRICK COLASITO
59 CHEN, SHARMAINE CLARISSE ROJO
60 CHOI, CINDY DIANA LIM
61 CHUA, ERICA LEONA TAMAYAO
62 CHUA, JENNIFER MACHETE
63 CHUA, PATRICIA DANIELLE CABANUS
64 CHUA, SOPHIA KATRINA ZENG
65 COLINA, JAMES MARIE KYLE ORETA
66 COLINA, JOVIE MARIE ABELLA
67 CORNELIO, FISCHELA ANRIC VILLANUEVA
68 CORPUZ, MARIA ALEXANDRIA CALATRAVA
69 CRISOLOGO, KARA MARITEA MIRANDA
70 CRUZ, JERICK MALLARI
71 CRUZA, JOHN BRIX TAMPUS
72 CUNANAN, JAN IZOBELLE CARIGMA
73 DAGPIN, ARIANNE JITKA MAE TRINIDAD
74 DAIZ, FAITH MARIZ PULIDO
75 DALISAY, ELDRIDGE JOY MANALO
76 DAYANGHIRANG, CARLA GIONNA REVENTAR
77 DE CASTRO, MIKAELA CHRISTINE JIMENEA
78 DE DIOS, DENISE NICOLE NICOMEDES
79 DE GUZMAN, JERICHO CRISTOBAL
80 DE JOYA, DORISA GWEN NEVADO
81 DE LEON, JOHN OLIVER BORNALES
82 DEFENSOR, JISELLE ANNE MIRANDA
83 DEL ROSARIO, MARIA ISABEL JOSE
84 DELIMA, CHRISTIAN ALKONGA
85 DEMAVIVAS, ROSHEEN SUN
86 DIA, LORENZ GABRIEL CARINGAL
87 DIAZ, CZARINA LOIS LAT
88 DIMAUNAHAN, MA. CHINE JANE LACDAO
89 DUZAR, MARC JOVEN ENCARNADO
90 EDQUILA, IAN ARDEE CZAR CORUM
91 EGDANI, HANA RITCHELL BRILLANTES
92 EJERCITO, BETTINA SOPHIA JABILE
93 ENEMA, AXEL ROSE ESTERIA
94 ESTRADA, MA. REGINA NIÑA ALBINA
95 ESTRELLA, LIZA MAE LANIPA
96 FELICIANO, ERIKA MARCELO
97 FONACIER, JENNIFFER SEGARRA
98 FUENTES, ARVIN JAROD PUERTOLLANO
99 GAMBOA, ROBBIE ANNE ATIENZA
100 GANAPIN, JANINE MARIFEL GO
101 GERULDO, FAYE FRANCIS RAMOS
102 GINA, SHEINA ROSE RAMOS
103 GINETE, JINKY MORA
104 GO, MILLICENT CLEMENTE
105 GREGORIO, NICOLE MAE ESGUERRA
106 GUINTO, ANA TABAMO
107 HITUTUA, CHRISTINE FAITH MARIE WAMAR
108 IGNACIO, SOPHIA DENISE GONZALES
109 JABIÑAR, ABEGAIL CUSTODIO
110 JACKSON, ANGEL KIM CARITAN
111 JAMITO, JUSTINE ALIYAH VELASCO
112 JAO, JULIANE MARI PALAÑA
113 KINTIA, ABIGAIL MAE YU
114 LAGMAN, ALMA MARIE DUNGCA
115 LANSANG, CHELSEY TUAZON
116 LAUT, RASMIA BONCATO
117 LEDESMA, MARK KENNETH BILLONES
118 LEE, NICOLETTE DI
119 LEGASPI, JOYCE AUDREY LOUISE FERNANDEZ
120 LEGASPI, MARIA CARINA LILLIANA DARVIN
121 LEONIDAS, CLAUDETTE MARIE ANGLO
122 LIGAS, MARY JOICE TIMBAL
123 LIM, ANGELICA LUISA BALUNSAT
124 LONGASA, MARIA ISOBEL TRINIDAD
125 LOREJO, NICOLE MUFFEE CABALQUINTO
126 LORENZO, ALESSANDRA GABRIELLE UMALE
127 LORENZO, JETHRO TIMOTHY RAMIREZ
128 LORENZO, JOANA MARIE GATUS
129 LORENZO, MARIA MONICA SIRON
130 LORILLA, PAMELA DENISE GAVASAN
131 LOYA, JAZTYN AÑONUEVO
132 LUMBA, RIO MARIENNE BARTOLOME
133 MACARILAY, LYN ROSE TABAC
134 MACOSTA, ELIZABETH BALILI
135 MAGALLANES, KIMBY LEE GUEVARRA
136 MAGLAYA, PAULA KAYE MARTINEZ
137 MAGNAYE, BANJO DERIT
138 MAGNO, JAYMEE LYN ESTRELLA
139 MAGPANTAY, VEA DENISE DEL MUNDO
140 MALANA, MA. BEATRICE BATIMANA
141 MALLARI, KATE AIRA PAGCALIWAGAN
142 MALLARI, NICKOLE IRIS GAYA
143 MALUBAY, DARREN ESPINA
144 MANADONG, RHODORA GRACE SOSING
145 MANDALONES, LOVELY DARYLENE PASAMBA
146 MANDAWE, FERDINE LOUREESE MALINAO
147 MANGRUBANG, JUDITH AIRRA ESCAÑO
148 MANGUBAT, REJENE ARREGLADO
149 MANGUERRA, YNES SOFIA AGUSTINES
150 MANUMBAS, JERICHO PASKEE FRANCISCO
151 MANZO, ALYSSA GABRIELLE MILAN
152 MARIANO, ELLA CATHERINE PALUMAR
153 MARQUEZ, GAILLE LORAINNE DE JESUS
154 MATIENZO, MARK KEVIN HERMOSO
155 MATUGUINAS, MELCAFLOR ALCOBER
156 MEMBRERE, ANDREI RABANG
157 MENDOZA, MARTHA NICOLE SARMIENTO
158 MERJUDIO, GUITHROME VITORIO AMOYOT
159 MESINA, ALTHEA LENNORE APONGOL
160 MIGUEL, ANNIKA NOELLE SANTOS
161 MONCADA, BRANDON CORPIN
162 MONDERO, KEVIN JULIUS HONDOLERO
163 MONTES, LADY DAWN MACASERO
164 MORENO, JESRY ESTRANGERO
165 MOROÑA, GIAN KARLO TORRECAMPO
166 MOTAS, KATRINE RAMIREZ
167 NAJORRA, CHARMAINE AIRA MADRIAGA
168 NAVARRO, MIKA CLAUNA
169 NOCON, NICA NOELLE LALLANA
170 NOLASCO, APRIL GRACE PICA
171 NOROMOR, JANE ROSE SINGUA
172 OCAMPO, DEXTER JOHN UBALUBAO
173 ONG, LEI AHNDREI ZAPATA
174 ORCINE, HONEY GRACE YAP
175 ORDINARIO, PATRICIA ISABEL FABRIGARAS
176 ORTEGA, MA. JESSA PAZ FUENTES
177 OSIS, CAMILLE DACQUEL
178 PABUSTAN, JEZI NADINE AGLOSOLOS
179 PADOJINOG, MAY ANDREA MORES
180 PAMA, IAN MITCHELLE LUNA
181 PARCASIO, NOLLYN PANIAGUA
182 PATARATA, IAN MERREL GUNGON
183 PEPITO, JENNILYN KAYE JUSTO
184 PERALTA, MARIA ARNELLA DE ASIS
185 PESEBRE, PATRICIA ANNE ALANA
186 PILLEJERA, MARON ROYO
187 PIÑGOL, SEPRAH CAMILLE SALIVIO
188 PLEÑOS, PIA MAE BEJOC
189 PUGOY, MATHEA VALDEHUEZA
190 QUEZON, FARLENE MAE CUEVAS
191 QUIAMBAO, JOHN FRANCIS MONTEFALCON
192 RAGAY, LENDY JOY FABIA
193 RAMOS, HANNAH APILADO
194 RAMOS, LADY MYLA PIMENTEL
195 RAYMUNDO, ALIYA JOSIANNE LIM
196 REGIS, CHRISTEL JEAN CALIPARA
197 REYES, ARON MARK REYES
198 REYES, CHELSEA TALUSAN
199 REYES, ELLIS ANNGELINE RAGOTERO
200 REYES, KATARINA SIMO
201 ROCO, JAMES GABRIELLE MAMARIL
202 SANDOVAL, MARIA KAYLA LUCES
203 SERRANO, KRISHAINE GULFAN
204 SEVERINO, ANDREA MAUREEN VICENCIO
205 SIMMONS, YASMIN JOY GUMAPAC
206 SINGSON, FRANCES JENINA CELOSO
207 SISING, RENICA JOY DURAN
208 SUSMERANO, SAMANTHA MARIE PONGAN
209 TALEON, ERNESTINE FAITH GALVAN
210 TALITE, DIANA SALIBAY
211 TANG, BERNADETTE LOIS PO
212 TANG, MARIGOLD QUIAMBAO
213 TERAZA, ALEXIE GLORIA
214 TOTONG, ROLANDO OLIVEROS
215 TRAPAL, ERICA POTENTE
216 TROCINO, JAN MARIE PEPITO
217 UY, KATE MAROLLANO
218 VALENCIANO, PAULEEN ANN ESPINOSA
219 VIGILLA, DERICK RAMOSO
220 VILLAFUERTE, ROWELL TURNO
221 VILLANUEVA, MARY JUNETH MALIC
222 YANOS, JEFRED DUMDUM
223 YAP, LEEIAN ASHLEY TEE
224 YENEZA, CATRIONA RAE SANTIBAÑEZ
225 ZAMUCO, ERIN RACHELLE PE
226 ZAMUDIO, TRISHA MAE JALIMAO
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