Licensure Examination For Interior Designers

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 226 out of 414 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R., Cebu and Davao this July 2025.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Interior Designers held on July 1, 2025 & ff. days released on July 25, 2025.

1 ABGAO, JUSTIN PHILIP DELOS REYES

2 AGAPULTOS, KRISTELLE NICOLE BACLIG

3 ALGO, NICKA JOY BATICA

4 ALMONICAR, JANNA MAE

5 AMAR, JROSE GONATO

6 AMOSCO, CHESCA AVILA

7 ANDAYA, CHRISTIAN DEAN BERSAMIN

8 ANTONIO, ALLYSON ANSAY

9 ARELLANO, CRISTINE DIPUTADO

10 ARMADA, KRISHIA BUHAIN

11 ARTICONA, ANNA ALLIEA VITANGCOL

12 ASPACIO, ALISON GONZALES

13 ATIENZA, VON CARMELLI DELA ROCA

14 AZIMI, CARMEL PEREZ

15 AZORES, ASTRUDD ROSEINE RODRIGUEZ

16 AZUCENA, CHERRIE MAE MALAGUEÑO

17 BABST, CRYSTAL NICOLE PITUK

18 BACONGAN, JANE ROSE GABON

19 BALAYAN, ALEXANDRA BENEDICTO

20 BARLAAN, REGINEE PAULINO

21 BARRANTES, JOSHUA MERILO

22 BARRION, JOHN AERON BULOS

23 BARRION, SOFIA ANJELIK BERNAL

24 BASILIO, JAZZE LAUREN

25 BAÑARES, MARIE ANMONETTE QUERO

26 BEDIA, NIKKI JOYCE BULURAN

27 BELLOSILLO, JUSTINE MAE REBURIANO

28 BEREÑA, KAIA MIKAELA VILLAR

29 BERNABE, SOFIA VERONICA RAMOLETE

30 BERSABAL, LEIGHANNE GABRIELLE GUTUAL

31 BIHASA, DONNA ANGELIQUE BONGALON

32 BISNAR, AVA MARGARETTE PASTRANO

33 BONIFACIO, MARBEN EAST CLARITO

34 BONINA, MARY ROSE ENCENARIAL

35 BONSOL, RUTH MARIEL DE LOS REYES

36 BOOC, ALEAH KATE SAMSON

37 BORREGA, KRISTIEN VINCENT DURAN

38 BRIONES, ADRIENNE RIEZL GUZMAN

39 BUENAVENTURA, ALEXANDRA KAYE LORETO

40 BULAN, MATTHEW DANIEL CALDA

41 CABAÑOG, FRANCES JOE ANNE LICUDAN

42 CABILIN, LLYKA MAE FERNANDEZ

43 CABRERA, EUNICE BORNILLA

44 CADUNGOG, SHAINE MARTELL PIDOR

45 CAGALINGAN, MARIAN MUÑOZ

46 CALAYAN, PATRICIA MARIA AQUINO

47 CALINAWAN, KEANA JANELLA MAGANTE

48 CALVO, MARY MARGARETH PAMINTUAN

49 CANDANO, ADRIENNE JEANNE CORAZON LATOSA

50 CAPUTOL, JERICO CHARLES PENTOY

51 CARREON, ANGELA RAFAELLE MACASPAC

52 CASTILLO, HAIRA IRAH ANURAN

53 CASTILLO, TRISHA ALLEAH ORATE

54 CASUNCAD, MARIE BERNADETTE FLORES

55 CATAPANG, JANINE MARLIANE ESCOTO

56 CATAPANG, REGINE MULINGBAYAN

57 CERRADO, DANIEL BRIANT BION

58 CERRO, PATRICK COLASITO

59 CHEN, SHARMAINE CLARISSE ROJO

60 CHOI, CINDY DIANA LIM

61 CHUA, ERICA LEONA TAMAYAO

62 CHUA, JENNIFER MACHETE

63 CHUA, PATRICIA DANIELLE CABANUS

64 CHUA, SOPHIA KATRINA ZENG

65 COLINA, JAMES MARIE KYLE ORETA

66 COLINA, JOVIE MARIE ABELLA

67 CORNELIO, FISCHELA ANRIC VILLANUEVA

68 CORPUZ, MARIA ALEXANDRIA CALATRAVA

69 CRISOLOGO, KARA MARITEA MIRANDA

70 CRUZ, JERICK MALLARI

71 CRUZA, JOHN BRIX TAMPUS

72 CUNANAN, JAN IZOBELLE CARIGMA

73 DAGPIN, ARIANNE JITKA MAE TRINIDAD

74 DAIZ, FAITH MARIZ PULIDO

75 DALISAY, ELDRIDGE JOY MANALO

76 DAYANGHIRANG, CARLA GIONNA REVENTAR

77 DE CASTRO, MIKAELA CHRISTINE JIMENEA

78 DE DIOS, DENISE NICOLE NICOMEDES

79 DE GUZMAN, JERICHO CRISTOBAL

80 DE JOYA, DORISA GWEN NEVADO

81 DE LEON, JOHN OLIVER BORNALES

82 DEFENSOR, JISELLE ANNE MIRANDA

83 DEL ROSARIO, MARIA ISABEL JOSE

84 DELIMA, CHRISTIAN ALKONGA

85 DEMAVIVAS, ROSHEEN SUN

86 DIA, LORENZ GABRIEL CARINGAL

87 DIAZ, CZARINA LOIS LAT

88 DIMAUNAHAN, MA. CHINE JANE LACDAO

89 DUZAR, MARC JOVEN ENCARNADO

90 EDQUILA, IAN ARDEE CZAR CORUM

91 EGDANI, HANA RITCHELL BRILLANTES

92 EJERCITO, BETTINA SOPHIA JABILE

93 ENEMA, AXEL ROSE ESTERIA

94 ESTRADA, MA. REGINA NIÑA ALBINA

95 ESTRELLA, LIZA MAE LANIPA

96 FELICIANO, ERIKA MARCELO

97 FONACIER, JENNIFFER SEGARRA

98 FUENTES, ARVIN JAROD PUERTOLLANO

99 GAMBOA, ROBBIE ANNE ATIENZA

100 GANAPIN, JANINE MARIFEL GO

101 GERULDO, FAYE FRANCIS RAMOS

102 GINA, SHEINA ROSE RAMOS

103 GINETE, JINKY MORA

104 GO, MILLICENT CLEMENTE

105 GREGORIO, NICOLE MAE ESGUERRA

106 GUINTO, ANA TABAMO

107 HITUTUA, CHRISTINE FAITH MARIE WAMAR

108 IGNACIO, SOPHIA DENISE GONZALES

109 JABIÑAR, ABEGAIL CUSTODIO

110 JACKSON, ANGEL KIM CARITAN

111 JAMITO, JUSTINE ALIYAH VELASCO

112 JAO, JULIANE MARI PALAÑA

113 KINTIA, ABIGAIL MAE YU

114 LAGMAN, ALMA MARIE DUNGCA

115 LANSANG, CHELSEY TUAZON

116 LAUT, RASMIA BONCATO

117 LEDESMA, MARK KENNETH BILLONES

118 LEE, NICOLETTE DI

119 LEGASPI, JOYCE AUDREY LOUISE FERNANDEZ

120 LEGASPI, MARIA CARINA LILLIANA DARVIN

121 LEONIDAS, CLAUDETTE MARIE ANGLO

122 LIGAS, MARY JOICE TIMBAL

123 LIM, ANGELICA LUISA BALUNSAT

124 LONGASA, MARIA ISOBEL TRINIDAD

125 LOREJO, NICOLE MUFFEE CABALQUINTO

126 LORENZO, ALESSANDRA GABRIELLE UMALE

127 LORENZO, JETHRO TIMOTHY RAMIREZ

128 LORENZO, JOANA MARIE GATUS

129 LORENZO, MARIA MONICA SIRON

130 LORILLA, PAMELA DENISE GAVASAN

131 LOYA, JAZTYN AÑONUEVO

132 LUMBA, RIO MARIENNE BARTOLOME

133 MACARILAY, LYN ROSE TABAC

134 MACOSTA, ELIZABETH BALILI

135 MAGALLANES, KIMBY LEE GUEVARRA

136 MAGLAYA, PAULA KAYE MARTINEZ

137 MAGNAYE, BANJO DERIT

138 MAGNO, JAYMEE LYN ESTRELLA

139 MAGPANTAY, VEA DENISE DEL MUNDO

140 MALANA, MA. BEATRICE BATIMANA

141 MALLARI, KATE AIRA PAGCALIWAGAN

142 MALLARI, NICKOLE IRIS GAYA

143 MALUBAY, DARREN ESPINA

144 MANADONG, RHODORA GRACE SOSING

145 MANDALONES, LOVELY DARYLENE PASAMBA

146 MANDAWE, FERDINE LOUREESE MALINAO

147 MANGRUBANG, JUDITH AIRRA ESCAÑO

148 MANGUBAT, REJENE ARREGLADO

149 MANGUERRA, YNES SOFIA AGUSTINES

150 MANUMBAS, JERICHO PASKEE FRANCISCO

151 MANZO, ALYSSA GABRIELLE MILAN

152 MARIANO, ELLA CATHERINE PALUMAR

153 MARQUEZ, GAILLE LORAINNE DE JESUS

154 MATIENZO, MARK KEVIN HERMOSO

155 MATUGUINAS, MELCAFLOR ALCOBER

156 MEMBRERE, ANDREI RABANG

157 MENDOZA, MARTHA NICOLE SARMIENTO

158 MERJUDIO, GUITHROME VITORIO AMOYOT

159 MESINA, ALTHEA LENNORE APONGOL

160 MIGUEL, ANNIKA NOELLE SANTOS

161 MONCADA, BRANDON CORPIN

162 MONDERO, KEVIN JULIUS HONDOLERO

163 MONTES, LADY DAWN MACASERO

164 MORENO, JESRY ESTRANGERO

165 MOROÑA, GIAN KARLO TORRECAMPO

166 MOTAS, KATRINE RAMIREZ

167 NAJORRA, CHARMAINE AIRA MADRIAGA

168 NAVARRO, MIKA CLAUNA

169 NOCON, NICA NOELLE LALLANA

170 NOLASCO, APRIL GRACE PICA

171 NOROMOR, JANE ROSE SINGUA

172 OCAMPO, DEXTER JOHN UBALUBAO

173 ONG, LEI AHNDREI ZAPATA

174 ORCINE, HONEY GRACE YAP

175 ORDINARIO, PATRICIA ISABEL FABRIGARAS

176 ORTEGA, MA. JESSA PAZ FUENTES

177 OSIS, CAMILLE DACQUEL

178 PABUSTAN, JEZI NADINE AGLOSOLOS

179 PADOJINOG, MAY ANDREA MORES

180 PAMA, IAN MITCHELLE LUNA

181 PARCASIO, NOLLYN PANIAGUA

182 PATARATA, IAN MERREL GUNGON

183 PEPITO, JENNILYN KAYE JUSTO

184 PERALTA, MARIA ARNELLA DE ASIS

185 PESEBRE, PATRICIA ANNE ALANA

186 PILLEJERA, MARON ROYO

187 PIÑGOL, SEPRAH CAMILLE SALIVIO

188 PLEÑOS, PIA MAE BEJOC

189 PUGOY, MATHEA VALDEHUEZA

190 QUEZON, FARLENE MAE CUEVAS

191 QUIAMBAO, JOHN FRANCIS MONTEFALCON

192 RAGAY, LENDY JOY FABIA

193 RAMOS, HANNAH APILADO

194 RAMOS, LADY MYLA PIMENTEL

195 RAYMUNDO, ALIYA JOSIANNE LIM

196 REGIS, CHRISTEL JEAN CALIPARA

197 REYES, ARON MARK REYES

198 REYES, CHELSEA TALUSAN

199 REYES, ELLIS ANNGELINE RAGOTERO

200 REYES, KATARINA SIMO

201 ROCO, JAMES GABRIELLE MAMARIL

202 SANDOVAL, MARIA KAYLA LUCES

203 SERRANO, KRISHAINE GULFAN

204 SEVERINO, ANDREA MAUREEN VICENCIO

205 SIMMONS, YASMIN JOY GUMAPAC

206 SINGSON, FRANCES JENINA CELOSO

207 SISING, RENICA JOY DURAN

208 SUSMERANO, SAMANTHA MARIE PONGAN

209 TALEON, ERNESTINE FAITH GALVAN

210 TALITE, DIANA SALIBAY

211 TANG, BERNADETTE LOIS PO

212 TANG, MARIGOLD QUIAMBAO

213 TERAZA, ALEXIE GLORIA

214 TOTONG, ROLANDO OLIVEROS

215 TRAPAL, ERICA POTENTE

216 TROCINO, JAN MARIE PEPITO

217 UY, KATE MAROLLANO

218 VALENCIANO, PAULEEN ANN ESPINOSA

219 VIGILLA, DERICK RAMOSO

220 VILLAFUERTE, ROWELL TURNO

221 VILLANUEVA, MARY JUNETH MALIC

222 YANOS, JEFRED DUMDUM

223 YAP, LEEIAN ASHLEY TEE

224 YENEZA, CATRIONA RAE SANTIBAÑEZ

225 ZAMUCO, ERIN RACHELLE PE

226 ZAMUDIO, TRISHA MAE JALIMAO