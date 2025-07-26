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Exam Results

Licensure Examination For Interior Designers

The Philippine Star
July 26, 2025 | 7:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 226 out of 414 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R., Cebu and Davao this July 2025.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Interior Designers held on July 1, 2025 & ff. days released on July 25, 2025.

 

1        ABGAO, JUSTIN PHILIP  DELOS REYES

2        AGAPULTOS, KRISTELLE NICOLE  BACLIG

3        ALGO, NICKA JOY  BATICA

4        ALMONICAR, JANNA MAE

5        AMAR, JROSE  GONATO

6        AMOSCO, CHESCA  AVILA

7        ANDAYA, CHRISTIAN DEAN  BERSAMIN

8        ANTONIO, ALLYSON  ANSAY

9        ARELLANO, CRISTINE  DIPUTADO

10        ARMADA, KRISHIA  BUHAIN

11        ARTICONA, ANNA ALLIEA  VITANGCOL

12        ASPACIO, ALISON  GONZALES

13        ATIENZA, VON CARMELLI  DELA ROCA

14        AZIMI, CARMEL  PEREZ

15        AZORES, ASTRUDD ROSEINE  RODRIGUEZ

16        AZUCENA, CHERRIE MAE  MALAGUEÑO

17        BABST, CRYSTAL NICOLE  PITUK

18        BACONGAN, JANE ROSE  GABON

19        BALAYAN, ALEXANDRA  BENEDICTO

20        BARLAAN, REGINEE  PAULINO

21        BARRANTES, JOSHUA  MERILO

22        BARRION, JOHN AERON  BULOS

23        BARRION, SOFIA ANJELIK  BERNAL

24        BASILIO, JAZZE LAUREN

25        BAÑARES, MARIE ANMONETTE  QUERO

26        BEDIA, NIKKI JOYCE  BULURAN

27        BELLOSILLO, JUSTINE MAE  REBURIANO

28        BEREÑA, KAIA MIKAELA  VILLAR

29        BERNABE, SOFIA VERONICA  RAMOLETE

30        BERSABAL, LEIGHANNE GABRIELLE  GUTUAL

31        BIHASA, DONNA ANGELIQUE  BONGALON

32        BISNAR, AVA MARGARETTE  PASTRANO

33        BONIFACIO, MARBEN EAST  CLARITO

34        BONINA, MARY ROSE  ENCENARIAL

35        BONSOL, RUTH MARIEL  DE LOS REYES

36        BOOC, ALEAH KATE  SAMSON

37        BORREGA, KRISTIEN VINCENT  DURAN

38        BRIONES, ADRIENNE RIEZL  GUZMAN

39        BUENAVENTURA, ALEXANDRA KAYE  LORETO

40        BULAN, MATTHEW DANIEL  CALDA

41        CABAÑOG, FRANCES JOE ANNE  LICUDAN

42        CABILIN, LLYKA MAE  FERNANDEZ

43        CABRERA, EUNICE  BORNILLA

44        CADUNGOG, SHAINE MARTELL  PIDOR

45        CAGALINGAN, MARIAN  MUÑOZ

46        CALAYAN, PATRICIA MARIA  AQUINO

47        CALINAWAN, KEANA JANELLA  MAGANTE

48        CALVO, MARY MARGARETH  PAMINTUAN

49        CANDANO, ADRIENNE JEANNE CORAZON  LATOSA

50        CAPUTOL, JERICO CHARLES  PENTOY

51        CARREON, ANGELA RAFAELLE  MACASPAC

52        CASTILLO, HAIRA IRAH  ANURAN

53        CASTILLO, TRISHA ALLEAH  ORATE

54        CASUNCAD, MARIE BERNADETTE  FLORES

55        CATAPANG, JANINE MARLIANE  ESCOTO

56        CATAPANG, REGINE  MULINGBAYAN

57        CERRADO, DANIEL BRIANT  BION

58        CERRO, PATRICK  COLASITO

59        CHEN, SHARMAINE CLARISSE  ROJO

60        CHOI, CINDY DIANA  LIM

61        CHUA, ERICA LEONA  TAMAYAO

62        CHUA, JENNIFER  MACHETE

63        CHUA, PATRICIA DANIELLE  CABANUS

64        CHUA, SOPHIA KATRINA  ZENG

65        COLINA, JAMES MARIE KYLE  ORETA

66        COLINA, JOVIE MARIE  ABELLA

67        CORNELIO, FISCHELA ANRIC  VILLANUEVA

68        CORPUZ, MARIA ALEXANDRIA  CALATRAVA

69        CRISOLOGO, KARA MARITEA  MIRANDA

70        CRUZ, JERICK  MALLARI

71        CRUZA, JOHN BRIX  TAMPUS

72        CUNANAN, JAN IZOBELLE  CARIGMA

73        DAGPIN, ARIANNE JITKA MAE  TRINIDAD

74        DAIZ, FAITH MARIZ  PULIDO

75        DALISAY, ELDRIDGE JOY  MANALO

76        DAYANGHIRANG, CARLA GIONNA  REVENTAR

77        DE CASTRO, MIKAELA CHRISTINE  JIMENEA

78        DE DIOS, DENISE NICOLE  NICOMEDES

79        DE GUZMAN, JERICHO  CRISTOBAL

80        DE JOYA, DORISA GWEN  NEVADO

81        DE LEON, JOHN OLIVER  BORNALES

82        DEFENSOR, JISELLE ANNE  MIRANDA

83        DEL ROSARIO, MARIA ISABEL  JOSE

84        DELIMA, CHRISTIAN  ALKONGA

85        DEMAVIVAS, ROSHEEN  SUN

86        DIA, LORENZ GABRIEL  CARINGAL

87        DIAZ, CZARINA LOIS  LAT

88        DIMAUNAHAN, MA. CHINE JANE  LACDAO

89        DUZAR, MARC JOVEN  ENCARNADO

90        EDQUILA, IAN ARDEE CZAR  CORUM

91        EGDANI, HANA RITCHELL  BRILLANTES

92        EJERCITO, BETTINA SOPHIA  JABILE

93        ENEMA, AXEL ROSE  ESTERIA

94        ESTRADA, MA. REGINA NIÑA  ALBINA

95        ESTRELLA, LIZA MAE  LANIPA

96        FELICIANO, ERIKA  MARCELO

97        FONACIER, JENNIFFER  SEGARRA

98        FUENTES, ARVIN JAROD  PUERTOLLANO

99        GAMBOA, ROBBIE ANNE  ATIENZA

100        GANAPIN, JANINE MARIFEL  GO

101        GERULDO, FAYE FRANCIS  RAMOS

102        GINA, SHEINA ROSE  RAMOS

103        GINETE, JINKY  MORA

104        GO, MILLICENT  CLEMENTE

105        GREGORIO, NICOLE MAE  ESGUERRA

106        GUINTO, ANA  TABAMO

107        HITUTUA, CHRISTINE FAITH MARIE  WAMAR

108        IGNACIO, SOPHIA DENISE  GONZALES

109        JABIÑAR, ABEGAIL  CUSTODIO

110        JACKSON, ANGEL KIM  CARITAN

111        JAMITO, JUSTINE ALIYAH  VELASCO

112        JAO, JULIANE MARI  PALAÑA

113        KINTIA, ABIGAIL MAE  YU

114        LAGMAN, ALMA MARIE  DUNGCA

115        LANSANG, CHELSEY  TUAZON

116        LAUT, RASMIA  BONCATO

117        LEDESMA, MARK KENNETH  BILLONES

118        LEE, NICOLETTE  DI

119        LEGASPI, JOYCE AUDREY LOUISE  FERNANDEZ

120        LEGASPI, MARIA CARINA LILLIANA  DARVIN

121        LEONIDAS, CLAUDETTE MARIE  ANGLO

122        LIGAS, MARY JOICE  TIMBAL

123        LIM, ANGELICA LUISA  BALUNSAT

124        LONGASA, MARIA ISOBEL  TRINIDAD

125        LOREJO, NICOLE MUFFEE  CABALQUINTO

126        LORENZO, ALESSANDRA GABRIELLE  UMALE

127        LORENZO, JETHRO TIMOTHY  RAMIREZ

128        LORENZO, JOANA MARIE  GATUS

129        LORENZO, MARIA MONICA  SIRON

130        LORILLA, PAMELA DENISE  GAVASAN

131        LOYA, JAZTYN  AÑONUEVO

132        LUMBA, RIO MARIENNE  BARTOLOME

133        MACARILAY, LYN ROSE  TABAC

134        MACOSTA, ELIZABETH  BALILI

135        MAGALLANES, KIMBY LEE  GUEVARRA

136        MAGLAYA, PAULA KAYE  MARTINEZ

137        MAGNAYE, BANJO  DERIT

138        MAGNO, JAYMEE LYN  ESTRELLA

139        MAGPANTAY, VEA DENISE  DEL MUNDO

140        MALANA, MA. BEATRICE  BATIMANA

141        MALLARI, KATE AIRA  PAGCALIWAGAN

142        MALLARI, NICKOLE IRIS  GAYA

143        MALUBAY, DARREN  ESPINA

144        MANADONG, RHODORA GRACE  SOSING

145        MANDALONES, LOVELY DARYLENE  PASAMBA

146        MANDAWE, FERDINE LOUREESE  MALINAO

147        MANGRUBANG, JUDITH AIRRA  ESCAÑO

148        MANGUBAT, REJENE  ARREGLADO

149        MANGUERRA, YNES SOFIA  AGUSTINES

150        MANUMBAS, JERICHO PASKEE  FRANCISCO

151        MANZO, ALYSSA GABRIELLE  MILAN

152        MARIANO, ELLA CATHERINE  PALUMAR

153        MARQUEZ, GAILLE LORAINNE  DE JESUS

154        MATIENZO, MARK KEVIN  HERMOSO

155        MATUGUINAS, MELCAFLOR  ALCOBER

156        MEMBRERE, ANDREI  RABANG

157        MENDOZA, MARTHA NICOLE  SARMIENTO

158        MERJUDIO, GUITHROME VITORIO  AMOYOT

159        MESINA, ALTHEA LENNORE  APONGOL

160        MIGUEL, ANNIKA NOELLE  SANTOS

161        MONCADA, BRANDON  CORPIN

162        MONDERO, KEVIN JULIUS  HONDOLERO

163        MONTES, LADY DAWN  MACASERO

164        MORENO, JESRY  ESTRANGERO

165        MOROÑA, GIAN KARLO  TORRECAMPO

166        MOTAS, KATRINE  RAMIREZ

167        NAJORRA, CHARMAINE AIRA  MADRIAGA

168        NAVARRO, MIKA  CLAUNA

169        NOCON, NICA NOELLE  LALLANA

170        NOLASCO, APRIL GRACE  PICA

171        NOROMOR, JANE ROSE  SINGUA

172        OCAMPO, DEXTER JOHN  UBALUBAO

173        ONG, LEI AHNDREI  ZAPATA

174        ORCINE, HONEY GRACE  YAP

175        ORDINARIO, PATRICIA ISABEL  FABRIGARAS

176        ORTEGA, MA. JESSA PAZ  FUENTES

177        OSIS, CAMILLE  DACQUEL

178        PABUSTAN, JEZI NADINE  AGLOSOLOS

179        PADOJINOG, MAY ANDREA  MORES

180        PAMA, IAN MITCHELLE  LUNA

181        PARCASIO, NOLLYN  PANIAGUA

182        PATARATA, IAN MERREL  GUNGON

183        PEPITO, JENNILYN KAYE  JUSTO

184        PERALTA, MARIA ARNELLA  DE ASIS

185        PESEBRE, PATRICIA ANNE  ALANA

186        PILLEJERA, MARON  ROYO

187        PIÑGOL, SEPRAH CAMILLE  SALIVIO

188        PLEÑOS, PIA MAE  BEJOC

189        PUGOY, MATHEA  VALDEHUEZA

190        QUEZON, FARLENE MAE  CUEVAS

191        QUIAMBAO, JOHN FRANCIS  MONTEFALCON

192        RAGAY, LENDY JOY  FABIA

193        RAMOS, HANNAH  APILADO

194        RAMOS, LADY MYLA  PIMENTEL

195        RAYMUNDO, ALIYA JOSIANNE  LIM

196        REGIS, CHRISTEL JEAN  CALIPARA

197        REYES, ARON MARK  REYES

198        REYES, CHELSEA  TALUSAN

199        REYES, ELLIS ANNGELINE  RAGOTERO

200        REYES, KATARINA  SIMO

201        ROCO, JAMES GABRIELLE  MAMARIL

202        SANDOVAL, MARIA KAYLA  LUCES

203        SERRANO, KRISHAINE  GULFAN

204        SEVERINO, ANDREA MAUREEN  VICENCIO

205        SIMMONS, YASMIN JOY  GUMAPAC

206        SINGSON, FRANCES JENINA  CELOSO

207        SISING, RENICA JOY  DURAN

208        SUSMERANO, SAMANTHA MARIE  PONGAN

209        TALEON, ERNESTINE FAITH  GALVAN

210        TALITE, DIANA  SALIBAY

211        TANG, BERNADETTE LOIS  PO

212        TANG, MARIGOLD  QUIAMBAO

213        TERAZA, ALEXIE  GLORIA

214        TOTONG, ROLANDO  OLIVEROS

215        TRAPAL, ERICA  POTENTE

216        TROCINO, JAN MARIE  PEPITO

217        UY, KATE  MAROLLANO

218        VALENCIANO, PAULEEN ANN  ESPINOSA

219        VIGILLA, DERICK  RAMOSO

220        VILLAFUERTE, ROWELL  TURNO

221        VILLANUEVA, MARY JUNETH  MALIC

222        YANOS, JEFRED  DUMDUM

223        YAP, LEEIAN ASHLEY  TEE

224        YENEZA, CATRIONA RAE  SANTIBAÑEZ

225        ZAMUCO, ERIN RACHELLE  PE

226        ZAMUDIO, TRISHA MAE  JALIMAO

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