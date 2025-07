Civil Engineers Special Professional Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 46 out of 187 passed the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; Salmiya, Kuwait; Singapore and Taipei, Taiwan last June 2025.

Roll of Successful Examinees in the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination held on June 6 & 7, 2025 released on July 2, 2025.

1 ABANILLA, TRISHA MONIQUE

2 ACOSTA, COLEEN JANE KILEM

3 ALEJANDRO, RUEL MALAQUI

4 ARATIA, ROMAR CAVALIDA

5 ARCILLA, MARCRIS DOMINCIL

6 BALILI, JOHN REY TUTOR

7 BONUS, NICOLAS VALENZUELA

8 CABRERA, SANTA DELA CRUZ

9 CASEÑO, RAQUEL ARSENIO

10 CUNANAN, LUBERN DELOS REYES

11 DE GUZMAN, MELVIN MARIANO

12 DIMALAO, JAY ARRE CERCADO

13 ESCOBA, JOAHNNA MAE RUSIANA

14 ESCOVILLA, ANA FLORENCE LUPIBA

15 ETIS, KRISTA MARIA MICHAELLA OSMIL

16 FERRANCULLO, JOHN REY FORMON

17 FLORES, JOVEN REMOROSA

18 GAMIAO, JULIUS GAMAY

19 GANACIAS, VINCENT PAUL SAMSON

20 GERODIAS, HANNAH JONETTE GONZALES

21 GREGORIO, JOANA MARIE DE CASTRO

22 HERNANDEZ, PRECIOUS MASCARIÑA

23 ILIGAN, FAITH REJEAN PAJO

24 LAMADORA, EDGAR ANTHONY RICABLANCA

25 LILIO, JOENARD ABING

26 LIMOS, JONATHAN TIMON

27 LUCAS, JOYCE GUERRERO

28 MAGAT, ARIEL MANLAPIG

29 MAJADILLAS, CHRISTOPHER LOVINO

30 MALIC, MOHAMMAD ANDAM

31 MANCHA, JOHN RAY PAULO MOLDEZ

32 MANLUNAS, JOSEPH JESS ABUCAY

33 MANUBAY, CHERRIE MAE DIZON

34 MASHOD, DATU YASSER AYUNAN

35 MAYOS, RAWEY BALINSOY

36 MENDARUS, RICARDO TORRES

37 MERECIDO, DIMPLE DIANNE CHUA

38 NACARIO, ALLEN JR ORDONEZ

39 NARIMIN, SALMAN AL-FARSI UMAR

40 OBONGEN, JHOMAR ANCHETA

41 PARAGAS, JANIEKKA HILARY AROMIN

42 PAULO, KATRINA CAMILLE VILLAR

43 SIMBI, NELCELYN BALDOVINO

44 SULARTE, FRITZ TUBIO

45 TUQUERO, ARNULFO JR TUBORO

46 VITERBO, CIRELLE JIM DONATO