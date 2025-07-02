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Exam Results

Civil Engineers Special Professional Licensure Examination

The Philippine Star
July 2, 2025 | 8:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 46 out of 187 passed the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; Salmiya, Kuwait; Singapore and Taipei, Taiwan last June 2025.

 Roll of Successful Examinees in the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination held on June 6 & 7, 2025 released on July 2, 2025.

 

1        ABANILLA, TRISHA MONIQUE

2        ACOSTA, COLEEN JANE   KILEM

3        ALEJANDRO, RUEL   MALAQUI

4        ARATIA, ROMAR   CAVALIDA

5        ARCILLA, MARCRIS   DOMINCIL

6        BALILI, JOHN REY   TUTOR

7        BONUS, NICOLAS   VALENZUELA

8        CABRERA, SANTA   DELA CRUZ

9        CASEÑO, RAQUEL   ARSENIO

10        CUNANAN, LUBERN   DELOS REYES

11        DE GUZMAN, MELVIN   MARIANO

12        DIMALAO, JAY ARRE   CERCADO

13        ESCOBA, JOAHNNA MAE   RUSIANA

14        ESCOVILLA, ANA FLORENCE   LUPIBA

15        ETIS, KRISTA MARIA MICHAELLA   OSMIL

16        FERRANCULLO, JOHN REY   FORMON

17        FLORES, JOVEN   REMOROSA

18        GAMIAO, JULIUS   GAMAY

19        GANACIAS, VINCENT PAUL   SAMSON

20        GERODIAS, HANNAH JONETTE   GONZALES

21        GREGORIO, JOANA MARIE   DE CASTRO

22        HERNANDEZ, PRECIOUS   MASCARIÑA

23        ILIGAN, FAITH REJEAN   PAJO

24        LAMADORA, EDGAR ANTHONY   RICABLANCA

25        LILIO, JOENARD   ABING

26        LIMOS, JONATHAN   TIMON

27        LUCAS, JOYCE   GUERRERO

28        MAGAT, ARIEL   MANLAPIG

29        MAJADILLAS, CHRISTOPHER   LOVINO

30        MALIC, MOHAMMAD   ANDAM

31        MANCHA, JOHN RAY PAULO   MOLDEZ

32        MANLUNAS, JOSEPH JESS   ABUCAY

33        MANUBAY, CHERRIE MAE   DIZON

34        MASHOD, DATU YASSER   AYUNAN

35        MAYOS, RAWEY   BALINSOY

36        MENDARUS, RICARDO   TORRES

37        MERECIDO, DIMPLE DIANNE   CHUA

38        NACARIO, ALLEN JR   ORDONEZ

39        NARIMIN, SALMAN AL-FARSI   UMAR

40        OBONGEN, JHOMAR   ANCHETA

41        PARAGAS, JANIEKKA HILARY   AROMIN

42        PAULO, KATRINA CAMILLE   VILLAR

43        SIMBI, NELCELYN   BALDOVINO

44        SULARTE, FRITZ   TUBIO

45        TUQUERO, ARNULFO JR   TUBORO

46        VITERBO, CIRELLE JIM   DONATO

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