Civil Engineers Special Professional Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 46 out of 187 passed the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; Salmiya, Kuwait; Singapore and Taipei, Taiwan last June 2025.
Roll of Successful Examinees in the Civil Engineers Special Professional Licensure Examination held on June 6 & 7, 2025 released on July 2, 2025.
1 ABANILLA, TRISHA MONIQUE
2 ACOSTA, COLEEN JANE KILEM
3 ALEJANDRO, RUEL MALAQUI
4 ARATIA, ROMAR CAVALIDA
5 ARCILLA, MARCRIS DOMINCIL
6 BALILI, JOHN REY TUTOR
7 BONUS, NICOLAS VALENZUELA
8 CABRERA, SANTA DELA CRUZ
9 CASEÑO, RAQUEL ARSENIO
10 CUNANAN, LUBERN DELOS REYES
11 DE GUZMAN, MELVIN MARIANO
12 DIMALAO, JAY ARRE CERCADO
13 ESCOBA, JOAHNNA MAE RUSIANA
14 ESCOVILLA, ANA FLORENCE LUPIBA
15 ETIS, KRISTA MARIA MICHAELLA OSMIL
16 FERRANCULLO, JOHN REY FORMON
17 FLORES, JOVEN REMOROSA
18 GAMIAO, JULIUS GAMAY
19 GANACIAS, VINCENT PAUL SAMSON
20 GERODIAS, HANNAH JONETTE GONZALES
21 GREGORIO, JOANA MARIE DE CASTRO
22 HERNANDEZ, PRECIOUS MASCARIÑA
23 ILIGAN, FAITH REJEAN PAJO
24 LAMADORA, EDGAR ANTHONY RICABLANCA
25 LILIO, JOENARD ABING
26 LIMOS, JONATHAN TIMON
27 LUCAS, JOYCE GUERRERO
28 MAGAT, ARIEL MANLAPIG
29 MAJADILLAS, CHRISTOPHER LOVINO
30 MALIC, MOHAMMAD ANDAM
31 MANCHA, JOHN RAY PAULO MOLDEZ
32 MANLUNAS, JOSEPH JESS ABUCAY
33 MANUBAY, CHERRIE MAE DIZON
34 MASHOD, DATU YASSER AYUNAN
35 MAYOS, RAWEY BALINSOY
36 MENDARUS, RICARDO TORRES
37 MERECIDO, DIMPLE DIANNE CHUA
38 NACARIO, ALLEN JR ORDONEZ
39 NARIMIN, SALMAN AL-FARSI UMAR
40 OBONGEN, JHOMAR ANCHETA
41 PARAGAS, JANIEKKA HILARY AROMIN
42 PAULO, KATRINA CAMILLE VILLAR
43 SIMBI, NELCELYN BALDOVINO
44 SULARTE, FRITZ TUBIO
45 TUQUERO, ARNULFO JR TUBORO
46 VITERBO, CIRELLE JIM DONATO
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