Mechanical Engineers Special Professional Licensure Examinations

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 20 out of 74 passed the Mechanical Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; Salmiya, Kuwait; Singapore; and Taipei, Taiwan this June 2025.

Roll of Successful Examinees in the Mechanical Engineers Special Professional Licensure Examination held on June 6, 2025 & ff. days released on June 17, 2025

1 BATO, JOSE MARIE OSORIO

2 CAYETANO, MARLON DE GULA

3 CERBITO, MIKE ADRIAN LOMOCSO

4 DONIEZA, JASON JOHN DE LA PEÑA

5 DUMPIT, JULIUS CAESAR JR MONTEVIRGEN

6 FORMENTERA, ROLANDO LUCANAS

7 INTERINO, LOUIE FRANCIS OMAL

8 IWAYAMA, KENJIROU OCON

9 LOREZCA, LORENZO MATTHIEU ELLERA

10 MACARAEG, BERNARDO PATANI

11 MACARANDAS, FAHAD ACMAD

12 MEJORADA, MARTIN NODADO

13 NAMORO, JOHN PAULO SABERON

14 OLARTE, BARRY DE VERA

15 PERALTA, JOHN PAOLO ABUELO

16 RIVERA, EMERSON SAGUID

17 TAMAYO, FREDDIE AGUINALDO

18 TAMAYO, SAMUEL PACIBE

19 TANGUAMOS, GERARD ROY DUPITAS

20 VILLARUEL, JIMMY JR CARCAMO