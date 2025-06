Special Professional Licensure Examination for Midwives

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 25 out of 63 passed the Special Professional Licensure Examination for Midwives given by the Board of Midwifery in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Salmiya, Kuwait; and Singapore this June 2025.

Roll of Successful Examinees in the Special Professional Licensure Examination for Midwives held on June 6 and 7, 2025 released on June 16, 2025.

1 ADAM, RASMIYA SALIK

2 ALIH, RADZMA JAIN

3 ARIOLA, MONICA CAÑAVERAL

4 BAYGARIL, NOORHAIMA TAHITE

5 CAGAMPANG, RICA MORTALES

6 CAMALUDDEEN, HAGUIAR SALIK

7 DALHADI, LALYN JUKANAIN

8 ERIBAL, ARNEL SUBIDO

9 HAPAS, ANARTA SAHIBBUN

10 KASARAL, FERDELYN HADJIRUL

11 LANDAS, ISRIYA ABDUL

12 LEONARDO, RHEA SAPLA

13 MADERAZO, LORELYN EVANGELISTA

14 MAKALINGKANG, ALIBAI SAMPULNA

15 MANANTAN, WILHELMINA GERARDO

16 MARIANO, SHIELA MARCOS

17 MUKTAR, NUDIRMA JULAID

18 PACO, SANOLAN BENITO

19 PINO, RANDA HADJIRUL

20 RAMOS, HAFSAH OMAR

21 RUGASAN, NORAIMA HADJI RAKIM

22 SAMSODIN, NESRIN EBRAHIM

23 SUBOHON, JASMINE KALIDON

24 USMAN, ARSIMA ANJAWANI

25 ZACARIA, JUBAINA MADALI