Results of the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineers
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 47 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineers given by the Board of Electronics Engineering in N. C. R. and Doha, Qatar this October 2024.
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1
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ABARRA, ERIN JADE DELA CRUZ
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AGLIAM, JESUS JR SILAO
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3
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ALERE, PHE ERICKSON GO
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4
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ALONZO, NICHOLAS DAYAO
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5
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ANDAYA, FELIX MAR DEL PRADO
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6
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ARGONZA, ANTHONY CONTI
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7
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ASI, PABLO BARRAC
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8
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BANTOG, JOSEPH DIZON
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9
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BAUTISTA, JOHN HARRY GASPAR
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10
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CANTONJOS, HOMER RAMOS
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11
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CORPUZ, JOHNEL ACOSTA
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12
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CUDAL, ANSELMO JR MANGUBAT
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13
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DALUMPINES, CARNILLE CAESAR SUERTE
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14
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DE GUZMAN, RAYMOND PIO CABALLES
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DIVINA, RONEL SADULLO
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16
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EMBANG, CHRISTIAN YANGO
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17
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ENOJAS, MARK JOSEPH BULLO
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18
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GARRIDO, RAYMART MEL SILVOSA
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19
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HEBRONA, RICHARD DANJE GAUTIER
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20
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LAVAPIE, DENNIS DURA
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21
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LAYLO, RANNIE ESCUETA
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22
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LIBAO, FRANZ JOSEPH DAMASCO
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23
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MACAPAYAG, JEFFREY LABADAN
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24
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MALLARI, NATHANIEL QUIAMBAO
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25
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MANGOBA, JEFFREY CREPA
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MARCELO, ALBERT GUIAO
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27
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MIGOTE, MIGZ SANTOS
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28
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MORANTE, HARLEY MARVIN CARDOS
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29
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NAMBATAC, ARNIEL RITCHA
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30
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NARLO, REGIDOR TUASTOMBAN
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31
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NICOLAS, PRECIEUS JERA FLOJO
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32
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NOVELERO, JILBERT MOLAR
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33
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PAGADOR, GARRY IAN CARDENAS
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34
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PARIS, DONDON VILLENA
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35
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PARREÑO, JOSEPH EDSEL SARMIENTO
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36
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RAMOS, MICHAEL BALLION
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37
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REYES, DARYL MACASPAC
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38
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REYES, JEFFRY AGUINALDO
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39
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RICAFORT, EDWARD ALMAZAN
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40
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SALANGSANG, RALFFY CASA
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41
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SERIOSA, KRISTOFFER JAN VALDEZ
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42
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SISON, RAMEL MENDEZ
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43
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TECSON, NEIL RYAN PICUT
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44
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TORSIENDE, KRIZZEL ANN ARCILLA
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45
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TRINIDAD, ALFRED JOHN MANE
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46
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TUNGOL, OLIVER CASTRO
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47
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VICENTE, JEFFREY SEVIDAL
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