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Exam Results

Results of the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineers

The Philippine Star
October 29, 2024 | 6:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 47 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineers given by the Board of Electronics Engineering in N. C. R. and Doha, Qatar this October 2024.

 

1

ABARRA, ERIN JADE  DELA CRUZ

2

AGLIAM, JESUS JR  SILAO

3

ALERE, PHE ERICKSON  GO

4

ALONZO, NICHOLAS  DAYAO

5

ANDAYA, FELIX MAR  DEL PRADO

6

ARGONZA, ANTHONY  CONTI

7

ASI, PABLO  BARRAC

8

BANTOG, JOSEPH  DIZON

9

BAUTISTA, JOHN HARRY  GASPAR

10

CANTONJOS, HOMER  RAMOS

11

CORPUZ, JOHNEL  ACOSTA

12

CUDAL, ANSELMO JR  MANGUBAT

13

DALUMPINES, CARNILLE CAESAR  SUERTE

14

DE GUZMAN, RAYMOND PIO  CABALLES

15

DIVINA, RONEL  SADULLO

16

EMBANG, CHRISTIAN  YANGO

17

ENOJAS, MARK JOSEPH  BULLO

18

GARRIDO, RAYMART MEL  SILVOSA

19

HEBRONA, RICHARD DANJE  GAUTIER

20

LAVAPIE, DENNIS  DURA

21

LAYLO, RANNIE  ESCUETA

22

LIBAO, FRANZ JOSEPH  DAMASCO

23

MACAPAYAG, JEFFREY  LABADAN

24

MALLARI, NATHANIEL  QUIAMBAO

25

MANGOBA, JEFFREY  CREPA

26

MARCELO, ALBERT  GUIAO

27

MIGOTE, MIGZ  SANTOS

28

MORANTE, HARLEY MARVIN  CARDOS

29

NAMBATAC, ARNIEL  RITCHA

30

NARLO, REGIDOR  TUASTOMBAN

31

NICOLAS, PRECIEUS JERA  FLOJO

32

NOVELERO, JILBERT  MOLAR

33

PAGADOR, GARRY IAN  CARDENAS

34

PARIS, DONDON  VILLENA

35

PARREÑO, JOSEPH EDSEL  SARMIENTO

36

RAMOS, MICHAEL  BALLION

37

REYES, DARYL  MACASPAC

38

REYES, JEFFRY  AGUINALDO

39

RICAFORT, EDWARD  ALMAZAN

40

SALANGSANG, RALFFY  CASA

41

SERIOSA, KRISTOFFER JAN  VALDEZ

42

SISON, RAMEL  MENDEZ

43

TECSON, NEIL RYAN  PICUT

44

TORSIENDE, KRIZZEL ANN  ARCILLA

45

TRINIDAD, ALFRED JOHN  MANE

46

TUNGOL, OLIVER  CASTRO

47

VICENTE, JEFFREY  SEVIDAL

 

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