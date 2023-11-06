Licensure Examination For Fisheries Professionals
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 716 out of 2,124 passed the Licensure Examination for Fisheries Professionals given by the Board of Fisheries in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Calapan, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last October 2023.
Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Fisheries Professionals Held on October 25 and 26, 2023 Released on November 6, 2023.
1 ABAD, JUSTIN BARRERA
2 ABATAY, ELLEONOR PALGAN
3 ABAYON, ROBERT VILLANUEVA
4 ABDUGAPAL, NORIJAN AMILHAMJA
5 ABDUL RASHID, NORHANA MAMARINTA
6 ABDULBASIT, HALID LAKIM
7 ABDULSINO, ROHAIDA KARAMINIS
8 ABDURAUP, SUHANA ASKALANI
9 ABINA, REYMART MINA
10 ABISMO, KARL CORTUM
11 ABOGADIE, YASHER GREI OMAR
12 ABRAS, JOSHUA MENDOZA
13 ABUBAKAR, NORMINA ABDURAHMAN
14 ACEBO, ROSAURA SAPASIP
15 ACEDERA, CATHY MAE BONOTAN
16 ACILO, MARYJOY TAN
17 ACOMPANIADO, ZET RECLA
18 ACUT, DESSA MAE REÑON
19 ADE, JESUS JR PENANG
20 ADJID, NURSHAIFAH MOHAMMAD
21 ADVERSALO, GLORIEMAE BURAC
22 ADVINCULA, RINALYN BEDERIO
23 ADZAD, ALJOEMAIH AKMAD
24 AGRAVIADOR, JEAH JAYE LIBRADO
25 AGUILAR, JONALYN COYOCA
26 AGUILLO, ACE SAMIANO
27 AJERO, ELLEN DANDUAN
28 AJERO, ROLANDO JR PRINCIPE
29 ALAR, NOREEN BEAH MAGBANUA
30 ALBAR, FATMAWATI OMAR
31 ALBARICO, PRECIOUS JADE BABATE
32 ALCANTARA, THEA MICHAELLA CATAPANG
33 ALEGROSO, REYLAND ALILAEN
34 ALINDADA, PEDRICK JOHN SURATOS
35 ALMADRIGO, ELOISA VELARDE
36 ALONZO, JEZZA MAE DEL CASTILLO
37 ALTAMIA, JESSICA MAE CORPUZ
38 ALUMBRO, JOHN VINCENT MAGNO
39 ALVAREZ, CHARLEN TAMBANILLO
40 AMAR, ALEMAR ANDRADE
41 AMBOC, REYNALDO JR DESTACAMENTO
42 AMIGO, MIRIAM FRANCISCO
43 AMOR, NEPHTALI MENDOZA
44 AMORA, RONNIE VILLARAM
45 AMORIN, ROTHMAN LIMAS
46 AMPO, JOAN AMORA
47 ANCHOJAS, YANCY SARZOSA
48 ANDALES, GINALYN COMPRA
49 ANDICOY, SHOPHIA LYN ALIBOCBOC
50 ANDO, ROPHA JEAN FERNANDEZ
51 ANDRIANO, BERENICE TAMPUS
52 ANTIG, LIANDRO OGERIO
53 ANTIQUEÑA, LYDIO BRILLANTES
54 APIT, ROGELYN BUTASLAC
55 APOYON, SHUET KHAMIEL ROSQUILLO
56 APRESTO, STEVEN HARVEY ARAGONES
57 APUNDAR, LEANA MAE ARMODIA
58 AQUINO, ALAINE JANE DELA CRUZ
59 AQUINO, MARY ANGEL GABAC
60 ARAB, SITTIE ALIAH BATO
61 ARANETA, ALLEN PATRICK RODRIGUEZ
62 ARANETA, SHAINA ROSE ABACIAL
63 ARCEO, GISELLE GENOVA
64 ARENA, ALEX JR ALINDAY
65 ARENIEGO, ERIC FRONDA
66 ARGONZA, JASPER ALLAIN BOLANDO
67 ARIASO, MARK DONDE PAJARES
68 ARIENDA, MARK RAVEN BALLESTER
69 ARQUIZA, ARIEL ARING
70 ARTISTA, REYMARK BORBORAN
71 ASDALI, PAIDA ASARI
72 ASIS, ZUZETTE ANN ORENDAIN
73 ASTRONOMO, IVY MAE MOQUIALA
74 AURELIO, JOSHUA MARTINEZ
75 AUSTERO, CASSANDRA KAYE DEBUYAN
76 AVILA, STEPHEN ZION SUDARIA
77 AWING, DARYL TUNGAL
78 BAAY, RONNA MAE PABLO
79 BABAC, GLORYJANE DEOCARES
80 BABAO, CRISPIN LIGNES
81 BACTAD, RHEA MARIE FARALA
82 BADANGAYON, LILIBETH BUYAGAWON
83 BADAWI, ROHANA AGAO
84 BADDANG, ARDINA CERVAÑA
85 BADIAN, MIKEE MARIE YEMA
86 BADONGEN, ANNA MARIE DALERE
87 BADONIO, JOE-AN BOYONAS
88 BAGONOC, KATHLENE HOPE PROVIDO
89 BAGUINANG, GRACE DUMAGUET
90 BAHAUDDIN, TARWINA MAMMAH
91 BAJADO, MAIDA
92 BAJE, KRISTEL JOY CALDERON
93 BALAGTAS, FRANZEL MAY SABUERO
94 BALAO, EVA SIRIBAN
95 BALAWAG, ROSE DESIREE GUINGAYAN
96 BALBUENA, DAVIE MAR ALFARAS
97 BALCUEVA, IBERT BALLON
98 BALDOMERO, ANNA MAY ENERO
99 BALDOVE, IVAN BARRAMEDA
100 BALINAO, ANTHONY DAVE SUYON
101 BALINO, JOHN REX CORIGAL
102 BALLADA, ZYLVEIN DUGURAN
103 BALONTONG, JHON MAR PANDACAN
104 BANATASA, KEVIN AZUSANA
105 BANDIGAN, AMANAH MEI TUMAWIS
106 BANGKAILAN, SALAHODEN HASAN
107 BANTAS, NORODIN BANTAS
108 BARANDINO, APRIL BOY BARRA
109 BARANGAN, RHEA MAE GAMWEDA
110 BARRAL, LESLIE ARO
111 BARROMETRO, JOSE JR GASPAR
112 BARTIQUIN, CHARLIE JR
113 BARTOLAY, JEFFERSON HILARIO
114 BASILIO, EDEN MENZI
115 BASNIG, GRITHEL JOY BUHI-ON
116 BATA, AIGLE LEONARD BASILIO
117 BATONGHINOG, CRESTITUTO BULODACO
118 BAUTISTA, FRANZ RASTY DOMINGO
119 BAUTISTA, RUBY ROSE MABBUN
120 BAYABAN, LAARNI ABELLA
121 BAYANI, LUZ CAPALUNGAN
122 BAYLON, LUCILLE TAGABI
123 BELARMINO, KATRINA BILASON
124 BELGA, ELVERA LLANETA
125 BELGERA, KATHLEEN ROSE DEFIÑO
126 BELVIS, ELAINE VERA MARTINEZ
127 BENDICIO, JEO MAÑANITA
128 BENOSA, GILBERT BARRAMEDA
129 BENSIG, CRISTEN MIAO
130 BERMUDEZ, AUBREY DOMINIQUE MITRA
131 BERNALDO, SHERWIN SUMALA
132 BERNARDO, JOHN VINLUAN
133 BINGGOY, CHEARLYN GANTALAO
134 BIRON, ERICA CRUEL
135 BLANZA, YEDDA BARSALES
136 BOGLOSA, VANICA PALOMO
137 BONAOBRA, JACKELYN BORINGOT
138 BONAOBRA, JOEY SABANDO
139 BONGALAN, HAIDEE APAS
140 BONGCAWIL, CELSAM DANGOY
141 BONGHANOY, ANNIELOU ANCHETA
142 BONOTAN, JULIA KATRINA PALAAD
143 BONSOL, CAROLYN MARIE LANDICHO
144 BORDEOS, GARNER CHRIS BONAGUA
145 BORRE, CHARINA GASCON
146 BORROMEO, MARRY ROSE PEÑARANDA
147 BRAO, LEIZLY APORTO
148 BRIONES, JOHN CALVIN INDIC
149 BROÑOSA, MEYNARD CELLONA
150 BUARAO, SOCORRO JEAN BONTO
151 BUAYA, MA. JENNY BARRIENTOS
152 BUDAY, THRECIA JANE ARTICULO
153 BUENAFLOR, BRYAN ALMONTE
154 BUENSALIDA, ENGILENE CRIS QUILAO
155 BULA-AT, KHENSIE DAWATON
156 BURLAT, JO MARIE RULETE
157 CABALLEJOS, LEYAH SULAPAS
158 CABALLES, ROLAND NAVIDAD
159 CABANIOG, RICHARD PAMOSO
160 CABASAG, MICHAEL BON AGBON
161 CABASAL, JOHN PAUL DIAZ
162 CABATAC, ROMMEL CASTILLO
163 CABATU, ROWELL RAZON
164 CABISON, RAY ANNE BAYNO
165 CACHUELA, SHANELLE MASLOG
166 CADAY, L'VINA OMEGA MENDOZA
167 CAHILIG, NAP BERNARD RAMOS
168 CALAPAN, LAWRENCE MONDIA
169 CALDA, ANNA LUZ BAILOSIS
170 CALIWAN, EMMA ROSE ABRUGAR
171 CALIÑAHAN, GERIMAE ASPE
172 CALUNOD, MARLIE JOHN ENATE
173 CAMACHO, MARLON ALGABRE
174 CAMBA, JOSHUA ESTRELLA
175 CAMBAS, JOYLIEN ABISMO
176 CAMBRONERO, JEZEL MAE CANTOMAYOR
177 CAMELON, FERNANDO JR. BAUTISTA
178 CAMSAIN, AISA MAE BASIL
179 CAMU, DARLYN GRACE YLEANA
180 CANCIO, AGUSTIN ABUYABOR
181 CANDARI, CHIELYN CADUGO
182 CANILLO, ELAINE CERVANTES
183 CANLAS, JENELYN BONCODIN
184 CANTIGA, ALEXANDER CASTAÑAS
185 CANTOJA, RICARDO JR TORRES
186 CAPATI, MARILYN LLEVER
187 CAPERIÑA, JOHN CRIS ASIA
188 CAPISTRANO, JERIC REMOJO
189 CAPISTRANO, JESSABELLE BERMAS
190 CAPITLE, JIM PAUL RELOJERO
191 CARCER, ANGELO CORTAN
192 CARIDO, JOY BELOSA
193 CARPO, DANIEL ROSETTE
194 CARRILLO, MARIA KENNA JANE
195 CASEBO, MARLON OTID
196 CASTILLA, ZYRA YVE SORIA
197 CASTILLO, AIRENE ROLDAN
198 CASTRO, MARIEL C
199 CASTRONUEVO, DIVINE GRACE GARCIA
200 CASUPAS, RALP JOEY GENITE
201 CAÑOS, ALLEN MARK VIA
202 CELESTE, JOHN MARLO PASION
203 CHAN, MARIA TERESA LANDAGAN
204 CHAVEZ, SHAIRA ANN TALHA
205 CINCO, ROSELYN PEREGRINO
206 CLARITO, JUNAH MYKA LUCERO
207 CLERIGO, JENNUELA ALMAYDA
208 COLANDOG, ADAM PAGARAN
209 CONCEPCION, MARY JANE LAMELA
210 CONCEPCION, YANCY BURCER
211 CONSUL, KURT DAVID CAPACITE
212 CORNELIA, CATHERINE LORENZO
213 CORPIN, ANGELINE
214 CORSIGA, JAMES RYAN BALAGA
215 CORTEZA, LANCE FERNANDEZ
216 CORTUNA, JEROME CIRUELOS
217 COSALAN, LORAINE LEO
218 COSME, DEXTER CANSINO
219 CRISOSTOMO, LAILANIE ESPAÑA
220 CUARESMA, CLEOPATRA COSTAN
221 CUARTERO, JOEL NEGAD
222 CUBELO, JASMIN MOZO
223 CUERBO, LESLIE ANN CAPELLAN
224 CUESTA, JESTONI TERRORA
225 CUMING, JOEL DAVE MATARONG
226 CUNANAN, ISAAC JOSHUA FERNANDO
227 CURAY, REIGNIER ELEMIOS
228 CURIBA, EDUARDO DUETES
229 DACUYA, RONEL PALMES
230 DAIGAN, DHALIA MIASCO
231 DALAGAN, VEVERLYN SOGUILON
232 DALAGON, CESAR PUTIAN
233 DALAODAO, FHEL-ANN MERCADO
234 DALIDA, JAY BANTILLO
235 DANDAN, VLADIMIR LARIOZA
236 DANIEL, DENNIS JR. PUYO
237 DAQUIOAG, FRANCIS MARIE NAVARRO
238 DAVID, OBET JR OLAJAY
239 DE DIOS, CHRISTIAN PENALBA
240 DE GUZMAN, ARIS LORENZO
241 DE JUAN, ANJELITO DELA CRUZ
242 DELA CRUZ, ADRIAN CAYABYAB
243 DELA CRUZ, MAYBEL AMPARADO
244 DELANTIRA, ANJIE
245 DELFIN, KENNETH BOBIS
246 DELLORO, EMMANUEL JR SATIOQUIA
247 DELMO, BRENTON DACLITAN
248 DELORIA, FRANCIS CONRAD BANTILAN
249 DELOSO, RICHIE AMPONG
250 DEOCAMPO, ANGEL ROSE CAMPOS
251 DERAMAS, HAZEL JOY FENIS
252 DEVIZA, ROSHILLE LUSTAN
253 DIAZ, CAREEN JOY CARCILLAR
254 DILLERA, ANGELICA MARIE RAMOS
255 DIMANALAO, JHON DAVID ESPAÑOL
256 DIMATINGCAL, ASNAIRAH MAOMIN
257 DINAGA, CHRIS JAN PANISA
258 DIONERO, RETCHELE PACIFICAR
259 DISMAYA, MA. ANDREA LAURENTE
260 DIZON, JAMES RYAN BAGASAN
261 DOMINGO, SHEENAH NARISMA
262 DRIO, DARYL MERCADO
263 DUCOT, JOHN ERICSON ALBAY
264 DUGUIL, ELIJAH ORDENIZA
265 DUMAGTOY, JUVEL OROZCO
266 DUMANAT, ABIGAIL MONDANO
267 DUQUE, ALEXIS RAMIREZ
268 DUQUE, DORENEMAE LAGORAS
269 EBARLE, ELTON ANADON
270 EBEN, KRIS AQUINO
271 ECHAVEZ, JOHN RENZ TACANG
272 ECHON, JOSETH NUÑEZ
273 EDANGALINO, CARLA MAYOR
274 EDANIOL, DESIREE BANTILO
275 ELCAMEL, MA. LJIE JATICO
276 ELCAMEL, RODOLFO DAGUINOTAS
277 ELIM, JULZ BRYLE
278 ELLAGA, CARA CABUGWAS
279 ENCARNACION, ARCHEL MONTECILLO
280 ENERO, EDMUND NAPE
281 ENOC, MA. NELVY PACIA
282 ENOPIA, PAMELA BONIFACIO
283 ENVERGA, BIANCA LIZLY BUITRE
284 ESCARIO, SALVADOR DOMDOM
285 ESCLARES, KATRINA FLEUR MAY GEMOTO
286 ESCUTIN, MELENIA BALON
287 ESER, GLENNMAY TEJERO
288 ESPAÑOLA, DAISY
289 ESPERONCE, HADJI HASSAN OTIDA
290 ESPINOSA, I JIVE GANAG-GANAG
291 ESPINOSA, JEFFREY SINTOS
292 ESPINOSA, KRISTILLE DIANE VIGAS
293 ESPIRITU, LOURDES EBILANE
294 ESTILLORE, ALMIRA CASTILLANO
295 ESTRADA, EIRN JAN LOAD MINGGOY
296 ESTUDILLO, JENNIFER CABAGAY
297 EVANGELISTA, REALIZA GUTLAY
298 EVOLEÑA, DANIEL ABSALON
299 FACUN, VERJALIALA ANN CASTILLO
300 FALALIMPA, ALESSANDRA NICOLE BUGTO
301 FARIÑAS, MIKE DEL MAR ANTONIO
302 FEDERIS, QUEZIA FAITH UBAG
303 FERNANDEZ, ARGIE LODONIA
304 FERNANDEZ, BOOTS FABIAN
305 FERNANDEZ, JOHN REY MET
306 FERRER, JULIO GACER
307 FLORITO, ROSALYN DUMAYOG
308 FONTANILLA, MARIA ALEXANDRA GARZON
309 FRANCISCO, JENNA-DHEL DELOS REYES
310 FRONTERAS, IAN LLOYD CANUNAYON
311 FUNES, MARIA TACIANNE LARGO
312 GABAYERON, JANNIEN SELOMENIO
313 GADIANO, DIANNA KATE SOLIS
314 GAKO, MARICRIS PAQUERA
315 GALACAN, UNICE GALACITE
316 GALICHA, PATRICK MERAN
317 GALLARDO, VAUDEVILL MAGO
318 GAMBOA, GERALDINE TOBIAS
319 GAMUROT, ZOREN TAMIOK
320 GANACIAS, ROBINSON SAGON
321 GANAGANAG, LAYCA CARMELINO
322 GANTE, ANALIE ANASTACIO
323 GAPOR, NUR HAIMA INGGILAN
324 GARACHICO, ERNALYN MARAYAN
325 GARCES, REYNIL QUIJANO
326 GARCIA, JHON PAUL BELGA
327 GARCIA, JOANNE HOYLAR
328 GARCIA, SHAINA JANE BELGA
329 GARRIDO, JAY AN NUDALO
330 GASTANES, KATHRYN KRIS AQUINO
331 GAURAN, CYREX LOUIE JAY ENERO
332 GAYOSO, LEA BALBADA
333 GEMENTIZA, JOYCIE YANA
334 GEPILANO, NELLY ANN KIAMCO
335 GERVACIO, MARINELLA ALPINDO
336 GIMANG, ROSE ANN NAVAJA
337 GLODO, NOEL AFABLE
338 GODINEZ, JAIRAH COLIPANO
339 GODINEZ, MARICOR LOCMAN
340 GOM-OS, JANINE SUMILE
341 GONZALES, SEASHA GALLO
342 GOÑA, WENDIE ENTENDEZ
343 GRANTOZA, HANNA RAIZA MOLINA
344 GUARIZO, FELIX JR BATOCTOY
345 GUIMMAYEN, HANNAH ERIKA FURAGGANAN
346 GUINGONA, ADONIS SASI
347 GUISOBEN, MAE JOY MAO-ED
348 GULAY, MA. CECILLE BALABA
349 GULTIA, EPIFANIO JR ESCOBIDO
350 GUTIERREZ, GRIECO CADANO
351 GUYAPALE, RIZZA MAE TAGUPA
352 HABIG, JHON RALPH PINEDA
353 HADJIOMAR, SAMSODEN BOISAN
354 HALID, DALSID TANJILANI
355 HALINA, JAN TERRANCE LIWANAG
356 HAMSI, AL-YAHSIN LAHIM
357 HARDIOLEN, JHONA RUBILLOS
358 HECHANOVA, FRENZ CHARISH BRUNIA
359 HECHONA, ZAIRE KRENZ QUIBAL
360 HERDA, FLORAMIE YANA
361 HERMOSO, JASPHER FAUNILLAN
362 HERNANDEZ, BILLY VAL OCAMPO
363 HERNANDEZ, GLAIZA RETAGA
364 HIBAYA, INGRID ENA GAY GEOLINA
365 HIBAYA, MARY GRACE DAGUINOT
366 HIPOS, APRIL JOY DIO
367 HOGGANG, CHERYL GRACE BUYUCCAN
368 HOMBRE, RICHMOND SOMBILLA
369 IBAÑEZ, HECTOR OTIC
370 INGGUTAN, MILKY CABALAN
371 JABINES, JESELLE MORTEJO
372 JABIR, SITTIE NOR ASIAH GAMUZA
373 JABON, SCOTTIE CASIPLE
374 JACALAN, DIANA PATAMBAG
375 JACOBO, ALEXAGIEL DEMOCRITO
376 JAEN, CHRISTINE JOY MURILLO
377 JAI, SETTIE JOHHINHA MEÑOTO
378 JAIBE, AMRAN SAYRON
379 JALAIDE, ALJEMER TALIB
380 JALBUNA, JANA ERICKA CLAVEL
381 JALIL, SAIDIN IBRAHIM
382 JARDIN, JOHN CASSY NANO
383 JASMIN, LESTER ABE GUANZON
384 JIMENEZ, ERICA MAE GARCIA
385 JUALO, PAUL ANWAYNE LAYOLAYO
386 JUNIO, MA. ROSE ANN SAMENTAR
387 KADITE, ABDULHAMID MANAMPAD
388 KALIM, DATU MADY DADING
389 KALUNTO, NORODIN MAMENTO
390 KAWALI, KASANUDIN KADIR
391 KUAN, CLAUDINE SINGGA
392 KUIZON, KLYNNE CLARISE MANLIGUEZ
393 KUTIN, NEHAB CONSTANTINO
394 LADARAN, DONA BOYORE
395 LANA, JAZZMERE DENISE GERONA
396 LANCETA, ARIEL JR BADRINA
397 LARINO, ALFIDA BANTAS
398 LASISTE, KENNETH CARANYAGAN
399 LAUBAN, BAI REHANA MARAJAN
400 LAUREANO, VENICE MAE MARCAIDA
401 LAUSAN, REMILYN BOSILEY
402 LAYO, BABY ROSE SEVILLE
403 LAZARO, ARLON JAMES DEL VALLE
404 LETADA, GEMMA VELASCO
405 LIBETARIO, JAVELYN PAJO
406 LIDOT, ANDREW SILVANO
407 LILIA, JONELYN LACUESTA
408 LIM, KATE MARGARETTE EMPOC
409 LIM, MARVIN JAMES AMBID
410 LIMBAGAN, DANTE VELASCO
411 LINGGA, ANWAR MAMA
412 LINGUES, JULIET ADRIANO
413 LLANETA, MA. ANNA VILLON
414 LLENA, ALLEN EDWARD VENTURA
415 LLONO, QUEENY ALDAMAR
416 LOCEP, GRACE MAE COMENDADOR
417 LOMAS-E, JANEVEN ABIASAN
418 LONGCOP, LEZANDRA ESTO
419 LORENZANA, KESHA MORENO
420 LORILLA, ROBILYN NERI
421 LOYAO, MARVIN ORILLO
422 LOZADA, HANNA KATRINE GERULLO
423 LUCAÑAS, GOYHAN BOLA
424 LUCERO, ANA LEA GOMERA
425 LUCES, EDSON JOHN HIJARA
426 LUMAYOR, ESA MONARBA
427 LUYUGEN, NORSISA PANGALAO
428 MABUTI, ELLEN CATALLA
429 MACERO, RHANETTE ABANTAO
430 MADRIA, JANINE GENITA
431 MAGARSO, JHEREZA RHEAN ALDEFOLIO
432 MAGLAYON, HARVEY VALENZUELA
433 MAGLUPAY, DAISY CUTARRA
434 MAGNASE, PATRISHA DEMYR ICHON
435 MAGO, LARA JEAN LONGALONG
436 MAGSAYO, REDJIE
437 MAHINAY, HARRY ARCHAGA
438 MALAZZAB, ROLAND MANALO
439 MALICSE, RODELIO JR MIGUEL
440 MALNA, MARIA ELSA AÑONUEVO
441 MALONE, ROMIL ACEDERA
442 MAMALIAS, NELY JANE SEGOVIA
443 MAMAWE, FRANCIS BAREJA
444 MAMING, ZAIRREL TOLENTINO
445 MANAYAN, DARWIN PAGLINAWAN
446 MANDAWE, REY JHON CECEBAN
447 MANGINSAY, JOSEPH JOHN BUSCAS
448 MANONGAS, JERRY BONONO
449 MANTE, MARY ROSE PERAS
450 MANULAT, LARRY JR LAO
451 MARCELLANA, LOUELLE GAMATA
452 MARILLA, MARK ANTHONY PALAÑA
453 MARIO, NOELYN GERVACIO
454 MARVAN, LENEVE LOPEZ
455 MASINADING, CHRISTENE JOY MINDO
456 MASUKAT, MUSLIMA BAGUNDANG
457 MATA, MARIANE PERALES
458 MATUGAS, LOREN EDAÑO
459 MAYANG, JUDE MARK MANGITNGIT
460 MEDEL, CINDY OCCEÑA
461 MELENDEZ, ARNEL ROSARIO
462 MELENDEZ, EDGAR POSADAS
463 MELQUIADES, DANICA RECLA
464 MERCENE, SHIELA GAYETA
465 MERELOS, ANGELIQUE NAPOLES
466 MICOMPAL, MARICRIS CUIZON
467 MILANA, MARK ANTHONY ABAYON
468 MINAS, LORDIGRACE AGAMAS
469 MIRADOR, ROSE ANN MENDEZ
470 MIRALLO, MARIA MERLYN CATIPAY
471 MIRANDA, SUSANA OROGO
472 MODOC, RENCEE CRIS NORBE
473 MOLID, DARLA FAY ESPARTERO
474 MONDEJAR, ARDELYN ARELLANO
475 MONTEAGUDO, MIRAVEL MEPIEZA
476 MONTOYA, MATT DHARYLL MACION
477 MOQUERA, GYLL ANNE MARIE LAMZON
478 MORACA, GLADYS TAN
479 MORALES, MYLENE LINA
480 MORTEL, JOHN DOMINICK LAMBINO
481 MOSICLAR, JEFFERSON GONZALES
482 MUHALLIP, NUR-ANA AHALUL
483 MUKAS, NORHANA DALGUNAN
484 MUNAR, JHONNY LAGLIVA
485 MUSA, JESABEL GARACHICO
486 MUÑOZ, VIANCA JOY ESTRADA
487 NACIS, CHRISTIAN LEMUEL BARROGO
488 NALLOS, MA. ERICA DINAH LICOS
489 NAMBI, RAMADANI ABBAIN
490 NAPOLES, AR-J GUILLERMO
491 NASSER, NORHUDA SULA
492 NAVALLASCA, JACQUELYN MAE BELARMINO
493 NAVARRO, JERRY ANN RUBIO
494 NAZA, GERONIO ESPIÑA
495 NECESARIO, KAYE BANUELOS
496 NERZA, NERISSA MILITANTE
497 NIEVES, JASPER RUBEN
498 NILLAS, KEITH CYRALYN BRAGANZA
499 NILLO, ANJIE LANUZGA
500 NIQUE, SHENNA MAE PANES
501 NONAY, KIMBERLY VIVERO
502 NONO, HAZEL JOY MUZONES
503 NOQUERA, JOHN VINCENT NOTARION
504 NORBE, KARL CHRISTIAN GERONCA
505 OBGUIA, MARIARILENOR RULETE
506 OCLEAZA, AGNER ANTHONY MARIANO
507 OCLIDA, JESTONI CASTAÑARES
508 OCOT, CARREN JEE TALAUGON
509 OCTAVIO, ALEXIS MANGCAO
510 OLAPANI, JOSEPH DJAN GLEN BERNAL
511 OLAYON, JOVIE JOY HERMOSO
512 OLIDAN, JAYWEN MINION
513 OMBION, IZZAMAR PELIPIL
514 ONCEPIDO, MAY-ANN NAGA
515 OPERARIO, DANAH SUGALAN
516 ORBISO, MICHAEL JAY ABAY
517 ORIG, MA. ELAINE
518 ORO, EDGARDO JR DEMIN
519 ORONIA, ASHLEY ANNE SOLIVEN
520 ORTOUSTE, JOEL SARAD
521 OVEJERA, JIAN DANE MANUEL
522 PAA, MAR JUN M.
523 PABILONIA, CHARMAINE BELGA
524 PACE, DAVE JANE CATUBIG
525 PACELO, DONITA ROSE PASTOR
526 PACHICO, RUBY ANN AGPULDO
527 PADRONES, DYAN LUNA
528 PADUA, JEAN CLAUDE MARTINEZ
529 PAGARIGAN, MARVIN TIMBAL
530 PAGGAO, RHINA DOMA
531 PAGKATIPUNAN, KEVIN YEBRA
532 PAGLINAWAN, BEVERLY OPIZ
533 PAJO, NOEL DAAPONG
534 PALADO, VIA MAR BATOMALAQUE
535 PALMA, PHILIP DONGUINES
536 PALOMATA, ANAIAH RHIMA DOLENDO
537 PALOMIQUE, SHARISSE JOSE
538 PALUBOS, IVIERHOZ LAIGO
539 PAMPILON, EMILY BITOR
540 PAMPOSA, JOBELLE PALOMO
541 PANAMA, SHIRRY ANN MAGALSO
542 PANGAN, BRYAN ROY ATORDIDO
543 PANIS, EMERSON ELLAZAR
544 PANTONIAL, RUBILYN MONTON
545 PARAN, JOHNSON SARONG
546 PARILLO, SHAIRAH NICOLLE TIBAR
547 PASAFORTE, MARK JAY SUGANOB
548 PASCUA, ELIEVHIER RAMIREZ
549 PASCUA, ROY DIZON
550 PATENIO, MA. LYN CLARIDAD
551 PELERE, REYNALDO SIAOTONG
552 PENDATON, MARGIE DUMANGIN
553 PEREZ, JOHN EZEKIEL GUMAHIS
554 PEÑA, MICHAEL JOHN ASIGNAR
555 PEÑAS, EARLY BARBA
556 PIAMONTE, ROJELYN POBLEO
557 PIQUERO, DEXTER BAGTASO
558 PITACA, JUNIEL JONES AGRAVIADOR
559 PLACIDES, RUSSHEL RIMANDIMAN
560 PONCE, JOHN CLYDE
561 POTATO, RICHELLE LAÑA
562 PRANADA, MA. ROSIE BUENDIA
563 PRON, DENNIS ALMONTE
564 PULOT, RODIELYN JAUDIAN
565 QUIMNO, LEDIVIE GOTUAL
566 QUIMZON, MARIA RHEA BOISER
567 QUINTO, CHRISTIAN MACLER VALDEZ
568 RACE, RACEL PRIZA
569 RAMIRO, MARC RHIAN MARIANO
570 RAMOS, GLAIZEL PASCUAL
571 RAMOS, NHYGIE ROSE MAURICIO
572 RANGASA, ROMUALDO COMPETENTE
573 RAPADA, ELYZA FE WILLE
574 RAYOS, JERWIN ABIHAY
575 REBUSTIS, JULIET DUPO
576 REGANION, KEN VINCENT TAGBAC
577 REGONDOLA, JAYSON CEROS
578 RELATIVO, MICHAEL PATLUNAG
579 RENOMERON, EMIGDIO JR AVENIDO
580 RESCO, DANIELLA FRIVALDO
581 RETUTA, JEROME BULUSAN
582 REYES, CHARLENE RAMOS
583 REYES, FHAISAL LECETIVO
584 RIVERA, CREZEL MAE PAIRAT
585 RIVERA, MICHELL BROÑOLA
586 ROMERO, ANN PADAPAT
587 RONABIO, SHIELA MAE CALICOY
588 RONQUILLO, MARVIN BIE
589 ROSAL, CARL BRYLE MOSURA
590 ROSELL, NOEMI PERFECIO
591 ROXAS, ARMAINE MENDOZA
592 RUADO, MARIANNE ANIT
593 RUBRICO, LENNIE TAGARDA
594 RUEDAS, SARAH FAITH ELIZABETH PATEÑO
595 RUFINO, MARK MOLINA
596 SABATIN, DAVES HAWKINS PLAZA
597 SABLAY, ABEGAIL NALDA
598 SABORDO, MARY ANN OPENIO
599 SALAC, MARC PAUL CAMANSI
600 SALAMIDA, MA THERESA MISAGAL
601 SALATAN, JELLY APARECIO
602 SALAWAGE, ARIEL SUMALPONG
603 SALDAJENO, ROWEL JR LACSAMANA
604 SALERA, JOVIE DEVERO
605 SALIK, ABDULADZIS KAMIR
606 SALIMBAGAT, RACHEL SUMAYLO
607 SALINASAN, JENNICA BALILI
608 SALVIEJO, LILIAN MAE GARCIA
609 SANAWI, EDZMAR KANA
610 SANCHEZ, FENAMAE MAGBANUA
611 SANCHEZ, TEME VALENCIA
612 SANICO, JEAN DELA TORRE
613 SANIER, LEONEL PABELLO
614 SANTOS, SHERWIN CRIS BERCASIO
615 SAPE, JOHN CRIS SILVA
616 SAPINOSO, MELANIE DELA VEGA
617 SAROMINES, NIKKI ANN SERIOS
618 SASTRILLO, CHRISTINE TUAGI
619 SEDIÑO, MAY ANN PLOPINIO
620 SELEDIO, JOY MENDOZA
621 SERRANO, FLORECILLE SARTE
622 SERVIDAD, MA. LUISA LATIGAY
623 SEVIDAL, PRECIOUS GARCIA
624 SIANGCO, RONIELYN ZAFRA
625 SILAYAN, IVY CLARIZ ARAGONES
626 SINDO, ELJENMER LEMIT
627 SINGER, JOHN CARLO JOCSON
628 SININING, CHENNA ROSE CAPUTOLAN
629 SINUGBOJAN, GICILYN MAGBANUA
630 SOLANO, MICHELLE CAGALITAN
631 SOLIS, ANA ANGELICA ESPARES
632 SOLOMON, DONABEL CALINDONG
633 SOMERA, ZEPHANIAH GULIQUEY
634 SONGCAYAON, GLAIZA JOAN
635 SORINGA, FRITZ YORI
636 SORSANO, NEIL JOHN FERRANDO
637 STICKLES, CHERIE MAY DE CASTRO
638 SUAREZ, ERA MAE BALBIDO
639 SUCGANG, ALJOHN AMACIO
640 SULLEGUE, JAHNEE ALVAREZ
641 SUMBE, ALEXIS GERVACIO
642 SUMBILLO, CRISTEL MAE DE GUZMAN
643 SUNGGOD, ANNISAH AVENIDO
644 SURMION, MARY CLARISSE MOLINOS
645 SWIN, MARIA ANGELICA SANTOS
646 TABALAN, JOHN AZRIEL BUENA AGUA
647 TABELON, LAURENCE DEXTER DACIO
648 TABUYO, HONEY RUTH BALISI
649 TACADENA, DANIEL III DIFUNTORUM
650 TACNA, ABRILLE TACANG
651 TAGADUAR, MACY LAVILLA
652 TAJORES, AMABELLE BOYLES
653 TALATALA, JUDY ANN AMEGLIO
654 TALAVER, ALLEN JADE ESTEFANO
655 TALAVERA, JOHN MARK SULIT
656 TAMBIGA, ERNESTO JR GADOR
657 TAN, MON CARLO TOMOLIN
658 TAN, SEV EDMUND PASTORAL
659 TANZO, HONEYLYN LARA
660 TAWASIL, GEMAYEL ONG
661 TEJAMO, LEAH MAE BARAYOGA
662 TEMIO, CLAUDINE FELICIANO
663 TERAYTAY, MARIAN GAY GERALDINO
664 TINGSON, SHEENA BARWADO
665 TIOZON, PRINCESS SERRANO
666 TIPONO, JOSEFA BORJAL
667 TIRADO, VAYE MELBOURNE TINASAS
668 TOCAL, MARIEL COCOSA
669 TOLANTAC, JANET PAQUIBOT
670 TOLEDO, MARK IAN RODRIGO
671 TOLENTINO, CHARLES RAY SANTOS
672 TORIBIO, ROMA AMOR FERNANDEZ
673 TOROY, LEANNAH ANDREA CAMIÑA
674 TORRE, SHIELLA MAE GLOR
675 TOYADO, KENNETH JAN
676 TUANSON, TRISHA MAE LANSANGAN
677 TUKAS, SORAIFA ALAMADA
678 TUPAZ, REYNALDO CONOPIO
679 TURNO, HAZEL ANN TEMPLONUEVO
680 TURNO, LOU JEAN QUISAY
681 TUSAN, VINCENT PAUL MACALUWA
682 TUTOR, JENIFER ROSALES
683 UDANI, NORMA JANOPLO
684 UDDIPA, JULIENNE RAVEN GUZMAN
685 UJING, ROMAR ABBAS
686 USMAN, BAITATA MAMA
687 USMAN, JAMELLAH SAKILAN
688 VALDEZ, BRIXTOM JAY ECLEVIA
689 VALENCIA, JAY-VEE MAGRO
690 VALERA, JEANE VALERIE PATCHICOY
691 VALEROZO, LEA SABACAN
692 VARGAS, ELSA GUMABON
693 VASQUEZ, JELMAR PAGULONG
694 VERCELES, JONELLA NASTOR
695 VERGARA, LOVELY ALAGDON
696 VERONA, DARIUS FEDERIZO
697 VESO, ANGIE APLACADOR
698 VIERNES, JANINAH LACAYA
699 VILLA, BENJELYN PASILABBAN
700 VILLA, LORIE JOY GALIN
701 VILLANUEVA, ARA MAE DILLO
702 VILLANUEVA, GENNY ALESIN
703 VILLAREAL, GERALDINE ALFAR
704 VILLARIES, CHENIE MAY SOLATORIO
705 VILLEGAS, MA. LUZ
706 VISTAL, JONEL PAJARON
707 VITALES, SCWYTHLE BALLESTEROS
708 VOCAL, JOHN DENVER PARCON
709 WANGDALI, APRIL JOY MAITANG
710 WATIWAT, WILFREDO DEL ROSARIO
711 YANSON, ANGELICA GUILLENA
712 YNION, THEA FAYE BAYOG
713 YNTONG, CHRIS ALFRED NAMATA
714 YUMO, JERIC REY TABERARA
715 ZAMORA, ANDRE JOSHUA OMAYAO
716 ZERRUDO, RADNIE LAGO
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