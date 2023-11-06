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Exam Results

Licensure Examination For Fisheries Professionals

The Philippine Star
November 6, 2023 | 7:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 716 out of 2,124 passed the Licensure Examination for Fisheries Professionals given by the Board of Fisheries in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Calapan, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last October 2023.

 

 

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Fisheries Professionals  Held on October 25 and 26, 2023 Released on November 6, 2023.

 

1        ABAD, JUSTIN  BARRERA

2        ABATAY, ELLEONOR  PALGAN

3        ABAYON, ROBERT  VILLANUEVA

4        ABDUGAPAL, NORIJAN  AMILHAMJA

5        ABDUL RASHID, NORHANA  MAMARINTA

6        ABDULBASIT, HALID  LAKIM

7        ABDULSINO, ROHAIDA  KARAMINIS

8        ABDURAUP, SUHANA  ASKALANI

9        ABINA, REYMART  MINA

10        ABISMO, KARL  CORTUM

11        ABOGADIE, YASHER GREI  OMAR

12        ABRAS, JOSHUA  MENDOZA

13        ABUBAKAR, NORMINA  ABDURAHMAN

14        ACEBO, ROSAURA  SAPASIP

15        ACEDERA, CATHY MAE  BONOTAN

16        ACILO, MARYJOY  TAN

17        ACOMPANIADO, ZET  RECLA

18        ACUT, DESSA MAE  REÑON

19        ADE, JESUS JR  PENANG

20        ADJID, NURSHAIFAH  MOHAMMAD

21        ADVERSALO, GLORIEMAE  BURAC

22        ADVINCULA, RINALYN  BEDERIO

23        ADZAD, ALJOEMAIH  AKMAD

24        AGRAVIADOR, JEAH JAYE  LIBRADO

25        AGUILAR, JONALYN  COYOCA

26        AGUILLO, ACE  SAMIANO

27        AJERO, ELLEN  DANDUAN

28        AJERO, ROLANDO JR  PRINCIPE

29        ALAR, NOREEN BEAH  MAGBANUA

30        ALBAR, FATMAWATI  OMAR

31        ALBARICO, PRECIOUS JADE  BABATE

32        ALCANTARA, THEA MICHAELLA  CATAPANG

33        ALEGROSO, REYLAND  ALILAEN

34        ALINDADA, PEDRICK JOHN  SURATOS

35        ALMADRIGO, ELOISA  VELARDE

36        ALONZO, JEZZA MAE  DEL CASTILLO

37        ALTAMIA, JESSICA MAE  CORPUZ

38        ALUMBRO, JOHN VINCENT  MAGNO

39        ALVAREZ, CHARLEN  TAMBANILLO

40        AMAR, ALEMAR  ANDRADE

41        AMBOC, REYNALDO JR  DESTACAMENTO

42        AMIGO, MIRIAM  FRANCISCO

43        AMOR, NEPHTALI  MENDOZA

44        AMORA, RONNIE  VILLARAM

45        AMORIN, ROTHMAN  LIMAS

46        AMPO, JOAN  AMORA

47        ANCHOJAS, YANCY  SARZOSA

48        ANDALES, GINALYN  COMPRA

49        ANDICOY, SHOPHIA LYN  ALIBOCBOC

50        ANDO, ROPHA JEAN  FERNANDEZ

51        ANDRIANO, BERENICE  TAMPUS

52        ANTIG, LIANDRO  OGERIO

53        ANTIQUEÑA, LYDIO  BRILLANTES

54        APIT, ROGELYN  BUTASLAC

55        APOYON, SHUET KHAMIEL  ROSQUILLO

56        APRESTO, STEVEN HARVEY  ARAGONES

57        APUNDAR, LEANA MAE  ARMODIA

58        AQUINO, ALAINE JANE  DELA CRUZ

59        AQUINO, MARY ANGEL  GABAC

60        ARAB, SITTIE ALIAH  BATO

61        ARANETA, ALLEN PATRICK  RODRIGUEZ

62        ARANETA, SHAINA ROSE  ABACIAL

63        ARCEO, GISELLE  GENOVA

64        ARENA, ALEX JR  ALINDAY

65        ARENIEGO, ERIC  FRONDA

66        ARGONZA, JASPER ALLAIN  BOLANDO

67        ARIASO, MARK DONDE  PAJARES

68        ARIENDA, MARK RAVEN  BALLESTER

69        ARQUIZA, ARIEL  ARING

70        ARTISTA, REYMARK  BORBORAN

71        ASDALI, PAIDA  ASARI

72        ASIS, ZUZETTE ANN  ORENDAIN

73        ASTRONOMO, IVY MAE  MOQUIALA

74        AURELIO, JOSHUA  MARTINEZ

75        AUSTERO, CASSANDRA KAYE  DEBUYAN

76        AVILA, STEPHEN ZION  SUDARIA

77        AWING, DARYL  TUNGAL

78        BAAY, RONNA MAE  PABLO

79        BABAC, GLORYJANE  DEOCARES

80        BABAO, CRISPIN  LIGNES

81        BACTAD, RHEA MARIE  FARALA

82        BADANGAYON, LILIBETH  BUYAGAWON

83        BADAWI, ROHANA  AGAO

84        BADDANG, ARDINA  CERVAÑA

85        BADIAN, MIKEE MARIE  YEMA

86        BADONGEN, ANNA MARIE  DALERE

87        BADONIO, JOE-AN  BOYONAS

88        BAGONOC, KATHLENE HOPE  PROVIDO

89        BAGUINANG, GRACE  DUMAGUET

90        BAHAUDDIN, TARWINA  MAMMAH

91        BAJADO, MAIDA

92        BAJE, KRISTEL JOY  CALDERON

93        BALAGTAS, FRANZEL MAY  SABUERO

94        BALAO, EVA  SIRIBAN

95        BALAWAG, ROSE DESIREE  GUINGAYAN

96        BALBUENA, DAVIE MAR  ALFARAS

97        BALCUEVA, IBERT  BALLON

98        BALDOMERO, ANNA MAY  ENERO

99        BALDOVE, IVAN  BARRAMEDA

100        BALINAO, ANTHONY DAVE  SUYON

101        BALINO, JOHN REX  CORIGAL

102        BALLADA, ZYLVEIN  DUGURAN

103        BALONTONG, JHON MAR  PANDACAN

104        BANATASA, KEVIN  AZUSANA

105        BANDIGAN, AMANAH MEI  TUMAWIS

106        BANGKAILAN, SALAHODEN  HASAN

107        BANTAS, NORODIN  BANTAS

108        BARANDINO, APRIL BOY  BARRA

109        BARANGAN, RHEA MAE  GAMWEDA

110        BARRAL, LESLIE  ARO

111        BARROMETRO, JOSE JR  GASPAR

112        BARTIQUIN, CHARLIE JR

113        BARTOLAY, JEFFERSON  HILARIO

114        BASILIO, EDEN  MENZI

115        BASNIG, GRITHEL JOY  BUHI-ON

116        BATA, AIGLE LEONARD  BASILIO

117        BATONGHINOG, CRESTITUTO  BULODACO

118        BAUTISTA, FRANZ RASTY  DOMINGO

119        BAUTISTA, RUBY ROSE  MABBUN

120        BAYABAN, LAARNI  ABELLA

121        BAYANI, LUZ  CAPALUNGAN

122        BAYLON, LUCILLE  TAGABI

123        BELARMINO, KATRINA  BILASON

124        BELGA, ELVERA  LLANETA

125        BELGERA, KATHLEEN ROSE  DEFIÑO

126        BELVIS, ELAINE VERA  MARTINEZ

127        BENDICIO, JEO  MAÑANITA

128        BENOSA, GILBERT  BARRAMEDA

129        BENSIG, CRISTEN  MIAO

130        BERMUDEZ, AUBREY DOMINIQUE  MITRA

131        BERNALDO, SHERWIN  SUMALA

132        BERNARDO, JOHN  VINLUAN

133        BINGGOY, CHEARLYN  GANTALAO

134        BIRON, ERICA  CRUEL

135        BLANZA, YEDDA  BARSALES

136        BOGLOSA, VANICA  PALOMO

137        BONAOBRA, JACKELYN  BORINGOT

138        BONAOBRA, JOEY  SABANDO

139        BONGALAN, HAIDEE  APAS

140        BONGCAWIL, CELSAM  DANGOY

141        BONGHANOY, ANNIELOU  ANCHETA

142        BONOTAN, JULIA KATRINA  PALAAD

143        BONSOL, CAROLYN MARIE  LANDICHO

144        BORDEOS, GARNER CHRIS  BONAGUA

145        BORRE, CHARINA  GASCON

146        BORROMEO, MARRY ROSE  PEÑARANDA

147        BRAO, LEIZLY  APORTO

148        BRIONES, JOHN CALVIN  INDIC

149        BROÑOSA, MEYNARD  CELLONA

150        BUARAO, SOCORRO JEAN  BONTO

151        BUAYA, MA. JENNY  BARRIENTOS

152        BUDAY, THRECIA JANE  ARTICULO

153        BUENAFLOR, BRYAN  ALMONTE

154        BUENSALIDA, ENGILENE CRIS  QUILAO

155        BULA-AT, KHENSIE  DAWATON

156        BURLAT, JO MARIE  RULETE

157        CABALLEJOS, LEYAH  SULAPAS

158        CABALLES, ROLAND  NAVIDAD

159        CABANIOG, RICHARD  PAMOSO

160        CABASAG, MICHAEL BON  AGBON

161        CABASAL, JOHN PAUL  DIAZ

162        CABATAC, ROMMEL  CASTILLO

163        CABATU, ROWELL  RAZON

164        CABISON, RAY ANNE  BAYNO

165        CACHUELA, SHANELLE  MASLOG

166        CADAY, L'VINA OMEGA  MENDOZA

167        CAHILIG, NAP BERNARD  RAMOS

168        CALAPAN, LAWRENCE  MONDIA

169        CALDA, ANNA LUZ  BAILOSIS

170        CALIWAN, EMMA ROSE  ABRUGAR

171        CALIÑAHAN, GERIMAE  ASPE

172        CALUNOD, MARLIE JOHN  ENATE

173        CAMACHO, MARLON  ALGABRE

174        CAMBA, JOSHUA  ESTRELLA

175        CAMBAS, JOYLIEN  ABISMO

176        CAMBRONERO, JEZEL MAE  CANTOMAYOR

177        CAMELON, FERNANDO JR.  BAUTISTA

178        CAMSAIN, AISA MAE  BASIL

179        CAMU, DARLYN GRACE  YLEANA

180        CANCIO, AGUSTIN  ABUYABOR

181        CANDARI, CHIELYN  CADUGO

182        CANILLO, ELAINE  CERVANTES

183        CANLAS, JENELYN  BONCODIN

184        CANTIGA, ALEXANDER  CASTAÑAS

185        CANTOJA, RICARDO JR  TORRES

186        CAPATI, MARILYN  LLEVER

187        CAPERIÑA, JOHN CRIS  ASIA

188        CAPISTRANO, JERIC  REMOJO

189        CAPISTRANO, JESSABELLE  BERMAS

190        CAPITLE, JIM PAUL  RELOJERO

191        CARCER, ANGELO  CORTAN

192        CARIDO, JOY  BELOSA

193        CARPO, DANIEL  ROSETTE

194        CARRILLO, MARIA KENNA JANE

195        CASEBO, MARLON  OTID

196        CASTILLA, ZYRA YVE  SORIA

197        CASTILLO, AIRENE  ROLDAN

198        CASTRO, MARIEL  C

199        CASTRONUEVO, DIVINE GRACE  GARCIA

200        CASUPAS, RALP JOEY  GENITE

201        CAÑOS, ALLEN MARK  VIA

202        CELESTE, JOHN MARLO  PASION

203        CHAN, MARIA TERESA  LANDAGAN

204        CHAVEZ, SHAIRA ANN  TALHA

205        CINCO, ROSELYN  PEREGRINO

206        CLARITO, JUNAH MYKA  LUCERO

207        CLERIGO, JENNUELA  ALMAYDA

208        COLANDOG, ADAM  PAGARAN

209        CONCEPCION, MARY JANE  LAMELA

210        CONCEPCION, YANCY  BURCER

211        CONSUL, KURT DAVID  CAPACITE

212        CORNELIA, CATHERINE  LORENZO

213        CORPIN, ANGELINE

214        CORSIGA, JAMES RYAN  BALAGA

215        CORTEZA, LANCE  FERNANDEZ

216        CORTUNA, JEROME  CIRUELOS

217        COSALAN, LORAINE  LEO

218        COSME, DEXTER  CANSINO

219        CRISOSTOMO, LAILANIE  ESPAÑA

220        CUARESMA, CLEOPATRA  COSTAN

221        CUARTERO, JOEL  NEGAD

222        CUBELO, JASMIN  MOZO

223        CUERBO, LESLIE ANN  CAPELLAN

224        CUESTA, JESTONI  TERRORA

225        CUMING, JOEL DAVE  MATARONG

226        CUNANAN, ISAAC JOSHUA  FERNANDO

227        CURAY, REIGNIER  ELEMIOS

228        CURIBA, EDUARDO  DUETES

229        DACUYA, RONEL  PALMES

230        DAIGAN, DHALIA  MIASCO

231        DALAGAN, VEVERLYN  SOGUILON

232        DALAGON, CESAR  PUTIAN

233        DALAODAO, FHEL-ANN  MERCADO

234        DALIDA, JAY  BANTILLO

235        DANDAN, VLADIMIR  LARIOZA

236        DANIEL, DENNIS JR.  PUYO

237        DAQUIOAG, FRANCIS MARIE  NAVARRO

238        DAVID, OBET JR  OLAJAY

239        DE DIOS, CHRISTIAN  PENALBA

240        DE GUZMAN, ARIS  LORENZO

241        DE JUAN, ANJELITO  DELA CRUZ

242        DELA CRUZ, ADRIAN  CAYABYAB

243        DELA CRUZ, MAYBEL  AMPARADO

244        DELANTIRA, ANJIE

245        DELFIN, KENNETH  BOBIS

246        DELLORO, EMMANUEL JR  SATIOQUIA

247        DELMO, BRENTON  DACLITAN

248        DELORIA, FRANCIS CONRAD  BANTILAN

249        DELOSO, RICHIE  AMPONG

250        DEOCAMPO, ANGEL ROSE  CAMPOS

251        DERAMAS, HAZEL JOY  FENIS

252        DEVIZA, ROSHILLE  LUSTAN

253        DIAZ, CAREEN JOY  CARCILLAR

254        DILLERA, ANGELICA MARIE  RAMOS

255        DIMANALAO, JHON DAVID  ESPAÑOL

256        DIMATINGCAL, ASNAIRAH  MAOMIN

257        DINAGA, CHRIS JAN  PANISA

258        DIONERO, RETCHELE  PACIFICAR

259        DISMAYA, MA. ANDREA  LAURENTE

260        DIZON, JAMES RYAN  BAGASAN

261        DOMINGO, SHEENAH  NARISMA

262        DRIO, DARYL  MERCADO

263        DUCOT, JOHN ERICSON  ALBAY

264        DUGUIL, ELIJAH  ORDENIZA

265        DUMAGTOY, JUVEL  OROZCO

266        DUMANAT, ABIGAIL  MONDANO

267        DUQUE, ALEXIS  RAMIREZ

268        DUQUE, DORENEMAE  LAGORAS

269        EBARLE, ELTON  ANADON

270        EBEN, KRIS  AQUINO

271        ECHAVEZ, JOHN RENZ  TACANG

272        ECHON, JOSETH  NUÑEZ

273        EDANGALINO, CARLA  MAYOR

274        EDANIOL, DESIREE  BANTILO

275        ELCAMEL, MA. LJIE  JATICO

276        ELCAMEL, RODOLFO  DAGUINOTAS

277        ELIM, JULZ BRYLE

278        ELLAGA, CARA  CABUGWAS

279        ENCARNACION, ARCHEL  MONTECILLO

280        ENERO, EDMUND  NAPE

281        ENOC, MA. NELVY  PACIA

282        ENOPIA, PAMELA  BONIFACIO

283        ENVERGA, BIANCA LIZLY  BUITRE

284        ESCARIO, SALVADOR  DOMDOM

285        ESCLARES, KATRINA FLEUR MAY  GEMOTO

286        ESCUTIN, MELENIA  BALON

287        ESER, GLENNMAY  TEJERO

288        ESPAÑOLA, DAISY

289        ESPERONCE, HADJI HASSAN  OTIDA

290        ESPINOSA, I JIVE  GANAG-GANAG

291        ESPINOSA, JEFFREY  SINTOS

292        ESPINOSA, KRISTILLE DIANE  VIGAS

293        ESPIRITU, LOURDES  EBILANE

294        ESTILLORE, ALMIRA  CASTILLANO

295        ESTRADA, EIRN JAN LOAD  MINGGOY

296        ESTUDILLO, JENNIFER  CABAGAY

297        EVANGELISTA, REALIZA  GUTLAY

298        EVOLEÑA, DANIEL  ABSALON

299        FACUN, VERJALIALA ANN  CASTILLO

300        FALALIMPA, ALESSANDRA NICOLE  BUGTO

301        FARIÑAS, MIKE DEL MAR  ANTONIO

302        FEDERIS, QUEZIA FAITH  UBAG

303        FERNANDEZ, ARGIE  LODONIA

304        FERNANDEZ, BOOTS  FABIAN

305        FERNANDEZ, JOHN REY  MET

306        FERRER, JULIO  GACER

307        FLORITO, ROSALYN  DUMAYOG

308        FONTANILLA, MARIA ALEXANDRA  GARZON

309        FRANCISCO, JENNA-DHEL  DELOS REYES

310        FRONTERAS, IAN LLOYD  CANUNAYON

311        FUNES, MARIA TACIANNE  LARGO

312        GABAYERON, JANNIEN  SELOMENIO

313        GADIANO, DIANNA KATE  SOLIS

314        GAKO, MARICRIS  PAQUERA

315        GALACAN, UNICE  GALACITE

316        GALICHA, PATRICK  MERAN

317        GALLARDO, VAUDEVILL  MAGO

318        GAMBOA, GERALDINE  TOBIAS

319        GAMUROT, ZOREN  TAMIOK

320        GANACIAS, ROBINSON  SAGON

321        GANAGANAG, LAYCA  CARMELINO

322        GANTE, ANALIE  ANASTACIO

323        GAPOR, NUR HAIMA  INGGILAN

324        GARACHICO, ERNALYN  MARAYAN

325        GARCES, REYNIL  QUIJANO

326        GARCIA, JHON PAUL  BELGA

327        GARCIA, JOANNE  HOYLAR

328        GARCIA, SHAINA JANE  BELGA

329        GARRIDO, JAY AN  NUDALO

330        GASTANES, KATHRYN KRIS  AQUINO

331        GAURAN, CYREX LOUIE JAY  ENERO

332        GAYOSO, LEA  BALBADA

333        GEMENTIZA, JOYCIE  YANA

334        GEPILANO, NELLY ANN  KIAMCO

335        GERVACIO, MARINELLA  ALPINDO

336        GIMANG, ROSE ANN  NAVAJA

337        GLODO, NOEL  AFABLE

338        GODINEZ, JAIRAH  COLIPANO

339        GODINEZ, MARICOR  LOCMAN

340        GOM-OS, JANINE  SUMILE

341        GONZALES, SEASHA  GALLO

342        GOÑA, WENDIE  ENTENDEZ

343        GRANTOZA, HANNA RAIZA  MOLINA

344        GUARIZO, FELIX JR  BATOCTOY

345        GUIMMAYEN, HANNAH ERIKA  FURAGGANAN

346        GUINGONA, ADONIS  SASI

347        GUISOBEN, MAE JOY  MAO-ED

348        GULAY, MA. CECILLE  BALABA

349        GULTIA, EPIFANIO JR  ESCOBIDO

350        GUTIERREZ, GRIECO  CADANO

351        GUYAPALE, RIZZA MAE  TAGUPA

352        HABIG, JHON RALPH  PINEDA

353        HADJIOMAR, SAMSODEN  BOISAN

354        HALID, DALSID  TANJILANI

355        HALINA, JAN TERRANCE  LIWANAG

356        HAMSI, AL-YAHSIN  LAHIM

357        HARDIOLEN, JHONA  RUBILLOS

358        HECHANOVA, FRENZ CHARISH  BRUNIA

359        HECHONA, ZAIRE KRENZ  QUIBAL

360        HERDA, FLORAMIE  YANA

361        HERMOSO, JASPHER  FAUNILLAN

362        HERNANDEZ, BILLY VAL  OCAMPO

363        HERNANDEZ, GLAIZA  RETAGA

364        HIBAYA, INGRID ENA GAY  GEOLINA

365        HIBAYA, MARY GRACE  DAGUINOT

366        HIPOS, APRIL JOY  DIO

367        HOGGANG, CHERYL GRACE  BUYUCCAN

368        HOMBRE, RICHMOND  SOMBILLA

369        IBAÑEZ, HECTOR  OTIC

370        INGGUTAN, MILKY  CABALAN

371        JABINES, JESELLE  MORTEJO

372        JABIR, SITTIE NOR ASIAH  GAMUZA

373        JABON, SCOTTIE  CASIPLE

374        JACALAN, DIANA  PATAMBAG

375        JACOBO, ALEXAGIEL  DEMOCRITO

376        JAEN, CHRISTINE JOY  MURILLO

377        JAI, SETTIE JOHHINHA  MEÑOTO

378        JAIBE, AMRAN  SAYRON

379        JALAIDE, ALJEMER  TALIB

380        JALBUNA, JANA ERICKA  CLAVEL

381        JALIL, SAIDIN  IBRAHIM

382        JARDIN, JOHN CASSY  NANO

383        JASMIN, LESTER ABE  GUANZON

384        JIMENEZ, ERICA MAE  GARCIA

385        JUALO, PAUL ANWAYNE  LAYOLAYO

386        JUNIO, MA. ROSE ANN  SAMENTAR

387        KADITE, ABDULHAMID  MANAMPAD

388        KALIM, DATU MADY  DADING

389        KALUNTO, NORODIN  MAMENTO

390        KAWALI, KASANUDIN  KADIR

391        KUAN, CLAUDINE  SINGGA

392        KUIZON, KLYNNE CLARISE  MANLIGUEZ

393        KUTIN, NEHAB  CONSTANTINO

394        LADARAN, DONA  BOYORE

395        LANA, JAZZMERE DENISE  GERONA

396        LANCETA, ARIEL JR  BADRINA

397        LARINO, ALFIDA  BANTAS

398        LASISTE, KENNETH  CARANYAGAN

399        LAUBAN, BAI REHANA  MARAJAN

400        LAUREANO, VENICE MAE  MARCAIDA

401        LAUSAN, REMILYN  BOSILEY

402        LAYO, BABY ROSE  SEVILLE

403        LAZARO, ARLON JAMES  DEL VALLE

404        LETADA, GEMMA  VELASCO

405        LIBETARIO, JAVELYN  PAJO

406        LIDOT, ANDREW  SILVANO

407        LILIA, JONELYN  LACUESTA

408        LIM, KATE MARGARETTE  EMPOC

409        LIM, MARVIN JAMES  AMBID

410        LIMBAGAN, DANTE  VELASCO

411        LINGGA, ANWAR  MAMA

412        LINGUES, JULIET  ADRIANO

413        LLANETA, MA. ANNA  VILLON

414        LLENA, ALLEN EDWARD  VENTURA

415        LLONO, QUEENY  ALDAMAR

416        LOCEP, GRACE MAE  COMENDADOR

417        LOMAS-E, JANEVEN  ABIASAN

418        LONGCOP, LEZANDRA  ESTO

419        LORENZANA, KESHA  MORENO

420        LORILLA, ROBILYN  NERI

421        LOYAO, MARVIN  ORILLO

422        LOZADA, HANNA KATRINE  GERULLO

423        LUCAÑAS, GOYHAN  BOLA

424        LUCERO, ANA LEA  GOMERA

425        LUCES, EDSON JOHN  HIJARA

426        LUMAYOR, ESA  MONARBA

427        LUYUGEN, NORSISA  PANGALAO

428        MABUTI, ELLEN  CATALLA

429        MACERO, RHANETTE  ABANTAO

430        MADRIA, JANINE  GENITA

431        MAGARSO, JHEREZA RHEAN  ALDEFOLIO

432        MAGLAYON, HARVEY  VALENZUELA

433        MAGLUPAY, DAISY  CUTARRA

434        MAGNASE, PATRISHA DEMYR  ICHON

435        MAGO, LARA JEAN  LONGALONG

436        MAGSAYO, REDJIE

437        MAHINAY, HARRY  ARCHAGA

438        MALAZZAB, ROLAND  MANALO

439        MALICSE, RODELIO JR  MIGUEL

440        MALNA, MARIA ELSA  AÑONUEVO

441        MALONE, ROMIL  ACEDERA

442        MAMALIAS, NELY JANE  SEGOVIA

443        MAMAWE, FRANCIS  BAREJA

444        MAMING, ZAIRREL  TOLENTINO

445        MANAYAN, DARWIN  PAGLINAWAN

446        MANDAWE, REY JHON  CECEBAN

447        MANGINSAY, JOSEPH JOHN  BUSCAS

448        MANONGAS, JERRY  BONONO

449        MANTE, MARY ROSE  PERAS

450        MANULAT, LARRY JR  LAO

451        MARCELLANA, LOUELLE  GAMATA

452        MARILLA, MARK ANTHONY  PALAÑA

453        MARIO, NOELYN  GERVACIO

454        MARVAN, LENEVE  LOPEZ

455        MASINADING, CHRISTENE JOY  MINDO

456        MASUKAT, MUSLIMA  BAGUNDANG

457        MATA, MARIANE  PERALES

458        MATUGAS, LOREN  EDAÑO

459        MAYANG, JUDE MARK  MANGITNGIT

460        MEDEL, CINDY  OCCEÑA

461        MELENDEZ, ARNEL  ROSARIO

462        MELENDEZ, EDGAR  POSADAS

463        MELQUIADES, DANICA  RECLA

464        MERCENE, SHIELA  GAYETA

465        MERELOS, ANGELIQUE  NAPOLES

466        MICOMPAL, MARICRIS  CUIZON

467        MILANA, MARK ANTHONY  ABAYON

468        MINAS, LORDIGRACE  AGAMAS

469        MIRADOR, ROSE ANN  MENDEZ

470        MIRALLO, MARIA MERLYN  CATIPAY

471        MIRANDA, SUSANA  OROGO

472        MODOC, RENCEE CRIS  NORBE

473        MOLID, DARLA FAY  ESPARTERO

474        MONDEJAR, ARDELYN  ARELLANO

475        MONTEAGUDO, MIRAVEL  MEPIEZA

476        MONTOYA, MATT DHARYLL  MACION

477        MOQUERA, GYLL ANNE MARIE  LAMZON

478        MORACA, GLADYS  TAN

479        MORALES, MYLENE  LINA

480        MORTEL, JOHN DOMINICK  LAMBINO

481        MOSICLAR, JEFFERSON  GONZALES

482        MUHALLIP, NUR-ANA  AHALUL

483        MUKAS, NORHANA  DALGUNAN

484        MUNAR, JHONNY  LAGLIVA

485        MUSA, JESABEL  GARACHICO

486        MUÑOZ, VIANCA JOY  ESTRADA

487        NACIS, CHRISTIAN LEMUEL  BARROGO

488        NALLOS, MA. ERICA DINAH  LICOS

489        NAMBI, RAMADANI  ABBAIN

490        NAPOLES, AR-J  GUILLERMO

491        NASSER, NORHUDA  SULA

492        NAVALLASCA, JACQUELYN MAE  BELARMINO

493        NAVARRO, JERRY ANN  RUBIO

494        NAZA, GERONIO  ESPIÑA

495        NECESARIO, KAYE  BANUELOS

496        NERZA, NERISSA  MILITANTE

497        NIEVES, JASPER  RUBEN

498        NILLAS, KEITH CYRALYN  BRAGANZA

499        NILLO, ANJIE  LANUZGA

500        NIQUE, SHENNA MAE  PANES

501        NONAY, KIMBERLY  VIVERO

502        NONO, HAZEL JOY  MUZONES

503        NOQUERA, JOHN VINCENT  NOTARION

504        NORBE, KARL CHRISTIAN  GERONCA

505        OBGUIA, MARIARILENOR  RULETE

506        OCLEAZA, AGNER ANTHONY  MARIANO

507        OCLIDA, JESTONI  CASTAÑARES

508        OCOT, CARREN JEE  TALAUGON

509        OCTAVIO, ALEXIS  MANGCAO

510        OLAPANI, JOSEPH DJAN GLEN  BERNAL

511        OLAYON, JOVIE JOY  HERMOSO

512        OLIDAN, JAYWEN  MINION

513        OMBION, IZZAMAR  PELIPIL

514        ONCEPIDO, MAY-ANN  NAGA

515        OPERARIO, DANAH  SUGALAN

516        ORBISO, MICHAEL JAY  ABAY

517        ORIG, MA. ELAINE

518        ORO, EDGARDO JR  DEMIN

519        ORONIA, ASHLEY ANNE  SOLIVEN

520        ORTOUSTE, JOEL  SARAD

521        OVEJERA, JIAN DANE  MANUEL

522        PAA, MAR JUN  M.

523        PABILONIA, CHARMAINE  BELGA

524        PACE, DAVE JANE  CATUBIG

525        PACELO, DONITA ROSE  PASTOR

526        PACHICO, RUBY ANN  AGPULDO

527        PADRONES, DYAN  LUNA

528        PADUA, JEAN CLAUDE  MARTINEZ

529        PAGARIGAN, MARVIN  TIMBAL

530        PAGGAO, RHINA  DOMA

531        PAGKATIPUNAN, KEVIN  YEBRA

532        PAGLINAWAN, BEVERLY  OPIZ

533        PAJO, NOEL  DAAPONG

534        PALADO, VIA MAR  BATOMALAQUE

535        PALMA, PHILIP  DONGUINES

536        PALOMATA, ANAIAH RHIMA  DOLENDO

537        PALOMIQUE, SHARISSE  JOSE

538        PALUBOS, IVIERHOZ  LAIGO

539        PAMPILON, EMILY  BITOR

540        PAMPOSA, JOBELLE  PALOMO

541        PANAMA, SHIRRY ANN  MAGALSO

542        PANGAN, BRYAN ROY  ATORDIDO

543        PANIS, EMERSON  ELLAZAR

544        PANTONIAL, RUBILYN  MONTON

545        PARAN, JOHNSON  SARONG

546        PARILLO, SHAIRAH NICOLLE  TIBAR

547        PASAFORTE, MARK JAY  SUGANOB

548        PASCUA, ELIEVHIER  RAMIREZ

549        PASCUA, ROY  DIZON

550        PATENIO, MA. LYN  CLARIDAD

551        PELERE, REYNALDO  SIAOTONG

552        PENDATON, MARGIE  DUMANGIN

553        PEREZ, JOHN EZEKIEL  GUMAHIS

554        PEÑA, MICHAEL JOHN  ASIGNAR

555        PEÑAS, EARLY  BARBA

556        PIAMONTE, ROJELYN  POBLEO

557        PIQUERO, DEXTER  BAGTASO

558        PITACA, JUNIEL JONES  AGRAVIADOR

559        PLACIDES, RUSSHEL  RIMANDIMAN

560        PONCE, JOHN CLYDE

561        POTATO, RICHELLE  LAÑA

562        PRANADA, MA. ROSIE  BUENDIA

563        PRON, DENNIS  ALMONTE

564        PULOT, RODIELYN  JAUDIAN

565        QUIMNO, LEDIVIE  GOTUAL

566        QUIMZON, MARIA RHEA  BOISER

567        QUINTO, CHRISTIAN MACLER  VALDEZ

568        RACE, RACEL  PRIZA

569        RAMIRO, MARC RHIAN  MARIANO

570        RAMOS, GLAIZEL  PASCUAL

571        RAMOS, NHYGIE ROSE  MAURICIO

572        RANGASA, ROMUALDO  COMPETENTE

573        RAPADA, ELYZA FE  WILLE

574        RAYOS, JERWIN  ABIHAY

575        REBUSTIS, JULIET  DUPO

576        REGANION, KEN VINCENT  TAGBAC

577        REGONDOLA, JAYSON  CEROS

578        RELATIVO, MICHAEL  PATLUNAG

579        RENOMERON, EMIGDIO JR  AVENIDO

580        RESCO, DANIELLA  FRIVALDO

581        RETUTA, JEROME  BULUSAN

582        REYES, CHARLENE  RAMOS

583        REYES, FHAISAL  LECETIVO

584        RIVERA, CREZEL MAE  PAIRAT

585        RIVERA, MICHELL  BROÑOLA

586        ROMERO, ANN  PADAPAT

587        RONABIO, SHIELA MAE  CALICOY

588        RONQUILLO, MARVIN  BIE

589        ROSAL, CARL BRYLE  MOSURA

590        ROSELL, NOEMI  PERFECIO

591        ROXAS, ARMAINE  MENDOZA

592        RUADO, MARIANNE  ANIT

593        RUBRICO, LENNIE  TAGARDA

594        RUEDAS, SARAH FAITH ELIZABETH  PATEÑO

595        RUFINO, MARK  MOLINA

596        SABATIN, DAVES HAWKINS  PLAZA

597        SABLAY, ABEGAIL  NALDA

598        SABORDO, MARY ANN  OPENIO

599        SALAC, MARC PAUL  CAMANSI

600        SALAMIDA, MA THERESA  MISAGAL

601        SALATAN, JELLY  APARECIO

602        SALAWAGE, ARIEL  SUMALPONG

603        SALDAJENO, ROWEL JR  LACSAMANA

604        SALERA, JOVIE  DEVERO

605        SALIK, ABDULADZIS  KAMIR

606        SALIMBAGAT, RACHEL  SUMAYLO

607        SALINASAN, JENNICA  BALILI

608        SALVIEJO, LILIAN MAE  GARCIA

609        SANAWI, EDZMAR  KANA

610        SANCHEZ, FENAMAE  MAGBANUA

611        SANCHEZ, TEME  VALENCIA

612        SANICO, JEAN  DELA TORRE

613        SANIER, LEONEL  PABELLO

614        SANTOS, SHERWIN CRIS  BERCASIO

615        SAPE, JOHN CRIS  SILVA

616        SAPINOSO, MELANIE  DELA VEGA

617        SAROMINES, NIKKI ANN  SERIOS

618        SASTRILLO, CHRISTINE  TUAGI

619        SEDIÑO, MAY ANN  PLOPINIO

620        SELEDIO, JOY  MENDOZA

621        SERRANO, FLORECILLE  SARTE

622        SERVIDAD, MA. LUISA  LATIGAY

623        SEVIDAL, PRECIOUS  GARCIA

624        SIANGCO, RONIELYN  ZAFRA

625        SILAYAN, IVY CLARIZ  ARAGONES

626        SINDO, ELJENMER  LEMIT

627        SINGER, JOHN CARLO  JOCSON

628        SININING, CHENNA ROSE  CAPUTOLAN

629        SINUGBOJAN, GICILYN  MAGBANUA

630        SOLANO, MICHELLE  CAGALITAN

631        SOLIS, ANA ANGELICA  ESPARES

632        SOLOMON, DONABEL  CALINDONG

633        SOMERA, ZEPHANIAH  GULIQUEY

634        SONGCAYAON, GLAIZA JOAN

635        SORINGA, FRITZ YORI

636        SORSANO, NEIL JOHN  FERRANDO

637        STICKLES, CHERIE MAY  DE CASTRO

638        SUAREZ, ERA MAE  BALBIDO

639        SUCGANG, ALJOHN  AMACIO

640        SULLEGUE, JAHNEE  ALVAREZ

641        SUMBE, ALEXIS  GERVACIO

642        SUMBILLO, CRISTEL MAE  DE GUZMAN

643        SUNGGOD, ANNISAH  AVENIDO

644        SURMION, MARY CLARISSE  MOLINOS

645        SWIN, MARIA ANGELICA  SANTOS

646        TABALAN, JOHN AZRIEL  BUENA AGUA

647        TABELON, LAURENCE DEXTER  DACIO

648        TABUYO, HONEY RUTH  BALISI

649        TACADENA, DANIEL III  DIFUNTORUM

650        TACNA, ABRILLE  TACANG

651        TAGADUAR, MACY  LAVILLA

652        TAJORES, AMABELLE  BOYLES

653        TALATALA, JUDY ANN  AMEGLIO

654        TALAVER, ALLEN JADE  ESTEFANO

655        TALAVERA, JOHN MARK  SULIT

656        TAMBIGA, ERNESTO JR  GADOR

657        TAN, MON CARLO  TOMOLIN

658        TAN, SEV EDMUND  PASTORAL

659        TANZO, HONEYLYN  LARA

660        TAWASIL, GEMAYEL  ONG

661        TEJAMO, LEAH MAE  BARAYOGA

662        TEMIO, CLAUDINE  FELICIANO

663        TERAYTAY, MARIAN GAY  GERALDINO

664        TINGSON, SHEENA  BARWADO

665        TIOZON, PRINCESS  SERRANO

666        TIPONO, JOSEFA  BORJAL

667        TIRADO, VAYE MELBOURNE  TINASAS

668        TOCAL, MARIEL  COCOSA

669        TOLANTAC, JANET  PAQUIBOT

670        TOLEDO, MARK IAN  RODRIGO

671        TOLENTINO, CHARLES RAY  SANTOS

672        TORIBIO, ROMA AMOR  FERNANDEZ

673        TOROY, LEANNAH ANDREA  CAMIÑA

674        TORRE, SHIELLA MAE  GLOR

675        TOYADO, KENNETH JAN

676        TUANSON, TRISHA MAE  LANSANGAN

677        TUKAS, SORAIFA  ALAMADA

678        TUPAZ, REYNALDO  CONOPIO

679        TURNO, HAZEL ANN  TEMPLONUEVO

680        TURNO, LOU JEAN  QUISAY

681        TUSAN, VINCENT PAUL  MACALUWA

682        TUTOR, JENIFER  ROSALES

683        UDANI, NORMA  JANOPLO

684        UDDIPA, JULIENNE RAVEN  GUZMAN

685        UJING, ROMAR  ABBAS

686        USMAN, BAITATA  MAMA

687        USMAN, JAMELLAH  SAKILAN

688        VALDEZ, BRIXTOM JAY  ECLEVIA

689        VALENCIA, JAY-VEE  MAGRO

690        VALERA, JEANE VALERIE  PATCHICOY

691        VALEROZO, LEA  SABACAN

692        VARGAS, ELSA  GUMABON

693        VASQUEZ, JELMAR  PAGULONG

694        VERCELES, JONELLA  NASTOR

695        VERGARA, LOVELY  ALAGDON

696        VERONA, DARIUS  FEDERIZO

697        VESO, ANGIE  APLACADOR

698        VIERNES, JANINAH  LACAYA

699        VILLA, BENJELYN  PASILABBAN

700        VILLA, LORIE JOY  GALIN

701        VILLANUEVA, ARA MAE  DILLO

702        VILLANUEVA, GENNY  ALESIN

703        VILLAREAL, GERALDINE  ALFAR

704        VILLARIES, CHENIE MAY  SOLATORIO

705        VILLEGAS, MA. LUZ

706        VISTAL, JONEL  PAJARON

707        VITALES, SCWYTHLE  BALLESTEROS

708        VOCAL, JOHN DENVER  PARCON

709        WANGDALI, APRIL JOY  MAITANG

710        WATIWAT, WILFREDO  DEL ROSARIO

711        YANSON, ANGELICA  GUILLENA

712        YNION, THEA FAYE  BAYOG

713        YNTONG, CHRIS ALFRED  NAMATA

714        YUMO, JERIC REY  TABERARA

715        ZAMORA, ANDRE JOSHUA  OMAYAO

716        ZERRUDO, RADNIE  LAGO

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