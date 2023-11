Licensure Examination For Fisheries Professionals

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 716 out of 2,124 passed the Licensure Examination for Fisheries Professionals given by the Board of Fisheries in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Calapan, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last October 2023.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Fisheries Professionals Held on October 25 and 26, 2023 Released on November 6, 2023.

