Librarians Licensure Examination

MANILA, Philippines - The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 555 out of 886 passed the Librarians Licensure Examination given by the Board for Librarians in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2023.

The members of the Board for Librarians who gave the licensure examination are Hon. Yolanda C. Granda, Chairman and Hon. Lourdes T. David, Member.

Roll of Successful Examinees in the Librarians Licensure Examination held on September 11 and 12, 2023 .Released on September 15, 2023

Seq. No. N a m e

1 ABAN, ABIGAIL GRACE BACANI

2 ABARQUEZ, ERICA MARIANO

3 ABEJUELA, CHRISTEL YRA PAMPLONA

4 ABOD, DALIA PALAO

5 ABOGA, ROSE-ANNE TACLOYAN

6 ABORQUEZ, TIMOTHY JASON CINCO

7 ABUTON, FRANZ RAYELA

8 ACBANG, ALONA JEAN HALLARE

9 ACUPAN, LENY PALSARIO

10 ADIWANG, JEFFREY LOWELL TAGLE

11 ADVINCULA, GLENDA ABAYAN

12 ADVINCULA, MARY JOY SUDARIO

13 AGCAOILI, NICOLE ANGELA AGUSTIN

14 AGNAS, JR NELSON SALCEDO

15 AGUILAR, MYLENE MARASIGAN

16 AJOS, ELLA AIRA GEN ALIÑAS

17 ALANG, BAILYN GUIALANI

18 ALAYON, HANNAH PALOMAR

19 ALBARILLO, MARIE JEAN MANONDO

20 ALCANTARA, AIKO MARTINEZ

21 ALCONTIN, MARIEL CABATINGAN

22 ALFECHE, CHANDA RELLON

23 ALIMOJANE, ERICKA TALAMAN

24 ALOD, HELEN MEA ELY

25 ALONDE, DENNIS CELLONA

26 ALTERA, JERIMEI AIRA MENDOZA

27 ALVARADO, CRIS MARIEL DAGASDAS

28 ALVERIO, DEANNE CELESTE ALMERIA

29 ALVERO, IVY GAY BAS

30 AMALERA, ROWENA LARIOSA

31 AMBOC, RIODELMAR GUTIERREZ

32 AMORES, FELICIDAD ANDAL

33 ANDAGAN, RHEA REGALA

34 ANDAL, CATHYRIN BACUD

35 ANDRADE, SHANE KIMBERLY ZAMBRANA

36 ANDRES, CATHLENE REYES

37 ANENIAS, NOREEN VIKTORIA DE TORRES

38 ANGOT, RUSSEL SALIPOD

39 ANICETE, ELLA MAY VIRAY

40 ANYAYAHAN, ANGEL KAYE MEDINA

41 APARIS, ARNI ALESSANDRA OMEGA

42 APARIS, ARNI ALESSIA OMEGA

43 AQUIL, ASNIMAH SAMAD

44 AQUINO, ANDREA LAEI SANCHEZ

45 AQUINO, ARVIN JASON AGUILAR

46 AQUINO, JANREY DATA

47 AQUINO, STELLA THERESA PAROHINOG

48 ARANETA, AUDREY SALVOSA

49 ARESGADO, ARGIE ABEJUELA

50 ARQUERO, GRACE NEPTUN

51 ASPRER, ANTON JOSEPH

52 ATAYDE, ALOHA GRACE MANIEGO

53 AUSTRIA, ARA BELLA SANTOS

54 AUSTRIA, GWYNETH RIDDLER VILLANUEVA

55 AVERILLA, JEANE GENOVA

56 AZUR, JENNIELYN ROALES

57 BABARAN, LINO JR PAGOBO

58 BACARAMAN, ASMAIRAH LIMUG

59 BACSAIN, LAILA PABIA

60 BACUSO, JULA LOMECIO

61 BADILLO, ANABEL SACEDON

62 BAGSICAN, CHABELITA PACADALJEN

63 BAGUIOS, PROLINE PINGCALE

64 BAISA, JERLEN LESANO

65 BALINTONG, LERA MAE

66 BALLAD, PETER JOHN PERALTA

67 BANCAL, DIANA ROSE LICAYAN

68 BANDERADO, FAITH ACUESTA

69 BANDOLA, JUVELYN BUENCONSEJO

70 BANIAMEN, SITTIE JENAN GURO

71 BANSIL, DANILLEE ESTER BEATRIZ GUILLERMO

72 BARDON, FRANLOU GENTERONE

73 BARNESO, JOYCE MIA HAMPAC

74 BARTE, GABRIELLE SAMOY

75 BARTOLOME, JOWELLA MIRANDA

76 BASE, HANNAH LEAN BILOLO

77 BASUL, JOHN ZECHARIAH TENDENCIA

78 BAUTISTA, JULIE ANN CUADRO

79 BAUTISTA, MARIA APRIL DIMAILIG

80 BAUTISTA, ROVELYN PRECIOUS LAFORGA

81 BAWIGA, ZHENVYEV ROSS DE VERA

82 BAY, CHRISTINE PLATERO

83 BAYOG, MARY JUNE CALMA

84 BELINO, JELYN TIYAY

85 BELIT, LOVELY PAGNAS

86 BELLEZA, MARY ANN GABRIELLE DE LEON

87 BENTULA, JANS JEROME CASUELA

88 BERGONIO, CHINEE LOIS

89 BERMUDO, MARIA ANGELICA

90 BERNARDINO, ALYSSA CIMANES

91 BERNARDINO, GRACE PANALIGAN

92 BIRCO, CHRISTAL NICOLE HUBILLA

93 BOJA, EDITHA ALCAUSIN

94 BOMBASI, RINA SALE

95 BOSE, SYRELLE JOY VILLARMA

96 BRAZIL, MARIA MERA PEDRANO

97 BRUN, CECILE QUINTANA

98 BUAMA, SOPHIA CATHERINE GUTIERREZ

99 BUGAY, GRACEL FLORES

100 BURCAO, JETHRO DAN NADNASAN

101 CABANGAL, KENNETH SABIDALAS

102 CABARRUBIAS, MONICA BOHOL

103 CABILAN, MA. CRISELDA RAMOS

104 CABRERA, MA ROBENA BAS

105 CABURNIDA, NERILYN BASAS

106 CABUYAO, MARY JOY SOLAJES

107 CALABROSO, ROSLYN MABOLO

108 CALAGO, RIALYN EMA

109 CALARA, RASUS DIEGO MONDIA

110 CALBONERO, MICHAEL LEGARIO

111 CALDERON, JOLINA JACINTO

112 CALIAGA, MANILYN LIWAYAN

113 CALLO, DULCE AMOR TOLEDO

114 CALO, SARAH MARIE DE GUZMAN

115 CALSO, KRISTA CLYDE AUDREY CANDO

116 CALUAG, CHRISTCEL ANGELIE BAUTISTA

117 CALYA-EN, ROSELYN MAE MOLECIO

118 CAMUA, ANTHONY ZYRON SOLIMAN

119 CANDONTOL, GRACIA MAE

120 CAORONG, CINDY JANIFAH MANAMPARAN

121 CAORONG, FATMA HANIAH MANAMPARAN

122 CAPA, CREZZA JEAN LUMOGDANG

123 CAPECENIO, JOSEPHINE NELLAS

124 CARANGAN, NINA MAE ALAS

125 CARLOS, MARY ROSE PAULAR

126 CARO, MAE LANIE MIRANDA

127 CARPIANO, IVY ALFARO

128 CARTAGENA, REX VILLANUEVA

129 CASIPE, DIANE MACUTONG

130 CASTILLO, KAREN GRACE BAGNADAN

131 CASTRO, ERICA PINEDA

132 CATILOGO, BETH IGLOPAS

133 CAYANG, JONIEL CAMANGA

134 CAÑERO, KURT STEPHEN CAMPOSANO

135 CAÑESO, LENNON RETRETA

136 CELESTIAL, PHILIP JOHN PANES

137 CELLAR, LYKA MAZO

138 CELSO, ZAMYLLE ROSS BELARO

139 CENTENO, JIELMAR DACALOS

140 CERIALES, EZZA DAWN PARDILLO

141 CHAN, JOSEPH EMMANUEL SANTOS

142 CHARIAS, APRIL ROSE

143 CO, RAVEN FLORENDO

144 CONCEPCION, CLARISSE JOY GALVEZ

145 CONTRIDAS, CAMMILLE PITOGO

146 CORDERO, KAREN JOSE

147 CORTEZ, ARIEL CRUZ

148 CORVERA, BEVERLY MAÑEBO

149 CORVERA, ELYNE JENN ARISTA

150 COSTIN, CLAIRE DIVINAGRACIA

151 COTON, ANN ELLEZE YLANAN

152 CRISTOBAL, ELLAINE MACASAET

153 CRIZALDO, CAILA JAICE BONIFACIO

154 CUARESMA, APRIL NADINE VIVIT

155 CUETO, LENIELENE JAVIER

156 CUL-LAO, ROSELLE MENDOZA

157 CURITANA, ANA LIZETTE SANTOS

158 DAGMIL, GLORY JOY ARROBANG

159 DAMASCO, ANNABELLE BORBON

160 DANGPAYAN, PERLA TOGMOY

161 DAQUIOAG, ELAINE REMUDARO

162 DAYONOS, ROLDAN RABACAL

163 DE GUIA, DANIELLE DAVE GUTIERREZ

164 DE GUIA, LIZA MIOLE

165 DE GUZMAN, ALYANNA CANDELARIA

166 DE GUZMAN, DOMINIQUE SAN JUAN

167 DE GUZMAN, KATHLEEN INGALLA

168 DE JESUS, MARK CHRISTIAN BARCELONA

169 DE LA PEÑA, CHABELITA CAPUTALAN

170 DE LEON, JOHN MARK ABE

171 DE LOS REYES, MELROSE MAQUILAN

172 DE LOS SANTOS, JOHN REYMART INAY

173 DECELO, ANGELIE ANNE BARES

174 DEGAMO, APRILLE JEANE TESORO

175 DEL ROSARIO, MONICA FRANCISCO

176 DELA CRUZ, JAMECA EGCAS

177 DELA CRUZ, RAFAEL ALLEN MATEO

178 DELA CRUZ, SHERLYN AMBER VENTURA

179 DELA PEÑA, JAMAICA EVANGELISTA

180 DELMAS, SHEDIEN PABLITO

181 DEMA-ALA, EDEN MAE DECINAL

182 DEPOSITARIO, ROWEN JOHN RODRIGUERA

183 DEYPALAN, GIYANNE BENOYO

184 DIAMPUAN, HERMIA OSOP

185 DICLAS, PRECY BALLUGING

186 DIEGO, CLAUDETTE GAY RAYMUNDO

187 DIMATULAC, LEONA GAMBOA

188 DIPASUPIL, EMELYN DALISAY

189 DIZON, HAZEL NEPTUNO

190 DOMINGO, MARIA MICAELLA CRUZ

191 DUBLA, JOHN PAUL INFANTA

192 DUGA, ANTONETTE VILLARIES

193 DUGUIL, ANALOU PACLI-AN

194 DUMAS, NANAMI MANIEGO

195 DUPA, GLAZE ANN EVANGELISTA

196 EBUE, RENATO EURECIAL

197 ECAT, IJELYN ASOY

198 EDRIS, ASNAWI CANDIA

199 ELARDO, CHRISTINE JOYCE GAMEZ

200 ENGLATIERA, WILSIE GABAYAN

201 ENOT, LILIBETH CALAGUI

202 ENRIQUEZ, REZ AN MADERAZO

203 ESCARMOSO, NICOLE CALPES

204 ESPERO, ROZE MUNAR

205 ESTILO, MA. CELESTE FRANCISCO

206 ESTOLOGA, PAUL IVAN ECHAVIA

207 ESTORBA, MYLENE DAPUSALA

208 ESTRADA, JOANNA MARIE MEJIA

209 FAJANIL, REA DAVID

210 FAJARDO, LESLIE ANN GARCIA

211 FALCULAN, RITZEL FAJUTAG

212 FANENGFENG, MARK JR. PANOKPOK

213 FECA, JUSTINE JUANICO

214 FERRERA, JONAZ EDWARD NAVARRO

215 FLORES, MARIA STELLA UY

216 FLORES, REYMON ROSEL

217 FORMALEJO, MAE FARRAH BAGACINA

218 FOY-OS, MAYNARD AMOGCAO

219 FRANCISCO, DYESA

220 FRANCISCO, NIKKO GADON

221 FRIAS, CHRISTINE MAE MOYO

222 GABA, ANGELICA SENICA

223 GADIA, RICA MAE OSEÑA

224 GALANG, VANESSA MARIE DAVID

225 GALOSO, ROMIELYN FRANCHE

226 GANCIA, SALVE JOY PANAGUITON

227 GARBO, JESSA PEPITO

228 GARCIA, JHULINA

229 GAWAD, KING ROBERT CRISOSTOMO

230 GAZO, ANGEL ROSE QUINAGORAN

231 GENEROSO, BERNISE MARIE IC LACDAO

232 GERAILLO, JOZHA BETHYLEN CAPANANG

233 GERARDO, GEROME JESS SORIANO

234 GONGORA, CHEIZL BANTA

235 GONZAGA, LYLA PILARTA

236 GONZALES, GIO MARI CELLE

237 GONZALES, MYCA ELLA HANNA LIANGCO

238 GONZALES, VAUGHN NAOMI BALBUENA

239 GRAJO, PATRICIA MAMUYAC

240 GRANADA, QIANNA PADAYAO

241 GRANADEROS, CHRISTIANNE DAVE PARAOJOG

242 GRAY, CLARK CHRISTIAN ADVINCULA

243 GREGORIO, JANE CAMILLE AMADOR

244 GRUTA, CARLA BIANCA AQUINO

245 GUANZON, ANNE NATHALIE CARBAQUIL

246 GUARDIAS, SHEILA MAE AUSTRIA

247 GUARIN, LIZA DUMDUM

248 GUEVARRA, MA. CRISTINA ANGELA

249 GUILLERMO, JANICEL LUMANSOY

250 GUITCHE, MONICA ANN CALMA

251 HALIPOT, RECHALLE-ANN RUBIO

252 HERNANDEZ, NICOLE SANTOS

253 HERRERA, VANESSA MABBORANG

254 HIGOY, JASMIN TOLENTINO

255 HUFALAR, ROLLYN BERGONIA

256 HUNAT, SHERYL RAMIREZ

257 IBAÑEZ, FLORIBEL FLORES

258 ICAONAPO, JOSEPH GARGANERA

259 IGNAS, CHRISTINA LYN NABUS

260 ILAW, RIAN ANDREI NATIVIDAD

261 INDORTE, MARK AICEZEN BIGORNIA

262 INSIGNE, JENNY PONTAÑELES

263 INSO, MARISA BALINTAN

264 JABAGAT, NOEMIE MATA

265 JANIOLA, CHARLOTTE JENDEL PERIDA

266 JAPITANA, ALYSA JANE DICHOSA

267 JARDINEL, MAY ABEGAIL ENCISO

268 JAVAR, MARIA DARYAN MOISES

269 JAVIER, MA. ERICA ENRIQUEZ

270 JAVIER, RONALYN GALINATO

271 JOAQUIN, NICOLE ANGELA VILLACAMPA

272 JORIGUE, PHILIP GEMINIANO

273 JOSE, JASMINE RIAN BALDOMERO

274 JUGALBOT, ROLLY JURING

275 JUMARANG, FAITH JOY AUSTRIA

276 JUNTILLA, VEJAY ABANTO

277 JUSTO, RUBY LEAH BALIAO

278 KANOY, ELVIE FE AGUSTIN

279 KESIO, CHERRY MAE SILAYAN

280 KIWENG, MARICEL LAGMAN

281 LACAMBRA, GEM BURNETH ENEQUIA

282 LACEDA, DONNA JOY DE LOS REYES

283 LACHICA, ILLINOIS FERMANEZ

284 LACSA, ANDREA GUALVA

285 LAGAN, LEAH VASQUEZ

286 LALU, MARIA CORAZON RAFAEL

287 LANGUIDO, ARVELYNN JADE MAKILING

288 LANSON, MUNAWARA ULOGAN

289 LANUZO, JONAS CALIM

290 LAOYAN, LORENZ BALIAN

291 LAPA, MAY GRACE MONTEROLA

292 LAPITAN, RAMIL MIGUEL

293 LARA, MARY JANE SARAD

294 LARAYOS, ARIANE JOY AMARILLO

295 LAROYA, ARLENE SERRANO

296 LASTIMOSA, JOHN ROBERT DE VERA

297 LEGASPI, MICHELLE LANI TABLAC

298 LIABOR, VANESSA GAY RETITA

299 LIBAR, BETHEL MANZANO

300 LIM, MARY ANN DALIGDI

301 LIMBO, SHEKYNA LOPEZ

302 LINTAN, GEMMA CELESTINO

303 LOPEZ, ELLARY JOYCE PEREZ

304 LORONO, JENNIE CAÑETE

305 LOVERES, APRIL DENISE NAVAREZ

306 LOYLOY, ROSANA BRACERO

307 LUAY, JOANNA MAE ERAYA

308 LUMBRES, MA. CHRISELLE ALFEREZ

309 LUNETA, RHEA MAPACPAC

310 LUSTRE, KINGRICK AMAR

311 MABBORANG, JAMES ROMMEL ABDOSAN

312 MABBORANG, JONA MAE FIESTA

313 MACABALLUG, ELAINE DE LEON

314 MACABANTE, CHRISTIAN KYLE ALFARO

315 MACARAIG, OFELIA GUALBERTO

316 MACASERO, ANGELICA BUHAT

317 MACATULAD, STERLING KAYE LAGMAY

318 MACURO, MA. QUENNIE ALDABON

319 MADANLO, CRISTY JANE DOGCOT

320 MAG-APAN, KAREN ANN UNILONGO

321 MAGBANUA, KENT JANE MANTUMADTAM

322 MAGCAMIT, VANESSA MAE JAVILLONAR

323 MAGNO, LIBERTY SIMEON

324 MAGTIBAY, ERICKA AMONTOS

325 MALICDEM, JOAN NICOLE BALLINAN

326 MALLILLIN, HAROLD SORIANO

327 MANALO, AERON KRIZ LUISAGA

328 MANALO, ANNA MAE HABON

329 MANANGKIL, MARYGRACE DE GUZMAN

330 MANAPAT, FRANCIS NEIL PERALTA

331 MANAYON, GALILEA CENIZA

332 MANIAGO, JHAZIEL VILLAFLOR

333 MANICAP, CZARINA ESTER ACOTANZA

334 MANIQUIZ, ERIKA BUNAG

335 MANLAPAZ, RHAZZEL DIZON

336 MANLAPIG, JOSUE GAMBOA

337 MANONGSONG, CHRISTINE JOY PANGANIBAN

338 MANUEL, CRIZALYN CARIAS

339 MANUEL, WILMA BRINGINO

340 MAPINGUEZ, ALAN JOSEPH ORDIZ

341 MAPUTI, REYNA DALOGDOG

342 MARABE, OBLIMAR LABIANO

343 MARBA, JEAMARIE AMPARO

344 MARCIANO, MARJORIE BAUTISTA

345 MARCOS, ELIJAH JOSE BONCALES

346 MARQUEZ, FLORALENE FE CABEROY

347 MARTIN, WILMA LYN BUSILAG

348 MARTINEZ, IRENE PERALTA

349 MARTIZANO, ADEN PESCADERA

350 MASCARIÑAS, ALA JEAN SUGUITAN

351 MASINADING, CATHERINE JOY LAYUPAN

352 MATURAN, JAYHAN JOY ARCILLA

353 MAYONA, JENA ISLE LAZA

354 MAZO, PATRICE DONDOYANO

355 MEDIAVILLO, LORMAINE LOPEZ

356 MEDINA, ERICKA MAE YAMBAO

357 MELENDREZ, APPLE JOY RIVERO

358 MENDEZ, JESSY LOURISH MERCADO

359 MERBAL, JEWEL ANN DE LA CRUZ

360 MIEDES, BLECELA NENIEL

361 MINA, ANGELICA ANTONIO

362 MIRAS, ALISSA JANE MANZANO

363 MIRASOL, ZHIA MAREH MEDIAVILLA

364 MODESTO, RIZA LYN ZACARIAS

365 MOLO, RENE ROSE GARCIA

366 MOLOMOLO, JENIFER SOLIVIO

367 MONES, LEIZL SULOTAN

368 MONINIO, ANGELA ZUÑIGA

369 MONTAÑEZ, RICHARD UMANGAY

370 MORENO, MARIA FRENCES LARIRIT

371 MORILLO, CYNTHIA PEREZ

372 MOROÑA, JAY BACO

373 MUNDO, CHRISTINE JOY PONCE

374 MUNSAYAC, TERRENCE JOEL DE GUZMAN

375 MURING, HAN JO NITRO

376 MUSA, MOSMIRA PADILA

377 NAMORO, RIZA PONTILLAS

378 NANA, RONALYN SIVA

379 NARDO, ALBERT JORIZ VERDADERO

380 NASOL, JOVEN RIODIQUE

381 NATANAUAN, LEIZLE PEREZ

382 NAVARRO, HERLYN ALDAYA

383 NAWIT, RISSIEN JHON CALIMLIM

384 NICOLAS, AIDAN NICOLE ROGERO

385 NIDEA, ASHLEY JAN CAMA

386 NIEGAS, JACOB EMMANUEL YAMSUAN

387 NILLAMA, LIZZA PAMAT

388 NISPEROS, RIKKI MAE NATURA

389 NODALO, AIRA OJALES

390 NOLASCO, ALLIANA DENISE ROBLE

391 NORCA, CHRISGEN NAGA

392 NUDO, RAMEL QUIÑONES

393 OBRIQUE, LOLITA DUNGGANON

394 OMAYAN, SHIELA JANE LUARES

395 OMPAD, ROLANDO BARAS

396 ONDOY, ADELEN LAMPAGO

397 ONG, JASFERN JEAN TOJONG

398 ONIS, GLYDEL JEAN MANANGQUIL

399 ORCINE, CARINA NICOLE CAYSIDO

400 ORTIZ, JOVELLE CUETO

401 OSABEL, JERNY TINDOGAN

402 PACANA, EVELYN GAVIA

403 PADUA, JONALYN GUAPIN

404 PADUA, LOVERNIE ABACAHIN

405 PAGADUAN, JOSEPH DAGUIO

406 PAGLIAWAN, GINA VELASCO

407 PAGTALUNAN, JOHN CEDRICK PAGAPULANGAN

408 PAHIMNAYAN, JOYCE REGALA

409 PAHIMNAYAN, SOFIA IRAH SALOMON

410 PAJILA, JULIOUS DE CASTRO

411 PALAD, AILYN ESCOLASTICO

412 PALMA, SHERYL MIRABALLES

413 PALOYO, JOHN CARLO QUINTO

414 PAMANI, CHRISTIAN ANCHETA

415 PANGCOGA, NAHARA AMPATUA

416 PANILAGA, JORIGLYN MONTAÑO

417 PANTALEON, ALIAH MAE ABARGOS

418 PANTIG, KIMBERLY MAE BALANLAY

419 PASCUAL, MARITONI ERICKA MACALINAO

420 PASINABO, CARLO REY GALLARMIN

421 PASTORES, JOMARIE BERNALES

422 PASTORFIDE, JOYCE PACIA

423 PATRAS, RUBY LYNE ESTEBAN

424 PELEGRINO, JERALD FUNDAL

425 PENULLAR, KYLE AVERY VILLAREAL

426 PEREZ, KLENTSHEN KAE DONESA

427 PLATA, JHON PAUL GUDOY

428 PUJOL, MARVIC LAURORA

429 PUTONG, ORLY VAN ANDRE BRITANICO

430 PUYOS, ANGEL MAE CABAHUG

431 QUICOY, AVELINE MARIE GAYONDATO

432 QUIMZON, CHRISTIAN JAMES PARPAN

433 QUIÑANOLA, CONNIE PARAHILI

434 RAMBUYON, NOVIE CLAIRE

435 RAMIREZ, JOSE MANUEL CAPISTRANO

436 RAMIREZ, MA. CELINA SOPHIA PALACIO

437 RAMOS, ANGELYN ISON

438 RAMOS, LAURA THERESE SANTIAGO

439 RAMOS, PAUL CHRISTIAN BARCELLANO

440 RANILLO, MARGELIN SANTE

441 RANJO, RICHELLE ABARQUEZ

442 REIG, JOHN PAUL CEDRICK BALINO

443 REMULTA, REGINE CONSENCINO

444 REY, ROSELANE KYLA RESUS

445 REYES, ANDREA JEAN DURIAS

446 REYES, JOHANN RAFAEL SALVACION

447 RIVA, MICHAEL ANGELO DONGGON

448 RIZALDO, ANGELICA MAE BARTOLOME

449 ROBES, LOU IVAN MANALO

450 ROLLO, SOPHIA JERSEY MARI TAMPIS

451 ROMANO, IRISH JOY SANTOS

452 RONQUILLO, JOHN LLOYD TOBIAS

453 ROQUE, MICHAEL AQUILIZAN

454 ROSAL, KRISTINE KAYE HUMARANG

455 ROSARIO, JESSE REX ALVAREZ

456 ROXAS, ALIAH YEN ASEÑIERO

457 SABANGAN, RAPHAEL EMMANUEL HERRERA

458 SACLOLO, MARITES MONTEZA

459 SAGAYNO, VICTORIO JR BAGA

460 SALDON, JHONNY BOY BADAJOS

461 SALVA, ANNE ONGAYO

462 SAMONTE, BLISSA MAE VALDEHUEZA

463 SAMSAMAN, ROSE ANN RAMOS

464 SAMSON, AIRALEEN FAJARDO

465 SAMSON, JETRHO DAVID

466 SAN JUAN, LUIJEN ONGCAY

467 SAN MARTIN, IAN ALFONSO ABILON

468 SANCHEZ, IVY MENDOZA

469 SANCHEZ, JESSA REGUDOS

470 SANCHEZ, LANCE GALEN CHAN

471 SANTOS, ALEXANDRA SIMONE DEGUITO

472 SANTOS, HANNAH BEATRICE UMADHAY

473 SANTOS, JONATHAN JONTARCIEGO

474 SANTOS, MICHAEL BIACORA

475 SARIGIDAN, FATMA UMAYESA SARIPADA

476 SARIP, FATIMAH-RANIYAH PASAGI

477 SARMIENTO, CHARIZ LIBARIO

478 SARMIENTO, LORDY ANNE MENDOZA

479 SENSIS, LOIDA DINQUE

480 SEPADA, CHRISTIAN MEJOS

481 SEPADA, JANETH RAMOS

482 SIBAYAN, KRYSTAL ANNE PONIO

483 SIEGA, JOECHUA SURIO

484 SIMBULAN, ARVIE JOHN BAÑES

485 SINAJONON, LYNE VIANNIE LACABA

486 SINDAC, YZZABELLE NIA

487 SISTOZA, LARA MAE MATEO

488 SOBERANO, RHEA DEMAVIVAS

489 SOLANO, LEMUEL CAPULONG

490 SOLTES, SARAH JANE CEPIDA

491 SORETES, EDWIN JR GUARDIAS

492 SORIANO, MARRY JAHZIEL BAGON

493 SORIANO, SHARMAINE VALDEZ

494 SOTELO, MARICON AGYAPAS

495 SUAISO, IVY AGUILAR

496 SUALOG, FRANCIS JEROME GADOY

497 SUGANOB, JULIUS VALENCIA

498 SULIT, GEANNE BERILA

499 SUPETRAN, JOHN ANGELO DELA CRUZ

500 SURIAGA, CJ NICOLE

501 SURIO, NICHOLAI JENSEN HERNANDEZ

502 SUSAYA, MARIAN ADLAON

503 TAALA, LYKA RAMOS

504 TABORDA, DEXYRELLE RELLES

505 TABULA, CHRISSA MAE PAMA

506 TABULOC, ROCEL JEAN TANO

507 TACLOBOS, CATHERINE GARZON

508 TAD-O, NERISSA PILE

509 TAGADAN, MARIEL BADAL

510 TAGAILO, MARIA DEBORAH PAGAPONG

511 TAJALE, RACHEL ALPAS

512 TALABON, JOHN MARK ALBAY

513 TALAMAN, JELLA JAY EMOLAGA

514 TAMAYO, VANESSA ZERNA

515 TANDAAN, DIANA ROSE PITALBO

516 TANGA-AN, RIZA BUGTO

517 TEMKANG, ANGIE DELA PEÑA

518 TENORIO, MARY ANN CANAVERAL

519 TENORIO, RISELLE MANZO

520 TINAMISAN, MARK ANTHONY ESCABILLA

521 TIPANERO, YHANEZA MALAPO

522 TOLEDANO, HENRY LEEN AGUIRRE

523 TOLENTINO, JHIEO JOSEPH BANAAG

524 TOMAS, HILEE MIGUEL

525 TONIC, AMOR MANALO

526 TORRES, ALYSSA CASSANDRA CABRAL

527 TORRES, SOPHIA ANGELA MAE RAYPAN

528 TRINCHERA, SARAH JANE LACABA

529 TUBOG, MARIA ARLITA THERESE AYO

530 UBALDO, JHAIREN KHAY VILLANUEVA

531 USMAN, HANABAI BUALAN

532 VARGAS, GELIZA MAE MERCENE

533 VERDAN, MAIDA GRACE DELOS SANTOS

534 VICTORIA, MARIE NICOLE RUBIANO

535 VILLALUZ, MARY JOY DALAN

536 VILLAN, KIMBERLY AREOLA

537 VILLANUEVA, AILEEN MANALO

538 VILLANUEVA, JEDIDIAH CRUZ

539 VILLENA, ELLAINE FAYE TABELON

540 VILLOCINO, MIKAELA ELLEN MAE BARILLO

541 VILORIA, VANESSA QUINTO

542 VINCE, MARIEL MANLANAT

543 VINZON, RODORA SORIANO

544 VISMANOS, NICOLE EDFLO BURDEOS

545 VITA, ERVIN JAMES SEVERA

546 VIÑA, ANNABEL ABUENI

547 VIÑARTA, MARK JOSEPH SANTIAGO

548 WAGA, MEIRY JOY CASTRO

549 WANGON, FIALEN ALCAIN

550 WENCESLAO, ALMARIE BAYLO

551 YAP, PATRICIA LORAYNE ESTAREJA

552 YONGCO, JEVIE BLANCO

553 YULIP, ALMA ANDRES

554 ZAPANTA, DANIELLE THERESE MALITAO

555 ZARCENO, MARY JANE MACASA