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Exam Results

Librarians Licensure Examination

The Philippine Star
September 15, 2023 | 5:00pm

MANILA, Philippines - The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 555 out of 886 passed the Librarians Licensure Examination given by the Board for Librarians in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2023.

The members of the Board for Librarians who gave the licensure examination are Hon. Yolanda C. Granda, Chairman and Hon. Lourdes T. David, Member.

Roll of Successful Examinees in the Librarians Licensure Examination held on September 11 and 12, 2023 .Released on September 15, 2023

Seq. No.         N a m e

1        ABAN, ABIGAIL GRACE  BACANI

2        ABARQUEZ, ERICA  MARIANO

3        ABEJUELA, CHRISTEL YRA  PAMPLONA

4        ABOD, DALIA  PALAO

5        ABOGA, ROSE-ANNE  TACLOYAN

6        ABORQUEZ, TIMOTHY JASON  CINCO

7        ABUTON, FRANZ  RAYELA

8        ACBANG, ALONA JEAN  HALLARE

9        ACUPAN, LENY  PALSARIO

10        ADIWANG, JEFFREY LOWELL  TAGLE

11        ADVINCULA, GLENDA  ABAYAN

12        ADVINCULA, MARY JOY  SUDARIO

13        AGCAOILI, NICOLE ANGELA  AGUSTIN

14        AGNAS, JR NELSON  SALCEDO

15        AGUILAR, MYLENE  MARASIGAN

16        AJOS, ELLA AIRA GEN  ALIÑAS

17        ALANG, BAILYN  GUIALANI

18        ALAYON, HANNAH  PALOMAR

19        ALBARILLO, MARIE JEAN  MANONDO

20        ALCANTARA, AIKO  MARTINEZ

21        ALCONTIN, MARIEL  CABATINGAN

22        ALFECHE, CHANDA  RELLON

23        ALIMOJANE, ERICKA  TALAMAN

24        ALOD, HELEN MEA  ELY

25        ALONDE, DENNIS  CELLONA

26        ALTERA, JERIMEI AIRA  MENDOZA

27        ALVARADO, CRIS MARIEL  DAGASDAS

28        ALVERIO, DEANNE CELESTE  ALMERIA

29        ALVERO, IVY GAY  BAS

30        AMALERA, ROWENA  LARIOSA

31        AMBOC, RIODELMAR  GUTIERREZ

32        AMORES, FELICIDAD  ANDAL

33        ANDAGAN, RHEA  REGALA

34        ANDAL, CATHYRIN  BACUD

35        ANDRADE, SHANE KIMBERLY  ZAMBRANA

36        ANDRES, CATHLENE  REYES

37        ANENIAS, NOREEN VIKTORIA  DE TORRES

38        ANGOT, RUSSEL  SALIPOD

39        ANICETE, ELLA MAY  VIRAY

40        ANYAYAHAN, ANGEL KAYE  MEDINA

41        APARIS, ARNI ALESSANDRA  OMEGA

42        APARIS, ARNI ALESSIA  OMEGA

43        AQUIL, ASNIMAH  SAMAD

44        AQUINO, ANDREA LAEI  SANCHEZ

45        AQUINO, ARVIN JASON  AGUILAR

46        AQUINO, JANREY  DATA

47        AQUINO, STELLA THERESA  PAROHINOG

48        ARANETA, AUDREY  SALVOSA

49        ARESGADO, ARGIE  ABEJUELA

50        ARQUERO, GRACE  NEPTUN

51        ASPRER, ANTON JOSEPH

52        ATAYDE, ALOHA GRACE  MANIEGO

53        AUSTRIA, ARA BELLA  SANTOS

54        AUSTRIA, GWYNETH RIDDLER  VILLANUEVA

55        AVERILLA, JEANE  GENOVA

56        AZUR, JENNIELYN  ROALES

57        BABARAN, LINO JR  PAGOBO

58        BACARAMAN, ASMAIRAH  LIMUG

59        BACSAIN, LAILA  PABIA

60        BACUSO, JULA  LOMECIO

61        BADILLO, ANABEL  SACEDON

62        BAGSICAN, CHABELITA  PACADALJEN

63        BAGUIOS, PROLINE  PINGCALE

64        BAISA, JERLEN  LESANO

65        BALINTONG, LERA MAE

66        BALLAD, PETER JOHN  PERALTA

67        BANCAL, DIANA ROSE  LICAYAN

68        BANDERADO, FAITH  ACUESTA

69        BANDOLA, JUVELYN  BUENCONSEJO

70        BANIAMEN, SITTIE JENAN  GURO

71        BANSIL, DANILLEE ESTER BEATRIZ  GUILLERMO

72        BARDON, FRANLOU  GENTERONE

73        BARNESO, JOYCE MIA  HAMPAC

74        BARTE, GABRIELLE  SAMOY

75        BARTOLOME, JOWELLA  MIRANDA

76        BASE, HANNAH LEAN  BILOLO

77        BASUL, JOHN ZECHARIAH  TENDENCIA

78        BAUTISTA, JULIE ANN  CUADRO

79        BAUTISTA, MARIA APRIL  DIMAILIG

80        BAUTISTA, ROVELYN PRECIOUS  LAFORGA

81        BAWIGA, ZHENVYEV ROSS  DE VERA

82        BAY, CHRISTINE  PLATERO

83        BAYOG, MARY JUNE  CALMA

84        BELINO, JELYN  TIYAY

85        BELIT, LOVELY  PAGNAS

86        BELLEZA, MARY ANN GABRIELLE  DE LEON

87        BENTULA, JANS JEROME  CASUELA

88        BERGONIO, CHINEE LOIS

89        BERMUDO, MARIA ANGELICA

90        BERNARDINO, ALYSSA  CIMANES

91        BERNARDINO, GRACE  PANALIGAN

92        BIRCO, CHRISTAL NICOLE  HUBILLA

93        BOJA, EDITHA  ALCAUSIN

94        BOMBASI, RINA  SALE

95        BOSE, SYRELLE JOY  VILLARMA

96        BRAZIL, MARIA MERA  PEDRANO

97        BRUN, CECILE  QUINTANA

98        BUAMA, SOPHIA CATHERINE  GUTIERREZ

99        BUGAY, GRACEL  FLORES

100        BURCAO, JETHRO DAN  NADNASAN

101        CABANGAL, KENNETH  SABIDALAS

102        CABARRUBIAS, MONICA  BOHOL

103        CABILAN, MA. CRISELDA  RAMOS

104        CABRERA, MA ROBENA  BAS

105        CABURNIDA, NERILYN  BASAS

106        CABUYAO, MARY JOY  SOLAJES

107        CALABROSO, ROSLYN  MABOLO

108        CALAGO, RIALYN  EMA

109        CALARA, RASUS DIEGO  MONDIA

110        CALBONERO, MICHAEL  LEGARIO

111        CALDERON, JOLINA  JACINTO

112        CALIAGA, MANILYN  LIWAYAN

113        CALLO, DULCE AMOR  TOLEDO

114        CALO, SARAH MARIE  DE GUZMAN

115        CALSO, KRISTA CLYDE AUDREY  CANDO

116        CALUAG, CHRISTCEL ANGELIE  BAUTISTA

117        CALYA-EN, ROSELYN MAE  MOLECIO

118        CAMUA, ANTHONY ZYRON  SOLIMAN

119        CANDONTOL, GRACIA MAE

120        CAORONG, CINDY JANIFAH  MANAMPARAN

121        CAORONG, FATMA HANIAH  MANAMPARAN

122        CAPA, CREZZA JEAN  LUMOGDANG

123        CAPECENIO, JOSEPHINE  NELLAS

124        CARANGAN, NINA MAE  ALAS

125        CARLOS, MARY ROSE  PAULAR

126        CARO, MAE LANIE  MIRANDA

127        CARPIANO, IVY  ALFARO

128        CARTAGENA, REX  VILLANUEVA

129        CASIPE, DIANE  MACUTONG

130        CASTILLO, KAREN GRACE  BAGNADAN

131        CASTRO, ERICA  PINEDA

132        CATILOGO, BETH  IGLOPAS

133        CAYANG, JONIEL  CAMANGA

134        CAÑERO, KURT STEPHEN  CAMPOSANO

135        CAÑESO, LENNON  RETRETA

136        CELESTIAL, PHILIP JOHN  PANES

137        CELLAR, LYKA  MAZO

138        CELSO, ZAMYLLE ROSS  BELARO

139        CENTENO, JIELMAR  DACALOS

140        CERIALES, EZZA DAWN  PARDILLO

141        CHAN, JOSEPH EMMANUEL  SANTOS

142        CHARIAS, APRIL ROSE

143        CO, RAVEN  FLORENDO

144        CONCEPCION, CLARISSE JOY  GALVEZ

145        CONTRIDAS, CAMMILLE  PITOGO

146        CORDERO, KAREN  JOSE

147        CORTEZ, ARIEL  CRUZ

148        CORVERA, BEVERLY  MAÑEBO

149        CORVERA, ELYNE JENN  ARISTA

150        COSTIN, CLAIRE  DIVINAGRACIA

151        COTON, ANN ELLEZE  YLANAN

152        CRISTOBAL, ELLAINE  MACASAET

153        CRIZALDO, CAILA JAICE  BONIFACIO

154        CUARESMA, APRIL NADINE  VIVIT

155        CUETO, LENIELENE  JAVIER

156        CUL-LAO, ROSELLE  MENDOZA

157        CURITANA, ANA LIZETTE  SANTOS

158        DAGMIL, GLORY JOY  ARROBANG

159        DAMASCO, ANNABELLE  BORBON

160        DANGPAYAN, PERLA  TOGMOY

161        DAQUIOAG, ELAINE  REMUDARO

162        DAYONOS, ROLDAN  RABACAL

163        DE GUIA, DANIELLE DAVE  GUTIERREZ

164        DE GUIA, LIZA  MIOLE

165        DE GUZMAN, ALYANNA  CANDELARIA

166        DE GUZMAN, DOMINIQUE  SAN JUAN

167        DE GUZMAN, KATHLEEN  INGALLA

168        DE JESUS, MARK CHRISTIAN  BARCELONA

169        DE LA PEÑA, CHABELITA  CAPUTALAN

170        DE LEON, JOHN MARK  ABE

171        DE LOS REYES, MELROSE  MAQUILAN

172        DE LOS SANTOS, JOHN REYMART  INAY

173        DECELO, ANGELIE ANNE  BARES

174        DEGAMO, APRILLE JEANE  TESORO

175        DEL ROSARIO, MONICA  FRANCISCO

176        DELA CRUZ, JAMECA  EGCAS

177        DELA CRUZ, RAFAEL ALLEN  MATEO

178        DELA CRUZ, SHERLYN AMBER  VENTURA

179        DELA PEÑA, JAMAICA  EVANGELISTA

180        DELMAS, SHEDIEN  PABLITO

181        DEMA-ALA, EDEN MAE  DECINAL

182        DEPOSITARIO, ROWEN JOHN  RODRIGUERA

183        DEYPALAN, GIYANNE  BENOYO

184        DIAMPUAN, HERMIA  OSOP

185        DICLAS, PRECY  BALLUGING

186        DIEGO, CLAUDETTE GAY  RAYMUNDO

187        DIMATULAC, LEONA  GAMBOA

188        DIPASUPIL, EMELYN  DALISAY

189        DIZON, HAZEL  NEPTUNO

190        DOMINGO, MARIA MICAELLA  CRUZ

191        DUBLA, JOHN PAUL  INFANTA

192        DUGA, ANTONETTE  VILLARIES

193        DUGUIL, ANALOU  PACLI-AN

194        DUMAS, NANAMI  MANIEGO

195        DUPA, GLAZE ANN  EVANGELISTA

196        EBUE, RENATO  EURECIAL

197        ECAT, IJELYN  ASOY

198        EDRIS, ASNAWI  CANDIA

199        ELARDO, CHRISTINE JOYCE  GAMEZ

200        ENGLATIERA, WILSIE  GABAYAN

201        ENOT, LILIBETH  CALAGUI

202        ENRIQUEZ, REZ AN  MADERAZO

203        ESCARMOSO, NICOLE  CALPES

204        ESPERO, ROZE  MUNAR

205        ESTILO, MA. CELESTE  FRANCISCO

206        ESTOLOGA, PAUL IVAN  ECHAVIA

207        ESTORBA, MYLENE  DAPUSALA

208        ESTRADA, JOANNA MARIE  MEJIA

209        FAJANIL, REA  DAVID

210        FAJARDO, LESLIE ANN  GARCIA

211        FALCULAN, RITZEL  FAJUTAG

212        FANENGFENG, MARK JR.  PANOKPOK

213        FECA, JUSTINE  JUANICO

214        FERRERA, JONAZ EDWARD  NAVARRO

215        FLORES, MARIA STELLA  UY

216        FLORES, REYMON  ROSEL

217        FORMALEJO, MAE FARRAH  BAGACINA

218        FOY-OS, MAYNARD  AMOGCAO

219        FRANCISCO, DYESA

220        FRANCISCO, NIKKO  GADON

221        FRIAS, CHRISTINE MAE  MOYO

222        GABA, ANGELICA  SENICA

223        GADIA, RICA MAE  OSEÑA

224        GALANG, VANESSA MARIE  DAVID

225        GALOSO, ROMIELYN  FRANCHE

226        GANCIA, SALVE JOY  PANAGUITON

227        GARBO, JESSA  PEPITO

228        GARCIA, JHULINA

229        GAWAD, KING ROBERT  CRISOSTOMO

230        GAZO, ANGEL ROSE  QUINAGORAN

231        GENEROSO, BERNISE MARIE IC  LACDAO

232        GERAILLO, JOZHA BETHYLEN  CAPANANG

233        GERARDO, GEROME JESS  SORIANO

234        GONGORA, CHEIZL  BANTA

235        GONZAGA, LYLA  PILARTA

236        GONZALES, GIO MARI  CELLE

237        GONZALES, MYCA ELLA HANNA  LIANGCO

238        GONZALES, VAUGHN NAOMI  BALBUENA

239        GRAJO, PATRICIA  MAMUYAC

240        GRANADA, QIANNA  PADAYAO

241        GRANADEROS, CHRISTIANNE DAVE  PARAOJOG

242        GRAY, CLARK CHRISTIAN  ADVINCULA

243        GREGORIO, JANE CAMILLE  AMADOR

244        GRUTA, CARLA BIANCA  AQUINO

245        GUANZON, ANNE NATHALIE  CARBAQUIL

246        GUARDIAS, SHEILA MAE  AUSTRIA

247        GUARIN, LIZA  DUMDUM

248        GUEVARRA, MA. CRISTINA ANGELA

249        GUILLERMO, JANICEL  LUMANSOY

250        GUITCHE, MONICA ANN  CALMA

251        HALIPOT, RECHALLE-ANN  RUBIO

252        HERNANDEZ, NICOLE  SANTOS

253        HERRERA, VANESSA  MABBORANG

254        HIGOY, JASMIN  TOLENTINO

255        HUFALAR, ROLLYN  BERGONIA

256        HUNAT, SHERYL  RAMIREZ

257        IBAÑEZ, FLORIBEL  FLORES

258        ICAONAPO, JOSEPH  GARGANERA

259        IGNAS, CHRISTINA LYN  NABUS

260        ILAW, RIAN ANDREI  NATIVIDAD

261        INDORTE, MARK AICEZEN  BIGORNIA

262        INSIGNE, JENNY  PONTAÑELES

263        INSO, MARISA  BALINTAN

264        JABAGAT, NOEMIE  MATA

265        JANIOLA, CHARLOTTE JENDEL  PERIDA

266        JAPITANA, ALYSA JANE  DICHOSA

267        JARDINEL, MAY ABEGAIL  ENCISO

268        JAVAR, MARIA DARYAN  MOISES

269        JAVIER, MA. ERICA  ENRIQUEZ

270        JAVIER, RONALYN  GALINATO

271        JOAQUIN, NICOLE ANGELA  VILLACAMPA

272        JORIGUE, PHILIP  GEMINIANO

273        JOSE, JASMINE RIAN  BALDOMERO

274        JUGALBOT, ROLLY  JURING

275        JUMARANG, FAITH JOY  AUSTRIA

276        JUNTILLA, VEJAY  ABANTO

277        JUSTO, RUBY LEAH  BALIAO

278        KANOY, ELVIE FE  AGUSTIN

279        KESIO, CHERRY MAE  SILAYAN

280        KIWENG, MARICEL  LAGMAN

281        LACAMBRA, GEM BURNETH  ENEQUIA

282        LACEDA, DONNA JOY  DE LOS REYES

283        LACHICA, ILLINOIS  FERMANEZ

284        LACSA, ANDREA  GUALVA

285        LAGAN, LEAH  VASQUEZ

286        LALU, MARIA CORAZON  RAFAEL

287        LANGUIDO, ARVELYNN JADE  MAKILING

288        LANSON, MUNAWARA  ULOGAN

289        LANUZO, JONAS  CALIM

290        LAOYAN, LORENZ  BALIAN

291        LAPA, MAY GRACE  MONTEROLA

292        LAPITAN, RAMIL  MIGUEL

293        LARA, MARY JANE  SARAD

294        LARAYOS, ARIANE JOY  AMARILLO

295        LAROYA, ARLENE  SERRANO

296        LASTIMOSA, JOHN ROBERT  DE VERA

297        LEGASPI, MICHELLE LANI  TABLAC

298        LIABOR, VANESSA GAY  RETITA

299        LIBAR, BETHEL  MANZANO

300        LIM, MARY ANN  DALIGDI

 

301        LIMBO, SHEKYNA  LOPEZ

302        LINTAN, GEMMA  CELESTINO

303        LOPEZ, ELLARY JOYCE  PEREZ

304        LORONO, JENNIE  CAÑETE

305        LOVERES, APRIL DENISE  NAVAREZ

306        LOYLOY, ROSANA  BRACERO

307        LUAY, JOANNA MAE  ERAYA

308        LUMBRES, MA. CHRISELLE  ALFEREZ

309        LUNETA, RHEA  MAPACPAC

310        LUSTRE, KINGRICK  AMAR

311        MABBORANG, JAMES ROMMEL  ABDOSAN

312        MABBORANG, JONA MAE  FIESTA

313        MACABALLUG, ELAINE  DE LEON

314        MACABANTE, CHRISTIAN KYLE  ALFARO

315        MACARAIG, OFELIA  GUALBERTO

316        MACASERO, ANGELICA  BUHAT

317        MACATULAD, STERLING KAYE  LAGMAY

318        MACURO, MA. QUENNIE  ALDABON

319        MADANLO, CRISTY JANE  DOGCOT

320        MAG-APAN, KAREN ANN  UNILONGO

321        MAGBANUA, KENT JANE  MANTUMADTAM

322        MAGCAMIT, VANESSA MAE  JAVILLONAR

323        MAGNO, LIBERTY  SIMEON

324        MAGTIBAY, ERICKA  AMONTOS

325        MALICDEM, JOAN NICOLE  BALLINAN

326        MALLILLIN, HAROLD  SORIANO

327        MANALO, AERON KRIZ  LUISAGA

328        MANALO, ANNA MAE  HABON

329        MANANGKIL, MARYGRACE  DE GUZMAN

330        MANAPAT, FRANCIS NEIL  PERALTA

331        MANAYON, GALILEA  CENIZA

332        MANIAGO, JHAZIEL  VILLAFLOR

333        MANICAP, CZARINA ESTER  ACOTANZA

334        MANIQUIZ, ERIKA  BUNAG

335        MANLAPAZ, RHAZZEL  DIZON

336        MANLAPIG, JOSUE  GAMBOA

337        MANONGSONG, CHRISTINE JOY  PANGANIBAN

338        MANUEL, CRIZALYN  CARIAS

339        MANUEL, WILMA  BRINGINO

340        MAPINGUEZ, ALAN JOSEPH  ORDIZ

341        MAPUTI, REYNA  DALOGDOG

342        MARABE, OBLIMAR  LABIANO

343        MARBA, JEAMARIE  AMPARO

344        MARCIANO, MARJORIE  BAUTISTA

345        MARCOS, ELIJAH JOSE  BONCALES

346        MARQUEZ, FLORALENE FE  CABEROY

347        MARTIN, WILMA LYN  BUSILAG

348        MARTINEZ, IRENE  PERALTA

349        MARTIZANO, ADEN  PESCADERA

350        MASCARIÑAS, ALA JEAN  SUGUITAN

351        MASINADING, CATHERINE JOY  LAYUPAN

352        MATURAN, JAYHAN JOY  ARCILLA

353        MAYONA, JENA ISLE  LAZA

354        MAZO, PATRICE  DONDOYANO

355        MEDIAVILLO, LORMAINE  LOPEZ

356        MEDINA, ERICKA MAE  YAMBAO

357        MELENDREZ, APPLE JOY  RIVERO

358        MENDEZ, JESSY LOURISH  MERCADO

359        MERBAL, JEWEL ANN  DE LA CRUZ

360        MIEDES, BLECELA  NENIEL

361        MINA, ANGELICA  ANTONIO

362        MIRAS, ALISSA JANE  MANZANO

363        MIRASOL, ZHIA MAREH  MEDIAVILLA

364        MODESTO, RIZA LYN  ZACARIAS

365        MOLO, RENE ROSE  GARCIA

366        MOLOMOLO, JENIFER  SOLIVIO

367        MONES, LEIZL  SULOTAN

368        MONINIO, ANGELA  ZUÑIGA

369        MONTAÑEZ, RICHARD  UMANGAY

370        MORENO, MARIA FRENCES  LARIRIT

371        MORILLO, CYNTHIA  PEREZ

372        MOROÑA, JAY  BACO

373        MUNDO, CHRISTINE JOY  PONCE

374        MUNSAYAC, TERRENCE JOEL  DE GUZMAN

375        MURING, HAN JO  NITRO

376        MUSA, MOSMIRA  PADILA

377        NAMORO, RIZA  PONTILLAS

378        NANA, RONALYN  SIVA

379        NARDO, ALBERT JORIZ  VERDADERO

380        NASOL, JOVEN  RIODIQUE

381        NATANAUAN, LEIZLE  PEREZ

382        NAVARRO, HERLYN  ALDAYA

383        NAWIT, RISSIEN JHON  CALIMLIM

384        NICOLAS, AIDAN NICOLE  ROGERO

385        NIDEA, ASHLEY JAN  CAMA

386        NIEGAS, JACOB EMMANUEL  YAMSUAN

387        NILLAMA, LIZZA  PAMAT

388        NISPEROS, RIKKI MAE  NATURA

389        NODALO, AIRA  OJALES

390        NOLASCO, ALLIANA DENISE  ROBLE

391        NORCA, CHRISGEN  NAGA

392        NUDO, RAMEL  QUIÑONES

393        OBRIQUE, LOLITA  DUNGGANON

394        OMAYAN, SHIELA JANE  LUARES

395        OMPAD, ROLANDO  BARAS

396        ONDOY, ADELEN  LAMPAGO

397        ONG, JASFERN JEAN  TOJONG

398        ONIS, GLYDEL JEAN  MANANGQUIL

399        ORCINE, CARINA NICOLE  CAYSIDO

400        ORTIZ, JOVELLE  CUETO

401        OSABEL, JERNY  TINDOGAN

402        PACANA, EVELYN  GAVIA

403        PADUA, JONALYN  GUAPIN

404        PADUA, LOVERNIE  ABACAHIN

405        PAGADUAN, JOSEPH  DAGUIO

406        PAGLIAWAN, GINA  VELASCO

407        PAGTALUNAN, JOHN CEDRICK  PAGAPULANGAN

408        PAHIMNAYAN, JOYCE  REGALA

409        PAHIMNAYAN, SOFIA IRAH  SALOMON

410        PAJILA, JULIOUS  DE CASTRO

411        PALAD, AILYN  ESCOLASTICO

412        PALMA, SHERYL  MIRABALLES

413        PALOYO, JOHN CARLO  QUINTO

414        PAMANI, CHRISTIAN  ANCHETA

415        PANGCOGA, NAHARA  AMPATUA

416        PANILAGA, JORIGLYN  MONTAÑO

417        PANTALEON, ALIAH MAE  ABARGOS

418        PANTIG, KIMBERLY MAE  BALANLAY

419        PASCUAL, MARITONI ERICKA  MACALINAO

420        PASINABO, CARLO REY  GALLARMIN

421        PASTORES, JOMARIE  BERNALES

422        PASTORFIDE, JOYCE  PACIA

423        PATRAS, RUBY LYNE  ESTEBAN

424        PELEGRINO, JERALD  FUNDAL

425        PENULLAR, KYLE AVERY  VILLAREAL

426        PEREZ, KLENTSHEN KAE  DONESA

427        PLATA, JHON PAUL  GUDOY

428        PUJOL, MARVIC  LAURORA

429        PUTONG, ORLY VAN ANDRE  BRITANICO

430        PUYOS, ANGEL MAE  CABAHUG

431        QUICOY, AVELINE MARIE  GAYONDATO

432        QUIMZON, CHRISTIAN JAMES  PARPAN

433        QUIÑANOLA, CONNIE  PARAHILI

434        RAMBUYON, NOVIE CLAIRE

435        RAMIREZ, JOSE MANUEL  CAPISTRANO

436        RAMIREZ, MA. CELINA SOPHIA  PALACIO

437        RAMOS, ANGELYN  ISON

438        RAMOS, LAURA THERESE  SANTIAGO

439        RAMOS, PAUL CHRISTIAN  BARCELLANO

440        RANILLO, MARGELIN  SANTE

441        RANJO, RICHELLE  ABARQUEZ

442        REIG, JOHN PAUL CEDRICK  BALINO

443        REMULTA, REGINE  CONSENCINO

444        REY, ROSELANE KYLA  RESUS

445        REYES, ANDREA JEAN  DURIAS

446        REYES, JOHANN RAFAEL  SALVACION

447        RIVA, MICHAEL ANGELO  DONGGON

448        RIZALDO, ANGELICA MAE  BARTOLOME

449        ROBES, LOU IVAN  MANALO

450        ROLLO, SOPHIA JERSEY MARI  TAMPIS

451        ROMANO, IRISH JOY  SANTOS

452        RONQUILLO, JOHN LLOYD  TOBIAS

453        ROQUE, MICHAEL  AQUILIZAN

454        ROSAL, KRISTINE KAYE  HUMARANG

455        ROSARIO, JESSE REX  ALVAREZ

456        ROXAS, ALIAH YEN  ASEÑIERO

457        SABANGAN, RAPHAEL EMMANUEL  HERRERA

458        SACLOLO, MARITES  MONTEZA

459        SAGAYNO, VICTORIO JR  BAGA

460        SALDON, JHONNY BOY  BADAJOS

461        SALVA, ANNE  ONGAYO

462        SAMONTE, BLISSA MAE  VALDEHUEZA

463        SAMSAMAN, ROSE ANN  RAMOS

464        SAMSON, AIRALEEN  FAJARDO

465        SAMSON, JETRHO  DAVID

466        SAN JUAN, LUIJEN  ONGCAY

467        SAN MARTIN, IAN ALFONSO  ABILON

468        SANCHEZ, IVY  MENDOZA

469        SANCHEZ, JESSA  REGUDOS

470        SANCHEZ, LANCE GALEN  CHAN

471        SANTOS, ALEXANDRA SIMONE  DEGUITO

472        SANTOS, HANNAH BEATRICE  UMADHAY

473        SANTOS, JONATHAN  JONTARCIEGO

474        SANTOS, MICHAEL  BIACORA

475        SARIGIDAN, FATMA UMAYESA  SARIPADA

476        SARIP, FATIMAH-RANIYAH  PASAGI

477        SARMIENTO, CHARIZ  LIBARIO

478        SARMIENTO, LORDY ANNE  MENDOZA

479        SENSIS, LOIDA  DINQUE

480        SEPADA, CHRISTIAN  MEJOS

481        SEPADA, JANETH  RAMOS

482        SIBAYAN, KRYSTAL ANNE  PONIO

483        SIEGA, JOECHUA  SURIO

484        SIMBULAN, ARVIE JOHN  BAÑES

485        SINAJONON, LYNE VIANNIE  LACABA

486        SINDAC, YZZABELLE NIA

487        SISTOZA, LARA MAE  MATEO

488        SOBERANO, RHEA  DEMAVIVAS

489        SOLANO, LEMUEL  CAPULONG

490        SOLTES, SARAH JANE  CEPIDA

491        SORETES, EDWIN JR  GUARDIAS

492        SORIANO, MARRY JAHZIEL  BAGON

493        SORIANO, SHARMAINE  VALDEZ

494        SOTELO, MARICON  AGYAPAS

495        SUAISO, IVY  AGUILAR

496        SUALOG, FRANCIS JEROME  GADOY

497        SUGANOB, JULIUS  VALENCIA

498        SULIT, GEANNE  BERILA

499        SUPETRAN, JOHN ANGELO  DELA CRUZ

500        SURIAGA, CJ NICOLE 

501        SURIO, NICHOLAI JENSEN  HERNANDEZ

502        SUSAYA, MARIAN  ADLAON

503        TAALA, LYKA  RAMOS

504        TABORDA, DEXYRELLE  RELLES

505        TABULA, CHRISSA MAE  PAMA

506        TABULOC, ROCEL JEAN  TANO

507        TACLOBOS, CATHERINE  GARZON

508        TAD-O, NERISSA  PILE

509        TAGADAN, MARIEL  BADAL

510        TAGAILO, MARIA DEBORAH  PAGAPONG

511        TAJALE, RACHEL  ALPAS

512        TALABON, JOHN MARK  ALBAY

513        TALAMAN, JELLA JAY  EMOLAGA

514        TAMAYO, VANESSA  ZERNA

515        TANDAAN, DIANA ROSE  PITALBO

516        TANGA-AN, RIZA  BUGTO

517        TEMKANG, ANGIE  DELA PEÑA

518        TENORIO, MARY ANN  CANAVERAL

519        TENORIO, RISELLE  MANZO

520        TINAMISAN, MARK ANTHONY  ESCABILLA

521        TIPANERO, YHANEZA  MALAPO

522        TOLEDANO, HENRY LEEN  AGUIRRE

523        TOLENTINO, JHIEO JOSEPH  BANAAG

524        TOMAS, HILEE  MIGUEL

525        TONIC, AMOR  MANALO

526        TORRES, ALYSSA CASSANDRA  CABRAL

527        TORRES, SOPHIA ANGELA MAE  RAYPAN

528        TRINCHERA, SARAH JANE  LACABA

529        TUBOG, MARIA ARLITA THERESE  AYO

530        UBALDO, JHAIREN KHAY  VILLANUEVA

531        USMAN, HANABAI  BUALAN

532        VARGAS, GELIZA MAE  MERCENE

533        VERDAN, MAIDA GRACE  DELOS SANTOS

534        VICTORIA, MARIE NICOLE  RUBIANO

535        VILLALUZ, MARY JOY  DALAN

536        VILLAN, KIMBERLY  AREOLA

537        VILLANUEVA, AILEEN  MANALO

538        VILLANUEVA, JEDIDIAH  CRUZ

539        VILLENA, ELLAINE FAYE  TABELON

540        VILLOCINO, MIKAELA ELLEN MAE  BARILLO

541        VILORIA, VANESSA  QUINTO

542        VINCE, MARIEL  MANLANAT

543        VINZON, RODORA  SORIANO

544        VISMANOS, NICOLE EDFLO  BURDEOS

545        VITA, ERVIN JAMES  SEVERA

546        VIÑA, ANNABEL  ABUENI

547        VIÑARTA, MARK JOSEPH  SANTIAGO

548        WAGA, MEIRY JOY  CASTRO

549        WANGON, FIALEN  ALCAIN

550        WENCESLAO, ALMARIE  BAYLO

551        YAP, PATRICIA LORAYNE  ESTAREJA

552        YONGCO, JEVIE  BLANCO

553        YULIP, ALMA  ANDRES

554        ZAPANTA, DANIELLE THERESE  MALITAO

555        ZARCENO, MARY JANE  MACASA

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