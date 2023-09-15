Librarians Licensure Examination
MANILA, Philippines - The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 555 out of 886 passed the Librarians Licensure Examination given by the Board for Librarians in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2023.
The members of the Board for Librarians who gave the licensure examination are Hon. Yolanda C. Granda, Chairman and Hon. Lourdes T. David, Member.
Roll of Successful Examinees in the Librarians Licensure Examination held on September 11 and 12, 2023 .Released on September 15, 2023
Seq. No. N a m e
1 ABAN, ABIGAIL GRACE BACANI
2 ABARQUEZ, ERICA MARIANO
3 ABEJUELA, CHRISTEL YRA PAMPLONA
4 ABOD, DALIA PALAO
5 ABOGA, ROSE-ANNE TACLOYAN
6 ABORQUEZ, TIMOTHY JASON CINCO
7 ABUTON, FRANZ RAYELA
8 ACBANG, ALONA JEAN HALLARE
9 ACUPAN, LENY PALSARIO
10 ADIWANG, JEFFREY LOWELL TAGLE
11 ADVINCULA, GLENDA ABAYAN
12 ADVINCULA, MARY JOY SUDARIO
13 AGCAOILI, NICOLE ANGELA AGUSTIN
14 AGNAS, JR NELSON SALCEDO
15 AGUILAR, MYLENE MARASIGAN
16 AJOS, ELLA AIRA GEN ALIÑAS
17 ALANG, BAILYN GUIALANI
18 ALAYON, HANNAH PALOMAR
19 ALBARILLO, MARIE JEAN MANONDO
20 ALCANTARA, AIKO MARTINEZ
21 ALCONTIN, MARIEL CABATINGAN
22 ALFECHE, CHANDA RELLON
23 ALIMOJANE, ERICKA TALAMAN
24 ALOD, HELEN MEA ELY
25 ALONDE, DENNIS CELLONA
26 ALTERA, JERIMEI AIRA MENDOZA
27 ALVARADO, CRIS MARIEL DAGASDAS
28 ALVERIO, DEANNE CELESTE ALMERIA
29 ALVERO, IVY GAY BAS
30 AMALERA, ROWENA LARIOSA
31 AMBOC, RIODELMAR GUTIERREZ
32 AMORES, FELICIDAD ANDAL
33 ANDAGAN, RHEA REGALA
34 ANDAL, CATHYRIN BACUD
35 ANDRADE, SHANE KIMBERLY ZAMBRANA
36 ANDRES, CATHLENE REYES
37 ANENIAS, NOREEN VIKTORIA DE TORRES
38 ANGOT, RUSSEL SALIPOD
39 ANICETE, ELLA MAY VIRAY
40 ANYAYAHAN, ANGEL KAYE MEDINA
41 APARIS, ARNI ALESSANDRA OMEGA
42 APARIS, ARNI ALESSIA OMEGA
43 AQUIL, ASNIMAH SAMAD
44 AQUINO, ANDREA LAEI SANCHEZ
45 AQUINO, ARVIN JASON AGUILAR
46 AQUINO, JANREY DATA
47 AQUINO, STELLA THERESA PAROHINOG
48 ARANETA, AUDREY SALVOSA
49 ARESGADO, ARGIE ABEJUELA
50 ARQUERO, GRACE NEPTUN
51 ASPRER, ANTON JOSEPH
52 ATAYDE, ALOHA GRACE MANIEGO
53 AUSTRIA, ARA BELLA SANTOS
54 AUSTRIA, GWYNETH RIDDLER VILLANUEVA
55 AVERILLA, JEANE GENOVA
56 AZUR, JENNIELYN ROALES
57 BABARAN, LINO JR PAGOBO
58 BACARAMAN, ASMAIRAH LIMUG
59 BACSAIN, LAILA PABIA
60 BACUSO, JULA LOMECIO
61 BADILLO, ANABEL SACEDON
62 BAGSICAN, CHABELITA PACADALJEN
63 BAGUIOS, PROLINE PINGCALE
64 BAISA, JERLEN LESANO
65 BALINTONG, LERA MAE
66 BALLAD, PETER JOHN PERALTA
67 BANCAL, DIANA ROSE LICAYAN
68 BANDERADO, FAITH ACUESTA
69 BANDOLA, JUVELYN BUENCONSEJO
70 BANIAMEN, SITTIE JENAN GURO
71 BANSIL, DANILLEE ESTER BEATRIZ GUILLERMO
72 BARDON, FRANLOU GENTERONE
73 BARNESO, JOYCE MIA HAMPAC
74 BARTE, GABRIELLE SAMOY
75 BARTOLOME, JOWELLA MIRANDA
76 BASE, HANNAH LEAN BILOLO
77 BASUL, JOHN ZECHARIAH TENDENCIA
78 BAUTISTA, JULIE ANN CUADRO
79 BAUTISTA, MARIA APRIL DIMAILIG
80 BAUTISTA, ROVELYN PRECIOUS LAFORGA
81 BAWIGA, ZHENVYEV ROSS DE VERA
82 BAY, CHRISTINE PLATERO
83 BAYOG, MARY JUNE CALMA
84 BELINO, JELYN TIYAY
85 BELIT, LOVELY PAGNAS
86 BELLEZA, MARY ANN GABRIELLE DE LEON
87 BENTULA, JANS JEROME CASUELA
88 BERGONIO, CHINEE LOIS
89 BERMUDO, MARIA ANGELICA
90 BERNARDINO, ALYSSA CIMANES
91 BERNARDINO, GRACE PANALIGAN
92 BIRCO, CHRISTAL NICOLE HUBILLA
93 BOJA, EDITHA ALCAUSIN
94 BOMBASI, RINA SALE
95 BOSE, SYRELLE JOY VILLARMA
96 BRAZIL, MARIA MERA PEDRANO
97 BRUN, CECILE QUINTANA
98 BUAMA, SOPHIA CATHERINE GUTIERREZ
99 BUGAY, GRACEL FLORES
100 BURCAO, JETHRO DAN NADNASAN
101 CABANGAL, KENNETH SABIDALAS
102 CABARRUBIAS, MONICA BOHOL
103 CABILAN, MA. CRISELDA RAMOS
104 CABRERA, MA ROBENA BAS
105 CABURNIDA, NERILYN BASAS
106 CABUYAO, MARY JOY SOLAJES
107 CALABROSO, ROSLYN MABOLO
108 CALAGO, RIALYN EMA
109 CALARA, RASUS DIEGO MONDIA
110 CALBONERO, MICHAEL LEGARIO
111 CALDERON, JOLINA JACINTO
112 CALIAGA, MANILYN LIWAYAN
113 CALLO, DULCE AMOR TOLEDO
114 CALO, SARAH MARIE DE GUZMAN
115 CALSO, KRISTA CLYDE AUDREY CANDO
116 CALUAG, CHRISTCEL ANGELIE BAUTISTA
117 CALYA-EN, ROSELYN MAE MOLECIO
118 CAMUA, ANTHONY ZYRON SOLIMAN
119 CANDONTOL, GRACIA MAE
120 CAORONG, CINDY JANIFAH MANAMPARAN
121 CAORONG, FATMA HANIAH MANAMPARAN
122 CAPA, CREZZA JEAN LUMOGDANG
123 CAPECENIO, JOSEPHINE NELLAS
124 CARANGAN, NINA MAE ALAS
125 CARLOS, MARY ROSE PAULAR
126 CARO, MAE LANIE MIRANDA
127 CARPIANO, IVY ALFARO
128 CARTAGENA, REX VILLANUEVA
129 CASIPE, DIANE MACUTONG
130 CASTILLO, KAREN GRACE BAGNADAN
131 CASTRO, ERICA PINEDA
132 CATILOGO, BETH IGLOPAS
133 CAYANG, JONIEL CAMANGA
134 CAÑERO, KURT STEPHEN CAMPOSANO
135 CAÑESO, LENNON RETRETA
136 CELESTIAL, PHILIP JOHN PANES
137 CELLAR, LYKA MAZO
138 CELSO, ZAMYLLE ROSS BELARO
139 CENTENO, JIELMAR DACALOS
140 CERIALES, EZZA DAWN PARDILLO
141 CHAN, JOSEPH EMMANUEL SANTOS
142 CHARIAS, APRIL ROSE
143 CO, RAVEN FLORENDO
144 CONCEPCION, CLARISSE JOY GALVEZ
145 CONTRIDAS, CAMMILLE PITOGO
146 CORDERO, KAREN JOSE
147 CORTEZ, ARIEL CRUZ
148 CORVERA, BEVERLY MAÑEBO
149 CORVERA, ELYNE JENN ARISTA
150 COSTIN, CLAIRE DIVINAGRACIA
151 COTON, ANN ELLEZE YLANAN
152 CRISTOBAL, ELLAINE MACASAET
153 CRIZALDO, CAILA JAICE BONIFACIO
154 CUARESMA, APRIL NADINE VIVIT
155 CUETO, LENIELENE JAVIER
156 CUL-LAO, ROSELLE MENDOZA
157 CURITANA, ANA LIZETTE SANTOS
158 DAGMIL, GLORY JOY ARROBANG
159 DAMASCO, ANNABELLE BORBON
160 DANGPAYAN, PERLA TOGMOY
161 DAQUIOAG, ELAINE REMUDARO
162 DAYONOS, ROLDAN RABACAL
163 DE GUIA, DANIELLE DAVE GUTIERREZ
164 DE GUIA, LIZA MIOLE
165 DE GUZMAN, ALYANNA CANDELARIA
166 DE GUZMAN, DOMINIQUE SAN JUAN
167 DE GUZMAN, KATHLEEN INGALLA
168 DE JESUS, MARK CHRISTIAN BARCELONA
169 DE LA PEÑA, CHABELITA CAPUTALAN
170 DE LEON, JOHN MARK ABE
171 DE LOS REYES, MELROSE MAQUILAN
172 DE LOS SANTOS, JOHN REYMART INAY
173 DECELO, ANGELIE ANNE BARES
174 DEGAMO, APRILLE JEANE TESORO
175 DEL ROSARIO, MONICA FRANCISCO
176 DELA CRUZ, JAMECA EGCAS
177 DELA CRUZ, RAFAEL ALLEN MATEO
178 DELA CRUZ, SHERLYN AMBER VENTURA
179 DELA PEÑA, JAMAICA EVANGELISTA
180 DELMAS, SHEDIEN PABLITO
181 DEMA-ALA, EDEN MAE DECINAL
182 DEPOSITARIO, ROWEN JOHN RODRIGUERA
183 DEYPALAN, GIYANNE BENOYO
184 DIAMPUAN, HERMIA OSOP
185 DICLAS, PRECY BALLUGING
186 DIEGO, CLAUDETTE GAY RAYMUNDO
187 DIMATULAC, LEONA GAMBOA
188 DIPASUPIL, EMELYN DALISAY
189 DIZON, HAZEL NEPTUNO
190 DOMINGO, MARIA MICAELLA CRUZ
191 DUBLA, JOHN PAUL INFANTA
192 DUGA, ANTONETTE VILLARIES
193 DUGUIL, ANALOU PACLI-AN
194 DUMAS, NANAMI MANIEGO
195 DUPA, GLAZE ANN EVANGELISTA
196 EBUE, RENATO EURECIAL
197 ECAT, IJELYN ASOY
198 EDRIS, ASNAWI CANDIA
199 ELARDO, CHRISTINE JOYCE GAMEZ
200 ENGLATIERA, WILSIE GABAYAN
201 ENOT, LILIBETH CALAGUI
202 ENRIQUEZ, REZ AN MADERAZO
203 ESCARMOSO, NICOLE CALPES
204 ESPERO, ROZE MUNAR
205 ESTILO, MA. CELESTE FRANCISCO
206 ESTOLOGA, PAUL IVAN ECHAVIA
207 ESTORBA, MYLENE DAPUSALA
208 ESTRADA, JOANNA MARIE MEJIA
209 FAJANIL, REA DAVID
210 FAJARDO, LESLIE ANN GARCIA
211 FALCULAN, RITZEL FAJUTAG
212 FANENGFENG, MARK JR. PANOKPOK
213 FECA, JUSTINE JUANICO
214 FERRERA, JONAZ EDWARD NAVARRO
215 FLORES, MARIA STELLA UY
216 FLORES, REYMON ROSEL
217 FORMALEJO, MAE FARRAH BAGACINA
218 FOY-OS, MAYNARD AMOGCAO
219 FRANCISCO, DYESA
220 FRANCISCO, NIKKO GADON
221 FRIAS, CHRISTINE MAE MOYO
222 GABA, ANGELICA SENICA
223 GADIA, RICA MAE OSEÑA
224 GALANG, VANESSA MARIE DAVID
225 GALOSO, ROMIELYN FRANCHE
226 GANCIA, SALVE JOY PANAGUITON
227 GARBO, JESSA PEPITO
228 GARCIA, JHULINA
229 GAWAD, KING ROBERT CRISOSTOMO
230 GAZO, ANGEL ROSE QUINAGORAN
231 GENEROSO, BERNISE MARIE IC LACDAO
232 GERAILLO, JOZHA BETHYLEN CAPANANG
233 GERARDO, GEROME JESS SORIANO
234 GONGORA, CHEIZL BANTA
235 GONZAGA, LYLA PILARTA
236 GONZALES, GIO MARI CELLE
237 GONZALES, MYCA ELLA HANNA LIANGCO
238 GONZALES, VAUGHN NAOMI BALBUENA
239 GRAJO, PATRICIA MAMUYAC
240 GRANADA, QIANNA PADAYAO
241 GRANADEROS, CHRISTIANNE DAVE PARAOJOG
242 GRAY, CLARK CHRISTIAN ADVINCULA
243 GREGORIO, JANE CAMILLE AMADOR
244 GRUTA, CARLA BIANCA AQUINO
245 GUANZON, ANNE NATHALIE CARBAQUIL
246 GUARDIAS, SHEILA MAE AUSTRIA
247 GUARIN, LIZA DUMDUM
248 GUEVARRA, MA. CRISTINA ANGELA
249 GUILLERMO, JANICEL LUMANSOY
250 GUITCHE, MONICA ANN CALMA
251 HALIPOT, RECHALLE-ANN RUBIO
252 HERNANDEZ, NICOLE SANTOS
253 HERRERA, VANESSA MABBORANG
254 HIGOY, JASMIN TOLENTINO
255 HUFALAR, ROLLYN BERGONIA
256 HUNAT, SHERYL RAMIREZ
257 IBAÑEZ, FLORIBEL FLORES
258 ICAONAPO, JOSEPH GARGANERA
259 IGNAS, CHRISTINA LYN NABUS
260 ILAW, RIAN ANDREI NATIVIDAD
261 INDORTE, MARK AICEZEN BIGORNIA
262 INSIGNE, JENNY PONTAÑELES
263 INSO, MARISA BALINTAN
264 JABAGAT, NOEMIE MATA
265 JANIOLA, CHARLOTTE JENDEL PERIDA
266 JAPITANA, ALYSA JANE DICHOSA
267 JARDINEL, MAY ABEGAIL ENCISO
268 JAVAR, MARIA DARYAN MOISES
269 JAVIER, MA. ERICA ENRIQUEZ
270 JAVIER, RONALYN GALINATO
271 JOAQUIN, NICOLE ANGELA VILLACAMPA
272 JORIGUE, PHILIP GEMINIANO
273 JOSE, JASMINE RIAN BALDOMERO
274 JUGALBOT, ROLLY JURING
275 JUMARANG, FAITH JOY AUSTRIA
276 JUNTILLA, VEJAY ABANTO
277 JUSTO, RUBY LEAH BALIAO
278 KANOY, ELVIE FE AGUSTIN
279 KESIO, CHERRY MAE SILAYAN
280 KIWENG, MARICEL LAGMAN
281 LACAMBRA, GEM BURNETH ENEQUIA
282 LACEDA, DONNA JOY DE LOS REYES
283 LACHICA, ILLINOIS FERMANEZ
284 LACSA, ANDREA GUALVA
285 LAGAN, LEAH VASQUEZ
286 LALU, MARIA CORAZON RAFAEL
287 LANGUIDO, ARVELYNN JADE MAKILING
288 LANSON, MUNAWARA ULOGAN
289 LANUZO, JONAS CALIM
290 LAOYAN, LORENZ BALIAN
291 LAPA, MAY GRACE MONTEROLA
292 LAPITAN, RAMIL MIGUEL
293 LARA, MARY JANE SARAD
294 LARAYOS, ARIANE JOY AMARILLO
295 LAROYA, ARLENE SERRANO
296 LASTIMOSA, JOHN ROBERT DE VERA
297 LEGASPI, MICHELLE LANI TABLAC
298 LIABOR, VANESSA GAY RETITA
299 LIBAR, BETHEL MANZANO
300 LIM, MARY ANN DALIGDI
301 LIMBO, SHEKYNA LOPEZ
302 LINTAN, GEMMA CELESTINO
303 LOPEZ, ELLARY JOYCE PEREZ
304 LORONO, JENNIE CAÑETE
305 LOVERES, APRIL DENISE NAVAREZ
306 LOYLOY, ROSANA BRACERO
307 LUAY, JOANNA MAE ERAYA
308 LUMBRES, MA. CHRISELLE ALFEREZ
309 LUNETA, RHEA MAPACPAC
310 LUSTRE, KINGRICK AMAR
311 MABBORANG, JAMES ROMMEL ABDOSAN
312 MABBORANG, JONA MAE FIESTA
313 MACABALLUG, ELAINE DE LEON
314 MACABANTE, CHRISTIAN KYLE ALFARO
315 MACARAIG, OFELIA GUALBERTO
316 MACASERO, ANGELICA BUHAT
317 MACATULAD, STERLING KAYE LAGMAY
318 MACURO, MA. QUENNIE ALDABON
319 MADANLO, CRISTY JANE DOGCOT
320 MAG-APAN, KAREN ANN UNILONGO
321 MAGBANUA, KENT JANE MANTUMADTAM
322 MAGCAMIT, VANESSA MAE JAVILLONAR
323 MAGNO, LIBERTY SIMEON
324 MAGTIBAY, ERICKA AMONTOS
325 MALICDEM, JOAN NICOLE BALLINAN
326 MALLILLIN, HAROLD SORIANO
327 MANALO, AERON KRIZ LUISAGA
328 MANALO, ANNA MAE HABON
329 MANANGKIL, MARYGRACE DE GUZMAN
330 MANAPAT, FRANCIS NEIL PERALTA
331 MANAYON, GALILEA CENIZA
332 MANIAGO, JHAZIEL VILLAFLOR
333 MANICAP, CZARINA ESTER ACOTANZA
334 MANIQUIZ, ERIKA BUNAG
335 MANLAPAZ, RHAZZEL DIZON
336 MANLAPIG, JOSUE GAMBOA
337 MANONGSONG, CHRISTINE JOY PANGANIBAN
338 MANUEL, CRIZALYN CARIAS
339 MANUEL, WILMA BRINGINO
340 MAPINGUEZ, ALAN JOSEPH ORDIZ
341 MAPUTI, REYNA DALOGDOG
342 MARABE, OBLIMAR LABIANO
343 MARBA, JEAMARIE AMPARO
344 MARCIANO, MARJORIE BAUTISTA
345 MARCOS, ELIJAH JOSE BONCALES
346 MARQUEZ, FLORALENE FE CABEROY
347 MARTIN, WILMA LYN BUSILAG
348 MARTINEZ, IRENE PERALTA
349 MARTIZANO, ADEN PESCADERA
350 MASCARIÑAS, ALA JEAN SUGUITAN
351 MASINADING, CATHERINE JOY LAYUPAN
352 MATURAN, JAYHAN JOY ARCILLA
353 MAYONA, JENA ISLE LAZA
354 MAZO, PATRICE DONDOYANO
355 MEDIAVILLO, LORMAINE LOPEZ
356 MEDINA, ERICKA MAE YAMBAO
357 MELENDREZ, APPLE JOY RIVERO
358 MENDEZ, JESSY LOURISH MERCADO
359 MERBAL, JEWEL ANN DE LA CRUZ
360 MIEDES, BLECELA NENIEL
361 MINA, ANGELICA ANTONIO
362 MIRAS, ALISSA JANE MANZANO
363 MIRASOL, ZHIA MAREH MEDIAVILLA
364 MODESTO, RIZA LYN ZACARIAS
365 MOLO, RENE ROSE GARCIA
366 MOLOMOLO, JENIFER SOLIVIO
367 MONES, LEIZL SULOTAN
368 MONINIO, ANGELA ZUÑIGA
369 MONTAÑEZ, RICHARD UMANGAY
370 MORENO, MARIA FRENCES LARIRIT
371 MORILLO, CYNTHIA PEREZ
372 MOROÑA, JAY BACO
373 MUNDO, CHRISTINE JOY PONCE
374 MUNSAYAC, TERRENCE JOEL DE GUZMAN
375 MURING, HAN JO NITRO
376 MUSA, MOSMIRA PADILA
377 NAMORO, RIZA PONTILLAS
378 NANA, RONALYN SIVA
379 NARDO, ALBERT JORIZ VERDADERO
380 NASOL, JOVEN RIODIQUE
381 NATANAUAN, LEIZLE PEREZ
382 NAVARRO, HERLYN ALDAYA
383 NAWIT, RISSIEN JHON CALIMLIM
384 NICOLAS, AIDAN NICOLE ROGERO
385 NIDEA, ASHLEY JAN CAMA
386 NIEGAS, JACOB EMMANUEL YAMSUAN
387 NILLAMA, LIZZA PAMAT
388 NISPEROS, RIKKI MAE NATURA
389 NODALO, AIRA OJALES
390 NOLASCO, ALLIANA DENISE ROBLE
391 NORCA, CHRISGEN NAGA
392 NUDO, RAMEL QUIÑONES
393 OBRIQUE, LOLITA DUNGGANON
394 OMAYAN, SHIELA JANE LUARES
395 OMPAD, ROLANDO BARAS
396 ONDOY, ADELEN LAMPAGO
397 ONG, JASFERN JEAN TOJONG
398 ONIS, GLYDEL JEAN MANANGQUIL
399 ORCINE, CARINA NICOLE CAYSIDO
400 ORTIZ, JOVELLE CUETO
401 OSABEL, JERNY TINDOGAN
402 PACANA, EVELYN GAVIA
403 PADUA, JONALYN GUAPIN
404 PADUA, LOVERNIE ABACAHIN
405 PAGADUAN, JOSEPH DAGUIO
406 PAGLIAWAN, GINA VELASCO
407 PAGTALUNAN, JOHN CEDRICK PAGAPULANGAN
408 PAHIMNAYAN, JOYCE REGALA
409 PAHIMNAYAN, SOFIA IRAH SALOMON
410 PAJILA, JULIOUS DE CASTRO
411 PALAD, AILYN ESCOLASTICO
412 PALMA, SHERYL MIRABALLES
413 PALOYO, JOHN CARLO QUINTO
414 PAMANI, CHRISTIAN ANCHETA
415 PANGCOGA, NAHARA AMPATUA
416 PANILAGA, JORIGLYN MONTAÑO
417 PANTALEON, ALIAH MAE ABARGOS
418 PANTIG, KIMBERLY MAE BALANLAY
419 PASCUAL, MARITONI ERICKA MACALINAO
420 PASINABO, CARLO REY GALLARMIN
421 PASTORES, JOMARIE BERNALES
422 PASTORFIDE, JOYCE PACIA
423 PATRAS, RUBY LYNE ESTEBAN
424 PELEGRINO, JERALD FUNDAL
425 PENULLAR, KYLE AVERY VILLAREAL
426 PEREZ, KLENTSHEN KAE DONESA
427 PLATA, JHON PAUL GUDOY
428 PUJOL, MARVIC LAURORA
429 PUTONG, ORLY VAN ANDRE BRITANICO
430 PUYOS, ANGEL MAE CABAHUG
431 QUICOY, AVELINE MARIE GAYONDATO
432 QUIMZON, CHRISTIAN JAMES PARPAN
433 QUIÑANOLA, CONNIE PARAHILI
434 RAMBUYON, NOVIE CLAIRE
435 RAMIREZ, JOSE MANUEL CAPISTRANO
436 RAMIREZ, MA. CELINA SOPHIA PALACIO
437 RAMOS, ANGELYN ISON
438 RAMOS, LAURA THERESE SANTIAGO
439 RAMOS, PAUL CHRISTIAN BARCELLANO
440 RANILLO, MARGELIN SANTE
441 RANJO, RICHELLE ABARQUEZ
442 REIG, JOHN PAUL CEDRICK BALINO
443 REMULTA, REGINE CONSENCINO
444 REY, ROSELANE KYLA RESUS
445 REYES, ANDREA JEAN DURIAS
446 REYES, JOHANN RAFAEL SALVACION
447 RIVA, MICHAEL ANGELO DONGGON
448 RIZALDO, ANGELICA MAE BARTOLOME
449 ROBES, LOU IVAN MANALO
450 ROLLO, SOPHIA JERSEY MARI TAMPIS
451 ROMANO, IRISH JOY SANTOS
452 RONQUILLO, JOHN LLOYD TOBIAS
453 ROQUE, MICHAEL AQUILIZAN
454 ROSAL, KRISTINE KAYE HUMARANG
455 ROSARIO, JESSE REX ALVAREZ
456 ROXAS, ALIAH YEN ASEÑIERO
457 SABANGAN, RAPHAEL EMMANUEL HERRERA
458 SACLOLO, MARITES MONTEZA
459 SAGAYNO, VICTORIO JR BAGA
460 SALDON, JHONNY BOY BADAJOS
461 SALVA, ANNE ONGAYO
462 SAMONTE, BLISSA MAE VALDEHUEZA
463 SAMSAMAN, ROSE ANN RAMOS
464 SAMSON, AIRALEEN FAJARDO
465 SAMSON, JETRHO DAVID
466 SAN JUAN, LUIJEN ONGCAY
467 SAN MARTIN, IAN ALFONSO ABILON
468 SANCHEZ, IVY MENDOZA
469 SANCHEZ, JESSA REGUDOS
470 SANCHEZ, LANCE GALEN CHAN
471 SANTOS, ALEXANDRA SIMONE DEGUITO
472 SANTOS, HANNAH BEATRICE UMADHAY
473 SANTOS, JONATHAN JONTARCIEGO
474 SANTOS, MICHAEL BIACORA
475 SARIGIDAN, FATMA UMAYESA SARIPADA
476 SARIP, FATIMAH-RANIYAH PASAGI
477 SARMIENTO, CHARIZ LIBARIO
478 SARMIENTO, LORDY ANNE MENDOZA
479 SENSIS, LOIDA DINQUE
480 SEPADA, CHRISTIAN MEJOS
481 SEPADA, JANETH RAMOS
482 SIBAYAN, KRYSTAL ANNE PONIO
483 SIEGA, JOECHUA SURIO
484 SIMBULAN, ARVIE JOHN BAÑES
485 SINAJONON, LYNE VIANNIE LACABA
486 SINDAC, YZZABELLE NIA
487 SISTOZA, LARA MAE MATEO
488 SOBERANO, RHEA DEMAVIVAS
489 SOLANO, LEMUEL CAPULONG
490 SOLTES, SARAH JANE CEPIDA
491 SORETES, EDWIN JR GUARDIAS
492 SORIANO, MARRY JAHZIEL BAGON
493 SORIANO, SHARMAINE VALDEZ
494 SOTELO, MARICON AGYAPAS
495 SUAISO, IVY AGUILAR
496 SUALOG, FRANCIS JEROME GADOY
497 SUGANOB, JULIUS VALENCIA
498 SULIT, GEANNE BERILA
499 SUPETRAN, JOHN ANGELO DELA CRUZ
500 SURIAGA, CJ NICOLE
501 SURIO, NICHOLAI JENSEN HERNANDEZ
502 SUSAYA, MARIAN ADLAON
503 TAALA, LYKA RAMOS
504 TABORDA, DEXYRELLE RELLES
505 TABULA, CHRISSA MAE PAMA
506 TABULOC, ROCEL JEAN TANO
507 TACLOBOS, CATHERINE GARZON
508 TAD-O, NERISSA PILE
509 TAGADAN, MARIEL BADAL
510 TAGAILO, MARIA DEBORAH PAGAPONG
511 TAJALE, RACHEL ALPAS
512 TALABON, JOHN MARK ALBAY
513 TALAMAN, JELLA JAY EMOLAGA
514 TAMAYO, VANESSA ZERNA
515 TANDAAN, DIANA ROSE PITALBO
516 TANGA-AN, RIZA BUGTO
517 TEMKANG, ANGIE DELA PEÑA
518 TENORIO, MARY ANN CANAVERAL
519 TENORIO, RISELLE MANZO
520 TINAMISAN, MARK ANTHONY ESCABILLA
521 TIPANERO, YHANEZA MALAPO
522 TOLEDANO, HENRY LEEN AGUIRRE
523 TOLENTINO, JHIEO JOSEPH BANAAG
524 TOMAS, HILEE MIGUEL
525 TONIC, AMOR MANALO
526 TORRES, ALYSSA CASSANDRA CABRAL
527 TORRES, SOPHIA ANGELA MAE RAYPAN
528 TRINCHERA, SARAH JANE LACABA
529 TUBOG, MARIA ARLITA THERESE AYO
530 UBALDO, JHAIREN KHAY VILLANUEVA
531 USMAN, HANABAI BUALAN
532 VARGAS, GELIZA MAE MERCENE
533 VERDAN, MAIDA GRACE DELOS SANTOS
534 VICTORIA, MARIE NICOLE RUBIANO
535 VILLALUZ, MARY JOY DALAN
536 VILLAN, KIMBERLY AREOLA
537 VILLANUEVA, AILEEN MANALO
538 VILLANUEVA, JEDIDIAH CRUZ
539 VILLENA, ELLAINE FAYE TABELON
540 VILLOCINO, MIKAELA ELLEN MAE BARILLO
541 VILORIA, VANESSA QUINTO
542 VINCE, MARIEL MANLANAT
543 VINZON, RODORA SORIANO
544 VISMANOS, NICOLE EDFLO BURDEOS
545 VITA, ERVIN JAMES SEVERA
546 VIÑA, ANNABEL ABUENI
547 VIÑARTA, MARK JOSEPH SANTIAGO
548 WAGA, MEIRY JOY CASTRO
549 WANGON, FIALEN ALCAIN
550 WENCESLAO, ALMARIE BAYLO
551 YAP, PATRICIA LORAYNE ESTAREJA
552 YONGCO, JEVIE BLANCO
553 YULIP, ALMA ANDRES
554 ZAPANTA, DANIELLE THERESE MALITAO
555 ZARCENO, MARY JANE MACASA
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