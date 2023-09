Electrical Engineers Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,218 out of 3,945 passed the Registered Electrical Engineers Licensure Examination and 800 out of 1,490 passed the Registered Master Electricians Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Oriental Mindoro, Pagadian, Palawan, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2023.

The members of the Board of Electrical Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Francis V. Mapile, Chairman and Engr. Jaime V. Mendoza, Member.

Roll of Successful Examinees in the Registered Electrical Engineers Licensure Examination held on September 2 and 3, 2023. Released on September 8, 2023

Seq. No. N a m e

1 ABAD, ZAIDA TUN NIZA DIGA

2 ABALOS, MARCUZ VINCENT ROMERO

3 ABANES, CEDRIX JAMES REA

4 ABANID, REYGEM LUCES

5 ABEJON, JOHN XYRUS SIBAL

6 ABELGAS, PAULINE JANE CESISTA

7 ABELLA, DENISE DHANICA COMENDADOR

8 ABELLA, JETHRO ELAD

9 ABELLA, LYRA JANE HULGUIN

10 ABELLON, KEITH DAVID ORRIESGA

11 ABENES, JAN AUGUSTINE SAGUN

12 ABO, VINCENT EDWIN ROSAL

13 ABONALLA, JACQUES CAÑA

14 ABUAN, LEOMAR UMIL

15 ACABA, JOSHUA REY ANGELO DEL ROSARIO

16 ACEBES, JANE YVONNE GALORIO

17 ACERDEN, ADRIAN PAUL LAGERA

18 ACILO, DIANA ROSE CABELLO

19 ACOBA, REYNALDO JR. AGUILAR

20 ACOSTA, JOHN KENETH PAGADUAN

21 ACOSTA, PATRICK ESPUELAS

22 ADRIANO, JENNY ROSE SETUBAL

23 ADZUARA, CHRISTIAN JAY ANTONIO

24 AFABLE, ANTHONY BECINA

25 AGACER, ALLAN JR. RENON

26 AGAS, LOUIS PAULO TABIGUE

27 AGBAY, TRISSA AIZAH GAVINO

28 AGNER, ARIEL BALINTON

29 AGONIA, GERALD IVAN LANDICHO

30 AGRA, JULIO CESAR JR. LORICA

31 AGUELO, ALDREN TUMARLAS

32 AGUILAR, DARREN EDWARD CAYABAN

33 AGUITAS, RICHARD TENERO

34 AGULLANA, JULES NATHANIEL LINSAO

35 AGUSTIN, JOHN RAMIL PALAD

36 AGUSTIN, PAOULO NOELL SERVITA

37 AGUSTIN, RANIE MHAR AQUISAY

38 ALAMILLO, CHRISTIAN GARGAR

39 ALAN, JAY VAN RANUDA

40 ALAON, FERNANDO BALTAZAR

41 ALARCON, MARK JAYSON FLAVIER

42 ALBALADEJO, KENT JOMARI LARA

43 ALBARACIN, MARY QUEENLY BIANET

44 ALBOS, JOAQUIN CRUZ

45 ALCANTARA, JAMES SESISTA

46 ALCANTARA, MARK JAYRIC GAYETA

47 ALCANTARA, SEAN KYLE DIA

48 ALCANTARA, XAVIER RYAN DE MESA

49 ALCOS, JOHN MELCHOR ENRIQUEZ

50 ALEGRADO, SUMMUEL COLMO

51 ALFEROS, NICOLE JOHN

52 ALGAS, GENESIS JUN BRYANT COSTALES

53 ALGUNO, JHAKEM JUDE TIROL

54 ALIBIN, JAMES RYAN BITARA

55 ALINSUB, JEMERSON CAPE

56 ALLADO, ELIEZER NAGAL

57 ALMA, AL JETRO BARROZ

58 ALMARIO, VJORN SCOTT FRANCISCO

59 ALMOITE, NORBERT PAJARILLO

60 ALMOJENO, VINCENT PAUL TABOY

61 ALO, MARK CHLEOFORD NAMOCOT

62 ALONDRA, DESIREE BARCEBAL

63 ALOYON, DELF ENRIQ EBON

64 ALTAR, ANDREI MELICOR

65 ALVAR, KIM NOWELL CLERIGO

66 ALVAREZ, CARL BRYAN CAHILIG

67 AMAGNA, ERGEL JOHN MATA

68 AMAYA, JAYVEE VELARDE

69 AMINTAO, NAIM RIGARO

70 AMPOSTA, RENZ JOHN FELICIANO

71 ANCIADO, CHIARA MAE REYES

72 ANDAL, JISELLE ANN MUNDALA

73 ANDAL, RONALD CHRISTIAN AUSTRIA

74 ANDRADA, MARRY JOY BUSTILLOS

75 ANG, JOHN DOMINIC MEJIA

76 ANGELES, SARAH GASPAR

77 ANTIVEROS, LOVELYN CATAPANG

78 ANTOFINA, MARK GAGARINO

79 ANTONIO, DENVER JAVIER

80 ANTONIO, JE-ANNE KERLYN GONZALES

81 APARRI, DIANNE EZIEL ANDO

82 APIGO, JOANNA BORJA

83 APOSTOL, JAYMARK SEATRIS

84 AQUIATAN, FRODUARD ANDALLE REVILLA

85 AQUINO, DENNIS MOLINA

86 AQUINO, MARCO SABAYBAY

87 ARELLA, MARK ZALDY DACANAY

88 ARENGA, GENECA CHUNLI APIADO

89 ARES, KARL MICHAEL AMARAN

90 ARGAME, GERRIEL JOHN MERCADO

91 ARIMADO, DOREMON ESTABILLO

92 ARMA, NOMER ANA

93 ARNALDO, IAN GABRIEL GESMUNDO

94 ARPON, ROMNICK ANDRADA

95 ARQUERO, ARVIE JAY TERNIDA

96 ARRIATE, SEAN CARLO FLORES

97 ARTILLAGA, MARTY GALAZAN

98 ASERCION, BRYAN MATTHEW TRIPULCA

99 ASI, RICA MAE BALMES

100 ASIS, JOEL JR RAFER

101 ASONG, JUSTIN GLEN MESIAS

102 ASUNCION, AL FRANCIS FUENTES

103 ATALAD, ASHRAF ALIUDIN

104 ATIENZA, ANDREI DOMINIC TARIGA

105 ATIENZA, MARICEL DURANTE

106 ATTABAN, ELIAS JR. ASINO

107 AUMAN, CARL HENDRYK TALISAYAN

108 AUSTERO, TRIXIE ANN GUMILID

109 AUTIDA, ALISTAIRE ANDREW CORDERO

110 AVELLANA, HYRAM MAALA

111 AVENILLA, DAVID MARK LAVIÑA

112 AYING, KENT ROYD NESNIA

113 AYSON, LESTER VALDEZ

114 AZCUETA, JOSE MYCO TE

115 AZUCENA, JAN IDDO OCHO

116 AÑANA, JESS LOUIS TORREON

117 BAAY, RYAN DEXTER VALE

118 BABATLA, JONATHAN LAPRODES

119 BACOL, LEMZ BENEDICT CATERIAL

120 BACOMO, RAFAEL REYES

121 BACUDO, GREG PAUL SALMOREN

122 BACULNA, MILLIARD PACAÑOT

123 BACULO, REYNALDO JR UYAO

124 BADURIA, PRINCESS AMOR NOLYAS

125 BAG-AO, GIAN RESTER DAQUIS

126 BAGARES, JAYVEE VILLAFLOR

127 BAGRO, JESRY PAUL DAGUS

128 BAGTAS, ROBBY MARC DELA CRUZ

129 BALANAY, NIMROD BAGAS

130 BALANZA, RACHEL ANNE LAZONA

131 BALAZON, JOHNPOL MENDOZA

132 BALBIS, JOSHUA LEMAR ROSALES

133 BALBUENA, KRISTEL MAE SUMAGANDAY

134 BALDIVICIO, JOSHUA RAZON

135 BALDOS, RALPH ANGELOU

136 BALINGAO, SANDHEL MARKC ANGOLUAN

137 BALIWAG, JOHN PIOLO ROXAS

138 BALLENER, HEYWARK FRANK CLOMA

139 BALLESTEROS, JOSHUA ECLEVIA

140 BALMEO, AURELIO JR ALBINO

141 BALOIS, VIA ALTHEA

142 BALQUIN, KRIZEL ERN GONZALES

143 BALUYOT, MA. ANGELIKA MANALAYSAY

144 BANA, CRISTIAN LAR ANCIADO

145 BANDILLA, PATRICK AARON LATHROP

146 BANGAYAN, RAYMARK VINCE TAGUINOD

147 BANGLIG, NICO JUNAS

148 BANTAYAN, IVAHN MACAPAZ

149 BANTILLO, ZYTH AURE

150 BANTUGAN, CHRISTAN ALRHEN ARCALA

151 BANZON, JOSE RONNIE II AUSTRIA

152 BARAGO, CRISTINA GUZMAN

153 BARBACENA, LLOYD JOHN SALINAS

154 BARBACHANO, VENJO ASPURIA

155 BARRATO, JOANA LYN PALOMO

156 BARRIENTOS, NICHOLAS DIEG ALONZO

157 BARROCAMO, EUNICE CHRISTINE DARIAGAN

158 BASA, JOHN CHRISTOPHER DOFREDO

159 BASE, REYMUND JAY FUENTES

160 BASILISCO, KENT PHILIP ALVAREZ

161 BASIT, ALEXIS JUDE VELASQUEZ

162 BASTILLADOR, AISON CENAS

163 BASTO, ROMANO JR PORTUGAL

164 BASTO, WENCY PEREA

165 BASULGAN, RAYMOND GRACILLA

166 BATALLER, HANNA MAE MAGNO

167 BATTAD, ROBIN JAY BALMES

168 BAUTISTA, CHRISTIAN DELOS REYES

169 BAUTISTA, JERRICHO DISU

170 BAUTISTA, LOYD BYRON CAPARROS

171 BAUTISTA, VANESSA IDANAN

172 BEBITA, HENRY MAR BIGCAS

173 BEDUA, LYDEN CAROL EBALAN

174 BELO, JEFFERSON PASCUA

175 BENTILLO, GEROME JIMENEZ

176 BERCES, ARNOLD DANZEL LONTOC

177 BERGOLA, KATHLEEN MAE MAGNO

178 BERNABE, RALPH AGUSTIN SANCHEZ

179 BERNAL, VALENTIN TUBIERA

180 BERNARDO, AL BRIAN OCAMPO

181 BERNARDO, IVAN CLAUDE CRUZ

182 BERNARDO, LOUIE IGNACIO

183 BERNARDO, VINCE CARTER

184 BIAZON, WOODGEN JR ROQUE

185 BIERNEZA, ALEXANDER RAY CAMAYRA

186 BILLONES, RODRINER CASUGBO

187 BINARAO, JUNRICH ORONG

188 BISCOCHO, PRINCE JOWEN BELANIO

189 BITOY, LORENZ LOYD RADORES

190 BLANCO, FRANCISCO JR. CASTRO

191 BOLALIN, FERDINAND JAMES SORIA

192 BOLANTE, JANVILVE BAUSO

193 BOLIVER, MARC ARVIN MASAKAYAN

194 BONGO, DANIEL PANTILGAN

195 BONGON, JOHN FRANCIS BORON

196 BONILLA, NICO DUMELOD

197 BONITA, IVAN LLOYD DEMASU-AY

198 BRUCE, RYAN ADAYA

199 BUAG, JERECHO MAGTIBAY

200 BUAN, RENNIER MANUEL

201 BUERANO, APRIL ROSE SANCHEZ

202 BUGTONG, ANDREI KIEFER TAGTAG

203 BUHANGIN, RAFFY DEQUIT

204 BUISEL, DANIEL AGUDONG

205 BULADACO, CHRIS DANIEL VILLARAN

206 BULANHAGUI, JOHN DAVEN SANCHEZ

207 BULAONG, VINCE NUNKI PULUMBARIT

208 BULAUITAN, CATHLEEN PERALTA

209 BUMANGLAG, KEVIN TOMAS

210 BURGOS, EDONNA MENDOZA

211 BURGOS, LIEMUEL DEYNN TANKIAMCO

212 BUYAN, JHON REY ESTILLORE

213 BUYCO, JAMES PHILLIP LLAMAS

214 CAASI, JAYSON BRYAN GEMENTIZA

215 CAAYA, DARWIN JR MIRANDA

216 CABALIT, CHRISTIAN KAYE PEREZ

217 CABARDO, VHON ALBERT TANEO

218 CABAÑELEZ, MELJAY OLIVAR

219 CABILADAS, RUSSELL DAVAO

220 CABRERA, FLORENCE CHRISTIAN ACOSTA

221 CABRERA, PAOLO DINO BONIFACIO

222 CABULOY, JEI BENSON

223 CABUSAO, SYRENCE SUBELLANO

224 CACALDA, JEFFERSON JASTILLANA

225 CACAPIT, MANUEL JOSHUA JR SUTO

226 CAGAS, KENNETH LACAR

227 CAGUIOA, VINCENT LARIZA

228 CAITUM, NICOLE BANG

229 CALAYAG, PRINCE JESTY DELA CRUZ

230 CALERIO, NIKKO FLORENDO

231 CALINGASAN, JOHN PAUL LOPEZ

232 CALINISAN, GODCEL RANQUE

233 CALISE, HENZ VERGEL VERSOZA

234 CALOSOR, ALLAN JADE LEGASPI

235 CALUNOD, JEREMY ROSALES

236 CALZADO, KARTNEL ROJAS

237 CAMACHO, JOHN MAURICE MACEDONIO

238 CAMALEJA, JOSHUA GENEVEO

239 CAMPOS, BOBBY LAZA

240 CAMUS, GERALD ALIM

241 CANABE, LEIMART CORESES

242 CANACIO, ALLEEN VINCENT MILLOREN

243 CANDA, KENROI GABRIEL REYES

244 CANENCIA, JENNLENE LOZARES

245 CANILLO, RAMIL CABARRUBIAS

246 CANLAS, THOMAS JAMES LAPUZ

247 CANO, ROMEO JR. DE LOS SANTOS

248 CAPANGPANGAN, CARL CHRISTIAN VILLASICA

249 CAPILLO, DAVE GAMO

250 CAPINPIN, JEDIDIAH ABELLERA

251 CARAANG, JOHN CARLO IBAÑEZ

252 CARAIG, MICHELLE IRA BAON

253 CARAS, REVIE RIVERA

254 CARCEDO, HONORATZ VITAL

255 CARILLO, BABIELYN SONSONA

256 CAROLINO, LOVELY ROSE MAULLON

257 CARPIO, BERNARD ALLAN RUGA

258 CARRIEDO, QUENNIE ABAÑO

259 CARUBIO, SHEKYNA PANGANIBAN

260 CASAMAYOR, IAN GABRIEL SIMORIO

261 CASESERANO, DANETH DELIMA

262 CASILA, RICH ONEIL JIMENEZ

263 CASILANG, DARRYL GWENN VELASCO

264 CASILLANO, ROLLY MARK ROCA

265 CASIPIT, HAROLD MONILAR

266 CASPILLO, EMMANUEL CANONOY

267 CASTAÑEDA, JOHN RAPHAEL BERNABEO

268 CASTILLO, DIOSELLE PATANI

269 CASTILLO, LAURICE MARANAN

270 CASTILLON, JOHN YVES BUENAFLOR

271 CASTRO, RHEY MARK OLIVER

272 CATANE, CLINT BAGUIO

273 CATAP, AUSTIN LLOYD CABANETE

274 CATUIRAN, JESSIE UDANI

275 CAUSIN, GASPAR STEPHEN JR BONIEL

276 CAYETANO, MARIAN ALLYSSA SOLARES

277 CAÑADA, CARL JAY CONSUL

278 CAÑAZARES, JACOB LIBRADO

279 CAÑEDA, MATTHEW ANGELO BACALSO

280 CAÑEDO, JAZZ BENEDICK MAGBANUA

281 CAÑO, PETER ALDEN CEMITARA

282 CELMAR, GEMMAR DEMAKILING

283 CEMINE, ALJOHN RAGAS

284 CENA, PHOEBE KATES BICO

285 CERENO, JULIUS CUERDO

286 CERIA, POCHOLO MIGUEL SANTOS

287 CERILLA, ANGIELYN LEGADA

288 CERVANTES, AARON JOSHUA ESTORGIO

289 CHEN, JONAS WENLEN SALMO

290 CHIUCO, ALDRIAN BORBON

291 CHUA, CARL JORDAN ATENDIDO

292 CHUA, MIGUEL IGNACIO LAJOT

293 CHUMACERA, TIMOTHY JOSEPH FANDIALAN

294 CIMANES, MERVIN MANALANG

295 CINCO, EDWIN ANTHONY COLINARES

296 CIPRIANO, JAY ANNE TORRES

297 CIPRIANO, MABEL SILAYAN

298 CLEOFE, CHARLIE

299 CO, MILLARD BRYLE BAGOS

300 COLALJO, CLINT JADE BARICUATRO

301 COLANGGO, JIMBOY OMAQUE

302 COLLARIN, TIMOTHY OCAMPO

303 COLLE, HALDELYN PONDOLANAN

304 COLOBONG, ANTONIO JR. ESTACIO

305 COLOMA, SEAN ALLAN LAYADOR

306 COMEDIDO, JAKE ARPON

307 CONCEJO, STEVEN AMOROSO

308 CONCEPCION, IAN CHRISTOPHER PASCUAL

309 CONDECIDO, JULIUS EDWARD MARIANO

310 CONSTANTINO, NICOLE CRUZ

311 CORONEL, RENCEL MAÑOZA

312 CORPUS, JOHN ISRAEL ORDELES

313 CORPUZ, ANGELO MAULEON

314 CORPUZ, JHED MERVIN ADARBE

315 CORPUZ, JOHN MICHAEL DIÑOSO

316 CORPUZ, MARK KELLY RUPA

317 CORPUZ, ROJAN MARIANO

318 CORRALEJO, DANDY CASALJAY

319 CORRE, JOHN REX JAVIER

320 CORREA, ASHLEY GONZALES

321 CORTEJOS, FRANCHETTE MIRZI LINGATONG

322 CORTES, CARLO MANUEL HINANG

323 CORTEZ, JAKE MICHAEL SALAVERIA

324 CORTEZ, JUSTINE RONALD REYES

325 COTARA, JHON CLOYD ANTONIO

326 CRISOSTOMO, RUSSELE SALUNGA

327 CRUDA, ANGELO SANTIAGO

328 CRUZ, ALLISON BUGAYONG

329 CRUZ, FLORENCE LONGABILA

330 CRUZ, PRINCE IAN FRANCISCO

331 CRUZ, RACIE ENEL SANTIAGO

332 CUENTO, JAN CURT ROMERO

333 CUESTAS, CHRISTINE JOY GICALE

334 CUETO, VON PHILIP JULIUZ CANES

335 CUEVAS, CHRISTOPHER FERNANDEZ

336 CUI, YLLENA KOLL (WEN-YING) AMANTE

337 CUNANAN, ROY BABILONIA

338 DABI, DAVE YUAN HERRERA

339 DACUA, JAMES SAJULGA

340 DAGATAN, PSYCHE LAINE BUGAS

341 DALAY, JOHN RYAN CABUNTAS

342 DARIA, JOMAR CABANIT

343 DATO-ON, MARVIN JR. CARPESO

344 DAYA, AMIEL LEAL

345 DE BELEN, LUISA MARIE ENRIQUEZ

346 DE CASTRO, CHESTER SYRILL JUMAQUIO

347 DE GUZMAN, JEFFREY DANTES

348 DE GUZMAN, JOHN KENNETH ALEGRE

349 DE GUZMAN, JUSTIN DEIL FRANCISCO

350 DE GUZMAN, LESTER RAVAGO

351 DE GUZMAN, MIGUEL ADRIENE GARGANTA

352 DE JUAN, VINCENT DANUYA

353 DE LA CRUZ, ROBERTO JR ACOSTA

354 DE LA ROSA, RODJOHN BERNIEL BAJADO

355 DE LARA, SHAIRA FAE TAÑECA

356 DE LEON, ALLAN PATINIO

357 DE LEON, JUSTMHINE KAYE MATALOG

358 DE LUNA, LHEI ANNE RAMOS

359 DE SILVA, ARLIE JAMES OLIVERA

360 DE SOZA, BRIAN CASTILLONES

361 DE TORRES, MICCA ELLA MATIBAG

362 DECENA, CRISSLE DAVE HONORIO

363 DEIPARINE, JANNIEL

364 DELA CALZADA, CLYDE RICARE

365 DELA CRUZ, DJASTINE JHON NARDO

366 DELA CRUZ, JERI MILL PALAGANAS

367 DELA CRUZ, JHUNALYN CABRAL

368 DELA CRUZ, JOHN FERNAN SALAZAR

369 DELA CRUZ, LAWRENCE COSIO

370 DELA FUENTE, CHRISTIAN EGAÑA

371 DELA PEÑA, MICHAEL AGUILAN

372 DELIVIOS, LANCE ALBERT SAUSA

373 DELOS REYES, JOSH RIANDO PERILLA

374 DELOS REYES, SIEGFRED IVAN MORIN

375 DELOS SANTOS, DENZEL TIMOTEO

376 DELOS SANTOS, RENZ JONELL PIÑON

377 DELOSO, PHILLYP KHAN OLAYAN

378 DEQUITO, IAN FRITZ TRIAS

379 DEQUIÑA, JOESHUA REGUYAL

380 DESIDERIO, MARC RODGER MARCELO

381 DETABLAN, ANNA MARIELLA LOZADA

382 DIANO, KLINT BALLARTA

383 DIAZ, BRYAN SIM

384 DIAZ, CHRISTIAN ALINDAJAO

385 DIAZ, RONALD JAMES BORCILO

386 DICIPULO, XAREX DIAZ

387 DIEZMO, JOHN JHUDIEL INDIAS

388 DIGNOS, JERALD VERSALES

389 DIMAANDAL, DOLAND RAMOS

390 DIMASINDIL, HALIM SOLAIMAN

391 DIONA, ARJAY ACLAN

392 DIONALDO, CYRA JADE VILLAHERMOSA

393 DIONISIO, JOHN MARK BALMELERO

394 DIVERA, LADIV ANDRE` LENDIO

395 DIZON, JAMES ALMONTE

396 DIÑO, MARIA SOFIA MANUNGAY

397 DOCUTAN, DWAINE CHRISTIAN ACLAN

398 DOLOR, MM RAIANNE ANGELA ABU

399 DOMALAON, KATRINA ANGELA REYES

400 DOMDOM, ROSECHEL MARIE DESTAJO

401 DOMINGO, CHRIS LEINARD MILAN

402 DOMINGO, KARL LESTER SOBERANO

403 DOMINGO, MARK LESTER TORRES

404 DONGETO, NITYANANDA DAVE CORDERO

405 DONOGA, JAY CLORES

406 DREU, CARLO JOSE DULPINA

407 DUCUSIN, HAZEL MHAY PULIDO

408 DULAY, LAURENCE CATUSALEM

409 DULAY, LYRA JOY ALOOT

410 DULDULAO, RYAN GABRIEL TAMONDONG

411 DUMO, EARL MATHEW ACAS

412 DUNGO, EARL LUIS TORRES

413 DUNGO, JALEN ZAC MERLE

414 EBIDO, CHARLENE MAE JACOB

415 EBIO, JASON NOLASCO

416 EBONES, DEN CHRISTOPHER ABEJERO

417 ECHAVARRIA, HART JAMES AQUINO

418 EDJEC, ALTHEA JAYANE CORBITA

419 EFONDO, EMER MAIGUE

420 EGALLA, ALFRED JUDE CARIÑO

421 EGAÑA, JERICHO ABERTE

422 EGIPTO, JASPER KIM TAYAN

423 EJE, CATHRENE CLAVERIA

424 ELAMPARO, ALMERA FLORES

425 ELAMPARO, VAIJAE EJERCITO

426 ELAYBA, TOBY RYAN ECLARINAL

427 ELESORIO, ELSAM MALOLOY-ON

428 ELY, CHRISTIAN DONCILLO

429 EMPIZO, SEAN ERNEST SALVADOR

430 ENAJE, NICO ESPARRAGO

431 ENDOZO, JOSHUA PERINO

432 ENRIQUEZ, MICAH ANGELIE ESGUERRA

433 ENRIQUEZ, PETE CHOLO CAYANGCANG

434 ERFE, JOHN PAUL AZUCENA

435 ERUM, SOPHIA LOREN NAVARRO

436 ESBIETO, PELAGIO JR ESPILLO

437 ESCALADA, JONAS ANDREW TUSIL

438 ESCANER, NESTY JAMES PAGUNSAN

439 ESEO, JOSEPH ALVAREZ

440 ESPARAGUERA, JOMAR DOMINGO

441 ESPINO, MARSIS DENIEL REYES

442 ESPINOLA, DENZEL RAE SELPA

443 ESPINOSA, KURT JAYSON ALMOETE

444 ESPIRITU, ACE FRANCOIS CASTILLO

445 ESPIRITU, JELISHA CABALI

446 ESPLANA, CHRISTOPHER

447 ESTANQUE, EXELL RENN IGNACIO

448 ESTERON, ANDREW YOLORES

449 ESTO, GERALD JAMES AGAD

450 ESTRADA, DENBERT BORERO

451 ESTRELLA, REYNOLD BABAGAY

452 ESTUARIA, IAN LAURENCE ANTES

453 EUMAGUE, BERNARD LUIS LOREÑO

454 FAALAM, ZYMON BELTRAN

455 FABRO, JERALD PINCA

456 FABROADA, REX REYNOSO

457 FABROADA, RON REYNOSO

458 FACTUAR, ARVIN DAVE BALDEMOR

459 FADALLAN, KENT BYRON FAMILARA

460 FALO, CHELSEA ANN FETALVERO

461 FAMILARA, FRITZ TAN

462 FAMORCAN, LEOVIE NILE FALLARCUNA

463 FANTILANAN, SHANAIA BETITA

464 FAURILLO, ANTHONY MEL ABELLA

465 FELICIANO, PAULO BOGNOT

466 FERNANDO, DOMINIQUE CARILO

467 FERNANDO, JETHRO DATUIN

468 FERRARIS, GERLUN DABI

469 FERRER, FRANZ JOSEPH VALERIO

470 FETALVERO, LOWELL RAY FANER

471 FIETAS, CHRISTIAN JOSEPH FABABEIR

472 FIRME, JUSTIN AARON SOLAS

473 FLORES, JOHN PAUL GABINETE

474 FLORES, LAWRENCE GARCIA

475 FLORES, MARK CHRISTIAN MAULEON

476 FLORES, SABRINA AMANDA MADRONA

477 FOSTANES, EDWARD JOSHUA BANDOJO

478 FRANCIA, SHAINA KAYE MADRID

479 FRANCISCO, IAN RAMOS

480 FRANCISCO, RYAN LACSA

481 FRANCISCO, VON FROILAN PALMA

482 FUENTES, JAMES ABONALES

483 FUENTES, MATEO JR MABUANG

484 GABASA, KIMBERLY MOLAVIN

485 GABO, ROBIN DEREK OLARAN

486 GABUCAY, RONN ALBERT MACARANAS

487 GABUTIN, JUSTIN DALE JAVIER

488 GAERA, JOHN PHILIP MANANGAN

489 GAJO, RHECK IRISH GALUNO

490 GALANG, AIZEL JOY RONDERO

491 GALANG, FROILAN JEREMIAH ROCO

492 GALANG, MA. KYLA BERNALES

493 GALI, FLOYD CHRISTIAN ASI

494 GALIA, NEIL JUSTINE BRILLANTES

495 GALLIBU, WREN JUSTINE SARMIENTO

496 GALON, ALDREN ALACIO

497 GAMBALA, NICOLE KATHLEEN RAMIREZ

498 GAMEN, ROEL MAMAR

499 GAMUTAN, BRENT CEDRIC RACUYA

500 GANGGANGAN, JIREH MEJIA

501 GAPANGADA, JHASTER MICHAEL ARVIZO

502 GARAY, GENE FLORO LABRIGAS

503 GARCIA, DAN DREXTER ZABALA

504 GARCIA, FREDERICK JR BAUTISTA

505 GARCIA, JAMES KEVIN JIMENEZ

506 GARCIA, JEFFREY MONTEMAYOR

507 GARCIA, JUDE TARAYA

508 GARCIA, ROMAR NABOS

509 GARLAN, JOHN ADRIAN TORIO

510 GARMA, NATHANIEL LUIS

511 GASCON, SOPHIA MAE MALAQUE

512 GASTONES, ANDREI PHILIPPE LAVILLA

513 GAYA, JAYVIE ATIS

514 GECALE, ROMEL GIANAN

515 GELOTIN, ARGIE PALMERO

516 GENEROSA, VANNIE LYNNE ALEGRE

517 GERIOS, MIGUELITO PANGANIBAN

518 GERNAN, JOHN ADRIAN PAMILAR

519 GERONIMO, JOSE IAN MIGUEL RIVERO

520 GESTO, DARVIN CERVANTES

521 GIGANTE, MARCIAL III ABAYA

522 GILBER, AGAPITO JR. ESCANDOR

523 GINGCO, NHIEL DE LEON

524 GLOBIO, SEVERINO JR ACEBO

525 GODOY, RODNEY VILLANUEVA

526 GOLE CRUZ, FRANK REYNALD GREGORIO

527 GOMEZ, LEO BAYANI

528 GOMEZ, TRIXIE MAE FAELDAN

529 GONZALES, ANDREA GAIL EUGENIO

530 GONZALES, BON CARLO TEODORO

531 GONZALES, ERWIN CHARLES LALAP

532 GONZALES, HANNAH ELISA TEODORO

533 GONZALES, HAROLD NABREDA

534 GONZALES, JHUN VINCENT GURION

535 GONZALES, PIERRE PAUL URBANO

536 GONZALES, ROMEO JR DELA CRUZ

537 GOTO, BRANDYLLE DE LA CRUZ

538 GRANTOZA, MICKLE ANGELO CALIVO

539 GRAPE, CHRISTINE ABELLERA

540 GREGORIO, JESHA EVE BACOSA

541 GREGORIO, MARK IAN SABADO

542 GRIMPOLA, REX HAQUEHACA

543 GUARIN, KHYLE VINCE CELESTE

544 GUARRA, JOHN CARLO PORCINCULA

545 GUATNO, ANGEL OLY SALVADOR

546 GUEVARRA, ARJAY LOZANO

547 GUEVARRA, LINN JOSHUA PRESTON

548 GUIFAYA, WINDEL ANGEL

549 GUILLAMON, DIOSDADO III CONDRADA

550 GUILLERGAN, ALDREN GRENJIA

551 GUINHAWA, BRYAN CHRISTIAN PAGCALIWAGAN

552 GUMAHAD, VANESSA LLAMAS

553 GUMAPAC, DAVE PANGAN

554 GUMBAO, GLAZER KYETH BARGAMENTO

555 GUMOP-AS, RYAN DAVE BALDOMERO

556 GUTIERREZ, CYRIL CASTILLO

557 GUTIERREZ, JANSEN JOSHUA BENDAÑA

558 GUYA, KELVIN JAY CALAMASA

559 GUYOD, ELTHON JOHN ROSQUETA

560 GUZMAN, ADRIAN GABRIEL CARREON

561 HAGURING, GENESIS CORPUZ

562 HAILAR, MARC ERNEST FLORES

563 HALASAN, CYRIEL DAYOC

564 HANGDAAN, PRECIOUS LUMIDAO

565 HAPAYAN, RACHELLE DILLA

566 HAPITA, PATRICK FLORES

567 HAUDAR, KRISTINE HUNTARIGO

568 HAYAGAN, WOWIE SALVADOR

569 HERNAEZ, LIEZL BANAIRA

570 HERNANDEZ, CAMILLE MACATANGAY

571 HERNANDEZ, RANEN ALCARAZ

572 HERNANDEZ, REN MARTIN CARACA

573 HERRERA, ANREY JEMAR YAMBAO

574 HERRERA, JOHN BRIAN RAZAL

575 HILAMON, JOSHUA EMMANUEL REYES

576 HOMECILLO, GLEEN FORD NECOR

577 HUENDA, CHRISTIAN DEGALA

578 HUI, CAMERON BRAÑA

579 HUKMAT, ILYAS KHAN JR CASTILLA

580 IBERA, JOHN LOUIS CASTRO

581 IGCASAN, JAY JAMBOY

582 IGNACIO, AIRA KARYL BUYAO

583 IGNORO, KEVIN AGUISANDA

584 ILAO, JERIC AN

585 ILARINA, KEVIN IGNACIO

586 ILISAN, KENNY BERT BAQUIRAN

587 IMPERIAL, ANGELO CRUZ

588 INIEGO, JONAS ANGELO RASCO

589 INSO, LIBNEY DELA SERNA

590 INTIA, ANDREA BALODO

591 ISAAC, MARK ANTHONY AGUILAR

592 ISAIS, ROLAND JOSEPH PAGDANGANAN

593 JABINES, KEEN RYAN HORTELANO

594 JACINTO, JOHN JERWIN VALENZUELA

595 JAGGI, VANESSA DIPUTADO

596 JAGOLINO, BRYAN OPERIO

597 JALECO, CHARLES EDWARD ANTOLINO

598 JAMERA, DHEVIN TRIZ GUIZO

599 JAMISON, MIKHAELA JISON

600 JARDIOLIN, OLIVER JR SARDIA

601 JARING, RALPH JOSEPH SANTOS

602 JASMIN, PRINCE BEJAY

603 JAVIER, KEVIN TAMPON

604 JAVIER, MARIA CRISANTA MORDEN

605 JAVILAGON, CHARL ANTHONY MARCELLANA

606 JAVILLO, JEXTER DUGO

607 JAVINAR, ELVIELYN JOY MABALOT

608 JIMENEZ, RONALD BAILADOR

609 JIMENO, ROLDAN DUCALA

610 JORDA, ISAIAH JOHN MARI OLORVIDA

611 JUCUTAN, JOSHUA QUIMSING

612 KHO, LENARD EVAN PADILLA

613 KILAKIGA, KENNETH TUMALIUAN

614 LABONG, JAYMAR PACANZA

615 LACERNA, JOHN ROBERT DOMINIC CARA

616 LACOSTE, HAZEL RONQUILLO

617 LACSON, KENDELL GAYOSO

618 LADAGA, RICHMON VINCENT ADARLO

619 LADDARAN, MARIA ZAIRRA VEA

620 LADIA, REYNALD JOHNSON VALDEZ

621 LAGANSE, RIZALINO JR BAGUIO

622 LAGAPA, JOHN DEXTER CUBAL

623 LAGDAO, JURGEN JAN LOPEZ

624 LAGGUI, MARK CHARLIE LARIOSA

625 LAGMAN, JUHANIERENCE ANTONETTE KITAY

626 LAMELA, PAULENE KHRYSS JEN PINIG

627 LANGIT, RIZELLE SALVAN

628 LANZANAS, JASON MARCUS GUIRIBA

629 LAPASARAN, ALICIO JR MURILLO

630 LAPORE, ALLAN PAOLO MOYANO

631 LAPUZ, RIONEL JR LEGASPI

632 LASALA, ADRIAN KIT COMEROS

633 LASMARIAS, CARLO MIGUEL SALAYSAY

634 LATA, DANIEL MARCO LARANANG

635 LATORRE, ALYZA

636 LAUDENCIA, LIEZL FLORES

637 LAURETA, WILMAR ANDRES

638 LAVADIA, DANTE LORENZO COSTALES

639 LAXAMANA, JOHN EDWARD ENRIQUEZ

640 LEGASPI, NAOMI THERESE BUHAIN

641 LENON, JOHN CARLOS PINTO

642 LEONIDA, KOBE JUSTIN

643 LETRANCA, NICK JR. YOSORES

644 LEYSON, CHARLES

645 LIBRADILLA, JEANNE LIBRON

646 LIM, ALEC YANDREX BARRERA

647 LIM, JESSEN REX DANIEL LIBESTER

648 LIMBAGAN, AARON KYHR JUNTILLA

649 LIMBOY, JANE DEMATERA

650 LIMJOCO, MATTHEW CERVAS

651 LIMON, HASH RAIZEN NATIVIDAD

652 LIMOSNERO, MARVIN BONGHANOY

653 LINDO, PATRICK JAVIERTO

654 LINGA, RENZ CANOY

655 LINGUETE, LIONEL IAN MESIAS

656 LIONGSON, JOHN KENNETH GACHO

657 LIRAZAN, JOY ANNE CARCEDO

658 LLAGAS, CHARLES RAMIR CRUZ

659 LLANO, CHRISTIAN SORIANO

660 LLANTADA, V-JAY BALANSAY

661 LLANTOS, JOHN TRISTAN VALDERRAMA

662 LLAPITAN, DOMINIC DASIGAN

663 LLENA, NARDITO JR MILLANO

664 LLENO, JOSHUA BULAWAN

665 LOGRONIO, MAURICE AL JUBAHIB

666 LOGROÑO, FRANZ ESBRA

667 LOMARDA, NEIL PODADERA

668 LOMOSBOG, AISON BONAJOS

669 LOPEZ, JAYKEN BASONG

670 LOPEZ, JOHN KENNETH CARRANCEJA

671 LOPEZ, JULY ANNE MARIE LUMHOD

672 LOPEZ, VAN JACOB SAURO

673 LORENZO, MARIAN MISTICA

674 LORICA, MICHAEL DAVE COSIPE

675 LORICAN, MELVIN LAHOYLAHOY

676 LORILLA, BARON GEORGE ARELLANO

677 LOYOSEN, JHON LEE BUTENG

678 LOZADA, CAROL JANE VALLENTE

679 LOZADA, EUGENE GEROY

680 LOZANO, JERRY ROBERT BACANI

681 LOZANO, PAUL DAVID RODRIGUEZ

682 LUALHATI, VINCE EARLSON QUIJANO

683 LUBAY, RACHEL DITCHOSA

684 LUCBAN, JUBERT TACO

685 LUCENARIO, MATT XAVIER CARILLO

686 LUCERO, MARK ANTHONY GENERALAO

687 LUGPATAN, CLINT JOHN JAMISOLA

688 LUGTU, BERNARDO JR QUITO

689 LUMANLAN, IVAN HOWELL GUTIERREZ

690 LUMANTAS, REX SAUL GERALDE

691 LUMBAB, KAY BRYLE NIÑO MONTECILLO

692 LUNAS, JOHN MARC BAGCAL

693 LUTERIA, CHARLES JEXER ACAMPADO

694 LUZ, MICHAEL NILLOS

695 MACARAEG, MC JORHELL DELOS SANTOS

696 MADRID, MARK ARVIN ROBLES

697 MAGALING, ADRIAN SANTOS

698 MAGALLON, PHILIP NATHAN MABUNAY

699 MAGANA, MARJORIE AÑONUEVO

700 MAGAYANES, JOHN CARLO SENCIL

701 MAGDALUYO, SEAN DENZEL PINEDA

702 MAGDARAOG, JESTER ARIEL CAPISTRANO

703 MAGLALANG, JOMEL VALLESPIN

704 MAGLIMAS, JONIEL CABARLES

705 MAGNAYE, RENIEL PRINCE BOA

706 MAGNO, MARCO ANTONIO CAMARILLO

707 MAGPAYO, JOHN PHILLIP POLICARPIO

708 MAGPOC, CHRISTIAN TUAZON

709 MAGSINO, RAYMOND BERGUILA

710 MAGSOMBOL, MIKAELLA BAMBEE DADO

711 MAGTIZA, HANES ROBERT VELOSO

712 MAHINAY, FRANZ MIJ TEJADA

713 MAHINAY, REXON BAGONGON

714 MAJUMOT, JOSEPH EDGAR DE LA CRUZ

715 MALATA, JEREMIAH LICUDINE

716 MALBAS, NEIL PHILIP GONZALES

717 MALIG, JONEIL IVAN CAPIATO

718 MALIG, SOPHIA YSABELLE NACPIL

719 MALLARI, ROCHELLE ANN MIRANDA

720 MALLARI, ROUIEN JOY DEL CAMPO

721 MALLORCA, DANIEL JOHN JUNSAY

722 MALOLES, JOSHUA TOMAGAN

723 MALTO, ZENDRICK

724 MALUBAY, JAYLORD ECLARIN

725 MAMA, OMEMAH MAPANDI

726 MANALO, KENNETH FRANCIS LACUROM

727 MANALO, LANCELOT SERVITO

728 MANANGAN, FERNANDO JR. TABANGIN

729 MANCERA, CARLITO JR ROA

730 MANCO, JOMARI DERECHO

731 MANGAOANG, JAYPEE DANGPAYAN

732 MANGATONG, NORJANNAH KATUG

733 MANIGBAS, JUNALLYN GALAY

734 MANLIMOS, JOSIAH SHEM CABILING

735 MANTO, CERILO JR MULDEZ

736 MANTON, ROSEMARIE PANDIAN

737 MANUBAY, FELIX LEONCIO CORPUZ

738 MANUEL, JERICHO CRUZ

739 MANUEL, MANZ VILLE DAYANAN

740 MAQUI, JAYSON MACASO

741 MARABE, REY VINCENT BILAYA

742 MARALIT, MARIEL ZAFRANCO

743 MARASIGAN, GLESSEY GARCIA

744 MARASIGAN, MARY KATRINA RUPIDO

745 MARASIGAN, RYAN ILAGAN

746 MARBELLA, JAY ALISON

747 MARCOS, ARNON GRUNT TABDI

748 MARGALLO, BETHANY LAIGH DIMO

749 MARIANO, ALEXANDRA KATE SO

750 MARIANO, DARREN DAVE MANGULAD

751 MARIANO, RICHARD PLUMA

752 MARIÑAS, CRESENCIO FELINO

753 MARQUEZ, JOHN PAUL DE GUZMAN

754 MARTIN, JIM WELL MALAPIT

755 MARTINEZ, ALDRIC BENEDICK GULINAO

756 MARTINEZ, EDMAR TORREN

757 MASCARDO, STEPHANY INSONG

758 MATARO, JEAN MATTHEW ABANIEL

759 MATEL, ATOM JOLAN CRUZADO

760 MATEO, DELFIN JR. TABUCOL

761 MATEO, EARLDRIC JOSHUA DELA CRUZ

762 MATIBAG, RAMIL JR CASTRO

763 MATIVO, JONNEL SULARTE

764 MAZO, JOHN ELIJAH DAVID NOVELA

765 MELANIO, GIO DAÑAS

766 MENDOZA, JORDAN OROPESA

767 MENDOZA, REMENGTOM RAYRAY

768 MENDOZA, SAMUEL PASCUAL

769 MENGOTE, ARMANDO JR NALIC

770 MERCADO, AIRA MAE MANDIGMA

771 MERCADO, LEIF JADE NECOR

772 MERILLES, JET VINCENT SAMBO

773 MILANES, MARK ANTHONY CONTRERAS

774 MINA, VERGILIO TAN

775 MINDORO, JEROME ASPREC

776 MIRANDA, CHRISTIAN JED GOMEZ

777 MISLANG, JOMAR PRADO

778 MIÑOZA, MARVIN LABI

779 MODES, JACKIE JR. LIQUIGAN

780 MOLINA, MARVIN JR BONSOBRE

781 MOLINA, RICHARD MATTHEW LANTERNA

782 MOLINO, JAYSON TELAN

783 MOLINTAS, VOLTER CAASI

784 MONCAYO, ALLAN RETETA

785 MONJE, PAULO CUDIAMAT

786 MONTALBAN, PATRICIA ANGELICA RIEGO DE DIOS

787 MONTANA, JUSTEINE GEE JACABA

788 MONTE, JOSHUA GUTIERREZ

789 MONTEHERMOSO, TIRSO II OLITA

790 MONTEMAYOR, NATHANIEL RASPADO

791 MONTON, KEIRWIN TABORITE

792 MONTON, LOWEEN GWEEDEE BOY

793 MORALES, JOSIAH GABRIEL DELOS REYES

794 MORANTE, JIL MARK TACUBAY

795 MORASTIL, EUGINE REYNAN ALDAYA

796 MORILLO, JUNIE BANUA

797 MORTE, VINCE ALLEN FABIAN

798 MUMAR, JHOEL RUIZ

799 MUMAR, KEY HOPE AMANG

800 MUYA, VAL ALVIN EDEJER

801 NAANEP, MARY JANE ESTIOCO

802 NACES, RAYMART ASPILLAGA

803 NACION, MARK DAVE

804 NACUA, MARK LESTER LABRADOR

805 NALAGAY, ROLEN FANGONIL

806 NAMORA, ANGELICA BAYLON

807 NARAG, NATHANIEL TABIGNE

808 NARBASA, ROLEX MUTOC

809 NARCA, SEAN TIMOTY DEMASANA

810 NARVAEZ, KLIENT LINGON

811 NATATA, TIMOTHY FRANK FAVIS

812 NAVAJA, REYMAR MALANG

813 NEBRES, TRIZTAN CLYDE ONDE

814 NERIC, MARVIN DAVE CATAPANG

815 NESAS, KENNETH PAUL MARANAN

816 NICOLAS, MARK CHRISTIAN MALGAPO

817 NIEVA, KARL JUSTINE OYARDO

818 NIPAS, JOHN PAUL ONQUIT

819 NOCETE, RHEZ LOUIE ABELLA

820 NONOG, MILDRED CASTILLO

821 NOSITERA, MARC ADEL ALDAY

822 NOTARIO, JAYSON MARK ESPAÑO

823 NUCOS, LESLIE BRYAN ADAP

824 NUEVA, JONH EVELLE BERNARDO

825 OBLIGADO, MARK JOEL EPONG

826 OCAMPO, JALY JR AMPONG

827 OCAMPO, JAN ANDREW TADINA

828 OCCEÑA, ELSA CHARME PINEDA

829 OCON, KENNETH HARY SOMBILON

830 OCTAVIANO, MHEL HEIDE RAMOS

831 OGAHAYON, ERICK CABILES

832 OLAN, REYNARD MARK DIZON

833 OLAVARIO, MARVIN ACUNIN

834 OLIVA, ALECX ANDREI GANDOLLAS

835 OLIZA, MARK KENNETH DELA CRUZ

836 OLLANDA, SAM DAVID DIZON

837 OLMEDO, NIKO INOT

838 OLVARA, JOSEPH LONUEL IGNAO

839 ONG, MICHAEL ANGELO GALANG

840 ORCULLO, REIOLVI SALVADOR

841 ORETA, MARK JULIUS ESTOPACE

842 ORGANO, JORDAN BICUA

843 ORGASAN, RYAN ABRIS

844 ORIENTE, JEIZELLE ANN RESURRECCION

845 OROPEL, MAXINE DOMINIQUE RENDON

846 ORPIA, CHARLES BALMORES

847 ORQUINA, ALDRIN DIMAS

848 OSALIA, JONATHAN FACURIB

849 PABAY, PAULO SEGOVIA

850 PABLO, JERAHMEEL SANGALANG

851 PACHECO, KENNETH HERNANDEZ

852 PACLIBAR, FRANZEL YORO

853 PACTURAN, RAFAEL GERONIMO

854 PADAYHAG, ROWIN CASTILLO

855 PADILLA, ERICSON

856 PADRIQUE, ANTHONY ENDAYA

857 PADRIQUE, JOHN ENDAYA

858 PAGAR, MARK VINCENT

859 PAGCO, EDISON JR LISING

860 PAGKALIWANGAN, LOWELL ARIEL CAMINGAWAN

861 PAGLINAWAN, ERGIE DEL CASTILLO

862 PAGTALUNAN, JOSH EDWARD SACAY

863 PAINGANAN, JELLIE MAE DE LA TORRE

864 PAJARDO, MARK ANTHONY ADAVAN

865 PAKINSON, ASLIMAH BARODI

866 PALACIOS, JOHN TIM ALDEMITA

867 PALARUAN, ADRIAN PAUL AQUINO

868 PALASAN, RITZ RYAN ENTICE

869 PALMA, JAMES KYLE RANGAS

870 PALMES, JOHN KENNETH LAURON

871 PAMA, JAMES PATRICK DOLLETE

872 PANAHON, JASHUA CABRERA

873 PANALIGAN, RENZ LOUIS CEJO

874 PANANGANAN, JOHN CALEB SALAZAR

875 PANGANIBAN, PRISCA MANDIGMA

876 PANGILINAN, ALBERTO JR. MERAÑA

877 PANGILINAN, CHRISTIAN LEAL

878 PANOL, JOSHUE NOLEAL

879 PANONCIAL, EARL GERARD CAHAYAG

880 PANOTES, MIGUEL LORENZO BONSAY

881 PAPA, DAVE ENO

882 PARADELA, IMMANUEL PAEZ

883 PARADERO, JAY KESIO

884 PARAS, MARK JAYSON AQUINO

885 PARDO, JOHN CARLO BARRO

886 PARTOZA, CHEKAINA YSABEL BALBIN

887 PASADILLA, JAN ALVIN SUÑAZ

888 PASAGUE, GLENDEL JOHN BODIONGAN

889 PASAOLAN, SARIP DIAMLA

890 PASCASIO, EDRIANNE MEL INOCENTE

891 PASCUA, HARTNEL JAKE LEAL

892 PASCUA, RAVEN MADAYAG

893 PASTIDIO, RAMIL JR PABILLARAN

894 PATACSIL, KEN EMMANUEL MAGANA

895 PATILANO, EDUARDO JR. OGDAMIN

896 PAULE, JEREMY DE GRACIA

897 PAÑA, LOUELL BAHULAY

898 PED, ASHLEY RAMOS

899 PEJER, LOWIE LIQUIDO

900 PELAYO, KENT JULIUS LIMPIADA

901 PELIMER, JOMARI FRAN

902 PERADILLA, JOHN LIMUEL PEREZ

903 PERASOL, FRINCE LHESTER DIOLATA

904 PEREGRINO, TIARA ROZ AGAPITO

905 PEREZ, ARNOLD JAY GARGANERA

906 PEREZ, IAN PATRICK JANOLINO

907 PEREZ, JASPER DALE PEDOJAN

908 PEREZ, JOHN ROSS PINEDA

909 PEREZ, MARCU PAOLO SOLIS

910 PEREZ, MARVIC DALUZ

911 PEREZ, MIL CHRISTINE GAMULO

912 PEREZ, STEVEN MYLES REYES

913 PEÑAFLOR, ROSELLE JAVIER

914 PEÑARANDA, KRISTIAN JADE PARAGES

915 PIANSAY, ROWAN JOSHUA SAMPANG

916 PICARDAL, JHONA MAE PERANTE

917 PICATO, DENVER SATTY TUMAMPO

918 PILAPIL, DOMER AMPLAYO

919 PILLADO, MARIA PAULA GARCIA

920 PILLOS, BEAVER GENESIS DE GUZMAN

921 PINCIL, GIO SALAZAR

922 PINEDA, PRINCE HEINRICH SANTIAGO

923 PINGOY, ROLANDO JR INGENTE

924 PINTOR, ALLEN RICH ARETA

925 PIPO, RUSSEL RAINIER LIM

926 PISPIS, GLIXIAN NEPOMUCENO

927 PITOGO, JOVEN PANAGUITON

928 PLACIDO, AARON JOHN SEBASTIAN

929 PLATA, ROGIN BUNGCAY

930 PLATILLA, MARWIN NANALE

931 POPELO, CHRISTINE JOY BANTILLO

932 PORIS, RALPH STEPHEN ABELLANA

933 PORRAS, FREDERICK BIM PAHILAGAO

934 PORRAS, JOURDANN WYATT ERIPOL

935 PORTA, JOHN RAPHAEL PANUGA

936 POSADAS, CYRUS NANGCAS

937 PRIETO, RUDY JR PEÑAFLOR

938 PUNONGBAYAN, MARK KENNETH AYUSO

939 PUYOS, KARL TANGINAN

940 QUIBAN, KRISTINE BULATAO

941 QUIETA, KENNETH FRANZ

942 QUILILAN, JOSHUA AGUILAR

943 QUINALAGAN, HANNIE BERT DALOGDOG

944 QUITON, WINNIE ACIERTO

945 QUITONG, MHEL SULFIE DOMINGUEZ

946 QUIZON, JASPER MANALILI

947 QUIZZAGAN, JOEFFREY RAMIREZ

948 QUIÑONES, JUSTIN CARLOS SANICO

949 RAAGAS, ESTERDAN DENIE QUINTANO

950 RAFER, DARLENE CAMOÑAS

951 RAFOLS, IRELAN REY MACALLING

952 RAGAY, ROYCE MACASOHOL

953 RAGOT, PAUL ALEXIS MARQUINA

954 RAMILO, JHON PAUL CORTEZ

955 RAMIREZ, NICO WAYNE RIVERA

956 RAMITERRE, JOHN NOAH DAYAO

957 RAMONES, JERIC GABUY

958 RAMOS, DOMINIC MOCORRO

959 RAMOS, JOEY PASTOR

960 RAMOS, JOHN PHILIP FRANCISCO

961 RAMOS, LADISLAO JR NOVESTERAS

962 RAMOS, LUIS ALFONSO UNCIANGCO

963 RAMOS, MC DOWELL JOSE

964 RAMOS, REAGAN MONZON

965 RAMOS, YLVANE JECXINE AMUL

966 RAMPING, REINER TANAUAN

967 REBAMBA, ANDREW MIGUEL BANSAG

968 RECIO, KWENZLE MAE AGRAVANTE

969 RECTO, PATRICK JOHN CUNAHAP

970 REFORMINA, VINCENT KENT DIAZ

971 REGULTO, ANTHONY JUAN JUSTEEN DANGANAN

972 RELAMPAGOS, BRIAN LOUIE ENOC

973 RELATOR, JANMILE TANGKISAN

974 REMENTILLA, JOSHUA VILLAREAL

975 REMO, KIRBY JASPER YAP

976 REMODES, JONAS TORALDE

977 REVILLA, ANGELA CHRISTINE PASILAN

978 REVILLA, FRANCIS JOSEPH ALFORJA

979 REY, RHAFAEL IAN OBLIGADO

980 REYES, JOSIAN JULBERT LUBANG

981 REYES, PAUL VINCENT PANGANIBAN

982 REYES, PRINCE CALIGUIRAN

983 REYNALDO, RHENZ JOHN QUITIVES

984 RIVERA, JOVEL JEAN CASICA

985 ROBERTO, ZYRRICH MOSQUITE

986 RODRIGUEZ, CASSANDRA NICOLE ANASTACIO

987 ROFEROS, JOHN GENER ABALOS

988 ROMAGOS, MARVEN PANGANIBAN

989 ROMERO, PHILIPE BARIO

990 ROMULO, TRIXIE JOY MARTINEZ

991 RONDA, LESLY JORGE DALANGEY

992 ROQUE, GINO ESPINAS

993 ROSALES, FLORENCE JR VALEROS

994 ROXAS, JOHN LLOYD MORATA

995 RUFINO, MICO JAY BALLENAS

996 RUMBAOA, LOUISE MADRIDEO

997 SAAMONG, ACE ANTHONY CLAVIO

998 SABANGAN, KHELVIN

999 SABIDO, JOFAITH AGUILLO

1000 SABINO, JASPER IAN SADDUL

1001 SABLAN, LALAINE DE GUZMAN

1002 SABLON, JESSIE JAY ADOLACION

1003 SADIASA, ELLEN MAE GONZALES

1004 SALAO, LEIGH CLEMENT DE LEON

1005 SALAPE, MERYLL CLARISSE PINSOY

1006 SALAZAR, LYKA MAE DE CASTRO

1007 SALAZAR, MILSON JOHN SANTOS

1008 SALIBA, NICOLETTE REIN

1009 SALIBIO, STEPHEN ZYDRIC ALAY

1010 SALIGUMBA, ART VINCENT BURGOS

1011 SALINAS, JOHN LLOYD

1012 SALUBRE, ACE CABRILES

1013 SALUMBIDES, MARC AARON DELA PEÑA

1014 SALVACION, JHUSTINE JEMERINO

1015 SALVADOR, RALPH OLIVER FABRO

1016 SAMANTE, RICO RALPH MORALES

1017 SAMBAJON, JOHN PAUL ROJERO

1018 SAMPANG, DARLENE FAITH MENDOZA

1019 SAMSON, MARIE FE BATONON

1020 SAN DIEGO, LEONILO JR REYES

1021 SAN MIGUEL, PRINZE DARREN LEONCIO

1022 SANCHEZ, ARNEL BAGAY

1023 SANCHEZ, JOHN MICHAEL MALITAO

1024 SANGULINGAN, ALINUR GUTE

1025 SANTORUM, JAILE VANN JOSE

1026 SANTOS, JOHAILY ANCHINGES

1027 SANTOS, JOHN CHRISTOPHER CAMUA

1028 SAPITER, MARIA ORIELLA DE LUNA

1029 SARABIA, PETER ANDREI REYES

1030 SARATUBIAS, JAZRYL LEDRES

1031 SARINO, JHOVIN BUENAFLOR

1032 SARMIENTO, JEFF PANGAN

1033 SARMIENTO, JOHN STEPHIN URSONAL

1034 SARROL, SEAN ARCHIE ROXAS

1035 SARTE, AARON JAY CAMIGUING

1036 SEBASTIAN, IVERSON ABOY

1037 SEBASTIAN, JOHN JOSHUA MARCELO

1038 SEBASTIAN, JOHNRENN FAUSTO

1039 SEGUN, GLEN BETONIO

1040 SEMACAS, ROLANDO III SAGARIO

1041 SERATO, MARK LYNDON STA IGLESIA

1042 SERENILLA, SHAINA MAE SAWALI

1043 SERRANO, DOMINIC ANGELO ANTIVEROS

1044 SERRANO, JAN RONNICO MANLANGIT

1045 SERVOLO, RONAN

1046 SEVILLA, CRISPINO SAPA

1047 SEVILLENA, DAVE BAGTAS

1048 SIBAY, ANALITA LOR

1049 SIBAYAN, LEMAR MANGLANLAN

1050 SIBUG, DEE JAY MANALILI

1051 SIENA, ALLIAH MYRTLE MILLERA

1052 SIKAT, GABRIEL LANAQUE

1053 SILAUSO, JASPER ALABE

1054 SILVA, EDMOND LULU

1055 SILVESTRE, KURT KYAN CRUZ

1056 SIMBIT, JIMWELL CAGULADA

1057 SIMENE, JOSH ADRIEL ALCANTAR

1058 SIMEON, JOHN FRANCIS GARCINEZ

1059 SIMON, HAROLD HERRERA

1060 SINSAY, JOHN ARVIN

1061 SIRON, TRISHA IREL LUMBO

1062 SISLES, GEORGE YBAÑEZ

1063 SISON, JOREM QUITO

1064 SOBRERA, RENALYN ARGUEZA

1065 SOCO, JERWIN NENGASCA

1066 SOHN, YUTA VICTORINO

1067 SOLEJON, ALDWIN CABATINGAN

1068 SOLIVA, JOHN HYLE JOSEPH BALANDRA

1069 SOMBILON, JOHN PETER PAUL GUEVARA

1070 SORIANO, AARON JOHN DELA CRUZ

1071 SORIANO, KEENE RAE BOBADILLA

1072 SORIANO, MARK ANGELO MABASSA

1073 SORIANO, REYMARK ROSETE

1074 STA. ROSA, REY F.J BADILLA

1075 STO DOMINGO, PAULO VAILOCES

1076 STO. TOMAS, SHAIRA FRESCO

1077 SUABERON, FRANCIS JAN REYES

1078 SUAN, NHELMERCK LOZADA

1079 SUAREZ, JUNREY BANTOG

1080 SUAREZ, RIA MARCYNETH MARTIZANO

1081 SUBAYNO, BENZ DIEGO ZAYAS

1082 SUELA, RYNZ CHARL MACERO

1083 SULIT, KRISTINE JAVIER

1084 SULVEREZ, ARCHIE DELA TORRE

1085 SUMALINOG, SAMUEL ARON DESPI

1086 SUMBILLA, DAVEY JAN OPERARIO

1087 SUMERAS, ROCELIE TICZON

1088 SUMO, BENJO MORAL

1089 SURARA, JOHNA CAPISTRANO

1090 SURIGAO, ARSENIO JR LAUREA

1091 SUSADA, JEIZL MASINGUIT

1092 TABIOS, GERALD CAVIDA

1093 TACUD, JIAN CARLO GUEVARRA

1094 TACUMBA, RUSSELL ANDREI ENTERA

1095 TADLE, KURT PATANA

1096 TAGBAC, JOSHUA PAJARON

1097 TAGHAP, EDSEL JAY ORINA

1098 TAGLE, ROMMEL LOPEZ

1099 TALATTAD, ARVIN JINTALAN

1100 TALAVERA, ALLAN GERALD ALCANTARA

1101 TAMAYO, ALYSSA KRISTEL NAGASAO

1102 TAMAYO, CYRUS ARIEL SARMIENTO

1103 TAMBOONG, ANGELO TOLEDO

1104 TAN, MARVIN ENZI TAN

1105 TANEO, EVA GLORIA MELENCION

1106 TANGLAO, KHRISTIAN GIO TALAVERA

1107 TARA, DOMINIC MALAPIT

1108 TARE, CHRISTIAN REAS

1109 TARUC, JUNEFREED SINGSON

1110 TAYAO, LEANDRO ALMAZAN

1111 TEJAS, VANESSA MOJADO

1112 TERANO, SEAN CLAIRE ACABADO

1113 TERTE, PATRICIA MAE LARON

1114 TERUEL, JEROME LITERATO

1115 TESALUNA, JACE AGUILLON

1116 TESORO, PABLO JR. ANCHETA

1117 TEVES, JOROFEL ROBLES

1118 TICAR, MIGUEL RHONDEL ALBA

1119 TIMBRESA, METHUSHIELA BALDONADO

1120 TIMOTEO, ELEAZAR BAUTISTA

1121 TOLENTINO, JORGE CARLOS SANTOS

1122 TOLENTINO, PAMELA MAE MILAN

1123 TOME, CATHERINE BLANCO

1124 TOMELDEN, JOSHUA ELIJAH REGALADO

1125 TORREMOCHA, WENWEN BANTILAN

1126 TORRES, XYRA LLYZA CHIONG

1127 TRABASAS, ALIAH NICOLE VER MONTEJO

1128 TRIAMBULO, MARY MICHELLE JABIAN

1129 TSE, GOLDIE MAE YU

1130 TUBAC, EUVIJANE CAMPOLLO

1131 TUBERA, MARC RUSSELL GELUA

1132 TUMBAGA, DANICA LACHICA

1133 TUMBAGA, PAUL VINCENT HIZON

1134 TUMULAK, CHRISTIAN PAUL FACA

1135 TUPAZ, JAIRA OBILLO

1136 TURADO, ANDREI GIO BUENAVENTURA

1137 TURALLES, LEEMUEL JOHN VALLE

1138 TURINGAN, RUDYARD ANTON CRUZ

1139 UBALDO, JOHN RAFAEL LAMOSTE

1140 UMALI, DIONY HEROWEL

1141 UNABIA, EMIEL JON SUMILHIG

1142 UNGA, MOHAMMAD ABDUNUR PANGILAN

1143 URBANO, CHRISTOPER OCCIANO

1144 URSUA, ARTHURO JR PASCUA

1145 VALDEZ, AUSLIER MORTA

1146 VALDEZ, BRENDAN GLENNDALE ALCANTARA

1147 VALDEZ, JHON PHILIP RODIS

1148 VALDEZ, RODEN JAY PAGARIGAN

1149 VALE, RICO ARCIETE

1150 VALENCE, SCAVEN GEGATO

1151 VALENCIA, CHARMIE PINPIN

1152 VALENCIA, RAINER RENDELL RECIO

1153 VALERIO, CHRISTIAN JORGE BAROJA

1154 VALETE, GIO ADRIEL CARLOS

1155 VARGAS, FRANCIS DAVE VILLACRUZIS

1156 VARGAS, SHARMAINE FAITH FELICIANO

1157 VASO, CHRIS LOUIS MENDOZA

1158 VASQUEZ, JAY AMBOAN

1159 VASQUEZ, JON ANJO UMEREZ

1160 VELASCO, MARIO JR. PILARCA

1161 VELASCO, TRISTAN JULIUS DOBLE

1162 VELITARIO, JOEFFREY TORALDE

1163 VENENOSO, JASON PAUL MARABONG

1164 VERGARA, JAKE BRYAN PITPIT

1165 VICENTE, KEREN LUV SIM

1166 VICENTE, KYLE LEIGHZANDER MODESTO

1167 VICTORIA, RONALD JOHN MUNGCAL

1168 VIERNES, REY MARK MADRIAGA

1169 VILLABER, NOVEN SANCHEZ

1170 VILLACRUCIS, ANTONIO MIGUEL LASALA

1171 VILLACRUSIS, DANICA UBANA

1172 VILLAFLORES, JOHN ROSS PAYUMO

1173 VILLAFRANCA, GABRIEL PANGANIBAN

1174 VILLAMORA, EDERLIE PREPOSE

1175 VILLANUEVA, ACERIEL BARRIOS

1176 VILLANUEVA, DAVE CANCISIO

1177 VILLANUEVA, FRANZ JASON GUINTO

1178 VILLANUEVA, GENALD GAAS

1179 VILLANUEVA, LENAR ALBAN

1180 VILLAPANDO, JON MICK LIMOSINERO

1181 VILLAPAÑA, JUNE GANIRON

1182 VILLAR, REY CHRISTIAN JAMORA

1183 VILLARENTE, BERNARD ANDACA

1184 VILLAREYES, JASTINE KIM RIVERA

1185 VILLARTE, MERILEE SABUGO

1186 VILLASIS, LOVELY MAE TRINIDAD

1187 VILLATE, CAMILLE JOY GUIRIÑA

1188 VILLEGAS, EDWARD ARLEN DE LEON

1189 VILLEGAS, TIM MARTIN CONCEPCION

1190 VIRREY, ALYSSON NEIL LAYGO

1191 VIRTUDAZO, ABUNDIO JR CALOOY

1192 VIRTUDAZO, MIGUELITO JR ATO

1193 VIRTUDES, ICQUELLE LUIGIE BUFABLE

1194 VITAL, JOHN VINCENT MULDONG

1195 VIVO, PHILIP JOSHUA HILARIO

1196 VIZCARRA, EDRIAN JOSEF BENEDICTO

1197 VIZMANOS, LEE HAROLD OGATIS

1198 WANAS, RAFFY CARANTA

1199 YABES, MARK ROVEL ENRIQUEZ

1200 YABUT, EUNICK GALI

1201 YABUT, GLEN MATTHEW BERNARDO

1202 YABUT, MARK ANGELO BONIFACIO

1203 YADAO, KAEVIN JASPER MIRANDA

1204 YAGO, MARJOHN TABUYO

1205 YAMADA, ATSUSHI MIRANDA

1206 YAMAS, ADRIAN LLOYD ESCABARTE

1207 YANCHA, ADRIAN NATHANIEL CELEMIN

1208 YANO, JELLO PHILIP CULI

1209 YAUN, ASTERLO JR SALINAS

1210 YCOY, JERRY LUAR

1211 YU, RAPHAEL ENZO FREDERICK PERALTA

1212 YUMUL, BOBBY JOHN MANITI

1213 ZABALLERO, CLARK JEIMY RAGMAC

1214 ZAGALA, RYAN CLIFFORD LOQUIAS

1215 ZAGUIRRE, JUSTINE KYLIE VIDANES

1216 ZAMORA, BOYD BOEN ALEGARBES

1217 ZARSUELO, JOSE CARLITO LEGASPI

1218 ZEPEDA, TIMOTHY REGIENALD RONGAVIL

Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Licensure Examination

Held on September 4, 2023 .Released on September 8, 2023

Seq. No. N a m e

1 ABAD, JEOMAX DAHONAN

2 ABAD, VICENTE JR ALEJO

3 ABADE, JAN MELANNE PAUMIG

4 ABARRIENTOS, JOHN CLYDE MAGALLANO

5 ABASQUEZ, JOEL JR DELICANA

6 ABE, JEFFREY ARCILLA

7 ABELLANA, HAROLD LACAO

8 ABENOJA, JOSHUA DIANA

9 ABOY, JOHN DOMINIC

10 ABUAN, JUN BRIAN IBE

11 ABUCEJO, RENZ ARTHUR QUILAY

12 ABUTAZIL, JOHN MICHAEL ESCORIAL

13 ACIBAR, RICHARD IRAOLA

14 ACUÑA, CHRISTIAN JAY

15 ADAMI, JASPER RAGADI

16 ADARAYAN, ROLDAN TUBALLAS

17 ADLAWAN, ROY DEJERO

18 ADOLFO, TIMOTEO ABELLANOSA

19 ADORADOR, DIETHER BALTAZAR

20 AGASCON, RICHARD NIXON TADEO

21 AGGARAO, JOSHUA PALANGDAO

22 AGILLON, CYRUS CRISER PANOPIO

23 AGUIGAM, JEUNE ACE ABLAO

24 AGUILING, JOHN PATRICK LACHICA

25 AGUINALDO, EARL LEMUEL MAUSISA

26 AGULLANA, PRINCE REILAND BAUTISTA

27 AGUS, JERIC MORA

28 ALABA, JULIE CRIS ENALDO

29 ALANES, WILBERT CRUZ

30 ALARCON, CONRADO JR GONZAGA

31 ALBISO, JOHN APRIL MENDEZ

32 ALCORIN, RAUL CARAMPATANA

33 ALDEN, MARK ALLEN PLOPENIO

34 ALEGARBES, ELVIN JR. CENABRE

35 ALEJANDRINO, ROBERT GALANO

36 ALGABRE, JEFTE INONG

37 ALIPIO, CHRISTIAN JOSEPH SUYOS

38 ALMEROL, JEZREEL DALIDA

39 ALON-ALON, KEVIN PITA

40 ALONZO, JAYSON BELDA

41 ALOPO-OP, DENNIS ESPEÑO

42 ALTAREJOS, JEFFERSON LOBUSTA

43 ALVAREZ, BERNARDO JR BATAC

44 ALVAREZ, KEITH JOSEPH MAGALLANES

45 AMANEO, ROMEL JUSAY

46 AMANO, ALDRIN MAG-ASO

47 AMARANTE, JARQUE DIMALALUAN

48 AMILANAN, JOEL PEDRO

49 AMILASAN, JAM RIO JR ATILLO

50 AMODIA, ELVIS REIL TEVES

51 AMORA, RUBEN SALAS

52 AMPOLOQUIO, RIEN ERICKSON PACANZA

53 ANAY, AMIEL OHWEEN BAYAS

54 ANCOG, MARK LESTER DUMAGUIT

55 ANDA, AL-MISHARI WAHAB

56 ANDAYA, ROGAND GARGANERA

57 ANDEA, JERICKO DALISAY

58 ANGELES, JOHN CARLO ROQUE

59 ANTONIO, REGIE BALUD

60 ANUTA, RIZALIO MANITO

61 APOLINARIO, GLECE BEN ESTRERA

62 ARBOLLENTE, RYAN RIVERA

63 ARCASITAS, EFREN JR FELIA

64 ARELLANO, JE KIM BALOS

65 AREVALO, MANOLITO JR SANGALANG

66 ARIBE, JESSIE DIAZ

67 ARRIESGADO, HARVEY DURAN

68 ASAYTUNO, RONLAN FACTAO

69 ASUNCION, FERDINAND BALTAZAR

70 ATANOSO, SHENNA GUIRIGAY

71 ATIENZA, ARVIN KIM GERALD LAYCO

72 ATIENZA, JAYPEE AGAPAY

73 ATIENZA, JUSTINE RAY MATANGUIHAN

74 ATIENZA, MARTIN DEUS DATINGALING

75 ATOLE, JOHN PAUL DELA TORRE

76 AUDITOR, DARYL LIAD

77 AVELINO, ALVIN BIANAN

78 AVENDAÑO, JOMAR MANZON

79 AVES, JEFFREY ORIGENES

80 AVILA, SHAYNE DUAPA

81 AVISADO, JOHN EGBERT BANAAG

82 AZCARRAGA, ALBERTO RODRIGUEZ

83 AÑONUEVO, ALEXYR ATULI

84 BABASANTA, EMMANUEL PAULTER SANTOS

85 BACAY, DAIRONE ALCALA

86 BACOLOD, BART IMMANUEL SUICO

87 BACOLOD, MICHAEL TALINIO

88 BACOMO, RAFAEL REYES

89 BACSAFRA, JOHN RANIEL RIVERA

90 BACUD, JASON AQUINO

91 BADAJOS, VIENCE ZARRY SINANGOTE

92 BAERA, RIZALITO MERCADO

93 BAGUHIN, ALFIE JAY DALING

94 BAGUHIN, AUDREY ALTARES

95 BAHALA, RODERICK CUETO

96 BALAN, GERALGIE

97 BALANON, BERNABE ALATA

98 BALBOA, JOHN MANLANGIT

99 BALDANO, CATHELYN BIEN

100 BALDOS, ARIS JAYSON AGUILLO

101 BALIONG, MICHAEL TAHORA

102 BALTAZAR, JOSE CHRISTIAN ANTONIO

103 BALUCA, RACHEL MAE DUMILIG

104 BANDICO, MON RIZAL FRADES

105 BARADILLO, LOE RUBIO

106 BARAN, SANDY DAGOPLO

107 BARANDINO, REX NEIL BASISTA

108 BARBOSA, PATRICK SAPIQUEÑA

109 BARET, CHRISTOPHER MALTIZO

110 BARGO, RENE BOY SR AGUILAR

111 BARING, JOEL JR FRANCISQUETE

112 BARRERA, VINCENT DIZON

113 BARRI, MARLON TULIAO

114 BASALAN, MARK ANTHONY PELOTA

115 BASALO, JELO MALINES

116 BASAÑES, LOUIE DIONGON

117 BASILA, ARSENIO LIBRADA

118 BASMAYOR, NEIL ALDRIN MURON

119 BATALIA, CHRISTOPER DELE TORRE

120 BATISTEL, CLEMENS ELLEVERA

121 BAULA, HAROLD ARGUELLES

122 BAUTISTA, ADRIANNE GADDI

123 BAUTISTA, ALVIN POLITICO

124 BAUTISTA, MARVIN VILLANUEVA

125 BAÑAGA, LEAN PANGILINAN

126 BELA-ONG, ARGEL JOSEPH QUISADA

127 BELGA, GERALD SORALDE

128 BELHIDA, EDUARDO JR BILLOTE

129 BENOSA, MARK VINZON DENIÑA

130 BERCERO, IREL CEBU

131 BERGUNDO, HAROLD BINUYA

132 BERNAL, EUGENIO JR MOJADO

133 BERNALDEZ, MARK GIETHER GEPOLLO

134 BERNALES, BERNARD ATON

135 BIAGO, FRANCO TIA

136 BICOY, ARVIN JIMENEZ

137 BOJE, TEODY PANES

138 BOLO, EMMANUEL BENALLA

139 BOLORON, RHEY LLOYD ABALDE

140 BONCALES, ROLAND BARBARONA

141 BONGALOS, EDWIN PAÑA

142 BOSQUIT, JOHN KENN DUBRIA

143 BREGUERA, ERNEST JOHN SALISE

144 BUBAN, GABRIEL GUEVARRA

145 BUCIO, ARNEL DOTAROT

146 BUENSALIDA, LITO SAURO

147 BUGHAO, KEN JAY PULVERA

148 BULACAN, REXELLE IAN CAPANGPANGAN

149 BULATAO, MODESTO JR DOMIGSI

150 BULGADO, HERNIÑO BUTALID

151 BUNA, ROBERTO ANTIVO

152 BUNDAC, AMELTON CONALES

153 BUSTO, ERIC ENIPTO

154 BUTIL, JOHN REL BERSANO

155 BUTRON, MARK JAY AMILA

156 CABALHAO, JONATHAN BORRAS

157 CABARLES, JAYBERT BRIOL

158 CABASAG, ROBERT LOZADA

159 CABAYA, GARRY CABUSBUSAN

160 CABILES, ADRIAN ORTIZ

161 CABILONA, CHARLIE CAIBIGAN

162 CABUGA, SUNSHINE CURIBA

163 CALAOD, DANIEL JOSEPH SOLAMO

164 CALARANAN, SHONDEL DELA CRUZ

165 CALIVO, KENN ROSARIO

166 CALLEDO, RONEL BRIONES

167 CALLOS, ALBERT ESTACIO

168 CAMAT, JOHN RONALD DULLAS

169 CAMPAÑA, JAYVON FLORES

170 CANALITA, FELIX JR RUBILLAR

171 CANDINATO, PRECIANO SIMBLANTE

172 CANTERO, MARLON CABAÑEROS

173 CANTUTAY, KLIFFORD SOBERANO

174 CAO, MARK ANTHONY LUNA

175 CAO, VICTORIANO JR BUBAN

176 CAPUNO, JOHN CARLO SEPAGAN

177 CARAAN, GLENN DE GUZMAN

178 CARBON, ALDOUS BRYANN MANLA

179 CARDENAS, DEXTER JAKE LARANANG

180 CARIG, CARLITO BENCANG

181 CARILLO, PETER JOHN PALABRICA

182 CARIÑO, CRISTOBAL ROMULO

183 CARPIO, DERICK MATEO

184 CARULLA, KLINT CEDRICK REAZO

185 CASANOVA, BRIGIDO JR KATIGBAK

186 CASAS, NESTOR JR UNDALOC

187 CASIS, JEFERSON ROMERO

188 CASQUEJO, JHONFALL DAHUNOG

189 CASTAÑEDA, CHRISTIAN ALMONTE

190 CASTILLO, CHRISTIAN CARDENAS

191 CASTILLO, HAZEL ANN MANONGSONG

192 CASTILLO, LAURICE MARANAN

193 CASTRO, DARRYL AVILLON

194 CASTRO, TYRONCE REZ ENDERES

195 CASUMPANG, EMIL BELGIRA

196 CATAHUSAN, JAYSON CUETO

197 CATARATA, TED FELIP LEQUIN

198 CATINDIG, JERICKSON VALENTIN

199 CATUBIG, JENESIS LLOYD TAROY

200 CAYAO, DANIEL JR BONBON

201 CAÑEDO, JAZZ BENEDICK MAGBANUA

202 CEA, JONEL MIRANDA

203 CEMINE, ALJOHN RAGAS

204 CENA, PHOEBE KATES BICO

205 CEPEDA, STEPHEN JAN VEDAD

206 CHATO, CLINT JAY VILLACORTA

207 CIELO, ROWEL PERVERA

208 CINCO, JEROME PENOLLERA

209 CLAUD, MARLON SORIANO

210 CLORES, CHRISTIAN ALFEREZ

211 COLILE, JOMEL ALVAREZ

212 COLTING, ARVIN KIM MACABITAS

213 COMIA, HONEE LORD ROMERO

214 COMON, JHONCY RAVELO

215 CONDES, JOE III PARROCHO

216 CONDESA, RUDY JR ELLO

217 CONSEJO, BENJOE BURIEL

218 CONSOLACION, OSMEÑA COLE

219 CORBE, JESUS JAIME ROBISO

220 CORONEL, MARK OWEN ONDAJON

221 CORPUZ, DON ZYRNOR ANCHETA

222 CORPUZ, JUANITO JR. MANAOIS

223 CORTEZ, JAKE MICHAEL SALAVERIA

224 CORTEZ, JAQUELINE DABUET

225 CORTON, ERLINDO JR PUSING

226 COVERO, RHON O'NEAL SEBIAL

227 CRODUA, JOEL FIDEL PALBAN

228 CRUZ, PRINCE IAN FRANCISCO

229 CUERDO, CHRISTIAN BUCE

230 CUESTA, FRITZ LUCIM

231 CUETO, EMMANUEL BANGIT

232 CUEVA, SATURNINO JR VILLANUEVA

233 CUSTODIO, MARK RANIN

234 CUYCO, BERNARD DEREK POLINTAN

235 CUYUGAN, ALEXANDER PASOPASO

236 DACANAY, JAYMAR DE ARO

237 DADHOC, NOMAR HANGDAAN

238 DAGANTE, TIRON ORTEGA

239 DAGO, WILMAR MARBEBE

240 DAGOHOY, REYCHEL BEN RESPONTE

241 DAGOOC, JAYMAR PEÑON

242 DAHUNOG, MARK KENNETH GILOT

243 DALIGDIG, JOSUA DAVE CASTRO

244 DALMAN, CARLO REY TENEBRO

245 DAMASCO, RICKLIN DEL ROSARIO

246 DAPITILLA, KEVIN ELUDO

247 DAQUIS, CRISTIAN HIPOLITO

248 DE CASTRO, JEROME FELIX

249 DE CASTRO, MARC JOHN ELLICE PAYAWAL

250 DE CHAVEZ, JHONATAN

251 DE CHAVEZ, KIM IVAN MAGBANUA

252 DE GUZMAN, ANTHONY ESPEJON

253 DE GUZMAN, JOHN AXLE PACIS

254 DE LA CRUZ, JONATHAN COLIBAO

255 DE LA CRUZ, RENZ MARION JAVELOSA

256 DE LOS SANTOS, DHELON EVANGELISTA

257 DE PEDRO, JOEL ESTUESTA

258 DE TOBIO, CRIZZAN ARIAS

259 DE VERA, NORMAN REYES

260 DE VILLA, ARVIN MOISES DEL MUNDO

261 DE VILLA, REYVEN JEMME SURALTA

262 DECANO, CRIS SALVADOR

263 DEDICATORIA, JOY CABANERO

264 DEDOYCO, DWENNIE JR REYES

265 DEL ROSARIO, FREDERIC

266 DEL ROSARIO, RAY CELINE GRACE BLANCO

267 DELA CRUZ, JUSTINE ROY PAGADDU

268 DELA CRUZ, KENTH RIZADA

269 DELA PEÑA, JESS NATHANIEL LIM

270 DELA ROCA, RONNEL HEREDERO

271 DELGADO, JESRYL ANNE RAZON

272 DELIMA, IAN BEDIONES

273 DELIMA, MANELYN MOJADO

274 DELOS SANTOS, RICHARD ARBAN

275 DESACULA, MARK GIL

276 DESCALLAR, JOSHUA GUINTA-ASON

277 DIMAANDAL, MARK JAYSON BALBIERAN

278 DIMAANO, CLIVE VINCEZON MALABANAN

279 DIMAPUNO, KHALID DIMASINDIL

280 DIMAS, KENNETH HERRAN

281 DIME, MELQUIADES DEL LEOLA

282 DINOROG, REMEGIO JR. BARRETE

283 DIONALDO, JON BRYAN LOMOLJO

284 DOCEJO, JAN KENNETH DEGUTIEREZ

285 DOCOR, EMMANUEL CABATUAN

286 DOLLANO, JOERELL NOMA

287 DOLOR, MARICA GALLARDO

288 DOMINGO, ARNEL CANAR

289 DOMINGO, JANSEN RON SOLIS

290 DONDOYANO, JOEY SAAD

291 DORO-ON, JOSEPH STEPHEN PALINGCOD

292 DOÑASALES, KENNETH JOSHUA TESICO

293 DUBLAN, ASTROLD MC ENROE REMULTA

294 DUCAY, MARC GABRIEL PADUADA

295 DUCUSIN, NEIL JASON GILBOY

296 DULANA, HOMER SACLET

297 DULPINA, FELIX JR BUO

298 DUNQUE, RENATO JR MAYORMITA

299 DURANGO, KRISTOPHER IAN ANOLING

300 ECHAVIA, ROBENIL GUIGUE

301 ECIJA, BENJIE RAMASASA

302 ECLEO, JOSSEL ELBO

303 ECLIPSE, FREDERICK UTANES

304 EDMILAO, MARK DAVEN GLENN TAN

305 EGAY, KINGLY JOSEPH BUSTAMANTE

306 EJE, CATHRENE CLAVERIA

307 ELEGADO, JAYRALD DE LEON

308 ELESORIO, ELSAM MALOLOY-ON

309 ELLAZAR, JEZREEL HEREDERO

310 ENOJARDO, ZALDY SALATAN

311 ENRIQUEZ, ERWIN VANTA

312 ENRIQUEZ, JIMBO RIVERA

313 ESCABAL, KIM JOHNES HUNTILA

314 ESCLAMADA, HAREN MAGALLANES

315 ESPERA, EPEFAÑO JR VALDESTAMON

316 ESPESO, JAYSON RAPADA

317 ESPINOSA, JOSHUA FARUM

318 ESPIRITU, CHRISTOPHER JAMES VILLAFRANCA

319 ESTALANI, LAYLANIE BUADO

320 EVAN, MICHAEL BRYAN BONTALES

321 EVANGELISTA, PATRICK JOHN NOCEJA

322 FABRIGAS, ARNEL MARGAREJO

323 FAJAGUTANA, JOHN FLAGA

324 FAJARDO, RICHARD MATILDO

325 FAUSTO, HERNAN MANALO

326 FEBRERO, CHRISTOPHER MIGULLAS

327 FELICIA, ROGER JR BAJUYO

328 FELIPE, RAYMAR JOHN DIVINA

329 FELONGCO, REYNANTE SUJEDE

330 FENIS, EDDIE JR PALADA

331 FERNANDEZ, FLORENDO JR LORENZO

332 FERNANDEZ, LOUBERT QUIMBO

333 FEROLINO, LENARD TAPARAN

334 FLORES, BRIAN LIZARDO

335 FUENTES, MATEO JR MABUANG

336 GA, JENELOU GLICO

337 GABALONES, KRISTIAN DAVE TORRES

338 GABITO, PAULO SAMBO

339 GABLINES, JOHN CLIFFORD HINGABAY

340 GABOA, JUBERT JIMENEZ

341 GABON, ALEX CABANGANAN

342 GADISTA, ROLANDO JR ALDEA

343 GAGARA, JHAY ROGEN ALFONSO

344 GAJO, GEOSUA ARCILLA

345 GALES, VINCENT SANGILAN

346 GALGO, ELMER AMPARO

347 GALIDO, RENIEBOY

348 GALLEGOS, JAYSON CORTEZ

349 GALLOGO, BRYAN MADRONERO

350 GALLOS, ERIC HEREDERO

351 GALO, JOHN LAUDIANA

352 GALOPE, JOHN KEVIN SANTILLA

353 GALVEZ, MARK JOHN SOGRADIEL

354 GALVEZ, MICHELLE ANGELA BITARA

355 GAMIDO, MOISES SALCEDO

356 GAPAN, DOMINIC LUCES

357 GARCES, LEIZEL MACALINDONG

358 GARINGA, CHRIST JOHN TACNA

359 GARON, ALVIR SERAÑA

360 GASPAR, KENNETH ARTHUR LAURENTE

361 GATAN, MARK ANDY PANAGA

362 GAÑGAN, KLARENZ PAGALLAMMAN

363 GELERA, MA MERYCHELLE WILLIAMS

364 GENDRALA, KARL MITCHELL SALARDA

365 GERSANIVA, RODEN ONICA

366 GINEZ, PATRICK LEMON

367 GOMONIT, CHRISTOPHER GABUCAN

368 GONZALES, ROLAND ABREA

369 GUBI, MARNEL ARELLANO

370 GUDMALIN, REY CLIFFORD RAMIREZ

371 GUIANAN, ANA MARIE AMOR

372 GUILLERMO, JERSON BELARMINO

373 GUIRINGIN, MART GREG ARONES

374 GUISANDO, LEIF RYAN CELIS

375 GULAS, RUBEN MORENO

376 GULMATICO, ARNOLD JR BIYO

377 GUMAL, JHON CEDRIC GIMENA

378 GUTAY, TEDDY JR PANELO

379 GUTIERREZ, JUDIEL ANDREA ANZALDO

380 GUTIERREZ, KARL OLIVIER TOPACIO

381 GUTIERREZ, MARIO LLOYD JR ANGALOT

382 GUTIERREZ, MARK BRYAN DELMORO

383 GUTIERREZ, MARK JOHN PULITADO

384 HAJAS, SANDY HAVERIA

385 HALOG, ERWIN MISSION

386 HAMILI, JANRY MILES BULIAS

387 HANGCA, VILLIE STEPHEN SULMERON

388 HERMOSILLA, FLORAME TAUNA

389 HERMOSURA, GINO DELOS ANGELES

390 HERNALIN, EMMANUEL DEQUIÑA

391 HERNAN, WINCEL ARRIATE

392 HERNANDEZ, JELWIN DE LOS REYES

393 HERNANDEZ, RANEN ALCARAZ

394 HILARIO, RONNELL CENTENO

395 HINGPIT, ROMUEL ROLLON

396 HINGPIT, SYROSE REX BASCON

397 HIPOLITO, KERSTIN DALE JOCO

398 HORTILLOSA, DAVE LESTER MERCURIO

399 HUERTE, CHUCKIE DOLIENTE

400 ICOY, JUNJUN SY

401 IGANG, ROGER

402 IGCASENZA, ALDIN GUMBAN

403 IGLESIA, CLIFFORD PAGDILAO

404 IGLESIA, JOHNREL TUQUIB

405 IGOT, MARLON PADILLA

406 ILAGA, ALDEN HUNYOG

407 ISMAEL, ALNORADZEZ KAUP

408 ISRAEL, JOHNRAY DALAGAN

409 IWARAT, JOHN ARIES OLIVEROS

410 IÑEGO, ARIEL CABALUNA

411 JALOS, JAYCEE RANES

412 JAMERO, FILL JHUN ATASAN

413 JAMERO, ROLITO DONAIRE

414 JAMORA, RINSO JHON COTARAN

415 JAPOS, NIÑO GORGONIO

416 JARABELO, ANGELO VILLANUEVA

417 JAUM, RANDY MAMA

418 JAUOD, RONEL CUAMAG

419 JAURO, JOHN ALBERT BENITEZ

420 JIMENEZ, ACE BUSALANAN

421 JIMENEZ, JOEL SERAIN

422 JOYOSA, GEOFFREY ARROYO

423 JULATON, JAYSON MAGDUGO

424 JUMAWAN, ROBERTO PABUNAN

425 KAMID, AL-HAMIEN SINOLINDING

426 LABIAL, RONALD MARIANAS

427 LABONG, RUTCHIE LLANO

428 LACARON, LORETO ALBERT VALENCIA

429 LACBAYEN, LOUIE CESAR BARRANTES

430 LACHICA, JOHN ARIEL MENDOZA

431 LACOSTE, HAZEL RONQUILLO

432 LADRA, ACE ANTHONY CALAPAN

433 LANGCAWON, JANUS LYCCO ESTONANTO

434 LANGOMEZ, GRAHAM NASH CABULANAN

435 LAPINIG, KENT JOSEPHUS PACULBA

436 LAPOOT, MICHAEL LAGRADA

437 LAPOOT, NICHOLAS LAGRADA

438 LAPUZ, IAN BOY ROSACASE

439 LAROYA, RUBIO JR VALENZUELA

440 LARUGA, JAYSON ABDON

441 LARUMBE, JAYSON BRIGOLE

442 LAURELES, JOEL DE LEON

443 LAURITO, TAMMY JR LEYSON

444 LAWAY, JHUN GLEND SIMBAJON

445 LAZATIN, JIMHEL MATURAN

446 LEONIDA, KOBE JUSTIN

447 LEPALAM, SHELLA MIE BRONOLA

448 LEYSON, JHOVEN LABRADOR

449 LEYSON, STEVIN LABRADOR

450 LIAO, TRISTAN DINSO

451 LIBERATO, JOE VAL PAGARIGAN

452 LIBERTINO, NEIL ANTONIO

453 LIM, CRIS JOHN WILL EBAO

454 LIM, KYLA BOCBOC

455 LIMBOY, ZOREN MACALOLOT

456 LINAY, BRYAN PASUCAL

457 LISING, JAY CHRISTIAN DEL ROSARIO

458 LITADA, JERRALD CAMACHO

459 LLANO, CHRISTIAN SORIANO

460 LLENA, PRESCILIANO LINAWAN

461 LOMOSBOG, AISON BONAJOS

462 LOPE, ANGELO

463 LOPEZ, ANGELO ENAJE

464 LOPEZ, CARLO JAY ANDES

465 LOPEZ, JONALD SE

466 LOZADA, LORD ERICK POJAS

467 LUCIDO, GUILLY OLARVE

468 LUGSANAY, JOVANE

469 LUGTU, MA. ANGELICA MANUEL

470 LUMANTAS, REX SAUL GERALDE

471 LUMBAY, RICHARD MANGALOS

472 MABALOT, JOSE RHIMAR TAN

473 MABINI, MARVIN RAMOS

474 MACABENTA, DAINNIEL FRESNO

475 MACABUTAS, MELVIN DALABAJAN

476 MACAPAGAL, NORIEL FAMARAN

477 MACEREN, JAN PAULETTE SIASON

478 MADRID, RAFFY FERRIOL

479 MAESTRADO, MARVIN REY PAGAPULAR

480 MAGADIA, EMERLYN RILLERA

481 MAGALLON, MHEL VENUS

482 MAGLAQUI, EDUARDO JR CANLAS

483 MAGNAYE, JOSEPH CATAPANG

484 MAGURA, MELDON LLACUNA

485 MALASA, MARK JULIUS MARBELLA

486 MALBATAAN, PAUL GENEVE MACANDILI

487 MALCO, MARK JHON SERNA

488 MALIMBAN, RICKY MONARES

489 MALINAO, JEMAR POSTRERO

490 MALLO, RONEL CONSOLACION

491 MALOLOY-ON, JOSEPH

492 MANABA, MERIAN JORGA

493 MANALO, ISIDRO ROEL JUGAN

494 MANALO, LANCELOT SERVITO

495 MANALO, MARLONE VALENCIA

496 MANAOG, JOHN PAUL ALARCON

497 MANLAGÑIT, MEDEL ORTIZ

498 MANLUD, RONALD JAMES BANQUIRIGO

499 MANLULU, JERICHO MENDOZA

500 MANLUNAYAN, MELVIS YONSON

501 MANOSOR, BANDOLF BULAHAN

502 MANSANADES, ERWIN TROY ABAD

503 MANUBAY, FELIX LEONCIO CORPUZ

504 MANZANO, NATHANIEL CLAVIO

505 MAPAYE, JOANNA ROSE RODIL

506 MAQUILING, ARIES NELL NAMALATA

507 MARASIGAN, JOILEA NIÑA HUTALLA

508 MARCAIDA, EDUARD EMMANUEL ESGUERRA

509 MARCELIA, MARLOU LUSING

510 MARCELINO, GEORGEOUS OLITOQUIT

511 MARIÑAS, SETH ERSAN

512 MARTINEZ, EDMAR TORREN

513 MATANGGAN, MELKY NICOLAS

514 MATIAS, MA. JESSA FAYE HANTID

515 MAULEON, MILLECENT WISE BANTILING

516 MEDINA, JORGE JR GONZALES

517 MEDRANO, MARK ALVIN AUSTRIA

518 MEDRANO, ROMNICK TANGALIN

519 MELENDREZ, MICHAEL CATIGAN

520 MELO, EMMANUEL PAME

521 MENCIAS, JAN RAY TABACO

522 MENDOZA, ENRIQUE PANGILINAN

523 MENDOZA, MARVIN LUCAS

524 MENDOZA, MARWIN SIMON

525 MENDOZA, MONSOUR RESCAR

526 MENESES, ROMAN OLLARES

527 MENIANO, RICHELLE FLORES

528 MERENCIANO, REX ECO

529 MERILLES, JET VINCENT SAMBO

530 MESIAS, ARIEL RAMIREZ

531 MICAEL, ISABELO MARQUEZ

532 MICOSA, HARVEY CASTILLO

533 MIGUEL, MARK ANTHONY DELA CRUZ

534 MILLA, BRYAN ARNEL BAGUHIN

535 MIRA, POLARIS LAGRADA

536 MIRANO, GOLDEN MARTY JUMAWID

537 MOJENO, DAX XENUS LLANTOS

538 MOLINA, LOLITO ABALLE

539 MOLINA, RENANTE POLIGRATES

540 MONEVA, DAN VINCENT EROJO

541 MONSANTO, JERT JAYE CELESTIAL

542 MONTAÑO, MERWIN STA MARIA

543 MONTEFALCON, NIÑO SAYSON

544 MORALES, MARK JAYSON VASQUEZ

545 MORALES, RHEDEN CABAÑAS

546 MORANDARTE, RHYNIN SAEL

547 MORANTE, JAMES LOUIE ANIBAN

548 MORDENO, HEINIE QUISEL

549 MORILLO, JULZANDY COSINA

550 MORTOS, WALTER JOSE

551 MURILLO, MERVIN SABADO

552 MUSNIT, DANSEL FABIE

553 NACILLA, FAUSTINO JR MIOLE

554 NALE, PEAMBER ARGOLIDA

555 NARCISO, JOHNMARK ASUNCION

556 NATUEL, ERSAN GONZALES

557 NELLAS, RAGGIE DE VEYRA

558 NERIER, JOHN ALFRED ARRIESGADO

559 NERJA, ALEXANDRA MAE DIOSANO

560 NIOG, CRISTIAN LOPEZ

561 NOCHE, RAFAEL

562 NUÑEZ, ANGELICA ATENCIO

563 OARDE, REGINO JR MORANTE

564 OBISPO, EDMARK LOPEZ

565 OBLEPIAS, RONNEL JOE CALUPIG

566 OBMERGA, VON ERICK PONTERES

567 OCHOA, KIMBERLY MAY APACIBLE

568 OCLARIT, PHILIP BACULANTA

569 OCLARIT, ROLLY ANCIANO

570 OCON, JONIEL PAVO

571 ODITA, OLIVER PELISAN

572 OFAMEN, REINALD GLENN LABUAN

573 OLASIMAN, BERNARD MOVEHN SINCERO

574 OLIVA, MELVIN JAY ALEJO

575 OLIVEROS, RALPH CHRISTIAN ANGLO

576 OMAPAS, GEMAR LUCERO

577 ORDILLANO, MARCELLUS MARX BARNES

578 ORIG, JOHN EMMANUEL TAN

579 ORIPAYPAY, JADE MICHAEL SERUT

580 OROYAN, JOSEPH AUTENTICO

581 ORZALES, VINCE CARLO DADO

582 PABALATE, AL OWEN YURONG

583 PACTURAYAN, DANILO JR FLORES

584 PADAYHAG, RHODERICK ANDOT

585 PADERANGA, RENANTE UBA

586 PADILLO, RICHARD VICTOR LAPUZ

587 PADUA, MARLON MASBAÑO

588 PAGILAGAN, RODOLFO JR TRAJICO

589 PAGLINAWAN, CHARLEX BANGIBANG

590 PAHANG, ROY SOMBILON

591 PAHATI, DAN EDWARD JACOBE

592 PAJARES, JOHN JERIC CRUZADA

593 PAJO, RIANN TAGADIAD

594 PALAPAG, VINCENT RYAN VELASCO

595 PALING, JERSON GENTEROLIZO

596 PALOGAN, JOHN LLOYD LIBRANDO

597 PAMAONG, VINCENT AGUPE

598 PANCHO, REGIMAR LUTAO

599 PANDA, JAABER DAUD

600 PANDONG, RUDY JR KALAN

601 PANERIO, RAYMUND LABUCAY

602 PANGANIBAN, JAYSONE MACALINDONG

603 PANGANIBAN, PRISCA MANDIGMA

604 PANTILGAN, RONIE MONTALBA

605 PARAISO, JAY-AR VILLABETO

606 PASCA, ANTHONY RECALDE

607 PASCUA, FERIC VIERNES

608 PASCUA, WARREN CANSINO

609 PASIA, BRYAN JOSHUA SALAZAR

610 PASTORAL, JAROLD JAY VIDAL

611 PATEÑO, ANTHONY MAGTUPA

612 PATIGDAS, RICAR LLANOS

613 PAUIG, ELMER JR RAMOS

614 PAULINO, JEHOSHUA ELLSWORTH BUSTRIA

615 PAYAG, NIÑO BELUAN

616 PEGARRO, KHEN LEISTER ECONAR

617 PEJO, REYMAR PEÑERO

618 PELAEZ, ARIES CULILI

619 PELONIA, JEROME BONGCAY

620 PEPITO, JAMES DARYL BARRABA

621 PEREZ, JHONNY ARESGADO

622 PEREÑA, LOURENCE DIMAPILIS

623 PERGES, RICHARD CLARION

624 PIAÑAR, DARYL CATALUÑA

625 PIGUERO, RESTITUTO CALZITA

626 PILARCA, KRISTINE FAYE ABAÑO

627 PILLONES, JERSON NETURADA

628 PINO, RICARDO JR NUNEZ

629 PITAO, JOHN YVES CHRISTIAN CIRUELA

630 PITOGO, EDWARD DAVE ANDRIN

631 POBLETE, EDZEL ANDAYA

632 PONCE DE LEON, KENNY ALOTENCIO

633 PONTANARES, MARK DATOY

634 PORRAS, RENE BEBOSO

635 POSAS, JOMAR BALBIN

636 PREMEDELEZ, JAN MARK ALBOS

637 PRIETO, REY MARK JOSOY

638 PULOT, JEFFREY RAMOS

639 PUTALAN, MARK ANTHONY ANGOT

640 PUYOT, RAFFY JOHN DE QUIROS

641 QUENDANGAN, ROMEO JR. GIDUCOS

642 QUIAPO, NOE ALQUIZA

643 QUIBAN, KRISTINE BULATAO

644 QUIDOR, KENNETH LABANON

645 QUILLAO, ROSEVELT KEVIN GULLA

646 QUIMPAN, JOMAR ART BAÑEZ

647 QUIMQUE, DEXTHER VALLE

648 QUINTO, MOISES DOMINGO

649 RAAGAS, ACE ZENRIZ ENDRANO

650 RAGMAC, JIMBOY

651 RAMBOANGA, JHONEL MANALO

652 RAMOS, CHRISTIAN BAGUIO

653 RAMOS, JERRY GABORNO

654 RAMOS, NICANOR JR ALIOBA

655 RASTRULLO, ANNA LEA SANA

656 RAYA, REY VICTOR JALA

657 RAYOS, MARGARETTE CRYSTEL BARTE

658 RAÑESES, JEA RICA PRESAS

659 RED, JAMES SAVIER PERLADA

660 REDONDO, JOHN REINER BERINGUEL

661 REFUGIO, JOVAS FURING

662 REGALA, JEFFREY JHON BANGALISAN

663 REGAYA, CHRISTIAN ALVEZ

664 REGIS, CRISTITO JR PACALA

665 REQUINTOSA, ROBERTH MARTINEZ

666 RESEPEDA, RONNEL MACASINAG

667 RETUTAL, MARVIN TAN

668 REVILLA, REYMART LABORTE

669 RIOLA, IAN KENNETH PEREZ

670 RIONDANGA, ALDRIN JAE MEDINA

671 RIVA, GABRIEL SAGARAL

672 RIVERA, JALAL ABALOS

673 ROBLEDO, MICHAEL VERN PAUL RAMENTO

674 ROMERO, MICHAEL BARRIO

675 ROMO, JOHN PHILIP PEÑARANDA

676 RONDINA, ALDWIN NUÑEZ

677 ROSALES, ARNIEL TUTOR

678 ROSALES, JUSTINE FRANCISCO

679 ROSARIO, CARLOS MACALINTAL

680 ROSQUILLO, LUIZ ABAO

681 RUBIATO, MARK SALCEDO

682 RUIZ, IRENEO JR GERIGDIG

683 SABADO, CRIS JOHN BRICE PULANCO

684 SABADO, JESSIE VALDEZ

685 SABAS, ROGELIO JR SALVEDIA

686 SABAULAN, JAMBE LESTONES

687 SABSALON, ERIC ESTILLORE

688 SALAZAR, ALDIN CEDENIO

689 SALAZAR, LEXTER HERNANDEZ

690 SALAZAR, VINCENT OLIVER CLARO

691 SALCEDO, JHOBEN SENCIL

692 SALIGUMBA, MARK DAREL BULALAQUE

693 SALONGA, FRANCIS JHON RESURRECCION

694 SALUDES, KARL ANTHONY PALUYO

695 SAMONTE, CHRISTIAN JEAN BENIG

696 SAMSON, JEFFREY PADILLA

697 SAMSON, ROLANDO FRANCISCO

698 SAN PEDRO, MARK CHRISTIAN FLOR

699 SANDOVAL, SHEENA MAE RAVINA

700 SANTELICES, ADRIAN CABURAO

701 SARILE, ROLAN BALIAT

702 SEDA, FRANCIS VINCENT SOBERANO

703 SEDUCO, JEROL BALDEO

704 SEGISMUNDO, JOHN ERIC SOTITO

705 SEJERA, RINELL VALENCIA

706 SENONIS, EDILBERTO JR MOSQUITO

707 SEPE, JOHN CARLO JACOB

708 SERDAN, JACINTO JR ATOK

709 SERENCIO, SHELOU MARIELLE SONGCAYAWON

710 SERRANO, JAN ZERNAN PABLO

711 SERRANO, JOHN RICHIEN DE VILLA

712 SERRANO, NEON JOHN FABULAR

713 SEVILLA, JON LLOYD VARIAS

714 SEVILLENO, IAN TOÑON

715 SIANGCO, FRANCISCO LABADAN

716 SIANO, JAYLORD QUIJADA

717 SIBALON, NICZON ASIS

718 SIBON, RENANTE MEDINA

719 SILAHIS, IVHAN JAMES VITAL

720 SILANG, REYMOND ANGLO

721 SILGUERA, ANTHONY RUSTY PULMONES

722 SILGUERA, JOHNPHILIP TOLEDO

723 SILVALLANA, LEO ALAY

724 SIMBAJON, JHON RULE LAPUT

725 SIRINGAN, MATT ANTHONY NATAN

726 SISON, JAYPEE PAUL MANGHARAL

727 SOLIS, RONNIE TABULAO

728 SOMONTAN, ISABELO JR BALO

729 SORIMA, JOVEN ANINAO

730 SUELLO, WEINDEL JOHN ASOY

731 SUMAGANG, JUNSON CORTES

732 SUMANDO, JHESSON CUARTO CRUZ

733 SUPIEZA, REY SUCATRE

734 TABADA, CHRISDEL YBAÑEZ

735 TABI, BERNARDO LOZADA

736 TAGANILE, PATRICK EBOJO

737 TALENTO, YRL LOWELL YNYL MANLUGON

738 TALON, EDGARDO JR MAHINAY

739 TAMBULE, RAYMART ELMIDO

740 TAN, IAN QUIDER

741 TANDAN, LEEVAN JOEY URIARTE

742 TANDOG, MARY LOUIS ORTUYO

743 TANTAN, KEVIN

744 TAPITAN, ELBERT DAGUPLO

745 TARRAYO, JEROME HUBAYAN

746 TATEL, CEPRES GAVAN

747 TEJADA, ARDINE FRANCISCO

748 TENIO, GEO AVERGONZADO

749 TESADO, JOLARY ESPAÑOLA

750 TIEMPO, RACHEL CABALDE

751 TIERRA, CHRISTIAN AGUIRRE

752 TIGAS, JOHN RUBE ASHLEY CASTAÑEDA

753 TIMBREZA, ALEXANDER BALAGOT

754 TOLENTINO, ERICKSON DE LEON

755 TORINO, NIMROD RECTA

756 TORMES, ARJAY ALTAIR APOLINARIO

757 TORRES, JERRY LAUD

758 TOVILLO, LEE EUGENE POBLETE

759 TOÑACAO, MIKE TEJERO

760 TUMAMAO, JOSE JR UBIÑA

761 TUNAY, MAR FRANCO ASENCE

762 TUZON, EDWIN CURIBA

763 UERA, BILL KENNEDY LAMEG

764 UGUIS, MARK VILLATIMA

765 UMELDA, EDEN GOLLENA

766 UMPA, JAIME JR LANTO

767 UNAY, JEROME BERNAL

768 UNTALAN, LYNVHERT FULGAR

769 USARAGA, CRISTIAN PAUL CASTILLA

770 VALDEZ, MANUEL PAGUIA

771 VALDEZ, MICHAEL JOSEPH GALLEON

772 VALENCIA, MA PAULA FERNANDEZ

773 VALENTOS, FRANCISCO BALDAPAN

774 VALERIO, ALNIE ANGELO HALILI

775 VALLE, JAYSON RANCAP

776 VALLEJOS, BENJAMIN CONCEPCION

777 VELASCO, ALLEN IVERSON MAYUGA

778 VELASCO, CRISTINE JOY CASOCO

779 VELOZ, MICHAEL KENT QUILARIO

780 VENTURILLO, ALBERT MANLAVI

781 VERANO, GABY SALILI

782 VERDAN, FELIX LUSING

783 VERGARA, MARIA LAILA LASHERAS

784 VERULA, JOVENTINO JR NAQUIRA

785 VESTRA, CARLO SANTIAGO

786 VIBAS, RONEL CARMEN

787 VIGILIA, LEO JUAN

788 VILLA, JOSEPH BERNARD MARFIL

789 VILLAFANIA, MERVIN CABUTIN

790 VILLAFRANCA, JOJO TENORIO

791 VILLAMOR, RAVE CARL GUDITO

792 VILLANUEVA, DEXTER II TAGADIAD

793 VILLANUEVA, JOHN MARK MAGSAEL

794 VILLANUEVA, JONEL MAHILUM

795 VILLARAZA, LARRY GIBBS OCLARIT

796 VILLARINO, DIANNE CABREROS

797 VILLAVERDE, JERDEE RAVINA

798 VIOLA, RONALD PAGULONG

799 YANORIA, JAY MICHAEL RUZ

800 YTIS, MARIO ALEXIS JR RIVERA