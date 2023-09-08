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Exam Results

Electrical Engineers Licensure Examination

The Philippine Star
September 8, 2023 | 8:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,218 out of 3,945 passed the Registered Electrical Engineers Licensure Examination and 800 out of 1,490 passed the Registered Master Electricians Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Oriental Mindoro, Pagadian, Palawan, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2023.

The members of the Board of Electrical Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Francis V. Mapile, Chairman and Engr. Jaime V. Mendoza, Member.

Roll of Successful Examinees in the Registered Electrical Engineers Licensure Examination held on September 2 and 3, 2023. Released on September 8, 2023

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, ZAIDA TUN NIZA  DIGA

2        ABALOS, MARCUZ VINCENT  ROMERO

3        ABANES, CEDRIX JAMES  REA

4        ABANID, REYGEM  LUCES

5        ABEJON, JOHN XYRUS  SIBAL

6        ABELGAS, PAULINE JANE  CESISTA

7        ABELLA, DENISE DHANICA  COMENDADOR

8        ABELLA, JETHRO  ELAD

9        ABELLA, LYRA JANE  HULGUIN

10        ABELLON, KEITH DAVID  ORRIESGA

11        ABENES, JAN AUGUSTINE  SAGUN

12        ABO, VINCENT EDWIN  ROSAL

13        ABONALLA, JACQUES  CAÑA

14        ABUAN, LEOMAR  UMIL

15        ACABA, JOSHUA REY ANGELO  DEL ROSARIO

16        ACEBES, JANE YVONNE  GALORIO

17        ACERDEN, ADRIAN PAUL  LAGERA

18        ACILO, DIANA ROSE  CABELLO

19        ACOBA, REYNALDO JR.  AGUILAR

20        ACOSTA, JOHN KENETH  PAGADUAN

21        ACOSTA, PATRICK  ESPUELAS

22        ADRIANO, JENNY ROSE  SETUBAL

23        ADZUARA, CHRISTIAN JAY  ANTONIO

24        AFABLE, ANTHONY  BECINA

25        AGACER, ALLAN JR.  RENON

26        AGAS, LOUIS PAULO  TABIGUE

27        AGBAY, TRISSA AIZAH  GAVINO

28        AGNER, ARIEL  BALINTON

29        AGONIA, GERALD IVAN  LANDICHO

30        AGRA, JULIO CESAR JR.  LORICA

31        AGUELO, ALDREN  TUMARLAS

32        AGUILAR, DARREN EDWARD  CAYABAN

33        AGUITAS, RICHARD  TENERO

34        AGULLANA, JULES NATHANIEL  LINSAO

35        AGUSTIN, JOHN RAMIL  PALAD

36        AGUSTIN, PAOULO NOELL  SERVITA

37        AGUSTIN, RANIE MHAR  AQUISAY

38        ALAMILLO, CHRISTIAN  GARGAR

39        ALAN, JAY VAN  RANUDA

40        ALAON, FERNANDO  BALTAZAR

41        ALARCON, MARK JAYSON  FLAVIER

42        ALBALADEJO, KENT JOMARI  LARA

43        ALBARACIN, MARY QUEENLY  BIANET

44        ALBOS, JOAQUIN  CRUZ

45        ALCANTARA, JAMES  SESISTA

46        ALCANTARA, MARK JAYRIC  GAYETA

47        ALCANTARA, SEAN KYLE  DIA

48        ALCANTARA, XAVIER RYAN  DE MESA

49        ALCOS, JOHN MELCHOR  ENRIQUEZ

50        ALEGRADO, SUMMUEL  COLMO                  

51        ALFEROS, NICOLE JOHN

52        ALGAS, GENESIS JUN BRYANT  COSTALES

53        ALGUNO, JHAKEM JUDE  TIROL

54        ALIBIN, JAMES RYAN  BITARA

55        ALINSUB, JEMERSON  CAPE

56        ALLADO, ELIEZER  NAGAL

57        ALMA, AL JETRO  BARROZ

58        ALMARIO, VJORN SCOTT  FRANCISCO

59        ALMOITE, NORBERT  PAJARILLO

60        ALMOJENO, VINCENT PAUL  TABOY

61        ALO, MARK CHLEOFORD  NAMOCOT

62        ALONDRA, DESIREE  BARCEBAL

63        ALOYON, DELF ENRIQ  EBON

64        ALTAR, ANDREI  MELICOR

65        ALVAR, KIM NOWELL  CLERIGO

66        ALVAREZ, CARL BRYAN  CAHILIG

67        AMAGNA, ERGEL JOHN  MATA

68        AMAYA, JAYVEE  VELARDE

69        AMINTAO, NAIM  RIGARO

70        AMPOSTA, RENZ JOHN  FELICIANO

71        ANCIADO, CHIARA MAE  REYES

72        ANDAL, JISELLE ANN  MUNDALA

73        ANDAL, RONALD CHRISTIAN  AUSTRIA

74        ANDRADA, MARRY JOY  BUSTILLOS

75        ANG, JOHN DOMINIC  MEJIA

76        ANGELES, SARAH  GASPAR

77        ANTIVEROS, LOVELYN  CATAPANG

78        ANTOFINA, MARK  GAGARINO

79        ANTONIO, DENVER  JAVIER

80        ANTONIO, JE-ANNE KERLYN  GONZALES

81        APARRI, DIANNE EZIEL  ANDO

82        APIGO, JOANNA  BORJA

83        APOSTOL, JAYMARK  SEATRIS

84        AQUIATAN, FRODUARD ANDALLE  REVILLA

85        AQUINO, DENNIS  MOLINA

86        AQUINO, MARCO  SABAYBAY

87        ARELLA, MARK ZALDY  DACANAY

88        ARENGA, GENECA CHUNLI  APIADO

89        ARES, KARL MICHAEL  AMARAN

90        ARGAME, GERRIEL JOHN  MERCADO

91        ARIMADO, DOREMON  ESTABILLO

92        ARMA, NOMER  ANA

93        ARNALDO, IAN GABRIEL  GESMUNDO

94        ARPON, ROMNICK  ANDRADA

95        ARQUERO, ARVIE JAY  TERNIDA

96        ARRIATE, SEAN CARLO  FLORES

97        ARTILLAGA, MARTY  GALAZAN

98        ASERCION, BRYAN MATTHEW  TRIPULCA

99        ASI, RICA MAE  BALMES

100        ASIS, JOEL JR  RAFER                   

101        ASONG, JUSTIN GLEN  MESIAS

102        ASUNCION, AL FRANCIS  FUENTES

103        ATALAD, ASHRAF  ALIUDIN

104        ATIENZA, ANDREI DOMINIC  TARIGA

105        ATIENZA, MARICEL  DURANTE

106        ATTABAN, ELIAS JR.  ASINO

107        AUMAN, CARL HENDRYK  TALISAYAN

108        AUSTERO, TRIXIE ANN  GUMILID

109        AUTIDA, ALISTAIRE ANDREW  CORDERO

110        AVELLANA, HYRAM  MAALA

111        AVENILLA, DAVID MARK  LAVIÑA

112        AYING, KENT ROYD  NESNIA

113        AYSON, LESTER  VALDEZ

114        AZCUETA, JOSE MYCO  TE

115        AZUCENA, JAN IDDO  OCHO

116        AÑANA, JESS LOUIS  TORREON

117        BAAY, RYAN DEXTER  VALE

118        BABATLA, JONATHAN  LAPRODES

119        BACOL, LEMZ BENEDICT  CATERIAL

120        BACOMO, RAFAEL  REYES

121        BACUDO, GREG PAUL  SALMOREN

122        BACULNA, MILLIARD  PACAÑOT

123        BACULO, REYNALDO JR  UYAO

124        BADURIA, PRINCESS AMOR  NOLYAS

125        BAG-AO, GIAN RESTER  DAQUIS

126        BAGARES, JAYVEE  VILLAFLOR

127        BAGRO, JESRY PAUL  DAGUS

128        BAGTAS, ROBBY MARC  DELA CRUZ

129        BALANAY, NIMROD  BAGAS

130        BALANZA, RACHEL ANNE  LAZONA

131        BALAZON, JOHNPOL  MENDOZA

132        BALBIS, JOSHUA LEMAR  ROSALES

133        BALBUENA, KRISTEL MAE  SUMAGANDAY

134        BALDIVICIO, JOSHUA  RAZON

135        BALDOS, RALPH ANGELOU

136        BALINGAO, SANDHEL MARKC  ANGOLUAN

137        BALIWAG, JOHN PIOLO  ROXAS

138        BALLENER, HEYWARK FRANK  CLOMA

139        BALLESTEROS, JOSHUA  ECLEVIA

140        BALMEO, AURELIO JR  ALBINO

141        BALOIS, VIA ALTHEA

142        BALQUIN, KRIZEL ERN  GONZALES

143        BALUYOT, MA. ANGELIKA  MANALAYSAY

144        BANA, CRISTIAN LAR  ANCIADO

145        BANDILLA, PATRICK AARON  LATHROP

146        BANGAYAN, RAYMARK VINCE  TAGUINOD

147        BANGLIG, NICO  JUNAS

148        BANTAYAN, IVAHN  MACAPAZ

149        BANTILLO, ZYTH  AURE

150        BANTUGAN, CHRISTAN ALRHEN  ARCALA                  

151        BANZON, JOSE RONNIE II  AUSTRIA

152        BARAGO, CRISTINA  GUZMAN

153        BARBACENA, LLOYD JOHN  SALINAS

154        BARBACHANO, VENJO  ASPURIA

155        BARRATO, JOANA LYN  PALOMO

156        BARRIENTOS, NICHOLAS DIEG  ALONZO

157        BARROCAMO, EUNICE CHRISTINE  DARIAGAN

158        BASA, JOHN CHRISTOPHER  DOFREDO

159        BASE, REYMUND JAY  FUENTES

160        BASILISCO, KENT PHILIP  ALVAREZ

161        BASIT, ALEXIS JUDE  VELASQUEZ

162        BASTILLADOR, AISON  CENAS

163        BASTO, ROMANO JR  PORTUGAL

164        BASTO, WENCY  PEREA

165        BASULGAN, RAYMOND  GRACILLA

166        BATALLER, HANNA MAE  MAGNO

167        BATTAD, ROBIN JAY  BALMES

168        BAUTISTA, CHRISTIAN  DELOS REYES

169        BAUTISTA, JERRICHO  DISU

170        BAUTISTA, LOYD BYRON  CAPARROS

171        BAUTISTA, VANESSA  IDANAN

172        BEBITA, HENRY MAR  BIGCAS

173        BEDUA, LYDEN CAROL  EBALAN

174        BELO, JEFFERSON  PASCUA

175        BENTILLO, GEROME  JIMENEZ

176        BERCES, ARNOLD DANZEL  LONTOC

177        BERGOLA, KATHLEEN MAE  MAGNO

178        BERNABE, RALPH AGUSTIN  SANCHEZ

179        BERNAL, VALENTIN  TUBIERA

180        BERNARDO, AL BRIAN  OCAMPO

181        BERNARDO, IVAN CLAUDE  CRUZ

182        BERNARDO, LOUIE  IGNACIO

183        BERNARDO, VINCE CARTER

184        BIAZON, WOODGEN JR  ROQUE

185        BIERNEZA, ALEXANDER RAY  CAMAYRA

186        BILLONES, RODRINER  CASUGBO

187        BINARAO, JUNRICH  ORONG

188        BISCOCHO, PRINCE JOWEN  BELANIO

189        BITOY, LORENZ LOYD  RADORES

190        BLANCO, FRANCISCO JR.  CASTRO

191        BOLALIN, FERDINAND JAMES  SORIA

192        BOLANTE, JANVILVE  BAUSO

193        BOLIVER, MARC ARVIN  MASAKAYAN

194        BONGO, DANIEL  PANTILGAN

195        BONGON, JOHN FRANCIS  BORON

196        BONILLA, NICO  DUMELOD

197        BONITA, IVAN LLOYD  DEMASU-AY

198        BRUCE, RYAN  ADAYA

199        BUAG, JERECHO  MAGTIBAY

200        BUAN, RENNIER  MANUEL                  

201        BUERANO, APRIL ROSE  SANCHEZ

202        BUGTONG, ANDREI KIEFER  TAGTAG

203        BUHANGIN, RAFFY  DEQUIT

204        BUISEL, DANIEL  AGUDONG

205        BULADACO, CHRIS DANIEL  VILLARAN

206        BULANHAGUI, JOHN DAVEN  SANCHEZ

207        BULAONG, VINCE NUNKI  PULUMBARIT

208        BULAUITAN, CATHLEEN  PERALTA

209        BUMANGLAG, KEVIN  TOMAS

210        BURGOS, EDONNA  MENDOZA

211        BURGOS, LIEMUEL DEYNN  TANKIAMCO

212        BUYAN, JHON REY  ESTILLORE

213        BUYCO, JAMES PHILLIP  LLAMAS

214        CAASI, JAYSON BRYAN  GEMENTIZA

215        CAAYA, DARWIN JR  MIRANDA

216        CABALIT, CHRISTIAN KAYE  PEREZ

217        CABARDO, VHON ALBERT  TANEO

218        CABAÑELEZ, MELJAY  OLIVAR

219        CABILADAS, RUSSELL  DAVAO

220        CABRERA, FLORENCE CHRISTIAN  ACOSTA

221        CABRERA, PAOLO DINO  BONIFACIO

222        CABULOY, JEI BENSON

223        CABUSAO, SYRENCE  SUBELLANO

224        CACALDA, JEFFERSON  JASTILLANA

225        CACAPIT, MANUEL JOSHUA JR  SUTO

226        CAGAS, KENNETH  LACAR

227        CAGUIOA, VINCENT  LARIZA

228        CAITUM, NICOLE  BANG

229        CALAYAG, PRINCE JESTY  DELA CRUZ

230        CALERIO, NIKKO  FLORENDO

231        CALINGASAN, JOHN PAUL  LOPEZ

232        CALINISAN, GODCEL  RANQUE

233        CALISE, HENZ VERGEL  VERSOZA

234        CALOSOR, ALLAN JADE  LEGASPI

235        CALUNOD, JEREMY  ROSALES

236        CALZADO, KARTNEL  ROJAS

237        CAMACHO, JOHN MAURICE  MACEDONIO

238        CAMALEJA, JOSHUA  GENEVEO

239        CAMPOS, BOBBY  LAZA

240        CAMUS, GERALD  ALIM

241        CANABE, LEIMART  CORESES

242        CANACIO, ALLEEN VINCENT  MILLOREN

243        CANDA, KENROI GABRIEL  REYES

244        CANENCIA, JENNLENE  LOZARES

245        CANILLO, RAMIL  CABARRUBIAS

246        CANLAS, THOMAS JAMES  LAPUZ

247        CANO, ROMEO JR.  DE LOS SANTOS

248        CAPANGPANGAN, CARL CHRISTIAN  VILLASICA

249        CAPILLO, DAVE  GAMO

250        CAPINPIN, JEDIDIAH  ABELLERA                

251        CARAANG, JOHN CARLO  IBAÑEZ

252        CARAIG, MICHELLE IRA  BAON

253        CARAS, REVIE  RIVERA

254        CARCEDO, HONORATZ  VITAL

255        CARILLO, BABIELYN  SONSONA

256        CAROLINO, LOVELY ROSE  MAULLON

257        CARPIO, BERNARD ALLAN  RUGA

258        CARRIEDO, QUENNIE  ABAÑO

259        CARUBIO, SHEKYNA  PANGANIBAN

260        CASAMAYOR, IAN GABRIEL  SIMORIO

261        CASESERANO, DANETH  DELIMA

262        CASILA, RICH ONEIL  JIMENEZ

263        CASILANG, DARRYL GWENN  VELASCO

264        CASILLANO, ROLLY MARK  ROCA

265        CASIPIT, HAROLD  MONILAR

266        CASPILLO, EMMANUEL  CANONOY

267        CASTAÑEDA, JOHN RAPHAEL  BERNABEO

268        CASTILLO, DIOSELLE  PATANI

269        CASTILLO, LAURICE  MARANAN

270        CASTILLON, JOHN YVES  BUENAFLOR

271        CASTRO, RHEY MARK  OLIVER

272        CATANE, CLINT  BAGUIO

273        CATAP, AUSTIN LLOYD  CABANETE

274        CATUIRAN, JESSIE  UDANI

275        CAUSIN, GASPAR STEPHEN JR  BONIEL

276        CAYETANO, MARIAN ALLYSSA  SOLARES

277        CAÑADA, CARL JAY  CONSUL

278        CAÑAZARES, JACOB  LIBRADO

279        CAÑEDA, MATTHEW ANGELO  BACALSO

280        CAÑEDO, JAZZ BENEDICK  MAGBANUA

281        CAÑO, PETER ALDEN  CEMITARA

282        CELMAR, GEMMAR  DEMAKILING

283        CEMINE, ALJOHN  RAGAS

284        CENA, PHOEBE KATES  BICO

285        CERENO, JULIUS  CUERDO

286        CERIA, POCHOLO MIGUEL  SANTOS

287        CERILLA, ANGIELYN  LEGADA

288        CERVANTES, AARON JOSHUA  ESTORGIO

289        CHEN, JONAS WENLEN  SALMO

290        CHIUCO, ALDRIAN  BORBON

291        CHUA, CARL JORDAN  ATENDIDO

292        CHUA, MIGUEL IGNACIO  LAJOT

293        CHUMACERA, TIMOTHY JOSEPH  FANDIALAN

294        CIMANES, MERVIN  MANALANG

295        CINCO, EDWIN ANTHONY  COLINARES

296        CIPRIANO, JAY ANNE  TORRES

297        CIPRIANO, MABEL  SILAYAN

298        CLEOFE, CHARLIE

299        CO, MILLARD BRYLE  BAGOS

300        COLALJO, CLINT JADE  BARICUATRO              

301        COLANGGO, JIMBOY  OMAQUE

302        COLLARIN, TIMOTHY  OCAMPO

303        COLLE, HALDELYN  PONDOLANAN

304        COLOBONG, ANTONIO JR.  ESTACIO

305        COLOMA, SEAN ALLAN  LAYADOR

306        COMEDIDO, JAKE  ARPON

307        CONCEJO, STEVEN  AMOROSO

308        CONCEPCION, IAN CHRISTOPHER  PASCUAL

309        CONDECIDO, JULIUS EDWARD  MARIANO

310        CONSTANTINO, NICOLE  CRUZ

311        CORONEL, RENCEL  MAÑOZA

312        CORPUS, JOHN ISRAEL  ORDELES

313        CORPUZ, ANGELO  MAULEON

314        CORPUZ, JHED MERVIN  ADARBE

315        CORPUZ, JOHN MICHAEL  DIÑOSO

316        CORPUZ, MARK KELLY  RUPA

317        CORPUZ, ROJAN  MARIANO

318        CORRALEJO, DANDY  CASALJAY

319        CORRE, JOHN REX  JAVIER

320        CORREA, ASHLEY  GONZALES

321        CORTEJOS, FRANCHETTE MIRZI  LINGATONG

322        CORTES, CARLO MANUEL  HINANG

323        CORTEZ, JAKE MICHAEL  SALAVERIA

324        CORTEZ, JUSTINE RONALD  REYES

325        COTARA, JHON CLOYD  ANTONIO

326        CRISOSTOMO, RUSSELE  SALUNGA

327        CRUDA, ANGELO  SANTIAGO

328        CRUZ, ALLISON  BUGAYONG

329        CRUZ, FLORENCE  LONGABILA

330        CRUZ, PRINCE IAN  FRANCISCO

331        CRUZ, RACIE ENEL  SANTIAGO

332        CUENTO, JAN CURT  ROMERO

333        CUESTAS, CHRISTINE JOY  GICALE

334        CUETO, VON PHILIP JULIUZ  CANES

335        CUEVAS, CHRISTOPHER  FERNANDEZ

336        CUI, YLLENA KOLL (WEN-YING)  AMANTE

337        CUNANAN, ROY  BABILONIA

338        DABI, DAVE YUAN  HERRERA

339        DACUA, JAMES  SAJULGA

340        DAGATAN, PSYCHE LAINE  BUGAS

341        DALAY, JOHN RYAN  CABUNTAS

342        DARIA, JOMAR  CABANIT

343        DATO-ON, MARVIN JR.  CARPESO

344        DAYA, AMIEL  LEAL

345        DE BELEN, LUISA MARIE  ENRIQUEZ

346        DE CASTRO, CHESTER SYRILL  JUMAQUIO

347        DE GUZMAN, JEFFREY  DANTES

348        DE GUZMAN, JOHN KENNETH  ALEGRE

349        DE GUZMAN, JUSTIN DEIL  FRANCISCO

350        DE GUZMAN, LESTER  RAVAGO                  

351        DE GUZMAN, MIGUEL ADRIENE  GARGANTA

352        DE JUAN, VINCENT  DANUYA

353        DE LA CRUZ, ROBERTO JR  ACOSTA

354        DE LA ROSA, RODJOHN BERNIEL  BAJADO

355        DE LARA, SHAIRA FAE  TAÑECA

356        DE LEON, ALLAN  PATINIO

357        DE LEON, JUSTMHINE KAYE  MATALOG

358        DE LUNA, LHEI ANNE  RAMOS

359        DE SILVA, ARLIE JAMES  OLIVERA

360        DE SOZA, BRIAN  CASTILLONES

361        DE TORRES, MICCA ELLA  MATIBAG

362        DECENA, CRISSLE DAVE  HONORIO

363        DEIPARINE, JANNIEL

364        DELA CALZADA, CLYDE  RICARE

365        DELA CRUZ, DJASTINE JHON  NARDO

366        DELA CRUZ, JERI MILL  PALAGANAS

367        DELA CRUZ, JHUNALYN  CABRAL

368        DELA CRUZ, JOHN FERNAN  SALAZAR

369        DELA CRUZ, LAWRENCE  COSIO

370        DELA FUENTE, CHRISTIAN  EGAÑA

371        DELA PEÑA, MICHAEL  AGUILAN

372        DELIVIOS, LANCE ALBERT  SAUSA

373        DELOS REYES, JOSH RIANDO  PERILLA

374        DELOS REYES, SIEGFRED IVAN  MORIN

375        DELOS SANTOS, DENZEL  TIMOTEO

376        DELOS SANTOS, RENZ JONELL  PIÑON

377        DELOSO, PHILLYP KHAN  OLAYAN

378        DEQUITO, IAN FRITZ  TRIAS

379        DEQUIÑA, JOESHUA  REGUYAL

380        DESIDERIO, MARC RODGER  MARCELO

381        DETABLAN, ANNA MARIELLA  LOZADA

382        DIANO, KLINT  BALLARTA

383        DIAZ, BRYAN  SIM

384        DIAZ, CHRISTIAN  ALINDAJAO

385        DIAZ, RONALD JAMES  BORCILO

386        DICIPULO, XAREX  DIAZ

387        DIEZMO, JOHN JHUDIEL  INDIAS

388        DIGNOS, JERALD  VERSALES

389        DIMAANDAL, DOLAND  RAMOS

390        DIMASINDIL, HALIM  SOLAIMAN

391        DIONA, ARJAY  ACLAN

392        DIONALDO, CYRA JADE  VILLAHERMOSA

393        DIONISIO, JOHN MARK  BALMELERO

394        DIVERA, LADIV ANDRE`  LENDIO

395        DIZON, JAMES  ALMONTE

396        DIÑO, MARIA SOFIA  MANUNGAY

397        DOCUTAN, DWAINE CHRISTIAN  ACLAN

398        DOLOR, MM RAIANNE ANGELA  ABU

399        DOMALAON, KATRINA ANGELA  REYES

400        DOMDOM, ROSECHEL MARIE  DESTAJO                 

401        DOMINGO, CHRIS LEINARD  MILAN

402        DOMINGO, KARL LESTER  SOBERANO

403        DOMINGO, MARK LESTER  TORRES

404        DONGETO, NITYANANDA DAVE  CORDERO

405        DONOGA, JAY  CLORES

406        DREU, CARLO JOSE  DULPINA

407        DUCUSIN, HAZEL MHAY  PULIDO

408        DULAY, LAURENCE  CATUSALEM

409        DULAY, LYRA JOY  ALOOT

410        DULDULAO, RYAN GABRIEL  TAMONDONG

411        DUMO, EARL MATHEW  ACAS

412        DUNGO, EARL LUIS  TORRES

413        DUNGO, JALEN ZAC  MERLE

414        EBIDO, CHARLENE MAE  JACOB

415        EBIO, JASON  NOLASCO

416        EBONES, DEN CHRISTOPHER  ABEJERO

417        ECHAVARRIA, HART JAMES  AQUINO

418        EDJEC, ALTHEA JAYANE  CORBITA

419        EFONDO, EMER  MAIGUE

420        EGALLA, ALFRED JUDE  CARIÑO

421        EGAÑA, JERICHO  ABERTE

422        EGIPTO, JASPER KIM  TAYAN

423        EJE, CATHRENE  CLAVERIA

424        ELAMPARO, ALMERA  FLORES

425        ELAMPARO, VAIJAE  EJERCITO

426        ELAYBA, TOBY RYAN  ECLARINAL

427        ELESORIO, ELSAM  MALOLOY-ON

428        ELY, CHRISTIAN  DONCILLO

429        EMPIZO, SEAN ERNEST  SALVADOR

430        ENAJE, NICO  ESPARRAGO

431        ENDOZO, JOSHUA  PERINO

432        ENRIQUEZ, MICAH ANGELIE  ESGUERRA

433        ENRIQUEZ, PETE CHOLO  CAYANGCANG

434        ERFE, JOHN PAUL  AZUCENA

435        ERUM, SOPHIA LOREN  NAVARRO

436        ESBIETO, PELAGIO JR  ESPILLO

437        ESCALADA, JONAS ANDREW  TUSIL

438        ESCANER, NESTY JAMES  PAGUNSAN

439        ESEO, JOSEPH  ALVAREZ

440        ESPARAGUERA, JOMAR  DOMINGO

441        ESPINO, MARSIS DENIEL  REYES

442        ESPINOLA, DENZEL RAE  SELPA

443        ESPINOSA, KURT JAYSON  ALMOETE

444        ESPIRITU, ACE FRANCOIS  CASTILLO

445        ESPIRITU, JELISHA  CABALI

446        ESPLANA, CHRISTOPHER

447        ESTANQUE, EXELL RENN  IGNACIO

448        ESTERON, ANDREW  YOLORES

449        ESTO, GERALD JAMES  AGAD

450        ESTRADA, DENBERT  BORERO                  

451        ESTRELLA, REYNOLD  BABAGAY

452        ESTUARIA, IAN LAURENCE  ANTES

453        EUMAGUE, BERNARD LUIS  LOREÑO

454        FAALAM, ZYMON  BELTRAN

455        FABRO, JERALD  PINCA

456        FABROADA, REX  REYNOSO

457        FABROADA, RON  REYNOSO

458        FACTUAR, ARVIN DAVE  BALDEMOR

459        FADALLAN, KENT BYRON  FAMILARA

460        FALO, CHELSEA ANN  FETALVERO

461        FAMILARA, FRITZ  TAN

462        FAMORCAN, LEOVIE NILE  FALLARCUNA

463        FANTILANAN, SHANAIA  BETITA

464        FAURILLO, ANTHONY MEL  ABELLA

465        FELICIANO, PAULO  BOGNOT

466        FERNANDO, DOMINIQUE  CARILO

467        FERNANDO, JETHRO  DATUIN

468        FERRARIS, GERLUN  DABI

469        FERRER, FRANZ JOSEPH  VALERIO

470        FETALVERO, LOWELL RAY  FANER

471        FIETAS, CHRISTIAN JOSEPH  FABABEIR

472        FIRME, JUSTIN AARON  SOLAS

473        FLORES, JOHN PAUL  GABINETE

474        FLORES, LAWRENCE  GARCIA

475        FLORES, MARK CHRISTIAN  MAULEON

476        FLORES, SABRINA AMANDA  MADRONA

477        FOSTANES, EDWARD JOSHUA  BANDOJO

478        FRANCIA, SHAINA KAYE  MADRID

479        FRANCISCO, IAN  RAMOS

480        FRANCISCO, RYAN  LACSA

481        FRANCISCO, VON FROILAN  PALMA

482        FUENTES, JAMES  ABONALES

483        FUENTES, MATEO JR  MABUANG

484        GABASA, KIMBERLY  MOLAVIN

485        GABO, ROBIN DEREK  OLARAN

486        GABUCAY, RONN ALBERT  MACARANAS

487        GABUTIN, JUSTIN DALE  JAVIER

488        GAERA, JOHN PHILIP  MANANGAN

489        GAJO, RHECK IRISH  GALUNO

490        GALANG, AIZEL JOY  RONDERO

491        GALANG, FROILAN JEREMIAH  ROCO

492        GALANG, MA. KYLA  BERNALES

493        GALI, FLOYD CHRISTIAN  ASI

494        GALIA, NEIL JUSTINE  BRILLANTES

495        GALLIBU, WREN JUSTINE  SARMIENTO

496        GALON, ALDREN  ALACIO

497        GAMBALA, NICOLE KATHLEEN  RAMIREZ

498        GAMEN, ROEL  MAMAR

499        GAMUTAN, BRENT CEDRIC  RACUYA

500        GANGGANGAN, JIREH  MEJIA                   

501        GAPANGADA, JHASTER MICHAEL  ARVIZO

502        GARAY, GENE FLORO  LABRIGAS

503        GARCIA, DAN DREXTER  ZABALA

504        GARCIA, FREDERICK JR  BAUTISTA

505        GARCIA, JAMES KEVIN  JIMENEZ

506        GARCIA, JEFFREY  MONTEMAYOR

507        GARCIA, JUDE  TARAYA

508        GARCIA, ROMAR  NABOS

509        GARLAN, JOHN ADRIAN  TORIO

510        GARMA, NATHANIEL  LUIS

511        GASCON, SOPHIA MAE  MALAQUE

512        GASTONES, ANDREI PHILIPPE  LAVILLA

513        GAYA, JAYVIE  ATIS

514        GECALE, ROMEL  GIANAN

515        GELOTIN, ARGIE  PALMERO

516        GENEROSA, VANNIE LYNNE  ALEGRE

517        GERIOS, MIGUELITO  PANGANIBAN

518        GERNAN, JOHN ADRIAN  PAMILAR

519        GERONIMO, JOSE IAN MIGUEL  RIVERO

520        GESTO, DARVIN  CERVANTES

521        GIGANTE, MARCIAL III  ABAYA

522        GILBER, AGAPITO JR.  ESCANDOR

523        GINGCO, NHIEL  DE LEON

524        GLOBIO, SEVERINO JR  ACEBO

525        GODOY, RODNEY  VILLANUEVA

526        GOLE CRUZ, FRANK REYNALD  GREGORIO

527        GOMEZ, LEO  BAYANI

528        GOMEZ, TRIXIE MAE  FAELDAN

529        GONZALES, ANDREA GAIL  EUGENIO

530        GONZALES, BON CARLO  TEODORO

531        GONZALES, ERWIN CHARLES  LALAP

532        GONZALES, HANNAH ELISA  TEODORO

533        GONZALES, HAROLD  NABREDA

534        GONZALES, JHUN VINCENT  GURION

535        GONZALES, PIERRE PAUL  URBANO

536        GONZALES, ROMEO JR  DELA CRUZ

537        GOTO, BRANDYLLE  DE LA CRUZ

538        GRANTOZA, MICKLE ANGELO  CALIVO

539        GRAPE, CHRISTINE  ABELLERA

540        GREGORIO, JESHA EVE  BACOSA

541        GREGORIO, MARK IAN  SABADO

542        GRIMPOLA, REX  HAQUEHACA

543        GUARIN, KHYLE VINCE  CELESTE

544        GUARRA, JOHN CARLO  PORCINCULA

545        GUATNO, ANGEL OLY  SALVADOR

546        GUEVARRA, ARJAY  LOZANO

547        GUEVARRA, LINN JOSHUA  PRESTON

548        GUIFAYA, WINDEL  ANGEL

549        GUILLAMON, DIOSDADO III  CONDRADA

550        GUILLERGAN, ALDREN  GRENJIA                 

551        GUINHAWA, BRYAN CHRISTIAN  PAGCALIWAGAN

552        GUMAHAD, VANESSA  LLAMAS

553        GUMAPAC, DAVE  PANGAN

554        GUMBAO, GLAZER KYETH  BARGAMENTO

555        GUMOP-AS, RYAN DAVE  BALDOMERO

556        GUTIERREZ, CYRIL  CASTILLO

557        GUTIERREZ, JANSEN JOSHUA  BENDAÑA

558        GUYA, KELVIN JAY  CALAMASA

559        GUYOD, ELTHON JOHN  ROSQUETA

560        GUZMAN, ADRIAN GABRIEL  CARREON

561        HAGURING, GENESIS  CORPUZ

562        HAILAR, MARC ERNEST  FLORES

563        HALASAN, CYRIEL  DAYOC

564        HANGDAAN, PRECIOUS  LUMIDAO

565        HAPAYAN, RACHELLE  DILLA

566        HAPITA, PATRICK  FLORES

567        HAUDAR, KRISTINE  HUNTARIGO

568        HAYAGAN, WOWIE  SALVADOR

569        HERNAEZ, LIEZL  BANAIRA

570        HERNANDEZ, CAMILLE  MACATANGAY

571        HERNANDEZ, RANEN  ALCARAZ

572        HERNANDEZ, REN MARTIN  CARACA

573        HERRERA, ANREY JEMAR  YAMBAO

574        HERRERA, JOHN BRIAN  RAZAL

575        HILAMON, JOSHUA EMMANUEL  REYES

576        HOMECILLO, GLEEN FORD  NECOR

577        HUENDA, CHRISTIAN  DEGALA

578        HUI, CAMERON  BRAÑA

579        HUKMAT, ILYAS KHAN JR  CASTILLA

580        IBERA, JOHN LOUIS  CASTRO

581        IGCASAN, JAY  JAMBOY

582        IGNACIO, AIRA KARYL  BUYAO

583        IGNORO, KEVIN  AGUISANDA

584        ILAO, JERIC  AN

585        ILARINA, KEVIN  IGNACIO

586        ILISAN, KENNY BERT  BAQUIRAN

587        IMPERIAL, ANGELO  CRUZ

588        INIEGO, JONAS ANGELO  RASCO

589        INSO, LIBNEY  DELA SERNA

590        INTIA, ANDREA  BALODO

591        ISAAC, MARK ANTHONY  AGUILAR

592        ISAIS, ROLAND JOSEPH  PAGDANGANAN

593        JABINES, KEEN RYAN  HORTELANO

594        JACINTO, JOHN JERWIN  VALENZUELA

595        JAGGI, VANESSA  DIPUTADO

596        JAGOLINO, BRYAN  OPERIO

597        JALECO, CHARLES EDWARD  ANTOLINO

598        JAMERA, DHEVIN TRIZ  GUIZO

599        JAMISON, MIKHAELA  JISON

600        JARDIOLIN, OLIVER JR  SARDIA                  

601        JARING, RALPH JOSEPH  SANTOS

602        JASMIN, PRINCE BEJAY

603        JAVIER, KEVIN  TAMPON

604        JAVIER, MARIA CRISANTA  MORDEN

605        JAVILAGON, CHARL ANTHONY  MARCELLANA

606        JAVILLO, JEXTER  DUGO

607        JAVINAR, ELVIELYN JOY  MABALOT

608        JIMENEZ, RONALD  BAILADOR

609        JIMENO, ROLDAN  DUCALA

610        JORDA, ISAIAH JOHN MARI  OLORVIDA

611        JUCUTAN, JOSHUA  QUIMSING

612        KHO, LENARD EVAN  PADILLA

613        KILAKIGA, KENNETH  TUMALIUAN

614        LABONG, JAYMAR  PACANZA

615        LACERNA, JOHN ROBERT DOMINIC  CARA

616        LACOSTE, HAZEL  RONQUILLO

617        LACSON, KENDELL  GAYOSO

618        LADAGA, RICHMON VINCENT  ADARLO

619        LADDARAN, MARIA ZAIRRA  VEA

620        LADIA, REYNALD JOHNSON  VALDEZ

621        LAGANSE, RIZALINO JR  BAGUIO

622        LAGAPA, JOHN DEXTER  CUBAL

623        LAGDAO, JURGEN JAN  LOPEZ

624        LAGGUI, MARK CHARLIE  LARIOSA

625        LAGMAN, JUHANIERENCE ANTONETTE  KITAY

626        LAMELA, PAULENE KHRYSS JEN  PINIG

627        LANGIT, RIZELLE  SALVAN

628        LANZANAS, JASON MARCUS  GUIRIBA

629        LAPASARAN, ALICIO JR  MURILLO

630        LAPORE, ALLAN PAOLO  MOYANO

631        LAPUZ, RIONEL JR  LEGASPI

632        LASALA, ADRIAN KIT  COMEROS

633        LASMARIAS, CARLO MIGUEL  SALAYSAY

634        LATA, DANIEL MARCO  LARANANG

635        LATORRE, ALYZA

636        LAUDENCIA, LIEZL  FLORES

637        LAURETA, WILMAR  ANDRES

638        LAVADIA, DANTE LORENZO  COSTALES

639        LAXAMANA, JOHN EDWARD  ENRIQUEZ

640        LEGASPI, NAOMI THERESE  BUHAIN

641        LENON, JOHN CARLOS  PINTO

642        LEONIDA, KOBE JUSTIN

643        LETRANCA, NICK JR.  YOSORES

644        LEYSON, CHARLES

645        LIBRADILLA, JEANNE  LIBRON

646        LIM, ALEC YANDREX  BARRERA

647        LIM, JESSEN REX DANIEL  LIBESTER

648        LIMBAGAN, AARON KYHR  JUNTILLA

649        LIMBOY, JANE  DEMATERA

650        LIMJOCO, MATTHEW  CERVAS                  

651        LIMON, HASH RAIZEN  NATIVIDAD

652        LIMOSNERO, MARVIN  BONGHANOY

653        LINDO, PATRICK  JAVIERTO

654        LINGA, RENZ  CANOY

655        LINGUETE, LIONEL IAN  MESIAS

656        LIONGSON, JOHN KENNETH  GACHO

657        LIRAZAN, JOY ANNE  CARCEDO

658        LLAGAS, CHARLES RAMIR  CRUZ

659        LLANO, CHRISTIAN  SORIANO

660        LLANTADA, V-JAY  BALANSAY

661        LLANTOS, JOHN TRISTAN  VALDERRAMA

662        LLAPITAN, DOMINIC  DASIGAN

663        LLENA, NARDITO JR  MILLANO

664        LLENO, JOSHUA  BULAWAN

665        LOGRONIO, MAURICE AL  JUBAHIB

666        LOGROÑO, FRANZ  ESBRA

667        LOMARDA, NEIL  PODADERA

668        LOMOSBOG, AISON  BONAJOS

669        LOPEZ, JAYKEN  BASONG

670        LOPEZ, JOHN KENNETH  CARRANCEJA

671        LOPEZ, JULY ANNE MARIE  LUMHOD

672        LOPEZ, VAN JACOB  SAURO

673        LORENZO, MARIAN  MISTICA

674        LORICA, MICHAEL DAVE  COSIPE

675        LORICAN, MELVIN  LAHOYLAHOY

676        LORILLA, BARON GEORGE  ARELLANO

677        LOYOSEN, JHON LEE  BUTENG

678        LOZADA, CAROL JANE  VALLENTE

679        LOZADA, EUGENE  GEROY

680        LOZANO, JERRY ROBERT  BACANI

681        LOZANO, PAUL DAVID  RODRIGUEZ

682        LUALHATI, VINCE EARLSON  QUIJANO

683        LUBAY, RACHEL  DITCHOSA

684        LUCBAN, JUBERT  TACO

685        LUCENARIO, MATT XAVIER  CARILLO

686        LUCERO, MARK ANTHONY  GENERALAO

687        LUGPATAN, CLINT JOHN  JAMISOLA

688        LUGTU, BERNARDO JR  QUITO

689        LUMANLAN, IVAN HOWELL  GUTIERREZ

690        LUMANTAS, REX SAUL  GERALDE

691        LUMBAB, KAY BRYLE NIÑO  MONTECILLO

692        LUNAS, JOHN MARC  BAGCAL

693        LUTERIA, CHARLES JEXER  ACAMPADO

694        LUZ, MICHAEL  NILLOS

695        MACARAEG, MC JORHELL  DELOS SANTOS

696        MADRID, MARK ARVIN  ROBLES

697        MAGALING, ADRIAN  SANTOS

698        MAGALLON, PHILIP NATHAN  MABUNAY

699        MAGANA, MARJORIE  AÑONUEVO

700        MAGAYANES, JOHN CARLO  SENCIL                  

701        MAGDALUYO, SEAN DENZEL  PINEDA

702        MAGDARAOG, JESTER ARIEL  CAPISTRANO

703        MAGLALANG, JOMEL  VALLESPIN

704        MAGLIMAS, JONIEL  CABARLES

705        MAGNAYE, RENIEL PRINCE  BOA

706        MAGNO, MARCO ANTONIO  CAMARILLO

707        MAGPAYO, JOHN PHILLIP  POLICARPIO

708        MAGPOC, CHRISTIAN  TUAZON

709        MAGSINO, RAYMOND  BERGUILA

710        MAGSOMBOL, MIKAELLA BAMBEE  DADO

711        MAGTIZA, HANES ROBERT  VELOSO

712        MAHINAY, FRANZ MIJ  TEJADA

713        MAHINAY, REXON  BAGONGON

714        MAJUMOT, JOSEPH EDGAR  DE LA CRUZ

715        MALATA, JEREMIAH  LICUDINE

716        MALBAS, NEIL PHILIP  GONZALES

717        MALIG, JONEIL IVAN  CAPIATO

718        MALIG, SOPHIA YSABELLE  NACPIL

719        MALLARI, ROCHELLE ANN  MIRANDA

720        MALLARI, ROUIEN JOY  DEL CAMPO

721        MALLORCA, DANIEL JOHN  JUNSAY

722        MALOLES, JOSHUA  TOMAGAN

723        MALTO, ZENDRICK

724        MALUBAY, JAYLORD  ECLARIN

725        MAMA, OMEMAH  MAPANDI

726        MANALO, KENNETH FRANCIS  LACUROM

727        MANALO, LANCELOT  SERVITO

728        MANANGAN, FERNANDO JR.  TABANGIN

729        MANCERA, CARLITO JR  ROA

730        MANCO, JOMARI  DERECHO

731        MANGAOANG, JAYPEE  DANGPAYAN

732        MANGATONG, NORJANNAH  KATUG

733        MANIGBAS, JUNALLYN  GALAY

734        MANLIMOS, JOSIAH SHEM  CABILING

735        MANTO, CERILO JR  MULDEZ

736        MANTON, ROSEMARIE  PANDIAN

737        MANUBAY, FELIX LEONCIO  CORPUZ

738        MANUEL, JERICHO  CRUZ

739        MANUEL, MANZ VILLE  DAYANAN

740        MAQUI, JAYSON  MACASO

741        MARABE, REY VINCENT  BILAYA

742        MARALIT, MARIEL  ZAFRANCO

743        MARASIGAN, GLESSEY  GARCIA

744        MARASIGAN, MARY KATRINA  RUPIDO

745        MARASIGAN, RYAN  ILAGAN

746        MARBELLA, JAY  ALISON

747        MARCOS, ARNON GRUNT  TABDI

748        MARGALLO, BETHANY LAIGH  DIMO

749        MARIANO, ALEXANDRA KATE  SO

750        MARIANO, DARREN DAVE  MANGULAD                

751        MARIANO, RICHARD  PLUMA

752        MARIÑAS, CRESENCIO  FELINO

753        MARQUEZ, JOHN PAUL  DE GUZMAN

754        MARTIN, JIM WELL  MALAPIT

755        MARTINEZ, ALDRIC BENEDICK  GULINAO

756        MARTINEZ, EDMAR  TORREN

757        MASCARDO, STEPHANY  INSONG

758        MATARO, JEAN MATTHEW  ABANIEL

759        MATEL, ATOM JOLAN  CRUZADO

760        MATEO, DELFIN JR.  TABUCOL

761        MATEO, EARLDRIC JOSHUA  DELA CRUZ

762        MATIBAG, RAMIL JR  CASTRO

763        MATIVO, JONNEL  SULARTE

764        MAZO, JOHN ELIJAH DAVID  NOVELA

765        MELANIO, GIO  DAÑAS

766        MENDOZA, JORDAN  OROPESA

767        MENDOZA, REMENGTOM  RAYRAY

768        MENDOZA, SAMUEL  PASCUAL

769        MENGOTE, ARMANDO JR  NALIC

770        MERCADO, AIRA MAE  MANDIGMA

771        MERCADO, LEIF JADE  NECOR

772        MERILLES, JET VINCENT  SAMBO

773        MILANES, MARK ANTHONY  CONTRERAS

774        MINA, VERGILIO  TAN

775        MINDORO, JEROME  ASPREC

776        MIRANDA, CHRISTIAN JED  GOMEZ

777        MISLANG, JOMAR  PRADO

778        MIÑOZA, MARVIN  LABI

779        MODES, JACKIE JR.  LIQUIGAN

780        MOLINA, MARVIN JR  BONSOBRE

781        MOLINA, RICHARD MATTHEW  LANTERNA

782        MOLINO, JAYSON  TELAN

783        MOLINTAS, VOLTER  CAASI

784        MONCAYO, ALLAN  RETETA

785        MONJE, PAULO  CUDIAMAT

786        MONTALBAN, PATRICIA ANGELICA  RIEGO DE DIOS

787        MONTANA, JUSTEINE GEE  JACABA

788        MONTE, JOSHUA  GUTIERREZ

789        MONTEHERMOSO, TIRSO II  OLITA

790        MONTEMAYOR, NATHANIEL  RASPADO

791        MONTON, KEIRWIN  TABORITE

792        MONTON, LOWEEN GWEEDEE BOY

793        MORALES, JOSIAH GABRIEL  DELOS REYES

794        MORANTE, JIL MARK  TACUBAY

795        MORASTIL, EUGINE REYNAN  ALDAYA

796        MORILLO, JUNIE  BANUA

797        MORTE, VINCE ALLEN  FABIAN

798        MUMAR, JHOEL  RUIZ

799        MUMAR, KEY HOPE  AMANG

800        MUYA, VAL ALVIN  EDEJER                  

801        NAANEP, MARY JANE  ESTIOCO

802        NACES, RAYMART  ASPILLAGA

803        NACION, MARK DAVE

804        NACUA, MARK LESTER  LABRADOR

805        NALAGAY, ROLEN  FANGONIL

806        NAMORA, ANGELICA  BAYLON

807        NARAG, NATHANIEL  TABIGNE

808        NARBASA, ROLEX  MUTOC

809        NARCA, SEAN TIMOTY  DEMASANA

810        NARVAEZ, KLIENT  LINGON

811        NATATA, TIMOTHY FRANK  FAVIS

812        NAVAJA, REYMAR  MALANG

813        NEBRES, TRIZTAN CLYDE  ONDE

814        NERIC, MARVIN DAVE  CATAPANG

815        NESAS, KENNETH PAUL  MARANAN

816        NICOLAS, MARK CHRISTIAN  MALGAPO

817        NIEVA, KARL JUSTINE  OYARDO

818        NIPAS, JOHN PAUL  ONQUIT

819        NOCETE, RHEZ LOUIE  ABELLA

820        NONOG, MILDRED  CASTILLO

821        NOSITERA, MARC ADEL  ALDAY

822        NOTARIO, JAYSON MARK  ESPAÑO

823        NUCOS, LESLIE BRYAN  ADAP

824        NUEVA, JONH EVELLE  BERNARDO

825        OBLIGADO, MARK JOEL  EPONG

826        OCAMPO, JALY JR  AMPONG

827        OCAMPO, JAN ANDREW  TADINA

828        OCCEÑA, ELSA CHARME  PINEDA

829        OCON, KENNETH HARY  SOMBILON

830        OCTAVIANO, MHEL HEIDE  RAMOS

831        OGAHAYON, ERICK  CABILES

832        OLAN, REYNARD MARK  DIZON

833        OLAVARIO, MARVIN  ACUNIN

834        OLIVA, ALECX ANDREI  GANDOLLAS

835        OLIZA, MARK KENNETH  DELA CRUZ

836        OLLANDA, SAM DAVID  DIZON

837        OLMEDO, NIKO  INOT

838        OLVARA, JOSEPH LONUEL  IGNAO

839        ONG, MICHAEL ANGELO  GALANG

840        ORCULLO, REIOLVI  SALVADOR

841        ORETA, MARK JULIUS  ESTOPACE

842        ORGANO, JORDAN  BICUA

843        ORGASAN, RYAN  ABRIS

844        ORIENTE, JEIZELLE ANN  RESURRECCION

845        OROPEL, MAXINE DOMINIQUE  RENDON

846        ORPIA, CHARLES  BALMORES

847        ORQUINA, ALDRIN  DIMAS

848        OSALIA, JONATHAN  FACURIB

849        PABAY, PAULO  SEGOVIA

850        PABLO, JERAHMEEL  SANGALANG               

851        PACHECO, KENNETH  HERNANDEZ

852        PACLIBAR, FRANZEL  YORO

853        PACTURAN, RAFAEL  GERONIMO

854        PADAYHAG, ROWIN  CASTILLO

855        PADILLA, ERICSON

856        PADRIQUE, ANTHONY  ENDAYA

857        PADRIQUE, JOHN  ENDAYA

858        PAGAR, MARK VINCENT

859        PAGCO, EDISON JR  LISING

860        PAGKALIWANGAN, LOWELL ARIEL  CAMINGAWAN

861        PAGLINAWAN, ERGIE  DEL CASTILLO

862        PAGTALUNAN, JOSH EDWARD  SACAY

863        PAINGANAN, JELLIE MAE  DE LA TORRE

864        PAJARDO, MARK ANTHONY  ADAVAN

865        PAKINSON, ASLIMAH  BARODI

866        PALACIOS, JOHN TIM  ALDEMITA

867        PALARUAN, ADRIAN PAUL  AQUINO

868        PALASAN, RITZ RYAN  ENTICE

869        PALMA, JAMES KYLE  RANGAS

870        PALMES, JOHN KENNETH  LAURON

871        PAMA, JAMES PATRICK  DOLLETE

872        PANAHON, JASHUA  CABRERA

873        PANALIGAN, RENZ LOUIS  CEJO

874        PANANGANAN, JOHN CALEB  SALAZAR

875        PANGANIBAN, PRISCA  MANDIGMA

876        PANGILINAN, ALBERTO JR.  MERAÑA

877        PANGILINAN, CHRISTIAN  LEAL

878        PANOL, JOSHUE  NOLEAL

879        PANONCIAL, EARL GERARD  CAHAYAG

880        PANOTES, MIGUEL LORENZO  BONSAY

881        PAPA, DAVE  ENO

882        PARADELA, IMMANUEL  PAEZ

883        PARADERO, JAY  KESIO

884        PARAS, MARK JAYSON  AQUINO

885        PARDO, JOHN CARLO  BARRO

886        PARTOZA, CHEKAINA YSABEL  BALBIN

887        PASADILLA, JAN ALVIN  SUÑAZ

888        PASAGUE, GLENDEL JOHN  BODIONGAN

889        PASAOLAN, SARIP  DIAMLA

890        PASCASIO, EDRIANNE MEL  INOCENTE

891        PASCUA, HARTNEL JAKE  LEAL

892        PASCUA, RAVEN  MADAYAG

893        PASTIDIO, RAMIL JR  PABILLARAN

894        PATACSIL, KEN EMMANUEL  MAGANA

895        PATILANO, EDUARDO JR.  OGDAMIN

896        PAULE, JEREMY  DE GRACIA

897        PAÑA, LOUELL  BAHULAY

898        PED, ASHLEY  RAMOS

899        PEJER, LOWIE  LIQUIDO

900        PELAYO, KENT JULIUS  LIMPIADA                

901        PELIMER, JOMARI  FRAN

902        PERADILLA, JOHN LIMUEL  PEREZ

903        PERASOL, FRINCE LHESTER  DIOLATA

904        PEREGRINO, TIARA ROZ  AGAPITO

905        PEREZ, ARNOLD JAY  GARGANERA

906        PEREZ, IAN PATRICK  JANOLINO

907        PEREZ, JASPER DALE  PEDOJAN

908        PEREZ, JOHN ROSS  PINEDA

909        PEREZ, MARCU PAOLO  SOLIS

910        PEREZ, MARVIC  DALUZ

911        PEREZ, MIL CHRISTINE  GAMULO

912        PEREZ, STEVEN MYLES  REYES

913        PEÑAFLOR, ROSELLE  JAVIER

914        PEÑARANDA, KRISTIAN JADE  PARAGES

915        PIANSAY, ROWAN JOSHUA  SAMPANG

916        PICARDAL, JHONA MAE  PERANTE

917        PICATO, DENVER SATTY  TUMAMPO

918        PILAPIL, DOMER  AMPLAYO

919        PILLADO, MARIA PAULA  GARCIA

920        PILLOS, BEAVER GENESIS  DE GUZMAN

921        PINCIL, GIO  SALAZAR

922        PINEDA, PRINCE HEINRICH  SANTIAGO

923        PINGOY, ROLANDO JR  INGENTE

924        PINTOR, ALLEN RICH  ARETA

925        PIPO, RUSSEL RAINIER  LIM

926        PISPIS, GLIXIAN  NEPOMUCENO

927        PITOGO, JOVEN  PANAGUITON

928        PLACIDO, AARON JOHN  SEBASTIAN

929        PLATA, ROGIN  BUNGCAY

930        PLATILLA, MARWIN  NANALE

931        POPELO, CHRISTINE JOY  BANTILLO

932        PORIS, RALPH STEPHEN  ABELLANA

933        PORRAS, FREDERICK BIM  PAHILAGAO

934        PORRAS, JOURDANN WYATT  ERIPOL

935        PORTA, JOHN RAPHAEL  PANUGA

936        POSADAS, CYRUS  NANGCAS

937        PRIETO, RUDY JR  PEÑAFLOR

938        PUNONGBAYAN, MARK KENNETH  AYUSO

939        PUYOS, KARL  TANGINAN

940        QUIBAN, KRISTINE  BULATAO

941        QUIETA, KENNETH FRANZ

942        QUILILAN, JOSHUA  AGUILAR

943        QUINALAGAN, HANNIE BERT  DALOGDOG

944        QUITON, WINNIE  ACIERTO

945        QUITONG, MHEL SULFIE  DOMINGUEZ

946        QUIZON, JASPER  MANALILI

947        QUIZZAGAN, JOEFFREY  RAMIREZ

948        QUIÑONES, JUSTIN CARLOS  SANICO

949        RAAGAS, ESTERDAN DENIE  QUINTANO

950        RAFER, DARLENE  CAMOÑAS                 

951        RAFOLS, IRELAN REY  MACALLING

952        RAGAY, ROYCE  MACASOHOL

953        RAGOT, PAUL ALEXIS  MARQUINA

954        RAMILO, JHON PAUL  CORTEZ

955        RAMIREZ, NICO WAYNE  RIVERA

956        RAMITERRE, JOHN NOAH  DAYAO

957        RAMONES, JERIC  GABUY

958        RAMOS, DOMINIC  MOCORRO

959        RAMOS, JOEY  PASTOR

960        RAMOS, JOHN PHILIP  FRANCISCO

961        RAMOS, LADISLAO JR  NOVESTERAS

962        RAMOS, LUIS ALFONSO  UNCIANGCO

963        RAMOS, MC DOWELL  JOSE

964        RAMOS, REAGAN  MONZON

965        RAMOS, YLVANE JECXINE  AMUL

966        RAMPING, REINER  TANAUAN

967        REBAMBA, ANDREW MIGUEL  BANSAG

968        RECIO, KWENZLE MAE  AGRAVANTE

969        RECTO, PATRICK JOHN  CUNAHAP

970        REFORMINA, VINCENT KENT  DIAZ

971        REGULTO, ANTHONY JUAN JUSTEEN  DANGANAN

972        RELAMPAGOS, BRIAN LOUIE  ENOC

973        RELATOR, JANMILE  TANGKISAN

974        REMENTILLA, JOSHUA  VILLAREAL

975        REMO, KIRBY JASPER  YAP

976        REMODES, JONAS  TORALDE

977        REVILLA, ANGELA CHRISTINE  PASILAN

978        REVILLA, FRANCIS JOSEPH  ALFORJA

979        REY, RHAFAEL IAN  OBLIGADO

980        REYES, JOSIAN JULBERT  LUBANG

981        REYES, PAUL VINCENT  PANGANIBAN

982        REYES, PRINCE  CALIGUIRAN

983        REYNALDO, RHENZ JOHN  QUITIVES

984        RIVERA, JOVEL JEAN  CASICA

985        ROBERTO, ZYRRICH  MOSQUITE

986        RODRIGUEZ, CASSANDRA NICOLE  ANASTACIO

987        ROFEROS, JOHN GENER  ABALOS

988        ROMAGOS, MARVEN  PANGANIBAN

989        ROMERO, PHILIPE  BARIO

990        ROMULO, TRIXIE JOY  MARTINEZ

991        RONDA, LESLY JORGE  DALANGEY

992        ROQUE, GINO  ESPINAS

993        ROSALES, FLORENCE JR  VALEROS

994        ROXAS, JOHN LLOYD  MORATA

995        RUFINO, MICO JAY  BALLENAS

996        RUMBAOA, LOUISE  MADRIDEO

997        SAAMONG, ACE ANTHONY  CLAVIO

998        SABANGAN, KHELVIN

999        SABIDO, JOFAITH  AGUILLO

1000        SABINO, JASPER IAN  SADDUL                  

1001        SABLAN, LALAINE  DE GUZMAN

1002        SABLON, JESSIE JAY  ADOLACION

1003        SADIASA, ELLEN MAE  GONZALES

1004        SALAO, LEIGH CLEMENT  DE LEON

1005        SALAPE, MERYLL CLARISSE  PINSOY

1006        SALAZAR, LYKA MAE  DE CASTRO

1007        SALAZAR, MILSON JOHN  SANTOS

1008        SALIBA, NICOLETTE REIN

1009        SALIBIO, STEPHEN ZYDRIC  ALAY

1010        SALIGUMBA, ART VINCENT  BURGOS

1011        SALINAS, JOHN LLOYD

1012        SALUBRE, ACE  CABRILES

1013        SALUMBIDES, MARC AARON  DELA PEÑA

1014        SALVACION, JHUSTINE  JEMERINO

1015        SALVADOR, RALPH OLIVER  FABRO

1016        SAMANTE, RICO RALPH  MORALES

1017        SAMBAJON, JOHN PAUL  ROJERO

1018        SAMPANG, DARLENE FAITH  MENDOZA

1019        SAMSON, MARIE FE  BATONON

1020        SAN DIEGO, LEONILO JR  REYES

1021        SAN MIGUEL, PRINZE DARREN  LEONCIO

1022        SANCHEZ, ARNEL  BAGAY

1023        SANCHEZ, JOHN MICHAEL  MALITAO

1024        SANGULINGAN, ALINUR  GUTE

1025        SANTORUM, JAILE VANN  JOSE

1026        SANTOS, JOHAILY  ANCHINGES

1027        SANTOS, JOHN CHRISTOPHER  CAMUA

1028        SAPITER, MARIA ORIELLA  DE LUNA

1029        SARABIA, PETER ANDREI  REYES

1030        SARATUBIAS, JAZRYL  LEDRES

1031        SARINO, JHOVIN  BUENAFLOR

1032        SARMIENTO, JEFF  PANGAN

1033        SARMIENTO, JOHN STEPHIN  URSONAL

1034        SARROL, SEAN ARCHIE  ROXAS

1035        SARTE, AARON JAY  CAMIGUING

1036        SEBASTIAN, IVERSON  ABOY

1037        SEBASTIAN, JOHN JOSHUA  MARCELO

1038        SEBASTIAN, JOHNRENN  FAUSTO

1039        SEGUN, GLEN  BETONIO

1040        SEMACAS, ROLANDO III  SAGARIO

1041        SERATO, MARK LYNDON  STA IGLESIA

1042        SERENILLA, SHAINA MAE  SAWALI

1043        SERRANO, DOMINIC ANGELO  ANTIVEROS

1044        SERRANO, JAN RONNICO  MANLANGIT

1045        SERVOLO, RONAN

1046        SEVILLA, CRISPINO  SAPA

1047        SEVILLENA, DAVE  BAGTAS

1048        SIBAY, ANALITA  LOR

1049        SIBAYAN, LEMAR  MANGLANLAN

1050        SIBUG, DEE JAY  MANALILI                

1051        SIENA, ALLIAH MYRTLE  MILLERA

1052        SIKAT, GABRIEL  LANAQUE

1053        SILAUSO, JASPER  ALABE

1054        SILVA, EDMOND  LULU

1055        SILVESTRE, KURT KYAN  CRUZ

1056        SIMBIT, JIMWELL  CAGULADA

1057        SIMENE, JOSH ADRIEL  ALCANTAR

1058        SIMEON, JOHN FRANCIS  GARCINEZ

1059        SIMON, HAROLD  HERRERA

1060        SINSAY, JOHN ARVIN

1061        SIRON, TRISHA IREL  LUMBO

1062        SISLES, GEORGE  YBAÑEZ

1063        SISON, JOREM  QUITO

1064        SOBRERA, RENALYN  ARGUEZA

1065        SOCO, JERWIN  NENGASCA

1066        SOHN, YUTA  VICTORINO

1067        SOLEJON, ALDWIN  CABATINGAN

1068        SOLIVA, JOHN HYLE JOSEPH  BALANDRA

1069        SOMBILON, JOHN PETER PAUL  GUEVARA

1070        SORIANO, AARON JOHN  DELA CRUZ

1071        SORIANO, KEENE RAE  BOBADILLA

1072        SORIANO, MARK ANGELO  MABASSA

1073        SORIANO, REYMARK  ROSETE

1074        STA. ROSA, REY F.J  BADILLA

1075        STO DOMINGO, PAULO  VAILOCES

1076        STO. TOMAS, SHAIRA  FRESCO

1077        SUABERON, FRANCIS JAN  REYES

1078        SUAN, NHELMERCK  LOZADA

1079        SUAREZ, JUNREY  BANTOG

1080        SUAREZ, RIA MARCYNETH  MARTIZANO

1081        SUBAYNO, BENZ DIEGO  ZAYAS

1082        SUELA, RYNZ CHARL  MACERO

1083        SULIT, KRISTINE  JAVIER

1084        SULVEREZ, ARCHIE  DELA TORRE

1085        SUMALINOG, SAMUEL ARON  DESPI

1086        SUMBILLA, DAVEY JAN  OPERARIO

1087        SUMERAS, ROCELIE  TICZON

1088        SUMO, BENJO  MORAL

1089        SURARA, JOHNA  CAPISTRANO

1090        SURIGAO, ARSENIO JR  LAUREA

1091        SUSADA, JEIZL  MASINGUIT

1092        TABIOS, GERALD  CAVIDA

1093        TACUD, JIAN CARLO  GUEVARRA

1094        TACUMBA, RUSSELL ANDREI  ENTERA

1095        TADLE, KURT  PATANA

1096        TAGBAC, JOSHUA  PAJARON

1097        TAGHAP, EDSEL JAY  ORINA

1098        TAGLE, ROMMEL  LOPEZ

1099        TALATTAD, ARVIN  JINTALAN

1100        TALAVERA, ALLAN GERALD  ALCANTARA               

1101        TAMAYO, ALYSSA KRISTEL  NAGASAO

1102        TAMAYO, CYRUS ARIEL  SARMIENTO

1103        TAMBOONG, ANGELO  TOLEDO

1104        TAN, MARVIN ENZI  TAN

1105        TANEO, EVA GLORIA  MELENCION

1106        TANGLAO, KHRISTIAN GIO  TALAVERA

1107        TARA, DOMINIC  MALAPIT

1108        TARE, CHRISTIAN  REAS

1109        TARUC, JUNEFREED  SINGSON

1110        TAYAO, LEANDRO  ALMAZAN

1111        TEJAS, VANESSA  MOJADO

1112        TERANO, SEAN CLAIRE  ACABADO

1113        TERTE, PATRICIA MAE  LARON

1114        TERUEL, JEROME  LITERATO

1115        TESALUNA, JACE  AGUILLON

1116        TESORO, PABLO JR.  ANCHETA

1117        TEVES, JOROFEL  ROBLES

1118        TICAR, MIGUEL RHONDEL  ALBA

1119        TIMBRESA, METHUSHIELA  BALDONADO

1120        TIMOTEO, ELEAZAR  BAUTISTA

1121        TOLENTINO, JORGE CARLOS  SANTOS

1122        TOLENTINO, PAMELA MAE  MILAN

1123        TOME, CATHERINE  BLANCO

1124        TOMELDEN, JOSHUA ELIJAH  REGALADO

1125        TORREMOCHA, WENWEN  BANTILAN

1126        TORRES, XYRA LLYZA  CHIONG

1127        TRABASAS, ALIAH NICOLE VER  MONTEJO

1128        TRIAMBULO, MARY MICHELLE  JABIAN

1129        TSE, GOLDIE MAE  YU

1130        TUBAC, EUVIJANE  CAMPOLLO

1131        TUBERA, MARC RUSSELL  GELUA

1132        TUMBAGA, DANICA  LACHICA

1133        TUMBAGA, PAUL VINCENT  HIZON

1134        TUMULAK, CHRISTIAN PAUL  FACA

1135        TUPAZ, JAIRA  OBILLO

1136        TURADO, ANDREI GIO  BUENAVENTURA

1137        TURALLES, LEEMUEL JOHN  VALLE

1138        TURINGAN, RUDYARD ANTON  CRUZ

1139        UBALDO, JOHN RAFAEL  LAMOSTE

1140        UMALI, DIONY HEROWEL

1141        UNABIA, EMIEL JON  SUMILHIG

1142        UNGA, MOHAMMAD ABDUNUR  PANGILAN

1143        URBANO, CHRISTOPER  OCCIANO

1144        URSUA, ARTHURO JR  PASCUA

1145        VALDEZ, AUSLIER  MORTA

1146        VALDEZ, BRENDAN GLENNDALE  ALCANTARA

1147        VALDEZ, JHON PHILIP  RODIS

1148        VALDEZ, RODEN JAY  PAGARIGAN

1149        VALE, RICO  ARCIETE

1150        VALENCE, SCAVEN  GEGATO                  

1151        VALENCIA, CHARMIE  PINPIN

1152        VALENCIA, RAINER RENDELL  RECIO

1153        VALERIO, CHRISTIAN JORGE  BAROJA

1154        VALETE, GIO ADRIEL  CARLOS

1155        VARGAS, FRANCIS DAVE  VILLACRUZIS

1156        VARGAS, SHARMAINE FAITH  FELICIANO

1157        VASO, CHRIS LOUIS  MENDOZA

1158        VASQUEZ, JAY  AMBOAN

1159        VASQUEZ, JON ANJO  UMEREZ

1160        VELASCO, MARIO JR.  PILARCA

1161        VELASCO, TRISTAN JULIUS  DOBLE

1162        VELITARIO, JOEFFREY  TORALDE

1163        VENENOSO, JASON PAUL  MARABONG

1164        VERGARA, JAKE BRYAN  PITPIT

1165        VICENTE, KEREN LUV  SIM

1166        VICENTE, KYLE LEIGHZANDER  MODESTO

1167        VICTORIA, RONALD JOHN  MUNGCAL

1168        VIERNES, REY MARK  MADRIAGA

1169        VILLABER, NOVEN  SANCHEZ

1170        VILLACRUCIS, ANTONIO MIGUEL  LASALA

1171        VILLACRUSIS, DANICA  UBANA

1172        VILLAFLORES, JOHN ROSS  PAYUMO

1173        VILLAFRANCA, GABRIEL  PANGANIBAN

1174        VILLAMORA, EDERLIE  PREPOSE

1175        VILLANUEVA, ACERIEL  BARRIOS

1176        VILLANUEVA, DAVE  CANCISIO

1177        VILLANUEVA, FRANZ JASON  GUINTO

1178        VILLANUEVA, GENALD  GAAS

1179        VILLANUEVA, LENAR  ALBAN

1180        VILLAPANDO, JON MICK  LIMOSINERO

1181        VILLAPAÑA, JUNE  GANIRON

1182        VILLAR, REY CHRISTIAN  JAMORA

1183        VILLARENTE, BERNARD  ANDACA

1184        VILLAREYES, JASTINE KIM  RIVERA

1185        VILLARTE, MERILEE  SABUGO

1186        VILLASIS, LOVELY MAE  TRINIDAD

1187        VILLATE, CAMILLE JOY  GUIRIÑA

1188        VILLEGAS, EDWARD ARLEN  DE LEON

1189        VILLEGAS, TIM MARTIN  CONCEPCION

1190        VIRREY, ALYSSON NEIL  LAYGO

1191        VIRTUDAZO, ABUNDIO JR  CALOOY

1192        VIRTUDAZO, MIGUELITO JR  ATO

1193        VIRTUDES, ICQUELLE LUIGIE  BUFABLE

1194        VITAL, JOHN VINCENT  MULDONG

1195        VIVO, PHILIP JOSHUA  HILARIO

1196        VIZCARRA, EDRIAN JOSEF  BENEDICTO

1197        VIZMANOS, LEE HAROLD  OGATIS

1198        WANAS, RAFFY  CARANTA

1199        YABES, MARK ROVEL  ENRIQUEZ

1200        YABUT, EUNICK  GALI                    

1201        YABUT, GLEN MATTHEW  BERNARDO

1202        YABUT, MARK ANGELO  BONIFACIO

1203        YADAO, KAEVIN JASPER  MIRANDA

1204        YAGO, MARJOHN  TABUYO

1205        YAMADA, ATSUSHI  MIRANDA

1206        YAMAS, ADRIAN LLOYD  ESCABARTE

1207        YANCHA, ADRIAN NATHANIEL  CELEMIN

1208        YANO, JELLO PHILIP  CULI

1209        YAUN, ASTERLO JR  SALINAS

1210        YCOY, JERRY  LUAR

1211        YU, RAPHAEL ENZO FREDERICK  PERALTA

1212        YUMUL, BOBBY JOHN  MANITI

1213        ZABALLERO, CLARK JEIMY  RAGMAC

1214        ZAGALA, RYAN CLIFFORD  LOQUIAS

1215        ZAGUIRRE, JUSTINE KYLIE  VIDANES

1216        ZAMORA, BOYD BOEN  ALEGARBES

1217        ZARSUELO, JOSE CARLITO  LEGASPI

1218        ZEPEDA, TIMOTHY REGIENALD  RONGAVIL

 

Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Licensure Examination

Held on September 4, 2023 .Released on September 8, 2023

 

Seq. No.         N a m e

 

1        ABAD, JEOMAX  DAHONAN

2        ABAD, VICENTE JR  ALEJO

3        ABADE, JAN MELANNE  PAUMIG

4        ABARRIENTOS, JOHN CLYDE  MAGALLANO

5        ABASQUEZ, JOEL JR  DELICANA

6        ABE, JEFFREY  ARCILLA

7        ABELLANA, HAROLD  LACAO

8        ABENOJA, JOSHUA  DIANA

9        ABOY, JOHN DOMINIC

10        ABUAN, JUN BRIAN  IBE

11        ABUCEJO, RENZ ARTHUR  QUILAY

12        ABUTAZIL, JOHN MICHAEL  ESCORIAL

13        ACIBAR, RICHARD  IRAOLA

14        ACUÑA, CHRISTIAN JAY

15        ADAMI, JASPER  RAGADI

16        ADARAYAN, ROLDAN  TUBALLAS

17        ADLAWAN, ROY  DEJERO

18        ADOLFO, TIMOTEO  ABELLANOSA

19        ADORADOR, DIETHER  BALTAZAR

20        AGASCON, RICHARD NIXON  TADEO

21        AGGARAO, JOSHUA  PALANGDAO

22        AGILLON, CYRUS CRISER  PANOPIO

23        AGUIGAM, JEUNE ACE  ABLAO

24        AGUILING, JOHN PATRICK  LACHICA

25        AGUINALDO, EARL LEMUEL  MAUSISA

26        AGULLANA, PRINCE REILAND  BAUTISTA

27        AGUS, JERIC  MORA

28        ALABA, JULIE CRIS  ENALDO

29        ALANES, WILBERT  CRUZ

30        ALARCON, CONRADO JR  GONZAGA

31        ALBISO, JOHN APRIL  MENDEZ

32        ALCORIN, RAUL  CARAMPATANA

33        ALDEN, MARK ALLEN  PLOPENIO

34        ALEGARBES, ELVIN JR.  CENABRE

35        ALEJANDRINO, ROBERT  GALANO

36        ALGABRE, JEFTE  INONG

37        ALIPIO, CHRISTIAN JOSEPH  SUYOS

38        ALMEROL, JEZREEL  DALIDA

39        ALON-ALON, KEVIN  PITA

40        ALONZO, JAYSON  BELDA

41        ALOPO-OP, DENNIS  ESPEÑO

42        ALTAREJOS, JEFFERSON  LOBUSTA

43        ALVAREZ, BERNARDO JR  BATAC

44        ALVAREZ, KEITH JOSEPH  MAGALLANES

45        AMANEO, ROMEL  JUSAY

46        AMANO, ALDRIN  MAG-ASO

47        AMARANTE, JARQUE  DIMALALUAN

48        AMILANAN, JOEL  PEDRO

49        AMILASAN, JAM RIO JR  ATILLO

50        AMODIA, ELVIS REIL  TEVES                   

51        AMORA, RUBEN  SALAS

52        AMPOLOQUIO, RIEN ERICKSON  PACANZA

53        ANAY, AMIEL OHWEEN  BAYAS

54        ANCOG, MARK LESTER  DUMAGUIT

55        ANDA, AL-MISHARI  WAHAB

56        ANDAYA, ROGAND  GARGANERA

57        ANDEA, JERICKO  DALISAY

58        ANGELES, JOHN CARLO  ROQUE

59        ANTONIO, REGIE  BALUD

60        ANUTA, RIZALIO  MANITO

61        APOLINARIO, GLECE BEN  ESTRERA

62        ARBOLLENTE, RYAN  RIVERA

63        ARCASITAS, EFREN JR  FELIA

64        ARELLANO, JE KIM  BALOS

65        AREVALO, MANOLITO JR  SANGALANG

66        ARIBE, JESSIE  DIAZ

67        ARRIESGADO, HARVEY  DURAN

68        ASAYTUNO, RONLAN  FACTAO

69        ASUNCION, FERDINAND  BALTAZAR

70        ATANOSO, SHENNA  GUIRIGAY

71        ATIENZA, ARVIN KIM GERALD  LAYCO

72        ATIENZA, JAYPEE  AGAPAY

73        ATIENZA, JUSTINE RAY  MATANGUIHAN

74        ATIENZA, MARTIN DEUS  DATINGALING

75        ATOLE, JOHN PAUL  DELA TORRE

76        AUDITOR, DARYL  LIAD

77        AVELINO, ALVIN  BIANAN

78        AVENDAÑO, JOMAR  MANZON

79        AVES, JEFFREY  ORIGENES

80        AVILA, SHAYNE  DUAPA

81        AVISADO, JOHN EGBERT  BANAAG

82        AZCARRAGA, ALBERTO  RODRIGUEZ

83        AÑONUEVO, ALEXYR  ATULI

84        BABASANTA, EMMANUEL PAULTER  SANTOS

85        BACAY, DAIRONE  ALCALA

86        BACOLOD, BART IMMANUEL  SUICO

87        BACOLOD, MICHAEL  TALINIO

88        BACOMO, RAFAEL  REYES

89        BACSAFRA, JOHN RANIEL  RIVERA

90        BACUD, JASON  AQUINO

91        BADAJOS, VIENCE ZARRY  SINANGOTE

92        BAERA, RIZALITO  MERCADO

93        BAGUHIN, ALFIE JAY  DALING

94        BAGUHIN, AUDREY  ALTARES

95        BAHALA, RODERICK  CUETO

96        BALAN, GERALGIE

97        BALANON, BERNABE  ALATA

98        BALBOA, JOHN  MANLANGIT

99        BALDANO, CATHELYN  BIEN

100        BALDOS, ARIS JAYSON  AGUILLO                 

101        BALIONG, MICHAEL  TAHORA

102        BALTAZAR, JOSE CHRISTIAN  ANTONIO

103        BALUCA, RACHEL MAE  DUMILIG

104        BANDICO, MON RIZAL  FRADES

105        BARADILLO, LOE  RUBIO

106        BARAN, SANDY  DAGOPLO

107        BARANDINO, REX NEIL  BASISTA

108        BARBOSA, PATRICK  SAPIQUEÑA

109        BARET, CHRISTOPHER  MALTIZO

110        BARGO, RENE BOY SR  AGUILAR

111        BARING, JOEL JR  FRANCISQUETE

112        BARRERA, VINCENT  DIZON

113        BARRI, MARLON  TULIAO

114        BASALAN, MARK ANTHONY  PELOTA

115        BASALO, JELO  MALINES

116        BASAÑES, LOUIE  DIONGON

117        BASILA, ARSENIO  LIBRADA

118        BASMAYOR, NEIL ALDRIN  MURON

119        BATALIA, CHRISTOPER  DELE TORRE

120        BATISTEL, CLEMENS  ELLEVERA

121        BAULA, HAROLD  ARGUELLES

122        BAUTISTA, ADRIANNE  GADDI

123        BAUTISTA, ALVIN  POLITICO

124        BAUTISTA, MARVIN  VILLANUEVA

125        BAÑAGA, LEAN  PANGILINAN

126        BELA-ONG, ARGEL JOSEPH  QUISADA

127        BELGA, GERALD  SORALDE

128        BELHIDA, EDUARDO JR  BILLOTE

129        BENOSA, MARK VINZON  DENIÑA

130        BERCERO, IREL  CEBU

131        BERGUNDO, HAROLD  BINUYA

132        BERNAL, EUGENIO JR  MOJADO

133        BERNALDEZ, MARK GIETHER  GEPOLLO

134        BERNALES, BERNARD  ATON

135        BIAGO, FRANCO  TIA

136        BICOY, ARVIN  JIMENEZ

137        BOJE, TEODY  PANES

138        BOLO, EMMANUEL  BENALLA

139        BOLORON, RHEY LLOYD  ABALDE

140        BONCALES, ROLAND  BARBARONA

141        BONGALOS, EDWIN  PAÑA

142        BOSQUIT, JOHN KENN  DUBRIA

143        BREGUERA, ERNEST JOHN  SALISE

144        BUBAN, GABRIEL  GUEVARRA

145        BUCIO, ARNEL  DOTAROT

146        BUENSALIDA, LITO  SAURO

147        BUGHAO, KEN JAY  PULVERA

148        BULACAN, REXELLE IAN  CAPANGPANGAN

149        BULATAO, MODESTO JR  DOMIGSI

150        BULGADO, HERNIÑO  BUTALID                 

151        BUNA, ROBERTO  ANTIVO

152        BUNDAC, AMELTON  CONALES

153        BUSTO, ERIC  ENIPTO

154        BUTIL, JOHN REL  BERSANO

155        BUTRON, MARK JAY  AMILA

156        CABALHAO, JONATHAN  BORRAS

157        CABARLES, JAYBERT  BRIOL

158        CABASAG, ROBERT  LOZADA

159        CABAYA, GARRY  CABUSBUSAN

160        CABILES, ADRIAN  ORTIZ

161        CABILONA, CHARLIE  CAIBIGAN

162        CABUGA, SUNSHINE  CURIBA

163        CALAOD, DANIEL JOSEPH  SOLAMO

164        CALARANAN, SHONDEL  DELA CRUZ

165        CALIVO, KENN  ROSARIO

166        CALLEDO, RONEL  BRIONES

167        CALLOS, ALBERT  ESTACIO

168        CAMAT, JOHN RONALD  DULLAS

169        CAMPAÑA, JAYVON  FLORES

170        CANALITA, FELIX JR  RUBILLAR

171        CANDINATO, PRECIANO  SIMBLANTE

172        CANTERO, MARLON  CABAÑEROS

173        CANTUTAY, KLIFFORD  SOBERANO

174        CAO, MARK ANTHONY  LUNA

175        CAO, VICTORIANO JR  BUBAN

176        CAPUNO, JOHN CARLO  SEPAGAN

177        CARAAN, GLENN  DE GUZMAN

178        CARBON, ALDOUS BRYANN  MANLA

179        CARDENAS, DEXTER JAKE  LARANANG

180        CARIG, CARLITO  BENCANG

181        CARILLO, PETER JOHN  PALABRICA

182        CARIÑO, CRISTOBAL  ROMULO

183        CARPIO, DERICK  MATEO

184        CARULLA, KLINT CEDRICK  REAZO

185        CASANOVA, BRIGIDO JR  KATIGBAK

186        CASAS, NESTOR JR  UNDALOC

187        CASIS, JEFERSON  ROMERO

188        CASQUEJO, JHONFALL  DAHUNOG

189        CASTAÑEDA, CHRISTIAN  ALMONTE

190        CASTILLO, CHRISTIAN  CARDENAS

191        CASTILLO, HAZEL ANN  MANONGSONG

192        CASTILLO, LAURICE  MARANAN

193        CASTRO, DARRYL  AVILLON

194        CASTRO, TYRONCE REZ  ENDERES

195        CASUMPANG, EMIL  BELGIRA

196        CATAHUSAN, JAYSON  CUETO

197        CATARATA, TED FELIP  LEQUIN

198        CATINDIG, JERICKSON  VALENTIN

199        CATUBIG, JENESIS LLOYD  TAROY

200        CAYAO, DANIEL JR  BONBON                  

201        CAÑEDO, JAZZ BENEDICK  MAGBANUA

202        CEA, JONEL  MIRANDA

203        CEMINE, ALJOHN  RAGAS

204        CENA, PHOEBE KATES  BICO

205        CEPEDA, STEPHEN JAN  VEDAD

206        CHATO, CLINT JAY  VILLACORTA

207        CIELO, ROWEL  PERVERA

208        CINCO, JEROME  PENOLLERA

209        CLAUD, MARLON  SORIANO

210        CLORES, CHRISTIAN  ALFEREZ

211        COLILE, JOMEL  ALVAREZ

212        COLTING, ARVIN KIM  MACABITAS

213        COMIA, HONEE LORD  ROMERO

214        COMON, JHONCY  RAVELO

215        CONDES, JOE III  PARROCHO

216        CONDESA, RUDY JR  ELLO

217        CONSEJO, BENJOE  BURIEL

218        CONSOLACION, OSMEÑA  COLE

219        CORBE, JESUS JAIME  ROBISO

220        CORONEL, MARK OWEN  ONDAJON

221        CORPUZ, DON ZYRNOR  ANCHETA

222        CORPUZ, JUANITO JR.  MANAOIS

223        CORTEZ, JAKE MICHAEL  SALAVERIA

224        CORTEZ, JAQUELINE  DABUET

225        CORTON, ERLINDO JR  PUSING

226        COVERO, RHON O'NEAL  SEBIAL

227        CRODUA, JOEL FIDEL  PALBAN

228        CRUZ, PRINCE IAN  FRANCISCO

229        CUERDO, CHRISTIAN  BUCE

230        CUESTA, FRITZ  LUCIM

231        CUETO, EMMANUEL  BANGIT

232        CUEVA, SATURNINO JR  VILLANUEVA

233        CUSTODIO, MARK  RANIN

234        CUYCO, BERNARD DEREK  POLINTAN

235        CUYUGAN, ALEXANDER  PASOPASO

236        DACANAY, JAYMAR  DE ARO

237        DADHOC, NOMAR  HANGDAAN

238        DAGANTE, TIRON  ORTEGA

239        DAGO, WILMAR  MARBEBE

240        DAGOHOY, REYCHEL BEN  RESPONTE

241        DAGOOC, JAYMAR  PEÑON

242        DAHUNOG, MARK KENNETH  GILOT

243        DALIGDIG, JOSUA DAVE  CASTRO

244        DALMAN, CARLO REY  TENEBRO

245        DAMASCO, RICKLIN  DEL ROSARIO

246        DAPITILLA, KEVIN  ELUDO

247        DAQUIS, CRISTIAN  HIPOLITO

248        DE CASTRO, JEROME  FELIX

249        DE CASTRO, MARC JOHN ELLICE  PAYAWAL

250        DE CHAVEZ, JHONATAN                          

251        DE CHAVEZ, KIM IVAN  MAGBANUA

252        DE GUZMAN, ANTHONY  ESPEJON

253        DE GUZMAN, JOHN AXLE  PACIS

254        DE LA CRUZ, JONATHAN  COLIBAO

255        DE LA CRUZ, RENZ MARION  JAVELOSA

256        DE LOS SANTOS, DHELON  EVANGELISTA

257        DE PEDRO, JOEL  ESTUESTA

258        DE TOBIO, CRIZZAN  ARIAS

259        DE VERA, NORMAN  REYES

260        DE VILLA, ARVIN MOISES  DEL MUNDO

261        DE VILLA, REYVEN JEMME  SURALTA

262        DECANO, CRIS  SALVADOR

263        DEDICATORIA, JOY  CABANERO

264        DEDOYCO, DWENNIE JR  REYES

265        DEL ROSARIO, FREDERIC

266        DEL ROSARIO, RAY CELINE GRACE  BLANCO

267        DELA CRUZ, JUSTINE ROY  PAGADDU

268        DELA CRUZ, KENTH  RIZADA

269        DELA PEÑA, JESS NATHANIEL  LIM

270        DELA ROCA, RONNEL  HEREDERO

271        DELGADO, JESRYL ANNE  RAZON

272        DELIMA, IAN  BEDIONES

273        DELIMA, MANELYN  MOJADO

274        DELOS SANTOS, RICHARD  ARBAN

275        DESACULA, MARK GIL

276        DESCALLAR, JOSHUA  GUINTA-ASON

277        DIMAANDAL, MARK JAYSON  BALBIERAN

278        DIMAANO, CLIVE VINCEZON  MALABANAN

279        DIMAPUNO, KHALID  DIMASINDIL

280        DIMAS, KENNETH  HERRAN

281        DIME, MELQUIADES  DEL LEOLA

282        DINOROG, REMEGIO JR.  BARRETE

283        DIONALDO, JON BRYAN  LOMOLJO

284        DOCEJO, JAN KENNETH  DEGUTIEREZ

285        DOCOR, EMMANUEL  CABATUAN

286        DOLLANO, JOERELL  NOMA

287        DOLOR, MARICA  GALLARDO

288        DOMINGO, ARNEL  CANAR

289        DOMINGO, JANSEN RON  SOLIS

290        DONDOYANO, JOEY  SAAD

291        DORO-ON, JOSEPH STEPHEN  PALINGCOD

292        DOÑASALES, KENNETH JOSHUA  TESICO

293        DUBLAN, ASTROLD MC ENROE  REMULTA

294        DUCAY, MARC GABRIEL  PADUADA

295        DUCUSIN, NEIL JASON  GILBOY

296        DULANA, HOMER  SACLET

297        DULPINA, FELIX JR  BUO

298        DUNQUE, RENATO JR  MAYORMITA

299        DURANGO, KRISTOPHER IAN  ANOLING

300        ECHAVIA, ROBENIL  GUIGUE                  

301        ECIJA, BENJIE  RAMASASA

302        ECLEO, JOSSEL  ELBO

303        ECLIPSE, FREDERICK  UTANES

304        EDMILAO, MARK DAVEN GLENN  TAN

305        EGAY, KINGLY JOSEPH  BUSTAMANTE

306        EJE, CATHRENE  CLAVERIA

307        ELEGADO, JAYRALD  DE LEON

308        ELESORIO, ELSAM  MALOLOY-ON

309        ELLAZAR, JEZREEL  HEREDERO

310        ENOJARDO, ZALDY  SALATAN

311        ENRIQUEZ, ERWIN  VANTA

312        ENRIQUEZ, JIMBO  RIVERA

313        ESCABAL, KIM JOHNES  HUNTILA

314        ESCLAMADA, HAREN  MAGALLANES

315        ESPERA, EPEFAÑO JR  VALDESTAMON

316        ESPESO, JAYSON  RAPADA

317        ESPINOSA, JOSHUA  FARUM

318        ESPIRITU, CHRISTOPHER JAMES  VILLAFRANCA

319        ESTALANI, LAYLANIE  BUADO

320        EVAN, MICHAEL BRYAN  BONTALES

321        EVANGELISTA, PATRICK JOHN  NOCEJA

322        FABRIGAS, ARNEL  MARGAREJO

323        FAJAGUTANA, JOHN  FLAGA

324        FAJARDO, RICHARD  MATILDO

325        FAUSTO, HERNAN  MANALO

326        FEBRERO, CHRISTOPHER  MIGULLAS

327        FELICIA, ROGER JR  BAJUYO

328        FELIPE, RAYMAR JOHN  DIVINA

329        FELONGCO, REYNANTE  SUJEDE

330        FENIS, EDDIE JR  PALADA

331        FERNANDEZ, FLORENDO JR  LORENZO

332        FERNANDEZ, LOUBERT  QUIMBO

333        FEROLINO, LENARD  TAPARAN

334        FLORES, BRIAN  LIZARDO

335        FUENTES, MATEO JR  MABUANG

336        GA, JENELOU  GLICO

337        GABALONES, KRISTIAN DAVE  TORRES

338        GABITO, PAULO  SAMBO

339        GABLINES, JOHN CLIFFORD  HINGABAY

340        GABOA, JUBERT  JIMENEZ

341        GABON, ALEX  CABANGANAN

342        GADISTA, ROLANDO JR  ALDEA

343        GAGARA, JHAY ROGEN  ALFONSO

344        GAJO, GEOSUA  ARCILLA

345        GALES, VINCENT  SANGILAN

346        GALGO, ELMER  AMPARO

347        GALIDO, RENIEBOY

348        GALLEGOS, JAYSON  CORTEZ

349        GALLOGO, BRYAN  MADRONERO

350        GALLOS, ERIC  HEREDERO                

351        GALO, JOHN  LAUDIANA

352        GALOPE, JOHN KEVIN  SANTILLA

353        GALVEZ, MARK JOHN  SOGRADIEL

354        GALVEZ, MICHELLE ANGELA  BITARA

355        GAMIDO, MOISES  SALCEDO

356        GAPAN, DOMINIC  LUCES

357        GARCES, LEIZEL  MACALINDONG

358        GARINGA, CHRIST JOHN  TACNA

359        GARON, ALVIR  SERAÑA

360        GASPAR, KENNETH ARTHUR  LAURENTE

361        GATAN, MARK ANDY  PANAGA

362        GAÑGAN, KLARENZ  PAGALLAMMAN

363        GELERA, MA MERYCHELLE  WILLIAMS

364        GENDRALA, KARL MITCHELL  SALARDA

365        GERSANIVA, RODEN  ONICA

366        GINEZ, PATRICK  LEMON

367        GOMONIT, CHRISTOPHER  GABUCAN

368        GONZALES, ROLAND  ABREA

369        GUBI, MARNEL  ARELLANO

370        GUDMALIN, REY CLIFFORD  RAMIREZ

371        GUIANAN, ANA MARIE  AMOR

372        GUILLERMO, JERSON  BELARMINO

373        GUIRINGIN, MART GREG  ARONES

374        GUISANDO, LEIF RYAN  CELIS

375        GULAS, RUBEN  MORENO

376        GULMATICO, ARNOLD JR  BIYO

377        GUMAL, JHON CEDRIC  GIMENA

378        GUTAY, TEDDY JR  PANELO

379        GUTIERREZ, JUDIEL ANDREA  ANZALDO

380        GUTIERREZ, KARL OLIVIER  TOPACIO

381        GUTIERREZ, MARIO LLOYD JR  ANGALOT

382        GUTIERREZ, MARK BRYAN  DELMORO

383        GUTIERREZ, MARK JOHN  PULITADO

384        HAJAS, SANDY  HAVERIA

385        HALOG, ERWIN  MISSION

386        HAMILI, JANRY MILES  BULIAS

387        HANGCA, VILLIE STEPHEN  SULMERON

388        HERMOSILLA, FLORAME  TAUNA

389        HERMOSURA, GINO  DELOS ANGELES

390        HERNALIN, EMMANUEL  DEQUIÑA

391        HERNAN, WINCEL  ARRIATE

392        HERNANDEZ, JELWIN  DE LOS REYES

393        HERNANDEZ, RANEN  ALCARAZ

394        HILARIO, RONNELL  CENTENO

395        HINGPIT, ROMUEL  ROLLON

396        HINGPIT, SYROSE REX  BASCON

397        HIPOLITO, KERSTIN DALE  JOCO

398        HORTILLOSA, DAVE LESTER  MERCURIO

399        HUERTE, CHUCKIE  DOLIENTE

400        ICOY, JUNJUN  SY                       

401        IGANG, ROGER

402        IGCASENZA, ALDIN  GUMBAN

403        IGLESIA, CLIFFORD  PAGDILAO

404        IGLESIA, JOHNREL  TUQUIB

405        IGOT, MARLON  PADILLA

406        ILAGA, ALDEN  HUNYOG

407        ISMAEL, ALNORADZEZ  KAUP

408        ISRAEL, JOHNRAY  DALAGAN

409        IWARAT, JOHN ARIES  OLIVEROS

410        IÑEGO, ARIEL  CABALUNA

411        JALOS, JAYCEE  RANES

412        JAMERO, FILL JHUN  ATASAN

413        JAMERO, ROLITO  DONAIRE

414        JAMORA, RINSO JHON  COTARAN

415        JAPOS, NIÑO  GORGONIO

416        JARABELO, ANGELO  VILLANUEVA

417        JAUM, RANDY  MAMA

418        JAUOD, RONEL  CUAMAG

419        JAURO, JOHN ALBERT  BENITEZ

420        JIMENEZ, ACE  BUSALANAN

421        JIMENEZ, JOEL  SERAIN

422        JOYOSA, GEOFFREY  ARROYO

423        JULATON, JAYSON  MAGDUGO

424        JUMAWAN, ROBERTO  PABUNAN

425        KAMID, AL-HAMIEN  SINOLINDING

426        LABIAL, RONALD  MARIANAS

427        LABONG, RUTCHIE  LLANO

428        LACARON, LORETO ALBERT  VALENCIA

429        LACBAYEN, LOUIE CESAR  BARRANTES

430        LACHICA, JOHN ARIEL  MENDOZA

431        LACOSTE, HAZEL  RONQUILLO

432        LADRA, ACE ANTHONY  CALAPAN

433        LANGCAWON, JANUS LYCCO  ESTONANTO

434        LANGOMEZ, GRAHAM NASH  CABULANAN

435        LAPINIG, KENT JOSEPHUS  PACULBA

436        LAPOOT, MICHAEL  LAGRADA

437        LAPOOT, NICHOLAS  LAGRADA

438        LAPUZ, IAN BOY  ROSACASE

439        LAROYA, RUBIO JR  VALENZUELA

440        LARUGA, JAYSON  ABDON

441        LARUMBE, JAYSON  BRIGOLE

442        LAURELES, JOEL  DE LEON

443        LAURITO, TAMMY JR  LEYSON

444        LAWAY, JHUN GLEND  SIMBAJON

445        LAZATIN, JIMHEL  MATURAN

446        LEONIDA, KOBE JUSTIN

447        LEPALAM, SHELLA MIE  BRONOLA

448        LEYSON, JHOVEN  LABRADOR

449        LEYSON, STEVIN  LABRADOR

450        LIAO, TRISTAN  DINSO                   

451        LIBERATO, JOE VAL  PAGARIGAN

452        LIBERTINO, NEIL  ANTONIO

453        LIM, CRIS JOHN WILL  EBAO

454        LIM, KYLA  BOCBOC

455        LIMBOY, ZOREN  MACALOLOT

456        LINAY, BRYAN  PASUCAL

457        LISING, JAY CHRISTIAN  DEL ROSARIO

458        LITADA, JERRALD  CAMACHO

459        LLANO, CHRISTIAN  SORIANO

460        LLENA, PRESCILIANO  LINAWAN

461        LOMOSBOG, AISON  BONAJOS

462        LOPE, ANGELO

463        LOPEZ, ANGELO  ENAJE

464        LOPEZ, CARLO JAY  ANDES

465        LOPEZ, JONALD  SE

466        LOZADA, LORD ERICK  POJAS

467        LUCIDO, GUILLY  OLARVE

468        LUGSANAY, JOVANE

469        LUGTU, MA. ANGELICA  MANUEL

470        LUMANTAS, REX SAUL  GERALDE

471        LUMBAY, RICHARD  MANGALOS

472        MABALOT, JOSE RHIMAR  TAN

473        MABINI, MARVIN  RAMOS

474        MACABENTA, DAINNIEL  FRESNO

475        MACABUTAS, MELVIN  DALABAJAN

476        MACAPAGAL, NORIEL  FAMARAN

477        MACEREN, JAN PAULETTE  SIASON

478        MADRID, RAFFY  FERRIOL

479        MAESTRADO, MARVIN REY  PAGAPULAR

480        MAGADIA, EMERLYN  RILLERA

481        MAGALLON, MHEL  VENUS

482        MAGLAQUI, EDUARDO JR  CANLAS

483        MAGNAYE, JOSEPH  CATAPANG

484        MAGURA, MELDON  LLACUNA

485        MALASA, MARK JULIUS  MARBELLA

486        MALBATAAN, PAUL GENEVE  MACANDILI

487        MALCO, MARK JHON  SERNA

488        MALIMBAN, RICKY  MONARES

489        MALINAO, JEMAR  POSTRERO

490        MALLO, RONEL  CONSOLACION

491        MALOLOY-ON, JOSEPH

492        MANABA, MERIAN  JORGA

493        MANALO, ISIDRO ROEL  JUGAN

494        MANALO, LANCELOT  SERVITO

495        MANALO, MARLONE  VALENCIA

496        MANAOG, JOHN PAUL  ALARCON

497        MANLAGÑIT, MEDEL  ORTIZ

498        MANLUD, RONALD JAMES  BANQUIRIGO

499        MANLULU, JERICHO  MENDOZA

500        MANLUNAYAN, MELVIS  YONSON                  

501        MANOSOR, BANDOLF  BULAHAN

502        MANSANADES, ERWIN TROY  ABAD

503        MANUBAY, FELIX LEONCIO  CORPUZ

504        MANZANO, NATHANIEL  CLAVIO

505        MAPAYE, JOANNA ROSE  RODIL

506        MAQUILING, ARIES NELL  NAMALATA

507        MARASIGAN, JOILEA NIÑA  HUTALLA

508        MARCAIDA, EDUARD EMMANUEL  ESGUERRA

509        MARCELIA, MARLOU  LUSING

510        MARCELINO, GEORGEOUS  OLITOQUIT

511        MARIÑAS, SETH  ERSAN

512        MARTINEZ, EDMAR  TORREN

513        MATANGGAN, MELKY  NICOLAS

514        MATIAS, MA. JESSA FAYE  HANTID

515        MAULEON, MILLECENT WISE  BANTILING

516        MEDINA, JORGE JR  GONZALES

517        MEDRANO, MARK ALVIN  AUSTRIA

518        MEDRANO, ROMNICK  TANGALIN

519        MELENDREZ, MICHAEL  CATIGAN

520        MELO, EMMANUEL  PAME

521        MENCIAS, JAN RAY  TABACO

522        MENDOZA, ENRIQUE  PANGILINAN

523        MENDOZA, MARVIN  LUCAS

524        MENDOZA, MARWIN  SIMON

525        MENDOZA, MONSOUR  RESCAR

526        MENESES, ROMAN  OLLARES

527        MENIANO, RICHELLE  FLORES

528        MERENCIANO, REX  ECO

529        MERILLES, JET VINCENT  SAMBO

530        MESIAS, ARIEL  RAMIREZ

531        MICAEL, ISABELO  MARQUEZ

532        MICOSA, HARVEY  CASTILLO

533        MIGUEL, MARK ANTHONY  DELA CRUZ

534        MILLA, BRYAN ARNEL  BAGUHIN

535        MIRA, POLARIS  LAGRADA

536        MIRANO, GOLDEN MARTY  JUMAWID

537        MOJENO, DAX XENUS  LLANTOS

538        MOLINA, LOLITO  ABALLE

539        MOLINA, RENANTE  POLIGRATES

540        MONEVA, DAN VINCENT  EROJO

541        MONSANTO, JERT JAYE  CELESTIAL

542        MONTAÑO, MERWIN  STA MARIA

543        MONTEFALCON, NIÑO  SAYSON

544        MORALES, MARK JAYSON  VASQUEZ

545        MORALES, RHEDEN  CABAÑAS

546        MORANDARTE, RHYNIN  SAEL

547        MORANTE, JAMES LOUIE  ANIBAN

548        MORDENO, HEINIE  QUISEL

549        MORILLO, JULZANDY  COSINA

550        MORTOS, WALTER  JOSE                    

551        MURILLO, MERVIN  SABADO

552        MUSNIT, DANSEL  FABIE

553        NACILLA, FAUSTINO JR  MIOLE

554        NALE, PEAMBER  ARGOLIDA

555        NARCISO, JOHNMARK  ASUNCION

556        NATUEL, ERSAN  GONZALES

557        NELLAS, RAGGIE  DE VEYRA

558        NERIER, JOHN ALFRED  ARRIESGADO

559        NERJA, ALEXANDRA MAE  DIOSANO

560        NIOG, CRISTIAN  LOPEZ

561        NOCHE, RAFAEL

562        NUÑEZ, ANGELICA  ATENCIO

563        OARDE, REGINO JR  MORANTE

564        OBISPO, EDMARK  LOPEZ

565        OBLEPIAS, RONNEL JOE  CALUPIG

566        OBMERGA, VON ERICK  PONTERES

567        OCHOA, KIMBERLY MAY  APACIBLE

568        OCLARIT, PHILIP  BACULANTA

569        OCLARIT, ROLLY  ANCIANO

570        OCON, JONIEL  PAVO

571        ODITA, OLIVER  PELISAN

572        OFAMEN, REINALD GLENN  LABUAN

573        OLASIMAN, BERNARD MOVEHN  SINCERO

574        OLIVA, MELVIN JAY  ALEJO

575        OLIVEROS, RALPH CHRISTIAN  ANGLO

576        OMAPAS, GEMAR  LUCERO

577        ORDILLANO, MARCELLUS MARX  BARNES

578        ORIG, JOHN EMMANUEL  TAN

579        ORIPAYPAY, JADE MICHAEL  SERUT

580        OROYAN, JOSEPH  AUTENTICO

581        ORZALES, VINCE CARLO  DADO

582        PABALATE, AL OWEN  YURONG

583        PACTURAYAN, DANILO JR  FLORES

584        PADAYHAG, RHODERICK  ANDOT

585        PADERANGA, RENANTE  UBA

586        PADILLO, RICHARD VICTOR  LAPUZ

587        PADUA, MARLON  MASBAÑO

588        PAGILAGAN, RODOLFO JR  TRAJICO

589        PAGLINAWAN, CHARLEX  BANGIBANG

590        PAHANG, ROY  SOMBILON

591        PAHATI, DAN EDWARD  JACOBE

592        PAJARES, JOHN JERIC  CRUZADA

593        PAJO, RIANN  TAGADIAD

594        PALAPAG, VINCENT RYAN  VELASCO

595        PALING, JERSON  GENTEROLIZO

596        PALOGAN, JOHN LLOYD  LIBRANDO

597        PAMAONG, VINCENT  AGUPE

598        PANCHO, REGIMAR  LUTAO

599        PANDA, JAABER  DAUD

600        PANDONG, RUDY JR  KALAN                   

601        PANERIO, RAYMUND  LABUCAY

602        PANGANIBAN, JAYSONE  MACALINDONG

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604        PANTILGAN, RONIE  MONTALBA

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607        PASCUA, FERIC  VIERNES

608        PASCUA, WARREN  CANSINO

609        PASIA, BRYAN JOSHUA  SALAZAR

610        PASTORAL, JAROLD JAY  VIDAL

611        PATEÑO, ANTHONY  MAGTUPA

612        PATIGDAS, RICAR  LLANOS

613        PAUIG, ELMER JR  RAMOS

614        PAULINO, JEHOSHUA ELLSWORTH  BUSTRIA

615        PAYAG, NIÑO  BELUAN

616        PEGARRO, KHEN LEISTER  ECONAR

617        PEJO, REYMAR  PEÑERO

618        PELAEZ, ARIES  CULILI

619        PELONIA, JEROME  BONGCAY

620        PEPITO, JAMES DARYL  BARRABA

621        PEREZ, JHONNY  ARESGADO

622        PEREÑA, LOURENCE  DIMAPILIS

623        PERGES, RICHARD  CLARION

624        PIAÑAR, DARYL  CATALUÑA

625        PIGUERO, RESTITUTO  CALZITA

626        PILARCA, KRISTINE FAYE  ABAÑO

627        PILLONES, JERSON  NETURADA

628        PINO, RICARDO JR  NUNEZ

629        PITAO, JOHN YVES CHRISTIAN  CIRUELA

630        PITOGO, EDWARD DAVE  ANDRIN

631        POBLETE, EDZEL  ANDAYA

632        PONCE DE LEON, KENNY  ALOTENCIO

633        PONTANARES, MARK  DATOY

634        PORRAS, RENE  BEBOSO

635        POSAS, JOMAR  BALBIN

636        PREMEDELEZ, JAN MARK  ALBOS

637        PRIETO, REY MARK  JOSOY

638        PULOT, JEFFREY  RAMOS

639        PUTALAN, MARK ANTHONY  ANGOT

640        PUYOT, RAFFY JOHN  DE QUIROS

641        QUENDANGAN, ROMEO JR.  GIDUCOS

642        QUIAPO, NOE  ALQUIZA

643        QUIBAN, KRISTINE  BULATAO

644        QUIDOR, KENNETH  LABANON

645        QUILLAO, ROSEVELT KEVIN  GULLA

646        QUIMPAN, JOMAR ART  BAÑEZ

647        QUIMQUE, DEXTHER  VALLE

648        QUINTO, MOISES  DOMINGO

649        RAAGAS, ACE ZENRIZ  ENDRANO

650        RAGMAC, JIMBOY                          

651        RAMBOANGA, JHONEL  MANALO

652        RAMOS, CHRISTIAN  BAGUIO

653        RAMOS, JERRY  GABORNO

654        RAMOS, NICANOR JR  ALIOBA

655        RASTRULLO, ANNA LEA  SANA

656        RAYA, REY VICTOR  JALA

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665        REQUINTOSA, ROBERTH  MARTINEZ

666        RESEPEDA, RONNEL  MACASINAG

667        RETUTAL, MARVIN  TAN

668        REVILLA, REYMART  LABORTE

669        RIOLA, IAN KENNETH  PEREZ

670        RIONDANGA, ALDRIN JAE  MEDINA

671        RIVA, GABRIEL  SAGARAL

672        RIVERA, JALAL  ABALOS

673        ROBLEDO, MICHAEL VERN PAUL  RAMENTO

674        ROMERO, MICHAEL  BARRIO

675        ROMO, JOHN PHILIP  PEÑARANDA

676        RONDINA, ALDWIN  NUÑEZ

677        ROSALES, ARNIEL  TUTOR

678        ROSALES, JUSTINE  FRANCISCO

679        ROSARIO, CARLOS  MACALINTAL

680        ROSQUILLO, LUIZ  ABAO

681        RUBIATO, MARK  SALCEDO

682        RUIZ, IRENEO JR  GERIGDIG

683        SABADO, CRIS JOHN BRICE  PULANCO

684        SABADO, JESSIE  VALDEZ

685        SABAS, ROGELIO JR  SALVEDIA

686        SABAULAN, JAMBE  LESTONES

687        SABSALON, ERIC  ESTILLORE

688        SALAZAR, ALDIN  CEDENIO

689        SALAZAR, LEXTER  HERNANDEZ

690        SALAZAR, VINCENT OLIVER  CLARO

691        SALCEDO, JHOBEN  SENCIL

692        SALIGUMBA, MARK DAREL  BULALAQUE

693        SALONGA, FRANCIS JHON  RESURRECCION

694        SALUDES, KARL ANTHONY  PALUYO

695        SAMONTE, CHRISTIAN JEAN  BENIG

696        SAMSON, JEFFREY  PADILLA

697        SAMSON, ROLANDO  FRANCISCO

698        SAN PEDRO, MARK CHRISTIAN  FLOR

699        SANDOVAL, SHEENA MAE  RAVINA

700        SANTELICES, ADRIAN  CABURAO                 

701        SARILE, ROLAN  BALIAT

702        SEDA, FRANCIS VINCENT  SOBERANO

703        SEDUCO, JEROL  BALDEO

704        SEGISMUNDO, JOHN ERIC  SOTITO

705        SEJERA, RINELL  VALENCIA

706        SENONIS, EDILBERTO JR  MOSQUITO

707        SEPE, JOHN CARLO  JACOB

708        SERDAN, JACINTO JR  ATOK

709        SERENCIO, SHELOU MARIELLE  SONGCAYAWON

710        SERRANO, JAN ZERNAN  PABLO

711        SERRANO, JOHN RICHIEN  DE VILLA

712        SERRANO, NEON JOHN  FABULAR

713        SEVILLA, JON LLOYD  VARIAS

714        SEVILLENO, IAN  TOÑON

715        SIANGCO, FRANCISCO  LABADAN

716        SIANO, JAYLORD  QUIJADA

717        SIBALON, NICZON  ASIS

718        SIBON, RENANTE  MEDINA

719        SILAHIS, IVHAN JAMES  VITAL

720        SILANG, REYMOND  ANGLO

721        SILGUERA, ANTHONY RUSTY  PULMONES

722        SILGUERA, JOHNPHILIP  TOLEDO

723        SILVALLANA, LEO  ALAY

724        SIMBAJON, JHON RULE  LAPUT

725        SIRINGAN, MATT ANTHONY  NATAN

726        SISON, JAYPEE PAUL  MANGHARAL

727        SOLIS, RONNIE  TABULAO

728        SOMONTAN, ISABELO JR  BALO

729        SORIMA, JOVEN  ANINAO

730        SUELLO, WEINDEL JOHN  ASOY

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732        SUMANDO, JHESSON  CUARTO CRUZ

733        SUPIEZA, REY  SUCATRE

734        TABADA, CHRISDEL  YBAÑEZ

735        TABI, BERNARDO  LOZADA

736        TAGANILE, PATRICK  EBOJO

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748        TENIO, GEO  AVERGONZADO

749        TESADO, JOLARY  ESPAÑOLA

750        TIEMPO, RACHEL  CABALDE                 

751        TIERRA, CHRISTIAN  AGUIRRE

752        TIGAS, JOHN RUBE ASHLEY  CASTAÑEDA

753        TIMBREZA, ALEXANDER  BALAGOT

754        TOLENTINO, ERICKSON  DE LEON

755        TORINO, NIMROD  RECTA

756        TORMES, ARJAY ALTAIR  APOLINARIO

757        TORRES, JERRY  LAUD

758        TOVILLO, LEE EUGENE  POBLETE

759        TOÑACAO, MIKE  TEJERO

760        TUMAMAO, JOSE JR  UBIÑA

761        TUNAY, MAR FRANCO  ASENCE

762        TUZON, EDWIN  CURIBA

763        UERA, BILL KENNEDY  LAMEG

764        UGUIS, MARK  VILLATIMA

765        UMELDA, EDEN  GOLLENA

766        UMPA, JAIME JR  LANTO

767        UNAY, JEROME  BERNAL

768        UNTALAN, LYNVHERT  FULGAR

769        USARAGA, CRISTIAN PAUL  CASTILLA

770        VALDEZ, MANUEL  PAGUIA

771        VALDEZ, MICHAEL JOSEPH  GALLEON

772        VALENCIA, MA PAULA  FERNANDEZ

773        VALENTOS, FRANCISCO  BALDAPAN

774        VALERIO, ALNIE ANGELO  HALILI

775        VALLE, JAYSON  RANCAP

776        VALLEJOS, BENJAMIN  CONCEPCION

777        VELASCO, ALLEN IVERSON  MAYUGA

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779        VELOZ, MICHAEL KENT  QUILARIO

780        VENTURILLO, ALBERT  MANLAVI

781        VERANO, GABY  SALILI

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783        VERGARA, MARIA LAILA  LASHERAS

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785        VESTRA, CARLO  SANTIAGO

786        VIBAS, RONEL  CARMEN

787        VIGILIA, LEO  JUAN

788        VILLA, JOSEPH BERNARD  MARFIL

789        VILLAFANIA, MERVIN  CABUTIN

790        VILLAFRANCA, JOJO  TENORIO

791        VILLAMOR, RAVE CARL  GUDITO

792        VILLANUEVA, DEXTER II  TAGADIAD

793        VILLANUEVA, JOHN MARK  MAGSAEL

794        VILLANUEVA, JONEL  MAHILUM

795        VILLARAZA, LARRY GIBBS  OCLARIT

796        VILLARINO, DIANNE  CABREROS

797        VILLAVERDE, JERDEE  RAVINA

798        VIOLA, RONALD  PAGULONG

799        YANORIA, JAY MICHAEL  RUZ

800        YTIS, MARIO ALEXIS JR  RIVERA

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