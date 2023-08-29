Mining Engineers Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 242 out of 351 passed the Mining Engineers Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in
N. C. R., Baguio, Butuan, Cebu, Davao and Legazpi this August 2023.
Roll of Successful Examinees in the Mining Engineers Licensure Examination
Held on August 22, 2023 & FF. DAYS Released on August 29, 2023
1 ABAD, KHURSHE TANACIO
2 ABANTE, MARCO GABRIEL RICO
3 ABEJURO, PAUL STEVEN GAVARRA
4 ABERA, DONY JUNE ESTRADA
5 ABRIQUE, CHRISTINE JOY MALANA
6 ACIERTO, MAY ANN ROMAGOS
7 ADAM, AL RASCHID GAMIT
8 ADAO, JAN ARVIN RAMOS
9 AGRICULA, MARINEL KAYE BARCELO
10 AGUE, ROTCHELL JUNTONG
11 AGULLANA, JOENARD JADE FUGADO
12 ALAS, JUNREL TALADOC
13 ALBIÑO, SHEENA MERCY CANGAS
14 ALBURO, KRISTY EDGIE DINGAL
15 ALFORQUE, PHILMARIE ESTOLE
16 ALIPIO, MARY ROSE WAGUIS
17 ALMERA, NIELLEN VILLARUEL
18 ALOJAN, KENNETH VICTOR LOMPERO
19 ALONTO, JUSTIN KURT TAYURANG
20 AMPELON, CLINT JUSTIN BERSANO
21 ANDES, MARK AIRO JADIE
22 ANGCOG, CHESTER NEIL CIRCULADO
23 ANGELIA, EMMIL DAVE GUILLEN
24 APLACADOR, JAY RHOSE MACUNAT
25 ARAOJO, ABEGAIL OBEDENCIO
26 ARAPOC, CRISTAL BABES TOLABING
27 ARONG, JOHN RICH ADORABLE
28 ARREZA, NORWE JOHN YPARRAGUIRRE
29 ARRO, JHONNEL ESPINOZA
30 ARSENAL, JOHN LLOYD PANIMDIM
31 ATAY, LEIZEL FAITH AGAPAY
32 AWAL, NASRULLAH DUNGGAY
33 AÑONUEVO, PRINCESS MAE EBUENGA
34 BACO, JAYSEN ZAFRA
35 BACUSMO, LINDSAY ROSE TABIOLO
36 BAG-AO, CARL JEFFERSON BULLIDO
37 BALDOMERO, REINER PAYE
38 BALILI, CHRISTIAN KENNETH SAPALARAN
39 BALQUIN, JOSHUA JOSEPH RAMOS
40 BALUAT, MARK APOLLO GOMEZ
41 BARRIENTOS, JASHMINE DOLZ MERCADERO
42 BASILLA, MARK RYAN JOE BO
43 BATIOLA, XYRA JAY TINOLA
44 BELOY, JAY VINCENT MAGAYON
45 BENDO, JOSHUA ELLO
46 BENIGNO, KLYDE ALAIN ENUMERABLES
47 BENITO, ALJIE MANCILLA
48 BERCASIO, MARK ANTHONY BUENO
49 BERONDO, ALTHEA JANE SABELLANO
50 BODLIS, JESSIE JR ROSAL
51 BONCACAS, MELLIE ANGEL SAN BUENAVENTURA
52 BONDAD, CHAZE PATRICK SAKIWAT
53 BORJA, SOPHIA ANGELA CABANTAC
54 BOTERO, JOESEL JONARD SILVOSA
55 BRAVO, CLINTON EMMANUEL LIM
56 BRILLANTES, RENIER RENZ RUSTIA
57 BRIMON, NEIL FRANZ MARCO
58 BRONIA, APRIL JOY COLAWAY
59 BUGHAO, LENIN KARL JEHOSHAPHAT MONDEJAR
60 BULAWAN, CLINT BERNARD LABANAN
61 BULLANDAY, JEDEA JETHRO ANITO
62 CABANTUG, EUGENE JOE GABISAN
63 CABILANGAN, SARAH GENESE
64 CACCAM, CLARISSEBENE JUENE AQUINO
65 CAINGCOY, JEFFERSON SALAZAR
66 CALANZA, EXEQUIEL PUYO
67 CALIXTO, FABBY JOHN BUSLOT
68 CAMARIN, ABEGAEL MATITO
69 CAMINGAO, JERRY CELLERO
70 CANTILA, AMOR ALOR
71 CARAGON, APRIL JOY BOISER
72 CASIRES, MARY RHIANNA LOUISE
73 CASTILLON, MARK JAY ESPAÑOLA
74 CASTROVERDE, XILCKA MAE
75 CAYOB, JAZLEN KHATE DILEM
76 CAYTAP, JASSEN BENJAMIN DE LOS SANTOS
77 CERIOLA, JOHN PAUL PORFERIO GARCIA
78 COGOLIO, KIETH MARIE ESPINA
79 CONTERO, MARIANNE KATE SISO
80 CONTRERAS, KARLL COLLEEN DAGAAS
81 CORTES, JAMES
82 CURIAS, LAR ANGELIZ QUILATON
83 CURIT, JUMALYN PATAN
84 DAL, SPENCER MAMOLO
85 DALAUTA, JASON POTIOLO APLICADOR
86 DAYAP, YULLESIS CORESIS
87 DE LEON, JOSHUA PATRYCK OCONER
88 DECIPOLO, LENIE SARNO
89 DELA PEÑA, ANGELICA ERCILLO
90 DELOS SANTOS, PAOLA VIVIEN ZARAGOZA
91 DIAMANTE, TRISHA MAE JAQUIHACA
92 DICHOS, MARIA LUISA BADAO
93 DOLAOTA, RODMARD DULPINA
94 DOMINGO, MENCHIE ORTIZ
95 DUMALLEG, NEON ANTHONY BALAWAG
96 ELIMANCO, LUCKY WILNARD ESPALDON
97 ENALDO, JAISON EBOL
98 ENTERO, NICK ANGELE PULMANO
99 ESCALANTE, ROY JR. DETALO
100 ESTAMPA, KENNEN MICAH MABAGUIO
101 ETABLE, KARL ANTOINE PARDO
102 FAJARDO, ARTHUR REBLANDO
103 GABOY, KAYE RACHELLE EÑANO
104 GALAGALA, ROMEO TADEM
105 GALANO, JESSA CABALAN
106 GARCIA, FRANHEL ALEXANDRA MACAGBA
107 GARCIA, JERLYN LADINO
108 GARDE, ELLY ANDRE MORALES
109 GELICAME, KENT ANTHONY BALAGA
110 GEMIDA, BLESILDA BLAISE MAMALIAS
111 GENDIVE, MARVIN JR LUMINARIAS
112 GESTUPA, JEVAN MONDIDO
113 GOLEÑA, JOHN JAMES YBAÑEZ
114 GOMEZ, RENALIZA CUTOBAN
115 GUIANAN, GUIA JOY PEÑALOSA
116 HABANA, JOHN PAUL CHRISTIAN JOVEN
117 HABLERO, EURES AL KEN CASADOR
118 HADJI SOLAIMAN, MOHAMMAD SADAT ABDUL
119 HEGINA, JOHN PAUL ANIÑON
120 HUILAR, MARIA CHERRY LYN BASUL
121 KALAW, JOHN KARLO DELFIN
122 KELCHO, KRISFER RYAN DAYAG
123 LABOS, CISCO MIGUEL ALVAREZ
124 LALWET, NORLAN ATELBA
125 LANZADERAS, IRIS VI VALLADORES
126 LASPIÑAS, ROBERTSON GABICA
127 LAURO, JENICEL
128 LAZALA, MARY JOY RODIL
129 LERIORATO, RIZALINA BASAS
130 LIGAD, LALAINE ANDO
131 LIKIYAN, DIANA GURION
132 LIM, ANGELA DADO
133 LINAZA, ORPHEUS JR. MOÑASQUE
134 LITANG, JOHN CLIFFORD PAGRAN
135 LOMOTOS, HYDIE OVAL
136 LONOP, REYSHEILLE VILLAVERDE
137 LORIN, DHAISY MHAE DACUMOS
138 LUMAKIN, JAY SALAS
139 LUMEN, RECHIEL
140 MAGBAGO, JOHN REXTER CABALES
141 MARIGMEN, MARK DALMAN
142 MARQUEZA, BEA BANGALISAN
143 MATEO, LARA BELLE DAGASDAS
144 MEJORADA, FRANKLIN JR. OPEÑA
145 MERCADO, KRISTAL TORRES
146 MILLAN, ANNA MARIE OCURA
147 MILLAN, MAXELLE BAYNOSA
148 MIRA, RICO ARAYAN
149 MONATO, JOHN ALFRED YU
150 MONLEON, SHANNEN MARIE LIMOSNERO
151 MONROID, DIOSDADO JR. PELAGO
152 MONTALES, DANICA LOVIÑA
153 MORALES, MERVIC LONGASA
154 MOREÑO, KENNETH GUINALING
155 MOSENDE, JERICK OSTIA
156 NAIDAS, NIÑO RYCHERSON JUMAO-AS
157 NAPAL, ARCIELYN RAGA
158 NAPAL, RHEA MELANY DIGAL
159 NASAYAO, PRINCE JEHU GIDE
160 NAWEN, SHANN FAYE FLORENTINO
161 NESPEROS, DONALYN JEN AÑASCO
162 NUESTRO, ALEXIES MIER CRUZATE
163 OCON, CHRISTINE JOY LAPINING
164 ONIOT, PATRICK JAMES CUYOS
165 OPENIANO, SALILA JANE MOLDES
166 OQUENDO, CRISTIAN RELLIN
167 ORTIZ, JASTINE CHARM AMARILLE
168 OTING, LORYDALE TICAD
169 PAEZ, JOSEP RUSSELL SAMARANOS
170 PAHIT, RAYMOND TRANIA
171 PASCUA, JOHN FRANCIS ORTIZ
172 PAYONGA, JOHN MEKKO OSTONAL
173 PEBOJOT, DENZEL JOE CUIZON
174 PECANTE, KRISTINE MARIE PADULLON
175 PENIDA, JOHN KHIRBY MARCELO
176 PETAGRA, PATRICK MAHINAY
177 PINO, MARK JAYBERT PLAZA
178 PRENALA, GRANT RAY BORINAGA
179 PRIETO, CLIFFORD JED DIOSMAPARAN
180 QUIROS, ELAINE THERESE OROLFO
181 RAMOS, ANGELIA EVITA TUANQUI
182 RAVAGO, JEFFREY CARRANCEJA
183 RAZONABE, MARJORIE MONTAÑEZ
184 RECABO, PRINCESS DIVINE
185 REDOBLE, WILSON
186 REGAYA, ANGELO GABRIEL RAGOS
187 RELLON, MELGRACE ASAREZ
188 RELOBA, GIOVANNI KIM ELEDEROS
189 RESIMILLA, JOHN HARROLD PABROQUIZ
190 RESULLAR, LEXTER JIMENEZ
191 ROBANTES, BELLY JOE ANDOY
192 RODRIGUEZ, ALBERT BENITEZ
193 RODRIGUEZ, JOANNE FELIZA
194 RODRIGUEZ, RHONA MAE JAYO
195 RODRIGUEZ, WAYNE RONY ELEGUIR
196 ROSALES, WELLA MAE BRITAL
197 RUFINO, HANNAH MAY BALDAZAN
198 SABATER, CHERISH ROJAS
199 SAJULGA, JOEL JR. ANDOY
200 SALE, HILL CYRIL DORILAG
201 SALIDO, CARLOS RAFAEL CUIMAN
202 SALIDO, NOVER SILAGAN
203 SAMDAO, FRANK JR. COLABOT
204 SANCHO, KIRSTELLE JANE PADAYAO
205 SAPANZA, MAYNARD ALIBANGBANG
206 SAYON, ERECHA BALUNAN
207 SEMBLANTE, JANE NATURAL
208 SERA JOSE, JOGIE MATIAS
209 SERASPE, JERLYJE LACSON
210 SERRANO, MARK SHAYDRICK COSTALES
211 SIM, RALPHY BONN PALAD
212 SIMBAJON, GRANT LANCE VILLAMOR
213 SINGCOL, VINCENT EARL JAPSON
214 SOSMEÑA, MARJUNE SURIMA
215 SUAREZ, DARYL PACATANG
216 SUMUBAY, JAMES
217 TABAN-UD, KEN MICHAEL AMBRAD
218 TADE, WENCY LANGWAS
219 TAGLUCOP, QUEEN ANNE TAGUBA
220 TAGUBA, WILKIEN ISIP
221 TAMPUS, EARL JAN NIÑO HONOR
222 TANATO, EVEA ANADELLE AMABAO
223 TANGENTE, AISON JUYAD
224 TIAPE, ALEXA MAE CEBRIAN
225 TICMON, CRISTINE JADE JARANTA
226 TIU, NEVAN MACANA
227 TUTOR, ANTON VAN PIASTRO
228 TY, JUAN CARLO SANTOS
229 UGAYAN, MARY CLEADETH DESACA
230 URIARTE, CHOCOFEL DARAY
231 VALDEZ, ARIANNE MANUEL
232 VASQUEZ, JAY PAGULA
233 VERTUDAZO, SHIRLY DORIA
234 VILLAGORDA, JEHNNY MAREE MAE SULDE
235 VILLARIN, VANICE CABARLE
236 VILLARTA, MERIEDEL LAUG-LAUG
237 VOCAL, ANNE CARLYLE TOMALE
238 WAYAN, JANICE AZARES
239 WAYAN, KENNETH JOSHUA BAS-ILEN
240 WILLY, RHAINIER ART TUBAL
241 YBAÑEZ, JUSTIN
242 ZARAGOZA, EJIBELLE MAE ALMAYDA
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