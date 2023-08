Mining Engineers Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 242 out of 351 passed the Mining Engineers Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in

N. C. R., Baguio, Butuan, Cebu, Davao and Legazpi this August 2023.

Roll of Successful Examinees in the Mining Engineers Licensure Examination

Held on August 22, 2023 & FF. DAYS Released on August 29, 2023

1 ABAD, KHURSHE TANACIO

2 ABANTE, MARCO GABRIEL RICO

3 ABEJURO, PAUL STEVEN GAVARRA

4 ABERA, DONY JUNE ESTRADA

5 ABRIQUE, CHRISTINE JOY MALANA

6 ACIERTO, MAY ANN ROMAGOS

7 ADAM, AL RASCHID GAMIT

8 ADAO, JAN ARVIN RAMOS

9 AGRICULA, MARINEL KAYE BARCELO

10 AGUE, ROTCHELL JUNTONG

11 AGULLANA, JOENARD JADE FUGADO

12 ALAS, JUNREL TALADOC

13 ALBIÑO, SHEENA MERCY CANGAS

14 ALBURO, KRISTY EDGIE DINGAL

15 ALFORQUE, PHILMARIE ESTOLE

16 ALIPIO, MARY ROSE WAGUIS

17 ALMERA, NIELLEN VILLARUEL

18 ALOJAN, KENNETH VICTOR LOMPERO

19 ALONTO, JUSTIN KURT TAYURANG

20 AMPELON, CLINT JUSTIN BERSANO

21 ANDES, MARK AIRO JADIE

22 ANGCOG, CHESTER NEIL CIRCULADO

23 ANGELIA, EMMIL DAVE GUILLEN

24 APLACADOR, JAY RHOSE MACUNAT

25 ARAOJO, ABEGAIL OBEDENCIO

26 ARAPOC, CRISTAL BABES TOLABING

27 ARONG, JOHN RICH ADORABLE

28 ARREZA, NORWE JOHN YPARRAGUIRRE

29 ARRO, JHONNEL ESPINOZA

30 ARSENAL, JOHN LLOYD PANIMDIM

31 ATAY, LEIZEL FAITH AGAPAY

32 AWAL, NASRULLAH DUNGGAY

33 AÑONUEVO, PRINCESS MAE EBUENGA

34 BACO, JAYSEN ZAFRA

35 BACUSMO, LINDSAY ROSE TABIOLO

36 BAG-AO, CARL JEFFERSON BULLIDO

37 BALDOMERO, REINER PAYE

38 BALILI, CHRISTIAN KENNETH SAPALARAN

39 BALQUIN, JOSHUA JOSEPH RAMOS

40 BALUAT, MARK APOLLO GOMEZ

41 BARRIENTOS, JASHMINE DOLZ MERCADERO

42 BASILLA, MARK RYAN JOE BO

43 BATIOLA, XYRA JAY TINOLA

44 BELOY, JAY VINCENT MAGAYON

45 BENDO, JOSHUA ELLO

46 BENIGNO, KLYDE ALAIN ENUMERABLES

47 BENITO, ALJIE MANCILLA

48 BERCASIO, MARK ANTHONY BUENO

49 BERONDO, ALTHEA JANE SABELLANO

50 BODLIS, JESSIE JR ROSAL

51 BONCACAS, MELLIE ANGEL SAN BUENAVENTURA

52 BONDAD, CHAZE PATRICK SAKIWAT

53 BORJA, SOPHIA ANGELA CABANTAC

54 BOTERO, JOESEL JONARD SILVOSA

55 BRAVO, CLINTON EMMANUEL LIM

56 BRILLANTES, RENIER RENZ RUSTIA

57 BRIMON, NEIL FRANZ MARCO

58 BRONIA, APRIL JOY COLAWAY

59 BUGHAO, LENIN KARL JEHOSHAPHAT MONDEJAR

60 BULAWAN, CLINT BERNARD LABANAN

61 BULLANDAY, JEDEA JETHRO ANITO

62 CABANTUG, EUGENE JOE GABISAN

63 CABILANGAN, SARAH GENESE

64 CACCAM, CLARISSEBENE JUENE AQUINO

65 CAINGCOY, JEFFERSON SALAZAR

66 CALANZA, EXEQUIEL PUYO

67 CALIXTO, FABBY JOHN BUSLOT

68 CAMARIN, ABEGAEL MATITO

69 CAMINGAO, JERRY CELLERO

70 CANTILA, AMOR ALOR

71 CARAGON, APRIL JOY BOISER

72 CASIRES, MARY RHIANNA LOUISE

73 CASTILLON, MARK JAY ESPAÑOLA

74 CASTROVERDE, XILCKA MAE

75 CAYOB, JAZLEN KHATE DILEM

76 CAYTAP, JASSEN BENJAMIN DE LOS SANTOS

77 CERIOLA, JOHN PAUL PORFERIO GARCIA

78 COGOLIO, KIETH MARIE ESPINA

79 CONTERO, MARIANNE KATE SISO

80 CONTRERAS, KARLL COLLEEN DAGAAS

81 CORTES, JAMES

82 CURIAS, LAR ANGELIZ QUILATON

83 CURIT, JUMALYN PATAN

84 DAL, SPENCER MAMOLO

85 DALAUTA, JASON POTIOLO APLICADOR

86 DAYAP, YULLESIS CORESIS

87 DE LEON, JOSHUA PATRYCK OCONER

88 DECIPOLO, LENIE SARNO

89 DELA PEÑA, ANGELICA ERCILLO

90 DELOS SANTOS, PAOLA VIVIEN ZARAGOZA

91 DIAMANTE, TRISHA MAE JAQUIHACA

92 DICHOS, MARIA LUISA BADAO

93 DOLAOTA, RODMARD DULPINA

94 DOMINGO, MENCHIE ORTIZ

95 DUMALLEG, NEON ANTHONY BALAWAG

96 ELIMANCO, LUCKY WILNARD ESPALDON

97 ENALDO, JAISON EBOL

98 ENTERO, NICK ANGELE PULMANO

99 ESCALANTE, ROY JR. DETALO

100 ESTAMPA, KENNEN MICAH MABAGUIO

101 ETABLE, KARL ANTOINE PARDO

102 FAJARDO, ARTHUR REBLANDO

103 GABOY, KAYE RACHELLE EÑANO

104 GALAGALA, ROMEO TADEM

105 GALANO, JESSA CABALAN

106 GARCIA, FRANHEL ALEXANDRA MACAGBA

107 GARCIA, JERLYN LADINO

108 GARDE, ELLY ANDRE MORALES

109 GELICAME, KENT ANTHONY BALAGA

110 GEMIDA, BLESILDA BLAISE MAMALIAS

111 GENDIVE, MARVIN JR LUMINARIAS

112 GESTUPA, JEVAN MONDIDO

113 GOLEÑA, JOHN JAMES YBAÑEZ

114 GOMEZ, RENALIZA CUTOBAN

115 GUIANAN, GUIA JOY PEÑALOSA

116 HABANA, JOHN PAUL CHRISTIAN JOVEN

117 HABLERO, EURES AL KEN CASADOR

118 HADJI SOLAIMAN, MOHAMMAD SADAT ABDUL

119 HEGINA, JOHN PAUL ANIÑON

120 HUILAR, MARIA CHERRY LYN BASUL

121 KALAW, JOHN KARLO DELFIN

122 KELCHO, KRISFER RYAN DAYAG

123 LABOS, CISCO MIGUEL ALVAREZ

124 LALWET, NORLAN ATELBA

125 LANZADERAS, IRIS VI VALLADORES

126 LASPIÑAS, ROBERTSON GABICA

127 LAURO, JENICEL

128 LAZALA, MARY JOY RODIL

129 LERIORATO, RIZALINA BASAS

130 LIGAD, LALAINE ANDO

131 LIKIYAN, DIANA GURION

132 LIM, ANGELA DADO

133 LINAZA, ORPHEUS JR. MOÑASQUE

134 LITANG, JOHN CLIFFORD PAGRAN

135 LOMOTOS, HYDIE OVAL

136 LONOP, REYSHEILLE VILLAVERDE

137 LORIN, DHAISY MHAE DACUMOS

138 LUMAKIN, JAY SALAS

139 LUMEN, RECHIEL

140 MAGBAGO, JOHN REXTER CABALES

141 MARIGMEN, MARK DALMAN

142 MARQUEZA, BEA BANGALISAN

143 MATEO, LARA BELLE DAGASDAS

144 MEJORADA, FRANKLIN JR. OPEÑA

145 MERCADO, KRISTAL TORRES

146 MILLAN, ANNA MARIE OCURA

147 MILLAN, MAXELLE BAYNOSA

148 MIRA, RICO ARAYAN

149 MONATO, JOHN ALFRED YU

150 MONLEON, SHANNEN MARIE LIMOSNERO

151 MONROID, DIOSDADO JR. PELAGO

152 MONTALES, DANICA LOVIÑA

153 MORALES, MERVIC LONGASA

154 MOREÑO, KENNETH GUINALING

155 MOSENDE, JERICK OSTIA

156 NAIDAS, NIÑO RYCHERSON JUMAO-AS

157 NAPAL, ARCIELYN RAGA

158 NAPAL, RHEA MELANY DIGAL

159 NASAYAO, PRINCE JEHU GIDE

160 NAWEN, SHANN FAYE FLORENTINO

161 NESPEROS, DONALYN JEN AÑASCO

162 NUESTRO, ALEXIES MIER CRUZATE

163 OCON, CHRISTINE JOY LAPINING

164 ONIOT, PATRICK JAMES CUYOS

165 OPENIANO, SALILA JANE MOLDES

166 OQUENDO, CRISTIAN RELLIN

167 ORTIZ, JASTINE CHARM AMARILLE

168 OTING, LORYDALE TICAD

169 PAEZ, JOSEP RUSSELL SAMARANOS

170 PAHIT, RAYMOND TRANIA

171 PASCUA, JOHN FRANCIS ORTIZ

172 PAYONGA, JOHN MEKKO OSTONAL

173 PEBOJOT, DENZEL JOE CUIZON

174 PECANTE, KRISTINE MARIE PADULLON

175 PENIDA, JOHN KHIRBY MARCELO

176 PETAGRA, PATRICK MAHINAY

177 PINO, MARK JAYBERT PLAZA

178 PRENALA, GRANT RAY BORINAGA

179 PRIETO, CLIFFORD JED DIOSMAPARAN

180 QUIROS, ELAINE THERESE OROLFO

181 RAMOS, ANGELIA EVITA TUANQUI

182 RAVAGO, JEFFREY CARRANCEJA

183 RAZONABE, MARJORIE MONTAÑEZ

184 RECABO, PRINCESS DIVINE

185 REDOBLE, WILSON

186 REGAYA, ANGELO GABRIEL RAGOS

187 RELLON, MELGRACE ASAREZ

188 RELOBA, GIOVANNI KIM ELEDEROS

189 RESIMILLA, JOHN HARROLD PABROQUIZ

190 RESULLAR, LEXTER JIMENEZ

191 ROBANTES, BELLY JOE ANDOY

192 RODRIGUEZ, ALBERT BENITEZ

193 RODRIGUEZ, JOANNE FELIZA

194 RODRIGUEZ, RHONA MAE JAYO

195 RODRIGUEZ, WAYNE RONY ELEGUIR

196 ROSALES, WELLA MAE BRITAL

197 RUFINO, HANNAH MAY BALDAZAN

198 SABATER, CHERISH ROJAS

199 SAJULGA, JOEL JR. ANDOY

200 SALE, HILL CYRIL DORILAG

201 SALIDO, CARLOS RAFAEL CUIMAN

202 SALIDO, NOVER SILAGAN

203 SAMDAO, FRANK JR. COLABOT

204 SANCHO, KIRSTELLE JANE PADAYAO

205 SAPANZA, MAYNARD ALIBANGBANG

206 SAYON, ERECHA BALUNAN

207 SEMBLANTE, JANE NATURAL

208 SERA JOSE, JOGIE MATIAS

209 SERASPE, JERLYJE LACSON

210 SERRANO, MARK SHAYDRICK COSTALES

211 SIM, RALPHY BONN PALAD

212 SIMBAJON, GRANT LANCE VILLAMOR

213 SINGCOL, VINCENT EARL JAPSON

214 SOSMEÑA, MARJUNE SURIMA

215 SUAREZ, DARYL PACATANG

216 SUMUBAY, JAMES

217 TABAN-UD, KEN MICHAEL AMBRAD

218 TADE, WENCY LANGWAS

219 TAGLUCOP, QUEEN ANNE TAGUBA

220 TAGUBA, WILKIEN ISIP

221 TAMPUS, EARL JAN NIÑO HONOR

222 TANATO, EVEA ANADELLE AMABAO

223 TANGENTE, AISON JUYAD

224 TIAPE, ALEXA MAE CEBRIAN

225 TICMON, CRISTINE JADE JARANTA

226 TIU, NEVAN MACANA

227 TUTOR, ANTON VAN PIASTRO

228 TY, JUAN CARLO SANTOS

229 UGAYAN, MARY CLEADETH DESACA

230 URIARTE, CHOCOFEL DARAY

231 VALDEZ, ARIANNE MANUEL

232 VASQUEZ, JAY PAGULA

233 VERTUDAZO, SHIRLY DORIA

234 VILLAGORDA, JEHNNY MAREE MAE SULDE

235 VILLARIN, VANICE CABARLE

236 VILLARTA, MERIEDEL LAUG-LAUG

237 VOCAL, ANNE CARLYLE TOMALE

238 WAYAN, JANICE AZARES

239 WAYAN, KENNETH JOSHUA BAS-ILEN

240 WILLY, RHAINIER ART TUBAL

241 YBAÑEZ, JUSTIN

242 ZARAGOZA, EJIBELLE MAE ALMAYDA