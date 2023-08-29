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Exam Results

Mining Engineers Licensure Examination

The Philippine Star
August 29, 2023 | 4:58pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 242 out of 351 passed the Mining Engineers Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in
N. C. R., Baguio, Butuan, Cebu, Davao and Legazpi this August 2023.

Roll of Successful Examinees in the Mining Engineers Licensure Examination

Held on August 22, 2023 & FF. DAYS Released on August 29, 2023

 

1        ABAD, KHURSHE  TANACIO

2        ABANTE, MARCO GABRIEL  RICO

3        ABEJURO, PAUL STEVEN  GAVARRA

4        ABERA, DONY JUNE  ESTRADA

5        ABRIQUE, CHRISTINE JOY  MALANA

6        ACIERTO, MAY ANN  ROMAGOS

7        ADAM, AL RASCHID  GAMIT

8        ADAO, JAN ARVIN  RAMOS

9        AGRICULA, MARINEL KAYE  BARCELO

10        AGUE, ROTCHELL  JUNTONG

11        AGULLANA, JOENARD JADE  FUGADO

12        ALAS, JUNREL  TALADOC

13        ALBIÑO, SHEENA MERCY  CANGAS

14        ALBURO, KRISTY EDGIE  DINGAL

15        ALFORQUE, PHILMARIE  ESTOLE

16        ALIPIO, MARY ROSE  WAGUIS

17        ALMERA, NIELLEN  VILLARUEL

18        ALOJAN, KENNETH VICTOR  LOMPERO

19        ALONTO, JUSTIN KURT  TAYURANG

20        AMPELON, CLINT JUSTIN  BERSANO

21        ANDES, MARK AIRO  JADIE

22        ANGCOG, CHESTER NEIL  CIRCULADO

23        ANGELIA, EMMIL DAVE  GUILLEN

24        APLACADOR, JAY RHOSE  MACUNAT

25        ARAOJO, ABEGAIL  OBEDENCIO

26        ARAPOC, CRISTAL BABES  TOLABING

27        ARONG, JOHN RICH  ADORABLE

28        ARREZA, NORWE JOHN  YPARRAGUIRRE

29        ARRO, JHONNEL  ESPINOZA

30        ARSENAL, JOHN LLOYD  PANIMDIM

31        ATAY, LEIZEL FAITH  AGAPAY

32        AWAL, NASRULLAH  DUNGGAY

33        AÑONUEVO, PRINCESS MAE  EBUENGA

34        BACO, JAYSEN  ZAFRA

35        BACUSMO, LINDSAY ROSE  TABIOLO

36        BAG-AO, CARL JEFFERSON  BULLIDO

37        BALDOMERO, REINER  PAYE

38        BALILI, CHRISTIAN KENNETH  SAPALARAN

39        BALQUIN, JOSHUA JOSEPH  RAMOS

40        BALUAT, MARK APOLLO  GOMEZ

41        BARRIENTOS, JASHMINE DOLZ  MERCADERO

42        BASILLA, MARK RYAN JOE  BO

43        BATIOLA, XYRA JAY  TINOLA

44        BELOY, JAY VINCENT  MAGAYON

45        BENDO, JOSHUA  ELLO

46        BENIGNO, KLYDE ALAIN  ENUMERABLES

47        BENITO, ALJIE  MANCILLA

48        BERCASIO, MARK ANTHONY  BUENO

49        BERONDO, ALTHEA JANE  SABELLANO

50        BODLIS, JESSIE JR  ROSAL

51        BONCACAS, MELLIE ANGEL  SAN BUENAVENTURA

52        BONDAD, CHAZE PATRICK  SAKIWAT

53        BORJA, SOPHIA ANGELA  CABANTAC

54        BOTERO, JOESEL JONARD  SILVOSA

55        BRAVO, CLINTON EMMANUEL  LIM

56        BRILLANTES, RENIER RENZ  RUSTIA

57        BRIMON, NEIL FRANZ  MARCO

58        BRONIA, APRIL JOY  COLAWAY

59        BUGHAO, LENIN KARL JEHOSHAPHAT  MONDEJAR

60        BULAWAN, CLINT BERNARD  LABANAN

61        BULLANDAY, JEDEA JETHRO  ANITO

62        CABANTUG, EUGENE JOE  GABISAN

63        CABILANGAN, SARAH  GENESE

64        CACCAM, CLARISSEBENE JUENE  AQUINO

65        CAINGCOY, JEFFERSON  SALAZAR

66        CALANZA, EXEQUIEL  PUYO

67        CALIXTO, FABBY JOHN  BUSLOT

68        CAMARIN, ABEGAEL  MATITO

69        CAMINGAO, JERRY  CELLERO

70        CANTILA, AMOR  ALOR

71        CARAGON, APRIL JOY  BOISER

72        CASIRES, MARY RHIANNA LOUISE

73        CASTILLON, MARK JAY  ESPAÑOLA

74        CASTROVERDE, XILCKA MAE

75        CAYOB, JAZLEN KHATE  DILEM

76        CAYTAP, JASSEN BENJAMIN  DE LOS SANTOS

77        CERIOLA, JOHN PAUL PORFERIO  GARCIA

78        COGOLIO, KIETH MARIE  ESPINA

79        CONTERO, MARIANNE KATE  SISO

80        CONTRERAS, KARLL COLLEEN  DAGAAS

81        CORTES, JAMES

82        CURIAS, LAR ANGELIZ  QUILATON

83        CURIT, JUMALYN  PATAN

84        DAL, SPENCER  MAMOLO

85        DALAUTA, JASON POTIOLO  APLICADOR

86        DAYAP, YULLESIS  CORESIS

87        DE LEON, JOSHUA PATRYCK  OCONER

88        DECIPOLO, LENIE  SARNO

89        DELA PEÑA, ANGELICA  ERCILLO

90        DELOS SANTOS, PAOLA VIVIEN  ZARAGOZA

91        DIAMANTE, TRISHA MAE  JAQUIHACA

92        DICHOS, MARIA LUISA  BADAO

93        DOLAOTA, RODMARD  DULPINA

94        DOMINGO, MENCHIE  ORTIZ

95        DUMALLEG, NEON ANTHONY  BALAWAG

96        ELIMANCO, LUCKY WILNARD  ESPALDON

97        ENALDO, JAISON  EBOL

98        ENTERO, NICK ANGELE  PULMANO

99        ESCALANTE, ROY JR.  DETALO

100        ESTAMPA, KENNEN MICAH  MABAGUIO

101        ETABLE, KARL ANTOINE  PARDO

102        FAJARDO, ARTHUR  REBLANDO

103        GABOY, KAYE RACHELLE  EÑANO

104        GALAGALA, ROMEO  TADEM

105        GALANO, JESSA  CABALAN

106        GARCIA, FRANHEL ALEXANDRA  MACAGBA

107        GARCIA, JERLYN  LADINO

108        GARDE, ELLY ANDRE  MORALES

109        GELICAME, KENT ANTHONY  BALAGA

110        GEMIDA, BLESILDA BLAISE  MAMALIAS

111        GENDIVE, MARVIN JR  LUMINARIAS

112        GESTUPA, JEVAN  MONDIDO

113        GOLEÑA, JOHN JAMES  YBAÑEZ

114        GOMEZ, RENALIZA  CUTOBAN

115        GUIANAN, GUIA JOY  PEÑALOSA

116        HABANA, JOHN PAUL CHRISTIAN  JOVEN

117        HABLERO, EURES AL KEN  CASADOR

118        HADJI SOLAIMAN, MOHAMMAD SADAT  ABDUL

119        HEGINA, JOHN PAUL  ANIÑON

120        HUILAR, MARIA CHERRY LYN  BASUL

121        KALAW, JOHN KARLO  DELFIN

122        KELCHO, KRISFER RYAN  DAYAG

123        LABOS, CISCO MIGUEL  ALVAREZ

124        LALWET, NORLAN  ATELBA

125        LANZADERAS, IRIS VI  VALLADORES

126        LASPIÑAS, ROBERTSON  GABICA

127        LAURO, JENICEL

128        LAZALA, MARY JOY  RODIL

129        LERIORATO, RIZALINA  BASAS

130        LIGAD, LALAINE  ANDO

131        LIKIYAN, DIANA  GURION

132        LIM, ANGELA  DADO

133        LINAZA, ORPHEUS JR.  MOÑASQUE

134        LITANG, JOHN CLIFFORD  PAGRAN

135        LOMOTOS, HYDIE  OVAL

136        LONOP, REYSHEILLE  VILLAVERDE

137        LORIN, DHAISY MHAE  DACUMOS

138        LUMAKIN, JAY  SALAS

139        LUMEN, RECHIEL

140        MAGBAGO, JOHN REXTER  CABALES

141        MARIGMEN, MARK  DALMAN

142        MARQUEZA, BEA  BANGALISAN

143        MATEO, LARA BELLE  DAGASDAS

144        MEJORADA, FRANKLIN JR.  OPEÑA

145        MERCADO, KRISTAL  TORRES

146        MILLAN, ANNA MARIE  OCURA

147        MILLAN, MAXELLE  BAYNOSA

148        MIRA, RICO  ARAYAN

149        MONATO, JOHN ALFRED  YU

150        MONLEON, SHANNEN MARIE  LIMOSNERO

151        MONROID, DIOSDADO JR.  PELAGO

152        MONTALES, DANICA  LOVIÑA

153        MORALES, MERVIC  LONGASA

154        MOREÑO, KENNETH  GUINALING

155        MOSENDE, JERICK  OSTIA

156        NAIDAS, NIÑO RYCHERSON  JUMAO-AS

157        NAPAL, ARCIELYN  RAGA

158        NAPAL, RHEA MELANY  DIGAL

159        NASAYAO, PRINCE JEHU  GIDE

160        NAWEN, SHANN FAYE  FLORENTINO

161        NESPEROS, DONALYN JEN  AÑASCO

162        NUESTRO, ALEXIES MIER  CRUZATE

163        OCON, CHRISTINE JOY  LAPINING

164        ONIOT, PATRICK JAMES  CUYOS

165        OPENIANO, SALILA JANE  MOLDES

166        OQUENDO, CRISTIAN  RELLIN

167        ORTIZ, JASTINE CHARM  AMARILLE

168        OTING, LORYDALE  TICAD

169        PAEZ, JOSEP RUSSELL  SAMARANOS

170        PAHIT, RAYMOND  TRANIA

171        PASCUA, JOHN FRANCIS  ORTIZ

172        PAYONGA, JOHN MEKKO  OSTONAL

173        PEBOJOT, DENZEL JOE  CUIZON

174        PECANTE, KRISTINE MARIE  PADULLON

175        PENIDA, JOHN KHIRBY  MARCELO

176        PETAGRA, PATRICK  MAHINAY

177        PINO, MARK JAYBERT  PLAZA

178        PRENALA, GRANT RAY  BORINAGA

179        PRIETO, CLIFFORD JED  DIOSMAPARAN

180        QUIROS, ELAINE THERESE  OROLFO

181        RAMOS, ANGELIA EVITA  TUANQUI

182        RAVAGO, JEFFREY  CARRANCEJA

183        RAZONABE, MARJORIE  MONTAÑEZ

184        RECABO, PRINCESS DIVINE

185        REDOBLE, WILSON

186        REGAYA, ANGELO GABRIEL  RAGOS

187        RELLON, MELGRACE  ASAREZ

188        RELOBA, GIOVANNI KIM  ELEDEROS

189        RESIMILLA, JOHN HARROLD  PABROQUIZ

190        RESULLAR, LEXTER  JIMENEZ

191        ROBANTES, BELLY JOE  ANDOY

192        RODRIGUEZ, ALBERT  BENITEZ

193        RODRIGUEZ, JOANNE  FELIZA

194        RODRIGUEZ, RHONA MAE  JAYO

195        RODRIGUEZ, WAYNE RONY  ELEGUIR

196        ROSALES, WELLA MAE  BRITAL

197        RUFINO, HANNAH MAY  BALDAZAN

198        SABATER, CHERISH  ROJAS

199        SAJULGA, JOEL JR.  ANDOY

200        SALE, HILL CYRIL  DORILAG

201        SALIDO, CARLOS RAFAEL  CUIMAN

202        SALIDO, NOVER  SILAGAN

203        SAMDAO, FRANK JR.  COLABOT

204        SANCHO, KIRSTELLE JANE  PADAYAO

205        SAPANZA, MAYNARD  ALIBANGBANG

206        SAYON, ERECHA  BALUNAN

207        SEMBLANTE, JANE  NATURAL

208        SERA JOSE, JOGIE  MATIAS

209        SERASPE, JERLYJE  LACSON

210        SERRANO, MARK SHAYDRICK  COSTALES

211        SIM, RALPHY BONN  PALAD

212        SIMBAJON, GRANT LANCE  VILLAMOR

213        SINGCOL, VINCENT EARL  JAPSON

214        SOSMEÑA, MARJUNE  SURIMA

215        SUAREZ, DARYL  PACATANG

216        SUMUBAY, JAMES

217        TABAN-UD, KEN MICHAEL  AMBRAD

218        TADE, WENCY  LANGWAS

219        TAGLUCOP, QUEEN ANNE  TAGUBA

220        TAGUBA, WILKIEN  ISIP

221        TAMPUS, EARL JAN NIÑO  HONOR

222        TANATO, EVEA ANADELLE  AMABAO

223        TANGENTE, AISON  JUYAD

224        TIAPE, ALEXA MAE  CEBRIAN

225        TICMON, CRISTINE JADE  JARANTA

226        TIU, NEVAN  MACANA

227        TUTOR, ANTON VAN  PIASTRO

228        TY, JUAN CARLO  SANTOS

229        UGAYAN, MARY CLEADETH  DESACA

230        URIARTE, CHOCOFEL  DARAY

231        VALDEZ, ARIANNE  MANUEL

232        VASQUEZ, JAY  PAGULA

233        VERTUDAZO, SHIRLY  DORIA

234        VILLAGORDA, JEHNNY MAREE MAE  SULDE

235        VILLARIN, VANICE  CABARLE

236        VILLARTA, MERIEDEL  LAUG-LAUG

237        VOCAL, ANNE CARLYLE  TOMALE

238        WAYAN, JANICE  AZARES

239        WAYAN, KENNETH JOSHUA  BAS-ILEN

240        WILLY, RHAINIER ART  TUBAL

241        YBAÑEZ, JUSTIN

242        ZARAGOZA, EJIBELLE MAE  ALMAYDA

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