Mechanical Engineers Licensure Examination Results
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,133 out of 4,237 passed the Mechanical Engineers Licensure Examination and 104 out of 187 passed the Certified Plant Mechanics Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban and Zamboanga this August 2023. The results of examination with respect to five (5) examinees were withheld pending final determination of their liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.
The members of the Board of Mechanical Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Leandro A. Conti, Chairman; Engr. Jerico T. Borja and
Engr. Lorenzo P. Larion, Members.
Roll of Successful Examinees in the Mechanical Engineers Licensure Examination. Held on August 5 and 6, 2023. Released on August 10, 2023.
Seq. No. N a m e
1 ABABA, FRANCE NICOLE CARDINES
2 ABAJA, JESTONI BIANZON
3 ABANTO, JOHN LLOYD CONOCIDA
4 ABDULLAH, ABDUL WALI MASINGER
5 ABECILLA, AYLA NADINE LEBRILLA
6 ABEJAR, GERARDO JR MONTEMOR
7 ABELLANO, HARRY DIESTA
8 ABENES, JONATHAN PARENTELA
9 ABENOJA, ANGELIKA BAUTISTA
10 ABORDE, ROLEN JOHN PALMES
11 ABREO, DAN VINCENT
12 ABRERA, JAZBER LUCERO
13 ABRIAM, JOHN REYNALD ESMILLA
14 ABRINA, JOEL LOUIS ARCIAGA
15 ABROGAR, JOSHUA BORJA
16 ABUDA, JUNE EDMAR OBEJAS
17 ABURQUEZ, EXEQUIEL GUILLERA
18 ABUYUAN, JULIUS UMBLAS
19 ACADEMIA, ANGELICA ABAYON
20 ACCAD, JERICHO ABAD
21 ACEBO, NICO CABULANG
22 ACLAN, ARVIN JOHN LAROZA
23 ACLAN, DOMINIC CATRAL
24 ACLAN, RAY ANTHONY
25 ACOSTA, CLYDE PALOMILLO
26 ACOSTA, JOHN ALDRIN DERICK VIRAY
27 ACUZAR, MERVIN JR RAVANAL
28 ACUÑA, IRENEO III QUILLO
29 ADEL, JHOI LEIGH LABIAN
30 ADEL, MARK JUNE DEL CAMPO
31 ADTOON, ADRIAN CHRISTIAN MONSERATE
32 ADUCA, JOHN ARIS QUINTO
33 ADVENTO, LAURENCE LEE LIMPIADO
34 ADVINCULA, JERWYN ANGELO ANG
35 AGANA, LAWRENCE MISAJON
36 AGARIN, MARK BERNARD AGRIPA
37 AGBANLOG, JOHAN ANDRE DELA CRUZ
38 AGBAYANI, TYRONE MIGUEL SOMBRERO
39 AGORILLA, LEANNE TUMBAGA
40 AGUILAR, CHARMAINE MARIE MALLARI
41 AGUILAR, CHRYSS JHON SAMSON PELPINOSAS
42 AGUILAR, KENT REGALA
43 AGUILAR, SAMANTHA JOEY FRUELDA
44 AGUINALDO, HUMPHREY DELA ROSA
45 AGUNOS, ANGELICA CASTADA
46 AGUSTIN, ANTHONY DIONALDO
47 AGUSTIN, ARVE GALIDO
48 AGUSTIN, JAY MARK RAMOS
49 AGUSTIN, REYNOLD JR PELITRO
50 AKMALUL, JASRIN ATTONG
51 ALABAR, MILLBORNE GORDIONES
52 ALADOG, GEORGIA MAE MENDOZA
53 ALAGON, JAMES BRYAN LIVETA
54 ALALAG, DARLENE ZSCHECH DELA CRUZ
55 ALAMAG, MARK JOHN ANGELES
56 ALBAO, SEAN VINCENT PADIN
57 ALBARICO, LYNVIE MAE LUMUNTAD
58 ALBRECHT, CHARLES RYAN CATOTO
59 ALCALA, JAIME LORENZO DELGADO
60 ALCANO, EPITACIO III KILAG
61 ALCOVENDAS, GRACE AMOLAT
62 ALCUIREZ, GILBERT ARGOSO
63 ALDA, BEATRICE ANNE AREVALO
64 ALDOVINO, LEE JOSHUA MERCADO
65 ALDOVINO, RAYMOND RAFAEL ESPIRITU
66 ALEJANDRO, VINCENT FRANCISCO
67 ALEJOS, JOHN EDUARD CODILLO
68 ALEM, CHARLES EDWARD MARTINEZ
69 ALESNA, ERNSTEIN JAY CAÑEDA
70 ALFORQUE, PRESCILLANO II CAVITE
71 ALGABRE, ARVIN RAI BONGHANOY
72 ALGADOR, PETER VRIAN CATIIS
73 ALGARIN, JULIUS MARTIN SILIM
74 ALIAS, JOHN LEXTER AQUINO
75 ALIE, ABEGAIL BALLON
76 ALIGWAY, GUILLERMO LUIS
77 ALILI, RALPH REGAN DENOBO
78 ALINSUNURIN, ANGELO PERALTA
79 ALIPIO, ERBERT GABRIEL LOPEZ
80 ALIUDIN, MORSID TOMAS
81 ALKONGA, AMIEL MAGNO
82 ALLER, KEVIN SEGUISABAL
83 ALLOSADA, KEVIN KILE MORA
84 ALMARINES, GIANNE KARL
85 ALMARINES, JERFREY ALFRED MIANO
86 ALMEDA, JOHN CARLO DAGANATO
87 ALMIRA, MOISES KIM CALDERERO
88 ALMODAL, DOMINIC JAMES TARIAO
89 ALMOJERA, JOVEN MAR TELIN
90 ALMUETE, JHON RAFAEL BONTOR
91 ALOG, GREDANIEL REVESENCIO
92 ALOJADO, PAUL VINCENT CABUGAO
93 ALONSO, JOHN REX AMAZONA
94 ALTEZ, LOUISE AUREN BATOON
95 ALTURAS, RENEITH FIDELIZ CUGUING
96 ALUMBRO, ELLA MAE MONTERO
97 ALVAR, CRISBERT GUMANIT
98 ALVAREZ, FRANCIS PAUL COLUMBRES
99 ALVAREZ, GENESIS CASTILLO
100 ALVAREZ, MYZIA LEE MONTEJO
101 ALVAREZ, RACESHA MAE DE ROXAS
102 ALVEZ, FLORDELIZA PELAYO
103 AMABA, EDWARD GARCIA
104 AMANCIO, MARK BANTILAN
105 AMANDORON, JAYSON CALIPAY
106 AMANO, ZELWYN OLAVARIO
107 AMODIA, JIM LESTER SENTILLAS
108 AMORANTO, JERICO PIAMONTE
109 AMORES, MARK JEXEL RADONES
110 AMORIN, MICHAEL OBINA
111 AMORIN, RUMER
112 ANA, THELMA AGUADO
113 ANABO, KEI CARLO LAZO
114 ANAGARAN, JOSEPH ERNEST ANGELO GUZMAN
115 ANCHETA, JONAS HUFANA
116 ANDAYA, ARNEL BARRION
117 ANDRES, EDELWEIS PICO
118 ANGCAP, MARC ALLAN UMAYAM
119 ANGELES, CARL JEFF ANDREW FIGUEROA
120 ANGOLUAN, ANALIZA JUABAN
121 ANGTIAMPO, HIEDE HISOLER
122 ANOBA, JAFFY SAM FALLAR
123 ANOCHE, CARMEL LEEHANEY SOLINAP
124 ANONOY, JIMWELL MAGDALUYO
125 ANTE, JOHN HOMER SANCHEZ
126 ANTIDO, LEON RUSSELL ALEA
127 ANTIOQUIA, MARGAUX PAJE
128 ANTO, EMAN DOMINIC LAMPAGO
129 ANTOC, JAN RANIEL TRINCHERA
130 ANTONIO, JERRY CARIAGA
131 ANTONIO, LUCKY OCAMPO
132 ANUNCIACION, TYRON SAMIA
133 ANYAYAHAN, CARMELO JIMENEZ
134 AOAY, JOHN JOSHUA CABACUNGAN
135 APAN, JHON JASPER DAYAO
136 APATAN, JOSHUA TABIOS
137 APIGO, MARK JENARD OLALIA
138 APOLINARIO, PERLYN DELA CRUZ
139 APULOG, JEFFERSON LETI
140 APURADO, MA. MIKHAELA PRAHINOG
141 AQUINO, BENGIE HOSANA
142 AQUINO, INNO JOSE DOMINADOR CERVANTES
143 AQUINO, JEREMIAH GERARD CEDO
144 AQUINO, JOHN ALLEN DEDICATORIA
145 AQUINO, ROBERTO JR DIPON
146 AQUIRO, ANTHONY AL CARREON
147 ARABE, ANGELICA MARIE DE TORRES
148 ARABELO, MARK ANTHONY CONSOLACION
149 ARACO, VAN COLLEN LIBRE
150 ARAGO, DEAN EARIAN FERRANCULLO
151 ARANITA, KIM DONGOG
152 ARANTE, JONESSA ANNE AGUIRRE
153 ARAYA, GUILLER SERRANO
154 ARAÑAS, ROLANDO JR SANCHEZ
155 ARAÑEZ, AERON JOSHUA DUNGON
156 ARAÑEZ, RAYMOND JOHN VILLANUEVA
157 ARAÑO, RALPH JOSHUA RABANO
158 ARCEBAL, GLENN SERHAN NATIVIDAD
159 ARCEGA, MARK CAYABAN
160 ARCHIVAL, JAYSON CARANOO
161 ARCILLA, GODOFREDO III MIGUEL
162 ARCOIREZ, CHRISTINE JOY CONCEPCION
163 ARELLANO, ARIELA LOREYN DIMAANO
164 ARELLANO, ETHELBERT JR DELISO
165 ARELLANO, JERVIN SANTOS
166 ARELLANO, JOSHUA ANGELO SANTIAGO
167 ARELLANO, JUNE LOWELL ALORIA
168 AREVALO, KRIZZTAN PESAYCO
169 AREVALO, SERGIO I PATAC
170 ARIAS, ROUINNE KYLE RESPICIO
171 ARINGO, GERRY FERD CLENT MARANTAL
172 ARIÑO, JOSHUA BREMON BUSTILLO
173 ARMADA, CLAUDE JULIAN CLACITO
174 ARMADA, GABRIELLE MIKHAIL MARTINEZ
175 ARMADA, WILFRED CENTINO
176 ARNAIZ, MICHAEL GIEL ALVARADO
177 ARPON, CHRIS JUSTINE CARILLA
178 ARPON, IAN KEITH NUNAG
179 ARQUIBEL, MIGUEL ANTONIO ROMAN
180 ARRANGUEZ, RONALD ONTONG
181 ARRIESGADO, JACKYLOU TORREQUIMADA
182 ARRIESGADO, JHON FRITZ ANDO
183 ARRIESGADO, KEVIN AGUIPO
184 ARRIOLA, JAMES NORREL MARFIL
185 ARTIEDA, VANIAH STEPHEN BISMANOS
186 ASDAIN, JHAMAICA LUMANGTAD
187 ASPECTO, MARK JOSEPH MORILLO
188 ASTORGA, JOSHUA LIAN ORBONG
189 ASUNCION, CHRISTIAN VENTURA
190 ASUNCION, JOHN LESTHER IGNACIO
191 ATAYDE, RALF ALAGABIA
192 ATENCIO, KENNETH NIÑO
193 ATENDIDO, KIM ANDREW PARAL
194 ATIENZA, PAUL ANGELO OCHOA
195 ATIENZA, RAM ANTONIO PANTOJA
196 ATILLO, JOVON DURANGPARANG
197 ATON, RICHARD CRUZ
198 AUSTRIA, AUSTINE BEA MIKAELA
199 AUSTRIA, MARK ANTHONY TAMBALO
200 AUSTRIACO, JOHN RALZ JADOMAS
201 AVENIDO, SHARA MONICA POPANES
202 AVES, DERRICK JAMES VILLANUEVA
203 AXALAN, HOWELL JAY MENDIOLA
204 AYAG, KIM HARVEY CUEVAS
205 AYSON, MARIA ELLINE SOGUILON
206 BA-ALAN, ALDRIN LLOYD SEGUIN
207 BAACO, JULIUS ANDREI BRISTOL
208 BABIERA, CLARISSE MANINGDING
209 BACAL, RENCE PEARL CULLA
210 BACALLAN, ARDEN LAKE LEONOR
211 BACALTOS, STEPHEN SAMONG
212 BACANI, RIZALDO JR. GALVEZ
213 BACAY, JOLO EGUIRON
214 BACULANTA, CEDRIC AQUE
215 BACULI, CARMELA MARIES CORREA
216 BADENAS, JESSIE JR LIPARDO
217 BADIOLA, JOHN REMIGIO WYCOCO
218 BAGANG, KENNETH MANDAP
219 BAGANO, JOSEPH DULAG
220 BAGON, HILTON HABAGAT
221 BAGTAS, RIC LACAP
222 BAJARIAS, GEFORD BALAIS
223 BALAGOT, RUS JAN SANTOS
224 BALAN, ALEN CHRISTIAN COBARRUBIAS
225 BALANGA, FRANCIS INDI TAMODRA
226 BALAORO, FRENCES MAY AYUSO
227 BALATBAT, JEROME ANTONIO
228 BALATIAN, ARVY AGUILAR
229 BALAUS, KYLE JOEL BARCELONA
230 BALBIN, KENZ CABIN CABRERA
231 BALBUENA, ART NATHANIEL RODILLA
232 BALDIVIA, EREKA BARCEBAL
233 BALDON, ANTONIO JR BARTOLAY
234 BALDON, CHRISTINE MAE MASAYON
235 BALINGIT, JAYLORD CASTRO
236 BALISALISA, RYAN NANGOROG
237 BALITA, MARC LIMUEL AGUILAR
238 BALLESTEROS, BRYAN LUIS MANGUERRA
239 BALMES, GEORGIUS HOWARD SULIT
240 BALMES, NICOLAS IAN DIMAGIBA
241 BALOIS, JUDY MAR PAGASPAS
242 BALONDO, JEREMY RYAN PACRIN
243 BALTAZAR, JOHN LEONARD BUNSOY
244 BALTONADO, REY SOLOMON DIANA
245 BALUNSAY, JAMES ADAM LONGASA
246 BANAÑA, ALLAN VINCE CHRISTOPHER BENITO
247 BANAÑA, RAINIELLE ABENOJA
248 BANDA, MA. FERNANDA ITLIONG
249 BANGCAYA, MARVIEN OCZON
250 BANGELES, JOHN NICO RAMOS
251 BANILA, ZOBEL LAUDEN
252 BANZON, JOSE MIGUEL RUIZ
253 BARBADILLO, KIER BRYAN DELA CRUZ
254 BARBOSA, MARICAR ADANTE
255 BARCE, CZAR EDEL NAVAJA
256 BARDON, JOEFFREY GRANADEROS
257 BARDON, JOHN LLOYD BASCO
258 BARIZO, GABRIEL GULAPA
259 BAROLA, HANFORD POLICARPIO
260 BARQUILLA, CARLOS LUIS ORTEGA
261 BARROGA, CHRISTED ALJO CASTRO
262 BARROGO, CARL KIMBO ENRIQUEZ
263 BARSANALINA, JOHN RAY ARIOSA
264 BARTOLOME, RENMARK CURA
265 BARUG, BRENZELL BACOLOD
266 BASA, ROBSON ONDUS
267 BASARI, RIDZMAR MIRANDA
268 BASAS, VINCE PATRICK DAVID
269 BASBAS, JOHN EZEKIEL YATCO
270 BASE, MAR PADIOS
271 BASIYA, JAYPEE TACAN
272 BASTON, WILMARK CABUÑAG
273 BATALLA, FAITH ANGELINE DE GRANO
274 BATAY, MARKUS LINUS DILLA
275 BATINGAN, KAYE LYSSA DIÑO
276 BATOBALONOS, JAIRUS FER PIEDAD
277 BATULAN, ALEXIS SHEPHIRRO DOLLOSA
278 BAUL, ALLOND-RAY SANTOS
279 BAUTISTA, AARON JEMUEL DAYAG
280 BAUTISTA, IAN BEAVER SANTOS
281 BAUTISTA, JERIC GUILLERMO
282 BAUTISTA, JHOEMEL ANCHETA
283 BAUTISTA, KIRBY JOSHUA RODRIGO
284 BAUTISTA, RAMON DANTES
285 BAUTISTA, RENZO AROMIN
286 BAUTISTA, ROGELIO
287 BAUTISTA, ROWE ANNE CALLEJO
288 BAUTISTA, RUSSELL RUDOLFH CURA
289 BAYALE, JELA GERALDE
290 BAYBAY, JULIA NIKKI GAWARAN
291 BAYOT, BRIAN DE LEON
292 BAÑADERA, ERIC DASIG
293 BAÑADORA, JOHN CHRISTIAN MEL OBERA
294 BAÑAGA, JOHN PATRICK CHAVEZ
295 BAÑARES, PRESLEY PINGCA
296 BEA, THONY ROM
297 BEDAÑO, JAN LESTER DEMAYO
298 BELANDRES, MARC DERICK DACALAN
299 BELARMINO, FRENIE ANN
300 BELDAD, RONA MAE TIPON
301 BELEN, FLORENZ JHON MACALINDONG
302 BELEN, FLORENZ KING MACALINDONG
303 BELEN, JOHN KENNETH ACEBRON
304 BELEN, RENZ MATTHEW ESEO
305 BELEN, RYAN CHRISTIAN PEREZ
306 BELLITA, MAY-AN CABAJAR
307 BENAGEN, JERIMAE ALMENDAREZ
308 BENDAL, ANGELO CARULLO
309 BENEDICTO, JOHNRICK ALCANTARA
310 BENITEZ, FROILAN JR LANGGAM
311 BENITEZ, JOHN CARLO TUACAR
312 BENJAMIN, JELYN LLANES
313 BERDON, NATHANIEL NAHRYL TAGIMACRUZ
314 BERINGUEL, KIM JEFF DASMARIÑAS
315 BERINGUELA, FREJIE CAMINGAWAN
316 BERLIM, BENSESREL BANDA
317 BERNAL, REINIER BOLANTE
318 BERNARDINO, ELDRICH JAN ALMADRONES
319 BERNARDO, GLENN BREECH JAPZON
320 BERNARDO, RAYMOND MILAN POLICARPIO
321 BERSABAL, C JAY LEONGAS
322 BERSABE, JOHN PAUL ALAYON
323 BESEOS, ERWIN JONES CAMBARIHAN
324 BETAÑA, ABEGAIL GARROTE
325 BETITA, FRETHZ BITUA
326 BETOYA, KENT CHARLES CAGAS
327 BIAG, BRYX BARRAMEDA
328 BIBIT, JOHN PAUL AZURES
329 BIDES, HAROLD SCOTT CIRILO
330 BILARO, ARGIE BERTUMEN
331 BINGCANG, JOSEPH CARLO MANALILI
332 BINUYA, JOHN LOYD RAMOS
333 BISA, CYRIL PAULINO
334 BISCOCHO, JOHANN RAFAEL DE BORJA
335 BITOR, KEVIN CABRIANA
336 BIUNAS, MARIE LOUISE GREGORIO
337 BIÑAS, ALEX RAYMON QUIJANO
338 BLANCO, AUGUSTO III ANTONIO
339 BLANCO, MERILLE ANN MORADAS
340 BLARDONY, JUAN MIGUEL PAGOBO
341 BOCO, MIGUEL BRYAN DELA CRUZ
342 BOCOL, ALMER JIMENEZ
343 BOHOLST, JORGE JR CASTAÑOS
344 BOLUSO, CHRISTINE BAES
345 BONDESTO, ARTHUR CRISTIAN GANZAGAN
346 BONDOC, LOUELLE RENZ TABAG
347 BONGANCISO, CHARMEL LIGANZA
348 BONTAO, CHRISTINE JOYCE BAG-AY
349 BOOC, MARK LUIS INTO
350 BOOL, CHRISTIAN ANGELO ZARITA
351 BOONGALING, MYSEL MORTEL
352 BORCELANGO, ROLAND MONTENEGRO
353 BORJA, JOHN CHRISTIAN ABILA
354 BORLING, CHRISTIAN HOPE PAREÑO
355 BRANZUELA, RALPH JAY SUMAYANG
356 BREGONIA, JHESTER BARANGAS
357 BRILLANTES, JOHN LOUIE CASTILLON
358 BRILLANTES, MARC ANDREI FLORENDO
359 BRIONES, EMMANUEL SORIANO
360 BRONDO, VIRGIE RODRIGUEZ
361 BRUAN, ALBERT JOSEPH PERALTA
362 BUCATCAT, AIAN JAY LABADIA
363 BUELA, JOHN PAULO CALANGI
364 BUENAFE, JERUSALEM VALIZADO
365 BUENAVENTURA, CAMILLE
366 BUENAVENTURA, MATTHEW ADRIAN BAETIONG
367 BUENAVENTURA, MAYNARD ARVEE SAGPAN
368 BUENAVISTA, SHERWIN DE GUZMAN
369 BUERE, ANDY CHRISTIAN OLIVA
370 BUGAY, CHRIST VIANNEY VALENZUELA
371 BULAGAO, MAINLY SOYOSO
372 BULAHAN, PAUL JAMES MORATA
373 BULAO, ALBERT PHILIP JOSOL
374 BULAWAN, JOHN LLOYD EIRICK MARUNDAN
375 BULITIC, FRENZ LORIELL TAN
376 BUMALAY, JONAS MILLCENT YAMBALLA
377 BUMANLAG, JULES KIM MERCADO
378 BURGOS, ADRIAN PAUL GARCIA
379 BURGUILLOS, CHRISTINE JOYCE ALMARIO
380 BUSTAMANTE, JOHN MICHAEL LATAYAN
381 BUSTAMANTE, LORENZ ROBERT GONATO
382 BUSTILLO, AARON MARK COSE
383 BUÑALES, AICER ESPINOSA
384 CAASI, JED LEONARD ECLARINAL
385 CABAL, JUNJIE BASAGRE
386 CABALCE, CARL WILFRED DE VERA
387 CABALE, MARK ANDREW MENDOVA
388 CABALLERO, IVANGELO COLENDRA
389 CABALLERO, RYAN ALFABETE
390 CABALUNA, AUSTINE ABALDE
391 CABALUNA, ZYRA MHAR SALGO
392 CABANES, WENDELL PARAYNO
393 CABANGON, JEROME MIGUEL SANGEL
394 CABIGTING, ANGELIKA ALEXIS BALENA
395 CABILUNA, CHRISTIAN FAITH CABUGSA
396 CABRADILLA, JIMBOY SINGSON
397 CABRERA, JOCEL MARIE LONDRES
398 CABRERA, RALP EM JAY MANALO
399 CABUSAO, MERIEL GAYTERO
400 CACAPIT, JANDERICK MORRIZ MALASSAB
401 CACERES, ARIEL MUÑOZ
402 CACHAPERO, DAVE ANGELO CANDELARIA
403 CADALSO, OLIVER JAPIN
404 CADANO, JOHN DAVE MANCO
405 CADIZ, JANRICK ISRAEL LUBONG
406 CAFINO, CHRISTEL LOU RIVERA
407 CAGANG, JOSELITO JR BIADNES
408 CAGBAY, JEREME CAPITLE
409 CAGULADA, WENDYLL FINNEY SENO
410 CAINGLES, CHRISTOPHER JR TRAIFALGAR
411 CAINGLET, KENT XAVIER HIPALAGO
412 CAJAN, FITZ GERALD YET
413 CAJIGAL, MARGAUX GEM CHING
414 CAJOLES, DONALD VILLANUEVA
415 CAJUTAY, RAMEL AUGUIS
416 CALALIS, JUDE IVAN CASTILLO
417 CALALO, HEIDI PAGLINAWAN
418 CALCABEN, JOMARI ARAGON
419 CALIGAN, PETER JAMES CASTRO
420 CALIMBAS, DIANE KIMBERLY ESPARCIA
421 CALINAO, RONEL DUNGOG
422 CALINAYA, CHRISTIAN MOCA
423 CALINGASAN, JOHN DEXTER ZURITA
424 CALLAO, JOMARI CHRISTIAN ENARIO
425 CALLO, ABNER STEVE GARCIA
426 CALLOTE, CHRISTINE MAE MIRA
427 CALO, JERICO CAÑADA
428 CALVEZ, RAMIL TAPINET
429 CAMACHO, JASMINE LAHAYLAHAY
430 CAMBEL, DANIEL RENDIZA
431 CAMILO, CHLOE FERDINAND AGRAVANTE
432 CAMOMOT, STUART
433 CAMORAHAN, PAULO JOHN VINGCO
434 CAMPILAN, RICH MEYER NAPIÑAS
435 CAMPO, KENNETH-SON BEDUYA
436 CAMPOAMOR, MARVIN FLORES
437 CANCERAN, REGINALD BON
438 CANELA, JEREMY HILOMA
439 CANO, JON BRENDAN DELA TORRE
440 CANTILADO, MA. VICTORIA CAYANGYANG
441 CAPARAS, ZYNEL SANCHEZ
442 CAPATI, MERVYN BRINGAS
443 CAPILI, JON BON JOVI SAMSON
444 CAPILI, MELVIN DAVE OLASO
445 CAPIOC, JOHN DEXTER TA-OCTA
446 CAPISTRANO, TONI ROSE CRUZ
447 CAPITLE, GABRIELLE EHEM
448 CARABANES, LESTER NIEL FLORENZ ASILO
449 CARAIG, JOHN ALLAN OLICIA
450 CARANDANG, PRECIOUS ANN RAZON
451 CARASCAL, MINETTE AREVALO
452 CARBALLO, TRISHA JANE ENOY
453 CARCASONA, MARK ANDREW NGUJO
454 CARCIDO, ANALIZA RAMIREZ
455 CARCUEVA, FRANCIS ALDRICH TURADO
456 CARCUEVAS, ROY ALVARADO
457 CARDENAS, LOVEN ASHLEY BARNUEVO
458 CARDONE, MICHAEL BELLEZA
459 CARIAS, KENNETH KIM LOLOY
460 CARIAS, KRISTER JOHN LOLOY
461 CARILLAGA, JUNLYN DIAZ
462 CARIÑO, MARK REYNALD AUGIS
463 CARPIO, JOHN PAUL TARROZA
464 CARREON, ROLLY GUMIA
465 CARSOLA, MAURICE STEVEN CARANTO
466 CARTILLA, FRENCH DIETHER OCAMPO
467 CASAL, JOHN ELHREY OFALSA
468 CASANO, JAMES
469 CASANOVA, JESSA MAY ARENAS
470 CASAO, JOKSEL EDWARD MONTALBO
471 CASAS, ISMAEL AMODIA
472 CASCAÑO, JIM CASAMPOL
473 CASERES, VAN ELDRIDGE KYLE OLLADA
474 CASIA, IRENIO JR VILLALUZ
475 CASING, MERNARD GABRIEL PAHILAN
476 CASIPLE, ANILOU VINGCO
477 CASTAÑEDA, ROEDER RALPH JOHN GARGANIAN
478 CASTILLEJOS, JEREMIAH DANIEL ROA
479 CASTILLO, ADRIAN ILAGAN
480 CASTILLO, CSHARLON JAKE ESTEBAN
481 CASTILLO, JENNY ROSE MALBACIAS
482 CASTILLO, LOUIE BAUTISTA
483 CASTILLO, LUCKY DE LEON
484 CASTILLO, PATRICK GABRIEL GARCIA
485 CASTRO, FRANCE JULLIAN SANTIAGO
486 CASTRO, KLYNE JOSEPH ESCOLIN
487 CASTRO, LORETO JR RAMINTAS
488 CASTRO, MARK JULIUS PORNASDORO
489 CASUMPANG, ALDRIN CATURAY
490 CATAMCO, JONH MARC SEMBLANTE
491 CATAPANG, DARWIN SUGANOB
492 CATAYAS, SOFTLY LOVE DELOSO
493 CATIGNAS, RONN KYLE RARELA
494 CATIMPUHAN, GERRY JR NEGRE
495 CATINOY, JOETINY JR CAHILIG
496 CATRAL, JOHN STEPHEN JAVIER
497 CATUBIS, FRANCIS NIÑO LASPOÑA
498 CAYAO, JESS BRYAN ESMEDULLAR
499 CAÑABANO, ROVIC ATUEL
500 CAÑETE, RAFFY SABUGA-A
501 CAÑETE, ROBERICA CAJEFE
502 CELESTIAL, JOHN LLOYD TRIA
503 CELIS, KRISTIAN ANDREY PEÑARANDA
504 CELLES, QUEEN MERYL MARTINEZ
505 CENA, LIZETH FRANE
506 CENA, MARVIN VALLESTERO
507 CENDAÑA, JOMAR TIBUNSAY
508 CERDA, RYAN CHRISTOPHER PASTURA
509 CEREZO, CHRISTIAN KEN AVITO
510 CEREZO, FERDINAND JR TABUNDA
511 CHAVEZ, JOHN MICHAEL FUENTES
512 CHEE, ALDREN CYRIL QUIBAL
513 CHEN, BENTLEY RAY-YEE BERANIA
514 CHEN, JOHN EMMANUEL BAYLON
515 CHENG, ANCEY KLEIN FIDELLAGA
516 CHICOTE, LAIRENE JOY FERRER
517 CHING, JUSTIN JACOB MARIPOSA
518 CHIOCO, HARLEE DE AMOR
519 CHIONG, YANSI GARIEL RAMOS
520 CHIQUILLO, RAEVEN QUIJANO
521 CHUA, MANUEL BARRON
522 CLARITO, JONIL HERTEZ
523 CLATA, NEIL DANISE CASTRO
524 CLAUS, ELOISA TORINO
525 CLAVERIA, J HENRIC MALANTIC
526 CLEMENTE, EUBERT JOHN DE LA CRUZ
527 CLERIGO, ROTZ DEAN DEALCA
528 CO, LORENZO GERALD VIVERO
529 COLIS, JOHN HENRY ESGUERRA
530 COLLADO, KHEN ALBERT DIMAILIG
531 COLLAS, JONN DARREN GONZALES
532 COLMO, ANTHONY LOZADA
533 COLOMA, JEAMUEL JAMES GRATE
534 COMO, CHRISTOPHER CIELO
535 CONAG, RICARDO JR CABALLO
536 CONCEPCION, JAN NIGELE OLIVA
537 CONDE, KENT AMIEL MONTERDE
538 CONGRESO, JOHN ARBY ESTUARIA
539 CONSOLACION, GIRELLE TROY RAVIDA
540 CONSORTE, PIOLO ROUVIN PALEVINO
541 CONSTANTINO, REY ADRIAN SUDARA
542 CONSUELO, SHERWIN DIEGO
543 CONSUL, MA. MONICA BAYOG
544 COPO, JED RICK IRINCO
545 COPREROS, ROD LENIN DELOS SANTOS
546 COQUILLA, BRYANT CAPUL
547 CORDEZ, JOHN MARK TABIRAO
548 CORITANA, MARIAN GRACE ILIGAN
549 CORNEL, ALVIN ROLLO
550 COROÑA, ROVAN JAMES CASTAÑETO
551 CORPUZ, DREW ANNE MALLARE
552 CORPUZ, NICOLE LUCERO
553 CORRE, CHAMIQUE DESIERTO
554 CORTES, ALEXANDER DIBDIB
555 CORTES, JADE BANTUGAN
556 CORTES, JOSHUA ANUEVO
557 CORTEZ, MICHAEL JUDE DE VERA
558 CORTEZ, VINCENT RYAN BONGAUS
559 CORTEZANO, KEITH RUSSELL PAGADUAN
560 COSEJO, GABRIEL LANCE ENRICOSO
561 COSEP, CHRISTIAN JAY BAGA
562 COSEP, RICHELL GENERALAO
563 COSICO, CHITO JR. CALISO
564 COTAS, MERVIN REVILLA
565 CRISTOBAL, DOMINIC BOOC
566 CRUEL, MANUEL CARLOS HAIN
567 CRUIZ, JASON BRIAN GOLORAN
568 CRUZ, DOMINIC JOSHUA UNISA
569 CRUZ, HANS MIKAEL DALMACIO
570 CRUZ, JORGE CHRIS IAN
571 CRUZ, MARK ROMMEL SANTOS
572 CRUZ, RHONA LIZA POTAL
573 CRUZ, VAN DWIGHT MILLA
574 CUADRA, SHAINA ROMEO
575 CUAYCONG, MARY GRACE DELA VEGA
576 CUDAL, RUZLE JHON FADERA
577 CUDIAMAT, ESAM RJ TANACIO
578 CUEVA, JUVANNIE ABELLO
579 CUEVAS, KENNETH SANGALANG
580 CUEVAS, MARC CARL JHUN UNIDA
581 CUNANAN, ALBERT GUALBERTO
582 CUNANAN, REB JOSIAH ESTUYE
583 CUSTODIO, NIÑO JOSEF MIRABUENO
584 CUYA, RANDOLF DALE NATIVIDAD
585 DACASIN, ARMANDO JR ESTANIO
586 DACILLO, MARIO NORIEL MUTUC
587 DAGO, MARLOU AMAHOY
588 DAGOHOY, DAVE MAQUILAN
589 DAIG, CHABELITA JOYCE MENOR
590 DAITOL, ANGEL DELA CRUZ
591 DALAGAN, MARVIN BRANZUELA
592 DALAGUIT, MARIA KAREN BURJA
593 DALAWANGBAYAN, JULIUS IAN SUAREZ
594 DALEON, JOHN PAUL OLIVEROS
595 DALISAY, JANE ANNE BALITUSTOS
596 DALISAY, JOMARI ESCALONA
597 DAMATAN, MARCIANNE NIÑA MATA
598 DANAO, JESSE JOHN DALANON
599 DANAO, RACHEAL JOY
600 DAPRINAL, DAVE REQUERME
601 DAPULA, NEAN MARK GOBOY
602 DARO, ANTHONY JOSHUA MOLINA
603 DATANGEL, HENRY JOSHUA CALINAO
604 DATO, ALLEN BENEDICT MAGPOC
605 DATULAYTA, ALBERT CAMINADE
606 DAULONG, JUSTIN AMPARADO
607 DAVE, KYLE KENNETH MENDOZA
608 DAVID, CARL JOSHUA TIAMZON
609 DAWINAN, REYNARD ADOLF AMBROCIO
610 DAYONDON, LOUISE ARVI MAGTANUM
611 DE BORJA, JOHN CARLO ZABAT
612 DE CASTRO, CURT KALVIN PANOPIO
613 DE CASTRO, LANCE AIMIEL ELAYDO
614 DE CHAVEZ, KYLA BABASA
615 DE DIOS, PRINCE ALBERT III RAMOS
616 DE GUZMAN, AARON CHOCO SUBA
617 DE GUZMAN, ANGELO JOSE CERDAN
618 DE GUZMAN, ANTHONY JAMES CALLEJA
619 DE GUZMAN, AVERY NICO LIBREA
620 DE GUZMAN, GERMAINE CAMILLE AMADOR
621 DE GUZMAN, JOHN VINEX SARINO
622 DE GUZMAN, MALONE GALANG
623 DE JESUS, ALBERT JUSTINE SORIANO
624 DE JESUS, JOMALYN LAMOR
625 DE JESUS, PAOLO MAVERIQUE PEREZ
626 DE JESUS, THERESE DE GALA
627 DE LA CERNA, ARNIE QUIMQUE
628 DE LA ROSA, MARC RENZO PERETE
629 DE LEON, EARL ANDREW SAGAOINIT
630 DE LEON, JOHN EDUARD MARCELO
631 DE LEON, STEVEN ANDREW DUNGAN
632 DE LOS SANTOS, JOSHUA DAVE CEBRENILLO
633 DE LOYOLA, JERICHO BALDERAS
634 DE MESA, ALETHA MARIE LOQUENERIO
635 DE MESA, FERNANDO JOSE AGUILA
636 DE MESA, MARCO LORENZO BURNS
637 DE PALA, STEPHANIE JOYCE MACATANGAY
638 DE ROJAS, RALPH DANIELLE TAPAT
639 DE ROXAS, JANIELLE RAM LARDIZABAL
640 DE TORRES, KOBE KENT QUINTOS
641 DE VEGA, RAMIRO JR TAONG
642 DE VERA, IAN DAVE CERVANTES
643 DE VERA, JABEZ REUBEN SOY
644 DE VERA, JAN RANGEL SABADO
645 DE VILLA, CARLOS EMIL MANGLO
646 DEBIDE, JOANNA DELUMPA
647 DECLAROS, KERWIN LUMONGSUD
648 DEDASE, TEDDY JUDE DOLLETE
649 DEGAMO, ALDREN MARK RAMOS
650 DEL MAR, KIM LOMO
651 DEL MUNDO, BRYAN
652 DEL ROSARIO, CJ OBERO
653 DELA CRUZ, ABEGAIL BALILI
654 DELA CRUZ, ARON FELONIA
655 DELA CRUZ, CHURCHILL
656 DELA CRUZ, EMMANUEL LIMONGCO
657 DELA CRUZ, GREG JR SALARZA
658 DELA CRUZ, JOHN REY SANCHEZ
659 DELA CRUZ, JOSEPH HOWARD METIAM
660 DELA CRUZ, ODRACIR NAVARRA
661 DELA CRUZ, ROSELINETH PALLADA
662 DELA CUEVA, LEI ANGELA SALCEDO
663 DELA PASION, CHRISTIAN MARANAN
664 DELA PEÑA, ZEIGE ANTISODA
665 DELA ROSA, HARLINE ANCIADO
666 DELA VEGA, JANE MAGNAYE
667 DELA VICTORIA, NOVIE LOUIE CONDE
668 DELARMENTE, JESUS MAGNO CUAYSON
669 DELES, KEVIN POLMENTERA
670 DELGADO, DALE JUSTIN REYES
671 DELGADO, LYKA ANGELA BISTOYONG
672 DELIMA, JUDE MATT KINN
673 DELOS REYES, BILL AERON ABADAY
674 DELOS SANTOS, JOHN ELLSWORTH OLQUINA
675 DELOS SANTOS, MILET CATABAS
676 DELUBIO, MICHELLE RECTO
677 DENSING, TRESTAN DEO ACACIO
678 DEOFILO, KENTMARK BOISER
679 DEONIO, RICARDO REYES
680 DEPACULANG, JEROME VALLE
681 DEQUITO, BABY JANLO FRANCISCO
682 DEQUIÑA, CARL JUSTIN PASCO
683 DERAIN, PRECIOUS GALLARDO
684 DERILO, AARON BELBAR
685 DERRAMAS, JADE EDUARDO
686 DESPABILADERAS, JETHRO ESPELETA
687 DEUNA, CHRISTIAN VHINCENT ROSIN
688 DIAMPOC, DIVINE LJ ALEJANDRO
689 DIAMSE, KENNETH JOY LUBRIN
690 DIAZ, CLAUDETTE ANN
691 DIAZ, FREDERICK VARGAS
692 DIAZ, GERARD ESTOPIN
693 DIAZ, JAYSON ARIEL SARZUELO
694 DIAZ, NYL KENDREW FRANCISCO
695 DIAZ, PATRICK ALLIAN SOLIS
696 DICHOSO, JUSTINE SIMON MIGUEL
697 DIMAALA, JEROME CARINGAL
698 DIMAANO, GIANNA MAE FABREGAS
699 DIMAANO, MARK ANTHONY KALALO
700 DIMAANO, SANDREX BALIWAG
701 DIMACULANGAN, MARCLEE VILLANUEVA
702 DIMATATAC, ARVIN PADERNAL
703 DIMAUNAHAN, KARMELA ANNE DALANGIN
704 DIMAYUGA, ALBEN KENNETH VERGARA
705 DIMAYUGA, JANNAH ROSE GLIPONIO
706 DINGLASAN, JONNEL DE GUZMAN
707 DINGLASAN, KATLEEN LOGDAT
708 DIOLA, JAYMAR EUMAGUE
709 DIOLOSA, MARK JOHN
710 DIONISIO, ANGELINE BAUTISTA
711 DIONISIO, CARLO DOMINIC COQUIA
712 DIONISIO, CHARLIE QUIDET
713 DIONISIO, O. D. LANYER FERNANDEZ
714 DIONISIO, VINCENT ANGELO BANDIOLA
715 DIONSON, JEFF ANGELO ACOSTA
716 DITABLAN, JOANA MARIE PUA
717 DITAN, LAWRENCE ANDREW VALENCIA
718 DIVINAGRACIA, JOHN DAVID BARRIDO
719 DIZO, FRANCES MICHOLE ABRENICA
720 DIZON, ANTOINE LEONARD JOSHUA ADEVA
721 DIZON, BRIXTER LOPEZ
722 DIZON, CARLO MEJILLA
723 DIZON, JOHN ELLER MAGNO
724 DIZON, PETER JHAMES DUBLADO
725 DOLATRE, THOMAS JAMIE CORTEZ
726 DOLOIRAS, ARNEL JR DOLOTALLAS
727 DOLOR, FEDERICO MASANGCAY
728 DOLOSA, IVAN DIVINAGRACIA
729 DOMAOAL, NHEIL CHRISTIAN DELA CRUZ
730 DOMINGO, JAYBEE FELICIANO
731 DOMINGO, MARC LESTER GELLADULA
732 DOMINGO, MARCO ANGELO
733 DOMINGO, RAINIER SIEGFRED LORENZANA
734 DOMONDON, HARVEE DUSTIN FRESNOZA
735 DORIA, RAPHAEL VILLA
736 DUERO, KARL MAYNARD TESARA
737 DUHAYLUNGSOD, JUCEL BRIAN MORALDE
738 DULLANO, CRISTINE ZANDREA CASTRO
739 DULOS, ROWENA SANCHEZ
740 DUMALA-OG, MARGARET ROSE FUENTES
741 DUMAYAG, EROLDY SAGGOT
742 DUMAYAO, JERSHELL LAUSA
743 DUNGOG, NATHANIEL DICO
744 DURAN, TANGLAW ABILA
745 DURILAG, MYKAH PINEDA
746 DUROTAN, PATRICK TABUQUILDE
747 DUZAR, LYSTER
748 DUÑO, ELEISA VIA OLARTE
749 ECO, CARL PATRICK LAGURA
750 EDAO, RENATO VISTRO JR REDOVANTE
751 EDQUILANG, MARY ANGELA HAPITAN
752 ELAURZA, MARK JAYSON SISON
753 ELEDA, JAKE WADELL VALDEZ
754 ELESORIO, JADE RIVERA
755 ELIO, AUGUSTUS BONIE RIZAN
756 ELIOT, JAMES STEVEN GAMOT
757 ELIOT, ULAN RAIN RELLETA
758 ELLAZO, EARL VAN SASIL
759 ELLO, CHRIST MARY ROSE MEDALLA
760 ELNAR, NEO TALBO
761 EMETERIO, MAY VIN ALBUENA
762 EMPENADO, JAY CARLO COLIFLORES
763 EMPERADOR, ROMEO JR ROCHE
764 EMPHASIS, RHYDEN SARABIA
765 EMPIG, JONATHAN MALBAS
766 ENAD, VINCE KENNIE REPOLLO
767 ENCANTO, MARK EUGENE RAMOS
768 ENCARNACION, ALPHONSUS RANDALL GASCON
769 ENDAYA, RONALYN BUENVIAJE
770 ENERIO, JOHN KENNETH ALORRO
771 ENGRESO, JOHN CARLO BIO
772 ENOT, RON ERIC BEJOC
773 ENRIQUEZ, JOSUE JR VILLARIN
774 EQUIPADO, HAROLD ESCOLTA
775 ERAYA, JECILLE GEMENTIZA
776 ERCIA, KARL NICO EVIZA
777 ERENEA, DEAN NERI DIMACULANGAN
778 EREZO, RULF MUCA
779 ESCALANTE, NELLY LIEZL SINCO
780 ESCALONA, LIMUEL MATIRA
781 ESCOBAR, CHRISTIAN DE LA ROSA
782 ESMERALDA, EDMAR MAJARUCON
783 ESMILLARIN, KENNETH JAY AMPO
784 ESPANILLA, GERALD TULIO
785 ESPARAGOZA, RELLAN DAVE RAMOS
786 ESPEJO, JASON FUEGO
787 ESPENILLA, CARLOS JAYSON FONTANILLA
788 ESPINA, DAN JOSHUA FERRER
789 ESPINO, RAENIELLE NICODEMUS
790 ESPIRITU, BLANCHE LOUISE CASEQUIN
791 ESPIRITU, JAYSON POCHE
792 ESPIRITU, JOSHUA CAUILAN
793 ESPIRITU, MARIA SOFIA BUTALON
794 ESPIRITU, MARK ROLAND REYES
795 ESPIRITU, MICOH LABAYO
796 ESPLAGUERA, FRANCIS JAY BATOMALAQUE
797 ESPUERTA, MARY ALLYSON CACHILA
798 ESQUIERDO, ELTHON DAVE PUNTAY
799 ESQUIERDO, LEONARD DAVE BAGALAY
800 ESQUILLO, VINCE LANDER RAMOS
801 ESTACIO, RENZ CASANGYAO
802 ESTO, JAY FRANCIS SEAN MORALLOS
803 ESTRADA, JOSHUA RENZO HERRERA
804 EUGENIO, EUGENE RENNEI SAN JOSE
805 EUROPA, MARRION JANN QUIAOT
806 EVANGELIO, JOEL JAMES GOMEZ
807 EVANGELIO, KLINT ANGELO AMPARO
808 EVANGELISTA, JAYE VIEL INOG
809 EVANGELISTA, JEASARY PADUADA
810 EVANGELISTA, KURT RUSSEL BACAY
811 EVANGELISTA, RYAN JASON PUA
812 EXCONDE, EDWARD SON BRIÑAS
813 FABABEIR, PAUL RENIER FERUELO
814 FABRICANTE, EIRAN PHILLIP
815 FABROA, MICHAEL JOSEPH CATACUTAN
816 FALCONE, JOSHUA ORTIZ
817 FALLER, MICHAEL ARELLANO
818 FAMADICO, GABRIEL PARUBRUB
819 FAMUCOL, CHOLO YRRGE PELOBELLO
820 FAUSTINO, DAVID JAMES LOMEDA
821 FAUSTINO, JED PASCUA
822 FAZ, MARK JAY SAN ANTONIO
823 FELECIO, KYLE ANSON SEGUI
824 FELIZARDO, RYAN CHRISTOPHER AGBALOG
825 FERNANDEZ, AERON FERRER
826 FERNANDEZ, ALLIAH JOY JALANDO-ON
827 FERNANDEZ, BERNARD ANTHONY ARROYO
828 FERNANDEZ, RYAN KRISTOFFER ABITRIA
829 FERNANDEZ, SHENANDO JR VILLAMIL
830 FERRE, JOHN FEDERICK ERNACIO
831 FERRER, TIMOTHY ROEL MARASIGAN
832 FERRERAS, LAWRENCE EMMANUEL APIADO
833 FIGUEROA, GLENN BAREN
834 FIGUEROA, JAIMES
835 FINNEY, JOHN BARRY VILLAFUERTE
836 FLORA, LEANIE BUHAT
837 FLORDELIZA, JOHN EDGAR LO
838 FLORES, GABRIEL KYLE TECSON
839 FLORES, JOEMHAR PABITO
840 FLORES, MARK ALBIN VALENCIA
841 FLORES, RALF TANO
842 FLORES, RONALD ELUSO
843 FONTANILLA, IAN CASTROVERDE
844 FORTIN, DIANE COSTALES
845 FORTUNATO, PRINCESS DIANNE CIDRO
846 FRADEJAS, MARLON CARLOS ZAMUDIO
847 FRANCISCO, CHRISTOPHER AREVALO
848 FRANCISCO, JAN EYRIE QUILATAN
849 FRANCISCO, JOHN DERICK COLLO
850 FRANCISCO, KENNETH GATPOLINTAN
851 FRANCO, JUAN GABRIEL SANTOS
852 FRANCO, REINIER MANALANG
853 FRANI, EUGENE KYLE CALDO
854 FRIGILLANA, CHARLENE GALE MARASIGAN
855 FULGENCIO, MARC DOMINIC MALLARI
856 FULLON, PETER MUÑOZ
857 GAA, CHALLES NOAH ANDAL
858 GABA, REINHARDT ADAOAG
859 GABRIEL, JANINE FERNANDEZ
860 GABUCAY, JANNIE LOPEZ
861 GACAD, EMMANUEL MALLARI
862 GACER, STEPHEN FERRER
863 GADIANO, KEVIN PADILLA
864 GADOR, KYLE TABACON
865 GAHON, MARK CARLO SABA
866 GALEA, APRIL JOY NEGARE
867 GALEDO, ELGENT PESCOZO
868 GALIZA, IAN KENNETH TIALBAN
869 GALLARDO, BRYAN KIM RIVERA
870 GALLETO, JAMES LAWRENCE RUIZ
871 GALLO, FRANCISCO III BALANSAG
872 GALLOS, ALBERTO JR STA ANA
873 GALMAN, JAYDEE JAI DE GUCENA
874 GALVEZ, ZENA JANE PLAMIANO
875 GAMBOA, CARL FRANCIS UBALUBAO
876 GAPUR, HASANAR ONGGO
877 GAPUZAN, KYM LLOYD
878 GARBOSA, PETER JHON BRAGA
879 GARCIA, DON HANLEY BACANI
880 GARCIA, GABRIEL GAMBOA
881 GARCIA, IAN KARL REYES
882 GARCIA, IRVIN JOEARL DOLAS
883 GARCIA, JERREMAE COSTANILLA
884 GARCIA, JOER NIKKO ATIENZA
885 GARCIA, JURGENE KAYE ALCARAZ
886 GARCIA, LESTER BATALLADOR
887 GARCIA, LLOYD MARIANO
888 GARCIA, RIEN GENERY SARMIENTO
889 GARCIA, SHIELA MARIE MUESCO
890 GARDON, RAVEN KARL NAZARIO
891 GARDUQUE, EMIR JOHN PASCUA
892 GARIGO, JOHN MARK ARROCENA
893 GARLEJO, ARIEL CAPAGAS
894 GASAL, JASON FLORENTINO
895 GASCON, JAYSON CAPSUYEN
896 GASCON, MAC DHAREYL DUCLAYAN
897 GASMIDO, RENEE JULIENNE ESTRADA
898 GAVICA, MARY NESS-VER BUELVA
899 GAVIOLA, RAYMOND JAMES
900 GAYOBA, ROD ELIE FRANZ MONTAÑO
901 GECOLEA, RONALD AVISO
902 GEMANEL, JESIECA BAMBICO
903 GENEROSO, BRYAN RAMIREZ
904 GENITA, JEFF DAVID TABLO
905 GEONZON, ANGELIQUE MAE SELLORIA
906 GERASMIA, ISABEL LAURENCIO
907 GERMANES, JOHN LYMER NERI
908 GERNALE, FERDINAND JOSEPH MABAO
909 GERONIMO, JAN PATRICK CONCEPCION
910 GERONIMO, RAJANNIE ABENOJA
911 GEYROZAGA, VINCE GELLA
912 GIMENA, JAYSON LOZANO
913 GLIFONEA, GRANT AXEL CAPILI
914 GLORIA, IAN ANDREW BALMES
915 GO, RUSSEL ROBLES
916 GO, RUSSELLE ONG
917 GODINEZ, MARY ANN BAGUIO
918 GOJAR, PAUL JOEVANNE ESPLEGUIRA
919 GOLLEM, DASIE JAY OLIVAR
920 GOLO, JOHN RENANS AMONCIO
921 GOLONG, BENITO JR HORNILLOS
922 GOMBA, MARK DEXTER BALASTA
923 GOMEZ, JERICO ULARTE
924 GOMIA, JOEBERT DIMCO
925 GONZAGA, AHLF BRYNE GUINSON
926 GONZAGA, IVAN HARLLY KEN DUNGOG
927 GONZAGA, JOHN PHILLIP CENA
928 GONZALBO, KAYLORD AREGLADO
929 GONZALES, HAROLD MISA
930 GONZALES, JOANNA JOYCE LOYOLA
931 GONZALES, LEO JR GARCIA
932 GONZALOS, ERWIN TEJANO
933 GORNE, YANZ ROMEO NOBLEZA
934 GORRES, PAUL JACOB DAGUMAN
935 GRAJO, RICKY JOHN LOPEZ
936 GRANADEROS, JOSHUA APA
937 GRANETA, PAULO FRANCISCO
938 GRAVAMEN, ARVIN RAYMOND FRANCIA
939 GREGORIO, JAYSON COLON
940 GRIJALDO, RAY JHON BERNALDEZ
941 GRIÑO, KIM JOSHUA CONDEZ
942 GUADALQUIVER, LLOYD OBEDO
943 GUARDIAN, ROLAND JULIANAS
944 GUARDIARIO, WAWIN MADELO
945 GUCE, TERENZ JAY NESAS
946 GUERIÑA, DAISY GREFALDO
947 GUERRERO, DARREN RAFAEL SERDONE
948 GUERRERO, GENNIEL ECO
949 GUEVARRA, BRIAN FELICANO
950 GUEVARRA, ERIKA JOYCE ROSALES
951 GUEVARRA, LUIS GERALD PUGNE
952 GUILLERGAN, KAMIL DE LA CRUZ
953 GUINGGUING, ALJUN LUMASAG
954 GUINOCOR, MARK ANGELO BACUS
955 GUINTO, TRIXTINE SUBARIA
956 GUIWO, ZEDRICK NICOLAS
957 GULANGAYAN, MICHAEL PRESENTE
958 GULINAO, JEROME ALDRIN DELA CRUZ
959 GULLE, CRISTO REY JR DEDAL
960 GUMAYAN, MARIO JR LORICO
961 GUMOLOM, CYRIL JAMES BATUCAN
962 GURREA, ANDREANE KHARL ROA
963 GUTIERREZ, BRYAN RUSSEL RIEGO DE DIOS
964 GUTIERREZ, JESUS GREGORIO JR GRABOSO
965 GUTIERREZ, JOSE GAMALIEL MANIO
966 GUTIERREZ, JOSHUA MIGUEL PEREZ
967 GUTIERREZ, PETER JOHN LLANITA
968 HADMAN, VAUGHN ANDRE SABUERO
969 HAW, JEREMY PALANCA
970 HAY, MON VENTURA
971 HAYAG, JAIKA ALMIRA HERNANDEZ
972 HERMITA, KENNETH CANAPE
973 HERMOSO, JUNIEL ZURITA
974 HERNANDEZ, CARL CHESTER ARELLANO
975 HERNANDEZ, EROS EDRIAN PAALA
976 HERNANDEZ, GEOMEL MARK BOALOY
977 HERNANDEZ, JOHN JASHIAE ENDRENAL
978 HIDALGO, RUIS RAPHAEL OLACO
979 HIJARA, EDDELBERT ESPAÑOL
980 HILONGO, GINO FAYO
981 HINAYON, GUILLER LITO LABASTIDA
982 HIZON, GLEN MARC LOMEDA
983 HOLGADO, JERICKO MACALINDONG
984 HOMICILLADA, LYNDON EMMANUEL PEREZ
985 HORTILLOSA, GENESIS
986 HUYO, CLYDE HINRICH MAGBOJOS
987 IDO, CHRISTIAN AXLE FRASCO
988 IGNACIO, ARS RENZO NATIVIDAD
989 IGNACIO, ERICO MALQUISTO
990 IGNACIO, JOHN CARL SOLON
991 ILAGAN, ANN KRISTINE MANALO
992 ILAGAN, BRYAN PETER RAMOS
993 ILAGAN, JENTEL ALDOVINO
994 ILAGAN, JERALD CONTI
995 ILAO, JESTER ALBERT FRANCISCO
996 ILAO, JOHN MARC GARCIA
997 ILEDAN, ESMAEL RANO
998 IMBING, KENNEN DALE SALIDO
999 INFANTE, RAVEN WILLIAM AGUSTIN
1000 INGUILLO, IGMIDIO JR DAVID
1001 INGUITO, MARK JOSEPH ROLDAN
1002 INIEGO, JENNY FELICIANO
1003 INOCENCIO, GEORGE II ILAGAN
1004 INOCENTE, JAN MIGUEL SERVIENTO
1005 INOFERIO, JOSEPH HUYATID
1006 INTIA, AERO BARTILET
1007 IPIO, ZYMOND KIEL DE VERA
1008 ISRAEL, JOHANNA FAITH GUIRA
1009 JABAR, MARC CHRISTIAN METRAN
1010 JAEN, KOALA SHANE AYAO
1011 JAKOSALEM, EMMAN BONTIGAO
1012 JALAGO, MERLITO III RAMOS
1013 JALANDONI, DENNIS CARL BARDOLAZA
1014 JAMERA, RAFAEL JR BARRA
1015 JANDAYAN, MARBERT TULANG
1016 JARUDA, JOHN FRANKLIN SANCHO
1017 JAUOD, FERDINAND PARAGSA
1018 JAVA, THRISTAN JETRO SALAZAR
1019 JAVIER, ERWIN SAYSON
1020 JAVIER, RED MARI MACASAET
1021 JAVIER, REGINEIL ATIENZA
1022 JIMENEZ, FRANCIS MIGUELLE MUCHINIJO
1023 JIMENEZ, MARIA REBECCA JALA
1024 JOSE, JOHN PHILIP MANDITA
1025 JOVERO, JEROME JOSHUA DE VERA
1026 JUAREZ, PRINCE LOUI BALLARES
1027 JUCO, JOHN HARVEY ADORACION
1028 JUDAN, LORIEVELLE JAVIER
1029 JUDILLA, CHARL LOUIS AGUSTINE SUPILANAS
1030 JULIAN, JOHN RALPH GARCIA
1031 JUMAO-AS, BENNEDICT BORBE
1032 JUNTADO, RALPH GUILLANO
1033 JUPAS, JUDE MINOZA
1034 JUSI, MAERELL MACALINTAL
1035 JUTAR, MARIAM JAMEELA
1036 KASALA, JEMUEL VALDEZ
1037 KASILAG, JOSHUA MATIAS
1038 KATIGBAK, GLEN LOUIE SALES
1039 KILAT, MELLARD MASAYON
1040 KING, JOSE MARI REYES
1041 LABAJA, BILLY JAMES MAJAM
1042 LABANGON, JOHN LOUISE GAA
1043 LABAY, DRIXLER ABAÑO
1044 LABAY, KIM LEONDROE REYES
1045 LABORDO, DIETHER LAGARDE
1046 LABORDO, MANUEL ERIC CABRIGA
1047 LACABA, GERALD MENDOZA
1048 LACAP, JARENZ CHESTER USI
1049 LACBAYO, MARK WILLES CRISTOBAL
1050 LACE, ARDEL GALLENTES
1051 LACIDA, JEPHUNE TORAYNO
1052 LACONSAY, ROCHESKA MAE MANGAOANG
1053 LADERAS, KARLO GABRIEL GUIAO
1054 LAGAHIT, XYRIEL GLENN CABILONA
1055 LAGARNIA, PET CAVIEN CESAR HUYO-A
1056 LAGMAN, JEROME CANLAS
1057 LAGUARDIA, RAFAEL MAGALLANES
1058 LAGUNA, EMMANUEL BONGON
1059 LAGUNA, ERLAN TEJERO
1060 LAGURA, HIENZ VINCENT MARIN
1061 LAHINDO, LEANDRO SALUTAN
1062 LANDICHO, CHRISTIAN LOUIS VALMONTE
1063 LANDIG, CARL ANDREW GALLEGO
1064 LANDINGIN, DYANN MIRADOR
1065 LANGOY, JAYSON LONZAGA
1066 LAO, ALBERN DAVE NG
1067 LAO, CATHERINE STEPHANIE YUSOO
1068 LAO, LIZTER TAN
1069 LAPIDEZ, FRANCISCO JR DEFENSOR
1070 LAPINING, JIM MATTHEW SALVE
1071 LAPLANA, OXIE JAY TACLAS
1072 LAPUGOT, CLARISSE JHOY RAMIREZ
1073 LAPUT, CARL BENZ BARILLO
1074 LAQUI, ERISH MICOH MARASIGAN
1075 LARGO, LOVELY ANN GINO
1076 LARIBA, RUVILYN DEL ROSARIO
1077 LARIEGO, DOMINIQUE GIMENEZ
1078 LARIOSA, CHRISTIAN ROLDAN
1079 LARIOSA, VIDGE ARAGON
1080 LATINAZO, NEIL HARVEY ZAGALA
1081 LATORRE, JERALD TANJENTE
1082 LAUDE, ELSON JR ARENAS
1083 LAURENO, MAVE RICK LEGARTE
1084 LAURON, JOMIL CAPAO
1085 LAURON, MENJUDE CAÑETE
1086 LAVADIA, AL FRANCOISE POBLETE
1087 LAWAS, ANGELIKA JEAN BESEOS
1088 LAYNES, ROMA LADRERA
1089 LAYOSO, APRIL JOHN GAYAPA
1090 LAYSON, RAYMART OMPAD
1091 LAZARO, GIAN NEIL RAPHAEL BORJA
1092 LAZARO, SPHYNX LAMBINICIO
1093 LEAL, GEOFFREY MACAPAGAL
1094 LEAL, HERSON MARVIN MULATO
1095 LEBOSADA, JERSON LUCERNAS
1096 LEBUMFACIL, LEI JYELLE ROSAL
1097 LEE, IAN JR PADERNA
1098 LEGARDO, FRANCIS JONIEL ORTEGA
1099 LEGASPI, MARK EDSON OLIVEROS
1100 LEGON, JOHN PAUL BASAÑES
1101 LEJARDE, YUAN CHRISTIAN LASQUITE
1102 LEMETARES, HAZEL AQUINO
1103 LEMOS, R-JHUN GOMEZ
1104 LERIO, REY GUILLER AMARANTE
1105 LEYESA, KRIZZIA JOYCE LINATOC
1106 LEYNES, JOHN LEXMAR FLORES
1107 LEYSICO, RANDEL JOSHUA SANTIAGO
1108 LIBAQUIN, ZYRALYN FAMINIALAGAO
1109 LIBRANDO, CEASAR JR MIRAFUENTES
1110 LIBREA, MARY JANE GONZALES
1111 LIBRIL, MELLISA NAVARREZ
1112 LICAS, JAYSON MASOTES
1113 LICTAWA, CHRESLER DANES CASILAO
1114 LICUP, CHRISTIAN DELEON
1115 LIM, ANGELO JAYMARK ABAD
1116 LIM, NATHANIEL PAOLO MESINA
1117 LIM, PRECHELLE SHIEKINAH LOU ESTAÑOL
1118 LIMBAGA, EREINS TED JOHN ALCONGA
1119 LIMBONA, KHALID MAGUINDANAO
1120 LIMOSNERO, ELA ZANDRAE NAVARRO
1121 LIMPIADO, JEREMIAH AMONCIO
1122 LINA, GIOVANI NEIL TOLENTINO
1123 LINEZO, FRANCIS NEIL LUMANOG
1124 LINGATONG, MARK NEIL DAGUPLO
1125 LINOY, LEONARDO JR CABILIC
1126 LIPATA, HENDRIX ANGELO UBALES
1127 LIZAN, KEITH JOREL LOPEZ
1128 LLANDILAR, JOHN DAVE CALARA
1129 LLANERA, JAN MICHAEL FERNANDO
1130 LLEMIT, JELYN LEE SARNILLO
1131 LLENES, JONBERT DENOY
1132 LLESIS, JUIE JR DAVASOL
1133 LLIDO, JOHN PAUL MACALAM
1134 LLORONO, REYNOLD CABRERA
1135 LLUSALA, EDMOND YURAG
1136 LO, JOHN DANIEL CATABAS
1137 LOBIANO, KIM FERNANDEZ
1138 LODOVICE, JOHN DHAERYL PANCHO
1139 LOMA, JEAN PAUL JR RODULFA
1140 LOMEDA, ANGEL ANN MANDIGMA
1141 LOMERIO, RAYMOND CANCINO
1142 LOMILLO, RENEROSE BARNIZO
1143 LONTOC, RACHELE LALAGUNA
1144 LOPEZ, JED ALEXIS GUINHAWA
1145 LOPEZ, KRISTINE JOY AREVALO
1146 LOPEZ, VINCE JERONN GOROSPE
1147 LOPEZ, ZAMZON JO SANSANO
1148 LORCA, JAN CARL MALAPITAN
1149 LOREJO, JEASMIN QUIMADA
1150 LORENZO, KENNETH SALISE
1151 LORZANO, AMADO JR. ANDAYA
1152 LOZADA, LAWRENCE JOSHUA MACUGAY
1153 LU, CARLO CASTILLANO
1154 LUBBUI, GLEASON JOSHUA URANI
1155 LUBGUBAN, JHON HENRY LONGAKIT
1156 LUCERIANO, CRISALYN
1157 LUCERO, CLYDE ARIETA
1158 LUCERO, JV CARLO PAGUIRIGAN
1159 LUCHAVEZ, JOSHUA RAYMUND CARRANZA
1160 LUCIN, DAVID ZACHARY CAÑETE
1161 LUCMAN, GUIMBA JR. IMAM
1162 LUDAS, RAYMUND MONTALBO
1163 LUIB, BOB FRANCIS SERDONCILLO
1164 LUISTRO, GIAN CARLO DE LEON
1165 LUMAOANG, WALTER BRYAN LASCOTA
1166 LUMAPAS, MARC VILLANUEVA
1167 LUMBO, MARECHO DE LEON
1168 LUMBRES JUNIOR, BERNARDINO GUTIERREZ
1169 LUSAY, JASPER ROY LUBATON
1170 LUSING, NEIL JASPER BARETE
1171 LUSUNG, ERICA MAE BALUYUT
1172 MABAG, CARLO GUTIERREZ
1173 MABASA, ROSELYER GALLIA
1174 MABUNGA, REYMART AALA
1175 MACABUS, RAYMON JAGUINES
1176 MACAHILIG, EDISON LACHICA
1177 MACAHIS, KRISELLE CANONIGO
1178 MACALINAO, EUGENE CARAAN
1179 MACALINO, ANDREA ABISTADO
1180 MACALINO, MC ANTHONY DELA CRUZ
1181 MACAM, RAPHAEL KRISTIANN ARGUELLES
1182 MACAN, CLARK RAFFERTY MALALIS
1183 MACAN, JIERMAR HAYAHAY
1184 MACANTAN, JEROME PANALIGAN
1185 MACAPOBRE, RAPH JAYSON RESUS
1186 MACARAIG, HAMILTON LIWAG
1187 MACARAIG, HARVEY LEO DELOS REYES
1188 MACARAIG, JOHN ANDREW PEREZ
1189 MACARANAS, DENNIS TANTAY
1190 MACASIO, DIANA SUGUI
1191 MACAWILI, DWIGHT ADRIAN MOLE
1192 MACAWILI, ROMMEL BARBA
1193 MACION, JOHN-LLOYD
1194 MACUHA, MARY ANN ADAME
1195 MADALURA, JEFFREY MONTEMAYOR
1196 MADRIAGA, VOLTAIRE ROYCE ROSARIO
1197 MADRID, AILA MADRIGAL
1198 MAGALLANO, DAVINCI GARCIA
1199 MAGALONG, JOHN VINCENT COMPLETO
1200 MAGANA, AUGUSTUS ANTHONY PATRICIO
1201 MAGAT, RONALYN MAYE
1202 MAGBANUA, NEVARIS BARTOLOME
1203 MAGBANUA, SHEIK REINMARK
1204 MAGBUJOS, JONATHAN OLANDAY
1205 MAGDADARO, KAREN LOUISE AMIHAN
1206 MAGNAYE, JEAN KARLA ISIDRO
1207 MAGNAYE, JOHN DEXTER MAGNAYE
1208 MAGNAYE, JOSHUA CASTILLO
1209 MAGNAYE, NICOLE GARCIA
1210 MAGNO, ALLAN MIGUEL JENSEN
1211 MAGNO, JAN LHENEL ALBEZA
1212 MAGNO, YOVEL MARI LOREZO
1213 MAGPANTAY, JUDE FAUPER MAR LIMBO
1214 MAGPILE, KARL ERIS PADILLA
1215 MAGPILI, JEROME CLEOFE
1216 MAGSARILI, ROBERTO MIGUEL FOJAS
1217 MAGSINO, EMMANUEL PANIZALES
1218 MAGSIPOC, CHRISTIAN DINGLASAN
1219 MAGTIBAY, JEROME DE MESA
1220 MAHINAY, NIÑO VILLAROSA
1221 MAHMOD, HOMAID BOTAWAN
1222 MAHUSAY, GIOVANNI CAÑADORA
1223 MAKMOD, SHAILANI DALIDIG
1224 MALABANAN, JESTER LARINO
1225 MALACHICO, CARYLE BLANCHE DONOR
1226 MALANA, ANTHONY FERNANDO PEÑAFLOR
1227 MALAZZAB, EFPHRAIM SUMER
1228 MALINAO, MERV KEAN PONTILAR
1229 MALLARI, MARY JOYCE MONTEMAYOR
1230 MALLORCA, BON ERVIN BERUEDA
1231 MALOLOT, JOVIMAR DELA CRUZ
1232 MALUYA, WALLY SUNICO
1233 MAMARIL, CARL JOMER GARCIA
1234 MAMILIC, RAYMOND CARRIEDO
1235 MANAGUELOD, JOHNREY GREGORIO
1236 MANALO, EDUARDO JR GINEZ
1237 MANALO, GHIELYN PAGCALIWAGAN
1238 MANALO, KYLA YZABELLE VASQUEZ
1239 MANALO, LIANA KURSTEN DE LOS REYES
1240 MANANQUIL, PAUL DAVIS SITJAR
1241 MANASAN, JONAS LEIN TOLENTINO
1242 MANGANDI, RYAN VILA
1243 MANGAO, LARA SUMANDE
1244 MANGI, RHOD MARCK ANDREW MORALES
1245 MANGONON, KYLE ANDREW MARAMAG
1246 MANGUBAT, JOHN MIGUEL ARINGO
1247 MANGUBAT, STEVEN CLAUDE DIMAANO
1248 MANGUERRA, CHARLENE SOLAMILLO
1249 MANGUERRA, JAMES LARZ VILLALOBOS
1250 MANGUMPIT, TRISHA ALAPAG
1251 MANLANG, MAIDYLOU GUANZON
1252 MANLUSOC, DENMARK JOAQUIN
1253 MANSILUNGAN, RIZZA LEI SOLAYAO
1254 MANTAC, CARL JOHN BA-AL
1255 MANTILLA, JOHN PAUL AMOLATO
1256 MANUEL, JAY-R NAVARRO
1257 MANUEL, OPERAFLOR JR CORTEZ
1258 MANZON, DALE IVAN STO. DOMINGO
1259 MAOMAY, JOHN ELIEZER ALLAINE ROMAN
1260 MAPALO, CARL CHAUNCY DELIZO
1261 MAQUILING, DEO DAISSON MANATAD
1262 MARA, KEITH JHONA LHIZ SALAZAR
1263 MARANAN, JULIUS MATTHEW CONCEPCION
1264 MARANAN, MARK JAYSON MARASIGAN
1265 MARASIGAN, ELJAY VINLUAN
1266 MARASIGAN, VERONICA REGINIO
1267 MARASIGAN, VICENTA LATRICE CALANGI
1268 MARASIGAN, WINSTON PARCE
1269 MARAYAG, SHAWN MICHAEL TAN
1270 MARBAN, AMUETO PABELLAN
1271 MARBELLA, ANGEL ACE CORALDE
1272 MARCAIDA, BENJO RUECO
1273 MARCEDONIO, RONN ALLAIN CAAMIC
1274 MARCELO, ERVEL MARCO CORONADO
1275 MARCO, JAPHETH QUIÑOSA
1276 MARCOS, JAN IDELLE LEANN VILLANUEVA
1277 MARFIL, KURT DANNIEL MANZANO
1278 MARIANO, ANGELO BANZON
1279 MARIGSA, JUSTIN ETHAN EMPISO
1280 MARIMON, JAYLORD RAGUILAB
1281 MARINDUQUE, JOSHUA BALVEZ
1282 MARINO, JUDE WINCEL PORNASDORO
1283 MARISCAL, RONNIE ROLL
1284 MARQUEZ, DENIELL JOYCE MISTAL
1285 MARQUEZ, JOSE PAOLO DIMALIBOT
1286 MARQUITA, EDWIN II TABILON
1287 MARRA, GESA MAY OCAY
1288 MARTE, CZAR IAN NOROÑA
1289 MARTEL, JONALYN RICAÑA
1290 MARTIN, JOHN DARWIN PAUL FAJARITO
1291 MARTINEZ, JOHN RANDOLF ROGACION
1292 MARTINEZ, JUSTIN MAGTAGNOB
1293 MARTINEZ, NEIL GARGANTA
1294 MARTIREZ, CHRISTIAN PAULO SALES
1295 MARZAN, MELANIE BAYOTAS
1296 MASAGNAY, JASPER TAN
1297 MASILUNGAN, DEANZEL CARDINAL
1298 MASTELIRO, MARVIN DIAZ
1299 MATAAC, JUSTINE MOLATO
1300 MATADOS, MARK JESON MEDELLADA
1301 MATAWA, RENANTE BAGUIO
1302 MATEO, ALDIN FRITZ TAMDANG
1303 MATIAS, FERDINAND JACOB MACABEO
1304 MATIGA, DANIEL GUADEZ
1305 MAULION, PAMELA MARIE ACHICO
1306 MAURICIO, FREGION MARTIN
1307 MAYO, LEA MAGPUSAO
1308 MAYOR, JEROME MATTHEW MATIBAG
1309 MAÑACAP, LEMUEL CHAVEZ
1310 MAÑACAP, RICHIE CHAVEZ
1311 MEDINA, CEDRIC ISAIAH ALESNA
1312 MEDRANO, JAMES MHELMAR CILLO
1313 MEDRANO, SEAN GYEN SULIT
1314 MELGAREJO, LANCE AMIEL VILLANUEVA
1315 MELIO, JOMARIE ABELA
1316 MEMBREBE, JUDE POCHOLO PANGANIBAN
1317 MENDEZ, IVAN BERNAL
1318 MENDIOLA, ADRIAN QUIJANO
1319 MENDOZA, AMIEL REY HERNANDEZ
1320 MENDOZA, CARL JUSTINE ULAN
1321 MENDOZA, CHARLE ALLEN ENRIQUEZ
1322 MENDOZA, FRANCIS DAME GOMEZ
1323 MENDOZA, JADE KATHLEEN CATILO
1324 MENDOZA, JEFFREY SONGCUYA
1325 MENDOZA, JESSA ILAGAN
1326 MENDOZA, JUSTINE MARLOU DIMAANO
1327 MENDOZA, KATHLEEN CATAPANG
1328 MENDOZA, KIM DANIEL BAÑGA
1329 MENDOZA, MARVIN FLORO
1330 MENDOZA, NIÑA CIMAFRANCA
1331 MENDOZA, RICHEL CATAAG
1332 MENESES, DAVID CHRISTIAN MANGUIAT
1333 MENGUIS, RALPH VINCENT BETCO
1334 MERCADER, KENN HAYAHAY
1335 MERCADO, AARON JIMUEL CRUZ
1336 MERCADO, DARRYL JUDE PAMPLONA
1337 MERCADO, EDRIAN MAGADIA
1338 MERCADO, JOHN MICHAEL ACEJO
1339 MERCADO, LOWELL TOMONTON
1340 MERCADO, RODOLFO III CARAGAY
1341 MERCADO, ROSS JON PAULO
1342 MERJILLA, KIM EDRIAN BUENSALIDA
1343 METRAN, ARWEN NARRIDO
1344 MIATAPAL, CEDRIC JAMES NABARTE
1345 MIEL, ANTON ANDRE MABANGUE
1346 MIGUEL, JOHANNE GABRIEL PACION
1347 MIGUEL, LYKA JANE CABRERA
1348 MIGUEL, RALPH JANVI LAPITAN
1349 MIJARES, JIEL COS
1350 MILANA, JASMIN PASCUAL
1351 MILLANO, RENZO LOUIE LORENZO
1352 MINA, JOSTER MACALALAD
1353 MINAYA, CHRIS JHAN TOLENTINO
1354 MINGO, JOHN MICHAEL DECOLONGON
1355 MINIMO, JAMES ALBERT LUNA
1356 MIRANDILLA, CHRISTIAN MILLARES
1357 MITRA, EDWARD JUSTINE ALDAMAR
1358 MITRA, MELIZZA ANNE BASE
1359 MOJICA, MARK JAYSON BIHASA
1360 MOLATE, RHEA KRISTY RELUYA
1361 MOLETA, NICHOL JOHN CULANAG
1362 MOLINA, ERIC DANIEL CADAG
1363 MOMPAR, PHILIP DENVER CATAYTAY
1364 MONARES, HAZEL BOOC
1365 MONDEJAR, DIANNE CHRYSIA POSADAS
1366 MONDOY, AMADOR JR PEDIDA
1367 MONGALINI, GIL MARK WANGIWANG
1368 MONJE, DARYL LELANO ORCINO
1369 MONTALBAN, MARC RAYMUND BUTAY
1370 MONTALBO, JAMES RYAN TORION
1371 MONTALES, JHONNEL DIMAANO
1372 MONTAÑO, TROY BENEDICT BENJAMIN
1373 MONTEBON, VINCENT RHEY DEFENSOR
1374 MONTECALVO, AMIEL ARTAJO
1375 MONTEMAYOR, GABRIEL PUNZALAN
1376 MONTERDE, CELSO JR COMINADOR
1377 MONTES, ROTCHEN LAYDA
1378 MONTIEL, HERZEN SEBOC
1379 MORAL, ALLAN JOSEPH PABLO
1380 MORALES, GEFFREY HIDALGO
1381 MORALES, JOHN BETHOVEEN TABAMO
1382 MORALES, JONAS DIMACUHA
1383 MORALLAS, DIOMAR LAMPITAO
1384 MORAN, JOAQUIN IGNACIO REYES
1385 MORANO, RENATO II RANIN
1386 MORENO, JEIA BARAOBADAO
1387 MOREÑO, BRYAN ALLEN GALAS
1388 MORILLO, RUEL LORAÑA
1389 MOROHOMBSAR, SITTIE UMAIRA RINGUIT
1390 MOZO, JUDGE ADONAIS
1391 MOZO, ROBERT KENRIC REINTON
1392 MULLANEDA, JERPHOENIX PAYAC
1393 MUNGCAL, MOSEN DIZON
1394 MURALLON, VINCENT LOPEZ
1395 MURAO, O'NIEL DEL CAMPO
1396 MURIA, ROMIEL AQUINO
1397 MUSA, AHMAD RASHIDEE JULKIPLI
1398 MUTUC, LUTHGARDO PETIL
1399 MUYON, DAVID ROTANO
1400 MUÑEZA, RALPH JOSHUA MULLEJON
1401 MUÑOZ, KEYRK DINAR DEL ROSARIO
1402 NABLE, MARVIN BELOTINDOS
1403 NACARIO, JERICHO LANCE GUMAPAC
1404 NADELA, JAN JAYCOR TAN
1405 NAFURAN, EDRALYN JR. ESCOBAR
1406 NALDOZA, JESSA LAPUZ
1407 NAMBATAC, LISTER MATURAN
1408 NAPALIATON, CYMHER ALBOLOTE
1409 NAPOLES, PETERSON ELY
1410 NAPURA, RIZALDY GARANCHO
1411 NARAL, MARK GABRIEL SISCAR
1412 NARVASA, BERNIE ANIANA
1413 NATINGA, ENRIQUE JR ESBRA
1414 NATIVIDAD, VINCENT JOHN LACABA
1415 NAVARES, ELTHON JAY DAYONDON
1416 NAVARRO, HARVEY JOHN GULFAN
1417 NAVECES, JAMES OLJOL
1418 NECESITO, JAN CHRISTIAN RATIVO
1419 NECIO, JOHN LAWRENCE MORESCA
1420 NEPA, LEVY TERNAL
1421 NEPOMUCENO, MHELVIN FABREO
1422 NERPIO, GEOVANNI BAN-O
1423 NG, JAMIE ANNE TANG
1424 NICOLAS, GLENARD STEFHANIE SANTIAGO
1425 NIMER, JAYSON PARROCHA
1426 NISHIMURA, MASAHARU JANAPON
1427 NOBISIO, RIENHARD JAY FIEDACAN
1428 NOBLEZA, EDLE QUEEN BESAS
1429 NOBLEZA, PAOLO BALIGAT
1430 NOCALAN, JOHN CHRISTIAN CASERA
1431 NOCHE, MARVIN RAZON
1432 NOCHE, NEIL JEROME MACALINDONG
1433 NOCHE, VERONICA APEGO
1434 NOCUM, KIN ANTHONY SOLIVEN
1435 NODERA, FRANCIS CARLO MARANAN
1436 NOGOY, ADRIAN EVANGELISTA
1437 NOLASCO, JERICHO DANIEL CRUZ
1438 NONES, MARK-LORIE DUCULAN
1439 NOORA, JAMES ETOL
1440 NORIOSTE, ANGEL AVANCEÑA
1441 NOSA, JERALD MENDEJA
1442 NUQUI, LANCE TARTAGNAN GALICIA
1443 NUÑEZ, ARRON JASON AZCONA
1444 NUÑEZ, JEFFREY DELA ROSA
1445 OBA, AARON PAUL MENDOZA
1446 OBALDO, ANGELICA CARACAS
1447 OBIAL, RODEL ERICSON
1448 OBIENA, JOHN EDWARD QUILANG
1449 OBRADOR, RONALD MARQUEZ
1450 OCABA, IRIS CLARK THELMO
1451 OCAMPO, BELINDA DE LEON
1452 OCAMPO, DON MIGUEL EUGENIO
1453 OCAMPO, LANCE WEE
1454 OCAMPO, MC. KEVIN CEPILLO
1455 OCASO, SIEVON DECAFE
1456 OCHOA, PRINCE EDWARD ALO
1457 OCHOA, ROGER PAUL VIYAR
1458 OLA, NICKO PAULO VASQUEZ
1459 OLDAN, JED DANIEL MEDINA
1460 OLEGARIO, JUAN PAOLO ARTAJO
1461 OLEGARIO, RODEL LAMBINICIO
1462 OLICIA, CURT GABRIEL MAGPOC
1463 OLIS, RUSTY MOTOL
1464 OLIVEROS, JARYL VAN ISRAEL
1465 OLOG, LIZETTE DUCAY
1466 OLPINDO, JAYMEE LYNN DAMIAN
1467 OLSEM, JORDAN ATIWAG
1468 OMAÑA, MIKKO CAMSON
1469 OMBAJIN, AIRAH FABIONIE MARANAN
1470 OMBI-ON, DENZEL AL SIMON SOLIS
1471 OMISOL, FRANCIS JAKE NABUA
1472 OMOLIDA, CHRISTIAN JAMES CORPUZ
1473 ONEZA, NIÑO LYN RUBIO
1474 ONG, JHEO CERILLO
1475 ONGANON, MARIA BIANCA ANDREA ALCANTARA
1476 ONING, KENN CARLO DE LEON
1477 ONIOT, RAY MART TEMPLADO
1478 OPELENIA, ALJOHN MACANAN
1479 OPIAL, CARL LOUISE BULLOS
1480 ORALE, PATRICK LOUIE DELA VEGA
1481 ORBINO, MEYNARD GARCIA
1482 OREBE, RICO VILLAREAL
1483 ORIA, CHRISTIAN JOHN BALLON
1484 ORILLA, RICKY DISTAJO
1485 ORLINA, EDCEL REYES
1486 ORO, ROY CHRISTIAN PASCO
1487 ORODIO, ERICH CHEYENNE VICENTE
1488 ORPIADA, JOEL SALVILLA
1489 ORTEGA, KEN ESTOY
1490 ORTEGA, LORENZO ADRIAN RODILLAS
1491 ORTEGA, RIC IVAN FERRER
1492 ORTEGA, SAM GABRIEL IBARRETA
1493 ORTIZ, ALLYSA MARIEL JARIEL
1494 OSWA, MARK JAMES ARANAS
1495 OZARRAGA, DRIXLER HAROLD PADILLA
1496 OÑOT, JAMES CHRISTIAN MAGBANUA
1497 PABLO, MARK BILL GENIDO
1498 PABLO, ROMARC ANDERSON ASUNCION
1499 PABULARCON, GLENFORD RENE DIZON
1500 PABUSTAN, JOSE ADRIAN AGUILAS
1501 PACAÑA, MARK CHRISTIAN SIBAL
1502 PACBA, ARVYJI MANANSALA
1503 PACETE, GENREV YABUT
1504 PACILAN, JONAS ARNAIZ
1505 PACIONES, MITZI IRAL
1506 PACLIBAR, MICHAEL FERNANDEZ
1507 PACQUIAO, ALJON RABOR
1508 PADAYHAG, SETH AARON MAJAN
1509 PADERNAL, JUSTIN KHERT MATUDIO
1510 PADEROG, ROLANDO JR LOBOS
1511 PADICA, JONALYN BESINAN
1512 PADILLA, JELO MARK SION
1513 PADILLO, JIGS RAINIER REYES
1514 PADILLO, RICA VICTORIA LAPUZ
1515 PADINIT, MARK ROLDAN ABARRIENTOS
1516 PADIT, LOUIE JAY TAN
1517 PADLA, BENJAMIN III FRANCISCO
1518 PADUA, DEXTER PEDRO
1519 PADUA, RECY JOY ALLUVIDA
1520 PAGAL, REDEN PARANGAN
1521 PAGASPAS, CLINTON AHFUAN
1522 PAGCU, KARL CHRISTIAN ADRIANO
1523 PAGDATO, JESSA LAGUMBAY
1524 PAGLINAWAN, JEFREL LLOYD PILLO
1525 PAHULAYAN, RENLY DEJAÑO
1526 PAIG, MIKE AGOSTO
1527 PAINAGAN, MICHAEL LOU GALLETO
1528 PAJAL, RAQUEL JAY AMAHOY
1529 PAJE, CHRISTIAN RAMORES
1530 PAJE, RODESON GLINOGA
1531 PALACIO, RONALD COLARINA
1532 PALASI, ROSEMARIE LIBORIO
1533 PALAY, CHRISTIAN JAKE PADUGA
1534 PALCAT, ARA JANE DIZON
1535 PALERIT, RALPH JOHN TAGHAP
1536 PALO, KYLE DOMINIQUE CASTRO
1537 PALOMAR, JEAN MARC DE LA PEÑA
1538 PALOMARES, VINCENT QUINDOZA
1539 PALON, DARWIN DELIN
1540 PAMADA, SPENCER BABANTA
1541 PAMAOS, SHIELA BAGONA
1542 PAMINTUAN, RUSSEL ALLESON MACARAEG
1543 PAMISARAN, KENNETH JAMES BALINAS
1544 PAMORADA, NIKKO JOHN FERNANDEZ
1545 PANALIGAN, LISLYN PEREZ
1546 PANASE, KENNETH CAPISTRANO
1547 PANCHO, JEROME KADUSALE
1548 PANDAN, MARIANE JOY IBAY
1549 PANDOG, SORAINA ABOBACAR
1550 PANES, MARK RYAN DIALA
1551 PANGANIBAN, JOHN LIMUEL SUAZO
1552 PANGAYAO, CHARMAINE PAGUIO
1553 PANGILINAN, CARLITO ABARCA
1554 PANGILINAN, JEREMY ANDRE DIOMAMPO
1555 PANOPIO, MARK JOSEPH EREVE
1556 PANOPIO, RONA ALLYSON CHAVEZ
1557 PANSACALA, NIKOLAI AZRIEL MADRID
1558 PANTE, RODELYN OCAMPO
1559 PAR, MARK JAN ARBIN ALDOVINO
1560 PARAFINA, MARK JOVER MAGPUSAO
1561 PARAN, MERRY ANN ENDINO
1562 PARAS, CHRIS MANALO
1563 PARAWAN, ANGEL JOYCE RODEO
1564 PARAZO, JERRALD NORA
1565 PARCE, JOHN EDMUND LUZON
1566 PAREDES, SEAN LIMUEL VILLAMON
1567 PARINAS, ROLDAN VIDALLO
1568 PARING, IVAN JEUZ NORIEGA
1569 PAROLE, APOLINARIO DUDAS
1570 PARSOMALA, JOEDELL REY BECHER
1571 PASA, CHRYSSAR RAY BULFA
1572 PASAJE, JAYLORD JUMAO-AS
1573 PASANA, MARIO ZANE CERNA
1574 PASCUAL, JOSHUA NEIL FERNANDO
1575 PASCUAL, KENNETH JAMES NATIVIDAD
1576 PASCUAL, MARIECRIS TABERNERO
1577 PASCUAL, RALPH RENIEL CASTULO
1578 PASIA, RALF NOEL PEREZ
1579 PASTORIN, RICH IVAN PETETE
1580 PATAJO, WILLY AGASANG
1581 PATEÑO, JOHN MARK GRATE
1582 PATIÑO, JOSHUA ESPOSO
1583 PATOS, MILES JEF ALEGADA
1584 PATRICIO, DIEGO MIGUEL ZUÑO
1585 PATRON, WILYNE TINDAC
1586 PAUAL, JOHN EDWARD LIQUIGAN
1587 PAULITO, BJ ZARAH RODOROSIO
1588 PAYUMO, GENE JR CABALBAG
1589 PEDREGOSA, JEREMY ANTON FREDERIC CALOSING
1590 PEFIANCO, MIGUEL SEBASTIENE MONTAÑO
1591 PEJANTE, RAYMOND BARING
1592 PEL, IAN PAUL SAN FELIPE
1593 PELAEZ, DONAH IVYLYN TUMARONG
1594 PELIOTAS, ANABEL HUELVA
1595 PENASO, JENO CABATINGAN
1596 PENEQUITO, JAMES KYLE TIZO
1597 PENTINIO, APRIL ANN AUSTRIA
1598 PEPITO, TYRON EMBAYARTE
1599 PERAMO, JOSHUA LANGIT
1600 PEREZ, BRYAN KEVIN MARANAN
1601 PEREZ, JESS SANCHEZ
1602 PEREZ, JOEY CALVO
1603 PEREZ, JOHN HARIEN REÑA
1604 PEREZ, JOHN KENNEDY ALCAZAR
1605 PEREZ, JOSEPH DELOS REYES
1606 PEREZ, MARIEL RABIA
1607 PEREZ, PATRICK PEREZ
1608 PEREZ, ROMEO JR GILE
1609 PERIA, LAURENCE QUIRIT
1610 PERICO, YANCY CUNANAN
1611 PERTIZ, MARVIN BELMONTE
1612 PESIGAN, BRYAN MICHAEL
1613 PESIGAN, RAIZEL CAROLINO
1614 PETATE, KIM LOUIE PLATON
1615 PETRAS, MARVIN ROMAGUERA
1616 PEÑAFLORIDA, MARK NIKKO OBRADOR
1617 PEÑALOSA, RAM DARCY MARTINEZ
1618 PEÑERO, JESSA MAE CORREO
1619 PIA, RALPHSAN MANDUSIH
1620 PINEDA, SAMUEL DAVID
1621 PINGUL, DARIEL MATEO
1622 PINTANG, KENNETH SANTIAGO
1623 PINUELA, JAZPER MARTEN GOLEZ
1624 PIÑEDA, YVONNIE QUIZOL
1625 PIÑGA, DEN JOSHUA MADRID
1626 PLACIDES, BEAU GONATO
1627 PLANDEZ, JASPHER DAVE LOPEZ
1628 PLAZA, CHAD CYRIL CASTAÑARES
1629 PLUMA, LELIBETH CERBITO
1630 POCUA, ADELENE ANN TORRENTE
1631 POJA, CLYDE JESSELER SASE
1632 POLICARPIO, EDRIELLE ANN MILLAN
1633 POLICHER, AARON TUGA-ON
1634 POLON, JOHN JAY DAYAG
1635 PORNETE, RONEL JAY CATABAY
1636 PORTES, KIM ENCALLADO
1637 PORTUGUEZ, MYKA MANALO
1638 POSECION, RYAN CHRISTOPHER AVENDAÑO
1639 PRADES, TOMAS III GONZALES
1640 PRADO, MON PATRICK MACAS
1641 PRADO, ROWINO CAPAPAS
1642 PRAJES, ALFRED VILLARIN
1643 PRIMACIO, ALVIN GEQUILLO
1644 PRINCENA, RUSSELL MANGARING
1645 PRIOR, LAIHSIE SHELLEY HEOLIN
1646 PUCTI, MARC GIEFERDZON PANCIL
1647 PUGAO, HEZRON SODELBERG SIMANGON
1648 PULIDO, JAY-AR PAGADUAN
1649 PULLICAR, JONATHAN VILLASECA
1650 PUMARIS, JOSHUA GACIAS
1651 PUNONG BAYAN, MARIA LYCA REYES
1652 PUNZALAN, MARIA ISABEL TAÑALA
1653 PUSO, JASMINE MERYLLE ABALOS
1654 QUEBIDO, JOSHUA BIARINO
1655 QUERIJERO, ROMAR BALURAN
1656 QUEROBIN, RYAN TANEO
1657 QUEYQUEP, ARNELITO JOHN PIMENTEL
1658 QUIAMBAO, ALYSSA CARIZ SAMSON
1659 QUIAMBAO, CHARLES DEAN ENRIQUEZ
1660 QUIJANO, HANS CULLEN GALAPON
1661 QUILANG, PAULYN NICOLE DUMAEL
1662 QUILAO, CHRYSTIAN VINER DALISAY
1663 QUILENDERINO, ADRIAN MAPANAO
1664 QUIMPANO, QUINO CALUCIN
1665 QUINDOZA, ANGELOU DAVE VALENCIA
1666 QUINTO, ANDREI JHON RAMOS
1667 QUINTO, JERALD CRUZ
1668 QUINTO, JOHN JR CASTRO
1669 QUINTOS, PIOLO RENZO ALEMANIA
1670 QUIROB, HENRY MCCOY VEGA
1671 RABANES, IAN MAR EDOLOVERIO
1672 RABINO, JAYSON CABATINGAN
1673 RACAZA, ALFRITZ TANGUB
1674 RACAZA, LYVENREY
1675 RADAZA, ACE TAKIANG
1676 RADIA, REZVANI MAUNGA
1677 RAFER, LHARRY NICHOLO VALBAREZ
1678 RAFOLS, JOSHUA ARELLA
1679 RAFOLS, RIJEE JOYCE VIÑA
1680 RAGRAGIO, RENEE ALTHEA DE GUZMAN
1681 RAMIREZ, JOSHUA PALCON
1682 RAMIREZ, LOURELL MARK GAMULO
1683 RAMIREZ, SHERLYN ARISCON
1684 RAMONIDA, MARK E.J. RICABLANCA
1685 RAMOS, BRENDAN CHRISTOPHER
1686 RAMOS, CYRUS DARWIN AGUIRRE
1687 RAMOS, EMILYN JOY CORPUZ
1688 RAMOS, ERICKSON DELMONTE
1689 RAMOS, EVETTE KIMBERLYN BOBADILLA
1690 RAMOS, GEORGE MICHAEL ABDON
1691 RAMOS, JOSHUA MIKAEL LIM
1692 RAMOS, MICHAEL REYES
1693 RAMOS, RANDAIL ERSHI CENIZAL
1694 RAPIZA, JAHNZON BRYAN FORTUNA
1695 RAQUEM, REXEL BRIX VILLANUEVA
1696 RASE, CHRISTIAN TAGALOG
1697 RAZONABLE, JOHN REY PESCADOR
1698 REBLINGCA, JAY LUMINGKIT
1699 REBUTADA, RICAH ELLA CATURZA
1700 RECAÑA, JUVERT CUSADIO
1701 RECHA, KATE DHANIELE ANTONIO
1702 RECIO, RENZ ROMEO QUIZON
1703 RECIO, YOBHEL FIDEL HERNANDEZ
1704 RECLA, HOWARD VILLEGAS
1705 RED, AARON PINEDA
1706 REDOBLE, ANACLETO SARAUM
1707 REFUERZO, JOSEPH FRANCISCO
1708 REGALADO, RAM JUN SIMBAJON
1709 REGALADO, SIMON REGS MIRAMON
1710 REGINALDO, JOHN MARK MAGSINO
1711 RELACION, SEDRICK JAMES BIÑAS
1712 RELEGAÑO, RAYMOND ESCOL
1713 REMONTE, RALPH MATTHEW ABRIS
1714 REMPILLO, ROWILL CHRISTIAN RODRIGUEZ
1715 RENDORA, JESREL ENGCO
1716 RENGEL, JESSE GALE GONZALES
1717 REODIQUE, JORIZ BRYAN ESPIRITU
1718 RETIZA, PATRICK PAUL CONCILIADO
1719 RETUERMA, JAYVEE CABRERA
1720 REVILLO, RAMEL LABOGA
1721 REY, LYNES CHRISTEN CAYANAN
1722 REYES, BRIAN JOSE GARCIA
1723 REYES, ISHMAEL EDWARD JOHN UMITEN
1724 REYES, KATE HELBERT CAÑA
1725 REYES, MIQUEL EDGAR ABA
1726 RICAMARA, GIAN CLINT PEÑARROYO
1727 RICO, JOSHUA KARL DELA GLORIA
1728 RILLO, CHRISTINE MARIE AGUILAR
1729 RIOVEROS, JOHN POLL RECIO
1730 RIVERA, ANNA CRUSHELLE CANDAVA
1731 RIVERA, CHRISTOPHER JOHN OBEÑA
1732 RIVERA, JUAN MIGUEL SINCHONGCO
1733 ROBLES, G JHAY MASILANG
1734 ROBLES, JOHN EDRIS DE GUZMAN
1735 ROBLES, LORENZO NATHANAEL AGAPITO
1736 ROCA, RYAN JAY IGNACIO
1737 RODANILLA, GENEL MANIO
1738 RODELAS, JEFF MICHAEL BUELA
1739 RODRIGUEZ, AISLINN KYLE GIRON
1740 RODRIGUEZ, ALVIN JARED SY
1741 RODRIGUEZ, JEANO PULUTAN
1742 RODRIGUEZ, SHERWIN-RAIDEN JR LEBANTINO
1743 ROGEL, ALLEEN MARC CARL AVILA
1744 ROJAS, JAY BASAS
1745 ROLDAN, JAN NICOLAS PAULINO
1746 RONDINA, FRED AUGUSTINE PANIZALES
1747 RONQUIZ, CHRISTINE BUERA
1748 ROQUETE, ANDRE JOSHUA ORIBE
1749 ROSAL, MICHAEL ANGELO BALLESTEROS
1750 ROSALEJOS, DWIGHT DUKE POLINAR
1751 ROSALES, AISEL MARIE MACATANGAY
1752 ROSALES, DARYL CHRISTIAN DE CHAVEZ
1753 ROSALES, JOEY ROSALES
1754 ROSALES, KATHLEEN GARCIA
1755 ROSALES, ROLANDO JR DELOS ANGELES
1756 ROSALES, SEAN REI PORILLO
1757 ROSARIO, JOE VINCENT MENDOZA
1758 ROSARIO, JORGE TUBO
1759 ROSAS, SHERWIN NICO HERNANDEZ
1760 ROSERO, RYMIE ANNE APORTO
1761 ROSERO, WILSON ALVIAR
1762 ROXAS, ADRIAN PATRICK RODRIGUEZ
1763 ROXAS, ARCE DELA CRUZ
1764 ROXAS, CHRISTIAN LESTER BANAG
1765 ROXAS, RIA ANTOINETTE ACUEZA
1766 ROXAS, TOR ERIK GONZALES
1767 ROYO, JOHN KEVIN MALASAGA
1768 ROYO, ROMMEL RYAN MACASPAC
1769 RUBI, JUDE MICHAEL ALCANTARA
1770 RUBIN, LANZ LOWELL BAYUGO
1771 RUBIO, LANZ LEINARD DIAZON
1772 RUBION, CHRISTIAN ANDREI GOMEZ
1773 RUDIS, JUNE MAR
1774 RUFINO, ANGELO MIGUEL DELA CRUZ
1775 RUIZ, LORENZ GABRIEL VILLANUEVA
1776 RUTAGENES, LAURENS MAGNO
1777 RUTOR, JOHN LESTER DEMATE
1778 RUZ, RENZ EJY VALENCIA
1779 SAAVEDRA, JOHN DAVID CINCO
1780 SABADDIN, AL-KAIZEM MANUEL
1781 SABADO, IANAH LOUISE NAVARRO
1782 SABADO, JOHN ARNOLD OLIVAR
1783 SABADO, SELWYN LEONARD RIVERA
1784 SABANG, MARY WRESTLY MARCILLANA
1785 SABIO, JUSTYN DEANDRE ABARRIENTOS
1786 SABLAN, CHRISTIAN ROMAR YUTUC
1787 SACAY, JESTONIE MAJADAS
1788 SADIA, NIEL KATIPUNAN II LERIA
1789 SAEZ, JUAN CARLOS BARAQUIO
1790 SAGAOINIT, ROMARIE ANN DE TORRES
1791 SAGLE, JERICHO
1792 SAIREZ, LEOMAR CORTEZ
1793 SALASA, SHEEN DARYL PAPARANG
1794 SALAZAR, CHRISTIAN JAY BAUTISTA
1795 SALAZAR, JOHN CIONEL DELA TORRE
1796 SALAZAR, SEAN CHRISTIAN DAVE AZUCENA
1797 SALCEDO, FRANCIA KATE NAMORO
1798 SALCEDO, JOHN LAY NEVERIO
1799 SALCEDO, JOSEPH GIL CHAVEZ
1800 SALCEDO, JOSHUA ARENAS
1801 SALITAMOS, KRISTINE DULGUIME
1802 SALO, ED STEVEN PARAJAS
1803 SALUDO, JOSHUA ESTOSE
1804 SALVA, FRANKLIN BADUA
1805 SAMARISTA, JOHN IVAN NEBRES
1806 SAMARITA, KARSTEN CADAG
1807 SAMIN, MATTHEW MOJADO
1808 SAMSON, KYLE HEIDRICK CASIBAN
1809 SAMULDE, IRWIN KENT II PALMES
1810 SAN JOSE, ALYANA MARIE
1811 SAN MIGUEL, REMEL RENZ GARCIA
1812 SAN PEDRO, ELEAZAR AGUIRRE
1813 SANCHEZ, LORENZ ANTHONY COMIA
1814 SANCHEZ, RONN ANDREW ESPARTERO
1815 SANCHEZ, TRYAN ALEXIS SORIANO
1816 SANCHEZ, WILSSIE BERISO
1817 SANDOVAL, FELIZANDRA BUTLIG
1818 SANIATAN, JANDRICK MAUHAY
1819 SANICO, MICHAEL JEFFERSON NALAGON
1820 SANTIAGO, ERWIN LAGMAN
1821 SANTIAGO, JAN PEGIE RABALA
1822 SANTIAGO, PHIL JOSHUA OQUENDO
1823 SANTOS, CHARINA KATE PUNZALAN
1824 SANTOS, IRISH BRAVE CHANT ABELILLA
1825 SANTOS, JOHN ALFONSO JAVIER
1826 SANTOS, JOHN LEIMART LAYONES
1827 SANTOS, JOSHUA EROISA
1828 SANTOS, JUDE IVAN CORPUZ
1829 SANTOS, NIGEL SACRIZ
1830 SANTOS, ROB DARREL BERDUGO
1831 SANTOS, SERGEI MAR COLO
1832 SARABIA, AXLE GENTILE
1833 SARABIA, CHRISTIAN JOSHUA LUCENO
1834 SARMIENTO, JOHN ROY SABARILLO
1835 SARMIENTO, JOSEPH AERON RODRIGUEZ
1836 SARTE, JADIDIA LEAN DESCALSOTA
1837 SARTORIO, DIANA ROBLES
1838 SAWALI, HARVEY DIMAANO
1839 SAYSON, ERIC JIM MAGLINAO
1840 SAZON, WILMAR REINNER II ABADINES
1841 SEBALDA, JEROME BAGUNAS
1842 SEBALDA, KHYL JOSEPH BAGUNAS
1843 SEBASTIAN, JUSTINE TORRES
1844 SEGARRA, RYAN CUTAB
1845 SEGURA, JERSON BRIONES
1846 SELIBRAN, JOHN DIEV MAURECIO
1847 SEMENTILLA, ROLAND PASA
1848 SEMIRA, NIKKA MAEDEL BRIONES
1849 SERINO, MARLO PAULINO
1850 SERONA, MA. JEACA ABENIR
1851 SERRANO, JEFFREY LANZADERAS
1852 SEVA, YVESDIGNO OLIVEROS
1853 SEVILLA, KRISLYN JAN FIDELSON
1854 SEVILLA, RAULETTE JOHN MULATO
1855 SIAPNO, MARK KEVIN BALAJADIA
1856 SIASAT, GABRIEL EMMANUEL EVA
1857 SIBONGA, NADINE GRACE
1858 SIBULAN, ALEXA MARIE BARUTAG
1859 SIBULLAS, FRANCIS BINAL
1860 SICCUAN, KERWIN ADRIAN SALARDA
1861 SIENA, RAYE JULIAN ALTRES
1862 SIERVO, FREDERICK LAWRENCE MARAVILLA
1863 SILVA, JEFFREY MATIBAG
1864 SILVA, JERICO SANTOS
1865 SILVERIO, ARSILIO LUDOVICE
1866 SILVIO, ROSEL NOGALIZA
1867 SIMON, EDGARDO JR ALMARIO
1868 SINAD, CHRISTIAN DAROLD DUARTE
1869 SINCO, ELAIZA NICOLE PALMERA
1870 SINDAC, JERSON ENCINA
1871 SINDAYEN, REZZIE EVASCO
1872 SIOSON, MARIA JANINA VICTORIA JOVEN
1873 SIPAT, REYMA JOY SOLIVIO
1874 SISON, LOUIE JAYSON LARGADO
1875 SOBREO, KYLE JUSTINE
1876 SOCIAS, JINCENT DE INDOY
1877 SOLAMILLO, MAJEREL ILAGAN
1878 SOLER, KENT BENEDICT ESPINOSA
1879 SOLIMAN, STANLEY REAL IBE
1880 SOLIS, ALLEN DALE YABUT
1881 SOLIS, BELLE MARK AARON ALFRED SOMERA
1882 SOLOMON, JEREMY MATTHEW BUÑAG
1883 SOLOMON, JOHN CALVIN MENDOZA
1884 SOMBILON, BIANES LYNDON VILLANUEVA
1885 SOMOROSTRO, MERCY GRACE GABUTERO
1886 SOMOSO, CHRISTIAN MICHAEL SIBOG
1887 SORIANO, AVEGAIL CUADERNO
1888 SORIANO, KATE VIANZEL LADRINGAN
1889 SORIANO, KHYLE ADRIANNE TACDERAN
1890 SORIANO, SHAINE NOELLE EBREO
1891 SOTANA, MYELL DIMAUNAHAN
1892 SOTOMIL, NATHANIEL REYES
1893 STO. DOMINGO, GLENN MOISES DAGDAGAN
1894 SUACITO, ELINETH ALMONTE
1895 SUAN, SARAH JANE EBCAY
1896 SUAREZ, ROILOU JAY SOCIA
1897 SUBALISID, BRIAN GERALD ESTEBE
1898 SUMADSAD, CEL MARI MARANAN
1899 SUMALINOG, JOSE NERIO JR ROA
1900 SUMALINOG, OLIVER MOISES GABUYA
1901 SUQUIB, KENNETH NEIL ENCABO
1902 SUYOM, CHRISPINE JAY FIJO
1903 SY, ALEXANDER TAMONDONG
1904 TABIANDO, JEMAR HAM BAGNOS
1905 TABU-AO, RICO SOLIMAN
1906 TABUCAN, JOHN ELICEL JAVIER
1907 TABUENA, JOSHUA DACUYANAN
1908 TABUZO, LADY FRANZELAH DILLAGUE
1909 TACASTACAS, RABIN MAHUSAY
1910 TADENA, IAN MICHAEL MATIC
1911 TAFALLA, ALYSSA SUZANNE MARZAN
1912 TAGALOG, CHELON SALISE
1913 TAGHOY, AIARE DAQUIPIL
1914 TAGHOY, JEROME LEBITA
1915 TAGLE, KIMBERLY JEPH CALUYO
1916 TAGUFA, ROLAND JR DALIN
1917 TAJA, JOHN VINCENTH OCAMPO
1918 TALAGON, RADY JOHN FERNANDEZ
1919 TALAMPAS, JOSHUA RAYMOND CUBOS
1920 TALARA, ALMIA MORIE VILLANUEVA
1921 TALAVERA, JUSTIN MADLA
1922 TALAVERA, KAYZHEL AGUADO
1923 TALICOP, JOHAIRA TALICOP
1924 TALLE, MARK CESAR CADIZ
1925 TAMAYO, RAINWIN PAMAN
1926 TAMAYO, RODOLFO III DEMA-ALA
1927 TAMBIS, JOMARRI PERNITO
1928 TAMORO, VON TRANKLIN EVANGELISTA
1929 TAMPARONG, OLSEN JEFF ADANTE
1930 TAMPOC, JAYLORD HARLEY IMPRESO
1931 TAN, CALEB PAOLO DY
1932 TAN, DAVIED JHON KILLEY SAMPAYAN
1933 TAN, EARL JILL BAÑEZ
1934 TAN, ERLINDA NICOLE ZAPATA
1935 TAN, ROBERT JORDAN SALAZAR
1936 TANDOG, ROEVIR DAVE ORTIZ
1937 TANEO, ERL ADAM MABULAY
1938 TANEO, HENRY TIMTIM
1939 TANEO, NEIL ALQUINO
1940 TANJAY, ADRIAN BOTAR
1941 TANO, JHON CARLO PUERTO
1942 TAPANG, JOHN PAULO SIGNIO
1943 TAPIADOR, JERIC CORPUS
1944 TAPIRE, MIGUEL HANSLEY BARRETTO
1945 TARCELO, RICHARD LAYRON
1946 TARONGOY, MIREN EUKENE SEGNE
1947 TARRAYO, JOHN JR QUINONES
1948 TARUC, KRISTIAN ALEXANDRE PELAYO
1949 TAYCO, JHON PETER MACARIO
1950 TAYLAN, CATHERINE BORBON
1951 TAYLO, JOHN NOEL LEOPOLDO
1952 TAYONE, JOEY CLARET
1953 TAÑGI, MAURENZO TEJANO
1954 TECSON, JOBELLE ANNE GARCIA
1955 TEE, JOSHUA ANTHONY FADRIQUELA
1956 TEE, KENDRIC ANDREW CHAN
1957 TEJADA, BREN ELIJAH SILVA
1958 TEJANO, FRANCIS TEJIE SAITAS
1959 TEJANO, LEAH ANTONIO
1960 TEJERO, LEO JERARD MENDIGORIN
1961 TEMPIATURA, KENT PAUL DELIMA
1962 TENERIFE, KATE BRENIA PANDIÑO
1963 TENORIO, JOHN PATRICK OVILLA
1964 TERAYTAY, ROMUALDO OREJAS
1965 TEREZ, CLEFFORD SALE
1966 TIBAYAN, JUAN MIGUEL DE CASTRO
1967 TICONG, SHERWIN POTOT
1968 TIGULO, MARK JOWIE DAYAGRO
1969 TILLO, REYMOND BERNADEZ
1970 TIMKANG, PHILIP JOSHUA
1971 TINAYA, LANDS ALEGATO
1972 TING, FIONA CLAIRE VISALDA
1973 TIPON, JESSE AMIEL MUYCO
1974 TIQUIO, ANNA ROSELLE MORCILLA
1975 TIRIA, CARL VINCENT SIGUA
1976 TOBIAS, JADE CANTERO
1977 TOBIAS, JOHN MICHAEL GROVE
1978 TOBIAS, RAE ANTHONY CHRISTIAN ONGPICO
1979 TOGONON, MA. EMIE UY
1980 TOGONON, RYAN CHRISTIAN IGOT
1981 TOLANG, SHEM JOHN GABAYAN
1982 TOLEDO, ALONICA MAE GOPILAN
1983 TOLENTINO, ANGELICA MAE RIOSA
1984 TOLENTINO, FRANCIS REY GALBAN
1985 TOLENTINO, JESSAN FLOR LOPEZ
1986 TOLENTINO, KAYLE CEDRIC HATULAN
1987 TOLENTINO, LOLIMHAR FABREGAS
1988 TOMABIAO, JEFF DACALOS
1989 TOMAS, JAYK RYAN CORTES
1990 TOMBOCON, JOHN IRISH DE LA ROSA
1991 TOMENIO, PATRICIA NICOLE DUQUILLA
1992 TONGCO, BENJAMEN BADAYOS
1993 TOPIN, RYAN MARK PANAGUITON
1994 TORINO, DAVE LEMENTE
1995 TORMES, JHAN ADRIAN GABARDA
1996 TORMIS, MICHAEL VAN CAMPECEÑO
1997 TORMON, RUBY JANE GRANADA
1998 TORRES, ARNEL OCAMPO
1999 TORRES, LEWIS LEOFORD GABISAN
2000 TORRES, MICHAEL ONAG
2001 TORRES, VIANCA RITOS
2002 TRAJANO, JAMES RODEL SUMAYA
2003 TRAQUEÑA, VENCE CARL DEIPARINE
2004 TRAVERO, EMILIO III JALAWIG
2005 TRINIDAD, CHARL LUIS MARCAIDA
2006 TRIUMFANTE, AIRA MAE SINTONES
2007 TRIÑO, YZABELLE JULLA BEATRIZ DIVINAGRACIA
2008 TUA, AYN PATRICK TAN
2009 TUAZON, YVETTE YAYA
2010 TUBAL, ALISON JOHN SORO
2011 TUBLE, MARLON ELNAR
2012 TUCPI, JAN MICHAEL BINGIT
2013 TUGNASAN, JESSREL LOGINSA
2014 TULANG, HANNAH MARIE PAAS
2015 TULIAO, RICKY MARALLAG
2016 TULLO, RIEZTER JOHN ED BAUTISTA
2017 TULOSA, SHEKAELLA MARIE GONZAGA
2018 TULUD, JOHN LAWRENCE GUTIERREZ
2019 TUMAMBING, JAMES JORELL CUSI
2020 TUMANENG, SHENNA KHATES ESTEVES
2021 UDAC, KENNETH JHON JEMINO
2022 ULANG, MICHAEL CABAGO
2023 ULAY, MIRAFLOR BATICAN
2024 ULITA, MICHAEL JOSEPH GASPAN
2025 UMBALIN, JOHN DIONISIO NGITIT
2026 UMBAY, NIÑO TAGUD
2027 UNDRAY, JAPHET CAMINOS
2028 UNGRIANO, MARCHANNIE HERNANDEZ
2029 UNGUI, CHRISTINE JAZZ CARPIO
2030 UNSON, ROBERTA ANDREA CAMPOS
2031 UNTALAN, FERDINAND LUEY JR BALLESTEROS
2032 URCIA, GLENN VEGAMORA
2033 URRIZA, VINCENT CYRUS ALTEZA
2034 USARAGA, VIEL AXCEL RAMOS
2035 UY, KEVIN JAY RAMOS
2036 VALDEZ, JESTONY ANDALES
2037 VALDEZ, KIM TORRECAMPO
2038 VALDEZ, LOUIS MARTIN CAMUS
2039 VALDEZ, LUIS ANTONIO MALABAG
2040 VALDEZ, PATRICE ALEXIA ANUNCIACION
2041 VALDISIMO, NOIME PONSARAN
2042 VALENCIA, REYNORE KIM RAÑOLA
2043 VALENTOS, JENYVEE ROSE INIETO
2044 VALENZUELA, AIVEE MARAMOT
2045 VALENZUELA, CHRISTIAN LAIGUE
2046 VALENZUELA, ELIJAH DIMACULANGAN
2047 VALENZUELA, HAROLD LUNAR
2048 VALENZUELA, MARK ALVIN TORRICO
2049 VALENZUELA, MILCHEMAR REBUSTES
2050 VALLAR, CRAIG BENEDICT PATERNO
2051 VALLECERA, JESON MARK CASTIL
2052 VALLEGA, KENT MILES MACASLING
2053 VALLEJO, J.LORD VALLE
2054 VALLES, ERIK JUAN BALORAN
2055 VALLO, JOHN CHRISTIAN BALUYUT
2056 VARGAS, JEPRIL ANGELO CALICA
2057 VARGAS, RODEL JR CALUZA
2058 VARGAS, VEAH JANE RUBEN
2059 VARIAS, ELLA JOYCE VARIAS
2060 VASQUEZ, LORENA PARADERO
2061 VEGIGA, JAMES ANDREW PAINO
2062 VELASCO, ANGEL GUENN ATULI
2063 VELASCO, JUSTIN KYLE PONTANAR
2064 VELASCO, RAFAEL COSE
2065 VELEÑA, MATT MORRIS MACATANGAY
2066 VERA, JOHN ANDREW NAMORO
2067 VERGARA, LINCOLN JAY RIVERA
2068 VERIL, JOHN MARK ESING
2069 VERONA, JULIUS RAAGAS
2070 VERZOSA, ALLAN MARKARLO DELA PAZ
2071 VICTORINO, MARK DANNIEL VILLANUEVA
2072 VICTORIO, JERICA DE LEON
2073 VILLA, ROI VINCE DIONISIO
2074 VILLACERAN, ALJEI RHEE DOUGHTY
2075 VILLACORTE, JHARREL MIRAL
2076 VILLAMOR, ANTONETTE GARGANTA
2077 VILLAMOR, CHRISTIAN DAVE VERTUDAZO
2078 VILLANUEVA, CARL VINCENT MANIPULA
2079 VILLANUEVA, CZARINA MAY ALBURQUE
2080 VILLANUEVA, GLADYS DE LA CRUZ
2081 VILLANUEVA, KEY MIRAS
2082 VILLANUEVA, MATTHEW LEGO
2083 VILLANUEVA, NICKCOLL CAPIRAL
2084 VILLANUEVA, RENZO IMPORTA
2085 VILLANUEVA, RHAY MARK PADUADA
2086 VILLANUEVA, SHELLY DEOCADES
2087 VILLAR, RAVEN DELA FUENTE
2088 VILLARANDA, JOHN ASHLEY FIGUERAS
2089 VILLAREAL, CHRISTIAN MADEJA
2090 VILLAREAL, CLARK CALIMPON
2091 VILLARIÑA, JEROME ALBERT VALLEZ
2092 VILLAROSA, ALBERT REDERA
2093 VILLAS, MARVIN MACATANGAY
2094 VILLEGAS, LORDELYN LAÑOJAN
2095 VILLENA, FLORENDA ILAGAN
2096 VILLENA, MIKKO ADRIELL BAGOT
2097 VILLENA, RALFH JOHN MANUEL
2098 VILLONES, ALJUN BRYCE LEONOR
2099 VILLONES, JENNIFER CAPOR
2100 VIRREY, KRISTELLE JOY ABECIA
2101 VIRTUCIO, RAYMART ROGUEL
2102 VISAYA, CARLOS JEFFERSON CASTRO
2103 VISCO, ARVIN GELI
2104 VISITACION, DARREL SALVATIERRA
2105 VISTAL, KENNETH PAGDATO
2106 VIZON, MARK DANIEL DE LEON
2107 WENCESLAO, REJIE TEDERA
2108 WU, JOACHIM LI
2109 YAGAO, ERWIN VALERA
2110 YALONG, ERIKA PANLAQUI
2111 YANOGACIO, AARON LUI AQUINO
2112 YAO, JANEL CHOY
2113 YAP, BRIAN DOMINGO
2114 YAP, JAO PHILIP AMANIO
2115 YAP, LORENZO II LAGRADANTE
2116 YASA, NEIL BRIAN CASAMA
2117 YBAÑEZ, RYAN CELOY
2118 YENOGACIO, CHARRY SOSING
2119 YLAGAN, MANILYN SABANAL
2120 YOSHINAGA, TRISHA JOY BASBAS
2121 YU, BOIE JOONE SAN LUIS
2122 YU, SEAN CYRIL LUMBANG
2123 YUMUL, DENZEL PEREZ
2124 YUMUL, DOMINIC RINDON
2125 ZABALA, NICO DALE LEGASPI
2126 ZABAT, CHARLES MATTHEW FLORENCIO
2127 ZAPATA, JOYCE DALMACIO
2128 ZARASPE, ALLEN MITCHEL CERDAN
2129 ZARASPE, RAFAEL LOUIS AMPARO
2130 ZARSADIAS, TIMOTHY BALINQUIT
2131 ZOILO, LEONIL EMBESTRO
2132 ZONIO, JAN KARLO RAZ
2133 ZULUETA, RENZO ROBLES
Roll of Successful Examinees in the Certified Plant Mechanics Licensure Examination Held on August 5 AND 6, 2023 .Released on August 10, 2023
Seq. No. N a m e
1 ABUDA, XYRONE JOSH BETCO
2 ADAN, BRYAN MARK LOPEZ
3 AGUDA, DAN CLEMENT WAGAN
4 ALMOJUELA, FAMELA MORCILLA
5 AMONGO, JERSON DALIVA
6 ARNIÑO, ALLAN MORILLO
7 AYO, MARK JOSEPH MAGALLANES
8 BAGARES, JHUN GERSON PINO
9 BALTERO, MARK ANTHONY FALCO
10 BANGUILAN, JOSHUA CALUMAYAN
11 BANZUELO, ALVIN VICENTE
12 BARANDINO, KIMUEL JOE CATENZA
13 BATOLANON, UR MASCARIÑAS
14 BIBON, IVAN HOE SONER
15 BOMETIVO, CHRIS MARIE AMBAY
16 CADAY, BENJAMIN ANDRE BALANDRA
17 CALLEJA, KIER IRVINE BUENAVENTURA
18 CALUNGSOD, JERICHO ABELADA
19 CAPAÑO, RONALD BENSURTO
20 CARMONA, DIONESPER PRAIRE
21 CAÑETE, JAY SUCUANO
22 CAÑON, MARY ROSEFELLE SUBIDO
23 CAÑONERO, ABELARDO TAVERA
24 CORDERO, JAPHET HOPE GABRIDO
25 CRUZADA, JAYCOB MALABO
26 CUEVAS, JOSHUA KENT NONOY
27 DAMIAN, JOHN CHRIS SERVANDA
28 DEROFINO, JAENNEL
29 DICHOSO, ERNIE QUISORA
30 DINOY, ROMEL CUYAG
31 DUMAGPI, APRIL JOY DE DIOS
32 EBALLA, SONNY SALES
33 ESGUERRA, ANGELITO JR RODIL
34 ESPINOSA, CHRISTOPHER ESTRADA
35 FABITO, AIVAN FALLARIA
36 FERNANDEZ, YVES MICHAEL PEÑOSO
37 FRANCIS, MARK CHRISTIAN PEPITO
38 FUENTES, CHRISTINE CABUTAD
39 FUENTES, FRANCIS VELADO
40 GALINO, BENEDICT ALONZO
41 GAMBOA, DARYL EUROPEO
42 GAMO, CHEEHAN ANTION
43 GENOVES, ANNIKA REFUGIO
44 GERAWA, RODEL DOMINGO
45 GIBAGA, ARCEL EDORA
46 HAMOR, JOMARI HARO
47 HASSAN, JAAPAR HAMIDOL
48 HONRADO, TERRYNZ MARK BECHAYDA
49 INOCENCIO, MICHAELLA GEROMIANO
50 JANOLOY, JASON OLIVEROS
51 LACAPAG, RONNIE HERDILES
52 LAMCES, CHRISTIAN FONTAMILLAS
53 LAUREJAS, GL GARCIA
54 LIMEN, RENIEFRED RANQUE
55 LITUAÑAS, RICHARD
56 LO-OC, ALVIN ARMADA
57 LOPEZ, ELSON JOHN MENDOZA
58 MAALA, MICHAEL AGUILA
59 MABANSAG, CHRISTIAN LABIANO
60 MAGALONG, MATTHEW JUSTIN CUTA
61 MANALO, HANZ LOUISE BUNYI
62 MARAVILLA, PEARL VIANNE R.
63 MARCAIDA, PATRICK JOHN
64 MENDOZA, ABEL BEDASUA
65 MENDOZA, AIRON JONES DATUIN
66 MENDOZA, JORDAN MANGUERRA
67 MENDOZA, VIC ANGELO MADRIAGA
68 MIGUEL, ALLEN JOHN ABALAYAN
69 MORALES, IAN NIEL BINONDO
70 MORALES, JADE VIERNESTO
71 NICOS, JENNY SARAP
72 OBLIOSCA, ALDRINE JR. ABOC
73 ONCE, JOSEMARI LOBETE
74 PAGADUAN, EUNICE MAYUGA
75 PAJA, RALPH LAUREN ABALOS
76 PANUNCIO, HILARLIE LUZA
77 PEREZ, ADRIAN TOMINES
78 PERUCHO, DONNALYN CAMACLANG
79 PORTA, IAN RUZ
80 PUBLICO, RICKY BIBAL
81 QUIGAO, REYMOND ESTOPIA
82 RAMORES, JOHN HOBBY FULGAR
83 REVICENCIO, EL CEDRICK PANUNCIO
84 RODRIGUEZ, GIL III PEREZ
85 ROLDAN, CHRISTIAN JAY RICAFRANCA
86 SAGUID, PAUL ARMAND MIGUEL PASICOLAN
87 SALAZAR, SONNY REMONDAVIA
88 SALVADOR, CARL GABRIEL CHUA
89 SAMSON, JEFFREY PADILLA
90 SANCHEZ, JAYSON URBANO
91 SARAMA, FAIZAL BIRUT
92 SENTINA, ROGEL YANGUAS
93 SERNA, VINCENT MOSQUEDA
94 SILAWAN, CESAR IAN BAG-AO
95 SINSON, JAIRUS VINCENT PAUL CATALAN
96 SOLICITO, RUBEN NIETES
97 TAGACA, LENDON ABATONON
98 TELAN, SHELAMHAY CERVANTES
99 TIANGSON, RENZ MARK BARROS
100 TONDO, JAY ANN BENEDICTO
101 TORATO, JASON LEGARIO
102 VASQUEZ, JOSE MARIO
103 VILLABROZA, ALVIN JOSEPH EVANGELISTA
104 ZUNIEGA, ASHLEY CIOCO
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