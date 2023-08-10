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Exam Results

Mechanical Engineers Licensure Examination Results

The Philippine Star
August 10, 2023 | 6:00pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 2,133 out of 4,237 passed the Mechanical Engineers Licensure Examination and 104 out of 187 passed the Certified Plant Mechanics Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban and Zamboanga this August 2023. The results of examination with respect to five (5) examinees were withheld pending final determination of their liabilities under the rules and regulations governing licensure examinations.

The members of the Board of Mechanical Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Leandro A. Conti, Chairman; Engr. Jerico T. Borja and
Engr. Lorenzo P. Larion, Members.

Roll of Successful Examinees in the Mechanical Engineers Licensure Examination. Held on August 5 and 6, 2023. Released on August 10, 2023.

Seq. No.         N a m e

 

1        ABABA, FRANCE NICOLE  CARDINES

2        ABAJA, JESTONI  BIANZON

3        ABANTO, JOHN LLOYD  CONOCIDA

4        ABDULLAH, ABDUL WALI  MASINGER

5        ABECILLA, AYLA NADINE  LEBRILLA

6        ABEJAR, GERARDO JR  MONTEMOR

7        ABELLANO, HARRY  DIESTA

8        ABENES, JONATHAN  PARENTELA

9        ABENOJA, ANGELIKA  BAUTISTA

10        ABORDE, ROLEN JOHN  PALMES

11        ABREO, DAN VINCENT

12        ABRERA, JAZBER  LUCERO

13        ABRIAM, JOHN REYNALD  ESMILLA

14        ABRINA, JOEL LOUIS  ARCIAGA

15        ABROGAR, JOSHUA  BORJA

16        ABUDA, JUNE EDMAR  OBEJAS

17        ABURQUEZ, EXEQUIEL  GUILLERA

18        ABUYUAN, JULIUS  UMBLAS

19        ACADEMIA, ANGELICA  ABAYON

20        ACCAD, JERICHO  ABAD

21        ACEBO, NICO  CABULANG

22        ACLAN, ARVIN JOHN  LAROZA

23        ACLAN, DOMINIC  CATRAL

24        ACLAN, RAY ANTHONY

25        ACOSTA, CLYDE  PALOMILLO

26        ACOSTA, JOHN ALDRIN DERICK  VIRAY

27        ACUZAR, MERVIN JR  RAVANAL

28        ACUÑA, IRENEO III  QUILLO

29        ADEL, JHOI LEIGH  LABIAN

30        ADEL, MARK JUNE  DEL CAMPO

31        ADTOON, ADRIAN CHRISTIAN  MONSERATE

32        ADUCA, JOHN ARIS  QUINTO

33        ADVENTO, LAURENCE LEE  LIMPIADO

34        ADVINCULA, JERWYN ANGELO  ANG

35        AGANA, LAWRENCE  MISAJON

36        AGARIN, MARK BERNARD  AGRIPA

37        AGBANLOG, JOHAN ANDRE  DELA CRUZ

38        AGBAYANI, TYRONE MIGUEL  SOMBRERO

39        AGORILLA, LEANNE  TUMBAGA

40        AGUILAR, CHARMAINE MARIE  MALLARI

41        AGUILAR, CHRYSS JHON SAMSON  PELPINOSAS

42        AGUILAR, KENT  REGALA

43        AGUILAR, SAMANTHA JOEY  FRUELDA

44        AGUINALDO, HUMPHREY  DELA ROSA

45        AGUNOS, ANGELICA  CASTADA

46        AGUSTIN, ANTHONY  DIONALDO

47        AGUSTIN, ARVE  GALIDO

48        AGUSTIN, JAY MARK  RAMOS

49        AGUSTIN, REYNOLD JR  PELITRO

50        AKMALUL, JASRIN  ATTONG                  

51        ALABAR, MILLBORNE  GORDIONES

52        ALADOG, GEORGIA MAE  MENDOZA

53        ALAGON, JAMES BRYAN  LIVETA

54        ALALAG, DARLENE ZSCHECH  DELA CRUZ

55        ALAMAG, MARK JOHN  ANGELES

56        ALBAO, SEAN VINCENT  PADIN

57        ALBARICO, LYNVIE MAE  LUMUNTAD

58        ALBRECHT, CHARLES RYAN  CATOTO

59        ALCALA, JAIME LORENZO  DELGADO

60        ALCANO, EPITACIO III  KILAG

61        ALCOVENDAS, GRACE  AMOLAT

62        ALCUIREZ, GILBERT  ARGOSO

63        ALDA, BEATRICE ANNE  AREVALO

64        ALDOVINO, LEE JOSHUA  MERCADO

65        ALDOVINO, RAYMOND RAFAEL  ESPIRITU

66        ALEJANDRO, VINCENT  FRANCISCO

67        ALEJOS, JOHN EDUARD  CODILLO

68        ALEM, CHARLES EDWARD  MARTINEZ

69        ALESNA, ERNSTEIN JAY  CAÑEDA

70        ALFORQUE, PRESCILLANO II  CAVITE

71        ALGABRE, ARVIN RAI  BONGHANOY

72        ALGADOR, PETER VRIAN  CATIIS

73        ALGARIN, JULIUS MARTIN  SILIM

74        ALIAS, JOHN LEXTER  AQUINO

75        ALIE, ABEGAIL  BALLON

76        ALIGWAY, GUILLERMO LUIS

77        ALILI, RALPH REGAN  DENOBO

78        ALINSUNURIN, ANGELO  PERALTA

79        ALIPIO, ERBERT GABRIEL  LOPEZ

80        ALIUDIN, MORSID  TOMAS

81        ALKONGA, AMIEL  MAGNO

82        ALLER, KEVIN  SEGUISABAL

83        ALLOSADA, KEVIN KILE  MORA

84        ALMARINES, GIANNE KARL

85        ALMARINES, JERFREY ALFRED  MIANO

86        ALMEDA, JOHN CARLO  DAGANATO

87        ALMIRA, MOISES KIM  CALDERERO

88        ALMODAL, DOMINIC JAMES  TARIAO

89        ALMOJERA, JOVEN MAR  TELIN

90        ALMUETE, JHON RAFAEL  BONTOR

91        ALOG, GREDANIEL  REVESENCIO

92        ALOJADO, PAUL VINCENT  CABUGAO

93        ALONSO, JOHN REX  AMAZONA

94        ALTEZ, LOUISE AUREN  BATOON

95        ALTURAS, RENEITH FIDELIZ  CUGUING

96        ALUMBRO, ELLA MAE  MONTERO

97        ALVAR, CRISBERT  GUMANIT

98        ALVAREZ, FRANCIS PAUL  COLUMBRES

99        ALVAREZ, GENESIS  CASTILLO

100        ALVAREZ, MYZIA LEE  MONTEJO                 

101        ALVAREZ, RACESHA MAE  DE ROXAS

102        ALVEZ, FLORDELIZA  PELAYO

103        AMABA, EDWARD  GARCIA

104        AMANCIO, MARK  BANTILAN

105        AMANDORON, JAYSON  CALIPAY

106        AMANO, ZELWYN  OLAVARIO

107        AMODIA, JIM LESTER  SENTILLAS

108        AMORANTO, JERICO  PIAMONTE

109        AMORES, MARK JEXEL  RADONES

110        AMORIN, MICHAEL  OBINA

111        AMORIN, RUMER

112        ANA, THELMA  AGUADO

113        ANABO, KEI CARLO  LAZO

114        ANAGARAN, JOSEPH ERNEST ANGELO  GUZMAN

115        ANCHETA, JONAS  HUFANA

116        ANDAYA, ARNEL  BARRION

117        ANDRES, EDELWEIS  PICO

118        ANGCAP, MARC ALLAN  UMAYAM

119        ANGELES, CARL JEFF ANDREW  FIGUEROA

120        ANGOLUAN, ANALIZA  JUABAN

121        ANGTIAMPO, HIEDE  HISOLER

122        ANOBA, JAFFY SAM  FALLAR

123        ANOCHE, CARMEL LEEHANEY  SOLINAP

124        ANONOY, JIMWELL  MAGDALUYO

125        ANTE, JOHN HOMER  SANCHEZ

126        ANTIDO, LEON RUSSELL  ALEA

127        ANTIOQUIA, MARGAUX  PAJE

128        ANTO, EMAN DOMINIC  LAMPAGO

129        ANTOC, JAN RANIEL  TRINCHERA

130        ANTONIO, JERRY  CARIAGA

131        ANTONIO, LUCKY  OCAMPO

132        ANUNCIACION, TYRON  SAMIA

133        ANYAYAHAN, CARMELO  JIMENEZ

134        AOAY, JOHN JOSHUA  CABACUNGAN

135        APAN, JHON JASPER  DAYAO

136        APATAN, JOSHUA  TABIOS

137        APIGO, MARK JENARD  OLALIA

138        APOLINARIO, PERLYN  DELA CRUZ

139        APULOG, JEFFERSON  LETI

140        APURADO, MA. MIKHAELA  PRAHINOG

141        AQUINO, BENGIE  HOSANA

142        AQUINO, INNO JOSE DOMINADOR  CERVANTES

143        AQUINO, JEREMIAH GERARD  CEDO

144        AQUINO, JOHN ALLEN  DEDICATORIA

145        AQUINO, ROBERTO JR  DIPON

146        AQUIRO, ANTHONY AL  CARREON

147        ARABE, ANGELICA MARIE  DE TORRES

148        ARABELO, MARK ANTHONY  CONSOLACION

149        ARACO, VAN COLLEN  LIBRE

150        ARAGO, DEAN EARIAN  FERRANCULLO             

151        ARANITA, KIM  DONGOG

152        ARANTE, JONESSA ANNE  AGUIRRE

153        ARAYA, GUILLER  SERRANO

154        ARAÑAS, ROLANDO JR  SANCHEZ

155        ARAÑEZ, AERON JOSHUA  DUNGON

156        ARAÑEZ, RAYMOND JOHN  VILLANUEVA

157        ARAÑO, RALPH JOSHUA  RABANO

158        ARCEBAL, GLENN SERHAN  NATIVIDAD

159        ARCEGA, MARK  CAYABAN

160        ARCHIVAL, JAYSON  CARANOO

161        ARCILLA, GODOFREDO III  MIGUEL

162        ARCOIREZ, CHRISTINE JOY  CONCEPCION

163        ARELLANO, ARIELA LOREYN  DIMAANO

164        ARELLANO, ETHELBERT JR  DELISO

165        ARELLANO, JERVIN  SANTOS

166        ARELLANO, JOSHUA ANGELO  SANTIAGO

167        ARELLANO, JUNE LOWELL  ALORIA

168        AREVALO, KRIZZTAN  PESAYCO

169        AREVALO, SERGIO I  PATAC

170        ARIAS, ROUINNE KYLE  RESPICIO

171        ARINGO, GERRY FERD CLENT  MARANTAL

172        ARIÑO, JOSHUA BREMON  BUSTILLO

173        ARMADA, CLAUDE JULIAN  CLACITO

174        ARMADA, GABRIELLE MIKHAIL  MARTINEZ

175        ARMADA, WILFRED  CENTINO

176        ARNAIZ, MICHAEL GIEL  ALVARADO

177        ARPON, CHRIS JUSTINE  CARILLA

178        ARPON, IAN KEITH  NUNAG

179        ARQUIBEL, MIGUEL ANTONIO  ROMAN

180        ARRANGUEZ, RONALD  ONTONG

181        ARRIESGADO, JACKYLOU  TORREQUIMADA

182        ARRIESGADO, JHON FRITZ  ANDO

183        ARRIESGADO, KEVIN  AGUIPO

184        ARRIOLA, JAMES NORREL  MARFIL

185        ARTIEDA, VANIAH STEPHEN  BISMANOS

186        ASDAIN, JHAMAICA  LUMANGTAD

187        ASPECTO, MARK JOSEPH  MORILLO

188        ASTORGA, JOSHUA LIAN  ORBONG

189        ASUNCION, CHRISTIAN  VENTURA

190        ASUNCION, JOHN LESTHER  IGNACIO

191        ATAYDE, RALF  ALAGABIA

192        ATENCIO, KENNETH  NIÑO

193        ATENDIDO, KIM ANDREW  PARAL

194        ATIENZA, PAUL ANGELO  OCHOA

195        ATIENZA, RAM ANTONIO  PANTOJA

196        ATILLO, JOVON  DURANGPARANG

197        ATON, RICHARD  CRUZ

198        AUSTRIA, AUSTINE BEA MIKAELA

199        AUSTRIA, MARK ANTHONY  TAMBALO

200        AUSTRIACO, JOHN RALZ  JADOMAS                 

201        AVENIDO, SHARA MONICA  POPANES

202        AVES, DERRICK JAMES  VILLANUEVA

203        AXALAN, HOWELL JAY  MENDIOLA

204        AYAG, KIM HARVEY  CUEVAS

205        AYSON, MARIA ELLINE  SOGUILON

206        BA-ALAN, ALDRIN LLOYD  SEGUIN

207        BAACO, JULIUS ANDREI  BRISTOL

208        BABIERA, CLARISSE  MANINGDING

209        BACAL, RENCE PEARL  CULLA

210        BACALLAN, ARDEN LAKE  LEONOR

211        BACALTOS, STEPHEN  SAMONG

212        BACANI, RIZALDO JR.  GALVEZ

213        BACAY, JOLO  EGUIRON

214        BACULANTA, CEDRIC  AQUE

215        BACULI, CARMELA MARIES  CORREA

216        BADENAS, JESSIE JR  LIPARDO

217        BADIOLA, JOHN REMIGIO  WYCOCO

218        BAGANG, KENNETH  MANDAP

219        BAGANO, JOSEPH  DULAG

220        BAGON, HILTON  HABAGAT

221        BAGTAS, RIC  LACAP

222        BAJARIAS, GEFORD  BALAIS

223        BALAGOT, RUS JAN  SANTOS

224        BALAN, ALEN CHRISTIAN  COBARRUBIAS

225        BALANGA, FRANCIS INDI  TAMODRA

226        BALAORO, FRENCES MAY  AYUSO

227        BALATBAT, JEROME  ANTONIO

228        BALATIAN, ARVY  AGUILAR

229        BALAUS, KYLE JOEL  BARCELONA

230        BALBIN, KENZ CABIN  CABRERA

231        BALBUENA, ART NATHANIEL  RODILLA

232        BALDIVIA, EREKA  BARCEBAL

233        BALDON, ANTONIO JR  BARTOLAY

234        BALDON, CHRISTINE MAE  MASAYON

235        BALINGIT, JAYLORD  CASTRO

236        BALISALISA, RYAN  NANGOROG

237        BALITA, MARC LIMUEL  AGUILAR

238        BALLESTEROS, BRYAN LUIS  MANGUERRA

239        BALMES, GEORGIUS HOWARD  SULIT

240        BALMES, NICOLAS IAN  DIMAGIBA

241        BALOIS, JUDY MAR  PAGASPAS

242        BALONDO, JEREMY RYAN  PACRIN

243        BALTAZAR, JOHN LEONARD  BUNSOY

244        BALTONADO, REY SOLOMON  DIANA

245        BALUNSAY, JAMES ADAM  LONGASA

246        BANAÑA, ALLAN VINCE CHRISTOPHER  BENITO

247        BANAÑA, RAINIELLE  ABENOJA

248        BANDA, MA. FERNANDA  ITLIONG

249        BANGCAYA, MARVIEN  OCZON

250        BANGELES, JOHN NICO  RAMOS                   

251        BANILA, ZOBEL  LAUDEN

252        BANZON, JOSE MIGUEL  RUIZ

253        BARBADILLO, KIER BRYAN  DELA CRUZ

254        BARBOSA, MARICAR  ADANTE

255        BARCE, CZAR EDEL  NAVAJA

256        BARDON, JOEFFREY  GRANADEROS

257        BARDON, JOHN LLOYD  BASCO

258        BARIZO, GABRIEL  GULAPA

259        BAROLA, HANFORD  POLICARPIO

260        BARQUILLA, CARLOS LUIS  ORTEGA

261        BARROGA, CHRISTED ALJO  CASTRO

262        BARROGO, CARL KIMBO  ENRIQUEZ

263        BARSANALINA, JOHN RAY  ARIOSA

264        BARTOLOME, RENMARK  CURA

265        BARUG, BRENZELL  BACOLOD

266        BASA, ROBSON  ONDUS

267        BASARI, RIDZMAR  MIRANDA

268        BASAS, VINCE PATRICK  DAVID

269        BASBAS, JOHN EZEKIEL  YATCO

270        BASE, MAR  PADIOS

271        BASIYA, JAYPEE  TACAN

272        BASTON, WILMARK  CABUÑAG

273        BATALLA, FAITH ANGELINE  DE GRANO

274        BATAY, MARKUS LINUS  DILLA

275        BATINGAN, KAYE LYSSA  DIÑO

276        BATOBALONOS, JAIRUS FER  PIEDAD

277        BATULAN, ALEXIS SHEPHIRRO  DOLLOSA

278        BAUL, ALLOND-RAY  SANTOS

279        BAUTISTA, AARON JEMUEL  DAYAG

280        BAUTISTA, IAN BEAVER  SANTOS

281        BAUTISTA, JERIC  GUILLERMO

282        BAUTISTA, JHOEMEL  ANCHETA

283        BAUTISTA, KIRBY JOSHUA  RODRIGO

284        BAUTISTA, RAMON  DANTES

285        BAUTISTA, RENZO  AROMIN

286        BAUTISTA, ROGELIO

287        BAUTISTA, ROWE ANNE  CALLEJO

288        BAUTISTA, RUSSELL RUDOLFH  CURA

289        BAYALE, JELA  GERALDE

290        BAYBAY, JULIA NIKKI  GAWARAN

291        BAYOT, BRIAN  DE LEON

292        BAÑADERA, ERIC  DASIG

293        BAÑADORA, JOHN CHRISTIAN MEL  OBERA

294        BAÑAGA, JOHN PATRICK  CHAVEZ

295        BAÑARES, PRESLEY  PINGCA

296        BEA, THONY ROM

297        BEDAÑO, JAN LESTER  DEMAYO

298        BELANDRES, MARC DERICK  DACALAN

299        BELARMINO, FRENIE ANN

300        BELDAD, RONA MAE  TIPON                   

301        BELEN, FLORENZ JHON  MACALINDONG

302        BELEN, FLORENZ KING  MACALINDONG

303        BELEN, JOHN KENNETH  ACEBRON

304        BELEN, RENZ MATTHEW  ESEO

305        BELEN, RYAN CHRISTIAN  PEREZ

306        BELLITA, MAY-AN  CABAJAR

307        BENAGEN, JERIMAE  ALMENDAREZ

308        BENDAL, ANGELO  CARULLO

309        BENEDICTO, JOHNRICK  ALCANTARA

310        BENITEZ, FROILAN JR  LANGGAM

311        BENITEZ, JOHN CARLO  TUACAR

312        BENJAMIN, JELYN  LLANES

313        BERDON, NATHANIEL NAHRYL  TAGIMACRUZ

314        BERINGUEL, KIM JEFF  DASMARIÑAS

315        BERINGUELA, FREJIE  CAMINGAWAN

316        BERLIM, BENSESREL  BANDA

317        BERNAL, REINIER  BOLANTE

318        BERNARDINO, ELDRICH JAN  ALMADRONES

319        BERNARDO, GLENN BREECH  JAPZON

320        BERNARDO, RAYMOND MILAN  POLICARPIO

321        BERSABAL, C JAY  LEONGAS

322        BERSABE, JOHN PAUL  ALAYON

323        BESEOS, ERWIN JONES  CAMBARIHAN

324        BETAÑA, ABEGAIL  GARROTE

325        BETITA, FRETHZ  BITUA

326        BETOYA, KENT CHARLES  CAGAS

327        BIAG, BRYX  BARRAMEDA

328        BIBIT, JOHN PAUL  AZURES

329        BIDES, HAROLD SCOTT  CIRILO

330        BILARO, ARGIE  BERTUMEN

331        BINGCANG, JOSEPH CARLO  MANALILI

332        BINUYA, JOHN LOYD  RAMOS

333        BISA, CYRIL  PAULINO

334        BISCOCHO, JOHANN RAFAEL  DE BORJA

335        BITOR, KEVIN  CABRIANA

336        BIUNAS, MARIE LOUISE  GREGORIO

337        BIÑAS, ALEX RAYMON  QUIJANO

338        BLANCO, AUGUSTO III  ANTONIO

339        BLANCO, MERILLE ANN  MORADAS

340        BLARDONY, JUAN MIGUEL  PAGOBO

341        BOCO, MIGUEL BRYAN  DELA CRUZ

342        BOCOL, ALMER  JIMENEZ

343        BOHOLST, JORGE JR  CASTAÑOS

344        BOLUSO, CHRISTINE  BAES

345        BONDESTO, ARTHUR CRISTIAN  GANZAGAN

346        BONDOC, LOUELLE RENZ  TABAG

347        BONGANCISO, CHARMEL  LIGANZA

348        BONTAO, CHRISTINE JOYCE  BAG-AY

349        BOOC, MARK LUIS  INTO

350        BOOL, CHRISTIAN ANGELO  ZARITA                 

351        BOONGALING, MYSEL  MORTEL

352        BORCELANGO, ROLAND  MONTENEGRO

353        BORJA, JOHN CHRISTIAN  ABILA

354        BORLING, CHRISTIAN HOPE  PAREÑO

355        BRANZUELA, RALPH JAY  SUMAYANG

356        BREGONIA, JHESTER  BARANGAS

357        BRILLANTES, JOHN LOUIE  CASTILLON

358        BRILLANTES, MARC ANDREI  FLORENDO

359        BRIONES, EMMANUEL  SORIANO

360        BRONDO, VIRGIE  RODRIGUEZ

361        BRUAN, ALBERT JOSEPH  PERALTA

362        BUCATCAT, AIAN JAY  LABADIA

363        BUELA, JOHN PAULO  CALANGI

364        BUENAFE, JERUSALEM  VALIZADO

365        BUENAVENTURA, CAMILLE

366        BUENAVENTURA, MATTHEW ADRIAN  BAETIONG

367        BUENAVENTURA, MAYNARD ARVEE  SAGPAN

368        BUENAVISTA, SHERWIN  DE GUZMAN

369        BUERE, ANDY CHRISTIAN  OLIVA

370        BUGAY, CHRIST VIANNEY  VALENZUELA

371        BULAGAO, MAINLY  SOYOSO

372        BULAHAN, PAUL JAMES  MORATA

373        BULAO, ALBERT PHILIP  JOSOL

374        BULAWAN, JOHN LLOYD EIRICK  MARUNDAN

375        BULITIC, FRENZ LORIELL  TAN

376        BUMALAY, JONAS MILLCENT  YAMBALLA

377        BUMANLAG, JULES KIM  MERCADO

378        BURGOS, ADRIAN PAUL  GARCIA

379        BURGUILLOS, CHRISTINE JOYCE  ALMARIO

380        BUSTAMANTE, JOHN MICHAEL  LATAYAN

381        BUSTAMANTE, LORENZ ROBERT  GONATO

382        BUSTILLO, AARON MARK  COSE

383        BUÑALES, AICER  ESPINOSA

384        CAASI, JED LEONARD  ECLARINAL

385        CABAL, JUNJIE  BASAGRE

386        CABALCE, CARL WILFRED  DE VERA

387        CABALE, MARK ANDREW  MENDOVA

388        CABALLERO, IVANGELO  COLENDRA

389        CABALLERO, RYAN  ALFABETE

390        CABALUNA, AUSTINE  ABALDE

391        CABALUNA, ZYRA MHAR  SALGO

392        CABANES, WENDELL  PARAYNO

393        CABANGON, JEROME MIGUEL  SANGEL

394        CABIGTING, ANGELIKA ALEXIS  BALENA

395        CABILUNA, CHRISTIAN FAITH  CABUGSA

396        CABRADILLA, JIMBOY  SINGSON

397        CABRERA, JOCEL MARIE  LONDRES

398        CABRERA, RALP EM JAY  MANALO

399        CABUSAO, MERIEL  GAYTERO

400        CACAPIT, JANDERICK MORRIZ  MALASSAB                

401        CACERES, ARIEL  MUÑOZ

402        CACHAPERO, DAVE ANGELO  CANDELARIA

403        CADALSO, OLIVER  JAPIN

404        CADANO, JOHN DAVE  MANCO

405        CADIZ, JANRICK ISRAEL  LUBONG

406        CAFINO, CHRISTEL LOU  RIVERA

407        CAGANG, JOSELITO JR  BIADNES

408        CAGBAY, JEREME  CAPITLE

409        CAGULADA, WENDYLL FINNEY  SENO

410        CAINGLES, CHRISTOPHER JR  TRAIFALGAR

411        CAINGLET, KENT XAVIER  HIPALAGO

412        CAJAN, FITZ GERALD  YET

413        CAJIGAL, MARGAUX GEM  CHING

414        CAJOLES, DONALD  VILLANUEVA

415        CAJUTAY, RAMEL  AUGUIS

416        CALALIS, JUDE IVAN  CASTILLO

417        CALALO, HEIDI  PAGLINAWAN

418        CALCABEN, JOMARI  ARAGON

419        CALIGAN, PETER JAMES  CASTRO

420        CALIMBAS, DIANE KIMBERLY  ESPARCIA

421        CALINAO, RONEL  DUNGOG

422        CALINAYA, CHRISTIAN  MOCA

423        CALINGASAN, JOHN DEXTER  ZURITA

424        CALLAO, JOMARI CHRISTIAN  ENARIO

425        CALLO, ABNER STEVE  GARCIA

426        CALLOTE, CHRISTINE MAE  MIRA

427        CALO, JERICO  CAÑADA

428        CALVEZ, RAMIL  TAPINET

429        CAMACHO, JASMINE  LAHAYLAHAY

430        CAMBEL, DANIEL  RENDIZA

431        CAMILO, CHLOE FERDINAND  AGRAVANTE

432        CAMOMOT, STUART

433        CAMORAHAN, PAULO JOHN  VINGCO

434        CAMPILAN, RICH MEYER  NAPIÑAS

435        CAMPO, KENNETH-SON  BEDUYA

436        CAMPOAMOR, MARVIN  FLORES

437        CANCERAN, REGINALD  BON

438        CANELA, JEREMY  HILOMA

439        CANO, JON BRENDAN  DELA TORRE

440        CANTILADO, MA. VICTORIA  CAYANGYANG

441        CAPARAS, ZYNEL  SANCHEZ

442        CAPATI, MERVYN  BRINGAS

443        CAPILI, JON BON JOVI  SAMSON

444        CAPILI, MELVIN DAVE  OLASO

445        CAPIOC, JOHN DEXTER  TA-OCTA

446        CAPISTRANO, TONI ROSE  CRUZ

447        CAPITLE, GABRIELLE  EHEM

448        CARABANES, LESTER NIEL FLORENZ  ASILO

449        CARAIG, JOHN ALLAN  OLICIA

450        CARANDANG, PRECIOUS ANN  RAZON                   

451        CARASCAL, MINETTE  AREVALO

452        CARBALLO, TRISHA JANE  ENOY

453        CARCASONA, MARK ANDREW  NGUJO

454        CARCIDO, ANALIZA  RAMIREZ

455        CARCUEVA, FRANCIS ALDRICH  TURADO

456        CARCUEVAS, ROY  ALVARADO

457        CARDENAS, LOVEN ASHLEY  BARNUEVO

458        CARDONE, MICHAEL  BELLEZA

459        CARIAS, KENNETH KIM  LOLOY

460        CARIAS, KRISTER JOHN  LOLOY

461        CARILLAGA, JUNLYN  DIAZ

462        CARIÑO, MARK REYNALD  AUGIS

463        CARPIO, JOHN PAUL  TARROZA

464        CARREON, ROLLY  GUMIA

465        CARSOLA, MAURICE STEVEN  CARANTO

466        CARTILLA, FRENCH DIETHER  OCAMPO

467        CASAL, JOHN ELHREY  OFALSA

468        CASANO, JAMES

469        CASANOVA, JESSA MAY  ARENAS

470        CASAO, JOKSEL EDWARD  MONTALBO

471        CASAS, ISMAEL  AMODIA

472        CASCAÑO, JIM  CASAMPOL

473        CASERES, VAN ELDRIDGE KYLE  OLLADA

474        CASIA, IRENIO JR  VILLALUZ

475        CASING, MERNARD GABRIEL  PAHILAN

476        CASIPLE, ANILOU  VINGCO

477        CASTAÑEDA, ROEDER RALPH JOHN  GARGANIAN

478        CASTILLEJOS, JEREMIAH DANIEL  ROA

479        CASTILLO, ADRIAN  ILAGAN

480        CASTILLO, CSHARLON JAKE  ESTEBAN

481        CASTILLO, JENNY ROSE  MALBACIAS

482        CASTILLO, LOUIE  BAUTISTA

483        CASTILLO, LUCKY  DE LEON

484        CASTILLO, PATRICK GABRIEL  GARCIA

485        CASTRO, FRANCE JULLIAN  SANTIAGO

486        CASTRO, KLYNE JOSEPH  ESCOLIN

487        CASTRO, LORETO JR  RAMINTAS

488        CASTRO, MARK JULIUS  PORNASDORO

489        CASUMPANG, ALDRIN  CATURAY

490        CATAMCO, JONH MARC  SEMBLANTE

491        CATAPANG, DARWIN  SUGANOB

492        CATAYAS, SOFTLY LOVE  DELOSO

493        CATIGNAS, RONN KYLE  RARELA

494        CATIMPUHAN, GERRY JR  NEGRE

495        CATINOY, JOETINY JR  CAHILIG

496        CATRAL, JOHN STEPHEN  JAVIER

497        CATUBIS, FRANCIS NIÑO  LASPOÑA

498        CAYAO, JESS BRYAN  ESMEDULLAR

499        CAÑABANO, ROVIC  ATUEL

500        CAÑETE, RAFFY  SABUGA-A                

501        CAÑETE, ROBERICA  CAJEFE

502        CELESTIAL, JOHN LLOYD  TRIA

503        CELIS, KRISTIAN ANDREY  PEÑARANDA

504        CELLES, QUEEN MERYL  MARTINEZ

505        CENA, LIZETH  FRANE

506        CENA, MARVIN  VALLESTERO

507        CENDAÑA, JOMAR  TIBUNSAY

508        CERDA, RYAN CHRISTOPHER  PASTURA

509        CEREZO, CHRISTIAN KEN  AVITO

510        CEREZO, FERDINAND JR  TABUNDA

511        CHAVEZ, JOHN MICHAEL  FUENTES

512        CHEE, ALDREN CYRIL  QUIBAL

513        CHEN, BENTLEY RAY-YEE  BERANIA

514        CHEN, JOHN EMMANUEL  BAYLON

515        CHENG, ANCEY KLEIN  FIDELLAGA

516        CHICOTE, LAIRENE JOY  FERRER

517        CHING, JUSTIN JACOB  MARIPOSA

518        CHIOCO, HARLEE  DE AMOR

519        CHIONG, YANSI GARIEL  RAMOS

520        CHIQUILLO, RAEVEN  QUIJANO

521        CHUA, MANUEL  BARRON

522        CLARITO, JONIL  HERTEZ

523        CLATA, NEIL DANISE  CASTRO

524        CLAUS, ELOISA  TORINO

525        CLAVERIA, J HENRIC  MALANTIC

526        CLEMENTE, EUBERT JOHN  DE LA CRUZ

527        CLERIGO, ROTZ DEAN  DEALCA

528        CO, LORENZO GERALD  VIVERO

529        COLIS, JOHN HENRY  ESGUERRA

530        COLLADO, KHEN ALBERT  DIMAILIG

531        COLLAS, JONN DARREN  GONZALES

532        COLMO, ANTHONY  LOZADA

533        COLOMA, JEAMUEL JAMES  GRATE

534        COMO, CHRISTOPHER  CIELO

535        CONAG, RICARDO JR  CABALLO

536        CONCEPCION, JAN NIGELE  OLIVA

537        CONDE, KENT AMIEL  MONTERDE

538        CONGRESO, JOHN ARBY  ESTUARIA

539        CONSOLACION, GIRELLE TROY  RAVIDA

540        CONSORTE, PIOLO ROUVIN  PALEVINO

541        CONSTANTINO, REY ADRIAN  SUDARA

542        CONSUELO, SHERWIN  DIEGO

543        CONSUL, MA. MONICA  BAYOG

544        COPO, JED RICK  IRINCO

545        COPREROS, ROD LENIN  DELOS SANTOS

546        COQUILLA, BRYANT  CAPUL

547        CORDEZ, JOHN MARK  TABIRAO

548        CORITANA, MARIAN GRACE  ILIGAN

549        CORNEL, ALVIN  ROLLO

550        COROÑA, ROVAN JAMES  CASTAÑETO               

551        CORPUZ, DREW ANNE  MALLARE

552        CORPUZ, NICOLE  LUCERO

553        CORRE, CHAMIQUE  DESIERTO

554        CORTES, ALEXANDER  DIBDIB

555        CORTES, JADE  BANTUGAN

556        CORTES, JOSHUA  ANUEVO

557        CORTEZ, MICHAEL JUDE  DE VERA

558        CORTEZ, VINCENT RYAN  BONGAUS

559        CORTEZANO, KEITH RUSSELL  PAGADUAN

560        COSEJO, GABRIEL LANCE  ENRICOSO

561        COSEP, CHRISTIAN JAY  BAGA

562        COSEP, RICHELL  GENERALAO

563        COSICO, CHITO JR.  CALISO

564        COTAS, MERVIN  REVILLA

565        CRISTOBAL, DOMINIC  BOOC

566        CRUEL, MANUEL CARLOS  HAIN

567        CRUIZ, JASON BRIAN  GOLORAN

568        CRUZ, DOMINIC JOSHUA  UNISA

569        CRUZ, HANS MIKAEL  DALMACIO

570        CRUZ, JORGE CHRIS IAN

571        CRUZ, MARK ROMMEL  SANTOS

572        CRUZ, RHONA LIZA  POTAL

573        CRUZ, VAN DWIGHT  MILLA

574        CUADRA, SHAINA  ROMEO

575        CUAYCONG, MARY GRACE  DELA VEGA

576        CUDAL, RUZLE JHON  FADERA

577        CUDIAMAT, ESAM RJ  TANACIO

578        CUEVA, JUVANNIE  ABELLO

579        CUEVAS, KENNETH  SANGALANG

580        CUEVAS, MARC CARL JHUN  UNIDA

581        CUNANAN, ALBERT  GUALBERTO

582        CUNANAN, REB JOSIAH  ESTUYE

583        CUSTODIO, NIÑO JOSEF  MIRABUENO

584        CUYA, RANDOLF DALE  NATIVIDAD

585        DACASIN, ARMANDO JR  ESTANIO

586        DACILLO, MARIO NORIEL  MUTUC

587        DAGO, MARLOU  AMAHOY

588        DAGOHOY, DAVE  MAQUILAN

589        DAIG, CHABELITA JOYCE  MENOR

590        DAITOL, ANGEL  DELA CRUZ

591        DALAGAN, MARVIN  BRANZUELA

592        DALAGUIT, MARIA KAREN  BURJA

593        DALAWANGBAYAN, JULIUS IAN  SUAREZ

594        DALEON, JOHN PAUL  OLIVEROS

595        DALISAY, JANE ANNE  BALITUSTOS

596        DALISAY, JOMARI  ESCALONA

597        DAMATAN, MARCIANNE NIÑA  MATA

598        DANAO, JESSE JOHN  DALANON

599        DANAO, RACHEAL JOY

600        DAPRINAL, DAVE  REQUERME                

601        DAPULA, NEAN MARK  GOBOY

602        DARO, ANTHONY JOSHUA  MOLINA

603        DATANGEL, HENRY JOSHUA  CALINAO

604        DATO, ALLEN BENEDICT  MAGPOC

605        DATULAYTA, ALBERT  CAMINADE

606        DAULONG, JUSTIN  AMPARADO

607        DAVE, KYLE KENNETH  MENDOZA

608        DAVID, CARL JOSHUA  TIAMZON

609        DAWINAN, REYNARD ADOLF  AMBROCIO

610        DAYONDON, LOUISE ARVI  MAGTANUM

611        DE BORJA, JOHN CARLO  ZABAT

612        DE CASTRO, CURT KALVIN  PANOPIO

613        DE CASTRO, LANCE AIMIEL  ELAYDO

614        DE CHAVEZ, KYLA  BABASA

615        DE DIOS, PRINCE ALBERT III  RAMOS

616        DE GUZMAN, AARON CHOCO  SUBA

617        DE GUZMAN, ANGELO JOSE  CERDAN

618        DE GUZMAN, ANTHONY JAMES  CALLEJA

619        DE GUZMAN, AVERY NICO  LIBREA

620        DE GUZMAN, GERMAINE CAMILLE  AMADOR

621        DE GUZMAN, JOHN VINEX  SARINO

622        DE GUZMAN, MALONE  GALANG

623        DE JESUS, ALBERT JUSTINE  SORIANO

624        DE JESUS, JOMALYN  LAMOR

625        DE JESUS, PAOLO MAVERIQUE  PEREZ

626        DE JESUS, THERESE  DE GALA

627        DE LA CERNA, ARNIE  QUIMQUE

628        DE LA ROSA, MARC RENZO  PERETE

629        DE LEON, EARL ANDREW  SAGAOINIT

630        DE LEON, JOHN EDUARD  MARCELO

631        DE LEON, STEVEN ANDREW  DUNGAN

632        DE LOS SANTOS, JOSHUA DAVE  CEBRENILLO

633        DE LOYOLA, JERICHO  BALDERAS

634        DE MESA, ALETHA MARIE  LOQUENERIO

635        DE MESA, FERNANDO JOSE  AGUILA

636        DE MESA, MARCO LORENZO  BURNS

637        DE PALA, STEPHANIE JOYCE  MACATANGAY

638        DE ROJAS, RALPH DANIELLE  TAPAT

639        DE ROXAS, JANIELLE RAM  LARDIZABAL

640        DE TORRES, KOBE KENT  QUINTOS

641        DE VEGA, RAMIRO JR  TAONG

642        DE VERA, IAN DAVE  CERVANTES

643        DE VERA, JABEZ REUBEN  SOY

644        DE VERA, JAN RANGEL  SABADO

645        DE VILLA, CARLOS EMIL  MANGLO

646        DEBIDE, JOANNA  DELUMPA

647        DECLAROS, KERWIN  LUMONGSUD

648        DEDASE, TEDDY JUDE  DOLLETE

649        DEGAMO, ALDREN MARK  RAMOS

650        DEL MAR, KIM  LOMO                    

651        DEL MUNDO, BRYAN

652        DEL ROSARIO, CJ  OBERO

653        DELA CRUZ, ABEGAIL  BALILI

654        DELA CRUZ, ARON  FELONIA

655        DELA CRUZ, CHURCHILL

656        DELA CRUZ, EMMANUEL  LIMONGCO

657        DELA CRUZ, GREG JR  SALARZA

658        DELA CRUZ, JOHN REY  SANCHEZ

659        DELA CRUZ, JOSEPH HOWARD  METIAM

660        DELA CRUZ, ODRACIR  NAVARRA

661        DELA CRUZ, ROSELINETH  PALLADA

662        DELA CUEVA, LEI ANGELA  SALCEDO

663        DELA PASION, CHRISTIAN  MARANAN

664        DELA PEÑA, ZEIGE  ANTISODA

665        DELA ROSA, HARLINE  ANCIADO

666        DELA VEGA, JANE  MAGNAYE

667        DELA VICTORIA, NOVIE LOUIE  CONDE

668        DELARMENTE, JESUS MAGNO  CUAYSON

669        DELES, KEVIN  POLMENTERA

670        DELGADO, DALE JUSTIN  REYES

671        DELGADO, LYKA ANGELA  BISTOYONG

672        DELIMA, JUDE MATT KINN

673        DELOS REYES, BILL AERON  ABADAY

674        DELOS SANTOS, JOHN ELLSWORTH  OLQUINA

675        DELOS SANTOS, MILET  CATABAS

676        DELUBIO, MICHELLE  RECTO

677        DENSING, TRESTAN DEO  ACACIO

678        DEOFILO, KENTMARK  BOISER

679        DEONIO, RICARDO  REYES

680        DEPACULANG, JEROME  VALLE

681        DEQUITO, BABY JANLO  FRANCISCO

682        DEQUIÑA, CARL JUSTIN  PASCO

683        DERAIN, PRECIOUS  GALLARDO

684        DERILO, AARON  BELBAR

685        DERRAMAS, JADE  EDUARDO

686        DESPABILADERAS, JETHRO  ESPELETA

687        DEUNA, CHRISTIAN VHINCENT  ROSIN

688        DIAMPOC, DIVINE LJ  ALEJANDRO

689        DIAMSE, KENNETH JOY  LUBRIN

690        DIAZ, CLAUDETTE ANN

691        DIAZ, FREDERICK  VARGAS

692        DIAZ, GERARD  ESTOPIN

693        DIAZ, JAYSON ARIEL  SARZUELO

694        DIAZ, NYL KENDREW  FRANCISCO

695        DIAZ, PATRICK ALLIAN  SOLIS

696        DICHOSO, JUSTINE SIMON  MIGUEL

697        DIMAALA, JEROME  CARINGAL

698        DIMAANO, GIANNA MAE  FABREGAS

699        DIMAANO, MARK ANTHONY  KALALO

700        DIMAANO, SANDREX  BALIWAG                 

701        DIMACULANGAN, MARCLEE  VILLANUEVA

702        DIMATATAC, ARVIN  PADERNAL

703        DIMAUNAHAN, KARMELA ANNE  DALANGIN

704        DIMAYUGA, ALBEN KENNETH  VERGARA

705        DIMAYUGA, JANNAH ROSE  GLIPONIO

706        DINGLASAN, JONNEL  DE GUZMAN

707        DINGLASAN, KATLEEN  LOGDAT

708        DIOLA, JAYMAR  EUMAGUE

709        DIOLOSA, MARK JOHN

710        DIONISIO, ANGELINE  BAUTISTA

711        DIONISIO, CARLO DOMINIC  COQUIA

712        DIONISIO, CHARLIE  QUIDET

713        DIONISIO, O. D. LANYER  FERNANDEZ

714        DIONISIO, VINCENT ANGELO  BANDIOLA

715        DIONSON, JEFF ANGELO  ACOSTA

716        DITABLAN, JOANA MARIE  PUA

717        DITAN, LAWRENCE ANDREW  VALENCIA

718        DIVINAGRACIA, JOHN DAVID  BARRIDO

719        DIZO, FRANCES MICHOLE  ABRENICA

720        DIZON, ANTOINE LEONARD JOSHUA  ADEVA

721        DIZON, BRIXTER  LOPEZ

722        DIZON, CARLO  MEJILLA

723        DIZON, JOHN ELLER  MAGNO

724        DIZON, PETER JHAMES  DUBLADO

725        DOLATRE, THOMAS JAMIE  CORTEZ

726        DOLOIRAS, ARNEL JR  DOLOTALLAS

727        DOLOR, FEDERICO  MASANGCAY

728        DOLOSA, IVAN  DIVINAGRACIA

729        DOMAOAL, NHEIL CHRISTIAN  DELA CRUZ

730        DOMINGO, JAYBEE  FELICIANO

731        DOMINGO, MARC LESTER  GELLADULA

732        DOMINGO, MARCO ANGELO

733        DOMINGO, RAINIER SIEGFRED  LORENZANA

734        DOMONDON, HARVEE DUSTIN  FRESNOZA

735        DORIA, RAPHAEL  VILLA

736        DUERO, KARL MAYNARD  TESARA

737        DUHAYLUNGSOD, JUCEL BRIAN  MORALDE

738        DULLANO, CRISTINE ZANDREA  CASTRO

739        DULOS, ROWENA  SANCHEZ

740        DUMALA-OG, MARGARET ROSE  FUENTES

741        DUMAYAG, EROLDY  SAGGOT

742        DUMAYAO, JERSHELL  LAUSA

743        DUNGOG, NATHANIEL  DICO

744        DURAN, TANGLAW  ABILA

745        DURILAG, MYKAH  PINEDA

746        DUROTAN, PATRICK  TABUQUILDE

747        DUZAR, LYSTER

748        DUÑO, ELEISA VIA  OLARTE

749        ECO, CARL PATRICK  LAGURA

750        EDAO, RENATO VISTRO JR  REDOVANTE               

751        EDQUILANG, MARY ANGELA  HAPITAN

752        ELAURZA, MARK JAYSON  SISON

753        ELEDA, JAKE WADELL  VALDEZ

754        ELESORIO, JADE  RIVERA

755        ELIO, AUGUSTUS BONIE  RIZAN

756        ELIOT, JAMES STEVEN  GAMOT

757        ELIOT, ULAN RAIN  RELLETA

758        ELLAZO, EARL VAN  SASIL

759        ELLO, CHRIST MARY ROSE  MEDALLA

760        ELNAR, NEO  TALBO

761        EMETERIO, MAY VIN  ALBUENA

762        EMPENADO, JAY CARLO  COLIFLORES

763        EMPERADOR, ROMEO JR  ROCHE

764        EMPHASIS, RHYDEN  SARABIA

765        EMPIG, JONATHAN  MALBAS

766        ENAD, VINCE KENNIE  REPOLLO

767        ENCANTO, MARK EUGENE  RAMOS

768        ENCARNACION, ALPHONSUS RANDALL  GASCON

769        ENDAYA, RONALYN  BUENVIAJE

770        ENERIO, JOHN KENNETH  ALORRO

771        ENGRESO, JOHN CARLO  BIO

772        ENOT, RON ERIC  BEJOC

773        ENRIQUEZ, JOSUE JR  VILLARIN

774        EQUIPADO, HAROLD  ESCOLTA

775        ERAYA, JECILLE  GEMENTIZA

776        ERCIA, KARL NICO  EVIZA

777        ERENEA, DEAN NERI  DIMACULANGAN

778        EREZO, RULF  MUCA

779        ESCALANTE, NELLY LIEZL  SINCO

780        ESCALONA, LIMUEL  MATIRA

781        ESCOBAR, CHRISTIAN  DE LA ROSA

782        ESMERALDA, EDMAR  MAJARUCON

783        ESMILLARIN, KENNETH JAY  AMPO

784        ESPANILLA, GERALD  TULIO

785        ESPARAGOZA, RELLAN DAVE  RAMOS

786        ESPEJO, JASON  FUEGO

787        ESPENILLA, CARLOS JAYSON  FONTANILLA

788        ESPINA, DAN JOSHUA  FERRER

789        ESPINO, RAENIELLE  NICODEMUS

790        ESPIRITU, BLANCHE LOUISE  CASEQUIN

791        ESPIRITU, JAYSON  POCHE

792        ESPIRITU, JOSHUA  CAUILAN

793        ESPIRITU, MARIA SOFIA  BUTALON

794        ESPIRITU, MARK ROLAND  REYES

795        ESPIRITU, MICOH  LABAYO

796        ESPLAGUERA, FRANCIS JAY  BATOMALAQUE

797        ESPUERTA, MARY ALLYSON  CACHILA

798        ESQUIERDO, ELTHON DAVE  PUNTAY

799        ESQUIERDO, LEONARD DAVE  BAGALAY

800        ESQUILLO, VINCE LANDER  RAMOS                   

801        ESTACIO, RENZ  CASANGYAO

802        ESTO, JAY FRANCIS SEAN  MORALLOS

803        ESTRADA, JOSHUA RENZO  HERRERA

804        EUGENIO, EUGENE RENNEI  SAN JOSE

805        EUROPA, MARRION JANN  QUIAOT

806        EVANGELIO, JOEL JAMES  GOMEZ

807        EVANGELIO, KLINT ANGELO  AMPARO

808        EVANGELISTA, JAYE VIEL  INOG

809        EVANGELISTA, JEASARY  PADUADA

810        EVANGELISTA, KURT RUSSEL  BACAY

811        EVANGELISTA, RYAN JASON  PUA

812        EXCONDE, EDWARD SON  BRIÑAS

813        FABABEIR, PAUL RENIER  FERUELO

814        FABRICANTE, EIRAN PHILLIP

815        FABROA, MICHAEL JOSEPH  CATACUTAN

816        FALCONE, JOSHUA  ORTIZ

817        FALLER, MICHAEL  ARELLANO

818        FAMADICO, GABRIEL  PARUBRUB

819        FAMUCOL, CHOLO YRRGE  PELOBELLO

820        FAUSTINO, DAVID JAMES  LOMEDA

821        FAUSTINO, JED  PASCUA

822        FAZ, MARK JAY  SAN ANTONIO

823        FELECIO, KYLE ANSON  SEGUI

824        FELIZARDO, RYAN CHRISTOPHER  AGBALOG

825        FERNANDEZ, AERON  FERRER

826        FERNANDEZ, ALLIAH JOY  JALANDO-ON

827        FERNANDEZ, BERNARD ANTHONY  ARROYO

828        FERNANDEZ, RYAN KRISTOFFER  ABITRIA

829        FERNANDEZ, SHENANDO JR  VILLAMIL

830        FERRE, JOHN FEDERICK  ERNACIO

831        FERRER, TIMOTHY ROEL  MARASIGAN

832        FERRERAS, LAWRENCE EMMANUEL  APIADO

833        FIGUEROA, GLENN  BAREN

834        FIGUEROA, JAIMES

835        FINNEY, JOHN BARRY  VILLAFUERTE

836        FLORA, LEANIE  BUHAT

837        FLORDELIZA, JOHN EDGAR  LO

838        FLORES, GABRIEL KYLE  TECSON

839        FLORES, JOEMHAR  PABITO

840        FLORES, MARK ALBIN  VALENCIA

841        FLORES, RALF  TANO

842        FLORES, RONALD  ELUSO

843        FONTANILLA, IAN  CASTROVERDE

844        FORTIN, DIANE  COSTALES

845        FORTUNATO, PRINCESS DIANNE  CIDRO

846        FRADEJAS, MARLON CARLOS  ZAMUDIO

847        FRANCISCO, CHRISTOPHER  AREVALO

848        FRANCISCO, JAN EYRIE  QUILATAN

849        FRANCISCO, JOHN DERICK  COLLO

850        FRANCISCO, KENNETH  GATPOLINTAN             

851        FRANCO, JUAN GABRIEL  SANTOS

852        FRANCO, REINIER  MANALANG

853        FRANI, EUGENE KYLE  CALDO

854        FRIGILLANA, CHARLENE GALE  MARASIGAN

855        FULGENCIO, MARC DOMINIC  MALLARI

856        FULLON, PETER  MUÑOZ

857        GAA, CHALLES NOAH  ANDAL

858        GABA, REINHARDT  ADAOAG

859        GABRIEL, JANINE  FERNANDEZ

860        GABUCAY, JANNIE  LOPEZ

861        GACAD, EMMANUEL  MALLARI

862        GACER, STEPHEN  FERRER

863        GADIANO, KEVIN  PADILLA

864        GADOR, KYLE  TABACON

865        GAHON, MARK CARLO  SABA

866        GALEA, APRIL JOY  NEGARE

867        GALEDO, ELGENT  PESCOZO

868        GALIZA, IAN KENNETH  TIALBAN

869        GALLARDO, BRYAN KIM  RIVERA

870        GALLETO, JAMES LAWRENCE  RUIZ

871        GALLO, FRANCISCO III  BALANSAG

872        GALLOS, ALBERTO JR  STA ANA

873        GALMAN, JAYDEE JAI  DE GUCENA

874        GALVEZ, ZENA JANE  PLAMIANO

875        GAMBOA, CARL FRANCIS  UBALUBAO

876        GAPUR, HASANAR  ONGGO

877        GAPUZAN, KYM LLOYD

878        GARBOSA, PETER JHON  BRAGA

879        GARCIA, DON HANLEY  BACANI

880        GARCIA, GABRIEL  GAMBOA

881        GARCIA, IAN KARL  REYES

882        GARCIA, IRVIN JOEARL  DOLAS

883        GARCIA, JERREMAE  COSTANILLA

884        GARCIA, JOER NIKKO  ATIENZA

885        GARCIA, JURGENE KAYE  ALCARAZ

886        GARCIA, LESTER  BATALLADOR

887        GARCIA, LLOYD  MARIANO

888        GARCIA, RIEN GENERY  SARMIENTO

889        GARCIA, SHIELA MARIE  MUESCO

890        GARDON, RAVEN KARL  NAZARIO

891        GARDUQUE, EMIR JOHN  PASCUA

892        GARIGO, JOHN MARK  ARROCENA

893        GARLEJO, ARIEL  CAPAGAS

894        GASAL, JASON  FLORENTINO

895        GASCON, JAYSON  CAPSUYEN

896        GASCON, MAC DHAREYL  DUCLAYAN

897        GASMIDO, RENEE JULIENNE  ESTRADA

898        GAVICA, MARY NESS-VER  BUELVA

899        GAVIOLA, RAYMOND JAMES

900        GAYOBA, ROD ELIE FRANZ  MONTAÑO                 

901        GECOLEA, RONALD  AVISO

902        GEMANEL, JESIECA  BAMBICO

903        GENEROSO, BRYAN  RAMIREZ

904        GENITA, JEFF DAVID  TABLO

905        GEONZON, ANGELIQUE MAE  SELLORIA

906        GERASMIA, ISABEL  LAURENCIO

907        GERMANES, JOHN LYMER  NERI

908        GERNALE, FERDINAND JOSEPH  MABAO

909        GERONIMO, JAN PATRICK  CONCEPCION

910        GERONIMO, RAJANNIE  ABENOJA

911        GEYROZAGA, VINCE  GELLA

912        GIMENA, JAYSON  LOZANO

913        GLIFONEA, GRANT AXEL  CAPILI

914        GLORIA, IAN ANDREW  BALMES

915        GO, RUSSEL  ROBLES

916        GO, RUSSELLE  ONG

917        GODINEZ, MARY ANN  BAGUIO

918        GOJAR, PAUL JOEVANNE  ESPLEGUIRA

919        GOLLEM, DASIE JAY  OLIVAR

920        GOLO, JOHN RENANS  AMONCIO

921        GOLONG, BENITO JR  HORNILLOS

922        GOMBA, MARK DEXTER  BALASTA

923        GOMEZ, JERICO  ULARTE

924        GOMIA, JOEBERT  DIMCO

925        GONZAGA, AHLF BRYNE  GUINSON

926        GONZAGA, IVAN HARLLY KEN  DUNGOG

927        GONZAGA, JOHN PHILLIP  CENA

928        GONZALBO, KAYLORD  AREGLADO

929        GONZALES, HAROLD  MISA

930        GONZALES, JOANNA JOYCE  LOYOLA

931        GONZALES, LEO JR  GARCIA

932        GONZALOS, ERWIN  TEJANO

933        GORNE, YANZ ROMEO  NOBLEZA

934        GORRES, PAUL JACOB  DAGUMAN

935        GRAJO, RICKY JOHN  LOPEZ

936        GRANADEROS, JOSHUA  APA

937        GRANETA, PAULO  FRANCISCO

938        GRAVAMEN, ARVIN RAYMOND  FRANCIA

939        GREGORIO, JAYSON  COLON

940        GRIJALDO, RAY JHON  BERNALDEZ

941        GRIÑO, KIM JOSHUA  CONDEZ

942        GUADALQUIVER, LLOYD  OBEDO

943        GUARDIAN, ROLAND  JULIANAS

944        GUARDIARIO, WAWIN  MADELO

945        GUCE, TERENZ JAY  NESAS

946        GUERIÑA, DAISY  GREFALDO

947        GUERRERO, DARREN RAFAEL  SERDONE

948        GUERRERO, GENNIEL  ECO

949        GUEVARRA, BRIAN  FELICANO

950        GUEVARRA, ERIKA JOYCE  ROSALES                 

951        GUEVARRA, LUIS GERALD  PUGNE

952        GUILLERGAN, KAMIL  DE LA CRUZ

953        GUINGGUING, ALJUN  LUMASAG

954        GUINOCOR, MARK ANGELO  BACUS

955        GUINTO, TRIXTINE  SUBARIA

956        GUIWO, ZEDRICK  NICOLAS

957        GULANGAYAN, MICHAEL  PRESENTE

958        GULINAO, JEROME ALDRIN  DELA CRUZ

959        GULLE, CRISTO REY JR  DEDAL

960        GUMAYAN, MARIO JR  LORICO

961        GUMOLOM, CYRIL JAMES  BATUCAN

962        GURREA, ANDREANE KHARL  ROA

963        GUTIERREZ, BRYAN RUSSEL  RIEGO DE DIOS

964        GUTIERREZ, JESUS GREGORIO JR  GRABOSO

965        GUTIERREZ, JOSE GAMALIEL  MANIO

966        GUTIERREZ, JOSHUA MIGUEL  PEREZ

967        GUTIERREZ, PETER JOHN  LLANITA

968        HADMAN, VAUGHN ANDRE  SABUERO

969        HAW, JEREMY  PALANCA

970        HAY, MON  VENTURA

971        HAYAG, JAIKA ALMIRA  HERNANDEZ

972        HERMITA, KENNETH  CANAPE

973        HERMOSO, JUNIEL  ZURITA

974        HERNANDEZ, CARL CHESTER  ARELLANO

975        HERNANDEZ, EROS EDRIAN  PAALA

976        HERNANDEZ, GEOMEL MARK  BOALOY

977        HERNANDEZ, JOHN JASHIAE  ENDRENAL

978        HIDALGO, RUIS RAPHAEL  OLACO

979        HIJARA, EDDELBERT  ESPAÑOL

980        HILONGO, GINO  FAYO

981        HINAYON, GUILLER LITO  LABASTIDA

982        HIZON, GLEN MARC  LOMEDA

983        HOLGADO, JERICKO  MACALINDONG

984        HOMICILLADA, LYNDON EMMANUEL  PEREZ

985        HORTILLOSA, GENESIS

986        HUYO, CLYDE HINRICH  MAGBOJOS

987        IDO, CHRISTIAN AXLE  FRASCO

988        IGNACIO, ARS RENZO  NATIVIDAD

989        IGNACIO, ERICO  MALQUISTO

990        IGNACIO, JOHN CARL  SOLON

991        ILAGAN, ANN KRISTINE  MANALO

992        ILAGAN, BRYAN PETER  RAMOS

993        ILAGAN, JENTEL  ALDOVINO

994        ILAGAN, JERALD  CONTI

995        ILAO, JESTER ALBERT  FRANCISCO

996        ILAO, JOHN MARC  GARCIA

997        ILEDAN, ESMAEL  RANO

998        IMBING, KENNEN DALE  SALIDO

999        INFANTE, RAVEN WILLIAM  AGUSTIN

1000        INGUILLO, IGMIDIO JR  DAVID                   

1001        INGUITO, MARK JOSEPH  ROLDAN

1002        INIEGO, JENNY  FELICIANO

1003        INOCENCIO, GEORGE II  ILAGAN

1004        INOCENTE, JAN MIGUEL  SERVIENTO

1005        INOFERIO, JOSEPH  HUYATID

1006        INTIA, AERO  BARTILET

1007        IPIO, ZYMOND KIEL  DE VERA

1008        ISRAEL, JOHANNA FAITH  GUIRA

1009        JABAR, MARC CHRISTIAN  METRAN

1010        JAEN, KOALA SHANE  AYAO

1011        JAKOSALEM, EMMAN  BONTIGAO

1012        JALAGO, MERLITO III  RAMOS

1013        JALANDONI, DENNIS CARL  BARDOLAZA

1014        JAMERA, RAFAEL JR  BARRA

1015        JANDAYAN, MARBERT  TULANG

1016        JARUDA, JOHN FRANKLIN  SANCHO

1017        JAUOD, FERDINAND  PARAGSA

1018        JAVA, THRISTAN JETRO  SALAZAR

1019        JAVIER, ERWIN  SAYSON

1020        JAVIER, RED MARI  MACASAET

1021        JAVIER, REGINEIL  ATIENZA

1022        JIMENEZ, FRANCIS MIGUELLE  MUCHINIJO

1023        JIMENEZ, MARIA REBECCA  JALA

1024        JOSE, JOHN PHILIP  MANDITA

1025        JOVERO, JEROME JOSHUA  DE VERA

1026        JUAREZ, PRINCE LOUI  BALLARES

1027        JUCO, JOHN HARVEY  ADORACION

1028        JUDAN, LORIEVELLE  JAVIER

1029        JUDILLA, CHARL LOUIS AGUSTINE  SUPILANAS

1030        JULIAN, JOHN RALPH  GARCIA

1031        JUMAO-AS, BENNEDICT  BORBE

1032        JUNTADO, RALPH  GUILLANO

1033        JUPAS, JUDE  MINOZA

1034        JUSI, MAERELL  MACALINTAL

1035        JUTAR, MARIAM JAMEELA

1036        KASALA, JEMUEL  VALDEZ

1037        KASILAG, JOSHUA  MATIAS

1038        KATIGBAK, GLEN LOUIE  SALES

1039        KILAT, MELLARD  MASAYON

1040        KING, JOSE MARI  REYES

1041        LABAJA, BILLY JAMES  MAJAM

1042        LABANGON, JOHN LOUISE  GAA

1043        LABAY, DRIXLER  ABAÑO

1044        LABAY, KIM LEONDROE  REYES

1045        LABORDO, DIETHER  LAGARDE

1046        LABORDO, MANUEL ERIC  CABRIGA

1047        LACABA, GERALD  MENDOZA

1048        LACAP, JARENZ CHESTER  USI

1049        LACBAYO, MARK WILLES  CRISTOBAL

1050        LACE, ARDEL  GALLENTES               

1051        LACIDA, JEPHUNE  TORAYNO

1052        LACONSAY, ROCHESKA MAE  MANGAOANG

1053        LADERAS, KARLO GABRIEL  GUIAO

1054        LAGAHIT, XYRIEL GLENN  CABILONA

1055        LAGARNIA, PET CAVIEN CESAR  HUYO-A

1056        LAGMAN, JEROME  CANLAS

1057        LAGUARDIA, RAFAEL  MAGALLANES

1058        LAGUNA, EMMANUEL  BONGON

1059        LAGUNA, ERLAN  TEJERO

1060        LAGURA, HIENZ VINCENT  MARIN

1061        LAHINDO, LEANDRO  SALUTAN

1062        LANDICHO, CHRISTIAN LOUIS  VALMONTE

1063        LANDIG, CARL ANDREW  GALLEGO

1064        LANDINGIN, DYANN  MIRADOR

1065        LANGOY, JAYSON  LONZAGA

1066        LAO, ALBERN DAVE  NG

1067        LAO, CATHERINE STEPHANIE  YUSOO

1068        LAO, LIZTER  TAN

1069        LAPIDEZ, FRANCISCO JR  DEFENSOR

1070        LAPINING, JIM MATTHEW  SALVE

1071        LAPLANA, OXIE JAY  TACLAS

1072        LAPUGOT, CLARISSE JHOY  RAMIREZ

1073        LAPUT, CARL BENZ  BARILLO

1074        LAQUI, ERISH MICOH  MARASIGAN

1075        LARGO, LOVELY ANN  GINO

1076        LARIBA, RUVILYN  DEL ROSARIO

1077        LARIEGO, DOMINIQUE  GIMENEZ

1078        LARIOSA, CHRISTIAN  ROLDAN

1079        LARIOSA, VIDGE  ARAGON

1080        LATINAZO, NEIL HARVEY  ZAGALA

1081        LATORRE, JERALD  TANJENTE

1082        LAUDE, ELSON JR  ARENAS

1083        LAURENO, MAVE RICK  LEGARTE

1084        LAURON, JOMIL  CAPAO

1085        LAURON, MENJUDE  CAÑETE

1086        LAVADIA, AL FRANCOISE  POBLETE

1087        LAWAS, ANGELIKA JEAN  BESEOS

1088        LAYNES, ROMA  LADRERA

1089        LAYOSO, APRIL JOHN  GAYAPA

1090        LAYSON, RAYMART  OMPAD

1091        LAZARO, GIAN NEIL RAPHAEL  BORJA

1092        LAZARO, SPHYNX  LAMBINICIO

1093        LEAL, GEOFFREY  MACAPAGAL

1094        LEAL, HERSON MARVIN  MULATO

1095        LEBOSADA, JERSON  LUCERNAS

1096        LEBUMFACIL, LEI JYELLE  ROSAL

1097        LEE, IAN JR  PADERNA

1098        LEGARDO, FRANCIS JONIEL  ORTEGA

1099        LEGASPI, MARK EDSON  OLIVEROS

1100        LEGON, JOHN PAUL  BASAÑES                 

1101        LEJARDE, YUAN CHRISTIAN  LASQUITE

1102        LEMETARES, HAZEL  AQUINO

1103        LEMOS, R-JHUN  GOMEZ

1104        LERIO, REY GUILLER  AMARANTE

1105        LEYESA, KRIZZIA JOYCE  LINATOC

1106        LEYNES, JOHN LEXMAR  FLORES

1107        LEYSICO, RANDEL JOSHUA  SANTIAGO

1108        LIBAQUIN, ZYRALYN  FAMINIALAGAO

1109        LIBRANDO, CEASAR JR  MIRAFUENTES

1110        LIBREA, MARY JANE  GONZALES

1111        LIBRIL, MELLISA  NAVARREZ

1112        LICAS, JAYSON  MASOTES

1113        LICTAWA, CHRESLER DANES  CASILAO

1114        LICUP, CHRISTIAN  DELEON

1115        LIM, ANGELO JAYMARK  ABAD

1116        LIM, NATHANIEL PAOLO  MESINA

1117        LIM, PRECHELLE SHIEKINAH LOU  ESTAÑOL

1118        LIMBAGA, EREINS TED JOHN  ALCONGA

1119        LIMBONA, KHALID  MAGUINDANAO

1120        LIMOSNERO, ELA ZANDRAE  NAVARRO

1121        LIMPIADO, JEREMIAH  AMONCIO

1122        LINA, GIOVANI NEIL  TOLENTINO

1123        LINEZO, FRANCIS NEIL  LUMANOG

1124        LINGATONG, MARK NEIL  DAGUPLO

1125        LINOY, LEONARDO JR  CABILIC

1126        LIPATA, HENDRIX ANGELO  UBALES

1127        LIZAN, KEITH JOREL  LOPEZ

1128        LLANDILAR, JOHN DAVE  CALARA

1129        LLANERA, JAN MICHAEL  FERNANDO

1130        LLEMIT, JELYN LEE  SARNILLO

1131        LLENES, JONBERT  DENOY

1132        LLESIS, JUIE JR  DAVASOL

1133        LLIDO, JOHN PAUL  MACALAM

1134        LLORONO, REYNOLD  CABRERA

1135        LLUSALA, EDMOND  YURAG

1136        LO, JOHN DANIEL  CATABAS

1137        LOBIANO, KIM  FERNANDEZ

1138        LODOVICE, JOHN DHAERYL  PANCHO

1139        LOMA, JEAN PAUL JR  RODULFA

1140        LOMEDA, ANGEL ANN  MANDIGMA

1141        LOMERIO, RAYMOND  CANCINO

1142        LOMILLO, RENEROSE  BARNIZO

1143        LONTOC, RACHELE  LALAGUNA

1144        LOPEZ, JED ALEXIS  GUINHAWA

1145        LOPEZ, KRISTINE JOY  AREVALO

1146        LOPEZ, VINCE JERONN  GOROSPE

1147        LOPEZ, ZAMZON JO  SANSANO

1148        LORCA, JAN CARL  MALAPITAN

1149        LOREJO, JEASMIN  QUIMADA

1150        LORENZO, KENNETH  SALISE                   

1151        LORZANO, AMADO JR.  ANDAYA

1152        LOZADA, LAWRENCE JOSHUA  MACUGAY

1153        LU, CARLO  CASTILLANO

1154        LUBBUI, GLEASON JOSHUA  URANI

1155        LUBGUBAN, JHON HENRY  LONGAKIT

1156        LUCERIANO, CRISALYN

1157        LUCERO, CLYDE  ARIETA

1158        LUCERO, JV CARLO  PAGUIRIGAN

1159        LUCHAVEZ, JOSHUA RAYMUND  CARRANZA

1160        LUCIN, DAVID ZACHARY  CAÑETE

1161        LUCMAN, GUIMBA JR.  IMAM

1162        LUDAS, RAYMUND  MONTALBO

1163        LUIB, BOB FRANCIS  SERDONCILLO

1164        LUISTRO, GIAN CARLO  DE LEON

1165        LUMAOANG, WALTER BRYAN  LASCOTA

1166        LUMAPAS, MARC  VILLANUEVA

1167        LUMBO, MARECHO  DE LEON

1168        LUMBRES JUNIOR, BERNARDINO  GUTIERREZ

1169        LUSAY, JASPER ROY  LUBATON

1170        LUSING, NEIL JASPER  BARETE

1171        LUSUNG, ERICA MAE  BALUYUT

1172        MABAG, CARLO  GUTIERREZ

1173        MABASA, ROSELYER  GALLIA

1174        MABUNGA, REYMART  AALA

1175        MACABUS, RAYMON  JAGUINES

1176        MACAHILIG, EDISON  LACHICA

1177        MACAHIS, KRISELLE  CANONIGO

1178        MACALINAO, EUGENE  CARAAN

1179        MACALINO, ANDREA  ABISTADO

1180        MACALINO, MC ANTHONY  DELA CRUZ

1181        MACAM, RAPHAEL KRISTIANN  ARGUELLES

1182        MACAN, CLARK RAFFERTY  MALALIS

1183        MACAN, JIERMAR  HAYAHAY

1184        MACANTAN, JEROME  PANALIGAN

1185        MACAPOBRE, RAPH JAYSON  RESUS

1186        MACARAIG, HAMILTON  LIWAG

1187        MACARAIG, HARVEY LEO  DELOS REYES

1188        MACARAIG, JOHN ANDREW  PEREZ

1189        MACARANAS, DENNIS  TANTAY

1190        MACASIO, DIANA  SUGUI

1191        MACAWILI, DWIGHT ADRIAN  MOLE

1192        MACAWILI, ROMMEL  BARBA

1193        MACION, JOHN-LLOYD

1194        MACUHA, MARY ANN  ADAME

1195        MADALURA, JEFFREY  MONTEMAYOR

1196        MADRIAGA, VOLTAIRE ROYCE  ROSARIO

1197        MADRID, AILA  MADRIGAL

1198        MAGALLANO, DAVINCI  GARCIA

1199        MAGALONG, JOHN VINCENT  COMPLETO

1200        MAGANA, AUGUSTUS ANTHONY  PATRICIO                

1201        MAGAT, RONALYN  MAYE

1202        MAGBANUA, NEVARIS  BARTOLOME

1203        MAGBANUA, SHEIK REINMARK

1204        MAGBUJOS, JONATHAN  OLANDAY

1205        MAGDADARO, KAREN LOUISE  AMIHAN

1206        MAGNAYE, JEAN KARLA  ISIDRO

1207        MAGNAYE, JOHN DEXTER  MAGNAYE

1208        MAGNAYE, JOSHUA  CASTILLO

1209        MAGNAYE, NICOLE  GARCIA

1210        MAGNO, ALLAN MIGUEL  JENSEN

1211        MAGNO, JAN LHENEL  ALBEZA

1212        MAGNO, YOVEL MARI  LOREZO

1213        MAGPANTAY, JUDE FAUPER MAR  LIMBO

1214        MAGPILE, KARL ERIS  PADILLA

1215        MAGPILI, JEROME  CLEOFE

1216        MAGSARILI, ROBERTO MIGUEL  FOJAS

1217        MAGSINO, EMMANUEL  PANIZALES

1218        MAGSIPOC, CHRISTIAN  DINGLASAN

1219        MAGTIBAY, JEROME  DE MESA

1220        MAHINAY, NIÑO  VILLAROSA

1221        MAHMOD, HOMAID  BOTAWAN

1222        MAHUSAY, GIOVANNI  CAÑADORA

1223        MAKMOD, SHAILANI  DALIDIG

1224        MALABANAN, JESTER  LARINO

1225        MALACHICO, CARYLE BLANCHE  DONOR

1226        MALANA, ANTHONY FERNANDO  PEÑAFLOR

1227        MALAZZAB, EFPHRAIM  SUMER

1228        MALINAO, MERV KEAN  PONTILAR

1229        MALLARI, MARY JOYCE  MONTEMAYOR

1230        MALLORCA, BON ERVIN  BERUEDA

1231        MALOLOT, JOVIMAR  DELA CRUZ

1232        MALUYA, WALLY  SUNICO

1233        MAMARIL, CARL JOMER  GARCIA

1234        MAMILIC, RAYMOND  CARRIEDO

1235        MANAGUELOD, JOHNREY  GREGORIO

1236        MANALO, EDUARDO JR  GINEZ

1237        MANALO, GHIELYN  PAGCALIWAGAN

1238        MANALO, KYLA YZABELLE  VASQUEZ

1239        MANALO, LIANA KURSTEN  DE LOS REYES

1240        MANANQUIL, PAUL DAVIS  SITJAR

1241        MANASAN, JONAS LEIN  TOLENTINO

1242        MANGANDI, RYAN  VILA

1243        MANGAO, LARA  SUMANDE

1244        MANGI, RHOD MARCK ANDREW  MORALES

1245        MANGONON, KYLE ANDREW  MARAMAG

1246        MANGUBAT, JOHN MIGUEL  ARINGO

1247        MANGUBAT, STEVEN CLAUDE  DIMAANO

1248        MANGUERRA, CHARLENE  SOLAMILLO

1249        MANGUERRA, JAMES LARZ  VILLALOBOS

1250        MANGUMPIT, TRISHA  ALAPAG                  

1251        MANLANG, MAIDYLOU  GUANZON

1252        MANLUSOC, DENMARK  JOAQUIN

1253        MANSILUNGAN, RIZZA LEI  SOLAYAO

1254        MANTAC, CARL JOHN  BA-AL

1255        MANTILLA, JOHN PAUL  AMOLATO

1256        MANUEL, JAY-R  NAVARRO

1257        MANUEL, OPERAFLOR JR  CORTEZ

1258        MANZON, DALE IVAN  STO. DOMINGO

1259        MAOMAY, JOHN ELIEZER ALLAINE  ROMAN

1260        MAPALO, CARL CHAUNCY  DELIZO

1261        MAQUILING, DEO DAISSON  MANATAD

1262        MARA, KEITH JHONA LHIZ  SALAZAR

1263        MARANAN, JULIUS MATTHEW  CONCEPCION

1264        MARANAN, MARK JAYSON  MARASIGAN

1265        MARASIGAN, ELJAY  VINLUAN

1266        MARASIGAN, VERONICA  REGINIO

1267        MARASIGAN, VICENTA LATRICE  CALANGI

1268        MARASIGAN, WINSTON  PARCE

1269        MARAYAG, SHAWN MICHAEL  TAN

1270        MARBAN, AMUETO  PABELLAN

1271        MARBELLA, ANGEL ACE  CORALDE

1272        MARCAIDA, BENJO  RUECO

1273        MARCEDONIO, RONN ALLAIN  CAAMIC

1274        MARCELO, ERVEL MARCO  CORONADO

1275        MARCO, JAPHETH  QUIÑOSA

1276        MARCOS, JAN IDELLE LEANN  VILLANUEVA

1277        MARFIL, KURT DANNIEL  MANZANO

1278        MARIANO, ANGELO  BANZON

1279        MARIGSA, JUSTIN ETHAN  EMPISO

1280        MARIMON, JAYLORD  RAGUILAB

1281        MARINDUQUE, JOSHUA  BALVEZ

1282        MARINO, JUDE WINCEL  PORNASDORO

1283        MARISCAL, RONNIE  ROLL

1284        MARQUEZ, DENIELL JOYCE  MISTAL

1285        MARQUEZ, JOSE PAOLO  DIMALIBOT

1286        MARQUITA, EDWIN II  TABILON

1287        MARRA, GESA MAY  OCAY

1288        MARTE, CZAR IAN  NOROÑA

1289        MARTEL, JONALYN  RICAÑA

1290        MARTIN, JOHN DARWIN PAUL  FAJARITO

1291        MARTINEZ, JOHN RANDOLF  ROGACION

1292        MARTINEZ, JUSTIN  MAGTAGNOB

1293        MARTINEZ, NEIL  GARGANTA

1294        MARTIREZ, CHRISTIAN PAULO  SALES

1295        MARZAN, MELANIE  BAYOTAS

1296        MASAGNAY, JASPER  TAN

1297        MASILUNGAN, DEANZEL  CARDINAL

1298        MASTELIRO, MARVIN  DIAZ

1299        MATAAC, JUSTINE  MOLATO

1300        MATADOS, MARK JESON  MEDELLADA               

1301        MATAWA, RENANTE  BAGUIO

1302        MATEO, ALDIN FRITZ  TAMDANG

1303        MATIAS, FERDINAND JACOB  MACABEO

1304        MATIGA, DANIEL  GUADEZ

1305        MAULION, PAMELA MARIE  ACHICO

1306        MAURICIO, FREGION  MARTIN

1307        MAYO, LEA  MAGPUSAO

1308        MAYOR, JEROME MATTHEW  MATIBAG

1309        MAÑACAP, LEMUEL  CHAVEZ

1310        MAÑACAP, RICHIE  CHAVEZ

1311        MEDINA, CEDRIC ISAIAH  ALESNA

1312        MEDRANO, JAMES MHELMAR  CILLO

1313        MEDRANO, SEAN GYEN  SULIT

1314        MELGAREJO, LANCE AMIEL  VILLANUEVA

1315        MELIO, JOMARIE  ABELA

1316        MEMBREBE, JUDE POCHOLO  PANGANIBAN

1317        MENDEZ, IVAN  BERNAL

1318        MENDIOLA, ADRIAN  QUIJANO

1319        MENDOZA, AMIEL REY  HERNANDEZ

1320        MENDOZA, CARL JUSTINE  ULAN

1321        MENDOZA, CHARLE ALLEN  ENRIQUEZ

1322        MENDOZA, FRANCIS DAME  GOMEZ

1323        MENDOZA, JADE KATHLEEN  CATILO

1324        MENDOZA, JEFFREY  SONGCUYA

1325        MENDOZA, JESSA  ILAGAN

1326        MENDOZA, JUSTINE MARLOU  DIMAANO

1327        MENDOZA, KATHLEEN  CATAPANG

1328        MENDOZA, KIM DANIEL  BAÑGA

1329        MENDOZA, MARVIN  FLORO

1330        MENDOZA, NIÑA  CIMAFRANCA

1331        MENDOZA, RICHEL  CATAAG

1332        MENESES, DAVID CHRISTIAN  MANGUIAT

1333        MENGUIS, RALPH VINCENT  BETCO

1334        MERCADER, KENN  HAYAHAY

1335        MERCADO, AARON JIMUEL  CRUZ

1336        MERCADO, DARRYL JUDE  PAMPLONA

1337        MERCADO, EDRIAN  MAGADIA

1338        MERCADO, JOHN MICHAEL  ACEJO

1339        MERCADO, LOWELL  TOMONTON

1340        MERCADO, RODOLFO III  CARAGAY

1341        MERCADO, ROSS JON  PAULO

1342        MERJILLA, KIM EDRIAN  BUENSALIDA

1343        METRAN, ARWEN  NARRIDO

1344        MIATAPAL, CEDRIC JAMES  NABARTE

1345        MIEL, ANTON ANDRE  MABANGUE

1346        MIGUEL, JOHANNE GABRIEL  PACION

1347        MIGUEL, LYKA JANE  CABRERA

1348        MIGUEL, RALPH JANVI  LAPITAN

1349        MIJARES, JIEL  COS

1350        MILANA, JASMIN  PASCUAL                 

1351        MILLANO, RENZO LOUIE  LORENZO

1352        MINA, JOSTER  MACALALAD

1353        MINAYA, CHRIS JHAN  TOLENTINO

1354        MINGO, JOHN MICHAEL  DECOLONGON

1355        MINIMO, JAMES ALBERT  LUNA

1356        MIRANDILLA, CHRISTIAN  MILLARES

1357        MITRA, EDWARD JUSTINE  ALDAMAR

1358        MITRA, MELIZZA ANNE  BASE

1359        MOJICA, MARK JAYSON  BIHASA

1360        MOLATE, RHEA KRISTY  RELUYA

1361        MOLETA, NICHOL JOHN  CULANAG

1362        MOLINA, ERIC DANIEL  CADAG

1363        MOMPAR, PHILIP DENVER  CATAYTAY

1364        MONARES, HAZEL  BOOC

1365        MONDEJAR, DIANNE CHRYSIA  POSADAS

1366        MONDOY, AMADOR JR  PEDIDA

1367        MONGALINI, GIL MARK  WANGIWANG

1368        MONJE, DARYL LELANO  ORCINO

1369        MONTALBAN, MARC RAYMUND  BUTAY

1370        MONTALBO, JAMES RYAN  TORION

1371        MONTALES, JHONNEL  DIMAANO

1372        MONTAÑO, TROY BENEDICT  BENJAMIN

1373        MONTEBON, VINCENT RHEY  DEFENSOR

1374        MONTECALVO, AMIEL  ARTAJO

1375        MONTEMAYOR, GABRIEL  PUNZALAN

1376        MONTERDE, CELSO JR  COMINADOR

1377        MONTES, ROTCHEN  LAYDA

1378        MONTIEL, HERZEN  SEBOC

1379        MORAL, ALLAN JOSEPH  PABLO

1380        MORALES, GEFFREY  HIDALGO

1381        MORALES, JOHN BETHOVEEN  TABAMO

1382        MORALES, JONAS  DIMACUHA

1383        MORALLAS, DIOMAR  LAMPITAO

1384        MORAN, JOAQUIN IGNACIO  REYES

1385        MORANO, RENATO II  RANIN

1386        MORENO, JEIA  BARAOBADAO

1387        MOREÑO, BRYAN ALLEN  GALAS

1388        MORILLO, RUEL  LORAÑA

1389        MOROHOMBSAR, SITTIE UMAIRA  RINGUIT

1390        MOZO, JUDGE  ADONAIS

1391        MOZO, ROBERT KENRIC  REINTON

1392        MULLANEDA, JERPHOENIX  PAYAC

1393        MUNGCAL, MOSEN  DIZON

1394        MURALLON, VINCENT  LOPEZ

1395        MURAO, O'NIEL  DEL CAMPO

1396        MURIA, ROMIEL  AQUINO

1397        MUSA, AHMAD RASHIDEE  JULKIPLI

1398        MUTUC, LUTHGARDO  PETIL

1399        MUYON, DAVID  ROTANO

1400        MUÑEZA, RALPH JOSHUA  MULLEJON                

1401        MUÑOZ, KEYRK DINAR  DEL ROSARIO

1402        NABLE, MARVIN  BELOTINDOS

1403        NACARIO, JERICHO LANCE  GUMAPAC

1404        NADELA, JAN JAYCOR  TAN

1405        NAFURAN, EDRALYN JR.  ESCOBAR

1406        NALDOZA, JESSA  LAPUZ

1407        NAMBATAC, LISTER  MATURAN

1408        NAPALIATON, CYMHER  ALBOLOTE

1409        NAPOLES, PETERSON ELY

1410        NAPURA, RIZALDY  GARANCHO

1411        NARAL, MARK GABRIEL  SISCAR

1412        NARVASA, BERNIE  ANIANA

1413        NATINGA, ENRIQUE JR  ESBRA

1414        NATIVIDAD, VINCENT JOHN  LACABA

1415        NAVARES, ELTHON JAY  DAYONDON

1416        NAVARRO, HARVEY JOHN  GULFAN

1417        NAVECES, JAMES  OLJOL

1418        NECESITO, JAN CHRISTIAN  RATIVO

1419        NECIO, JOHN LAWRENCE  MORESCA

1420        NEPA, LEVY  TERNAL

1421        NEPOMUCENO, MHELVIN  FABREO

1422        NERPIO, GEOVANNI  BAN-O

1423        NG, JAMIE ANNE  TANG

1424        NICOLAS, GLENARD STEFHANIE  SANTIAGO

1425        NIMER, JAYSON  PARROCHA

1426        NISHIMURA, MASAHARU  JANAPON

1427        NOBISIO, RIENHARD JAY  FIEDACAN

1428        NOBLEZA, EDLE QUEEN  BESAS

1429        NOBLEZA, PAOLO  BALIGAT

1430        NOCALAN, JOHN CHRISTIAN  CASERA

1431        NOCHE, MARVIN  RAZON

1432        NOCHE, NEIL JEROME  MACALINDONG

1433        NOCHE, VERONICA  APEGO

1434        NOCUM, KIN ANTHONY  SOLIVEN

1435        NODERA, FRANCIS CARLO  MARANAN

1436        NOGOY, ADRIAN  EVANGELISTA

1437        NOLASCO, JERICHO DANIEL  CRUZ

1438        NONES, MARK-LORIE  DUCULAN

1439        NOORA, JAMES  ETOL

1440        NORIOSTE, ANGEL  AVANCEÑA

1441        NOSA, JERALD  MENDEJA

1442        NUQUI, LANCE TARTAGNAN  GALICIA

1443        NUÑEZ, ARRON JASON  AZCONA

1444        NUÑEZ, JEFFREY  DELA ROSA

1445        OBA, AARON PAUL  MENDOZA

1446        OBALDO, ANGELICA  CARACAS

1447        OBIAL, RODEL ERICSON

1448        OBIENA, JOHN EDWARD  QUILANG

1449        OBRADOR, RONALD  MARQUEZ

1450        OCABA, IRIS CLARK  THELMO                  

1451        OCAMPO, BELINDA  DE LEON

1452        OCAMPO, DON MIGUEL  EUGENIO

1453        OCAMPO, LANCE  WEE

1454        OCAMPO, MC. KEVIN  CEPILLO

1455        OCASO, SIEVON  DECAFE

1456        OCHOA, PRINCE EDWARD  ALO

1457        OCHOA, ROGER PAUL  VIYAR

1458        OLA, NICKO PAULO  VASQUEZ

1459        OLDAN, JED DANIEL  MEDINA

1460        OLEGARIO, JUAN PAOLO  ARTAJO

1461        OLEGARIO, RODEL  LAMBINICIO

1462        OLICIA, CURT GABRIEL  MAGPOC

1463        OLIS, RUSTY  MOTOL

1464        OLIVEROS, JARYL VAN  ISRAEL

1465        OLOG, LIZETTE  DUCAY

1466        OLPINDO, JAYMEE LYNN  DAMIAN

1467        OLSEM, JORDAN  ATIWAG

1468        OMAÑA, MIKKO  CAMSON

1469        OMBAJIN, AIRAH FABIONIE  MARANAN

1470        OMBI-ON, DENZEL AL SIMON  SOLIS

1471        OMISOL, FRANCIS JAKE  NABUA

1472        OMOLIDA, CHRISTIAN JAMES  CORPUZ

1473        ONEZA, NIÑO LYN  RUBIO

1474        ONG, JHEO  CERILLO

1475        ONGANON, MARIA BIANCA ANDREA  ALCANTARA

1476        ONING, KENN CARLO  DE LEON

1477        ONIOT, RAY MART  TEMPLADO

1478        OPELENIA, ALJOHN  MACANAN

1479        OPIAL, CARL LOUISE  BULLOS

1480        ORALE, PATRICK LOUIE  DELA VEGA

1481        ORBINO, MEYNARD  GARCIA

1482        OREBE, RICO  VILLAREAL

1483        ORIA, CHRISTIAN JOHN  BALLON

1484        ORILLA, RICKY  DISTAJO

1485        ORLINA, EDCEL  REYES

1486        ORO, ROY CHRISTIAN  PASCO

1487        ORODIO, ERICH CHEYENNE  VICENTE

1488        ORPIADA, JOEL  SALVILLA

1489        ORTEGA, KEN  ESTOY

1490        ORTEGA, LORENZO ADRIAN  RODILLAS

1491        ORTEGA, RIC IVAN  FERRER

1492        ORTEGA, SAM GABRIEL  IBARRETA

1493        ORTIZ, ALLYSA MARIEL  JARIEL

1494        OSWA, MARK JAMES  ARANAS

1495        OZARRAGA, DRIXLER HAROLD  PADILLA

1496        OÑOT, JAMES CHRISTIAN  MAGBANUA

1497        PABLO, MARK BILL  GENIDO

1498        PABLO, ROMARC ANDERSON  ASUNCION

1499        PABULARCON, GLENFORD RENE  DIZON

1500        PABUSTAN, JOSE ADRIAN  AGUILAS                 

1501        PACAÑA, MARK CHRISTIAN  SIBAL

1502        PACBA, ARVYJI  MANANSALA

1503        PACETE, GENREV  YABUT

1504        PACILAN, JONAS  ARNAIZ

1505        PACIONES, MITZI  IRAL

1506        PACLIBAR, MICHAEL  FERNANDEZ

1507        PACQUIAO, ALJON  RABOR

1508        PADAYHAG, SETH AARON  MAJAN

1509        PADERNAL, JUSTIN KHERT  MATUDIO

1510        PADEROG, ROLANDO JR  LOBOS

1511        PADICA, JONALYN  BESINAN

1512        PADILLA, JELO MARK  SION

1513        PADILLO, JIGS RAINIER  REYES

1514        PADILLO, RICA VICTORIA  LAPUZ

1515        PADINIT, MARK ROLDAN  ABARRIENTOS

1516        PADIT, LOUIE JAY  TAN

1517        PADLA, BENJAMIN III  FRANCISCO

1518        PADUA, DEXTER  PEDRO

1519        PADUA, RECY JOY  ALLUVIDA

1520        PAGAL, REDEN  PARANGAN

1521        PAGASPAS, CLINTON  AHFUAN

1522        PAGCU, KARL CHRISTIAN  ADRIANO

1523        PAGDATO, JESSA  LAGUMBAY

1524        PAGLINAWAN, JEFREL LLOYD  PILLO

1525        PAHULAYAN, RENLY  DEJAÑO

1526        PAIG, MIKE  AGOSTO

1527        PAINAGAN, MICHAEL LOU  GALLETO

1528        PAJAL, RAQUEL JAY  AMAHOY

1529        PAJE, CHRISTIAN  RAMORES

1530        PAJE, RODESON  GLINOGA

1531        PALACIO, RONALD  COLARINA

1532        PALASI, ROSEMARIE  LIBORIO

1533        PALAY, CHRISTIAN JAKE  PADUGA

1534        PALCAT, ARA JANE  DIZON

1535        PALERIT, RALPH JOHN  TAGHAP

1536        PALO, KYLE DOMINIQUE  CASTRO

1537        PALOMAR, JEAN MARC  DE LA PEÑA

1538        PALOMARES, VINCENT  QUINDOZA

1539        PALON, DARWIN  DELIN

1540        PAMADA, SPENCER  BABANTA

1541        PAMAOS, SHIELA  BAGONA

1542        PAMINTUAN, RUSSEL ALLESON  MACARAEG

1543        PAMISARAN, KENNETH JAMES  BALINAS

1544        PAMORADA, NIKKO JOHN  FERNANDEZ

1545        PANALIGAN, LISLYN  PEREZ

1546        PANASE, KENNETH  CAPISTRANO

1547        PANCHO, JEROME  KADUSALE

1548        PANDAN, MARIANE JOY  IBAY

1549        PANDOG, SORAINA  ABOBACAR

1550        PANES, MARK RYAN  DIALA                   

1551        PANGANIBAN, JOHN LIMUEL  SUAZO

1552        PANGAYAO, CHARMAINE  PAGUIO

1553        PANGILINAN, CARLITO  ABARCA

1554        PANGILINAN, JEREMY ANDRE  DIOMAMPO

1555        PANOPIO, MARK JOSEPH  EREVE

1556        PANOPIO, RONA ALLYSON  CHAVEZ

1557        PANSACALA, NIKOLAI AZRIEL  MADRID

1558        PANTE, RODELYN  OCAMPO

1559        PAR, MARK JAN ARBIN  ALDOVINO

1560        PARAFINA, MARK JOVER  MAGPUSAO

1561        PARAN, MERRY ANN  ENDINO

1562        PARAS, CHRIS  MANALO

1563        PARAWAN, ANGEL JOYCE  RODEO

1564        PARAZO, JERRALD  NORA

1565        PARCE, JOHN EDMUND  LUZON

1566        PAREDES, SEAN LIMUEL  VILLAMON

1567        PARINAS, ROLDAN  VIDALLO

1568        PARING, IVAN JEUZ  NORIEGA

1569        PAROLE, APOLINARIO  DUDAS

1570        PARSOMALA, JOEDELL REY  BECHER

1571        PASA, CHRYSSAR RAY  BULFA

1572        PASAJE, JAYLORD  JUMAO-AS

1573        PASANA, MARIO ZANE  CERNA

1574        PASCUAL, JOSHUA NEIL  FERNANDO

1575        PASCUAL, KENNETH JAMES  NATIVIDAD

1576        PASCUAL, MARIECRIS  TABERNERO

1577        PASCUAL, RALPH RENIEL  CASTULO

1578        PASIA, RALF NOEL  PEREZ

1579        PASTORIN, RICH IVAN  PETETE

1580        PATAJO, WILLY  AGASANG

1581        PATEÑO, JOHN MARK  GRATE

1582        PATIÑO, JOSHUA  ESPOSO

1583        PATOS, MILES JEF  ALEGADA

1584        PATRICIO, DIEGO MIGUEL  ZUÑO

1585        PATRON, WILYNE  TINDAC

1586        PAUAL, JOHN EDWARD  LIQUIGAN

1587        PAULITO, BJ ZARAH  RODOROSIO

1588        PAYUMO, GENE JR  CABALBAG

1589        PEDREGOSA, JEREMY ANTON FREDERIC  CALOSING

1590        PEFIANCO, MIGUEL SEBASTIENE  MONTAÑO

1591        PEJANTE, RAYMOND  BARING

1592        PEL, IAN PAUL  SAN FELIPE

1593        PELAEZ, DONAH IVYLYN  TUMARONG

1594        PELIOTAS, ANABEL  HUELVA

1595        PENASO, JENO  CABATINGAN

1596        PENEQUITO, JAMES KYLE  TIZO

1597        PENTINIO, APRIL ANN  AUSTRIA

1598        PEPITO, TYRON  EMBAYARTE

1599        PERAMO, JOSHUA  LANGIT

1600        PEREZ, BRYAN KEVIN  MARANAN                  

1601        PEREZ, JESS  SANCHEZ

1602        PEREZ, JOEY  CALVO

1603        PEREZ, JOHN HARIEN  REÑA

1604        PEREZ, JOHN KENNEDY  ALCAZAR

1605        PEREZ, JOSEPH  DELOS REYES

1606        PEREZ, MARIEL  RABIA

1607        PEREZ, PATRICK  PEREZ

1608        PEREZ, ROMEO JR  GILE

1609        PERIA, LAURENCE  QUIRIT

1610        PERICO, YANCY  CUNANAN

1611        PERTIZ, MARVIN  BELMONTE

1612        PESIGAN, BRYAN MICHAEL

1613        PESIGAN, RAIZEL  CAROLINO

1614        PETATE, KIM LOUIE  PLATON

1615        PETRAS, MARVIN  ROMAGUERA

1616        PEÑAFLORIDA, MARK NIKKO  OBRADOR

1617        PEÑALOSA, RAM DARCY  MARTINEZ

1618        PEÑERO, JESSA MAE  CORREO

1619        PIA, RALPHSAN  MANDUSIH

1620        PINEDA, SAMUEL  DAVID

1621        PINGUL, DARIEL  MATEO

1622        PINTANG, KENNETH  SANTIAGO

1623        PINUELA, JAZPER MARTEN  GOLEZ

1624        PIÑEDA, YVONNIE  QUIZOL

1625        PIÑGA, DEN JOSHUA  MADRID

1626        PLACIDES, BEAU  GONATO

1627        PLANDEZ, JASPHER DAVE  LOPEZ

1628        PLAZA, CHAD CYRIL  CASTAÑARES

1629        PLUMA, LELIBETH  CERBITO

1630        POCUA, ADELENE ANN  TORRENTE

1631        POJA, CLYDE JESSELER  SASE

1632        POLICARPIO, EDRIELLE ANN  MILLAN

1633        POLICHER, AARON  TUGA-ON

1634        POLON, JOHN JAY  DAYAG

1635        PORNETE, RONEL JAY  CATABAY

1636        PORTES, KIM  ENCALLADO

1637        PORTUGUEZ, MYKA  MANALO

1638        POSECION, RYAN CHRISTOPHER  AVENDAÑO

1639        PRADES, TOMAS III  GONZALES

1640        PRADO, MON PATRICK  MACAS

1641        PRADO, ROWINO  CAPAPAS

1642        PRAJES, ALFRED  VILLARIN

1643        PRIMACIO, ALVIN  GEQUILLO

1644        PRINCENA, RUSSELL  MANGARING

1645        PRIOR, LAIHSIE SHELLEY  HEOLIN

1646        PUCTI, MARC GIEFERDZON  PANCIL

1647        PUGAO, HEZRON SODELBERG  SIMANGON

1648        PULIDO, JAY-AR  PAGADUAN

1649        PULLICAR, JONATHAN  VILLASECA

1650        PUMARIS, JOSHUA  GACIAS                  

1651        PUNONG BAYAN, MARIA LYCA  REYES

1652        PUNZALAN, MARIA ISABEL  TAÑALA

1653        PUSO, JASMINE MERYLLE  ABALOS

1654        QUEBIDO, JOSHUA  BIARINO

1655        QUERIJERO, ROMAR  BALURAN

1656        QUEROBIN, RYAN  TANEO

1657        QUEYQUEP, ARNELITO JOHN  PIMENTEL

1658        QUIAMBAO, ALYSSA CARIZ  SAMSON

1659        QUIAMBAO, CHARLES DEAN  ENRIQUEZ

1660        QUIJANO, HANS CULLEN  GALAPON

1661        QUILANG, PAULYN NICOLE  DUMAEL

1662        QUILAO, CHRYSTIAN VINER  DALISAY

1663        QUILENDERINO, ADRIAN  MAPANAO

1664        QUIMPANO, QUINO  CALUCIN

1665        QUINDOZA, ANGELOU DAVE  VALENCIA

1666        QUINTO, ANDREI JHON  RAMOS

1667        QUINTO, JERALD  CRUZ

1668        QUINTO, JOHN JR  CASTRO

1669        QUINTOS, PIOLO RENZO  ALEMANIA

1670        QUIROB, HENRY MCCOY  VEGA

1671        RABANES, IAN MAR  EDOLOVERIO

1672        RABINO, JAYSON  CABATINGAN

1673        RACAZA, ALFRITZ  TANGUB

1674        RACAZA, LYVENREY

1675        RADAZA, ACE  TAKIANG

1676        RADIA, REZVANI  MAUNGA

1677        RAFER, LHARRY NICHOLO  VALBAREZ

1678        RAFOLS, JOSHUA  ARELLA

1679        RAFOLS, RIJEE JOYCE  VIÑA

1680        RAGRAGIO, RENEE ALTHEA  DE GUZMAN

1681        RAMIREZ, JOSHUA  PALCON

1682        RAMIREZ, LOURELL MARK  GAMULO

1683        RAMIREZ, SHERLYN  ARISCON

1684        RAMONIDA, MARK E.J.  RICABLANCA

1685        RAMOS, BRENDAN CHRISTOPHER

1686        RAMOS, CYRUS DARWIN  AGUIRRE

1687        RAMOS, EMILYN JOY  CORPUZ

1688        RAMOS, ERICKSON  DELMONTE

1689        RAMOS, EVETTE KIMBERLYN  BOBADILLA

1690        RAMOS, GEORGE MICHAEL  ABDON

1691        RAMOS, JOSHUA MIKAEL  LIM

1692        RAMOS, MICHAEL  REYES

1693        RAMOS, RANDAIL ERSHI  CENIZAL

1694        RAPIZA, JAHNZON BRYAN  FORTUNA

1695        RAQUEM, REXEL BRIX  VILLANUEVA

1696        RASE, CHRISTIAN  TAGALOG

1697        RAZONABLE, JOHN REY  PESCADOR

1698        REBLINGCA, JAY  LUMINGKIT

1699        REBUTADA, RICAH ELLA  CATURZA

1700        RECAÑA, JUVERT  CUSADIO                 

1701        RECHA, KATE DHANIELE  ANTONIO

1702        RECIO, RENZ ROMEO  QUIZON

1703        RECIO, YOBHEL FIDEL  HERNANDEZ

1704        RECLA, HOWARD  VILLEGAS

1705        RED, AARON  PINEDA

1706        REDOBLE, ANACLETO  SARAUM

1707        REFUERZO, JOSEPH  FRANCISCO

1708        REGALADO, RAM JUN  SIMBAJON

1709        REGALADO, SIMON REGS  MIRAMON

1710        REGINALDO, JOHN MARK  MAGSINO

1711        RELACION, SEDRICK JAMES  BIÑAS

1712        RELEGAÑO, RAYMOND  ESCOL

1713        REMONTE, RALPH MATTHEW  ABRIS

1714        REMPILLO, ROWILL CHRISTIAN  RODRIGUEZ

1715        RENDORA, JESREL  ENGCO

1716        RENGEL, JESSE GALE  GONZALES

1717        REODIQUE, JORIZ BRYAN  ESPIRITU

1718        RETIZA, PATRICK PAUL  CONCILIADO

1719        RETUERMA, JAYVEE  CABRERA

1720        REVILLO, RAMEL  LABOGA

1721        REY, LYNES CHRISTEN  CAYANAN

1722        REYES, BRIAN JOSE  GARCIA

1723        REYES, ISHMAEL EDWARD JOHN  UMITEN

1724        REYES, KATE HELBERT  CAÑA

1725        REYES, MIQUEL EDGAR  ABA

1726        RICAMARA, GIAN CLINT  PEÑARROYO

1727        RICO, JOSHUA KARL  DELA GLORIA

1728        RILLO, CHRISTINE MARIE  AGUILAR

1729        RIOVEROS, JOHN POLL  RECIO

1730        RIVERA, ANNA CRUSHELLE  CANDAVA

1731        RIVERA, CHRISTOPHER JOHN  OBEÑA

1732        RIVERA, JUAN MIGUEL  SINCHONGCO

1733        ROBLES, G JHAY  MASILANG

1734        ROBLES, JOHN EDRIS  DE GUZMAN

1735        ROBLES, LORENZO NATHANAEL  AGAPITO

1736        ROCA, RYAN JAY  IGNACIO

1737        RODANILLA, GENEL  MANIO

1738        RODELAS, JEFF MICHAEL  BUELA

1739        RODRIGUEZ, AISLINN KYLE  GIRON

1740        RODRIGUEZ, ALVIN JARED  SY

1741        RODRIGUEZ, JEANO  PULUTAN

1742        RODRIGUEZ, SHERWIN-RAIDEN JR  LEBANTINO

1743        ROGEL, ALLEEN MARC CARL  AVILA

1744        ROJAS, JAY  BASAS

1745        ROLDAN, JAN NICOLAS  PAULINO

1746        RONDINA, FRED AUGUSTINE  PANIZALES

1747        RONQUIZ, CHRISTINE  BUERA

1748        ROQUETE, ANDRE JOSHUA  ORIBE

1749        ROSAL, MICHAEL ANGELO  BALLESTEROS

1750        ROSALEJOS, DWIGHT DUKE  POLINAR                 

1751        ROSALES, AISEL MARIE  MACATANGAY

1752        ROSALES, DARYL CHRISTIAN  DE CHAVEZ

1753        ROSALES, JOEY  ROSALES

1754        ROSALES, KATHLEEN  GARCIA

1755        ROSALES, ROLANDO JR  DELOS ANGELES

1756        ROSALES, SEAN REI  PORILLO

1757        ROSARIO, JOE VINCENT  MENDOZA

1758        ROSARIO, JORGE  TUBO

1759        ROSAS, SHERWIN NICO  HERNANDEZ

1760        ROSERO, RYMIE ANNE  APORTO

1761        ROSERO, WILSON  ALVIAR

1762        ROXAS, ADRIAN PATRICK  RODRIGUEZ

1763        ROXAS, ARCE  DELA CRUZ

1764        ROXAS, CHRISTIAN LESTER  BANAG

1765        ROXAS, RIA ANTOINETTE  ACUEZA

1766        ROXAS, TOR ERIK  GONZALES

1767        ROYO, JOHN KEVIN  MALASAGA

1768        ROYO, ROMMEL RYAN  MACASPAC

1769        RUBI, JUDE MICHAEL  ALCANTARA

1770        RUBIN, LANZ LOWELL  BAYUGO

1771        RUBIO, LANZ LEINARD  DIAZON

1772        RUBION, CHRISTIAN ANDREI  GOMEZ

1773        RUDIS, JUNE MAR

1774        RUFINO, ANGELO MIGUEL  DELA CRUZ

1775        RUIZ, LORENZ GABRIEL  VILLANUEVA

1776        RUTAGENES, LAURENS  MAGNO

1777        RUTOR, JOHN LESTER  DEMATE

1778        RUZ, RENZ EJY  VALENCIA

1779        SAAVEDRA, JOHN DAVID  CINCO

1780        SABADDIN, AL-KAIZEM  MANUEL

1781        SABADO, IANAH LOUISE  NAVARRO

1782        SABADO, JOHN ARNOLD  OLIVAR

1783        SABADO, SELWYN LEONARD  RIVERA

1784        SABANG, MARY WRESTLY  MARCILLANA

1785        SABIO, JUSTYN DEANDRE  ABARRIENTOS

1786        SABLAN, CHRISTIAN ROMAR  YUTUC

1787        SACAY, JESTONIE  MAJADAS

1788        SADIA, NIEL KATIPUNAN II  LERIA

1789        SAEZ, JUAN CARLOS  BARAQUIO

1790        SAGAOINIT, ROMARIE ANN  DE TORRES

1791        SAGLE, JERICHO

1792        SAIREZ, LEOMAR  CORTEZ

1793        SALASA, SHEEN DARYL  PAPARANG

1794        SALAZAR, CHRISTIAN JAY  BAUTISTA

1795        SALAZAR, JOHN CIONEL  DELA TORRE

1796        SALAZAR, SEAN CHRISTIAN DAVE  AZUCENA

1797        SALCEDO, FRANCIA KATE  NAMORO

1798        SALCEDO, JOHN LAY  NEVERIO

1799        SALCEDO, JOSEPH GIL  CHAVEZ

1800        SALCEDO, JOSHUA  ARENAS                  

1801        SALITAMOS, KRISTINE  DULGUIME

1802        SALO, ED STEVEN  PARAJAS

1803        SALUDO, JOSHUA  ESTOSE

1804        SALVA, FRANKLIN  BADUA

1805        SAMARISTA, JOHN IVAN  NEBRES

1806        SAMARITA, KARSTEN  CADAG

1807        SAMIN, MATTHEW  MOJADO

1808        SAMSON, KYLE HEIDRICK  CASIBAN

1809        SAMULDE, IRWIN KENT II  PALMES

1810        SAN JOSE, ALYANA MARIE

1811        SAN MIGUEL, REMEL RENZ  GARCIA

1812        SAN PEDRO, ELEAZAR  AGUIRRE

1813        SANCHEZ, LORENZ ANTHONY  COMIA

1814        SANCHEZ, RONN ANDREW  ESPARTERO

1815        SANCHEZ, TRYAN ALEXIS  SORIANO

1816        SANCHEZ, WILSSIE  BERISO

1817        SANDOVAL, FELIZANDRA  BUTLIG

1818        SANIATAN, JANDRICK  MAUHAY

1819        SANICO, MICHAEL JEFFERSON  NALAGON

1820        SANTIAGO, ERWIN  LAGMAN

1821        SANTIAGO, JAN PEGIE  RABALA

1822        SANTIAGO, PHIL JOSHUA  OQUENDO

1823        SANTOS, CHARINA KATE  PUNZALAN

1824        SANTOS, IRISH BRAVE CHANT  ABELILLA

1825        SANTOS, JOHN ALFONSO  JAVIER

1826        SANTOS, JOHN LEIMART  LAYONES

1827        SANTOS, JOSHUA  EROISA

1828        SANTOS, JUDE IVAN  CORPUZ

1829        SANTOS, NIGEL  SACRIZ

1830        SANTOS, ROB DARREL  BERDUGO

1831        SANTOS, SERGEI MAR  COLO

1832        SARABIA, AXLE  GENTILE

1833        SARABIA, CHRISTIAN JOSHUA  LUCENO

1834        SARMIENTO, JOHN ROY  SABARILLO

1835        SARMIENTO, JOSEPH AERON  RODRIGUEZ

1836        SARTE, JADIDIA LEAN  DESCALSOTA

1837        SARTORIO, DIANA  ROBLES

1838        SAWALI, HARVEY  DIMAANO

1839        SAYSON, ERIC JIM  MAGLINAO

1840        SAZON, WILMAR REINNER II  ABADINES

1841        SEBALDA, JEROME  BAGUNAS

1842        SEBALDA, KHYL JOSEPH  BAGUNAS

1843        SEBASTIAN, JUSTINE  TORRES

1844        SEGARRA, RYAN  CUTAB

1845        SEGURA, JERSON  BRIONES

1846        SELIBRAN, JOHN DIEV  MAURECIO

1847        SEMENTILLA, ROLAND  PASA

1848        SEMIRA, NIKKA MAEDEL  BRIONES

1849        SERINO, MARLO  PAULINO

1850        SERONA, MA. JEACA  ABENIR                  

1851        SERRANO, JEFFREY  LANZADERAS

1852        SEVA, YVESDIGNO  OLIVEROS

1853        SEVILLA, KRISLYN JAN  FIDELSON

1854        SEVILLA, RAULETTE JOHN  MULATO

1855        SIAPNO, MARK KEVIN  BALAJADIA

1856        SIASAT, GABRIEL EMMANUEL  EVA

1857        SIBONGA, NADINE GRACE

1858        SIBULAN, ALEXA MARIE  BARUTAG

1859        SIBULLAS, FRANCIS  BINAL

1860        SICCUAN, KERWIN ADRIAN  SALARDA

1861        SIENA, RAYE JULIAN  ALTRES

1862        SIERVO, FREDERICK LAWRENCE  MARAVILLA

1863        SILVA, JEFFREY  MATIBAG

1864        SILVA, JERICO  SANTOS

1865        SILVERIO, ARSILIO  LUDOVICE

1866        SILVIO, ROSEL  NOGALIZA

1867        SIMON, EDGARDO JR  ALMARIO

1868        SINAD, CHRISTIAN DAROLD  DUARTE

1869        SINCO, ELAIZA NICOLE  PALMERA

1870        SINDAC, JERSON  ENCINA

1871        SINDAYEN, REZZIE  EVASCO

1872        SIOSON, MARIA JANINA VICTORIA  JOVEN

1873        SIPAT, REYMA JOY  SOLIVIO

1874        SISON, LOUIE JAYSON  LARGADO

1875        SOBREO, KYLE JUSTINE

1876        SOCIAS, JINCENT  DE INDOY

1877        SOLAMILLO, MAJEREL  ILAGAN

1878        SOLER, KENT BENEDICT  ESPINOSA

1879        SOLIMAN, STANLEY REAL  IBE

1880        SOLIS, ALLEN DALE  YABUT

1881        SOLIS, BELLE MARK AARON ALFRED  SOMERA

1882        SOLOMON, JEREMY MATTHEW  BUÑAG

1883        SOLOMON, JOHN CALVIN  MENDOZA

1884        SOMBILON, BIANES LYNDON  VILLANUEVA

1885        SOMOROSTRO, MERCY GRACE  GABUTERO

1886        SOMOSO, CHRISTIAN MICHAEL  SIBOG

1887        SORIANO, AVEGAIL  CUADERNO

1888        SORIANO, KATE VIANZEL  LADRINGAN

1889        SORIANO, KHYLE ADRIANNE  TACDERAN

1890        SORIANO, SHAINE NOELLE  EBREO

1891        SOTANA, MYELL  DIMAUNAHAN

1892        SOTOMIL, NATHANIEL  REYES

1893        STO. DOMINGO, GLENN MOISES  DAGDAGAN

1894        SUACITO, ELINETH  ALMONTE

1895        SUAN, SARAH JANE  EBCAY

1896        SUAREZ, ROILOU JAY  SOCIA

1897        SUBALISID, BRIAN GERALD  ESTEBE

1898        SUMADSAD, CEL MARI  MARANAN

1899        SUMALINOG, JOSE NERIO JR  ROA

1900        SUMALINOG, OLIVER MOISES  GABUYA                  

1901        SUQUIB, KENNETH NEIL  ENCABO

1902        SUYOM, CHRISPINE JAY  FIJO

1903        SY, ALEXANDER  TAMONDONG

1904        TABIANDO, JEMAR HAM  BAGNOS

1905        TABU-AO, RICO  SOLIMAN

1906        TABUCAN, JOHN ELICEL  JAVIER

1907        TABUENA, JOSHUA  DACUYANAN

1908        TABUZO, LADY FRANZELAH  DILLAGUE

1909        TACASTACAS, RABIN  MAHUSAY

1910        TADENA, IAN MICHAEL  MATIC

1911        TAFALLA, ALYSSA SUZANNE  MARZAN

1912        TAGALOG, CHELON  SALISE

1913        TAGHOY, AIARE  DAQUIPIL

1914        TAGHOY, JEROME  LEBITA

1915        TAGLE, KIMBERLY JEPH  CALUYO

1916        TAGUFA, ROLAND JR  DALIN

1917        TAJA, JOHN VINCENTH  OCAMPO

1918        TALAGON, RADY JOHN  FERNANDEZ

1919        TALAMPAS, JOSHUA RAYMOND  CUBOS

1920        TALARA, ALMIA MORIE  VILLANUEVA

1921        TALAVERA, JUSTIN  MADLA

1922        TALAVERA, KAYZHEL  AGUADO

1923        TALICOP, JOHAIRA  TALICOP

1924        TALLE, MARK CESAR  CADIZ

1925        TAMAYO, RAINWIN  PAMAN

1926        TAMAYO, RODOLFO III  DEMA-ALA

1927        TAMBIS, JOMARRI  PERNITO

1928        TAMORO, VON TRANKLIN  EVANGELISTA

1929        TAMPARONG, OLSEN JEFF  ADANTE

1930        TAMPOC, JAYLORD HARLEY  IMPRESO

1931        TAN, CALEB PAOLO  DY

1932        TAN, DAVIED JHON KILLEY  SAMPAYAN

1933        TAN, EARL JILL  BAÑEZ

1934        TAN, ERLINDA NICOLE  ZAPATA

1935        TAN, ROBERT JORDAN  SALAZAR

1936        TANDOG, ROEVIR DAVE  ORTIZ

1937        TANEO, ERL ADAM  MABULAY

1938        TANEO, HENRY  TIMTIM

1939        TANEO, NEIL  ALQUINO

1940        TANJAY, ADRIAN  BOTAR

1941        TANO, JHON CARLO  PUERTO

1942        TAPANG, JOHN PAULO  SIGNIO

1943        TAPIADOR, JERIC  CORPUS

1944        TAPIRE, MIGUEL HANSLEY  BARRETTO

1945        TARCELO, RICHARD  LAYRON

1946        TARONGOY, MIREN EUKENE  SEGNE

1947        TARRAYO, JOHN JR  QUINONES

1948        TARUC, KRISTIAN ALEXANDRE  PELAYO

1949        TAYCO, JHON PETER  MACARIO

1950        TAYLAN, CATHERINE  BORBON                   

1951        TAYLO, JOHN NOEL  LEOPOLDO

1952        TAYONE, JOEY  CLARET

1953        TAÑGI, MAURENZO  TEJANO

1954        TECSON, JOBELLE ANNE  GARCIA

1955        TEE, JOSHUA ANTHONY  FADRIQUELA

1956        TEE, KENDRIC ANDREW  CHAN

1957        TEJADA, BREN ELIJAH  SILVA

1958        TEJANO, FRANCIS TEJIE  SAITAS

1959        TEJANO, LEAH  ANTONIO

1960        TEJERO, LEO JERARD  MENDIGORIN

1961        TEMPIATURA, KENT PAUL  DELIMA

1962        TENERIFE, KATE BRENIA  PANDIÑO

1963        TENORIO, JOHN PATRICK  OVILLA

1964        TERAYTAY, ROMUALDO  OREJAS

1965        TEREZ, CLEFFORD  SALE

1966        TIBAYAN, JUAN MIGUEL  DE CASTRO

1967        TICONG, SHERWIN  POTOT

1968        TIGULO, MARK JOWIE  DAYAGRO

1969        TILLO, REYMOND  BERNADEZ

1970        TIMKANG, PHILIP JOSHUA

1971        TINAYA, LANDS  ALEGATO

1972        TING, FIONA CLAIRE  VISALDA

1973        TIPON, JESSE AMIEL  MUYCO

1974        TIQUIO, ANNA ROSELLE  MORCILLA

1975        TIRIA, CARL VINCENT  SIGUA

1976        TOBIAS, JADE  CANTERO

1977        TOBIAS, JOHN MICHAEL  GROVE

1978        TOBIAS, RAE ANTHONY CHRISTIAN  ONGPICO

1979        TOGONON, MA. EMIE  UY

1980        TOGONON, RYAN CHRISTIAN  IGOT

1981        TOLANG, SHEM JOHN  GABAYAN

1982        TOLEDO, ALONICA MAE  GOPILAN

1983        TOLENTINO, ANGELICA MAE  RIOSA

1984        TOLENTINO, FRANCIS REY  GALBAN

1985        TOLENTINO, JESSAN FLOR  LOPEZ

1986        TOLENTINO, KAYLE CEDRIC  HATULAN

1987        TOLENTINO, LOLIMHAR  FABREGAS

1988        TOMABIAO, JEFF  DACALOS

1989        TOMAS, JAYK RYAN  CORTES

1990        TOMBOCON, JOHN IRISH  DE LA ROSA

1991        TOMENIO, PATRICIA NICOLE  DUQUILLA

1992        TONGCO, BENJAMEN  BADAYOS

1993        TOPIN, RYAN MARK  PANAGUITON

1994        TORINO, DAVE  LEMENTE

1995        TORMES, JHAN ADRIAN  GABARDA

1996        TORMIS, MICHAEL VAN  CAMPECEÑO

1997        TORMON, RUBY JANE  GRANADA

1998        TORRES, ARNEL  OCAMPO

1999        TORRES, LEWIS LEOFORD  GABISAN

2000        TORRES, MICHAEL  ONAG                    

2001        TORRES, VIANCA  RITOS

2002        TRAJANO, JAMES RODEL  SUMAYA

2003        TRAQUEÑA, VENCE CARL  DEIPARINE

2004        TRAVERO, EMILIO III  JALAWIG

2005        TRINIDAD, CHARL LUIS  MARCAIDA

2006        TRIUMFANTE, AIRA MAE  SINTONES

2007        TRIÑO, YZABELLE JULLA BEATRIZ  DIVINAGRACIA

2008        TUA, AYN PATRICK  TAN

2009        TUAZON, YVETTE  YAYA

2010        TUBAL, ALISON JOHN  SORO

2011        TUBLE, MARLON  ELNAR

2012        TUCPI, JAN MICHAEL  BINGIT

2013        TUGNASAN, JESSREL  LOGINSA

2014        TULANG, HANNAH MARIE  PAAS

2015        TULIAO, RICKY  MARALLAG

2016        TULLO, RIEZTER JOHN ED  BAUTISTA

2017        TULOSA, SHEKAELLA MARIE  GONZAGA

2018        TULUD, JOHN LAWRENCE  GUTIERREZ

2019        TUMAMBING, JAMES JORELL  CUSI

2020        TUMANENG, SHENNA KHATES  ESTEVES

2021        UDAC, KENNETH JHON  JEMINO

2022        ULANG, MICHAEL  CABAGO

2023        ULAY, MIRAFLOR  BATICAN

2024        ULITA, MICHAEL JOSEPH  GASPAN

2025        UMBALIN, JOHN DIONISIO  NGITIT

2026        UMBAY, NIÑO  TAGUD

2027        UNDRAY, JAPHET  CAMINOS

2028        UNGRIANO, MARCHANNIE  HERNANDEZ

2029        UNGUI, CHRISTINE JAZZ  CARPIO

2030        UNSON, ROBERTA ANDREA  CAMPOS

2031        UNTALAN, FERDINAND LUEY JR  BALLESTEROS

2032        URCIA, GLENN  VEGAMORA

2033        URRIZA, VINCENT CYRUS  ALTEZA

2034        USARAGA, VIEL AXCEL  RAMOS

2035        UY, KEVIN JAY  RAMOS

2036        VALDEZ, JESTONY  ANDALES

2037        VALDEZ, KIM  TORRECAMPO

2038        VALDEZ, LOUIS MARTIN  CAMUS

2039        VALDEZ, LUIS ANTONIO  MALABAG

2040        VALDEZ, PATRICE ALEXIA  ANUNCIACION

2041        VALDISIMO, NOIME  PONSARAN

2042        VALENCIA, REYNORE KIM  RAÑOLA

2043        VALENTOS, JENYVEE ROSE  INIETO

2044        VALENZUELA, AIVEE  MARAMOT

2045        VALENZUELA, CHRISTIAN  LAIGUE

2046        VALENZUELA, ELIJAH  DIMACULANGAN

2047        VALENZUELA, HAROLD  LUNAR

2048        VALENZUELA, MARK ALVIN  TORRICO

2049        VALENZUELA, MILCHEMAR  REBUSTES

2050        VALLAR, CRAIG BENEDICT  PATERNO                 

2051        VALLECERA, JESON MARK  CASTIL

2052        VALLEGA, KENT MILES  MACASLING

2053        VALLEJO, J.LORD  VALLE

2054        VALLES, ERIK JUAN  BALORAN

2055        VALLO, JOHN CHRISTIAN  BALUYUT

2056        VARGAS, JEPRIL ANGELO  CALICA

2057        VARGAS, RODEL JR  CALUZA

2058        VARGAS, VEAH JANE  RUBEN

2059        VARIAS, ELLA JOYCE  VARIAS

2060        VASQUEZ, LORENA  PARADERO

2061        VEGIGA, JAMES ANDREW  PAINO

2062        VELASCO, ANGEL GUENN  ATULI

2063        VELASCO, JUSTIN KYLE  PONTANAR

2064        VELASCO, RAFAEL  COSE

2065        VELEÑA, MATT MORRIS  MACATANGAY

2066        VERA, JOHN ANDREW  NAMORO

2067        VERGARA, LINCOLN JAY  RIVERA

2068        VERIL, JOHN MARK  ESING

2069        VERONA, JULIUS  RAAGAS

2070        VERZOSA, ALLAN MARKARLO  DELA PAZ

2071        VICTORINO, MARK DANNIEL  VILLANUEVA

2072        VICTORIO, JERICA  DE LEON

2073        VILLA, ROI VINCE  DIONISIO

2074        VILLACERAN, ALJEI RHEE  DOUGHTY

2075        VILLACORTE, JHARREL  MIRAL

2076        VILLAMOR, ANTONETTE  GARGANTA

2077        VILLAMOR, CHRISTIAN DAVE  VERTUDAZO

2078        VILLANUEVA, CARL VINCENT  MANIPULA

2079        VILLANUEVA, CZARINA MAY  ALBURQUE

2080        VILLANUEVA, GLADYS  DE LA CRUZ

2081        VILLANUEVA, KEY  MIRAS

2082        VILLANUEVA, MATTHEW  LEGO

2083        VILLANUEVA, NICKCOLL  CAPIRAL

2084        VILLANUEVA, RENZO  IMPORTA

2085        VILLANUEVA, RHAY MARK  PADUADA

2086        VILLANUEVA, SHELLY  DEOCADES

2087        VILLAR, RAVEN  DELA FUENTE

2088        VILLARANDA, JOHN ASHLEY  FIGUERAS

2089        VILLAREAL, CHRISTIAN  MADEJA

2090        VILLAREAL, CLARK  CALIMPON

2091        VILLARIÑA, JEROME ALBERT  VALLEZ

2092        VILLAROSA, ALBERT  REDERA

2093        VILLAS, MARVIN  MACATANGAY

2094        VILLEGAS, LORDELYN  LAÑOJAN

2095        VILLENA, FLORENDA  ILAGAN

2096        VILLENA, MIKKO ADRIELL  BAGOT

2097        VILLENA, RALFH JOHN  MANUEL

2098        VILLONES, ALJUN BRYCE  LEONOR

2099        VILLONES, JENNIFER  CAPOR

2100        VIRREY, KRISTELLE JOY  ABECIA                  

2101        VIRTUCIO, RAYMART  ROGUEL

2102        VISAYA, CARLOS JEFFERSON  CASTRO

2103        VISCO, ARVIN  GELI

2104        VISITACION, DARREL  SALVATIERRA

2105        VISTAL, KENNETH  PAGDATO

2106        VIZON, MARK DANIEL  DE LEON

2107        WENCESLAO, REJIE  TEDERA

2108        WU, JOACHIM  LI

2109        YAGAO, ERWIN  VALERA

2110        YALONG, ERIKA  PANLAQUI

2111        YANOGACIO, AARON LUI  AQUINO

2112        YAO, JANEL  CHOY

2113        YAP, BRIAN  DOMINGO

2114        YAP, JAO PHILIP  AMANIO

2115        YAP, LORENZO II  LAGRADANTE

2116        YASA, NEIL BRIAN  CASAMA

2117        YBAÑEZ, RYAN  CELOY

2118        YENOGACIO, CHARRY  SOSING

2119        YLAGAN, MANILYN  SABANAL

2120        YOSHINAGA, TRISHA JOY  BASBAS

2121        YU, BOIE JOONE  SAN LUIS

2122        YU, SEAN CYRIL  LUMBANG

2123        YUMUL, DENZEL  PEREZ

2124        YUMUL, DOMINIC  RINDON

2125        ZABALA, NICO DALE  LEGASPI

2126        ZABAT, CHARLES MATTHEW  FLORENCIO

2127        ZAPATA, JOYCE  DALMACIO

2128        ZARASPE, ALLEN MITCHEL  CERDAN

2129        ZARASPE, RAFAEL LOUIS  AMPARO

2130        ZARSADIAS, TIMOTHY  BALINQUIT

2131        ZOILO, LEONIL  EMBESTRO

2132        ZONIO, JAN KARLO  RAZ

2133        ZULUETA, RENZO  ROBLES

Roll of Successful Examinees in the Certified Plant Mechanics Licensure Examination Held on August 5 AND 6, 2023 .Released on August 10, 2023

Seq. No.         N a m e

 

1        ABUDA, XYRONE JOSH  BETCO

2        ADAN, BRYAN MARK  LOPEZ

3        AGUDA, DAN CLEMENT  WAGAN

4        ALMOJUELA, FAMELA  MORCILLA

5        AMONGO, JERSON  DALIVA

6        ARNIÑO, ALLAN  MORILLO

7        AYO, MARK JOSEPH  MAGALLANES

8        BAGARES, JHUN GERSON  PINO

9        BALTERO, MARK ANTHONY  FALCO

10        BANGUILAN, JOSHUA  CALUMAYAN

11        BANZUELO, ALVIN  VICENTE

12        BARANDINO, KIMUEL JOE  CATENZA

13        BATOLANON, UR  MASCARIÑAS

14        BIBON, IVAN HOE  SONER

15        BOMETIVO, CHRIS MARIE  AMBAY

16        CADAY, BENJAMIN ANDRE  BALANDRA

17        CALLEJA, KIER IRVINE  BUENAVENTURA

18        CALUNGSOD, JERICHO  ABELADA

19        CAPAÑO, RONALD  BENSURTO

20        CARMONA, DIONESPER  PRAIRE

21        CAÑETE, JAY  SUCUANO

22        CAÑON, MARY ROSEFELLE  SUBIDO

23        CAÑONERO, ABELARDO  TAVERA

24        CORDERO, JAPHET HOPE  GABRIDO

25        CRUZADA, JAYCOB  MALABO

26        CUEVAS, JOSHUA KENT  NONOY

27        DAMIAN, JOHN CHRIS  SERVANDA

28        DEROFINO, JAENNEL

29        DICHOSO, ERNIE  QUISORA

30        DINOY, ROMEL  CUYAG

31        DUMAGPI, APRIL JOY  DE DIOS

32        EBALLA, SONNY  SALES

33        ESGUERRA, ANGELITO JR  RODIL

34        ESPINOSA, CHRISTOPHER  ESTRADA

35        FABITO, AIVAN  FALLARIA

36        FERNANDEZ, YVES MICHAEL  PEÑOSO

37        FRANCIS, MARK CHRISTIAN  PEPITO

38        FUENTES, CHRISTINE  CABUTAD

39        FUENTES, FRANCIS  VELADO

40        GALINO, BENEDICT  ALONZO

41        GAMBOA, DARYL  EUROPEO

42        GAMO, CHEEHAN  ANTION

43        GENOVES, ANNIKA  REFUGIO

44        GERAWA, RODEL  DOMINGO

45        GIBAGA, ARCEL  EDORA

46        HAMOR, JOMARI  HARO

47        HASSAN, JAAPAR  HAMIDOL

48        HONRADO, TERRYNZ MARK  BECHAYDA

49        INOCENCIO, MICHAELLA  GEROMIANO

50        JANOLOY, JASON  OLIVEROS                

51        LACAPAG, RONNIE  HERDILES

52        LAMCES, CHRISTIAN  FONTAMILLAS

53        LAUREJAS, GL  GARCIA

54        LIMEN, RENIEFRED  RANQUE

55        LITUAÑAS, RICHARD

56        LO-OC, ALVIN  ARMADA

57        LOPEZ, ELSON JOHN  MENDOZA

58        MAALA, MICHAEL  AGUILA

59        MABANSAG, CHRISTIAN  LABIANO

60        MAGALONG, MATTHEW JUSTIN  CUTA

61        MANALO, HANZ LOUISE  BUNYI

62        MARAVILLA, PEARL VIANNE  R.

63        MARCAIDA, PATRICK JOHN

64        MENDOZA, ABEL  BEDASUA

65        MENDOZA, AIRON JONES  DATUIN

66        MENDOZA, JORDAN  MANGUERRA

67        MENDOZA, VIC ANGELO  MADRIAGA

68        MIGUEL, ALLEN JOHN  ABALAYAN

69        MORALES, IAN NIEL  BINONDO

70        MORALES, JADE  VIERNESTO

71        NICOS, JENNY  SARAP

72        OBLIOSCA, ALDRINE JR.  ABOC

73        ONCE, JOSEMARI  LOBETE

74        PAGADUAN, EUNICE  MAYUGA

75        PAJA, RALPH LAUREN  ABALOS

76        PANUNCIO, HILARLIE  LUZA

77        PEREZ, ADRIAN  TOMINES

78        PERUCHO, DONNALYN  CAMACLANG

79        PORTA, IAN  RUZ

80        PUBLICO, RICKY  BIBAL

81        QUIGAO, REYMOND  ESTOPIA

82        RAMORES, JOHN HOBBY  FULGAR

83        REVICENCIO, EL CEDRICK  PANUNCIO

84        RODRIGUEZ, GIL III  PEREZ

85        ROLDAN, CHRISTIAN JAY  RICAFRANCA

86        SAGUID, PAUL ARMAND MIGUEL  PASICOLAN

87        SALAZAR, SONNY  REMONDAVIA

88        SALVADOR, CARL GABRIEL  CHUA

89        SAMSON, JEFFREY  PADILLA

90        SANCHEZ, JAYSON  URBANO

91        SARAMA, FAIZAL  BIRUT

92        SENTINA, ROGEL  YANGUAS

93        SERNA, VINCENT  MOSQUEDA

94        SILAWAN, CESAR IAN  BAG-AO

95        SINSON, JAIRUS VINCENT PAUL  CATALAN

96        SOLICITO, RUBEN  NIETES

97        TAGACA, LENDON  ABATONON

98        TELAN, SHELAMHAY  CERVANTES

99        TIANGSON, RENZ MARK  BARROS

100        TONDO, JAY ANN  BENEDICTO               

101        TORATO, JASON  LEGARIO

102        VASQUEZ, JOSE MARIO

103        VILLABROZA, ALVIN JOSEPH  EVANGELISTA

104        ZUNIEGA, ASHLEY  CIOCO

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