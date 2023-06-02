Special Professional Licensure Examination for Architects
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 120 out of 187 passed the Special Professional Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc. The examination was held in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.
Roll of Successful Examinees in The Special Professional Licensure Examination for Architects Held on April 22 & 23, 2023 . Released on June 2, 2023
Seq. No. N a m e
1 ABAD, DAN DAVIES CABANGCALA
2 ABINALES, SHANN MEIA JOLLIENE CAPARAZ
3 ABOC, JERUEL FAJARDO
4 ACDAL, LUCKY ANGELA TORIBIO
5 ACEBEDO, APRIL DAGSAN
6 ACEJAS, SALVADOR IV BUMBAY
7 ACOSTA, ANGELITO PARALLAG
8 AGARIN, CEILO GONZALES
9 AGUIRRE, JOSE ANTONIO IBARBIA
10 ALABA, ROGELIO JR ANGELES
11 AMOYO, STEPHEN ANGELO ESPIRITU
12 APIL, LESER JUN VILLAGRACIA
13 ARATAN, ANNGELA
14 AVILES, CAROLINE MANGUBAT
15 AYSON, KEVIN KIT SAGUN
16 BALALLO, KRYSTEL JOYCE QUERUBIN
17 BALINOS, MIKKO GERALD MAGSOMBOL
18 BALLA, LOUIE ABAD
19 BARAL, JOHN CARLO ANGA
20 BARCENILLA, ROBBY TINGSON
21 BAROMAN, CRISANTO JR VILLAFLOR
22 BATACAN, MARI CONRAD QUINTANA
23 BELARMA, ANDREA ROSE GAMEZ
24 BERMEJO, BARRY BADOY
25 BORINGOT, JOHN ALDWIN CASIM
26 BUENCONSEJO, JOSELITO MATIBAG
27 BUMATAY, BERLYN ANNE AGUIRRE
28 CABALUNA, REGIE CASTILLA
29 CADAG, ALISSANDRA JASMINE LABASANO
30 CAGUETE, ZALDY CASTILLO
31 CARIAGA, MELVIN BRIAN INLONG
32 CASTRO, NEIL SALAZAR
33 CERVANTES, RAFAEL ERIC CORTEZANO
34 CO, ROMMEL BELGICA
35 CONDEMILICOR, GLENN FIGUERAS
36 DE GUZMAN, DAVE IVAN TULLAO
37 DE LEON, JISELLE KEANNE SIBAYAN
38 DELA TORRE, MARY YASMIN JACOSALEM
39 DOMINGO, IRENE VAN ROSE MATEO
40 ECHEVARRIA, ARNEL CATAPIA
41 ELEPANIO, VICTOR PAOLO CUBANGBANG
42 ELLOSCA, WINSTON SELGA
43 ENCARNACION, ARNEL MARTINEZ
44 ESQUILLO, STELLA MARIE ARPON
45 EVA, ERIC MANANGUITE
46 FACTOR, GILBERT MOGRO
47 FAJARDO, JEMUEL DELA CRUZ
48 FAUSTINO, JOSEPH VERGARA
49 FELIZARIO, NORLYN CLARIZ GARCIA
50 FRANCISCO, JENNIFER PANTALEON
51 FULONG, IAN IGNATIUS QUIROZ
52 GARANTOZA, ROSARIO VAN HAROLD LAURETA
53 GIGANTE, FERDINAND BAJO
54 GONZALES, WILLOE DE GUZMAN
55 GOROSPE, CHERINA GIA DE LARA
56 GOROSPE, JOWELYN TUBELLO
57 GRANADINO, TEODORO LOVINO
58 GUNGON, MARIANNE MHER ALEJO
59 INVENTOR, JELICA ARIANA DE CASTRO
60 JANDUG, KHARL MARK AYUBAN
61 JARDIN, RODERICK LAGUTIN
62 JUAN, WILCELYN CATOMAO
63 LACERNA, ROMARIE ANNE CERVANTES
64 LAGUILLES, CHERIROSE ANN SUMAGPAO
65 LAPIRA, MARY WYETH TOLOSA
66 LAYUG, REYNAN GARLITOS
67 MADAMBA, KRISTINE ROOT
68 MADAYAG, LOLITO JR ORDONO
69 MAGADAN, DENNIS ESGUERRA
70 MALINAO, RANILLO MARIÑAS
71 MANABAT, GENESIS FAITH LUCAS
72 MANALO, JOHN ANGELO GARCIA
73 MANALO, MARCO MORILLO
74 MANIPON, KATHLYN DOMAN
75 MARASIGAN, MARK IAN BACONG
76 MARIANO, ANTHONY VICTORIANO
77 MATIBAG, JASON ACLAN
78 MERCADO, THEODORE RICO NIÑO MANGUIAT
79 MORENO, JOEL JR DASALLA
80 OBTINALLA, EDNA MARIE URETA
81 ODULIO, FERNANDO ALBERTO
82 OLIVA, ALYSSA MARIE LOMAGUE
83 PACIS, EDWARD KIM SABADO
84 PACURZA, ROGELIO JR HIZOLA
85 PALINGCOD, JOSETTE SAN JUAN
86 PAMINTUAN, ADRIAN ROI SONGCO
87 PANISALES, KEVIN SALON
88 PARAISO, JHAYBELLE ANNE DELA CRUZ
89 PIENCENAVES, GLADDELYN CABUTAJE
90 PINAROC, ERIK JULIUS RAROS
91 PIONELA, ARMING JR TALEON
92 QUIJANO, RONGHIE BAUTISTA
93 RAMOS, JHUNLI PELAEZ
94 RAROQUE, MAUREEN AUSTRIA
95 REGANIT, ENGELBERT LAGMAY
96 RELON, KENNETH RIVERA
97 REYES, GENER ZACARIAS
98 REYES, REGIDOR PESIGAN
99 ROBUZA, BRADLEY VINLUAN
100 ROCAFOR, EDCEN CAMILLE PURINO
101 SABOG, JEFFERSON BUGTONG
102 SALAMAT, MELISSA ANGCHI
103 SALAZAR, JOEY HERNAN
104 SALVATIERRA, JERICHO BUÑO
105 SANTIAGO, AILEEN IBANEZ
106 SERAFICA, LOUIE FRANCIS TORRES
107 SERRANO, ARIANE GUISON
108 SERRANO, GENEEN ENVERZO
109 SERRANO, JAY CLOMA
110 SIMPAO, AMELIE MORENO
111 SONTILLANOSA, CYTHEREA XEA SYLEAN LEAÑO
112 UNAY, ROLANDO JR GONZALES
113 VALENCIANO, ARVIN FEDERICO
114 VARGAS, SALVE BALBALOSA
115 VERDADERO, JIMSON MANDAC
116 VERZOSA, RICHARD ALDEEN BUGAYONG
117 VICTORINO, ROMMEL MENDIOLA
118 VIERNES, JANEA JOY AGCAOILI
119 VILORIA, LORIFEL MARTIN
120 WONG, MARY AIZEE COSING
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