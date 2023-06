Special Professional Licensure Examination for Architects

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 120 out of 187 passed the Special Professional Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc. The examination was held in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in The Special Professional Licensure Examination for Architects Held on April 22 & 23, 2023 . Released on June 2, 2023

Seq. No. N a m e

1 ABAD, DAN DAVIES CABANGCALA

2 ABINALES, SHANN MEIA JOLLIENE CAPARAZ

3 ABOC, JERUEL FAJARDO

4 ACDAL, LUCKY ANGELA TORIBIO

5 ACEBEDO, APRIL DAGSAN

6 ACEJAS, SALVADOR IV BUMBAY

7 ACOSTA, ANGELITO PARALLAG

8 AGARIN, CEILO GONZALES

9 AGUIRRE, JOSE ANTONIO IBARBIA

10 ALABA, ROGELIO JR ANGELES

11 AMOYO, STEPHEN ANGELO ESPIRITU

12 APIL, LESER JUN VILLAGRACIA

13 ARATAN, ANNGELA

14 AVILES, CAROLINE MANGUBAT

15 AYSON, KEVIN KIT SAGUN

16 BALALLO, KRYSTEL JOYCE QUERUBIN

17 BALINOS, MIKKO GERALD MAGSOMBOL

18 BALLA, LOUIE ABAD

19 BARAL, JOHN CARLO ANGA

20 BARCENILLA, ROBBY TINGSON

21 BAROMAN, CRISANTO JR VILLAFLOR

22 BATACAN, MARI CONRAD QUINTANA

23 BELARMA, ANDREA ROSE GAMEZ

24 BERMEJO, BARRY BADOY

25 BORINGOT, JOHN ALDWIN CASIM

26 BUENCONSEJO, JOSELITO MATIBAG

27 BUMATAY, BERLYN ANNE AGUIRRE

28 CABALUNA, REGIE CASTILLA

29 CADAG, ALISSANDRA JASMINE LABASANO

30 CAGUETE, ZALDY CASTILLO

31 CARIAGA, MELVIN BRIAN INLONG

32 CASTRO, NEIL SALAZAR

33 CERVANTES, RAFAEL ERIC CORTEZANO

34 CO, ROMMEL BELGICA

35 CONDEMILICOR, GLENN FIGUERAS

36 DE GUZMAN, DAVE IVAN TULLAO

37 DE LEON, JISELLE KEANNE SIBAYAN

38 DELA TORRE, MARY YASMIN JACOSALEM

39 DOMINGO, IRENE VAN ROSE MATEO

40 ECHEVARRIA, ARNEL CATAPIA

41 ELEPANIO, VICTOR PAOLO CUBANGBANG

42 ELLOSCA, WINSTON SELGA

43 ENCARNACION, ARNEL MARTINEZ

44 ESQUILLO, STELLA MARIE ARPON

45 EVA, ERIC MANANGUITE

46 FACTOR, GILBERT MOGRO

47 FAJARDO, JEMUEL DELA CRUZ

48 FAUSTINO, JOSEPH VERGARA

49 FELIZARIO, NORLYN CLARIZ GARCIA

50 FRANCISCO, JENNIFER PANTALEON

51 FULONG, IAN IGNATIUS QUIROZ

52 GARANTOZA, ROSARIO VAN HAROLD LAURETA

53 GIGANTE, FERDINAND BAJO

54 GONZALES, WILLOE DE GUZMAN

55 GOROSPE, CHERINA GIA DE LARA

56 GOROSPE, JOWELYN TUBELLO

57 GRANADINO, TEODORO LOVINO

58 GUNGON, MARIANNE MHER ALEJO

59 INVENTOR, JELICA ARIANA DE CASTRO

60 JANDUG, KHARL MARK AYUBAN

61 JARDIN, RODERICK LAGUTIN

62 JUAN, WILCELYN CATOMAO

63 LACERNA, ROMARIE ANNE CERVANTES

64 LAGUILLES, CHERIROSE ANN SUMAGPAO

65 LAPIRA, MARY WYETH TOLOSA

66 LAYUG, REYNAN GARLITOS

67 MADAMBA, KRISTINE ROOT

68 MADAYAG, LOLITO JR ORDONO

69 MAGADAN, DENNIS ESGUERRA

70 MALINAO, RANILLO MARIÑAS

71 MANABAT, GENESIS FAITH LUCAS

72 MANALO, JOHN ANGELO GARCIA

73 MANALO, MARCO MORILLO

74 MANIPON, KATHLYN DOMAN

75 MARASIGAN, MARK IAN BACONG

76 MARIANO, ANTHONY VICTORIANO

77 MATIBAG, JASON ACLAN

78 MERCADO, THEODORE RICO NIÑO MANGUIAT

79 MORENO, JOEL JR DASALLA

80 OBTINALLA, EDNA MARIE URETA

81 ODULIO, FERNANDO ALBERTO

82 OLIVA, ALYSSA MARIE LOMAGUE

83 PACIS, EDWARD KIM SABADO

84 PACURZA, ROGELIO JR HIZOLA

85 PALINGCOD, JOSETTE SAN JUAN

86 PAMINTUAN, ADRIAN ROI SONGCO

87 PANISALES, KEVIN SALON

88 PARAISO, JHAYBELLE ANNE DELA CRUZ

89 PIENCENAVES, GLADDELYN CABUTAJE

90 PINAROC, ERIK JULIUS RAROS

91 PIONELA, ARMING JR TALEON

92 QUIJANO, RONGHIE BAUTISTA

93 RAMOS, JHUNLI PELAEZ

94 RAROQUE, MAUREEN AUSTRIA

95 REGANIT, ENGELBERT LAGMAY

96 RELON, KENNETH RIVERA

97 REYES, GENER ZACARIAS

98 REYES, REGIDOR PESIGAN

99 ROBUZA, BRADLEY VINLUAN

100 ROCAFOR, EDCEN CAMILLE PURINO

101 SABOG, JEFFERSON BUGTONG

102 SALAMAT, MELISSA ANGCHI

103 SALAZAR, JOEY HERNAN

104 SALVATIERRA, JERICHO BUÑO

105 SANTIAGO, AILEEN IBANEZ

106 SERAFICA, LOUIE FRANCIS TORRES

107 SERRANO, ARIANE GUISON

108 SERRANO, GENEEN ENVERZO

109 SERRANO, JAY CLOMA

110 SIMPAO, AMELIE MORENO

111 SONTILLANOSA, CYTHEREA XEA SYLEAN LEAÑO

112 UNAY, ROLANDO JR GONZALES

113 VALENCIANO, ARVIN FEDERICO

114 VARGAS, SALVE BALBALOSA

115 VERDADERO, JIMSON MANDAC

116 VERZOSA, RICHARD ALDEEN BUGAYONG

117 VICTORINO, ROMMEL MENDIOLA

118 VIERNES, JANEA JOY AGCAOILI

119 VILORIA, LORIFEL MARTIN

120 WONG, MARY AIZEE COSING