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Exam Results

Special Professional Licensure Examination for Architects

The Philippine Star
June 2, 2023 | 6:00pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 120 out of 187 passed the Special Professional Licensure Examination for Architects given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc. The examination was held in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in The Special Professional Licensure Examination for Architects Held on April 22 & 23, 2023 . Released on June 2, 2023

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, DAN DAVIES  CABANGCALA

2        ABINALES, SHANN MEIA JOLLIENE  CAPARAZ

3        ABOC, JERUEL  FAJARDO

4        ACDAL, LUCKY ANGELA  TORIBIO

5        ACEBEDO, APRIL  DAGSAN

6        ACEJAS, SALVADOR IV  BUMBAY

7        ACOSTA, ANGELITO  PARALLAG

8        AGARIN, CEILO  GONZALES

9        AGUIRRE, JOSE ANTONIO  IBARBIA

10        ALABA, ROGELIO JR  ANGELES

11        AMOYO, STEPHEN ANGELO  ESPIRITU

12        APIL, LESER JUN  VILLAGRACIA

13        ARATAN, ANNGELA

14        AVILES, CAROLINE  MANGUBAT

15        AYSON, KEVIN KIT  SAGUN

16        BALALLO, KRYSTEL JOYCE  QUERUBIN

17        BALINOS, MIKKO GERALD  MAGSOMBOL

18        BALLA, LOUIE  ABAD

19        BARAL, JOHN CARLO  ANGA

20        BARCENILLA, ROBBY  TINGSON

21        BAROMAN, CRISANTO JR  VILLAFLOR

22        BATACAN, MARI CONRAD  QUINTANA

23        BELARMA, ANDREA ROSE  GAMEZ

24        BERMEJO, BARRY  BADOY

25        BORINGOT, JOHN ALDWIN  CASIM

26        BUENCONSEJO, JOSELITO  MATIBAG

27        BUMATAY, BERLYN ANNE  AGUIRRE

28        CABALUNA, REGIE  CASTILLA

29        CADAG, ALISSANDRA JASMINE  LABASANO

30        CAGUETE, ZALDY  CASTILLO

31        CARIAGA, MELVIN BRIAN  INLONG

32        CASTRO, NEIL  SALAZAR

33        CERVANTES, RAFAEL ERIC  CORTEZANO

34        CO, ROMMEL  BELGICA

35        CONDEMILICOR, GLENN  FIGUERAS

36        DE GUZMAN, DAVE IVAN  TULLAO

37        DE LEON, JISELLE KEANNE  SIBAYAN

38        DELA TORRE, MARY YASMIN  JACOSALEM

39        DOMINGO, IRENE VAN ROSE  MATEO

40        ECHEVARRIA, ARNEL  CATAPIA

41        ELEPANIO, VICTOR PAOLO  CUBANGBANG

42        ELLOSCA, WINSTON  SELGA

43        ENCARNACION, ARNEL  MARTINEZ

44        ESQUILLO, STELLA MARIE  ARPON

45        EVA, ERIC  MANANGUITE

46        FACTOR, GILBERT  MOGRO

47        FAJARDO, JEMUEL  DELA CRUZ

48        FAUSTINO, JOSEPH  VERGARA

49        FELIZARIO, NORLYN CLARIZ  GARCIA

50        FRANCISCO, JENNIFER  PANTALEON

51        FULONG, IAN IGNATIUS  QUIROZ

52        GARANTOZA, ROSARIO VAN HAROLD  LAURETA

53        GIGANTE, FERDINAND  BAJO

54        GONZALES, WILLOE  DE GUZMAN

55        GOROSPE, CHERINA GIA  DE LARA

56        GOROSPE, JOWELYN  TUBELLO

57        GRANADINO, TEODORO  LOVINO

58        GUNGON, MARIANNE MHER  ALEJO

59        INVENTOR, JELICA ARIANA  DE CASTRO

60        JANDUG, KHARL MARK  AYUBAN

61        JARDIN, RODERICK  LAGUTIN

62        JUAN, WILCELYN  CATOMAO

63        LACERNA, ROMARIE ANNE  CERVANTES

64        LAGUILLES, CHERIROSE ANN  SUMAGPAO

65        LAPIRA, MARY WYETH  TOLOSA

66        LAYUG, REYNAN  GARLITOS

67        MADAMBA, KRISTINE  ROOT

68        MADAYAG, LOLITO JR  ORDONO

69        MAGADAN, DENNIS  ESGUERRA

70        MALINAO, RANILLO  MARIÑAS

71        MANABAT, GENESIS FAITH  LUCAS

72        MANALO, JOHN ANGELO  GARCIA

73        MANALO, MARCO  MORILLO

74        MANIPON, KATHLYN  DOMAN

75        MARASIGAN, MARK IAN  BACONG

76        MARIANO, ANTHONY  VICTORIANO

77        MATIBAG, JASON  ACLAN

78        MERCADO, THEODORE RICO NIÑO  MANGUIAT

79        MORENO, JOEL JR  DASALLA

80        OBTINALLA, EDNA MARIE  URETA

81        ODULIO, FERNANDO  ALBERTO

82        OLIVA, ALYSSA MARIE  LOMAGUE

83        PACIS, EDWARD KIM  SABADO

84        PACURZA, ROGELIO JR  HIZOLA

85        PALINGCOD, JOSETTE  SAN JUAN

86        PAMINTUAN, ADRIAN ROI  SONGCO

87        PANISALES, KEVIN  SALON

88        PARAISO, JHAYBELLE ANNE  DELA CRUZ

89        PIENCENAVES, GLADDELYN  CABUTAJE

90        PINAROC, ERIK JULIUS  RAROS

91        PIONELA, ARMING JR  TALEON

92        QUIJANO, RONGHIE  BAUTISTA

93        RAMOS, JHUNLI  PELAEZ

94        RAROQUE, MAUREEN  AUSTRIA

95        REGANIT, ENGELBERT  LAGMAY

96        RELON, KENNETH  RIVERA

97        REYES, GENER  ZACARIAS

98        REYES, REGIDOR  PESIGAN

99        ROBUZA, BRADLEY  VINLUAN

100        ROCAFOR, EDCEN CAMILLE  PURINO

101        SABOG, JEFFERSON  BUGTONG

102        SALAMAT, MELISSA  ANGCHI

103        SALAZAR, JOEY  HERNAN

104        SALVATIERRA, JERICHO  BUÑO

105        SANTIAGO, AILEEN  IBANEZ

106        SERAFICA, LOUIE FRANCIS  TORRES

107        SERRANO, ARIANE  GUISON

108        SERRANO, GENEEN  ENVERZO

109        SERRANO, JAY  CLOMA

110        SIMPAO, AMELIE  MORENO

111        SONTILLANOSA, CYTHEREA XEA SYLEAN  LEAÑO

112        UNAY, ROLANDO JR  GONZALES

113        VALENCIANO, ARVIN  FEDERICO

114        VARGAS, SALVE  BALBALOSA

115        VERDADERO, JIMSON  MANDAC

116        VERZOSA, RICHARD ALDEEN  BUGAYONG

117        VICTORINO, ROMMEL  MENDIOLA

118        VIERNES, JANEA JOY  AGCAOILI

119        VILORIA, LORIFEL  MARTIN

120        WONG, MARY AIZEE  COSING

PRC
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