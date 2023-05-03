Results of the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 58 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila last April 2023.
Roll of Successful Examinees who passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineer. Held in April 2023. Released on May 3, 2023
1 ABESAMIS, MARLON LALAMORO
2 ALMARIO, JULIUS TINAO
3 ANDRADA, STANLEY GUIÑARES
4 ASINAS, ENRICO ALLAN MAQUIÑANA
5 AZUR, JOY CARALE
6 BELLEZA, CHRISTSEN MARK LASALA
7 BENITEZ, JULIUS CRUZ
8 BRITO, JOHN SERRANO
9 BUENO, ANGELO MERCED
10 CABANLIG, REYMOND SORIANO
11 CANONIZADO, CHARLES TESTIMIO
12 CAPUNDAG, LEIF JOHN CABAL
13 CASASOS, PRUDENCIO JR COSTALES
14 CASIBANG, CHRISTIAN DOCA
15 DAMASCO, JERKY VIDAL
16 DAVID, MA. CHRISTIANNE MARIANO
17 DELA ROSA, RESSAN LLADA
18 DEOCAMPO, SHERWIN SUMAGAYSAY
19 DOMINGO, SYDNEY BISTAYAN
20 ELEMIA, RODELIO BUÑAG
21 FERNANDEZ, FERNANDO NITO
22 FORTU, JARED FERRERA
23 GAPAY, MARK ARNEL CURBE
24 GELLIDO, JOSE GUTIERREZ
25 GUMAGA, HADJI RAJIV GARCIA
26 ICMAT, ABNIR SUMALLO
27 ISIDORO, RYAN NITCHEL CRISTOBAL
28 JAYLO, AVELINO JR LLANTADA
29 MALAPITAN, GERUNDIO HOSMILLO
30 MAQUINAD, REY-ANTHONY AGUB
31 MARASIGAN, RICARDO JR BAGACINA
32 MARIANO, RUSTICO II GONZALES
33 MARTINEZ, ARJEN REGINALDO
34 MAYORGA, ROBERT SAPORNA
35 MEJIA, EDWIN CLACER
36 NALUGON, JEORGE FELISILDA
37 ONG, MICHAEL DELA CRUZ
38 PAGSUYOIN, MARVIN DIMACULANGAN
39 PALALON, CRUZ II SAYCON
40 PUZON, EFREN JR LORENZO
41 RAMIREZ, JUMAR JAY JOROLAN
42 RAMOS, JERICHO LAMPA
43 REBURIANO, RYAN ERIC CABALLERO
44 REMORERAS, ROMEL PAUSANOS
45 REYES, RUEL VELARDE
46 RILLO, RICHARD LOPEZ
47 SANTOS, BRIAN QUIAMBAO
48 SANTOS, CHESTER NARCEDA
49 SANTOS, MARVIN SESIMA
50 SIONOSA, CLODUALDO JR ANIVERSARIO
51 TAMPARONG, RISTY BUCOL
52 TANDINGAN, ALDRIN GUMANNAO
53 TINDAHAN, DOMINIC LONZON
54 TORRES, RIZALITO RODILLAS
55 UNGA, ARULA JR YAO
56 VERZOSA, EDD OLIVER ESTEVES
57 ZAPANTA, RAYMUNDO JR YCONG
58 ZULUETA, ARIEL BAUTISTA
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