Results of the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 58 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila last April 2023.

Roll of Successful Examinees who passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineer. Held in April 2023. Released on May 3, 2023

1 ABESAMIS, MARLON LALAMORO

2 ALMARIO, JULIUS TINAO

3 ANDRADA, STANLEY GUIÑARES

4 ASINAS, ENRICO ALLAN MAQUIÑANA

5 AZUR, JOY CARALE

6 BELLEZA, CHRISTSEN MARK LASALA

7 BENITEZ, JULIUS CRUZ

8 BRITO, JOHN SERRANO

9 BUENO, ANGELO MERCED

10 CABANLIG, REYMOND SORIANO

11 CANONIZADO, CHARLES TESTIMIO

12 CAPUNDAG, LEIF JOHN CABAL

13 CASASOS, PRUDENCIO JR COSTALES

14 CASIBANG, CHRISTIAN DOCA

15 DAMASCO, JERKY VIDAL

16 DAVID, MA. CHRISTIANNE MARIANO

17 DELA ROSA, RESSAN LLADA

18 DEOCAMPO, SHERWIN SUMAGAYSAY

19 DOMINGO, SYDNEY BISTAYAN

20 ELEMIA, RODELIO BUÑAG

21 FERNANDEZ, FERNANDO NITO

22 FORTU, JARED FERRERA

23 GAPAY, MARK ARNEL CURBE

24 GELLIDO, JOSE GUTIERREZ

25 GUMAGA, HADJI RAJIV GARCIA

26 ICMAT, ABNIR SUMALLO

27 ISIDORO, RYAN NITCHEL CRISTOBAL

28 JAYLO, AVELINO JR LLANTADA

29 MALAPITAN, GERUNDIO HOSMILLO

30 MAQUINAD, REY-ANTHONY AGUB

31 MARASIGAN, RICARDO JR BAGACINA

32 MARIANO, RUSTICO II GONZALES

33 MARTINEZ, ARJEN REGINALDO

34 MAYORGA, ROBERT SAPORNA

35 MEJIA, EDWIN CLACER

36 NALUGON, JEORGE FELISILDA

37 ONG, MICHAEL DELA CRUZ

38 PAGSUYOIN, MARVIN DIMACULANGAN

39 PALALON, CRUZ II SAYCON

40 PUZON, EFREN JR LORENZO

41 RAMIREZ, JUMAR JAY JOROLAN

42 RAMOS, JERICHO LAMPA

43 REBURIANO, RYAN ERIC CABALLERO

44 REMORERAS, ROMEL PAUSANOS

45 REYES, RUEL VELARDE

46 RILLO, RICHARD LOPEZ

47 SANTOS, BRIAN QUIAMBAO

48 SANTOS, CHESTER NARCEDA

49 SANTOS, MARVIN SESIMA

50 SIONOSA, CLODUALDO JR ANIVERSARIO

51 TAMPARONG, RISTY BUCOL

52 TANDINGAN, ALDRIN GUMANNAO

53 TINDAHAN, DOMINIC LONZON

54 TORRES, RIZALITO RODILLAS

55 UNGA, ARULA JR YAO

56 VERZOSA, EDD OLIVER ESTEVES

57 ZAPANTA, RAYMUNDO JR YCONG

58 ZULUETA, ARIEL BAUTISTA