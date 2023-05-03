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Exam Results

Results of the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers

The Philippine Star
May 3, 2023 | 10:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 58 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila last April 2023.

Roll of Successful Examinees who passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineer. Held in April 2023. Released on May 3, 2023

1             ABESAMIS, MARLON  LALAMORO

2             ALMARIO, JULIUS  TINAO

3             ANDRADA, STANLEY  GUIÑARES

4             ASINAS, ENRICO ALLAN  MAQUIÑANA

5             AZUR, JOY  CARALE

6             BELLEZA, CHRISTSEN MARK  LASALA

7             BENITEZ, JULIUS  CRUZ

8             BRITO, JOHN  SERRANO

9             BUENO, ANGELO  MERCED

10           CABANLIG, REYMOND  SORIANO

11           CANONIZADO, CHARLES  TESTIMIO

12           CAPUNDAG, LEIF JOHN  CABAL

13           CASASOS, PRUDENCIO JR  COSTALES

14           CASIBANG, CHRISTIAN  DOCA

15           DAMASCO, JERKY  VIDAL

16           DAVID, MA. CHRISTIANNE  MARIANO

17           DELA ROSA, RESSAN  LLADA

18           DEOCAMPO, SHERWIN  SUMAGAYSAY

19           DOMINGO, SYDNEY  BISTAYAN

20           ELEMIA, RODELIO  BUÑAG

21           FERNANDEZ, FERNANDO  NITO

22           FORTU, JARED  FERRERA

23           GAPAY, MARK ARNEL  CURBE

24           GELLIDO, JOSE  GUTIERREZ

25           GUMAGA, HADJI RAJIV  GARCIA

26           ICMAT, ABNIR  SUMALLO

27           ISIDORO, RYAN NITCHEL  CRISTOBAL

28           JAYLO, AVELINO JR  LLANTADA

29           MALAPITAN, GERUNDIO  HOSMILLO

30           MAQUINAD, REY-ANTHONY  AGUB

31           MARASIGAN, RICARDO JR  BAGACINA

32           MARIANO, RUSTICO II  GONZALES

33           MARTINEZ, ARJEN  REGINALDO

34           MAYORGA, ROBERT  SAPORNA

35           MEJIA, EDWIN  CLACER

36           NALUGON, JEORGE  FELISILDA

37           ONG, MICHAEL  DELA CRUZ

38           PAGSUYOIN, MARVIN  DIMACULANGAN

39           PALALON, CRUZ II  SAYCON

40           PUZON, EFREN JR  LORENZO

41           RAMIREZ, JUMAR JAY  JOROLAN

42           RAMOS, JERICHO  LAMPA

43           REBURIANO, RYAN ERIC  CABALLERO

44           REMORERAS, ROMEL  PAUSANOS

45           REYES, RUEL  VELARDE

46           RILLO, RICHARD  LOPEZ

47           SANTOS, BRIAN  QUIAMBAO

48           SANTOS, CHESTER  NARCEDA

49           SANTOS, MARVIN  SESIMA

50           SIONOSA, CLODUALDO JR  ANIVERSARIO

51           TAMPARONG, RISTY  BUCOL

52           TANDINGAN, ALDRIN  GUMANNAO

53           TINDAHAN, DOMINIC  LONZON

54           TORRES, RIZALITO  RODILLAS

55           UNGA, ARULA JR  YAO

56           VERZOSA, EDD OLIVER  ESTEVES

57           ZAPANTA, RAYMUNDO JR  YCONG

58           ZULUETA, ARIEL  BAUTISTA

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