Pharmacists Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,420 out of 2,275 passed the Pharmacists Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in
N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2023.
The members of the Board of Pharmacy who gave the licensure examination are Dr. Mildred B. Oliveros, Officer-In-Charge; Dr. Adelina C. Royo and Mr. Anthony Aldrin C. Santiago, Members.
1 ABADIANO, LOVELY LANDICHO
2 ABAINZA, LINDSAY PARAGAS
3 ABAO, JOAN QUIÑONEZ
4 ABAYA, NEIL CEDRICKE LAREÑA
5 ABDUHALIM, TARFHA AMMAN
6 ABDUHASAN, NADINA AHAJAN
7 ABDUL CADER, MOHANIDA PAISAL
8 ABDULLAH, SULTANAH HADJI ADATU
9 ABDULWAHID, CINDY JOY AHMAD
10 ABDURAJAN, MARYAM PULLONG
11 ABELARDE, KHYLA MAE HONES
12 ABELLA, LEODHEMAR CASAS
13 ABELLON, ZILDJIAN RAVAGO
14 ABENOJAR, CHRYSTELLE JANE CASTRO
15 ABLANIDA, DESIREE MARIE RABANES
16 ABLAZO, VIRNALOU PAGALING
17 ABLAÑA, ALYSSA GAIL DE GUZMAN
18 ABO, KATE JORQUIA
19 ABROGUEÑA, ANAVELYN ACERO
20 ABUBAKAR, FARHANA PARADJI
21 ACABO, JOHN ANTHONY QUEVEDO
22 ACALA, JOSHUA FELICIANO
23 ACERON, CHRISTOPHER ESTOQUE
24 ACEVEDO, JESSA MAE MAGALLANES
25 ACLA, KATHLEEN JADE GALIA
26 ACOSTA, GENEREV FALCESO
27 ACOSTA, REA COHN DE LA CRUZ
28 ACYAPAS, MARISSA BUGNAY
29 ADENA, JECEL PAET
30 ADIL, FATIMA-RAIZA LIPAIE
31 ADOLFO, CHARINA HERNANDEZ
32 ADORABLE, XANTHEA ALISAN FRANCISCO
33 ADORMEO, SHANIA ANDREA DE TORRES
34 ADRID, MARRIELLA KHRYSTINE DURAN
35 ADRINEDA, JAMAY FULGENCIO
36 ADVIENTO, BEATRIZ MARIE CRUZ
37 AGBALO, PATRICIA MARIZ GADOR
38 AGCAOILI, MARIANNE LORRAINNE CORPUZ
39 AGCAOILI, TRISHA MAE MELCHOR
40 AGCOPRA, GINICCA ROSS NERI
41 AGLOLO, CENY LEE MACLI-ING
42 AGOR, ANDREA DANNI ENRIQUEZ
43 AGUELO, PSALMER DIEZ
44 AGUELO, ROCHELLE TOLIBAS
45 AGUINALDO, PAUL ROBIN VILLANUEVA
46 AGUIRRE, AHLVA MAE LOQUINARIO
47 AGUIRRE, LYHEDA MARIE BUENAVISTA
48 AGUSTIN, ELLANA MICKAELA JAO
49 AGUSTIN, HERSHEY PADERAN
50 AIDIL, MUFTI ISMAH
51 AKKI, FATIMA KHADEEJA EMBIN
52 ALABON, FAITH SHARLIN BLANCAFLOR
53 ALAGADMO, LEA DE GUZMAN
54 ALAGOY, RICA MAE EBRO
55 ALARDE, KRISTINE MAE VIOS
56 ALBACETE, ANRILYN PAGAYON
57 ALBANIA, MARIANNE EMMANUELLE VALENCIA
58 ALBINA, MA. KRISTINA BERGULA
59 ALBUPERA, GENELYN RABANAL
60 ALCANTARA, KRISTYLL VIDAD
61 ALCAYAGA, CASSEY AMORES
62 ALCON, JENNYLYN PRECIOSO
63 ALCORAN, DHEE SERRANO
64 ALCOS, RAYNALY AMANTE
65 ALDAVE, MARY ALEXA DE GUZMAN
66 ALDE, ALEX MATTHEW MANIMTIM
67 ALDEA, CLYDE EMAN REMON
68 ALEJADO, MA ANTONETTE FABRE
69 ALEJANO, NEL ANTHONY TACUGUE
70 ALIBSAR, NASIHA RIMBANG
71 ALIH, ROHIYA HASIM
72 ALISBO, NANETH CATIIL
73 ALIUDIN, MAHADEAH FARVEENAH ALCANTARA
74 ALMARIO, JUSTINE MIRONTOS
75 ALMERIA, LEE ANN TIOZON
76 ALMODOVAR, ANNA LABID
77 ALOCILLO, MARY KHAREN TERENCIO
78 ALONZO, GLYDEL MHAE ELARDO
79 ALQUIZA, ALEJANDREA MANOS
80 ALTERADO, JAMMELA CAMBEL
81 ALVARADO, MA. CAREY MAGDANGAL
82 ALVARADO, PINKY VILLANUEVA
83 ALVEZ, LEI GWYNNETH MARQUEZ
84 AMARANTE, LYKA ANNE BAMBICO
85 AMATONG, ABEL JHON CAMARILLO
86 AMBALIT, JAZTYNE AZUELO
87 AMBIDA, PATRICIA CAMRYNE ROSALES
88 AMILBANGSA, SITTI FATIMA SALAPUDDIN
89 AMING, MARWIEN TAHIL
90 AMING, NURMILYN TANA
91 AMMAD, FATIMA RIDZNA ALI
92 ANCAJAS, MARIE ANN DUMALAG
93 ANCUNA, LIAN KRYSTEL AYOSO
94 ANDONG, HANNAH JOY FONTANILLA
95 ANDRADE, EUNICE MAE TUAZON
96 ANDRADE, JHAMAICA LUSTRE
97 ANDRADE, NORIELE MAE ANDRADE
98 ANDRES, PRINCESS ALOHA CASTIGO
99 ANDRES, ROCHELLE LEONARDO
101 ANIERO, SHANEEN NICOLE OMIPLE
102 ANINO, KERSHEY LEIGH PELENIO
103 ANTIQUIERA, MARIE ANTOINETTE DELA CRUZ
104 ANTONIO, KATRINA SIBBALUCA
105 APACIBLE, MARY ESTHER ROSE TUPAS
106 APARTA, DANIELLE LOIS SANTOS
107 APAS, CATHERINE PASILANG
108 APDUJAN, MARY MAE FORONES
109 APOLINARIO, ZHENDRIX LYNUS MARAVILLAS
110 APOLONIO, JOSHUA SELMO
111 APOSTOL, LAILANNIE RICAMARA
112 APURA, KHOFAITH NADELA
113 AQUINO, CHRISTINE HAZEL MAGARIN
114 AQUINO, SAMUEL SI
115 ARABALA, VANESSA MAE ECO
116 ARANETA, LADY AIRISH TALITA
117 ARANGO, MA. LUISA VIOLETA GUEVARRA
118 ARBATIN, ALIZA MAE VISTA
119 ARBISON, NURISA ABBILUL
120 ARCANGEL, PRINZ NOEL ANGELO MAGBITANG
121 ARCES, JUNEMARI ALQUISOLA
122 ARDENIO, GENE VIVEN CHRIS ESPINO
123 ARDENIO, JOHN PAUL CONSTANTINO
124 ARENAS, ANGELLICA IMPERIAL
125 ARENAS, KEIFER SAVELLANO
126 ARIETA, ADRIAN JOHN SABANDAL
127 ARIZAPA, ANGELA MILLEN TABON
128 ARMEAN, CAMILLE PAULA FIGUEROA
129 ARMONIA, KENDAL JOE CONCEPCION
130 ARZADON, SOPHIA ESSIE TANDOC
131 ASENTISTA, HEPZIBAHJOY EMUY
132 ASESOR, GELLI ANDREA TISARO
133 ASIA, ALBERT THOMAS LINSAO
134 ASTILLERO, ELISHA ROSE BOLDERO
135 ASTUDILLO, KRIZZLE SALES
136 ATAJAR, BEVERLY AÑOSA
137 ATIENZA, MARY DANIBELL LADERAS
138 ATOLI, APRIL ANONUEVO
139 ATOLMOM, CHARITY WORWOR
140 AUSMOLO, IRENE MAE SALCEDO
141 AUSTRIA, ADRIAN KYLE ALMAZAN
142 AVANZADO, LYKA QUISIO
143 AVENIDO, ERLYN LOFRANCO
144 AVORQUE, NINYA NATHALIE AVILA
145 AWANG, ROLLEAH ISA
146 AWANG, SHIELA ISA
147 AWINGAN, CHERYL SHEENA TUMBALI
148 AWITAN, JEASSA BABALCON
149 AYUB, MAIRA JAMILON
150 AYUYON, BRYAN ARAÑO
151 AZCARRAGA, JEZREEL DEANGKINAY
152 AZURA, PRINCESS WAILEY ECHAVEZ
153 AZURIN, ALECS JANE FAGARAGAN
154 AÑABEZA, IRIAN MAY LALLEN
155 BABAO, GABRIELLE FIGUEROA
156 BACANI, CHRISTINE JADE APLAON
157 BACOLOD, MARIA DAISY MAE NENE
158 BADULI, MARLYN AMORES
159 BAES, JOHN KENNETH FLORES
160 BAGAYO, ELOISA ABIGAIL FERENAL
161 BAGUIO, PRITZAVON REYES
162 BAGUIO, SARAH LOREEN GENTAPANAN
163 BAGUNDANG, ALLIAH PANANGGULON
164 BAGUNU, ALAIN MARIEL GUIYAB
165 BAHJAN, NUR-AZZEDINE IRAHAM
166 BAING, MARY FEMILOVE RUBIN
167 BAIT-IT, HANZELLE DENNES YBAÑEZ
168 BAJAN, RAMON JR GABUCAN
169 BAKIL, ALMA ILAHADI
170 BALAJADIA, ELYROSE JALANDONI
171 BALAJO, LEX-LEY CHRISTINELLI PAGADA
172 BALBAS, SHEILA MARIE AGPALZA
173 BALDADO, CHEZA MAY BOHOL
174 BALDEO, VIVIENE DIVINA
175 BALDO, CHRISTINE JULLIE QUIDER
176 BALDOZA, HERNIE MARIE SURMIEDA
177 BALEÑA, JOHN EDDREX DALIDA
178 BALLARES, HONEY ROSE SABANDO
179 BALLENER, KEAN MAE ALANAN
180 BALLESTEROS, VINCENT FAUZ RAGOS
181 BALO, IRISH MAE VIOLON
182 BALOLONG, NIKKI CARL SALO
183 BALONDO, ALYSSA COLLIN PASCUAL
184 BALQUIN, JUBELLE CASTILLON
185 BALTAR, MARY GRACE BIÑAS
186 BALTAZAR, KLARIZZA LAXAMANA
187 BALUNGANON, RAKMA BARANGITAO
188 BALUYOT, LYNDSAY WILLIENNE RACION
189 BALUYUT, RACHELLE ANN ATIENZO
190 BAMBICO, ISAIAH JOHN GADDI
191 BANCALE, ALYZA CUERDA
192 BANGAOIL, ZARAIAH MACADAEG
193 BANGAYAN, JAYVEE TOLENTINO
194 BAONG, ALEXIS DELA PEÑA
195 BAQUEL, ALOHA GUIA SADAMA
196 BAQUIRING, KIMBERLY CATES NAMOCA
197 BARBAS, RAPHAEL SU
198 BARCIMO, CHRISZA MARIE
199 BARON, ALIYA REGINA MAGBATO
200 BARRIOS, MARK JAPHET GUIBAN
201 BARROGA, DEXTER AMIEL FORTIN
202 BARROT, LUKE GERARD BORJA
203 BARTOLOME, EMMANUEL GRAGEDA
204 BASALO, KEILA GREGORIO
205 BASE, JEREL ANNE MARIE RADISLAO
206 BASMAN, AYESHA ACRAMAN
207 BATAN, JOANAH MARIE REYES
208 BATARA, MOHAIRA HADJI ACMAD
209 BATOY, NATHALIE DE GUZMAN
210 BAUTISTA, CRIZA DELA CRUZ
211 BAUTISTA, EDEN JOY ADORA
212 BAUTISTA, PATRICIA BIANCA REGASPI
213 BAUYA, KRISTINE JANIZ PANALIGAN
214 BAWASANTA, RYAN JAMES ARCIGAL
215 BAYANG, JOANNA LYN TABUNO
216 BAYANGDAN, LEONIBEL GHLOE CORTEZ
217 BAYLE, FRANCO ANGELO CANOY
218 BAYLON, MICHAEL JOHN ARAÑA
219 BAYSIC, PINGKY ROSE BANAAG
220 BAZAR, RAIHANAH SABDULLAH
221 BEDAÑO, JANE LOUISE ESPADA
222 BEGTANG, SERR JV BADENG
223 BELEN, PATRICIA BAUTISTA
224 BELMONTE, MALORIE DELGACO
225 BELTRAN, JESEL AIREL VOLANTE
226 BELTRAN, TRISSA JANN-MAE CHAN
227 BENLIRO, MA. PAMELA GRACE ROYO
228 BENLOT, BABY MAE TANGARO
229 BENSURTO, MELAINE DULTRA
230 BERMUDO, JAMAICA MAE BANDADA
231 BERNARDO, MIKE BENEDICT COCHUN
232 BERNAS, RAMCEZ
233 BERTO, KINGSWOOD SABADO
234 BETACHE, ROSE JANE TANIQUE
235 BETITO, GERARD JOSH DOFITAS
236 BIANES, NATASHA PRESTO
237 BIAY, ROSEMARIE PALSIMON
238 BILLONES, ANA KRISTINA VILLANUEVA
239 BILLONES, KRISTINE GABATAN
240 BITARE, MARTHA MACY TORRES
241 BITOL, KIETTE MANTOG
242 BLAH, TRISHA JUVY ALVAREZ
243 BLANCO, FRANCES MAE BACELONIA
244 BOLANTE, PRECIOUS CHRISTINE ORDOÑEZ
245 BOLIBOL, NORIANNE SADILI
246 BOLIVAR, THEA MONIQUE TARRANZA
247 BOMBONGAN, ELEANOR AGLIPARIA
248 BONADOR, EZRA DARIA
249 BONDAD, ABBYGAIL MERLAN
250 BONDOC, JAINEE DEANG
251 BORBON, PATRICIA KAYE SOTEN
252 BORGOÑOS, REVINA JUMALON
253 BORRE, ELLA MAY MONJARDIN
254 BOTERO, DARRYL JAN MAG-USARA
255 BRAGA, SHAHHANI YABO
256 BRAGANZA, VICTOR CARLOS TIU
257 BRAVO, ABIGAIL BAYGAR
258 BRAVO, REVELYN LUAYON
259 BREGUNDOT, RICAJEN BICOY
260 BRIGOLE, LESTER LATASAN
261 BRILLANTES, IVY JANE LABUAN
262 BUEN, HAZEL ROSE ROMERO
263 BUENO, CELINE ANGELITO
264 BUENVIAJE, MARIA CHELLO ADONA
265 BUERANO, VINCENT ARNEL SORIANO
266 BUGAYONG, JODI RANEICA STANLEY
267 BUGAYONG, MARIE ELOISE CRUZ
268 BUHIAN, KATRINA JEAN TOMAROY
269 BULAHAN, TIFFANY MYRRH DALENA
270 BULANADI, ALISON RAQUEL BARTOLOME
271 BULATAO, JANNET FRANCISCO
272 BUMAGAT, DENIZZE BUENA
273 BUMATCHE, JANETH DULNUAN
274 BUNAGAN, JANITA BACAS
275 BUNYI, PATRICIA JULIA VERDADERO
276 BUSCATO, LARS JACOB DELA CRUZ
277 BUSTAMANTE, AIRENE ESTRELLA
278 BUSTON, THERESA EREZO
279 BUSTOS, PATRICIA MAE SORIANO
280 BUTIHEN, LLOYD JAMES GARMINO
281 BUÑI, KARLYNE MARIE ALPASAN
282 BUÑI, MONICA ANN GARDUQUE
283 CABABA, JEAN MILES ACASILI
284 CABAHUG, VALERIE JALAPIT
285 CABALLES, ANDREAH CLAIRE GARCES
286 CABALLES, BIENROSE JIMEE GEQUILAPO
287 CABALONGA, JANELYN VALERA
288 CABAYAO, JETHEL FAITH DE ASIS
289 CABERTO, CARMILA DAWN ESTELA
290 CABICO, STEPHANIE TOMAS
291 CABIERA, WARREN JAY CENAL
292 CABILAO, ATHENA TESSA NICKOLE WENCESLAO
293 CABILITAZAN, AIRA CZARINA MAPILE
294 CABOTE, RAYNA CEMDEE UBALDO
295 CABUNTOCAN, EDUARD VICTOR DEL PILAR
296 CACAYURAN, JARIE ANN RONIEL
297 CACAÑA, CLAIRE JOY TABUCANON
298 CAFE, JOAN DITALO
299 CAGATA, GABRYLE FURBY DIENTE
300 CAGUIOA, FRAMELLA LIMOS
301 CAIGA, KATRINE JANE BARZA
302 CALABIAS, CHARLOTE GUINYAWAN
303 CALADCADAN, ERICA DAWONG
304 CALAMAYAN, SHEJA RYZ UOIEA IRONA
305 CALAUNAN, MARY ROSE MOLINA
306 CALIB, RAHANA AYESSAH MARUHOM
307 CALICDAN, CLARISSA EUCAPOR
308 CALIGAN, KYRIN KRIZZIA BALDUGO
309 CALIMAG, YZHA ANDREA ORPILLA
310 CALO, MARY CLAIRE LAVAPIZ
311 CALSEÑA, MARY JOSIE ORTIGOSA
312 CALVENTO, SHEENA LORAN OBLIGACION
313 CAMACHO, DWIGHT MARTIN AGUILAR
314 CAMBEL, SHANE PAUL OLEA
315 CAMILING, GAYZELLE BESS PINGE
316 CANO, IRISH NICOLE GATUZ
317 CANONOY, ANGELA MAY NABING
318 CANSON, CHRISTYANNE MERCADO
319 CAOILE, AIRA MAE TAGUBAT
320 CAPANAS, JAMES OXENIOLA
321 CAPILI, MARIA ANGELIKA SINAGUINAN
322 CAPIO, EUNICE KATE ALMAREZ
323 CARACOL, PRINCESS HAZE DUGHO
324 CARALDE, ROBERT JOHN BAANG
325 CARBALLO, SHANNEN JULY SANTOS
326 CARDENAS, JAKE ROME VEMBER GONZALES
327 CARIDO, CHARLES BENEDICT LEGO
328 CASAO, ELAINE ANDREA SOLLER
329 CASES, EURIKA DE VERA
330 CASTRO, APPLE LACASTE
331 CASTRO, CAMILLE ANGELI GONZALES
332 CASTRO, JANELLA REYES
333 CASTRO, LARA MAE SANTIAGO
334 CASTRO, LOUREY MAE VILLA
335 CASTRO, RIZA GAWAEN
336 CATALAN, KRISTEN GAIL BRIZUELA
337 CATAMIN, DECEE DAWN LUMAUAG
338 CATEDRILLA, FLORENCE INTONG
339 CATINGUEL, PAMELA CAYTON
340 CATIPAY, KATRINA CATIPAY
341 CATU, JAN JUNWEL ALVIAR
342 CAUBA, GHERYNE SHIZA ODTOHAN
343 CAUG, MONAIZA COMPETA
344 CAWAH, KATE IRISH
345 CAWIT, GERALDINE BACALSO
346 CAYAMBAS, ELEANOR BOTENG
347 CAYMO, TRISHA MAE DOMINGO
348 CAYONG, ANGELICA PACUDAN
349 CAYTON, MENARD DIMAFELIX
350 CAYUNDA, FRITZ MIRZI MAZO
351 CAÑAS, MA. ERIKA LOUISE QUIMING
352 CEBRETAS, LUCILLE JANE MORALIDAD
353 CELESTE, MA GEENETTE TRIPOLE
354 CELESTIAL, JOHANN VON CRAIG PALOMATA
355 CELICIOUS, ARISA BELLE ALEJO
356 CENAS, JOGIE SIQUIA MAGTAGAD
357 CEPILLO, AERON JAMES GENERALAO
358 CERDA, PATRICIA QUISQUINO
359 CEREZO, JHON RONELLE SERVANDO
360 CERVERA, ALYZZA JOY MADLANGBAYAN
361 CHEE, WILLIANNE CHANTELLE CRISTAL
362 CHIONG, SHEILA MAY
363 CHUA, JESTLINE DELIGHT CABELLEZA
364 CIRERA, MARY CLAIRE ALCASID
365 CIRIACO, ALYSSA LORRAINE DIVINAGRACIA
366 CLATARO, THERENCE DAWN SALAZAR
367 CLEMENTE, CHARLANE JEAN MICLAT
368 COLIAMAR, JANICA MARIZ GEVIESO
369 COMANDA, MARIE ROSE FLORES
370 COMIA, CHAZZY KYLA BALENTOZA
371 COMPAÑERO, TRISHA MAE TULUGAN
372 CONDE, CHRISTINE MAE SELUDO
373 CONDEZ, LORIENE JANE CUDEN
374 CONSTANTINO, ROAN JOYCE MATEO
375 CONSTANTINO, SHOULA MARIE GAMBOA
376 CONVOCAR, HAMAD ABDULLAH
377 COPAS, KATE WAKAT
378 CORDA, ODETTE AURA TONSAY
379 CORPUS, JAMAICA MAY CORTEZ
380 CORPUZ, GERALDINE JOY GUITTAP
381 CORPUZ, PRINCESS JAVIER
382 CORTAGA, WILLIAM HENRY
383 CORTEZ, JONJIE AMACNA
384 COYME, WELIAM JHAY POLINAR
385 CRISOSTOMO, DANILO SOLOMON
386 CRISTOBAL, JANICA MADRID
387 CRUCENA, KIM IRISH LENE ALCANTARA
388 CRUZ, IRENE CERISSE SILAO
389 CRUZ, KAREN CLAIRE TORRES
390 CRUZ, KATRINA ITOSES
391 CRUZ, MA. ANJELA SOLIMAN
392 CRUZ, PRECIOUS NICOLE DIPON
393 CUANZON, NORGIN VERONICA MENDOZA
394 CUBITA, ELLEN GLEYO
395 CUISON, SOPHIA GRACE SEÑADAN
396 CURAMING, KEITH XYNOSSA MARALIT
397 CUTA, RICHEE EMUY
398 CUYASAN, MICHELLE BESWENG
399 CUYUGAN, CHRISTIAN NEIL MARIANO
400 DABUET, BREGETTE BABATLA
Roll of Successful Examinees in the
PHARMACISTS LICENSURE EXAMINATION
Held on APRIL 10 AND 11, 2023 Page: 10 of 30
Released on APRIL 14, 2023
Seq. No. N a m e
401 DACARA, FRANX CEFAS CASTILLON
402 DADOR, ANNA SHELAH BALADIA
403 DAGADAS, RYYANN NUÑEZ
404 DAHAN, JECEL MAE NOROÑO
405 DALISAY, ABIGAIL PATRICE MAMARIL
406 DALIVA, RACHEL FAITH BARRIOS
407 DAMASCO, ALEXIS BATISTIANA
408 DAMASCO, ERGE IRIS MENDEZ
409 DANTE, IANNE LORRAINE LAMBERTE
410 DARZA, JEZZA BLAISE RAFFINAN
411 DAUD, MOH. RAJEEB IGASAN
412 DAVID, RENZ JEROME FABIAN
413 DAVID, RICARIANNE COLEEN ARCE
414 DAVILA, HANNAH ROSE FABRIGAR
415 DAVIS, DIANNE CRISTY GO
416 DAZO, ELAINE GABRIELLE LOZADA
417 DE GUZMAN, ATHENA ANTOQUE
418 DE GUZMAN, GEORGE GERALD MANDIADE
419 DE GUZMAN, ISSA JOY GIRON
420 DE GUZMAN, LAISA MARIAN LLADO
421 DE GUZMAN, MARIAN ARMENTA
422 DE GUZMAN, STEPHANIE ROSAL
423 DE GUZMAN, TRIXIE MIA ESTOCONING
424 DE LA CRUZ, JELLYCEL CADUBLA
425 DE LA CRUZ, MARIANNE CHRISTY GARCIA
426 DE LA CRUZ, NIKKI MARIE ANSINO
427 DE LA ROSA, JOHN ERVIN TUAGE
428 DE LEON, CARLA ALLYSA MANGLAYLAY
429 DE LEON, CHESELLE MARIE
430 DE LOS REYES, MEI ANGELICA MALTOS
431 DE RAMOS, GLENDYL BALLAO
432 DE VERA, ADRIENE BERGANIA
433 DE VERA, ERIELLE DAYRIT
434 DE VERA, JAYA MAE PRANGAN
435 DE VERA, JOANNA CAMILLE RAMONES
436 DEANON, REA KAYE GUERRERO
437 DECANO, GENEVA PALACPAC
438 DECHAVEZ, PAUL ANDRAE DANCEL
439 DECHOS, CHLOE MARIE ECHAVEZ
440 DEFIESTA, MOIRA JULIN ITURRALDE
441 DEL GALLEGO, MA VERONICA ANGELA CLAROS
442 DEL GALLEGO, PATRICIA NICOLE VELUZ
443 DEL RIO, JHEANN MALALUAN
444 DELA CRUZ, ALYSSA NELEEN CALISO
445 DELA CRUZ, BREINE LORREN LUNA
446 DELA CRUZ, CHRISTIAN PUYAT
447 DELA CRUZ, FLEUR SOFIA JOSEF SERVANDA
448 DELA CRUZ, JAIRAH MAE ABONALES
449 DELA CRUZ, JANELLE BORJA
451 DELA CRUZ, KYLA LIZETTE SALVADOR
452 DELA CRUZ, SHERYL JOY CALUB
453 DELA RAMA, MICHAELA ANN DELA CRUZ
454 DELA ROSA, ARIANNE EDREA COMIA
455 DELA ROSA, RACEL MONFORTE
456 DELA TORRE, JOHN CARLO GARCIA
457 DELCANO, LEILA CAROLYN DE LA VEGA
458 DELES, ROZEL JEAN MAGDADARO
459 DELGADO, CHIMBERLY ANNE URBANO
460 DELGADO, LORREN MARINELLA SAN LUIS
461 DELGADO, MA. CHRISTINA PATRIZE GLORIA
462 DELLOMOS, DANIELLA GAVIOLA
463 DELOS REYES, CHERRY MAE AMORES
464 DELOS REYES, NIÑAN DIMAANO
465 DELOS SANTOS, MAUREN CRESTINE BALBON
466 DEMAFELIS, STEFFI JOY BAPIAL
467 DEPANTE, DANICA DIXIE MARCAIDA
468 DERON, NORHAYFA BALINDONG
469 DESEBAYLA, CYDELLE MARIE LEONES
470 DETERA, MARK WEIYNE LIVERA
471 DEVELOS, LEANN LORRAINE RAMOS
472 DIADIO, KAMILLE GERAPUSCO
473 DIALCO, GAILY LOU ABACAHIN
474 DIANA, LOVELY ANNE TORRATO
475 DIANCO, DANICA JOY
476 DIAZ, ALYXIES JOYCE BERONIA
477 DIAZ, JUSELL MARI ESTERO
478 DICULEN, JOHN WENCY LEGASPI
479 DIEGO, JASPER GARCES
480 DIESTO, KEZIAH JARA
481 DIEZ, ROJEL CREER
482 DINONG, WINDEL RHEA MAE
483 DIONGCO, MELISSA THERESE ESCABARTE
484 DIRECTO, ESTEFFE ROSE MALAG
485 DITABLAN, MA. RAFAELA KAYE DELA VEGA
486 DIVINASFLORES, NICOLE GEA IBAOC
487 DIZON, ANA PATRICIA MAMANGUN
488 DIZON, MARCIE CLAISSE
489 DIÑO, JANNINA ELAMBAYO
490 DIÑO, PATTI EUENYCE TAN
491 DOCENA, SAMANTA GAEL BADIOLA
492 DOMINGO, CHARLES DARCY MERANO
493 DONASCO, MA. JESSICA CHELSEA PALENZUELA
494 DONEZA, LEILA MAY BUGA-AY
495 DORIA, EVONNA GAYO
496 DUARDO, JASLYN BANYOLA
497 DUBLAN, NHATALENE ZHYEL TABOSO
498 DUDAS, MA. CLAIRE ANN ARMADA
499 DUGAY, DIANNE BELLE SILAO
500 DUGENIA, FERDINAND SANTIAGO
501 DULAWAN, JAMES NANGLEGAN
502 DULAY, HANAH ANGELIKA ANCHETA
503 DULFO, MELL DIANNE TIEMPO
504 DULOS, CATHERINE MAY BURANDAY
505 DUMAICOS, GEDALIAH ZORRA
506 DUMAYAS, REGINA ERIKA CANDELARIA
507 DUNGCA, RICA MAE TUBAY
508 DURANA, GENESIS LANUZA
509 DURAY, VANN LAURENCE DE VERA
510 DUREMDES, GLIMPSE BALING
511 DUTOSME, LESLIE JOY MENORAS
512 DY, ALFRED VINCENT GRATE
513 DYSUANGCO, KRISTOPHER REY BACHOCO
514 EBARLE, JOHN CRISFORD BABIDA
515 EBEN, ALYSSA DELA CRUZ
516 EBRAHIM, DYLMIERA MUJALLA
517 EBREO, NESLIE JANE SARMIENTO
518 ECHAVEZ, ASIA MARIZ RUFINO
519 EGIDA, SHAINA MARIE LOZARITO
520 ELEMIA, DONNA GUTIERREZ
521 ELERIA, JADELINE SIMANGAN
522 ELIAS, ALLYSSA RHEYN QUIJANO
523 ELUMBA, ALLAH LYN CUENTO
524 EMPIEL, ROSETTHEA MARIE VILLARTA
525 ENCIO, JOVY LOVE QUILINO
526 ENGUITO, MYKA DOMINEE MAGADAN
527 ENRIQUEZ, ANGEL JOY TARRIELA
528 ERAÑA, GABRIELLE CHRISTOPH ESTABILLO
529 ERISPE, KYM DARRYL EUGENIO
530 ESCANDAR, FATIMA RAAYA KADIL
531 ESCANILLA, JASMINE DEWI PRASETIYANINGSIH
532 ESCAÑO, KAIZZE-AN GENEFRA BACTOL
533 ESCUADRO, IVY MAY AGOT
534 ESDICUL, GENEVA GUMABAY
535 ESLER, RUBENY JADE NAVARRO
536 ESPALTERO, RODEL JOHN BABIA
537 ESPARAGUERA, EIMEE YVONNE CASIDA
538 ESPEJO, JONALYN AYAGHONG
539 ESPENESIN, JADE ANN MORALES
540 ESPENILLA, HYLENE JOYCE OCARIZA
541 ESPINA, ANGELOU DAGANDAN
542 ESTEVES, PAULO MIGUEL LUMAYA
543 ESTIMO, KIM TE
544 ESTUDILLO, CHESKA FAITH ARRIOLA
545 EUGENIO, ANNALYN MALABED
546 FERNANDEZ, AILINE MAE TORREON
547 FERNANDEZ, FRANCES STHEFANIE SAMALA
548 FERNANDEZ, JOHN MICHAEL NIÑO MALICDEM
549 FERNANDEZ, LOVELY JOY MINA
550 FERNANDEZ, RIZZA-JEMAI STA. ROMANA
551 FERNANDO, JOANNE MARIE BAYER
552 FERRER, ALLYSON KYLE BAJARIAS
553 FERRER, MARIANE MADELEINE GARCIA
554 FERRER, RAIENN JEWEL APIGO
555 FESTIN, KAZERINE LEI FAINSAN
556 FIDEL, MARILOU CHINIONA
557 FIGURACION, PJ MARQUEZ
558 FLOREN, JUDELYN ANGELMAE DAHONOS
559 FLORES, CARRENT JOY PADILLA
560 FLORES, KISHA MARIE DIAZ
561 FLORES, LLOYD VINCENT MANCIO
562 FLORES, MA. ANGELICA LLEMOS
563 FLORES, PRINCESS SILVA
564 FLORO, KRISTEEN JOYCE SARINGAN
565 FLURY, LILY ANN SANTANDER
566 FONTILLAS, MARIA CYNTHIA ANN BEATO
567 FORONDA, TRISHA COLLEEN OLIVO
568 FORTEZA, ARLENE GUNDRAN
569 FORTO, HANAH-JOY ESTRADA
570 FRANCISCO, JANINE AILSA VILLOSO
571 FRANCO, CHRISTINE MAE ANN SOTTO
572 FRIANEZA, CRYSTA MAE CEREZO
573 FUENTES, GRACIELA DEANNE ALEGROSO
574 FUENTES, RUTCHELL VARONA
575 FULGAR, LOVELYN JOY CAGAS
576 FULGARINAS, PRECIOUS JUNORM PILAPIL
577 GAA, CARISSA NEPOMUCENO
578 GABALES, ANN JELLA MARTIR
579 GABON, YIZA ARIELLE DABUET
580 GACADAN, KAYLIE BONGABONG
581 GADAPAN, ERICA CABRERA
582 GADEN, HANNALHAY PEPITO
583 GAERLAN, JANELLE BIANCA POSADAS
584 GALAM, LOUISE BEATRICE ABAN
585 GALAMAY, LIA ALYZZA MALLONGA
586 GALANG, ANDREI GABRIEL LISING
587 GALANG, CRISELLE ANGELA MARTIN
588 GALAPIA, JERUSHA KYLE XRYSNA TABILI
589 GALARCE, DULCE CATHERINE BRAVO
590 GALICIA, GRAZIELLE EVE SUA
591 GALINGAN, MIA SARAH POBLETE
592 GALLARDO, LYNDALE LAURON
593 GALVANTE, DAISY MAE DEUNA
594 GALVE, ANDREA NICOLE FULLEROS
595 GAMBOA, RAFAELLA BIANCA HERNANDEZ
596 GAMMAD, GUIA MARIE BALANAY
597 GANCERO, RAMIE ROSE ANN AGUILAR
598 GANEA, HANIE JOY GEDALANGA
599 GAOR, DANNAH MICAH DELA CRUZ
600 GARAO, CHRISTIAN ANTHONY ORTEGA
601 GARCIA, ANDREA LIZCEL CLAVERIA
602 GARCIA, ERVILL JAN VISPO
603 GARCIA, IRA BRIONES
604 GARCIA, LARA MARIE BACANI
605 GARCIA, LIAN MOASSEL SICAM
606 GARCIA, NOBEL BEBOSO
607 GARCIA, PETER JOHN ANGULO
608 GARIANDO, HANNAH VEE GRACE VERZANO
609 GARZOLA, JESSA SILVANIA
610 GATCHALIAN, EUNICE SANTIAGO
611 GATOC, IVY MONIQUE CANDIA
612 GAVINO, JOSHUA LICUANAN
613 GENODIA, CHRISTINE JOY MARTINEZ
614 GENOSOLANGO, VERNA LUMBERA
615 GENOVIA, JOCEL JUANITES
616 GEOGRAFIA, CARYL BONGGOL
617 GERONIMO, JEZICAH MAE FRANCINE DAVID
618 GIDUCOS, NICO JUNTILLA
619 GIMENA, JOE MAR JUGUAN
620 GIMOTEA, HELENA MAE RODRIGUEZ
621 GIRAY, NERISSE JEAN ACUYAN
622 GOBACO, RALPH AARON CHAVES
623 GODINES, JAIRRA THERESE CASTRO
624 GOMO, ARVIE CONSIGNA
625 GONZAGA, SHIERA MARIE PRIAS
626 GONZALES, APRIL GRACE FLORES
627 GONZALES, BEATRIZ CLIMACOSA
628 GONZALES, MARY JOY PARDUCHO
629 GONZALES, MONICA ENOFRE
630 GONZALODO, JESHNA MARIE TAÑO
631 GORRES, APRIL NOVEILENE APARRE
632 GOZALO, COLLEEN BALDONADO
633 GRIÑO, JAMIE THERESE CHUA
634 GUANZON, TRACY ANNE RIVERA
635 GUARDAMANO, JOREN LUARDO
636 GUDEN, JENIE MAE ILOCO
637 GUELAS, LORRAINE LYNN ASUNCION
638 GUEVARRA, ALDRIX GLENN SUPNET
639 GUEVARRA, CAMILLE ANDREA VERGARA
640 GUIABER, BAI SOPHIA MASTURA
641 GUIMBA, LUCIE MARIE TALAN
642 GUIRON, JOJIE MASALIHIT
643 GUISDAN, LEIRA SHARISSE BAYADING
644 GUIYAB, MARJORIE MALLILLIN
645 GUMBAHALI, JUDAY MUHADI
646 GUNNAY, GENEVA SIMANGON
647 GUSTILO, CYDEN MAE EMBOLTURA
648 GUZMAN, PATRICK LORENZ GALES
649 HABIBON, HAFIDZA MUKTADIR
650 HAMSAN, BASHMA BANGGOT
651 HANDUMAN, MARY CHRISTINE TABAMO
652 HAPITAN, ALEXANDRA KEITH ENOLPE
653 HASAN, SHANIMAR CUEVAS
654 HASIM, INDIRA SAMPURNA
655 HELIDO, CHRISTINE ALQUIZAR
656 HERMOSA, ALYSSA JEAN LARGA
657 HERRERA, GEN RODINE RIVERA
658 HIDALGO, KRISTINE JANE AMAR
659 HIDALGO, MA. LAARNI ALDERITE
660 HILARIO, ARANTXA CUDANES
661 HILARIO, JOANA SAAVEDRA
662 HILL, JOMAR QUIJANO
663 HIYAS, DINA AMACA
664 HONRALES, KIARA KATE ILAGAN
665 HORA, JEZZELLE MATUSALEM
666 HORTELANO, DARREN JOY MONREAL
667 HUBILLA, KATHLEEN ROMERO
668 HUDIEREZ, CHOKDE BANDOLOS
669 HUSANA, LAICA MAE EUGENIO
670 IBEA, DIANA MAE YADAO
671 ICABANDI, MA. LOURDES TABOR
672 IGONG-IGONG, SHAINA KAYE DAPITAN
673 IGUANA, KATHLYNN JOY OGOY
674 ILAGAN, KIMBERLY ANN PALAMOS
675 ILISAN, MARIEL LAMZON
676 ILLAN, DIAMOND-INN HASSIM
677 IMAM, SOHAILAH MIRA-ATO
678 INIHAO, JACKELLEN DEGAMO
679 INUMERABLE, MA. KYRA TIAMZON
680 IROG-IROG, LLOYD JADE MULAWAN
681 ISANAN, TRIXIA MAE HYACYNT PATRICIO
682 ISIDRO, MAYETH GALLARDO
683 JACINTO, VHENUZ CARYLLENE EBRON
684 JACOBO, CARIMA FIDES PABLO
685 JADDIE, NURUNNIZA ABDULMUTALIB
686 JAEN, MARTHA ANGELEE PEDREGOSA
687 JAKARIA, ZEHADHA LUTIAN
688 JALAD, MONAIRA HASSAN
689 JALALI, SAMERA JUMLI
690 JAMANDRON, FRITZIE WANILLO
691 JAMERLAN, ABBY JOY CELIZ
692 JAMISOLA, ELNE CATE ROSE SAROL
693 JAMOLO, JEAN CARYL BAYOG
694 JASANI, MOH. AL-SHAMIER HADJIBAIN
695 JATICO, JAMES CARL ABAO
696 JAVELLANA, RAULINDA SANTINLO
697 JAVIER, ARJIELENE LIMBO
698 JAVIER, FRANCES JEILIANE NAVAL
699 JAVIER, JANIRIE BAZAR
700 JAVIER, MELLICENT GAEL SANTOS
701 JAWOD, CLAIRE MAE FACIOLAN
702 JIMENA, LORD IRVIN LEBRILLA
703 JIMENEZ, JADE ESCOBIDO
704 JOVE, JAMES PATRICK ALAUIG
705 JUADA, PRIMROSE MAE TONSAY
706 JUAN, KRISTINE JOY DOMINGO
707 JUAN, MA. LIEZ GERMAINE REGLOS
708 JUBAIL, MADZKIMAR SAHID
709 JULAO, DIANA FORTUNA
710 JUMAWID, NOREEN ANTOINETTE BALATERO
711 JUNCO, GILLIAN JAPITANA
712 JUNGCO, PATRICIA MAE RACO
713 JURAINI, JEMALYN JALIL
714 JUSON, FERRY MAE COVERO
715 JUSTO, CHRISTINE KENEDY NATALIO
716 KADIL, KINA LOONG
717 KAHALUDDIN, MOH.HAFFIEDZ ABOL
718 KAW, THERESE STAICY AGELION
719 KINDATO, SIEDRA GUIALEL
720 KUDARAT, SITTIE JOHAIRA KUDARAT
721 KULY, DARWISA MAMMA
722 KUSAIN, NOHR-AIN TINDOG
723 LABARDA, MATET PADILLA
724 LABINDAO, CHRISTINE JOY PITEROS
725 LABRADOR, CHRISTINE SHEIN ROSETE
726 LACANILAO, DANIELLE ANNE GUTIERREZ
727 LACBAO, SHER-AINA SAWADJAAN
728 LACISTE, MICAH MAYE GALAMGAM
729 LACQUIO, ARIANNE ZHEIL COSEP
730 LACSON, KAREN JOY TOLEDO
731 LADJA, NUR-FAIZA ADIN
732 LADJAHON, AL-AYMAN ALIH
733 LAGOS, CYRIL KENNETH EDILLO
734 LAGUNA, KIMLO REYES
735 LANGOTE, ROMAILEEN JEAN TALIDONG
736 LAPINID, FELIX JR GAHI
737 LAPITAN, JOHN VINCENT ANDRES
738 LAROYA, JOEANNE MAY SAVELLA
739 LATONIO, APRIL ROSE
740 LAUGLAUG, DEXTER RYAN SATUITA
741 LAUNICO, BRYDON JOHN BUSTRIA
742 LAVILLA, KYLE MONROE ABIT
743 LAXAMANA, JOHN KENNETH SERRANO
744 LAYLO, MA. KIMBERLY SACDALAN
745 LEAÑO, ALYSSA DANE IMPAT
746 LEDA, CHRISTENE JOY ALLANIC
747 LEDESMA, NIÑA ARVIANNE GENSAYA
748 LEE, ANGELICA JOY
749 LEE, RAMEILLE JOY MELLA
750 LEGARDE, JANELLE MARELLA CHUA
751 LEGASPI, KRISTEL UMBANIA
752 LEGASPI, MAKHADESH TAÑAFRANCA
753 LEMERY, BJORN RUSSEL CALAHONG
754 LEOSALA, LUI EDGAR ALIM
755 LEPARDO, PEARL AME RAMOS
756 LEVISTE, JONAH MAE FLORES
757 LIAD, JESSICA MAE BANIQUED
758 LIBRERO, CHINNE STEPHAN PUCOT
759 LIM, APPLE GRACE PAGUILA
760 LIM, CRISTINA PILAR ANGON
761 LIM, JILLIE JEAN ONG
762 LIM, KOLYN SOPHIA CATAP
763 LIMA, MARY LOISE LAURON
764 LIMBARING, MA. JUSTINE MEDIJA
765 LIMON, JONALYN RIVO
766 LIMUCO, LOIS GAEL GAYA
767 LINGAN, JHEMBERT MANCIO
768 LIPANA, GIL JOSEPH NUNAG
769 LIRAZAN, MARIELLE JEAN CAMASURA
770 LISAMA, FAITH TALISIC
771 LITORJA, MARY FATIMA SATOR
772 LLADONES, KATHERINE JANE NAVAJA
773 LLAMAS, ALLYSA MARIE
774 LLANERA, JILL SUZAINE FLAMIANO
775 LLARENA, MERIEL FAE CACAO
776 LLEDO, JAIZEL ASHLEY MANUEL
777 LLENES, DAN ANDRE ARREGLO
778 LOMAS-I, ROSARY BALNIG
779 LOMIBAO, MARIAN CAMILLE FERNANDEZ
780 LONTOC, STEPHANIE DAÑO
781 LOPEZ, ALMA JONNA FABRO
782 LOPEZ, JOHN CARLO VALDEMOR
783 LOPEZ, KRISTEL GRACE BITICON
784 LOPEZ, MAIRINETTE CASTILLO
785 LOQUE, DUANE ASHLEY BAMBA
786 LORELLA, JACOB ADRIAN ADRIAS
787 LOREN, JOLY CHIN ELAN
788 LORENTON, HILOR SHINE HILAY
789 LOTERTE, SARAH JANE PARMIS
790 LOYOLA, JHONA KRISTINE DIONSON
791 LU, DAWN RIZA BUENAFLOR
792 LUBERANES, JOLIVIE LAPAT
793 LUCENIO, NOVA GRACIA PENASO
794 LUCERO, JENNYZEL COLUMNA
795 LUCERO, KRISTINE RIPARIP
796 LUGO, FRANCHESCA NICOLE YABUT
797 LUGOD, PATRICHA LAURICE TUNGPALAN
798 LUIS, KRISTELLE GWEN ANTALAN
799 LUMAUIG, MAYLA SIDIDI
800 LUTERO, PEARL JOY NAVARRA
801 LUTO, RHINA MAE CABALO
802 MABBAYAD, JEMILLE ADDUN
803 MACADANG, MICHAELLA NICOLE SUSA
804 MACADANGDANG, ALLIAH GAIL MARIE GONZALES
805 MACALALAD, KRISTINE PAULA DE GUZMAN
806 MACAPAGAL, ALYZA ALEGRE
807 MACASPAC, DIANNE NICHOLE GLORIA SANCHEZ
808 MACASU, EZRA MICAH RENIVA
809 MACPAL, MARCELO ROCO
810 MADES, MARY ROSE MANGARON
811 MADIKE, SHERYL CHISOM PAZ
812 MADOMA, VANESSA JANE DALIGDIG
813 MAG-ALASIN, KRISTHIEL NEMENZO
814 MAGALING, MATT ADRIAN ALCEDO
815 MAGALLANES, IMEE TAVERA
816 MAGAN, MARRON GAYLE CERVAS
817 MAGANTE, ANGELIKA LANDINGIN
818 MAGBANLAG, NICOLE CALMA
819 MAGCALAS, COLLIN JIMENEZ
820 MAGSAYSAY, ELYZA MAE LATIDO
821 MAHILUM, DANNIELLE MAE MAMMAH
822 MAHINAY, JORIEKKA MARY BLESS YANG
823 MAHINAY, RAMENA OBLIGAR
824 MAHMUD, ABDEL-NAYEEF ABLAYAN
825 MAKAHIG, ALDRIN OMALSA
826 MALABARBAS, LOISE CASULLA
827 MALAGA, NIE CHUM PALEN
828 MALARAN, GLEZA FURALAN
829 MALAZARTE, YASMIN PALADON
830 MALIBIRAN, JULIUS CAEZAR URIETA
831 MALIK, EFTIHAR SALAPUDDIN
832 MALLABO, WYNZE ANDRE PESTEJO
833 MALLARI, LYKA MARIE NAVARRO
834 MALONES, MA. FAITH REMETIO
835 MALUGAO, GELLIE ANNE MAE DELA CRUZ
836 MAMACLAY, GLORY REI BADUA
837 MAMAYO, SITTIE JUWAIRIYAH SOHAILLIE
838 MAMINTOD, DARLENE CLAIRE YAP
839 MAMON, SHANE FRANCES GUTIERREZ
840 MAMUYAC, KIMBERLY GEGANTO
841 MANAHAN, IRISH CAMILLE PRINCIPE
842 MANALANSAN, MA. NIKKA ELAINE GOPEZ
843 MANDAPAT, CIELO ABALOYAN
844 MANDATE, MELISSA DOMINGO
845 MANESE, SHAYNE ANNE BERMUDEZ
846 MANGADANG, ISNIHARAH HADJI AMEN
847 MANGUBAT, SOPHIA HUYPUNGCO
848 MANILA, KEVIN ALLAN SEBASTIAN
849 MANSUJETO, SHEENA LAMA
850 MANTE, KATHLEEN MAY BUTRON
851 MANUEL, ERIKA MAE PAROCHA
852 MANUEL, MELRIC CHRISTIAN GARCIA
853 MANUNUAN, KIRBY MAINE MOJANA
854 MANUPAC, JENSAR-ALI TABAYAG
855 MANUPAC, SARANIZA PACAL
856 MANUYAG, SHAIRA MAE SUMANG
857 MANZANO, MAYCELLE MADRES
858 MAPUSAO, LOVELLE ZYLA MENDOZA
859 MAQUISO, JACKIELOU LUAB
860 MARASIGAN, GILLIAN ANDREE MARQUEZ
861 MARCELO, JOHN MAYNUEL SANTOS
862 MARCOS, VINA MARIE ROGAN
863 MARIN, CIARA MAE ANOOS
864 MARIÑAS, LORYMIE CABUGUAS
865 MAROHOM, JOHAIRA LIMANO
866 MARTIN, HEAVEN MARTIN QUINTANA
867 MARTINEZ, ELLA MAY OPIANA
868 MARTIR, MARY KRYSTEL GABORNO
869 MARZO, NORBERT BACUDIO
870 MASBAÑO, NIMROD LORENZ CARMEN
871 MASIAS, JESSICA SANCHEZ
872 MASILANG, YESSAMINE MARIANO
873 MASUKAT, UMAYYAH MAKAKENA
874 MATAS, ERISSE JANE CONCEPCION
875 MATEO, HELEN MANUEL
876 MATIAS, EPHRAIM VILLAMAR
877 MATIVO, MARY CYDILL CAMACHO
878 MAUNG, AIKO MUTALIB
879 MAYMAYA, RAVEN LATA-AN
880 MCFARLAND, CHRYSTELLE QUIANO
881 MEDEL, KIARA LLAMIDO
882 MEDINA, JOHN MARION ROCHA
883 MEDINA, RUSSEL KEITH MAESTRO
884 MEEGAN, ANGELA MARIE IBARRA
885 MEJIA, JEANELLE LUDIA
886 MELELOA, KATE GWYNETH GARDE
887 MENDOZA, CLARK ALARCON
888 MENDOZA, JANNELLE RECLAMADO
889 MENDOZA, MEANN CLAIRE CANILAO
890 MENDOZA, MYLENE ADUAN
891 MENDOZA, NIÑA ERICKA MATINING
892 MENDOZA, REINHARD ALDEA
893 MEORA, KRISTINE MAE
894 MERCADO, DEAN HOWARD ENOY
895 MERCADO, VERONICA KATE ALVARADO
896 MERQUITA, CHRISTIAN MARC MALANGUIS
897 MICHAEL, CYLLA MAE PANGAN
898 MIGALBIN, FLORALEE ANNE CABAGNOT
899 MIGUEL, ALEXANDRA MAE DOMILE
900 MIGUEL, AYISHA JAIDY MORALES
901 MIGUEL, MARK DARREN TUMANENG
902 MIRANDA, ANDREA RAY TANIAJURA
903 MIRANDA, JONAS LEGASPI
904 MIRANDA, SHANIA TALAVERA
905 MITRA, KIRSTEL BAYARCAL
906 MIÑOZA, BRIAN KYLE NAGAC
907 MODELO, JOSE MARI ALEXIS CAINGLET
908 MOLINA, JENNIELYN ROXANNE OREÑA
909 MOLINA, RHOSE ANN PARREÑO
910 MOLINO, SHANTAN CABABASADA
911 MONDALA, JAN PIO MAGLIA
912 MONDERIN, HANNA OROCIO
913 MONTAÑA, KYLA ISABEL VELOSO
914 MONTAÑEZ, KYLE GABRIEL
915 MONTAÑO, JADE THERESE ESPINA
916 MONTEJO, CAINE DEOCARIS
917 MONTEREY, DEANNE CLAYNE MARIANO
918 MONTERO, IVANNA PEREZ
919 MONTES, SAT GIAN CARLOS MANUEL CRUZ
920 MORALES, JOMELIN CHAVEZ
921 MORALES, RODELLA KATHLEEN ALVAR
922 MORAN, MICHAEL ANTHONY LACSAMANA
923 MORDEN, VALERIE VILLEGAS
924 MORENO, ARNIE GRACE QUIRAO
925 MORENO-LACALLE, MARIA DYAN LINDAYAO
926 MORTA, STEFFANY ANNE DENISE FERNANDEZ
927 MOSOMOS, LOYD BONGAC
928 MOSTAZA, CHESKA NICOLLE DAYANDAYAN
929 MOTAS, JEZREEL ALVAREZ
930 MOVILLON, FRANCES CANDELARIA NEPUCPAN
931 MOXIN, MUVINAH TAMSING
932 MUCHO, CLAUDETTE LORRAINE AYALA
933 MUNDAS, IMIE DELFINO
934 MUSAHARI, FATIMA KAIRA VELASCO
935 MUYA, VERNILYN JOYCE MANGUIOB
936 MUYRONG, BLESSY PONCE
937 NABOR, LINSHE KATE BAUTISTA
938 NABUA, JULIA ANGELA MICHAELA GADAYAN
939 NACAPUY, FLORENTINO JR. SABADO
940 NACAR, MAJESTIE FULGAR
941 NACIONAL, MAIAN CHELSY MAULION
942 NACIONALES, JOSHUA NAVARRA
943 NAJAR, FAT ZIRA MAE MUTALA
944 NAPA, CAROL ZYMONETTE PAZ
945 NAPALINGA, NINA RICCI SENANIN
946 NARAG, JUDY-ANN FERRER
947 NARCISO, JEZIEL QUIOYO
948 NARDO, MARIFEL RUBION
949 NASIBOG, CONFESORY III ADLAWAN
950 NATIVIDAD, ALZAIDA OCAMPO
951 NAVAN, CELENIKA MAGYANO
952 NAVARRA, WENNA JANE LANTORIA
953 NAVARRO, JONNALYN TALISAYSAY
954 NAVOR, ERIKA OPEÑANO
955 NGABIT, JOCIEBELLE DULNUAN
956 NICOLAS, REGINE DOMINGO
957 NIEVERA, JULIE ANN MIRANDA
958 NOBLEZA, MAE RICAFORT
959 NOE, MA. MARELLA CONANAN
960 NOVENARIO, NERISSA PALAGAM
961 NULADA, AIRA MAGDAYAO
962 NUMIO, RAMIL TIBERIO
963 OAMAR, SCHESHIRE JASTINE GARCIA
964 OANDASAN, JOUFAMEL MEINRAD BARBER
965 OBSIANA, MIHAILY DREW GARCIA
966 OCADO, CRYSTELLE FLORES
967 OCAO, SHEBA ROSE SIMBAHON
968 OCHOVILLO, CHERYL TADEO
969 ODOSIS, MA. ELYZA ARIZZA DELA CRUZ
970 OLA, PRECIOUS ANGELICA CABANSAG
971 OLINARES, MARY LORD SHEEHAN BARRINA
972 OLIVAR, LAIKA SOLETA
973 OMAGAP, JEREMY CERALBO
974 OMAR, PRINCESS FATMAH DATUMANONG
975 OMAR, RIDZKA SAJILI
976 OMMAR, NURFA HASIDDIN
977 ONG, CARMELA ABALOS
978 ONGOCO, JUSTINE ROSE PADRE
979 ONGSITCO, CINDERELLA NAVAL
980 OPEÑA, LHEAN CAMILLE OLI
981 ORBE, TRINA JOY GALAROSA
982 ORBESO, SHIELA VASQUEZ
983 ORBIZO, ALLIAH ROSE YALUNG
984 ORDANEL, KYLAH CORPUZ
985 ORDINARIO, CIENQUE JAEL SUPSUP
986 ORDINARIO, CONEY JAY VIGOR
987 ORDONIO, ERICA ASHLEY JIMENEZ
988 ORDOÑA, JUSTINE CARLO ALMAREZ
989 ORFIANO, LESLIE ANNE HIPONA
990 OROSIA, KASSANDRA GEMINA
991 OROZCO, ORIEL ANGELO AGUIRRE
992 ORTEGA, MICHELLE MORALES
993 OSANO, BEATRIZ YSOBELLE VILLOTE
994 OSANO, KRYSTAL KELLY SHAYE ALOJEPAN
995 PAAYAS, FERLYN GRACE NAGAYOS
996 PABELONIA, JERALTHON ABUCOT
997 PACARAT, CHINNY HAZEL BAGWASAN
998 PACUNANA, ALYSSA SHANE RICALDE
999 PADAMA, CHRISTINA ISABEL CAHAYAG
1000 PADLAN, JUNE LOYD REYES
1001 PADRE, JANA DEIGH LINGAYO
1002 PAGADUAN, LEA LYNNE COLLO
1003 PAGALILAUAN, ELLA MARIE DUMLAO
1004 PAGBILAO, MERIEL MAAN ANGELES
1005 PAGDILAO, CHARMAINE JOY MONJE
1006 PAGENTE, JERICA MAE QUINTO
1007 PAGUNTALAN, RICHARD JOSEPH ESMEJARDA
1008 PAKKAM, SHERMAHAL HAJAN
1009 PALCONITE, JAN PEARL FACIOL
1010 PALLARCA, NICKA MARIA NINNA PIONILLA
1011 PALMA, SARAH YVONNE DOROTHY QUITORIANO
1012 PALMA, VIC VEA TAYABAN
1013 PALMARES, LADY IRENE FERRER
1014 PALOMA, BON LORN DACUT
1015 PALOMO, KRYSTAL DAWN SIDANA
1016 PALOMO, LF JANE CASTILLO
1017 PAMA, MARIEMIL ROSE TRESPESES
1018 PAMANILAN, JOSETTE TUPAS
1019 PAMPAG, CRYZTYL JOY DAPITON
1020 PANAGUITON, JASON SESDOYRO
1021 PANDARAWAN, NORYN MAE ANTONANO
1022 PANES, JHESSICA ANN ASOK
1023 PANGANIBAN, VALERIE GABITO
1024 PANGCOG, JENLY THERESE OLWEN JANEO
1025 PANGCOGA, AL-SHANNIAH MACARADI
1026 PANGCOGA, FARHANAH SOMIRINGAN
1027 PANGILINAN, JEIANAH PATRICE MOJICA
1028 PANIQUE, JOSE ALFONSO CACHILA
1029 PANIS, VANESSA QUIETA
1030 PARAC, LAWRENCE PALEN
1031 PARANAS, LUZVIMINDA CASTILLANO
1032 PARAS, MARYELLE ANN FERRER
1033 PARAS, YANNIE DELA FUENTE
1034 PARCASIO, MADONNA LEE PANIAGUA
1035 PAREÑAS, MIA ROE BANTILAN
1036 PAREÑAS, TRISHIA NICOLE SALAS
1037 PARFAN, FRANCHESCA MARIE SANTOS
1038 PARUNGAO, REINA ROSE JOSE
1039 PASAJOL, PRINCESS ALYSSA HERNANDEZ
1040 PASTRANA, ATHEL JOHN ADUG
1041 PATONG, KIMBERLY AGONAY
1042 PATRIARCA, ANDREA ELAINE DABASOL
1043 PATRICIO, AVA JEMIMA DELA CRUZ
1044 PATRICIO, JAZMIN
1045 PAULO, ARMAN RENZ SAWI
1046 PEDREGOZA, DECY JAN BULAT-AG
1047 PELAYO, JOY HIEZEL MONDOY
1048 PELAYO, RUTH ANGELEE GUEVARRA
1049 PELINGON, JAZETTE BUHAYAN
1050 PENASO, NATALIE VILLABET
1051 PENUELA, YESSAMAE LACERNA
1052 PERALTA, ANGELINE BUCAY
1053 PERANDO, ROSE MAGDALEN GUEVARRA
1054 PEREZ, ROSELLE DACUMOS
1055 PERIA, JANE HANNACES DE GUZMAN
1056 PESALES, PEARL GIEVES MORGAN
1057 PETROLA, FATIMA MAE ORPIANO
1058 PEÑAFLOR, CLARESA PLANDEZ
1059 PIAMONTE, MARY THERESE LAVENTE
1060 PICIO, MARIZ JOY ARELLANO
1061 PIGA, PRINCESS JEREMEI CASTILLO
1062 PILAR, MELANIE VIERNES
1063 PILLA, XYLA SCHAE CAÑETE
1064 PIMENTEL, MIKA ALLYZA TESALONA
1065 PINEDA, FAMELA PANGANIBAN
1066 PINEDA, KRISTINE DIANNE INOCENCION
1067 PINGKIAN, CLARK LLOYD PEDUCHE
1068 PINGOL, DOMINIC TIU
1069 PINO, HARVY AMOR
1070 PINTOR, JASPER KIM YBAÑEZ
1071 PINZON, JANICCA PRECY TAMAYO
1072 PIOJO, MARYDEL FLORENTINO
1073 PIORQUE, ELLAH BAÑARIA
1074 PITOGO, MARIA ISABEL MILLAN
1075 PIZARRO, RYKEL PIERCE SERRANO
1076 PLACENTE, MARY GRACE SOLIS
1077 PONTIPEDRA, QUENNIE DELOS SANTOS
1078 PORTRIAS, JULIET VICENTE
1079 POTES, MA. THERESE BELAMOR BORREO
1080 PRADO, MAE JOLLANE GRACE QUEMA
1081 PRADO, RYAN CHRISTIAN CAMPOS
1082 PRUDENCIADO, CELINE DELES
1083 PRUDENCIO, ALLIAH KAY CORPUZ
1084 PUCYA, XYRAMIN TAYABAN
1085 PUDDONG, RHEALYN YAG-O
1086 PUNLA, CELINE TRICIA VELASQUEZ
1087 PUNZALAN, ENERSON GUEVARRA
1088 PUNZALAN, JUSMINNE LICMOAN
1089 QUEMUEL, ANNE ELIZABETH TORRES
1090 QUIERO, MANUEL ANGELO V CHUCA
1091 QUILANETA, ELYZE LIBERTINE CABALLES
1092 QUILLAO, MA ERICA JOYCE CAPACIA
1093 QUIMQUE, CLINT RENAEL FEGARIDO
1094 QUIMSON, JUDITH BITOONAN
1095 QUINONES, MIGUEL DAROYA
1096 QUIRING, ANNLYN FAITH CALUNGSOD
1097 QUIROD, LIZETTE BALISI
1098 RABADILLA, JELLY JOY TAUSON
1099 RABAGO, HANNAH ADIEL RAGUDO
1100 RADUBAN, JULIAN VICTOR AQUINO
Roll of Successful Examinees in the
PHARMACISTS LICENSURE EXAMINATION
Held on APRIL 10 AND 11, 2023 Page: 24 of 30
Released on APRIL 14, 2023
Seq. No. N a m e
1101 RAFOLS, ZAIRA LARAÑO
1102 RAGUNTON, MARC CASIMIR ADOLFO
1103 RAMADAN, YOUSSRY MONGAYA
1104 RAMBAUD, MA. MIKAELA CORTEZ
1105 RAMBAYON, CHANTELLE MEA TABILI
1106 RAMIL, ABIGAEL BUENO
1107 RAMIREZ, DIOZEL JHED SUEÑA
1108 RAMOS, FEROZ KYNA BONDOC
1109 RAMOS, FRITZ CARYL CAPUTILLA
1110 RAMOS, GYMVERLY MANALO
1111 RAMOS, JOANNA MICHAELA BARASI
1112 RAMOS, KRISTINE JOY REPARIP
1113 RAMOS, MA VACHEL ANNA BANDEJAS
1114 RAMOS, MARINELA BERNARDO
1115 RAMOS, PEVILYN YANTE
1116 RANADA, HANNAH ZOFIA TOLENTINO
1117 RANTE, MYRA ELOISA MANZANO
1118 RAPADAS, MHAEJAH DHALE TRAYA
1119 RAQUEL, LYZA CLAIRE ANTONETTE DAQUIOAG
1120 RAYMUNDO, JASMIN JOY SENIDO
1121 RAZA, GLAIZA MAE ANNE MACALLA
1122 RAZON, NIKKA JAMAE
1123 REGALADO, AIRA RODA
1124 REGUCERA, KIRSTEN MARISE DE OCAMPO
1125 REMOLACIO, JOSHUA OCAMPO
1126 REMULAR, AMIEL RUBIO
1127 REPOLLO, JULIUS NIKKO ROMANILLOS
1128 REQUILMAN, JEAN LOUISE GIGER
1129 REYES, CHERRY MAE SILVESTRE
1130 REYES, EIZELLE LAYUGAN
1131 REYES, HANNAH JOY MONZON
1132 REYES, ISAIAH NOAH VENTAYEN
1133 REYES, KYLA JUSTINE COMAS
1134 REYES, RANIA MARIEL DE ARMAS
1135 REYES, STAR ELI TABINGO
1136 REYES, YVES LANCE DANIEL FELICIANO
1137 REYNOSO, DIANNE BALCUEBA
1138 RICAMARA, MARK JOHN AYALA
1139 RIVERA, JOYCE ANN BEROY
1140 RIVERA, LYRA ADRIENNE REYES
1141 RIVILLA, PAULA ANNE THERESE BONGO
1142 RODA, JONA DAVE GARYN RECTAZO
1143 RODA, JOSEPH PAJEL
1144 RODRIGUEZ, EDRIANNA MARIE PALACIOS
1145 RODRIGUEZ, JAHN CRISNELLIE DELA ROSA
1146 ROGADOR, MARIE LOUISE VERDUN
1147 ROJAS, KAY ANNE AZARES
1148 ROJO, AIRENE VERALDE
1149 ROMAGOSA, MARIANNE YANCHA
1150 ROMAN, SHIENALIE KIMBUNGAN
1151 ROMANILLOS, JERICA MARABILES
1152 ROMERO, CHEYENNE LEAR
1153 ROMERO, NEIL CHESTER AROSTIQUE
1154 ROMERO, RICAMELA ETORMA
1155 RONQUAL, PATRICIA JOY QUILANTANG
1156 ROQUE, DIODILENE CALMA
1157 ROQUE, KEVIN ANGELO QUIAZON
1158 ROQUE, MARIELLE QUEMADO
1159 ROSALDO, CIELO BIANCA MAY MAGO
1160 ROSALES, OSHIN GRACE BERON
1161 ROSARIO, MA. LIEZEL DACAYANAN
1162 ROSITO, AMBER JOY CAYO
1163 ROTILLES, ANDREA NICOLEEN JAMEN
1164 ROÑA, CLARISSA ZAMBRANO
1165 RUFIN, LEXI IRA POLANGCUS
1166 RUFINO, SHIRAME BAID
1167 RULE, ANNE MONICA AUSTRIA
1168 RULLAN, GLADYS JOY QUIZZAGAN
1169 SAABDULLA, SHARIFA JANE TAGAYAN
1170 SABADO, JOYMEE ANNE FRIAS
1171 SABALDAN, MARK CHRISTIAN EPIS
1172 SABIJON, KAYE FRANZIE LADAÑO
1173 SABIO, ARIENE JAVIER
1174 SABTULA, LAYLANOR BARIWA
1175 SABTULA, SARNALYN TAPAHING
1176 SACOPLA, JOVELYN LANDICHO
1177 SAGARIO, ADRIAN ROI DAYOC
1178 SAGNOY, SUNSHINE MEL MAGSAYO
1179 SAGUIPED, KRISTINE JOY MATIN
1180 SAGUN, KYLE GUERLAIN RUZOL
1181 SAHID, TADZMAHAL SAJI
1182 SAIK, AIZA CALIMLIM
1183 SAILO, KRIS FEBE KARL DUPO
1184 SAIPUDDIN, KIM ARIANE BEYUTA
1185 SAKILI, SHAIRA YAÑEZ
1186 SALA, CHERRY MAE TURING
1187 SALA, DIANA AHAMADUL
1188 SALADO, CHRIZZYA MARRIE ABANGAN
1189 SALAHUDDIN, MARNAIZA SAHIPA
1190 SALANG, HARMAINA JALIE
1191 SALAPUDDIN, REILY TARROZA
1192 SALAZAR, RIA FRANCIS
1193 SALCEDO, NIÑA KARMELAH MAGBOO
1194 SALEM, MELQUIZEDEK MANUEL
1195 SALENGUA, DYNA
1196 SALIDDIN, AFNAN CENTI
1197 SALVADOR, FRANCES SORIANO
1198 SALVADOR, JHAILYN CEZ RHEA SORIANO
1199 SALVADOR, JOSELITA SAMSON
1200 SALVADOR, MARK PHILIP MANICLANG
1201 SALVIEJO, CIARA GAMAYO
1202 SAMOZA, EMERALD SHAINE PECHO
1203 SAMPANG, ANDRE PAPA
1204 SAMPORNA, NAJIFA ABBAS
1205 SAMSON, DANIEL LUIS CUSTORIO
1206 SAMSON, PAMELA JOY ESGUERRA
1207 SAMSON, RHEIANNE RHODAEL PEREZ
1208 SAMSON, SARAH IDRIS YUSOP
1209 SAN FELIX, GARNET HANS ESTIMADA
1210 SANATE, DANIZA MAE INONG
1211 SANGKULA, WAHINA LAJA
1212 SANLAO, MARIEDEL FIEL
1213 SANO, RAYSHELLE MAE MONTE
1214 SANSOLIS, SHIELA MARIE SUGURAN
1215 SANTIAGO, ISABEL VALDEZ
1216 SANTOS, ANDREA ENRIQUEZ
1217 SANTOS, HAZEL ANN MACASIAS
1218 SARAPUDDIN, BACED UNGAD
1219 SARIA, JOHANNA ROSE PACIFICO
1220 SARIMONG, SHENY DANE BAQUIANO
1221 SARMIENTO, JHEANE ASHLEY CASTILLO
1222 SARMIENTO, MA. DARIEVHY BLANCHE REUBAL
1223 SARMIENTO, MARIA ALEXANDRA TONGOL
1224 SAROL, GIANNE ANGELA PAZ DIASEN
1225 SAWADJAAN, SHAIMA JILAH
1226 SAYSON, RESELLE LAURON
1227 SEBASTIAN, GEMMALYN MENDOZA
1228 SEBIO, FEBY JOY AWINGAN
1229 SEBIOS, KISHIA CARYL LEDRES
1230 SEGUMPAN, KAZLENE KAITH HEMADY
1231 SEGURA, KATHLEEN ROSE OLIVARES
1232 SELGAS, PRINCESS MAY FARNAZO
1233 SENDAYEN, DANICA PREDAS
1234 SENTORIAS, KISHA MADELO
1235 SEPULVIDA, MA LUNA BURIEL
1236 SERAFIN, KIANNA EVANE GALLEON
1237 SERENTAS, MARY FRANCES CAÑEDO
1238 SERRANO, GEAZIL BEA ANZA
1239 SEÑEREZ, RYAN PATRICK MAGBANUA
1240 SIANG, ALEAH JANINE ABDULLAH
1241 SIAZON, ROMMELA PATRICIA
1242 SIGLOS, EDZEL CATAPUSAN
1243 SILANG, LIZA MAY MANALO
1244 SILLA, LALAINE CORDOVA
1245 SILORIO, DENISSE DIVINE GANAGANAG
1246 SIMANGAN, EDLHYNE ZARAH PIÑERA
1247 SIMBULAN, CAMILLE IRISH
1248 SIMBULAN, NOEMI REPALDA
1249 SIMORA, CHLOE FAITH PADILLO
1250 SINADJAN, SHEINA MARIE OMAMALI
1251 SIOZAN, JEZHREL ZYHNDY CLARITO
1252 SOBREMISANA, JANISSA MAE MENDOZA
1253 SOBREPEÑA, NESLIE LOU DULNUAN
1254 SOLIDUM, LENDELLE SISCAR
1255 SOLIMAN, CLARISSA FAYE MONCAYO
1256 SOLIS, SEAN ALDRIDGE GAW
1257 SOLMAYOR, ERIKA RUMA
1258 SOLON, GENEVIEVE JANE LOPEZ
1259 SON, KYNA GELARINE ESCLETO
1260 SORIANO, ALLIAH MAYNIGO
1261 SORIANO, MICHELLE VILLAREZ
1262 SOTOMANGO, CHRISTINE JOY
1263 SOTOMANGO, JANELLA LOUIS ALCARAZ
1264 STA. ANA, MAR ANGELO HIPOLITO
1265 SUAYBAGUIO, HAZEL ABATAYO
1266 SUBICO, RESIE SALUDSOD
1267 SUBIGCA, RESMARC FERRER
1268 SUGUITAN, RAIZA YSTEPHANI BARTOLOME
1269 SUJEDE, HILARY YVETTE ESCOVIDAL
1270 SUMALPONG, VENZ LEOBERT CABUSAS
1271 SUMBE, CHRISTINE JOY AGUILAR
1272 SUMIBCAY, RAMILEEN JANA GABUTERO
1273 SUMUGAT, AUGUSTUS CEAZAR CORTEJO
1274 SUNGA, MHAIKA KHAYE MAGBULOS
1275 SUNGGAYAN, JIM RYAN ANG
1276 SUNICO, GRACE LEE ALVAREZ
1277 SUPANGA, ARIADNE MENDOZA
1278 SUPREMO, ROBERT LEE
1279 SUSULAN, AISHA ALPHA
1280 SY, CHRISTIAN DAVID LIM
1281 SY, MA. BIANCA GARCIA
1282 SYKAY, FRANCIS JOHN PILARCO
1283 TA-AY, NICOLE DOMINIQUE TABARES
1284 TAAN, ANTHONY JHOEN DELFINO
1285 TABADA, FEARLLY MAE GENOVA
1286 TABLANG, KRISTINE JANE BUCAL
1287 TABLANZA, JANETH YETYET
1288 TABLATIN, AIDA TRISHA BAYOTAS
1289 TABUENA, KAREN KAYE MAGPUSAO
1290 TABULA, MARIA CHELYN SOBERANO
1291 TACIS, GEORGETTE MARIE VITOR
1292 TAGA-OC, DOBE LOU ARIBAL
1293 TAGOMATA, DIONA MARIE AHUMADA
1294 TAGRA, CHRISTIAN VILLA
1295 TALIB, JASMINE RIZZA DALAWIS
1296 TALLASE, VINA MAE BILONG
1297 TALVES, NATHALIE JOAN SARIL
1298 TAMAYOR, DIONISSE MAUREEN DE LA CRUZ
1299 TAMBONGCO, MARITONI OLAYRES
1300 TAMBUYAT, KRESHA MAE CATUNGAL
1301 TAN, DIAN JOY BARBERO
1302 TAN, GABRIELLE ANNE MARGARET EVANGELISTA
1303 TAN, KATHLENE NICOLE GRANADOS
1304 TAN PAREDES, MA. CRISTINA ANGELICA OMBION
1305 TANCIO, ANDREA NICOLE VALENCIA
1306 TANDOC, VENUS RAPSING
1307 TANGAN, KATHREEN JOYCE GARCIA
1308 TANGHAL, CANDICE JILL DE JESUS
1309 TANGING, SHEREEMA TIAH
1310 TANIAMOR, COHLYN TOBIAS
1311 TAPING, AIAME MARIE LIMOCON
1312 TARRAYO, FRANCIS AIROLD
1313 TARROQUIN, JAQUILYN GALLARDE
1314 TATI, XYMEERENZ IBNO
1315 TAVAS, KRISTAL MAE ROBERTS
1316 TAYAG, KYLA DIAZ
1317 TAYOTO, SHEENA LI HINA
1318 TAYRUS, RHIA MAE
1319 TAÑEDO, PRISMILEY ANN YU
1320 TE, JAKE BENZYN LIM
1321 TEDIOS, SHEENA MARIE VILLANUEVA
1322 TEJADA, RACEL JOY MENDOZA
1323 TELIC, DANIEL JEFF CARPIO
1324 TIBAYAN, AIRA NICOLE AGUSTIN
1325 TIBAYAN, HERSHIE SAPUTIL
1326 TIEMPO, SERGIO PAUL SIMANCA
1327 TIMBANG, ANGELU TESORERO
1328 TIMOG, JONAGAIL PANER
1329 TIZON, REDEEM JOE PATRIMONIO
1330 TOLEDO, KYLNE AEZL MAGNO
1331 TOLENTINO, CHRISTINE FLORES
1332 TOLENTINO, NICOLE MAGTIBAY
1333 TOMAS, JERALDINE MEI ABARIENTOS
1334 TOMOGBONG, DIANE ROSE TABACO
1335 TONO, DAISY JINE SAMONTE
1336 TORDILLA, JASMINE IRHA FULGADO
1337 TORREFRANCA, JOAN TORREDA
1338 TORRELIZA, LYKA JANE CALABIO
1339 TORRES, MARIAN ROCELLE CUI
1340 TORTOR, SIENNA ANTOINETTE ARMECIN
1341 TOTOH, NADIYA JALIL
1342 TROGON, KENNETH ROBES
1343 TUGNA, CLAUDETTE MENDOZA
1344 TUGNAO, VINCENT KIERK VICENTE
1345 TULAWIE, HAZEL-MAE USMAN
1346 TUMALE, KAREN KATE DEQUITO
1347 TUMALIUAN, JOUELLA GRACE MANGULAD
1348 TUMANDA, KARLIZLE AUBREE CANDONGO
1349 TUMIMBANG, JERICHO LAROZA
1350 TUNGUIA, JOHN ERIK GARCIA
1351 TURTAL, LOU FELIX CARANGUIT
1352 TUSI, KATRINA MONTEMAYOR
1353 UDIK, FARNA-JANE ALIMUDDIN
1354 UGALDE, MARIA PATRICIA SAYOC
1355 UMAGAT, JARED MANIAGO
1356 UNDANG, MA. PRECIOUSA MAE VILLA
1357 URBIZTONDO, AIRA MARIE PEREZ
1358 UTAYDE, MAIDEN JOY DIGA
1359 UY, ALISTAIRE ANNE SOMBERO
1360 UY, JOANN DOMINIQUE SALUBRE
1361 UY, JULIAN FIONA LAMAN
1362 VAGILIDAD, LEAH MAE BUTIONG
1363 VALDECAÑAS, ADRIAN EDUARD CUARESMA
1364 VALDEZ, RHASMIYA JUNAIDI
1365 VALENCIA, LUCILLE PALOMO
1366 VALENZONA, MATTHEW REVE OGOC
1367 VALERIO, ALTHEA LOUISE MANAMTAM
1368 VEA, SAMANTHA LEI MATIAS
1369 VERTERRA, CYRILLE LYVETTE RAGA
1370 VERUNQUE, ANNE BERNADETTE MONTEZA
1371 VIDAL, DONNA MAE CANCEJO
1372 VIDAL, LARA SHAYNE MARIE VELARO
1373 VIDAURRAZAGA, MARICON PEREZ
1374 VIESTA, JON THADDEUS REALIN
1375 VIGILANCIA, LAURYNNE MAY CONDE
1376 VILA, MYRA LYNCH CAYABYAB
1377 VILLABER, MARY ROSE SHEENA MIRAL
1378 VILLAFRANCA, IVY JOY DOMANILLO
1379 VILLAHERMOSA, CJ CARIN
1380 VILLALOBOS, ANGELICA DE LOS REYES
1381 VILLALOBOS, GABRIELLE LOUISE DISTOR
1382 VILLANUEVA, ANNE JERSEY ARNAYRO
1383 VILLANUEVA, JOSHUA BERIDA
1384 VILLANUEVA, PRINCESS MIKKA DOMANTAY
1385 VILLAPAÑE, RONAMEL APRIL MARAPAO
1386 VILLARINO, JOIE ROCHELLE VILLANUEVA
1387 VILLARUEL, CARMELA IGNACIO
1388 VILLEGAS, LARA NICOLE PORLARES
1389 VILLENA, KENJIE JIMENA
1390 VILLEZCA, DARYL ALVAREZ
1391 VIRAY, JASON BALEVA
1392 VISARRA, MARYLOURDES ENAD
1393 VISAYA, JOANNA MAE PARAÑAL
1394 WAHANI, ALHAIDA MAULANI
1395 WARRAM, MARDIYA HAMMIDI
1396 WARRAM, PATRINA HAMMIDI
1397 YACAPIN, APRILIN WALATH
1398 YANSON, MARYLOURD SHANTELEY PANULAYA
1399 YAP, ALLIAH JANE PEROCHO
1400 YAP, GRACESHEL ANN MARIE DUMAGAN
1401 YAP, LARA ANDRIA MAE ESPINA
1402 YASUL, DHALINE MAE FRADEJAS
1403 YAUDER, NIÑA VANECE LIM
1404 YBAÑEZ, DAWN MARIE SERENIO
1405 YBUT, DAISY PACETE
1406 YEBAN, SANDY
1407 YLADE, MARIA DANILA MAGADA
1408 YMANA, MAJESTY ANN JOAQUIN
1409 YSON, SETH ANDREW VALOIS
1410 YTURZAETA, GWYNETH BERAN
1411 YULO, ALEXA SEVELO
1412 YUMUL, GLANCE HAIZZLE ANTONIO
1413 YUZON, ABBY ESTILLERO
1414 ZACAL, ANNA DANIELA CARIAGA
1415 ZAMORA, RAQUEL AGSALUD
1416 ZAPATA, RAEVEN ANDREI DEVEZA
1417 ZAPICO, QUEENIE IRECKA BARCELONA
1418 ZAUSA, SUZAINE SHAINE ZAPICO
1419 ZAYAT, ANDREA JOYCE SAMANIEGO
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