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Exam Results

Pharmacists Licensure Examination

The Philippine Star
April 14, 2023 | 6:00pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,420 out of 2,275 passed the Pharmacists Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in
N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2023.

The members of the Board of Pharmacy who gave the licensure examination are Dr. Mildred B. Oliveros, Officer-In-Charge; Dr. Adelina C. Royo and Mr. Anthony Aldrin C. Santiago, Members.

1        ABADIANO, LOVELY  LANDICHO

2        ABAINZA, LINDSAY  PARAGAS

3        ABAO, JOAN  QUIÑONEZ

4        ABAYA, NEIL CEDRICKE  LAREÑA

5        ABDUHALIM, TARFHA  AMMAN

6        ABDUHASAN, NADINA  AHAJAN

7        ABDUL CADER, MOHANIDA  PAISAL

8        ABDULLAH, SULTANAH  HADJI ADATU

9        ABDULWAHID, CINDY JOY  AHMAD

10        ABDURAJAN, MARYAM  PULLONG

11        ABELARDE, KHYLA MAE  HONES

12        ABELLA, LEODHEMAR  CASAS

13        ABELLON, ZILDJIAN  RAVAGO

14        ABENOJAR, CHRYSTELLE JANE  CASTRO

15        ABLANIDA, DESIREE MARIE  RABANES

16        ABLAZO, VIRNALOU  PAGALING

17        ABLAÑA, ALYSSA GAIL  DE GUZMAN

18        ABO, KATE  JORQUIA

19        ABROGUEÑA, ANAVELYN  ACERO

20        ABUBAKAR, FARHANA  PARADJI

21        ACABO, JOHN ANTHONY  QUEVEDO

22        ACALA, JOSHUA  FELICIANO

23        ACERON, CHRISTOPHER  ESTOQUE

24        ACEVEDO, JESSA MAE  MAGALLANES

25        ACLA, KATHLEEN JADE  GALIA

26        ACOSTA, GENEREV  FALCESO

27        ACOSTA, REA COHN  DE LA CRUZ

28        ACYAPAS, MARISSA  BUGNAY

29        ADENA, JECEL  PAET

30        ADIL, FATIMA-RAIZA  LIPAIE

31        ADOLFO, CHARINA  HERNANDEZ

32        ADORABLE, XANTHEA ALISAN  FRANCISCO

33        ADORMEO, SHANIA ANDREA  DE TORRES

34        ADRID, MARRIELLA KHRYSTINE  DURAN

35        ADRINEDA, JAMAY  FULGENCIO

36        ADVIENTO, BEATRIZ MARIE  CRUZ

37        AGBALO, PATRICIA MARIZ  GADOR

38        AGCAOILI, MARIANNE LORRAINNE  CORPUZ

39        AGCAOILI, TRISHA MAE  MELCHOR

40        AGCOPRA, GINICCA ROSS  NERI

41        AGLOLO, CENY LEE  MACLI-ING

42        AGOR, ANDREA DANNI  ENRIQUEZ

43        AGUELO, PSALMER  DIEZ

44        AGUELO, ROCHELLE  TOLIBAS

45        AGUINALDO, PAUL ROBIN  VILLANUEVA

46        AGUIRRE, AHLVA MAE  LOQUINARIO

47        AGUIRRE, LYHEDA MARIE  BUENAVISTA

48        AGUSTIN, ELLANA MICKAELA  JAO

49        AGUSTIN, HERSHEY  PADERAN

50        AIDIL, MUFTI  ISMAH

51        AKKI, FATIMA KHADEEJA  EMBIN

52        ALABON, FAITH SHARLIN  BLANCAFLOR

53        ALAGADMO, LEA  DE GUZMAN

54        ALAGOY, RICA MAE  EBRO

55        ALARDE, KRISTINE MAE  VIOS

56        ALBACETE, ANRILYN  PAGAYON

57        ALBANIA, MARIANNE EMMANUELLE  VALENCIA

58        ALBINA, MA. KRISTINA  BERGULA

59        ALBUPERA, GENELYN  RABANAL

60        ALCANTARA, KRISTYLL  VIDAD

61        ALCAYAGA, CASSEY  AMORES

62        ALCON, JENNYLYN  PRECIOSO

63        ALCORAN, DHEE  SERRANO

64        ALCOS, RAYNALY  AMANTE

65        ALDAVE, MARY ALEXA  DE GUZMAN

66        ALDE, ALEX MATTHEW  MANIMTIM

67        ALDEA, CLYDE EMAN  REMON

68        ALEJADO, MA ANTONETTE  FABRE

69        ALEJANO, NEL ANTHONY  TACUGUE

70        ALIBSAR, NASIHA  RIMBANG

71        ALIH, ROHIYA  HASIM

72        ALISBO, NANETH  CATIIL

73        ALIUDIN, MAHADEAH FARVEENAH  ALCANTARA

74        ALMARIO, JUSTINE  MIRONTOS

75        ALMERIA, LEE ANN  TIOZON

76        ALMODOVAR, ANNA  LABID

77        ALOCILLO, MARY KHAREN  TERENCIO

78        ALONZO, GLYDEL MHAE  ELARDO

79        ALQUIZA, ALEJANDREA  MANOS

80        ALTERADO, JAMMELA  CAMBEL

81        ALVARADO, MA. CAREY  MAGDANGAL

82        ALVARADO, PINKY  VILLANUEVA

83        ALVEZ, LEI GWYNNETH  MARQUEZ

84        AMARANTE, LYKA ANNE  BAMBICO

85        AMATONG, ABEL JHON  CAMARILLO

86        AMBALIT, JAZTYNE  AZUELO

87        AMBIDA, PATRICIA CAMRYNE  ROSALES

88        AMILBANGSA, SITTI FATIMA  SALAPUDDIN

89        AMING, MARWIEN  TAHIL

90        AMING, NURMILYN  TANA

91        AMMAD, FATIMA RIDZNA  ALI

92        ANCAJAS, MARIE ANN  DUMALAG

93        ANCUNA, LIAN KRYSTEL  AYOSO

94        ANDONG, HANNAH JOY  FONTANILLA

95        ANDRADE, EUNICE MAE  TUAZON

96        ANDRADE, JHAMAICA  LUSTRE

97        ANDRADE, NORIELE MAE  ANDRADE

98        ANDRES, PRINCESS ALOHA  CASTIGO

99        ANDRES, ROCHELLE  LEONARDO

101        ANIERO, SHANEEN NICOLE  OMIPLE

102        ANINO, KERSHEY LEIGH  PELENIO

103        ANTIQUIERA, MARIE ANTOINETTE  DELA CRUZ

104        ANTONIO, KATRINA  SIBBALUCA

105        APACIBLE, MARY ESTHER ROSE  TUPAS

106        APARTA, DANIELLE LOIS  SANTOS

107        APAS, CATHERINE  PASILANG

108        APDUJAN, MARY MAE  FORONES

109        APOLINARIO, ZHENDRIX LYNUS  MARAVILLAS

110        APOLONIO, JOSHUA  SELMO

111        APOSTOL, LAILANNIE  RICAMARA

112        APURA, KHOFAITH  NADELA

113        AQUINO, CHRISTINE HAZEL  MAGARIN

114        AQUINO, SAMUEL  SI

115        ARABALA, VANESSA MAE  ECO

116        ARANETA, LADY AIRISH  TALITA

117        ARANGO, MA. LUISA VIOLETA  GUEVARRA

118        ARBATIN, ALIZA MAE  VISTA

119        ARBISON, NURISA  ABBILUL

120        ARCANGEL, PRINZ NOEL ANGELO  MAGBITANG

121        ARCES, JUNEMARI  ALQUISOLA

122        ARDENIO, GENE VIVEN CHRIS  ESPINO

123        ARDENIO, JOHN PAUL  CONSTANTINO

124        ARENAS, ANGELLICA  IMPERIAL

125        ARENAS, KEIFER  SAVELLANO

126        ARIETA, ADRIAN JOHN  SABANDAL

127        ARIZAPA, ANGELA MILLEN  TABON

128        ARMEAN, CAMILLE PAULA  FIGUEROA

129        ARMONIA, KENDAL JOE  CONCEPCION

130        ARZADON, SOPHIA ESSIE  TANDOC

131        ASENTISTA, HEPZIBAHJOY  EMUY

132        ASESOR, GELLI ANDREA  TISARO

133        ASIA, ALBERT THOMAS  LINSAO

134        ASTILLERO, ELISHA ROSE  BOLDERO

135        ASTUDILLO, KRIZZLE  SALES

136        ATAJAR, BEVERLY  AÑOSA

137        ATIENZA, MARY DANIBELL  LADERAS

138        ATOLI, APRIL  ANONUEVO

139        ATOLMOM, CHARITY  WORWOR

140        AUSMOLO, IRENE MAE  SALCEDO

141        AUSTRIA, ADRIAN KYLE  ALMAZAN

142        AVANZADO, LYKA  QUISIO

143        AVENIDO, ERLYN  LOFRANCO

144        AVORQUE, NINYA NATHALIE  AVILA

145        AWANG, ROLLEAH  ISA

146        AWANG, SHIELA  ISA

147        AWINGAN, CHERYL SHEENA  TUMBALI

148        AWITAN, JEASSA  BABALCON

149        AYUB, MAIRA  JAMILON

150        AYUYON, BRYAN  ARAÑO

151        AZCARRAGA, JEZREEL  DEANGKINAY

152        AZURA, PRINCESS WAILEY  ECHAVEZ

153        AZURIN, ALECS JANE  FAGARAGAN

154        AÑABEZA, IRIAN MAY  LALLEN

155        BABAO, GABRIELLE  FIGUEROA

156        BACANI, CHRISTINE JADE  APLAON

157        BACOLOD, MARIA DAISY MAE  NENE

158        BADULI, MARLYN  AMORES

159        BAES, JOHN KENNETH  FLORES

160        BAGAYO, ELOISA ABIGAIL  FERENAL

161        BAGUIO, PRITZAVON  REYES

162        BAGUIO, SARAH LOREEN  GENTAPANAN

163        BAGUNDANG, ALLIAH  PANANGGULON

164        BAGUNU, ALAIN MARIEL  GUIYAB

165        BAHJAN, NUR-AZZEDINE  IRAHAM

166        BAING, MARY FEMILOVE  RUBIN

167        BAIT-IT, HANZELLE DENNES  YBAÑEZ

168        BAJAN, RAMON JR  GABUCAN

169        BAKIL, ALMA  ILAHADI

170        BALAJADIA, ELYROSE  JALANDONI

171        BALAJO, LEX-LEY CHRISTINELLI  PAGADA

172        BALBAS, SHEILA MARIE  AGPALZA

173        BALDADO, CHEZA MAY  BOHOL

174        BALDEO, VIVIENE  DIVINA

175        BALDO, CHRISTINE JULLIE  QUIDER

176        BALDOZA, HERNIE MARIE  SURMIEDA

177        BALEÑA, JOHN EDDREX  DALIDA

178        BALLARES, HONEY ROSE  SABANDO

179        BALLENER, KEAN MAE  ALANAN

180        BALLESTEROS, VINCENT FAUZ  RAGOS

181        BALO, IRISH MAE  VIOLON

182        BALOLONG, NIKKI CARL  SALO

183        BALONDO, ALYSSA COLLIN  PASCUAL

184        BALQUIN, JUBELLE  CASTILLON

185        BALTAR, MARY GRACE  BIÑAS

186        BALTAZAR, KLARIZZA  LAXAMANA

187        BALUNGANON, RAKMA  BARANGITAO

188        BALUYOT, LYNDSAY WILLIENNE  RACION

189        BALUYUT, RACHELLE ANN  ATIENZO

190        BAMBICO, ISAIAH JOHN  GADDI

191        BANCALE, ALYZA  CUERDA

192        BANGAOIL, ZARAIAH  MACADAEG

193        BANGAYAN, JAYVEE  TOLENTINO

194        BAONG, ALEXIS  DELA PEÑA

195        BAQUEL, ALOHA GUIA  SADAMA

196        BAQUIRING, KIMBERLY CATES  NAMOCA

197        BARBAS, RAPHAEL  SU

198        BARCIMO, CHRISZA MARIE

199        BARON, ALIYA REGINA  MAGBATO

200        BARRIOS, MARK JAPHET  GUIBAN

201        BARROGA, DEXTER AMIEL  FORTIN

202        BARROT, LUKE GERARD  BORJA

203        BARTOLOME, EMMANUEL  GRAGEDA

204        BASALO, KEILA  GREGORIO

205        BASE, JEREL ANNE MARIE  RADISLAO

206        BASMAN, AYESHA  ACRAMAN

207        BATAN, JOANAH MARIE  REYES

208        BATARA, MOHAIRA  HADJI ACMAD

209        BATOY, NATHALIE  DE GUZMAN

210        BAUTISTA, CRIZA  DELA CRUZ

211        BAUTISTA, EDEN JOY  ADORA

212        BAUTISTA, PATRICIA BIANCA  REGASPI

213        BAUYA, KRISTINE JANIZ  PANALIGAN

214        BAWASANTA, RYAN JAMES  ARCIGAL

215        BAYANG, JOANNA LYN  TABUNO

216        BAYANGDAN, LEONIBEL GHLOE  CORTEZ

217        BAYLE, FRANCO ANGELO  CANOY

218        BAYLON, MICHAEL JOHN  ARAÑA

219        BAYSIC, PINGKY ROSE  BANAAG

220        BAZAR, RAIHANAH  SABDULLAH

221        BEDAÑO, JANE LOUISE  ESPADA

222        BEGTANG, SERR JV  BADENG

223        BELEN, PATRICIA  BAUTISTA

224        BELMONTE, MALORIE  DELGACO

225        BELTRAN, JESEL AIREL  VOLANTE

226        BELTRAN, TRISSA JANN-MAE  CHAN

227        BENLIRO, MA. PAMELA GRACE  ROYO

228        BENLOT, BABY MAE  TANGARO

229        BENSURTO, MELAINE  DULTRA

230        BERMUDO, JAMAICA MAE  BANDADA

231        BERNARDO, MIKE BENEDICT  COCHUN

232        BERNAS, RAMCEZ

233        BERTO, KINGSWOOD  SABADO

234        BETACHE, ROSE JANE  TANIQUE

235        BETITO, GERARD JOSH  DOFITAS

236        BIANES, NATASHA  PRESTO

237        BIAY, ROSEMARIE  PALSIMON

238        BILLONES, ANA KRISTINA  VILLANUEVA

239        BILLONES, KRISTINE  GABATAN

240        BITARE, MARTHA MACY  TORRES

241        BITOL, KIETTE  MANTOG

242        BLAH, TRISHA JUVY  ALVAREZ

243        BLANCO, FRANCES MAE  BACELONIA

244        BOLANTE, PRECIOUS CHRISTINE  ORDOÑEZ

245        BOLIBOL, NORIANNE  SADILI

246        BOLIVAR, THEA MONIQUE  TARRANZA

247        BOMBONGAN, ELEANOR  AGLIPARIA

248        BONADOR, EZRA  DARIA

249        BONDAD, ABBYGAIL  MERLAN

250        BONDOC, JAINEE  DEANG

251        BORBON, PATRICIA KAYE  SOTEN

252        BORGOÑOS, REVINA  JUMALON

253        BORRE, ELLA MAY  MONJARDIN

254        BOTERO, DARRYL JAN  MAG-USARA

255        BRAGA, SHAHHANI  YABO

256        BRAGANZA, VICTOR CARLOS  TIU

257        BRAVO, ABIGAIL  BAYGAR

258        BRAVO, REVELYN  LUAYON

259        BREGUNDOT, RICAJEN  BICOY

260        BRIGOLE, LESTER  LATASAN

261        BRILLANTES, IVY JANE  LABUAN

262        BUEN, HAZEL ROSE  ROMERO

263        BUENO, CELINE  ANGELITO

264        BUENVIAJE, MARIA CHELLO  ADONA

265        BUERANO, VINCENT ARNEL  SORIANO

266        BUGAYONG, JODI RANEICA  STANLEY

267        BUGAYONG, MARIE ELOISE  CRUZ

268        BUHIAN, KATRINA JEAN  TOMAROY

269        BULAHAN, TIFFANY MYRRH  DALENA

270        BULANADI, ALISON RAQUEL  BARTOLOME

271        BULATAO, JANNET  FRANCISCO

272        BUMAGAT, DENIZZE  BUENA

273        BUMATCHE, JANETH  DULNUAN

274        BUNAGAN, JANITA  BACAS

275        BUNYI, PATRICIA JULIA  VERDADERO

276        BUSCATO, LARS JACOB  DELA CRUZ

277        BUSTAMANTE, AIRENE  ESTRELLA

278        BUSTON, THERESA  EREZO

279        BUSTOS, PATRICIA MAE  SORIANO

280        BUTIHEN, LLOYD JAMES  GARMINO

281        BUÑI, KARLYNE MARIE  ALPASAN

282        BUÑI, MONICA ANN  GARDUQUE

283        CABABA, JEAN MILES  ACASILI

284        CABAHUG, VALERIE  JALAPIT

285        CABALLES, ANDREAH CLAIRE  GARCES

286        CABALLES, BIENROSE JIMEE  GEQUILAPO

287        CABALONGA, JANELYN  VALERA

288        CABAYAO, JETHEL FAITH  DE ASIS

289        CABERTO, CARMILA DAWN  ESTELA

290        CABICO, STEPHANIE  TOMAS

291        CABIERA, WARREN JAY  CENAL

292        CABILAO, ATHENA TESSA NICKOLE  WENCESLAO

293        CABILITAZAN, AIRA CZARINA  MAPILE

294        CABOTE, RAYNA CEMDEE  UBALDO

295        CABUNTOCAN, EDUARD VICTOR  DEL PILAR

296        CACAYURAN, JARIE ANN  RONIEL

297        CACAÑA, CLAIRE JOY  TABUCANON

298        CAFE, JOAN  DITALO

299        CAGATA, GABRYLE FURBY  DIENTE

300        CAGUIOA, FRAMELLA  LIMOS

301        CAIGA, KATRINE JANE  BARZA

302        CALABIAS, CHARLOTE  GUINYAWAN

303        CALADCADAN, ERICA  DAWONG

304        CALAMAYAN, SHEJA RYZ UOIEA  IRONA

305        CALAUNAN, MARY ROSE  MOLINA

306        CALIB, RAHANA AYESSAH  MARUHOM

307        CALICDAN, CLARISSA  EUCAPOR

308        CALIGAN, KYRIN KRIZZIA  BALDUGO

309        CALIMAG, YZHA ANDREA  ORPILLA

310        CALO, MARY CLAIRE  LAVAPIZ

311        CALSEÑA, MARY JOSIE  ORTIGOSA

312        CALVENTO, SHEENA LORAN  OBLIGACION

313        CAMACHO, DWIGHT MARTIN  AGUILAR

314        CAMBEL, SHANE PAUL  OLEA

315        CAMILING, GAYZELLE BESS  PINGE

316        CANO, IRISH NICOLE  GATUZ

317        CANONOY, ANGELA MAY  NABING

318        CANSON, CHRISTYANNE  MERCADO

319        CAOILE, AIRA MAE  TAGUBAT

320        CAPANAS, JAMES  OXENIOLA

321        CAPILI, MARIA ANGELIKA  SINAGUINAN

322        CAPIO, EUNICE KATE  ALMAREZ

323        CARACOL, PRINCESS HAZE  DUGHO

324        CARALDE, ROBERT JOHN  BAANG

325        CARBALLO, SHANNEN JULY  SANTOS

326        CARDENAS, JAKE ROME VEMBER  GONZALES

327        CARIDO, CHARLES BENEDICT  LEGO

328        CASAO, ELAINE ANDREA  SOLLER

329        CASES, EURIKA  DE VERA

330        CASTRO, APPLE  LACASTE

331        CASTRO, CAMILLE ANGELI  GONZALES

332        CASTRO, JANELLA  REYES

333        CASTRO, LARA MAE  SANTIAGO

334        CASTRO, LOUREY MAE  VILLA

335        CASTRO, RIZA  GAWAEN

336        CATALAN, KRISTEN GAIL  BRIZUELA

337        CATAMIN, DECEE DAWN  LUMAUAG

338        CATEDRILLA, FLORENCE  INTONG

339        CATINGUEL, PAMELA  CAYTON

340        CATIPAY, KATRINA  CATIPAY

341        CATU, JAN JUNWEL  ALVIAR

342        CAUBA, GHERYNE SHIZA  ODTOHAN

343        CAUG, MONAIZA  COMPETA

344        CAWAH, KATE IRISH

345        CAWIT, GERALDINE  BACALSO

346        CAYAMBAS, ELEANOR  BOTENG

347        CAYMO, TRISHA MAE  DOMINGO

348        CAYONG, ANGELICA  PACUDAN

349        CAYTON, MENARD  DIMAFELIX

350        CAYUNDA, FRITZ MIRZI  MAZO

351        CAÑAS, MA. ERIKA LOUISE  QUIMING

352        CEBRETAS, LUCILLE JANE  MORALIDAD

353        CELESTE, MA GEENETTE  TRIPOLE

354        CELESTIAL, JOHANN VON CRAIG  PALOMATA

355        CELICIOUS, ARISA BELLE  ALEJO

356        CENAS, JOGIE SIQUIA  MAGTAGAD

357        CEPILLO, AERON JAMES  GENERALAO

358        CERDA, PATRICIA  QUISQUINO

359        CEREZO, JHON RONELLE  SERVANDO

360        CERVERA, ALYZZA JOY  MADLANGBAYAN

361        CHEE, WILLIANNE CHANTELLE  CRISTAL

362        CHIONG, SHEILA MAY

363        CHUA, JESTLINE DELIGHT  CABELLEZA

364        CIRERA, MARY CLAIRE  ALCASID

365        CIRIACO, ALYSSA LORRAINE  DIVINAGRACIA

366        CLATARO, THERENCE DAWN  SALAZAR

367        CLEMENTE, CHARLANE JEAN  MICLAT

368        COLIAMAR, JANICA MARIZ  GEVIESO

369        COMANDA, MARIE ROSE  FLORES

370        COMIA, CHAZZY KYLA  BALENTOZA

371        COMPAÑERO, TRISHA MAE  TULUGAN

372        CONDE, CHRISTINE MAE  SELUDO

373        CONDEZ, LORIENE JANE  CUDEN

374        CONSTANTINO, ROAN JOYCE  MATEO

375        CONSTANTINO, SHOULA MARIE  GAMBOA

376        CONVOCAR, HAMAD  ABDULLAH

377        COPAS, KATE  WAKAT

378        CORDA, ODETTE AURA  TONSAY

379        CORPUS, JAMAICA MAY  CORTEZ

380        CORPUZ, GERALDINE JOY  GUITTAP

381        CORPUZ, PRINCESS  JAVIER

382        CORTAGA, WILLIAM HENRY

383        CORTEZ, JONJIE  AMACNA

384        COYME, WELIAM JHAY  POLINAR

385        CRISOSTOMO, DANILO  SOLOMON

386        CRISTOBAL, JANICA  MADRID

387        CRUCENA, KIM IRISH LENE  ALCANTARA

388        CRUZ, IRENE CERISSE  SILAO

389        CRUZ, KAREN CLAIRE  TORRES

390        CRUZ, KATRINA  ITOSES

391        CRUZ, MA. ANJELA  SOLIMAN

392        CRUZ, PRECIOUS NICOLE  DIPON

393        CUANZON, NORGIN VERONICA  MENDOZA

394        CUBITA, ELLEN  GLEYO

395        CUISON, SOPHIA GRACE  SEÑADAN

396        CURAMING, KEITH XYNOSSA  MARALIT

397        CUTA, RICHEE  EMUY

398        CUYASAN, MICHELLE  BESWENG

399        CUYUGAN, CHRISTIAN NEIL  MARIANO

400        DABUET, BREGETTE  BABATLA

 

 

   Roll of Successful Examinees in the

PHARMACISTS LICENSURE EXAMINATION

Held on APRIL 10 AND 11, 2023                               Page: 10 of  30

Released on APRIL 14, 2023

 

 

Seq. No.         N a m e

 

401        DACARA, FRANX CEFAS  CASTILLON

402        DADOR, ANNA SHELAH  BALADIA

403        DAGADAS, RYYANN  NUÑEZ

404        DAHAN, JECEL MAE  NOROÑO

405        DALISAY, ABIGAIL PATRICE  MAMARIL

406        DALIVA, RACHEL FAITH  BARRIOS

407        DAMASCO, ALEXIS  BATISTIANA

408        DAMASCO, ERGE IRIS  MENDEZ

409        DANTE, IANNE LORRAINE  LAMBERTE

410        DARZA, JEZZA BLAISE  RAFFINAN

411        DAUD, MOH. RAJEEB  IGASAN

412        DAVID, RENZ JEROME  FABIAN

413        DAVID, RICARIANNE COLEEN  ARCE

414        DAVILA, HANNAH ROSE  FABRIGAR

415        DAVIS, DIANNE CRISTY  GO

416        DAZO, ELAINE GABRIELLE  LOZADA

417        DE GUZMAN, ATHENA  ANTOQUE

418        DE GUZMAN, GEORGE GERALD  MANDIADE

419        DE GUZMAN, ISSA JOY  GIRON

420        DE GUZMAN, LAISA MARIAN  LLADO

421        DE GUZMAN, MARIAN  ARMENTA

422        DE GUZMAN, STEPHANIE  ROSAL

423        DE GUZMAN, TRIXIE MIA  ESTOCONING

424        DE LA CRUZ, JELLYCEL  CADUBLA

425        DE LA CRUZ, MARIANNE CHRISTY  GARCIA

426        DE LA CRUZ, NIKKI MARIE  ANSINO

427        DE LA ROSA, JOHN ERVIN  TUAGE

428        DE LEON, CARLA ALLYSA  MANGLAYLAY

429        DE LEON, CHESELLE MARIE

430        DE LOS REYES, MEI ANGELICA  MALTOS

431        DE RAMOS, GLENDYL  BALLAO

432        DE VERA, ADRIENE  BERGANIA

433        DE VERA, ERIELLE  DAYRIT

434        DE VERA, JAYA MAE  PRANGAN

435        DE VERA, JOANNA CAMILLE  RAMONES

436        DEANON, REA KAYE  GUERRERO

437        DECANO, GENEVA  PALACPAC

438        DECHAVEZ, PAUL ANDRAE  DANCEL

439        DECHOS, CHLOE MARIE  ECHAVEZ

440        DEFIESTA, MOIRA JULIN  ITURRALDE

441        DEL GALLEGO, MA VERONICA ANGELA  CLAROS

442        DEL GALLEGO, PATRICIA NICOLE  VELUZ

443        DEL RIO, JHEANN  MALALUAN

444        DELA CRUZ, ALYSSA NELEEN  CALISO

445        DELA CRUZ, BREINE LORREN  LUNA

446        DELA CRUZ, CHRISTIAN  PUYAT

447        DELA CRUZ, FLEUR SOFIA JOSEF  SERVANDA

448        DELA CRUZ, JAIRAH MAE  ABONALES

449        DELA CRUZ, JANELLE  BORJA

451        DELA CRUZ, KYLA LIZETTE  SALVADOR

452        DELA CRUZ, SHERYL JOY  CALUB

453        DELA RAMA, MICHAELA ANN  DELA CRUZ

454        DELA ROSA, ARIANNE EDREA  COMIA

455        DELA ROSA, RACEL  MONFORTE

456        DELA TORRE, JOHN CARLO  GARCIA

457        DELCANO, LEILA CAROLYN  DE LA VEGA

458        DELES, ROZEL JEAN  MAGDADARO

459        DELGADO, CHIMBERLY ANNE  URBANO

460        DELGADO, LORREN MARINELLA  SAN LUIS

461        DELGADO, MA. CHRISTINA PATRIZE  GLORIA

462        DELLOMOS, DANIELLA  GAVIOLA

463        DELOS REYES, CHERRY MAE  AMORES

464        DELOS REYES, NIÑAN  DIMAANO

465        DELOS SANTOS, MAUREN CRESTINE  BALBON

466        DEMAFELIS, STEFFI JOY  BAPIAL

467        DEPANTE, DANICA DIXIE  MARCAIDA

468        DERON, NORHAYFA  BALINDONG

469        DESEBAYLA, CYDELLE MARIE  LEONES

470        DETERA, MARK WEIYNE  LIVERA

471        DEVELOS, LEANN LORRAINE  RAMOS

472        DIADIO, KAMILLE  GERAPUSCO

473        DIALCO, GAILY LOU  ABACAHIN

474        DIANA, LOVELY ANNE  TORRATO

475        DIANCO, DANICA JOY

476        DIAZ, ALYXIES JOYCE  BERONIA

477        DIAZ, JUSELL MARI  ESTERO

478        DICULEN, JOHN WENCY  LEGASPI

479        DIEGO, JASPER  GARCES

480        DIESTO, KEZIAH  JARA

481        DIEZ, ROJEL  CREER

482        DINONG, WINDEL RHEA MAE

483        DIONGCO, MELISSA THERESE  ESCABARTE

484        DIRECTO, ESTEFFE ROSE  MALAG

485        DITABLAN, MA. RAFAELA KAYE  DELA VEGA

486        DIVINASFLORES, NICOLE GEA  IBAOC

487        DIZON, ANA PATRICIA  MAMANGUN

488        DIZON, MARCIE CLAISSE

489        DIÑO, JANNINA  ELAMBAYO

490        DIÑO, PATTI EUENYCE  TAN

491        DOCENA, SAMANTA GAEL  BADIOLA

492        DOMINGO, CHARLES DARCY  MERANO

493        DONASCO, MA. JESSICA CHELSEA  PALENZUELA

494        DONEZA, LEILA MAY  BUGA-AY

495        DORIA, EVONNA  GAYO

496        DUARDO, JASLYN  BANYOLA

497        DUBLAN, NHATALENE ZHYEL  TABOSO

498        DUDAS, MA. CLAIRE ANN  ARMADA

499        DUGAY, DIANNE BELLE  SILAO

500        DUGENIA, FERDINAND  SANTIAGO

501        DULAWAN, JAMES  NANGLEGAN

502        DULAY, HANAH ANGELIKA  ANCHETA

503        DULFO, MELL DIANNE  TIEMPO

504        DULOS, CATHERINE MAY  BURANDAY

505        DUMAICOS, GEDALIAH  ZORRA

506        DUMAYAS, REGINA ERIKA  CANDELARIA

507        DUNGCA, RICA MAE  TUBAY

508        DURANA, GENESIS  LANUZA

509        DURAY, VANN LAURENCE  DE VERA

510        DUREMDES, GLIMPSE  BALING

511        DUTOSME, LESLIE JOY  MENORAS

512        DY, ALFRED VINCENT  GRATE

513        DYSUANGCO, KRISTOPHER REY  BACHOCO

514        EBARLE, JOHN CRISFORD  BABIDA

515        EBEN, ALYSSA  DELA CRUZ

516        EBRAHIM, DYLMIERA  MUJALLA

517        EBREO, NESLIE JANE  SARMIENTO

518        ECHAVEZ, ASIA MARIZ  RUFINO

519        EGIDA, SHAINA MARIE  LOZARITO

520        ELEMIA, DONNA  GUTIERREZ

521        ELERIA, JADELINE  SIMANGAN

522        ELIAS, ALLYSSA RHEYN  QUIJANO

523        ELUMBA, ALLAH LYN  CUENTO

524        EMPIEL, ROSETTHEA MARIE  VILLARTA

525        ENCIO, JOVY LOVE  QUILINO

526        ENGUITO, MYKA DOMINEE  MAGADAN

527        ENRIQUEZ, ANGEL JOY  TARRIELA

528        ERAÑA, GABRIELLE CHRISTOPH  ESTABILLO

529        ERISPE, KYM DARRYL  EUGENIO

530        ESCANDAR, FATIMA RAAYA  KADIL

531        ESCANILLA, JASMINE DEWI  PRASETIYANINGSIH

532        ESCAÑO, KAIZZE-AN GENEFRA  BACTOL

533        ESCUADRO, IVY MAY  AGOT

534        ESDICUL, GENEVA  GUMABAY

535        ESLER, RUBENY JADE  NAVARRO

536        ESPALTERO, RODEL JOHN  BABIA

537        ESPARAGUERA, EIMEE YVONNE  CASIDA

538        ESPEJO, JONALYN  AYAGHONG

539        ESPENESIN, JADE ANN  MORALES

540        ESPENILLA, HYLENE JOYCE  OCARIZA

541        ESPINA, ANGELOU  DAGANDAN

542        ESTEVES, PAULO MIGUEL  LUMAYA

543        ESTIMO, KIM  TE

544        ESTUDILLO, CHESKA FAITH  ARRIOLA

545        EUGENIO, ANNALYN  MALABED

546        FERNANDEZ, AILINE MAE  TORREON

547        FERNANDEZ, FRANCES STHEFANIE  SAMALA

548        FERNANDEZ, JOHN MICHAEL NIÑO  MALICDEM

549        FERNANDEZ, LOVELY JOY  MINA

550        FERNANDEZ, RIZZA-JEMAI  STA. ROMANA

551        FERNANDO, JOANNE MARIE  BAYER

552        FERRER, ALLYSON KYLE  BAJARIAS

553        FERRER, MARIANE MADELEINE  GARCIA

554        FERRER, RAIENN JEWEL  APIGO

555        FESTIN, KAZERINE LEI  FAINSAN

556        FIDEL, MARILOU  CHINIONA

557        FIGURACION, PJ  MARQUEZ

558        FLOREN, JUDELYN ANGELMAE  DAHONOS

559        FLORES, CARRENT JOY  PADILLA

560        FLORES, KISHA MARIE  DIAZ

561        FLORES, LLOYD VINCENT  MANCIO

562        FLORES, MA. ANGELICA  LLEMOS

563        FLORES, PRINCESS  SILVA

564        FLORO, KRISTEEN JOYCE  SARINGAN

565        FLURY, LILY ANN  SANTANDER

566        FONTILLAS, MARIA CYNTHIA ANN  BEATO

567        FORONDA, TRISHA COLLEEN  OLIVO

568        FORTEZA, ARLENE  GUNDRAN

569        FORTO, HANAH-JOY  ESTRADA

570        FRANCISCO, JANINE AILSA  VILLOSO

571        FRANCO, CHRISTINE MAE ANN  SOTTO

572        FRIANEZA, CRYSTA MAE  CEREZO

573        FUENTES, GRACIELA DEANNE  ALEGROSO

574        FUENTES, RUTCHELL  VARONA

575        FULGAR, LOVELYN JOY  CAGAS

576        FULGARINAS, PRECIOUS JUNORM  PILAPIL

577        GAA, CARISSA  NEPOMUCENO

578        GABALES, ANN JELLA  MARTIR

579        GABON, YIZA ARIELLE  DABUET

580        GACADAN, KAYLIE  BONGABONG

581        GADAPAN, ERICA  CABRERA

582        GADEN, HANNALHAY  PEPITO

583        GAERLAN, JANELLE BIANCA  POSADAS

584        GALAM, LOUISE BEATRICE  ABAN

585        GALAMAY, LIA ALYZZA  MALLONGA

586        GALANG, ANDREI GABRIEL  LISING

587        GALANG, CRISELLE ANGELA  MARTIN

588        GALAPIA, JERUSHA KYLE XRYSNA  TABILI

589        GALARCE, DULCE CATHERINE  BRAVO

590        GALICIA, GRAZIELLE EVE  SUA

591        GALINGAN, MIA SARAH  POBLETE

592        GALLARDO, LYNDALE  LAURON

593        GALVANTE, DAISY MAE  DEUNA

594        GALVE, ANDREA NICOLE  FULLEROS

595        GAMBOA, RAFAELLA BIANCA  HERNANDEZ

596        GAMMAD, GUIA MARIE  BALANAY

597        GANCERO, RAMIE ROSE ANN  AGUILAR

598        GANEA, HANIE JOY  GEDALANGA

599        GAOR, DANNAH MICAH  DELA CRUZ

600        GARAO, CHRISTIAN ANTHONY  ORTEGA

601        GARCIA, ANDREA LIZCEL  CLAVERIA

602        GARCIA, ERVILL JAN  VISPO

603        GARCIA, IRA  BRIONES

604        GARCIA, LARA MARIE  BACANI

605        GARCIA, LIAN MOASSEL  SICAM

606        GARCIA, NOBEL  BEBOSO

607        GARCIA, PETER JOHN  ANGULO

608        GARIANDO, HANNAH VEE GRACE  VERZANO

609        GARZOLA, JESSA  SILVANIA

610        GATCHALIAN, EUNICE  SANTIAGO

611        GATOC, IVY MONIQUE  CANDIA

612        GAVINO, JOSHUA  LICUANAN

613        GENODIA, CHRISTINE JOY  MARTINEZ

614        GENOSOLANGO, VERNA  LUMBERA

615        GENOVIA, JOCEL  JUANITES

616        GEOGRAFIA, CARYL  BONGGOL

617        GERONIMO, JEZICAH MAE FRANCINE  DAVID

618        GIDUCOS, NICO  JUNTILLA

619        GIMENA, JOE MAR  JUGUAN

620        GIMOTEA, HELENA MAE  RODRIGUEZ

621        GIRAY, NERISSE JEAN  ACUYAN

622        GOBACO, RALPH AARON  CHAVES

623        GODINES, JAIRRA THERESE  CASTRO

624        GOMO, ARVIE  CONSIGNA

625        GONZAGA, SHIERA MARIE  PRIAS

626        GONZALES, APRIL GRACE  FLORES

627        GONZALES, BEATRIZ  CLIMACOSA

628        GONZALES, MARY JOY  PARDUCHO

629        GONZALES, MONICA  ENOFRE

630        GONZALODO, JESHNA MARIE  TAÑO

631        GORRES, APRIL NOVEILENE  APARRE

632        GOZALO, COLLEEN  BALDONADO

633        GRIÑO, JAMIE THERESE  CHUA

634        GUANZON, TRACY ANNE  RIVERA

635        GUARDAMANO, JOREN  LUARDO

636        GUDEN, JENIE MAE  ILOCO

637        GUELAS, LORRAINE LYNN  ASUNCION

638        GUEVARRA, ALDRIX GLENN  SUPNET

639        GUEVARRA, CAMILLE ANDREA  VERGARA

640        GUIABER, BAI SOPHIA  MASTURA

641        GUIMBA, LUCIE MARIE  TALAN

642        GUIRON, JOJIE  MASALIHIT

643        GUISDAN, LEIRA SHARISSE  BAYADING

644        GUIYAB, MARJORIE  MALLILLIN

645        GUMBAHALI, JUDAY  MUHADI

646        GUNNAY, GENEVA  SIMANGON

647        GUSTILO, CYDEN MAE  EMBOLTURA

648        GUZMAN, PATRICK LORENZ  GALES

649        HABIBON, HAFIDZA  MUKTADIR

650        HAMSAN, BASHMA  BANGGOT

651        HANDUMAN, MARY CHRISTINE  TABAMO

652        HAPITAN, ALEXANDRA KEITH  ENOLPE

653        HASAN, SHANIMAR  CUEVAS

654        HASIM, INDIRA  SAMPURNA

655        HELIDO, CHRISTINE  ALQUIZAR

656        HERMOSA, ALYSSA JEAN  LARGA

657        HERRERA, GEN RODINE  RIVERA

658        HIDALGO, KRISTINE JANE  AMAR

659        HIDALGO, MA. LAARNI  ALDERITE

660        HILARIO, ARANTXA  CUDANES

661        HILARIO, JOANA  SAAVEDRA

662        HILL, JOMAR  QUIJANO

663        HIYAS, DINA  AMACA

664        HONRALES, KIARA KATE  ILAGAN

665        HORA, JEZZELLE  MATUSALEM

666        HORTELANO, DARREN JOY  MONREAL

667        HUBILLA, KATHLEEN  ROMERO

668        HUDIEREZ, CHOKDE  BANDOLOS

669        HUSANA, LAICA MAE  EUGENIO

670        IBEA, DIANA MAE  YADAO

671        ICABANDI, MA. LOURDES  TABOR

672        IGONG-IGONG, SHAINA KAYE  DAPITAN

673        IGUANA, KATHLYNN JOY  OGOY

674        ILAGAN, KIMBERLY ANN  PALAMOS

675        ILISAN, MARIEL  LAMZON

676        ILLAN, DIAMOND-INN  HASSIM

677        IMAM, SOHAILAH  MIRA-ATO

678        INIHAO, JACKELLEN  DEGAMO

679        INUMERABLE, MA. KYRA  TIAMZON

680        IROG-IROG, LLOYD JADE  MULAWAN

681        ISANAN, TRIXIA MAE HYACYNT  PATRICIO

682        ISIDRO, MAYETH  GALLARDO

683        JACINTO, VHENUZ CARYLLENE  EBRON

684        JACOBO, CARIMA FIDES  PABLO

685        JADDIE, NURUNNIZA  ABDULMUTALIB

686        JAEN, MARTHA ANGELEE  PEDREGOSA

687        JAKARIA, ZEHADHA  LUTIAN

688        JALAD, MONAIRA  HASSAN

689        JALALI, SAMERA  JUMLI

690        JAMANDRON, FRITZIE  WANILLO

691        JAMERLAN, ABBY JOY  CELIZ

692        JAMISOLA, ELNE CATE ROSE  SAROL

693        JAMOLO, JEAN CARYL  BAYOG

694        JASANI, MOH. AL-SHAMIER  HADJIBAIN

695        JATICO, JAMES CARL  ABAO

696        JAVELLANA, RAULINDA  SANTINLO

697        JAVIER, ARJIELENE  LIMBO

698        JAVIER, FRANCES JEILIANE  NAVAL

699        JAVIER, JANIRIE  BAZAR

700        JAVIER, MELLICENT GAEL  SANTOS

701        JAWOD, CLAIRE MAE  FACIOLAN

702        JIMENA, LORD IRVIN  LEBRILLA

703        JIMENEZ, JADE  ESCOBIDO

704        JOVE, JAMES PATRICK  ALAUIG

705        JUADA, PRIMROSE MAE  TONSAY

706        JUAN, KRISTINE JOY  DOMINGO

707        JUAN, MA. LIEZ GERMAINE  REGLOS

708        JUBAIL, MADZKIMAR  SAHID

709        JULAO, DIANA  FORTUNA

710        JUMAWID, NOREEN ANTOINETTE  BALATERO

711        JUNCO, GILLIAN  JAPITANA

712        JUNGCO, PATRICIA MAE  RACO

713        JURAINI, JEMALYN  JALIL

714        JUSON, FERRY MAE  COVERO

715        JUSTO, CHRISTINE KENEDY  NATALIO

716        KADIL, KINA  LOONG

717        KAHALUDDIN, MOH.HAFFIEDZ  ABOL

718        KAW, THERESE STAICY  AGELION

719        KINDATO, SIEDRA  GUIALEL

720        KUDARAT, SITTIE JOHAIRA  KUDARAT

721        KULY, DARWISA  MAMMA

722        KUSAIN, NOHR-AIN  TINDOG

723        LABARDA, MATET  PADILLA

724        LABINDAO, CHRISTINE JOY  PITEROS

725        LABRADOR, CHRISTINE SHEIN  ROSETE

726        LACANILAO, DANIELLE ANNE  GUTIERREZ

727        LACBAO, SHER-AINA  SAWADJAAN

728        LACISTE, MICAH MAYE  GALAMGAM

729        LACQUIO, ARIANNE ZHEIL  COSEP

730        LACSON, KAREN JOY  TOLEDO

731        LADJA, NUR-FAIZA  ADIN

732        LADJAHON, AL-AYMAN  ALIH

733        LAGOS, CYRIL KENNETH  EDILLO

734        LAGUNA, KIMLO  REYES

735        LANGOTE, ROMAILEEN JEAN  TALIDONG

736        LAPINID, FELIX JR  GAHI

737        LAPITAN, JOHN VINCENT  ANDRES

738        LAROYA, JOEANNE MAY  SAVELLA

739        LATONIO, APRIL ROSE

740        LAUGLAUG, DEXTER RYAN  SATUITA

741        LAUNICO, BRYDON JOHN  BUSTRIA

742        LAVILLA, KYLE MONROE  ABIT

743        LAXAMANA, JOHN KENNETH  SERRANO

744        LAYLO, MA. KIMBERLY  SACDALAN

745        LEAÑO, ALYSSA DANE  IMPAT

746        LEDA, CHRISTENE JOY  ALLANIC

747        LEDESMA, NIÑA ARVIANNE  GENSAYA

748        LEE, ANGELICA JOY

749        LEE, RAMEILLE JOY  MELLA

750        LEGARDE, JANELLE MARELLA  CHUA

751        LEGASPI, KRISTEL  UMBANIA

752        LEGASPI, MAKHADESH  TAÑAFRANCA

753        LEMERY, BJORN RUSSEL  CALAHONG

754        LEOSALA, LUI EDGAR  ALIM

755        LEPARDO, PEARL AME  RAMOS

756        LEVISTE, JONAH MAE  FLORES

757        LIAD, JESSICA MAE  BANIQUED

758        LIBRERO, CHINNE STEPHAN  PUCOT

759        LIM, APPLE GRACE  PAGUILA

760        LIM, CRISTINA PILAR  ANGON

761        LIM, JILLIE JEAN  ONG

762        LIM, KOLYN SOPHIA  CATAP

763        LIMA, MARY LOISE  LAURON

764        LIMBARING, MA. JUSTINE  MEDIJA

765        LIMON, JONALYN  RIVO

766        LIMUCO, LOIS GAEL  GAYA

767        LINGAN, JHEMBERT  MANCIO

768        LIPANA, GIL JOSEPH  NUNAG

769        LIRAZAN, MARIELLE JEAN  CAMASURA

770        LISAMA, FAITH  TALISIC

771        LITORJA, MARY FATIMA  SATOR

772        LLADONES, KATHERINE JANE  NAVAJA

773        LLAMAS, ALLYSA MARIE

774        LLANERA, JILL SUZAINE  FLAMIANO

775        LLARENA, MERIEL FAE  CACAO

776        LLEDO, JAIZEL ASHLEY  MANUEL

777        LLENES, DAN ANDRE  ARREGLO

778        LOMAS-I, ROSARY  BALNIG

779        LOMIBAO, MARIAN CAMILLE  FERNANDEZ

780        LONTOC, STEPHANIE  DAÑO

781        LOPEZ, ALMA JONNA  FABRO

782        LOPEZ, JOHN CARLO  VALDEMOR

783        LOPEZ, KRISTEL GRACE  BITICON

784        LOPEZ, MAIRINETTE  CASTILLO

785        LOQUE, DUANE ASHLEY  BAMBA

786        LORELLA, JACOB ADRIAN  ADRIAS

787        LOREN, JOLY CHIN  ELAN

788        LORENTON, HILOR SHINE  HILAY

789        LOTERTE, SARAH JANE  PARMIS

790        LOYOLA, JHONA KRISTINE  DIONSON

791        LU, DAWN RIZA  BUENAFLOR

792        LUBERANES, JOLIVIE  LAPAT

793        LUCENIO, NOVA GRACIA  PENASO

794        LUCERO, JENNYZEL  COLUMNA

795        LUCERO, KRISTINE  RIPARIP

796        LUGO, FRANCHESCA NICOLE  YABUT

797        LUGOD, PATRICHA LAURICE  TUNGPALAN

798        LUIS, KRISTELLE GWEN  ANTALAN

799        LUMAUIG, MAYLA  SIDIDI

800        LUTERO, PEARL JOY  NAVARRA

801        LUTO, RHINA MAE  CABALO

802        MABBAYAD, JEMILLE  ADDUN

803        MACADANG, MICHAELLA NICOLE  SUSA

804        MACADANGDANG, ALLIAH GAIL MARIE  GONZALES

805        MACALALAD, KRISTINE PAULA  DE GUZMAN

806        MACAPAGAL, ALYZA  ALEGRE

807        MACASPAC, DIANNE NICHOLE GLORIA  SANCHEZ

808        MACASU, EZRA MICAH  RENIVA

809        MACPAL, MARCELO  ROCO

810        MADES, MARY ROSE  MANGARON

811        MADIKE, SHERYL CHISOM  PAZ

812        MADOMA, VANESSA JANE  DALIGDIG

813        MAG-ALASIN, KRISTHIEL  NEMENZO

814        MAGALING, MATT ADRIAN  ALCEDO

815        MAGALLANES, IMEE  TAVERA

816        MAGAN, MARRON GAYLE  CERVAS

817        MAGANTE, ANGELIKA  LANDINGIN

818        MAGBANLAG, NICOLE  CALMA

819        MAGCALAS, COLLIN  JIMENEZ

820        MAGSAYSAY, ELYZA MAE  LATIDO

821        MAHILUM, DANNIELLE MAE  MAMMAH

822        MAHINAY, JORIEKKA MARY BLESS  YANG

823        MAHINAY, RAMENA  OBLIGAR

824        MAHMUD, ABDEL-NAYEEF  ABLAYAN

825        MAKAHIG, ALDRIN  OMALSA

826        MALABARBAS, LOISE  CASULLA

827        MALAGA, NIE CHUM  PALEN

828        MALARAN, GLEZA  FURALAN

829        MALAZARTE, YASMIN  PALADON

830        MALIBIRAN, JULIUS CAEZAR  URIETA

831        MALIK, EFTIHAR  SALAPUDDIN

832        MALLABO, WYNZE ANDRE  PESTEJO

833        MALLARI, LYKA MARIE  NAVARRO

834        MALONES, MA. FAITH  REMETIO

835        MALUGAO, GELLIE ANNE MAE  DELA CRUZ

836        MAMACLAY, GLORY REI  BADUA

837        MAMAYO, SITTIE JUWAIRIYAH  SOHAILLIE

838        MAMINTOD, DARLENE CLAIRE  YAP

839        MAMON, SHANE FRANCES  GUTIERREZ

840        MAMUYAC, KIMBERLY  GEGANTO

841        MANAHAN, IRISH CAMILLE  PRINCIPE

842        MANALANSAN, MA. NIKKA ELAINE  GOPEZ

843        MANDAPAT, CIELO  ABALOYAN

844        MANDATE, MELISSA  DOMINGO

845        MANESE, SHAYNE ANNE  BERMUDEZ

846        MANGADANG, ISNIHARAH  HADJI AMEN

847        MANGUBAT, SOPHIA  HUYPUNGCO

848        MANILA, KEVIN ALLAN  SEBASTIAN

849        MANSUJETO, SHEENA  LAMA

850        MANTE, KATHLEEN MAY  BUTRON

851        MANUEL, ERIKA MAE  PAROCHA

852        MANUEL, MELRIC CHRISTIAN  GARCIA

853        MANUNUAN, KIRBY MAINE  MOJANA

854        MANUPAC, JENSAR-ALI  TABAYAG

855        MANUPAC, SARANIZA  PACAL

856        MANUYAG, SHAIRA MAE  SUMANG

857        MANZANO, MAYCELLE  MADRES

858        MAPUSAO, LOVELLE ZYLA  MENDOZA

859        MAQUISO, JACKIELOU  LUAB

860        MARASIGAN, GILLIAN ANDREE  MARQUEZ

861        MARCELO, JOHN MAYNUEL  SANTOS

862        MARCOS, VINA MARIE  ROGAN

863        MARIN, CIARA MAE  ANOOS

864        MARIÑAS, LORYMIE  CABUGUAS

865        MAROHOM, JOHAIRA  LIMANO

866        MARTIN, HEAVEN MARTIN  QUINTANA

867        MARTINEZ, ELLA MAY  OPIANA

868        MARTIR, MARY KRYSTEL  GABORNO

869        MARZO, NORBERT  BACUDIO

870        MASBAÑO, NIMROD LORENZ  CARMEN

871        MASIAS, JESSICA  SANCHEZ

872        MASILANG, YESSAMINE  MARIANO

873        MASUKAT, UMAYYAH  MAKAKENA

874        MATAS, ERISSE JANE  CONCEPCION

875        MATEO, HELEN  MANUEL

876        MATIAS, EPHRAIM  VILLAMAR

877        MATIVO, MARY CYDILL  CAMACHO

878        MAUNG, AIKO  MUTALIB

879        MAYMAYA, RAVEN  LATA-AN

880        MCFARLAND, CHRYSTELLE  QUIANO

881        MEDEL, KIARA  LLAMIDO

882        MEDINA, JOHN MARION  ROCHA

883        MEDINA, RUSSEL KEITH  MAESTRO

884        MEEGAN, ANGELA MARIE  IBARRA

885        MEJIA, JEANELLE  LUDIA

886        MELELOA, KATE GWYNETH  GARDE

887        MENDOZA, CLARK  ALARCON

888        MENDOZA, JANNELLE  RECLAMADO

889        MENDOZA, MEANN CLAIRE  CANILAO

890        MENDOZA, MYLENE  ADUAN

891        MENDOZA, NIÑA ERICKA  MATINING

892        MENDOZA, REINHARD  ALDEA

893        MEORA, KRISTINE MAE

894        MERCADO, DEAN HOWARD  ENOY

895        MERCADO, VERONICA KATE  ALVARADO

896        MERQUITA, CHRISTIAN MARC  MALANGUIS

897        MICHAEL, CYLLA MAE  PANGAN

898        MIGALBIN, FLORALEE ANNE  CABAGNOT

899        MIGUEL, ALEXANDRA MAE  DOMILE

900        MIGUEL, AYISHA JAIDY  MORALES

901        MIGUEL, MARK DARREN  TUMANENG

902        MIRANDA, ANDREA RAY  TANIAJURA

903        MIRANDA, JONAS  LEGASPI

904        MIRANDA, SHANIA  TALAVERA

905        MITRA, KIRSTEL  BAYARCAL

906        MIÑOZA, BRIAN KYLE  NAGAC

907        MODELO, JOSE MARI ALEXIS  CAINGLET

908        MOLINA, JENNIELYN ROXANNE  OREÑA

909        MOLINA, RHOSE ANN  PARREÑO

910        MOLINO, SHANTAN  CABABASADA

911        MONDALA, JAN PIO  MAGLIA

912        MONDERIN, HANNA  OROCIO

913        MONTAÑA, KYLA ISABEL  VELOSO

914        MONTAÑEZ, KYLE GABRIEL

915        MONTAÑO, JADE THERESE  ESPINA

916        MONTEJO, CAINE  DEOCARIS

917        MONTEREY, DEANNE CLAYNE  MARIANO

918        MONTERO, IVANNA  PEREZ

919        MONTES, SAT GIAN CARLOS MANUEL  CRUZ

920        MORALES, JOMELIN  CHAVEZ

921        MORALES, RODELLA KATHLEEN  ALVAR

922        MORAN, MICHAEL ANTHONY  LACSAMANA

923        MORDEN, VALERIE  VILLEGAS

924        MORENO, ARNIE GRACE  QUIRAO

925        MORENO-LACALLE, MARIA DYAN  LINDAYAO

926        MORTA, STEFFANY ANNE DENISE  FERNANDEZ

927        MOSOMOS, LOYD  BONGAC

928        MOSTAZA, CHESKA NICOLLE  DAYANDAYAN

929        MOTAS, JEZREEL  ALVAREZ

930        MOVILLON, FRANCES CANDELARIA  NEPUCPAN

931        MOXIN, MUVINAH  TAMSING

932        MUCHO, CLAUDETTE LORRAINE  AYALA

933        MUNDAS, IMIE  DELFINO

934        MUSAHARI, FATIMA KAIRA  VELASCO

935        MUYA, VERNILYN JOYCE  MANGUIOB

936        MUYRONG, BLESSY  PONCE

937        NABOR, LINSHE KATE  BAUTISTA

938        NABUA, JULIA ANGELA MICHAELA  GADAYAN

939        NACAPUY, FLORENTINO JR.  SABADO

940        NACAR, MAJESTIE  FULGAR

941        NACIONAL, MAIAN CHELSY  MAULION

942        NACIONALES, JOSHUA  NAVARRA

943        NAJAR, FAT ZIRA MAE  MUTALA

944        NAPA, CAROL ZYMONETTE  PAZ

945        NAPALINGA, NINA RICCI  SENANIN

946        NARAG, JUDY-ANN  FERRER

947        NARCISO, JEZIEL  QUIOYO

948        NARDO, MARIFEL  RUBION

949        NASIBOG, CONFESORY III  ADLAWAN

950        NATIVIDAD, ALZAIDA  OCAMPO

951        NAVAN, CELENIKA  MAGYANO

952        NAVARRA, WENNA JANE  LANTORIA

953        NAVARRO, JONNALYN  TALISAYSAY

954        NAVOR, ERIKA  OPEÑANO

955        NGABIT, JOCIEBELLE  DULNUAN

956        NICOLAS, REGINE  DOMINGO

957        NIEVERA, JULIE ANN  MIRANDA

958        NOBLEZA, MAE  RICAFORT

959        NOE, MA. MARELLA  CONANAN

960        NOVENARIO, NERISSA  PALAGAM

961        NULADA, AIRA  MAGDAYAO

962        NUMIO, RAMIL  TIBERIO

963        OAMAR, SCHESHIRE JASTINE  GARCIA

964        OANDASAN, JOUFAMEL MEINRAD  BARBER

965        OBSIANA, MIHAILY DREW  GARCIA

966        OCADO, CRYSTELLE  FLORES

967        OCAO, SHEBA ROSE  SIMBAHON

968        OCHOVILLO, CHERYL  TADEO

969        ODOSIS, MA. ELYZA ARIZZA  DELA CRUZ

970        OLA, PRECIOUS ANGELICA  CABANSAG

971        OLINARES, MARY LORD SHEEHAN  BARRINA

972        OLIVAR, LAIKA  SOLETA

973        OMAGAP, JEREMY  CERALBO

974        OMAR, PRINCESS FATMAH  DATUMANONG

975        OMAR, RIDZKA  SAJILI

976        OMMAR, NURFA  HASIDDIN

977        ONG, CARMELA  ABALOS

978        ONGOCO, JUSTINE ROSE  PADRE

979        ONGSITCO, CINDERELLA  NAVAL

980        OPEÑA, LHEAN CAMILLE  OLI

981        ORBE, TRINA JOY  GALAROSA

982        ORBESO, SHIELA  VASQUEZ

983        ORBIZO, ALLIAH ROSE  YALUNG

984        ORDANEL, KYLAH  CORPUZ

985        ORDINARIO, CIENQUE JAEL  SUPSUP

986        ORDINARIO, CONEY JAY  VIGOR

987        ORDONIO, ERICA ASHLEY  JIMENEZ

988        ORDOÑA, JUSTINE CARLO  ALMAREZ

989        ORFIANO, LESLIE ANNE  HIPONA

990        OROSIA, KASSANDRA  GEMINA

991        OROZCO, ORIEL ANGELO  AGUIRRE

992        ORTEGA, MICHELLE  MORALES

993        OSANO, BEATRIZ YSOBELLE  VILLOTE

994        OSANO, KRYSTAL KELLY SHAYE  ALOJEPAN

995        PAAYAS, FERLYN GRACE  NAGAYOS

996        PABELONIA, JERALTHON  ABUCOT

997        PACARAT, CHINNY HAZEL  BAGWASAN

998        PACUNANA, ALYSSA SHANE  RICALDE

999        PADAMA, CHRISTINA ISABEL  CAHAYAG

1000        PADLAN, JUNE LOYD  REYES

1001        PADRE, JANA DEIGH  LINGAYO

1002        PAGADUAN, LEA LYNNE  COLLO

1003        PAGALILAUAN, ELLA MARIE  DUMLAO

1004        PAGBILAO, MERIEL MAAN  ANGELES

1005        PAGDILAO, CHARMAINE JOY  MONJE

1006        PAGENTE, JERICA MAE  QUINTO

1007        PAGUNTALAN, RICHARD JOSEPH  ESMEJARDA

1008        PAKKAM, SHERMAHAL  HAJAN

1009        PALCONITE, JAN PEARL  FACIOL

1010        PALLARCA, NICKA MARIA NINNA  PIONILLA

1011        PALMA, SARAH YVONNE DOROTHY  QUITORIANO

1012        PALMA, VIC VEA  TAYABAN

1013        PALMARES, LADY IRENE  FERRER

1014        PALOMA, BON LORN  DACUT

1015        PALOMO, KRYSTAL DAWN  SIDANA

1016        PALOMO, LF JANE  CASTILLO

1017        PAMA, MARIEMIL ROSE  TRESPESES

1018        PAMANILAN, JOSETTE  TUPAS

1019        PAMPAG, CRYZTYL JOY  DAPITON

1020        PANAGUITON, JASON  SESDOYRO

1021        PANDARAWAN, NORYN MAE  ANTONANO

1022        PANES, JHESSICA ANN  ASOK

1023        PANGANIBAN, VALERIE  GABITO

1024        PANGCOG, JENLY THERESE OLWEN  JANEO

1025        PANGCOGA, AL-SHANNIAH  MACARADI

1026        PANGCOGA, FARHANAH  SOMIRINGAN

1027        PANGILINAN, JEIANAH PATRICE  MOJICA

1028        PANIQUE, JOSE ALFONSO  CACHILA

1029        PANIS, VANESSA  QUIETA

1030        PARAC, LAWRENCE  PALEN

1031        PARANAS, LUZVIMINDA  CASTILLANO

1032        PARAS, MARYELLE ANN  FERRER

1033        PARAS, YANNIE  DELA FUENTE

1034        PARCASIO, MADONNA LEE  PANIAGUA

1035        PAREÑAS, MIA ROE  BANTILAN

1036        PAREÑAS, TRISHIA NICOLE  SALAS

1037        PARFAN, FRANCHESCA MARIE  SANTOS

1038        PARUNGAO, REINA ROSE  JOSE

1039        PASAJOL, PRINCESS ALYSSA  HERNANDEZ

1040        PASTRANA, ATHEL JOHN  ADUG

1041        PATONG, KIMBERLY  AGONAY

1042        PATRIARCA, ANDREA ELAINE  DABASOL

1043        PATRICIO, AVA JEMIMA  DELA CRUZ

1044        PATRICIO, JAZMIN

1045        PAULO, ARMAN RENZ  SAWI

1046        PEDREGOZA, DECY JAN  BULAT-AG

1047        PELAYO, JOY HIEZEL  MONDOY

1048        PELAYO, RUTH ANGELEE  GUEVARRA

1049        PELINGON, JAZETTE  BUHAYAN

1050        PENASO, NATALIE  VILLABET

1051        PENUELA, YESSAMAE  LACERNA

1052        PERALTA, ANGELINE  BUCAY

1053        PERANDO, ROSE MAGDALEN  GUEVARRA

1054        PEREZ, ROSELLE  DACUMOS

1055        PERIA, JANE HANNACES  DE GUZMAN

1056        PESALES, PEARL GIEVES  MORGAN

1057        PETROLA, FATIMA MAE  ORPIANO

1058        PEÑAFLOR, CLARESA  PLANDEZ

1059        PIAMONTE, MARY THERESE  LAVENTE

1060        PICIO, MARIZ JOY  ARELLANO

1061        PIGA, PRINCESS JEREMEI  CASTILLO

1062        PILAR, MELANIE  VIERNES

1063        PILLA, XYLA SCHAE  CAÑETE

1064        PIMENTEL, MIKA ALLYZA  TESALONA

1065        PINEDA, FAMELA  PANGANIBAN

1066        PINEDA, KRISTINE DIANNE  INOCENCION

1067        PINGKIAN, CLARK LLOYD  PEDUCHE

1068        PINGOL, DOMINIC  TIU

1069        PINO, HARVY  AMOR

1070        PINTOR, JASPER KIM  YBAÑEZ

1071        PINZON, JANICCA PRECY  TAMAYO

1072        PIOJO, MARYDEL  FLORENTINO

1073        PIORQUE, ELLAH  BAÑARIA

1074        PITOGO, MARIA ISABEL  MILLAN

1075        PIZARRO, RYKEL PIERCE  SERRANO

1076        PLACENTE, MARY GRACE  SOLIS

1077        PONTIPEDRA, QUENNIE  DELOS SANTOS

1078        PORTRIAS, JULIET  VICENTE

1079        POTES, MA. THERESE BELAMOR  BORREO

1080        PRADO, MAE JOLLANE GRACE  QUEMA

1081        PRADO, RYAN CHRISTIAN  CAMPOS

1082        PRUDENCIADO, CELINE  DELES

1083        PRUDENCIO, ALLIAH KAY  CORPUZ

1084        PUCYA, XYRAMIN  TAYABAN

1085        PUDDONG, RHEALYN  YAG-O

1086        PUNLA, CELINE TRICIA  VELASQUEZ

1087        PUNZALAN, ENERSON  GUEVARRA

1088        PUNZALAN, JUSMINNE  LICMOAN

1089        QUEMUEL, ANNE ELIZABETH  TORRES

1090        QUIERO, MANUEL ANGELO V  CHUCA

1091        QUILANETA, ELYZE LIBERTINE  CABALLES

1092        QUILLAO, MA ERICA JOYCE  CAPACIA

1093        QUIMQUE, CLINT RENAEL  FEGARIDO

1094        QUIMSON, JUDITH  BITOONAN

1095        QUINONES, MIGUEL  DAROYA

1096        QUIRING, ANNLYN FAITH  CALUNGSOD

1097        QUIROD, LIZETTE  BALISI

1098        RABADILLA, JELLY JOY  TAUSON

1099        RABAGO, HANNAH ADIEL  RAGUDO

1100        RADUBAN, JULIAN VICTOR  AQUINO

 

 

   Roll of Successful Examinees in the

PHARMACISTS LICENSURE EXAMINATION

Held on APRIL 10 AND 11, 2023                               Page: 24 of  30

Released on APRIL 14, 2023

 

 

Seq. No.         N a m e

 

1101        RAFOLS, ZAIRA  LARAÑO

1102        RAGUNTON, MARC CASIMIR  ADOLFO

1103        RAMADAN, YOUSSRY  MONGAYA

1104        RAMBAUD, MA. MIKAELA  CORTEZ

1105        RAMBAYON, CHANTELLE MEA  TABILI

1106        RAMIL, ABIGAEL  BUENO

1107        RAMIREZ, DIOZEL JHED  SUEÑA

1108        RAMOS, FEROZ KYNA  BONDOC

1109        RAMOS, FRITZ CARYL  CAPUTILLA

1110        RAMOS, GYMVERLY  MANALO

1111        RAMOS, JOANNA MICHAELA  BARASI

1112        RAMOS, KRISTINE JOY  REPARIP

1113        RAMOS, MA VACHEL ANNA  BANDEJAS

1114        RAMOS, MARINELA  BERNARDO

1115        RAMOS, PEVILYN  YANTE

1116        RANADA, HANNAH ZOFIA  TOLENTINO

1117        RANTE, MYRA ELOISA  MANZANO

1118        RAPADAS, MHAEJAH DHALE  TRAYA

1119        RAQUEL, LYZA CLAIRE ANTONETTE  DAQUIOAG

1120        RAYMUNDO, JASMIN JOY  SENIDO

1121        RAZA, GLAIZA MAE ANNE  MACALLA

1122        RAZON, NIKKA JAMAE

1123        REGALADO, AIRA  RODA

1124        REGUCERA, KIRSTEN MARISE  DE OCAMPO

1125        REMOLACIO, JOSHUA  OCAMPO

1126        REMULAR, AMIEL  RUBIO

1127        REPOLLO, JULIUS NIKKO  ROMANILLOS

1128        REQUILMAN, JEAN LOUISE  GIGER

1129        REYES, CHERRY MAE  SILVESTRE

1130        REYES, EIZELLE  LAYUGAN

1131        REYES, HANNAH JOY  MONZON

1132        REYES, ISAIAH NOAH  VENTAYEN

1133        REYES, KYLA JUSTINE  COMAS

1134        REYES, RANIA MARIEL  DE ARMAS

1135        REYES, STAR ELI  TABINGO

1136        REYES, YVES LANCE DANIEL  FELICIANO

1137        REYNOSO, DIANNE  BALCUEBA

1138        RICAMARA, MARK JOHN  AYALA

1139        RIVERA, JOYCE ANN  BEROY

1140        RIVERA, LYRA ADRIENNE  REYES

1141        RIVILLA, PAULA ANNE THERESE  BONGO

1142        RODA, JONA DAVE GARYN  RECTAZO

1143        RODA, JOSEPH  PAJEL

1144        RODRIGUEZ, EDRIANNA MARIE  PALACIOS

1145        RODRIGUEZ, JAHN CRISNELLIE  DELA ROSA

1146        ROGADOR, MARIE LOUISE  VERDUN

1147        ROJAS, KAY ANNE  AZARES

1148        ROJO, AIRENE  VERALDE

1149        ROMAGOSA, MARIANNE  YANCHA

1150        ROMAN, SHIENALIE  KIMBUNGAN

1151        ROMANILLOS, JERICA  MARABILES

1152        ROMERO, CHEYENNE  LEAR

1153        ROMERO, NEIL CHESTER  AROSTIQUE

1154        ROMERO, RICAMELA  ETORMA

1155        RONQUAL, PATRICIA JOY  QUILANTANG

1156        ROQUE, DIODILENE  CALMA

1157        ROQUE, KEVIN ANGELO  QUIAZON

1158        ROQUE, MARIELLE  QUEMADO

1159        ROSALDO, CIELO BIANCA MAY  MAGO

1160        ROSALES, OSHIN GRACE  BERON

1161        ROSARIO, MA. LIEZEL  DACAYANAN

1162        ROSITO, AMBER JOY  CAYO

1163        ROTILLES, ANDREA NICOLEEN  JAMEN

1164        ROÑA, CLARISSA  ZAMBRANO

1165        RUFIN, LEXI IRA  POLANGCUS

1166        RUFINO, SHIRAME  BAID

1167        RULE, ANNE MONICA  AUSTRIA

1168        RULLAN, GLADYS JOY  QUIZZAGAN

1169        SAABDULLA, SHARIFA JANE  TAGAYAN

1170        SABADO, JOYMEE ANNE  FRIAS

1171        SABALDAN, MARK CHRISTIAN  EPIS

1172        SABIJON, KAYE FRANZIE  LADAÑO

1173        SABIO, ARIENE  JAVIER

1174        SABTULA, LAYLANOR  BARIWA

1175        SABTULA, SARNALYN  TAPAHING

1176        SACOPLA, JOVELYN  LANDICHO

1177        SAGARIO, ADRIAN ROI  DAYOC

1178        SAGNOY, SUNSHINE MEL  MAGSAYO

1179        SAGUIPED, KRISTINE JOY  MATIN

1180        SAGUN, KYLE GUERLAIN  RUZOL

1181        SAHID, TADZMAHAL  SAJI

1182        SAIK, AIZA  CALIMLIM

1183        SAILO, KRIS FEBE KARL  DUPO

1184        SAIPUDDIN, KIM ARIANE  BEYUTA

1185        SAKILI, SHAIRA  YAÑEZ

1186        SALA, CHERRY MAE  TURING

1187        SALA, DIANA  AHAMADUL

1188        SALADO, CHRIZZYA MARRIE  ABANGAN

1189        SALAHUDDIN, MARNAIZA  SAHIPA

1190        SALANG, HARMAINA  JALIE

1191        SALAPUDDIN, REILY  TARROZA

1192        SALAZAR, RIA  FRANCIS

1193        SALCEDO, NIÑA KARMELAH  MAGBOO

1194        SALEM, MELQUIZEDEK  MANUEL

1195        SALENGUA, DYNA

1196        SALIDDIN, AFNAN  CENTI

1197        SALVADOR, FRANCES  SORIANO

1198        SALVADOR, JHAILYN CEZ RHEA  SORIANO

1199        SALVADOR, JOSELITA  SAMSON

1200        SALVADOR, MARK PHILIP  MANICLANG

1201        SALVIEJO, CIARA  GAMAYO

1202        SAMOZA, EMERALD SHAINE  PECHO

1203        SAMPANG, ANDRE  PAPA

1204        SAMPORNA, NAJIFA  ABBAS

1205        SAMSON, DANIEL LUIS  CUSTORIO

1206        SAMSON, PAMELA JOY  ESGUERRA

1207        SAMSON, RHEIANNE RHODAEL  PEREZ

1208        SAMSON, SARAH IDRIS  YUSOP

1209        SAN FELIX, GARNET HANS  ESTIMADA

1210        SANATE, DANIZA MAE  INONG

1211        SANGKULA, WAHINA  LAJA

1212        SANLAO, MARIEDEL  FIEL

1213        SANO, RAYSHELLE MAE  MONTE

1214        SANSOLIS, SHIELA MARIE  SUGURAN

1215        SANTIAGO, ISABEL  VALDEZ

1216        SANTOS, ANDREA  ENRIQUEZ

1217        SANTOS, HAZEL ANN  MACASIAS

1218        SARAPUDDIN, BACED  UNGAD

1219        SARIA, JOHANNA ROSE  PACIFICO

1220        SARIMONG, SHENY DANE  BAQUIANO

1221        SARMIENTO, JHEANE ASHLEY  CASTILLO

1222        SARMIENTO, MA. DARIEVHY BLANCHE  REUBAL

1223        SARMIENTO, MARIA ALEXANDRA  TONGOL

1224        SAROL, GIANNE ANGELA PAZ  DIASEN

1225        SAWADJAAN, SHAIMA  JILAH

1226        SAYSON, RESELLE  LAURON

1227        SEBASTIAN, GEMMALYN  MENDOZA

1228        SEBIO, FEBY JOY  AWINGAN

1229        SEBIOS, KISHIA CARYL  LEDRES

1230        SEGUMPAN, KAZLENE KAITH  HEMADY

1231        SEGURA, KATHLEEN ROSE  OLIVARES

1232        SELGAS, PRINCESS MAY  FARNAZO

1233        SENDAYEN, DANICA  PREDAS

1234        SENTORIAS, KISHA  MADELO

1235        SEPULVIDA, MA LUNA  BURIEL

1236        SERAFIN, KIANNA EVANE  GALLEON

1237        SERENTAS, MARY FRANCES  CAÑEDO

1238        SERRANO, GEAZIL BEA  ANZA

1239        SEÑEREZ, RYAN PATRICK  MAGBANUA

1240        SIANG, ALEAH JANINE  ABDULLAH

1241        SIAZON, ROMMELA PATRICIA

1242        SIGLOS, EDZEL  CATAPUSAN

1243        SILANG, LIZA MAY  MANALO

1244        SILLA, LALAINE  CORDOVA

1245        SILORIO, DENISSE DIVINE  GANAGANAG

1246        SIMANGAN, EDLHYNE ZARAH  PIÑERA

1247        SIMBULAN, CAMILLE IRISH

1248        SIMBULAN, NOEMI  REPALDA

1249        SIMORA, CHLOE FAITH  PADILLO

1250        SINADJAN, SHEINA MARIE  OMAMALI

1251        SIOZAN, JEZHREL ZYHNDY  CLARITO

1252        SOBREMISANA, JANISSA MAE  MENDOZA

1253        SOBREPEÑA, NESLIE LOU  DULNUAN

1254        SOLIDUM, LENDELLE  SISCAR

1255        SOLIMAN, CLARISSA FAYE  MONCAYO

1256        SOLIS, SEAN ALDRIDGE  GAW

1257        SOLMAYOR, ERIKA  RUMA

1258        SOLON, GENEVIEVE JANE  LOPEZ

1259        SON, KYNA GELARINE  ESCLETO

1260        SORIANO, ALLIAH  MAYNIGO

1261        SORIANO, MICHELLE  VILLAREZ

1262        SOTOMANGO, CHRISTINE JOY

1263        SOTOMANGO, JANELLA LOUIS  ALCARAZ

1264        STA. ANA, MAR ANGELO  HIPOLITO

1265        SUAYBAGUIO, HAZEL  ABATAYO

1266        SUBICO, RESIE  SALUDSOD

1267        SUBIGCA, RESMARC  FERRER

1268        SUGUITAN, RAIZA YSTEPHANI  BARTOLOME

1269        SUJEDE, HILARY YVETTE  ESCOVIDAL

1270        SUMALPONG, VENZ LEOBERT  CABUSAS

1271        SUMBE, CHRISTINE JOY  AGUILAR

1272        SUMIBCAY, RAMILEEN JANA  GABUTERO

1273        SUMUGAT, AUGUSTUS CEAZAR  CORTEJO

1274        SUNGA, MHAIKA KHAYE  MAGBULOS

1275        SUNGGAYAN, JIM RYAN  ANG

1276        SUNICO, GRACE LEE  ALVAREZ

1277        SUPANGA, ARIADNE  MENDOZA

1278        SUPREMO, ROBERT LEE

1279        SUSULAN, AISHA  ALPHA

1280        SY, CHRISTIAN DAVID  LIM

1281        SY, MA. BIANCA  GARCIA

1282        SYKAY, FRANCIS JOHN  PILARCO

1283        TA-AY, NICOLE DOMINIQUE  TABARES

1284        TAAN, ANTHONY JHOEN  DELFINO

1285        TABADA, FEARLLY MAE  GENOVA

1286        TABLANG, KRISTINE JANE  BUCAL

1287        TABLANZA, JANETH  YETYET

1288        TABLATIN, AIDA TRISHA  BAYOTAS

1289        TABUENA, KAREN KAYE  MAGPUSAO

1290        TABULA, MARIA CHELYN  SOBERANO

1291        TACIS, GEORGETTE MARIE  VITOR

1292        TAGA-OC, DOBE LOU  ARIBAL

1293        TAGOMATA, DIONA MARIE  AHUMADA

1294        TAGRA, CHRISTIAN  VILLA

1295        TALIB, JASMINE RIZZA  DALAWIS

1296        TALLASE, VINA MAE  BILONG

1297        TALVES, NATHALIE JOAN  SARIL

1298        TAMAYOR, DIONISSE MAUREEN  DE LA CRUZ

1299        TAMBONGCO, MARITONI  OLAYRES

1300        TAMBUYAT, KRESHA MAE  CATUNGAL

1301        TAN, DIAN JOY  BARBERO

1302        TAN, GABRIELLE ANNE MARGARET  EVANGELISTA

1303        TAN, KATHLENE NICOLE  GRANADOS

1304        TAN PAREDES, MA. CRISTINA ANGELICA  OMBION

1305        TANCIO, ANDREA NICOLE  VALENCIA

1306        TANDOC, VENUS  RAPSING

1307        TANGAN, KATHREEN JOYCE  GARCIA

1308        TANGHAL, CANDICE JILL  DE JESUS

1309        TANGING, SHEREEMA  TIAH

1310        TANIAMOR, COHLYN  TOBIAS

1311        TAPING, AIAME MARIE  LIMOCON

1312        TARRAYO, FRANCIS AIROLD

1313        TARROQUIN, JAQUILYN  GALLARDE

1314        TATI, XYMEERENZ  IBNO

1315        TAVAS, KRISTAL MAE  ROBERTS

1316        TAYAG, KYLA  DIAZ

1317        TAYOTO, SHEENA LI  HINA

1318        TAYRUS, RHIA MAE

1319        TAÑEDO, PRISMILEY ANN  YU

1320        TE, JAKE BENZYN  LIM

1321        TEDIOS, SHEENA MARIE  VILLANUEVA

1322        TEJADA, RACEL JOY  MENDOZA

1323        TELIC, DANIEL JEFF  CARPIO

1324        TIBAYAN, AIRA NICOLE  AGUSTIN

1325        TIBAYAN, HERSHIE  SAPUTIL

1326        TIEMPO, SERGIO PAUL  SIMANCA

1327        TIMBANG, ANGELU  TESORERO

1328        TIMOG, JONAGAIL  PANER

1329        TIZON, REDEEM JOE  PATRIMONIO

1330        TOLEDO, KYLNE AEZL  MAGNO

1331        TOLENTINO, CHRISTINE  FLORES

1332        TOLENTINO, NICOLE  MAGTIBAY

1333        TOMAS, JERALDINE MEI  ABARIENTOS

1334        TOMOGBONG, DIANE ROSE  TABACO

1335        TONO, DAISY JINE  SAMONTE

1336        TORDILLA, JASMINE IRHA  FULGADO

1337        TORREFRANCA, JOAN  TORREDA

1338        TORRELIZA, LYKA JANE  CALABIO

1339        TORRES, MARIAN ROCELLE  CUI

1340        TORTOR, SIENNA ANTOINETTE  ARMECIN

1341        TOTOH, NADIYA  JALIL

1342        TROGON, KENNETH  ROBES

1343        TUGNA, CLAUDETTE  MENDOZA

1344        TUGNAO, VINCENT KIERK  VICENTE

1345        TULAWIE, HAZEL-MAE  USMAN

1346        TUMALE, KAREN KATE  DEQUITO

1347        TUMALIUAN, JOUELLA GRACE  MANGULAD

1348        TUMANDA, KARLIZLE AUBREE  CANDONGO

1349        TUMIMBANG, JERICHO  LAROZA

1350        TUNGUIA, JOHN ERIK  GARCIA

1351        TURTAL, LOU FELIX  CARANGUIT

1352        TUSI, KATRINA  MONTEMAYOR

1353        UDIK, FARNA-JANE  ALIMUDDIN

1354        UGALDE, MARIA PATRICIA  SAYOC

1355        UMAGAT, JARED  MANIAGO

1356        UNDANG, MA. PRECIOUSA MAE  VILLA

1357        URBIZTONDO, AIRA MARIE  PEREZ

1358        UTAYDE, MAIDEN JOY  DIGA

1359        UY, ALISTAIRE ANNE  SOMBERO

1360        UY, JOANN DOMINIQUE  SALUBRE

1361        UY, JULIAN FIONA  LAMAN

1362        VAGILIDAD, LEAH MAE  BUTIONG

1363        VALDECAÑAS, ADRIAN EDUARD  CUARESMA

1364        VALDEZ, RHASMIYA  JUNAIDI

1365        VALENCIA, LUCILLE  PALOMO

1366        VALENZONA, MATTHEW REVE  OGOC

1367        VALERIO, ALTHEA LOUISE  MANAMTAM

1368        VEA, SAMANTHA LEI  MATIAS

1369        VERTERRA, CYRILLE LYVETTE  RAGA

1370        VERUNQUE, ANNE BERNADETTE  MONTEZA

1371        VIDAL, DONNA MAE  CANCEJO

1372        VIDAL, LARA SHAYNE MARIE  VELARO

1373        VIDAURRAZAGA, MARICON  PEREZ

1374        VIESTA, JON THADDEUS  REALIN

1375        VIGILANCIA, LAURYNNE MAY  CONDE

1376        VILA, MYRA LYNCH  CAYABYAB

1377        VILLABER, MARY ROSE SHEENA  MIRAL

1378        VILLAFRANCA, IVY JOY  DOMANILLO

1379        VILLAHERMOSA, CJ  CARIN

1380        VILLALOBOS, ANGELICA  DE LOS REYES

1381        VILLALOBOS, GABRIELLE LOUISE  DISTOR

1382        VILLANUEVA, ANNE JERSEY  ARNAYRO

1383        VILLANUEVA, JOSHUA  BERIDA

1384        VILLANUEVA, PRINCESS MIKKA  DOMANTAY

1385        VILLAPAÑE, RONAMEL APRIL  MARAPAO

1386        VILLARINO, JOIE ROCHELLE  VILLANUEVA

1387        VILLARUEL, CARMELA  IGNACIO

1388        VILLEGAS, LARA NICOLE  PORLARES

1389        VILLENA, KENJIE  JIMENA

1390        VILLEZCA, DARYL  ALVAREZ

1391        VIRAY, JASON  BALEVA

1392        VISARRA, MARYLOURDES  ENAD

1393        VISAYA, JOANNA MAE  PARAÑAL

1394        WAHANI, ALHAIDA  MAULANI

1395        WARRAM, MARDIYA  HAMMIDI

1396        WARRAM, PATRINA  HAMMIDI

1397        YACAPIN, APRILIN  WALATH

1398        YANSON, MARYLOURD SHANTELEY  PANULAYA

1399        YAP, ALLIAH JANE  PEROCHO

1400        YAP, GRACESHEL ANN MARIE  DUMAGAN

1401        YAP, LARA ANDRIA MAE  ESPINA

1402        YASUL, DHALINE MAE  FRADEJAS

1403        YAUDER, NIÑA VANECE  LIM

1404        YBAÑEZ, DAWN MARIE  SERENIO

1405        YBUT, DAISY  PACETE

1406        YEBAN, SANDY

1407        YLADE, MARIA DANILA  MAGADA

1408        YMANA, MAJESTY ANN  JOAQUIN

1409        YSON, SETH ANDREW  VALOIS

1410        YTURZAETA, GWYNETH  BERAN

1411        YULO, ALEXA  SEVELO

1412        YUMUL, GLANCE HAIZZLE  ANTONIO

1413        YUZON, ABBY  ESTILLERO

1414        ZACAL, ANNA DANIELA  CARIAGA

1415        ZAMORA, RAQUEL  AGSALUD

1416        ZAPATA, RAEVEN ANDREI  DEVEZA

1417        ZAPICO, QUEENIE IRECKA  BARCELONA

1418        ZAUSA, SUZAINE SHAINE  ZAPICO

1419        ZAYAT, ANDREA JOYCE  SAMANIEGO

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