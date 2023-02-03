Sanitary Engineer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 198 out of 318 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in N. C. R., Davao and Rosales last January 2023.
Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination. Held on January 30, 2023 & FF. DAYS. Released on February 3, 2023
1 ABAD, INGRID KATHLEEN MAPINDAN
2 ABANA, PEARL IVORY DOMINECE
3 ABUZO, REGINO QUIDES
4 AGCANAS, PAUL ANGELO BAÑO
5 AGLIPAY, LEXTER LANCE PACOLOR
6 AGOR, MARC ALLAN MACAALAY
7 AGRIAM, PIA MAE GARDUCE
8 AGUILA, LENALIE ANNE ORENSE
9 AGUILAR, KEITH FERRY FRADEJAS
10 ALAGOS, CLAIRE ALYSS GARCIA
11 ALANGILAN, DOREINE GRACE ALDOVINO
12 ALDUEZA, CHRISTINE ESCALONA
13 ALFONSO, CHERRY PINEDA
14 AMORADO, NIKKO PULIDO
15 ANDOLA, ZAMANTHA NICOLE FLORES
16 ANGOLUAN, BRYAN HOSMILLO
17 APIT, JEREMY YU
18 AQUINO, ROSEMAY TABUG
19 ARADA, ALLAN ROMMEL II STO. DOMINGO
20 ASUNCION, XENON CABUYADAO
21 BACULO, JOEVITH VILLANUEVA
22 BADURIA, LEANN FRANCES LOUISE MANLANGIT
23 BALDO, HANS JEROME VILLANUEVA
24 BALIWAG, ANGELIKA VHEM SALVADOR
25 BALLELOS, REGINE MONTERDE
26 BANDOLA, AILA MARIE
27 BARRO, CHRISTIA MAE MAGTIBAY
28 BARTOLOME, ARDEN KENNETH REYNA
29 BAYO, RAMSIS RICO PIMENTEL
30 BERDIDA, FRANZ DOMINIQUE ESPINA
31 BLANCO, ANGELA YSABELLE BAÑOLA
32 BONGALOSA, CHRIS DENYLLE LANTACA
33 BORJA, ROSE ANN DOMINGO
34 BUBAN, JOHN ALBERT HISUS
35 BUELA, LANI LIZZA MORALES
36 CABANG, DAVID JOSHUA TABILA
37 CABANSAY, NEIL ARVIN GONOCRUZ
38 CABATUAN, REXEL DELICA
39 CABUNGCAL, CATHERINE JANE DE GUZMAN
40 CALAMBA, FRENCEL CARINGAL
41 CAM, KATRIN MAE DACALLOS
42 CAMADO, LLOYD PINGI
43 CANONA, MARK KEVIN OBSEÑA
44 CARREON, RIZA DELA CRUZ
45 CASIBO, MARY CHARIZ SUDLON
46 CASTILLO, HAIZEL ANNE RAMOS
47 CELIS, CHRISTIAN MARK PERALTA
48 CHEN, DILTON LEE
49 CHING, CHRISTIAN UMOQUIT
50 CLARO, KIM STEVEN ESPAÑOLA
51 CLAVERIA, JAMAINE LOPEZ
52 COLOMA, DARELL JAMES BALOG
53 CORPUZ, RENZ TEODORO
54 CUBACUB, DESTINE MANARANG
55 CUDANES, JOHN DEXTER RAGUNTON
56 CUDIAMAT, DENVER CABALBAG
57 DACUAG, JUDYMAE BANGLOY
58 DAUSEN, SHELDON RAY TILAN
59 DE CASTRO, MA. GEORGETTE ORAÑO
60 DE GUIA, ALEXANDRIA NICOLE VENZON
61 DE LOS SANTOS, GENESIS OBINA
62 DE PERALTA, CHRISTOPHER LLOYD SUPNET
63 DE VERA, RENZ DOMINIC VALDEZ
64 DEL MUNDO, DANICA DE LARA
65 DEL ROSARIO, MARKO GEREMY MORALES
66 DELA CRUZ, RACHELENE BASCO
67 DELIG, DAN LLOYD SUNIGA
68 DIGAO, MICHELLE FERNANDEZ
69 DIVINA, KIM NICOLLE LACESTE
70 DOMINGO, GEONNAIRE SABIN
71 DONATO, JANMEDEL PASION
72 DONTOGAN, HENESI KEITH MALIDOM
73 DULAY, AIRAM LOIS GAZMEN
74 DUQUE, AMIEL LEVI ACOSTA
75 ENRIQUEZ, MAVERIC MARQUESES
76 ESMAEL, NASSER LALI
77 ESTACIO, JOSHUA QUIBINA
78 ESTRELLA, LYKA ROSE ASCONA
79 FLORES, JERICO DELA CRUZ
80 FOR-OG, JESSALYN LUMIWAN
81 GACILAN, JEFFERSON GACUTAN
82 GALANG, ROMEO CATACUTAN
83 GANTANG, ALLANA RAIN MALLARI
84 GARCIA, CLARK ADAMS RIPOTOLA
85 GARCIA, ELIJAH ESPAÑOL
86 GAYAS, AILYN BINAY
87 GEVERO, GRACE DEVON GAYOSO
88 GOMEZ, JANREY CHESTER MANALANSAN
89 GUAB, PAMELA DORONILA
90 GUINTO, JOHN PHILLIP BAGACINA
91 HALAMAN, MELODY GUERZON
92 HILARIO, GLENDA ROSE MACATANGAY
93 ILAGAN, VINCE IVAN ASAS
94 INES, VERELA DEIGN ALEXA MIRANDA
95 ISLETA, JEROME TRISTAN DRIZ
96 ITCHON, CHRISTINE TAGUINES
97 JAMAHALI, ABDULHUSSIEN GATOC
98 JAUCIAN, MA. CHRISTINE ARACELI
99 JAVIER, JOHN LEONEL DILAY
100 JAVINES, LEEVANNI GENITO
101 JOAQUIN, CHERYL EVELYN DAPILAGA
102 JUSI, MARICAR GARCIA
103 KIDAS, ALMADIN TIDTIGAN
104 LABAYO, XAVIER DOMINIC PONTILLAS
105 LANGBIS, ANGELICA PES-OYEN
106 LASAY, GABRIELLE BAUTISTA
107 LAURENTE, PRINCESS SHEINA BERBANO
108 LAYOG, MICHAEL ANDREE SARVIDA
109 LICARDO, MARCE ELLA QUIÑONES
110 LINNUM, COLIN PALICDON
111 LLANES, ISAGANI JR PAMANI
112 LOPEZ, JASMIN GARIDAN
113 LORENA, RHONA JANE AMUL
114 LOYOGOY, ROSELLER JAKE BALANQUIT
115 MACANDILI, JADE AMALORD GAMILLA
116 MAGBOO, MARK ANTHONY ABANTE
117 MAKIRAMDAM, ANNA KATRINA GEPITAN
118 MALABANAN, ELLAINE FAYE BALITON
119 MANALILI, MHYKO ZEIRL PARAS
120 MANUEL, JECKA SIMEON
121 MARALLAG, EDWARD JOHN PACIS
122 MARASIGAN, JHUN LOURENCE CANSINO
123 MARQUEZ, JAYSHA MAE DE CHAVEZ
124 MARTINEZ, JOHN CARLO MALUNES
125 MARTINEZ, JOHN KARL ALONZO
126 MARTINEZ, KYLA ROSE MANGALI
127 MELCHOR, BEN SERAFIN RILLON
128 MENDOZA, BRIAN JOSEPH TRAJANO
129 MENDOZA, ELLA MAE BELEN
130 MENDOZA, JANELA YSABEL ABELIDA
131 MINOR, CHARLOTTE DE CASTRO
132 MIRANDA, KENETH LEMUEL SARMIENTO
133 MONDRAGON, ANGELA ROSE LABAGUIS
134 MONTERA, JERSON OCAMPO
135 MONTERO, ARVIN CABACUNGAN
136 MORANTE, CHRISTINA YABAO
137 NAZARRO, MARC LOUIE BABAS
138 OBERES, REDMILLA ADANZA
139 ODAL, ALGERICO JR SANTOS
140 OLAS, DIRALYN BUMACAS
141 PAIRA, DARYL MAE GAJELLOMA
142 PALAD, LOREN MARGARET CABARON
143 PALADIN, GIAN RABARA
144 PALADO, MERASOL MAY ANDAL
145 PALCONIT, CARLA AGUIRRE
146 PALICPIC, RENIEL GONZALES
147 PARANDIT, EARL JOSHUA PASCUA
148 PASCUA, ORLANDO DELOS SANTOS
149 PINGAPING, ROXANNE MAE WALANG
150 PIS-O, JUN PHILLIP PALOMARIA
151 PORNEA, AZEL ELKA MANALO
152 PULANCO, JUSLIN PHILIP SANCHEZ
153 PUSOD, MARK GIBSON MANIPON
154 RAFANAN, SHIELA MAY SOLIS
155 RAGUNTON, BENEDICT PAUL RONDERO
156 RAGUTANA, BEA NICOLE PARAGAS
157 RALOTA, RAY FRANCIS GONZALES
158 RAMIREZ, PATRICIA MAE AGUILA
159 RAMOS, ANGELA FAYE PEREZ
160 RAMOS, PRINCESS JOY GARCIA
161 RAVILAS, RANNIE TABULINAR
162 REFUGIO, GAIL ESPLAGO
163 REMUDARO, RONNIELLO ARANETA
164 REYES, EDLLOYD TAMPIS
165 REYES, JOZEN KENNETH GONDA
166 RIAMBON, RJ BRYAN PIEDAD
167 RIANO, STEPHEN KYLE BASILIO
168 RIGUERA, RIGO DE MESA
169 RODRIGUEZ, MARK JESSIE CUBACUB
170 ROSIOS, GRACY ANN LIM
171 SANOH, SHARIFA MAULANA
172 SARMIENTO, LEDDY KATE CABALONGA
173 SECILLANO, MICHAEL JOSEPH SAZON
174 SILVESTRE, STEPHEN MEJORA
175 SINAMPAGA, CHRISTINE NERI
176 SONIDO, IAN KEIZER VILLEGAS
177 TABAG, MONICA VIRTUDES
178 TABALDO, RAYNAN ANGEL
179 TACBAS, CHRISTIAN DAVE UMAOID
180 TACSIAT, MARC-JOEY
181 TANGKAY, CHRISTY RHEA GARGARITA
182 TAPALES, CATHERINE EGUANA
183 TEÑEDO, MIGUEL FRANCISCO ESTENZO
184 TOLENTINO, ARLY ROMME DE JESUS
185 TOLENTINO, DANIEL PULLER
186 TOLENTINO, LIEZEL QUINIA
187 TORRES, LAIKA MAE ANOR
188 TURQUEZA, ELEARTH CHROMAN TALLEDO
189 UKAIL, BEN FRAIZAL BAHALUDDIN
190 URNUS, IVY JOANNE SIBAYAN
191 USMAN, WENEIDA ALIM
192 USMAN, WENEIRA ALIM
193 VALENCIA, PAUL JOSHUA RAGASA
194 VILLAPANDO, MARY JOY GARCIA
195 WAGAN, MARIA EUFATIMA MAGBOO
196 YU, JAMES LENARD DUEÑAS
197 YUMUL, IVAN CHRIS ESPIRITU
198 ZALZOS, NICHOLE ANN ZAUSA
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