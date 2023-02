Sanitary Engineer Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 198 out of 318 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in N. C. R., Davao and Rosales last January 2023.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination. Held on January 30, 2023 & FF. DAYS. Released on February 3, 2023

1 ABAD, INGRID KATHLEEN MAPINDAN

2 ABANA, PEARL IVORY DOMINECE

3 ABUZO, REGINO QUIDES

4 AGCANAS, PAUL ANGELO BAÑO

5 AGLIPAY, LEXTER LANCE PACOLOR

6 AGOR, MARC ALLAN MACAALAY

7 AGRIAM, PIA MAE GARDUCE

8 AGUILA, LENALIE ANNE ORENSE

9 AGUILAR, KEITH FERRY FRADEJAS

10 ALAGOS, CLAIRE ALYSS GARCIA

11 ALANGILAN, DOREINE GRACE ALDOVINO

12 ALDUEZA, CHRISTINE ESCALONA

13 ALFONSO, CHERRY PINEDA

14 AMORADO, NIKKO PULIDO

15 ANDOLA, ZAMANTHA NICOLE FLORES

16 ANGOLUAN, BRYAN HOSMILLO

17 APIT, JEREMY YU

18 AQUINO, ROSEMAY TABUG

19 ARADA, ALLAN ROMMEL II STO. DOMINGO

20 ASUNCION, XENON CABUYADAO

21 BACULO, JOEVITH VILLANUEVA

22 BADURIA, LEANN FRANCES LOUISE MANLANGIT

23 BALDO, HANS JEROME VILLANUEVA

24 BALIWAG, ANGELIKA VHEM SALVADOR

25 BALLELOS, REGINE MONTERDE

26 BANDOLA, AILA MARIE

27 BARRO, CHRISTIA MAE MAGTIBAY

28 BARTOLOME, ARDEN KENNETH REYNA

29 BAYO, RAMSIS RICO PIMENTEL

30 BERDIDA, FRANZ DOMINIQUE ESPINA

31 BLANCO, ANGELA YSABELLE BAÑOLA

32 BONGALOSA, CHRIS DENYLLE LANTACA

33 BORJA, ROSE ANN DOMINGO

34 BUBAN, JOHN ALBERT HISUS

35 BUELA, LANI LIZZA MORALES

36 CABANG, DAVID JOSHUA TABILA

37 CABANSAY, NEIL ARVIN GONOCRUZ

38 CABATUAN, REXEL DELICA

39 CABUNGCAL, CATHERINE JANE DE GUZMAN

40 CALAMBA, FRENCEL CARINGAL

41 CAM, KATRIN MAE DACALLOS

42 CAMADO, LLOYD PINGI

43 CANONA, MARK KEVIN OBSEÑA

44 CARREON, RIZA DELA CRUZ

45 CASIBO, MARY CHARIZ SUDLON

46 CASTILLO, HAIZEL ANNE RAMOS

47 CELIS, CHRISTIAN MARK PERALTA

48 CHEN, DILTON LEE

49 CHING, CHRISTIAN UMOQUIT

50 CLARO, KIM STEVEN ESPAÑOLA

51 CLAVERIA, JAMAINE LOPEZ

52 COLOMA, DARELL JAMES BALOG

53 CORPUZ, RENZ TEODORO

54 CUBACUB, DESTINE MANARANG

55 CUDANES, JOHN DEXTER RAGUNTON

56 CUDIAMAT, DENVER CABALBAG

57 DACUAG, JUDYMAE BANGLOY

58 DAUSEN, SHELDON RAY TILAN

59 DE CASTRO, MA. GEORGETTE ORAÑO

60 DE GUIA, ALEXANDRIA NICOLE VENZON

61 DE LOS SANTOS, GENESIS OBINA

62 DE PERALTA, CHRISTOPHER LLOYD SUPNET

63 DE VERA, RENZ DOMINIC VALDEZ

64 DEL MUNDO, DANICA DE LARA

65 DEL ROSARIO, MARKO GEREMY MORALES

66 DELA CRUZ, RACHELENE BASCO

67 DELIG, DAN LLOYD SUNIGA

68 DIGAO, MICHELLE FERNANDEZ

69 DIVINA, KIM NICOLLE LACESTE

70 DOMINGO, GEONNAIRE SABIN

71 DONATO, JANMEDEL PASION

72 DONTOGAN, HENESI KEITH MALIDOM

73 DULAY, AIRAM LOIS GAZMEN

74 DUQUE, AMIEL LEVI ACOSTA

75 ENRIQUEZ, MAVERIC MARQUESES

76 ESMAEL, NASSER LALI

77 ESTACIO, JOSHUA QUIBINA

78 ESTRELLA, LYKA ROSE ASCONA

79 FLORES, JERICO DELA CRUZ

80 FOR-OG, JESSALYN LUMIWAN

81 GACILAN, JEFFERSON GACUTAN

82 GALANG, ROMEO CATACUTAN

83 GANTANG, ALLANA RAIN MALLARI

84 GARCIA, CLARK ADAMS RIPOTOLA

85 GARCIA, ELIJAH ESPAÑOL

86 GAYAS, AILYN BINAY

87 GEVERO, GRACE DEVON GAYOSO

88 GOMEZ, JANREY CHESTER MANALANSAN

89 GUAB, PAMELA DORONILA

90 GUINTO, JOHN PHILLIP BAGACINA

91 HALAMAN, MELODY GUERZON

92 HILARIO, GLENDA ROSE MACATANGAY

93 ILAGAN, VINCE IVAN ASAS

94 INES, VERELA DEIGN ALEXA MIRANDA

95 ISLETA, JEROME TRISTAN DRIZ

96 ITCHON, CHRISTINE TAGUINES

97 JAMAHALI, ABDULHUSSIEN GATOC

98 JAUCIAN, MA. CHRISTINE ARACELI

99 JAVIER, JOHN LEONEL DILAY

100 JAVINES, LEEVANNI GENITO

101 JOAQUIN, CHERYL EVELYN DAPILAGA

102 JUSI, MARICAR GARCIA

103 KIDAS, ALMADIN TIDTIGAN

104 LABAYO, XAVIER DOMINIC PONTILLAS

105 LANGBIS, ANGELICA PES-OYEN

106 LASAY, GABRIELLE BAUTISTA

107 LAURENTE, PRINCESS SHEINA BERBANO

108 LAYOG, MICHAEL ANDREE SARVIDA

109 LICARDO, MARCE ELLA QUIÑONES

110 LINNUM, COLIN PALICDON

111 LLANES, ISAGANI JR PAMANI

112 LOPEZ, JASMIN GARIDAN

113 LORENA, RHONA JANE AMUL

114 LOYOGOY, ROSELLER JAKE BALANQUIT

115 MACANDILI, JADE AMALORD GAMILLA

116 MAGBOO, MARK ANTHONY ABANTE

117 MAKIRAMDAM, ANNA KATRINA GEPITAN

118 MALABANAN, ELLAINE FAYE BALITON

119 MANALILI, MHYKO ZEIRL PARAS

120 MANUEL, JECKA SIMEON

121 MARALLAG, EDWARD JOHN PACIS

122 MARASIGAN, JHUN LOURENCE CANSINO

123 MARQUEZ, JAYSHA MAE DE CHAVEZ

124 MARTINEZ, JOHN CARLO MALUNES

125 MARTINEZ, JOHN KARL ALONZO

126 MARTINEZ, KYLA ROSE MANGALI

127 MELCHOR, BEN SERAFIN RILLON

128 MENDOZA, BRIAN JOSEPH TRAJANO

129 MENDOZA, ELLA MAE BELEN

130 MENDOZA, JANELA YSABEL ABELIDA

131 MINOR, CHARLOTTE DE CASTRO

132 MIRANDA, KENETH LEMUEL SARMIENTO

133 MONDRAGON, ANGELA ROSE LABAGUIS

134 MONTERA, JERSON OCAMPO

135 MONTERO, ARVIN CABACUNGAN

136 MORANTE, CHRISTINA YABAO

137 NAZARRO, MARC LOUIE BABAS

138 OBERES, REDMILLA ADANZA

139 ODAL, ALGERICO JR SANTOS

140 OLAS, DIRALYN BUMACAS

141 PAIRA, DARYL MAE GAJELLOMA

142 PALAD, LOREN MARGARET CABARON

143 PALADIN, GIAN RABARA

144 PALADO, MERASOL MAY ANDAL

145 PALCONIT, CARLA AGUIRRE

146 PALICPIC, RENIEL GONZALES

147 PARANDIT, EARL JOSHUA PASCUA

148 PASCUA, ORLANDO DELOS SANTOS

149 PINGAPING, ROXANNE MAE WALANG

150 PIS-O, JUN PHILLIP PALOMARIA

151 PORNEA, AZEL ELKA MANALO

152 PULANCO, JUSLIN PHILIP SANCHEZ

153 PUSOD, MARK GIBSON MANIPON

154 RAFANAN, SHIELA MAY SOLIS

155 RAGUNTON, BENEDICT PAUL RONDERO

156 RAGUTANA, BEA NICOLE PARAGAS

157 RALOTA, RAY FRANCIS GONZALES

158 RAMIREZ, PATRICIA MAE AGUILA

159 RAMOS, ANGELA FAYE PEREZ

160 RAMOS, PRINCESS JOY GARCIA

161 RAVILAS, RANNIE TABULINAR

162 REFUGIO, GAIL ESPLAGO

163 REMUDARO, RONNIELLO ARANETA

164 REYES, EDLLOYD TAMPIS

165 REYES, JOZEN KENNETH GONDA

166 RIAMBON, RJ BRYAN PIEDAD

167 RIANO, STEPHEN KYLE BASILIO

168 RIGUERA, RIGO DE MESA

169 RODRIGUEZ, MARK JESSIE CUBACUB

170 ROSIOS, GRACY ANN LIM

171 SANOH, SHARIFA MAULANA

172 SARMIENTO, LEDDY KATE CABALONGA

173 SECILLANO, MICHAEL JOSEPH SAZON

174 SILVESTRE, STEPHEN MEJORA

175 SINAMPAGA, CHRISTINE NERI

176 SONIDO, IAN KEIZER VILLEGAS

177 TABAG, MONICA VIRTUDES

178 TABALDO, RAYNAN ANGEL

179 TACBAS, CHRISTIAN DAVE UMAOID

180 TACSIAT, MARC-JOEY

181 TANGKAY, CHRISTY RHEA GARGARITA

182 TAPALES, CATHERINE EGUANA

183 TEÑEDO, MIGUEL FRANCISCO ESTENZO

184 TOLENTINO, ARLY ROMME DE JESUS

185 TOLENTINO, DANIEL PULLER

186 TOLENTINO, LIEZEL QUINIA

187 TORRES, LAIKA MAE ANOR

188 TURQUEZA, ELEARTH CHROMAN TALLEDO

189 UKAIL, BEN FRAIZAL BAHALUDDIN

190 URNUS, IVY JOANNE SIBAYAN

191 USMAN, WENEIDA ALIM

192 USMAN, WENEIRA ALIM

193 VALENCIA, PAUL JOSHUA RAGASA

194 VILLAPANDO, MARY JOY GARCIA

195 WAGAN, MARIA EUFATIMA MAGBOO

196 YU, JAMES LENARD DUEÑAS

197 YUMUL, IVAN CHRIS ESPIRITU

198 ZALZOS, NICHOLE ANN ZAUSA