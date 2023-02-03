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Sanitary Engineer Licensure Examination

The Philippine Star
February 3, 2023 | 8:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 198 out of 318 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in N. C. R., Davao and Rosales last January 2023.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination. Held on January 30, 2023 & FF. DAYS. Released on February 3, 2023

 

1        ABAD, INGRID KATHLEEN  MAPINDAN

2        ABANA, PEARL IVORY  DOMINECE

3        ABUZO, REGINO  QUIDES

4        AGCANAS, PAUL ANGELO  BAÑO

5        AGLIPAY, LEXTER LANCE  PACOLOR

6        AGOR, MARC ALLAN  MACAALAY

7        AGRIAM, PIA MAE  GARDUCE

8        AGUILA, LENALIE ANNE  ORENSE

9        AGUILAR, KEITH FERRY  FRADEJAS

10        ALAGOS, CLAIRE ALYSS  GARCIA

11        ALANGILAN, DOREINE GRACE  ALDOVINO

12        ALDUEZA, CHRISTINE  ESCALONA

13        ALFONSO, CHERRY  PINEDA

14        AMORADO, NIKKO  PULIDO

15        ANDOLA, ZAMANTHA NICOLE  FLORES

16        ANGOLUAN, BRYAN  HOSMILLO

17        APIT, JEREMY  YU

18        AQUINO, ROSEMAY  TABUG

19        ARADA, ALLAN ROMMEL II  STO. DOMINGO

20        ASUNCION, XENON  CABUYADAO

21        BACULO, JOEVITH  VILLANUEVA

22        BADURIA, LEANN FRANCES LOUISE  MANLANGIT

23        BALDO, HANS JEROME  VILLANUEVA

24        BALIWAG, ANGELIKA VHEM  SALVADOR

25        BALLELOS, REGINE  MONTERDE

26        BANDOLA, AILA MARIE

27        BARRO, CHRISTIA MAE  MAGTIBAY

28        BARTOLOME, ARDEN KENNETH  REYNA

29        BAYO, RAMSIS RICO  PIMENTEL

30        BERDIDA, FRANZ DOMINIQUE  ESPINA

31        BLANCO, ANGELA YSABELLE  BAÑOLA

32        BONGALOSA, CHRIS DENYLLE  LANTACA

33        BORJA, ROSE ANN  DOMINGO

34        BUBAN, JOHN ALBERT  HISUS

35        BUELA, LANI LIZZA  MORALES

36        CABANG, DAVID JOSHUA  TABILA

37        CABANSAY, NEIL ARVIN  GONOCRUZ

38        CABATUAN, REXEL  DELICA

39        CABUNGCAL, CATHERINE JANE  DE GUZMAN

40        CALAMBA, FRENCEL  CARINGAL

41        CAM, KATRIN MAE  DACALLOS

42        CAMADO, LLOYD  PINGI

43        CANONA, MARK KEVIN  OBSEÑA

44        CARREON, RIZA  DELA CRUZ

45        CASIBO, MARY CHARIZ  SUDLON

46        CASTILLO, HAIZEL ANNE  RAMOS

47        CELIS, CHRISTIAN MARK  PERALTA

48        CHEN, DILTON  LEE

49        CHING, CHRISTIAN  UMOQUIT

50        CLARO, KIM STEVEN  ESPAÑOLA

51        CLAVERIA, JAMAINE  LOPEZ

52        COLOMA, DARELL JAMES  BALOG

53        CORPUZ, RENZ  TEODORO

54        CUBACUB, DESTINE  MANARANG

55        CUDANES, JOHN DEXTER  RAGUNTON

56        CUDIAMAT, DENVER  CABALBAG

57        DACUAG, JUDYMAE  BANGLOY

58        DAUSEN, SHELDON RAY  TILAN

59        DE CASTRO, MA. GEORGETTE  ORAÑO

60        DE GUIA, ALEXANDRIA NICOLE  VENZON

61        DE LOS SANTOS, GENESIS  OBINA

62        DE PERALTA, CHRISTOPHER LLOYD  SUPNET

63        DE VERA, RENZ DOMINIC  VALDEZ

64        DEL MUNDO, DANICA  DE LARA

65        DEL ROSARIO, MARKO GEREMY  MORALES

66        DELA CRUZ, RACHELENE  BASCO

67        DELIG, DAN LLOYD  SUNIGA

68        DIGAO, MICHELLE  FERNANDEZ

69        DIVINA, KIM NICOLLE  LACESTE

70        DOMINGO, GEONNAIRE SABIN

71        DONATO, JANMEDEL  PASION

72        DONTOGAN, HENESI KEITH  MALIDOM

73        DULAY, AIRAM LOIS  GAZMEN

74        DUQUE, AMIEL LEVI  ACOSTA

75        ENRIQUEZ, MAVERIC  MARQUESES

76        ESMAEL, NASSER  LALI

77        ESTACIO, JOSHUA  QUIBINA

78        ESTRELLA, LYKA ROSE  ASCONA

79        FLORES, JERICO  DELA CRUZ

80        FOR-OG, JESSALYN  LUMIWAN

81        GACILAN, JEFFERSON  GACUTAN

82        GALANG, ROMEO  CATACUTAN

83        GANTANG, ALLANA RAIN  MALLARI

84        GARCIA, CLARK ADAMS  RIPOTOLA

85        GARCIA, ELIJAH  ESPAÑOL

86        GAYAS, AILYN  BINAY

87        GEVERO, GRACE DEVON  GAYOSO

88        GOMEZ, JANREY CHESTER  MANALANSAN

89        GUAB, PAMELA  DORONILA

90        GUINTO, JOHN PHILLIP  BAGACINA

91        HALAMAN, MELODY  GUERZON

92        HILARIO, GLENDA ROSE  MACATANGAY

93        ILAGAN, VINCE IVAN  ASAS

94        INES, VERELA DEIGN ALEXA  MIRANDA

95        ISLETA, JEROME TRISTAN  DRIZ

96        ITCHON, CHRISTINE  TAGUINES

97        JAMAHALI, ABDULHUSSIEN  GATOC

98        JAUCIAN, MA. CHRISTINE  ARACELI

99        JAVIER, JOHN LEONEL  DILAY

100        JAVINES, LEEVANNI  GENITO

 

 

 

101        JOAQUIN, CHERYL EVELYN  DAPILAGA

102        JUSI, MARICAR  GARCIA

103        KIDAS, ALMADIN  TIDTIGAN

104        LABAYO, XAVIER DOMINIC  PONTILLAS

105        LANGBIS, ANGELICA  PES-OYEN

106        LASAY, GABRIELLE  BAUTISTA

107        LAURENTE, PRINCESS SHEINA  BERBANO

108        LAYOG, MICHAEL ANDREE  SARVIDA

109        LICARDO, MARCE ELLA  QUIÑONES

110        LINNUM, COLIN  PALICDON

111        LLANES, ISAGANI JR  PAMANI

112        LOPEZ, JASMIN  GARIDAN

113        LORENA, RHONA JANE  AMUL

114        LOYOGOY, ROSELLER JAKE  BALANQUIT

115        MACANDILI, JADE AMALORD  GAMILLA

116        MAGBOO, MARK ANTHONY  ABANTE

117        MAKIRAMDAM, ANNA KATRINA  GEPITAN

118        MALABANAN, ELLAINE FAYE  BALITON

119        MANALILI, MHYKO ZEIRL  PARAS

120        MANUEL, JECKA  SIMEON

121        MARALLAG, EDWARD JOHN  PACIS

122        MARASIGAN, JHUN LOURENCE  CANSINO

123        MARQUEZ, JAYSHA MAE  DE CHAVEZ

124        MARTINEZ, JOHN CARLO  MALUNES

125        MARTINEZ, JOHN KARL  ALONZO

126        MARTINEZ, KYLA ROSE  MANGALI

127        MELCHOR, BEN SERAFIN  RILLON

128        MENDOZA, BRIAN JOSEPH  TRAJANO

129        MENDOZA, ELLA MAE  BELEN

130        MENDOZA, JANELA YSABEL  ABELIDA

131        MINOR, CHARLOTTE  DE CASTRO

132        MIRANDA, KENETH LEMUEL  SARMIENTO

133        MONDRAGON, ANGELA ROSE  LABAGUIS

134        MONTERA, JERSON  OCAMPO

135        MONTERO, ARVIN  CABACUNGAN

136        MORANTE, CHRISTINA  YABAO

137        NAZARRO, MARC LOUIE  BABAS

138        OBERES, REDMILLA  ADANZA

139        ODAL, ALGERICO JR  SANTOS

140        OLAS, DIRALYN  BUMACAS

141        PAIRA, DARYL MAE  GAJELLOMA

142        PALAD, LOREN MARGARET  CABARON

143        PALADIN, GIAN  RABARA

144        PALADO, MERASOL MAY  ANDAL

145        PALCONIT, CARLA  AGUIRRE

146        PALICPIC, RENIEL  GONZALES

147        PARANDIT, EARL JOSHUA  PASCUA

148        PASCUA, ORLANDO  DELOS SANTOS

149        PINGAPING, ROXANNE MAE  WALANG

150        PIS-O, JUN PHILLIP  PALOMARIA

151        PORNEA, AZEL ELKA  MANALO

152        PULANCO, JUSLIN PHILIP  SANCHEZ

153        PUSOD, MARK GIBSON  MANIPON

154        RAFANAN, SHIELA MAY  SOLIS

155        RAGUNTON, BENEDICT PAUL  RONDERO

156        RAGUTANA, BEA NICOLE  PARAGAS

157        RALOTA, RAY FRANCIS  GONZALES

158        RAMIREZ, PATRICIA MAE  AGUILA

159        RAMOS, ANGELA FAYE  PEREZ

160        RAMOS, PRINCESS JOY  GARCIA

161        RAVILAS, RANNIE  TABULINAR

162        REFUGIO, GAIL  ESPLAGO

163        REMUDARO, RONNIELLO  ARANETA

164        REYES, EDLLOYD  TAMPIS

165        REYES, JOZEN KENNETH  GONDA

166        RIAMBON, RJ BRYAN  PIEDAD

167        RIANO, STEPHEN KYLE  BASILIO

168        RIGUERA, RIGO  DE MESA

169        RODRIGUEZ, MARK JESSIE  CUBACUB

170        ROSIOS, GRACY ANN  LIM

171        SANOH, SHARIFA  MAULANA

172        SARMIENTO, LEDDY KATE  CABALONGA

173        SECILLANO, MICHAEL JOSEPH  SAZON

174        SILVESTRE, STEPHEN  MEJORA

175        SINAMPAGA, CHRISTINE  NERI

176        SONIDO, IAN KEIZER  VILLEGAS

177        TABAG, MONICA  VIRTUDES

178        TABALDO, RAYNAN  ANGEL

179        TACBAS, CHRISTIAN DAVE  UMAOID

180        TACSIAT, MARC-JOEY

181        TANGKAY, CHRISTY RHEA  GARGARITA

182        TAPALES, CATHERINE  EGUANA

183        TEÑEDO, MIGUEL FRANCISCO  ESTENZO

184        TOLENTINO, ARLY ROMME  DE JESUS

185        TOLENTINO, DANIEL  PULLER

186        TOLENTINO, LIEZEL  QUINIA

187        TORRES, LAIKA MAE  ANOR

188        TURQUEZA, ELEARTH CHROMAN  TALLEDO

189        UKAIL, BEN FRAIZAL  BAHALUDDIN

190        URNUS, IVY JOANNE  SIBAYAN

191        USMAN, WENEIDA  ALIM

192        USMAN, WENEIRA  ALIM

193        VALENCIA, PAUL JOSHUA  RAGASA

194        VILLAPANDO, MARY JOY  GARCIA

195        WAGAN, MARIA EUFATIMA  MAGBOO

196        YU, JAMES LENARD  DUEÑAS

197        YUMUL, IVAN CHRIS  ESPIRITU

198        ZALZOS, NICHOLE ANN  ZAUSA

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