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Exam Results

Licensure Examination for Architects

The Philippine Star
February 2, 2023 | 6:30pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,980 out of 3,473 passed the Licensure Examination for Architects (LEA) given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Robert M. Mirafuente and Arch. Corazon V. Fabia-Tandoc.

The examination was held in N. C. R., Baguio, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pampanga, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last January 25 and 27, 2023. The result of examination with respect to one (1) examinee was withheld as per Board Resolution No. 01 dated January 23, 2023.
The results were released in three (3) working days after the last day of examination.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Architects. Held on January 25 and 27, 2023 released on February 1, 2023

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, JOHN MICHAEL  LAZAGA
2        ABAD, JOHN MICHAEL  RAMO
3        ABAD, MA. KAREN  MENDOZA
4        ABADIA, JUAN ANTONIO MIGUEL  JARDIOLIN
5        ABADILLA, JOHNFREY CLINT  FRONDA
6        ABANILLA, AILYN  ANSELMO
7        ABANTE, RALPH KENNETH  ELIZAGA
8        ABARETA, MARIVIC  GOMEZ
9        ABASOLO, OSCAR RYAN  DUGAYO
10        ABAÑO, INA MAY  MANAHAN
11        ABBIS, REBECCA  DIVINA
12        ABDULCALIM, AMEER HAMZA  GAMPONG
13        ABDULCARIM, JAMELODEN  BARODI
14        ABELLA, DINEBROSE  PAHATI
15        ABELLA, EMIL FER  PASCUAL
16        ABELLA, KIA  ABANADOR
17        ABELLAR, REGGIE ANNE  DEOCADEZ
18        ABIAS, LORENCE ANN  MONTAÑEZ
19        ABIBICO, AUSTIN  GUISALA
20        ABO, VICTORIA NOREEN  MACALALAD
21        ABRAHAM, JUDE SERGENE  MAGNAYE
22        ABRASADO, KLINT  FERNANDEZ
23        ABRENIO, PRINCE BALU  VILLAMOR
24        ABROGAR, JULIE ANNE  MARTINEZ
25        ABRUGAR, KRISHNA MAE  JAVIER
26        ABUID, CARL JOSEF  PADILLA
27        ACERO, KENNETH  GONZAGA
28        ACIELO, JOHN DENVER  ZAPATA
29        ACOSTA, KATE ZIA  JUEGO
30        ACUSA, MARK JOSEPH  MARUNDAN
31        ADANTE, PRINCESS NESMARIE  AMIN
32        ADAYA, IRENEO JR  BOBADILLA
33        ADAYA, VANESSA JOAN  PASIA
34        ADDUN, JAYMON  AUSTRIA
35        ADDURU, JAMES  SAQUING
36        ADEA, ABEGAIL JOY  PELEGRINO
37        ADLAWAN, FRETZEL  ABAPO
38        ADLAWAN, IAN CHRISTIAN  CALUNGSUD
39        ADOC, JAYZA  TAFALLA
40        ADOLPHO, RIVA NOREEN  DUMDUMA
41        ADONACION, DONOREE  LIM
42        ADOR, HAZEL MAE  ROMERO
43        ADVINCULA, JOHN CHRISTIAN  ABIDO
44        ADVINCULA, VIA  OTAYDE
45        AFRICA, JAMES NIKKO  DOTE
46        AFUANG, JANA MARTINA  DOCTOLERO
47        AGBAYANI, CENON ROLDAN III  CUTANDA
48        AGBON, FRANCIS WILLIAM  DELA CRUZ
49        AGCOPRA, RODEL  NUCAZA
50        AGGABAO, JOHN ALVIN  TALIMONGAY
51        AGILLON, NICOLE  HERNANDEZ
52        AGOHAYON, JUNEL  ALSADA
53        AGOTO, NESLIE JOY  TABILI
54        AGSAWAY, DALE ANDREW  MACAAMBAC
55        AGUILAR, CAMILLE SHAINNE  BAUTISTA
56        AGUILAR, CHARLENE  MADAYAG
57        AGUILAR, CHERRY GRACE  GALANG
58        AGUINALDO, AARON
59        AGUJA, MISAEL  PASTORAL
60        AGUSTIN, CHARIE MAE  ARELLANO
61        AGUSTIN, JOHN KING  ESQUIERDO
62        AGUSTIN, MA NIKKA  PASCUAL
63        AL-SHAMSI, KHALID ALI SAIF  LADRAN
64        ALA, NATHANIEL AUGUSTUS  FLORA
65        ALABADO, VINCE RIAN  FLORES
66        ALABAN, JULIE ANN  SULLANO
67        ALAG, CHARMAINE  PILLA
68        ALAMIL, DANILO JR  VERGARA
69        ALAPANG, GESSELLE  FELIPE
70        ALBA, CHESKA MAE  GARCIA
71        ALBERTO, CLARIZA  SAMPAYAN
72        ALBERTO, HAZEL  ROSALES
73        ALCALA, ANGELA FAYE  TONGCO
74        ALCANTARA, JAYNIEL  PASTOR
75        ALCANTARA, MARDY MORRIS  ALBAY
76        ALCANTARA, SEAN KLYDE  BENOZA
77        ALCANTARA, ZARAH  ARCEO
78        ALCASABAS, JEREMIAH CLAIRE  DE GUZMAN
79        ALCID, MONSIEUR PLACIDO  BALIDO
80        ALCORIZA, MIKKAEL  GARSUTA
81        ALDAVE, MARVIN  PEÑAFIEL
82        ALEJO, ANGELBERT  TABLIT
83        ALEMANIA, RAYMUND PAUL  CAPE
84        ALFEROS, WENDY  ESPIRITU
85        ALFONSO, JOSEPHINE OLIVIA  LAPITAN
86        ALGUIDANO, CAMILLE YONHELL  SANTOS
87        ALIANZA, MARK VINCENT  GADO
88        ALICBUSAN, BONN EDWARD  ORGANO
89        ALIMPOLO, REX  JIMENA
90        ALINCASTRE, JOHN HAROLD  FUENTES
91        ALINDAJAO, CHRISTIAN  ABENOJA
92        ALMACEN, MARK KEVIN  DIVINA
93        ALMACHAR, JOHN GADFREY  CANTONJOS
94        ALMANZOR, AARON MATTHEW  VALLEJOS
95        ALMARZA, KRISTINE JOY  CASIM
96        ALMONTE, CLARICE ANNE  CHENG
97        ALON, LAWRENCE  BAUTISTA
98        ALONZO, ALMARIO III  ARAZA
99        ALSOL, JUSTIN ALESTER  BAUTISTA
100        ALSREE, JEFFERSON  GUZMAN
101        ALTAR, EDWARD JOSEPH  GREGO
102        ALTEJAR, ANGEL PHEBLES  LOPINA
103        ALULONG, MOHAMMAD JOHANI  DIPATUAN
104        ALVARADO, JASPER  NALDO
105        ALVAREZ, DALE ANTHONY  ZAMORA
106        ALVAREZ, MIGELL PAOLO  PAMINTUAN
107        ALVARO, ALYSSA
108        ALVERIO, YEDDA MARIE  SABLADA
109        AMADO, PRISCILLA CASSANDRA  SANCHEZ
110        AMADOR, JOHN KARLO  GONZALES
111        AMADOR, LIZA MAY  VIDALLON
112        AMARADO, ELAINE DIANA  BIACO
113        AMARANTE, JUNEVEE  LAZAGA
114        AMARANTE, LORENZ CARLOS  BAROÑA
115        AMARO, BERNADETTE  MENDOZA
116        AMBROSIO, CONRADO ALFONSO  GOZE
117        AMOR, SHERWIN  AVENIDO
118        AMORA, ELAIZA JANE  PANES
119        AMOROSO, PAULO  TOOL
120        AMPER, BILL  PEÑANUEVA
121        AMURAO, DIANA ROSE  MALLARI
122        ANASARIO, MICHELLE ANN  SADSAD
123        ANCHETA, IVAN PAUL  DE LEON
124        ANDAL, CLINTON AUSTIN  LUPIG
125        ANDAL, JOHN MIKHAEL  EBREO
126        ANDAL, JONATHAN IVAN  RAMOS
127        ANDALLO, VON PAOLO JADE  LANA
128        ANDAYA, JANINE ALYSSA  ANIZARDO
129        ANDO, RYOSUKE  BERNARDO
130        ANDRES, ALEJANDRO JR  RAMISCAL
131        ANDRES, PRINCE JADE  JOCSON
132        ANG, BRANDON TRAVIS  LIM
133        ANGCOS, AUBORN JOHN  REMIGIO
134        ANGCOY, PETER ANDRE  CAHARIAN
135        ANGEL, KENNETH LUIS  CADAWAS
136        ANGELES, GERARD PAUL  FIGUEROA
137        ANGELES, RICARDO JR  ALAYON
138        ANGIT, ARWIN PATRICK  GAWILAN
139        ANGULUAN, JHON PAUL  TALAY
140        ANICIETE, RYAN  TURALLO
141        ANICO, BERNICE  ALCOBA
142        ANINAG, HAROLD MARIO  RAGASA
143        ANSAN, JEANNE  DELA CRUZ
144        ANTE, JOHN PAULO  RAYOS
145        ANTIOQUIA, MARK JEROME  PARASO
146        ANTIPUESTO, KENDRID LORENZ  MEDINA
147        ANTIQUANDO, DEXTER  BENZUELA
148        ANTOLIN, ANDREW PAUL  OSAYAN
149        ANTONES, MA. LYLE LYCA  ZAMORA
150        ANTONIO, ANA SOPHIA  SUYAT
151        AOAY, ELLA MAE  DUCUSIN
152        APOSTOL, DAN VIVARLYN  AÑONUEVO
153        APUADA, MARSZEILLE NIETZCHELLE  HARI
154        APUAN, KEVIN JAY  SOLIMAN
155        APUGAN, NIÑA EARL  BELTRAN
156        APULI, JOHN PAUL  OMBAO
157        AQUINO, DEXTER  OBIA
158        AQUINO, KEIN ROYCE  CAPULI
159        AQUINO, LAURICE JOY  FRANCO
160        AQUINO, PATRICIA MAE  TIMBOL
161        AQUINO, PETER CONRAD  NATATA
162        AQUINO, VON ALFRED  SANTOS
163        ARADO, KHELVIN JOHN  MANILA
164        ARAGON, PATRICIA ANN  MERCADO
165        ARAGONES, NIÑO GABRIELLE  VISMONTE
166        ARANDIA, JONAS IAN  AGAS
167        ARCAINA, CYNTHIA  BUGUINA
168        ARCE, ANDREA JASMIN  DE LEON
169        ARCENA, SHEIKHA GUIA  SUELLO
170        ARCHIVAL, NINEVEH  BERING
171        ARELLANO, ARNULFO  MARTINEZ
172        ARELLANO, AUBREY GAIL  CONEJOS
173        ARELLANO, FREDRICK SAM  LEBRIA
174        ARELLANO, MIGHTY IRON  PARAZO
175        AREVALO, JANELLA TRISSHA  ESCOTO
176        ARGUELLES, JONAS  SARTE
177        ARICA, CLARISSA MAE  SOCO
178        ARIENDA, LOREFEL  BUENAFE
179        ARINGAY, JOHN MICHAEL  LAYSON
180        ARIZALA, CZARINA  FULGENCIO
181        ARMARIO, NORMAN  GONZALES
182        ARNALDO, ROMIELLE JOY  ENDRINAL
183        ARNANTE, CYRA KAYE  PASCUAL
184        ARNIGO, ALJON  LAGUERTA
185        ARRIOLA, ANFERNEE KYLE  ESTRELLA
186        ARROBANG, LARNEX  APRUEBO
187        ARTETA, JASMIN  CARIG
188        ASCRATE, ANGELICA BERNADETTE  OSIAS
189        ASEQUIA, ZYRAH  MAGHARI
190        ASIA, JEIZEL CONE  CONSUELO
191        ASINAS, E2 ELIJAH  BARROS
192        ASINAS, TRISHA ANTHONETTE  UMANDAP
193        ASISTIDO, ABE JONATHAN  DE PERALTA
194        ASUNCION, GENE AGNES  ARDALES
195        ATACADOR, LHEY ROBIN  SANTOS
196        ATIBULA, EARL  REDELOSA
197        ATIENZA, AIRISH CHARM  ANOG
198        ATIENZA, NOEL LEO  CHAVEZ
199        ATIENZA, SHARLEEN MAE  GUPO
200        ATIS, SHAIRRA MARIE  CEREÑO
201        ATO, ARVIN JAY  DE GUZMAN
202        AUGUSTO, LOVELY ANNE  ALICAWAY
203        AUNZO, MA. VANESA  MALAZARTE
204        AVENDAÑO, MAGDALENE SHY  MENDOZA
205        AVENIDO, JAN MARLO  ZAPATA
206        AVILA, JANELLA VICTORIA  CORPUZ
207        AYOP, JEDRIAN PAUL  AGUIMAN
208        AÑONUEVO, CHRISTOPHER  BARTE
209        BABE, PEARLY GYN  MIRASOL
210        BACALA, RONEL VICTOR  ACSIBAR
211        BACANI, JOHN FRANCISCO  RIVERA
212        BACILES, RONALD WENDELL  CARREON
213        BACOL, MA. SARAH KATRINA  AVISO
214        BACOLCOL, DYAN ALYSSA  MUSNI
215        BACONG, MA MONICA LAIRA  NAKILA
216        BACTOL, CID ANDRE  POYALES
217        BADDAO, FERJAY  ALBOS
218        BAES, TROY  SUROP
219        BAETA, LINO CARLO  LERON
220        BAGO, ALVINLU  SAPONG
221        BAGON, ERICKA  UNTALAN
222        BAGUI, EDELYN  LAWIG
223        BAGUNAS, KRISTEL PY  RAVELO
224        BAGUNU, KRISHA ANDREA  CUE
225        BAJAMUNDI, JEANNE KHAY  SERGIO
226        BAJAO, JAHZEEL LEIGH  REYES
227        BAJAO, JESHER DALE  REYES
228        BAJIT, ALON JOSHUA  ROMULO
229        BALANAC, JAFET  MARAÑA
230        BALANAG, ANDREI FLORENDO  PONCE
231        BALAOING, CATHY JOAN  PEL-EY
232        BALDEMOR, MC RON ABRAHAM  PANERGO
233        BALDO, REY XAVIER  MORAL
234        BALDON, HAZEL  HINAMPAS
235        BALDOS, MIKE RYAN AXEL  MAGAYONES
236        BALDOVINO, AERON  GAMO
237        BALDOVINO, JOSHUA ROBERT  CATABAY
238        BALEN, DARWIN  FABRA
239        BALETE, EDUARDO JR  MARZAN
240        BALICAT, JUSTINE  GAYNILO
241        BALIDIO, ROSELYN KATE  PASCO
242        BALIN, BEATRICE ISABEL  SANTIAGO
243        BALINO, KARREN  TRESFUENTES
244        BALISI, IRISH  TORRES
245        BALITA, KIMBERLY CAMILLE  TUMANENG
246        BALLESTEROS, MICHAEL RYAN  BUTIAL
247        BALLONO, VICENTE JR  HEREDERO
248        BALTAZAR, RENEE JOYCE  MURAO
249        BANAAG, AYESSA LYKA  BAES
250        BANDILLA, JOHN CORNELIO  MACION
251        BANDOLA, JOHN JOSEPH  ARADA
252        BANDOQUILLO, RENZ  RABARA
253        BANGASIN, NHOR AIN  SABASAN
254        BANGIBANG, SHERRILYN  BALABAG
255        BANTING, ZOSIMO RJ III  PASCUA
256        BANTUGON, IVAN CLOYD  SAWALI
257        BAOBAOEN, FARAH CHARIZ  ORDINADO
258        BAQUIRAN, CART BRYAN  ZIPAGAN
259        BARAJAN, VANESSA  OFALLA
260        BARAOED, JULIUS CEASAR  BARROGA
261        BARATA, JOSE ROGER JR  MELGAR
262        BARAWID, BRYAN JOHN  SAYRITAN
263        BARBER, STEVENS KENNETH  SAGNIP
264        BARCELONA, JAZEL MAE  GRAFANE
265        BARCELONA, RON JOSHUA  VISTA
266        BARIRING, ALEJANDRO CARLO  TAYAO
267        BARLAS, MERICH JANE  PANIAGUA
268        BARO, JUSTINE MARIE  MALIJAN
269        BARRAMEDA, CHRISTIAN  ADUCA
270        BARRAQUIA, ANNA KATRINA  JUCUTAN
271        BARRIENTOS, KAREN  GORDO
272        BARROZO, ADRIAN  ULIP
273        BARROZO, PATRICK  ANGELES
274        BARTOLO, RONNYL  CAPACIO
275        BASA, JOHN VINCENT  OCAMPO
276        BASCO, INNOCENZO  CUARESMA
277        BASCUÑA, MA. ANGELICA  GALANG
278        BASIYA, ROWEL JR  GALIMBA
279        BATAO, REMIEL JOSEPH  GARNIEL
280        BATAYOLA, ANNIE ROSE  REYES
281        BATENGA, ROXANNE PRINCESS  RENACIA
282        BATILLER, VERLYN GAIL  SICAT
283        BATURI, VALERIE JOY  SOMERA
284        BATUTO, LEONA MAE  DENIEGA
285        BAUTISTA, EUNICE ERIKA  AMUL
286        BAUTISTA, GIDEON  TAPAWAN
287        BAUTISTA, ISRAEL  SERVA
288        BAUTISTA, JARON ARVIN  SANTOS
289        BAUTISTA, JAYVEE JOSHUA  BAJADO
290        BAUTISTA, JHON MICHAEL  SARMIENTO
291        BAUTISTA, JOSHUA  ADOR DIONISIO
292        BAUTISTA, KAYENNA  ESCUYOS
293        BAUTISTA, NERLIN  ALCANTARA
294        BAUTISTA, PAULINE MAE
295        BAUTISTA, YAHNIE ISABEL  NIETO
296        BAUYON, CHARLES WILL  TEODOSIO
297        BAWALAN, JOLEENE SHEINE  ACUÑA
298        BAYANI, FAYE  INDIONGCO
299        BAYBAY, JONA NICOLE  GAWARAN
300        BAYONETA, DALE ADRIX  DIMZON
301        BAYONGASAN, KURT LEWIS  YAP-EO
302        BAYOS, NOELYN  DE LA PEÑA
303        BAYRANTE, GESSA MAE  UVERO
304        BAYUTAS, LYZLE  BOYORE
305        BECHAYDA, FRITZ ROBERT  DEMERIN
306        BECHAYDA, LIEZA  ABAC
307        BEJAR, JOHN PAUL  DELA CRUZ
308        BELANDRES, EMILY ROSE  JADOL
309        BELARMINO, JANRY  BANDOLA
310        BELON, ALVIN  MENDIGORIA
311        BELTRAN, PATRICIA  BAUTISTA
312        BELZA, MC. CARLLY  DE PANO
313        BENCITO, DHEN ARRIANE  DIMAPILES
314        BENEDICTO, JEVAH  JAYME
315        BENEDICTOS, GABRIELLE LOIS  MACLANG
316        BENTOR, RUSSEL JAY  ZAFE
317        BERENGUEL, ARTCHIE LYN  ANGUE
318        BERGADO, JAMIE LYNNE  TORIANO
319        BERMEJO, ALVIRIE CLAIRE  ARIÑO
320        BERMUDEZ, KENT NABEN  SELORIO
321        BERMUDO, JINGKY  CAYETANO
322        BERNAL, LIBERTY  SABANAL
323        BERNAL, RALPH LAURENCE  OFAMEN
324        BIASURA, LEONARDO JR  BATALLA
325        BIEN, JOHN BENEDICT  CONDINO
326        BISARES, MAE FRANCES  ACHACOSO
327        BITON, JUDICENT
328        BLANCO, MARY CLAUDINE  GONZAL
329        BOBIS, JOSE JR  ROCUYAN
330        BOCOBO, PAULA ERIKA  SALCEDO
331        BOLASOC, PATRICK  VENTANILLA
332        BONGHANOY, ANDREA ANN  MEDIANO
333        BONGHANOY, JOHN PAUL LAURENCE  CORONADO
334        BONITA, RENA GAY  EQUIBAL
335        BONUS, PATRICIA  TANSIP
336        BORJA, MARCHIE  TEODORO
337        BORMATE, ABEL JOHN  BOCO
338        BORNALES, JOMAR  CRISOSTOMO
339        BRAVO, CHENNIE MAE  ARELLANO
340        BRIONES, FRANCHESKA JULIEZZE  ARCEGA
341        BRIONES, JUSTIN LEONARD  LAMADRID
342        BRIONES, ROLF RVYNN  JAMISOLA
343        BROSULA, JOHN ROBERT  MALENIZA
344        BUAN, CATHREL KATE  GARDE
345        BUAN, ROMEO JUSTIN  YTURRALDE
346        BUCANEG, PAULA MARIE  PEREZ
347        BUCAO, TRISHA TANYA  BELGIDA
348        BUCU, MA. CAMILLE ABEGAIL  SEMILLA
349        BUENA, REYNANTE  BAUTISTA
350        BUENAVENTURA, CHARINA MAE  VIOLA
351        BUENAVENTURA, KIM  RUBANTE
352        BUENAVENTURA, RINNAH JEN  BASCO
353        BUENO, VINEZZA JOY  ARZADON
354        BUGCAT, JOHN CLEMENN  TECSON
355        BULGADO, JINELYN  VILLAVER
356        BULUSAN, MA. FEFAYE  DELA CRUZ
357        BUMANLAG, HARVEY KENT
358        BUNAGAN, MHARLEOZAR  WA-ACON
359        BURKE, VEVERLY JOY  HAYANA
360        BUSA, MARY NEL JOY  OROSCO
361        BUYAYO, KEZIAH LEIGH  BUCCA
362        CABACUNGAN, YEDDA GAIL  CABUAY
363        CABAHUG, ANICETO IV  RIEGO DE DIOS
364        CABALLES, MA JESSA ANN  MANJARES
365        CABALQUINTO, KRISCEL MARIE  DALISAY
366        CABANTING, CLAUDETTE IMEE  PASCUA
367        CABARIO, SHARLENE  BALDOZA
368        CABASAN, ANNA MARIE  MANUEL
369        CABIGAS, HENRY  PASCUAL
370        CABILANGAN, VICENTE JR  TANJUAKIO
371        CABILES, TRISTAN ROY  GIL
372        CABLAO, CARL NESTY  FELIX
373        CABUDOL, CRISSELLE ANN  FARQUERABAO
374        CABUSAO, HONEY GRACE  PONGASE
375        CADIANG, ALIANA JASMINE  ALCANTARA
376        CAGAANAN, GLORISA MAR  VAEL
377        CAGAS, EDUARD JUN  MATILDO
378        CAGAYAT, MA YOAN  VALDELLON
379        CAI, DAZELEEN  YAO
380        CAJITA, MATTHEW ORESTES  PECTOR
381        CALABAZARON, EZEKIEL  DOMINGO
382        CALACAL, CHRISTINE JOY  AMPANIA
383        CALALES, RHON GERARD  RIVERA
384        CALAMASA, CHRISTIAN CESAR  DALANGPAN
385        CALANDAY, KATHLEEN KAYE  IGLESIAS
386        CALANGIAN, ROBBIE  SERANTE
387        CALANTOC, JOJO  MACADAAN
388        CALBARIO, AIRA JAYDE  PUBLICO
389        CALDERON, ALVIN  TALATALA
390        CALICA, MARK ANDREW  BERNARDO
391        CALIGUID, EDGAR JR  NANGNANG
392        CALIMLIM, FATIMA  ONG
393        CALIMLIM, MA. ADRIENNE KRISELLE  PASION
394        CALISON, JOSEPH AMIR  NATIVIDAD
395        CALIXTON, LANCE IVAN  FERNANDEZ
396        CALLEJA, DANNA MONICA  BALMES
397        CALONZO, MICHAEL O'NIEL  POBLETE
398        CALSADO, KRETSCHMER  REBATES
399        CALUMBA, RONDEMER  BANDIES
400        CALVARIO, BEVERLYN  RIVERA
401        CALZADO, CARL ANDREW  KESSEL
402        CAMACHO, CHESKERTT  IGNACIO
403        CAMBE, CHRISTINE MAE  OLAGUER
404        CAMINIO, KERVIN  PALANGDAN
405        CAMPOS, ERROL DOMINICK  LAPINIG
406        CAMSON, JOHN JAYSON  PONTINO
407        CANAPI, AL FAUSTO  BINAG
408        CANCILAO, GERALD  DE LOS SANTOS
409        CANIO, JUNO  CARTA
410        CANLAS, GRANT FRANCIS  MAYLEM
411        CANTIL, ALFRED  PLASABAS
412        CANTILA, MACKIE  CALUMBA
413        CANTON, MIGUEL  PARRO
414        CANTOS, PRINCESS MAE  GUAVEZ
415        CANTUBA, AL TRELL  LAYLO
416        CAO, CEDRIC  RODRIGUEZ
417        CAPACIA, AARON  BUIZA
418        CAPANGPANGAN, NEIL  SENDRIJAS
419        CAPATID, KIMBERLY  RODRIGUEZ
420        CAPILI, JHOYCE  STO. DOMINGO
421        CAPILLAN, CHARITY CLARISSE  PINTO
422        CAPIRIG, EDIZA  DESCALLAR
423        CAPISTRANO, ALMIRA  ALCANTARA
424        CAPIZ, ALFRED  TORRES
425        CAPULONG, KRISSALAINE  MADRAZO
426        CAPUTOLAN, TRISHA  GABATA
427        CARAME, ALYSSA  EDADES
428        CARANDANG, KARL VINCENT  MAGPANTAY
429        CARCALLAS, JAMES LYLE  LAGARNIA
430        CARDENAS, EDWARD  CARANGUIAN
431        CARINGAL, YNA SHARRA  HERNANDEZ
432        CARIÑO, SAMSON JR  CORDERO
433        CARLOS, ANGELOU  FLORES
434        CAROLINO, KRISHA MAE  CARAIG
435        CAROLINO, LENIE GRACE  FLORES
436        CAROLINO, PATRICIA JANELLE  TOLING
437        CARPIO, CAMILLE  NIMER
438        CARPIO, DYOSELLE ANDREA  AGUBA
439        CARPIO, ROUIE MICO  MAMAWAG
440        CASANGCAPAN, RICO  MERCADO
441        CASANOBA, JAY  ESTOQUE
442        CASES, ANDREANA YVONNE  MANZANO
443        CASIBANG, JEAN NIKOLAI  BULALAQUE
444        CASIM, JULIE  BERCASIO
445        CASTILLANO, DENVER  ORLANDA
446        CASTILLEJO, REOLINDO  ACORDA
447        CASTILLO, ANNE JORIELLE  JAVELLANA
448        CASTILLO, ARIEL  COLONGON
449        CASTILLO, JODEZZI LEX  SANTELICES
450        CASTILLON, KURT ANGELO  BAYOG
451        CASTRO, AARON GABRIEL  AMIANIT
452        CASTRO, CAMILLE  SALAZAR
453        CASTRO, ERICKSON  GUNO
454        CASTRO, HANNAH DIANNE  ALBARIDO
455        CASTRO, JONNEL  TIONGSON
456        CASTRO, PHIL CHRISTIAN  AURES
457        CASULLA, JOHN LEX DALE  PATRIARCA
458        CATALAN, JEAN  BANAS
459        CATANE, FRANCISCUS XAVIER  VILLAVELEZ
460        CATIBOG, YZZA CZARINA MARIE  ROSALES
461        CATUNGAL, JAYZEL AUDREY  YOUNG
462        CAYABYAB, HANS ERICSON  LAUREANO
463        CAYBOT, JOY NESTOR  SUAREZ
464        CAYMO, REENA  SANTIAGO
465        CAYOMBA, FRANCIS DANIEL  TAULE
466        CAYSIDO, YEVGENNY  DECANO
467        CAYTON, CHRISTINE  BAITLON
468        CAÑAVERAL, LORENZO MIGUEL  RAMOS
469        CEFRE, EIA MELISSA  OLERMO
470        CELESTE, JAN GABRIELLE  MAMPARO
471        CELESTIAL, BLAIR CHRISTIAN  CONTAOI
472        CELO, IVYROSE JANIELL  CRUZ
473        CELSO, MARK ANTHONY  CANDA
474        CENABRE, MIGUEL JUANCHO  JABONI
475        CENIZA, VENOEL  LIDRES
476        CEQUIÑA, JOHNREY  DIVINAGRACIA
477        CEREZO, MARC KEVIN  CABALZA
478        CERIALES, MAE  BANTOTO
479        CERVANCIA, KATHERINE  RODRIGUEZ
480        CERVERO, MA. CHRISTINE  MASILUNGAN
481        CHAN, ALEXANDER  OCCIDENTAL
482        CHAN, CHRISTOPHER JAN  ALBAYALDE
483        CHANDERAMANI, JOSHUA  RAGAS
484        CHATO, LAARNI JUNE  ESPINA
485        CHAVEZ, ADRIAN LEONARDO  UCAB
486        CHAVEZ, CALVIN III  BERNARDO
487        CHAVEZ, FRANCIS JULIUS  ALEGARBES
488        CHAVEZ, HANNA  LOTERTE
489        CHENG, JOSHUA  TANPASCUAL
490        CHIN, ELEAZAR  VILLAFLORES
491        CHOO, JOANA PAULINE  MENDOZA
492        CHOUDRY, JOAN  QUIDLAT
493        CHUA, JAIME VINCENT  REYNOSO
494        CHUA, WILBUR JR  UY
495        CIMENI, LINDSAY ANN VALEREE  CLARIN
496        CINENSE, JEROME  AMANSEC
497        CLARETE, GERALD  DACUYCUY
498        CLAUD, CHLOIE LANCE  REPOLDO
499        CLAUDIO, JORAM MICO  MERCA
500        CLAVERIA, JOMARI  ESQUIBEL
501        CLIMACO, LIEZEL MAE  CABANTAC
502        CO, JOHN MICHAEL  VILLAFANIA
503        CO, WILLIAM  NARAJA
504        COBICO, ERMA JOICE  BANIQUED
505        CODERES, VARHAEL  ESCUETA
506        CODIMDIM, CHERRY PIE  GIACAO
507        COLISAO, FRESCA ADELINE  GARCIA
508        CONIZA, JOCYLLE ANNE  COMPRENDIO
509        CONSTANTINO, GENILLE  SAN BUENAVENTURA
510        CONTRATISTA, NOVELYN KAYE  YAGO
511        CONTRERAS, GIANINE  BANTA
512        COPILING, CHARLES  BALUSDAN
513        CORBO, KRYSTAL CLAIRE  FAVILA
514        CORDOVA, AIRIELLE PAULEENE  MENDOZA
515        CORDOVERO, CHIENA MAE  BULQUERIN
516        CORPUZ, JOHN VIRGO  ESCORIDO
517        CORPUZ, RONALDO  GRACE
518        CORRES, NIELSON PHILIP  RAMOS
519        CORTEZ, JOHN NYLSON  LLANTOS
520        CORTEZ, PASCUAL JR.  CASTELLANO
521        COSME, REYMART  GUMELA
522        COYOCA, JEZZYL  ALMADEN
523        COYUGAN, PRECIOUS SHANTEL  AMILING
524        CREAG, JEREMY  OCCIDENTAL
525        CRISOLOGO, HANNAH  NAGAR
526        CRUZ, ACE  FERRER
527        CRUZ, CHARIE MAEA  GAY
528        CRUZ, EDELSON JOHANN  FRANCISCO
529        CRUZ, ISAH MAY  SUAREZ
530        CRUZ, JERSEY MAE  VILLANUEVA
531        CRUZ, JOSEF RENZO  RAGA
532        CRUZ, JOSHUA  PACALDO
533        CRUZ, KIMBERLY FAYE  DE LARA
534        CRUZ, MEGAN CRISTEL  BACTOL
535        CRUZ, PAUL CEDRIC  MONTERO
536        CUARES, PETERSON  BETACHE
537        CUASAY, MARK CHESTER  VELASQUEZ
538        CUEVAS, PATRICIA MARIE  SOAN
539        CULARBAR, ROXANNE  DINGDING
540        CUNANAN, CHRISTIAN GLEN  FIESTA
541        CUNANAN, RAYMOND  CALIXTO
542        CURIBA, SHELA LYN  IGOT
543        CUSTODIO, MIGUEL  TIONGSON
544        D'LONSOD, MONIQUE ELOISE  RONES
545        DACANAY, DENISE CHRISTINE  BALAG-EY
546        DACIR, MARINEL  PEDRERO
547        DACUMOS, JHAN GODFREY  TORRES
548        DACUTANAN, ANTHONY  LLAMELO
549        DADIA, DARYLLE  RAGUINGAN
550        DAET, GLARE IRIS  LORICA
551        DAGADAS, NURHANINA  KANDA
552        DAGAR, DENMARK  SEE
553        DAGDAGAN, DIMPLE CLAIRE  CATRIZ
554        DAGUIO, JEAN LOUISE  VALDEZ
555        DALINA, ERICA LOUISE  RIVERA
556        DALMACIO, LEMAR  MENZI
557        DALMAN, CLINTJONE  SAPONG
558        DALUGDUGAN, MA ELOISA  ORACION
559        DANDAN, ALEX ELDRICK  GALANG
560        DANGA, MARIA ELLICE JOY  ALVARAN
561        DAO, NOEMI  CRUZ
562        DARAC, HENESY FLORENCE  ALGABRE
563        DARVIN, ISABELLA RENEE  SAN GABRIEL
564        DAUZ, MARYKNOLL  DELA CRUZ
565        DAVID, ARMAN GABRIEL  DELA CRUZ
566        DAVID, JOHN KENNETH  MANALANG
567        DAWAT, NORLYN  PINARA
568        DAWI, YE EUN MARICK  DAVID
569        DAYANAN, ROCHELLE MARIE  ESPADERO
570        DAYANGHIRANG, KATLENE MARIE  MANACSA
571        DE CASTRO, EDMUND VINCENT  BELEN
572        DE GUIA, BRILLIANE  MONTOJO
573        DE GUZMAN, BRYLLE  DELA ROSA
574        DE GUZMAN, CLARENCE  CALLANO
575        DE GUZMAN, GENE JOSHUA  PAYUMO
576        DE GUZMAN, GISELLE  LUMIBAO
577        DE GUZMAN, JIMUEL FRANZ  REGLOS
578        DE GUZMAN, JOHN NICO  MACALIPAS
579        DE GUZMAN, MARY JOYCE  RONQUILLO
580        DE JESUS, SHANNEN KHRISHA  PAJE
581        DE JOSE, EIANNI PATRICE  COMIA
582        DE LA GENTE, APRIL JOY  ANCHETA
583        DE LA PAZ, FRANCIS ROY  SIA
584        DE LEON, ALLYSON JOY  ALDAY
585        DE LEON, ALTHEA GILDA  GRANFIL
586        DE LEON, DIANA MAE  LEONEN
587        DE LEON, JEAN CLAUDE  ESCAURIAGA
588        DE LEON, JOHN CHRISTIAN XAVIER  CLARETE
589        DE LEON, MARCUS  CASTILLO
590        DE LOS SANTOS, FRANCE IVY  ANTIADO
591        DE LUNA, JEWEL MAE  DEL MORO
592        DE MATA, ED JERAN  CABANELA
593        DE MESA, GERMAN PAULO  LUCERO
594        DE MESA, PAULINE MAEH  MANUYAG
595        DE OCAMPO, JULIUS  MACATANGAY
596        DE QUIROZ, ALYSSA ANNE  DEL ROSARIO
597        DE SANTOS, JULIA MARIE  MENDOZA
598        DE VERA, GERALDINE MARIE  VINLUAN
599        DE VERA, JENSCHEL  MOSTAJO
600        DE VERA, JOANNA MARIE  LOPEZ
601        DE VERA, JOHN MICHAEL  BONI
602        DE VERA, MARY CYRILLE  FLORES
603        DEBULOS, DOMINIC  DIAZ
604        DECAPIA, RJ  SIRINGAN
605        DECENA, OSWALDO JR  CORDERO
606        DEFENSOR, CHRISTINE MAE  SOTOR
607        DEGUITO, BLINKY PINK  AN
608        DEL PRADO, MA. CYNAHVILLE  MAZO
609        DEL PRADO, SEAN PAUL  LORENA
610        DEL ROSARIO, MA LERRY MAY  SANTOS
611        DEL ROSARIO, VINNIE  ISIDRO
612        DELA CRUZ, DARYN  BURGONIO
613        DELA CRUZ, ELAIZA MAE  LIM
614        DELA CRUZ, JHONBERT  VIBAR
615        DELA CRUZ, JOHN BENEDICT  CUADE
616        DELA CRUZ, JOHN STEPHEN  FABIAN
617        DELA CRUZ, KIM-IAN  BENDOL
618        DELA CRUZ, MARY GRACE  ASUNCION
619        DELA CRUZ, REILEEN MITZ  MANAYAN
620        DELA PEÑA, JANE CAMILLE  PERALTA
621        DELA RAMA, JOANA MARIE  DACO-AG
622        DELA RIARTE, CAMMILE  REYES
623        DELA ROSA, PATRICK LAWRENCE  ENCARNACION
624        DELA VEGA, MARION GAIL  DELA CRUZ
625        DELFIN, PAUL MIGUEL  SACDALAN
626        DELGADO, JASON  ALVAREZ
627        DELGADO, KRISTINE ISABEL  HOJILLA
628        DELGADO, MINETTE  MANZANILLA
629        DELLORO, CHRISTINE MAE  ATENTA
630        DELLORO, JODY  PANUNCIO
631        DELLOSA, SAILENE  GUEMO
632        DELOS SANTOS, AMIEL  SANTOS
633        DELOS SANTOS, MARIAN AGNES  BARAIRO
634        DELOS SANTOS, MELISSA  BACHOCO
635        DELOSREYES, US  FLORESCA
636        DEMOCRITO, EDNIL  DELOS REYES
637        DESABELLE, ANDRE ANGELO  BAYBAY
638        DESALIA, ANTONIO JR  PONCEJA
639        DEVOTA, DIANE CAMILLE  CARANTO
640        DEYAN, BRIAR ROSE ANN  DATING
641        DIAMSE, KRISSEL JEM  TIGLAO
642        DIANO, RED  RUIZ
643        DIANZON, JOYCE ANN MARIEL  DE LARA
644        DIAZ, KEITH JERICO  MAGBOO
645        DIAZ, NOLI JR  BERMAS
646        DICDICAN, MATTHEW  BELARDO
647        DICHOSO, DARLENE PAULA  COMANDA
648        DIESTA, KIER ROMAR  HABAL
649        DIG, JOCELLE MAE  JIMENEZ
650        DIMAANO, PGSTEPHANIE  COLLADO
651        DIMAAPI, LANCE ANDREI  ABLAN
652        DIMACULANGAN, ALLEN JUSTIN  SANTOS
653        DIMAGIBA, BYIEN MIKKAYEL  MCKENNA
654        DIMATULAC, EDGAR  MANDI
655        DIMAUN, MAE ANN  SISON
656        DIMOL, JAN MARIE  ESPADA
657        DINGLASAN, MARTIN JOHN  CAMPS
658        DIOCALES, ANA KRISTINE MAE  LATUBE
659        DIONEDA, ROMMEL  VIDA
660        DIONELA, JUVYLYN  NALAUNAN
661        DIONISIO, SANDRA CLARISA  DE LEON
662        DIOPENES, JAZLYN  GOCO
663        DIORAS, SANDY  RADA
664        DIPUTADO, CLYDE  ADANZA
665        DISIMULACION, JOHN GIL  MUTOC
666        DIVIDINA, JAYVEE  LATOSA
667        DIZON, CHARLOTTE PIERRE  CERRUDO
668        DIZON, JOHN DOMINIQUE  BANAG
669        DIZON, RYAN JAY  DE LEON
670        DIZON, SHARA MAE  CALINGASAN
671        DIZON, SHERWIN DALE  CUNANAN
672        DOCTOR, KRISTEL  RELADOR
673        DOLAUTA, MARY KEISHA  FULLIDO
674        DOMINGO, DENMARYNNE  DAMO
675        DOMINGO, RICA LYN MARIZ  SIOCO
676        DOMINGUEZ, GENEVIEVE  YACAPEN
677        DOMINGUEZ, IRA MARIE GABRIELLE  RULONA
678        DONIO, POCHOLO ALEXIS  BAUZON
679        DONOSO, ELLAINE MAE  MALAJACAN
680        DUCENTES, JOED  BATURI
681        DUGADUGA, JOANAH  BALLENTOS
682        DUGANG, COLINE ANNE GAYLE  MILABO
683        DULATRE, AVRIL JUSTIN  VILLACORTA
684        DULAY, CHRISLYN JOY  YARCIA
685        DULAY, JENNY  ARTIZA
686        DULNUAN, DAVIS LEY  KIMAYONG
687        DUMADAG, DESIREE FAITH  VACAL
688        DUMAGUIN, HUBBARD WILLIAM  FERRER
689        DURIAN, LEONARDO  RIVERO
690        DUYAO, JARWIN  YUMUL
691        DY, CHRISTIAN  MENDOZA
692        DY, LINDSY KAYE  PARADERO
693        EBOL, HERCULHES  HANOPOL
694        ECLARINAL, JUSREEL  ALVIZ
695        EDERA, EDELYNN  MURPHY
696        EDQUILAG, EUGENIO III  DIVINAGRACIA
697        ELEGINO, KIM  TINAO
698        ELEMANCIL, AYRA RIKA  QUEÑANO
699        EMALADA, EMACRIS NOEVI  CRISOSTOMO
700        EMILIO, GERAMIL  
701        EMPERADOR, JOLUISSE  HUFANA
702        ENCARNACION, NINA  DIAZ
703        ENERO, JHUNBERT  DABUET
704        ENGAY, ELAINE  LOPEZ
705        ENOBAL, JOHN VINCENT  REANO
706        ENRIQUEZ, ANGELICA  FORTICH
707        ENRIQUEZ, KENT REAN  SUMIMBA
708        ENRIQUEZ, MONICA  CANTILLON
709        ENRIQUEZ, RODOLFO JR  EVANGELISTA
710        ERAYA, JEWEL DANIELLE  BAYONA
711        ERRIBAL, DENNIS JR  SILLORAR
712        ESCABUSA, ADRIAN CLARK  CEPEDOZA
713        ESCABUSA, JOHN VINCENT  DELA CRUZ
714        ESCALA, CHURCHGILLIAN PAULIANNE  ABRIL
715        ESCALANTE, LEO PATRICK  MASALING
716        ESCAME, RIAN JOSE  SERRANO
717        ESCANDAR, ZEHDAN  KADIL
718        ESCAREZ, LIANE ROSE  MENDEJA
719        ESCOBIA, CHRYSLER JOY  BUENAVENTURA
720        ESCOPETE, SHEENA  GRACILLA
721        ESCOTO, JONAH DARRYL  BARANDA
722        ESPAÑOL, CZARINA SHAINE  CRUZ
723        ESPAÑOL, MIGGUI  ALCANTARA
724        ESPAÑOL, RAYMART  PILA
725        ESPAÑOL, RAYMOND  AJES
726        ESPEJO, MICHAEL  RAFANAN
727        ESPERANZA, KATHLEEN  INTAL
728        ESPEÑA, MARY JOY  ENCINARES
729        ESPINOSA, ROSELYN  ANAQUE
730        ESPINOZA, JENNIEBELLE  SOTTO
731        ESPIRITU, KRISTINE BERNADETTE  ZABLAN
732        ESQUIBAL, VERYL NIÑA  MADRID
733        ESTANQUE, JOYCE ANN  SIPAT
734        ESTEBAN, EMMANUEL JR  DELA CRUZ
735        ESTEBAN, JOHN LORENZ  GENEROSO
736        ESTERON, DIANA ROSE  ENCARNACION
737        ESTOREON, MAELOU  DAHILAN
738        ESTRELLA, MARRICK  AUSTRIA
739        ESTRIBELLO, VIA BERNADETTE  RAFAEL
740        EUROPA, MICAH ANGELA  MIANO
741        EVALLE, ALIEN JANE  CANCERAN
742        EVANGELISTA, DEWI VANESSA  LABRA
743        EVANGELISTA, KRISTEL JHOY  SANDOVAL
744        EVANGELISTA, MARL JAYES  SANTOS
745        EVORA, EDHSIE VRIAN  GEDUCOS
746        FABILLAR, FRANCE  PALOMAR
747        FABON, MARIE EIRENE  FLORENTINO
748        FABREO, MICHAEL ANGELO  VICTORINO
749        FABUNAN, HONEYLENE  GONZALES
750        FAJARDO, ARVIN  DOMINGO
751        FAJARDO, MARC JUSTINE  DIONISIO
752        FALABI, JOHN PAUL  MAHILOM
753        FALCESO, JENARD DAVID  MARTIN
754        FALCON, GILO  DULAY
755        FALCUNITIN, JED  HERNANDEZ
756        FALLER, GABRIEL  CUSTODIO
757        FAMADOR, KEAN EMMANUEL  LLAGUNO
758        FANDIÑO, JOSEÑO VICENTE LAURENCE  TERUEL
759        FANGLOY, CHAG-AY  CARIÑO
760        FANTONE, CAMILLE KAYE  PALENCIA
761        FARIOLA, JOSHUA NIÑO  QUEZON
762        FAULAN, CAMILO  LABARGAN
763        FAURILLO, JOCELE  MERAÑA
764        FAURILLO, NIMWEL JR  CUSTODIO
765        FEDILES, PRECIOUS COLEEN  ALONZO
766        FELICIANO, MIGUEL  GARING
767        FELICIANO, PATRICK  DELA CRUZ
768        FELICISIMO, RICEL MAE  PAUIG
769        FELIX, MIKE JOHN DALE  FONTANILLA
770        FELONGCO, GERALD PAUL  SERMON
771        FERMANES, JOHN MATTHEW  ESTACIO
772        FERMO-HILARIO, LHAR MAINE  MAGRIMBAO
773        FERNANDEZ, GINA  GASIS
774        FERNANDEZ, JOSE JR  RAFOL
775        FERNANDEZ, KIEL MARTIN  ALEJO
776        FERNANDEZ, MARY AUBREY  CABRERA
777        FERNANDEZ, REINA JEAN
778        FERNANDEZ, RUTH CHRISTINE  CARPO
779        FERNANDO, NIGEL  LEANG
780        FERRER, FRANCO  MANOTA
781        FERRERAS, ACE KEVIN  SISON
782        FERRERAS, JONESSA LYNN  DEL PILAR
783        FETIZANAN, DEBORAH JOY  MONSANTO
784        FIGUEROA, JOSIAH  ROYUPA
785        FIJO, ROSEREY  QUIBAN
786        FLORENDO, KENNETH
787        FLORENDO, MARTINA JEUNESSE  BEROÑA
788        FLORENDO, RAVE VR  DUCUSIN
789        FLORES, CHELYNENN  SARMIENTO
790        FLORES, FYN JUNETTE  ALMAREZ
791        FLORES, MAEVE JASMIN SHELLY  REGAÑA
792        FLORES, ROSE ANNE  ABAYA
793        FLOREZA, PATRISSE  CABARON
794        FONG, ALAN SAMSON  DEGUZMAN
795        FONSECA, MARLON  GOSMO
796        FORTES, ELIZABETH  SELGA
797        FORTUNO, GILYAN  LECTANA
798        FRAGILE, TREXY ANDREA  BUNGABONG
799        FRANCISCO, AIMER JOIE  SANTOS
800        FRANCISCO, KENT CARIEL  GEPOLAN
801        FRANCISCO, MARRI LOURRAINE  DIZON
802        FRANCISCO, NICOLE GAIL  GONZALES
803        FRANCISCO, WINHEL KENT  BALINAS
804        FRANCO, GEOFF  LICUP
805        FRIO, JANN ERRVICK  QUERUBIN
806        FUENTEBELLA, CARL ANTHONY  ALFANTE
807        FUENTEBELLA, KATRINE  POLIDO
808        FUENTES, RYAN  URETA
809        FULGUERAS, MA. ANGELICA  ACIDERA
810        GABA, RICHELLE  GRAFILO
811        GABOR, CHARILOU
812        GABRIEL, LARA MAY  AMPARO
813        GABUAT, CHARMAINE  OPEÑA
814        GADGAD, DEISEL  MOLITAS
815        GADIANA, BEATRICE  DELOS REYES
816        GALAN, CLARK DIETHER  LOQUENTE
817        GALANG, DAVID JOSEPH  BANGALAN
818        GALAO-EY, IA GERI  TOLITO
819        GALESA, IRISH  CALAMBA
820        GALGAL, ZYRLYNN  TUNAY
821        GALILA, HAZEL ANNE  REYES
822        GALLAR, SHEILA MAE  CAÑONES
823        GALLARDO, ALBERT JERICK  MEDINA
824        GALLARDO, CHARLES JOHN  NICOLAS
825        GALLARDO, NATHAN JASON  GALANG
826        GALLEGO, BERN JAMES  AREVALO
827        GALLETA, GRACE  HABAN
828        GALLETES, JULIUS  ESCORIA
829        GALO, CHRISTIAN FREDERICK  GAURANO
830        GALUPE, JUDITH LEONOR  LOPENA
831        GALVAN, ARANTXA KRISHNA  CARRA
832        GALVAN, BERNADETTE  DELA CRUZ
833        GALVAN, JOHN COLLIN  LIZADA
834        GALVAN, TANYA GRACE  SUATING
835        GALVEZ, PRINCESS EPHRYLL  JARAVATA
836        GAMAT, ISABEL CLAIRE  ADRANEDA
837        GAMIS, JANE CLAIRE  BUÑAG
838        GAMIT, GERALDINE  JARQUIO
839        GANANCIAL, MICHAEL JOEFFREY  ORTEZA
840        GANDO, AINAH MAE  MAÑALAC
841        GANELA, CHRISTIAN  DOMINGO
842        GANTE, CARLA JANE  JULIANO
843        GAPI, RACHEL SHANE  SUMAYAO
844        GAPUSAN, BRAVES ANTHONY  CUARESMA
845        GARALDE, JAZZY MAY  AREVALO
846        GARCESA, ABIGAIL FEA  DIAZ
847        GARCHITORENA, CARLA  YUSON
848        GARCIA, AENJEL  ALTEZ
849        GARCIA, ALEXANDRA GILLIAN  SALE
850        GARCIA, ALYSSA BERNICE NICOLE  SAPLALA
851        GARCIA, BERNARD  RAMIREZ
852        GARCIA, CHELSEA  DELA CRUZ
853        GARCIA, ERICKSON  VILLEGAS
854        GARCIA, JOHN ARVEE  SALAZAR
855        GARCIA, JOHN PAUL  VITALICIO
856        GARCIA, JONALYN GRACE  CULAR
857        GARCIA, KEVIN  KONG
858        GARCIA, MELROSS II  BUENAVENTURA
859        GARCIA, NICA JANE
860        GARCIA, PAOLA QUEENIE MARIE  ADAJAR
861        GARCIA, RAFAEL LUIGI  MEDINA
862        GARCIA, RENCYBETH  GALO
863        GARCIA, SHANTHY AYEZZA  CHUA
864        GARDUQUE, IAN ROFER  REYES
865        GARETE, ERWIN  HAPITAN
866        GARGAR, RACHELLE  BADILLES
867        GARGARITA, JO  SEMINIO
868        GARIBAY, AARON PAUL  CRISTOBAL
869        GARRIDO, CLYDEL  CALDERON
870        GARRIDO, DEBORAH  MIRANDA
871        GASCON, ALYZA HEMARI  BIESCAS
872        GATAL, ERIKA  GANTUANGCO
873        GATAN, MARTHA GIANINA  GOSUICO
874        GATCHALIAN, ANGELICA NICOLE  LEONARDO
875        GATCHALIAN, PAULYNNE MARISSE  ANDRADA
876        GATMAITAN, PAULA JANE  SORIANO
877        GATUS, PAUL ANTHONY  ANZURES
878        GAY, MARIA EDNALYN  MONSALUD
879        GAYTANO, EZEKIEL LUIS  RABE
880        GEDALANGA, JEMAR  TAPION
881        GEDALANON, KENT  FUENTES
882        GEMINIANO, CHRISTOPHER  SURIO
883        GEMPERLE, HANNAH CLARIZE  JAMET
884        GENETA, HAROLDSON  RIVERA
885        GENOVATIN, FRANZ JASON  BEDAÑO
886        GEREMIAS, RODJHON  BARTOLATA
887        GERMONO, LANCE WILYOL  CANOY
888        GERONIMO, MARIA FELIS  LIZAN
889        GERONIMO, SARAHLEE  MARISCAL
890        GERVACIO, MARY JOY  MACABUHAY
891        GIANAN, AERON JIREH  PURAL
892        GIANAN, JASON  TAPAS
893        GICA, MARIE THERESE  CAÑIZARES
894        GICOS, PATRICIA DEON  GAROLACAN
895        GILFILAN, SHAVRIL DAZZLE  TANDING
896        GINTURO, ALVIN JOY  ISTO
897        GIRAY, CARLOS JR  PUYOT
898        GITA, CARL KEVIN  EVANGELISTA
899        GLORIANI, RIVA MARIANNE  NUESTRO
900        GO, CLANCY  OLORGA
901        GO, DIANE KATE  YEO
902        GO, ELTON JOHN  COLUMNA
903        GOBRES, BERNADETTE  AÑAIN
904        GOLES, BLUVELYN  SILVANO
905        GOMEZ, BIEN CARLO  ADAOAG
906        GOMEZ, CHRISTIAN VINCENT  TORRES
907        GOMEZ, GRIZEL  BORRA
908        GOMEZ, JOSHUA PHILLIP
909        GOMEZ, MARY ALLAINE  BACUNAWA
910        GOMEZ, SOLEI  VENGCO
911        GONTINIAS, JELIAN  CORNESTA
912        GONZAGA, ALLISON  JAYAG
913        GONZAGA, MIKHAELA  MERTO
914        GONZALES, CAYTE AMYL  RAMOS
915        GONZALES, DIANNE  DIZON
916        GONZALES, MARVIN  NAPARATE
917        GONZALES, NIÑO JEROME  CLEMENTE
918        GONZALES, PAULO  ABOBO
919        GONZALES, ROME AMIEL  PADUADA
920        GONZALES, TONI LOI  VALDEZ
921        GOPENG, PRINCE WILLIAM  GAYANA
922        GOPEZ, MAE ANN  MANALUNGSUNG
923        GOYENA, SHANNA MAE  BRECIA
924        GOZE, JOWEN WHIPP  CABUENA
925        GRAFIL, BIANCA CLYDELL  AGUILA
926        GRANA, ARLENE JOY  LLAPITAN
927        GRANTOS, IAN  BORRES
928        GREGORE, JEAH MAE  GA
929        GREGORIO, CRISTINE  RABINO
930        GUANLAO, RENMARK  NULUD
931        GUBALLA, PATRICIA NICOLE  LALU
932        GUE, KELLYNA KASSANDRA  MARTINEZ
933        GUERRERO, JOHN VINCENT  SANCHEZ
934        GUERRERO, OREJET  TEJERO
935        GUEVARA, BENELYN CATES  ABAD
936        GUEVARRA, ERALD ALLAN  QUIMNO
937        GUEVARRA, JESSA  PORTACIO
938        GUEVARRA, KATHERINE  FORTUNO
939        GUILLERMO, EYK VAN ERICKSON  CALIZO
940        GUILLERMO, QUEENIE ROSE  SY
941        GUITERING, JOHN CARL  TUMANGUIL
942        GUIYAB, ALVIN  BARIUAN
943        GUIÑAREZ, MARIALYN  ALIASOT
944        GUK-ONG, KARL  AÑONUEVO
945        GULINAO, HYACINTH ARIENHAIL  ROJAS
946        GULMATICO, ALJUN  SAGUINDAN
947        GUMARU, NOEMI  BACCAY
948        GUNIO, MIRA KATRINA  DE GUZMAN
949        GUNNACAO, ALEC  CARANDANG
950        GURAY, JERRYMIE  FLORES
951        GUTIERREZ, ARVIN  NULUD
952        GUTIERREZ, CARMELINA BRIANNA  ABALOS
953        GUTIERREZ, CHRISTIAN DAVE  VICTORIANO
954        GUTIERREZ, CHRISTIAN MARK  MALLARE
955        GUYA, BIANCA YSABELLE  LUCAS
956        GUZMAN, IRIE MAE  BULAUAN
957        HABAL, ABEGAIL  ESPIRITU
958        HAGUISAN, JEF VINCENT  SAGRA
959        HALON, ELDRIN JAY  CABRAL
960        HAPA, VAN ZACHERY  GARAY
961        HAYUDINI, SHAIRA FE  PADAGDAG
962        HERCO, ANA VICTORIA  YUTUC
963        HERMANO, JANICE  SUMBING
964        HERMOGENES, NEIL CARLO  CESMA
965        HERMOSO, RUFUSS FULVIO  ORFRECIO
966        HERNAEZ, HAROLD  MOLINA
967        HERNANDEZ, MARJORIE  NULUD
968        HERNANDEZ, ROWELLA DANIELLE  WATAN
969        HERRERA, JENINA ROSE  RICARDO
970        HERRERA, JOHN AARON  ALISUAG
971        HIPOL, MARC CHRYSLER  GURION
972        HIWATIG, JENKINS CHRISTIAN  KASILAG
973        HONRADO, AUBREY  TRIBUNSAY
974        HOP, RIO  LAGAT
975        HUFANCIA, KATHLEN CAMILLE  HERMIDA
976        HUGO, JOSHRILLE JOHN  HORTILLAS
977        HUGO, SHEENA MAE  SUMANIA
978        HUILAR, NORIELLE DAWN  TUPAS
979        HUSSEIN, SARAH  PEREZ
980        IBARRA, JUSTINE MARI  BASILIO
981        IBARRETA, NOEL  PALMIANO
982        IBASCO, JONA  RAYELA
983        IBAÑEZ, JONAHLYN  BELANDREZ
984        IBE, ARCHIE  ESGUERRA
985        IBIAS, RENE CARLO  ORCELADA
986        IFURUNG, JOHN PAUL  ROBLES
987        IGNACIO, MARK RANNIE  DELOS REYES
988        IGNACIO, ROMARK  ANCHETA
989        IGNACIO, ROWIE ANN  BACOMO
990        IGTIBEN, GILLIANBERT ANDREA  JALDO
991        ILAY, MARY JANE  DACANAY
992        ILIGAN, LUDOVICO JR  ILLUSTRISIMO
993        ILLUSTRISIMO, JOHN CARLO  MOLETA
994        ILUSTRISIMO, IAN KENNETH  MAGLINTE
995        IMPERIAL, CHRISTIAN GEORGE  ADRIATICO
996        IMPERIO, JONATHAN EMMANUEL  PONCIANO
997        INES, VLAIZEN AIRELLE  MENDIORO
998        INFANTE, JENNIFER JOY  QUINTO
999        INFANTE, NIKKI ELIEL  MORON
1000        INGAL, CEE JAE DWIGHT  ONG
1001        INGALLA, PAULO ENRICO  DE LAZO
1002        INOCENCIO, EMMANUEL  DUSARAN
1003        INOCILLAS, JHOECAS ABERABBE  CANDO
1004        INSO, SHARMAINE  LOTILLA
1005        INZACRUZ, JULIET IRIS  ONING
1006        ISIP, JAY-R  MIGUEL
1007        ISMAEL, ALNADGER  SALAVAREZ
1008        ISON, MARCO  CAJUCOM
1009        ISRAEL, MAXELL  GAYOLA
1010        ITIS, DARWIN  SANTIAGO
1011        JACOSALEM, JOHN PAUL  MAGONCIA
1012        JAINAL, YA-EL  ALTAYA
1013        JAMISOLA, RIZZA  CORRAL
1014        JANO, JOHANN BENEDICT  CABAGAY
1015        JAO, MARIEL ANGELA  MEJIA
1016        JARABA, JOHN CHRISTOPHER  ALMARIO
1017        JARINA, CRISTY  ANDAL
1018        JAUCIAN, ANGELO TOMAS
1019        JAURIGUE, JOHN VER  ALIMAGNO
1020        JAVIER, JOHN NIEL  RETIZA
1021        JAVIER, JOYCE ELLEN  HERNANDEZ
1022        JAVIER, RHALLYN JOICE  RENEGADO
1023        JAVIER, RICHELLE JOY  CLAMONTE
1024        JAVIER, VICTOR NEIL  TING
1025        JAWALI, JURRAZHID  IBRAHIM
1026        JAYLO, PRINCES XYRENE  TUMBANGAN
1027        JIMENEZ, MC DONALD  YALA
1028        JO, HYO JEONG  DULNUAN
1029        JOAQUIN, JONATHAN  BALINGAO
1030        JOPSON, CARL JAY  MENGUA
1031        JORDAN, DUSTIN KRISTOFER  BAUTISTA
1032        JOREN, JOLINA  ARNIDO
1033        JOSE, HOWARD BALDWIN  CANDIA
1034        JOSE, JADIE IVY  GEDO CRUZ
1035        JOSOL, HERA PRINCESS  CAITOM
1036        JOSOL, NINYA ALEXANDRA  TABIOLO
1037        JOSON, MA RUVIVA  MIRAÑA
1038        JOVENAL, JERAMEEL  RITUMALTA
1039        JULAO, MATTHEW RALD  TANDUG
1040        JULATON, CHARLYNNE JOY  HORTIZUELA
1041        JUMAMIL, CJ EPHRAEM  TRAÑA
1042        JUNI, LIZA MAY  SULTAN
1043        JUNIO, JHOMEL  DELOS SANTOS
1044        JUYAD, JEROME  BESAGAS
1045        KAWPENG, THOMAS MATTHEW  LIM
1046        KENG, TIMOTHY ANDREW  LIMSIACO
1047        KIM, JU YOUNG JAMES  LAGUYO
1048        KO, BHING-BHING  PANAGSAGAN
1049        KUIZON, KEANE  CAHAMBING
1050        LABAYNO, RIZALYN  GASENDO
1051        LABBAO, MARCELINO III  REBOLLEDO
1052        LABIAGA, KARL REYSTER  TE
1053        LABSANG, ALYSSA MERYLL  VIESTA
1054        LACCAY, EDUARDO  TOBI
1055        LACDANG, ROGELIO JR  ASPERA
1056        LACSAMANA, MOIRA ANN  REYES
1057        LACTAOEN, ROBERT LEMUEL  PERALTA
1058        LADIA, JANA GABRIELLE  JADRAQUE
1059        LAGAN, CLARK ANTHONY  RONGO
1060        LAGARE, JEANETH  PUGONG
1061        LAGASCA, JUANITO EMMANUEL III  SALCEDO
1062        LAGRADA, JULIEN DAVE  GARCIA
1063        LAGRAMA, MA THERESA MAE  LAREDO
1064        LAGUA, JOHN PAUL  JURADO
1065        LAGUDA, JANNINE RHINZ
1066        LAGUILLES, LANCE CEDRICK  BORJA
1067        LALIS, ISSABELLE MAE  MENDIOLA
1068        LALOY, VALYN JOY  ARLOS
1069        LAMBIGUIT, PRINCESS ANN  PAHUYO
1070        LAMBINICIO, SHIELA MAE  ESPERIDA
1071        LAMBINO, JASPER MARK  DE GUZMAN
1072        LANDICHO, VIA JANE  MANLINCON
1073        LANG-ES, JOHN MARK  BUGARIN
1074        LANGCAY, CARMINA MAE  AGUILAN
1075        LANTIN, AMARIE BIANCA  TACUT
1076        LANTOD, OMAIDAH  AMPA
1077        LANZAROTE, JOHN MARC  RIZARDE
1078        LARA, ANGELA  BICHAYDA
1079        LARINO, KIRSTIE MAE KATE  PABELONIO
1080        LARIRIT, WILKINS  DERECHO
1081        LARRACAS, JULIENNE CELINA  GUEVARRA
1082        LASCANO, REGINA GRACE  URETA
1083        LATUGA, KATHLEEN  OSEO
1084        LAUDE, ARYAN VENZ  BRUTAS
1085        LAUNIO, JOHN EMERSON  GALANG
1086        LAURIO, VAL  CAPELLAN
1087        LAURON, ELDRECH  IYAS
1088        LAXAMANA, RAQUELLE  ERISE
1089        LAYESA, RELAINE  REYES
1090        LAZARO, KIRSTEN AUDREY  JOSE
1091        LAÑAS, NIEL PATRICK  FLORES
1092        LAÑGI, JEROME PAUL  RAÑADA
1093        LEAGUE, WINCESS ZYRAH  AQUINO
1094        LEDESMA, CHAIRMANE ANNE  BABA
1095        LEDESMA, SASKIA  DUEÑAS
1096        LEE, FRANCIS JAMES III  LEE
1097        LEE, IVAN  LLANOS
1098        LEE, JOSEF CARLO  MOLATO
1099        LEGASPI, KARLO ISRAEL  BAUTISTA
1100        LEGASPI, KENNETH  REVILLEZA
1101        LEOBRERA, CHINEE  CAPILA
1102        LEONCIO, JAYSON  BASCO
1103        LEONG, ELREN JAIMELLE  ENOC
1104        LEPPAGO, ROEGIE  ASIADO
1105        LERIT, JANNETH  CANO
1106        LEYRAN, JEROMIRA LUZ  VENUA
1107        LIBARNES, MEL BRIAN  JACILDO
1108        LIBRES, CHRISTIAN MARK  FRANCISCO
1109        LIBUNAO, JIANNE  ROMERO
1110        LICTAO, JESSIE JAY  OLPINDO
1111        LIM, JEREMIAH  YPIL
1112        LIM, MARY THERESE  ALSOLA
1113        LIMIN, AIBI JOSHUA  MORALES
1114        LIMIN, STEPHEN SHAZNAY  MORAL
1115        LIWAG, JHENIKKA MAE  CALANOG
1116        LIWANAG, RONALDO  DELOS REYES
1117        LIZARONDO, AUSTINE JOHANNES  MARQUEZ
1118        LLACER, MARIANNE BERNADETTE  KILEM
1119        LLADONES, JESUS ROMMEL  SANTILLANO
1120        LLAGAS, LAWRENCE PAUL  PADUA
1121        LLAMIDO, CHRISTY ANN  MENDOZA
1122        LLANTO, JANELLE  SAUSA
1123        LLOBIT, MA AMABELLE  SOPERA
1124        LLORENTE, LORD SHEM  CABIL
1125        LO, SCHUYLER RUSSELL  JACKSON
1126        LOBATON, ELIZABETH WENDY  JALANDRA
1127        LOBERIANO, FEL ROYCE  YULO
1128        LOCSIN, MARGAUX  ARIATE
1129        LODEVICO, ELMER  MEDRANO
1130        LOGARTA, ERICA LORRAINE  ARSENAL
1131        LOGROÑO, CYBIL DIANENA  PAÑA
1132        LOPEZ, AARON JOSEPH  DE LA CRUZ
1133        LOPEZ, GEMIL  LARGO
1134        LOPEZ, MARIE RAPHAELLE  SALVACION
1135        LOPEZ, RAFAEL DELFIN  SANTIAGO
1136        LORENA, RICHARD MARC  GUERRA
1137        LORENZO, CHOZEL VINN  TIONGKIAO
1138        LORENZO, JAYZEN  JUANCE
1139        LORENZO, JOHN PAUL  JAYSON
1140        LORICA, JOHN KEVIN  ESGUERRA
1141        LOTINO, CHRISTIAN ERICK  PELAEZ
1142        LOTINO, JASTINE ANN  TEÑA
1143        LOZADA, AUSTIN WARREN  DELA CRUZ
1144        LOZANO, JAMILA  TAMAYAO
1145        LOZANO, NIKKI  SISON
1146        LUAR, DAWNELLI  MAHOMOC
1147        LUBIANO, JUNIEL CHRIS  VILLAS
1148        LUCAS, ANNABELLE  ABAYARE
1149        LUCAÑAS, JESSA MARIE  AREVALO
1150        LUCBAN, REAH MAE  REFUILO
1151        LUCERO, CHARLES EDUARD NICHOL  DY
1152        LUDAES, JENCHEN  CADIAY
1153        LUGTU, ANGELA  OCAMPO
1154        LUMABAO, GLEAN PAULO  ALIOCOD
1155        LUMAHANG, LIMUEL  PAUG
1156        LUMAYAG, MARY ROSE  DONILLO
1157        LUMDANG, MARKJUN CHARLES  CASTILLO
1158        LUNA, JUNE FAYE  LOMA
1159        LUNAR, MARK  MORALES
1160        MAALAT, PATRICIA MILAGROS  MINDAÑA
1161        MABALE, V  NACIS
1162        MABANSAY, ROCKY JONES  TAGUIAM
1163        MACALANDA, JERIC  ABULENCIA
1164        MACALOS, GENN RYAN  ARANAS
1165        MACAM, BONNIE PETIT  MORILLO
1166        MACARAIG, GELEN  CRUZ
1167        MACARIO, HANNAH FELICIA  UBALUBAO
1168        MACASINAG, JOHN PAULO  HISARZA
1169        MACASINAG, JOMAR  EVANO
1170        MACATIGBAC, SHAIRA  MAULLON
1171        MACHINAL, FRANCIS JAMES  ESPADA
1172        MADAYAG, FITZ WALTER  BARON
1173        MADRID, ELIAS MAXIMO JR  ABARIENTOS
1174        MAGADIA, JOSE MARIA FERNANDO  MAÑOSCA
1175        MAGARARU, RIZZALYN  GOMEZ
1176        MAGAT, LORAINE JANE  GARPIDA
1177        MAGBANUA, EVAN GRIFFORD  DELOS SANTOS
1178        MAGBANUA, JOEMARIE JR  RAMOS
1179        MAGBANUA, MELVIN JAKE  SARTIGA
1180        MAGBOO, BEATRIZ  PEÑAS
1181        MAGLAQUI, PAULA BEATRIZ  RODRIGUEZ
1182        MAGNAYE, KARISA PHERENA  MENDOZA
1183        MAGNO, JAYMEE ANNE  ESTRELLA
1184        MAGQUILAT, KIMBERLY PATRICE  VILLENA
1185        MAGSINO, FRENCESS  ROMENA
1186        MAGSINO, NYRO JOSEPH  DELA CRUZ
1187        MAGUSIB, KEVIN  CABADDU
1188        MAKILAN, KAREN MAE  DECENA
1189        MALAGA, CYRIL JR  ANDAL
1190        MALAYAO, CHRISTINE ANGELIE  CABUSAO
1191        MALAYBALAY, JASMINE  IMPERIAL
1192        MALICDAN, JUNNIELE  BATCAGAN
1193        MALINAO, IAN MARK LLOYD  ESPARAGUERA
1194        MALIPOT, RJ JOSE  MOLATO
1195        MALLARI, ANGELICA JOYCE  LLANES
1196        MALLARI, DANIEL GLENN  SOTECO
1197        MALLARI, FRANCESCA LOUISE  PALANCA
1198        MALLARI, PATRICK JUSTINE  REIS
1199        MALLILLIN, JERICK  VERGEL DE DIOS
1200        MALLORCA, EFFENY  MORATA
1201        MALTU, JOSEPHINE  PUNZALAN
1202        MALUPENG, EDISON HARVEY  RODRIGUEZ
1203        MAMARIL, KRISTINE MARY  CABILTE
1204        MANA-AY, BEVERLY TRIX  SONZA
1205        MANABAT, JAMES VINCENT  PRING
1206        MANABAT, NHEL ALDRIAN  DOMINGO
1207        MANALANG, ARIEL JOHN  MARALIT
1208        MANALASTAS, ALICIA  GUINTO
1209        MANALASTAS, JOHN PAUL NICOLE
1210        MANALILI, DANNA MAY  GALAROSA
1211        MANALO, JARRELL  VILLAMARIN
1212        MANALO, JAY  GUINTO
1213        MANALO, VANIE JOY  FEVIDAL
1214        MANANSALA, CARBY  MANITI
1215        MANANSALA, JANELLE KYLE  SALONGA
1216        MANANSALA, KRIZIEL  MENDOZA
1217        MANARANG, JADE ELTO  AQUINO
1218        MANASIS, GERALD PAOLO  SERVANA
1219        MANATOM, JAMAICA JEAN  AGUILAR
1220        MANDIGMA, ALJON RYAN  RARANG
1221        MANENGYAO, JOSHUA  CUE
1222        MANGACO, KHRYZ ANNE  CAPITLI
1223        MANGAY-AT, ABRAHAM  VIERNES
1224        MANGONON, JEREMY  RUYERAS
1225        MANGSAT, ROGIN  GUIMERA
1226        MANGUIAT, YCKA  PINTOR
1227        MANIAGO, RALPH CHRISTIAN  NATIVIDAD
1228        MANIGOS, THEONE GWYN  VALENTEROS
1229        MANINGDING, JOAN MAE  MANUEL
1230        MANIT, MARC KEANNU  MORGA
1231        MANTILLA, LYNSIE  COLICO
1232        MANUEL, JOHN CHRISTIAN  SANTOS
1233        MANUEL, MARIELLA  OLEGARIO
1234        MANZANILLA, J.B.JOAO  CUNANAN
1235        MANZANO, FELYROSS  GASPAR
1236        MANZANO, GENE EZEKIEL  REQUIDAN
1237        MANZANO, NIKKI LEE  SALENGA
1238        MAPUYAN, JOHN CEDRICK  DIONGSON
1239        MARAMAG, EVANGELINE  PABLO
1240        MARANTAN, PIA MARGARITA  CHING
1241        MARASIGAN, PATRICIA ANNE  LACTANIN
1242        MARASIGAN, REYMAR JAY  REYES
1243        MARASIGAN, ROMMEL ALLEN  FAYLONA
1244        MARCALAS, DENISE JENCEL  DE MESA
1245        MARCELO, RENZ CHRISTIAN  VICTORIO
1246        MARCIAL, MARC ALWYN  RETANIA
1247        MARCIANO, REY ALEXIS  LOGMAO
1248        MARIANO, ARISTOTLE GERARD  AQUINO
1249        MARIANO, ASHLEY  SERRANO
1250        MARIANO, GENE CHRIS  PEREZ
1251        MARIANO, JOSHUA KHYLE  RAMIREZ
1252        MARIBBAY, MIA CELINE  RAMONES
1253        MARIMON, KIN JESSON  ROSALES
1254        MARINAY, CHIARA MIHIEL  SANCEBUCHE
1255        MARIÑO, AIZLE JOAN  BAGABAGON
1256        MARQUEZ, ARRYZA PAMELA  PANGANIBAN
1257        MARQUEZ, PHOEBEJHEAN  BRILLANTES
1258        MARTIN, JEAN LAURENZE  PAEZ
1259        MARTIN, LUCKY-V  MAGBANUA
1260        MARTIN, MARIA ZCARINA  BAUTISTA
1261        MARTINEZ, JEWEL MAY  PANAS
1262        MARTINEZ, TRISHA MAY  TEJADA
1263        MARTIREZ, ALLYSSA MAE  CARLOY
1264        MASALUNGA, EMILLE JEREMY  JARAMILLO
1265        MASANGCAY, CZARINA SHEINA  DUNGCA
1266        MASANGKAY, MIKE ACE  DALIWAN
1267        MASBANG, PATRICK CARLO  BASILIO
1268        MASICAP, JHON KIM  NUEVA
1269        MATA, DEIHL JIMUEL  GUIAO
1270        MATA, MATT ELEAZAR  GUYAMIN
1271        MATIAS, JOHN RYAN  CABANOS
1272        MATOS, RINO MEO  NUÑEZ
1273        MAULEON, MIGUEL ROBIN  PEREZ
1274        MAURICIO, WILMER  DAMO
1275        MAYNABAY, JOHN LUIS  VILLAVER
1276        MAYNIGO, SARDEL  LOPEZ
1277        MEDRANO, JAYDAE LEE  VELORIA
1278        MELEGRITO, TIZSHA BELEN  CORDOVA
1279        MELLA, MISAEL III  ABRAHAM
1280        MENDIOLA, KRIZHIA MEI  TANGUNAN
1281        MENDOZA, ALGYLEN  SAYO
1282        MENDOZA, ALLYZA CLAIRE  TANDINGAN
1283        MENDOZA, FRANCIS DANIEL  TABIRAO
1284        MENDOZA, FRANK LOUIE  ALOSIMA
1285        MENDOZA, JOYCE PAULINE  DE GUZMAN
1286        MENDOZA, MA YZAH  DE JESUS
1287        MENDOZA, MARCUS LEMUEL  BERNABE
1288        MENESES, MAXINE REBEKAH  FERRER
1289        MERCADO, ARIEL  GUICO
1290        MERCADO, CRYSTAL JOY  CAPATI
1291        MERCADO, DAN RHYAN  UAYAN
1292        MERCADO, HAIZEL MAE  DUMOL
1293        MERCADO, JOHN KEVIN  CARAIG
1294        MERCADO, JONATHAN RAVEN  TUNGOL
1295        MERCADO, LOUISE ALFRED  LEJARDE
1296        MERCOLITA, MAY  MARTINEZ
1297        MESA, ERLYN  LENDIO
1298        MESOGA, ERIKA JAYNE  GONZALES
1299        MIANO, KENT PAUL JOHN  ORAURA
1300        MICULOB, REYMOND  NISNISAN
1301        MINA, JOHN DOMINIC  GANNABAN
1302        MINA, KIM COLLEEN  BARTOLOME
1303        MINGO, DANIEL  JAVIER
1304        MIRABUENO, AARON JOHN  BAUTISTA
1305        MIRABUENO, AJ LLOYD  MINDAROS
1306        MIRALLES, NAOMI CHLOE  ESTELLA
1307        MIRANDA, CARLO MIGUEL  LOZADA
1308        MIRANDILLA, CLAUDINE  LLANZA
1309        MIRAS, GEORGETTE  GANDOL
1310        MIRASOL, JYNIE RIO  SUA
1311        MISSIONERO, MARCO LYLE  JUANITAS
1312        MOGELLO, PACHOLO  CALLAO
1313        MOISES, MIZHELLE KOLLETE  NARDA
1314        MOJICA, MAR JHON PAULO  HERRERA
1315        MOLINA, JUSTIN  TIO
1316        MONFERO, MA SHENA PAZ  PATRON
1317        MONTANA, NICOLE JOY  BINGHOY
1318        MONTEGRANDE, FATIMA CHRISTCHA  DAMAYO
1319        MONTENEGRO, JILLIAN  CABATO
1320        MONTERO, MIGUEL BERN  JINANG
1321        MONTEZOR, PEÑAFRANCIA MAE  ABNER
1322        MONTOYA, JARTH LEI  REMULTA
1323        MORALES, EMMANUEL JOSEPH  ESTOPASE
1324        MORANTE, FRANCIS ALLAN  SEGUIN
1325        MORENO, JARRA  PADAWAG
1326        MORTELA, SARAH MADINE CRISELDA  RIVERA
1327        MORTILLO, JANILLE  MATEO
1328        MOSARBAS, JOY MARIE  RAMIREZ
1329        MOSCARDON, KRISTIN DAWN  LAMOCA
1330        MOSCATILES, JUNE ARIANE MENER  ANGELES
1331        MOYA, MAUREEN  TUBALINAL
1332        MURALLOS, MARCOS JR  SANTOS
1333        MUSNGI, APOLONIO III  LAMANILAO
1334        MUÑIZ, MA. JEANNE ELYZA  GINGO
1335        MUÑOZ, GERYL NICOLE  PABLO
1336        MUÑOZ, MA MORIELLE  CAPILI
1337        NABUA, JASMINE REENA  PENOLIAR
1338        NACARIO, NICOLE  MOLINA
1339        NACIONALES, JAN RUSSEL  NARIDA
1340        NALDO, KATE FRIGETTE  BASCO
1341        NAMOC, JANINE  BALENSOY
1342        NARAL, MARK JOSEPH  CAADIANG
1343        NARBAY, MICHAEL ANGELO  CABARLES
1344        NARCA, ANDREA NICOLE  DE GUZMAN
1345        NARCISO, ALEXIER JOHN  AGUSTIN
1346        NATE, KARL MICHAEL  BARCENAS
1347        NATIVIDAD, PAULA BIANCA  TERRIBLE
1348        NAVARRO, ALDEN ANDRE  JOSE
1349        NAVARRO, CECILLE ANN  LOTIVIO
1350        NAWE, MERISSA  AGUILAR
1351        NAZ, ERIC JOHN  NOCILLADO
1352        NEBRES, MELISSA  BAJAMUNDI
1353        NERI, ISAIAH ROBERT  BALAOING
1354        NERY, JENICA FAYE  MEDINA
1355        NESPEROS, JEROME  VELORIA
1356        NG, JOHNNY  BULINGIT
1357        NGO, FRANCIS MATTHEW  ONG
1358        NICDAO, NATHANIEL  GONZALES
1359        NIEVA, KEN  UY
1360        NILO, CHRISTIAN  MIDORO
1361        NOBLEZA, DERRICK ACE  CARREON
1362        NOLASCO, ALYSSA  BAUN
1363        NOMA, REGINA  TANTOY
1364        NOROMOR, GIAN ALVARO JACOB  MOSCOSA
1365        NOTADO, MARK ALLEN JOSEPH  IGNACIO
1366        NOVAL, KEISHA  KHO
1367        NUESTRO, HARIETTE KOLEEN  ROCA
1368        NUEVAS, KRISTINNE  PRADO
1369        NUNAG, JOSE ANGELO  MERCADO
1370        NUÑEZ, CHRISTINE  MOAÑA
1371        OBISPADO, JOHN BRAYAN  FETIZA
1372        OBLIGADO, CHARMAINE  CORTEZ
1373        OBREGON, JOELLIQUE KLENN CLEAVEY  URSABIA
1374        OCA, PAUL ARMAN  DEL ROSARIO
1375        OCAMPO, EUNICE  BORJA
1376        OCIONES, EARL JANN  MALMIS
1377        OCLIASO, PIA MARCELA  MALIG
1378        OCOMEN, BRYAN VERT  DISTOR
1379        OFIANA, JUVELYN  PALISOC
1380        OLAIS, JAHNNA PAULINE  SANTOS
1381        OLAIVAR, KIMBERLY  ANTIMARO
1382        OLARTE, KARLO  NARES
1383        OLINIO, APPLE MAE  TAGUBA
1384        OLIT, DONNABEL LOU  LAFUENTE
1385        OLIVAREZ, FRANCES CYRENE  HERRERA
1386        OLIVEROS, NIKKA JANE  TAMAYO
1387        OLMEDO, KARL VINCENT  VALENZUELA
1388        OLVINA, YNO LORENZO  REBUSTILLO
1389        OMAYAN, REENA ZENAIDA  CORTES
1390        OMOS, ANTHONY  ABAINZA
1391        ONA, PATRICK ELISON  MARAVILLA
1392        ONG, ANGELA BELLE  SY
1393        OPILAS, NAOMI MAE  BENEDICTO
1394        ORAPA, CHRISTIAN  ORTEGA
1395        ORDANZA, JANPAUL  BAYLON
1396        ORDIZ, CAMYL MAIKA  MARASIGAN
1397        OREÑA, ADRIENE KYLE  MANALO
1398        ORGE, GEROME EVAN  DOCTOR
1399        ORILLOSA, HAZEL  FERNANDEZ
1400        ORIOSTE, REYMARL JAMES  OLAO
1401        OROPESA, JUAN CARLOS  BUSTAMANTE
1402        ORSAL, CARYL  CIRERA
1403        ORTALIZ, KRISTINE GAIL  ZUNIEGA
1404        ORTEGA, IRIS SHARMAINE  MANGROBANG
1405        OSEA, MARIAN ANDREANA  PANGINDIAN
1406        OSILA, MARY GISELLE  BESMONTE
1407        OSOTEO, BLESCIE FAYE  MEDINA
1408        OTERO, JOANNE  CATAPANG
1409        OYARDO, TIARA  PEPITO
1410        PABELLANO, MARIA ANGELICA  ATANACIO
1411        PABUAYA, FELIXES SEAN  CAASI
1412        PACHECO, MARIA VICTORIA  STO. DOMINGO
1413        PACIFICO, JANNA LEANN  PASQUITE
1414        PACQUING, PRITZY ELONA  VILLANUEVA
1415        PACUNANA, PRECIOUS YAZMIN MAI  BADANGUIO
1416        PADASAS, ALDRIN  FRANCISCO
1417        PADEN, JOHN LEO  DAGALA
1418        PADILLA, CHRISTIAN RAE  SOBREMONTE
1419        PADILLA, HARVEY  CALONGE
1420        PADOLINA, ABIGAIL  BERNABE
1421        PADUA, ARIEL  NAVARRO
1422        PADUA, JEMER  CORPUZ
1423        PADUGANAO, GILREM  ALENTAJAN
1424        PAGADOR, STEVEN ARMAN  ABOROT
1425        PAGAR, RAY ISIDORE  VIOLETA
1426        PAGAYON, KING  BAGUIORO
1427        PAGUIO, RAY MATTHEW  LOPEZ
1428        PAINAGA, JOSHUA  PORRAS
1429        PAJEL, MARIA CZARALENE  RAMIREZ
1430        PAKINGAN, RYAN KYLE  CUNANAN
1431        PALAD, JERICO VON  VIVAR
1432        PALARUAN, KRISEL MAE  DE MATEO
1433        PALBERAS, RYKA  BAUCAS
1434        PALILEO, MIKEE  DUMLAO
1435        PALISOC, GABRIEL FRANCIS VINCENT  ALBOR
1436        PALIZA, KENNETH  ESPARRAGUERA
1437        PALLAYOC, ANDREA  DAWAGAN
1438        PALMERA, ABEGAIL  ESTRELLA
1439        PALMIANO, KRISHA ANGELOU  DE GUZMAN
1440        PALMOS, ANGELO  CRUZ
1441        PALQUEZA, JULIUS KRISTIAN  YAMBOT
1442        PAMINTUAN, ARMIN PAOLO  CRUZ
1443        PAMINTUAN, KAY AR  ZABALA
1444        PAMINTUAN, KIVMAR IAN  SARMIENTO
1445        PAN, EMMANUEL  CARNASA
1446        PANALIGAN, ANGEL GRACE  SANTIAGO
1447        PANALIGAN, HAZEL ELLEN MAY  ARGENTE
1448        PANGANIBAN, RAY MICHAEL  MAINIT
1449        PANGILINAN, JERICO  BAUTISTA
1450        PANINGBATAN, DANIEL  SUS
1451        PANTINO, MARYGENE  LLANTO
1452        PANTOJA, ANGEL  RIVALES
1453        PANTOJA, JIREH LYNNE  PERAJA
1454        PARANA, MIXON  BAYUCA
1455        PARANGAN, MICHAEL RYAN  LOPEZ
1456        PARAS, JAN WENSY  PADILLA
1457        PARAS, JERVYLL  BAGONDOL
1458        PARDO, CANDY PRECIOUS  RAMON
1459        PARIDO, DIVINE GRACE  RODILLAS
1460        PARREÑO, EDWARD JOSEPH  PINEDA
1461        PARTOZA, KLAIRE VENJIE  BUENAOBRA
1462        PARZA, SHERRYMAE  ABRIS
1463        PASCUA, JOSHUA  BLESARIO
1464        PASCUA, LLOID ELIZER  ANICAL
1465        PASCUA, MARCO JAMES  TEJADA
1466        PASCUA, REYNALD  DELA CRUZ
1467        PASCUAL, ADRONICO III  HALOOT
1468        PASIA, GABRIELLE  PICA
1469        PASIA, IRISH NABELLE ANNE  ROBERTO
1470        PASION, NIERON  GOPEZ
1471        PASOQUIN, GRACIELLE  DULAY
1472        PASTRANA, ALJON  RECTO
1473        PASUMBAL, EVETTE ERNESTINE  CABANGON
1474        PATIO, ERICKA DENISE  ARMAS
1475        PATRICIO, JOEL  MANZANARES
1476        PAULE, MONICA  SANTOS
1477        PAULINO, KATRIN  MARBELLA
1478        PAUT, HEANEY KAE  PILANGA
1479        PAYOPAY, SARAH MAY  BERNABE
1480        PAZCOGUIN, ANDREW  ORIJOLA
1481        PAÑER, KRYSTLE MAE  CALAWIGAN
1482        PECSON, EMMANUEL
1483        PEDERO, KAELA SAMUELLE  LAGDAMEO
1484        PEDIDA, EVE WARLYN  FAJARDO
1485        PEDRO, SHANIAH PEARL  BERNABE
1486        PELAEZ, JAMES SPENCER  NAGUM
1487        PELAGIO, RACHEL CHRISTINE  JOCSON
1488        PELESCO, MARK JOSHUA  BAUYA
1489        PELLORA, ANA ANDREA  GERMAN
1490        PENACHOS, SEAN RENH  FABRO
1491        PENDOS, KAIRA JANE  LOPEZ
1492        PENDOY, JUDY-ANN  PILONGO
1493        PERALES, ROEL III  OSMEÑA
1494        PERALTA, PRECIOUS QUEEN  ONRUBIA
1495        PERCOL, ROGEL MARTIN  CABRERA
1496        PEREDA, REICHTOPHEN  MORTERO
1497        PEREN, ROSETTE  CARANDANG
1498        PEREZ, ARVIN  NAZ
1499        PEREZ, FERDINAND  RICOMANO
1500        PEREZ, JAMES PHILIP  JANOLINO
1501        PEREZ, YRRAL JAIME  CANTOR
1502        PERFECTO, PETROLINO PETER  MIRANDA
1503        PERLAS, DON OCTOBER ANDI  DIEZ
1504        PEÑA, AGOSTO  QUESADA
1505        PEÑA, JESTER BRYAN  PEÑA
1506        PEÑA, KRISTOFFER EDD  MADRIGAL
1507        PEÑARROYO, CHRISTINE JOY  VILLARUEL
1508        PEÑAS, YSABELLE PAULA  AQUINO
1509        PICARDO, AL ROWIE  BUSTILLO
1510        PILAPIL, JOAN JAJE  BARDOS
1511        PILIEN, JOHN LOUIS  DOCUSIN
1512        PINCA, JOSHUA  PRONTON
1513        PINEDA, AQUILINO JR  FRONDOZO
1514        PINEDA, BEATRIZ NICOLE  DIZON
1515        PINEDA, JEMWHELL  RAMOS
1516        PINEDA, PERCY BRIAN  DIOMAN
1517        PINEDA, SHAIRA  CELAJES
1518        PINGOY, JANICE  DELA TORRE
1519        PINLAC, LADY COLLEEN  BUHAIN
1520        PINLAC, WISCON  OBENARIO
1521        PIOLINO, PAULO  CABRERA
1522        PIRA, REGINE KAYLE  BUENCONSEJO
1523        PIZARRO, JASMINE  DIAO
1524        PLACIDO, MARY JOYCE  MARAVILES
1525        PLATA, KRISTINE KAY  MORTEL
1526        POLANCOS, CELESTE JOY  FERRER
1527        POLICARPIO, ERIN JOSHUA  ONGAYO
1528        PONDALIS, MA. ELLA  JINTALAN
1529        PONFERRADA, MARTHA LOUISE  CHU
1530        PORNELOS, MARIONNE CHARISSE  EULIN
1531        POSADAS, KIARRA ANNE  MALIWAT
1532        POSTOR, RENZ JOHN  MONSALUD
1533        PRADO, WYNANT MIKE  MAMING
1534        PRESTADO, MYLENE  ROMERO
1535        PRING, ROSEANE  MIGUEL
1536        PROCHINA, LEXI ELAINE  PARDO
1537        PROFITANA, BEATRICE  BANAWA
1538        PROTACIO, DONALD REX  RASCO
1539        PUA, ELICE ENDREA MARIE  DELOS SANTOS
1540        PUBLICO, BIANCA  NATIVIDAD
1541        PUERTO, NESTOR JR  ESTREL
1542        PUEYO, ROSELLE  TORMON
1543        PURIFICACION, EZRA JEREMIAH  JURIDICO
1544        PUROC, MAR VALDEZ  SUDA
1545        QUEBIDO, JASMIN JANE  ALPAS
1546        QUEBRAL, DAN LLOYD  LUCAS
1547        QUENDANGAN, MELVIN  ACORDA
1548        QUERRI, DEAN JOSHUA
1549        QUEZADA, RHEIANE PEARL  JULAKIT
1550        QUIAMBAO, ARIADNA PATRISE  CASTELO
1551        QUIAMBAO, BENESSA ROSE  ALCEDO
1552        QUIAPOS, NEIL  BANGATE
1553        QUILANG, MARIO JR  CAGURANGAN
1554        QUILAY, JOEFFREY  GACULA
1555        QUILBIO, KARLOS ANTHONY  PACIENTE
1556        QUILINGUEN, MYRANEIL  MUYANO
1557        QUINAO, VINCENT JOSEPH  ESCLIBANO
1558        QUINDARA, RIO ANNIEKA ALYSSA  GABRIEL
1559        QUINIT, KYLE BABYLYN  BUYAWE
1560        QUINTINITA, JEROME  CASTILLO
1561        QUINTO, PATRICIA MAY  CLEMENTE
1562        QUINTOS, RICHARD  RANCES
1563        QUITAZOL, KENNEDY  DULDULAO
1564        QUIWA, VONNE ANDREI  ALVENDIA
1565        QUIZZAGAN, RICHARD  CABISON
1566        QUODALA, PRECIOUS KIM  CARLET
1567        RABANG, CHROLINE  GABRIEL
1568        RABANO, THERESA LORENZ  GARCIA
1569        RABANOZ, JEANNARD BREN  RUALES
1570        RABE, KENN NELSON  BANDALAN
1571        RABENA, BLAIR PAUL  ILDEFONSO
1572        RACCA, JOSHUA EMMANUEL  RAMOS
1573        RACELIS, JULIENE LORNA  RAÑESES
1574        RACRAQUIN, FATIMA MAE  AQUINO
1575        RAMAYAN, MARJORIE  HUGO
1576        RAMIREZ, CHARLYN  DE LUNA
1577        RAMIREZ, IVAN DAN CHESTER  ANTONIO
1578        RAMIREZ, KAYE JANINA  ELLOREN
1579        RAMIREZ, LYRE ANGELA  PASCUA
1580        RAMOS, ASHLEY  DOMINGO
1581        RAMOS, CHARLES ERICKSON DIETHER  ONA
1582        RAMOS, MARIAH CELINA  MEDINA
1583        RAMOS, SEAN MICHAEL  CASTOR
1584        RAMOS, STEPHANIE  DOMINGO
1585        RAS, JANELLA LEI  OSMA
1586        RAVANCHO, BRIAN MARK  SADILI
1587        RAYMUNDO, AEIRA MARINELA  SANTIAGO
1588        RAYMUNDO, GLEO JOHN RENZ  MANDIGMA
1589        RAYO, MIGUEL CARLO  ALEJANDRINO
1590        RAYOS, JOSELITO  CRISOSTOMO
1591        RAZO, HARVY  VELEÑA
1592        REALO, JESSICA NAIZA  BUENA
1593        REBOSURA, GILMAR  BADE
1594        REBUJIO, ERIC MART  CRISTOBAL
1595        RED, RALPH JAMES  OLEA
1596        REDUCA, EDSON  CALIMLIM
1597        REFUGIO, KELSEY AVA  CHUA
1598        REGALADO, RENAN  MOLATO
1599        REGENCIA, ANGELICA PORTIA  FORBES
1600        REGINIO, JOANNE  SANTIAGO

1601        REGONDOLA, ALVIN  RACINES
1602        REILLO, ERICA VANESSA  SUVA
1603        RELADO, FRANCIS GRANT
1604        REMIGIO, GERALD  CONFESOR
1605        REMULLA, JESSICA  CUEVAS
1606        RENIGEN, SARAH MAE  EPISCOPE
1607        REORIZO, MARICOR  ALAVERA
1608        RESUELLO, JANN ROYCE MARY  GARCIA
1609        RETIALO, SHAIRA MAE  RAPACON
1610        REYES, AUGUSTUS JOSEPH  ILANO
1611        REYES, FRANCES VENICE  ANGELES
1612        REYES, JEAN ALFRED MA  RAMOS
1613        REYES, JONA BELLE  LOBO
1614        REYES, KEANNU  CARIÑO
1615        REYES, LUCITO RAFAEL  ALEJO
1616        REYES, MARIA AMIHAN  RAMOS
1617        REYES, MARK KELLY  GARCIA
1618        REYES, MARK LOUIE  SUGANOB
1619        REYES, MARVIN  COMPETENTE
1620        REYES, MARY GABRIELLE  MINAY
1621        REYES, MITZI KAYE  ZIPAGAN
1622        REYMAN, NICOLE IASHIN  FAGARAGAN
1623        REYNADO, KIRT  OMOSO
1624        REYNO, SONNY  AGUSTIN
1625        RIAS, MARIEL MEI  YSON
1626        RICAFRENTE, ELMER  DE RAMOS
1627        RICARDO, DARRYL HANS  DUMLAO
1628        RICARSE, JEAN RANDELLE  REYES
1629        RIEGO, JESSICA KIM  ESCOBAR
1630        RIGO, JONNA
1631        RIGUER, CHRISTIAN  ABELGAS
1632        RINGOR, KATHLEEN KATE  AGBALLOG
1633        RIOS, THEA ROSE  MAXIMO
1634        RIPAS, TRISHA  REFRAN
1635        RIVAS, JEFFERSON  TUTANIA
1636        RIVERA, ANA MELISSA  DELOS REYES
1637        RIVERA, BRYAN NEL  TRINIDAD
1638        RIVERA, CELINE THERESE  ESCAMA
1639        RIVERA, MAICOH  SALAS
1640        RIVERA, MARY LYN  HIDALGO
1641        RIVERO, BEA KATHLEEN  NAVA
1642        RIVERO, ERIKA MARIEL  BOMBASE
1643        RIZON, JASPER  ALCEBAR
1644        RIZON, MAYGAN  MACAPAZ
1645        ROBILLOS, JAN-GEL JAGE  DUQUE
1646        ROBLES, RUFFA MAE
1647        ROCAFOR, MARK KRISTIAN  SAN GABRIEL
1648        RODRIGUEZ, CYRA ALEXANDRA  MILANES
1649        RODRIGUEZ, MAEDENNE EVE  REMPILLO
1650        RODULFO, JEAN PIERRE CHRISTIANE  ACEBUQUE
1651        ROJAS, SAMANTHA GAIL  FULAY
1652        ROLDAN, GERARD DOMINIC  JALANDONI
1653        ROMERO, ERVIN CHARLES  HERRERO
1654        ROMO, IVY GRACE  JABILLO
1655        ROMUGA, VERA PHILINA  MAGNO
1656        RONQUILLO, MARTIN NICHOL  DIZON
1657        ROSAL, SYLVESTER  FLAVIER
1658        ROSALES, PATRICK NIÑO  BACANGGOY
1659        ROSERO, ARTURO JR  VEGA
1660        ROXAS, CYRILLE JOSHUA  DIMALIWAT
1661        ROXAS, IAN JENO  TENGCO
1662        ROXAS, RAYA ANN  TOLEDO
1663        RUBICO, OEN XYRELL  IGLESIAS
1664        RUBIDO, MARIMAR  JUANILLO
1665        RUBRICA, MITZI  SABAS
1666        RUSIANA, MARY ROSE
1667        SABADO, ANGELICA  PARANGUE
1668        SABADO, TYRONE JOHN  TRIA
1669        SABARE, JOEMARIE JR  PESCADERA
1670        SABARILLO, RAM CEDRICK  TAHUMON
1671        SABILLANO, KATHLEEN BETH  QUERO
1672        SABIO, JAEL  DE VERA
1673        SADANG, NIGEL  MANALO
1674        SAIDUL, SHAINA  TINDICK
1675        SAKARAN, NURUN-NIHAR  IBBA
1676        SALAC, JYRHELLE LAYE  CASTAÑARES
1677        SALAZAR, JESUS ANTONINO  CRUZ
1678        SALAZAR, SHANNINE  MILLANO
1679        SALCEDO, RAYMART  MAAGAD
1680        SALDEVAR, CHRISTIAN PAUL
1681        SALDIVAR, JAIRISH  TRINIDAD
1682        SALES, GIEZEL JANN  ALAFRIZ
1683        SALGADO, EXCEL MARIE  NINOY
1684        SALINAS, FRIDAYTEN APRIL  BENIAL
1685        SALISE, MIRZI KRISTINE  CALIS
1686        SALLAO, KRISLYN MAE  PINERA
1687        SALONGA, PAMELA  CASTRO
1688        SALVADOR, DESSICA MARIE  PAULO
1689        SALVADOR, JOHN ALLEN  MUÑOZ
1690        SAMSON, CLARK KEN  SALANGSANG
1691        SAMSON, DADAJEM  CASERIA
1692        SAN DIEGO, BEVERLY PEARL  ELICANO
1693        SAN LUIS, CHRISTIAN  COMATCAT
1694        SANCHEZ, ALEX JR  ANOR
1695        SANCHEZ, GODOFREDO IV  CANDELAZA
1696        SANCHEZ, JANA MICHAELLA  RAMOS
1697        SANCHEZ, JOHN HENRY  BAUN
1698        SANDOVAL, MARION NIGEL  HERNANDEZ
1699        SANDOVAL, MARK JOHN  CAJUCOM
1700        SANJORJO, FRANCES ALEXANDRA  DE LEON
1701        SANJORJO, LIAZEL  REALSE
1702        SANTA ISABEL, DANICA  PETALIO
1703        SANTIAGO, EHDWARD  DELA ROSA
1704        SANTIAGO, EZRA CIARA  VALDEZ
1705        SANTIAGO, KATE  ERGUIZA
1706        SANTIAGO, MARY JEANE PAULINE  BONAFE
1707        SANTIAGO, TRISHIA  SERAPION
1708        SANTILLAN, JEROME  FORMENTO
1709        SANTILLAN, PRINCE IRREL  TURBANOS
1710        SANTOLLANO, LOUISSE  SECUBAN
1711        SANTOS, ADAM  SACDALAN
1712        SANTOS, CARL ANGELO  POBLETE
1713        SANTOS, KIM MATEA  ROLDAN
1714        SANTOS, MARIA SHAIRA  ZAUSA
1715        SARCO, EDWARD  DIMAUNAHAN
1716        SARIEGO, SHEILA MAE  CENIZA
1717        SARTIN, CHRISTOPHER IAN  PELAYO
1718        SATO, AYA  SANTOS
1719        SAVELLA, SHALDAN EIMOND  NARVAEZ
1720        SAYCO, SALVADOR  AJERO
1721        SEBASTIAN, SARNDRA ROSE  CRUZ
1722        SEBIAL, SHENNAH MAE  LAPINIG
1723        SEE, WILSON  YAP
1724        SEGUERRA, KEZIAH MICAH  ABAJA
1725        SEMENSE, KHEZEL ANNE  REGIDOR
1726        SEMEÑA, SHERYL ANN  JIMENEZ
1727        SENDICO, ERICK JOHN  BIÑAS
1728        SERGIO, JOHN RALFH  TAWAG
1729        SERILLA, RANJOYCE JOERAN  PACARDO
1730        SERILO, NATHALIE  SIMORA
1731        SERRAN, LEAN ANDRE  MENDOZA
1732        SERRANO, EMERY MAY  MENDOZA
1733        SERRANO, LAURENZ JOE  CELESTINO
1734        SERRANO, LEA MAE  ROSALES
1735        SEÑOR, CHRISTINE JOYCE  CABUNILAS
1736        SHENG, MARK EDRIANE  TOE
1737        SIBAYAN, EDISON  SANCHEZ
1738        SIBUG, CHRISTIAN JOSHUA
1739        SICALAN, LEEN DENISE  DONATO
1740        SICAT, MARIELLE  MANALANG
1741        SIGUENZA, MAI LOVELY  DE LIMA
1742        SILVA, JAIME NORBERTO  MAGDARAOG
1743        SILVINO, SHIENA MAE  CASIPE
1744        SIMBULAN, ROEY  PASCUAL
1745        SIMEON, SHELLA MAE  MALAZA
1746        SIMINIANO, JEZRYLL MERCIE  GODOY
1747        SIMPAO, JOVEN  TOMEDO
1748        SINGIAN, JOSHUA  BAYTIONG
1749        SINGSON, CHEEN  SILVANO
1750        SINIO, LEIRA LYN  GAYNILO
1751        SIODORA, FLORI FE  PACSON
1752        SIONSON, ERICKA JERSEY  TOLENTINO
1753        SISON, BERNADETTE  PADAWAN
1754        SITOY, JOHN ELVIN  SERRANO
1755        SIUAGAN, DIESABELLE  LORENZANA
1756        SO, ANGELLE MACRINE  GARRIDO
1757        SOBREVILLA, JOSE III  CABUDOC
1758        SOLEDAD, RICO JAN  CANCILLER
1759        SOLIMAN, LORELIE  APOSTOL
1760        SOLIS, KIARA JAEL  REYES
1761        SOMERA, CRISTINA  DEL ROSARIO
1762        SONIDO, VON ZJALETTE  SOTERIO
1763        SONZA, ANGELO  AGUILAR
1764        SOQUITA, JAY-R  MASULA
1765        SORIANO, JERICHO KYLE  OROZCO
1766        SORIANO, RACHEL  AGCAOILI
1767        SORIANO, RALPH CHRISTIAN  PINOTE
1768        SORIANO, WILFREDO JR  DEIPARINE
1769        SOTTO, DERICK RAY  BUAN
1770        SOTTO, MARYELLE JOYCE  RETORTA
1771        SUAZO, KEITH PHILLIP  CARBONILLA
1772        SUBINGSUBING, KHYLE JOHNNEIL  AMORANTO
1773        SUICO, MA JYNNISSA  GARCIA
1774        SULIT, RHEY JOHN  MERCADO
1775        SUMICAD, KEIZA  SAYSON
1776        SUNGA, MARIA BETINA  MIJARES
1777        SUNGA, NATHANIEL  PEREZ
1778        SUPAN, RETCHELLE ANN  GALANG
1779        SURILLA, JOSEPH ALLAN  TABURNAL
1780        SURLA, MARK CHRISTOPHER  QUIAMBAO
1781        SY, ALEJANDRO  ZARAGOZA
1782        SY, DARYL ANNE CLAIRE  SIA PUA
1783        SY, MERRY ROSE ANTONIETTE  CASIMERO
1784        SY, MIKAELA JOAN  TAN
1785        TABAREJO, CRISANTA JENIFER  CABUNTOCAN
1786        TABINAS, KENNU  CANDIDO
1787        TABLON, ELWYNNE MAE  LIMSON
1788        TABORA, KORAINE FRANCZESCA  MONTIERRO
1789        TABUGA, AIDA LUCILA MARIE  MIRANDA
1790        TABUZO, MAXINE ZEDRIC  MAYORES
1791        TACATA, RESTY REY  ACIDO
1792        TADEO, CHRISTIAN PAUL  BABIDA
1793        TADEO, MA. CHREMA  CABATIC
1794        TAGAC, BOB LESTER  CAVERTE
1795        TAGALOG, HAROLYN  CALAQUE
1796        TAGAMI, LEABEL MAY  PUMARAS
1797        TAGAYOM, MIKE ANGELO  BAUTISTA
1798        TAKAHASHI, MAITO  ROQUE
1799        TALANA, MARIMAR  ADORNA
1800        TALDE, CRISTO KARL  CUEVAS
1801        TALDE, RONAN  MAYORES
1802        TALENTO, PRINCESS ROLYN  REMOROZA
1803        TALIP, MA. GRETA ANDREA  NEGROS
1804        TALLEDO, ARIEL  BINGHAY
1805        TAMAYO, ZYRENE HAYNES  DUMENDEN
1806        TAMAÑO, KRISTINA  JALIQUE
1807        TAN, KRISTAL  ASTUDILLO
1808        TAN, LAURENCE DWAYNE  ECHAVEZ
1809        TAN, RACHEL GRACE  ROLLO
1810        TAN-AWON, JOHANNA MARIE  RETIZO
1811        TANALGO, MARTIN NICOLAS  PERMA
1812        TANATE, RONSTAR  MOLINA
1813        TANDOC, ALISON KISHA LOURIEL  MAABA
1814        TANDOC, SENJEAN IRA  MAABA
1815        TANGCUECO, VANCE GALVIN  TIU
1816        TANGLAO, REUBEN  SORIANO
1817        TANGONAN, CHRISTIAN MIKE  BONGALON
1818        TAPANG, EVANGELINE  GUEVARRA
1819        TAPANGCO, JAMES ROBERT  GERARDO
1820        TAPAR, JAIME JR  TUMAQUE
1821        TAPEL, JANEDELIA  TORRANO
1822        TAPIA, MARINELA  RODRIGUEZ
1823        TAPIRE, VINCE MARI GABRIEL  BARRETTO
1824        TAROL, RICA NORIELLE  LEABRES
1825        TAWAGON, MAILY  OFIAZA
1826        TAWING, BEANKA MAE  VARGAS
1827        TAÑO, BIANCA ISABELLA  DUPLITO
1828        TEJADA, KEM JAY  NAGTALON
1829        TEJERO, MARY CATHERINE  GABAYAN
1830        TENGCO, JUSTIN AL  JUAN
1831        TENGONCIANG, NEILYN  SANTIAGO
1832        TENIO, JAED LOUISE  NACALABAN
1833        TENTATIVA, JHAMES MICHAEL  NASORRADA
1834        TEOXON, MICHAEL ANGELO  LAJARA
1835        TEPORA, IVAN RAY  ORCULLO
1836        TERNE, KEITH CLARENZ  MENDIOLA
1837        TERNEO, MARK ANTHONY  BUDLAO
1838        TERRIBLE, CHRISTINE JOY  OMAMBAC
1839        TIBUS, EUDEL ALLEN  QUINES
1840        TICAG, ROSELYN CLAIRE  CALINES
1841        TICAO, JOSHUA  WUTHRICH
1842        TIGLAO, KATLHYN  MAOMAY
1843        TIJING, LOUIS NICCOLI  TAN
1844        TILENDO, MIA FATMA  IBRAHIM
1845        TIMBANCAYA, SHERNEL  ACUÑA
1846        TINGOSIA, MARC LOUIE  DEMELINO
1847        TOBIAS, IVY  BALBIN
1848        TOKCHO, MARICHRIS  MACLI-ING
1849        TOLEDO, ARNOLD ADRIAN  LAPORE
1850        TOLEDO, RUBY DIANE  ALFARO
1851        TOLENTINO, DANIEL  RAMOS
1852        TOLENTINO, GABRIEL  BERNARDO
1853        TOLENTINO, ISHMAIL  ANGELES
1854        TOLENTINO, KENNETH  BONDOC
1855        TOLENTINO, MARCK JAY  LOVERIA
1856        TOLOZA, LAURENCE  SARMIENTO
1857        TOMAS, PAULINE LOUISE  MANUEL
1858        TONGCO, ALAINE AIRA  MADRID
1859        TONO, QUEEM  CIRIACO
1860        TOREJAS, ALDRIAN MARK  BUDINO
1861        TORIANO, ENTHON
1862        TORRALBA, DIANNE PAULA  LAWAG
1863        TORRE DE LA, ROCHELLE  BERNALDEZ
1864        TORRES, GILBERT  SANTIAGO
1865        TORRES, HANNAH DIANE  FRANCIA
1866        TORRES, JUZTIN DOMINIC  RIOFRIO
1867        TORRES, MARCO ANGELO  LATOJA
1868        TORRES, NIMFA  PELAEZ
1869        TORREVILLAS, SHEINA MAE  BAUTISTA
1870        TOTAAN, JOSE LOUIE  IGARTA
1871        TRASMER, LARA MAE  GEPIGA
1872        TRINIDAD, JEAN PAULA  ARELLANO
1873        TROCIO, ROMIE  DEL SOCORRO
1874        TUASON, CARMELA  DANGILAN
1875        TUBAC, MARK JOSEPH  AGOOT
1876        TUBALLAS, ANGELINE  DOMINGUEZ
1877        TUBORO, ELUIM  TULALIAN
1878        TUGAS, NADINE VICTORIA  ALCANTARA
1879        TULIAO, MELVIN  ABARCA
1880        TUMPALAN, JOHN KENNETH  BERNABE
1881        TUPAS, DENNIS SHADWEN  SULTAN
1882        TUPAS, MICAH DENISE  BARICUATRO
1883        TURALBA, FAITH  TAGUBAN
1884        TURIANO, MARIANNE  CRESENCIO
1885        TURRALBA, ANGEL LYN  CAMO
1886        TY, MARY JANE  BREVA
1887        UBIÑA, EARL EZEKIEL  BINAYUG
1888        UKO, BAINOR  LIDASAN
1889        ULANGKAYA, CARRISSA KHIM  TONGOL
1890        ULIP, RHEA JANE  ARGUELLES
1891        UMALI, VERONICA  ELMUNDO
1892        URBANO, FRANCES DIANE  TUMALAD
1893        URBINO, JOHN VINCENT  GOMEZ
1894        URETA, JED ANJO  LELIS
1895        URSUDAN, EFREN JR  BESIN
1896        USITA, JEM ZAMUEL  ALVERSADO
1897        UY, DEON NOVY  YAP
1898        UY, JAMES CHARLES  ANTONIO
1899        UY, RAPHAELLE IAN  TAN
1900        VALDEZ, ALLIEZA JANE  MALUBAY
1901        VALDEZ, CIEROVINE KHATE  BURTON
1902        VALDEZ, MARK CHRISTIAN  BITES
1903        VALENCIA, CHITO  ORE
1904        VALENZUELA, DAN-ALDRIN  PABLO
1905        VALENZUELA, FAITH  DE GUZMAN
1906        VALENZUELA, JEZZLY RENZ  JUAN
1907        VALENZUELA, RIEZ DANELL  RAMIRO
1908        VALIENTES, ZGERLYN  BUENAVISTA
1909        VALINO, JOHN PATRICK  SANTOS
1910        VALLENTE, MATTHEW JONATHAN  MORALES
1911        VARANAL, JHOEMEL  SOCORRO
1912        VARDELEON, CHARILLENE  CABRERA
1913        VARELA, BRIGETTE ANN  DUEÑAS
1914        VARGAS, JOYCE-ANN  COLINARES
1915        VEGA, BEATRIZ  LUNA
1916        VELARDE, FRENZY SHAIRA  MARCAIDA
1917        VELASCO, ANGELITO JR  TADEO
1918        VELITA, BOBBY ALVIN  VILLARIAZA
1919        VENTINILLA, PRECIOUS  DELFIN
1920        VENTURA, INA BEVERLY  GABIA
1921        VERBA, JUDITH VERMA  MARCO
1922        VERGARA, ANDREA GLADYS  MARTINEZ
1923        VERGARA, NORMAN MARK CHESTER  NOCOM
1924        VERGARA, VANZ FARRIZZE  LIM
1925        VICENTE, ARLENE JOY  MAGNO
1926        VIDUYA, REB IGAN  VILLEGAS
1927        VILIRAN, SEAN LOUISSE  LANORIAS
1928        VILLACORTE, DANICAH  MAÑO
1929        VILLAFLORES, RAYA ALEXANDRA  MATEMATICO
1930        VILLAFUERTE, PREXLORD  ELEYDO
1931        VILLAJOS, JESSABEL  ALO
1932        VILLAMAYOR, FLORENZ GIO  TAGUIAM
1933        VILLAMOR, JO NICOLE  GARCIA
1934        VILLANUEVA, DARIUS ALLEN  DE VERA
1935        VILLANUEVA, JAD KENDALL  OBINQUE
1936        VILLANUEVA, MA. ALYZA LINELLE  LARA
1937        VILLANUEVA, ROXANNE CAMILLE  PATIAG
1938        VILLANUEVA, SABILYN  REYES
1939        VILLAR, CHARLLOTE VALEN  TABAL
1940        VILLARDO, KHRISTINE MAY  ESPANOLA
1941        VILLAREAL, TRIXIE SARAH  AMADEO
1942        VILLARIAS, JIEV DENVER  IYOG
1943        VILLARIZA, YZA-YVONNE  TONEL
1944        VILLARUEL, JUSTINE NICOLE  PALLADA
1945        VILLEGAS, CHARMAINE ANNE  SISON
1946        VILLEGAS, PATRICIA MAE  CASTELO
1947        VILLELA, ZOE JIL  ROSEMA
1948        VILORIA, MARCO  LOZA
1949        VIOVICENTE, KENNETH  DIEZ
1950        VIRTUCIO, PATRICIA GRACE  LIGGAYU
1951        VITAL, KYLE TRISTAN  DE GUZMAN
1952        WAGTINGAN, AMELITA  PECLEY
1953        WALIN, TERAZA LEE  TABTAB
1954        WALLANG, IANNE ROSE CRAMILLE  PATA-AG
1955        YALONG, FRANCES ALYANA  HUSOL
1956        YAP, CAMILLE JEANNE  HERNANDEZ
1957        YAZON, ROBERT CHRISTIAN  VICEDO
1958        YBAÑEZ, JUSTYN CHRISTIAN  MANUEL
1959        YGAY, GALILEO JR  INOT
1960        YNGAYO, DHONA  TUSAY
1961        YOGAWIN, DANIELLE ANN  STA CATALINA
1962        YORO, IVANA KATE  DOBLAS
1963        YOSA, MARIA CELINA  LAZAGA
1964        YU, JOSE PIO  ESPERANZA
1965        YUMOL, JAMILA LEIGH  MANALO
1966        YUSI, DIANA ANGELINE  BOLUSAN
1967        YUSOP, MOHAMMAD SHAH  SARIHASAN
1968        YUSOPH, MOHAMAD AMELKHAN  MACUD
1969        ZACARIAS, KURK  POLONGASA
1970        ZACARIAS, ORLANDO JR  DELEON
1971        ZACARIAS, TRISHA MAE  SAMSON
1972        ZAFE, ANGELICA CHARISSE  RODRIGUEZ
1973        ZALDIVAR, RAFAEL RODRIGO  BAUTISTA
1974        ZAMORANOS, CHRIZELLE  SABADO
1975        ZAPANTA, NATHALIE JOIE  DEL ROSARIO
1976        ZAPATOS, MA JOSEPHINE
1977        ZARSOSA, ZYRONE  GILLES
1978        ZUELA, MIKAELA  VALERIO
1979        ZULUETA, KEEN FRANCA  ALDAVE
1980        ZUÑIGA, JERZY CLAIRE  VIDAL

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