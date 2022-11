Optometrist Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 179 out of 285 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last October 2022.

Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination Held on October 23, 2022 & FF. days (written phase) and October 26, 2022 & FF. DAYS (practical phase) released on November 7, 2022.

1 ABINGUNA, LAURENCE JUDE BACSAL

2 ACEBEDO, KARL ANGELO

3 ACTUB, ROD MICHAEL LOU LEGASPI

4 ADALA, MARINELA MARIE ESTIMO

5 ADLAON, ARIEL CURIOSO

6 AGUTAYA, KHLEA CASTOR

7 AL RAWAHI, UMAYMA BINT ALI BIN MOHAMMED COLLANTES

8 ALBERO, MAR-ANN GUEVARRA

9 ALDEEK, RANIA UNABIA

10 ALINDOGAN, JOHN RANIER MENESES

11 ALTERADO, JEAN CAMILLE MEJOS

12 ALVAREZ, VANESSA HOLLY DEPOSITARIO

13 ANCIS, JOHN IAN MARL PITOGO

14 ANGARA, KRIS MIKHAIL TIMONERA

15 ANTONIO, EARL EZEKIEL QUIMSON

16 APUAN, KAREN JESSICA PANOL

17 APUYAN, CHRISTIAN ANGELO LIGUTAN

18 AUMENTADO, DACEL LEAH LOPEZ

19 BACHINELA, REYLAND JAY LISONA

20 BADILLA, MARIA ELLIN JOY MAGARET

21 BAETIONG, RO ANN ALEXIS DEL ROSARIO

22 BAGONGON, ROMEO JR VILLACARLOS

23 BALASA, MARGARET ANGELIE LABRADOR

24 BALO, SHARMAINE DELA PEÑA

25 BARCELONA, LIZBETH MAGARARU

26 BARCENILLA, NOVIE MARIE TANCINCO

27 BARRION, SARAH JEAN PASAHOL

28 BENZONAN, TYRONE JOSHUA VERSOZA

29 BILOCURA, EDITHA OROC

30 BINAY, SHARLENE JUDY ARENAS

31 BOBOT, BRYAN ANTHONY LIM

32 BOYLES, MICHAEL LLORENCE GIBAGA

33 BUCOL, BARBARA JANE SARSOZA

34 CAMPILAN, GIUSEPPE ROY CABATIC

35 CANONIO, JERVIS PAUL RUIZ

36 CAPANGPANGAN, HARRIET MAE TAMPON

37 CARPIO, KAMILLE ANNE LIAM

38 CASTILLO, ANGEL COLENE POLE

39 CASTRO, ALYSSA MAEVE ABALOS

40 CEBANICO, JOHN PAULO POTES

41 CHUA, JOHN LIM

42 CONSTANTE, CLIFF IRVIN BAETIONG

43 CUICO, CHARIANNE HERMOSISIMA

44 DE JESUS, XAVIER ANDREI ANDES

45 DE LAS PEÑAS, MARY ANGELI JOHNS

46 DENGWAS, KRISTINE ATONEN

47 DIANON, NATASHA KATE ABELLANA

48 DIOSABAN, ENA MARIE BALLON

49 DOÑA, KIMBERLY CLAIRE BUMANGLAG

50 DUBDUBAN, JOANNE MARIE BAJO

51 DUBDUBAN, SHEENA ROSE RODRIGUEZ

52 DUMALUAN, REICHER DEJAN

53 DUYO, REYNANTE ALFONSO

54 DY, JANINE MANZANO

55 EMPUERTO, MARIA FAITH DEJAN

56 ENAD, HAZEL LORRAINE BAUTISTA

57 ENCISO, LOURDES MAE AMARILLE

58 ENRIQUEZ, ANGEL MAE BUICO

59 ENRIQUEZ, NESTOR JR DOMINGO

60 ERMAC, RONIKKO CABILAN

61 ETCOBANEZ, NOLDITH BABATUAN

62 ETOR, ERIKA CHESKA BARRIGA

63 EUGENIO, VENICE VOCHELLE DELA CRUZ

64 FABONAN, KATE CHARLOTTE MARY FETALVERO

65 FELLAZAR, BIANCA ROSE SEBUSA

66 FELLAZAR, JOSEFA NIÑA SEBUSA

67 FIGUEROA, FAY LOUISSE PINGOL

68 FLORANTE, MARIE ASHRELLE AMADO

69 FLORES, ALYSSA JANE CORTES

70 FULO, LEMUEL JAMES AFUNDAR

71 GALLEGO, FAITH DYAN AGUIO

72 GAYOD, JOHANNA MAE FLORIDO

73 GERONIMO, FRANCES JANE CHUA

74 GINES, JEPHUNNE PONO

75 GO-MANZANO, JAMES FRANCO CABELIN

76 GONZALES, IZZA MAE AQUINO

77 GONZALES, JAIKA MONIQUE MAGAPORO

78 HERRERA, TYRONE JOHN RABIN

79 HONASAN, KATHLEEN MAE PAZ

80 IBALLA, TERESA ANGELIE MARATAS

81 JALMASCO, JERIC GELIN

82 JAVIER, JEROLD REYES

83 JIKIRI, SITTI HABIBA DASANI

84 JIMENEZ, RASHEN BALUNTANG

85 JUAN, KLEIN RYAN JET RAMIREZ

86 JUMAWAN, MHEL NIÑA DAWN ALVARICO

87 LAMBERTE, DAVINA URGEL

88 LANTAYA, ROSEMARIE MANGARON

89 LAPIDEZ, BRIAN SALVADOR CARANDANG

90 LASTIMOZA, ANTHONY LOPEZ

91 LAU, CHEERY ROSE TUPAS

92 LAYAN, LOVINGLY PAN

93 LEONARDO, JASSMINE CLAIRE VERA

94 LERON, SHENEN MAE ARINGO

95 LLAGAS, BEA PATRICIA TABANAG

96 LONGARA, KRISTINE DANIELLE DELOS SANTOS

97 LOPEZ, ADRIAN NONI PAYOYO

98 MABANAG, RACHEL JOY VELASQUEZ

99 MAGDALE, ROVER NECESARIO

100 MAGOS, NATHALIE ALEGADO

101 MAGTO, JOHN DOMINIC UBAS

102 MAKINANO, JESANIE BAYANG

103 MALUBAY, EL JAMES CHANG

104 MAMAC, ISAIAH FRANCIS PROVENDIDO

105 MANILA, CELLINE VALLEDOR

106 MANUBAG, MARIAN BREN ABUDA

107 MARIANO, MEL ANTHONY QUIÑONES

108 MARUNDAN, ROMALYN DE LEON

109 MENDOVA, ANDREI MERYLL LABANGCO

110 MENDOZA, AERIELE JASMINE ALFONSO

111 MENDOZA, KATRINA BELEY

112 MENDOZA, KAYE AUDREY JAVA

113 MERCADO, MARK ARON SALAMAT

114 MESINA, LORI MAE DELAROSA

115 MILING, KATHLEEN KRIS MENDOZA

116 MINGOY, JETHRO RESADA

117 MIRO, JOSEPHINE FLORES

118 MOJICA, LORRAINE DENIELLE PIZARRA

119 MONLOY, NATHANIEL RAVEN ROSALES

120 MONTEALEGRE, ARRIANE MARIE OBRADOR

121 MONTECILLO, KIRSTEEN LIE NATIVIDAD

122 NATURAL, CHARLENE FERMIN

123 NAVARRO, KRISTINE ROSE UY

124 NEGPARANON, JHE ANN OMICTIN

125 NEPOMUCENO, ANGELICA JOSOL

126 NERVATO, CLAUDINE LIGAN

127 OANE, MEGA ROLINAH PIDO

128 OLANDEZ, ROTER FENIC SAQUIDO

129 ORCINE, MITZI DALE NOGALIZA

130 ORLINA, ANGELA LYKA OPENARIA

131 ORTEGA, JUSTINE PHRAULENE

132 ORTIZ, IRISH ANNE

133 PADOC, MARGARET EUNICE DE DIOS

134 PADPAD, GABRIEL MATEO

135 PAGHUNASAN, ROXANE GRACE

136 PALISOC, NIÑA MAREE BUENAVENTURA

137 PANOL, LEEANN BEATRICE PAJARO

138 PARALEJAS, JERRARD LESLIE TOLENTINO

139 PASCUA, ROLAND CHRISTIAN ORTEGA

140 PASCUAL, ALECZIE CARLA BALITAAN

141 PATINDOL, MARY NADINE FLORES

142 PEREZ, JAIRUS ADRIAN DAVID

143 PEREZ, MONICA ABAD

144 PIA, ELMER BEJAGAN

145 PILLADO, CHARISSE ALYSSA MILLONDAGA

146 QUITON, MARY ROSE RAPADA

147 RAFFIÑAN, JEAN HARLA ANCOG

148 REQUILMAN, LORHINE ARRIANNE ESCOSIO

149 RESIDE, LESLIE AN VIRAY

150 RETIRACION, AMYPIEL LEYSA

151 RICIO, XEENA LEABRES

152 ROSALES, ARNOLD CHRISTIAN CAPUYAN

153 ROXAS, MARY JESSICA ASUNCION

154 RUSIANA, JUANITA

155 RUSIANA, NORIANA TIBAO

156 SALIBA, EZEKIEL ARAOS

157 SANGALANG, DANIELLE MARIE JOSE

158 SANGGELORAN, JENAFE NUÑEZ

159 SARMIENTO, DANIEL BARSUELA

160 SASAM, CRIS NEIL YOUNG

161 SIANGCO, NELL FELLIP YUSON

162 SICAT, HILLARY CHELSEA TRADIO

163 SOLDE, MARIA BENG ALBIENDA

164 TAN, WILSON RACUYA

165 TANGAN, SASKIA BENGT MARIE ALLEGO

166 TAPAWAN, GUILE POBLETE

167 TEMPERATURA, ELOIZA KIP LOSALA

168 TIONG, NINNA DELFIN

169 VALLAGAR, LENARD LOUIE MANANDEG

170 VENTOR, VALERIE BAYLON

171 VENZON, KAYE ANNE OCAMPO

172 VILLALIM, SHARAMAE

173 VILLAVER, YNA ALYANNA SOON

174 VILORIA, SAMANTHA ISABELLE ESCREZA

175 WEBER, FRANCIS JEFFERSON DIEZ

176 YU, ALERMAE BLAINE DELA SILVA

177 YU, CHIONG SHA JR MARGAJA

178 YU, JENNICOLE ANNE CUIZON

179 ZAMORAS, KEVIN GIL CATARATA