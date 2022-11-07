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Exam Results

Optometrist Licensure Examination

The Philippine Star
November 7, 2022 | 10:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 179 out of 285 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last October 2022.

Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination Held on October 23, 2022 & FF. days (written phase) and October 26, 2022 & FF. DAYS (practical phase) released on November 7, 2022.

1        ABINGUNA, LAURENCE JUDE  BACSAL

2        ACEBEDO, KARL ANGELO

3        ACTUB, ROD MICHAEL LOU  LEGASPI

4        ADALA, MARINELA MARIE  ESTIMO

5        ADLAON, ARIEL  CURIOSO

6        AGUTAYA, KHLEA  CASTOR

7        AL RAWAHI, UMAYMA BINT ALI BIN MOHAMMED  COLLANTES

8        ALBERO, MAR-ANN  GUEVARRA

9        ALDEEK, RANIA  UNABIA

10        ALINDOGAN, JOHN RANIER  MENESES

11        ALTERADO, JEAN CAMILLE  MEJOS

12        ALVAREZ, VANESSA HOLLY  DEPOSITARIO

13        ANCIS, JOHN IAN MARL  PITOGO

14        ANGARA, KRIS MIKHAIL  TIMONERA

15        ANTONIO, EARL EZEKIEL  QUIMSON

16        APUAN, KAREN JESSICA  PANOL

17        APUYAN, CHRISTIAN ANGELO  LIGUTAN

18        AUMENTADO, DACEL LEAH  LOPEZ

19        BACHINELA, REYLAND JAY  LISONA

20        BADILLA, MARIA ELLIN JOY  MAGARET

21        BAETIONG, RO ANN ALEXIS  DEL ROSARIO

22        BAGONGON, ROMEO JR  VILLACARLOS

23        BALASA, MARGARET ANGELIE  LABRADOR

24        BALO, SHARMAINE  DELA PEÑA

25        BARCELONA, LIZBETH  MAGARARU

26        BARCENILLA, NOVIE MARIE  TANCINCO

27        BARRION, SARAH JEAN  PASAHOL

28        BENZONAN, TYRONE JOSHUA  VERSOZA

29        BILOCURA, EDITHA  OROC

30        BINAY, SHARLENE JUDY  ARENAS

31        BOBOT, BRYAN ANTHONY  LIM

32        BOYLES, MICHAEL LLORENCE  GIBAGA

33        BUCOL, BARBARA JANE  SARSOZA

34        CAMPILAN, GIUSEPPE ROY  CABATIC

35        CANONIO, JERVIS PAUL  RUIZ

36        CAPANGPANGAN, HARRIET MAE  TAMPON

37        CARPIO, KAMILLE ANNE  LIAM

38        CASTILLO, ANGEL COLENE  POLE

39        CASTRO, ALYSSA MAEVE  ABALOS

40        CEBANICO, JOHN PAULO  POTES

41        CHUA, JOHN  LIM

42        CONSTANTE, CLIFF IRVIN  BAETIONG

43        CUICO, CHARIANNE  HERMOSISIMA

44        DE JESUS, XAVIER ANDREI  ANDES

45        DE LAS PEÑAS, MARY ANGELI  JOHNS

46        DENGWAS, KRISTINE  ATONEN

47        DIANON, NATASHA KATE  ABELLANA

48        DIOSABAN, ENA MARIE  BALLON

49        DOÑA, KIMBERLY CLAIRE  BUMANGLAG

50        DUBDUBAN, JOANNE MARIE  BAJO

51        DUBDUBAN, SHEENA ROSE  RODRIGUEZ

52        DUMALUAN, REICHER  DEJAN

53        DUYO, REYNANTE  ALFONSO

54        DY, JANINE  MANZANO

55        EMPUERTO, MARIA FAITH  DEJAN

56        ENAD, HAZEL LORRAINE  BAUTISTA

57        ENCISO, LOURDES MAE  AMARILLE

58        ENRIQUEZ, ANGEL MAE  BUICO

59        ENRIQUEZ, NESTOR JR  DOMINGO

60        ERMAC, RONIKKO  CABILAN

61        ETCOBANEZ, NOLDITH  BABATUAN

62        ETOR, ERIKA CHESKA  BARRIGA

63        EUGENIO, VENICE VOCHELLE  DELA CRUZ

64        FABONAN, KATE CHARLOTTE MARY  FETALVERO

65        FELLAZAR, BIANCA ROSE  SEBUSA

66        FELLAZAR, JOSEFA NIÑA  SEBUSA

67        FIGUEROA, FAY LOUISSE  PINGOL

68        FLORANTE, MARIE ASHRELLE  AMADO

69        FLORES, ALYSSA JANE  CORTES

70        FULO, LEMUEL JAMES  AFUNDAR

71        GALLEGO, FAITH DYAN  AGUIO

72        GAYOD, JOHANNA MAE  FLORIDO

73        GERONIMO, FRANCES JANE  CHUA

74        GINES, JEPHUNNE  PONO

75        GO-MANZANO, JAMES FRANCO  CABELIN

76        GONZALES, IZZA MAE  AQUINO

77        GONZALES, JAIKA MONIQUE  MAGAPORO

78        HERRERA, TYRONE JOHN  RABIN

79        HONASAN, KATHLEEN MAE  PAZ

80        IBALLA, TERESA ANGELIE  MARATAS

81        JALMASCO, JERIC  GELIN

82        JAVIER, JEROLD  REYES

83        JIKIRI, SITTI HABIBA  DASANI

84        JIMENEZ, RASHEN  BALUNTANG

85        JUAN, KLEIN RYAN JET  RAMIREZ

86        JUMAWAN, MHEL NIÑA DAWN  ALVARICO

87        LAMBERTE, DAVINA  URGEL

88        LANTAYA, ROSEMARIE  MANGARON

89        LAPIDEZ, BRIAN SALVADOR  CARANDANG

90        LASTIMOZA, ANTHONY  LOPEZ

91        LAU, CHEERY ROSE  TUPAS

92        LAYAN, LOVINGLY  PAN

93        LEONARDO, JASSMINE CLAIRE  VERA

94        LERON, SHENEN MAE  ARINGO

95        LLAGAS, BEA PATRICIA  TABANAG

96        LONGARA, KRISTINE DANIELLE  DELOS SANTOS

97        LOPEZ, ADRIAN NONI  PAYOYO

98        MABANAG, RACHEL JOY  VELASQUEZ

99        MAGDALE, ROVER  NECESARIO

100        MAGOS, NATHALIE  ALEGADO

101        MAGTO, JOHN DOMINIC  UBAS

102        MAKINANO, JESANIE  BAYANG

103        MALUBAY, EL JAMES  CHANG

104        MAMAC, ISAIAH FRANCIS  PROVENDIDO

105        MANILA, CELLINE  VALLEDOR

106        MANUBAG, MARIAN BREN  ABUDA

107        MARIANO, MEL ANTHONY  QUIÑONES

108        MARUNDAN, ROMALYN  DE LEON

109        MENDOVA, ANDREI MERYLL  LABANGCO

110        MENDOZA, AERIELE JASMINE  ALFONSO

111        MENDOZA, KATRINA  BELEY

112        MENDOZA, KAYE AUDREY  JAVA

113        MERCADO, MARK ARON  SALAMAT

114        MESINA, LORI MAE  DELAROSA

115        MILING, KATHLEEN KRIS  MENDOZA

116        MINGOY, JETHRO  RESADA

117        MIRO, JOSEPHINE  FLORES

118        MOJICA, LORRAINE DENIELLE  PIZARRA

119        MONLOY, NATHANIEL RAVEN  ROSALES

120        MONTEALEGRE, ARRIANE MARIE  OBRADOR

121        MONTECILLO, KIRSTEEN LIE  NATIVIDAD

122        NATURAL, CHARLENE  FERMIN

123        NAVARRO, KRISTINE ROSE  UY

124        NEGPARANON, JHE ANN  OMICTIN

125        NEPOMUCENO, ANGELICA  JOSOL

126        NERVATO, CLAUDINE  LIGAN

127        OANE, MEGA ROLINAH  PIDO

128        OLANDEZ, ROTER FENIC  SAQUIDO

129        ORCINE, MITZI DALE  NOGALIZA

130        ORLINA, ANGELA LYKA  OPENARIA

131        ORTEGA, JUSTINE PHRAULENE

132        ORTIZ, IRISH ANNE

133        PADOC, MARGARET EUNICE  DE DIOS

134        PADPAD, GABRIEL  MATEO

135        PAGHUNASAN, ROXANE GRACE

136        PALISOC, NIÑA MAREE  BUENAVENTURA

137        PANOL, LEEANN BEATRICE  PAJARO

138        PARALEJAS, JERRARD LESLIE  TOLENTINO

139        PASCUA, ROLAND CHRISTIAN  ORTEGA

140        PASCUAL, ALECZIE CARLA  BALITAAN

141        PATINDOL, MARY NADINE  FLORES

142        PEREZ, JAIRUS ADRIAN  DAVID

143        PEREZ, MONICA  ABAD

144        PIA, ELMER  BEJAGAN

145        PILLADO, CHARISSE ALYSSA  MILLONDAGA

146        QUITON, MARY ROSE  RAPADA

147        RAFFIÑAN, JEAN HARLA  ANCOG

148        REQUILMAN, LORHINE ARRIANNE  ESCOSIO

149        RESIDE, LESLIE AN  VIRAY

150        RETIRACION, AMYPIEL  LEYSA

151        RICIO, XEENA  LEABRES

152        ROSALES, ARNOLD CHRISTIAN  CAPUYAN

153        ROXAS, MARY JESSICA  ASUNCION

154        RUSIANA, JUANITA

155        RUSIANA, NORIANA  TIBAO

156        SALIBA, EZEKIEL  ARAOS

157        SANGALANG, DANIELLE MARIE  JOSE

158        SANGGELORAN, JENAFE  NUÑEZ

159        SARMIENTO, DANIEL  BARSUELA

160        SASAM, CRIS NEIL  YOUNG

161        SIANGCO, NELL FELLIP  YUSON

162        SICAT, HILLARY CHELSEA  TRADIO

163        SOLDE, MARIA BENG  ALBIENDA

164        TAN, WILSON  RACUYA

165        TANGAN, SASKIA BENGT MARIE  ALLEGO

166        TAPAWAN, GUILE  POBLETE

167        TEMPERATURA, ELOIZA KIP  LOSALA

168        TIONG, NINNA  DELFIN

169        VALLAGAR, LENARD LOUIE  MANANDEG

170        VENTOR, VALERIE  BAYLON

171        VENZON, KAYE ANNE  OCAMPO

172        VILLALIM, SHARAMAE

173        VILLAVER, YNA ALYANNA  SOON

174        VILORIA, SAMANTHA ISABELLE  ESCREZA

175        WEBER, FRANCIS JEFFERSON  DIEZ

176        YU, ALERMAE BLAINE  DELA SILVA

177        YU, CHIONG SHA JR  MARGAJA

178        YU, JENNICOLE ANNE  CUIZON

179        ZAMORAS, KEVIN GIL  CATARATA

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