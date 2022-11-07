Optometrist Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 179 out of 285 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last October 2022.
Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination Held on October 23, 2022 & FF. days (written phase) and October 26, 2022 & FF. DAYS (practical phase) released on November 7, 2022.
1 ABINGUNA, LAURENCE JUDE BACSAL
2 ACEBEDO, KARL ANGELO
3 ACTUB, ROD MICHAEL LOU LEGASPI
4 ADALA, MARINELA MARIE ESTIMO
5 ADLAON, ARIEL CURIOSO
6 AGUTAYA, KHLEA CASTOR
7 AL RAWAHI, UMAYMA BINT ALI BIN MOHAMMED COLLANTES
8 ALBERO, MAR-ANN GUEVARRA
9 ALDEEK, RANIA UNABIA
10 ALINDOGAN, JOHN RANIER MENESES
11 ALTERADO, JEAN CAMILLE MEJOS
12 ALVAREZ, VANESSA HOLLY DEPOSITARIO
13 ANCIS, JOHN IAN MARL PITOGO
14 ANGARA, KRIS MIKHAIL TIMONERA
15 ANTONIO, EARL EZEKIEL QUIMSON
16 APUAN, KAREN JESSICA PANOL
17 APUYAN, CHRISTIAN ANGELO LIGUTAN
18 AUMENTADO, DACEL LEAH LOPEZ
19 BACHINELA, REYLAND JAY LISONA
20 BADILLA, MARIA ELLIN JOY MAGARET
21 BAETIONG, RO ANN ALEXIS DEL ROSARIO
22 BAGONGON, ROMEO JR VILLACARLOS
23 BALASA, MARGARET ANGELIE LABRADOR
24 BALO, SHARMAINE DELA PEÑA
25 BARCELONA, LIZBETH MAGARARU
26 BARCENILLA, NOVIE MARIE TANCINCO
27 BARRION, SARAH JEAN PASAHOL
28 BENZONAN, TYRONE JOSHUA VERSOZA
29 BILOCURA, EDITHA OROC
30 BINAY, SHARLENE JUDY ARENAS
31 BOBOT, BRYAN ANTHONY LIM
32 BOYLES, MICHAEL LLORENCE GIBAGA
33 BUCOL, BARBARA JANE SARSOZA
34 CAMPILAN, GIUSEPPE ROY CABATIC
35 CANONIO, JERVIS PAUL RUIZ
36 CAPANGPANGAN, HARRIET MAE TAMPON
37 CARPIO, KAMILLE ANNE LIAM
38 CASTILLO, ANGEL COLENE POLE
39 CASTRO, ALYSSA MAEVE ABALOS
40 CEBANICO, JOHN PAULO POTES
41 CHUA, JOHN LIM
42 CONSTANTE, CLIFF IRVIN BAETIONG
43 CUICO, CHARIANNE HERMOSISIMA
44 DE JESUS, XAVIER ANDREI ANDES
45 DE LAS PEÑAS, MARY ANGELI JOHNS
46 DENGWAS, KRISTINE ATONEN
47 DIANON, NATASHA KATE ABELLANA
48 DIOSABAN, ENA MARIE BALLON
49 DOÑA, KIMBERLY CLAIRE BUMANGLAG
50 DUBDUBAN, JOANNE MARIE BAJO
51 DUBDUBAN, SHEENA ROSE RODRIGUEZ
52 DUMALUAN, REICHER DEJAN
53 DUYO, REYNANTE ALFONSO
54 DY, JANINE MANZANO
55 EMPUERTO, MARIA FAITH DEJAN
56 ENAD, HAZEL LORRAINE BAUTISTA
57 ENCISO, LOURDES MAE AMARILLE
58 ENRIQUEZ, ANGEL MAE BUICO
59 ENRIQUEZ, NESTOR JR DOMINGO
60 ERMAC, RONIKKO CABILAN
61 ETCOBANEZ, NOLDITH BABATUAN
62 ETOR, ERIKA CHESKA BARRIGA
63 EUGENIO, VENICE VOCHELLE DELA CRUZ
64 FABONAN, KATE CHARLOTTE MARY FETALVERO
65 FELLAZAR, BIANCA ROSE SEBUSA
66 FELLAZAR, JOSEFA NIÑA SEBUSA
67 FIGUEROA, FAY LOUISSE PINGOL
68 FLORANTE, MARIE ASHRELLE AMADO
69 FLORES, ALYSSA JANE CORTES
70 FULO, LEMUEL JAMES AFUNDAR
71 GALLEGO, FAITH DYAN AGUIO
72 GAYOD, JOHANNA MAE FLORIDO
73 GERONIMO, FRANCES JANE CHUA
74 GINES, JEPHUNNE PONO
75 GO-MANZANO, JAMES FRANCO CABELIN
76 GONZALES, IZZA MAE AQUINO
77 GONZALES, JAIKA MONIQUE MAGAPORO
78 HERRERA, TYRONE JOHN RABIN
79 HONASAN, KATHLEEN MAE PAZ
80 IBALLA, TERESA ANGELIE MARATAS
81 JALMASCO, JERIC GELIN
82 JAVIER, JEROLD REYES
83 JIKIRI, SITTI HABIBA DASANI
84 JIMENEZ, RASHEN BALUNTANG
85 JUAN, KLEIN RYAN JET RAMIREZ
86 JUMAWAN, MHEL NIÑA DAWN ALVARICO
87 LAMBERTE, DAVINA URGEL
88 LANTAYA, ROSEMARIE MANGARON
89 LAPIDEZ, BRIAN SALVADOR CARANDANG
90 LASTIMOZA, ANTHONY LOPEZ
91 LAU, CHEERY ROSE TUPAS
92 LAYAN, LOVINGLY PAN
93 LEONARDO, JASSMINE CLAIRE VERA
94 LERON, SHENEN MAE ARINGO
95 LLAGAS, BEA PATRICIA TABANAG
96 LONGARA, KRISTINE DANIELLE DELOS SANTOS
97 LOPEZ, ADRIAN NONI PAYOYO
98 MABANAG, RACHEL JOY VELASQUEZ
99 MAGDALE, ROVER NECESARIO
100 MAGOS, NATHALIE ALEGADO
101 MAGTO, JOHN DOMINIC UBAS
102 MAKINANO, JESANIE BAYANG
103 MALUBAY, EL JAMES CHANG
104 MAMAC, ISAIAH FRANCIS PROVENDIDO
105 MANILA, CELLINE VALLEDOR
106 MANUBAG, MARIAN BREN ABUDA
107 MARIANO, MEL ANTHONY QUIÑONES
108 MARUNDAN, ROMALYN DE LEON
109 MENDOVA, ANDREI MERYLL LABANGCO
110 MENDOZA, AERIELE JASMINE ALFONSO
111 MENDOZA, KATRINA BELEY
112 MENDOZA, KAYE AUDREY JAVA
113 MERCADO, MARK ARON SALAMAT
114 MESINA, LORI MAE DELAROSA
115 MILING, KATHLEEN KRIS MENDOZA
116 MINGOY, JETHRO RESADA
117 MIRO, JOSEPHINE FLORES
118 MOJICA, LORRAINE DENIELLE PIZARRA
119 MONLOY, NATHANIEL RAVEN ROSALES
120 MONTEALEGRE, ARRIANE MARIE OBRADOR
121 MONTECILLO, KIRSTEEN LIE NATIVIDAD
122 NATURAL, CHARLENE FERMIN
123 NAVARRO, KRISTINE ROSE UY
124 NEGPARANON, JHE ANN OMICTIN
125 NEPOMUCENO, ANGELICA JOSOL
126 NERVATO, CLAUDINE LIGAN
127 OANE, MEGA ROLINAH PIDO
128 OLANDEZ, ROTER FENIC SAQUIDO
129 ORCINE, MITZI DALE NOGALIZA
130 ORLINA, ANGELA LYKA OPENARIA
131 ORTEGA, JUSTINE PHRAULENE
132 ORTIZ, IRISH ANNE
133 PADOC, MARGARET EUNICE DE DIOS
134 PADPAD, GABRIEL MATEO
135 PAGHUNASAN, ROXANE GRACE
136 PALISOC, NIÑA MAREE BUENAVENTURA
137 PANOL, LEEANN BEATRICE PAJARO
138 PARALEJAS, JERRARD LESLIE TOLENTINO
139 PASCUA, ROLAND CHRISTIAN ORTEGA
140 PASCUAL, ALECZIE CARLA BALITAAN
141 PATINDOL, MARY NADINE FLORES
142 PEREZ, JAIRUS ADRIAN DAVID
143 PEREZ, MONICA ABAD
144 PIA, ELMER BEJAGAN
145 PILLADO, CHARISSE ALYSSA MILLONDAGA
146 QUITON, MARY ROSE RAPADA
147 RAFFIÑAN, JEAN HARLA ANCOG
148 REQUILMAN, LORHINE ARRIANNE ESCOSIO
149 RESIDE, LESLIE AN VIRAY
150 RETIRACION, AMYPIEL LEYSA
151 RICIO, XEENA LEABRES
152 ROSALES, ARNOLD CHRISTIAN CAPUYAN
153 ROXAS, MARY JESSICA ASUNCION
154 RUSIANA, JUANITA
155 RUSIANA, NORIANA TIBAO
156 SALIBA, EZEKIEL ARAOS
157 SANGALANG, DANIELLE MARIE JOSE
158 SANGGELORAN, JENAFE NUÑEZ
159 SARMIENTO, DANIEL BARSUELA
160 SASAM, CRIS NEIL YOUNG
161 SIANGCO, NELL FELLIP YUSON
162 SICAT, HILLARY CHELSEA TRADIO
163 SOLDE, MARIA BENG ALBIENDA
164 TAN, WILSON RACUYA
165 TANGAN, SASKIA BENGT MARIE ALLEGO
166 TAPAWAN, GUILE POBLETE
167 TEMPERATURA, ELOIZA KIP LOSALA
168 TIONG, NINNA DELFIN
169 VALLAGAR, LENARD LOUIE MANANDEG
170 VENTOR, VALERIE BAYLON
171 VENZON, KAYE ANNE OCAMPO
172 VILLALIM, SHARAMAE
173 VILLAVER, YNA ALYANNA SOON
174 VILORIA, SAMANTHA ISABELLE ESCREZA
175 WEBER, FRANCIS JEFFERSON DIEZ
176 YU, ALERMAE BLAINE DELA SILVA
177 YU, CHIONG SHA JR MARGAJA
178 YU, JENNICOLE ANNE CUIZON
179 ZAMORAS, KEVIN GIL CATARATA
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