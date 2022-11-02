Licensure Examination For Foresters
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,116 out of 2,034 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last October 2022.
The members of the Board for Foresters who gave the licensure examination are Neria A. Andin, Chairman; Jose A. Lorenzo and Gerardo T. Cabreros, Members.
The results were released in two (2) working days after the last day of examination.
Roll of Successful Examinees in the Forester Licensure Examination Held on October 26 And 27, 2022. Released on November 2, 2022.
Seq. No. N a m e
1 ABABAO, MICHAEL ANGELO GENTEROLA
2 ABAD, MARK ADRIAN RAFANAN
3 ABADAYAN, JASENT GONZALES
4 ABALOS, DESIREE MAE VILORIA
5 ABAN, RICKY MARK NABLO
6 ABANGAN, SONIA RAMIREZ
7 ABANILLA, ABIGAIL ADRAN
8 ABANILLA, NIEL ANGELO ALEJANDRO
9 ABARCA, VINCE RAM BENTULA
10 ABAYA, MARVIN DIGAO
11 ABAÑO, KURT GEOFFREY CAÑA
12 ABDON, SHENNA MAE SIOSE
13 ABDUL, NORALDINE SAMSODIN
14 ABDUL AZIZ, OMAR IMAM
15 ABDULGAFFAR, ALFAHEM HADJI BASHER
16 ABDULLAH, NORHAYA ALIM
17 ABENOJA, RUFFA MAE REPOLLO
18 ABERGIDO, MARIA GEORGIE APIPE
19 ABIL, CLARIE JEAN LALAS
20 ABONG, MARYJOY INDUS
21 ABQUINA, DARLING GAY YU
22 ABREGANA, LEAN JOSEPH CARITATIBO
23 ACAIN, FRITZ
24 ACBAR, SHAHANI ALI
25 ACEBUCHE, JOHN PAUL MORALES
26 ACERON, ELBERT CANILLO
27 ACOB, ALIKHAN DISOMNONG
28 ACOG, GLENDEL COTEJO
29 ACOSTA, CRISTIANE JAY TUMANENG
30 ADALIA, EVA NITA NELLAS
31 ADDAM, NAMBRA HAMID
32 ADTING, KAIRUDIN BANGON
33 ADVINCULA, MARTIN RAPHAEL BATILO
34 ADZAL, AMIRHASSAN DIAMANTE
35 AFALLA, DANNA KATE DUCAY
36 AFRICANO, JAYLYNNE BURGOS
37 AGCAOILI, JHONREY REDONDO
38 AGDA, CAMILLE CONCEPCION REGONAS
39 AGPAD, JERICHO PASSIW
40 AGUILAR, RONALD DIMACULANGAN
41 AGUINALDO, ARBIE LYN GABRIEL
42 AGUINALDO, CARISSA MANARIN
43 AGUSTIN, MINDA BAO-ANAN
44 AGUSTIN, VILYNDA REYES
45 AGYAO, CHIKAILYN LAWAD
46 AHMAD, MONJAHER KUSAIN
47 ALACAR, JINKIE RIGATON
48 ALAS, JAMES PHILIP GUIBAO
49 ALATAN, SAMANTHA MOLATE
50 ALBA, NENITA ORANDE
51 ALBANDONIDO, JEAN JOAN LECHIDO
52 ALBARACIN, KATHREEN JEAN TEVES
53 ALBARRACIN, SARAH JANE OYANGOREN
54 ALCONABA, NECO BULA
55 ALDAMAR, JASON AMOR
56 ALE, LIEYER
57 ALEGADO, GLENN CLYDE ABASTILLAS
58 ALEGADO, KATHLEEN MAE MANGLIGOT
59 ALEM, MHEJANE JOY RIVERO
60 ALFECHE, JANICE PADILLA
61 ALFORJA, DANICA MAE AGUILA
62 ALFORJA, REENA ANDREA MALAVEGA
63 ALI, BAI RAGA ORANON
64 ALIMA, CLARIDELL CABREDAS
65 ALIMAN, KERRIL MARCOS
66 ALINOR, MOHAIMA MAROHOMBSAR
67 ALIVIO, RHUBBY JOY NACION
68 ALMEDILLA, JOHNA VIE LALIC
69 ALMENDRA, LARA AUBREY BASILIO
70 ALMERO, CATHY MORALDA
71 ALMODIEL, NADINE VILLAHERMOSA
72 ALOD, JAYVENT DAVE DAYOTAO
73 ALONZO, LIMUEL CAÑETE
74 ALPUTAN, ALDRIN EMOCLING
75 ALSA, SHEHANNIE DEJAÑO
76 ALTIVO, JOHN REYNNER CLAUS
77 ALTRICHA, ABEGAIL CLAIRE CARMELO
78 ALUNING, FLORANTE DULAY
79 ALVAREZ, WENELISA
80 AMBE, LEO KARL ODTUJAN
81 AMBROCIO, SARAH PAITE
82 AMEJNA, ROMELIZA ABBIGAT
83 AMPASIN, GABRIELLE ANGELO BUNAO
84 AMPOLOQUIO, REYNON SAGARAL
85 ANCOG, DOUGHLAS ROEL BERDERA
86 ANDOR, ALDRIAN SAUL
87 ANGKAY, SITTIE BAJIYA PALUMBI
88 ANTIQUINA, REZIA FE SUSON
89 ANTOLIN, GEROLD ORTEZ
90 ANTOQUIA, CRISKY MAE MORRONDOZ
91 APGO, ARIEL BATAGON
92 APOSTOL, CHERRY MAE BACSARPA
93 APOSTOL, DARYL SOILO
94 APUCAO, JOHNDALIN BALNAWI
95 APUYAN, JOJIT VIDOR
96 ARANAS, SAMJUN ARCALA
97 ARANGUSTE, LALAINE OPEÑA
98 ARAULA, CATHLAINE NOVA CORTEZ
99 ARELLANO, MA ANNAFER BAGUIO
100 ARIBIN, SANIA ABDULLA
101 ARINGGO, REYMARK JUNIO
102 ARJONA, MARK JOSEPH ONG
103 ASARAL, JANICE CALIGANG
104 ASIO, JEFFREY ABOGADO
105 ASUNCION, JEANYVIE IMBAT
106 ASUNTA, JONAH MICAH BERNESTO
107 ATENCIO, RANDOLF REYES
108 ATENTA, KYLA KITMA
109 ATOG, JOHN PAUL BUENAVISTA
110 ATON, LOVELY FLOWER POSSIL
111 AUMENTADO, MARY-ANN PEÑAMORA
112 AURINO, ENRICO III LEADA
113 AUSTRIA, LIEZEL BENITEZ
114 AYABO, TRIZABEL
115 AYES, JANINE
116 AYOB, HARONN SALIK
117 AYOCHOK, MARCIAL JUAN
118 AZORES, SARAH MAE MENDOZA
119 BABANO, ADRIAN ODJOY
120 BACAHON, MARIVYLLE JUMUAD
121 BACALLA, LEMUEL LADECA
122 BACALTOS, JANETTE SAGURAN
123 BACARON, GRETCHEN GANTALAO
124 BACOY, RHEAN JAY CENTRO
125 BACUDAN, IRISH SAIGAD
126 BACUS, JOLINA ARONG
127 BADAL, BAINURON IBRAHIM
128 BADONG, ERIC JOHN BREBANTE
129 BAGNE, GERALDINE GAC-OY
130 BAGNI, JANICE CHANGRAPEN
131 BAGO, ALVIN DAIRO
132 BAHALA, JOJANE NUER
133 BAISA, JAYSON MAESA
134 BAJURA, JOMAR BAYOCBOC
135 BALABA, DIANA ROSE
136 BALABA, LOVELYN HAMBRE
137 BALAGBIS, MARNIEL ESMERIO
138 BALAGON, KEVIN DUMAPLIN
139 BALANE, DAVID CARLO BENAVENTE
140 BALANE, GLYDEL
141 BALAOD, REY MARK SAMUDAN
142 BALATAYO, JOCEL KATE ACOSTA
143 BALAW, JOSUE DAVE ANUDON
144 BALBUENA, IDA CLAIRE JURADO
145 BALBUENA, MICHAEL JURADO
146 BALDOSANO, IRENE MAE CABCABAN
147 BALISI, JULIE ANN AMBAKIL
148 BALOCO, JESSAH DELIMAN
149 BALONES, AR-KAYE EKSTROM
150 BALTAZAR, RONALD ALEJANDRO
151 BALUCA, JULIEBHEN AGOPITAC
152 BALUCAN, REYNAND HILARIO
153 BANADAN, RIESON MASAP
154 BANDAO, JOHN DOLF VILLA
155 BANDILA, JASHA BEDTIKAN
156 BANITOG, JESSA BALLAWIG
157 BANJAWAN, JESSA FLORALDE
158 BANTILLO, CRESTINE
159 BANTOTO, REYNALEE SOLIS
160 BANUG, EDGIE NAPARAN
161 BARBON, MAYETH DUMDUM
162 BARDILLON, JOHN LENDLE MERA
163 BARDON, RIGENA SALVADOR
164 BARING, NESTOR SIMBAJON
165 BARLAN, SHERWIN MARTINEZ
166 BARRAMEDA, DONYELL GARCIA
167 BARRETE, CLAUDINE BANTILAN
168 BASAG, MOHAMMAD NUR-WARITH GEPTE
169 BASAGRE, MILA LAGATIC
170 BASALO, LUCILLE GONZALES
171 BASE, JINKY BANTIWAY
172 BASIERTO, MA TERESA NALAZON
173 BASKINAS, RAPHAEL CELESTINO YAMZON
174 BATOL, RUVELYN TAGACLAT
175 BAUSING, IVANAH ANDRADA
176 BAUTISTA, LEXTER PASCUAL
177 BAUTISTA, ROLANDO JR MANIPON
178 BAUTISTA, ROSTUM RUMIAS
179 BAUTISTA, VOLTAIRE CALMA
180 BAWANTA, HENER PONGNGOC
181 BAYAWA, CYRUS BAYA
182 BEBIS, MARY GRACE IGNACIO
183 BEDOLIDO, HANALIE BASAÑEZ
184 BEDUYAS, KEN DHYAN AGHON
185 BELDAD, MARNEL DEGUIT
186 BELLAR, GARRY SALENTES
187 BELOY, RAMIL VIRTUDEZ
188 BENIGAY, ALMERA GEMINA
189 BENIGAY, IAN OLID
190 BERMOY, LEW ALBRITCH MORALES
191 BERNABE, RICARDO JR FRANCISCO
192 BERNALES, WEGIE FIJO
193 BERNARDINO, ROMILIE BUMANLAG
194 BERNARDINO, ROMINA BUMANLAG
195 BIAG, SHAIRA ZOILO
196 BIDO, SHERLYN BAZARTE
197 BINAG, DONABEL ALQUISOR
198 BINASING, ABDUL MOJAHEREN SINARIMBO
199 BINGGAAN, RIZA PACALDO
200 BINOLOC, ROMMEL LASSIN
201 BINWAG, JOVIE GUINID
202 BIRAD, ALMAE
203 BISCALOG, FE BALONG
204 BLANCIA, JOSHUA DAVE GALINDO
205 BLAS, DIJAY DUMINCIL
206 BOCA, REMELYN GARNICA
207 BOJNO, BENIE MANGCA
208 BONCALES, NILDA IDAGO
209 BONETE, EDIZA DIANNE BASABE
210 BONGATO, PRINCESS LOVE PANIS
211 BONGO, JESSEBEL CASERES
212 BONGULTO, JESSETTE MAUYAO
213 BONILLA, KRINGLE CANDY MOLETA
214 BONSO, MARK FRANCIS FALLADO
215 BRAGAIS, ERICA MAE CABIDOG
216 BRAGAS, MARK ELIZAR FRAGIO
217 BRIN, MARIO ACIBAR
218 BRINA, LESLEE MARIE ADLAON
219 BROQUEZA, ERWIN MONILLA
220 BUAYA, MARK JAMES ERMONSADA
221 BUCTAYON, THYRONE JOHN ADELLIO TELLIAS
222 BUENAFE, CHRISTOPHER CORPIN
223 BUENCONSEJO, AR-JAY HUGO
224 BUGNAY, JERIC NGITIG
225 BUGTONG, ANGELA JOYCE DALIGI
226 BUGTONG, JOSIE GUIMPATAN
227 BUGTONG, MELYN DOMINGO
228 BULAUAN, DHAFNEY GAJELAN
229 BULOS, RANNY COBSILAN
230 BUN-OL, JORJIE BANTAO
231 BUQUING, MELKEE BUNGIHAN
232 BURDEOS, JAYCEL RENDON
233 BURO, NEIL BASA
234 BUTAC, APPLE JOY EWIC
235 CABAG, JENISSA BORJA
236 CABAHUG, DANNY STEVEN BALABA
237 CABAHUG, LORLYN JANE LEORNAS
238 CABAHUG, RANIL JOSHUA BUÑAO
239 CABALLERO, JUDE VILLACAMPA
240 CABANA, SHAWN KEMP BALBUTIN
241 CABANALAN, AVEMELIC DEONALDO
242 CABANAN, QUENNIE JEAN UGAY
243 CABANILLA, JOSHUA LEGAMIA
244 CABARDO, CAMELLE LASPIÑAS
245 CABIAD, ALIAH JESSA GARGAO
246 CABUDBUD, JERSON CAPONPON
247 CABULAGAN, JUNERIE ECHANIQUE
248 CABUYAO, JENIE CABILE
249 CACERES, DAVE DELA CRUZ
250 CADENAS, WILENNE JANE ENDENCIA
251 CAGARA, BEATRICE NICOLE RELACION
252 CAGUERHAB, DIOLITO JR FRANZUELA
253 CAINGLES, JIEZEL BASARTE
254 CAINOY, CHRISTIAN DAVE
255 CAJIMAT, EMERSON JR MAMARIL
256 CALADO, MAUREEN SENTINELLAR
257 CALALANG, CHRISTIAN
258 CALALIN, RONALYN BALLESCAS
259 CALLET, MARK ANTHONY CADELIÑA
260 CALMORIN, JERNEL PATEÑO
261 CALNGAN, JULIANAH ITAY
262 CALPO, CIARA MARY ANN SICAT
263 CALPO, PAOLO JUMAR CADIMAS
264 CALUDUCAN, MAURINE VELASCO
265 CALUNSAG, REGEIN GONZAGA
266 CALUYA, CHRISTER MAGNO
267 CAMANGIAN, JEFREY MARARAC
268 CAMARILLO, RUBELYN SARONA
269 CAMDAS, MARK ANDERSON MATSO
270 CAMERINO, JOHN REY SABADO
271 CANDOLE, GLENDE MAY DATIG
272 CANELIO, KEVIN GUILLENA
273 CANILLAS, JESRYL TURINGI
274 CANONES, CHARMANE BICOY
275 CANTILA, LOVELYN CAMARILLO
276 CANTO, STEPHEN JUDE DAJAY
277 CAPISTRANO, JOHN RYAN PONTALBA
278 CARAMPATANA, RAFAEL GABORNE
279 CARDEÑO, WILFRED KENT RAIZ
280 CARIDO, ANGELIE CLARO
281 CARLOS, MIKE GUDAYAN
282 CARLOS, NAOMI JOY CABAHUG
283 CARLOS, RENELYN BIBIT
284 CASAS, ELTON JADE MANUEL
285 CASIL, MARVIN KLEIN CAIRO
286 CASILAC, LUZ ARANAS
287 CASINILLO, JAYSON DELA CRUZ
288 CASPE, DEVY SARAGENA
289 CASPE, JICELLE GUSTILO
290 CASTAÑEDA, TRICIA JOY ESPIRITU
291 CASTAÑOS, DYNAH LOU GANZON
292 CASTILLANO, BRYAN CHRISTIAN BONCALES
293 CASTILLO, KENNY KRIZZET ALVAREZ
294 CASTILLO, NATHANIEL ACE
295 CASTRO, MA TRISHA FERROS
296 CASTRO, SHAIRA MARIE ENOT
297 CATACUTAN, REXON ATON
298 CATALBAS, MARK ANTHONY ALUM
299 CATEDRILLA, SHERNAH MAE SOLIS
300 CATINDIG, CLEODY MAGALLANES
301 CATULAY, AIRA JANE ESPANOLA
302 CATURAN, JO ANNE MIKA PAYOSING
303 CAYABO, ANNIE GUMANAB
304 CAYABYAB, ROBERT LUIS ULIT
305 CAÑA, MEDEL JR CASURA
306 CAÑARIJO, DEMETRIO III MANIMOG
307 CAÑETE, CARRY JOY BLANCO
308 CEDRON, RHODA DANDO
309 CELFA, ROWEN IAN JAY EXCONDE
310 CHAGUNA, CHARLESTON CHINACLIG
311 CHAVEZ, JONEL MANUEL
312 CHUA, JOSHUA ALTO
313 CIOCON, QUEENY ESTHER REMOJO
314 CIPRA, GENEVIVE
315 COGUIT, KIMBERLY JEAN CURATO
316 COLANCOLAN, JAIMIE JR BUHIAN
317 COLOMA, CHRISTIAN PAUL AGUSTIN
318 COLORADO, ERIKA JOY ACANTO
319 COMALING, ROSAREA REMOLINO
320 CONDE, JAYSON TOMASINO
321 CONDE, KIMBERLEE JORDUELA
322 CONDE, SHELA MAY POLESTICO
323 CONDINO, FRANKLIN JR CEBALLOS
324 CONJURADO, EVANGELINE RAMOS
325 CORALER, ELDON JAMES DIGAL
326 CORDOVA, JAZELLE MODAMPING
327 CORDOVA, JHAP KENNEX ATILLEN
328 CORONEL, RENIEL ROBLES
329 CORTES, JOHN MIGUEL BACALE
330 COSEP, PATRICIO II ATTINAN
331 COYUPAN, HENRY BAIWES
332 CRUZ, ALJOHN GUEVARRA
333 CRUZ, EDREY LIWANAG
334 CUBERO, ARMA JAY CANDELAZA
335 CUEVAS, JASMIN JOY MALOLOY-ON
336 CUPIN, GENEME FAITH RIANZO
337 CURIT, MATTHEW ALINGIG
338 DADIOS, SHANA MAY JOY LUCAS
339 DADOR, HARRIET JOHN DIGDIGAN
340 DADOY, FEDELYN VICENTE
341 DADOY, JOSHUA VICENTE
342 DAGLOC, HAYDEN LADZAK
343 DAGOC, DENVER KATE FORMOSO
344 DAGODOG, JUNA JENE BUGTONG
345 DAGSI, PAULA MAE GENOVA
346 DAHANG, REGAN LEONA
347 DALAGON, PRINCESS HONRADA
348 DALGAN, DATU FAHAD ARON
349 DALISAY, QUINCY CARLO CARNESE
350 DALOMPINES, BABYLYN RETOÑO
351 DALUYAN, PRINCESS MONIQUE GINGANE
352 DAMIAN, NOELLE STA ANA
353 DANGILAN, JEHAN AMPAT
354 DAPIG, ERMELYN PEDRO
355 DAUD, SITTIE MARIAM ALIPONTO
356 DAUGDAUG, LOUWIE LLEVADO
357 DAULAT, GLENN MARY GILLANE
358 DAVIRAO, CHERYLEN RAMOS
359 DAWAWONG, JHONALYN BACANI
360 DAWAWONG, SHERLYN BACANI
361 DAYAG, KHARIZZA MAE ARELLANO
362 DE GUZMAN, WYNDELL BASTO
363 DE LA CRUZ, CHERRY MAE ISCALA
364 DE LA CRUZ, JONALYN IDDOBA
365 DE LA CRUZ, RAYMART BELANDO
366 DE LA ROSA, MARK VICTOR PORTO
367 DE LEON, JOCELYN RAPAL
368 DE LOS REYES, IRENE LEE LUSANTA
369 DE LOS SANTOS, DOHLCE CORONEL
370 DE LOS SANTOS, NAMEROD GERVACIO
371 DE LUNA, REMUEL SOLIANO
372 DE PAZ, OLIVER RIPALDA
373 DEGYEM, MARY ANN LIWAN
374 DELA CRUZ, CHELAMIE MANDAPITAN
375 DELA CRUZ, RACHELLE JOY ANIT
376 DELA CRUZ, RALPH BALABAT
377 DELA PEÑA, KENNETH ROY GUTIERREZ
378 DELA PEÑA, MICHELLE MEGRIÑO
379 DELA PEÑA, REY MARVIN CARRILLO
380 DELANTAR, JOHN DEXTER CORREA
381 DELANTE, KARMINA DE LEON
382 DELES, RAFAEL ANTIDO
383 DELI, KENERLY ANSELMO
384 DELIZON, ROXAN JANE SIERVO
385 DELOS REYES, IRISH UNTOLAN
386 DELOS SANTOS, ANABELLE TUGADO
387 DELOS SANTOS, RJAY QUEMADO
388 DELOSO, MC KIER LU QUINGCO
389 DEMETILLO, ELVIN BACORRO
390 DENTE, CHRISTIAN MASAS
391 DESTAJO, CLAIRE NATONIO
392 DIAMANTE, JHANSCEN HITA
393 DIMACULANGAN, FRELIE DELOS REYES
394 DIMARAW, JANALAN MODAR
395 DIMASUHID, VIC VALLEJOS
396 DIONSON, FRETCHELYN GALLARDE
397 DIONSON, REYMART SIALANA
398 DIVINAGRACIA, MAY JUNE PALESTRA
399 DIZON, CLARIZA JOY BONTOGON
400 DOCTOLERO, JHON MICHAEL PALALAY
401 DOMINGO, AMSTER DAVE PADRIGON
402 DOMINGO, CESAR RAY VINCE MICABALO
403 DOMINGO, DESMA DELA CRUZ
404 DOMINGUEZ, JULIE ANN FRANCISCO
405 DONGNGA, EVANGELINE BANNAS
406 DORAIN, JAMES GERONA
407 DOSAL, NICKO VIVAS
408 DOYOG, MAY-ANN MANKEO
409 DUA, PRECIOUS PATRICIA ANNE PALMES
410 DUCHA, MELCKY ALO
411 DULA, MARIAN SALCEDO
412 DULAY, ELJOHN DOMINGO
413 DUMAGUING, JEMSON BORMATE
414 DUMAY, JULIE ANN OCON
415 DUMBASI, ROLAN ELVIE MISON
416 DURAN, JHAEBEN CARRILLO
417 DURAN, RAFAEL JOHN RAÑOLA
418 DURANA, ELNA VALENZUELA
419 DUYAN, MELYJANE LONGAKIT
420 DY, KATE CHARMAINE DECHAVEZ
421 EBALE, MARSH REGINALD BICO
422 EDAL, MOJAHED CAMSA
423 EDURIA, KIMBERLY PEDALINO
424 EGUIA, MATT KYLE ARROLD VALENZUELA
425 ELANO, YANIE ANN GODEN
426 ELCARTE, JOHN RYAN PATANAO
427 ELIONG, EVELYN AYBAN
428 ELLOMER, GUILBAN ATILANO
429 ELMIDO, RENALYN ABDON
430 EMALAY, CHEN CHEN PALEN
431 EMBALZADO, SUNSHINE
432 EMNACE, FELECISIMO JR GALES
433 EMNASIN, GENEZEL CARAMIHAN
434 EMPASIS, DANIEL ABAD
435 EMPIC, WILBERT VIRTUDAZO
436 EPRES, NIAMER BENTILLO
437 ES-ISA, VERGIE GADALLO
438 ESCORA, JENDELYN LADION
439 ESMAEL, FHATMA ERICA ATOK
440 ESPAÑOLA, RIZZA MAE BANDOLA
441 ESPERAT, CHRISTIAN CARLO
442 ESPINAS, MINETTE CAÑEDA
443 ESPINOCILLA, EMIL JAY NATIVIDAD
444 ESTABILLO, ROWENA RAMOS
445 ESTIFANO, IVY ROSE SIMENO
446 ESTRADA, DOMINIQUE ALVIN ESTILLORE
447 ESTRADA, JESSA JOY TOMOC
448 ESTRELLADO, JAKE DADIVAS
449 ESTUDILLO, AERON CASEY JULIO
450 ESTUITA, JINNEFER MANZANILLA
451 EUGENIO, PINKY MAE LACSON
452 EUSEBIO, PIA PATRICE QUILLOY
453 EVACITAS, JOY POLICARPIO
454 EVANGELISTA, FRANCIS NICKO CASTILLO
455 EXCLAMADO, RALPH CUIZON
456 FABELLA, AILYN RUAZA
457 FACTOLAREN, MARJON MEMBRELLIOS
458 FACUNDO, KATHLYN BAYONISTO
459 FADRIQUELA, LANCE JOSEF PEREZ
460 FAGARA, KEINN DONNIE ALDRICH DELAS ALAS
461 FANO, JOHN NIÑO PALMA
462 FEBRERO, RHEALIZA LIMUTIN
463 FERRER, ADDIE IZABELLE TUANDO
464 FIDEL, ERIKA WA-AYAN
465 FLORES, DEBORAH MAE SUMABONG
466 FLORES, HANZ CHRISTIAN ASIS
467 FLORES, ROBELYN ZAMBRANO
468 FLORIDA, FELINO JR III EBAY
469 FLORIDO, ANA MARIE BEBIT
470 FRANCISCO, FRANZY BELLE BOTAS
471 FRANCISCO, JAYDEE JULITA
472 FRANCISCO, JOANE MALIJANA
473 FRANCISCO, ROMY SASPA
474 FRANCO, FRYLE NICO NARCISO
475 FUENTES, MARYJANE PUJADAS
476 GADES, LEE BEHNKEN ELLAZO
477 GALAN, MARJORIE BENITEZ
478 GALATE, IAN RHEY TENG-EG
479 GALES, LEAN RAY SILVANO
480 GALI, LEONARD JAY MOLINA
481 GALIAN, ARA JOY SISON
482 GALIAN, MARVIN
483 GALICIA, ANGELLIE LOVE DACAL
484 GALICIA, ERICKA MAE OSIAS
485 GALIMA, SALVADOR LICUDINE
486 GALINDO, DANECA LARIBA
487 GALINDO, LEZIEL OMPOD
488 GALLARDO, JAYVEE MAR JASMIN
489 GALLEGO, REY LASPIÑAS
490 GALOY, JESON TUBALLAS
491 GALVAN, PENTTON COLLADO
492 GAMUTAN, RINA JANE GABUTAN
493 GAPUZ, ORLANDO JURIAL
494 GARCES, GLENN RYAN CABILOGAN
495 GARCIA, OSCAR JR MERCADO
496 GARCIANO, JODIMAR VALDEZ
497 GARGANIAN, RUSSEL OYAN-GORIN
498 GARTE, ROGELIO JR CAYO
499 GAVIA, NICEDEL CARILLO
500 GAYRAMA, RODGIE ALIBIO
501 GAYUDAN, LUZVIMINDA BUMACAS
502 GEAN, REMA GUDAYAN
503 GECOLEA, IRISH VALERIE NAVARRO
504 GEMPARO, GENE ALEC ANTONIO
505 GERVACIO, DENIELLA JAYN CASIS
506 GESTA, ARGELYN ENCLONA
507 GESTIADA, FROILAN SY
508 GETARUELAS, RENANTE DECHOSA
509 GIBAS, JOHN ADRIAN TAMISIN
510 GILLOAGAN, LOU JEAN SABEJON
511 GILSANO, LIEZL RAÑOLA
512 GIMENO, ELAINE
513 GLORIA, EUXA LIZ PIAD
514 GOLORAN, JOSHUA ALBERT BURON
515 GOMEZ, MERRY ROSE HERMITA
516 GOMEZ, STEVEN SORIANO
517 GONZAGA, DEXTER GANANCIAL
518 GONZAGA, JUNEREY MONTALBAN
519 GONZALES, JAQUILOU MILLONES
520 GONZALES, JESANTH VIEJO
521 GORIO, JUDY ANN LABSAN
522 GRANADA, MARLEN MONDAGA
523 GRANDE, JIMMY JR SICAT
524 GUBAT, JUNRIX PEREZ
525 GUDIN, SHERYLL MAE GUITGUIT
526 GUEVARRA, EARVIN JON CANALES
527 GUILLAO, ARSENIO JR ONG
528 GUILLEN, LEMUEL MATOS
529 GUINGGUING, JOYCE ANN
530 GUINGUE, ERLINDO III JUIT
531 GUINTO, AIRON-NEIL PADILLA
532 GUIRAL, MILLICENT FALCON
533 GUITGUITIN, JUDY ANN SANGCO
534 GULDO, JOSHUA CASALJAY
535 GULTIA, AL MICHAEL RAMOS
536 GUMALAD, NERVIN GUMAMPONG
537 GUMATA, GENALINE GABOTERO
538 GUMATA, PRINCESS MAY MUTYA
539 GUMBAN, SARAH CAONG
540 GUMNAD, LLOYD BANWA
541 GUZMAN, JOMAR CAYABAN
542 HABIB, ASNIA DIDAAGUN
543 HABIB, SITTI-AMRA TAN
544 HADJI ALI, ASRAF SULTAN
545 HAGOS, JORINELLE SELDA
546 HAKIM, NASRULA ABDUL
547 HANIA, MARK ANTHONY GALUA
548 HARAMILLA, RUHULLAH SAMAD
549 HEMPESAO, MAE ROLF DE LOS SANTOS
550 HERBULARIO, BABY JEAN LONTION
551 HILAO, ANJANNETTE SALCEDO
552 HILARION, OSCAR JR PALCONET
553 HILOT, ALIZA DAQUIS
554 HIMAR, JANETH VELOSO
555 HONORIO, CHRISTY JOY MAGLUYAN
556 HONRADA, VINA FE MONTAÑA
557 IBASCO, NOVA JANE AGPOON
558 IBRA, USMAN PANGCOGA
559 IGNACIO, JEAN HILOGO
560 IGNACIO, MARJORAE TICZON
561 INCISO, JULIET BAGTASOS
562 INGALLA, LISHIEL KIMPO
563 JAAFAR, AL-JEEBAR SINDI
564 JACOB, RACIEL YURTAS
565 JADUMAS, NEIL JUSTIN MANEJAR
566 JAGUNOS, JESSICA ACANTILADO
567 JAREÑA, BELJHUN ANAJAO
568 JASMIN, JENNY ROSE COLLANTES
569 JAUM, ARIEL
570 JAURIGUE, CASEVYLLE GAYLE BABAN
571 JAWADIL, NORMIDA JAY
572 JIMENEZ, ARMIDA MONTOYA
573 JUGADO, VICMAR FIRMALAN
574 KADIL, BAGUIONAID II MACOG
575 KADUSALE, CATHERINE AMPARADO
576 KALAW, JIRAH MARK LOWAY
577 KALID, NASSER JR MIDTIMBANG
578 KAMPANG, MOCTAR PAKAN
579 KAMSA, SAJID QUITUAR
580 KARUNDOY, JAY CRIS CABANAG
581 KELIAG, MYRA DUMALIW
582 KIWAS, ROAN SEGUNDO
583 KUSIN, JOHARTO KARIM
584 LABACANACRUZ, JUF RELAN DELOCADO
585 LABALAN, ALBERT PIALAGO
586 LABALAN, RHONA MAE PRETOS
587 LABASTIDA, MARCY SULLA
588 LABIDE, VANESSA MAE CALIBAY
589 LABILLES, JESSA BELLE REGASPI
590 LABITANIA, KOBE AYATON
591 LABRADOR, GERALDEN DELIMA
592 LACEÑA, EMELYN LARUPAY
593 LAGAWAD, JENIFFER JUAN
594 LAGGUI, CORAZON MARAJAY
595 LAGO, EDNALYN MACATANGAY
596 LAMINTAO, DAISY MORILLA
597 LANAO, JANE VALENCIA
598 LANGGUI, AZ-ZAHIR CANA
599 LANTICAN, ROCHELLE MAALA
600 LANTUD, ALAUYA MULITUBA
601 LAPANGAN, LEANDRO JR FLORES
602 LAPITAN, PRECIOUS JANA DE GUZMAN
603 LASUGAS, JULIE-ANN NAPURA
604 LAUSA, JONATHAN CABAHUG
605 LAWIT, RENENATO JR BARLAAN
606 LAZO, LERMA DE LA CRUZ
607 LECHUGA, GAYLE LORAINNE LAXAMANA
608 LEGADA, MARDETTE RAPISTA
609 LEGO, JOY LYN LEGADA
610 LEOVIDO, REN ANTOINETTE SATUMBA
611 LIBANG, CHRISTIAN RAMOS
612 LIGAOEN, RACEL VELASCO
613 LIGARAY, JESSEL TAMPOS
614 LIGAYA, JOSUE JR JAGONOS
615 LIMMANGYA, GRACE LYN BALLUCA
616 LLALA, ELMAR JALOP
617 LLANO, GRACEL VILLARO
618 LLENO, MIKEE TOLEDO
619 LOBINA, JUAN FELIPE CRUZ
620 LOKINGAN, JAHAZIEL ISIADA
621 LOMOCSO, JAYMART LOREJAS
622 LONGAKIT, RICHELLE HISTA
623 LOPEZ, ANDRY BRIAN VALENCIA
624 LOPEZ, GENEVEIVE KAYE CELEDIO
625 LOPEZ, RENCHEL KAYE LASTRA
626 LOPEZ, TRISHA MARIE TAGANAHAN
627 LOQUIAS, KENNETH MARK ALOJADO
628 LOZADA, MARITES ABILLAR
629 LOZADA, QUEENLIE SUTANA
630 LUBENARIO, ANALIE ORACION
631 LUCAS, MELODY MANTE
632 LUCBAN, KENNY JOSEPH ATENCIO
633 LUDAN, CARMELITA GULLAYAN
634 LUGUIOMAN, JUHIER USOP
635 LUMABAO, MARK JULIUS AGPULDO
636 LUMIGUIN, ARCHIE IMPIL
637 LUNA, CARLITO JR ATENCIO
638 LUNAG, PRECIOUS ANUDON
639 LUZANO, LINFORD LIMBOY
640 MACABANTOG, JUNAISAH EMAM
641 MACABATO, AMER-SHARIEF OSOP
642 MACADATAR, ROEL DAHANG
643 MACALINTAL, KAIZA MAE MACUNAT
644 MACARAIG, JUAN ENRIQUE DUHAYLONGSOD
645 MACASERO, KHENT GERALD REDERA
646 MACATANGAY, DEXTER TRILLES
647 MACAYAN, LOU THEA DE LA CRUZ
648 MACEDA, JOYCE BUTRON
649 MACLINIC, VANRE BALINDAN
650 MACOD, MOHAIMEN GUNDAR
651 MADELO, CRISANTO PEPITO
652 MADELO, CRISELDA ALAMBAN
653 MADELO, MARIVIC BAGA-AN
654 MADRANGCA, MA ANGELU CAÑERO
655 MAGBANUA, LEOME JOY SALDE
656 MAGDALERA, JOEREMIE LABADOR
657 MAGDARAOG, BENEDIC ENSAMIGA
658 MAGHIRANG, CAMMERUS DANIEL
659 MAGLASANG, RAYMUND LANUTAN
660 MAGNAYE, REALYN VERDADERO
661 MAGONDAYA, REALYN MANGINSAY
662 MAGSACAY, FATIMA HEAVEN DONATO
663 MAGUINSAY, MILA DAMGAS
664 MAITEM, ALJEAN AGRIPO
665 MAKINANO, NORALIN BINONGO
666 MAKITAY, KLIVEEN GOFING
667 MALANA, JAPEE SICGAT
668 MALAYA, ZYRWENE POTOY
669 MALAYAO, JENNIFER CAMARAO
670 MALINAO, DAVID IVAN TAYAM
671 MALINAO, JENNIFER ROSE MANULAT
672 MALLARE, JOHN MARK ESTEBAN
673 MALON, CHRISTINE VALLEJO
674 MAMA, IQBAL PANDA
675 MAMARINTA, NASRODEN BASHER
676 MAMISAO, IMEE ICALABIS
677 MAMUGAY, MARIFEL DULZA
678 MANABAT, EMILYN ADAM
679 MANAGAT, GLADILYN TALWAG
680 MANAKAN, SAMSUDIN ROBIN RIVERA
681 MANALAO, FATIMA ARATUC
682 MANALAO, OMAR BANTUAS
683 MANAMPARAN, TADJS MAHAL SULTAN
684 MANAOL, HIDAYA BEROWA
685 MANDAP, FELCRIS CORDERO
686 MANGAOANG, EDISON RIVERA
687 MANGUIRAN, REGINE MALARAN
688 MANGUMPIG, ABDUL SEDIK MAULAH JURANE
689 MANLA, STEPHANIE
690 MANLIGUEZ, JOSELYN ORBOC
691 MANUEL, JEAN ITURALDE
692 MANUEL, MAE ANNE CRUZ
693 MANZA, RHEA GUMPAY
694 MARAASIN, PETER PAUL DEBALOS
695 MARASIGAN, JUSTINE ALVAREZ
696 MARCABAN, FARHANA LUMNA
697 MARCIAL, CHRISTIAN JAY LIBONGCOGON
698 MARIANO, KAYLA JANE SABINO
699 MARIANO, KEVIN DULNUAN
700 MARIANO, MARK DAVIES MANALO
701 MARQUEZ, JOE ART CUEVAS
702 MARTINEZ, AILEEN BECHER
703 MARTINEZ, CHRISTIAN ALBERT LABASTIDA
704 MARTINEZ, NIKKA JANE LABUAN
705 MASALIHIT, KAY ANN DAIRO
706 MATCHITE, CORIL HARLENE RECABAR
707 MATEN, ANNABELLE CAMFULI
708 MATEO, AILENE BULUSAN
709 MATIAS, LOIDA LIGMAYO
710 MAXIMO, JANEN PORRAS
711 MAYOCYOC, GWEN WANAGEN
712 MAÑOSCA, RONALYN LUSTADO
713 MAÑUSCA, MARIELLA MONTECILLO
714 MC STAY, THERESE DANIELLE MANALO
715 MEDIANO, PATRICK JAMES JAYSON
716 MEDICO, JEVIT PESCADERO
717 MEDRANO, BENJOE VILLAREN
718 MEDRANO, MHAR CHRISTIAN VILLAREN
719 MEGRIÑO, EVELYN ROYLO
720 MEJARES, JUNE BLESS DAPAT
721 MEJARES, RAMEL BERSANO
722 MEJIA, JOMAR PALOMO
723 MEJIAS, CLARE JUMONONG
724 MEJILA, CHARISSE DIONSON
725 MENDOZA, CHARITY GRACE RAZONA
726 MENTED, MARIE KRISTINE MANGUDA
727 MERCADAL, RUCHELLE LACHICA
728 MERCADO, HONORA FAYE RAMOS
729 MERISCO, FRITZ FLOYD TIANCHON
730 MIGUEL, LAILANY KILA-AN
731 MIRANDA, KIM CYRUS MALABUYOC
732 MIRASOL, SHIELA MAE CORAZA
733 MISSION, JESSICA ABARRO
734 MOCORRO, ELISER MARTEJA
735 MODAPIL, ODESSA PAREDES
736 MOHAMAD, ANISAH GONZAGA
737 MOLINA, APRIL JOY DIVINO
738 MONDRAGON, SHAIRA MAE ABUNDA
739 MONROY, APRIL MAE
740 MONROY, GLORIEME PAEZ
741 MONTALBAN, MAY FE MARIÑAS
742 MONTE, DEKEMBY BALBERAN
743 MONTEROLA, JAMAEL ASUELO
744 MONTEROSO, BRIAN REY LUZ
745 MONTIMAN, REMBRAN ABOY
746 MOOG, JONATHAN MABINO
747 MORA, DAVELYN PORGATORIO
748 MORA, GLADYS UY
749 MORADOS, KERCHE LIABAN
750 MORALES, ANALIZA BIÑAN
751 MORALES, ERNEDELINE OSIN
752 MORALES, JERILYN VILLACORTE
753 MORDENO, LEOBETH NERI
754 MORGADEZ, JENNY MAE CANSECO
755 MOSCOSO, RODNEL ESQUILLA
756 MOSQUITER, GEPE FERIL
757 MUJERES, DAVE ALIMAN
758 MUNDIA, JOHN BERT ISIDORO
759 MUNIB, MUHIDIN MAHMOD
760 MURILLO, SHANIA NICOLE MERINO
761 MUSCOSA, KYSSA FAYE GEVERO
762 MUSNGI, OLIVIA NARCISO
763 MUSTACHO, ANGEL MARIELLE ANDRADE
764 MUSTAPHA, HAMSA LUNA
765 MUSTAPHA, SARAH LANSON
766 NABONG, KENNA LUNA
767 NAGA, GENESIS BARSICULA
768 NAGALES, ROSEVEL SOMBILON
769 NAGAYOS, GIRLY NGANGAY
770 NAGUIT, KING DAQUIZ
771 NAINGUE, JESSA SALUBRE
772 NAKILA, REGGIE SHEENE PEREZ
773 NALAZON, REBECCA SALAZAR
774 NALUPA, ELISA AMAT
775 NAMBATAC, ARJAY CARALDE
776 NANTES, MARY NICOLE PEÑAFIEL
777 NARIDA, JESSA JOY SABANDO
778 NASIF, AIRAH MAMOLAWAN
779 NATIVIDAD, MARY JANE NOVILLOS
780 NAVARRA, KATHERINE SINTO
781 NAVARROZA, JOHN MALBERT SEDOL
782 NEDRODA, SANNY ABLIN
783 NEPA, EMMANUEL BELEN
784 NGAO-I, LYNLYN SANGNGANGAO
785 NICOLAS, PAULO RUGGUENG
786 NIEGAS, CHARHIME ANDAYA
787 NO-OY, AILYN EKMAN
788 NOBLEFRANCA, ERIKA LLAGAS
789 NOORA, VIENNA ROSE ETOL
790 OBANDO, MARIA ERICKA VEJANTE
791 OCAMPO, LORD JEWEL GUZMAN
792 OCHATE, LOVELY ORMEGA
793 OCHAVO, RANLIE DE ASIS
794 OGA, APPLE LORMEL ADRIATICO
795 OLITAN, MARIA JEG DILLO
796 ONG, RASHID TAGUNTONG
797 ONNOMAN, JAYSEL XENESH BACALI
798 OPENIANO, MARIZ BULOS
799 ORQUIZ, ANGELA MAHINAY
800 ORTIZ, MANUEL MORILLO
801 OYAD, MARCY GABAEN
802 OZARAGA, CORAZON SALES
803 PAALA, JUSTICE MARIE TAGUNICAR
804 PABATANG, FE MARIE TANDUYAN
805 PACASUM, ALNOR BUAT
806 PACIO, SANDER BASAY
807 PACOT, RACHELLE BABIDA
808 PADILLA, ANGELICA LYN ROMERO
809 PADILLA, LORELYN NORICO
810 PADURA, MARIZ CADAY
811 PAGABANGAN, JAHIRA MASUKAT
812 PAGATPATAN, ROBERTO MARTIN CALINAGAN
813 PAGLINAWAN, JASMINE PANGASIAN
814 PAGRANGAN, RAZUL SUMRAY
815 PALAD, ELIZA MAE DUHILAG
816 PALAD, MARIA LAARNI DUHILAG
817 PALAKAD, ARSAD EBRAHIM
818 PALERO, PRICESS KAYE VILLAFLOR
819 PALICACAD, JULIA OMIPET
820 PALICPIC, PRINCESS JOYLENE DEJAMCO
821 PALINGCOD, KENETH JONES SAMBAYON
822 PALLAYA, JERIL DANICA BUENO
823 PALLER, ANGELITO MAMOLO
824 PAMALOY, FARHAN ARA
825 PAMATI-AN, MAY ANN COQUILLA
826 PAMPLONA, CHRISNEN MARLOVIE PINGOL
827 PAMULAKLAKIN, ANGEL BERT LATORRE
828 PANDAN, DIANA SUBASOS
829 PANGANIBAN, FERWIN JOHN DELA CRUZ
830 PANGSAYAN, AIZAH EJADA
831 PANSOY, CHRISTIAN
832 PAPA, JAMES RENDEL FRAYNA
833 PAPAYA, APRILLE ROSE
834 PAQUIT, OLIVER PAGASIHAN
835 PARAN, EVENEZER SARONA
836 PARCO, NIÑA MAE TABARANZA
837 PARDITO, KATHLEEN CORRE
838 PARNADA, GERMILYN TORION
839 PASAGUE, CHRISLEE BENITEZ
840 PASCUA, ALONA LAZALA
841 PASILAN, RONNIE MERCURIO
842 PATARAY, JIMMY BOY CAMACHO
843 PATOC, ANALOU LATAZA
844 PAYUMO, JAESHIENNE THERESE KAHULUGAN
845 PECATO, CRYSTAL JANE LOPEZ
846 PECHANGCO, GLORIA ADIER
847 PEDROSA, REGIE SUNIGA
848 PELAYO, ALEJANDRO II VENTOLERO
849 PELIGRO, LORIGEN DULPINA
850 PELLAZAR, MAE NACES
851 PELOMINO, CHARLES MARVIN DENULAN
852 PELORIANA, IRVIN PAUL LUBANG
853 PENASO, CARL KNIGHT MANDAG
854 PENSABER, ALMA OLINAR
855 PEREZ, AZISAH BAÑAGA
856 PEREZ, HADASAH JELL HAMBALA
857 PEREZ, JEZREL TALATAYOD
858 PEREZ, JIVIRANDY TOMARONG
859 PETIERO, HONEYMAE ORTINEZ
860 PETINES, BILLY JOEL URETA
861 PEÑA, MARICAR ABALOS
862 PEÑA, RONA JANE CABURAL
863 PEÑAMORA, ENELYN REGINAL
864 PEÑAREDONDO, NICKO JADE MIRANDA
865 PIALAGO, EVELITO CELES
866 PIANG, BAI SURAH MAMALIMPING
867 PICARDAL, CRIS ANNE CUNANAN
868 PICARDAL, MARVIN JUDAN
869 PIEL, JHESSA GENOSOLANGGO
870 PILLONES, RONEL PONCIANO
871 PIMENTEL, JASMINE PASCUA
872 PIOK, CHRISTEN SANIL
873 POGO-EN, JOVILYN ALANGWAWI
874 POLANCOS, JOY LOURDES MENDOZA
875 POLESTICO, JEVIE ONTEJO
876 POLICARPIO, DELMAR VERREY
877 POLIGSO, LILIBETH GUIEB
878 POLIQUIT, JOEY MISAGAL
879 POLO, CAMILLE JADE MODI
880 POLON, KRYSTAL KATE ATIMPAO
881 POLON, YVONE FAITH BITOL
882 PORRAS, IRENE PUCAYAN
883 PORTUGUISA, BERNARDO JR BRILLANTE
884 PORTUITO, MEGA ROSE SAMPELO
885 PRONDOZA, EJ ORACION
886 PRONTON, MARK GIL JORDA
887 PUDIQUET, MARJORIE VILLAR
888 PUGONG, JOEL NAPADAWAN
889 PULIS, MIRRIAM SANGNGANGAO
890 PULLAN, MARIA CARIZZA CONSEBIDO
891 PULQUISO, CHRISANTA BASORAY
892 PULUA, ALMANSOR ADAL
893 PUNAG, JOVANI GURO
894 PUZON, PRINCESS MAE HIBAYA
895 QUEMA, LYSLE ANN TANDUYAN
896 QUIDAY, MARIA MELYZA INOCILLAS
897 QUIJANO, ELIZABETH BONGABONG
898 QUILALANG, RIA MAE GANDILAN
899 QUILLOPE, ABNER DE VERA
900 QUILLOPE, MICHAEL REY TURALB
901 QUILLOY, HANNA PATRICIA RAMILO
902 QUIÑONES, LORRAINE ANNE EVANGELISTA
903 RACHO, CLYDE LABARETE
904 RACMAN, JOHARY MACABANDING
905 RADASA, ADRIAN REMOLAR
906 RAMA, FRANCIS MASCADILLA
907 RAMIREZ, BENJIE CAIRO
908 RAMOS, ELLESER JR TIGAO
909 RAMOS, FRANCES HOPE GLORIOSO
910 RAMOS, HAZEL ANNE ALCANTARA
911 RAMOSA, CESAR JR PAJARES
912 RANARA, KATHERINE GRACE BALANDRA
913 RASALAN, REXSETTE VON OLE
914 REALUBIT, VERONICA SOPHIA PILA
915 REBULOS, FORDKEIN TAPUYO
916 RECIPROCO, ARIANNE BALBUENA
917 RECIPROCO, NORIELET MILLARE
918 REDECIO, MERLANAE ALUETA
919 REGALADO, FRYAM ABDULLAH
920 RETEO, GEM FRANCES GOMEZ
921 REVECENCIO, ARNULFO GAPASIN
922 REY, REAH LOU MORAL
923 REYES, IRENE RAMIREZ
924 REYES, JERMAINE MICAH VALENCIA
925 REYES, KYJEL CLYDE PAEZ
926 RIVAS, PIA MAE DESUYO
927 RIVERA, KIMBERLY QUEEN MACACUA
928 RIZAGA, EDGAR JR MALACHICO
929 RIZON, ROGEM ESTELLOSO
930 RODRIGUEZ, JIREH JAMES CRISOSTOMO
931 ROJO, ROSTAGIE ROSALITA
932 ROM, RIVENIEL JHUN RHEYMUND ALABA
933 RONCAL, CYRUS JANE PARAGON
934 ROSARIO, JONARD CABASOY
935 ROSAURO, JIZA MAE OLAYON
936 RUBIO, CRISTINA MARIE PAHATI
937 RUBIO, RIALYN ANGARA
938 RUGA, JUSTINE PUEYO
939 RUIZ, BLESSED GRACE RIVERA
940 RULOG, REX RYAN SUMAYLO
941 RUPINTA, NIÑA MAY JABON
942 RUSSEL, CRISLIER CARL CEREZ
943 RUZOL, MA ROSARIO DEL ROSARIO
944 SAAVEDRA, JAMAICA
945 SAAVEDRA, RUDSON DELOSO
946 SABAL, ROXAN TALADUA
947 SABATER, MAE JOY ILOLA
948 SABIDALAS, CLOUIE PADILLA
949 SABIO, ELLEN TIOLO
950 SADCOPEN, DYLAN DAVE MANERA
951 SADDIN, MERMA JEKORANI
952 SAGANTIYOC, DANCIA GALACOBA
953 SAGUIDON, VANEZA MAE BRAGAIS
954 SAGUINSIN, RENELLE CARRILLO
955 SAGUM, ANGELICA CAPULONG
956 SALAC, LEONARDO MIRANDA
957 SALAPAYNE, JOSE ALLEN PANAL
958 SALAZAR, FRITZIE JOVILLE
959 SALAZAR, NICOLE MARGARETTE LAGCO
960 SALCEDO, CHRIS ABAWAG
961 SALES, DARLENE FAMULARCANO
962 SALIENTO, MERSHALYN ALIMAO
963 SALIK, PEPE DIMALEN
964 SALILING, JORDAN BENITO
965 SALUMINTAO, ERROL CONRAD JIMUNZALA
966 SALVADOR, JENNICA TAMAYO
967 SAMANIEGO, MARJORIE ESTEBAN
968 SAMBO, LORIE JANE PASCA
969 SAMON, JOVEN RAMADA
970 SAMORANOS, SHIELA MAE GUERRERO
971 SAMOYA, LUCIANO JR MELLINA
972 SAMPEROY, ROSELYN BANDOLA
973 SAMPEROY, SANNY SABAREZ
974 SAMSON, JOAN RUELAN
975 SAMUELA, SAMUEL JR CAGOYONG
976 SANCHEZ, JEREMIAH TOLEDO
977 SANCHEZ, RODEL LORCA
978 SANDIEGO, MICHAEL DIMALAO
979 SANTOS, RHONAMILLE FELICIANO
980 SAPAD, JANINE JON OCAMPO
981 SAPIGAO, JOHANES PUDIN
982 SAPNU, DIEGO MIGUEL CORAÑES
983 SARAGENA, KRIZIA MARIE FALCON
984 SARCON, JERHEART ARMEDILLA
985 SARGENTO, VANESSA JANE LLEMIT
986 SARIP, RAINALYN ESMAIL
987 SASANA, NECA DELANTAR
988 SATERA, JHONEL GALAY
989 SATLO, ALADIN LADZAK
990 SAYSON, LESTER TOMAPON
991 SAÑOS, TRISHIA JOY MATANDAG
992 SEGUNDO, JAROD TALAPI
993 SENGSON, BERENICE JOELLE ESTACIO
994 SERAFICA, FRITZIE PUNGTILAN
995 SEREÑO, ANGELIQUE MAE DATEG
996 SEREÑO, SANDRO UY
997 SIDRO, JESABEL ALBINO
998 SIHAWI, HIDAYAH ABDULHAMID
999 SILONGAN, MAIMUNA RAYYANAH KALI
1000 SINDAY, RHOGENE JED MILLAMA
1001 SINHAYAN, CRISSAH MAE VILLAROJO
1002 SOCOR, HIZAM ABDULHAMID
1003 SOLAIMAN, NAIMA MAMA
1004 SOLATORIO, CHRISTINE IBANEZ
1005 SOLATORIO, JASMINE
1006 SOLIS, IRAH JOY ECRAELA
1007 SOLLOSO, FRANCIS MAR JABINES
1008 SOLSONA, KAMILLE MATEO
1009 SON, GLENN MARK DANGHIL
1010 SORIANO, ELIZABETH PALOMA
1011 SORIANO, HOMER JR LAFUENTE
1012 SORIANO, SHERIJOY BAWET
1013 SOSING, JOHN PHILIP TURCIDO
1014 SUACILLO, SCOTTIE BATUHAN
1015 SUAN, ROLDAN
1016 SUAREZ, RAVEN DARYLE MAE DAGONDON
1017 SULAIK, AIBE DOTON
1018 SULTAN, MONAIDA DARIMBANG
1019 SULTAN, NORMALA MACAPASIR
1020 SUMILE, STEOFANY COLITA
1021 SUMINO, ALANIS CABONILAS
1022 SUMITON, JINKY MENTE
1023 SUMODLAYON, BRIAN JOEY FANTONIAL
1024 SUNIDO, ARJIE LUMAS-E
1025 SUPERAL, DANIELA MARI SUPERAL
1026 SURMEON, JONNAMAE TORILLA
1027 SUSON, ANTONETTE MASINAHON
1028 SUYOT, MICAH EURRANE GUMAHIN
1029 TABIOSAS, JULIEVER GANDOY
1030 TADIJE, VIVIAN TAMOR
1031 TAGARIAN, GILBERT JR BALAW-ING
1032 TAGLE, ASHLIE ALCARAS
1033 TAGNIPEZ, AUBREY
1034 TAGUILING, GLADIES PUGONG
1035 TAGUPA, ALVIN REY TAPACAO
1036 TALIB, FAHAD LUMABAS
1037 TALLEDO, ERICA QUIDET
1038 TAMBA, REYNALDO JR DAGOS
1039 TAMBAC, CHYZEL SANTANDER
1040 TAMBIGA, AIMIE CASIPONG
1041 TAN, LLOYD HERVIE ASUMBRADO
1042 TAN-AWON, MERLY BUCTOLAN
1043 TANDANG, MOVIN LAPIE
1044 TANDUYAN, GILBERT
1045 TANOY, JEROME GUIDAY
1046 TAPALES, ALLAINE TRISHA ESCAÑO
1047 TARINAY, JEZABEL DUCUSIN
1048 TARUPA, RHIA TADLANG
1049 TAYABAN, EUNICE JOY PADILLA
1050 TAYOM, LESLEY SEPH WALE
1051 TENEBROSO, JOHN PAUL DEQUINO
1052 TEODORO, PAULO JARA
1053 TEPACE, RICHARD ROJERO
1054 TEPAN, ASIEL PECOLADOS
1055 THIAM, JOMELSON ESTEBAN
1056 TIAMSON, VON IVAN TORMO
1057 TIEMPO, JAY YONSON
1058 TIMAN, HANSSEL CAGADOC
1059 TINGCOY, SAIRAH DINOY
1060 TIOTUICO, ANGELO NARVAZA
1061 TITO, ANGILYN LOMOLJO
1062 TOBIAS, MARI KAE ALCANTARA
1063 TOLEDO, ANGELICA MAY TUBAL
1064 TOLENTINO, JAY-AR EYAS
1065 TOLENTINO, KIM AARON UMALI
1066 TOMAOTAO, ANALENE
1067 TOMAS, LORAINE MAMAYSON
1068 TOMBIGA, CHRISTELE VILLAPAÑA
1069 TONGBABAN, RIGOR SEBASTIAN
1070 TONGNGAO, CLIFFORD BIADDANG
1071 TONOG, LILIBETH DIONARCE
1072 TORRALBA, REY JOHN DENONONG
1073 TRIBIANA, PERCIVAL HIDALGO
1074 TRILLO, JOAQUE CHAVEZ
1075 TRINIDAD, MERRYDEL GRACE
1076 TRONGCOSO, MONSOR CENTINO
1077 TUEZA, JUVY TOMAGAN
1078 TUMATAO, IVY LOVE RIVERA
1079 TUMBOKON, LORRAINE JANE SANTIAGO
1080 TUYAC, KRISTELYN SARIO
1081 TUÑACAO, MARIANIE RUBIA
1082 UBALES, DOVIE JEAN CUTERON
1083 UNLAYAO, MARK LUBEN CHAVEZ
1084 URIARTE, NEWTON KAE MOLINA
1085 UROS, ANIE ROSE DEMECILLO
1086 USMAN, YASSER VILLAMOR
1087 UY, HONEY TALISAYSAY
1088 VALENCIA, ARIEL ACERO
1089 VASQUEZ, MARK LLOYD ACEDILLA
1090 VEGA, CRISMAR ORTIZ
1091 VELARA, NEL GRACE EMIA
1092 VELAYO, KLARISSA DOYDORA
1093 VER, FRANCES NICOLE GANDIA
1094 VERANO, MARIBEL NAQUINEZ
1095 VERI, JONAFE BAYER
1096 VESERA, JOB MALANGUIS
1097 VILLABETO, BENJIE DANIEL
1098 VILLAMIN, CHANTAL MARIE RODRIGA
1099 VILLAPANDO, EUNICE DEA VILLANUEVA
1100 VILLAROSA, FRANCIS VILBAR
1101 VILLENA, JOHN VINCENT QUIDAYAN
1102 VIRTUDEZ, SHEENA AIRA LAYO
1103 WAGAS, SHEENA ARIOLA
1104 WALES, CHAD CHRISTIAN DULA
1105 WALI, GERALDINE KHAYAD
1106 WAYAN, JAYSON DICANG
1107 YADAN, JAYCEE IDDARO
1108 YNION, ROSEVELT MAGDAYO
1109 YU, JENNY MARIE CORRO
1110 YUMANG, ARVIN REBATADO
1111 ZAGALA, DAN MARC QUINTUA
1112 ZAMORA, NIÑA RICCI RICABORDA
1113 ZAPA, SHEKINAH MAE ELEDIA
1114 ZOLETA, GRACELLE ANN LABASAN
1115 ZONIO, JEAN VERANO
1116 ZULUETA, ALMIRA LOCSIN
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