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Exam Results

Licensure Examination For Foresters

The Philippine Star
November 2, 2022 | 10:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,116 out of 2,034 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last October 2022.

The members of the Board for Foresters who gave the licensure examination are Neria A. Andin, Chairman; Jose A. Lorenzo and Gerardo T. Cabreros, Members.

The results were released in two (2) working days after the last day of examination.

Roll of Successful Examinees in the Forester Licensure Examination Held on October 26 And 27, 2022. Released on November 2, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ABABAO, MICHAEL ANGELO  GENTEROLA

2        ABAD, MARK ADRIAN  RAFANAN

3        ABADAYAN, JASENT  GONZALES

4        ABALOS, DESIREE MAE  VILORIA

5        ABAN, RICKY MARK  NABLO

6        ABANGAN, SONIA  RAMIREZ

7        ABANILLA, ABIGAIL  ADRAN

8        ABANILLA, NIEL ANGELO  ALEJANDRO

9        ABARCA, VINCE RAM  BENTULA

10        ABAYA, MARVIN  DIGAO

11        ABAÑO, KURT GEOFFREY  CAÑA

12        ABDON, SHENNA MAE  SIOSE

13        ABDUL, NORALDINE  SAMSODIN

14        ABDUL AZIZ, OMAR  IMAM

15        ABDULGAFFAR, ALFAHEM  HADJI BASHER

16        ABDULLAH, NORHAYA  ALIM

17        ABENOJA, RUFFA MAE  REPOLLO

18        ABERGIDO, MARIA GEORGIE  APIPE

19        ABIL, CLARIE JEAN  LALAS

20        ABONG, MARYJOY  INDUS

21        ABQUINA, DARLING GAY  YU

22        ABREGANA, LEAN JOSEPH  CARITATIBO

23        ACAIN, FRITZ

24        ACBAR, SHAHANI  ALI

25        ACEBUCHE, JOHN PAUL  MORALES

26        ACERON, ELBERT  CANILLO

27        ACOB, ALIKHAN  DISOMNONG

28        ACOG, GLENDEL  COTEJO

29        ACOSTA, CRISTIANE JAY  TUMANENG

30        ADALIA, EVA NITA  NELLAS

31        ADDAM, NAMBRA  HAMID

32        ADTING, KAIRUDIN  BANGON

33        ADVINCULA, MARTIN RAPHAEL  BATILO

34        ADZAL, AMIRHASSAN  DIAMANTE

35        AFALLA, DANNA KATE  DUCAY

36        AFRICANO, JAYLYNNE  BURGOS

37        AGCAOILI, JHONREY  REDONDO

38        AGDA, CAMILLE CONCEPCION  REGONAS

39        AGPAD, JERICHO  PASSIW

40        AGUILAR, RONALD  DIMACULANGAN

41        AGUINALDO, ARBIE LYN  GABRIEL

42        AGUINALDO, CARISSA  MANARIN

43        AGUSTIN, MINDA  BAO-ANAN

44        AGUSTIN, VILYNDA  REYES

45        AGYAO, CHIKAILYN  LAWAD

46        AHMAD, MONJAHER  KUSAIN

47        ALACAR, JINKIE  RIGATON

48        ALAS, JAMES PHILIP  GUIBAO

49        ALATAN, SAMANTHA  MOLATE

50        ALBA, NENITA  ORANDE

51        ALBANDONIDO, JEAN JOAN  LECHIDO

52        ALBARACIN, KATHREEN JEAN  TEVES

53        ALBARRACIN, SARAH JANE  OYANGOREN

54        ALCONABA, NECO  BULA

55        ALDAMAR, JASON  AMOR

56        ALE, LIEYER

57        ALEGADO, GLENN CLYDE  ABASTILLAS

58        ALEGADO, KATHLEEN MAE  MANGLIGOT

59        ALEM, MHEJANE JOY  RIVERO

60        ALFECHE, JANICE  PADILLA

61        ALFORJA, DANICA MAE  AGUILA

62        ALFORJA, REENA ANDREA  MALAVEGA

63        ALI, BAI RAGA  ORANON

64        ALIMA, CLARIDELL  CABREDAS

65        ALIMAN, KERRIL  MARCOS

66        ALINOR, MOHAIMA  MAROHOMBSAR

67        ALIVIO, RHUBBY JOY  NACION

68        ALMEDILLA, JOHNA VIE  LALIC

69        ALMENDRA, LARA AUBREY  BASILIO

70        ALMERO, CATHY  MORALDA

71        ALMODIEL, NADINE  VILLAHERMOSA

72        ALOD, JAYVENT DAVE  DAYOTAO

73        ALONZO, LIMUEL  CAÑETE

74        ALPUTAN, ALDRIN  EMOCLING

75        ALSA, SHEHANNIE  DEJAÑO

76        ALTIVO, JOHN REYNNER  CLAUS

77        ALTRICHA, ABEGAIL CLAIRE  CARMELO

78        ALUNING, FLORANTE  DULAY

79        ALVAREZ, WENELISA

80        AMBE, LEO KARL  ODTUJAN

81        AMBROCIO, SARAH  PAITE

82        AMEJNA, ROMELIZA  ABBIGAT

83        AMPASIN, GABRIELLE ANGELO  BUNAO

84        AMPOLOQUIO, REYNON  SAGARAL

85        ANCOG, DOUGHLAS ROEL  BERDERA

86        ANDOR, ALDRIAN  SAUL

87        ANGKAY, SITTIE BAJIYA  PALUMBI

88        ANTIQUINA, REZIA FE  SUSON

89        ANTOLIN, GEROLD  ORTEZ

90        ANTOQUIA, CRISKY MAE  MORRONDOZ

91        APGO, ARIEL  BATAGON

92        APOSTOL, CHERRY MAE  BACSARPA

93        APOSTOL, DARYL  SOILO

94        APUCAO, JOHNDALIN  BALNAWI

95        APUYAN, JOJIT  VIDOR

96        ARANAS, SAMJUN  ARCALA

97        ARANGUSTE, LALAINE  OPEÑA

98        ARAULA, CATHLAINE NOVA  CORTEZ

99        ARELLANO, MA ANNAFER  BAGUIO

100        ARIBIN, SANIA  ABDULLA

101        ARINGGO, REYMARK  JUNIO

102        ARJONA, MARK JOSEPH  ONG

103        ASARAL, JANICE  CALIGANG

104        ASIO, JEFFREY  ABOGADO

105        ASUNCION, JEANYVIE  IMBAT

106        ASUNTA, JONAH MICAH  BERNESTO

107        ATENCIO, RANDOLF  REYES

108        ATENTA, KYLA  KITMA

109        ATOG, JOHN PAUL  BUENAVISTA

110        ATON, LOVELY FLOWER  POSSIL

111        AUMENTADO, MARY-ANN  PEÑAMORA

112        AURINO, ENRICO III  LEADA

113        AUSTRIA, LIEZEL  BENITEZ

114        AYABO, TRIZABEL

115        AYES, JANINE

116        AYOB, HARONN  SALIK

117        AYOCHOK, MARCIAL  JUAN

118        AZORES, SARAH MAE  MENDOZA

119        BABANO, ADRIAN  ODJOY

120        BACAHON, MARIVYLLE  JUMUAD

121        BACALLA, LEMUEL  LADECA

122        BACALTOS, JANETTE  SAGURAN

123        BACARON, GRETCHEN  GANTALAO

124        BACOY, RHEAN JAY  CENTRO

125        BACUDAN, IRISH  SAIGAD

126        BACUS, JOLINA  ARONG

127        BADAL, BAINURON  IBRAHIM

128        BADONG, ERIC JOHN  BREBANTE

129        BAGNE, GERALDINE  GAC-OY

130        BAGNI, JANICE  CHANGRAPEN

131        BAGO, ALVIN  DAIRO

132        BAHALA, JOJANE  NUER

133        BAISA, JAYSON  MAESA

134        BAJURA, JOMAR  BAYOCBOC

135        BALABA, DIANA ROSE

136        BALABA, LOVELYN  HAMBRE

137        BALAGBIS, MARNIEL  ESMERIO

138        BALAGON, KEVIN  DUMAPLIN

139        BALANE, DAVID CARLO  BENAVENTE

140        BALANE, GLYDEL

141        BALAOD, REY MARK  SAMUDAN

142        BALATAYO, JOCEL KATE  ACOSTA

143        BALAW, JOSUE DAVE  ANUDON

144        BALBUENA, IDA CLAIRE  JURADO

145        BALBUENA, MICHAEL  JURADO

146        BALDOSANO, IRENE MAE  CABCABAN

147        BALISI, JULIE ANN  AMBAKIL

148        BALOCO, JESSAH  DELIMAN

149        BALONES, AR-KAYE  EKSTROM

150        BALTAZAR, RONALD  ALEJANDRO

151        BALUCA, JULIEBHEN  AGOPITAC

152        BALUCAN, REYNAND  HILARIO

153        BANADAN, RIESON  MASAP

154        BANDAO, JOHN DOLF  VILLA

155        BANDILA, JASHA  BEDTIKAN

156        BANITOG, JESSA  BALLAWIG

157        BANJAWAN, JESSA  FLORALDE

158        BANTILLO, CRESTINE

159        BANTOTO, REYNALEE  SOLIS

160        BANUG, EDGIE  NAPARAN

161        BARBON, MAYETH  DUMDUM

162        BARDILLON, JOHN LENDLE  MERA

163        BARDON, RIGENA  SALVADOR

164        BARING, NESTOR  SIMBAJON

165        BARLAN, SHERWIN  MARTINEZ

166        BARRAMEDA, DONYELL  GARCIA

167        BARRETE, CLAUDINE  BANTILAN

168        BASAG, MOHAMMAD NUR-WARITH  GEPTE

169        BASAGRE, MILA  LAGATIC

170        BASALO, LUCILLE  GONZALES

171        BASE, JINKY  BANTIWAY

172        BASIERTO, MA TERESA  NALAZON

173        BASKINAS, RAPHAEL CELESTINO  YAMZON

174        BATOL, RUVELYN  TAGACLAT

175        BAUSING, IVANAH  ANDRADA

176        BAUTISTA, LEXTER  PASCUAL

177        BAUTISTA, ROLANDO JR  MANIPON

178        BAUTISTA, ROSTUM  RUMIAS

179        BAUTISTA, VOLTAIRE  CALMA

180        BAWANTA, HENER  PONGNGOC

181        BAYAWA, CYRUS  BAYA

182        BEBIS, MARY GRACE  IGNACIO

183        BEDOLIDO, HANALIE  BASAÑEZ

184        BEDUYAS, KEN DHYAN  AGHON

185        BELDAD, MARNEL  DEGUIT

186        BELLAR, GARRY  SALENTES

187        BELOY, RAMIL  VIRTUDEZ

188        BENIGAY, ALMERA  GEMINA

189        BENIGAY, IAN  OLID

190        BERMOY, LEW ALBRITCH  MORALES

191        BERNABE, RICARDO JR  FRANCISCO

192        BERNALES, WEGIE  FIJO

193        BERNARDINO, ROMILIE  BUMANLAG

194        BERNARDINO, ROMINA  BUMANLAG

195        BIAG, SHAIRA  ZOILO

196        BIDO, SHERLYN  BAZARTE

197        BINAG, DONABEL  ALQUISOR

198        BINASING, ABDUL MOJAHEREN  SINARIMBO

199        BINGGAAN, RIZA  PACALDO

200        BINOLOC, ROMMEL  LASSIN

201        BINWAG, JOVIE  GUINID

202        BIRAD, ALMAE

203        BISCALOG, FE  BALONG

204        BLANCIA, JOSHUA DAVE  GALINDO

205        BLAS, DIJAY  DUMINCIL

206        BOCA, REMELYN  GARNICA

207        BOJNO, BENIE  MANGCA

208        BONCALES, NILDA  IDAGO

209        BONETE, EDIZA DIANNE  BASABE

210        BONGATO, PRINCESS LOVE  PANIS

211        BONGO, JESSEBEL  CASERES

212        BONGULTO, JESSETTE  MAUYAO

213        BONILLA, KRINGLE CANDY  MOLETA

214        BONSO, MARK FRANCIS  FALLADO

215        BRAGAIS, ERICA MAE  CABIDOG

216        BRAGAS, MARK ELIZAR  FRAGIO

217        BRIN, MARIO  ACIBAR

218        BRINA, LESLEE MARIE  ADLAON

219        BROQUEZA, ERWIN  MONILLA

220        BUAYA, MARK JAMES  ERMONSADA

221        BUCTAYON, THYRONE JOHN ADELLIO  TELLIAS

222        BUENAFE, CHRISTOPHER  CORPIN

223        BUENCONSEJO, AR-JAY  HUGO

224        BUGNAY, JERIC  NGITIG

225        BUGTONG, ANGELA JOYCE  DALIGI

226        BUGTONG, JOSIE  GUIMPATAN

227        BUGTONG, MELYN  DOMINGO

228        BULAUAN, DHAFNEY  GAJELAN

229        BULOS, RANNY  COBSILAN

230        BUN-OL, JORJIE  BANTAO

231        BUQUING, MELKEE  BUNGIHAN

232        BURDEOS, JAYCEL  RENDON

233        BURO, NEIL  BASA

234        BUTAC, APPLE JOY  EWIC

235        CABAG, JENISSA  BORJA

236        CABAHUG, DANNY STEVEN  BALABA

237        CABAHUG, LORLYN JANE  LEORNAS

238        CABAHUG, RANIL JOSHUA  BUÑAO

239        CABALLERO, JUDE  VILLACAMPA

240        CABANA, SHAWN KEMP  BALBUTIN

241        CABANALAN, AVEMELIC  DEONALDO

242        CABANAN, QUENNIE JEAN  UGAY

243        CABANILLA, JOSHUA  LEGAMIA

244        CABARDO, CAMELLE  LASPIÑAS

245        CABIAD, ALIAH JESSA  GARGAO

246        CABUDBUD, JERSON  CAPONPON

247        CABULAGAN, JUNERIE  ECHANIQUE

248        CABUYAO, JENIE  CABILE

249        CACERES, DAVE  DELA CRUZ

250        CADENAS, WILENNE JANE  ENDENCIA

251        CAGARA, BEATRICE NICOLE  RELACION

252        CAGUERHAB, DIOLITO JR  FRANZUELA

253        CAINGLES, JIEZEL  BASARTE

254        CAINOY, CHRISTIAN DAVE

255        CAJIMAT, EMERSON JR  MAMARIL

256        CALADO, MAUREEN  SENTINELLAR

257        CALALANG, CHRISTIAN

258        CALALIN, RONALYN  BALLESCAS

259        CALLET, MARK ANTHONY  CADELIÑA

260        CALMORIN, JERNEL  PATEÑO

261        CALNGAN, JULIANAH  ITAY

262        CALPO, CIARA MARY ANN  SICAT

263        CALPO, PAOLO JUMAR  CADIMAS

264        CALUDUCAN, MAURINE  VELASCO

265        CALUNSAG, REGEIN  GONZAGA

266        CALUYA, CHRISTER  MAGNO

267        CAMANGIAN, JEFREY  MARARAC

268        CAMARILLO, RUBELYN  SARONA

269        CAMDAS, MARK ANDERSON  MATSO

270        CAMERINO, JOHN REY  SABADO

271        CANDOLE, GLENDE MAY  DATIG

272        CANELIO, KEVIN  GUILLENA

273        CANILLAS, JESRYL  TURINGI

274        CANONES, CHARMANE  BICOY

275        CANTILA, LOVELYN  CAMARILLO

276        CANTO, STEPHEN JUDE  DAJAY

277        CAPISTRANO, JOHN RYAN  PONTALBA

278        CARAMPATANA, RAFAEL  GABORNE

279        CARDEÑO, WILFRED KENT  RAIZ

280        CARIDO, ANGELIE  CLARO

281        CARLOS, MIKE  GUDAYAN

282        CARLOS, NAOMI JOY  CABAHUG

283        CARLOS, RENELYN  BIBIT

284        CASAS, ELTON JADE  MANUEL

285        CASIL, MARVIN KLEIN  CAIRO

286        CASILAC, LUZ  ARANAS

287        CASINILLO, JAYSON  DELA CRUZ

288        CASPE, DEVY  SARAGENA

289        CASPE, JICELLE  GUSTILO

290        CASTAÑEDA, TRICIA JOY  ESPIRITU

291        CASTAÑOS, DYNAH LOU  GANZON

292        CASTILLANO, BRYAN CHRISTIAN  BONCALES

293        CASTILLO, KENNY KRIZZET  ALVAREZ

294        CASTILLO, NATHANIEL ACE

295        CASTRO, MA TRISHA  FERROS

296        CASTRO, SHAIRA MARIE  ENOT

297        CATACUTAN, REXON  ATON

298        CATALBAS, MARK ANTHONY  ALUM

299        CATEDRILLA, SHERNAH MAE  SOLIS

300        CATINDIG, CLEODY  MAGALLANES

301        CATULAY, AIRA JANE  ESPANOLA

302        CATURAN, JO ANNE MIKA  PAYOSING

303        CAYABO, ANNIE  GUMANAB

304        CAYABYAB, ROBERT LUIS  ULIT

305        CAÑA, MEDEL JR  CASURA

306        CAÑARIJO, DEMETRIO III  MANIMOG

307        CAÑETE, CARRY JOY  BLANCO

308        CEDRON, RHODA  DANDO

309        CELFA, ROWEN IAN JAY  EXCONDE

310        CHAGUNA, CHARLESTON  CHINACLIG

311        CHAVEZ, JONEL  MANUEL

312        CHUA, JOSHUA  ALTO

313        CIOCON, QUEENY ESTHER  REMOJO

314        CIPRA, GENEVIVE

315        COGUIT, KIMBERLY JEAN  CURATO

316        COLANCOLAN, JAIMIE JR  BUHIAN

317        COLOMA, CHRISTIAN PAUL  AGUSTIN

318        COLORADO, ERIKA JOY  ACANTO

319        COMALING, ROSAREA  REMOLINO

320        CONDE, JAYSON  TOMASINO

321        CONDE, KIMBERLEE  JORDUELA

322        CONDE, SHELA MAY  POLESTICO

323        CONDINO, FRANKLIN JR  CEBALLOS

324        CONJURADO, EVANGELINE  RAMOS

325        CORALER, ELDON JAMES  DIGAL

326        CORDOVA, JAZELLE  MODAMPING

327        CORDOVA, JHAP KENNEX  ATILLEN

328        CORONEL, RENIEL  ROBLES

329        CORTES, JOHN MIGUEL  BACALE

330        COSEP, PATRICIO II  ATTINAN

331        COYUPAN, HENRY  BAIWES

332        CRUZ, ALJOHN  GUEVARRA

333        CRUZ, EDREY  LIWANAG

334        CUBERO, ARMA JAY  CANDELAZA

335        CUEVAS, JASMIN JOY  MALOLOY-ON

336        CUPIN, GENEME FAITH  RIANZO

337        CURIT, MATTHEW  ALINGIG

338        DADIOS, SHANA MAY JOY  LUCAS

339        DADOR, HARRIET JOHN  DIGDIGAN

340        DADOY, FEDELYN  VICENTE

341        DADOY, JOSHUA  VICENTE

342        DAGLOC, HAYDEN  LADZAK

343        DAGOC, DENVER KATE  FORMOSO

344        DAGODOG, JUNA JENE  BUGTONG

345        DAGSI, PAULA MAE  GENOVA

346        DAHANG, REGAN  LEONA

347        DALAGON, PRINCESS  HONRADA

348        DALGAN, DATU FAHAD  ARON

349        DALISAY, QUINCY CARLO  CARNESE

350        DALOMPINES, BABYLYN  RETOÑO

351        DALUYAN, PRINCESS MONIQUE  GINGANE

352        DAMIAN, NOELLE  STA ANA

353        DANGILAN, JEHAN  AMPAT

354        DAPIG, ERMELYN  PEDRO

355        DAUD, SITTIE MARIAM  ALIPONTO

356        DAUGDAUG, LOUWIE  LLEVADO

357        DAULAT, GLENN MARY  GILLANE

358        DAVIRAO, CHERYLEN  RAMOS

359        DAWAWONG, JHONALYN  BACANI

360        DAWAWONG, SHERLYN  BACANI

361        DAYAG, KHARIZZA MAE  ARELLANO

362        DE GUZMAN, WYNDELL  BASTO

363        DE LA CRUZ, CHERRY MAE  ISCALA

364        DE LA CRUZ, JONALYN  IDDOBA

365        DE LA CRUZ, RAYMART  BELANDO

366        DE LA ROSA, MARK VICTOR  PORTO

367        DE LEON, JOCELYN  RAPAL

368        DE LOS REYES, IRENE LEE  LUSANTA

369        DE LOS SANTOS, DOHLCE  CORONEL

370        DE LOS SANTOS, NAMEROD  GERVACIO

371        DE LUNA, REMUEL  SOLIANO

372        DE PAZ, OLIVER  RIPALDA

373        DEGYEM, MARY ANN  LIWAN

374        DELA CRUZ, CHELAMIE  MANDAPITAN

375        DELA CRUZ, RACHELLE JOY  ANIT

376        DELA CRUZ, RALPH  BALABAT

377        DELA PEÑA, KENNETH ROY  GUTIERREZ

378        DELA PEÑA, MICHELLE  MEGRIÑO

379        DELA PEÑA, REY MARVIN  CARRILLO

380        DELANTAR, JOHN DEXTER  CORREA

381        DELANTE, KARMINA  DE LEON

382        DELES, RAFAEL  ANTIDO

383        DELI, KENERLY  ANSELMO

384        DELIZON, ROXAN JANE  SIERVO

385        DELOS REYES, IRISH  UNTOLAN

386        DELOS SANTOS, ANABELLE  TUGADO

387        DELOS SANTOS, RJAY  QUEMADO

388        DELOSO, MC KIER LU  QUINGCO

389        DEMETILLO, ELVIN  BACORRO

390        DENTE, CHRISTIAN  MASAS

391        DESTAJO, CLAIRE  NATONIO

392        DIAMANTE, JHANSCEN  HITA

393        DIMACULANGAN, FRELIE  DELOS REYES

394        DIMARAW, JANALAN  MODAR

395        DIMASUHID, VIC  VALLEJOS

396        DIONSON, FRETCHELYN  GALLARDE

397        DIONSON, REYMART  SIALANA

398        DIVINAGRACIA, MAY JUNE  PALESTRA

399        DIZON, CLARIZA JOY  BONTOGON

400        DOCTOLERO, JHON MICHAEL  PALALAY

401        DOMINGO, AMSTER DAVE  PADRIGON

402        DOMINGO, CESAR RAY VINCE  MICABALO

403        DOMINGO, DESMA  DELA CRUZ

404        DOMINGUEZ, JULIE ANN  FRANCISCO

405        DONGNGA, EVANGELINE  BANNAS

406        DORAIN, JAMES  GERONA

407        DOSAL, NICKO  VIVAS

408        DOYOG, MAY-ANN  MANKEO

409        DUA, PRECIOUS PATRICIA ANNE  PALMES

410        DUCHA, MELCKY  ALO

411        DULA, MARIAN  SALCEDO

412        DULAY, ELJOHN  DOMINGO

413        DUMAGUING, JEMSON  BORMATE

414        DUMAY, JULIE ANN  OCON

415        DUMBASI, ROLAN ELVIE  MISON

416        DURAN, JHAEBEN  CARRILLO

417        DURAN, RAFAEL JOHN  RAÑOLA

418        DURANA, ELNA  VALENZUELA

419        DUYAN, MELYJANE  LONGAKIT

420        DY, KATE CHARMAINE  DECHAVEZ

421        EBALE, MARSH REGINALD  BICO

422        EDAL, MOJAHED  CAMSA

423        EDURIA, KIMBERLY  PEDALINO

424        EGUIA, MATT KYLE ARROLD  VALENZUELA

425        ELANO, YANIE ANN  GODEN

426        ELCARTE, JOHN RYAN  PATANAO

427        ELIONG, EVELYN  AYBAN

428        ELLOMER, GUILBAN  ATILANO

429        ELMIDO, RENALYN  ABDON

430        EMALAY, CHEN CHEN  PALEN

431        EMBALZADO, SUNSHINE

432        EMNACE, FELECISIMO JR  GALES

433        EMNASIN, GENEZEL  CARAMIHAN

434        EMPASIS, DANIEL  ABAD

435        EMPIC, WILBERT  VIRTUDAZO

436        EPRES, NIAMER  BENTILLO

437        ES-ISA, VERGIE  GADALLO

438        ESCORA, JENDELYN  LADION

439        ESMAEL, FHATMA ERICA  ATOK

440        ESPAÑOLA, RIZZA MAE  BANDOLA

441        ESPERAT, CHRISTIAN CARLO

442        ESPINAS, MINETTE  CAÑEDA

443        ESPINOCILLA, EMIL JAY  NATIVIDAD

444        ESTABILLO, ROWENA  RAMOS

445        ESTIFANO, IVY ROSE  SIMENO

446        ESTRADA, DOMINIQUE ALVIN  ESTILLORE

447        ESTRADA, JESSA JOY  TOMOC

448        ESTRELLADO, JAKE  DADIVAS

449        ESTUDILLO, AERON CASEY  JULIO

450        ESTUITA, JINNEFER  MANZANILLA

451        EUGENIO, PINKY MAE  LACSON

452        EUSEBIO, PIA PATRICE  QUILLOY

453        EVACITAS, JOY  POLICARPIO

454        EVANGELISTA, FRANCIS NICKO  CASTILLO

455        EXCLAMADO, RALPH  CUIZON

456        FABELLA, AILYN  RUAZA

457        FACTOLAREN, MARJON  MEMBRELLIOS

458        FACUNDO, KATHLYN  BAYONISTO

459        FADRIQUELA, LANCE JOSEF  PEREZ

460        FAGARA, KEINN DONNIE ALDRICH  DELAS ALAS

461        FANO, JOHN NIÑO  PALMA

462        FEBRERO, RHEALIZA  LIMUTIN

463        FERRER, ADDIE IZABELLE  TUANDO

464        FIDEL, ERIKA  WA-AYAN

465        FLORES, DEBORAH MAE  SUMABONG

466        FLORES, HANZ CHRISTIAN  ASIS

467        FLORES, ROBELYN  ZAMBRANO

468        FLORIDA, FELINO JR III  EBAY

469        FLORIDO, ANA MARIE  BEBIT

470        FRANCISCO, FRANZY BELLE  BOTAS

471        FRANCISCO, JAYDEE  JULITA

472        FRANCISCO, JOANE  MALIJANA

473        FRANCISCO, ROMY  SASPA

474        FRANCO, FRYLE NICO  NARCISO

475        FUENTES, MARYJANE  PUJADAS

476        GADES, LEE BEHNKEN  ELLAZO

477        GALAN, MARJORIE  BENITEZ

478        GALATE, IAN RHEY  TENG-EG

479        GALES, LEAN RAY  SILVANO

480        GALI, LEONARD JAY  MOLINA

481        GALIAN, ARA JOY  SISON

482        GALIAN, MARVIN

483        GALICIA, ANGELLIE LOVE  DACAL

484        GALICIA, ERICKA MAE  OSIAS

485        GALIMA, SALVADOR  LICUDINE

486        GALINDO, DANECA  LARIBA

487        GALINDO, LEZIEL  OMPOD

488        GALLARDO, JAYVEE MAR  JASMIN

489        GALLEGO, REY  LASPIÑAS

490        GALOY, JESON  TUBALLAS

491        GALVAN, PENTTON  COLLADO

492        GAMUTAN, RINA JANE  GABUTAN

493        GAPUZ, ORLANDO  JURIAL

494        GARCES, GLENN RYAN  CABILOGAN

495        GARCIA, OSCAR JR  MERCADO

496        GARCIANO, JODIMAR  VALDEZ

497        GARGANIAN, RUSSEL  OYAN-GORIN

498        GARTE, ROGELIO JR  CAYO

499        GAVIA, NICEDEL  CARILLO

500        GAYRAMA, RODGIE  ALIBIO

501        GAYUDAN, LUZVIMINDA  BUMACAS

502        GEAN, REMA  GUDAYAN

503        GECOLEA, IRISH VALERIE  NAVARRO

504        GEMPARO, GENE ALEC  ANTONIO

505        GERVACIO, DENIELLA JAYN  CASIS

506        GESTA, ARGELYN  ENCLONA

507        GESTIADA, FROILAN  SY

508        GETARUELAS, RENANTE  DECHOSA

509        GIBAS, JOHN ADRIAN  TAMISIN

510        GILLOAGAN, LOU JEAN  SABEJON

511        GILSANO, LIEZL  RAÑOLA

512        GIMENO, ELAINE

513        GLORIA, EUXA LIZ  PIAD

514        GOLORAN, JOSHUA ALBERT  BURON

515        GOMEZ, MERRY ROSE  HERMITA

516        GOMEZ, STEVEN  SORIANO

517        GONZAGA, DEXTER  GANANCIAL

518        GONZAGA, JUNEREY  MONTALBAN

519        GONZALES, JAQUILOU  MILLONES

520        GONZALES, JESANTH  VIEJO

521        GORIO, JUDY ANN  LABSAN

522        GRANADA, MARLEN  MONDAGA

523        GRANDE, JIMMY JR  SICAT

524        GUBAT, JUNRIX  PEREZ

525        GUDIN, SHERYLL MAE  GUITGUIT

526        GUEVARRA, EARVIN JON  CANALES

527        GUILLAO, ARSENIO JR  ONG

528        GUILLEN, LEMUEL  MATOS

529        GUINGGUING, JOYCE ANN

530        GUINGUE, ERLINDO III  JUIT

531        GUINTO, AIRON-NEIL  PADILLA

532        GUIRAL, MILLICENT  FALCON

533        GUITGUITIN, JUDY ANN  SANGCO

534        GULDO, JOSHUA  CASALJAY

535        GULTIA, AL MICHAEL  RAMOS

536        GUMALAD, NERVIN  GUMAMPONG

537        GUMATA, GENALINE  GABOTERO

538        GUMATA, PRINCESS MAY  MUTYA

539        GUMBAN, SARAH  CAONG

540        GUMNAD, LLOYD  BANWA

541        GUZMAN, JOMAR  CAYABAN

542        HABIB, ASNIA  DIDAAGUN

543        HABIB, SITTI-AMRA  TAN

544        HADJI ALI, ASRAF  SULTAN

545        HAGOS, JORINELLE  SELDA

546        HAKIM, NASRULA  ABDUL

547        HANIA, MARK ANTHONY  GALUA

548        HARAMILLA, RUHULLAH  SAMAD

549        HEMPESAO, MAE ROLF  DE LOS SANTOS

550        HERBULARIO, BABY JEAN  LONTION

551        HILAO, ANJANNETTE  SALCEDO

552        HILARION, OSCAR JR  PALCONET

553        HILOT, ALIZA  DAQUIS

554        HIMAR, JANETH  VELOSO

555        HONORIO, CHRISTY JOY  MAGLUYAN

556        HONRADA, VINA FE  MONTAÑA

557        IBASCO, NOVA JANE  AGPOON

558        IBRA, USMAN  PANGCOGA

559        IGNACIO, JEAN  HILOGO

560        IGNACIO, MARJORAE  TICZON

561        INCISO, JULIET  BAGTASOS

562        INGALLA, LISHIEL  KIMPO

563        JAAFAR, AL-JEEBAR  SINDI

564        JACOB, RACIEL  YURTAS

565        JADUMAS, NEIL JUSTIN  MANEJAR

566        JAGUNOS, JESSICA  ACANTILADO

567        JAREÑA, BELJHUN  ANAJAO

568        JASMIN, JENNY ROSE  COLLANTES

569        JAUM, ARIEL

570        JAURIGUE, CASEVYLLE GAYLE  BABAN

571        JAWADIL, NORMIDA  JAY

572        JIMENEZ, ARMIDA  MONTOYA

573        JUGADO, VICMAR  FIRMALAN

574        KADIL, BAGUIONAID II  MACOG

575        KADUSALE, CATHERINE  AMPARADO

576        KALAW, JIRAH MARK  LOWAY

577        KALID, NASSER JR  MIDTIMBANG

578        KAMPANG, MOCTAR  PAKAN

579        KAMSA, SAJID  QUITUAR

580        KARUNDOY, JAY CRIS  CABANAG

581        KELIAG, MYRA  DUMALIW

582        KIWAS, ROAN  SEGUNDO

583        KUSIN, JOHARTO  KARIM

584        LABACANACRUZ, JUF RELAN  DELOCADO

585        LABALAN, ALBERT  PIALAGO

586        LABALAN, RHONA MAE  PRETOS

587        LABASTIDA, MARCY  SULLA

588        LABIDE, VANESSA MAE  CALIBAY

589        LABILLES, JESSA BELLE  REGASPI

590        LABITANIA, KOBE  AYATON

591        LABRADOR, GERALDEN  DELIMA

592        LACEÑA, EMELYN  LARUPAY

593        LAGAWAD, JENIFFER  JUAN

594        LAGGUI, CORAZON  MARAJAY

595        LAGO, EDNALYN  MACATANGAY

596        LAMINTAO, DAISY  MORILLA

597        LANAO, JANE  VALENCIA

598        LANGGUI, AZ-ZAHIR  CANA

599        LANTICAN, ROCHELLE  MAALA

600        LANTUD, ALAUYA  MULITUBA

601        LAPANGAN, LEANDRO JR  FLORES

602        LAPITAN, PRECIOUS JANA  DE GUZMAN

603        LASUGAS, JULIE-ANN  NAPURA

604        LAUSA, JONATHAN  CABAHUG

605        LAWIT, RENENATO JR  BARLAAN

606        LAZO, LERMA  DE LA CRUZ

607        LECHUGA, GAYLE LORAINNE  LAXAMANA

608        LEGADA, MARDETTE  RAPISTA

609        LEGO, JOY LYN  LEGADA

610        LEOVIDO, REN ANTOINETTE  SATUMBA

611        LIBANG, CHRISTIAN  RAMOS

612        LIGAOEN, RACEL  VELASCO

613        LIGARAY, JESSEL  TAMPOS

614        LIGAYA, JOSUE JR  JAGONOS

615        LIMMANGYA, GRACE LYN  BALLUCA

616        LLALA, ELMAR  JALOP

617        LLANO, GRACEL  VILLARO

618        LLENO, MIKEE  TOLEDO

619        LOBINA, JUAN FELIPE  CRUZ

620        LOKINGAN, JAHAZIEL  ISIADA

621        LOMOCSO, JAYMART  LOREJAS

622        LONGAKIT, RICHELLE  HISTA

623        LOPEZ, ANDRY BRIAN  VALENCIA

624        LOPEZ, GENEVEIVE KAYE  CELEDIO

625        LOPEZ, RENCHEL KAYE  LASTRA

626        LOPEZ, TRISHA MARIE  TAGANAHAN

627        LOQUIAS, KENNETH MARK  ALOJADO

628        LOZADA, MARITES  ABILLAR

629        LOZADA, QUEENLIE  SUTANA

630        LUBENARIO, ANALIE  ORACION

631        LUCAS, MELODY  MANTE

632        LUCBAN, KENNY JOSEPH  ATENCIO

633        LUDAN, CARMELITA  GULLAYAN

634        LUGUIOMAN, JUHIER  USOP

635        LUMABAO, MARK JULIUS  AGPULDO

636        LUMIGUIN, ARCHIE  IMPIL

637        LUNA, CARLITO JR  ATENCIO

638        LUNAG, PRECIOUS  ANUDON

639        LUZANO, LINFORD  LIMBOY

640        MACABANTOG, JUNAISAH  EMAM

641        MACABATO, AMER-SHARIEF  OSOP

642        MACADATAR, ROEL  DAHANG

643        MACALINTAL, KAIZA MAE  MACUNAT

644        MACARAIG, JUAN ENRIQUE  DUHAYLONGSOD

645        MACASERO, KHENT GERALD  REDERA

646        MACATANGAY, DEXTER  TRILLES

647        MACAYAN, LOU THEA  DE LA CRUZ

648        MACEDA, JOYCE  BUTRON

649        MACLINIC, VANRE  BALINDAN

650        MACOD, MOHAIMEN  GUNDAR

651        MADELO, CRISANTO  PEPITO

652        MADELO, CRISELDA  ALAMBAN

653        MADELO, MARIVIC  BAGA-AN

654        MADRANGCA, MA ANGELU  CAÑERO

655        MAGBANUA, LEOME JOY  SALDE

656        MAGDALERA, JOEREMIE  LABADOR

657        MAGDARAOG, BENEDIC  ENSAMIGA

658        MAGHIRANG, CAMMERUS DANIEL

659        MAGLASANG, RAYMUND  LANUTAN

660        MAGNAYE, REALYN  VERDADERO

661        MAGONDAYA, REALYN  MANGINSAY

662        MAGSACAY, FATIMA HEAVEN  DONATO

663        MAGUINSAY, MILA  DAMGAS

664        MAITEM, ALJEAN  AGRIPO

665        MAKINANO, NORALIN  BINONGO

666        MAKITAY, KLIVEEN  GOFING

667        MALANA, JAPEE  SICGAT

668        MALAYA, ZYRWENE  POTOY

669        MALAYAO, JENNIFER  CAMARAO

670        MALINAO, DAVID IVAN  TAYAM

671        MALINAO, JENNIFER ROSE  MANULAT

672        MALLARE, JOHN MARK  ESTEBAN

673        MALON, CHRISTINE  VALLEJO

674        MAMA, IQBAL  PANDA

675        MAMARINTA, NASRODEN  BASHER

676        MAMISAO, IMEE  ICALABIS

677        MAMUGAY, MARIFEL  DULZA

678        MANABAT, EMILYN  ADAM

679        MANAGAT, GLADILYN  TALWAG

680        MANAKAN, SAMSUDIN ROBIN  RIVERA

681        MANALAO, FATIMA  ARATUC

682        MANALAO, OMAR  BANTUAS

683        MANAMPARAN, TADJS MAHAL  SULTAN

684        MANAOL, HIDAYA  BEROWA

685        MANDAP, FELCRIS  CORDERO

686        MANGAOANG, EDISON  RIVERA

687        MANGUIRAN, REGINE  MALARAN

688        MANGUMPIG, ABDUL SEDIK MAULAH  JURANE

689        MANLA, STEPHANIE

690        MANLIGUEZ, JOSELYN  ORBOC

691        MANUEL, JEAN  ITURALDE

692        MANUEL, MAE ANNE  CRUZ

693        MANZA, RHEA  GUMPAY

694        MARAASIN, PETER PAUL  DEBALOS

695        MARASIGAN, JUSTINE  ALVAREZ

696        MARCABAN, FARHANA  LUMNA

697        MARCIAL, CHRISTIAN JAY  LIBONGCOGON

698        MARIANO, KAYLA JANE  SABINO

699        MARIANO, KEVIN  DULNUAN

700        MARIANO, MARK DAVIES  MANALO

701        MARQUEZ, JOE ART  CUEVAS

702        MARTINEZ, AILEEN  BECHER

703        MARTINEZ, CHRISTIAN ALBERT  LABASTIDA

704        MARTINEZ, NIKKA JANE  LABUAN

705        MASALIHIT, KAY ANN  DAIRO

706        MATCHITE, CORIL HARLENE  RECABAR

707        MATEN, ANNABELLE  CAMFULI

708        MATEO, AILENE  BULUSAN

709        MATIAS, LOIDA  LIGMAYO

710        MAXIMO, JANEN  PORRAS

711        MAYOCYOC, GWEN  WANAGEN

712        MAÑOSCA, RONALYN  LUSTADO

713        MAÑUSCA, MARIELLA  MONTECILLO

714        MC STAY, THERESE DANIELLE  MANALO

715        MEDIANO, PATRICK JAMES  JAYSON

716        MEDICO, JEVIT  PESCADERO

717        MEDRANO, BENJOE  VILLAREN

718        MEDRANO, MHAR CHRISTIAN  VILLAREN

719        MEGRIÑO, EVELYN  ROYLO

720        MEJARES, JUNE BLESS  DAPAT

721        MEJARES, RAMEL  BERSANO

722        MEJIA, JOMAR  PALOMO

723        MEJIAS, CLARE  JUMONONG

724        MEJILA, CHARISSE  DIONSON

725        MENDOZA, CHARITY GRACE  RAZONA

726        MENTED, MARIE KRISTINE  MANGUDA

727        MERCADAL, RUCHELLE  LACHICA

728        MERCADO, HONORA FAYE  RAMOS

729        MERISCO, FRITZ FLOYD  TIANCHON

730        MIGUEL, LAILANY  KILA-AN

731        MIRANDA, KIM CYRUS  MALABUYOC

732        MIRASOL, SHIELA MAE  CORAZA

733        MISSION, JESSICA  ABARRO

734        MOCORRO, ELISER  MARTEJA

735        MODAPIL, ODESSA  PAREDES

736        MOHAMAD, ANISAH  GONZAGA

737        MOLINA, APRIL JOY  DIVINO

738        MONDRAGON, SHAIRA MAE  ABUNDA

739        MONROY, APRIL MAE

740        MONROY, GLORIEME  PAEZ

741        MONTALBAN, MAY FE  MARIÑAS

742        MONTE, DEKEMBY  BALBERAN

743        MONTEROLA, JAMAEL  ASUELO

744        MONTEROSO, BRIAN REY  LUZ

745        MONTIMAN, REMBRAN  ABOY

746        MOOG, JONATHAN  MABINO

747        MORA, DAVELYN  PORGATORIO

748        MORA, GLADYS  UY

749        MORADOS, KERCHE  LIABAN

750        MORALES, ANALIZA  BIÑAN

751        MORALES, ERNEDELINE  OSIN

752        MORALES, JERILYN  VILLACORTE

753        MORDENO, LEOBETH  NERI

754        MORGADEZ, JENNY MAE  CANSECO

755        MOSCOSO, RODNEL  ESQUILLA

756        MOSQUITER, GEPE  FERIL

757        MUJERES, DAVE  ALIMAN

758        MUNDIA, JOHN BERT  ISIDORO

759        MUNIB, MUHIDIN  MAHMOD

760        MURILLO, SHANIA NICOLE  MERINO

761        MUSCOSA, KYSSA FAYE  GEVERO

762        MUSNGI, OLIVIA  NARCISO

763        MUSTACHO, ANGEL MARIELLE  ANDRADE

764        MUSTAPHA, HAMSA  LUNA

765        MUSTAPHA, SARAH  LANSON

766        NABONG, KENNA  LUNA

767        NAGA, GENESIS  BARSICULA

768        NAGALES, ROSEVEL  SOMBILON

769        NAGAYOS, GIRLY  NGANGAY

770        NAGUIT, KING  DAQUIZ

771        NAINGUE, JESSA  SALUBRE

772        NAKILA, REGGIE SHEENE  PEREZ

773        NALAZON, REBECCA  SALAZAR

774        NALUPA, ELISA  AMAT

775        NAMBATAC, ARJAY  CARALDE

776        NANTES, MARY NICOLE  PEÑAFIEL

777        NARIDA, JESSA JOY  SABANDO

778        NASIF, AIRAH  MAMOLAWAN

779        NATIVIDAD, MARY JANE  NOVILLOS

780        NAVARRA, KATHERINE  SINTO

781        NAVARROZA, JOHN MALBERT  SEDOL

782        NEDRODA, SANNY  ABLIN

783        NEPA, EMMANUEL  BELEN

784        NGAO-I, LYNLYN  SANGNGANGAO

785        NICOLAS, PAULO  RUGGUENG

786        NIEGAS, CHARHIME  ANDAYA

787        NO-OY, AILYN  EKMAN

788        NOBLEFRANCA, ERIKA  LLAGAS

789        NOORA, VIENNA ROSE  ETOL

790        OBANDO, MARIA ERICKA  VEJANTE

791        OCAMPO, LORD JEWEL  GUZMAN

792        OCHATE, LOVELY  ORMEGA

793        OCHAVO, RANLIE  DE ASIS

794        OGA, APPLE LORMEL  ADRIATICO

795        OLITAN, MARIA JEG  DILLO

796        ONG, RASHID  TAGUNTONG

797        ONNOMAN, JAYSEL XENESH  BACALI

798        OPENIANO, MARIZ  BULOS

799        ORQUIZ, ANGELA  MAHINAY

800        ORTIZ, MANUEL  MORILLO

801        OYAD, MARCY  GABAEN

802        OZARAGA, CORAZON  SALES

803        PAALA, JUSTICE MARIE  TAGUNICAR

804        PABATANG, FE MARIE  TANDUYAN

805        PACASUM, ALNOR  BUAT

806        PACIO, SANDER  BASAY

807        PACOT, RACHELLE  BABIDA

808        PADILLA, ANGELICA LYN  ROMERO

809        PADILLA, LORELYN  NORICO

810        PADURA, MARIZ  CADAY

811        PAGABANGAN, JAHIRA  MASUKAT

812        PAGATPATAN, ROBERTO MARTIN  CALINAGAN

813        PAGLINAWAN, JASMINE  PANGASIAN

814        PAGRANGAN, RAZUL  SUMRAY

815        PALAD, ELIZA MAE  DUHILAG

816        PALAD, MARIA LAARNI  DUHILAG

817        PALAKAD, ARSAD  EBRAHIM

818        PALERO, PRICESS KAYE  VILLAFLOR

819        PALICACAD, JULIA  OMIPET

820        PALICPIC, PRINCESS JOYLENE  DEJAMCO

821        PALINGCOD, KENETH JONES  SAMBAYON

822        PALLAYA, JERIL DANICA  BUENO

823        PALLER, ANGELITO  MAMOLO

824        PAMALOY, FARHAN  ARA

825        PAMATI-AN, MAY ANN  COQUILLA

826        PAMPLONA, CHRISNEN MARLOVIE  PINGOL

827        PAMULAKLAKIN, ANGEL BERT  LATORRE

828        PANDAN, DIANA  SUBASOS

829        PANGANIBAN, FERWIN JOHN  DELA CRUZ

830        PANGSAYAN, AIZAH  EJADA

831        PANSOY, CHRISTIAN

832        PAPA, JAMES RENDEL  FRAYNA

833        PAPAYA, APRILLE ROSE

834        PAQUIT, OLIVER  PAGASIHAN

835        PARAN, EVENEZER  SARONA

836        PARCO, NIÑA MAE  TABARANZA

837        PARDITO, KATHLEEN  CORRE

838        PARNADA, GERMILYN  TORION

839        PASAGUE, CHRISLEE  BENITEZ

840        PASCUA, ALONA  LAZALA

841        PASILAN, RONNIE  MERCURIO

842        PATARAY, JIMMY BOY  CAMACHO

843        PATOC, ANALOU  LATAZA

844        PAYUMO, JAESHIENNE THERESE  KAHULUGAN

845        PECATO, CRYSTAL JANE  LOPEZ

846        PECHANGCO, GLORIA  ADIER

847        PEDROSA, REGIE  SUNIGA

848        PELAYO, ALEJANDRO II  VENTOLERO

849        PELIGRO, LORIGEN  DULPINA

850        PELLAZAR, MAE  NACES

851        PELOMINO, CHARLES MARVIN  DENULAN

852        PELORIANA, IRVIN PAUL  LUBANG

853        PENASO, CARL KNIGHT  MANDAG

854        PENSABER, ALMA  OLINAR

855        PEREZ, AZISAH  BAÑAGA

856        PEREZ, HADASAH JELL  HAMBALA

857        PEREZ, JEZREL  TALATAYOD

858        PEREZ, JIVIRANDY  TOMARONG

859        PETIERO, HONEYMAE  ORTINEZ

860        PETINES, BILLY JOEL  URETA

861        PEÑA, MARICAR  ABALOS

862        PEÑA, RONA JANE  CABURAL

863        PEÑAMORA, ENELYN  REGINAL

864        PEÑAREDONDO, NICKO JADE  MIRANDA

865        PIALAGO, EVELITO  CELES

866        PIANG, BAI SURAH  MAMALIMPING

867        PICARDAL, CRIS ANNE  CUNANAN

868        PICARDAL, MARVIN  JUDAN

869        PIEL, JHESSA  GENOSOLANGGO

870        PILLONES, RONEL  PONCIANO

871        PIMENTEL, JASMINE  PASCUA

872        PIOK, CHRISTEN  SANIL

873        POGO-EN, JOVILYN  ALANGWAWI

874        POLANCOS, JOY LOURDES  MENDOZA

875        POLESTICO, JEVIE  ONTEJO

876        POLICARPIO, DELMAR  VERREY

877        POLIGSO, LILIBETH  GUIEB

878        POLIQUIT, JOEY  MISAGAL

879        POLO, CAMILLE JADE  MODI

880        POLON, KRYSTAL KATE  ATIMPAO

881        POLON, YVONE FAITH  BITOL

882        PORRAS, IRENE  PUCAYAN

883        PORTUGUISA, BERNARDO JR  BRILLANTE

884        PORTUITO, MEGA ROSE  SAMPELO

885        PRONDOZA, EJ  ORACION

886        PRONTON, MARK GIL  JORDA

887        PUDIQUET, MARJORIE  VILLAR

888        PUGONG, JOEL  NAPADAWAN

889        PULIS, MIRRIAM  SANGNGANGAO

890        PULLAN, MARIA CARIZZA  CONSEBIDO

891        PULQUISO, CHRISANTA  BASORAY

892        PULUA, ALMANSOR  ADAL

893        PUNAG, JOVANI  GURO

894        PUZON, PRINCESS MAE  HIBAYA

895        QUEMA, LYSLE ANN  TANDUYAN

896        QUIDAY, MARIA MELYZA  INOCILLAS

897        QUIJANO, ELIZABETH  BONGABONG

898        QUILALANG, RIA MAE  GANDILAN

899        QUILLOPE, ABNER  DE VERA

900        QUILLOPE, MICHAEL REY  TURALB

901        QUILLOY, HANNA PATRICIA  RAMILO

902        QUIÑONES, LORRAINE ANNE  EVANGELISTA

903        RACHO, CLYDE  LABARETE

904        RACMAN, JOHARY  MACABANDING

905        RADASA, ADRIAN  REMOLAR

906        RAMA, FRANCIS  MASCADILLA

907        RAMIREZ, BENJIE  CAIRO

908        RAMOS, ELLESER JR  TIGAO

909        RAMOS, FRANCES HOPE  GLORIOSO

910        RAMOS, HAZEL ANNE  ALCANTARA

911        RAMOSA, CESAR JR  PAJARES

912        RANARA, KATHERINE GRACE  BALANDRA

913        RASALAN, REXSETTE VON  OLE

914        REALUBIT, VERONICA SOPHIA  PILA

915        REBULOS, FORDKEIN  TAPUYO

916        RECIPROCO, ARIANNE  BALBUENA

917        RECIPROCO, NORIELET  MILLARE

918        REDECIO, MERLANAE  ALUETA

919        REGALADO, FRYAM  ABDULLAH

920        RETEO, GEM FRANCES  GOMEZ

921        REVECENCIO, ARNULFO  GAPASIN

922        REY, REAH LOU  MORAL

923        REYES, IRENE  RAMIREZ

924        REYES, JERMAINE MICAH  VALENCIA

925        REYES, KYJEL CLYDE  PAEZ

926        RIVAS, PIA MAE  DESUYO

927        RIVERA, KIMBERLY QUEEN  MACACUA

928        RIZAGA, EDGAR JR  MALACHICO

929        RIZON, ROGEM  ESTELLOSO

930        RODRIGUEZ, JIREH JAMES  CRISOSTOMO

931        ROJO, ROSTAGIE  ROSALITA

932        ROM, RIVENIEL JHUN RHEYMUND  ALABA

933        RONCAL, CYRUS JANE  PARAGON

934        ROSARIO, JONARD  CABASOY

935        ROSAURO, JIZA MAE  OLAYON

936        RUBIO, CRISTINA MARIE  PAHATI

937        RUBIO, RIALYN  ANGARA

938        RUGA, JUSTINE  PUEYO

939        RUIZ, BLESSED GRACE  RIVERA

940        RULOG, REX RYAN  SUMAYLO

941        RUPINTA, NIÑA MAY  JABON

942        RUSSEL, CRISLIER CARL  CEREZ

943        RUZOL, MA ROSARIO  DEL ROSARIO

944        SAAVEDRA, JAMAICA

945        SAAVEDRA, RUDSON  DELOSO

946        SABAL, ROXAN  TALADUA

947        SABATER, MAE JOY  ILOLA

948        SABIDALAS, CLOUIE  PADILLA

949        SABIO, ELLEN  TIOLO

950        SADCOPEN, DYLAN DAVE  MANERA

951        SADDIN, MERMA  JEKORANI

952        SAGANTIYOC, DANCIA  GALACOBA

953        SAGUIDON, VANEZA MAE  BRAGAIS

954        SAGUINSIN, RENELLE  CARRILLO

955        SAGUM, ANGELICA  CAPULONG

956        SALAC, LEONARDO  MIRANDA

957        SALAPAYNE, JOSE ALLEN  PANAL

958        SALAZAR, FRITZIE  JOVILLE

959        SALAZAR, NICOLE MARGARETTE  LAGCO

960        SALCEDO, CHRIS  ABAWAG

961        SALES, DARLENE  FAMULARCANO

962        SALIENTO, MERSHALYN  ALIMAO

963        SALIK, PEPE  DIMALEN

964        SALILING, JORDAN  BENITO

965        SALUMINTAO, ERROL CONRAD  JIMUNZALA

966        SALVADOR, JENNICA  TAMAYO

967        SAMANIEGO, MARJORIE  ESTEBAN

968        SAMBO, LORIE JANE  PASCA

969        SAMON, JOVEN  RAMADA

970        SAMORANOS, SHIELA MAE  GUERRERO

971        SAMOYA, LUCIANO JR  MELLINA

972        SAMPEROY, ROSELYN  BANDOLA

973        SAMPEROY, SANNY  SABAREZ

974        SAMSON, JOAN  RUELAN

975        SAMUELA, SAMUEL JR  CAGOYONG

976        SANCHEZ, JEREMIAH  TOLEDO

977        SANCHEZ, RODEL  LORCA

978        SANDIEGO, MICHAEL  DIMALAO

979        SANTOS, RHONAMILLE  FELICIANO

980        SAPAD, JANINE JON  OCAMPO

981        SAPIGAO, JOHANES  PUDIN

982        SAPNU, DIEGO MIGUEL  CORAÑES

983        SARAGENA, KRIZIA MARIE  FALCON

984        SARCON, JERHEART  ARMEDILLA

985        SARGENTO, VANESSA JANE  LLEMIT

986        SARIP, RAINALYN  ESMAIL

987        SASANA, NECA  DELANTAR

988        SATERA, JHONEL  GALAY

989        SATLO, ALADIN  LADZAK

990        SAYSON, LESTER  TOMAPON

991        SAÑOS, TRISHIA JOY  MATANDAG

992        SEGUNDO, JAROD  TALAPI

993        SENGSON, BERENICE JOELLE  ESTACIO

994        SERAFICA, FRITZIE  PUNGTILAN

995        SEREÑO, ANGELIQUE MAE  DATEG

996        SEREÑO, SANDRO  UY

997        SIDRO, JESABEL  ALBINO

998        SIHAWI, HIDAYAH  ABDULHAMID

999        SILONGAN, MAIMUNA RAYYANAH  KALI

1000        SINDAY, RHOGENE JED  MILLAMA

1001        SINHAYAN, CRISSAH MAE  VILLAROJO

1002        SOCOR, HIZAM  ABDULHAMID

1003        SOLAIMAN, NAIMA  MAMA

1004        SOLATORIO, CHRISTINE  IBANEZ

1005        SOLATORIO, JASMINE

1006        SOLIS, IRAH JOY  ECRAELA

1007        SOLLOSO, FRANCIS MAR  JABINES

1008        SOLSONA, KAMILLE  MATEO

1009        SON, GLENN MARK  DANGHIL

1010        SORIANO, ELIZABETH  PALOMA

1011        SORIANO, HOMER JR  LAFUENTE

1012        SORIANO, SHERIJOY  BAWET

1013        SOSING, JOHN PHILIP  TURCIDO

1014        SUACILLO, SCOTTIE  BATUHAN

1015        SUAN, ROLDAN

1016        SUAREZ, RAVEN DARYLE MAE  DAGONDON

1017        SULAIK, AIBE  DOTON

1018        SULTAN, MONAIDA  DARIMBANG

1019        SULTAN, NORMALA  MACAPASIR

1020        SUMILE, STEOFANY  COLITA

1021        SUMINO, ALANIS  CABONILAS

1022        SUMITON, JINKY  MENTE

1023        SUMODLAYON, BRIAN JOEY  FANTONIAL

1024        SUNIDO, ARJIE  LUMAS-E

1025        SUPERAL, DANIELA MARI  SUPERAL

1026        SURMEON, JONNAMAE  TORILLA

1027        SUSON, ANTONETTE  MASINAHON

1028        SUYOT, MICAH EURRANE  GUMAHIN

1029        TABIOSAS, JULIEVER  GANDOY

1030        TADIJE, VIVIAN  TAMOR

1031        TAGARIAN, GILBERT JR  BALAW-ING

1032        TAGLE, ASHLIE  ALCARAS

1033        TAGNIPEZ, AUBREY

1034        TAGUILING, GLADIES  PUGONG

1035        TAGUPA, ALVIN REY  TAPACAO

1036        TALIB, FAHAD  LUMABAS

1037        TALLEDO, ERICA  QUIDET

1038        TAMBA, REYNALDO JR  DAGOS

1039        TAMBAC, CHYZEL  SANTANDER

1040        TAMBIGA, AIMIE  CASIPONG

1041        TAN, LLOYD HERVIE  ASUMBRADO

1042        TAN-AWON, MERLY  BUCTOLAN

1043        TANDANG, MOVIN  LAPIE

1044        TANDUYAN, GILBERT

1045        TANOY, JEROME  GUIDAY

1046        TAPALES, ALLAINE TRISHA  ESCAÑO

1047        TARINAY, JEZABEL  DUCUSIN

1048        TARUPA, RHIA  TADLANG

1049        TAYABAN, EUNICE JOY  PADILLA

1050        TAYOM, LESLEY SEPH  WALE

1051        TENEBROSO, JOHN PAUL  DEQUINO

1052        TEODORO, PAULO  JARA

1053        TEPACE, RICHARD  ROJERO

1054        TEPAN, ASIEL  PECOLADOS

1055        THIAM, JOMELSON  ESTEBAN

1056        TIAMSON, VON IVAN  TORMO

1057        TIEMPO, JAY  YONSON

1058        TIMAN, HANSSEL  CAGADOC

1059        TINGCOY, SAIRAH  DINOY

1060        TIOTUICO, ANGELO  NARVAZA

1061        TITO, ANGILYN  LOMOLJO

1062        TOBIAS, MARI KAE  ALCANTARA

1063        TOLEDO, ANGELICA MAY  TUBAL

1064        TOLENTINO, JAY-AR  EYAS

1065        TOLENTINO, KIM AARON  UMALI

1066        TOMAOTAO, ANALENE

1067        TOMAS, LORAINE  MAMAYSON

1068        TOMBIGA, CHRISTELE  VILLAPAÑA

1069        TONGBABAN, RIGOR  SEBASTIAN

1070        TONGNGAO, CLIFFORD  BIADDANG

1071        TONOG, LILIBETH  DIONARCE

1072        TORRALBA, REY JOHN  DENONONG

1073        TRIBIANA, PERCIVAL  HIDALGO

1074        TRILLO, JOAQUE  CHAVEZ

1075        TRINIDAD, MERRYDEL GRACE

1076        TRONGCOSO, MONSOR  CENTINO

1077        TUEZA, JUVY  TOMAGAN

1078        TUMATAO, IVY LOVE  RIVERA

1079        TUMBOKON, LORRAINE JANE  SANTIAGO

1080        TUYAC, KRISTELYN  SARIO

1081        TUÑACAO, MARIANIE  RUBIA

1082        UBALES, DOVIE JEAN  CUTERON

1083        UNLAYAO, MARK LUBEN  CHAVEZ

1084        URIARTE, NEWTON KAE  MOLINA

1085        UROS, ANIE ROSE  DEMECILLO

1086        USMAN, YASSER  VILLAMOR

1087        UY, HONEY  TALISAYSAY

1088        VALENCIA, ARIEL  ACERO

1089        VASQUEZ, MARK LLOYD  ACEDILLA

1090        VEGA, CRISMAR  ORTIZ

1091        VELARA, NEL GRACE  EMIA

1092        VELAYO, KLARISSA  DOYDORA

1093        VER, FRANCES NICOLE  GANDIA

1094        VERANO, MARIBEL  NAQUINEZ

1095        VERI, JONAFE  BAYER

1096        VESERA, JOB  MALANGUIS

1097        VILLABETO, BENJIE  DANIEL

1098        VILLAMIN, CHANTAL MARIE  RODRIGA

1099        VILLAPANDO, EUNICE DEA  VILLANUEVA

1100        VILLAROSA, FRANCIS  VILBAR

1101        VILLENA, JOHN VINCENT  QUIDAYAN

1102        VIRTUDEZ, SHEENA AIRA  LAYO

1103        WAGAS, SHEENA  ARIOLA

1104        WALES, CHAD CHRISTIAN  DULA

1105        WALI, GERALDINE  KHAYAD

1106        WAYAN, JAYSON  DICANG

1107        YADAN, JAYCEE  IDDARO

1108        YNION, ROSEVELT  MAGDAYO

1109        YU, JENNY MARIE  CORRO

1110        YUMANG, ARVIN  REBATADO

1111        ZAGALA, DAN MARC  QUINTUA

1112        ZAMORA, NIÑA RICCI  RICABORDA

1113        ZAPA, SHEKINAH MAE  ELEDIA

1114        ZOLETA, GRACELLE ANN  LABASAN

1115        ZONIO, JEAN  VERANO

1116        ZULUETA, ALMIRA  LOCSIN

LICENSURE EXAMINATION FOR FORESTERS
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