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Exam Results

Chemical Engineer Licensure Examination

The Philippine Star
October 18, 2022 | 4:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 531 out of 1,036 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo and Legazpi this October 2022.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineer Licensure Examination Held on October 11, 2022 & ff. days Released on October 18, 2022.

1        ABAD, MARC JOSHUA

2        ABASTILLAS, LUZ PAULA  BARRETTO

3        ABEDEJOS, KENNETH JUSTINE  ORNIAS

4        ABELLA, RODRIGO  BEJONA

5        ABILLA, PRESTINE  RAMIREZ

6        ACASIO, JOHN BENEDICT  PIOL

7        ADAME, JEANETTE  BUTANA

8        AFALLA, ERIVAN RALPH  CASER

9        AGUA, OLIVIA FRANCESCA  BAYANI

10        AGUILA, LOIS ANNE  MANALO

11        AGUILAR, DANICA SANDRA  LUZ

12        AGUSTIN, CHRISTIAN JOSHUA  BULANHAGUI

13        ALANUNAY, PATY ANNE

14        ALARCON, HONEY JANE  ASUNCION

15        ALBELDA, KENNETH ALLEN  BERNABE

16        ALCANTARA, ELLA MAE  PULIDO

17        ALCANTARA, KRISTIAN JAY  RABARA

18        ALCORIZA, CAESAR JOHN  TRINIDAD

19        ALDOVINO, JEANEL  LOPEZ

20        ALEDRO, SOCRATES  VILLADOR

21        ALINDAYO, AIMEE  CAPDOS

22        ALMOGUERRA, JASMIN  LLANTO

23        ALTERADO, CHINA NICOLE  OCIDO

24        ALVARADO, JARED IBRAHIM  OGUIS

25        AMIGABLE, JURYL  BAGUIO

26        ANDAYA, NED LINCOLN  SUPNET

27        ANG, HARVEY JADE  TALENTO

28        ANISCO, KYLE EUNICE  CRUZ

29        ANTE, JOSH PATRICK  REJESUS

30        ANTEJA, LOU JANE  MALIMBAN

31        ANTIGO, PRINCE ROBIN  BANGERO

32        ANTONIO, DEOFRE JOHN  AFUANG

33        ANTONIO, MILETTE MAE  BARENG

34        APOLINARIO, ALYSSA  VILLANUEVA

35        AQUINO, JUDY MAE  GEMENTIZA

36        AQUINO, KATRINA  LAPITAN

37        ARCANGEL, MARVIN  GELOMINA

38        ARCIAGA, GLENN JORDAN  ORTEGA

39        ARELLANO, NIGEL KENU  MERCADO

40        ARENAS, DAPHNE KAREN  PEREIRA

41        ARES, LORENZ PETER  BRIONES

42        ARIAS, JONA VIV  TRIVIÑO

43        ARMODIA, RENNAN CLYDE  LAVADOR

44        ARROYO, ANA YSABELA  ACOMPAÑADO

45        ASPREC, MARVIN  RONATO

46        ASUNCION, BIANCA  ESTRADA

47        ATASAN, FRANCCES NONA  GALES

48        ATIENZA, DARLENE

49        ATUEL, SOPHIA CYRA  TIGULLO

50        AVENDAÑO, CHRIS IAN  LLANERA

51        AWAYAN, MITSUMASA

52        AYUBAN, CLARK FRANCIS  VILLARIAS

53        BADIOLA, MA. DENISSE  WYCOCO

54        BADONGEN, MEGAN  GOMEZ

55        BAKIDAN, VENAROSE  LUBUANGON

56        BALAWAS, SANDRYNE SHANE  BAKILAN

57        BALIGUAT, CHRISTIAN YVES  ESPINOSA

58        BALLESTERO, JON VINCENT  VALDERAMOS

59        BALSOMO, JAN PAUL  VINSON

60        BALTAZAR, DANIEL JANZ  DANAO

61        BALUBAR, ESSA BELLE NIKITA  DELA CRUZ

62        BALUYOT, RICARDO MIGUEL  BANGCO

63        BANDOY, EUREL  PALOMERO

64        BANDOY, THRYSHA  ANGCLA

65        BANGENG, ARAH JANE  YOHOY

66        BANGNGAYON, RODNEY  BALUCNIT

67        BAROL, MARR ERICK  VARELA

68        BARONIA, LIEZL CZARINA  PALASPAS

69        BASBAS, CARLO  ANDAL

70        BAUTISTA, JUDE GABRIEL  LALISAN

71        BAUTISTA, STEFHANIE KATE  SUNGA

72        BAUZON, JHERBBY  VILLENA

73        BAYLE, ANGELO BUENAR  BLAY

74        BAYRON, JUNMAR  HERRERA

75        BAYUCA, LEY-ANN ROSE  FILARCA

76        BEJO, FRANS LYNDON  BELEN

77        BELEN, MARTIN CARLO  PINEDA

78        BELICARIO, JUREEN  FLORES

79        BELMONTE, MARY JOY  PERNECITA

80        BENGSON, JOHN CLYDE  MARQUEZ

81        BENIN, JOSEBELL JR  GAMBOA

82        BENJAMIN, ZIDRICK ED  CANTAL

83        BERNADOS, AIVANNIE JOYCE  PIALA

84        BERSAMINA, ALYSSA  MERCADO

85        BERTO, RICHELLE  MEY-ANG

86        BIG ASAN, ANN DANNIELLE  CANDOL

87        BIWANG, JANA GENICA  ALE

88        BOADO, KRIZZEL JOY  RAZON

89        BOHOL, JOHN STEVEN  ADALID

90        BONDAUG, JOHN CHRISTIAN  SEMILLA

91        BONGABONG, JEMADEL  ROSOLADA

92        BONGAT, LEA  PEREZ

93        BONIFACIO, SHEEDAH  DEL BARRIO

94        BONTANON, KATHLEEN  PLANDO

95        BORJA, JETHER EMANUEL  AZARCON

96        BORJA, YASMIN KAYE  CORNES

97        BRITANICO, JANECA  NERIO

98        BRIZUELA, MARY KRISTINE  TEOXON

99        BRUTAS, ALLAIN  HUAB

100        BUAYABAN, FATIMA  VERDIDA

101        BUELA, KRISTINE JOY  AGARIN

102        BUENSUCESO, ANGELIC MUSIC  CONTILLO

103        BUENSUCESO, MARYLUZ  OLMO

104        BUSTILLO, REXEL JOHN  GARPIDA

105        BUTIAL, RAYMOND  VIRTUDAZO

106        CAABAY, BILLY JOSEPH  PONCE DE LEON

107        CABACUNGAN, KHRYZEL  BALLESTEROS

108        CABIAZA, CLAIRE ANDREA  CORIMO

109        CABOTAJE, AMIEL CLARK  GRIPO

110        CABRERA, GERALD  ESTOCADO

111        CABUTOTAN, NIÑA LUZ  LARON

112        CACAO, KRIS  CELESTIAL

113        CACHO, IMEE KASSANDRA  ESTOMO

114        CAGAPE, JOHN  DOUNGEL

115        CALIMBAS, BEA MARIZ  DIONOSA

116        CALIXTERIO, DIANNE  DELA CRUZ

117        CALMA, MARIA AIRA  LACSON

118        CALOTES, LOU JANSSEN  LIM

119        CALUBAQUIB, MARC VOLTAIRE  PIANGCO

120        CAMERO, FLOURENCE KATE  BALISALISA

121        CAMMAYO, RAYVIR JACINTO JR  DUQUE

122        CAMPOS, ZYRA MAE  SEMILLA

123        CANACANA, PATRICK

124        CANARIA, ROSE VIVIEN  TESTA

125        CANILLA, JOHN LERRY  SEVILLO

126        CAPACIA, JOHN MATTHEW  MANALO

127        CAPILI, AILEEN GRACE  DANCEL

128        CAPUYAN, AUBREY JOY  VILLANUEVA

129        CAQUILALA, KENNEX  PADAYHAG

130        CARBAJAL, FORTUNATO ALVEN V  TOLEDO

131        CAS, JELLU  BABAGAY

132        CASAS, RAYA SOPHIA  MAPUSAO

133        CASIPIT, KYLE LOUIE  FLOR

134        CASTILLON, JEANIE RHOSS  SASI

135        CASTRO, MICHAEL  TAN

136        CATAPANG, JACEN MARIEL  SORIENTE

137        CAWALING, FAYE AUDREY  COMBASA

138        CECILIA, ALLYSON IVAN  CASTILLO

139        CELIS, CAROL MAE  LEGASPI

140        CENDAÑA, ALETHEA FAYE  FONTANILLA

141        CLETO, NICOLLE JULIA  PERJES

142        COLANAG, RENEE NIÑA  TONOGBANUA

143        COLLO, KENNETH  ABENOJA

144        COMENDADOR, MARVIN JOHN

145        COMPRENDIO, JERMAINE  BIAZON

146        COMPUESTO, CHENNY  IBAÑEZ

147        CONEJOS, EIRA MAE  ROQUEZA

148        CONSTANTINO, JOHN JOSEPH  PECENIO

149        CORALDE, JOHN LEREE  BALINGBING

150        CORDERO, KRISTINA  SHI

151        CORITANA, ANGELI  MERCADO

152        CORONADO, JOHN KERVIN  MACOL

153        CORPUZ, IAN PAUL ANDREI

154        CRUZ, FIDEL BRYAN  MAGBANUA

155        CRUZ, HAZEL JOY  LUCERO

156        CRUZ, JAZEL  NICO

157        CRUZ, JUAN MIGUEL  MANANSALA

158        CRUZ, KIMBERLY NICOLE  MANAIG

159        CUENCA, ASHLEY MAE  RAMOS

160        CUENCA, LALAINE  BONO

161        CUESTA, JOSHUA THERELL  SAYOS

162        CUSTODIO, JV  LINGO

163        DACIO, EUNELLE  ELORIAGA

164        DAEL, CAROL GEAN  LAURENTE

165        DAGO-OC, KARYLL MARIE  AUGUSTO

166        DANCEL, MIGUEL KRISTOFER  BALUYUT

167        DANGUILAN, JOSE LORENZO  ANGANGCO

168        DAVILA, LIEZYL JANE  DIZON

169        DAYAO, MARCO ANGELO  CAHANDING

170        DAYHAM, MAY ROSE  ADRIATICO

171        DE CASTRO, LYNIEL JAN  SORIANO

172        DE JESUS, MARIDOLP PB  RUBIO

173        DE JESUS, RICHARD  RIGUERRA

174        DE LOS SANTOS, ABBY JOY  TAMEGA

175        DE SILVA, JOHN MARK DAREEN  FLORES

176        DE TORRES, GRAZIELLE ANNE  CUETO

177        DEPNAG, CHRYSLER KANE  CATACUTAN

178        DIAMANTE, APRIL JOYCE

179        DIAZ, CRISTELLE DIANE  SOCORRO

180        DIAZ, DANICA  ROLDAN

181        DICANG, DALE ANDRE  MONTECLARO

182        DIMAILIG, CHEENEY  GAMBOA

183        DIMARUCUT, CHRISTINE JOY  DIGNO

184        DIMATATAC, JOSHUA VINCENT  AUSTERO

185        DIOSO, JAN DANIEL  DEMIAR

186        DITANGCO, ALEXANDRINE KLEE  GERALDEZ

187        DOCDOC, CHRISTHER JANE  MONTAJES

188        DOMINGO, RAPHAEL ANGELO  IYA

189        DOMINGO, RHOVINA ROSE  OBILLO

190        DOQUILO, KIMBERLY  CRISTOBAL

191        DUMAEL, JEVERSON  TEJADA

192        DUMALAGAN, JOSEF DANTE  ANDAL

193        DUMPIT, RALVIN  FABON

194        DY, BRYCE VICTOR  ABELLO

195        DY, FAITH ZARINA  TACTAY

196        ELARMO, JUDY MARL  BINGCOLADO

197        ELBANNA, ALI  LAMOSTE

198        ELIZARIO, ROCKY JR  DAMASCO

199        EMNACE, TERENELLE  JARDELEZA

200        ENDAYA, KIM BRIAN  ADAME

201        ERLANO, MARJO  ESPERA

202        ESCOBAL, LYKA MARIE ELIZABETH  VALEROS

203        ESCOBAR, ANNA MAE  ARBAN

204        ESGUERRA, ROXANNE  ZACARIAS

205        ESMATAO, KIM SHARA  EMMANUEL

206        ESPARAGOZA, JOHNIL  DELFIN

207        ESPEJO, JOHN IAN II  CARREON

208        ESPELETA, ROSMAR  FLOR

209        ESPENIDA, HANNAH PETCHE  BUÑAG

210        ESPIRITU, JOHN PAUL  CENCIL

211        ESPIRITU, RAHNE JUVI  ABARCAR

212        ESPORLAS, JUAN MIGUEL  VIVO

213        ESQUILONA, JEFFREY  GRAYAN

214        ESTACIO, MARIA YLOISA YRICKA  MANALO

215        ESTOLE, PALMER OSTON  ABARENTOS

216        ESTRADA, MARK JOSEPH  JACABAN

217        EVANGELISTA, MIGUEL ANDRE  AÑASCO

218        FABELLA, DIVINA JOYCE  ANCHETA

219        FABIC, CAITLIN DOYLE  SEÑORIN

220        FACTOR, SHANNELLE JOY  CANDA

221        FAJARDO, JAYKE MATTHEW  CO

222        FAJARDO, MISCHELLE JAZZFYNNE  PASTOR

223        FEGARIDO, JASON  GOCO

224        FELICIANO, PATRIZIA ANGELIE  ORTIZ

225        FERNAN, MEGAN  CASTILLO

226        FERNANDEZ, CHRISTIAN PATRICK  GARCIA

227        FERNANDEZ, JAZIEL  URRIZA

228        FERNANDEZ, RAMYLL  DATOR

229        FERNANDEZ, ZHARLA  NARVADEZ

230        FIEL, DEVAUGN JOSEPH  FELIPRADA

231        FLORDELIZA, VANESSA MAE  MADLANGBAYAN

232        FLORES, IRA GIL  RODRIGUEZ

233        FLORES, MAE LYN  RODRIGUEZ

234        FRONDA, KEIFER  RAMIREZ

235        FUENTES, ARFEL MARIE  RAUT

236        FUENTES, ELLYZA SOPHIA  GALLARDO

237        GABRIEL, SARAH SHARMAINE  TENORIO

238        GADIA, REBECCA ALYANNA  BRILLO

239        GADOY, MARICAR  SAMAS

240        GALANG, CHRISSEN JUVILEEN  DELA CRUZ

241        GALDO, ALLEN CHRISTOPHER  FRANCISCO

242        GALICIO, ROJEN  GAN

243        GALLARDO, PATRICE ANN  ABAD

244        GALVEZ, KRYZTINE MAE  RIOLA

245        GAMBOA, MARIA PAULA

246        GAMOROT, DALE JASON  PANIO

247        GARCES, JEROME IGNATIUS  TAN

248        GARCIA, FRANCES IDA  STA. MARIA

249        GARCIA, KAIZER JOHN  MATANGUIHAN

250        GARCIA, LAURIANNE KRIS  SANTIAGO

251        GARCIA, TRIXIA NICOLE  VISAYA

252        GARING, HAZELL  PASCUA

253        GATAPIA, DONNA THEA  TIBAYAN

254        GAVINO, GENUINE  PEDRO

255        GERZON, RAISA  SIOCHI

256        GO, ANDREW FELIX  CHING

257        GONZAGA, BELSON MARK  KHO

258        GONZALES, CAMILLE ANNE  CENTENO

259        GROSPE, HANA RENZSIE  RAMOS

260        GUADILLA, BRENT KIRK  NACOG-ANG

261        GUANZON, NELSON II  BONETE

262        GUERRERO, MARY JUSTINE  ABRANTES

263        GUILLAN, PATRICK  AMURAO

264        GUINTO, SOFIA MAAN  FLORES

265        GUMILAO, THAMANIA KEITH  CONCEPCION

266        H. ALI, HANIN  BANOCAG

267        HABULAN, ALJAY  ALVAREZ

268        HACHAC, REA  BASQUIÑA

269        HEQUILAN, MARK JAMES II  AGACID

270        HERNANDEZ, JEZ JAYCRIS  LEYCO

271        HIGA, DANAH PATRICE  MERCADO

272        HOYLAR, GLENETTE  GARCIA

273        IGAR, LAWRENCE  LUCOB

274        IMBAG, JAMELLA GAILE  VALERIO

275        IMPERIAL, BRUCE BRANDON  CHAN

276        IMPERIAL, KAREN CLAIRE  ZAMUDIO

277        INVENTADO, SOFIA DAPHNEY  BRAZA

278        ISIDRO, SEAN PAOLO  LOPEZ

279        JARAULA, DENNIS IRVING  CASINO

280        JARDINEL, SHANNEL  CILLO

281        JARILLO, DONNA JANE  TUAZON

282        JAVA, CINDY  GONZALES

283        JIMENEZ, JHON PAUL  BUENO

284        JOSON, PATRICIA YSABEL  NOBLEZA

285        KUA, MARIEL  FRANCISCO

286        LAAB, JEJOMAR  AUJERO

287        LABADAN, CHRISTINE JIM  IPIL

288        LABUGUEN, TRIZHA MAE  VALDEZ

289        LACSON, ED NELSON  BERMEJO

290        LADEA, GABRIELLE  PALMARIA

291        LAPUZ, ROSEMARIE  ANOTA

292        LATAG, CHRISTINE JOY  MANGUBAT

293        LAVILLES, FRANCIS DOMINIC  HATE

294        LAZARO, SEAN ANDREI  ISLA

295        LEE, MARICHELLE  ANG

296        LEGASPI, LHAILA  TIAMSON

297        LIBETARIO, PRINCESS GABRIELLE  TINGCHUY

298        LICAYAN, JURCHEN GRECIE  BALAUAG

299        LIM, SHANEEKA ELISE  PAEZ

300        LIMPIN, JAMES MATTHEW  PAZ

301        LIN, KYLE GAVIN  YGOT

302        LITA, CLARE ANNE  TANGLAO

303        LLORERA, DANICA ROSE  NADAO

304        LOMOCSO, FELIZ CARMEL  CAMELLO

305        LOPEZ, PAOLO  PILI

306        LOPEZ, THRISHA  TROGON

307        LUGO, HAZEL ANN  PONTILLO

308        LUMAYAG, RACHELLE MAE  RIVERA

309        LUSTRE, ARIEL  DOMINGUIANO

310        MACABUGWAS, ALLEX  BREGAIS

311        MAGABILIN, GABRIEL JOSHUA  BAUTISTA

312        MAGCAIYO, JOHN  REFARIAL

313        MAGDARAOG, ATHENA MAE  CORDIAL

314        MAGNAYE, HILARIO III  MILLAR

315        MAGNO, RANNIE LEI  MENDOZA

316        MAHILUM, JOSHUA  LAURENIA

317        MAINIT, JOSHUA JEREMAIAH  DAÑA

318        MALICAY, ELPEDIO JR  OSTRIA

319        MALLARI, C.J. APPLE  LAXAMANA

320        MANGAOANG, ERDEL BON  CARIÑO

321        MANGILA, TRACIE SHANNEN  SABANDAL

322        MANUEL, CHARLES RUSSELL  TELA

323        MANUEL, CHRISTIAN PHILLIP  APIGO

324        MAQUILING, PEARL  MONTERO

325        MARANAN, NIÑA CAROL  VIARO

326        MARANION, KAYECELYNE  NARVAEZ

327        MARAVILLA, ANA KATRINA  FAJARDO

328        MARCHAN, RICA GLEN  CALIMLIM

329        MARFA, MARK GABRIEL  ONG

330        MARTIJA, NELYKAH RIANNE  PANLILIO

331        MARTIN, DAELIN MIKHAIL  SY

332        MARTINEZ, DARYL  RAGASA

333        MARTINEZ, MARAH FAYE  FLORES

334        MAULION, JUBYLLE ANNE CHLOE  CAPARROS

335        MAÑGOSING, OLIVER ROY  PRAYON

336        MEDINA, JOHN GIL  GALIT

337        MEGIO, JONA  ESCUREL

338        MENA, CHASTINE THERESE  CESARIO

339        MENDIORO, KIRBY  FERNANDEZ

340        MENDOZA, ALFRE ANIANA  GOZON

341        MENDOZA, EVITA JOY  ATIENZA

342        MENDOZA, KARRYLE WENZEL ASHLEY  PADERES

343        MENDOZA, MICHELLE  BAUTISTA

344        MERECIDO, JOHN ZEPHANIEL  LEONG

345        MIER, VENCH CLARK  VELOSO

346        MIJARES, ANGELICA BEATRICE  APE

347        MILLAN, DIANE  MORAL

348        MIMAY, JOHN CARLO  CORCINO

349        MIRANDA, MA LORENA ISABEL  CHAN

350        MOGOTE, JUBELL  DELA CRUZ

351        MOISES, QUEEN AGATHA ROSE XAVIELLE  DELA CRUZ

352        MONFORTE, MARY JOY  MACAPULAY

353        MONTEBON, MARK STEPHEN  LOQUIAS

354        MONTECILLO, DOLF MIRELLE  JANDIC

355        MONTINOLA, CARPATHIA

356        MUGAS, AUDREY  ADAMOS

357        NACARIO, FRANCISLEY MARC  CUADRA

358        NAGAYO, JUAN AUGUSTUS  ALIX

359        NATIVIDAD, MARIA THERESE  ALBERTO

360        NAVATO, LEILA LYNNE  MALICDEM

361        NGILANGIL, AILEEN JOYCE  ESLAVA

362        NGO, KRISHEL EUNICE  ONG

363        NIEZ, RUZ LEINE  GONZALES

364        NILO, MARY GRACE  FERRER

365        NOCHEFRANCA, CRISTINE KHAY  LASPIÑAS

366        NUESTRO, JANOS REED  AMBAL

367        OBLEPIAS, MIDHORIE DAYNE  JOSE

368        OCAMPOS, ARES ABIGAIL  JO

369        ODILAO, ZED BRIER  KONG

370        OGERIO, ALIAH HANNA ADRIANNA  INVENTOR

371        OLAER, ALOURAH  LIAO

372        OMBI-ON, GLEENA RIO  NARAG

373        ONG, AVERY CEDRIC  SAYO

374        ONG, TINA MARIE  DONGUINES

375        OPEÑA, KATHLEEN  CUATRIZ

376        ORDONIO, JAYMEE LOU  AGUILAR

377        OUANO, AURA KRISTINE GRACE  BORBON

378        OYSON, ZCELINA KRISTLE  CORRE

379        OÑAS, EMILIANO SAMUEL IV  GONZALES

380        PABILLARAN, DENNISE JOHNFLED  ORO

381        PABLICO, CRYSTALYN JADE  CASTRONUEVO

382        PABLO, CATRINA PAULA BEATRIZ  PUNAYO

383        PABLO, JENNIFER  GALLARON

384        PACIO, ALLYSSA MAE  JUBINAL

385        PACLIBAR, FRIZZA  FLOREZA

386        PADIN, REXELLA  CORONG

387        PAGADUAN, MA ANGELLEE FAYE  NICOLAS

388        PAGUIO, JORELL  ARROGANTE

389        PALDO, EUNICE PEARL  CERIALES

390        PALIANGAYAN, PREXIE  REPATA

391        PALMARES, ABBY GAIL  SARTE

392        PAMPOLA, SHEENE  ESTORNINOS

393        PANTE, CHRYSTAL JANE  GALLANAS

394        PANUNCIALMAN, JOSHUA  MORALES

395        PARADO, SEAN PIERCE  ENVERGA

396        PARCON, WEEMSY DAHANE  TRABADO

397        PASAG, ALEXANDER JHAN  PICATO

398        PASCUA, DENVER  RECAYO

399        PASCUA, GIANNA MONIQUE  CRUZ

400        PASCUA, VONN KARLO  MAYO

401        PATUBO, CAMILE JOY  DOMANAIS

402        PATULOT, SHARRYNAFE  EPIA

403        PERALTA, KESSEL MAE  WAJE

404        PERIDA, ASHLEY MAE  LEGASPI

405        PETILLA, AIKO MAE  ABONO

406        PEÑALOSA, GERTRUDE  ALARCON

407        PILIIN, RYAN KARLO  FEDELIN

408        PILLORA, VERLIN  RODRIGUEZ

409        PITEL, MARGIE  ATIENZA

410        PLATA, ELAIZA JOY  ESPINO

411        PLAZA, JOSHUA BRYAN  NEPOMUCENO

412        POMAR, KIM RENIER  CABALE

413        PONCE, RESYEL  URREA

414        PORAL, NEIL PHILLIP  JAMELO

415        PORTUS, HANNAH MAE  SAN AGUSTIN

416        PRADO, SIDNEY  ROMBAOA

417        PUBLICO, CORINE DALE MARGERY  YONG

418        PURISIMA, ALEXANDRA DENISE  CENABRE

419        QUIAMBAO, ROBENALD JERAHMEEL  MIRANDA

420        QUILIT, DANIELLE JEANE  SATUR

421        QUILIT, MERK JHUNEL  CRUZ

422        QUIMBA, CHRISTIAN JOY  VALLESTERO

423        QUINTO, AERON KRIZELLE  GAMBOA

424        QUIOCHO, ANGELOU EINS  SALVADOR

425        RAGANDANG, PETER IAN  ARANETA

426        RAMOS, FRANCIS JOSHUA  FREDO

427        RANILE, MATTHIEU  MANREAL

428        RAYMUNDO, MA JANINE  CABAGUING

429        RAÑADA, RODA GAYLE  PULGO

430        REBUSIT, RUTH MICAH  MANCIO

431        RELIGIOSO, ARIANA NICOLE  AVESTRUZ

432        RESURRECCION, BILL LLONARD  JOSE

433        RETUYA, RICHARD JORDAN  SYTAMCO

434        REYES, JESSICA MAE  RIVERA

435        RIVERA, ARALD  DUARDO

436        ROBLEZA, DENISSE AERIELLE  ALOTA

437        RUBIO, SYDNEY DWAINE  SALEM

438        RUEDA, HAZEL JASMINE

439        SABATE, MICHAELLA DONN  PERALTA

440        SABLE, SANNY JAY  RAMOS

441        SACRO, JACINTA MARIA  SANTOS

442        SADOL, KIM AHMED  NAGUIT

443        SALAGUBANG, NAOMI RENEE DOMINIQUE  BAINGAN

444        SALANDANAN, EDRICK JASPER  MAGTANONG

445        SALVIDAR, ELAISA MEI  DANCEL

446        SAMARISTA, JOHN BAILEY  GOMEZ

447        SAN PEDRO, ANNA  BANDELARIA

448        SANCHEZ, LAURENCE MIGUEL  BALUYOT

449        SANTIAGO, GEM COLLINS  DELOS SANTOS

450        SANTIAGO, JULES  TAN

451        SANTOS, AILEEN  LO

452        SANTOS, JUSTINE FAYE  MEDORA

453        SANTOS, MARZIA LELE VIVEN  ANGOBUNG

454        SANTOS, SINDY  EVANGELISTA

455        SARAZA, FRANCESCA  SALVACION

456        SARINO, ELOISA MAE  SOLOMON

457        SARIO, GLEN  GARCIA

458        SAYAO, JOHN PAULO  CONTEMPLACION

459        SAYLON, KYLE ZANDREX  ANDER

460        SENDIONG, JESSA  ENCARNACION

461        SERRANO, JERICA MAE  OCAMPO

462        SICCION, JULIANNE BEATRICE  TOLENTINO

463        SIM, SETHE MORI  COLAO

464        SINAGUB, MHARK LESTHER  MIGUEL

465        SIOSAN, FRANCIS ANN  REFUGIO

466        SISTOSO, JANINE  SALAS

467        SIUAGAN, ALYSSA CAMILLE  SUIZO

468        SO, JOSH KENDRICK  LIM

469        SOLANTE, ADAH RACHEL  CABAGUING

470        SOLATORIO, MARK VINCENT  SACOL

471        SOTOYA, DEAN RYAN

472        SOTTO, NORMAN AUGUSTO  FULGENCIO

473        STA ROSA, KARLO MARKO  MADARA

474        STA. CATALINA, SHAIRA  BEQUILLO

475        SUAYBAGUIO, DOREEN  PUDONAS

476        SULLERA, PATRICIA  DUMALAY

477        SUZARA, ANGELO JOSEPH  MUNDA

478        TABABA, TRISHA MAE  VIDAURE

479        TABUNYAG, JOAN  DELOS SANTOS

480        TACIS, KATE MARIE  ENRIQUEZ

481        TAGUBA, IANA KOLLINE  ADRIANO

482        TALANDRON, CLAIRE THERESE  ALCONTIN

483        TALPLACIDO, DAN ERSON  BACLAAN

484        TAMAKI, MIYAMI  BENIG

485        TAN, DEANNAH  CAPIN

486        TAN, GILLIAN SUE  LIM

487        TAN, NICOLE ELIZABETH  YUTUC

488        TANATE, PATRICIA KEI  YAGO

489        TANMANUEL, DAVID  TAN

490        TAÑA, DAVE  CANIN

491        TEJADA, SHAIRRA MILLEN  MANUEL

492        TIMBRE, LINDSAY ODYSSEY  LANTIN

493        TINAJA, JAN CARLO  JAPOR

494        TIÑAS, JULIE GRACE  FAROFALDANE

495        TOLENTINO, ARRON VINCENT  LADDARAN

496        TOLETE, JOANNA MARIE  ABELLO

497        TOMI-AS, RONA MILLE  BARISON

498        TORRANO, YVEGENY VON  DEL ROSARIO

499        TRIANA, ANN PEARL  GARCIA

500        TRINIDAD, MITZI ANNE  BERNARDINO

501        TUDTUD, JENILYN  DUMAGPI

502        TUMANAN, THEA KRIZELDA  MARASIGAN

503        TUNGOL, KENNETH CONRAD  CATIMO

504        TUPAS, EUGENE  MAGABILIN

505        TURLA, NYGEN KEITH LOUISE  DOMINGO

506        USMAN, SITTIE FATIMA  HARON

507        USOP, SHASHWA  MALASIGAN

508        VALDE, ROBERT KIR  TRONCO

509        VALDEZ, DANICA ELAINE AUDREY  DE GUZMAN

510        VALMORES, PAULA  YASAY

511        VAZQUEZ, JAN BERNADETTE  CENTURAL

512        VEGA, LYRE RUSTY  SUMILHIG

513        VENTURA, ANA MARIEL  PARAGAS

514        VENTURINA, CAMILLE ANN  DE LOS REYES

515        VIDAL, CARL STEVEN  SALUD

516        VILLACORTA, GENESIS ANGELO  MENGUITA

517        VILLARETE, MEREDITH MAE  QUINTERO

518        VILLAVER, GERMAINE  LABIAGA

519        VITANZOS, ALIANNA YSABEL  SALAZAR

520        VIZCARRA, DAN UNEIL  PARAFINA

521        WAMILDA, DAISY JANE  WATIN

522        WANG, CHANTELLE  MONZON

523        WONG, MA. THERESSA  DEFUNTARON

524        YAMSON, LIANNE LOISE  CABIZON

525        YBARLEY, JOANNA GRACE  ALISACA

526        YEUNG, CARL JOSHUA  MAMPUSTI

527        YU, JAMES KHENRICH  LU

528        YUZON, SARAH ANGELICA  SALAZAR

529        ZAFRA, BLAREY JYLKINNS  JUBANE

530        ZARCO, ANGELINE KRISTEL  ABARCA

531        ZAULDA, JAYMUELA JOY  AMBROCIO

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