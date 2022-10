Chemical Engineer Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 531 out of 1,036 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo and Legazpi this October 2022.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineer Licensure Examination Held on October 11, 2022 & ff. days Released on October 18, 2022.

1 ABAD, MARC JOSHUA

2 ABASTILLAS, LUZ PAULA BARRETTO

3 ABEDEJOS, KENNETH JUSTINE ORNIAS

4 ABELLA, RODRIGO BEJONA

5 ABILLA, PRESTINE RAMIREZ

6 ACASIO, JOHN BENEDICT PIOL

7 ADAME, JEANETTE BUTANA

8 AFALLA, ERIVAN RALPH CASER

9 AGUA, OLIVIA FRANCESCA BAYANI

10 AGUILA, LOIS ANNE MANALO

11 AGUILAR, DANICA SANDRA LUZ

12 AGUSTIN, CHRISTIAN JOSHUA BULANHAGUI

13 ALANUNAY, PATY ANNE

14 ALARCON, HONEY JANE ASUNCION

15 ALBELDA, KENNETH ALLEN BERNABE

16 ALCANTARA, ELLA MAE PULIDO

17 ALCANTARA, KRISTIAN JAY RABARA

18 ALCORIZA, CAESAR JOHN TRINIDAD

19 ALDOVINO, JEANEL LOPEZ

20 ALEDRO, SOCRATES VILLADOR

21 ALINDAYO, AIMEE CAPDOS

22 ALMOGUERRA, JASMIN LLANTO

23 ALTERADO, CHINA NICOLE OCIDO

24 ALVARADO, JARED IBRAHIM OGUIS

25 AMIGABLE, JURYL BAGUIO

26 ANDAYA, NED LINCOLN SUPNET

27 ANG, HARVEY JADE TALENTO

28 ANISCO, KYLE EUNICE CRUZ

29 ANTE, JOSH PATRICK REJESUS

30 ANTEJA, LOU JANE MALIMBAN

31 ANTIGO, PRINCE ROBIN BANGERO

32 ANTONIO, DEOFRE JOHN AFUANG

33 ANTONIO, MILETTE MAE BARENG

34 APOLINARIO, ALYSSA VILLANUEVA

35 AQUINO, JUDY MAE GEMENTIZA

36 AQUINO, KATRINA LAPITAN

37 ARCANGEL, MARVIN GELOMINA

38 ARCIAGA, GLENN JORDAN ORTEGA

39 ARELLANO, NIGEL KENU MERCADO

40 ARENAS, DAPHNE KAREN PEREIRA

41 ARES, LORENZ PETER BRIONES

42 ARIAS, JONA VIV TRIVIÑO

43 ARMODIA, RENNAN CLYDE LAVADOR

44 ARROYO, ANA YSABELA ACOMPAÑADO

45 ASPREC, MARVIN RONATO

46 ASUNCION, BIANCA ESTRADA

47 ATASAN, FRANCCES NONA GALES

48 ATIENZA, DARLENE

49 ATUEL, SOPHIA CYRA TIGULLO

50 AVENDAÑO, CHRIS IAN LLANERA

51 AWAYAN, MITSUMASA

52 AYUBAN, CLARK FRANCIS VILLARIAS

53 BADIOLA, MA. DENISSE WYCOCO

54 BADONGEN, MEGAN GOMEZ

55 BAKIDAN, VENAROSE LUBUANGON

56 BALAWAS, SANDRYNE SHANE BAKILAN

57 BALIGUAT, CHRISTIAN YVES ESPINOSA

58 BALLESTERO, JON VINCENT VALDERAMOS

59 BALSOMO, JAN PAUL VINSON

60 BALTAZAR, DANIEL JANZ DANAO

61 BALUBAR, ESSA BELLE NIKITA DELA CRUZ

62 BALUYOT, RICARDO MIGUEL BANGCO

63 BANDOY, EUREL PALOMERO

64 BANDOY, THRYSHA ANGCLA

65 BANGENG, ARAH JANE YOHOY

66 BANGNGAYON, RODNEY BALUCNIT

67 BAROL, MARR ERICK VARELA

68 BARONIA, LIEZL CZARINA PALASPAS

69 BASBAS, CARLO ANDAL

70 BAUTISTA, JUDE GABRIEL LALISAN

71 BAUTISTA, STEFHANIE KATE SUNGA

72 BAUZON, JHERBBY VILLENA

73 BAYLE, ANGELO BUENAR BLAY

74 BAYRON, JUNMAR HERRERA

75 BAYUCA, LEY-ANN ROSE FILARCA

76 BEJO, FRANS LYNDON BELEN

77 BELEN, MARTIN CARLO PINEDA

78 BELICARIO, JUREEN FLORES

79 BELMONTE, MARY JOY PERNECITA

80 BENGSON, JOHN CLYDE MARQUEZ

81 BENIN, JOSEBELL JR GAMBOA

82 BENJAMIN, ZIDRICK ED CANTAL

83 BERNADOS, AIVANNIE JOYCE PIALA

84 BERSAMINA, ALYSSA MERCADO

85 BERTO, RICHELLE MEY-ANG

86 BIG ASAN, ANN DANNIELLE CANDOL

87 BIWANG, JANA GENICA ALE

88 BOADO, KRIZZEL JOY RAZON

89 BOHOL, JOHN STEVEN ADALID

90 BONDAUG, JOHN CHRISTIAN SEMILLA

91 BONGABONG, JEMADEL ROSOLADA

92 BONGAT, LEA PEREZ

93 BONIFACIO, SHEEDAH DEL BARRIO

94 BONTANON, KATHLEEN PLANDO

95 BORJA, JETHER EMANUEL AZARCON

96 BORJA, YASMIN KAYE CORNES

97 BRITANICO, JANECA NERIO

98 BRIZUELA, MARY KRISTINE TEOXON

99 BRUTAS, ALLAIN HUAB

100 BUAYABAN, FATIMA VERDIDA

101 BUELA, KRISTINE JOY AGARIN

102 BUENSUCESO, ANGELIC MUSIC CONTILLO

103 BUENSUCESO, MARYLUZ OLMO

104 BUSTILLO, REXEL JOHN GARPIDA

105 BUTIAL, RAYMOND VIRTUDAZO

106 CAABAY, BILLY JOSEPH PONCE DE LEON

107 CABACUNGAN, KHRYZEL BALLESTEROS

108 CABIAZA, CLAIRE ANDREA CORIMO

109 CABOTAJE, AMIEL CLARK GRIPO

110 CABRERA, GERALD ESTOCADO

111 CABUTOTAN, NIÑA LUZ LARON

112 CACAO, KRIS CELESTIAL

113 CACHO, IMEE KASSANDRA ESTOMO

114 CAGAPE, JOHN DOUNGEL

115 CALIMBAS, BEA MARIZ DIONOSA

116 CALIXTERIO, DIANNE DELA CRUZ

117 CALMA, MARIA AIRA LACSON

118 CALOTES, LOU JANSSEN LIM

119 CALUBAQUIB, MARC VOLTAIRE PIANGCO

120 CAMERO, FLOURENCE KATE BALISALISA

121 CAMMAYO, RAYVIR JACINTO JR DUQUE

122 CAMPOS, ZYRA MAE SEMILLA

123 CANACANA, PATRICK

124 CANARIA, ROSE VIVIEN TESTA

125 CANILLA, JOHN LERRY SEVILLO

126 CAPACIA, JOHN MATTHEW MANALO

127 CAPILI, AILEEN GRACE DANCEL

128 CAPUYAN, AUBREY JOY VILLANUEVA

129 CAQUILALA, KENNEX PADAYHAG

130 CARBAJAL, FORTUNATO ALVEN V TOLEDO

131 CAS, JELLU BABAGAY

132 CASAS, RAYA SOPHIA MAPUSAO

133 CASIPIT, KYLE LOUIE FLOR

134 CASTILLON, JEANIE RHOSS SASI

135 CASTRO, MICHAEL TAN

136 CATAPANG, JACEN MARIEL SORIENTE

137 CAWALING, FAYE AUDREY COMBASA

138 CECILIA, ALLYSON IVAN CASTILLO

139 CELIS, CAROL MAE LEGASPI

140 CENDAÑA, ALETHEA FAYE FONTANILLA

141 CLETO, NICOLLE JULIA PERJES

142 COLANAG, RENEE NIÑA TONOGBANUA

143 COLLO, KENNETH ABENOJA

144 COMENDADOR, MARVIN JOHN

145 COMPRENDIO, JERMAINE BIAZON

146 COMPUESTO, CHENNY IBAÑEZ

147 CONEJOS, EIRA MAE ROQUEZA

148 CONSTANTINO, JOHN JOSEPH PECENIO

149 CORALDE, JOHN LEREE BALINGBING

150 CORDERO, KRISTINA SHI

151 CORITANA, ANGELI MERCADO

152 CORONADO, JOHN KERVIN MACOL

153 CORPUZ, IAN PAUL ANDREI

154 CRUZ, FIDEL BRYAN MAGBANUA

155 CRUZ, HAZEL JOY LUCERO

156 CRUZ, JAZEL NICO

157 CRUZ, JUAN MIGUEL MANANSALA

158 CRUZ, KIMBERLY NICOLE MANAIG

159 CUENCA, ASHLEY MAE RAMOS

160 CUENCA, LALAINE BONO

161 CUESTA, JOSHUA THERELL SAYOS

162 CUSTODIO, JV LINGO

163 DACIO, EUNELLE ELORIAGA

164 DAEL, CAROL GEAN LAURENTE

165 DAGO-OC, KARYLL MARIE AUGUSTO

166 DANCEL, MIGUEL KRISTOFER BALUYUT

167 DANGUILAN, JOSE LORENZO ANGANGCO

168 DAVILA, LIEZYL JANE DIZON

169 DAYAO, MARCO ANGELO CAHANDING

170 DAYHAM, MAY ROSE ADRIATICO

171 DE CASTRO, LYNIEL JAN SORIANO

172 DE JESUS, MARIDOLP PB RUBIO

173 DE JESUS, RICHARD RIGUERRA

174 DE LOS SANTOS, ABBY JOY TAMEGA

175 DE SILVA, JOHN MARK DAREEN FLORES

176 DE TORRES, GRAZIELLE ANNE CUETO

177 DEPNAG, CHRYSLER KANE CATACUTAN

178 DIAMANTE, APRIL JOYCE

179 DIAZ, CRISTELLE DIANE SOCORRO

180 DIAZ, DANICA ROLDAN

181 DICANG, DALE ANDRE MONTECLARO

182 DIMAILIG, CHEENEY GAMBOA

183 DIMARUCUT, CHRISTINE JOY DIGNO

184 DIMATATAC, JOSHUA VINCENT AUSTERO

185 DIOSO, JAN DANIEL DEMIAR

186 DITANGCO, ALEXANDRINE KLEE GERALDEZ

187 DOCDOC, CHRISTHER JANE MONTAJES

188 DOMINGO, RAPHAEL ANGELO IYA

189 DOMINGO, RHOVINA ROSE OBILLO

190 DOQUILO, KIMBERLY CRISTOBAL

191 DUMAEL, JEVERSON TEJADA

192 DUMALAGAN, JOSEF DANTE ANDAL

193 DUMPIT, RALVIN FABON

194 DY, BRYCE VICTOR ABELLO

195 DY, FAITH ZARINA TACTAY

196 ELARMO, JUDY MARL BINGCOLADO

197 ELBANNA, ALI LAMOSTE

198 ELIZARIO, ROCKY JR DAMASCO

199 EMNACE, TERENELLE JARDELEZA

200 ENDAYA, KIM BRIAN ADAME

201 ERLANO, MARJO ESPERA

202 ESCOBAL, LYKA MARIE ELIZABETH VALEROS

203 ESCOBAR, ANNA MAE ARBAN

204 ESGUERRA, ROXANNE ZACARIAS

205 ESMATAO, KIM SHARA EMMANUEL

206 ESPARAGOZA, JOHNIL DELFIN

207 ESPEJO, JOHN IAN II CARREON

208 ESPELETA, ROSMAR FLOR

209 ESPENIDA, HANNAH PETCHE BUÑAG

210 ESPIRITU, JOHN PAUL CENCIL

211 ESPIRITU, RAHNE JUVI ABARCAR

212 ESPORLAS, JUAN MIGUEL VIVO

213 ESQUILONA, JEFFREY GRAYAN

214 ESTACIO, MARIA YLOISA YRICKA MANALO

215 ESTOLE, PALMER OSTON ABARENTOS

216 ESTRADA, MARK JOSEPH JACABAN

217 EVANGELISTA, MIGUEL ANDRE AÑASCO

218 FABELLA, DIVINA JOYCE ANCHETA

219 FABIC, CAITLIN DOYLE SEÑORIN

220 FACTOR, SHANNELLE JOY CANDA

221 FAJARDO, JAYKE MATTHEW CO

222 FAJARDO, MISCHELLE JAZZFYNNE PASTOR

223 FEGARIDO, JASON GOCO

224 FELICIANO, PATRIZIA ANGELIE ORTIZ

225 FERNAN, MEGAN CASTILLO

226 FERNANDEZ, CHRISTIAN PATRICK GARCIA

227 FERNANDEZ, JAZIEL URRIZA

228 FERNANDEZ, RAMYLL DATOR

229 FERNANDEZ, ZHARLA NARVADEZ

230 FIEL, DEVAUGN JOSEPH FELIPRADA

231 FLORDELIZA, VANESSA MAE MADLANGBAYAN

232 FLORES, IRA GIL RODRIGUEZ

233 FLORES, MAE LYN RODRIGUEZ

234 FRONDA, KEIFER RAMIREZ

235 FUENTES, ARFEL MARIE RAUT

236 FUENTES, ELLYZA SOPHIA GALLARDO

237 GABRIEL, SARAH SHARMAINE TENORIO

238 GADIA, REBECCA ALYANNA BRILLO

239 GADOY, MARICAR SAMAS

240 GALANG, CHRISSEN JUVILEEN DELA CRUZ

241 GALDO, ALLEN CHRISTOPHER FRANCISCO

242 GALICIO, ROJEN GAN

243 GALLARDO, PATRICE ANN ABAD

244 GALVEZ, KRYZTINE MAE RIOLA

245 GAMBOA, MARIA PAULA

246 GAMOROT, DALE JASON PANIO

247 GARCES, JEROME IGNATIUS TAN

248 GARCIA, FRANCES IDA STA. MARIA

249 GARCIA, KAIZER JOHN MATANGUIHAN

250 GARCIA, LAURIANNE KRIS SANTIAGO

251 GARCIA, TRIXIA NICOLE VISAYA

252 GARING, HAZELL PASCUA

253 GATAPIA, DONNA THEA TIBAYAN

254 GAVINO, GENUINE PEDRO

255 GERZON, RAISA SIOCHI

256 GO, ANDREW FELIX CHING

257 GONZAGA, BELSON MARK KHO

258 GONZALES, CAMILLE ANNE CENTENO

259 GROSPE, HANA RENZSIE RAMOS

260 GUADILLA, BRENT KIRK NACOG-ANG

261 GUANZON, NELSON II BONETE

262 GUERRERO, MARY JUSTINE ABRANTES

263 GUILLAN, PATRICK AMURAO

264 GUINTO, SOFIA MAAN FLORES

265 GUMILAO, THAMANIA KEITH CONCEPCION

266 H. ALI, HANIN BANOCAG

267 HABULAN, ALJAY ALVAREZ

268 HACHAC, REA BASQUIÑA

269 HEQUILAN, MARK JAMES II AGACID

270 HERNANDEZ, JEZ JAYCRIS LEYCO

271 HIGA, DANAH PATRICE MERCADO

272 HOYLAR, GLENETTE GARCIA

273 IGAR, LAWRENCE LUCOB

274 IMBAG, JAMELLA GAILE VALERIO

275 IMPERIAL, BRUCE BRANDON CHAN

276 IMPERIAL, KAREN CLAIRE ZAMUDIO

277 INVENTADO, SOFIA DAPHNEY BRAZA

278 ISIDRO, SEAN PAOLO LOPEZ

279 JARAULA, DENNIS IRVING CASINO

280 JARDINEL, SHANNEL CILLO

281 JARILLO, DONNA JANE TUAZON

282 JAVA, CINDY GONZALES

283 JIMENEZ, JHON PAUL BUENO

284 JOSON, PATRICIA YSABEL NOBLEZA

285 KUA, MARIEL FRANCISCO

286 LAAB, JEJOMAR AUJERO

287 LABADAN, CHRISTINE JIM IPIL

288 LABUGUEN, TRIZHA MAE VALDEZ

289 LACSON, ED NELSON BERMEJO

290 LADEA, GABRIELLE PALMARIA

291 LAPUZ, ROSEMARIE ANOTA

292 LATAG, CHRISTINE JOY MANGUBAT

293 LAVILLES, FRANCIS DOMINIC HATE

294 LAZARO, SEAN ANDREI ISLA

295 LEE, MARICHELLE ANG

296 LEGASPI, LHAILA TIAMSON

297 LIBETARIO, PRINCESS GABRIELLE TINGCHUY

298 LICAYAN, JURCHEN GRECIE BALAUAG

299 LIM, SHANEEKA ELISE PAEZ

300 LIMPIN, JAMES MATTHEW PAZ

301 LIN, KYLE GAVIN YGOT

302 LITA, CLARE ANNE TANGLAO

303 LLORERA, DANICA ROSE NADAO

304 LOMOCSO, FELIZ CARMEL CAMELLO

305 LOPEZ, PAOLO PILI

306 LOPEZ, THRISHA TROGON

307 LUGO, HAZEL ANN PONTILLO

308 LUMAYAG, RACHELLE MAE RIVERA

309 LUSTRE, ARIEL DOMINGUIANO

310 MACABUGWAS, ALLEX BREGAIS

311 MAGABILIN, GABRIEL JOSHUA BAUTISTA

312 MAGCAIYO, JOHN REFARIAL

313 MAGDARAOG, ATHENA MAE CORDIAL

314 MAGNAYE, HILARIO III MILLAR

315 MAGNO, RANNIE LEI MENDOZA

316 MAHILUM, JOSHUA LAURENIA

317 MAINIT, JOSHUA JEREMAIAH DAÑA

318 MALICAY, ELPEDIO JR OSTRIA

319 MALLARI, C.J. APPLE LAXAMANA

320 MANGAOANG, ERDEL BON CARIÑO

321 MANGILA, TRACIE SHANNEN SABANDAL

322 MANUEL, CHARLES RUSSELL TELA

323 MANUEL, CHRISTIAN PHILLIP APIGO

324 MAQUILING, PEARL MONTERO

325 MARANAN, NIÑA CAROL VIARO

326 MARANION, KAYECELYNE NARVAEZ

327 MARAVILLA, ANA KATRINA FAJARDO

328 MARCHAN, RICA GLEN CALIMLIM

329 MARFA, MARK GABRIEL ONG

330 MARTIJA, NELYKAH RIANNE PANLILIO

331 MARTIN, DAELIN MIKHAIL SY

332 MARTINEZ, DARYL RAGASA

333 MARTINEZ, MARAH FAYE FLORES

334 MAULION, JUBYLLE ANNE CHLOE CAPARROS

335 MAÑGOSING, OLIVER ROY PRAYON

336 MEDINA, JOHN GIL GALIT

337 MEGIO, JONA ESCUREL

338 MENA, CHASTINE THERESE CESARIO

339 MENDIORO, KIRBY FERNANDEZ

340 MENDOZA, ALFRE ANIANA GOZON

341 MENDOZA, EVITA JOY ATIENZA

342 MENDOZA, KARRYLE WENZEL ASHLEY PADERES

343 MENDOZA, MICHELLE BAUTISTA

344 MERECIDO, JOHN ZEPHANIEL LEONG

345 MIER, VENCH CLARK VELOSO

346 MIJARES, ANGELICA BEATRICE APE

347 MILLAN, DIANE MORAL

348 MIMAY, JOHN CARLO CORCINO

349 MIRANDA, MA LORENA ISABEL CHAN

350 MOGOTE, JUBELL DELA CRUZ

351 MOISES, QUEEN AGATHA ROSE XAVIELLE DELA CRUZ

352 MONFORTE, MARY JOY MACAPULAY

353 MONTEBON, MARK STEPHEN LOQUIAS

354 MONTECILLO, DOLF MIRELLE JANDIC

355 MONTINOLA, CARPATHIA

356 MUGAS, AUDREY ADAMOS

357 NACARIO, FRANCISLEY MARC CUADRA

358 NAGAYO, JUAN AUGUSTUS ALIX

359 NATIVIDAD, MARIA THERESE ALBERTO

360 NAVATO, LEILA LYNNE MALICDEM

361 NGILANGIL, AILEEN JOYCE ESLAVA

362 NGO, KRISHEL EUNICE ONG

363 NIEZ, RUZ LEINE GONZALES

364 NILO, MARY GRACE FERRER

365 NOCHEFRANCA, CRISTINE KHAY LASPIÑAS

366 NUESTRO, JANOS REED AMBAL

367 OBLEPIAS, MIDHORIE DAYNE JOSE

368 OCAMPOS, ARES ABIGAIL JO

369 ODILAO, ZED BRIER KONG

370 OGERIO, ALIAH HANNA ADRIANNA INVENTOR

371 OLAER, ALOURAH LIAO

372 OMBI-ON, GLEENA RIO NARAG

373 ONG, AVERY CEDRIC SAYO

374 ONG, TINA MARIE DONGUINES

375 OPEÑA, KATHLEEN CUATRIZ

376 ORDONIO, JAYMEE LOU AGUILAR

377 OUANO, AURA KRISTINE GRACE BORBON

378 OYSON, ZCELINA KRISTLE CORRE

379 OÑAS, EMILIANO SAMUEL IV GONZALES

380 PABILLARAN, DENNISE JOHNFLED ORO

381 PABLICO, CRYSTALYN JADE CASTRONUEVO

382 PABLO, CATRINA PAULA BEATRIZ PUNAYO

383 PABLO, JENNIFER GALLARON

384 PACIO, ALLYSSA MAE JUBINAL

385 PACLIBAR, FRIZZA FLOREZA

386 PADIN, REXELLA CORONG

387 PAGADUAN, MA ANGELLEE FAYE NICOLAS

388 PAGUIO, JORELL ARROGANTE

389 PALDO, EUNICE PEARL CERIALES

390 PALIANGAYAN, PREXIE REPATA

391 PALMARES, ABBY GAIL SARTE

392 PAMPOLA, SHEENE ESTORNINOS

393 PANTE, CHRYSTAL JANE GALLANAS

394 PANUNCIALMAN, JOSHUA MORALES

395 PARADO, SEAN PIERCE ENVERGA

396 PARCON, WEEMSY DAHANE TRABADO

397 PASAG, ALEXANDER JHAN PICATO

398 PASCUA, DENVER RECAYO

399 PASCUA, GIANNA MONIQUE CRUZ

400 PASCUA, VONN KARLO MAYO

401 PATUBO, CAMILE JOY DOMANAIS

402 PATULOT, SHARRYNAFE EPIA

403 PERALTA, KESSEL MAE WAJE

404 PERIDA, ASHLEY MAE LEGASPI

405 PETILLA, AIKO MAE ABONO

406 PEÑALOSA, GERTRUDE ALARCON

407 PILIIN, RYAN KARLO FEDELIN

408 PILLORA, VERLIN RODRIGUEZ

409 PITEL, MARGIE ATIENZA

410 PLATA, ELAIZA JOY ESPINO

411 PLAZA, JOSHUA BRYAN NEPOMUCENO

412 POMAR, KIM RENIER CABALE

413 PONCE, RESYEL URREA

414 PORAL, NEIL PHILLIP JAMELO

415 PORTUS, HANNAH MAE SAN AGUSTIN

416 PRADO, SIDNEY ROMBAOA

417 PUBLICO, CORINE DALE MARGERY YONG

418 PURISIMA, ALEXANDRA DENISE CENABRE

419 QUIAMBAO, ROBENALD JERAHMEEL MIRANDA

420 QUILIT, DANIELLE JEANE SATUR

421 QUILIT, MERK JHUNEL CRUZ

422 QUIMBA, CHRISTIAN JOY VALLESTERO

423 QUINTO, AERON KRIZELLE GAMBOA

424 QUIOCHO, ANGELOU EINS SALVADOR

425 RAGANDANG, PETER IAN ARANETA

426 RAMOS, FRANCIS JOSHUA FREDO

427 RANILE, MATTHIEU MANREAL

428 RAYMUNDO, MA JANINE CABAGUING

429 RAÑADA, RODA GAYLE PULGO

430 REBUSIT, RUTH MICAH MANCIO

431 RELIGIOSO, ARIANA NICOLE AVESTRUZ

432 RESURRECCION, BILL LLONARD JOSE

433 RETUYA, RICHARD JORDAN SYTAMCO

434 REYES, JESSICA MAE RIVERA

435 RIVERA, ARALD DUARDO

436 ROBLEZA, DENISSE AERIELLE ALOTA

437 RUBIO, SYDNEY DWAINE SALEM

438 RUEDA, HAZEL JASMINE

439 SABATE, MICHAELLA DONN PERALTA

440 SABLE, SANNY JAY RAMOS

441 SACRO, JACINTA MARIA SANTOS

442 SADOL, KIM AHMED NAGUIT

443 SALAGUBANG, NAOMI RENEE DOMINIQUE BAINGAN

444 SALANDANAN, EDRICK JASPER MAGTANONG

445 SALVIDAR, ELAISA MEI DANCEL

446 SAMARISTA, JOHN BAILEY GOMEZ

447 SAN PEDRO, ANNA BANDELARIA

448 SANCHEZ, LAURENCE MIGUEL BALUYOT

449 SANTIAGO, GEM COLLINS DELOS SANTOS

450 SANTIAGO, JULES TAN

451 SANTOS, AILEEN LO

452 SANTOS, JUSTINE FAYE MEDORA

453 SANTOS, MARZIA LELE VIVEN ANGOBUNG

454 SANTOS, SINDY EVANGELISTA

455 SARAZA, FRANCESCA SALVACION

456 SARINO, ELOISA MAE SOLOMON

457 SARIO, GLEN GARCIA

458 SAYAO, JOHN PAULO CONTEMPLACION

459 SAYLON, KYLE ZANDREX ANDER

460 SENDIONG, JESSA ENCARNACION

461 SERRANO, JERICA MAE OCAMPO

462 SICCION, JULIANNE BEATRICE TOLENTINO

463 SIM, SETHE MORI COLAO

464 SINAGUB, MHARK LESTHER MIGUEL

465 SIOSAN, FRANCIS ANN REFUGIO

466 SISTOSO, JANINE SALAS

467 SIUAGAN, ALYSSA CAMILLE SUIZO

468 SO, JOSH KENDRICK LIM

469 SOLANTE, ADAH RACHEL CABAGUING

470 SOLATORIO, MARK VINCENT SACOL

471 SOTOYA, DEAN RYAN

472 SOTTO, NORMAN AUGUSTO FULGENCIO

473 STA ROSA, KARLO MARKO MADARA

474 STA. CATALINA, SHAIRA BEQUILLO

475 SUAYBAGUIO, DOREEN PUDONAS

476 SULLERA, PATRICIA DUMALAY

477 SUZARA, ANGELO JOSEPH MUNDA

478 TABABA, TRISHA MAE VIDAURE

479 TABUNYAG, JOAN DELOS SANTOS

480 TACIS, KATE MARIE ENRIQUEZ

481 TAGUBA, IANA KOLLINE ADRIANO

482 TALANDRON, CLAIRE THERESE ALCONTIN

483 TALPLACIDO, DAN ERSON BACLAAN

484 TAMAKI, MIYAMI BENIG

485 TAN, DEANNAH CAPIN

486 TAN, GILLIAN SUE LIM

487 TAN, NICOLE ELIZABETH YUTUC

488 TANATE, PATRICIA KEI YAGO

489 TANMANUEL, DAVID TAN

490 TAÑA, DAVE CANIN

491 TEJADA, SHAIRRA MILLEN MANUEL

492 TIMBRE, LINDSAY ODYSSEY LANTIN

493 TINAJA, JAN CARLO JAPOR

494 TIÑAS, JULIE GRACE FAROFALDANE

495 TOLENTINO, ARRON VINCENT LADDARAN

496 TOLETE, JOANNA MARIE ABELLO

497 TOMI-AS, RONA MILLE BARISON

498 TORRANO, YVEGENY VON DEL ROSARIO

499 TRIANA, ANN PEARL GARCIA

500 TRINIDAD, MITZI ANNE BERNARDINO

501 TUDTUD, JENILYN DUMAGPI

502 TUMANAN, THEA KRIZELDA MARASIGAN

503 TUNGOL, KENNETH CONRAD CATIMO

504 TUPAS, EUGENE MAGABILIN

505 TURLA, NYGEN KEITH LOUISE DOMINGO

506 USMAN, SITTIE FATIMA HARON

507 USOP, SHASHWA MALASIGAN

508 VALDE, ROBERT KIR TRONCO

509 VALDEZ, DANICA ELAINE AUDREY DE GUZMAN

510 VALMORES, PAULA YASAY

511 VAZQUEZ, JAN BERNADETTE CENTURAL

512 VEGA, LYRE RUSTY SUMILHIG

513 VENTURA, ANA MARIEL PARAGAS

514 VENTURINA, CAMILLE ANN DE LOS REYES

515 VIDAL, CARL STEVEN SALUD

516 VILLACORTA, GENESIS ANGELO MENGUITA

517 VILLARETE, MEREDITH MAE QUINTERO

518 VILLAVER, GERMAINE LABIAGA

519 VITANZOS, ALIANNA YSABEL SALAZAR

520 VIZCARRA, DAN UNEIL PARAFINA

521 WAMILDA, DAISY JANE WATIN

522 WANG, CHANTELLE MONZON

523 WONG, MA. THERESSA DEFUNTARON

524 YAMSON, LIANNE LOISE CABIZON

525 YBARLEY, JOANNA GRACE ALISACA

526 YEUNG, CARL JOSHUA MAMPUSTI

527 YU, JAMES KHENRICH LU

528 YUZON, SARAH ANGELICA SALAZAR

529 ZAFRA, BLAREY JYLKINNS JUBANE

530 ZARCO, ANGELINE KRISTEL ABARCA

531 ZAULDA, JAYMUELA JOY AMBROCIO