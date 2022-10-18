Chemical Engineer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 531 out of 1,036 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo and Legazpi this October 2022.
Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineer Licensure Examination Held on October 11, 2022 & ff. days Released on October 18, 2022.
1 ABAD, MARC JOSHUA
2 ABASTILLAS, LUZ PAULA BARRETTO
3 ABEDEJOS, KENNETH JUSTINE ORNIAS
4 ABELLA, RODRIGO BEJONA
5 ABILLA, PRESTINE RAMIREZ
6 ACASIO, JOHN BENEDICT PIOL
7 ADAME, JEANETTE BUTANA
8 AFALLA, ERIVAN RALPH CASER
9 AGUA, OLIVIA FRANCESCA BAYANI
10 AGUILA, LOIS ANNE MANALO
11 AGUILAR, DANICA SANDRA LUZ
12 AGUSTIN, CHRISTIAN JOSHUA BULANHAGUI
13 ALANUNAY, PATY ANNE
14 ALARCON, HONEY JANE ASUNCION
15 ALBELDA, KENNETH ALLEN BERNABE
16 ALCANTARA, ELLA MAE PULIDO
17 ALCANTARA, KRISTIAN JAY RABARA
18 ALCORIZA, CAESAR JOHN TRINIDAD
19 ALDOVINO, JEANEL LOPEZ
20 ALEDRO, SOCRATES VILLADOR
21 ALINDAYO, AIMEE CAPDOS
22 ALMOGUERRA, JASMIN LLANTO
23 ALTERADO, CHINA NICOLE OCIDO
24 ALVARADO, JARED IBRAHIM OGUIS
25 AMIGABLE, JURYL BAGUIO
26 ANDAYA, NED LINCOLN SUPNET
27 ANG, HARVEY JADE TALENTO
28 ANISCO, KYLE EUNICE CRUZ
29 ANTE, JOSH PATRICK REJESUS
30 ANTEJA, LOU JANE MALIMBAN
31 ANTIGO, PRINCE ROBIN BANGERO
32 ANTONIO, DEOFRE JOHN AFUANG
33 ANTONIO, MILETTE MAE BARENG
34 APOLINARIO, ALYSSA VILLANUEVA
35 AQUINO, JUDY MAE GEMENTIZA
36 AQUINO, KATRINA LAPITAN
37 ARCANGEL, MARVIN GELOMINA
38 ARCIAGA, GLENN JORDAN ORTEGA
39 ARELLANO, NIGEL KENU MERCADO
40 ARENAS, DAPHNE KAREN PEREIRA
41 ARES, LORENZ PETER BRIONES
42 ARIAS, JONA VIV TRIVIÑO
43 ARMODIA, RENNAN CLYDE LAVADOR
44 ARROYO, ANA YSABELA ACOMPAÑADO
45 ASPREC, MARVIN RONATO
46 ASUNCION, BIANCA ESTRADA
47 ATASAN, FRANCCES NONA GALES
48 ATIENZA, DARLENE
49 ATUEL, SOPHIA CYRA TIGULLO
50 AVENDAÑO, CHRIS IAN LLANERA
51 AWAYAN, MITSUMASA
52 AYUBAN, CLARK FRANCIS VILLARIAS
53 BADIOLA, MA. DENISSE WYCOCO
54 BADONGEN, MEGAN GOMEZ
55 BAKIDAN, VENAROSE LUBUANGON
56 BALAWAS, SANDRYNE SHANE BAKILAN
57 BALIGUAT, CHRISTIAN YVES ESPINOSA
58 BALLESTERO, JON VINCENT VALDERAMOS
59 BALSOMO, JAN PAUL VINSON
60 BALTAZAR, DANIEL JANZ DANAO
61 BALUBAR, ESSA BELLE NIKITA DELA CRUZ
62 BALUYOT, RICARDO MIGUEL BANGCO
63 BANDOY, EUREL PALOMERO
64 BANDOY, THRYSHA ANGCLA
65 BANGENG, ARAH JANE YOHOY
66 BANGNGAYON, RODNEY BALUCNIT
67 BAROL, MARR ERICK VARELA
68 BARONIA, LIEZL CZARINA PALASPAS
69 BASBAS, CARLO ANDAL
70 BAUTISTA, JUDE GABRIEL LALISAN
71 BAUTISTA, STEFHANIE KATE SUNGA
72 BAUZON, JHERBBY VILLENA
73 BAYLE, ANGELO BUENAR BLAY
74 BAYRON, JUNMAR HERRERA
75 BAYUCA, LEY-ANN ROSE FILARCA
76 BEJO, FRANS LYNDON BELEN
77 BELEN, MARTIN CARLO PINEDA
78 BELICARIO, JUREEN FLORES
79 BELMONTE, MARY JOY PERNECITA
80 BENGSON, JOHN CLYDE MARQUEZ
81 BENIN, JOSEBELL JR GAMBOA
82 BENJAMIN, ZIDRICK ED CANTAL
83 BERNADOS, AIVANNIE JOYCE PIALA
84 BERSAMINA, ALYSSA MERCADO
85 BERTO, RICHELLE MEY-ANG
86 BIG ASAN, ANN DANNIELLE CANDOL
87 BIWANG, JANA GENICA ALE
88 BOADO, KRIZZEL JOY RAZON
89 BOHOL, JOHN STEVEN ADALID
90 BONDAUG, JOHN CHRISTIAN SEMILLA
91 BONGABONG, JEMADEL ROSOLADA
92 BONGAT, LEA PEREZ
93 BONIFACIO, SHEEDAH DEL BARRIO
94 BONTANON, KATHLEEN PLANDO
95 BORJA, JETHER EMANUEL AZARCON
96 BORJA, YASMIN KAYE CORNES
97 BRITANICO, JANECA NERIO
98 BRIZUELA, MARY KRISTINE TEOXON
99 BRUTAS, ALLAIN HUAB
100 BUAYABAN, FATIMA VERDIDA
101 BUELA, KRISTINE JOY AGARIN
102 BUENSUCESO, ANGELIC MUSIC CONTILLO
103 BUENSUCESO, MARYLUZ OLMO
104 BUSTILLO, REXEL JOHN GARPIDA
105 BUTIAL, RAYMOND VIRTUDAZO
106 CAABAY, BILLY JOSEPH PONCE DE LEON
107 CABACUNGAN, KHRYZEL BALLESTEROS
108 CABIAZA, CLAIRE ANDREA CORIMO
109 CABOTAJE, AMIEL CLARK GRIPO
110 CABRERA, GERALD ESTOCADO
111 CABUTOTAN, NIÑA LUZ LARON
112 CACAO, KRIS CELESTIAL
113 CACHO, IMEE KASSANDRA ESTOMO
114 CAGAPE, JOHN DOUNGEL
115 CALIMBAS, BEA MARIZ DIONOSA
116 CALIXTERIO, DIANNE DELA CRUZ
117 CALMA, MARIA AIRA LACSON
118 CALOTES, LOU JANSSEN LIM
119 CALUBAQUIB, MARC VOLTAIRE PIANGCO
120 CAMERO, FLOURENCE KATE BALISALISA
121 CAMMAYO, RAYVIR JACINTO JR DUQUE
122 CAMPOS, ZYRA MAE SEMILLA
123 CANACANA, PATRICK
124 CANARIA, ROSE VIVIEN TESTA
125 CANILLA, JOHN LERRY SEVILLO
126 CAPACIA, JOHN MATTHEW MANALO
127 CAPILI, AILEEN GRACE DANCEL
128 CAPUYAN, AUBREY JOY VILLANUEVA
129 CAQUILALA, KENNEX PADAYHAG
130 CARBAJAL, FORTUNATO ALVEN V TOLEDO
131 CAS, JELLU BABAGAY
132 CASAS, RAYA SOPHIA MAPUSAO
133 CASIPIT, KYLE LOUIE FLOR
134 CASTILLON, JEANIE RHOSS SASI
135 CASTRO, MICHAEL TAN
136 CATAPANG, JACEN MARIEL SORIENTE
137 CAWALING, FAYE AUDREY COMBASA
138 CECILIA, ALLYSON IVAN CASTILLO
139 CELIS, CAROL MAE LEGASPI
140 CENDAÑA, ALETHEA FAYE FONTANILLA
141 CLETO, NICOLLE JULIA PERJES
142 COLANAG, RENEE NIÑA TONOGBANUA
143 COLLO, KENNETH ABENOJA
144 COMENDADOR, MARVIN JOHN
145 COMPRENDIO, JERMAINE BIAZON
146 COMPUESTO, CHENNY IBAÑEZ
147 CONEJOS, EIRA MAE ROQUEZA
148 CONSTANTINO, JOHN JOSEPH PECENIO
149 CORALDE, JOHN LEREE BALINGBING
150 CORDERO, KRISTINA SHI
151 CORITANA, ANGELI MERCADO
152 CORONADO, JOHN KERVIN MACOL
153 CORPUZ, IAN PAUL ANDREI
154 CRUZ, FIDEL BRYAN MAGBANUA
155 CRUZ, HAZEL JOY LUCERO
156 CRUZ, JAZEL NICO
157 CRUZ, JUAN MIGUEL MANANSALA
158 CRUZ, KIMBERLY NICOLE MANAIG
159 CUENCA, ASHLEY MAE RAMOS
160 CUENCA, LALAINE BONO
161 CUESTA, JOSHUA THERELL SAYOS
162 CUSTODIO, JV LINGO
163 DACIO, EUNELLE ELORIAGA
164 DAEL, CAROL GEAN LAURENTE
165 DAGO-OC, KARYLL MARIE AUGUSTO
166 DANCEL, MIGUEL KRISTOFER BALUYUT
167 DANGUILAN, JOSE LORENZO ANGANGCO
168 DAVILA, LIEZYL JANE DIZON
169 DAYAO, MARCO ANGELO CAHANDING
170 DAYHAM, MAY ROSE ADRIATICO
171 DE CASTRO, LYNIEL JAN SORIANO
172 DE JESUS, MARIDOLP PB RUBIO
173 DE JESUS, RICHARD RIGUERRA
174 DE LOS SANTOS, ABBY JOY TAMEGA
175 DE SILVA, JOHN MARK DAREEN FLORES
176 DE TORRES, GRAZIELLE ANNE CUETO
177 DEPNAG, CHRYSLER KANE CATACUTAN
178 DIAMANTE, APRIL JOYCE
179 DIAZ, CRISTELLE DIANE SOCORRO
180 DIAZ, DANICA ROLDAN
181 DICANG, DALE ANDRE MONTECLARO
182 DIMAILIG, CHEENEY GAMBOA
183 DIMARUCUT, CHRISTINE JOY DIGNO
184 DIMATATAC, JOSHUA VINCENT AUSTERO
185 DIOSO, JAN DANIEL DEMIAR
186 DITANGCO, ALEXANDRINE KLEE GERALDEZ
187 DOCDOC, CHRISTHER JANE MONTAJES
188 DOMINGO, RAPHAEL ANGELO IYA
189 DOMINGO, RHOVINA ROSE OBILLO
190 DOQUILO, KIMBERLY CRISTOBAL
191 DUMAEL, JEVERSON TEJADA
192 DUMALAGAN, JOSEF DANTE ANDAL
193 DUMPIT, RALVIN FABON
194 DY, BRYCE VICTOR ABELLO
195 DY, FAITH ZARINA TACTAY
196 ELARMO, JUDY MARL BINGCOLADO
197 ELBANNA, ALI LAMOSTE
198 ELIZARIO, ROCKY JR DAMASCO
199 EMNACE, TERENELLE JARDELEZA
200 ENDAYA, KIM BRIAN ADAME
201 ERLANO, MARJO ESPERA
202 ESCOBAL, LYKA MARIE ELIZABETH VALEROS
203 ESCOBAR, ANNA MAE ARBAN
204 ESGUERRA, ROXANNE ZACARIAS
205 ESMATAO, KIM SHARA EMMANUEL
206 ESPARAGOZA, JOHNIL DELFIN
207 ESPEJO, JOHN IAN II CARREON
208 ESPELETA, ROSMAR FLOR
209 ESPENIDA, HANNAH PETCHE BUÑAG
210 ESPIRITU, JOHN PAUL CENCIL
211 ESPIRITU, RAHNE JUVI ABARCAR
212 ESPORLAS, JUAN MIGUEL VIVO
213 ESQUILONA, JEFFREY GRAYAN
214 ESTACIO, MARIA YLOISA YRICKA MANALO
215 ESTOLE, PALMER OSTON ABARENTOS
216 ESTRADA, MARK JOSEPH JACABAN
217 EVANGELISTA, MIGUEL ANDRE AÑASCO
218 FABELLA, DIVINA JOYCE ANCHETA
219 FABIC, CAITLIN DOYLE SEÑORIN
220 FACTOR, SHANNELLE JOY CANDA
221 FAJARDO, JAYKE MATTHEW CO
222 FAJARDO, MISCHELLE JAZZFYNNE PASTOR
223 FEGARIDO, JASON GOCO
224 FELICIANO, PATRIZIA ANGELIE ORTIZ
225 FERNAN, MEGAN CASTILLO
226 FERNANDEZ, CHRISTIAN PATRICK GARCIA
227 FERNANDEZ, JAZIEL URRIZA
228 FERNANDEZ, RAMYLL DATOR
229 FERNANDEZ, ZHARLA NARVADEZ
230 FIEL, DEVAUGN JOSEPH FELIPRADA
231 FLORDELIZA, VANESSA MAE MADLANGBAYAN
232 FLORES, IRA GIL RODRIGUEZ
233 FLORES, MAE LYN RODRIGUEZ
234 FRONDA, KEIFER RAMIREZ
235 FUENTES, ARFEL MARIE RAUT
236 FUENTES, ELLYZA SOPHIA GALLARDO
237 GABRIEL, SARAH SHARMAINE TENORIO
238 GADIA, REBECCA ALYANNA BRILLO
239 GADOY, MARICAR SAMAS
240 GALANG, CHRISSEN JUVILEEN DELA CRUZ
241 GALDO, ALLEN CHRISTOPHER FRANCISCO
242 GALICIO, ROJEN GAN
243 GALLARDO, PATRICE ANN ABAD
244 GALVEZ, KRYZTINE MAE RIOLA
245 GAMBOA, MARIA PAULA
246 GAMOROT, DALE JASON PANIO
247 GARCES, JEROME IGNATIUS TAN
248 GARCIA, FRANCES IDA STA. MARIA
249 GARCIA, KAIZER JOHN MATANGUIHAN
250 GARCIA, LAURIANNE KRIS SANTIAGO
251 GARCIA, TRIXIA NICOLE VISAYA
252 GARING, HAZELL PASCUA
253 GATAPIA, DONNA THEA TIBAYAN
254 GAVINO, GENUINE PEDRO
255 GERZON, RAISA SIOCHI
256 GO, ANDREW FELIX CHING
257 GONZAGA, BELSON MARK KHO
258 GONZALES, CAMILLE ANNE CENTENO
259 GROSPE, HANA RENZSIE RAMOS
260 GUADILLA, BRENT KIRK NACOG-ANG
261 GUANZON, NELSON II BONETE
262 GUERRERO, MARY JUSTINE ABRANTES
263 GUILLAN, PATRICK AMURAO
264 GUINTO, SOFIA MAAN FLORES
265 GUMILAO, THAMANIA KEITH CONCEPCION
266 H. ALI, HANIN BANOCAG
267 HABULAN, ALJAY ALVAREZ
268 HACHAC, REA BASQUIÑA
269 HEQUILAN, MARK JAMES II AGACID
270 HERNANDEZ, JEZ JAYCRIS LEYCO
271 HIGA, DANAH PATRICE MERCADO
272 HOYLAR, GLENETTE GARCIA
273 IGAR, LAWRENCE LUCOB
274 IMBAG, JAMELLA GAILE VALERIO
275 IMPERIAL, BRUCE BRANDON CHAN
276 IMPERIAL, KAREN CLAIRE ZAMUDIO
277 INVENTADO, SOFIA DAPHNEY BRAZA
278 ISIDRO, SEAN PAOLO LOPEZ
279 JARAULA, DENNIS IRVING CASINO
280 JARDINEL, SHANNEL CILLO
281 JARILLO, DONNA JANE TUAZON
282 JAVA, CINDY GONZALES
283 JIMENEZ, JHON PAUL BUENO
284 JOSON, PATRICIA YSABEL NOBLEZA
285 KUA, MARIEL FRANCISCO
286 LAAB, JEJOMAR AUJERO
287 LABADAN, CHRISTINE JIM IPIL
288 LABUGUEN, TRIZHA MAE VALDEZ
289 LACSON, ED NELSON BERMEJO
290 LADEA, GABRIELLE PALMARIA
291 LAPUZ, ROSEMARIE ANOTA
292 LATAG, CHRISTINE JOY MANGUBAT
293 LAVILLES, FRANCIS DOMINIC HATE
294 LAZARO, SEAN ANDREI ISLA
295 LEE, MARICHELLE ANG
296 LEGASPI, LHAILA TIAMSON
297 LIBETARIO, PRINCESS GABRIELLE TINGCHUY
298 LICAYAN, JURCHEN GRECIE BALAUAG
299 LIM, SHANEEKA ELISE PAEZ
300 LIMPIN, JAMES MATTHEW PAZ
301 LIN, KYLE GAVIN YGOT
302 LITA, CLARE ANNE TANGLAO
303 LLORERA, DANICA ROSE NADAO
304 LOMOCSO, FELIZ CARMEL CAMELLO
305 LOPEZ, PAOLO PILI
306 LOPEZ, THRISHA TROGON
307 LUGO, HAZEL ANN PONTILLO
308 LUMAYAG, RACHELLE MAE RIVERA
309 LUSTRE, ARIEL DOMINGUIANO
310 MACABUGWAS, ALLEX BREGAIS
311 MAGABILIN, GABRIEL JOSHUA BAUTISTA
312 MAGCAIYO, JOHN REFARIAL
313 MAGDARAOG, ATHENA MAE CORDIAL
314 MAGNAYE, HILARIO III MILLAR
315 MAGNO, RANNIE LEI MENDOZA
316 MAHILUM, JOSHUA LAURENIA
317 MAINIT, JOSHUA JEREMAIAH DAÑA
318 MALICAY, ELPEDIO JR OSTRIA
319 MALLARI, C.J. APPLE LAXAMANA
320 MANGAOANG, ERDEL BON CARIÑO
321 MANGILA, TRACIE SHANNEN SABANDAL
322 MANUEL, CHARLES RUSSELL TELA
323 MANUEL, CHRISTIAN PHILLIP APIGO
324 MAQUILING, PEARL MONTERO
325 MARANAN, NIÑA CAROL VIARO
326 MARANION, KAYECELYNE NARVAEZ
327 MARAVILLA, ANA KATRINA FAJARDO
328 MARCHAN, RICA GLEN CALIMLIM
329 MARFA, MARK GABRIEL ONG
330 MARTIJA, NELYKAH RIANNE PANLILIO
331 MARTIN, DAELIN MIKHAIL SY
332 MARTINEZ, DARYL RAGASA
333 MARTINEZ, MARAH FAYE FLORES
334 MAULION, JUBYLLE ANNE CHLOE CAPARROS
335 MAÑGOSING, OLIVER ROY PRAYON
336 MEDINA, JOHN GIL GALIT
337 MEGIO, JONA ESCUREL
338 MENA, CHASTINE THERESE CESARIO
339 MENDIORO, KIRBY FERNANDEZ
340 MENDOZA, ALFRE ANIANA GOZON
341 MENDOZA, EVITA JOY ATIENZA
342 MENDOZA, KARRYLE WENZEL ASHLEY PADERES
343 MENDOZA, MICHELLE BAUTISTA
344 MERECIDO, JOHN ZEPHANIEL LEONG
345 MIER, VENCH CLARK VELOSO
346 MIJARES, ANGELICA BEATRICE APE
347 MILLAN, DIANE MORAL
348 MIMAY, JOHN CARLO CORCINO
349 MIRANDA, MA LORENA ISABEL CHAN
350 MOGOTE, JUBELL DELA CRUZ
351 MOISES, QUEEN AGATHA ROSE XAVIELLE DELA CRUZ
352 MONFORTE, MARY JOY MACAPULAY
353 MONTEBON, MARK STEPHEN LOQUIAS
354 MONTECILLO, DOLF MIRELLE JANDIC
355 MONTINOLA, CARPATHIA
356 MUGAS, AUDREY ADAMOS
357 NACARIO, FRANCISLEY MARC CUADRA
358 NAGAYO, JUAN AUGUSTUS ALIX
359 NATIVIDAD, MARIA THERESE ALBERTO
360 NAVATO, LEILA LYNNE MALICDEM
361 NGILANGIL, AILEEN JOYCE ESLAVA
362 NGO, KRISHEL EUNICE ONG
363 NIEZ, RUZ LEINE GONZALES
364 NILO, MARY GRACE FERRER
365 NOCHEFRANCA, CRISTINE KHAY LASPIÑAS
366 NUESTRO, JANOS REED AMBAL
367 OBLEPIAS, MIDHORIE DAYNE JOSE
368 OCAMPOS, ARES ABIGAIL JO
369 ODILAO, ZED BRIER KONG
370 OGERIO, ALIAH HANNA ADRIANNA INVENTOR
371 OLAER, ALOURAH LIAO
372 OMBI-ON, GLEENA RIO NARAG
373 ONG, AVERY CEDRIC SAYO
374 ONG, TINA MARIE DONGUINES
375 OPEÑA, KATHLEEN CUATRIZ
376 ORDONIO, JAYMEE LOU AGUILAR
377 OUANO, AURA KRISTINE GRACE BORBON
378 OYSON, ZCELINA KRISTLE CORRE
379 OÑAS, EMILIANO SAMUEL IV GONZALES
380 PABILLARAN, DENNISE JOHNFLED ORO
381 PABLICO, CRYSTALYN JADE CASTRONUEVO
382 PABLO, CATRINA PAULA BEATRIZ PUNAYO
383 PABLO, JENNIFER GALLARON
384 PACIO, ALLYSSA MAE JUBINAL
385 PACLIBAR, FRIZZA FLOREZA
386 PADIN, REXELLA CORONG
387 PAGADUAN, MA ANGELLEE FAYE NICOLAS
388 PAGUIO, JORELL ARROGANTE
389 PALDO, EUNICE PEARL CERIALES
390 PALIANGAYAN, PREXIE REPATA
391 PALMARES, ABBY GAIL SARTE
392 PAMPOLA, SHEENE ESTORNINOS
393 PANTE, CHRYSTAL JANE GALLANAS
394 PANUNCIALMAN, JOSHUA MORALES
395 PARADO, SEAN PIERCE ENVERGA
396 PARCON, WEEMSY DAHANE TRABADO
397 PASAG, ALEXANDER JHAN PICATO
398 PASCUA, DENVER RECAYO
399 PASCUA, GIANNA MONIQUE CRUZ
400 PASCUA, VONN KARLO MAYO
401 PATUBO, CAMILE JOY DOMANAIS
402 PATULOT, SHARRYNAFE EPIA
403 PERALTA, KESSEL MAE WAJE
404 PERIDA, ASHLEY MAE LEGASPI
405 PETILLA, AIKO MAE ABONO
406 PEÑALOSA, GERTRUDE ALARCON
407 PILIIN, RYAN KARLO FEDELIN
408 PILLORA, VERLIN RODRIGUEZ
409 PITEL, MARGIE ATIENZA
410 PLATA, ELAIZA JOY ESPINO
411 PLAZA, JOSHUA BRYAN NEPOMUCENO
412 POMAR, KIM RENIER CABALE
413 PONCE, RESYEL URREA
414 PORAL, NEIL PHILLIP JAMELO
415 PORTUS, HANNAH MAE SAN AGUSTIN
416 PRADO, SIDNEY ROMBAOA
417 PUBLICO, CORINE DALE MARGERY YONG
418 PURISIMA, ALEXANDRA DENISE CENABRE
419 QUIAMBAO, ROBENALD JERAHMEEL MIRANDA
420 QUILIT, DANIELLE JEANE SATUR
421 QUILIT, MERK JHUNEL CRUZ
422 QUIMBA, CHRISTIAN JOY VALLESTERO
423 QUINTO, AERON KRIZELLE GAMBOA
424 QUIOCHO, ANGELOU EINS SALVADOR
425 RAGANDANG, PETER IAN ARANETA
426 RAMOS, FRANCIS JOSHUA FREDO
427 RANILE, MATTHIEU MANREAL
428 RAYMUNDO, MA JANINE CABAGUING
429 RAÑADA, RODA GAYLE PULGO
430 REBUSIT, RUTH MICAH MANCIO
431 RELIGIOSO, ARIANA NICOLE AVESTRUZ
432 RESURRECCION, BILL LLONARD JOSE
433 RETUYA, RICHARD JORDAN SYTAMCO
434 REYES, JESSICA MAE RIVERA
435 RIVERA, ARALD DUARDO
436 ROBLEZA, DENISSE AERIELLE ALOTA
437 RUBIO, SYDNEY DWAINE SALEM
438 RUEDA, HAZEL JASMINE
439 SABATE, MICHAELLA DONN PERALTA
440 SABLE, SANNY JAY RAMOS
441 SACRO, JACINTA MARIA SANTOS
442 SADOL, KIM AHMED NAGUIT
443 SALAGUBANG, NAOMI RENEE DOMINIQUE BAINGAN
444 SALANDANAN, EDRICK JASPER MAGTANONG
445 SALVIDAR, ELAISA MEI DANCEL
446 SAMARISTA, JOHN BAILEY GOMEZ
447 SAN PEDRO, ANNA BANDELARIA
448 SANCHEZ, LAURENCE MIGUEL BALUYOT
449 SANTIAGO, GEM COLLINS DELOS SANTOS
450 SANTIAGO, JULES TAN
451 SANTOS, AILEEN LO
452 SANTOS, JUSTINE FAYE MEDORA
453 SANTOS, MARZIA LELE VIVEN ANGOBUNG
454 SANTOS, SINDY EVANGELISTA
455 SARAZA, FRANCESCA SALVACION
456 SARINO, ELOISA MAE SOLOMON
457 SARIO, GLEN GARCIA
458 SAYAO, JOHN PAULO CONTEMPLACION
459 SAYLON, KYLE ZANDREX ANDER
460 SENDIONG, JESSA ENCARNACION
461 SERRANO, JERICA MAE OCAMPO
462 SICCION, JULIANNE BEATRICE TOLENTINO
463 SIM, SETHE MORI COLAO
464 SINAGUB, MHARK LESTHER MIGUEL
465 SIOSAN, FRANCIS ANN REFUGIO
466 SISTOSO, JANINE SALAS
467 SIUAGAN, ALYSSA CAMILLE SUIZO
468 SO, JOSH KENDRICK LIM
469 SOLANTE, ADAH RACHEL CABAGUING
470 SOLATORIO, MARK VINCENT SACOL
471 SOTOYA, DEAN RYAN
472 SOTTO, NORMAN AUGUSTO FULGENCIO
473 STA ROSA, KARLO MARKO MADARA
474 STA. CATALINA, SHAIRA BEQUILLO
475 SUAYBAGUIO, DOREEN PUDONAS
476 SULLERA, PATRICIA DUMALAY
477 SUZARA, ANGELO JOSEPH MUNDA
478 TABABA, TRISHA MAE VIDAURE
479 TABUNYAG, JOAN DELOS SANTOS
480 TACIS, KATE MARIE ENRIQUEZ
481 TAGUBA, IANA KOLLINE ADRIANO
482 TALANDRON, CLAIRE THERESE ALCONTIN
483 TALPLACIDO, DAN ERSON BACLAAN
484 TAMAKI, MIYAMI BENIG
485 TAN, DEANNAH CAPIN
486 TAN, GILLIAN SUE LIM
487 TAN, NICOLE ELIZABETH YUTUC
488 TANATE, PATRICIA KEI YAGO
489 TANMANUEL, DAVID TAN
490 TAÑA, DAVE CANIN
491 TEJADA, SHAIRRA MILLEN MANUEL
492 TIMBRE, LINDSAY ODYSSEY LANTIN
493 TINAJA, JAN CARLO JAPOR
494 TIÑAS, JULIE GRACE FAROFALDANE
495 TOLENTINO, ARRON VINCENT LADDARAN
496 TOLETE, JOANNA MARIE ABELLO
497 TOMI-AS, RONA MILLE BARISON
498 TORRANO, YVEGENY VON DEL ROSARIO
499 TRIANA, ANN PEARL GARCIA
500 TRINIDAD, MITZI ANNE BERNARDINO
501 TUDTUD, JENILYN DUMAGPI
502 TUMANAN, THEA KRIZELDA MARASIGAN
503 TUNGOL, KENNETH CONRAD CATIMO
504 TUPAS, EUGENE MAGABILIN
505 TURLA, NYGEN KEITH LOUISE DOMINGO
506 USMAN, SITTIE FATIMA HARON
507 USOP, SHASHWA MALASIGAN
508 VALDE, ROBERT KIR TRONCO
509 VALDEZ, DANICA ELAINE AUDREY DE GUZMAN
510 VALMORES, PAULA YASAY
511 VAZQUEZ, JAN BERNADETTE CENTURAL
512 VEGA, LYRE RUSTY SUMILHIG
513 VENTURA, ANA MARIEL PARAGAS
514 VENTURINA, CAMILLE ANN DE LOS REYES
515 VIDAL, CARL STEVEN SALUD
516 VILLACORTA, GENESIS ANGELO MENGUITA
517 VILLARETE, MEREDITH MAE QUINTERO
518 VILLAVER, GERMAINE LABIAGA
519 VITANZOS, ALIANNA YSABEL SALAZAR
520 VIZCARRA, DAN UNEIL PARAFINA
521 WAMILDA, DAISY JANE WATIN
522 WANG, CHANTELLE MONZON
523 WONG, MA. THERESSA DEFUNTARON
524 YAMSON, LIANNE LOISE CABIZON
525 YBARLEY, JOANNA GRACE ALISACA
526 YEUNG, CARL JOSHUA MAMPUSTI
527 YU, JAMES KHENRICH LU
528 YUZON, SARAH ANGELICA SALAZAR
529 ZAFRA, BLAREY JYLKINNS JUBANE
530 ZARCO, ANGELINE KRISTEL ABARCA
531 ZAULDA, JAYMUELA JOY AMBROCIO
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