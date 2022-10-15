Electronics Engineer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 785 out of 2,644 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,546 out of 2,005 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2022.
The members of the Board of Electronics Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Alnar L. Detalla, Chairman, Engr. Enrico Claro R. Delmoro and Engr. Herminio J. Orbe, Members.
Roll of Successful Examinees in the Electronics Engineer Licensure Examination Held on October 8 And 9, 2022. Released on October 14, 2022.
Seq. No. N a m e
1 ABALUS, ROCHELLE FAITH MIGUEL
2 ABANG, ANN FRANCES FELECIA
3 ABARECIA, RICHIE PAUL
4 ABASTILLAS, RUDWIN PAUL BARRETTO
5 ABELLERA, JOSHUA BEAVER QUE
6 ABINA, DANIEL VILLARDO
7 ABOY, ALSHEIN FAITH TULIN
8 ABRIGO, SHAIRA MIA ERIE
9 ACEBEDO, KARL ANGELO ROSARIO
10 ACMA, JEREYCA ALOLON
11 ADERES, ALNIE MAE CANCINO
12 ADUNA, VINCENT RAY JASTIA
13 AGAPITO, DANILO JR BOGAS
14 AGCAOILI, MARJORIE DELOS TRINOS
15 AGUILAR, ANDREA MAY ALAMA
16 AGUILAR, GLENDY DULERA
17 AGUILAR, JOSE DELFIN PACO
18 AGUINALDO, GIO SAM MESIONA
19 AGUINALDO, KURT AMMIEL UMALI
20 AGUIRRE, MARK JUNAS LIMBAGO
21 AGUJA, NEIL ADRIAN NEGRETE
22 AGULTO, JERICO OCAMPO
23 AGUSTIN, ALFONSO DOMINGO
24 AGUSTIN, REINE CAMERON BERNARDO
25 ALAAN, KARLO PIO DUNGOG
26 ALABAN, RYAN BALASA
27 ALAGO, CLARISSE JOSSIL TAGAB
28 ALCANTARA, FRANCES KYLE PAREÑAS
29 ALCAYDE, JOHN AUREL CUPO
30 ALDONZA, FRED ANTHONY OBREGON
31 ALESNA, TRISHA MONIQUE DIAZ
32 ALFONSO, JAIRAH MAE NAVORA
33 ALIPININ, MARTINA YSABEL KING
34 ALMERO, EMIL JOHN VALDEZ
35 ALOJADO, KENNETH GUEVARRA
36 ALTERADO, BRYANT ANUNCIACION
37 ALTORINO, EARL JOSEPH CRUZAT
38 ALVARAN, CHRISTINE JOY MALACA
39 AMAN, AUDREY JEANELLE TOLO
40 AMAR, LJ CALVA
41 AMARGA, ANTON JAY SADOGUIO
42 AMURAO, RALPH ANDREI ALMARIO
43 ANDRES, DEANNA ANDREA XENIA ARIZA
44 ANGELES, KEVIN CHARLES DELA CRUZ
45 ANTES, ANGELO NIKKO GUBOT
46 AQUINO, AULIVIER GILCHRIST QUIJANO
47 AQUINO, PAULYN YSABEL HALOS
48 ARANAS, CHARLES NIKKO MACARAIG
49 ARANAS, KRISTIAN DAVE
50 ARANDIA, IAN VON NOVI CLIMACOSA
51 ARANETA, JUAN ENRIQUE CRUZ
52 ARCA, MERULYN VIDAL
53 ARCANGEL, PAULO GABRIEL DE GUZMAN
54 ARCIGA, ERICA AURELLE PATIO
55 ARENAS, JEROME CARABEO
56 ARGUELLES, MARIA DANIELA HERNANDEZ
57 ARONG, CHARLIE BACULI
58 ASILO, MARK RAINIER TIOTANGCO
59 ASPIRAS, VAN JOSHUA LIM
60 ATIENZA, MIKE LORENCE PERADILLA
61 ATIENZA, SHERRY LEIN BAIS
62 AUDITOR, MARICAR DE LUNA
63 AURESTILA, KRISTINE GELLANGGAO
64 AUSTRIA, ALYSSA NICOLE MARQUEZ
65 AUSTRIA, AMBER RUTH WALATA
66 AVANCEÑA, SIEGFRED ROY ALBO
67 AVILA, MICHAEL ANGELO PINEDA
68 AVILLEDO, MIKKO IVAN DOBLON
69 AVILLO, KATRINA RUTH LUMIO
70 AYALA, LAUREIN ABIGAIL
71 AYING, RENATO JR JUNTILLA
72 AZUELO, JOSHUA RONSAIRO
73 AÑORA, ELVERTO LUGO
74 BAAL, JERICHO BALMES
75 BABAGAY, CHRISTOPER IBANEZ
76 BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II PARAISO
77 BACUS, JEVIE DANIELEZ
78 BADILLES, NIL MARC LAGUA
79 BAGACINA, JOHN PAUL PADERES
80 BAGADIONG, SHAREE MAE FAMY
81 BAGAIN, REX JOSE OXALES
82 BAGALAY, BEATRIZ MARIE GARCIA
83 BAGAS, AIA MAE AUSAN
84 BAGCAL, MC ZINSSER MORAÑA
85 BAGUE, VINCY FERNE BORONG
86 BALAURO, JOHN RENZ SANCHEZ
87 BALDERAMA, JANNICA HALOC
88 BALDOVINO, SETH ADRIEL RIVERA
89 BALDOZA, QUEENIE GONGONA
90 BALILA, JOHN CARL ABIERTAS
91 BALINSOY, DOMINIC PAUL BUENAFE
92 BALIUAG, HAMILTON CABADDU
93 BALLARES, JESTER ISIP
94 BALLESTA, EMILSUN JON BALICNANG
95 BALLESTA, KERVIN KYLE RAÑADA
96 BALTAZAR, RICHARD OWEN FRANCO
97 BALUYOT, WINCHESTER CAPARAS
98 BANDILLO, MERVIN GOZA
99 BANZON, JUNNARA MADETH ONGQUE
100 BAQUIRAN, GENEMAR OLIVER MAPA
101 BARAQUIEL, SAVIER TEVES
102 BARDOS, JHON VIC BUNAG
103 BARLUADO, ELJIE COLLADO
104 BARRAMEDA, ARCHIE DAVID DECHAVEZ
105 BARRAMEDA, RICHARD RHEY ABONITA
106 BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN JINON
107 BARRION, CECILLE MAGNAYE
108 BASCO, JOHN LEONARD BALDO
109 BATILLER, VERNEIL KYLE SICAT
110 BATIMANA, JASON CEDRICK LACAD
111 BAUL, STEVEN GOMEZ
112 BAUTISTA, AZRIELL VILLANUEVA
113 BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA MARCOS
114 BAUTISTA, LIZ EMMANUEL DEL ROSARIO
115 BAUTISTA, NICOLE JEANNE ANGULO
116 BAUTISTA, TRICIA MARIZ GIRON
117 BAYTA, GENE MARCO DE LAS ALAS
118 BAÑEZ, GRACE MONICA LUMBATAN
119 BELARO, JERALD GODOY
120 BERMEJO, GARY PAVILARIO
121 BERNARDO, SOPHIA DIANNE KING
122 BERTULDO, JOHN ALBERT CAPULE
123 BIADOG, MICAH REMO
124 BLANCO, RONEL BAGAYAS
125 BONGGOLTO, JELLIAN FAYE JANOLINO
126 BONIFACIO, AINA MARIE BAWAG
127 BONITA, DANNIELLE LEINARD LAPASTORA
128 BONLEON, MARTIN BENJAMIN LOPEZ
129 BOOC, JECREN GODINEZ
130 BORCE, CORBAN RABE GABAN
131 BORCENA, CHARLENE JOY EVANGELISTA
132 BORCENA, VERNADETTE BELOY
133 BORDAMONTE, AXL REY ONDE
134 BORELA, JOHN MARK CEDERIA
135 BORLASA, EARL ANGELO UNTALAN
136 BORROMEO, JOHNNE ASHLEY ANDRADA
137 BOTOR, FRANCIS HERTIZ
138 BRAGADO, KWYNETT BALINGIT
139 BRIONES, SIMON FELIX ANGELES
140 BRITANICO, HANNAH ERIKA ROBOSA
141 BRONIO, LHYKA MAE POMEDA
142 BUAN, JASON ROI BAGAYAS
143 BUENAVISTA, LUCILLE SALGADO
144 BUENSUCESO, CRIS PAULO LEONARDO
145 BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO BRAGA
146 BUENVIAJE, MICHAEL LAMPA
147 BUNGALON, MARC BLASE SABSALON
148 CABALQUINTO, EDWARD DEL MUNDO
149 CABANG, JOHN CHRISTIAN CADAG
150 CABEZA, EUGINE VITIN
151 CABRERA, MARIA ANA RAMILO
152 CACAS, JERICO CABE
153 CACAYURAN, KOBE CARANAY
154 CACHUELA, PEARL JANE BAGUILAR
155 CADIENTE, ULYSSES NIÑO MARCELO
156 CAGANG, ANGEL PRINCE TEJANO
157 CAGAOAN, CRISCHIN CHARM CASTILLO
158 CALAGO, CARMELA JAVIER
159 CALATA, LLOYD ELWYN TIGAS
160 CALCEÑA, MARVIN CALUMNO
161 CALMA, ALDRIN JAMES CORTEZ
162 CALZITA, ALISSA JYN ALOTA
163 CALZITA, CRIS RAMIL LEQUIGAN
164 CAMALAO, JERICHO ESCOSIO
165 CAMPOS, JOHN OLIVER BAUTISTA
166 CAMSA, DATU AKMAD SEAN MANGAT
167 CANLAS, CHRISTIAN JEREMY NUNAG
168 CANTORNE, JUCO RAFAEL
169 CAOILE, MACLANDOR FOX CATIVO
170 CAPANGPANGAN, JAMES SEQUEÑA
171 CARAIG, JAN EDWARD CAHAYON
172 CARBON, JAY-MERSON MORALES
173 CARLOS, ADELLE LYN DELOS REYES
174 CARREON, HAJA KIEV ERENZ MARTINEZ
175 CARREON, KIT JUNE MANA-AY
176 CASIMIRO, MARC VINCE TAN BELDA
177 CASTILLO, DIANA VANESSA SALIMBACOD
178 CASTILLO, JASON REX SALINO
179 CASTILLO, RICHARD BUENO
180 CASTILLO, VINCE JASON VALBUENA
181 CATALON, JONDY PAUL TABILE
182 CATAPANG, JAYVEE CASTILLO
183 CATUNGAL, REYMOND FOLLOSO
184 CAYABYAB, ANGELINE MACARAEG
185 CELESTE, MARRIANNE JOYCE GONZALES
186 CELESTE, PRINCESS LARA PETROLA
187 CENTENO, RYAN CHRISTOPHER NARTE
188 CERDIÑA, REINIER MARK SAN ANDRES
189 CERVANTES, EDRIC JOHN DE LEON
190 CLARETE, KRISTOPPER JOHN BONIFACIO
191 CLARIÑO, RUEVICK BALLATAN
192 CLORADO, MARKHAM ROMANO
193 COLAS, JOSHUA YODYODO
194 COLICO, JOHN JEROME ORCIGA
195 COLUBIO, CRIZZAN BEL DANGARAN
196 COMETA, JOMAR BATOON
197 COMETA, MANUEL JESUS
198 CONCEPCION, MICHAEL JEFF SANTOS
199 CORDOVA, JUDY ANN DESAMPARADO
200 CORPUZ, JHEREMY MACH MALACA
201 CORPUZ, MARK LOWIE BATUGO
202 CORTEZ, ANNDREI NHICOLE OLAN
203 CRAME, ADE PEROSO
204 CREENCIA, JETHRO GRINGO MALAGA
205 CRISOSTOMO, JOSHUA SANTOS
206 CRUZ, JAY-AR NITO CRUZ
207 CRUZ, KAREN APOSTOL
208 CRUZ, MARC PAULO LAZARO
209 CRUZ, RUTH ALMIRAH SANTIAGO
210 CUACHON, DENISE MARIE CHAVEZ
211 CUBIAN, ADONIS CALLEJA
212 CUSIPAG, JEWEL NAQUILAN
213 CUSTODIO, LANCE EDWARD EVANGELISTA
214 DAGANDAN, TRIMAR PUTIS
215 DALANGIN, RAE ELISE AGBANGLO
216 DAMO, HUBERT CHESTER CALALUNG
217 DATO, REY VINCENT ODANGGA
218 DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA FUNDAR
219 DAYAO, CARLO PIERE BALIBA
220 DE CASTRO, ANGELO LEGARDA
221 DE GUZMAN, DIANA BINALINGBING
222 DE JOSE, VENROSE VILLALUNA
223 DE LEON, EDRIAN CEDRICK CANONIGO
224 DE LEON, JANE SHAIRA FELIX
225 DE PAZ, ROMMELL PORCIONCULA
226 DE VERA, RUTH ABEGAIL ARDENASO
227 DE VILLA, JASMINE KLAUDETTE CIERTE
228 DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON MACALOS
229 DELA CRUZ, ARMARNIEL IBAÑEZ
230 DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC MANAPUL
231 DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN BALAMIENTO
232 DELA FUENTE, MARIANNE MANALO
233 DELA FUENTE, MIKA ELLA LEAL
234 DELA PEÑA, JANMIGUEL MATIBAG
235 DELEN, NIKKI LORRAINE ROSELA
236 DELIÑA, JAY ISRAEL GUINOO
237 DELOS SANTOS, JHUNEL DOLLESIN
238 DELOS SANTOS, RENE JR GAMIS
239 DEPAMALLO, ANGELA GRACE BATISLA-ON
240 DEROCA, HAVEN PAUL LESONDATO
241 DESUCATAN, SEAN LOZADA
242 DEVILA, HARRIZON JEB PANES
243 DIAZ, JOHN GERALD TIGUE
244 DIEGO, CARL YVANN JOSHUA PARIÑAS
245 DIMACULANGAN, JOVEN LEYESA
246 DIMLA, MARY ROSE CALDERON
247 DIORIC, TRIXIE ANNE CABONGCAL
248 DIQUIT, MART AMELSON OCTAVO
249 DITAN, MARK CRONIELLE VILLANUEVA
250 DIZON, JEMIMAH MANUEL
251 DIÑO, JOSEPH YU
252 DOCTOR, JOSHUA BALA
253 DOMINGO, REYNALDO JR TABARES
254 DOSDOS, JOHN LUTHER CODILLA
255 DULCE, JON FROILAN RECAIDO
256 DURANO, ANDRE' JOSHUA TAN
257 EBITNER, JOHN ROEL TAMONDONG
258 EBREO, SHARALYN CASTILLO
259 EDJAN, HARRL JOSHUA PEREZ
260 EMBERNATE, KRISTEL JANE TIMOL
261 ENDOZO, REX CHRISTIAN ROYO
262 ESCOTO, ALBERT JERALD FLORENTINO
263 ESGUERRA, EARL LOVEN ABELLANA
264 ESMERALDA, JALYLE ANNE AREGLADO
265 ESPINA, JOMAR CRUZ
266 ESPINOZA, JANCHRIS CALLANTA
267 ESPIRITU, MARK REYVIN DIGGAY
268 ESPORAS, JOHN ERIC LINASAN
269 ESTACIO, GENARD JOHN CALICA
270 ESTANISLAO, RAPHAEL STA ANA
271 ESTEBAN, ESTEFANNO LANZ ALO
272 ESTRERA, RYAN PAUL LUCHAVEZ
273 EXCLAMADOR, GLAZE DAIROCAS
274 FACIOLAN, KIA
275 FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER ATIENZA
276 FENOMENO, CLAIDE NAZARENO
277 FERNANDEZ, JAN VINCENT DIVINAGRACIA
278 FERNANDO, EDRICH JERON MALLARI
279 FLORES, JOMERTO TANDOC
280 FLORES, MARK ROJAS
281 FORONDA, KENNETH ROSARIO
282 FORTEZA, RENZO SUNCHIUCO
283 FRANCISCO, MARK DAVID SERAT
284 FUSILERO, CHAKA CABRIANA
285 GABAY, STEPHEN ELLY FERNANDEZ
286 GAHITON, JHON YRAP JAY MASULI
287 GALANG, MELISSA BABARAN
288 GAMBOA, JOHN CARLO RAMIREZ
289 GAMMAD, NIKKO SAN ANTONIO
290 GANACIAS, NOLLAN JASON GUERRA
291 GANDOLA, FRENZI ANNE RAMOS
292 GANZON, KEITH SOYANGCO
293 GARCES, JOBELLE CABRAL
294 GARCIA, ERNESTO JR ANTIVO
295 GARCIA, HENDRIX BALANAG
296 GARCIA, NEIL FRITZ SAYCON
297 GARROVILLO, PAULA CHRISTINA PANUNCIO
298 GASCON, ADA KATRINA PERONA
299 GATUS, HANES MAR FONSECA
300 GEVERO, FRANCISCO TAMSON
Roll of Successful Examinees in the
ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION
Held on OCTOBER 8 AND 9, 2022 Page: 8 of 48
Released on OCTOBER 14, 2022
Seq. No. N a m e
301 GIANAN, JONAS RAYNAL LEGASPI
302 GIANGAN, PHILIP JAMES SY
303 GO, EDGAR ALLAN JR DEGUZMAN
304 GOMEZ, JAN ROY DELEN
305 GOMEZ, MARCHIE
306 GOMEZ, MATTHEW SIOSE
307 GONZAGA, ZYRA GOMEZ
308 GONZALES, DRENZ ELVEN ARIDA
309 GONZALES, JOHN MARC CAMBRONERO
310 GRAJALES, ANDREA MEDRANO
311 GUANLAO, MARK NATHANIEL ANGELES
312 GUDA, TRAZON III PILAPIL
313 GUEVARRA, ALNAIR MEDINA
314 GUINGAB, HAZEL ANNE RIVERA
315 GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD DE LEON
316 GUINTU, JAKE STEVEN VITAL
317 GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL FERNANDO
318 GUMPAY, BRENT ADRIAN ZAPANTA
319 HAGOS, PAUL KOBE NAVARRETE
320 HAGURILES, JOHN REY EMBA
321 HERRERA, EZECKIEL BONITO
322 HERRERA, JORELLE AARON ONG
323 HESULA, KENITH CORONEL
324 HIZON, JOHN ARVIC JOAQUIN
325 HONRADO, JAMES KARL GISALAN
326 ICOT, JOSEPH MANONDO
327 IDIO, JESSICA MAE LACIERNA
328 IGADNA, JEMUEL AGBAYANI
329 IGNACIO, GABRIEL SOTTO
330 IGNACIO, KAYE CHARITY PASCUA
331 IGNACIO, RALPH RAINER PALAD
332 IGUID, NICOLSON DALINA
333 ILAGAN, CARLL EHVAN DE LA CRUZ
334 ILAGAN, JAN ERICKSON MANONGSONG
335 ILAGAN, JOANA MARIDEL TERRIBLE
336 ILAGAN, KIM JOHN AVES
337 ILARDE, JARENE MAE LABILLES
338 INAL, SHEPERED DAN ARK IWAO
339 INFANTE, JOHN ADRIAN CORTEZ
340 INGAT, ALYSSA DIANNE ANTONIO
341 ISAIS, ANTON MIGUEL MAGAT
342 ISLANAN, DAVID BIEN MANUEL
343 ISTURIS, STEVEN MEL DE GUZMAN
344 JACINTO, CHRISTINE ETHELE SERRANO
345 JACINTO, THERESE FRANCIS RAMA
346 JACKSON, METHUSELA CLAPIS
347 JALBUNA, DOMINIC RAMOS
348 JALOTJOT, SEM BAYAN
349 JANNATUL, ANDREYA QUILON
350 JAPSON, ALVIN GENETA
351 JASARENO, DIANA ERIKA VALENCIA
352 JAVA, RONIN ZULITA
353 JAVIL, EXEL JAN BARRERA
354 JEREZ, FLORENCE MAE LLORENTE
355 JOCSON, JAYCE AVISADO
356 JORQUIA, JOSH RAEL BORBE
357 JOVELLANO, JOHN MICHAEL BALDAGO
358 JUANCE, DENMAR JOHN CALATRAVA
359 JULIA, JAM CHRISTIAN SAMPANG
360 JUMAQUIO, JENNIFER DE LEON
361 JUNDANA, RONUEL NUYLAN
362 JUNIO, ABEGAIL CLARO
363 JUNIO, REGGIE ALVAREZ
364 JUSTINIANO, JERVY MERENCILLO
365 KONG, DENIND JIKIRI
366 KUNDIMAN, MA KAYE DELA CRUZ
367 LABAJO, KATHLYN JOY GALVAN
368 LABIAGA, NOREEN ANALISTA
369 LABSAN, MARK ANGELO RESIDE
370 LABUAN, JONARLD JOHN CAWALING
371 LACHICA, FREEDOM PHILIP MISIONA
372 LACUATA, ARA BELLE PARICA
373 LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE ONTINGCO
374 LAGALAGOT, HUBERT JOHN VILLEGAS
375 LAGANZON, ROMELYN LANUZGA
376 LAGAT, MITZI GRACE RIZALDE
377 LAGUDA, KRISNA MARIE BAYONA
378 LAMPITCO, JOSS REY GUMBAN
379 LAPRADES, JASMINE LOUISE DORONILA
380 LASAY, JHON KYLE REYES
381 LATONIO, JUAN CARLO RAMOS
382 LAUT, PAUL ANTHONY PEÑA
383 LAVARIAS, JEFFREY ALEJANDRE
384 LAVILLA, MIGUEL LEANZO ABAY
385 LEGASPI, KATRINA MAE CRUZ
386 LEGAYADA, JASMIN LEMANA
387 LEORNA, OLIVER JOSEPH CATALONIA
388 LIBARNES, KIM GERARMAN
389 LIBO-ON, MATTHEW RODERO
390 LIBRE, BRAUZ JEREVIN SIMEON
391 LICAY-LICAY, MARIZ CLARO
392 LICUP, PRINCE GELSTER DIZON
393 LIM, ELVIN JOSEPH LLORENTE
394 LIM, FRANCIS RAEMARK LEE
395 LIM, MARK ANDREW VICTOR MONTERO
396 LINESES, CHARMAINE HERNANDEZ
397 LINGAD, IONE PILI
398 LINOG, IMMANUELLE BULAONG
399 LINTAG, GEREMY DINGLASAN
400 LIPRADO, ERR KENT MALA-AY
401 LIWAG, JON CARLITOS HIPOLITO
402 LIWANAG, PATRICK PAUL SUMAT
403 LLAVAN, JOHN RAY
404 LLOREN, ZACHARY JUBAS
405 LONTOC, RHON CHRISTIAN ALFARO
406 LOPEZ, JAN KRISTOF GARCIA
407 LOPEZ, KARLA MAE AQUINO
408 LOPEZ, THIRD ED DULLA
409 LOVINO, CARL NEILSON TOLENTINO
410 LOZA, EMMANUEL RODRIGUEZ
411 LOZADA, NERRY FERNANDEZ
412 LOZANO, BASILLE MARIE DAGOHOY
413 LOZANO, HAROLD LUGTU
414 LOZANO, KYLE JULIUS PORNILLOS
415 LUBERIA, MICHAEL ANTHONY YAU
416 LUMINARIAS, WALTER LOUIS MACUTO
417 MAAÑO, ANA MICHELLE HIPOLITO
418 MABANTA, DENICE NARVAEZ
419 MACABENTA, JOHN GABRIEL BAÑEZ
420 MACABIDANG, MARK ANGELO ADRALES
421 MACADANGDANG, JOSHUA AMBRE
422 MACALINAO, MARY ANNE CO
423 MACAPINLAC, JONES JUAN
424 MACARAEG, KIM ANDRE SILANG
425 MACARAEG, SOPHIA MARIE BARCELON
426 MACASA, HANS CHRISTIAN
427 MACATANGAY, JOAN NICOLE CALALUAN
428 MADOLID, MA LORENA MARANAN
429 MAGALLANES, BRYAN JOSEPH DE JESUS
430 MAGLASANG, SHEIGFRED PARNONCILLON
431 MAGNO, MELANIE MENOR
432 MAGNO, MIGUEL KARLO QUINTO
433 MAGPOC, KATHERINE CLAIRE SEECKTS
434 MAHINAY, JODEL LABIAN
435 MAINGAT, MARIA PAULINE LAYUGAN
436 MAJARUCON, ROILO ARDAN ACOSTA
437 MALALUAN, KARLA MAE HERMOGENO
438 MALIGAYA, AYEZA DOMINGO
439 MALLARI, CATHLEEN JOYCE PANIZAL
440 MALUBAY, SAMANTHA ALEXIS SALDAÑA
441 MALUENDA, RICH SYRON DOVERTE
442 MAMUGAY, HAZELLE PADASAS
443 MANAGUIT, DALE LINCO
444 MANASAN, PATRICK JOWEN DUMAPIG
445 MANDAP, AARON ROCHE QUEJADO
446 MANGLICMOT, JOBILEE MINA
447 MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS LUMABAN
448 MANIO, TIMOTHY JOHN TAPIRU
449 MANLIGUEZ, CHARISSE ANN CABRERA
450 MANUEL, LEVIN DE JESUS
451 MANUEL, RAINE MATTHEUS CALAZAN
452 MARASIGAN, JOHANN CARLO RUBANTE
453 MARASIGAN, MATTHEW ZANDRICK GONZALES
454 MARCELO, CARLOS MIGUEL OCAMPO
455 MARIANO, JORJO CAMAGONG
456 MARQUEZ, NOVA MAE HEIDI NALIMMA
457 MARQUEZ, SUNDEE ANIVER PAGADUAN
458 MARTIN, PAULO ENRIQUE DEL ROSARIO
459 MARTINEZ, FERNANDO LABUGUEN
460 MARTINEZ, ROBERT JAMES ASETRE
461 MASANGKAY, MITZ RYCEL TIOZON
462 MATIBAG, JOLINA MAY DALISAY
463 MAYORES, GIO ANTHONY EVANGELISTA
464 MEDINA, JOHN PAUL OTIVAR
465 MENCHERO, IAN JEFFREY REY
466 MENDEZ, KARREN SABUCO
467 MENDOZA, CZYIONE DAYL ASUNCION
468 MENDOZA, DINDO MACARAEG
469 MENDOZA, JOHN ELBERT RAMA
470 MENDOZA, KARLO SEBASTIEN LOMUNTAD
471 MENISIS, DIVINA MARIE OBEJA
472 MERCADO, KIMBERLY JOY YUSI
473 MIAGAN, JOEL BALLARES
474 MILAMBILING, JESTAR NEIL DELA PEÑA
475 MINA, JOHN MARCO DEOCAREZA
476 MIRANDA, ROBERT JR BACTOL
477 MODRIGO, VINCENT DE JUAN
478 MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO DEL SOCORRO
479 MOLLENO, ROGYN PAUL DAJAY
480 MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN AZAÑES
481 MONTALBO, JANELLE MARIS MACALINO
482 MONTIAS, GONZALO BAYHONAN
483 MORAL, CARLOS JOCZAR HABANA
484 MORALES, MARK ANGELO PEDROCHE
485 MORALES, RAM ALLEN YANEZA
486 MORATAL, MAUI ALVAREZ
487 MORIT, JOANNA LORRAINE PAGTALUNAN
488 MUSA, VENUS CASTRO
489 MUSICO, CHRISTIAN CABIGUIN
490 MUYCO, SAYRAH AYNE PUERTO
491 NACARIO, GEMALYN BARCE
492 NACUA, CY MANATAD
493 NAPALAN, ANGEL LAURENSE YCO
494 NASAM, JERICO RAMIREZ
495 NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL CALIMPUSAN
496 NAVARRO, JOHN RAY FERNANDO
497 NAVARRO, KENT JHOSEN MARIBAO
498 NAVIAMOS, ALEXIS RYAN ANDICO
499 NAVOR, LANCE ADRIAN PEREZ
500 NEDIC, DIETELINDA KING
501 NG, JAKE JUSTIN YU
502 NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE ABADINAS
503 NITRO, MARC MICHAEL DACQUEL
504 NOCEDO, CRIZELLE JOY NAVERA
505 NOLASCO, JAN KYLE LEWIS TAN
506 NOPRE, DANIEL JR ALBERT
507 NUNAG, KALVIN LOUIE JACINTO
508 NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE OLIVARES
509 OBERES, STEVEN ABOGA-A
510 OBIENA, JHUNAR JAMES ANTALAN
511 OBLEA, MARK ANTHONY CASTILLO
512 OBMASCA, NIKKA ERL ATIENZA
513 OBOSA, LEWIN ALFONSO
514 OBRA, RHEYMARK VALEROZO
515 OCAMPO, LESTER JAY INOCENCIO
516 OCASO, COLIN HAY LAGUNDINO
517 OCHOA, ALYANNA MARI BERAN
518 OCON, MARY KATHLEEN CESARIO
519 ODULIO, MIKHAIL CURIMAN
520 OGUING, SAMANTHA JOY BELTRAN
521 OLARITA, EMMANUEL ARCEO
522 OLARTE, AZRA BAUTRO
523 OLAYVAR, NEIL FLLOYD ALBA
524 OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR. CRUZ
525 OLIVEROS, JILLIAN EUNICE BANDIEZ
526 OMPAD, JULITO SUMALINOG
527 ONTE, DEUS CLAUDE VELASQUEZ
528 ORACION, CLIFF ARIEL PAMPILO
529 ORDOÑEZ, AJETA RUIZ
530 ORDOÑEZ, JAN RONNEL RODIL
531 ORGA, OMAR ALOYON
532 ORIO, EMMANUEL ROMANO
533 ORION, MEL KRISTOFFER MODESTO
534 ORTIZ, JOHN RANNILO GUIBONE
535 OYCO, JURIEL CLYDE GALEDO
536 PACALDO, JOEVERT JABONERO
537 PACALLAGAN, RUTH KARLA SORIANO
538 PADAGAS, CHRISTIAN DAVE QUINAY
539 PADILLA, BEA THERESE TOLENTINO
540 PADILLA, JOSE EMMANUEL LOPEZ
541 PAGATPAT, NOEL LORENZO BASCO
542 PAGUNTALAN, ZAMAIR AIVAN TALAGON
543 PAJO, ROSSEL JAY
544 PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL MAUHAY
545 PANAGUITON, QUEEN ANNE DE LA VIÑA
546 PANER, LUKE ELEAZAR REMO
547 PANERIO, KRISTINE QUITALIG
548 PANGAN, KEREN JIRAH JIMENO
549 PANGANIBAN, IAN PATRICK DAYANDAYAN
550 PANGATO, ALEC HUSSAIN AVILA
551 PANGDA, NOLI
552 PANGILINAN, DARREL BESMONTE
553 PANGILINAN, LALAINA MARIEL PRING
554 PANLILIO, GEMER LLOYD LEYBAG
555 PANTI, KEECEE SOCITO
556 PANZO, EMER GABRIEL VILLAPAZ
557 PAPOLONIAS, VINCE DUMALUAN
558 PARAZO, KIMBERLY MINSALAN
559 PARREÑO, LIENDON JOEY AQUIT
560 PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN BALMEDINA
561 PASAPORTE, ANN JANSSEN MOSCOSO
562 PASCUAL, ALLANA KAYRA BERNARDO
563 PASIA, SAMUEL ALEXANDER ASPREC
564 PASTRANA, REYNALD JOHN SANTIAGO
565 PATOL, KENNETH MICHAEL PALMA
566 PAUIG, MELVINSON ROBLEDO
567 PAYAPAYA, JOHN CLYDE DOSDOS
568 PE, GREGORY JAMES GONZAGA
569 PE, MILCAH CHEYENNE ROMERO
570 PEDRAJAS, JAYSON JAMES ESPARES
571 PEDREGOSA, VINCENT PAUL TAJOLOSA
572 PELAEZ, CJ CHRISTIAN LABORIANTE
573 PERALTA, RON ROGELIO RAYTON
574 PEREZ, DANNESS NICOLE SISIC
575 PEREZ, ERIC GABRIEL LADORES
576 PEREZ, JEMEMAH ERICA SULAPAS
577 PEREZ, JENNIE YANDAN
578 PEREZ, JEROME POMICPIC
579 PEREZ, MARIELLE CORTEZ
580 PERMEJO, GLENN REMANDABAN
581 PESTAÑO, JAN RYM FELIX PALO
582 PEÑA, MARK JOHN RAYELA
583 PEÑARANDA, ANNE NICOLE SOLIS
584 PEÑARANDA, RODALYN BAÑARIA
585 PICORRO, SEAN GEOFF APOSTOL
586 PIGTAIN, RHOU IAN AYCARDO
587 PILONGO, KRYPSEN DUNE LIM
588 PILOTON, JOSE PAULO ODRON
589 PINEDA, ANGELIKA AQUINO
590 PITONG, RHEMJOHN DAVE NESTOR
591 PIÑERA, ZEUS JAN OMIPLE
592 PODA, JOY GRACE BEBOSO
593 PORTALES, EZRI CORONACION
594 PORTUGAL, ALFRED MIRANDA
595 PRADO, AARON
596 PUIG, HAROLD ANDRE TEODORO
597 PULIDO, KISHA ANN ABORITA
598 QUEZON, JACY ANGELICA TRASPORTO
599 QUIJANO, ROBERT IANNY ROI FAJARDO
600 QUILANG, GINO DANIEL PABLO
601 QUINTOS, JEROME MARQUEZ
602 QUITO, MICHAEL VERGARA
603 RABANES, MATTHEW GABRIEL MONDEZ
604 RABIA, MARK JOHN VALENCIA
605 RAGAS, JOSHUA MATTHEW BELLES
606 RAMIREZ, CZARINA COTARA
607 RAMIREZ, REINHARD MARI DELA CRUZ
608 RAMOS, DAISY JANE PADAYAO
609 RAYAT, LEONARD COMIA
610 RAÑA, MARJHANE PADAGDAG
611 REAS, RICA DUAVIS
612 RECIO, JOHN FRANCIS TEMPLONUEVO
613 REDONDA, ANA SUZETTE SERNAL
614 REGOSO, MARK ANGELO CASTRO
615 RELOJ, ALLYSSA RAVEN SUAREZ
616 REMOQUILLO, MARIAN NICOLE NEBREJA
617 REOLA, LALAINE ANN GARCIA
618 REORA, ROGER JR AMORA
619 REPIL, ALEXIS JUNE OLANDRIA
620 REVILLA, ANTHONY JOHN BARRA
621 REYES, ALLEAH FAUSTINO
622 REYES, JEN LYNET DIMAANO
623 REYES, JOHANNESON RUBIO
624 REYES, JOHN ANGELO FLORENDO
625 RIEGO, ROBERT CARLO TIPON
626 RIEGO DE DIOS, SHANIA DIMAISIP
627 RIVERA, VINCE MATTHEW AUSTRIA
628 RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL MUHI
629 RODRIGUEZ, DARWIN ANGELES
630 RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE DY
631 RODRIGUEZ, MAUNDISON CASTILLO
632 ROGAYAN, AMIR DEOMEL AGLIBOT
633 ROJONAN, KRISTINE DELPOSO
634 ROLLON, EDZEL MARIUS ALVAREZ
635 ROLLON, JOSHUA ADRIAN CARRANZA
636 ROMERO, CESAR QUARTZ JR LUCAS
637 RONSAIRO, JANINA ROSE MOJICA
638 ROSARIO, ALBERT JOSHUA BONIFACIO
639 ROSARIO, JAMES ROVIC BALLESTEROS
640 ROULLO, HANS CHRISTIAN
641 RUBANTE, JOSEPH ALBERT REBADOMIA
642 RUBION, JUAN MIGUEL GUNAY
643 RULLODA, JAN EFRAIM CASTULO
644 SAAVEDRA, MICHAEL JON ALAIN LIBOON
645 SABADO, DEBBIE KATE OLARAN
646 SABETE, JOSHUA BAYAWA
647 SADDI, JOSHUA CHARLES FERNANDO
648 SAGALA, CRISANLY SANTILLAN
649 SAMARANOS, EARL KEVIN LUIS
650 SAMBAJON, NICOLE EMELO
651 SAMONTE, MAICAH FELIZ GUERRA
652 SAN ANDRES, ANGELO ARRE
653 SAN JUAN, KEN ROBERT DIZON
654 SAN VICENTE, KATE MARIANO
655 SANCHEZ, BRIAN CHRISTIAN VILLANUEVA
656 SANCHEZ, CHRISTOPHER JEFF PERET
657 SANDIONGCO, JUSTINE DAYNE ALFONSO
658 SANGCO, JOHN CARLO BULOSAN
659 SANTIANO, MONICA MARIELL PASAMBA
660 SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY ROMERO
661 SANTOS, AARON ALEXANDER SALBINO
662 SANTOS, GABRIEL MENDIOLA
663 SANTOS, MARK BRIAN JUNIO
664 SANTOS, MIKAELA GARCIA
665 SAPIANDANTE, GORAN YANGO
666 SARAGOSALA, ALENA VILLANUEVA
667 SARIL, CLEMENT VINCENT PERFECIO
668 SAYTON, CARL LOUIS BALANZA
669 SECRETARIA, JIETHER CREDO
670 SENCIL, ELYSSA JOY
671 SENECA, BRANDO ARCABAL
672 SERANDON, PATRICK GERARD ADORABLE
673 SERAPIO, RALPH DANIEL ABAN
674 SERRANO, SPENCER RAYVIER NADAL
675 SESANTE, EMME MARIE ALUNAN
676 SET, JEM LORAINE BARTICAN
677 SEVILLA, VINCENT SAGUIRE
678 SICAT, ALFRANCIS VELARDE
679 SIGUA, HOWELL JAY ANG
680 SIGUA, MAIKO TUAZON
681 SILORIO, NICO PLUMA
682 SIMEON, ANGELA MAÑAGO
683 SIMPLICIANO, JULIA ESPINO
684 SIMPLICIO, HANS MARC CANQUE
685 SINSANO, JEJEEN JIANI AMAHIT
686 SIPOL, LEANN MAYE PALGUE
687 SISORA, STRAUSSE GONZALES
688 SIYTOO, JAILAH JOY VITUG
689 SOBERANO, KERR JOHN AMBOS
690 SOLLESTA, KENNETH CAÑETE
691 SOLOMON, BON DARYL QUITLONG
692 SUELO, JHOANA CALVEZ
693 SULA, DIANA TAGUDAR
694 SUMPAY, IVAN GEM MAQUILING
695 SUPERATUM, RODNEY LANAZA
696 SY, JEREME ADRIANE DE GUZMAN
697 TABANAO, VANESSA KATE PORCELIN
698 TABANG, GRYSTLE GAIL CAPILITAN
699 TABAO, GEENIE RORANI ELECCION
700 TABOR, JOHN IGNACE LAURENT FRONDOZO
701 TACLINDO, ALANIS JANE CALAGAHAN
702 TADIFA, KENNETH OMISOL
703 TAN, BIANCA CLARISSE YU
704 TAN, JASON MALLARI
705 TAN, LYLE NESNER FERNANDEZ
706 TANDOG, JOE CEZAR BERMUDEZ
707 TANGHAL, EPHRAIM JR VILLANUEVA
708 TANGO, MARK JANTZEN TOLENTINO
709 TANTOY, JUBILEE MARIE BONGABONG
710 TAPALLA, MELCHOR JOSE ESCUETA
711 TAPEC, JOHN LOUIE JR TUNGPALAN
712 TAUB, CATHERINE SORINIO
713 TAUYAN, EDWARD KING BURBANO
714 TEJADA, DEXTER REY CAHILSOT
715 TIANCHON, IAN JESSE VALIDO
716 TIBORON, ADRIAN JAMIL KALUDTIAG
717 TIMBOL, ANNA GRACHIEL GONZALES
718 TININAHAN, THEA CASTILLON
719 TIO, KATHRINE CASTILLO
720 TOLEDO, REIFER JOSEPH CUNANAN
721 TOLERO, IVAN DAVE TOMBAGA
722 TOLITEL, KATHLEEN CUYONG
723 TONGIO, JIM PATRICK DAVID
724 TOONG, JOWIE ANDREIA REYES
725 TORCENDE, VINCENT DERWIN MOISES
726 TORILLAS, VIC LAWRENCE BAJO
727 TORREJOS, VINCENT JOHN CARDOSA
728 TORRENTE, DESIREE IVAN CRUZA
729 TORRES, ALLEN DAVID
730 TORRES, STEVEN KARL BAWIIN
731 TRIA, SHAN HERROL DIWA
732 TU, LOURENZE FLOYD PASMO
733 TUMABAO, HARLEY DAVE CONSIGNA
734 TUMBALE, MARIX EBRO
735 TUPAZ, JOHN MICHAEL BELLO
736 TUPAZ, ZMANTHA YSABEL BAJA
737 TUTOR, CRISHA ALYSSA MADJILON
738 UGALE, JON DENMAR CASTAÑEDA
739 UMABAL, JOHN CHRISTOPHER ESTOPA
740 UMADHAY, ADRIAN RACELA
741 UMITEN, MARC ANTHONY CALMADA
742 URMENETA, FE LAARNI URUBIO
743 URQUICO, JEO MIGUEL GARCIA
744 UY, PATRICIA ANNE GUINTU
745 VALDEVIESO, ADRIAN ROY FRANCO
746 VALDEZ, GIOVANNI JR LIWAG
747 VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL SANTIAGO
748 VALENCIA, LEE ANNE KATE MAMPUSTI
749 VALEROS, JONATHAN PADER
750 VALIENTE, MEGAN GRACE MENDOZA
751 VALINO, HANNAH RUTH MANUEL
752 VALLE, ROCHEL VERSALES
753 VALMOCENA, DANIEL PHILLIP
754 VASQUEZ, KAISHA BALBOA
755 VELARDE, KENT BRYLE QUILLA
756 VELASCO, REGINE MANALAD
757 VELASCO, SHAYRA KEITH GADIN
758 VELASQUEZ, MA EULAIKA ATIS
759 VENTURINA, JAN ELLIS CORPUZ
760 VERGARA, JOHN PREACHE BERNABE
761 VICENCIO, MARY JOYCE LIBERTINO
762 VIDOLA, RAYMOND JOHN RODRIGUEZ
763 VILLA, JOSHUA ALEXANDER BANICO
764 VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE TORREFIEL
765 VILLALOBOS, SHAIRA JACYL BAUTISTA
766 VILLALUNA, JHOMAR GLODO
767 VILLANUEVA, AILYN BALCUEVA
768 VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL LINDOG
769 VILLANUEVA, ANDREI MILAR
770 VILLANUEVA, WILMIE MAZON
771 VILLARUZ, JOHN MICHAEL FARIA
772 VILLEGAS, LEMUEL JULY TEGERO
773 VISAYA, CHRISTINE MAE BELARMINO
774 VIVO, ARWYNE JAKE MALATE
775 VIÑAS, NOEL BINAYUG
776 YABUT, LAURENCE JHON MAGAT
777 YAO, MA DIPSI MASON GARVIDA
778 YAP, LANZ ADREAN ILARINA
779 YU, ADRIAN JOSEPH PAULINO
780 YUBAC, MARKDHIE NASANE
781 YUZON, AERHON MANANSALA
782 ZABALA, JUDE NICO DELA CRUZ
783 ZAFRA, JEFFERSON BUENAVENTURA
784 ZARSUELA, KLENT ROEL SOLAS
785 ZULUETA, ILLYVEM BALMEDIANO
NOTHING FOLLOWS----------------------
Roll of Successful Examinees in the
ELECTRONICS TECHNICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on OCTOBER 10, 2022 Page: 18 of 48
Released on OCTOBER 14, 2022
Seq. No. N a m e
1 ABAJA, EZEKIEL SEBASTIAN
2 ABALUS, ROCHELLE FAITH MIGUEL
3 ABANES, MA. RIZZA MAY NGAN
4 ABANG, ANN FRANCES FELECIA
5 ABARECIA, RICHIE PAUL
6 ABARRO, MYRNA SUNIGA
7 ABDUL LATIF, SORAYA MUTIA
8 ABELLERA, JOSHUA BEAVER QUE
9 ABERIN, FERDINAND OLSEN DOMINGO
10 ABINA, DANIEL VILLARDO
11 ABLAO, LEILA GUIRIBA
12 ABLAY, JOHN KENNETH PAGATPAT
13 ABORDO, DINA FRANCE TABLATE
14 ABRICO, KARROLEINE ESLABON
15 ABRIGO, SHAIRA MIA ERIE
16 ABSALON, JOHN MICHAEL VIDAD
17 ABUDA, MARK EVAN ODEJERTE
18 ACCAD, JUNIZZA BELMORO
19 ACUBERA, PAMELA MAE BARDULLAS
20 ADA, JENNY ROSE VILLAPANDO
21 ADIN, NADZMER JIMLANI
22 ADONA, MARK EZEKIEL ELLOREN
23 ADRIAS, STEPHANIE BAUTISTA
24 ADUNA, VINCENT RAY JASTIA
25 AGAPITO, DANILO JR BOGAS
26 AGCAOILI, MARJORIE DELOS TRINOS
27 AGNOTE, ALDRIN LAGULA
28 AGUILAR, ANDREA MAY ALAMA
29 AGUILAR, GLENDY DULERA
30 AGUILAR, JOHN JOSEPH SOLIS
31 AGUINALDO, GIO SAM MESIONA
32 AGUINALDO, KURT AMMIEL UMALI
33 AGUIRRE, MARK JUNAS LIMBAGO
34 AGUJA, NEIL ADRIAN NEGRETE
35 AGULTO, JERICO OCAMPO
36 AGUSTIN, EMERSON CATAAG
37 AGUSTIN, REINE CAMERON BERNARDO
38 ALAGO, CLARISSE JOSSIL TAGAB
39 ALANTASON, ARIANE PALANGGOY
40 ALARCON, MARK PHILIP DELA CRUZ
41 ALCANTARA, FRANCES KYLE PAREÑAS
42 ALCAYAGA, REEAN VAL LAMBINO
43 ALCORAN, PHILIPPE JASPER IBABAO
44 ALEGRE, JOANNE MAE GUERRERO
45 ALEJANDRO, JONATHAN BAUTISTA
46 ALEJANDRO, PHOEBE KAYE DE JESUS
47 ALEJO, RIEZEL MAE CALINAO
48 ALESNA, TRISHA MONIQUE DIAZ
49 ALFONSO, JAIRAH MAE NAVORA
50 ALIM, ELMER PEÑARANDA
51 ALIPININ, MARTINA YSABEL KING
52 ALIWALAS, AVERILLE ANNE PAGCALIWAGAN
53 ALMERO, EMIL JOHN VALDEZ
54 ALOJADO, KYLE CHRISTIAN LAZARTE
55 ALPASAN, EFRAIN SIME ALFUENTE
56 ALSOSA, KRISTLE MAE BANDEJAS
57 ALTARES, DEJAY AVEN
58 ALTORINO, EARL JOSEPH CRUZAT
59 ALVARAN, ADRIAN SALAPONG
60 ALVARAN, CHRISTINE JOY MALACA
61 ALVES, JONEL
62 AMAN, AUDREY JEANELLE TOLO
63 AMAR, CRISTY MARIE CAPANAS
64 AMAR, LJ CALVA
65 AMARGA, ANTON JAY SADOGUIO
66 AMBRAY, VAL KENNETH ROSAS
67 AMECHAZURRA, JEANNE MERIEL DAYLISAN
68 AMICAN, ALLAN LAGYAP
69 AMIGABLE, MARY ROSE ORTEA
70 AMODIA, RENZO MIGUEL AMILA
71 AMURAO, RALPH ANDREI ALMARIO
72 ANALISTA, JAZMINE HERBILLA
73 ANAVA, MELISSA JAVINES
74 ANCHETA, THERESA LOUISE REYES
75 ANDAL, VICTOR PASCUAL
76 ANDAMON, AIVIE NIERE
77 ANDRADA, CHLOUIE FAITH
78 ANDREADE, RALPH ANDREW MENDOZA
79 ANG, CRISTINA GARCIA
80 ANG, OPHEL MAE JO
81 ANGELES, JOHN MATTEW DE LEON
82 ANGELES, JOMAR ANGELO LOPEZ
83 ANGELES, RUSSELL LARIBA
84 ANO, JOHN RYAN VILLANUEVA
85 ANQUILAN, NIÑA MICAELA ALFONSO
86 ANTAZO, ALJAY CAUSAPIN
87 ANTE, MARKNEIL ANASTACIO
88 ANTES, ANGELO NIKKO GUBOT
89 ANTONIO, BERNADETTE RECABAR
90 ANTONIO, YAVIS KANATA LIBAN
91 ANUAT, MONIQUE ALA
92 APELANIO, SUZETTE TIZON
93 APOLINAR, JOBELLE ERIKA ROCELA
94 APOSTOL, ARON KLYDE TALA
95 APURA, CHAERLA ELEAZAR
96 AQUINO, AULIVIER GILCHRIST QUIJANO
97 AQUINO, PAULYN YSABEL HALOS
98 AQUINO, ROBI CARLIN MAGTOTO
99 AQUINO, RYAN MIGUEL MAGNO
100 AQUINO, SETH PATRICK PEREZ
101 AQUINO, SHANNON DALE RESURRECCION
102 ARAMBALA, RAVEN TADEO
103 ARANDA, SAMUELLE CARMELA DOMINGO
104 ARANETA, JUAN ENRIQUE CRUZ
105 ARAOJO, ANNE CHINA PACOMA
106 ARATAN, KIM LEAH TAGSUAN
107 ARAÑA, JEFFERSON KYLE TEODORO
108 ARAÑO, MA ANGELICA MANALO
109 ARCA, MERULYN VIDAL
110 ARCANGEL, PAULO GABRIEL DE GUZMAN
111 ARCENAL, DARYL LLEMIT
112 ARCIGA, ERICA AURELLE PATIO
113 ARIZALA, TIMOTHY JOHN RECTO
114 AROMIN, RAYMUND GACAYAN
115 ARONG, CHARLIE BACULI
116 ARQUINES, ROSEMARIE NACARIO
117 ARROYO, JESSEL DELA VEGA
118 ASANTOR, JOHN ERICK CABUGAO
119 ASILO, MARK RAINIER TIOTANGCO
120 ASMAD, BRYAN OCAMPO
121 ASPARELA, ARTHUR GALLEGO
122 ASPILE, MATTHEW GAPIDO
123 ATIDO, KAYE SAE CAJADA
124 ATIENZA, JOHN PAUL FRANCISCO
125 ATON, PHOEBELYN GABATIN
126 AUDITOR, MARICAR DE LUNA
127 AURESTILA, KRISTINE GELLANGGAO
128 AUSTRIA, GRACHEL MAE GRAMPIL
129 AVANCEÑA, SIEGFRED ROY ALBO
130 AVENIDO, ANGELO MANALO
131 AVILA, MICHAEL ANGELO PINEDA
132 AVILLO, KATRINA RUTH LUMIO
133 AYALA, LAUREIN ABIGAIL
134 AYING, RENATO JR JUNTILLA
135 AZUELO, JOSHUA RONSAIRO
136 AÑEZ, CHRISTIAN BAUTISTA
137 AÑORA, ELVERTO LUGO
138 BAAL, JERICHO BALMES
139 BAAL, MARK ANGELO NEVERIO
140 BABAGAY, CHRISTOPER IBANEZ
141 BACO, JULIE JAY PANCHO
142 BACOLORES, JANSEN ALONZO
143 BACONGA, DAN TIMOTHY NONOT
144 BACORNAY, RYAN JAMES MACIAS
145 BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II PARAISO
146 BACTAT, MIKE ADRIAN VALENCIA
147 BACULOD, MICAELA CABANELA
148 BACUS, JEVIE DANIELEZ
149 BADILLES, NIL MARC LAGUA
151 BAGADIONG, SHAREE MAE FAMY
152 BAGAIN, REX JOSE OXALES
153 BAGALAY, BEATRIZ MARIE GARCIA
154 BAGCAL, MC ZINSSER MORAÑA
155 BAGUE, VINCY FERNE BORONG
156 BALANOYOS, MADONNA ANDES
157 BALAURO, JOHN RENZ SANCHEZ
158 BALBUENA, KATHLEEN JOY SALIGUMBA
159 BALDEDARA, RALPH RODDEN TORRES
160 BALDONIDO, NIÑA MARIE JARDINERO
161 BALDOS, JUNFRED LITANG
162 BALDUGO, MC LEIVEN
163 BALINGAS, NEIL ALBERT GARCIA
164 BALIUAG, HAMILTON CABADDU
165 BALLEBAS, RABBONI ALLERA
166 BALLESTA, EMILSUN JON BALICNANG
167 BALLESTA, KERVIN KYLE RAÑADA
168 BALSALUBRE, PATRICK IAN CRUZ
169 BALTAZAR, IVAN DEVEREAUX DE GUIA
170 BALTAZAR, REZA BALUCAN
171 BALUYOT, WINCHESTER CAPARAS
172 BANAG, RUTH TORIBIO
173 BANAL, MYRON CLIFFER JOHN MANUQUEN
174 BANAYOS, JAESON DAVE AGUILAR
175 BANDOY, ADELITA FAYE ABUNDA
176 BANGCAYA, IAN DOMINIC ABOGHO
177 BANTILING, JENNILYN PALICPIC
178 BANZON, JUNNARA MADETH ONGQUE
179 BARAQUIEL, RALPH RENE PAYTE
180 BARATAS, RAMJET GUADALQUIVER
181 BARBA, ALEJANDRO ESPIRITU
182 BARCELO, JEAN MADAITON
183 BARCELONA, NOEL JHON AÑONUEVO
184 BARLUADO, ELJIE COLLADO
185 BARRACA, KHREZIA JANE BAG-O
186 BARRAMEDA, ARCHIE DAVID DECHAVEZ
187 BARRAMEDA, RICHARD RHEY ABONITA
188 BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN JINON
189 BARRETA, DARCY GILE TUMABIENE
190 BARRION, CECILLE MAGNAYE
191 BARROS, MIA AMOR ANOOS
192 BARTOLOME, DAN RANDOLF VILLASFIR
193 BARUA, NIKAILA MEY CUADRA
194 BASCO, JOHN BENEDICT BALDO
195 BATACAN, MARCO NODADO
196 BATAO, SAMUEL FELICILDA
197 BATASLAC, RACHELLE JANE BULOSAN
198 BATEG, ALAIZAH MAE TRAQUEÑA
199 BATILLER, VERNEIL KYLE SICAT
200 BATIMANA, JASON CEDRICK LACAD
201 BATO, JAY SEANN GIGANTE
202 BATTA, CEDRICK CARTAGENA
203 BAUL, STEVEN GOMEZ
204 BAUTISTA, ANGEL QUIMIE MARIE DE LOS REYES
205 BAUTISTA, KARL ANTHONY BADANA
206 BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA MARCOS
207 BAUTISTA, KIER BERANIA
208 BAUTISTA, LIZ EMMANUEL DEL ROSARIO
209 BAUTISTA, NICOLE CHRISTINE ALANGUI
210 BAUTISTA, NICOLE JEANNE ANGULO
211 BAUTISTA, TRICIA MARIZ GIRON
212 BAYNADO, JAY MARK SEDUTAN
213 BAYTA, GENE MARCO DE LAS ALAS
214 BAÑEZ, GRACE MONICA LUMBATAN
215 BAÑEZ, JO-RENZ ESTRELLA
216 BEATING, KEZIA FAYE TUPAS
217 BECEOS, ISABEL JOYCE HOSALLA
218 BEDUA, REMJHON IVAN BICEDA
219 BEJARIN, JOHNINE FRANCE ARMEA
220 BELASA, MARK KENNETH ABANIS
221 BELTRAN, KIM KENAN RUMBAOA
222 BENDIAN, DENISE RAE
223 BENDICIO, NOE ADRIAN ESTRADA
224 BENEDICTO, JULIE FE LUCIO
225 BENOSA, RHEA NEIL ABAD
226 BERINO, RONEL CARLO OFREDO
227 BERISO, JAY BARSOBIA
228 BERMEJO, GARY PAVILARIO
229 BERNADOS, ABRAHAM PEREZ
230 BERNAL, PERRY JARANILLA
231 BERNARDO, SOPHIA DIANNE KING
232 BERNAS, CRISTIAN CARBONEL
233 BERSAMEN, PAUL CHRISTIAN NAPAL
234 BERTULDO, JOHN ALBERT CAPULE
235 BISAS, ANGELICA BERNALDEZ
236 BISCOCHO, JOY CHARISSE PIÑGOL
237 BITARA, TRISTAN ADAM VASQUEZ
238 BITUIN, JOHN THEO BEBIT
239 BLASA, MARLON TAGAYONG
240 BO, JADE MAPA
241 BOBIS, CAROL HILARY GAMBOA
242 BOCIO, NESLYN CAL
243 BOJOS, CHLOE ANNE SACRISTAN
244 BOLALIN, JEROME COZ
245 BONADOR, MARIELA ISABEL BUENAVENTURA
246 BONGCAYAO, BRYNAR YASIS
247 BONLEON, MARTIN BENJAMIN LOPEZ
248 BORBE, JOHN MICHAEL OLIVER
249 BORCENA, CHARLENE JOY EVANGELISTA
250 BORELA, JOHN MARK CEDERIA
251 BORJA, ALLEN ANTONIO
252 BORJA, ELMA NAPLAZA
253 BORLASA, EARL ANGELO UNTALAN
254 BORROMEO, JOHN ALEX RICOHERMOSO
255 BORROMEO, TOMAS JR ABAÑO
256 BRAGADO, KWYNETT BALINGIT
257 BRAVO, JESUS BARLAAN
258 BRAZIL, JONEL CANTAVIEJA
259 BRIONES, KHIEL ANGELA SERRANO
260 BRIONES, MA ROSARIO CUEVILLAS
261 BRIONES, SIMON FELIX ANGELES
262 BRIONES, TRISHA LYN
263 BRITANICO, HANNAH ERIKA ROBOSA
264 BRIZ, RENE OMBAO
265 BROSAS, CHRISTIAN HARVEY ZABALA
266 BUAN, JASON ROI BAGAYAS
267 BUCAG, CHESTER JOHN MAGSOMBOL
268 BUCOG, JUVELYN MIRANDA
269 BUCSIT, ROSSA JHUNILLA BIBAT
270 BUENAFE, JUSTIN ANTHONY BUGARIN
271 BUENAFLOR, ADONIS BIRONDO
272 BUENO, GILBERT ESPIEL
273 BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO BRAGA
274 BULANIER, JOYCE ANN LEYNES
275 BULLENA, DIANE THERESE PENOLIO
276 BUNAG, ALFREDO JR BERNARDO
277 BUNGALON, MARC BLASE SABSALON
278 BURGOS, DENZEL TOLEDO
279 BUSCA, REGINE ESCUADRO
280 BUÑI, ANTHONY BETITA
281 BUÑI, PEACHEE BETITA
282 CABACUNGAN, EARL ADRIAN ANDRES
283 CABALAN, JEFFRY PARDEÑAS
284 CABALBAG, LYRAH KAYE MONDALA
285 CABALFIN, JANELLE GILBAO
286 CABALQUINTO, EDWARD DEL MUNDO
287 CABANDONG, ELLIE AQUINO
288 CABANG, JOHN CHRISTIAN CADAG
289 CABATBAT, GABRIEL LANCE SERRANO
290 CABEZA, EUGINE VITIN
291 CABINBIN, VINCE CABALAGNAN
292 CABOBOS, MARK JOSEPH DELA CRUZ
293 CABRERA, FLOR EDITHA REYES
294 CABRERA, MARIA ANA RAMILO
295 CABRERA, MARIA JEANNERAY ALTHEA VILLAMIN
296 CABUDBUD, JEROME PILAPIL
297 CACAS, JERICO CABE
298 CAFE, JIMMY JAY MOLERO
299 CAGANG, ANGEL PRINCE TEJANO
300 CAGAOAN, CRISCHIN CHARM CASTILLO
301 CAHUYA, ACTORANI II BUNCAD
302 CAINTOY, CHRISSIE JANE TABORA
303 CAJEME, MA LEONOR CADORNA
304 CAJUCOM, JOANA CRISTINE
305 CAJULAO, JETHRO BRAXX BAGUISI
306 CALAGO, CARMELA JAVIER
307 CALAMIGAN, MARIA CARMELA ABEJA
308 CALCEÑA, MARVIN CALUMNO
309 CALEJA, ROWENA LEOPANDO
310 CALIMAG, JOHN MICHAEL LADDARAN
311 CALIMLIM, JAMES TRECE RUDIO
312 CALMA, ALDRIN JAMES CORTEZ
313 CALUB, JESSAMINE EDESSA NICOLAS
314 CALUDTIAG, ALI NASEEF DATUMANONG
315 CALZITA, ALISSA JYN ALOTA
316 CALZITA, CRIS RAMIL LEQUIGAN
317 CAMACHO, GABRIEL DE VERA
318 CAMINGAL, NOELITO JR FERRER
319 CAMPOS, JOHN OLIVER BAUTISTA
320 CAMSA, DATU AKMAD SEAN MANGAT
321 CAMU, JEREMY SANITA
322 CANLAS, CHRISTIAN JEREMY NUNAG
323 CANTORNE, JUCO RAFAEL
324 CAO, CHRISTIAN FLORES
325 CAOILE, MACLANDOR FOX CATIVO
326 CAPANGPANGAN, JAMES SEQUEÑA
327 CAPONPON, MARK FRANCIS FRANCIA
328 CAPULONG, JOHN NICOLE VILLAS
329 CARAIG, JAN EDWARD CAHAYON
330 CARAMAT, EXEQUIEL KIRBY ELEGADO
331 CARANGAN, LOID JOMARI CERVANTES
332 CARIASO, KENT JOHN CASAS
333 CARILLO, ZYRA MARIE ANDRADE
334 CARLOS, ETHEL JAY IBUYAT
335 CARONAN, MARK NEIL CUSTODIO
336 CARPENTERO, MARK DARWIN HINAMPAS
337 CARPIO, HANS LAUREN AGUBA
338 CARREON, HAJA KIEV ERENZ MARTINEZ
339 CARRILLO, GIOVANI DIEGO HERNANDEZ
340 CARTALLA, HERSHEY CLAIRE MENDOZA
341 CAS, RIC ORVEN BABAGAY
342 CASIBANG, CHARLEMAGNE AGUSTIN
343 CASIMIRO, MARC VINCE TAN BELDA
344 CASONA, RIKKO MARK BASAÑEZ
345 CASTAÑEDA, JUSTIN STEPHEN BOLUS
346 CASTELLON, JAYVEE LAZARO
347 CASTIGADOR, AGAPITO ESCOBAR
348 CASTILLO, ABBIE LORRAINE YAPIT
349 CASTILLO, SHAINE JAVIER
350 CASTRO, EULA MEI BARCELON
351 CASTRO, SETH TRISTAN CABUGAO
352 CASTRO, VANCE ALDEN BUENAFE
353 CASUELA, KENNETH MAGDATO
354 CATACUTAN, KEITHLYN FLORES
355 CATALON, JONDY PAUL TABILE
356 CATANGUI, DONNA MAE SALUYA
357 CATAPANG, JAYVEE CASTILLO
358 CATOY, JOSHUA BAJAR
359 CATUBORAN, CRISTINE JOY BOTERO
360 CAVITE, PAUL BYRON ARCEGA
361 CAYABYAB, ANGELINE MACARAEG
362 CAYABYAB, AUBREY MAYE GARCIA
363 CAÑETE, DON MATTHEW DELOS REYES
364 CECILLANO, RYAN J DE REGLA
365 CELESTE, PRINCESS LARA PETROLA
366 CENA, LIEZL TRABAJADOR
367 CENTENO, RYAN CHRISTOPHER NARTE
368 CEPE, TRICIA CAMILLE MONARES
369 CEPILLO, CECILLE BAYETA
370 CERDIÑA, REINIER MARK SAN ANDRES
371 CERVANTES, EDRIC JOHN DE LEON
372 CERVO, IRA CASTRO
373 CESAR, JOYCE CARLO BANO
374 CHANTIOCO, CHARLES TARINAY
375 CHIA, ERICA GAIL ALCANTARA
376 CHOU, MAE CHIEH AVILA
377 CHUA, JOSHUA DAVID DY
378 CLARETE, KRISTOPPER JOHN BONIFACIO
379 CLARIÑO, RUEVICK BALLATAN
380 CLORADO, MARKHAM ROMANO
381 COLAS, GLADYS DOROTHY ZABALA
382 COLDES, RUFFA MAE SALCORTE
383 COLICO, JOHN JEROME ORCIGA
384 COLINA, LESTER JAY ABORDO
385 COLLADO, AUDREY ROSE CRUZ
386 COLLANTES, CHRISTIAN RAFER
387 COLON, CARLOS CARY SALINAS
388 COLONIA, LOUISE NIKKI SALUD
389 COLUBIO, CRIZZAN BEL DANGARAN
390 COMETA, MANUEL JESUS
391 CONCEPCION, MICHAEL JEFF SANTOS
392 CONFESOR, EUNNICE NAPAO
393 CONSTANTINO, ANNE SHERINE PARAISO
394 CORDERO, PAMELA JANE AMISTAD
395 CORDOVA, JESSECA BIDAN
396 CORONEL, JONJI JOSE CAPAO AN
397 CORPORAL, KARL JASON LORCA
398 CORPUZ, JHEREMY MACH MALACA
399 CORPUZ, TRIA FRUGAL
400 CORSINO, JENNY MAE MOLANO
401 CORTES, JONATHAN PALAPAR
402 CORTEZ, ALEX PERRIE CAPONPON
403 CORTEZ, ANNDREI NHICOLE OLAN
404 CORTEZ, CAYLA MARI MANLUTAC
405 CORTEZ, MIKKA ARGENTE
406 CRAME, ADE PEROSO
407 CRESCINI, MARK BENEDICT MORANDARTE
408 CRISOSTOMO, JOSHUA SANTOS
409 CRISTAL, PAULINE PATRICIA GABRIEL
410 CRUZ, FRITZIE NICOLE BERNADETTE
411 CRUZ, GENESIS MATIENZO
412 CRUZ, JANUS IAN NATHANIEL ALEJANDRE OLAERA
413 CRUZ, JAY-AR NITO CRUZ
414 CRUZ, RUTH ALMIRAH SANTIAGO
415 CRUZ, TERENCE ALFRED OLIVERIA
416 CRUZADO, ABEGAIL LARRACAS
417 CRUZAT, MIALEY RESURRECCION
418 CUACHON, DENISE MARIE CHAVEZ
419 CUBIAN, ADONIS CALLEJA
420 CUIZON, RUSSEL BRYAN GATPOLINTAN
421 CUREG, YVONNE ESQUIA
422 CUSIPAG, JEWEL NAQUILAN
423 CUTARAN, KENNON DAVE NOVELO
424 DACO, JIM CARLOS SOTTO
425 DACOMOS, VICENTE LAYAOG
426 DACURAN, ANDREA JOY TREYES
427 DADAG, DAVIN KYLE AQUINO
428 DADAY, BRENT DUP-ET
429 DAFANG, CAMILLE SAENS AZCARRAGA
430 DAGUM, JOSHUA FELIX ILAO
431 DAGUMBOY, AUBREY ADELAN
432 DALILIS, JAHNEZA SEGUNDO
433 DALIPNAS, HENJEI LOU MATIAS
434 DALLUAY, JOVAN AVERY SALIBAY
435 DALOGDOG, RALPH MICHAEL MANALOP
436 DAMO, HUBERT CHESTER CALALUNG
437 DANGLA, EDRILL GAWANI MANGGES
438 DANIEL, JOSIE ANN LOZADA
439 DANIOT, ALICE KHRYSTIN PANGANTIHON
440 DASALLA, ARVIN MARIO TENEDERO
441 DASIAN, CLAIRE YAMSON
442 DATO, REY VINCENT ODANGGA
443 DAVID, JEZKHA MAE JAURIQUE
444 DAVID, JUSTINE ANDREI LEDESMA
445 DAVIDE, JULIUS PESADO
446 DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA FUNDAR
447 DAYAO, CARLO PIERE BALIBA
448 DAYRIT, LORAINE NICOLE ELILIO
449 DAYRIT, MARK ISAIAH OCAMPO
450 DE ASIS, REYNALDO LEDESMA
451 DE CASTRO, JOHANNES GABRIEL SANTIAGO
452 DE GUMA, AERIEL SILVA
453 DE GUZMAN, CLARENCE SYDNEY CANCINO
454 DE GUZMAN, FRITZ KENNETH RAGASA
455 DE GUZMAN, MONICA PASNO
456 DE GUZMAN, RENZ CHRISTIAN CORTEZ
457 DE JESUS, ELYSSA PASALO
458 DE JESUS, JAN ARVIN BAUTISTA
459 DE JESUS, JUVY SAMSON
460 DE LA CRUZ, LIANNA MARIE ANTONIO
461 DE LEON, CATHERINE MAY PAMINTUAN
462 DE LEON, CHARLES JUSTIN CASTRO
463 DE LEON, DANIEL BANAL
464 DE LEON, DHAN LEO SANTIAGO
465 DE OCAMPO, ROMAR FAROL
466 DE PAZ, ROMMELL PORCIONCULA
467 DE VERA, KAREN LUXLEY CABASAL
468 DE VERA, MA. JESSA SURIAL
469 DEALCA, ALYSSA VIDAL
470 DEGSI, MARLON ANCHETA
471 DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON MACALOS
472 DEJOS, MARVIN DAVID
473 DEL ROSARIO, JOHN WINSON CORTAGA
474 DEL ROSARIO, OHMEIR JOSHUA VALDEZ
475 DELA CRUZ, ELISA MAE
476 DELA CRUZ, JOMARI BERNARDO
477 DELA CRUZ, JOSEPH JOHN BRANCA
478 DELA CRUZ, KRISTIAN PAUL RICAFORT
479 DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC MANAPUL
480 DELA CRUZ, PAUL ANTHONY SARQUILLA
481 DELA CRUZ, PRINCESS FAYE BARRAMEDA
482 DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN BALAMIENTO
483 DELA CRUZ, REYNALD PITOGO
484 DELA FUENTE, MARIANNE MANALO
485 DELA FUENTE, MIKA ELLA LEAL
486 DELA TORRE, CIERRO KEVIN
487 DELABAJAN, JELIEROSE MIMAY
488 DELEN, NIKKI LORRAINE ROSELA
489 DELIGERO, PATRICIA GUMARAO
490 DELIVERIO, CLAYTON JAN DICO
491 DELOS REYES, ANGEL GRACE DIVINAGRACIA
492 DELOS SANTOS, JHUNEL DOLLESIN
493 DELOS SANTOS, KENJIE TEODORO
494 DELOS SANTOS, RENE JR GAMIS
495 DEMAGANTE, KARL JON VIDAJA
496 DEMORITO, HENRY DAVE DALOGDOG
497 DEPAMALLO, ANGELA GRACE BATISLA-ON
498 DERAIN, PATRICIA DONGUINES
499 DERES, NOAH GABRIEL CASTRO
500 DESUCATAN, SEAN LOZADA
501 DEVILA, HARRIZON JEB PANES
502 DIAMANTE, TONIE ADRIAN REANDELAR
503 DIANO, GIOVANNI TURA
504 DIAZ, JOHN GERALD TIGUE
505 DICALI, MAHID MACAPUNDAG
506 DIEGO, CARL YVANN JOSHUA PARIÑAS
507 DIEGO, JOANNE MEJIA
508 DIGNENENG, DIANNE ELAINE BUAN
509 DIGNO, JOSEPH SANTA MARIA
510 DIMABAYAO, BRYAN CRUZ
511 DIMACALI, JOLINA AGUILAR
512 DIMACULANGAN, JOVEN LEYESA
513 DIMALIBOT, CAMILLE VALERIE DELGADO
514 DIMAPILIS, MARK JOSHUA AGUILAR
515 DIMAYA, BANJO BERONA
516 DIMAYUGA, IVY GALE EBREO
517 DIMLA, MARY ROSE CALDERON
518 DINAMPO, AENAND GRACEFER PIÑUTE
519 DINGLASAN, SHAINA BALITA
520 DIOLA, JEMBOY VERTUDES
521 DIOMAMPO, MARIA CARMELA GUALLAR
522 DIONELA, EMMANUEL II LOPEZ
523 DIONGLAY, MARIA ABIGAIL BURON
524 DIPASUPIL, ROSS LORENE ABANTO
525 DITAN, MARK CRONIELLE VILLANUEVA
526 DIUMANO, HARRY DE LA CRUZ
527 DIVINAGRACIA, JOANAH GANATE
528 DIZON, ANGELO JEFFERSON LACUESTA
529 DIZON, JEMIMAH MANUEL
530 DIZON, MARY DOLCIVITA SANTOS
531 DIÑO, JOSEPH YU
532 DOCTOLERO, ELYON JACOB DANCEL
533 DOCTOR, JOSHUA BALA
534 DOLOR, WILFRED JAMES TORROCHA
535 DOMENS, JAMES DANIEL JARILLA
536 DOMINGO, GEHL PATRICE RODAS
537 DOMINGO, REYNALDO JR TABARES
538 DONATO, JEREFF NICOLAS
539 DOSDOS, JOHN LUTHER CODILLA
540 DULCE, JON FROILAN RECAIDO
541 DULIN, PAULINE FRANCHEZ CUNTAPAY
542 DULNUAN, NERIZ ANNE LICYAYO
543 DUMAYAN, KIM OSTULANO
544 DUMPIT, KIEFER JOHN MUSÑGI
545 DUNGCA, VANESSA RITUALO
546 DUPO, JARED LAZO
547 DURAN, KENNETH JAMES AREVALO
548 DURAN, LEVI RAYMOND ADORIO
549 DUTERTE, ELEAZAR BANILLA
550 DYSANGCO, DYLAN RUFFEL SARMIENTO
551 EBEDIENTES, GLADYS ALVAREZ
552 ECLARINO, NICOLE JIMENEZ
553 EDANG, LEI-ANN LACANILAO
554 EDJAN, CHARLES GUANCE
555 EDNAVE, IAN DARYLL MARZAN
556 EDROSO, ROLLIE BOY TUDTOD
557 EDURIA, GABRIEL LYKO CALLANTA
558 EGAGAMAO, BRIAN KIM EDRAL
559 EGAM, ANGEL FLYNN LUALHATI
560 ELANDAG, MARIA AINA AGUINALDO
561 ELIOT, DION MINORCA
562 ELTAGON, JOHN MICHAEL ALVIOLA
563 EMBERNATE, KRISTEL JANE TIMOL
564 ENANORIA, CARLA JOY PAMINTAJON
565 ENCARNACION, GERALD RICIO
566 ENDAYA, JOHN PAUL SAHAGUN
567 ENDOZO, REX CHRISTIAN ROYO
568 ENRIQUEZ, AINA PAOLA DE JESUS
569 ENRIQUEZ, TIDO SOLGER RELLEVE
570 ERASQUIN, DENMHARK BUADA
571 ESCABAS, LORIENEIL MARIE CANTILA
572 ESCANDOR, KRIZ ANNE LLABORE
573 ESCANIEL, MARIA ANDREA LESCANO
574 ESCOTO, ALBERT JERALD FLORENTINO
575 ESCOTO, JUSTIN DAVID
576 ESGUERRA, PATRICK KYLE FAUSTINO
577 ESGUERRA, RIZZELE ALVAREZ
578 ESMERALDA, JALYLE ANNE AREGLADO
579 ESPERON, ROBIE JAN MALAQUE
580 ESPINOSA, SHER ROXETTE GICANA
581 ESPIRITU, EMIRAY ALVAREZ
582 ESPIRITU, MARK REYVIN DIGGAY
583 ESPLANA, JOSE ANGELO IBO
584 ESTACIO, GENARD JOHN CALICA
585 ESTACION, AARON CEDEÑO
586 ESTANISLAO, RAPHAEL STA ANA
587 ESTAÑOL, JUNRIC MAPILI
588 ESTOR, RYAN REBOSO
589 ESTOROSOS, JAMES MARLO MILAY
590 ESTRERA, NERA NADITH GLEPA
591 ESTRERA, RYAN PAUL LUCHAVEZ
592 EXCLAMADOR, GLAZE DAIROCAS
593 FABI, ALVIN JAY ALBAYTAR
594 FACIOLAN, KIA
595 FAISAL, FAROUK ADIONG
596 FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER ATIENZA
597 FEDERICO, GENNY MAE CUARTEROS
598 FELIPE, CHRIS JOHN TACLA
599 FERNANDEZ, CHRISTIAN JOHN SABAS
600 FERNANDEZ, JOHN ANGELO
601 FERNANDEZ, KATE PULGO
602 FERNANDO, EDRICH JERON MALLARI
603 FERNANDO, NICOLE KIM ARUCAN
604 FERNANDO, RASTHIE MAE CONCEPCION
605 FERRARIS, ELVE MARIE BASILISCO
606 FIANZA, EDEN HOPE FLORES
607 FLORES, JOMERTO TANDOC
608 FLORES, JOVAN NARVAEZ
609 FLORES, JUSTINE LOUISE CAMARCE
610 FLORES, MARK ROJAS
611 FLORES, SHARLYN LENCHICO
612 FORONES, VINCENT KHALIL
613 FORTES, EDRAINE MARIE SABADO
614 FORTEZA, RENZO SUNCHIUCO
615 FRANCISCO, JOBIE ANNE SANTOS
616 FRANCISCO, MARK DAVID SERAT
617 FRANE, PATRICIA DIANE CUETO
618 FULO, ALIYAH MARIE CORPUZ
619 FUSILERO, CHAKA CABRIANA
620 GABAY, STEPHEN ELLY FERNANDEZ
621 GADIA, ROMMEL GONZALES
622 GAJE, VALENTIN JASON BARLOTA
623 GALANG, MELISSA BABARAN
624 GALAO, EUNICE ELAINE ESCUETA
625 GALILA, JANELLA VILORIA
626 GALLARDO, GIAN PAULO B
627 GANDOLA, FRENZI ANNE RAMOS
628 GANZON, KEITH SOYANGCO
629 GAPAZ, DAN PATRICK OPULENCIA
630 GARBO, CLAUDIUS CENTENNIEL SIASON
631 GARCELA, JOHN JHINROE
632 GARCENILA, MATTHEW
633 GARCES, JOBELLE CABRAL
634 GARCIA, CHRISTIAN MARRION DAEP
635 GARCIA, GUILLER MORALES
636 GARCIA, JAN MIGUEL LOJO
637 GARCIA, JANYLL ANNE DEANG
638 GARCIA, JAO FRIAS
639 GARCIA, JEROME CRAIG EBANA
640 GARCIA, JHIMVER LEMUEL BAY
641 GARCIA, JOHN MARK GALON
642 GARCIA, LOVELLA VENDAL
643 GARCIA, MA CHRISTIA VISCO
644 GARCIA, MARC CHRISTIAN ROSARIO
645 GARCIA, MYKLE EFREN
646 GARCIA, NEIL FRITZ SAYCON
647 GARCIA, PAOLO CREENCIA
648 GARCIA, SHENA MAE BERCADES
649 GARING, JOEGENDER BORBON
650 GARROVILLO, PAULA CHRISTINA PANUNCIO
651 GARZON, JOHN ROY ERVITE
652 GARZON, MITZ ERVITE
653 GASATAYA, JERO CALMA
654 GASCON, MARY CAROLINE NONAN
655 GASENDO, LEUR CHRISTIAN VILLAR
656 GATDULA, JOANNA ALBERT LIWANAG
657 GAYACAN, JEREMIAH ATIDO
658 GEBUSION, TRISHA REIGNE JAMILI
659 GELACIO, JOHN LLOYD LUCAS
660 GEMINIANO, JOSEF CARL MIKHAIL DIZON
661 GEPULGANE, PREAL JESSE GONZALES
662 GERMANO, RONA JANE GASTARDO
663 GERMO, AMIEL REIL DELA CRUZ
664 GERONIMO, CHRISTIAN BRUSOLA
665 GESTOSANI, JOANNE LARA CARPINTERO
666 GEVERO, FRANCISCO TAMSON
667 GICOS, GIDEON JOHN MANGAO
668 GO, EDGAR ALLAN JR DE GUZMAN
669 GO, EULY BENEDICT ALARCIO
670 GODEN, CRISTINE JOY CLEMENTIR
671 GOLING, DARWYN JAMES CAPARAS
672 GOMEZ, ADRIAN DALE MANANSALA
673 GOMEZ, GIFT PAULENE LOVE LACANLALE
674 GOMEZ, JAN ROY DELEN
675 GOMEZ, JUDE ARTHUR KING DELA CRUZ
676 GOMEZ, KRISTELA BINAOHAN
677 GOMEZ, KYREL SHAY PARAS
678 GOMEZ, LANIE CASANOVA
679 GOMEZ, MARCHIE
680 GOMEZ, MATTHEW SIOSE
681 GONDA, LORIEDEL MENDOZA
682 GONZAGA, REZA JANE BANTILAN
683 GONZAGA, ZYRA GOMEZ
684 GONZALES, CRIZHIA NACPIL
685 GONZALES, DANE MACKLYN YUMUL
686 GONZALES, DOMINIC
687 GONZALES, JOHN JEFFREY PARAON
688 GONZALES, JOHN MARC CAMBRONERO
689 GONZALVO, IRA CLAIRE MODINO
690 GOYAL, ERIKA JOY
691 GOZUN, FELIMON JR LOY
692 GRAJALES, ANDREA MEDRANO
693 GRANADOZO, RENZ FREDDERICK ADAOAG
694 GREGORIUS, EDSEL BOGACKI
695 GRICALDA, LIANN JORGE MAGWA
696 GRIPO, RON JUDE JOSHUA MAGRACIA
697 GRIÑO, KEVIN ESTEBAN
698 GUECO, GIOVIEL BAUTISTA
699 GUERRA, DENISE MIA BERANA
701 GUIMEROY, MEL FRANCIS ALLARE
702 GUINGAB, HAZEL ANNE RIVERA
703 GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD DE LEON
704 GUINTU, JAKE STEVEN VITAL
705 GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL FERNANDO
706 GUMALOT, PAULO JOAO CRUZ
707 GUMPAL, JERICO CASTOR
708 GUSTILO, JOHNNUEL BAROTILLA
709 GUTIERREZ, DANIEL TUAZON
710 GUTIERREZ, EDRIAN JAMES ILAGAN
711 GUTIERREZ, MARIE CLAIRE LEONOR
712 GUTTAN, GILMER JAKE FERNANDO
713 HAGOS, PAUL KOBE NAVARRETE
714 HAGURILES, JOHN REY EMBA
715 HAO, EARVIN ANTHONY YAP
716 HATTA, IBNI HAIDAR INGUI
717 HEBRON, JYNNELLE CRUZ
718 HERNANDEZ, DINZIN CARAIG
719 HERNANDEZ, KIER ADAM BARRAL
720 HERNANDEZ, KYLA MONEIK MIRANDA
721 HERRERA, EZECKIEL BONITO
722 HERRERA, JORELLE AARON ONG
723 HERRERA, YZABEL MITZILOUISE BLANES
724 HERUELA, PATRICIA MAE VALDERRAMA
725 HESULA, KENITH CORONEL
726 HILARIO, PRINCESS ANN
727 HILOTIN, SELLYZA JOYCE RAMOS
728 HIZON, JOHN ARVIC JOAQUIN
729 HOFILEÑA, DIVINE GRACE LAGDAMIN
730 HOJILLA, JERRIZ MATTHEW BALAGTAS
731 HORNIDO, LEILA AN MILANA
732 HUAGON, GRONDON DAY-A
733 IBRA, OMAR RASHEED ENCARNACION
734 ICOT, JOSEPH MANONDO
735 IDIO, JESSICA MAE LACIERNA
736 IGADNA, JEMUEL AGBAYANI
737 IGNACIO, AMELIA GARCIA
738 IGNACIO, GABRIEL SOTTO
739 IGNACIO, JOSHUA NICO MAGALLANES
740 IGNACIO, RALPH RAINER PALAD
741 ILAGAN, CARLL EHVAN DE LA CRUZ
742 ILAGAN, JAN ERICKSON MANONGSONG
743 ILAGAN, JOANA MARIDEL TERRIBLE
744 ILAGAN, KIM JOHN AVES
745 ILAGAN, RAI CRESCIAN DULATRE
746 ILIGAN, KATHLEEN CATE SOLEJON
747 IMPERIO, RYAN HENRY SAULOG
748 INAL, SHEPERED DAN ARK IWAO
749 INFANTE, JOHN ADRIAN CORTEZ
750 INGAT, ALYSSA DIANNE ANTONIO
751 INGUSAN, PEARLY SINGANGAN
752 INTIA, JAIME JOSEF NOORA
753 IRANZO, HAYA KAYZEL BUNDALIAN
754 ISLANAN, DAVID BIEN MANUEL
755 ISON, JHON LOUISE CABAGUE
756 JABAL, LOUIE ARDREEN LAGRAN
757 JACINTO, CHRISTINE ETHELE SERRANO
758 JACINTO, THERESE FRANCIS RAMA
759 JACKSON, METHUSELA CLAPIS
760 JACOB, GERALD PONCE
761 JACOBO, EZEKIEL ANTHONY VILLAMORA
762 JACOSALEM, RHYZ GYLE GANON
763 JADMAN, DIANIE NAVARRO
764 JAINGA, KEZIA MEA QUIZAN
765 JALAO, RAERIC KARL CASIMIRO
766 JALBUNA, DOMINIC RAMOS
767 JALOTJOT, SEM BAYAN
768 JANA, DWANE HAROLD FIGUEROA
769 JANAIRO, ADRIAN GENEVIE GALEMA
770 JANNATUL, ANDREYA QUILON
771 JAPSON, ALVIN GENETA
772 JARANILLA, JOY CALANTOC
773 JARDIN, JAY MAICA BETIN
774 JASARENO, DIANA ERIKA VALENCIA
775 JASPE, JULIA MARIE DAVID
776 JAVIER, ABIGAIL JULIA CRUZ DELA
777 JAVIL, EXEL JAN BARRERA
778 JAYME, JOLINA MONSAYAC
779 JAYSON, ERIS HOMOA
780 JEMILLA, RONALD DEMARAYE
781 JEREZ, FLORENCE MAE LLORENTE
782 JIMENA, JOHN HENRY TIJING
783 JIMENEZ, ANNE MANETTE DELA CRUZ
784 JINGCO, KEVIN MATTHEW DAVID
785 JOAQUIN, JERICHO MARCEL SABATIN
786 JOCSON, JAYCE AVISADO
787 JOCSON, JESSICA JOY DEL ROSARIO
788 JOVELLANO, JOHN MICHAEL BALDAGO
789 JOVEN, JOSEPHINE SAMANTELA
790 JUAN, REDDAN DEMOT
791 JUANCE, DENMAR JOHN CALATRAVA
792 JUANILLAS, MARY VALERIE BRAGAIS
793 JULIA, JAM CHRISTIAN SAMPANG
794 JUMAQUIO, JENNIFER DE LEON
795 JUNIO, ABEGAIL CLARO
796 JUNIO, REGGIE ALVAREZ
797 JUSTINIANO, JERVY MERENCILLO
798 KAMATOY, NICOLE JOICE CAMAT
799 KANDA, NUR-HAMZAR MATABALAO
801 KIUNISALA, KIM OLIVER SABUERO
802 LABITAD, JAN ANDRE LESIGUEZ
803 LABRADOR, DANIELLE FRANCE LUIB
804 LACANG, CYREL JAY MURING
805 LACUATA, ARA BELLE PARICA
806 LADRA, JAMES CARL REYES
807 LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE ONTINGCO
808 LAGANZON, ROMELYN LANUZGA
809 LAGUA-AN, JANN ANGELOU TIMBAL
810 LAGUNA, ALLAN JR HARESCO
811 LAMOGDANG, FRANCHESKA LANIOG
812 LAMPITCO, JOSS REY GUMBAN
813 LANDEZA, DANIEL CUTANG
814 LAO, NURRASHEEDA SALASIM
815 LAPEÑA, JESSICA RICCI ANGELES
816 LAPRADES, JASMINE LOUISE DORONILA
817 LARA, HONEY GRACE CARBON
818 LARAÑO, JOE MARI HERRADURA
819 LASACA, EARL RYAN CABABARROS
820 LATONIO, JUAN CARLO RAMOS
821 LAUT, PAUL ANTHONY PEÑA
822 LAYOS, THEODORIC MARANAN
823 LEAÑO, JANNINE MAE TIANGGA
824 LEAÑO, JAYBIE CHIONG
825 LECIRA, NOVA MAE GARGANIAN
826 LEGASPI, EUFILA GERDALEEN BANALAN
827 LEGASPI, JASON NUELAN
828 LEGASPI, KIM DE PANO
829 LEGAYADA, JASMIN LEMANA
830 LEMONERAS, ARDY MUCA
831 LEONEN, ATHENA CRISELLE ACOSTA
832 LEORNA, OLIVER JOSEPH CATALONIA
833 LEPARTO, ARVY JOSHUA TORTUGO
834 LIBAN, MARIA KYLA VIRAY
835 LIBARNES, KIM GERARMAN
836 LIBO-ON, MATTHEW RODERO
837 LIBRE, BRAUZ JEREVIN SIMEON
838 LIBUIT, BILLY ROIDER DIMAANO
839 LIBUNAO, CHRISTINE JOY LEGARDA
840 LICUP, PRINCE GELSTER DIZON
841 LIM, ELVIN JOSEPH LLORENTE
842 LIM, FRANCIS RAEMARK LEE
843 LIM, MARICKA HANNAH SEVILLA
844 LIM, MARK ANDREW VICTOR MONTERO
845 LIMSON, ADRIAN PARANGAT
846 LINGAD, IONE PILI
847 LINGAYO, BIANCA LOUISE SILANG
848 LINOG, IMMANUELLE BULAONG
849 LINTAG, GEREMY DINGLASAN
850 LIPRADO, ERR KENT MALA-AY
851 LIRIO, MAUREEN MALIJAN
852 LIWAG, JON CARLITOS HIPOLITO
853 LIWANAG, PATRICK PAUL SUMAT
854 LLAVAN, JOHN RAY
855 LLOSE, GLADYS HOPE IBUIG
856 LLUISMA, RAUL JOSEPH II PIALAGO
857 LOAY, JERAMIL REI MENDOZA
858 LOBATON, EDGAR JR BALO
859 LONQUINO, JANE KRISTINE CABALLERO
860 LONTOC, RHON CHRISTIAN ALFARO
861 LOPEZ, ALLOUIE JOSEPH MOLINA
862 LOPEZ, ALVIN KIM PAJIMNA
863 LOPEZ, KARLA MAE AQUINO
864 LOPEZ, THIRD ED DULLA
865 LOVINO, CARL NEILSON TOLENTINO
866 LOZADA, DIANA GRACE GUADALUPE
867 LOZANO, HAROLD LUGTU
868 LOZANO, KYLE JULIUS PORNILLOS
869 LUBANG, MIKHAIL JOHN MANLUNAS
870 LUBERIA, MICHAEL ANTHONY YAU
871 LUCIO, RAY MARK DELOS SANTOS
872 LUISTRO, JOSHUA CAPUNO
873 LUMABI, PONCIANO AGBULOS
874 LUMAGOD, FLORENCIO JR PERMISA
875 LUSTRO, SPHINX GODOY
876 LUZADA, JAN CARLO DURAN
877 MABABANGLOOB, MARTIN JOHN NOCUM
878 MABANGLO, JEFFREY AYDALLA
879 MACABALLUG, MARK DANIEL BANGUILAN
880 MACAHIS, DARREN JAMES MAGUINDANAO
881 MACALINAO, MARY ANNE CO
882 MACALINO, TRISHA ANNE ESPIRITU
883 MACAPINLAC, JONES JUAN
884 MACARAEG, KIM ANDRE SILANG
885 MACATANGAY, JOAN NICOLE CALALUAN
886 MACATDON, EDEL LOURDES CABARIOS
887 MACEDA, JELOU MACASABUANG
888 MADOLID, MA LORENA MARANAN
889 MADRIAGA, REGINA DIEGO
890 MADRISTA, EDWARD JAN ABADIES
891 MAESTRECAMPO, IAN ELARMO
892 MAG-ISA, DIANA ABAD
893 MAGAN, EDUARDO JR BONAO
894 MAGBANUA, ARIES JOHN PINGANON
895 MAGBANUA, JANICE BORRES
896 MAGCANTA, MARVIN SUMAGANG
897 MAGDUA, JAKE MARMITA
898 MAGLASANG, SHEIGFRED PARNONCILLON
899 MAGNO, JAN EDWARD DABLIO
900 MAGNO, JOHN NICO SABIDO
901 MAGNO, MELANIE MENOR
902 MAGNO, MIGUEL KARLO QUINTO
903 MAGPOC, KATHERINE CLAIRE SEECKTS
904 MAGSOLING, BENNIE RAPHAEL ESGUERRA
905 MAHINAY, JODEL LABIAN
906 MAINGAT, MARIA PAULINE LAYUGAN
907 MAJARUCON, ROILO ARDAN ACOSTA
908 MALABANAN, ABEGAIL
909 MALABANAN, ANNALYN HERNANDEZ
910 MALALUAN, KARLA MAE HERMOGENO
911 MALATA, MIKHAELA MARY NICOLE CAPUNO
912 MALLARI, JASPER GABRIEL GULAPA
913 MALLARI, SHER CARREON
914 MALUENDA, RICH SYRON DOVERTE
915 MALUNES, CHARLES VINCENT REGALADO
916 MALUPANGUE, MARK EDWARD OSO
917 MAMUGAY, HAZELLE PADASAS
918 MAN-ON, RONJIE DIAFANTE
919 MANA-AY, NEIL JAN GUIAGOGO
920 MANAHAN, ZEREC LAZO
921 MANALO, ANGELICA DE CASTRO
922 MANALO, JOHN PHILIP MENDOZA
923 MANALO, MARIEL FERNANDEZ
924 MANALO, VONJIE BELLE ROMAY
925 MANAOIS, JOSEPH SOLOMON BUSTOS
926 MANAPSAL, SAM LAURENCE GATOC
927 MANARANG, AILA MIRANDA
928 MANASAN, PATRICK JOWEN DUMAPIG
929 MANDANAS, DOMINIQUE FUENTES
930 MANDAP, AARON ROCHE QUEJADO
931 MANDAPAT, JOHN DAVID BERGANIO
932 MANDIGMA, CRISTY SUAREZ
933 MANGARIN, JAN KRISTOPER CORTEZ
934 MANGGIS, NASIBAH MASORONG
935 MANGLICMOT, JOBILEE MINA
936 MANGUERRA, JOSHUA BELANTE
937 MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS LUMABAN
938 MANIO, TIMOTHY JOHN TAPIRU
939 MANLONGAT, KIM AEBRAHM JARAMILLO
940 MANUEL, LEVIN DE JESUS
941 MANUEL, PATRICIA RHEIN RAMOS
942 MAPA, IAN PAUL PASTRANA
943 MAPILI, ANINA AUSTRIA
944 MARANAN, KARL VINCENT SEVILLA
945 MARANAS, LOVELY ANNE ANTONIO
946 MARASIGAN, RAFAEL AEDRIANNE DE GUZMAN
947 MARCAIDA, FRANCES CARLA MARMOL
948 MARCELO, CARLOS MIGUEL OCAMPO
949 MARCELO, CHRYSLER QUILANTANG
950 MARCILLANO, JESSON ARANIEGO
951 MARINAY, ALFRENZ JOHN SAN MARCOS
952 MARIÑAS, JOYCE BALUNGAYA
953 MARQUEZ, CZERWIN JEM BUAN
954 MARQUEZ, IRISH EARL COLLADO
955 MARTINEZ, CHARLON PABLO
956 MARTINEZ, FLORD DANIZE BUNQUIN
957 MARTINEZ, ROBERT JAMES ASETRE
958 MARTUS, NOESHIEN ESGANA
959 MASILANG, MARJOREEN OCAMPO
960 MATA, ALBERT KEN DAR
961 MATAAC, KATHLEEN HALIBAS
962 MATIBAG, JOLINA MAY DALISAY
963 MAYNIGO, ARJAYE VALDEZ
964 MECATE, COLEEN ELMA
965 MEDINA, MAEDEL ADAJAR
966 MEDINA, PAUL JEROME GANDIA
967 MELGAR, JOSHUA CABILAO
968 MENDOZA, AERON NORMEL ALMENANZA
969 MENDOZA, CZYIONE DAYL ASUNCION
970 MENDOZA, DINDO MACARAEG
971 MENDOZA, JOHN ELBERT RAMA
972 MENDOZA, KIER OLIVER SUPERABLE
973 MENDOZA, LYNZEE STA. ANA
974 MENDOZA, SHAIRA MEDALLA
975 MENDOZA, TRISHA JANINE AQUINO
976 MENISIS, DIVINA MARIE OBEJA
977 MERCADO, ALLYSA JELL BAUTISTA
978 MERCADO, CARL SAMUEL TRIA
979 MERCADO, DENNIS COLLETT NATIVIDAD
980 MERCADO, IVAN LESLEY RUPISAN
981 MERCADO, KIMBERLY JOY YUSI
982 MIAGAN, JOEL BALLARES
983 MILANES, JOISELYN MARY DELIZO
984 MINGI, JAN PATRICK ORNEDO
985 MIOLE, JOHN MATTHEW BOC
986 MIRAFLOR, MAILA LLONA
987 MIRAFLORES, KIMBERT MAPACPAC
988 MIRANDA, ROBERT JR BACTOL
989 MODRIGO, VINCENT DE JUAN
990 MOHAMMAD, ALI-ANAFHIA ALIH
991 MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO DEL SOCORRO
992 MOLANO, JOSHUA BRENDAN FERNANDEZ
993 MOLLENO, ROGYN PAUL DAJAY
994 MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN AZAÑES
995 MONDEJAR, JAMES CARYL BAYER
996 MONES, RYAN AEROL RAGA
997 MONJE, MALVIN EVANGELISTA
998 MONREAL, DARYLL PALUMPA
999 MONSERATE, JANINE PUEDA
1001 MONTERON, JEV HARVEY PERNITES
1002 MONTES, JANINE MELIZ ANN BALISI
1003 MONTIANO, JUNNEL DECORIÑA
1004 MONTIAS, GONZALO BAYHONAN
1005 MORAL, CARLOS JOCZAR HABANA
1006 MORALES, RAM ALLEN YANEZA
1007 MORATAL, MAUI ALVAREZ
1008 MORI, IAN KIM DUMANDAN
1009 MORIT, JOANNA LORRAINE PAGTALUNAN
1010 MOSCARE, ACE LEBARNEE
1011 MUSA, VENUS CASTRO
1012 MUSNI, JEREMY WAGE
1013 NAFURAN, JAZZREL WALLIE
1014 NAPALAN, ANGEL LAURENSE YCO
1015 NARTATEZ, JHEA MAE SEBALLOS
1016 NARTATIS, JOHN BENEDICK LUGTU
1017 NARVAEZ, ALYZZA CALINISAN
1018 NATIVIDAD, ARDLEE RUIZ
1019 NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL CALIMPUSAN
1020 NAVARRO, JOHN RAY FERNANDO
1021 NAVARRO, MA-ANN JEMILLE MARTINEZ
1022 NAVIAMOS, ALEXIS RYAN ANDICO
1023 NEDIC, DIETELINDA KING
1024 NELLAS, ADRIAN BELLO
1025 NEPOMUCENO, TROL PALMA
1026 NERIO, JEBRIN SOLINAP
1027 NG, JAKE JUSTIN YU
1028 NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE ABADINAS
1029 NICOLAS, MARK JOSHUA RIVERA
1030 NIEBRES, ANNA VERONICA DEL PARTO
1031 NIEVA, PATRICIA MAE RAMOS
1032 NIMES, CHARLES JASON DE VERA
1033 NOCEDO, CRIZELLE JOY NAVERA
1034 NOOL, KIM CARLOS ESPARRAGO
1035 NOPRE, DANIEL JR ALBERT
1036 NOTARIO, KHARLA BERNADETTE REODIQUE
1037 NUNAG, KALVIN LOUIE JACINTO
1038 NUYAD, RICARDO JR ABONG
1039 NUÑEZ, MARY JOY ESMAYAN
1040 NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE OLIVARES
1041 NUÑEZ, ROMEO III MONDIA
1042 OAFERINA, JESSRYLL CORTEZ
1043 OBIENA, JHUNAR JAMES ANTALAN
1044 OBLEA, MARK ANTHONY CASTILLO
1045 OBOSA, LEWIN ALFONSO
1046 OBRA, RHEYMARK VALEROZO
1047 OCAMPO, LESTER JAY INOCENCIO
1048 OCAÑA, MICHAEL JOHN DIZON
1049 OCHOA, ALYANNA MARI BERAN
1050 OCLARIT, KRYSTAL MAE ARROYO
1051 OCON, MARY KATHLEEN CESARIO
1052 OCTAVIO, ELMAR TOBIAS
1053 OCUBILLO, DALE EDWARD RELENTE
1054 ODULIO, MIKHAIL CURIMAN
1055 OFELAS, WINJO MAE MUNDA
1056 OFENDO REYES, CARL CABASE
1057 OGSOMER, JOHN PAUL REALES
1058 OLAR, SHIELA MARIE REGUINDIN
1059 OLARITA, EMMANUEL ARCEO
1060 OLAYVAR, NEIL FLLOYD ALBA
1061 OLIVA, AUBREY ALEGRE
1062 OLIVAR, BEBETH JEAN BONOTAN
1063 OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR CRUZ
1064 OLIVEROS, JILLIAN EUNICE BANDIEZ
1065 OLMEDO, GREGORIO III BANCAL
1066 OLVIDO, OLLIE JOHN BARBAS
1067 OMBAO, IAN PAOLO VILLARAZA
1068 ONDOY, JOHNVER SOLIS
1069 ONG, LEI ANNE PARUNGAO
1070 ONG, OLEEN HANNAH SOTINGCO
1071 ONRUBIA, RICO CALINGACION
1072 ONTANILLAS, GEPEL VIDAL
1073 ONTE, DEUS CLAUDE VELASQUEZ
1074 OPENA, NEIL PIOLO TRISTIAN LAUREL
1075 OQUENDO, MOSHE AARON NAVARRO
1076 ORABA, DEREK RAGA
1077 ORACION, JOHN CYRUS PERFIÑAN
1078 ORCULLO, RUDY JR DALUBATAN
1079 ORGA, DAVE ALOYON
1080 ORGA, OMAR ALOYON
1081 ORIO, EMMANUEL ROMANO
1082 OROLFO, MICHAEL MONTERO
1083 ORTAL, LYRHO MARC JAMES MELANDRES
1084 ORTEGA, AARON LEMUEL SERRANO
1085 ORTIZ, JOHN RANNILO GUIBONE
1086 ORTIZ, MARVIN PASULOT
1087 ORUGA, ROCHELLE BACAY
1088 OSMILLO, KAELA JEAN SILVA
1089 OSORIO, JETT RAY HERAMIL
1090 OTERO, ROSALIE ROSE PACO
1091 OYCO, JURIEL CLYDE GALEDO
1092 OYCO, OSCAR III TOLOSA
1093 PABELLO, CHRISTIAN PAUL PURISIMA
1094 PABLO, ELLONJUAH JAMME DAGODOG
1095 PABLO, RENNIEL LABRADOR
1096 PACO, PAULO GUILLERMO AGBAYANI
1097 PADAGAS, CHRISTIAN DAVE QUINAY
1098 PADASAY, CHRISTINE LORRAINE PRENUELA
1099 PADILLA, BEA THERESE TOLENTINO
1100 PADILLA, COLEEN ADVINCULA
1101 PADILLA, JENNY JAVIER
1102 PADILLA, JOSE EMMANUEL LOPEZ
1103 PADOLINA, JAVE MARK GURRA
1104 PADUA, MONICA JOY VISPERAS
1105 PAEZ, ALDRIECH LOTT LAMOSAO
1106 PAGATPAT, NOEL LORENZO BASCO
1107 PAGAY, ELMAR MADDELA
1108 PAGDAGDAGAN, YANCHA DEL ROSARIO
1109 PAGULONGAN, AMIEL KLENT CARLOS
1110 PAGUNSAN, JENEZER PERATER
1111 PAJARON, MARK JERROLD GABRIEL
1112 PAJO, ROSSEL JAY
1113 PALABON, MAYNARD TAGARO
1114 PALACIO, JOHN TRISTAN SIGUA
1115 PALAPAL, JHARYL BAYUDAN
1116 PALIMA, NIKKI ANN PESEBRE
1117 PALLORINA, REGAN CABICO
1118 PALMA, MICAH GRACE NUNAG
1119 PALMA, RONINA KHRYSNA RAMOS
1120 PAMATIAN, RAVEN GOJO CRUZ
1121 PAMBID, JERRONICK TABULOG
1122 PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL MAUHAY
1123 PANER, LUKE ELEAZAR REMO
1124 PANERIO, KRISTINE QUITALIG
1125 PANES, ACE MICHAEL YORDAN
1126 PANGAN, KEREN JIRAH JIMENO
1127 PANGAN, LOUELLA MARIE LABAJAN
1128 PANGAN, MA CELESTE BAGAYNA
1129 PANGAN, MICHAEL ANGELO HILARIO
1130 PANGANIBAN, IAN PATRICK DAYANDAYAN
1131 PANGATO, ALEC HUSSAIN AVILA
1132 PANGILINAN, DARREL BESMONTE
1133 PANLAQUI, VON ANTHONY DIMATERA
1134 PANLILIO, GEMER LLOYD LEYBAG
1135 PANLILIO, JAMES VINCENT PANTALEON
1136 PANTALUNAN, ROMMEL JERIC VICTORIO
1137 PANTI, KEECEE SOCITO
1138 PAPOLONIAS, VINCE DUMALUAN
1139 PAQUIBOT, HENEE RAY HANGAD
1140 PAR, JOSHUA PAULO
1141 PARALES, FATIMA JOY MONTERO
1142 PARAZO, KIMBERLY MINSALAN
1143 PARCON, KARL IVAN VALENCIA
1144 PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN BALMEDINA
1145 PASAPORTE, ANN JANSSEN MOSCOSO
1146 PASCUAL, ALLANA KAYRA BERNARDO
1147 PASIGAY, EDILYN DESABILLE
1148 PASOQUEN, DAVID NATHANIEL BALITON
1149 PASTOR, MARIVIC NARAG
1150 PASTRANA, REYNALD JOHN SANTIAGO
1151 PATIAG, LINDELL TURATO
1152 PATOC, LDON GIED CRISTOBAL
1153 PATTAGUAN, EIRON KAY
1154 PAÑA, KAREN JOY PEQUIT
1155 PE, MILCAH CHEYENNE ROMERO
1156 PEDRAJAS, JAYSON JAMES ESPARES
1157 PEDRASA, ALDRIN PAUL DIZON
1158 PEDREGOSA, VINCENT PAUL TAJOLOSA
1159 PEDRO, DEVINA ANNO
1160 PEDRO, HENNESSI MAE SINABAN
1161 PELAEZ, CJ CHRISTIAN LABORIANTE
1162 PEREZ, DANNESS NICOLE SISIC
1163 PEREZ, ERIC GABRIEL LADORES
1164 PEREZ, IAN MIGUEL DY
1165 PEREZ, JAMAICA ANNE RAMOS
1166 PEREZ, JENNIE YANDAN
1167 PEREZ, JESLYN MARIE SIMBORIO
1168 PEREZ, JOHN REYNALD MERCADO
1169 PEREZ, JOHN VINCENT GARINO
1170 PEREZ, MARIELLE CORTEZ
1171 PEREZ, RAYNEIR CRISTOFER MANCENIDO
1172 PERIDO, JAYSON TAGUIBAO
1173 PERLAS, MARICAR VILLANUEVA
1174 PERMANGIL, DEXTER JAN HILARIO
1175 PERMEJO, GLENN REMANDABAN
1176 PERMOCILLE, PETER MANNY ISRAEL
1177 PESTAÑO, JAN RYM FELIX PALO
1178 PETALLO, REGINE NAVARRO
1179 PETRACHE, ALESSANDRO TRINIDAD
1180 PEÑA, MARK JOHN RAYELA
1181 PIALAGO, ROWLLAND ELEAZER MAYANI
1182 PILAPIL, ROJEM DENZO
1183 PILONGO, KRYPSEN DUNE LIM
1184 PILOTON, JOSE PAULO ODRON
1185 PINEDA, ANGELIKA AQUINO
1186 PINEDA, JOHN LLOYD CORRO
1187 PITAO, JANDIE DUNAN
1188 PITONG, RHEMJOHN DAVE NESTOR
1189 PIZARRO, EVIAN THOR ESPLANA
1190 PIÑERA, SARAH ANGELIKA MARIE MELCHOR
1191 PIÑERA, ZEUS JAN OMIPLE
1192 PONTIGON, JOSEPH CHRISTIAN AGUILAR
1193 PONTILLAS, VIVIENNE GRACE VARGAS
1194 PORILO, ARIEL CADALSO
1195 PORTUGAL, ALFRED MIRANDA
1196 POSADAS, SHARON
1197 POSTRADO, ALFRED JEROME HABABAG
1198 PRADO, AARON
1199 PRIETE, JOHN HYLE OBEÑITA
1201 PUNO, CHRISTIAN PAUL VERGARA
1202 QUETUA, GAYSIE MAE FRANCISCO
1203 QUEZADA, KRAIG ANDRE CARIÑO
1204 QUEZON, JACY ANGELICA TRASPORTO
1205 QUICHO, RENE DIADULA
1206 QUILONG QUILONG, JONNAVEL TOMOLING
1207 QUIMBA, SONNY SAMIA
1208 QUINTO, EDGARDO JR JUAN
1209 QUINTOS, JEROME MARQUEZ
1210 QUIROZ, MARVIN REYES
1211 QUIZOL, DARA ROSSELLE DIGMA
1212 RABANES, MATTHEW GABRIEL MONDEZ
1213 RABEJE, ROBERT JAY LUARES
1214 RABIA, MARK JOHN VALENCIA
1215 RACHO, RUEL JAMES II RABAGO
1216 RAFAEL, AIRANICA PASCUA
1217 RAFER, YANCEE KEARVIN KYLE AQUINO
1218 RAGAS, ARA MAE CASUSOLA
1219 RAGAS, JOSHUA MATTHEW BELLES
1220 RAGUDOS, CHRISSANTO ALCANTARA
1221 RAMBOYONG, JEDIDA ARAGON
1222 RAMIREZ, CATHLEENE FAYE PASCUAL
1223 RAMIREZ, CZARINA COTARA
1224 RAMIREZ, REINHARD MARI DELA CRUZ
1225 RAMIZARES, JEMMAR ZARDOMA
1226 RAMOS, AYMAN KALBI
1227 RAMOS, JASMIN LORISSE CORALEJO
1228 RAMOS, JUSHUA DE MESA
1229 RAMOS, RICHMOND ASUNCION
1230 RAMOS, XAVIER MENDOZA
1231 RAZON, ANDY SABAUPAN
1232 RAÑA, MARJHANE PADAGDAG
1233 REALOSA, KENETH CHRISTOPHER PAGULAYAN
1234 REBUSTA, WAREN BALANDRA
1235 RECAMARA, EIREN RAQUEL PIANG
1236 RECTO, KRISTOPHER EHILLA
1237 RECTO, RAFAELLA FAITH SANTIAGO
1238 REDOLOZA, GLORY-JANE LILLO
1239 REDONDA, ANA SUZETTE SERNAL
1240 REFORSADO, KIM SHEEN AMOROSO
1241 REGALA, JONAS CHRISTIAN PALMA
1242 REGOSO, MARK ANGELO CASTRO
1243 RELOS, RAYMART DAVE PUNZALAN
1244 REMO, KIM CEDRIC MENDOZA
1245 REMOLADOR, GENESIS TABOR
1246 REMOQUILLO, MARIAN NICOLE NEBREJA
1247 REOLA, LALAINE ANN GARCIA
1248 REORA, ROGER JR AMORA
1249 REPATO, CARL ANDREW ESTEBAN
1250 REPIL, ALEXIS JUNE OLANDRIA
1251 RETANAN, KRISTINE CLAIRE MIRANDILLA
1252 RETORBAR, ALFREDO YLANAN
1253 REYES, ALYSA MARIE LIZARDO
1254 REYES, MARK EDWARD CONCHA
1255 REYES, MARTIN JEYELL GUICO
1256 REYES, PARS JR MARBID
1257 REYES, PAULINE MARIE SUMAYAO
1258 REYES, SHYRELLE COLOBONG
1259 RIANO, ARVIN CHRISTIAN ABUNDO
1260 RICO, CHRISTELLA MARIEL PEREZ
1261 RIEGO, ROBERT CARLO TIPON
1262 RIVERA, AARON PAULE
1263 RIVERA, JAYSON SOLIS
1264 RIVERA, JUNIVERSE GANDA RUNAS
1265 RIVERA, PATRICIA JOYCE ZARATE
1266 RIVERA, POLIYESTER PERALTA
1267 ROBIN, VICTOR RAFAEL III ESPAÑA
1268 RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL MUHI
1269 RODRIGUEZ, JOHN KARLOS MALICDEM
1270 RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE DY
1271 RODRIGUEZ, KYLA PEARL GOTERA
1272 RODRIGUEZ, MARK ROEL MENDOZA
1273 ROJAS, JISELLE ERILLA
1274 ROJONAN, KRISTINE DELPOSO
1275 ROLLON, EDZEL MARIUS ALVAREZ
1276 ROLLON, JOSHUA ADRIAN CARRANZA
1277 ROLLORATA, MARK JOEL GATCHO
1278 ROMASANTA, BENJAMIN JR DELA TORRE
1279 ROMULO, CARLO PABUALAN
1280 RONARIO, KRYSTAL CLEMENTE
1281 RONCO, MICHAEL WILLIAM REARIO
1282 RONQUILLO, IRA JANE PINEDA
1283 RONSAIRO, JANINA ROSE MOJICA
1284 ROSAL, JOEVELYN BASILISCO
1285 ROSARIO, JAMES ROVIC BALLESTEROS
1286 ROSETE, SHIELA MAY NABONG
1287 ROSLIN, SHAINA GRACE CAMU
1288 ROULLO, HANS CHRISTIAN
1289 ROXAS, DENZEL JOSH ALCOMENDRAS
1290 ROXAS, MERYLL JOI BONDOC
1291 ROXAS, MICHELLE ROSE DELA CRUZ
1292 RUBIO, JAMAICA MAE TABORA
1293 RUIZ, ANGELA NADINE GLORIANI
1294 RULLODA, JAN EFRAIM CASTULO
1295 SABADO, DEBBIE KATE OLARAN
1296 SABATE, NATHANIEL SAYLANON
1297 SABETE, JOSHUA BAYAWA
1298 SADIA, IAN DOMINIC COROS
1299 SADSAD, DOMINIC JR GENZOLE
1300 SAGALA, CRISANLY SANTILLAN
1301 SAGUN, NICOBONNE ANGELO TUAZON
1302 SALAC, IRIS GARCIA
1303 SALADAGA, HAZELLE HYNSON
1304 SALANATIN, GEO AUSTIN GELACIO
1305 SALARITAN, CLYDE BANUA
1306 SALAZAR, JOAN AGENA
1307 SALEM, JERUH ANGUB
1308 SALIH, YASSER SAMERA
1309 SALISE, JOSE ANDREW UDTOHAN
1310 SALIVIO, BEANNA MINGOY
1311 SALUDES, POL AJAY PELOBELLO
1312 SALVADOR, JEMHAR SARIOL
1313 SALVANTE, LAURENCE SACBAYANA
1314 SALVO, DAN CHRISTOPHER IGAMIN
1315 SAMARANOS, EARL KEVIN LUIS
1316 SAMARRO, NATHANIEL DAGANIO
1317 SAMBAJON, NICOLE EMELO
1318 SAMILLANO, JERKIN BING CAAGAO
1319 SAMONTE, MADELY JOY SANTOS
1320 SAN GABRIEL, SERGEON DE CASTRO
1321 SAN JUAN, KEN ROBERT DIZON
1322 SANCHEZ, HEDDA ANDRE FLORES
1323 SANCHEZ, JOHN-LOYD ALLAM
1324 SANCHEZ, MICHAEL DOMINIC DAET
1325 SANCHEZ, XAVIER IAN CAMINCE
1326 SANDOVAL, JUDEA MAY SARSONAS
1327 SANGCO, JOHN CARLO BULOSAN
1328 SANTIAGO, JOHN ADRIELL EMERSON SANTOS
1329 SANTIAGO, JOSE VICENTE PEREZ
1330 SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY ROMERO
1331 SANTILLANA, SIMON MATTHEW SAMBRANO
1332 SANTOS, ENGELBERT NIKKO JORGIO
1333 SANTOS, JENALYN SACDALAN
1334 SANTOS, KATE BALOIS
1335 SANTOS, MARVIN BAGTAS
1336 SANTOS, MIKAELA GARCIA
1337 SANTOS, RAFAEL JASPER LAZATIN
1338 SANTOS, RALPH DOMINGUEZ
1339 SAPIANDANTE, GORAN YANGO
1340 SAQUIN, CHRISTIAN PAUL PAÑALES
1341 SARABIA, GRYCK YVANNAH DAUAG
1342 SARIBA, MARY GWYNETH ENCISA
1343 SARSOZA, ROMMEL JADLONG
1344 SASTADO, MARIEL BAYANIN
1345 SEBILO, EUGENE PAUL BRIAN DOMINGO
1346 SECRETARIA, JIETHER CREDO
1347 SENCIL, ELYSSA JOY
1348 SERAFICO, EDMARK BANANIA
1349 SERANDON, PATRICK GERARD ADORABLE
1350 SERAPIO, RALPH DANIEL ABAN
1351 SERINO, MARY MAE NIOKO
1352 SERNICULA, RONNABEL PASCO
1353 SERRANO, PRENCESS ASHLLEY POLINTAN
1354 SESANTE, EMME MARIE ALUNAN
1355 SESDOYRO, KAYE DUMPIT
1356 SET, JEM LORAINE BARTICAN
1357 SEVILLA, JESSAH MAE MANSALON
1358 SICAT, ALFRANCIS VELARDE
1359 SIENES, AILA KAYE IONY YBASAN
1360 SIGUA, HOWELL JAY ANG
1361 SIGUA, MAIKO TUAZON
1362 SILORIO, NICO PLUMA
1363 SIMPLICIO, HANS MARC CANQUE
1364 SINAJON, JOHN LYNDON MAGALLON
1365 SINIO, SOFIA ANNE BOGNOT
1366 SINSANO, JEJEEN JIANI AMAHIT
1367 SIPOL, LEANN MAYE PALGUE
1368 SISON, TRISHA MAE RODAS
1369 SIYTOO, JAILAH JOY VITUG
1370 SOBERANO, KERR JOHN AMBOS
1371 SOBERANO, PRINCE JAMINN AGUAS
1372 SOBRETODO, VINCE ANDY DEYPALUBOS
1373 SOC-A, MARISSA WAKIT
1374 SOLITARIO, JOHN PAOLO
1375 SOLLESTA, KENNETH CAÑETE
1376 SOLOMON, BON DARYL QUITLONG
1377 SOLOMON, KENNETH AREVALO
1378 SOLON, NIKKI LOI FLORES
1379 SOMBRIO, HEARTY ARELLANO
1380 SORIANO, JEREMIAS JR ARAPELES
1381 SOTO, SHARINA NICOLE LAMOD
1382 SUCGANG, MARIA KHYZIAH DIA GAJO
1383 SUELO, JHOANA CALVEZ
1384 SULA, DIANA TAGUDAR
1385 SULONG, HANNAH FAITH LEAÑO
1386 SUMAGAYSAY, ROGER DAVY NOVERO
1387 SUMATRA, BRIAN ANGELO ROSALES
1388 SUMAYA, WENDELYN LARON
1389 SUMOOK, JESSA NADONZA
1390 SUMPAY, IVAN GEM MAQUILING
1391 SYJONGTIAN, DARREL VILLANUEVA
1392 TABANAO, VANESSA KATE PORCELIN
1393 TABAO, GEENIE RORANI ELECCION
1394 TABOR, JOHN IGNACE LAURENT FRONDOZO
1395 TABORA, CASTER JOHN MARTINEZ
1396 TACLAS, DUANE KALEL GARCIA
1397 TACLOBO, ROGELIZA MABULAC
1398 TADLIP, MELISSA CYRA BRIN
1399 TAGAPUEN, RAZZEL GIA CENTENO
1400 TAGONGTONG, JANICE MARIE
1401 TALABOR, LYKA ELLAIN PESQUERA
1402 TALAGTAG, NIÑA RICA BELTRAN
1403 TALUBAN, DEWIE ASSIE PADUA
1404 TAN, MARK CHRISTENSEN MATUTE
1405 TAN, ROLAINE KEITH CAÑETE
1406 TANDOG, JOE CEZAR BERMUDEZ
1407 TANGHAL, EPHRAIM JR VILLANUEVA
1408 TANGO, MARK JANTZEN TOLENTINO
1409 TANTOY, JUBILEE MARIE BONGABONG
1410 TAPALLA, MELCHOR JOSE ESCUETA
1411 TAPEC, JOHN LOUIE JR TUNGPALAN
1412 TARRAYO, MADRICK HINSON MAHINAY
1413 TAUB, CATHERINE SORINIO
1414 TAUYAN, EDWARD KING BURBANO
1415 TAYAG, JONAS IAN MAGCALAS
1416 TECSON, ARBEN JOHN COLOT
1417 TENEBRO, KAISER JERICHO DIONSON
1418 TERRONES, STEPHANIE ANNE LYKAH GARCERA
1419 TESORERO, JOHN RICHARD MARISCOTES
1420 TEVES, MATTHEW CONCEPCION
1421 TIAMSON, ROMUALDO JR FINEZ
1422 TIANCHON, IAN JESSE VALIDO
1423 TIBORON, ADRIAN JAMIL KALUDTIAG
1424 TILLADA, JAVERIEL TOCAYAO
1425 TIMBAL, EMERSON ALVARADO
1426 TIMBOL, ANNA GRACHIEL GONZALES
1427 TININAHAN, THEA CASTILLON
1428 TINTERO, JENICA DIANNE GERONIMO
1429 TIO, KATHRINE CASTILLO
1430 TIPON, ALDWIN GAITAN
1431 TITONG, MARNEL MERIOLES
1432 TOBIAS, JOHN BENEDICT
1433 TOLEDO, HANNAH KATRINA ABENOJA
1434 TOLENTINO, JOYCE ANNE PEÑAMANTE
1435 TOLENTINO, NEIL SANGUYU
1436 TOLENTINO, OMAR BATACAN
1437 TOLERO, IVAN DAVE TOMBAGA
1438 TOLITEL, KATHLEEN CUYONG
1439 TOMARONG, JED KEVIN CAÑETE
1440 TOMAS, EDEN LIM
1441 TONGA, BENEDICT ESPADA
1442 TONGIO, JIM PATRICK DAVID
1443 TONGOL, JEROME NULUD
1444 TONGOL, KYLE CLEOFFER GONZALES
1445 TOONG, JOWIE ANDREIA REYES
1446 TORCENDE, VINCENT DERWIN MOISES
1447 TORCULAS, ALLADIN SEPULVEDA
1448 TORILLAS, VIC LAWRENCE BAJO
1449 TORREJOS, VINCENT JOHN CARDOSA
1450 TORRES, ALLEN DAVID
1451 TORRES, EARL JOSEPH GAMBOA
1452 TORRES, JOHN REX COSTALES
1453 TOUGAN, CLARIZA FERNANDEZ
1454 TRIA, SHAN HERROL DIWA
1455 TU, LOURENZE FLOYD PASMO
1456 TUBAN, PETER JR ALABATA
1457 TUGONON, JESSON CANADA
1458 TULILIS, SOFIA JOYCE DELALAMON
1459 TUMABAO, HARLEY DAVE CONSIGNA
1460 TUMULAK, KLEA ALBERCA
1461 TUPAZ, ZMANTHA YSABEL BAJA
1462 TUTOR, CRISHA ALYSSA MADJILON
1463 TUTOR, MARK ANTHONY CUNADO
1464 TYCANGCO, MAEGAN CRESCINI
1465 UBAMOS, DEOGRACIAS IV TAGASLING
1466 UMABAL, JOHN CHRISTOPHER ESTOPA
1467 UMADHAY, ADRIAN RACELA
1468 UMITEN, MARC ANTHONY CALMADA
1469 UNDAG, MHELLEVER GARRIDO
1470 URQUICO, JEO MIGUEL GARCIA
1471 UY, RENZ JOSEPH AMEN
1472 VALDEVIESO, ADRIAN ROY FRANCO
1473 VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL SANTIAGO
1474 VALDEZ, PEARLY DAWN MENDOZA
1475 VALDOZ, ARISTON PUBLICO
1476 VALENCIA, MARK JASON DINGAL
1477 VALENTON, JAN CESAR DURO
1478 VALENZUELA, KENNY MANGAHAS
1479 VALEROS, JONATHAN PADER
1480 VALIENTE, EARL JEWEL JIMENEZ
1481 VALIENTE, MEGAN GRACE MENDOZA
1482 VALINO, HANNAH RUTH MANUEL
1483 VALLE, ROCHEL VERSALES
1484 VALMOCENA, DANIEL PHILLIP
1485 VARGAS, CHRISTIAN MERTO
1486 VELARDE, DANIELLE TENDENCIA
1487 VELARDE, JULVER CELEBRADO
1488 VELASCO, LALAINE VHINE
1489 VELASCO, REGINE MANALAD
1490 VELASQUEZ, MA EULAIKA ATIS
1491 VELGA, JAMES RYAN BUAGAS
1492 VELUZ, DANE JULIAN OLYMPIA
1493 VENOYA, JEROME EDWARD JUAGPAO
1494 VENTURA, JOHN VINCE CYRUS DELORAZO
1495 VERGARA, PATRICIA PILLONE
1496 VICENTE, CHARISSE BRITTNEY ANN INTERIOR
1497 VICTORIO, LYKA ANN RELLIN
1498 VIDOLA, RAYMOND JOHN RODRIGUEZ
1499 VIERNES, ERWIN RAMENTO
1500 VIERNES, SAMUEL DOMINIQUE LAPID
1501 VIERNEZA, MA YLED ODIAMAR
1502 VILANDO, ANGELI FREZSE MARBIDA
1503 VILLA, DAILYN BICO
1504 VILLA, JOSHUA ALEXANDER BANICO
1505 VILLA, SEDRICK JHON BALBON
1506 VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE TORREFIEL
1507 VILLAFLOR, LEILA ANDREA INOC
1508 VILLALOBOS, HOWELL JASPER MARALIT
1509 VILLALON, VINCENT LESTER BULLAG
1510 VILLALUNA, JHOMAR GLODO
1511 VILLANUEVA, AILYN BALCUEVA
1512 VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL LINDOG
1513 VILLANUEVA, ANDREI MILAR
1514 VILLANUEVA, ESTEPHANIE DELA CRUZ
1515 VILLANUEVA, JEROME CARLO IGLESIAS
1516 VILLANUEVA, LEOMAR AUGUSTUS DELFIN
1517 VILLAR, VINCE QUITANGON
1518 VILLARAZA, JOHN PAUL TONIO
1519 VILLAROJO, IAN DWIGHT MATA
1520 VILLARTA, XYLIL ELDWAYNE PASCUAL
1521 VILLARUZ, JOHN MICHAEL FARIA
1522 VILLAVERDE, KORRINE GUMABAY
1523 VILLEGAS, CHERRY MILLAMENA
1524 VILLEGAS, LEMUEL JULY TEGERO
1525 VINGCO, RHEZ ANN ALOJADO
1526 VINUYA, VIA JOY PASCUA
1527 VISIDO, REX VINCENT LANTO
1528 VIVO, ARWYNE JAKE MALATE
1529 VIÑAS, NOEL BINAYUG
1530 VOLANTE, NORFRANK BONAFE
1531 WAYASEN, JAN MARIE AGUSTIN
1532 WELBA, JONWEL BRYAN JUMARAN
1533 WONG, TROY HENRICH DAIRO
1534 YABUT, LAURENCE JHON MAGAT
1535 YAP, LANZ ADREAN ILARINA
1536 YSAAC, JOHN MARTIN BELALE
1537 YU, ADRIAN JOSEPH PAULINO
1538 YUBAC, MARKDHIE NASANE
1539 YULAS, RICKY VOCES
1540 YUMUL, JOHN ANTHONY MULINGBAYAN
1541 YUZON, AERHON MANANSALA
1542 ZABALA, JUDE NICO DELA CRUZ
1543 ZAGADA, ANDREA MACEDA
1544 ZAMORA, IAN RIC PATOC
1545 ZULUETA, ILLYVEM BALM
Electronics Engineer Licensure Examination
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 785 out of 2,644 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,546 out of 2,005 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2022.
The members of the Board of Electronics Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Alnar L. Detalla, Chairman, Engr. Enrico Claro R. Delmoro and Engr. Herminio J. Orbe, Members.
Roll of Successful Examinees in the Electronics Engineer Licensure Examination Held on October 8 And 9, 2022. Released on October 14, 2022.
Seq. No. N a m e
1 ABALUS, ROCHELLE FAITH MIGUEL
2 ABANG, ANN FRANCES FELECIA
3 ABARECIA, RICHIE PAUL
4 ABASTILLAS, RUDWIN PAUL BARRETTO
5 ABELLERA, JOSHUA BEAVER QUE
6 ABINA, DANIEL VILLARDO
7 ABOY, ALSHEIN FAITH TULIN
8 ABRIGO, SHAIRA MIA ERIE
9 ACEBEDO, KARL ANGELO ROSARIO
10 ACMA, JEREYCA ALOLON
11 ADERES, ALNIE MAE CANCINO
12 ADUNA, VINCENT RAY JASTIA
13 AGAPITO, DANILO JR BOGAS
14 AGCAOILI, MARJORIE DELOS TRINOS
15 AGUILAR, ANDREA MAY ALAMA
16 AGUILAR, GLENDY DULERA
17 AGUILAR, JOSE DELFIN PACO
18 AGUINALDO, GIO SAM MESIONA
19 AGUINALDO, KURT AMMIEL UMALI
20 AGUIRRE, MARK JUNAS LIMBAGO
21 AGUJA, NEIL ADRIAN NEGRETE
22 AGULTO, JERICO OCAMPO
23 AGUSTIN, ALFONSO DOMINGO
24 AGUSTIN, REINE CAMERON BERNARDO
25 ALAAN, KARLO PIO DUNGOG
26 ALABAN, RYAN BALASA
27 ALAGO, CLARISSE JOSSIL TAGAB
28 ALCANTARA, FRANCES KYLE PAREÑAS
29 ALCAYDE, JOHN AUREL CUPO
30 ALDONZA, FRED ANTHONY OBREGON
31 ALESNA, TRISHA MONIQUE DIAZ
32 ALFONSO, JAIRAH MAE NAVORA
33 ALIPININ, MARTINA YSABEL KING
34 ALMERO, EMIL JOHN VALDEZ
35 ALOJADO, KENNETH GUEVARRA
36 ALTERADO, BRYANT ANUNCIACION
37 ALTORINO, EARL JOSEPH CRUZAT
38 ALVARAN, CHRISTINE JOY MALACA
39 AMAN, AUDREY JEANELLE TOLO
40 AMAR, LJ CALVA
41 AMARGA, ANTON JAY SADOGUIO
42 AMURAO, RALPH ANDREI ALMARIO
43 ANDRES, DEANNA ANDREA XENIA ARIZA
44 ANGELES, KEVIN CHARLES DELA CRUZ
45 ANTES, ANGELO NIKKO GUBOT
46 AQUINO, AULIVIER GILCHRIST QUIJANO
47 AQUINO, PAULYN YSABEL HALOS
48 ARANAS, CHARLES NIKKO MACARAIG
49 ARANAS, KRISTIAN DAVE
50 ARANDIA, IAN VON NOVI CLIMACOSA
51 ARANETA, JUAN ENRIQUE CRUZ
52 ARCA, MERULYN VIDAL
53 ARCANGEL, PAULO GABRIEL DE GUZMAN
54 ARCIGA, ERICA AURELLE PATIO
55 ARENAS, JEROME CARABEO
56 ARGUELLES, MARIA DANIELA HERNANDEZ
57 ARONG, CHARLIE BACULI
58 ASILO, MARK RAINIER TIOTANGCO
59 ASPIRAS, VAN JOSHUA LIM
60 ATIENZA, MIKE LORENCE PERADILLA
61 ATIENZA, SHERRY LEIN BAIS
62 AUDITOR, MARICAR DE LUNA
63 AURESTILA, KRISTINE GELLANGGAO
64 AUSTRIA, ALYSSA NICOLE MARQUEZ
65 AUSTRIA, AMBER RUTH WALATA
66 AVANCEÑA, SIEGFRED ROY ALBO
67 AVILA, MICHAEL ANGELO PINEDA
68 AVILLEDO, MIKKO IVAN DOBLON
69 AVILLO, KATRINA RUTH LUMIO
70 AYALA, LAUREIN ABIGAIL
71 AYING, RENATO JR JUNTILLA
72 AZUELO, JOSHUA RONSAIRO
73 AÑORA, ELVERTO LUGO
74 BAAL, JERICHO BALMES
75 BABAGAY, CHRISTOPER IBANEZ
76 BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II PARAISO
77 BACUS, JEVIE DANIELEZ
78 BADILLES, NIL MARC LAGUA
79 BAGACINA, JOHN PAUL PADERES
80 BAGADIONG, SHAREE MAE FAMY
81 BAGAIN, REX JOSE OXALES
82 BAGALAY, BEATRIZ MARIE GARCIA
83 BAGAS, AIA MAE AUSAN
84 BAGCAL, MC ZINSSER MORAÑA
85 BAGUE, VINCY FERNE BORONG
86 BALAURO, JOHN RENZ SANCHEZ
87 BALDERAMA, JANNICA HALOC
88 BALDOVINO, SETH ADRIEL RIVERA
89 BALDOZA, QUEENIE GONGONA
90 BALILA, JOHN CARL ABIERTAS
91 BALINSOY, DOMINIC PAUL BUENAFE
92 BALIUAG, HAMILTON CABADDU
93 BALLARES, JESTER ISIP
94 BALLESTA, EMILSUN JON BALICNANG
95 BALLESTA, KERVIN KYLE RAÑADA
96 BALTAZAR, RICHARD OWEN FRANCO
97 BALUYOT, WINCHESTER CAPARAS
98 BANDILLO, MERVIN GOZA
99 BANZON, JUNNARA MADETH ONGQUE
100 BAQUIRAN, GENEMAR OLIVER MAPA
101 BARAQUIEL, SAVIER TEVES
102 BARDOS, JHON VIC BUNAG
103 BARLUADO, ELJIE COLLADO
104 BARRAMEDA, ARCHIE DAVID DECHAVEZ
105 BARRAMEDA, RICHARD RHEY ABONITA
106 BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN JINON
107 BARRION, CECILLE MAGNAYE
108 BASCO, JOHN LEONARD BALDO
109 BATILLER, VERNEIL KYLE SICAT
110 BATIMANA, JASON CEDRICK LACAD
111 BAUL, STEVEN GOMEZ
112 BAUTISTA, AZRIELL VILLANUEVA
113 BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA MARCOS
114 BAUTISTA, LIZ EMMANUEL DEL ROSARIO
115 BAUTISTA, NICOLE JEANNE ANGULO
116 BAUTISTA, TRICIA MARIZ GIRON
117 BAYTA, GENE MARCO DE LAS ALAS
118 BAÑEZ, GRACE MONICA LUMBATAN
119 BELARO, JERALD GODOY
120 BERMEJO, GARY PAVILARIO
121 BERNARDO, SOPHIA DIANNE KING
122 BERTULDO, JOHN ALBERT CAPULE
123 BIADOG, MICAH REMO
124 BLANCO, RONEL BAGAYAS
125 BONGGOLTO, JELLIAN FAYE JANOLINO
126 BONIFACIO, AINA MARIE BAWAG
127 BONITA, DANNIELLE LEINARD LAPASTORA
128 BONLEON, MARTIN BENJAMIN LOPEZ
129 BOOC, JECREN GODINEZ
130 BORCE, CORBAN RABE GABAN
131 BORCENA, CHARLENE JOY EVANGELISTA
132 BORCENA, VERNADETTE BELOY
133 BORDAMONTE, AXL REY ONDE
134 BORELA, JOHN MARK CEDERIA
135 BORLASA, EARL ANGELO UNTALAN
136 BORROMEO, JOHNNE ASHLEY ANDRADA
137 BOTOR, FRANCIS HERTIZ
138 BRAGADO, KWYNETT BALINGIT
139 BRIONES, SIMON FELIX ANGELES
140 BRITANICO, HANNAH ERIKA ROBOSA
141 BRONIO, LHYKA MAE POMEDA
142 BUAN, JASON ROI BAGAYAS
143 BUENAVISTA, LUCILLE SALGADO
144 BUENSUCESO, CRIS PAULO LEONARDO
145 BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO BRAGA
146 BUENVIAJE, MICHAEL LAMPA
147 BUNGALON, MARC BLASE SABSALON
148 CABALQUINTO, EDWARD DEL MUNDO
149 CABANG, JOHN CHRISTIAN CADAG
150 CABEZA, EUGINE VITIN
151 CABRERA, MARIA ANA RAMILO
152 CACAS, JERICO CABE
153 CACAYURAN, KOBE CARANAY
154 CACHUELA, PEARL JANE BAGUILAR
155 CADIENTE, ULYSSES NIÑO MARCELO
156 CAGANG, ANGEL PRINCE TEJANO
157 CAGAOAN, CRISCHIN CHARM CASTILLO
158 CALAGO, CARMELA JAVIER
159 CALATA, LLOYD ELWYN TIGAS
160 CALCEÑA, MARVIN CALUMNO
161 CALMA, ALDRIN JAMES CORTEZ
162 CALZITA, ALISSA JYN ALOTA
163 CALZITA, CRIS RAMIL LEQUIGAN
164 CAMALAO, JERICHO ESCOSIO
165 CAMPOS, JOHN OLIVER BAUTISTA
166 CAMSA, DATU AKMAD SEAN MANGAT
167 CANLAS, CHRISTIAN JEREMY NUNAG
168 CANTORNE, JUCO RAFAEL
169 CAOILE, MACLANDOR FOX CATIVO
170 CAPANGPANGAN, JAMES SEQUEÑA
171 CARAIG, JAN EDWARD CAHAYON
172 CARBON, JAY-MERSON MORALES
173 CARLOS, ADELLE LYN DELOS REYES
174 CARREON, HAJA KIEV ERENZ MARTINEZ
175 CARREON, KIT JUNE MANA-AY
176 CASIMIRO, MARC VINCE TAN BELDA
177 CASTILLO, DIANA VANESSA SALIMBACOD
178 CASTILLO, JASON REX SALINO
179 CASTILLO, RICHARD BUENO
180 CASTILLO, VINCE JASON VALBUENA
181 CATALON, JONDY PAUL TABILE
182 CATAPANG, JAYVEE CASTILLO
183 CATUNGAL, REYMOND FOLLOSO
184 CAYABYAB, ANGELINE MACARAEG
185 CELESTE, MARRIANNE JOYCE GONZALES
186 CELESTE, PRINCESS LARA PETROLA
187 CENTENO, RYAN CHRISTOPHER NARTE
188 CERDIÑA, REINIER MARK SAN ANDRES
189 CERVANTES, EDRIC JOHN DE LEON
190 CLARETE, KRISTOPPER JOHN BONIFACIO
191 CLARIÑO, RUEVICK BALLATAN
192 CLORADO, MARKHAM ROMANO
193 COLAS, JOSHUA YODYODO
194 COLICO, JOHN JEROME ORCIGA
195 COLUBIO, CRIZZAN BEL DANGARAN
196 COMETA, JOMAR BATOON
197 COMETA, MANUEL JESUS
198 CONCEPCION, MICHAEL JEFF SANTOS
199 CORDOVA, JUDY ANN DESAMPARADO
200 CORPUZ, JHEREMY MACH MALACA
201 CORPUZ, MARK LOWIE BATUGO
202 CORTEZ, ANNDREI NHICOLE OLAN
203 CRAME, ADE PEROSO
204 CREENCIA, JETHRO GRINGO MALAGA
205 CRISOSTOMO, JOSHUA SANTOS
206 CRUZ, JAY-AR NITO CRUZ
207 CRUZ, KAREN APOSTOL
208 CRUZ, MARC PAULO LAZARO
209 CRUZ, RUTH ALMIRAH SANTIAGO
210 CUACHON, DENISE MARIE CHAVEZ
211 CUBIAN, ADONIS CALLEJA
212 CUSIPAG, JEWEL NAQUILAN
213 CUSTODIO, LANCE EDWARD EVANGELISTA
214 DAGANDAN, TRIMAR PUTIS
215 DALANGIN, RAE ELISE AGBANGLO
216 DAMO, HUBERT CHESTER CALALUNG
217 DATO, REY VINCENT ODANGGA
218 DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA FUNDAR
219 DAYAO, CARLO PIERE BALIBA
220 DE CASTRO, ANGELO LEGARDA
221 DE GUZMAN, DIANA BINALINGBING
222 DE JOSE, VENROSE VILLALUNA
223 DE LEON, EDRIAN CEDRICK CANONIGO
224 DE LEON, JANE SHAIRA FELIX
225 DE PAZ, ROMMELL PORCIONCULA
226 DE VERA, RUTH ABEGAIL ARDENASO
227 DE VILLA, JASMINE KLAUDETTE CIERTE
228 DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON MACALOS
229 DELA CRUZ, ARMARNIEL IBAÑEZ
230 DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC MANAPUL
231 DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN BALAMIENTO
232 DELA FUENTE, MARIANNE MANALO
233 DELA FUENTE, MIKA ELLA LEAL
234 DELA PEÑA, JANMIGUEL MATIBAG
235 DELEN, NIKKI LORRAINE ROSELA
236 DELIÑA, JAY ISRAEL GUINOO
237 DELOS SANTOS, JHUNEL DOLLESIN
238 DELOS SANTOS, RENE JR GAMIS
239 DEPAMALLO, ANGELA GRACE BATISLA-ON
240 DEROCA, HAVEN PAUL LESONDATO
241 DESUCATAN, SEAN LOZADA
242 DEVILA, HARRIZON JEB PANES
243 DIAZ, JOHN GERALD TIGUE
244 DIEGO, CARL YVANN JOSHUA PARIÑAS
245 DIMACULANGAN, JOVEN LEYESA
246 DIMLA, MARY ROSE CALDERON
247 DIORIC, TRIXIE ANNE CABONGCAL
248 DIQUIT, MART AMELSON OCTAVO
249 DITAN, MARK CRONIELLE VILLANUEVA
250 DIZON, JEMIMAH MANUEL
251 DIÑO, JOSEPH YU
252 DOCTOR, JOSHUA BALA
253 DOMINGO, REYNALDO JR TABARES
254 DOSDOS, JOHN LUTHER CODILLA
255 DULCE, JON FROILAN RECAIDO
256 DURANO, ANDRE' JOSHUA TAN
257 EBITNER, JOHN ROEL TAMONDONG
258 EBREO, SHARALYN CASTILLO
259 EDJAN, HARRL JOSHUA PEREZ
260 EMBERNATE, KRISTEL JANE TIMOL
261 ENDOZO, REX CHRISTIAN ROYO
262 ESCOTO, ALBERT JERALD FLORENTINO
263 ESGUERRA, EARL LOVEN ABELLANA
264 ESMERALDA, JALYLE ANNE AREGLADO
265 ESPINA, JOMAR CRUZ
266 ESPINOZA, JANCHRIS CALLANTA
267 ESPIRITU, MARK REYVIN DIGGAY
268 ESPORAS, JOHN ERIC LINASAN
269 ESTACIO, GENARD JOHN CALICA
270 ESTANISLAO, RAPHAEL STA ANA
271 ESTEBAN, ESTEFANNO LANZ ALO
272 ESTRERA, RYAN PAUL LUCHAVEZ
273 EXCLAMADOR, GLAZE DAIROCAS
274 FACIOLAN, KIA
275 FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER ATIENZA
276 FENOMENO, CLAIDE NAZARENO
277 FERNANDEZ, JAN VINCENT DIVINAGRACIA
278 FERNANDO, EDRICH JERON MALLARI
279 FLORES, JOMERTO TANDOC
280 FLORES, MARK ROJAS
281 FORONDA, KENNETH ROSARIO
282 FORTEZA, RENZO SUNCHIUCO
283 FRANCISCO, MARK DAVID SERAT
284 FUSILERO, CHAKA CABRIANA
285 GABAY, STEPHEN ELLY FERNANDEZ
286 GAHITON, JHON YRAP JAY MASULI
287 GALANG, MELISSA BABARAN
288 GAMBOA, JOHN CARLO RAMIREZ
289 GAMMAD, NIKKO SAN ANTONIO
290 GANACIAS, NOLLAN JASON GUERRA
291 GANDOLA, FRENZI ANNE RAMOS
292 GANZON, KEITH SOYANGCO
293 GARCES, JOBELLE CABRAL
294 GARCIA, ERNESTO JR ANTIVO
295 GARCIA, HENDRIX BALANAG
296 GARCIA, NEIL FRITZ SAYCON
297 GARROVILLO, PAULA CHRISTINA PANUNCIO
298 GASCON, ADA KATRINA PERONA
299 GATUS, HANES MAR FONSECA
300 GEVERO, FRANCISCO TAMSON
Roll of Successful Examinees in the
ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION
Held on OCTOBER 8 AND 9, 2022 Page: 8 of 48
Released on OCTOBER 14, 2022
Seq. No. N a m e
301 GIANAN, JONAS RAYNAL LEGASPI
302 GIANGAN, PHILIP JAMES SY
303 GO, EDGAR ALLAN JR DEGUZMAN
304 GOMEZ, JAN ROY DELEN
305 GOMEZ, MARCHIE
306 GOMEZ, MATTHEW SIOSE
307 GONZAGA, ZYRA GOMEZ
308 GONZALES, DRENZ ELVEN ARIDA
309 GONZALES, JOHN MARC CAMBRONERO
310 GRAJALES, ANDREA MEDRANO
311 GUANLAO, MARK NATHANIEL ANGELES
312 GUDA, TRAZON III PILAPIL
313 GUEVARRA, ALNAIR MEDINA
314 GUINGAB, HAZEL ANNE RIVERA
315 GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD DE LEON
316 GUINTU, JAKE STEVEN VITAL
317 GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL FERNANDO
318 GUMPAY, BRENT ADRIAN ZAPANTA
319 HAGOS, PAUL KOBE NAVARRETE
320 HAGURILES, JOHN REY EMBA
321 HERRERA, EZECKIEL BONITO
322 HERRERA, JORELLE AARON ONG
323 HESULA, KENITH CORONEL
324 HIZON, JOHN ARVIC JOAQUIN
325 HONRADO, JAMES KARL GISALAN
326 ICOT, JOSEPH MANONDO
327 IDIO, JESSICA MAE LACIERNA
328 IGADNA, JEMUEL AGBAYANI
329 IGNACIO, GABRIEL SOTTO
330 IGNACIO, KAYE CHARITY PASCUA
331 IGNACIO, RALPH RAINER PALAD
332 IGUID, NICOLSON DALINA
333 ILAGAN, CARLL EHVAN DE LA CRUZ
334 ILAGAN, JAN ERICKSON MANONGSONG
335 ILAGAN, JOANA MARIDEL TERRIBLE
336 ILAGAN, KIM JOHN AVES
337 ILARDE, JARENE MAE LABILLES
338 INAL, SHEPERED DAN ARK IWAO
339 INFANTE, JOHN ADRIAN CORTEZ
340 INGAT, ALYSSA DIANNE ANTONIO
341 ISAIS, ANTON MIGUEL MAGAT
342 ISLANAN, DAVID BIEN MANUEL
343 ISTURIS, STEVEN MEL DE GUZMAN
344 JACINTO, CHRISTINE ETHELE SERRANO
345 JACINTO, THERESE FRANCIS RAMA
346 JACKSON, METHUSELA CLAPIS
347 JALBUNA, DOMINIC RAMOS
348 JALOTJOT, SEM BAYAN
349 JANNATUL, ANDREYA QUILON
350 JAPSON, ALVIN GENETA
351 JASARENO, DIANA ERIKA VALENCIA
352 JAVA, RONIN ZULITA
353 JAVIL, EXEL JAN BARRERA
354 JEREZ, FLORENCE MAE LLORENTE
355 JOCSON, JAYCE AVISADO
356 JORQUIA, JOSH RAEL BORBE
357 JOVELLANO, JOHN MICHAEL BALDAGO
358 JUANCE, DENMAR JOHN CALATRAVA
359 JULIA, JAM CHRISTIAN SAMPANG
360 JUMAQUIO, JENNIFER DE LEON
361 JUNDANA, RONUEL NUYLAN
362 JUNIO, ABEGAIL CLARO
363 JUNIO, REGGIE ALVAREZ
364 JUSTINIANO, JERVY MERENCILLO
365 KONG, DENIND JIKIRI
366 KUNDIMAN, MA KAYE DELA CRUZ
367 LABAJO, KATHLYN JOY GALVAN
368 LABIAGA, NOREEN ANALISTA
369 LABSAN, MARK ANGELO RESIDE
370 LABUAN, JONARLD JOHN CAWALING
371 LACHICA, FREEDOM PHILIP MISIONA
372 LACUATA, ARA BELLE PARICA
373 LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE ONTINGCO
374 LAGALAGOT, HUBERT JOHN VILLEGAS
375 LAGANZON, ROMELYN LANUZGA
376 LAGAT, MITZI GRACE RIZALDE
377 LAGUDA, KRISNA MARIE BAYONA
378 LAMPITCO, JOSS REY GUMBAN
379 LAPRADES, JASMINE LOUISE DORONILA
380 LASAY, JHON KYLE REYES
381 LATONIO, JUAN CARLO RAMOS
382 LAUT, PAUL ANTHONY PEÑA
383 LAVARIAS, JEFFREY ALEJANDRE
384 LAVILLA, MIGUEL LEANZO ABAY
385 LEGASPI, KATRINA MAE CRUZ
386 LEGAYADA, JASMIN LEMANA
387 LEORNA, OLIVER JOSEPH CATALONIA
388 LIBARNES, KIM GERARMAN
389 LIBO-ON, MATTHEW RODERO
390 LIBRE, BRAUZ JEREVIN SIMEON
391 LICAY-LICAY, MARIZ CLARO
392 LICUP, PRINCE GELSTER DIZON
393 LIM, ELVIN JOSEPH LLORENTE
394 LIM, FRANCIS RAEMARK LEE
395 LIM, MARK ANDREW VICTOR MONTERO
396 LINESES, CHARMAINE HERNANDEZ
397 LINGAD, IONE PILI
398 LINOG, IMMANUELLE BULAONG
399 LINTAG, GEREMY DINGLASAN
400 LIPRADO, ERR KENT MALA-AY
401 LIWAG, JON CARLITOS HIPOLITO
402 LIWANAG, PATRICK PAUL SUMAT
403 LLAVAN, JOHN RAY
404 LLOREN, ZACHARY JUBAS
405 LONTOC, RHON CHRISTIAN ALFARO
406 LOPEZ, JAN KRISTOF GARCIA
407 LOPEZ, KARLA MAE AQUINO
408 LOPEZ, THIRD ED DULLA
409 LOVINO, CARL NEILSON TOLENTINO
410 LOZA, EMMANUEL RODRIGUEZ
411 LOZADA, NERRY FERNANDEZ
412 LOZANO, BASILLE MARIE DAGOHOY
413 LOZANO, HAROLD LUGTU
414 LOZANO, KYLE JULIUS PORNILLOS
415 LUBERIA, MICHAEL ANTHONY YAU
416 LUMINARIAS, WALTER LOUIS MACUTO
417 MAAÑO, ANA MICHELLE HIPOLITO
418 MABANTA, DENICE NARVAEZ
419 MACABENTA, JOHN GABRIEL BAÑEZ
420 MACABIDANG, MARK ANGELO ADRALES
421 MACADANGDANG, JOSHUA AMBRE
422 MACALINAO, MARY ANNE CO
423 MACAPINLAC, JONES JUAN
424 MACARAEG, KIM ANDRE SILANG
425 MACARAEG, SOPHIA MARIE BARCELON
426 MACASA, HANS CHRISTIAN
427 MACATANGAY, JOAN NICOLE CALALUAN
428 MADOLID, MA LORENA MARANAN
429 MAGALLANES, BRYAN JOSEPH DE JESUS
430 MAGLASANG, SHEIGFRED PARNONCILLON
431 MAGNO, MELANIE MENOR
432 MAGNO, MIGUEL KARLO QUINTO
433 MAGPOC, KATHERINE CLAIRE SEECKTS
434 MAHINAY, JODEL LABIAN
435 MAINGAT, MARIA PAULINE LAYUGAN
436 MAJARUCON, ROILO ARDAN ACOSTA
437 MALALUAN, KARLA MAE HERMOGENO
438 MALIGAYA, AYEZA DOMINGO
439 MALLARI, CATHLEEN JOYCE PANIZAL
440 MALUBAY, SAMANTHA ALEXIS SALDAÑA
441 MALUENDA, RICH SYRON DOVERTE
442 MAMUGAY, HAZELLE PADASAS
443 MANAGUIT, DALE LINCO
444 MANASAN, PATRICK JOWEN DUMAPIG
445 MANDAP, AARON ROCHE QUEJADO
446 MANGLICMOT, JOBILEE MINA
447 MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS LUMABAN
448 MANIO, TIMOTHY JOHN TAPIRU
449 MANLIGUEZ, CHARISSE ANN CABRERA
450 MANUEL, LEVIN DE JESUS
451 MANUEL, RAINE MATTHEUS CALAZAN
452 MARASIGAN, JOHANN CARLO RUBANTE
453 MARASIGAN, MATTHEW ZANDRICK GONZALES
454 MARCELO, CARLOS MIGUEL OCAMPO
455 MARIANO, JORJO CAMAGONG
456 MARQUEZ, NOVA MAE HEIDI NALIMMA
457 MARQUEZ, SUNDEE ANIVER PAGADUAN
458 MARTIN, PAULO ENRIQUE DEL ROSARIO
459 MARTINEZ, FERNANDO LABUGUEN
460 MARTINEZ, ROBERT JAMES ASETRE
461 MASANGKAY, MITZ RYCEL TIOZON
462 MATIBAG, JOLINA MAY DALISAY
463 MAYORES, GIO ANTHONY EVANGELISTA
464 MEDINA, JOHN PAUL OTIVAR
465 MENCHERO, IAN JEFFREY REY
466 MENDEZ, KARREN SABUCO
467 MENDOZA, CZYIONE DAYL ASUNCION
468 MENDOZA, DINDO MACARAEG
469 MENDOZA, JOHN ELBERT RAMA
470 MENDOZA, KARLO SEBASTIEN LOMUNTAD
471 MENISIS, DIVINA MARIE OBEJA
472 MERCADO, KIMBERLY JOY YUSI
473 MIAGAN, JOEL BALLARES
474 MILAMBILING, JESTAR NEIL DELA PEÑA
475 MINA, JOHN MARCO DEOCAREZA
476 MIRANDA, ROBERT JR BACTOL
477 MODRIGO, VINCENT DE JUAN
478 MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO DEL SOCORRO
479 MOLLENO, ROGYN PAUL DAJAY
480 MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN AZAÑES
481 MONTALBO, JANELLE MARIS MACALINO
482 MONTIAS, GONZALO BAYHONAN
483 MORAL, CARLOS JOCZAR HABANA
484 MORALES, MARK ANGELO PEDROCHE
485 MORALES, RAM ALLEN YANEZA
486 MORATAL, MAUI ALVAREZ
487 MORIT, JOANNA LORRAINE PAGTALUNAN
488 MUSA, VENUS CASTRO
489 MUSICO, CHRISTIAN CABIGUIN
490 MUYCO, SAYRAH AYNE PUERTO
491 NACARIO, GEMALYN BARCE
492 NACUA, CY MANATAD
493 NAPALAN, ANGEL LAURENSE YCO
494 NASAM, JERICO RAMIREZ
495 NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL CALIMPUSAN
496 NAVARRO, JOHN RAY FERNANDO
497 NAVARRO, KENT JHOSEN MARIBAO
498 NAVIAMOS, ALEXIS RYAN ANDICO
499 NAVOR, LANCE ADRIAN PEREZ
500 NEDIC, DIETELINDA KING
501 NG, JAKE JUSTIN YU
502 NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE ABADINAS
503 NITRO, MARC MICHAEL DACQUEL
504 NOCEDO, CRIZELLE JOY NAVERA
505 NOLASCO, JAN KYLE LEWIS TAN
506 NOPRE, DANIEL JR ALBERT
507 NUNAG, KALVIN LOUIE JACINTO
508 NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE OLIVARES
509 OBERES, STEVEN ABOGA-A
510 OBIENA, JHUNAR JAMES ANTALAN
511 OBLEA, MARK ANTHONY CASTILLO
512 OBMASCA, NIKKA ERL ATIENZA
513 OBOSA, LEWIN ALFONSO
514 OBRA, RHEYMARK VALEROZO
515 OCAMPO, LESTER JAY INOCENCIO
516 OCASO, COLIN HAY LAGUNDINO
517 OCHOA, ALYANNA MARI BERAN
518 OCON, MARY KATHLEEN CESARIO
519 ODULIO, MIKHAIL CURIMAN
520 OGUING, SAMANTHA JOY BELTRAN
521 OLARITA, EMMANUEL ARCEO
522 OLARTE, AZRA BAUTRO
523 OLAYVAR, NEIL FLLOYD ALBA
524 OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR. CRUZ
525 OLIVEROS, JILLIAN EUNICE BANDIEZ
526 OMPAD, JULITO SUMALINOG
527 ONTE, DEUS CLAUDE VELASQUEZ
528 ORACION, CLIFF ARIEL PAMPILO
529 ORDOÑEZ, AJETA RUIZ
530 ORDOÑEZ, JAN RONNEL RODIL
531 ORGA, OMAR ALOYON
532 ORIO, EMMANUEL ROMANO
533 ORION, MEL KRISTOFFER MODESTO
534 ORTIZ, JOHN RANNILO GUIBONE
535 OYCO, JURIEL CLYDE GALEDO
536 PACALDO, JOEVERT JABONERO
537 PACALLAGAN, RUTH KARLA SORIANO
538 PADAGAS, CHRISTIAN DAVE QUINAY
539 PADILLA, BEA THERESE TOLENTINO
540 PADILLA, JOSE EMMANUEL LOPEZ
541 PAGATPAT, NOEL LORENZO BASCO
542 PAGUNTALAN, ZAMAIR AIVAN TALAGON
543 PAJO, ROSSEL JAY
544 PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL MAUHAY
545 PANAGUITON, QUEEN ANNE DE LA VIÑA
546 PANER, LUKE ELEAZAR REMO
547 PANERIO, KRISTINE QUITALIG
548 PANGAN, KEREN JIRAH JIMENO
549 PANGANIBAN, IAN PATRICK DAYANDAYAN
550 PANGATO, ALEC HUSSAIN AVILA
551 PANGDA, NOLI
552 PANGILINAN, DARREL BESMONTE
553 PANGILINAN, LALAINA MARIEL PRING
554 PANLILIO, GEMER LLOYD LEYBAG
555 PANTI, KEECEE SOCITO
556 PANZO, EMER GABRIEL VILLAPAZ
557 PAPOLONIAS, VINCE DUMALUAN
558 PARAZO, KIMBERLY MINSALAN
559 PARREÑO, LIENDON JOEY AQUIT
560 PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN BALMEDINA
561 PASAPORTE, ANN JANSSEN MOSCOSO
562 PASCUAL, ALLANA KAYRA BERNARDO
563 PASIA, SAMUEL ALEXANDER ASPREC
564 PASTRANA, REYNALD JOHN SANTIAGO
565 PATOL, KENNETH MICHAEL PALMA
566 PAUIG, MELVINSON ROBLEDO
567 PAYAPAYA, JOHN CLYDE DOSDOS
568 PE, GREGORY JAMES GONZAGA
569 PE, MILCAH CHEYENNE ROMERO
570 PEDRAJAS, JAYSON JAMES ESPARES
571 PEDREGOSA, VINCENT PAUL TAJOLOSA
572 PELAEZ, CJ CHRISTIAN LABORIANTE
573 PERALTA, RON ROGELIO RAYTON
574 PEREZ, DANNESS NICOLE SISIC
575 PEREZ, ERIC GABRIEL LADORES
576 PEREZ, JEMEMAH ERICA SULAPAS
577 PEREZ, JENNIE YANDAN
578 PEREZ, JEROME POMICPIC
579 PEREZ, MARIELLE CORTEZ
580 PERMEJO, GLENN REMANDABAN
581 PESTAÑO, JAN RYM FELIX PALO
582 PEÑA, MARK JOHN RAYELA
583 PEÑARANDA, ANNE NICOLE SOLIS
584 PEÑARANDA, RODALYN BAÑARIA
585 PICORRO, SEAN GEOFF APOSTOL
586 PIGTAIN, RHOU IAN AYCARDO
587 PILONGO, KRYPSEN DUNE LIM
588 PILOTON, JOSE PAULO ODRON
589 PINEDA, ANGELIKA AQUINO
590 PITONG, RHEMJOHN DAVE NESTOR
591 PIÑERA, ZEUS JAN OMIPLE
592 PODA, JOY GRACE BEBOSO
593 PORTALES, EZRI CORONACION
594 PORTUGAL, ALFRED MIRANDA
595 PRADO, AARON
596 PUIG, HAROLD ANDRE TEODORO
597 PULIDO, KISHA ANN ABORITA
598 QUEZON, JACY ANGELICA TRASPORTO
599 QUIJANO, ROBERT IANNY ROI FAJARDO
600 QUILANG, GINO DANIEL PABLO
601 QUINTOS, JEROME MARQUEZ
602 QUITO, MICHAEL VERGARA
603 RABANES, MATTHEW GABRIEL MONDEZ
604 RABIA, MARK JOHN VALENCIA
605 RAGAS, JOSHUA MATTHEW BELLES
606 RAMIREZ, CZARINA COTARA
607 RAMIREZ, REINHARD MARI DELA CRUZ
608 RAMOS, DAISY JANE PADAYAO
609 RAYAT, LEONARD COMIA
610 RAÑA, MARJHANE PADAGDAG
611 REAS, RICA DUAVIS
612 RECIO, JOHN FRANCIS TEMPLONUEVO
613 REDONDA, ANA SUZETTE SERNAL
614 REGOSO, MARK ANGELO CASTRO
615 RELOJ, ALLYSSA RAVEN SUAREZ
616 REMOQUILLO, MARIAN NICOLE NEBREJA
617 REOLA, LALAINE ANN GARCIA
618 REORA, ROGER JR AMORA
619 REPIL, ALEXIS JUNE OLANDRIA
620 REVILLA, ANTHONY JOHN BARRA
621 REYES, ALLEAH FAUSTINO
622 REYES, JEN LYNET DIMAANO
623 REYES, JOHANNESON RUBIO
624 REYES, JOHN ANGELO FLORENDO
625 RIEGO, ROBERT CARLO TIPON
626 RIEGO DE DIOS, SHANIA DIMAISIP
627 RIVERA, VINCE MATTHEW AUSTRIA
628 RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL MUHI
629 RODRIGUEZ, DARWIN ANGELES
630 RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE DY
631 RODRIGUEZ, MAUNDISON CASTILLO
632 ROGAYAN, AMIR DEOMEL AGLIBOT
633 ROJONAN, KRISTINE DELPOSO
634 ROLLON, EDZEL MARIUS ALVAREZ
635 ROLLON, JOSHUA ADRIAN CARRANZA
636 ROMERO, CESAR QUARTZ JR LUCAS
637 RONSAIRO, JANINA ROSE MOJICA
638 ROSARIO, ALBERT JOSHUA BONIFACIO
639 ROSARIO, JAMES ROVIC BALLESTEROS
640 ROULLO, HANS CHRISTIAN
641 RUBANTE, JOSEPH ALBERT REBADOMIA
642 RUBION, JUAN MIGUEL GUNAY
643 RULLODA, JAN EFRAIM CASTULO
644 SAAVEDRA, MICHAEL JON ALAIN LIBOON
645 SABADO, DEBBIE KATE OLARAN
646 SABETE, JOSHUA BAYAWA
647 SADDI, JOSHUA CHARLES FERNANDO
648 SAGALA, CRISANLY SANTILLAN
649 SAMARANOS, EARL KEVIN LUIS
650 SAMBAJON, NICOLE EMELO
651 SAMONTE, MAICAH FELIZ GUERRA
652 SAN ANDRES, ANGELO ARRE
653 SAN JUAN, KEN ROBERT DIZON
654 SAN VICENTE, KATE MARIANO
655 SANCHEZ, BRIAN CHRISTIAN VILLANUEVA
656 SANCHEZ, CHRISTOPHER JEFF PERET
657 SANDIONGCO, JUSTINE DAYNE ALFONSO
658 SANGCO, JOHN CARLO BULOSAN
659 SANTIANO, MONICA MARIELL PASAMBA
660 SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY ROMERO
661 SANTOS, AARON ALEXANDER SALBINO
662 SANTOS, GABRIEL MENDIOLA
663 SANTOS, MARK BRIAN JUNIO
664 SANTOS, MIKAELA GARCIA
665 SAPIANDANTE, GORAN YANGO
666 SARAGOSALA, ALENA VILLANUEVA
667 SARIL, CLEMENT VINCENT PERFECIO
668 SAYTON, CARL LOUIS BALANZA
669 SECRETARIA, JIETHER CREDO
670 SENCIL, ELYSSA JOY
671 SENECA, BRANDO ARCABAL
672 SERANDON, PATRICK GERARD ADORABLE
673 SERAPIO, RALPH DANIEL ABAN
674 SERRANO, SPENCER RAYVIER NADAL
675 SESANTE, EMME MARIE ALUNAN
676 SET, JEM LORAINE BARTICAN
677 SEVILLA, VINCENT SAGUIRE
678 SICAT, ALFRANCIS VELARDE
679 SIGUA, HOWELL JAY ANG
680 SIGUA, MAIKO TUAZON
681 SILORIO, NICO PLUMA
682 SIMEON, ANGELA MAÑAGO
683 SIMPLICIANO, JULIA ESPINO
684 SIMPLICIO, HANS MARC CANQUE
685 SINSANO, JEJEEN JIANI AMAHIT
686 SIPOL, LEANN MAYE PALGUE
687 SISORA, STRAUSSE GONZALES
688 SIYTOO, JAILAH JOY VITUG
689 SOBERANO, KERR JOHN AMBOS
690 SOLLESTA, KENNETH CAÑETE
691 SOLOMON, BON DARYL QUITLONG
692 SUELO, JHOANA CALVEZ
693 SULA, DIANA TAGUDAR
694 SUMPAY, IVAN GEM MAQUILING
695 SUPERATUM, RODNEY LANAZA
696 SY, JEREME ADRIANE DE GUZMAN
697 TABANAO, VANESSA KATE PORCELIN
698 TABANG, GRYSTLE GAIL CAPILITAN
699 TABAO, GEENIE RORANI ELECCION
700 TABOR, JOHN IGNACE LAURENT FRONDOZO
701 TACLINDO, ALANIS JANE CALAGAHAN
702 TADIFA, KENNETH OMISOL
703 TAN, BIANCA CLARISSE YU
704 TAN, JASON MALLARI
705 TAN, LYLE NESNER FERNANDEZ
706 TANDOG, JOE CEZAR BERMUDEZ
707 TANGHAL, EPHRAIM JR VILLANUEVA
708 TANGO, MARK JANTZEN TOLENTINO
709 TANTOY, JUBILEE MARIE BONGABONG
710 TAPALLA, MELCHOR JOSE ESCUETA
711 TAPEC, JOHN LOUIE JR TUNGPALAN
712 TAUB, CATHERINE SORINIO
713 TAUYAN, EDWARD KING BURBANO
714 TEJADA, DEXTER REY CAHILSOT
715 TIANCHON, IAN JESSE VALIDO
716 TIBORON, ADRIAN JAMIL KALUDTIAG
717 TIMBOL, ANNA GRACHIEL GONZALES
718 TININAHAN, THEA CASTILLON
719 TIO, KATHRINE CASTILLO
720 TOLEDO, REIFER JOSEPH CUNANAN
721 TOLERO, IVAN DAVE TOMBAGA
722 TOLITEL, KATHLEEN CUYONG
723 TONGIO, JIM PATRICK DAVID
724 TOONG, JOWIE ANDREIA REYES
725 TORCENDE, VINCENT DERWIN MOISES
726 TORILLAS, VIC LAWRENCE BAJO
727 TORREJOS, VINCENT JOHN CARDOSA
728 TORRENTE, DESIREE IVAN CRUZA
729 TORRES, ALLEN DAVID
730 TORRES, STEVEN KARL BAWIIN
731 TRIA, SHAN HERROL DIWA
732 TU, LOURENZE FLOYD PASMO
733 TUMABAO, HARLEY DAVE CONSIGNA
734 TUMBALE, MARIX EBRO
735 TUPAZ, JOHN MICHAEL BELLO
736 TUPAZ, ZMANTHA YSABEL BAJA
737 TUTOR, CRISHA ALYSSA MADJILON
738 UGALE, JON DENMAR CASTAÑEDA
739 UMABAL, JOHN CHRISTOPHER ESTOPA
740 UMADHAY, ADRIAN RACELA
741 UMITEN, MARC ANTHONY CALMADA
742 URMENETA, FE LAARNI URUBIO
743 URQUICO, JEO MIGUEL GARCIA
744 UY, PATRICIA ANNE GUINTU
745 VALDEVIESO, ADRIAN ROY FRANCO
746 VALDEZ, GIOVANNI JR LIWAG
747 VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL SANTIAGO
748 VALENCIA, LEE ANNE KATE MAMPUSTI
749 VALEROS, JONATHAN PADER
750 VALIENTE, MEGAN GRACE MENDOZA
751 VALINO, HANNAH RUTH MANUEL
752 VALLE, ROCHEL VERSALES
753 VALMOCENA, DANIEL PHILLIP
754 VASQUEZ, KAISHA BALBOA
755 VELARDE, KENT BRYLE QUILLA
756 VELASCO, REGINE MANALAD
757 VELASCO, SHAYRA KEITH GADIN
758 VELASQUEZ, MA EULAIKA ATIS
759 VENTURINA, JAN ELLIS CORPUZ
760 VERGARA, JOHN PREACHE BERNABE
761 VICENCIO, MARY JOYCE LIBERTINO
762 VIDOLA, RAYMOND JOHN RODRIGUEZ
763 VILLA, JOSHUA ALEXANDER BANICO
764 VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE TORREFIEL
765 VILLALOBOS, SHAIRA JACYL BAUTISTA
766 VILLALUNA, JHOMAR GLODO
767 VILLANUEVA, AILYN BALCUEVA
768 VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL LINDOG
769 VILLANUEVA, ANDREI MILAR
770 VILLANUEVA, WILMIE MAZON
771 VILLARUZ, JOHN MICHAEL FARIA
772 VILLEGAS, LEMUEL JULY TEGERO
773 VISAYA, CHRISTINE MAE BELARMINO
774 VIVO, ARWYNE JAKE MALATE
775 VIÑAS, NOEL BINAYUG
776 YABUT, LAURENCE JHON MAGAT
777 YAO, MA DIPSI MASON GARVIDA
778 YAP, LANZ ADREAN ILARINA
779 YU, ADRIAN JOSEPH PAULINO
780 YUBAC, MARKDHIE NASANE
781 YUZON, AERHON MANANSALA
782 ZABALA, JUDE NICO DELA CRUZ
783 ZAFRA, JEFFERSON BUENAVENTURA
784 ZARSUELA, KLENT ROEL SOLAS
785 ZULUETA, ILLYVEM BALMEDIANO
NOTHING FOLLOWS----------------------
Roll of Successful Examinees in the
ELECTRONICS TECHNICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on OCTOBER 10, 2022 Page: 18 of 48
Released on OCTOBER 14, 2022
Seq. No. N a m e
1 ABAJA, EZEKIEL SEBASTIAN
2 ABALUS, ROCHELLE FAITH MIGUEL
3 ABANES, MA. RIZZA MAY NGAN
4 ABANG, ANN FRANCES FELECIA
5 ABARECIA, RICHIE PAUL
6 ABARRO, MYRNA SUNIGA
7 ABDUL LATIF, SORAYA MUTIA
8 ABELLERA, JOSHUA BEAVER QUE
9 ABERIN, FERDINAND OLSEN DOMINGO
10 ABINA, DANIEL VILLARDO
11 ABLAO, LEILA GUIRIBA
12 ABLAY, JOHN KENNETH PAGATPAT
13 ABORDO, DINA FRANCE TABLATE
14 ABRICO, KARROLEINE ESLABON
15 ABRIGO, SHAIRA MIA ERIE
16 ABSALON, JOHN MICHAEL VIDAD
17 ABUDA, MARK EVAN ODEJERTE
18 ACCAD, JUNIZZA BELMORO
19 ACUBERA, PAMELA MAE BARDULLAS
20 ADA, JENNY ROSE VILLAPANDO
21 ADIN, NADZMER JIMLANI
22 ADONA, MARK EZEKIEL ELLOREN
23 ADRIAS, STEPHANIE BAUTISTA
24 ADUNA, VINCENT RAY JASTIA
25 AGAPITO, DANILO JR BOGAS
26 AGCAOILI, MARJORIE DELOS TRINOS
27 AGNOTE, ALDRIN LAGULA
28 AGUILAR, ANDREA MAY ALAMA
29 AGUILAR, GLENDY DULERA
30 AGUILAR, JOHN JOSEPH SOLIS
31 AGUINALDO, GIO SAM MESIONA
32 AGUINALDO, KURT AMMIEL UMALI
33 AGUIRRE, MARK JUNAS LIMBAGO
34 AGUJA, NEIL ADRIAN NEGRETE
35 AGULTO, JERICO OCAMPO
36 AGUSTIN, EMERSON CATAAG
37 AGUSTIN, REINE CAMERON BERNARDO
38 ALAGO, CLARISSE JOSSIL TAGAB
39 ALANTASON, ARIANE PALANGGOY
40 ALARCON, MARK PHILIP DELA CRUZ
41 ALCANTARA, FRANCES KYLE PAREÑAS
42 ALCAYAGA, REEAN VAL LAMBINO
43 ALCORAN, PHILIPPE JASPER IBABAO
44 ALEGRE, JOANNE MAE GUERRERO
45 ALEJANDRO, JONATHAN BAUTISTA
46 ALEJANDRO, PHOEBE KAYE DE JESUS
47 ALEJO, RIEZEL MAE CALINAO
48 ALESNA, TRISHA MONIQUE DIAZ
49 ALFONSO, JAIRAH MAE NAVORA
50 ALIM, ELMER PEÑARANDA
51 ALIPININ, MARTINA YSABEL KING
52 ALIWALAS, AVERILLE ANNE PAGCALIWAGAN
53 ALMERO, EMIL JOHN VALDEZ
54 ALOJADO, KYLE CHRISTIAN LAZARTE
55 ALPASAN, EFRAIN SIME ALFUENTE
56 ALSOSA, KRISTLE MAE BANDEJAS
57 ALTARES, DEJAY AVEN
58 ALTORINO, EARL JOSEPH CRUZAT
59 ALVARAN, ADRIAN SALAPONG
60 ALVARAN, CHRISTINE JOY MALACA
61 ALVES, JONEL
62 AMAN, AUDREY JEANELLE TOLO
63 AMAR, CRISTY MARIE CAPANAS
64 AMAR, LJ CALVA
65 AMARGA, ANTON JAY SADOGUIO
66 AMBRAY, VAL KENNETH ROSAS
67 AMECHAZURRA, JEANNE MERIEL DAYLISAN
68 AMICAN, ALLAN LAGYAP
69 AMIGABLE, MARY ROSE ORTEA
70 AMODIA, RENZO MIGUEL AMILA
71 AMURAO, RALPH ANDREI ALMARIO
72 ANALISTA, JAZMINE HERBILLA
73 ANAVA, MELISSA JAVINES
74 ANCHETA, THERESA LOUISE REYES
75 ANDAL, VICTOR PASCUAL
76 ANDAMON, AIVIE NIERE
77 ANDRADA, CHLOUIE FAITH
78 ANDREADE, RALPH ANDREW MENDOZA
79 ANG, CRISTINA GARCIA
80 ANG, OPHEL MAE JO
81 ANGELES, JOHN MATTEW DE LEON
82 ANGELES, JOMAR ANGELO LOPEZ
83 ANGELES, RUSSELL LARIBA
84 ANO, JOHN RYAN VILLANUEVA
85 ANQUILAN, NIÑA MICAELA ALFONSO
86 ANTAZO, ALJAY CAUSAPIN
87 ANTE, MARKNEIL ANASTACIO
88 ANTES, ANGELO NIKKO GUBOT
89 ANTONIO, BERNADETTE RECABAR
90 ANTONIO, YAVIS KANATA LIBAN
91 ANUAT, MONIQUE ALA
92 APELANIO, SUZETTE TIZON
93 APOLINAR, JOBELLE ERIKA ROCELA
94 APOSTOL, ARON KLYDE TALA
95 APURA, CHAERLA ELEAZAR
96 AQUINO, AULIVIER GILCHRIST QUIJANO
97 AQUINO, PAULYN YSABEL HALOS
98 AQUINO, ROBI CARLIN MAGTOTO
99 AQUINO, RYAN MIGUEL MAGNO
100 AQUINO, SETH PATRICK PEREZ
101 AQUINO, SHANNON DALE RESURRECCION
102 ARAMBALA, RAVEN TADEO
103 ARANDA, SAMUELLE CARMELA DOMINGO
104 ARANETA, JUAN ENRIQUE CRUZ
105 ARAOJO, ANNE CHINA PACOMA
106 ARATAN, KIM LEAH TAGSUAN
107 ARAÑA, JEFFERSON KYLE TEODORO
108 ARAÑO, MA ANGELICA MANALO
109 ARCA, MERULYN VIDAL
110 ARCANGEL, PAULO GABRIEL DE GUZMAN
111 ARCENAL, DARYL LLEMIT
112 ARCIGA, ERICA AURELLE PATIO
113 ARIZALA, TIMOTHY JOHN RECTO
114 AROMIN, RAYMUND GACAYAN
115 ARONG, CHARLIE BACULI
116 ARQUINES, ROSEMARIE NACARIO
117 ARROYO, JESSEL DELA VEGA
118 ASANTOR, JOHN ERICK CABUGAO
119 ASILO, MARK RAINIER TIOTANGCO
120 ASMAD, BRYAN OCAMPO
121 ASPARELA, ARTHUR GALLEGO
122 ASPILE, MATTHEW GAPIDO
123 ATIDO, KAYE SAE CAJADA
124 ATIENZA, JOHN PAUL FRANCISCO
125 ATON, PHOEBELYN GABATIN
126 AUDITOR, MARICAR DE LUNA
127 AURESTILA, KRISTINE GELLANGGAO
128 AUSTRIA, GRACHEL MAE GRAMPIL
129 AVANCEÑA, SIEGFRED ROY ALBO
130 AVENIDO, ANGELO MANALO
131 AVILA, MICHAEL ANGELO PINEDA
132 AVILLO, KATRINA RUTH LUMIO
133 AYALA, LAUREIN ABIGAIL
134 AYING, RENATO JR JUNTILLA
135 AZUELO, JOSHUA RONSAIRO
136 AÑEZ, CHRISTIAN BAUTISTA
137 AÑORA, ELVERTO LUGO
138 BAAL, JERICHO BALMES
139 BAAL, MARK ANGELO NEVERIO
140 BABAGAY, CHRISTOPER IBANEZ
141 BACO, JULIE JAY PANCHO
142 BACOLORES, JANSEN ALONZO
143 BACONGA, DAN TIMOTHY NONOT
144 BACORNAY, RYAN JAMES MACIAS
145 BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II PARAISO
146 BACTAT, MIKE ADRIAN VALENCIA
147 BACULOD, MICAELA CABANELA
148 BACUS, JEVIE DANIELEZ
149 BADILLES, NIL MARC LAGUA
151 BAGADIONG, SHAREE MAE FAMY
152 BAGAIN, REX JOSE OXALES
153 BAGALAY, BEATRIZ MARIE GARCIA
154 BAGCAL, MC ZINSSER MORAÑA
155 BAGUE, VINCY FERNE BORONG
156 BALANOYOS, MADONNA ANDES
157 BALAURO, JOHN RENZ SANCHEZ
158 BALBUENA, KATHLEEN JOY SALIGUMBA
159 BALDEDARA, RALPH RODDEN TORRES
160 BALDONIDO, NIÑA MARIE JARDINERO
161 BALDOS, JUNFRED LITANG
162 BALDUGO, MC LEIVEN
163 BALINGAS, NEIL ALBERT GARCIA
164 BALIUAG, HAMILTON CABADDU
165 BALLEBAS, RABBONI ALLERA
166 BALLESTA, EMILSUN JON BALICNANG
167 BALLESTA, KERVIN KYLE RAÑADA
168 BALSALUBRE, PATRICK IAN CRUZ
169 BALTAZAR, IVAN DEVEREAUX DE GUIA
170 BALTAZAR, REZA BALUCAN
171 BALUYOT, WINCHESTER CAPARAS
172 BANAG, RUTH TORIBIO
173 BANAL, MYRON CLIFFER JOHN MANUQUEN
174 BANAYOS, JAESON DAVE AGUILAR
175 BANDOY, ADELITA FAYE ABUNDA
176 BANGCAYA, IAN DOMINIC ABOGHO
177 BANTILING, JENNILYN PALICPIC
178 BANZON, JUNNARA MADETH ONGQUE
179 BARAQUIEL, RALPH RENE PAYTE
180 BARATAS, RAMJET GUADALQUIVER
181 BARBA, ALEJANDRO ESPIRITU
182 BARCELO, JEAN MADAITON
183 BARCELONA, NOEL JHON AÑONUEVO
184 BARLUADO, ELJIE COLLADO
185 BARRACA, KHREZIA JANE BAG-O
186 BARRAMEDA, ARCHIE DAVID DECHAVEZ
187 BARRAMEDA, RICHARD RHEY ABONITA
188 BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN JINON
189 BARRETA, DARCY GILE TUMABIENE
190 BARRION, CECILLE MAGNAYE
191 BARROS, MIA AMOR ANOOS
192 BARTOLOME, DAN RANDOLF VILLASFIR
193 BARUA, NIKAILA MEY CUADRA
194 BASCO, JOHN BENEDICT BALDO
195 BATACAN, MARCO NODADO
196 BATAO, SAMUEL FELICILDA
197 BATASLAC, RACHELLE JANE BULOSAN
198 BATEG, ALAIZAH MAE TRAQUEÑA
199 BATILLER, VERNEIL KYLE SICAT
200 BATIMANA, JASON CEDRICK LACAD
201 BATO, JAY SEANN GIGANTE
202 BATTA, CEDRICK CARTAGENA
203 BAUL, STEVEN GOMEZ
204 BAUTISTA, ANGEL QUIMIE MARIE DE LOS REYES
205 BAUTISTA, KARL ANTHONY BADANA
206 BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA MARCOS
207 BAUTISTA, KIER BERANIA
208 BAUTISTA, LIZ EMMANUEL DEL ROSARIO
209 BAUTISTA, NICOLE CHRISTINE ALANGUI
210 BAUTISTA, NICOLE JEANNE ANGULO
211 BAUTISTA, TRICIA MARIZ GIRON
212 BAYNADO, JAY MARK SEDUTAN
213 BAYTA, GENE MARCO DE LAS ALAS
214 BAÑEZ, GRACE MONICA LUMBATAN
215 BAÑEZ, JO-RENZ ESTRELLA
216 BEATING, KEZIA FAYE TUPAS
217 BECEOS, ISABEL JOYCE HOSALLA
218 BEDUA, REMJHON IVAN BICEDA
219 BEJARIN, JOHNINE FRANCE ARMEA
220 BELASA, MARK KENNETH ABANIS
221 BELTRAN, KIM KENAN RUMBAOA
222 BENDIAN, DENISE RAE
223 BENDICIO, NOE ADRIAN ESTRADA
224 BENEDICTO, JULIE FE LUCIO
225 BENOSA, RHEA NEIL ABAD
226 BERINO, RONEL CARLO OFREDO
227 BERISO, JAY BARSOBIA
228 BERMEJO, GARY PAVILARIO
229 BERNADOS, ABRAHAM PEREZ
230 BERNAL, PERRY JARANILLA
231 BERNARDO, SOPHIA DIANNE KING
232 BERNAS, CRISTIAN CARBONEL
233 BERSAMEN, PAUL CHRISTIAN NAPAL
234 BERTULDO, JOHN ALBERT CAPULE
235 BISAS, ANGELICA BERNALDEZ
236 BISCOCHO, JOY CHARISSE PIÑGOL
237 BITARA, TRISTAN ADAM VASQUEZ
238 BITUIN, JOHN THEO BEBIT
239 BLASA, MARLON TAGAYONG
240 BO, JADE MAPA
241 BOBIS, CAROL HILARY GAMBOA
242 BOCIO, NESLYN CAL
243 BOJOS, CHLOE ANNE SACRISTAN
244 BOLALIN, JEROME COZ
245 BONADOR, MARIELA ISABEL BUENAVENTURA
246 BONGCAYAO, BRYNAR YASIS
247 BONLEON, MARTIN BENJAMIN LOPEZ
248 BORBE, JOHN MICHAEL OLIVER
249 BORCENA, CHARLENE JOY EVANGELISTA
250 BORELA, JOHN MARK CEDERIA
251 BORJA, ALLEN ANTONIO
252 BORJA, ELMA NAPLAZA
253 BORLASA, EARL ANGELO UNTALAN
254 BORROMEO, JOHN ALEX RICOHERMOSO
255 BORROMEO, TOMAS JR ABAÑO
256 BRAGADO, KWYNETT BALINGIT
257 BRAVO, JESUS BARLAAN
258 BRAZIL, JONEL CANTAVIEJA
259 BRIONES, KHIEL ANGELA SERRANO
260 BRIONES, MA ROSARIO CUEVILLAS
261 BRIONES, SIMON FELIX ANGELES
262 BRIONES, TRISHA LYN
263 BRITANICO, HANNAH ERIKA ROBOSA
264 BRIZ, RENE OMBAO
265 BROSAS, CHRISTIAN HARVEY ZABALA
266 BUAN, JASON ROI BAGAYAS
267 BUCAG, CHESTER JOHN MAGSOMBOL
268 BUCOG, JUVELYN MIRANDA
269 BUCSIT, ROSSA JHUNILLA BIBAT
270 BUENAFE, JUSTIN ANTHONY BUGARIN
271 BUENAFLOR, ADONIS BIRONDO
272 BUENO, GILBERT ESPIEL
273 BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO BRAGA
274 BULANIER, JOYCE ANN LEYNES
275 BULLENA, DIANE THERESE PENOLIO
276 BUNAG, ALFREDO JR BERNARDO
277 BUNGALON, MARC BLASE SABSALON
278 BURGOS, DENZEL TOLEDO
279 BUSCA, REGINE ESCUADRO
280 BUÑI, ANTHONY BETITA
281 BUÑI, PEACHEE BETITA
282 CABACUNGAN, EARL ADRIAN ANDRES
283 CABALAN, JEFFRY PARDEÑAS
284 CABALBAG, LYRAH KAYE MONDALA
285 CABALFIN, JANELLE GILBAO
286 CABALQUINTO, EDWARD DEL MUNDO
287 CABANDONG, ELLIE AQUINO
288 CABANG, JOHN CHRISTIAN CADAG
289 CABATBAT, GABRIEL LANCE SERRANO
290 CABEZA, EUGINE VITIN
291 CABINBIN, VINCE CABALAGNAN
292 CABOBOS, MARK JOSEPH DELA CRUZ
293 CABRERA, FLOR EDITHA REYES
294 CABRERA, MARIA ANA RAMILO
295 CABRERA, MARIA JEANNERAY ALTHEA VILLAMIN
296 CABUDBUD, JEROME PILAPIL
297 CACAS, JERICO CABE
298 CAFE, JIMMY JAY MOLERO
299 CAGANG, ANGEL PRINCE TEJANO
300 CAGAOAN, CRISCHIN CHARM CASTILLO
301 CAHUYA, ACTORANI II BUNCAD
302 CAINTOY, CHRISSIE JANE TABORA
303 CAJEME, MA LEONOR CADORNA
304 CAJUCOM, JOANA CRISTINE
305 CAJULAO, JETHRO BRAXX BAGUISI
306 CALAGO, CARMELA JAVIER
307 CALAMIGAN, MARIA CARMELA ABEJA
308 CALCEÑA, MARVIN CALUMNO
309 CALEJA, ROWENA LEOPANDO
310 CALIMAG, JOHN MICHAEL LADDARAN
311 CALIMLIM, JAMES TRECE RUDIO
312 CALMA, ALDRIN JAMES CORTEZ
313 CALUB, JESSAMINE EDESSA NICOLAS
314 CALUDTIAG, ALI NASEEF DATUMANONG
315 CALZITA, ALISSA JYN ALOTA
316 CALZITA, CRIS RAMIL LEQUIGAN
317 CAMACHO, GABRIEL DE VERA
318 CAMINGAL, NOELITO JR FERRER
319 CAMPOS, JOHN OLIVER BAUTISTA
320 CAMSA, DATU AKMAD SEAN MANGAT
321 CAMU, JEREMY SANITA
322 CANLAS, CHRISTIAN JEREMY NUNAG
323 CANTORNE, JUCO RAFAEL
324 CAO, CHRISTIAN FLORES
325 CAOILE, MACLANDOR FOX CATIVO
326 CAPANGPANGAN, JAMES SEQUEÑA
327 CAPONPON, MARK FRANCIS FRANCIA
328 CAPULONG, JOHN NICOLE VILLAS
329 CARAIG, JAN EDWARD CAHAYON
330 CARAMAT, EXEQUIEL KIRBY ELEGADO
331 CARANGAN, LOID JOMARI CERVANTES
332 CARIASO, KENT JOHN CASAS
333 CARILLO, ZYRA MARIE ANDRADE
334 CARLOS, ETHEL JAY IBUYAT
335 CARONAN, MARK NEIL CUSTODIO
336 CARPENTERO, MARK DARWIN HINAMPAS
337 CARPIO, HANS LAUREN AGUBA
338 CARREON, HAJA KIEV ERENZ MARTINEZ
339 CARRILLO, GIOVANI DIEGO HERNANDEZ
340 CARTALLA, HERSHEY CLAIRE MENDOZA
341 CAS, RIC ORVEN BABAGAY
342 CASIBANG, CHARLEMAGNE AGUSTIN
343 CASIMIRO, MARC VINCE TAN BELDA
344 CASONA, RIKKO MARK BASAÑEZ
345 CASTAÑEDA, JUSTIN STEPHEN BOLUS
346 CASTELLON, JAYVEE LAZARO
347 CASTIGADOR, AGAPITO ESCOBAR
348 CASTILLO, ABBIE LORRAINE YAPIT
349 CASTILLO, SHAINE JAVIER
350 CASTRO, EULA MEI BARCELON
351 CASTRO, SETH TRISTAN CABUGAO
352 CASTRO, VANCE ALDEN BUENAFE
353 CASUELA, KENNETH MAGDATO
354 CATACUTAN, KEITHLYN FLORES
355 CATALON, JONDY PAUL TABILE
356 CATANGUI, DONNA MAE SALUYA
357 CATAPANG, JAYVEE CASTILLO
358 CATOY, JOSHUA BAJAR
359 CATUBORAN, CRISTINE JOY BOTERO
360 CAVITE, PAUL BYRON ARCEGA
361 CAYABYAB, ANGELINE MACARAEG
362 CAYABYAB, AUBREY MAYE GARCIA
363 CAÑETE, DON MATTHEW DELOS REYES
364 CECILLANO, RYAN J DE REGLA
365 CELESTE, PRINCESS LARA PETROLA
366 CENA, LIEZL TRABAJADOR
367 CENTENO, RYAN CHRISTOPHER NARTE
368 CEPE, TRICIA CAMILLE MONARES
369 CEPILLO, CECILLE BAYETA
370 CERDIÑA, REINIER MARK SAN ANDRES
371 CERVANTES, EDRIC JOHN DE LEON
372 CERVO, IRA CASTRO
373 CESAR, JOYCE CARLO BANO
374 CHANTIOCO, CHARLES TARINAY
375 CHIA, ERICA GAIL ALCANTARA
376 CHOU, MAE CHIEH AVILA
377 CHUA, JOSHUA DAVID DY
378 CLARETE, KRISTOPPER JOHN BONIFACIO
379 CLARIÑO, RUEVICK BALLATAN
380 CLORADO, MARKHAM ROMANO
381 COLAS, GLADYS DOROTHY ZABALA
382 COLDES, RUFFA MAE SALCORTE
383 COLICO, JOHN JEROME ORCIGA
384 COLINA, LESTER JAY ABORDO
385 COLLADO, AUDREY ROSE CRUZ
386 COLLANTES, CHRISTIAN RAFER
387 COLON, CARLOS CARY SALINAS
388 COLONIA, LOUISE NIKKI SALUD
389 COLUBIO, CRIZZAN BEL DANGARAN
390 COMETA, MANUEL JESUS
391 CONCEPCION, MICHAEL JEFF SANTOS
392 CONFESOR, EUNNICE NAPAO
393 CONSTANTINO, ANNE SHERINE PARAISO
394 CORDERO, PAMELA JANE AMISTAD
395 CORDOVA, JESSECA BIDAN
396 CORONEL, JONJI JOSE CAPAO AN
397 CORPORAL, KARL JASON LORCA
398 CORPUZ, JHEREMY MACH MALACA
399 CORPUZ, TRIA FRUGAL
400 CORSINO, JENNY MAE MOLANO
401 CORTES, JONATHAN PALAPAR
402 CORTEZ, ALEX PERRIE CAPONPON
403 CORTEZ, ANNDREI NHICOLE OLAN
404 CORTEZ, CAYLA MARI MANLUTAC
405 CORTEZ, MIKKA ARGENTE
406 CRAME, ADE PEROSO
407 CRESCINI, MARK BENEDICT MORANDARTE
408 CRISOSTOMO, JOSHUA SANTOS
409 CRISTAL, PAULINE PATRICIA GABRIEL
410 CRUZ, FRITZIE NICOLE BERNADETTE
411 CRUZ, GENESIS MATIENZO
412 CRUZ, JANUS IAN NATHANIEL ALEJANDRE OLAERA
413 CRUZ, JAY-AR NITO CRUZ
414 CRUZ, RUTH ALMIRAH SANTIAGO
415 CRUZ, TERENCE ALFRED OLIVERIA
416 CRUZADO, ABEGAIL LARRACAS
417 CRUZAT, MIALEY RESURRECCION
418 CUACHON, DENISE MARIE CHAVEZ
419 CUBIAN, ADONIS CALLEJA
420 CUIZON, RUSSEL BRYAN GATPOLINTAN
421 CUREG, YVONNE ESQUIA
422 CUSIPAG, JEWEL NAQUILAN
423 CUTARAN, KENNON DAVE NOVELO
424 DACO, JIM CARLOS SOTTO
425 DACOMOS, VICENTE LAYAOG
426 DACURAN, ANDREA JOY TREYES
427 DADAG, DAVIN KYLE AQUINO
428 DADAY, BRENT DUP-ET
429 DAFANG, CAMILLE SAENS AZCARRAGA
430 DAGUM, JOSHUA FELIX ILAO
431 DAGUMBOY, AUBREY ADELAN
432 DALILIS, JAHNEZA SEGUNDO
433 DALIPNAS, HENJEI LOU MATIAS
434 DALLUAY, JOVAN AVERY SALIBAY
435 DALOGDOG, RALPH MICHAEL MANALOP
436 DAMO, HUBERT CHESTER CALALUNG
437 DANGLA, EDRILL GAWANI MANGGES
438 DANIEL, JOSIE ANN LOZADA
439 DANIOT, ALICE KHRYSTIN PANGANTIHON
440 DASALLA, ARVIN MARIO TENEDERO
441 DASIAN, CLAIRE YAMSON
442 DATO, REY VINCENT ODANGGA
443 DAVID, JEZKHA MAE JAURIQUE
444 DAVID, JUSTINE ANDREI LEDESMA
445 DAVIDE, JULIUS PESADO
446 DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA FUNDAR
447 DAYAO, CARLO PIERE BALIBA
448 DAYRIT, LORAINE NICOLE ELILIO
449 DAYRIT, MARK ISAIAH OCAMPO
450 DE ASIS, REYNALDO LEDESMA
451 DE CASTRO, JOHANNES GABRIEL SANTIAGO
452 DE GUMA, AERIEL SILVA
453 DE GUZMAN, CLARENCE SYDNEY CANCINO
454 DE GUZMAN, FRITZ KENNETH RAGASA
455 DE GUZMAN, MONICA PASNO
456 DE GUZMAN, RENZ CHRISTIAN CORTEZ
457 DE JESUS, ELYSSA PASALO
458 DE JESUS, JAN ARVIN BAUTISTA
459 DE JESUS, JUVY SAMSON
460 DE LA CRUZ, LIANNA MARIE ANTONIO
461 DE LEON, CATHERINE MAY PAMINTUAN
462 DE LEON, CHARLES JUSTIN CASTRO
463 DE LEON, DANIEL BANAL
464 DE LEON, DHAN LEO SANTIAGO
465 DE OCAMPO, ROMAR FAROL
466 DE PAZ, ROMMELL PORCIONCULA
467 DE VERA, KAREN LUXLEY CABASAL
468 DE VERA, MA. JESSA SURIAL
469 DEALCA, ALYSSA VIDAL
470 DEGSI, MARLON ANCHETA
471 DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON MACALOS
472 DEJOS, MARVIN DAVID
473 DEL ROSARIO, JOHN WINSON CORTAGA
474 DEL ROSARIO, OHMEIR JOSHUA VALDEZ
475 DELA CRUZ, ELISA MAE
476 DELA CRUZ, JOMARI BERNARDO
477 DELA CRUZ, JOSEPH JOHN BRANCA
478 DELA CRUZ, KRISTIAN PAUL RICAFORT
479 DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC MANAPUL
480 DELA CRUZ, PAUL ANTHONY SARQUILLA
481 DELA CRUZ, PRINCESS FAYE BARRAMEDA
482 DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN BALAMIENTO
483 DELA CRUZ, REYNALD PITOGO
484 DELA FUENTE, MARIANNE MANALO
485 DELA FUENTE, MIKA ELLA LEAL
486 DELA TORRE, CIERRO KEVIN
487 DELABAJAN, JELIEROSE MIMAY
488 DELEN, NIKKI LORRAINE ROSELA
489 DELIGERO, PATRICIA GUMARAO
490 DELIVERIO, CLAYTON JAN DICO
491 DELOS REYES, ANGEL GRACE DIVINAGRACIA
492 DELOS SANTOS, JHUNEL DOLLESIN
493 DELOS SANTOS, KENJIE TEODORO
494 DELOS SANTOS, RENE JR GAMIS
495 DEMAGANTE, KARL JON VIDAJA
496 DEMORITO, HENRY DAVE DALOGDOG
497 DEPAMALLO, ANGELA GRACE BATISLA-ON
498 DERAIN, PATRICIA DONGUINES
499 DERES, NOAH GABRIEL CASTRO
500 DESUCATAN, SEAN LOZADA
501 DEVILA, HARRIZON JEB PANES
502 DIAMANTE, TONIE ADRIAN REANDELAR
503 DIANO, GIOVANNI TURA
504 DIAZ, JOHN GERALD TIGUE
505 DICALI, MAHID MACAPUNDAG
506 DIEGO, CARL YVANN JOSHUA PARIÑAS
507 DIEGO, JOANNE MEJIA
508 DIGNENENG, DIANNE ELAINE BUAN
509 DIGNO, JOSEPH SANTA MARIA
510 DIMABAYAO, BRYAN CRUZ
511 DIMACALI, JOLINA AGUILAR
512 DIMACULANGAN, JOVEN LEYESA
513 DIMALIBOT, CAMILLE VALERIE DELGADO
514 DIMAPILIS, MARK JOSHUA AGUILAR
515 DIMAYA, BANJO BERONA
516 DIMAYUGA, IVY GALE EBREO
517 DIMLA, MARY ROSE CALDERON
518 DINAMPO, AENAND GRACEFER PIÑUTE
519 DINGLASAN, SHAINA BALITA
520 DIOLA, JEMBOY VERTUDES
521 DIOMAMPO, MARIA CARMELA GUALLAR
522 DIONELA, EMMANUEL II LOPEZ
523 DIONGLAY, MARIA ABIGAIL BURON
524 DIPASUPIL, ROSS LORENE ABANTO
525 DITAN, MARK CRONIELLE VILLANUEVA
526 DIUMANO, HARRY DE LA CRUZ
527 DIVINAGRACIA, JOANAH GANATE
528 DIZON, ANGELO JEFFERSON LACUESTA
529 DIZON, JEMIMAH MANUEL
530 DIZON, MARY DOLCIVITA SANTOS
531 DIÑO, JOSEPH YU
532 DOCTOLERO, ELYON JACOB DANCEL
533 DOCTOR, JOSHUA BALA
534 DOLOR, WILFRED JAMES TORROCHA
535 DOMENS, JAMES DANIEL JARILLA
536 DOMINGO, GEHL PATRICE RODAS
537 DOMINGO, REYNALDO JR TABARES
538 DONATO, JEREFF NICOLAS
539 DOSDOS, JOHN LUTHER CODILLA
540 DULCE, JON FROILAN RECAIDO
541 DULIN, PAULINE FRANCHEZ CUNTAPAY
542 DULNUAN, NERIZ ANNE LICYAYO
543 DUMAYAN, KIM OSTULANO
544 DUMPIT, KIEFER JOHN MUSÑGI
545 DUNGCA, VANESSA RITUALO
546 DUPO, JARED LAZO
547 DURAN, KENNETH JAMES AREVALO
548 DURAN, LEVI RAYMOND ADORIO
549 DUTERTE, ELEAZAR BANILLA
550 DYSANGCO, DYLAN RUFFEL SARMIENTO
551 EBEDIENTES, GLADYS ALVAREZ
552 ECLARINO, NICOLE JIMENEZ
553 EDANG, LEI-ANN LACANILAO
554 EDJAN, CHARLES GUANCE
555 EDNAVE, IAN DARYLL MARZAN
556 EDROSO, ROLLIE BOY TUDTOD
557 EDURIA, GABRIEL LYKO CALLANTA
558 EGAGAMAO, BRIAN KIM EDRAL
559 EGAM, ANGEL FLYNN LUALHATI
560 ELANDAG, MARIA AINA AGUINALDO
561 ELIOT, DION MINORCA
562 ELTAGON, JOHN MICHAEL ALVIOLA
563 EMBERNATE, KRISTEL JANE TIMOL
564 ENANORIA, CARLA JOY PAMINTAJON
565 ENCARNACION, GERALD RICIO
566 ENDAYA, JOHN PAUL SAHAGUN
567 ENDOZO, REX CHRISTIAN ROYO
568 ENRIQUEZ, AINA PAOLA DE JESUS
569 ENRIQUEZ, TIDO SOLGER RELLEVE
570 ERASQUIN, DENMHARK BUADA
571 ESCABAS, LORIENEIL MARIE CANTILA
572 ESCANDOR, KRIZ ANNE LLABORE
573 ESCANIEL, MARIA ANDREA LESCANO
574 ESCOTO, ALBERT JERALD FLORENTINO
575 ESCOTO, JUSTIN DAVID
576 ESGUERRA, PATRICK KYLE FAUSTINO
577 ESGUERRA, RIZZELE ALVAREZ
578 ESMERALDA, JALYLE ANNE AREGLADO
579 ESPERON, ROBIE JAN MALAQUE
580 ESPINOSA, SHER ROXETTE GICANA
581 ESPIRITU, EMIRAY ALVAREZ
582 ESPIRITU, MARK REYVIN DIGGAY
583 ESPLANA, JOSE ANGELO IBO
584 ESTACIO, GENARD JOHN CALICA
585 ESTACION, AARON CEDEÑO
586 ESTANISLAO, RAPHAEL STA ANA
587 ESTAÑOL, JUNRIC MAPILI
588 ESTOR, RYAN REBOSO
589 ESTOROSOS, JAMES MARLO MILAY
590 ESTRERA, NERA NADITH GLEPA
591 ESTRERA, RYAN PAUL LUCHAVEZ
592 EXCLAMADOR, GLAZE DAIROCAS
593 FABI, ALVIN JAY ALBAYTAR
594 FACIOLAN, KIA
595 FAISAL, FAROUK ADIONG
596 FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER ATIENZA
597 FEDERICO, GENNY MAE CUARTEROS
598 FELIPE, CHRIS JOHN TACLA
599 FERNANDEZ, CHRISTIAN JOHN SABAS
600 FERNANDEZ, JOHN ANGELO
601 FERNANDEZ, KATE PULGO
602 FERNANDO, EDRICH JERON MALLARI
603 FERNANDO, NICOLE KIM ARUCAN
604 FERNANDO, RASTHIE MAE CONCEPCION
605 FERRARIS, ELVE MARIE BASILISCO
606 FIANZA, EDEN HOPE FLORES
607 FLORES, JOMERTO TANDOC
608 FLORES, JOVAN NARVAEZ
609 FLORES, JUSTINE LOUISE CAMARCE
610 FLORES, MARK ROJAS
611 FLORES, SHARLYN LENCHICO
612 FORONES, VINCENT KHALIL
613 FORTES, EDRAINE MARIE SABADO
614 FORTEZA, RENZO SUNCHIUCO
615 FRANCISCO, JOBIE ANNE SANTOS
616 FRANCISCO, MARK DAVID SERAT
617 FRANE, PATRICIA DIANE CUETO
618 FULO, ALIYAH MARIE CORPUZ
619 FUSILERO, CHAKA CABRIANA
620 GABAY, STEPHEN ELLY FERNANDEZ
621 GADIA, ROMMEL GONZALES
622 GAJE, VALENTIN JASON BARLOTA
623 GALANG, MELISSA BABARAN
624 GALAO, EUNICE ELAINE ESCUETA
625 GALILA, JANELLA VILORIA
626 GALLARDO, GIAN PAULO B
627 GANDOLA, FRENZI ANNE RAMOS
628 GANZON, KEITH SOYANGCO
629 GAPAZ, DAN PATRICK OPULENCIA
630 GARBO, CLAUDIUS CENTENNIEL SIASON
631 GARCELA, JOHN JHINROE
632 GARCENILA, MATTHEW
633 GARCES, JOBELLE CABRAL
634 GARCIA, CHRISTIAN MARRION DAEP
635 GARCIA, GUILLER MORALES
636 GARCIA, JAN MIGUEL LOJO
637 GARCIA, JANYLL ANNE DEANG
638 GARCIA, JAO FRIAS
639 GARCIA, JEROME CRAIG EBANA
640 GARCIA, JHIMVER LEMUEL BAY
641 GARCIA, JOHN MARK GALON
642 GARCIA, LOVELLA VENDAL
643 GARCIA, MA CHRISTIA VISCO
644 GARCIA, MARC CHRISTIAN ROSARIO
645 GARCIA, MYKLE EFREN
646 GARCIA, NEIL FRITZ SAYCON
647 GARCIA, PAOLO CREENCIA
648 GARCIA, SHENA MAE BERCADES
649 GARING, JOEGENDER BORBON
650 GARROVILLO, PAULA CHRISTINA PANUNCIO
651 GARZON, JOHN ROY ERVITE
652 GARZON, MITZ ERVITE
653 GASATAYA, JERO CALMA
654 GASCON, MARY CAROLINE NONAN
655 GASENDO, LEUR CHRISTIAN VILLAR
656 GATDULA, JOANNA ALBERT LIWANAG
657 GAYACAN, JEREMIAH ATIDO
658 GEBUSION, TRISHA REIGNE JAMILI
659 GELACIO, JOHN LLOYD LUCAS
660 GEMINIANO, JOSEF CARL MIKHAIL DIZON
661 GEPULGANE, PREAL JESSE GONZALES
662 GERMANO, RONA JANE GASTARDO
663 GERMO, AMIEL REIL DELA CRUZ
664 GERONIMO, CHRISTIAN BRUSOLA
665 GESTOSANI, JOANNE LARA CARPINTERO
666 GEVERO, FRANCISCO TAMSON
667 GICOS, GIDEON JOHN MANGAO
668 GO, EDGAR ALLAN JR DE GUZMAN
669 GO, EULY BENEDICT ALARCIO
670 GODEN, CRISTINE JOY CLEMENTIR
671 GOLING, DARWYN JAMES CAPARAS
672 GOMEZ, ADRIAN DALE MANANSALA
673 GOMEZ, GIFT PAULENE LOVE LACANLALE
674 GOMEZ, JAN ROY DELEN
675 GOMEZ, JUDE ARTHUR KING DELA CRUZ
676 GOMEZ, KRISTELA BINAOHAN
677 GOMEZ, KYREL SHAY PARAS
678 GOMEZ, LANIE CASANOVA
679 GOMEZ, MARCHIE
680 GOMEZ, MATTHEW SIOSE
681 GONDA, LORIEDEL MENDOZA
682 GONZAGA, REZA JANE BANTILAN
683 GONZAGA, ZYRA GOMEZ
684 GONZALES, CRIZHIA NACPIL
685 GONZALES, DANE MACKLYN YUMUL
686 GONZALES, DOMINIC
687 GONZALES, JOHN JEFFREY PARAON
688 GONZALES, JOHN MARC CAMBRONERO
689 GONZALVO, IRA CLAIRE MODINO
690 GOYAL, ERIKA JOY
691 GOZUN, FELIMON JR LOY
692 GRAJALES, ANDREA MEDRANO
693 GRANADOZO, RENZ FREDDERICK ADAOAG
694 GREGORIUS, EDSEL BOGACKI
695 GRICALDA, LIANN JORGE MAGWA
696 GRIPO, RON JUDE JOSHUA MAGRACIA
697 GRIÑO, KEVIN ESTEBAN
698 GUECO, GIOVIEL BAUTISTA
699 GUERRA, DENISE MIA BERANA
701 GUIMEROY, MEL FRANCIS ALLARE
702 GUINGAB, HAZEL ANNE RIVERA
703 GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD DE LEON
704 GUINTU, JAKE STEVEN VITAL
705 GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL FERNANDO
706 GUMALOT, PAULO JOAO CRUZ
707 GUMPAL, JERICO CASTOR
708 GUSTILO, JOHNNUEL BAROTILLA
709 GUTIERREZ, DANIEL TUAZON
710 GUTIERREZ, EDRIAN JAMES ILAGAN
711 GUTIERREZ, MARIE CLAIRE LEONOR
712 GUTTAN, GILMER JAKE FERNANDO
713 HAGOS, PAUL KOBE NAVARRETE
714 HAGURILES, JOHN REY EMBA
715 HAO, EARVIN ANTHONY YAP
716 HATTA, IBNI HAIDAR INGUI
717 HEBRON, JYNNELLE CRUZ
718 HERNANDEZ, DINZIN CARAIG
719 HERNANDEZ, KIER ADAM BARRAL
720 HERNANDEZ, KYLA MONEIK MIRANDA
721 HERRERA, EZECKIEL BONITO
722 HERRERA, JORELLE AARON ONG
723 HERRERA, YZABEL MITZILOUISE BLANES
724 HERUELA, PATRICIA MAE VALDERRAMA
725 HESULA, KENITH CORONEL
726 HILARIO, PRINCESS ANN
727 HILOTIN, SELLYZA JOYCE RAMOS
728 HIZON, JOHN ARVIC JOAQUIN
729 HOFILEÑA, DIVINE GRACE LAGDAMIN
730 HOJILLA, JERRIZ MATTHEW BALAGTAS
731 HORNIDO, LEILA AN MILANA
732 HUAGON, GRONDON DAY-A
733 IBRA, OMAR RASHEED ENCARNACION
734 ICOT, JOSEPH MANONDO
735 IDIO, JESSICA MAE LACIERNA
736 IGADNA, JEMUEL AGBAYANI
737 IGNACIO, AMELIA GARCIA
738 IGNACIO, GABRIEL SOTTO
739 IGNACIO, JOSHUA NICO MAGALLANES
740 IGNACIO, RALPH RAINER PALAD
741 ILAGAN, CARLL EHVAN DE LA CRUZ
742 ILAGAN, JAN ERICKSON MANONGSONG
743 ILAGAN, JOANA MARIDEL TERRIBLE
744 ILAGAN, KIM JOHN AVES
745 ILAGAN, RAI CRESCIAN DULATRE
746 ILIGAN, KATHLEEN CATE SOLEJON
747 IMPERIO, RYAN HENRY SAULOG
748 INAL, SHEPERED DAN ARK IWAO
749 INFANTE, JOHN ADRIAN CORTEZ
750 INGAT, ALYSSA DIANNE ANTONIO
751 INGUSAN, PEARLY SINGANGAN
752 INTIA, JAIME JOSEF NOORA
753 IRANZO, HAYA KAYZEL BUNDALIAN
754 ISLANAN, DAVID BIEN MANUEL
755 ISON, JHON LOUISE CABAGUE
756 JABAL, LOUIE ARDREEN LAGRAN
757 JACINTO, CHRISTINE ETHELE SERRANO
758 JACINTO, THERESE FRANCIS RAMA
759 JACKSON, METHUSELA CLAPIS
760 JACOB, GERALD PONCE
761 JACOBO, EZEKIEL ANTHONY VILLAMORA
762 JACOSALEM, RHYZ GYLE GANON
763 JADMAN, DIANIE NAVARRO
764 JAINGA, KEZIA MEA QUIZAN
765 JALAO, RAERIC KARL CASIMIRO
766 JALBUNA, DOMINIC RAMOS
767 JALOTJOT, SEM BAYAN
768 JANA, DWANE HAROLD FIGUEROA
769 JANAIRO, ADRIAN GENEVIE GALEMA
770 JANNATUL, ANDREYA QUILON
771 JAPSON, ALVIN GENETA
772 JARANILLA, JOY CALANTOC
773 JARDIN, JAY MAICA BETIN
774 JASARENO, DIANA ERIKA VALENCIA
775 JASPE, JULIA MARIE DAVID
776 JAVIER, ABIGAIL JULIA CRUZ DELA
777 JAVIL, EXEL JAN BARRERA
778 JAYME, JOLINA MONSAYAC
779 JAYSON, ERIS HOMOA
780 JEMILLA, RONALD DEMARAYE
781 JEREZ, FLORENCE MAE LLORENTE
782 JIMENA, JOHN HENRY TIJING
783 JIMENEZ, ANNE MANETTE DELA CRUZ
784 JINGCO, KEVIN MATTHEW DAVID
785 JOAQUIN, JERICHO MARCEL SABATIN
786 JOCSON, JAYCE AVISADO
787 JOCSON, JESSICA JOY DEL ROSARIO
788 JOVELLANO, JOHN MICHAEL BALDAGO
789 JOVEN, JOSEPHINE SAMANTELA
790 JUAN, REDDAN DEMOT
791 JUANCE, DENMAR JOHN CALATRAVA
792 JUANILLAS, MARY VALERIE BRAGAIS
793 JULIA, JAM CHRISTIAN SAMPANG
794 JUMAQUIO, JENNIFER DE LEON
795 JUNIO, ABEGAIL CLARO
796 JUNIO, REGGIE ALVAREZ
797 JUSTINIANO, JERVY MERENCILLO
798 KAMATOY, NICOLE JOICE CAMAT
799 KANDA, NUR-HAMZAR MATABALAO
801 KIUNISALA, KIM OLIVER SABUERO
802 LABITAD, JAN ANDRE LESIGUEZ
803 LABRADOR, DANIELLE FRANCE LUIB
804 LACANG, CYREL JAY MURING
805 LACUATA, ARA BELLE PARICA
806 LADRA, JAMES CARL REYES
807 LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE ONTINGCO
808 LAGANZON, ROMELYN LANUZGA
809 LAGUA-AN, JANN ANGELOU TIMBAL
810 LAGUNA, ALLAN JR HARESCO
811 LAMOGDANG, FRANCHESKA LANIOG
812 LAMPITCO, JOSS REY GUMBAN
813 LANDEZA, DANIEL CUTANG
814 LAO, NURRASHEEDA SALASIM
815 LAPEÑA, JESSICA RICCI ANGELES
816 LAPRADES, JASMINE LOUISE DORONILA
817 LARA, HONEY GRACE CARBON
818 LARAÑO, JOE MARI HERRADURA
819 LASACA, EARL RYAN CABABARROS
820 LATONIO, JUAN CARLO RAMOS
821 LAUT, PAUL ANTHONY PEÑA
822 LAYOS, THEODORIC MARANAN
823 LEAÑO, JANNINE MAE TIANGGA
824 LEAÑO, JAYBIE CHIONG
825 LECIRA, NOVA MAE GARGANIAN
826 LEGASPI, EUFILA GERDALEEN BANALAN
827 LEGASPI, JASON NUELAN
828 LEGASPI, KIM DE PANO
829 LEGAYADA, JASMIN LEMANA
830 LEMONERAS, ARDY MUCA
831 LEONEN, ATHENA CRISELLE ACOSTA
832 LEORNA, OLIVER JOSEPH CATALONIA
833 LEPARTO, ARVY JOSHUA TORTUGO
834 LIBAN, MARIA KYLA VIRAY
835 LIBARNES, KIM GERARMAN
836 LIBO-ON, MATTHEW RODERO
837 LIBRE, BRAUZ JEREVIN SIMEON
838 LIBUIT, BILLY ROIDER DIMAANO
839 LIBUNAO, CHRISTINE JOY LEGARDA
840 LICUP, PRINCE GELSTER DIZON
841 LIM, ELVIN JOSEPH LLORENTE
842 LIM, FRANCIS RAEMARK LEE
843 LIM, MARICKA HANNAH SEVILLA
844 LIM, MARK ANDREW VICTOR MONTERO
845 LIMSON, ADRIAN PARANGAT
846 LINGAD, IONE PILI
847 LINGAYO, BIANCA LOUISE SILANG
848 LINOG, IMMANUELLE BULAONG
849 LINTAG, GEREMY DINGLASAN
850 LIPRADO, ERR KENT MALA-AY
851 LIRIO, MAUREEN MALIJAN
852 LIWAG, JON CARLITOS HIPOLITO
853 LIWANAG, PATRICK PAUL SUMAT
854 LLAVAN, JOHN RAY
855 LLOSE, GLADYS HOPE IBUIG
856 LLUISMA, RAUL JOSEPH II PIALAGO
857 LOAY, JERAMIL REI MENDOZA
858 LOBATON, EDGAR JR BALO
859 LONQUINO, JANE KRISTINE CABALLERO
860 LONTOC, RHON CHRISTIAN ALFARO
861 LOPEZ, ALLOUIE JOSEPH MOLINA
862 LOPEZ, ALVIN KIM PAJIMNA
863 LOPEZ, KARLA MAE AQUINO
864 LOPEZ, THIRD ED DULLA
865 LOVINO, CARL NEILSON TOLENTINO
866 LOZADA, DIANA GRACE GUADALUPE
867 LOZANO, HAROLD LUGTU
868 LOZANO, KYLE JULIUS PORNILLOS
869 LUBANG, MIKHAIL JOHN MANLUNAS
870 LUBERIA, MICHAEL ANTHONY YAU
871 LUCIO, RAY MARK DELOS SANTOS
872 LUISTRO, JOSHUA CAPUNO
873 LUMABI, PONCIANO AGBULOS
874 LUMAGOD, FLORENCIO JR PERMISA
875 LUSTRO, SPHINX GODOY
876 LUZADA, JAN CARLO DURAN
877 MABABANGLOOB, MARTIN JOHN NOCUM
878 MABANGLO, JEFFREY AYDALLA
879 MACABALLUG, MARK DANIEL BANGUILAN
880 MACAHIS, DARREN JAMES MAGUINDANAO
881 MACALINAO, MARY ANNE CO
882 MACALINO, TRISHA ANNE ESPIRITU
883 MACAPINLAC, JONES JUAN
884 MACARAEG, KIM ANDRE SILANG
885 MACATANGAY, JOAN NICOLE CALALUAN
886 MACATDON, EDEL LOURDES CABARIOS
887 MACEDA, JELOU MACASABUANG
888 MADOLID, MA LORENA MARANAN
889 MADRIAGA, REGINA DIEGO
890 MADRISTA, EDWARD JAN ABADIES
891 MAESTRECAMPO, IAN ELARMO
892 MAG-ISA, DIANA ABAD
893 MAGAN, EDUARDO JR BONAO
894 MAGBANUA, ARIES JOHN PINGANON
895 MAGBANUA, JANICE BORRES
896 MAGCANTA, MARVIN SUMAGANG
897 MAGDUA, JAKE MARMITA
898 MAGLASANG, SHEIGFRED PARNONCILLON
899 MAGNO, JAN EDWARD DABLIO
900 MAGNO, JOHN NICO SABIDO
901 MAGNO, MELANIE MENOR
902 MAGNO, MIGUEL KARLO QUINTO
903 MAGPOC, KATHERINE CLAIRE SEECKTS
904 MAGSOLING, BENNIE RAPHAEL ESGUERRA
905 MAHINAY, JODEL LABIAN
906 MAINGAT, MARIA PAULINE LAYUGAN
907 MAJARUCON, ROILO ARDAN ACOSTA
908 MALABANAN, ABEGAIL
909 MALABANAN, ANNALYN HERNANDEZ
910 MALALUAN, KARLA MAE HERMOGENO
911 MALATA, MIKHAELA MARY NICOLE CAPUNO
912 MALLARI, JASPER GABRIEL GULAPA
913 MALLARI, SHER CARREON
914 MALUENDA, RICH SYRON DOVERTE
915 MALUNES, CHARLES VINCENT REGALADO
916 MALUPANGUE, MARK EDWARD OSO
917 MAMUGAY, HAZELLE PADASAS
918 MAN-ON, RONJIE DIAFANTE
919 MANA-AY, NEIL JAN GUIAGOGO
920 MANAHAN, ZEREC LAZO
921 MANALO, ANGELICA DE CASTRO
922 MANALO, JOHN PHILIP MENDOZA
923 MANALO, MARIEL FERNANDEZ
924 MANALO, VONJIE BELLE ROMAY
925 MANAOIS, JOSEPH SOLOMON BUSTOS
926 MANAPSAL, SAM LAURENCE GATOC
927 MANARANG, AILA MIRANDA
928 MANASAN, PATRICK JOWEN DUMAPIG
929 MANDANAS, DOMINIQUE FUENTES
930 MANDAP, AARON ROCHE QUEJADO
931 MANDAPAT, JOHN DAVID BERGANIO
932 MANDIGMA, CRISTY SUAREZ
933 MANGARIN, JAN KRISTOPER CORTEZ
934 MANGGIS, NASIBAH MASORONG
935 MANGLICMOT, JOBILEE MINA
936 MANGUERRA, JOSHUA BELANTE
937 MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS LUMABAN
938 MANIO, TIMOTHY JOHN TAPIRU
939 MANLONGAT, KIM AEBRAHM JARAMILLO
940 MANUEL, LEVIN DE JESUS
941 MANUEL, PATRICIA RHEIN RAMOS
942 MAPA, IAN PAUL PASTRANA
943 MAPILI, ANINA AUSTRIA
944 MARANAN, KARL VINCENT SEVILLA
945 MARANAS, LOVELY ANNE ANTONIO
946 MARASIGAN, RAFAEL AEDRIANNE DE GUZMAN
947 MARCAIDA, FRANCES CARLA MARMOL
948 MARCELO, CARLOS MIGUEL OCAMPO
949 MARCELO, CHRYSLER QUILANTANG
950 MARCILLANO, JESSON ARANIEGO
951 MARINAY, ALFRENZ JOHN SAN MARCOS
952 MARIÑAS, JOYCE BALUNGAYA
953 MARQUEZ, CZERWIN JEM BUAN
954 MARQUEZ, IRISH EARL COLLADO
955 MARTINEZ, CHARLON PABLO
956 MARTINEZ, FLORD DANIZE BUNQUIN
957 MARTINEZ, ROBERT JAMES ASETRE
958 MARTUS, NOESHIEN ESGANA
959 MASILANG, MARJOREEN OCAMPO
960 MATA, ALBERT KEN DAR
961 MATAAC, KATHLEEN HALIBAS
962 MATIBAG, JOLINA MAY DALISAY
963 MAYNIGO, ARJAYE VALDEZ
964 MECATE, COLEEN ELMA
965 MEDINA, MAEDEL ADAJAR
966 MEDINA, PAUL JEROME GANDIA
967 MELGAR, JOSHUA CABILAO
968 MENDOZA, AERON NORMEL ALMENANZA
969 MENDOZA, CZYIONE DAYL ASUNCION
970 MENDOZA, DINDO MACARAEG
971 MENDOZA, JOHN ELBERT RAMA
972 MENDOZA, KIER OLIVER SUPERABLE
973 MENDOZA, LYNZEE STA. ANA
974 MENDOZA, SHAIRA MEDALLA
975 MENDOZA, TRISHA JANINE AQUINO
976 MENISIS, DIVINA MARIE OBEJA
977 MERCADO, ALLYSA JELL BAUTISTA
978 MERCADO, CARL SAMUEL TRIA
979 MERCADO, DENNIS COLLETT NATIVIDAD
980 MERCADO, IVAN LESLEY RUPISAN
981 MERCADO, KIMBERLY JOY YUSI
982 MIAGAN, JOEL BALLARES
983 MILANES, JOISELYN MARY DELIZO
984 MINGI, JAN PATRICK ORNEDO
985 MIOLE, JOHN MATTHEW BOC
986 MIRAFLOR, MAILA LLONA
987 MIRAFLORES, KIMBERT MAPACPAC
988 MIRANDA, ROBERT JR BACTOL
989 MODRIGO, VINCENT DE JUAN
990 MOHAMMAD, ALI-ANAFHIA ALIH
991 MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO DEL SOCORRO
992 MOLANO, JOSHUA BRENDAN FERNANDEZ
993 MOLLENO, ROGYN PAUL DAJAY
994 MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN AZAÑES
995 MONDEJAR, JAMES CARYL BAYER
996 MONES, RYAN AEROL RAGA
997 MONJE, MALVIN EVANGELISTA
998 MONREAL, DARYLL PALUMPA
999 MONSERATE, JANINE PUEDA
1001 MONTERON, JEV HARVEY PERNITES
1002 MONTES, JANINE MELIZ ANN BALISI
1003 MONTIANO, JUNNEL DECORIÑA
1004 MONTIAS, GONZALO BAYHONAN
1005 MORAL, CARLOS JOCZAR HABANA
1006 MORALES, RAM ALLEN YANEZA
1007 MORATAL, MAUI ALVAREZ
1008 MORI, IAN KIM DUMANDAN
1009 MORIT, JOANNA LORRAINE PAGTALUNAN
1010 MOSCARE, ACE LEBARNEE
1011 MUSA, VENUS CASTRO
1012 MUSNI, JEREMY WAGE
1013 NAFURAN, JAZZREL WALLIE
1014 NAPALAN, ANGEL LAURENSE YCO
1015 NARTATEZ, JHEA MAE SEBALLOS
1016 NARTATIS, JOHN BENEDICK LUGTU
1017 NARVAEZ, ALYZZA CALINISAN
1018 NATIVIDAD, ARDLEE RUIZ
1019 NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL CALIMPUSAN
1020 NAVARRO, JOHN RAY FERNANDO
1021 NAVARRO, MA-ANN JEMILLE MARTINEZ
1022 NAVIAMOS, ALEXIS RYAN ANDICO
1023 NEDIC, DIETELINDA KING
1024 NELLAS, ADRIAN BELLO
1025 NEPOMUCENO, TROL PALMA
1026 NERIO, JEBRIN SOLINAP
1027 NG, JAKE JUSTIN YU
1028 NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE ABADINAS
1029 NICOLAS, MARK JOSHUA RIVERA
1030 NIEBRES, ANNA VERONICA DEL PARTO
1031 NIEVA, PATRICIA MAE RAMOS
1032 NIMES, CHARLES JASON DE VERA
1033 NOCEDO, CRIZELLE JOY NAVERA
1034 NOOL, KIM CARLOS ESPARRAGO
1035 NOPRE, DANIEL JR ALBERT
1036 NOTARIO, KHARLA BERNADETTE REODIQUE
1037 NUNAG, KALVIN LOUIE JACINTO
1038 NUYAD, RICARDO JR ABONG
1039 NUÑEZ, MARY JOY ESMAYAN
1040 NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE OLIVARES
1041 NUÑEZ, ROMEO III MONDIA
1042 OAFERINA, JESSRYLL CORTEZ
1043 OBIENA, JHUNAR JAMES ANTALAN
1044 OBLEA, MARK ANTHONY CASTILLO
1045 OBOSA, LEWIN ALFONSO
1046 OBRA, RHEYMARK VALEROZO
1047 OCAMPO, LESTER JAY INOCENCIO
1048 OCAÑA, MICHAEL JOHN DIZON
1049 OCHOA, ALYANNA MARI BERAN
1050 OCLARIT, KRYSTAL MAE ARROYO
1051 OCON, MARY KATHLEEN CESARIO
1052 OCTAVIO, ELMAR TOBIAS
1053 OCUBILLO, DALE EDWARD RELENTE
1054 ODULIO, MIKHAIL CURIMAN
1055 OFELAS, WINJO MAE MUNDA
1056 OFENDO REYES, CARL CABASE
1057 OGSOMER, JOHN PAUL REALES
1058 OLAR, SHIELA MARIE REGUINDIN
1059 OLARITA, EMMANUEL ARCEO
1060 OLAYVAR, NEIL FLLOYD ALBA
1061 OLIVA, AUBREY ALEGRE
1062 OLIVAR, BEBETH JEAN BONOTAN
1063 OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR CRUZ
1064 OLIVEROS, JILLIAN EUNICE BANDIEZ
1065 OLMEDO, GREGORIO III BANCAL
1066 OLVIDO, OLLIE JOHN BARBAS
1067 OMBAO, IAN PAOLO VILLARAZA
1068 ONDOY, JOHNVER SOLIS
1069 ONG, LEI ANNE PARUNGAO
1070 ONG, OLEEN HANNAH SOTINGCO
1071 ONRUBIA, RICO CALINGACION
1072 ONTANILLAS, GEPEL VIDAL
1073 ONTE, DEUS CLAUDE VELASQUEZ
1074 OPENA, NEIL PIOLO TRISTIAN LAUREL
1075 OQUENDO, MOSHE AARON NAVARRO
1076 ORABA, DEREK RAGA
1077 ORACION, JOHN CYRUS PERFIÑAN
1078 ORCULLO, RUDY JR DALUBATAN
1079 ORGA, DAVE ALOYON
1080 ORGA, OMAR ALOYON
1081 ORIO, EMMANUEL ROMANO
1082 OROLFO, MICHAEL MONTERO
1083 ORTAL, LYRHO MARC JAMES MELANDRES
1084 ORTEGA, AARON LEMUEL SERRANO
1085 ORTIZ, JOHN RANNILO GUIBONE
1086 ORTIZ, MARVIN PASULOT
1087 ORUGA, ROCHELLE BACAY
1088 OSMILLO, KAELA JEAN SILVA
1089 OSORIO, JETT RAY HERAMIL
1090 OTERO, ROSALIE ROSE PACO
1091 OYCO, JURIEL CLYDE GALEDO
1092 OYCO, OSCAR III TOLOSA
1093 PABELLO, CHRISTIAN PAUL PURISIMA
1094 PABLO, ELLONJUAH JAMME DAGODOG
1095 PABLO, RENNIEL LABRADOR
1096 PACO, PAULO GUILLERMO AGBAYANI
1097 PADAGAS, CHRISTIAN DAVE QUINAY
1098 PADASAY, CHRISTINE LORRAINE PRENUELA
1099 PADILLA, BEA THERESE TOLENTINO
1100 PADILLA, COLEEN ADVINCULA
1101 PADILLA, JENNY JAVIER
1102 PADILLA, JOSE EMMANUEL LOPEZ
1103 PADOLINA, JAVE MARK GURRA
1104 PADUA, MONICA JOY VISPERAS
1105 PAEZ, ALDRIECH LOTT LAMOSAO
1106 PAGATPAT, NOEL LORENZO BASCO
1107 PAGAY, ELMAR MADDELA
1108 PAGDAGDAGAN, YANCHA DEL ROSARIO
1109 PAGULONGAN, AMIEL KLENT CARLOS
1110 PAGUNSAN, JENEZER PERATER
1111 PAJARON, MARK JERROLD GABRIEL
1112 PAJO, ROSSEL JAY
1113 PALABON, MAYNARD TAGARO
1114 PALACIO, JOHN TRISTAN SIGUA
1115 PALAPAL, JHARYL BAYUDAN
1116 PALIMA, NIKKI ANN PESEBRE
1117 PALLORINA, REGAN CABICO
1118 PALMA, MICAH GRACE NUNAG
1119 PALMA, RONINA KHRYSNA RAMOS
1120 PAMATIAN, RAVEN GOJO CRUZ
1121 PAMBID, JERRONICK TABULOG
1122 PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL MAUHAY
1123 PANER, LUKE ELEAZAR REMO
1124 PANERIO, KRISTINE QUITALIG
1125 PANES, ACE MICHAEL YORDAN
1126 PANGAN, KEREN JIRAH JIMENO
1127 PANGAN, LOUELLA MARIE LABAJAN
1128 PANGAN, MA CELESTE BAGAYNA
1129 PANGAN, MICHAEL ANGELO HILARIO
1130 PANGANIBAN, IAN PATRICK DAYANDAYAN
1131 PANGATO, ALEC HUSSAIN AVILA
1132 PANGILINAN, DARREL BESMONTE
1133 PANLAQUI, VON ANTHONY DIMATERA
1134 PANLILIO, GEMER LLOYD LEYBAG
1135 PANLILIO, JAMES VINCENT PANTALEON
1136 PANTALUNAN, ROMMEL JERIC VICTORIO
1137 PANTI, KEECEE SOCITO
1138 PAPOLONIAS, VINCE DUMALUAN
1139 PAQUIBOT, HENEE RAY HANGAD
1140 PAR, JOSHUA PAULO
1141 PARALES, FATIMA JOY MONTERO
1142 PARAZO, KIMBERLY MINSALAN
1143 PARCON, KARL IVAN VALENCIA
1144 PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN BALMEDINA
1145 PASAPORTE, ANN JANSSEN MOSCOSO
1146 PASCUAL, ALLANA KAYRA BERNARDO
1147 PASIGAY, EDILYN DESABILLE
1148 PASOQUEN, DAVID NATHANIEL BALITON
1149 PASTOR, MARIVIC NARAG
1150 PASTRANA, REYNALD JOHN SANTIAGO
1151 PATIAG, LINDELL TURATO
1152 PATOC, LDON GIED CRISTOBAL
1153 PATTAGUAN, EIRON KAY
1154 PAÑA, KAREN JOY PEQUIT
1155 PE, MILCAH CHEYENNE ROMERO
1156 PEDRAJAS, JAYSON JAMES ESPARES
1157 PEDRASA, ALDRIN PAUL DIZON
1158 PEDREGOSA, VINCENT PAUL TAJOLOSA
1159 PEDRO, DEVINA ANNO
1160 PEDRO, HENNESSI MAE SINABAN
1161 PELAEZ, CJ CHRISTIAN LABORIANTE
1162 PEREZ, DANNESS NICOLE SISIC
1163 PEREZ, ERIC GABRIEL LADORES
1164 PEREZ, IAN MIGUEL DY
1165 PEREZ, JAMAICA ANNE RAMOS
1166 PEREZ, JENNIE YANDAN
1167 PEREZ, JESLYN MARIE SIMBORIO
1168 PEREZ, JOHN REYNALD MERCADO
1169 PEREZ, JOHN VINCENT GARINO
1170 PEREZ, MARIELLE CORTEZ
1171 PEREZ, RAYNEIR CRISTOFER MANCENIDO
1172 PERIDO, JAYSON TAGUIBAO
1173 PERLAS, MARICAR VILLANUEVA
1174 PERMANGIL, DEXTER JAN HILARIO
1175 PERMEJO, GLENN REMANDABAN
1176 PERMOCILLE, PETER MANNY ISRAEL
1177 PESTAÑO, JAN RYM FELIX PALO
1178 PETALLO, REGINE NAVARRO
1179 PETRACHE, ALESSANDRO TRINIDAD
1180 PEÑA, MARK JOHN RAYELA
1181 PIALAGO, ROWLLAND ELEAZER MAYANI
1182 PILAPIL, ROJEM DENZO
1183 PILONGO, KRYPSEN DUNE LIM
1184 PILOTON, JOSE PAULO ODRON
1185 PINEDA, ANGELIKA AQUINO
1186 PINEDA, JOHN LLOYD CORRO
1187 PITAO, JANDIE DUNAN
1188 PITONG, RHEMJOHN DAVE NESTOR
1189 PIZARRO, EVIAN THOR ESPLANA
1190 PIÑERA, SARAH ANGELIKA MARIE MELCHOR
1191 PIÑERA, ZEUS JAN OMIPLE
1192 PONTIGON, JOSEPH CHRISTIAN AGUILAR
1193 PONTILLAS, VIVIENNE GRACE VARGAS
1194 PORILO, ARIEL CADALSO
1195 PORTUGAL, ALFRED MIRANDA
1196 POSADAS, SHARON
1197 POSTRADO, ALFRED JEROME HABABAG
1198 PRADO, AARON
1199 PRIETE, JOHN HYLE OBEÑITA
1201 PUNO, CHRISTIAN PAUL VERGARA
1202 QUETUA, GAYSIE MAE FRANCISCO
1203 QUEZADA, KRAIG ANDRE CARIÑO
1204 QUEZON, JACY ANGELICA TRASPORTO
1205 QUICHO, RENE DIADULA
1206 QUILONG QUILONG, JONNAVEL TOMOLING
1207 QUIMBA, SONNY SAMIA
1208 QUINTO, EDGARDO JR JUAN
1209 QUINTOS, JEROME MARQUEZ
1210 QUIROZ, MARVIN REYES
1211 QUIZOL, DARA ROSSELLE DIGMA
1212 RABANES, MATTHEW GABRIEL MONDEZ
1213 RABEJE, ROBERT JAY LUARES
1214 RABIA, MARK JOHN VALENCIA
1215 RACHO, RUEL JAMES II RABAGO
1216 RAFAEL, AIRANICA PASCUA
1217 RAFER, YANCEE KEARVIN KYLE AQUINO
1218 RAGAS, ARA MAE CASUSOLA
1219 RAGAS, JOSHUA MATTHEW BELLES
1220 RAGUDOS, CHRISSANTO ALCANTARA
1221 RAMBOYONG, JEDIDA ARAGON
1222 RAMIREZ, CATHLEENE FAYE PASCUAL
1223 RAMIREZ, CZARINA COTARA
1224 RAMIREZ, REINHARD MARI DELA CRUZ
1225 RAMIZARES, JEMMAR ZARDOMA
1226 RAMOS, AYMAN KALBI
1227 RAMOS, JASMIN LORISSE CORALEJO
1228 RAMOS, JUSHUA DE MESA
1229 RAMOS, RICHMOND ASUNCION
1230 RAMOS, XAVIER MENDOZA
1231 RAZON, ANDY SABAUPAN
1232 RAÑA, MARJHANE PADAGDAG
1233 REALOSA, KENETH CHRISTOPHER PAGULAYAN
1234 REBUSTA, WAREN BALANDRA
1235 RECAMARA, EIREN RAQUEL PIANG
1236 RECTO, KRISTOPHER EHILLA
1237 RECTO, RAFAELLA FAITH SANTIAGO
1238 REDOLOZA, GLORY-JANE LILLO
1239 REDONDA, ANA SUZETTE SERNAL
1240 REFORSADO, KIM SHEEN AMOROSO
1241 REGALA, JONAS CHRISTIAN PALMA
1242 REGOSO, MARK ANGELO CASTRO
1243 RELOS, RAYMART DAVE PUNZALAN
1244 REMO, KIM CEDRIC MENDOZA
1245 REMOLADOR, GENESIS TABOR
1246 REMOQUILLO, MARIAN NICOLE NEBREJA
1247 REOLA, LALAINE ANN GARCIA
1248 REORA, ROGER JR AMORA
1249 REPATO, CARL ANDREW ESTEBAN
1250 REPIL, ALEXIS JUNE OLANDRIA
1251 RETANAN, KRISTINE CLAIRE MIRANDILLA
1252 RETORBAR, ALFREDO YLANAN
1253 REYES, ALYSA MARIE LIZARDO
1254 REYES, MARK EDWARD CONCHA
1255 REYES, MARTIN JEYELL GUICO
1256 REYES, PARS JR MARBID
1257 REYES, PAULINE MARIE SUMAYAO
1258 REYES, SHYRELLE COLOBONG
1259 RIANO, ARVIN CHRISTIAN ABUNDO
1260 RICO, CHRISTELLA MARIEL PEREZ
1261 RIEGO, ROBERT CARLO TIPON
1262 RIVERA, AARON PAULE
1263 RIVERA, JAYSON SOLIS
1264 RIVERA, JUNIVERSE GANDA RUNAS
1265 RIVERA, PATRICIA JOYCE ZARATE
1266 RIVERA, POLIYESTER PERALTA
1267 ROBIN, VICTOR RAFAEL III ESPAÑA
1268 RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL MUHI
1269 RODRIGUEZ, JOHN KARLOS MALICDEM
1270 RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE DY
1271 RODRIGUEZ, KYLA PEARL GOTERA
1272 RODRIGUEZ, MARK ROEL MENDOZA
1273 ROJAS, JISELLE ERILLA
1274 ROJONAN, KRISTINE DELPOSO
1275 ROLLON, EDZEL MARIUS ALVAREZ
1276 ROLLON, JOSHUA ADRIAN CARRANZA
1277 ROLLORATA, MARK JOEL GATCHO
1278 ROMASANTA, BENJAMIN JR DELA TORRE
1279 ROMULO, CARLO PABUALAN
1280 RONARIO, KRYSTAL CLEMENTE
1281 RONCO, MICHAEL WILLIAM REARIO
1282 RONQUILLO, IRA JANE PINEDA
1283 RONSAIRO, JANINA ROSE MOJICA
1284 ROSAL, JOEVELYN BASILISCO
1285 ROSARIO, JAMES ROVIC BALLESTEROS
1286 ROSETE, SHIELA MAY NABONG
1287 ROSLIN, SHAINA GRACE CAMU
1288 ROULLO, HANS CHRISTIAN
1289 ROXAS, DENZEL JOSH ALCOMENDRAS
1290 ROXAS, MERYLL JOI BONDOC
1291 ROXAS, MICHELLE ROSE DELA CRUZ
1292 RUBIO, JAMAICA MAE TABORA
1293 RUIZ, ANGELA NADINE GLORIANI
1294 RULLODA, JAN EFRAIM CASTULO
1295 SABADO, DEBBIE KATE OLARAN
1296 SABATE, NATHANIEL SAYLANON
1297 SABETE, JOSHUA BAYAWA
1298 SADIA, IAN DOMINIC COROS
1299 SADSAD, DOMINIC JR GENZOLE
1300 SAGALA, CRISANLY SANTILLAN
1301 SAGUN, NICOBONNE ANGELO TUAZON
1302 SALAC, IRIS GARCIA
1303 SALADAGA, HAZELLE HYNSON
1304 SALANATIN, GEO AUSTIN GELACIO
1305 SALARITAN, CLYDE BANUA
1306 SALAZAR, JOAN AGENA
1307 SALEM, JERUH ANGUB
1308 SALIH, YASSER SAMERA
1309 SALISE, JOSE ANDREW UDTOHAN
1310 SALIVIO, BEANNA MINGOY
1311 SALUDES, POL AJAY PELOBELLO
1312 SALVADOR, JEMHAR SARIOL
1313 SALVANTE, LAURENCE SACBAYANA
1314 SALVO, DAN CHRISTOPHER IGAMIN
1315 SAMARANOS, EARL KEVIN LUIS
1316 SAMARRO, NATHANIEL DAGANIO
1317 SAMBAJON, NICOLE EMELO
1318 SAMILLANO, JERKIN BING CAAGAO
1319 SAMONTE, MADELY JOY SANTOS
1320 SAN GABRIEL, SERGEON DE CASTRO
1321 SAN JUAN, KEN ROBERT DIZON
1322 SANCHEZ, HEDDA ANDRE FLORES
1323 SANCHEZ, JOHN-LOYD ALLAM
1324 SANCHEZ, MICHAEL DOMINIC DAET
1325 SANCHEZ, XAVIER IAN CAMINCE
1326 SANDOVAL, JUDEA MAY SARSONAS
1327 SANGCO, JOHN CARLO BULOSAN
1328 SANTIAGO, JOHN ADRIELL EMERSON SANTOS
1329 SANTIAGO, JOSE VICENTE PEREZ
1330 SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY ROMERO
1331 SANTILLANA, SIMON MATTHEW SAMBRANO
1332 SANTOS, ENGELBERT NIKKO JORGIO
1333 SANTOS, JENALYN SACDALAN
1334 SANTOS, KATE BALOIS
1335 SANTOS, MARVIN BAGTAS
1336 SANTOS, MIKAELA GARCIA
1337 SANTOS, RAFAEL JASPER LAZATIN
1338 SANTOS, RALPH DOMINGUEZ
1339 SAPIANDANTE, GORAN YANGO
1340 SAQUIN, CHRISTIAN PAUL PAÑALES
1341 SARABIA, GRYCK YVANNAH DAUAG
1342 SARIBA, MARY GWYNETH ENCISA
1343 SARSOZA, ROMMEL JADLONG
1344 SASTADO, MARIEL BAYANIN
1345 SEBILO, EUGENE PAUL BRIAN DOMINGO
1346 SECRETARIA, JIETHER CREDO
1347 SENCIL, ELYSSA JOY
1348 SERAFICO, EDMARK BANANIA
1349 SERANDON, PATRICK GERARD ADORABLE
1350 SERAPIO, RALPH DANIEL ABAN
1351 SERINO, MARY MAE NIOKO
1352 SERNICULA, RONNABEL PASCO
1353 SERRANO, PRENCESS ASHLLEY POLINTAN
1354 SESANTE, EMME MARIE ALUNAN
1355 SESDOYRO, KAYE DUMPIT
1356 SET, JEM LORAINE BARTICAN
1357 SEVILLA, JESSAH MAE MANSALON
1358 SICAT, ALFRANCIS VELARDE
1359 SIENES, AILA KAYE IONY YBASAN
1360 SIGUA, HOWELL JAY ANG
1361 SIGUA, MAIKO TUAZON
1362 SILORIO, NICO PLUMA
1363 SIMPLICIO, HANS MARC CANQUE
1364 SINAJON, JOHN LYNDON MAGALLON
1365 SINIO, SOFIA ANNE BOGNOT
1366 SINSANO, JEJEEN JIANI AMAHIT
1367 SIPOL, LEANN MAYE PALGUE
1368 SISON, TRISHA MAE RODAS
1369 SIYTOO, JAILAH JOY VITUG
1370 SOBERANO, KERR JOHN AMBOS
1371 SOBERANO, PRINCE JAMINN AGUAS
1372 SOBRETODO, VINCE ANDY DEYPALUBOS
1373 SOC-A, MARISSA WAKIT
1374 SOLITARIO, JOHN PAOLO
1375 SOLLESTA, KENNETH CAÑETE
1376 SOLOMON, BON DARYL QUITLONG
1377 SOLOMON, KENNETH AREVALO
1378 SOLON, NIKKI LOI FLORES
1379 SOMBRIO, HEARTY ARELLANO
1380 SORIANO, JEREMIAS JR ARAPELES
1381 SOTO, SHARINA NICOLE LAMOD
1382 SUCGANG, MARIA KHYZIAH DIA GAJO
1383 SUELO, JHOANA CALVEZ
1384 SULA, DIANA TAGUDAR
1385 SULONG, HANNAH FAITH LEAÑO
1386 SUMAGAYSAY, ROGER DAVY NOVERO
1387 SUMATRA, BRIAN ANGELO ROSALES
1388 SUMAYA, WENDELYN LARON
1389 SUMOOK, JESSA NADONZA
1390 SUMPAY, IVAN GEM MAQUILING
1391 SYJONGTIAN, DARREL VILLANUEVA
1392 TABANAO, VANESSA KATE PORCELIN
1393 TABAO, GEENIE RORANI ELECCION
1394 TABOR, JOHN IGNACE LAURENT FRONDOZO
1395 TABORA, CASTER JOHN MARTINEZ
1396 TACLAS, DUANE KALEL GARCIA
1397 TACLOBO, ROGELIZA MABULAC
1398 TADLIP, MELISSA CYRA BRIN
1399 TAGAPUEN, RAZZEL GIA CENTENO
1400 TAGONGTONG, JANICE MARIE
1401 TALABOR, LYKA ELLAIN PESQUERA
1402 TALAGTAG, NIÑA RICA BELTRAN
1403 TALUBAN, DEWIE ASSIE PADUA
1404 TAN, MARK CHRISTENSEN MATUTE
1405 TAN, ROLAINE KEITH CAÑETE
1406 TANDOG, JOE CEZAR BERMUDEZ
1407 TANGHAL, EPHRAIM JR VILLANUEVA
1408 TANGO, MARK JANTZEN TOLENTINO
1409 TANTOY, JUBILEE MARIE BONGABONG
1410 TAPALLA, MELCHOR JOSE ESCUETA
1411 TAPEC, JOHN LOUIE JR TUNGPALAN
1412 TARRAYO, MADRICK HINSON MAHINAY
1413 TAUB, CATHERINE SORINIO
1414 TAUYAN, EDWARD KING BURBANO
1415 TAYAG, JONAS IAN MAGCALAS
1416 TECSON, ARBEN JOHN COLOT
1417 TENEBRO, KAISER JERICHO DIONSON
1418 TERRONES, STEPHANIE ANNE LYKAH GARCERA
1419 TESORERO, JOHN RICHARD MARISCOTES
1420 TEVES, MATTHEW CONCEPCION
1421 TIAMSON, ROMUALDO JR FINEZ
1422 TIANCHON, IAN JESSE VALIDO
1423 TIBORON, ADRIAN JAMIL KALUDTIAG
1424 TILLADA, JAVERIEL TOCAYAO
1425 TIMBAL, EMERSON ALVARADO
1426 TIMBOL, ANNA GRACHIEL GONZALES
1427 TININAHAN, THEA CASTILLON
1428 TINTERO, JENICA DIANNE GERONIMO
1429 TIO, KATHRINE CASTILLO
1430 TIPON, ALDWIN GAITAN
1431 TITONG, MARNEL MERIOLES
1432 TOBIAS, JOHN BENEDICT
1433 TOLEDO, HANNAH KATRINA ABENOJA
1434 TOLENTINO, JOYCE ANNE PEÑAMANTE
1435 TOLENTINO, NEIL SANGUYU
1436 TOLENTINO, OMAR BATACAN
1437 TOLERO, IVAN DAVE TOMBAGA
1438 TOLITEL, KATHLEEN CUYONG
1439 TOMARONG, JED KEVIN CAÑETE
1440 TOMAS, EDEN LIM
1441 TONGA, BENEDICT ESPADA
1442 TONGIO, JIM PATRICK DAVID
1443 TONGOL, JEROME NULUD
1444 TONGOL, KYLE CLEOFFER GONZALES
1445 TOONG, JOWIE ANDREIA REYES
1446 TORCENDE, VINCENT DERWIN MOISES
1447 TORCULAS, ALLADIN SEPULVEDA
1448 TORILLAS, VIC LAWRENCE BAJO
1449 TORREJOS, VINCENT JOHN CARDOSA
1450 TORRES, ALLEN DAVID
1451 TORRES, EARL JOSEPH GAMBOA
1452 TORRES, JOHN REX COSTALES
1453 TOUGAN, CLARIZA FERNANDEZ
1454 TRIA, SHAN HERROL DIWA
1455 TU, LOURENZE FLOYD PASMO
1456 TUBAN, PETER JR ALABATA
1457 TUGONON, JESSON CANADA
1458 TULILIS, SOFIA JOYCE DELALAMON
1459 TUMABAO, HARLEY DAVE CONSIGNA
1460 TUMULAK, KLEA ALBERCA
1461 TUPAZ, ZMANTHA YSABEL BAJA
1462 TUTOR, CRISHA ALYSSA MADJILON
1463 TUTOR, MARK ANTHONY CUNADO
1464 TYCANGCO, MAEGAN CRESCINI
1465 UBAMOS, DEOGRACIAS IV TAGASLING
1466 UMABAL, JOHN CHRISTOPHER ESTOPA
1467 UMADHAY, ADRIAN RACELA
1468 UMITEN, MARC ANTHONY CALMADA
1469 UNDAG, MHELLEVER GARRIDO
1470 URQUICO, JEO MIGUEL GARCIA
1471 UY, RENZ JOSEPH AMEN
1472 VALDEVIESO, ADRIAN ROY FRANCO
1473 VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL SANTIAGO
1474 VALDEZ, PEARLY DAWN MENDOZA
1475 VALDOZ, ARISTON PUBLICO
1476 VALENCIA, MARK JASON DINGAL
1477 VALENTON, JAN CESAR DURO
1478 VALENZUELA, KENNY MANGAHAS
1479 VALEROS, JONATHAN PADER
1480 VALIENTE, EARL JEWEL JIMENEZ
1481 VALIENTE, MEGAN GRACE MENDOZA
1482 VALINO, HANNAH RUTH MANUEL
1483 VALLE, ROCHEL VERSALES
1484 VALMOCENA, DANIEL PHILLIP
1485 VARGAS, CHRISTIAN MERTO
1486 VELARDE, DANIELLE TENDENCIA
1487 VELARDE, JULVER CELEBRADO
1488 VELASCO, LALAINE VHINE
1489 VELASCO, REGINE MANALAD
1490 VELASQUEZ, MA EULAIKA ATIS
1491 VELGA, JAMES RYAN BUAGAS
1492 VELUZ, DANE JULIAN OLYMPIA
1493 VENOYA, JEROME EDWARD JUAGPAO
1494 VENTURA, JOHN VINCE CYRUS DELORAZO
1495 VERGARA, PATRICIA PILLONE
1496 VICENTE, CHARISSE BRITTNEY ANN INTERIOR
1497 VICTORIO, LYKA ANN RELLIN
1498 VIDOLA, RAYMOND JOHN RODRIGUEZ
1499 VIERNES, ERWIN RAMENTO
1500 VIERNES, SAMUEL DOMINIQUE LAPID
1501 VIERNEZA, MA YLED ODIAMAR
1502 VILANDO, ANGELI FREZSE MARBIDA
1503 VILLA, DAILYN BICO
1504 VILLA, JOSHUA ALEXANDER BANICO
1505 VILLA, SEDRICK JHON BALBON
1506 VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE TORREFIEL
1507 VILLAFLOR, LEILA ANDREA INOC
1508 VILLALOBOS, HOWELL JASPER MARALIT
1509 VILLALON, VINCENT LESTER BULLAG
1510 VILLALUNA, JHOMAR GLODO
1511 VILLANUEVA, AILYN BALCUEVA
1512 VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL LINDOG
1513 VILLANUEVA, ANDREI MILAR
1514 VILLANUEVA, ESTEPHANIE DELA CRUZ
1515 VILLANUEVA, JEROME CARLO IGLESIAS
1516 VILLANUEVA, LEOMAR AUGUSTUS DELFIN
1517 VILLAR, VINCE QUITANGON
1518 VILLARAZA, JOHN PAUL TONIO
1519 VILLAROJO, IAN DWIGHT MATA
1520 VILLARTA, XYLIL ELDWAYNE PASCUAL
1521 VILLARUZ, JOHN MICHAEL FARIA
1522 VILLAVERDE, KORRINE GUMABAY
1523 VILLEGAS, CHERRY MILLAMENA
1524 VILLEGAS, LEMUEL JULY TEGERO
1525 VINGCO, RHEZ ANN ALOJADO
1526 VINUYA, VIA JOY PASCUA
1527 VISIDO, REX VINCENT LANTO
1528 VIVO, ARWYNE JAKE MALATE
1529 VIÑAS, NOEL BINAYUG
1530 VOLANTE, NORFRANK BONAFE
1531 WAYASEN, JAN MARIE AGUSTIN
1532 WELBA, JONWEL BRYAN JUMARAN
1533 WONG, TROY HENRICH DAIRO
1534 YABUT, LAURENCE JHON MAGAT
1535 YAP, LANZ ADREAN ILARINA
1536 YSAAC, JOHN MARTIN BELALE
1537 YU, ADRIAN JOSEPH PAULINO
1538 YUBAC, MARKDHIE NASANE
1539 YULAS, RICKY VOCES
1540 YUMUL, JOHN ANTHONY MULINGBAYAN
1541 YUZON, AERHON MANANSALA
1542 ZABALA, JUDE NICO DELA CRUZ
1543 ZAGADA, ANDREA MACEDA
1544 ZAMORA, IAN RIC PATOC
1545 ZULUETA, ILLYVEM BALMEDIANO
1546 ZUNIEGA, JEUNIR BUEZA
EDIANO
1546 ZUNIEGA, JEUNIR BUEZA
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