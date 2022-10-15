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Exam Results

Electronics Engineer Licensure Examination

The Philippine Star
October 15, 2022 | 12:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 785 out of 2,644 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,546 out of 2,005 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2022.

The members of the Board of Electronics Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Alnar L. Detalla, Chairman, Engr. Enrico Claro R. Delmoro and Engr. Herminio J. Orbe, Members.

Roll of Successful Examinees in the Electronics Engineer Licensure Examination Held on October 8 And 9, 2022. Released on October 14, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ABALUS, ROCHELLE FAITH  MIGUEL

2        ABANG, ANN FRANCES  FELECIA

3        ABARECIA, RICHIE PAUL

4        ABASTILLAS, RUDWIN PAUL  BARRETTO

5        ABELLERA, JOSHUA BEAVER  QUE

6        ABINA, DANIEL  VILLARDO

7        ABOY, ALSHEIN FAITH  TULIN

8        ABRIGO, SHAIRA MIA  ERIE

9        ACEBEDO, KARL ANGELO  ROSARIO

10        ACMA, JEREYCA  ALOLON

11        ADERES, ALNIE MAE  CANCINO

12        ADUNA, VINCENT RAY  JASTIA

13        AGAPITO, DANILO JR  BOGAS

14        AGCAOILI, MARJORIE  DELOS TRINOS

15        AGUILAR, ANDREA MAY  ALAMA

16        AGUILAR, GLENDY  DULERA

17        AGUILAR, JOSE DELFIN  PACO

18        AGUINALDO, GIO SAM  MESIONA

19        AGUINALDO, KURT AMMIEL  UMALI

20        AGUIRRE, MARK JUNAS  LIMBAGO

21        AGUJA, NEIL ADRIAN  NEGRETE

22        AGULTO, JERICO  OCAMPO

23        AGUSTIN, ALFONSO  DOMINGO

24        AGUSTIN, REINE CAMERON  BERNARDO

25        ALAAN, KARLO PIO  DUNGOG

26        ALABAN, RYAN  BALASA

27        ALAGO, CLARISSE JOSSIL  TAGAB

28        ALCANTARA, FRANCES KYLE  PAREÑAS

29        ALCAYDE, JOHN AUREL  CUPO

30        ALDONZA, FRED ANTHONY  OBREGON

31        ALESNA, TRISHA MONIQUE  DIAZ

32        ALFONSO, JAIRAH MAE  NAVORA

33        ALIPININ, MARTINA YSABEL  KING

34        ALMERO, EMIL JOHN  VALDEZ

35        ALOJADO, KENNETH  GUEVARRA

36        ALTERADO, BRYANT  ANUNCIACION

37        ALTORINO, EARL JOSEPH  CRUZAT

38        ALVARAN, CHRISTINE JOY  MALACA

39        AMAN, AUDREY JEANELLE  TOLO

40        AMAR, LJ  CALVA

41        AMARGA, ANTON JAY  SADOGUIO

42        AMURAO, RALPH ANDREI  ALMARIO

43        ANDRES, DEANNA ANDREA XENIA  ARIZA

44        ANGELES, KEVIN CHARLES  DELA CRUZ

45        ANTES, ANGELO NIKKO  GUBOT

46        AQUINO, AULIVIER GILCHRIST  QUIJANO

47        AQUINO, PAULYN YSABEL  HALOS

48        ARANAS, CHARLES NIKKO  MACARAIG

49        ARANAS, KRISTIAN DAVE

50        ARANDIA, IAN VON NOVI  CLIMACOSA

51        ARANETA, JUAN ENRIQUE  CRUZ

52        ARCA, MERULYN  VIDAL

53        ARCANGEL, PAULO GABRIEL  DE GUZMAN

54        ARCIGA, ERICA AURELLE  PATIO

55        ARENAS, JEROME  CARABEO

56        ARGUELLES, MARIA DANIELA  HERNANDEZ

57        ARONG, CHARLIE  BACULI

58        ASILO, MARK RAINIER  TIOTANGCO

59        ASPIRAS, VAN JOSHUA  LIM

60        ATIENZA, MIKE LORENCE  PERADILLA

61        ATIENZA, SHERRY LEIN  BAIS

62        AUDITOR, MARICAR  DE LUNA

63        AURESTILA, KRISTINE  GELLANGGAO

64        AUSTRIA, ALYSSA NICOLE  MARQUEZ

65        AUSTRIA, AMBER RUTH  WALATA

66        AVANCEÑA, SIEGFRED ROY  ALBO

67        AVILA, MICHAEL ANGELO  PINEDA

68        AVILLEDO, MIKKO IVAN  DOBLON

69        AVILLO, KATRINA RUTH  LUMIO

70        AYALA, LAUREIN ABIGAIL

71        AYING, RENATO JR  JUNTILLA

72        AZUELO, JOSHUA  RONSAIRO

73        AÑORA, ELVERTO  LUGO

74        BAAL, JERICHO  BALMES

75        BABAGAY, CHRISTOPER  IBANEZ

76        BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II  PARAISO

77        BACUS, JEVIE  DANIELEZ

78        BADILLES, NIL MARC  LAGUA

79        BAGACINA, JOHN PAUL  PADERES

80        BAGADIONG, SHAREE MAE  FAMY

81        BAGAIN, REX JOSE  OXALES

82        BAGALAY, BEATRIZ MARIE  GARCIA

83        BAGAS, AIA MAE  AUSAN

84        BAGCAL, MC ZINSSER  MORAÑA

85        BAGUE, VINCY FERNE  BORONG

86        BALAURO, JOHN RENZ  SANCHEZ

87        BALDERAMA, JANNICA  HALOC

88        BALDOVINO, SETH ADRIEL  RIVERA

89        BALDOZA, QUEENIE  GONGONA

90        BALILA, JOHN CARL  ABIERTAS

91        BALINSOY, DOMINIC PAUL  BUENAFE

92        BALIUAG, HAMILTON  CABADDU

93        BALLARES, JESTER  ISIP

94        BALLESTA, EMILSUN JON  BALICNANG

95        BALLESTA, KERVIN KYLE  RAÑADA

96        BALTAZAR, RICHARD OWEN  FRANCO

97        BALUYOT, WINCHESTER  CAPARAS

98        BANDILLO, MERVIN  GOZA

99        BANZON, JUNNARA MADETH  ONGQUE

100        BAQUIRAN, GENEMAR OLIVER  MAPA

101        BARAQUIEL, SAVIER  TEVES

102        BARDOS, JHON VIC  BUNAG

103        BARLUADO, ELJIE  COLLADO

104        BARRAMEDA, ARCHIE DAVID  DECHAVEZ

105        BARRAMEDA, RICHARD RHEY  ABONITA

106        BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN  JINON

107        BARRION, CECILLE  MAGNAYE

108        BASCO, JOHN LEONARD  BALDO

109        BATILLER, VERNEIL KYLE  SICAT

110        BATIMANA, JASON CEDRICK  LACAD

111        BAUL, STEVEN  GOMEZ

112        BAUTISTA, AZRIELL  VILLANUEVA

113        BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA  MARCOS

114        BAUTISTA, LIZ EMMANUEL  DEL ROSARIO

115        BAUTISTA, NICOLE JEANNE  ANGULO

116        BAUTISTA, TRICIA MARIZ  GIRON

117        BAYTA, GENE MARCO  DE LAS ALAS

118        BAÑEZ, GRACE MONICA  LUMBATAN

119        BELARO, JERALD  GODOY

120        BERMEJO, GARY  PAVILARIO

121        BERNARDO, SOPHIA DIANNE  KING

122        BERTULDO, JOHN ALBERT  CAPULE

123        BIADOG, MICAH  REMO

124        BLANCO, RONEL  BAGAYAS

125        BONGGOLTO, JELLIAN FAYE  JANOLINO

126        BONIFACIO, AINA MARIE  BAWAG

127        BONITA, DANNIELLE LEINARD  LAPASTORA

128        BONLEON, MARTIN BENJAMIN  LOPEZ

129        BOOC, JECREN  GODINEZ

130        BORCE, CORBAN RABE  GABAN

131        BORCENA, CHARLENE JOY  EVANGELISTA

132        BORCENA, VERNADETTE  BELOY

133        BORDAMONTE, AXL REY  ONDE

134        BORELA, JOHN MARK  CEDERIA

135        BORLASA, EARL ANGELO  UNTALAN

136        BORROMEO, JOHNNE ASHLEY  ANDRADA

137        BOTOR, FRANCIS  HERTIZ

138        BRAGADO, KWYNETT  BALINGIT

139        BRIONES, SIMON FELIX  ANGELES

140        BRITANICO, HANNAH ERIKA  ROBOSA

141        BRONIO, LHYKA MAE  POMEDA

142        BUAN, JASON ROI  BAGAYAS

143        BUENAVISTA, LUCILLE  SALGADO

144        BUENSUCESO, CRIS PAULO  LEONARDO

145        BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO  BRAGA

146        BUENVIAJE, MICHAEL  LAMPA

147        BUNGALON, MARC BLASE  SABSALON

148        CABALQUINTO, EDWARD  DEL MUNDO

149        CABANG, JOHN CHRISTIAN  CADAG

150        CABEZA, EUGINE  VITIN

151        CABRERA, MARIA ANA  RAMILO

152        CACAS, JERICO  CABE

153        CACAYURAN, KOBE  CARANAY

154        CACHUELA, PEARL JANE  BAGUILAR

155        CADIENTE, ULYSSES NIÑO  MARCELO

156        CAGANG, ANGEL PRINCE  TEJANO

157        CAGAOAN, CRISCHIN CHARM  CASTILLO

158        CALAGO, CARMELA  JAVIER

159        CALATA, LLOYD ELWYN  TIGAS

160        CALCEÑA, MARVIN  CALUMNO

161        CALMA, ALDRIN JAMES  CORTEZ

162        CALZITA, ALISSA JYN  ALOTA

163        CALZITA, CRIS RAMIL  LEQUIGAN

164        CAMALAO, JERICHO  ESCOSIO

165        CAMPOS, JOHN OLIVER  BAUTISTA

166        CAMSA, DATU AKMAD SEAN  MANGAT

167        CANLAS, CHRISTIAN JEREMY  NUNAG

168        CANTORNE, JUCO  RAFAEL

169        CAOILE, MACLANDOR FOX  CATIVO

170        CAPANGPANGAN, JAMES  SEQUEÑA

171        CARAIG, JAN EDWARD  CAHAYON

172        CARBON, JAY-MERSON  MORALES

173        CARLOS, ADELLE LYN  DELOS REYES

174        CARREON, HAJA KIEV ERENZ  MARTINEZ

175        CARREON, KIT JUNE  MANA-AY

176        CASIMIRO, MARC VINCE  TAN BELDA

177        CASTILLO, DIANA VANESSA  SALIMBACOD

178        CASTILLO, JASON REX  SALINO

179        CASTILLO, RICHARD  BUENO

180        CASTILLO, VINCE JASON  VALBUENA

181        CATALON, JONDY PAUL  TABILE

182        CATAPANG, JAYVEE  CASTILLO

183        CATUNGAL, REYMOND  FOLLOSO

184        CAYABYAB, ANGELINE  MACARAEG

185        CELESTE, MARRIANNE JOYCE  GONZALES

186        CELESTE, PRINCESS LARA  PETROLA

187        CENTENO, RYAN CHRISTOPHER  NARTE

188        CERDIÑA, REINIER MARK  SAN ANDRES

189        CERVANTES, EDRIC JOHN  DE LEON

190        CLARETE, KRISTOPPER JOHN  BONIFACIO

191        CLARIÑO, RUEVICK  BALLATAN

192        CLORADO, MARKHAM  ROMANO

193        COLAS, JOSHUA  YODYODO

194        COLICO, JOHN JEROME  ORCIGA

195        COLUBIO, CRIZZAN BEL  DANGARAN

196        COMETA, JOMAR  BATOON

197        COMETA, MANUEL JESUS

198        CONCEPCION, MICHAEL JEFF  SANTOS

199        CORDOVA, JUDY ANN  DESAMPARADO

200        CORPUZ, JHEREMY MACH  MALACA

201        CORPUZ, MARK LOWIE  BATUGO

202        CORTEZ, ANNDREI NHICOLE  OLAN

203        CRAME, ADE  PEROSO

204        CREENCIA, JETHRO GRINGO  MALAGA

205        CRISOSTOMO, JOSHUA  SANTOS

206        CRUZ, JAY-AR NITO  CRUZ

207        CRUZ, KAREN  APOSTOL

208        CRUZ, MARC PAULO  LAZARO

209        CRUZ, RUTH ALMIRAH  SANTIAGO

210        CUACHON, DENISE MARIE  CHAVEZ

211        CUBIAN, ADONIS  CALLEJA

212        CUSIPAG, JEWEL  NAQUILAN

213        CUSTODIO, LANCE EDWARD  EVANGELISTA

214        DAGANDAN, TRIMAR  PUTIS

215        DALANGIN, RAE ELISE  AGBANGLO

216        DAMO, HUBERT CHESTER  CALALUNG

217        DATO, REY VINCENT  ODANGGA

218        DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA  FUNDAR

219        DAYAO, CARLO PIERE  BALIBA

220        DE CASTRO, ANGELO  LEGARDA

221        DE GUZMAN, DIANA  BINALINGBING

222        DE JOSE, VENROSE  VILLALUNA

223        DE LEON, EDRIAN CEDRICK  CANONIGO

224        DE LEON, JANE SHAIRA  FELIX

225        DE PAZ, ROMMELL  PORCIONCULA

226        DE VERA, RUTH ABEGAIL  ARDENASO

227        DE VILLA, JASMINE KLAUDETTE  CIERTE

228        DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON  MACALOS

229        DELA CRUZ, ARMARNIEL  IBAÑEZ

230        DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC  MANAPUL

231        DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN  BALAMIENTO

232        DELA FUENTE, MARIANNE  MANALO

233        DELA FUENTE, MIKA ELLA  LEAL

234        DELA PEÑA, JANMIGUEL  MATIBAG

235        DELEN, NIKKI LORRAINE  ROSELA

236        DELIÑA, JAY ISRAEL  GUINOO

237        DELOS SANTOS, JHUNEL  DOLLESIN

238        DELOS SANTOS, RENE JR  GAMIS

239        DEPAMALLO, ANGELA GRACE  BATISLA-ON

240        DEROCA, HAVEN PAUL  LESONDATO

241        DESUCATAN, SEAN  LOZADA

242        DEVILA, HARRIZON JEB  PANES

243        DIAZ, JOHN GERALD  TIGUE

244        DIEGO, CARL YVANN JOSHUA  PARIÑAS

245        DIMACULANGAN, JOVEN  LEYESA

246        DIMLA, MARY ROSE  CALDERON

247        DIORIC, TRIXIE ANNE  CABONGCAL

248        DIQUIT, MART AMELSON  OCTAVO

249        DITAN, MARK CRONIELLE  VILLANUEVA

250        DIZON, JEMIMAH  MANUEL

251        DIÑO, JOSEPH  YU

252        DOCTOR, JOSHUA  BALA

253        DOMINGO, REYNALDO JR  TABARES

254        DOSDOS, JOHN LUTHER  CODILLA

255        DULCE, JON FROILAN  RECAIDO

256        DURANO, ANDRE' JOSHUA  TAN

257        EBITNER, JOHN ROEL  TAMONDONG

258        EBREO, SHARALYN  CASTILLO

259        EDJAN, HARRL JOSHUA  PEREZ

260        EMBERNATE, KRISTEL JANE  TIMOL

261        ENDOZO, REX CHRISTIAN  ROYO

262        ESCOTO, ALBERT JERALD  FLORENTINO

263        ESGUERRA, EARL LOVEN  ABELLANA

264        ESMERALDA, JALYLE ANNE  AREGLADO

265        ESPINA, JOMAR  CRUZ

266        ESPINOZA, JANCHRIS  CALLANTA

267        ESPIRITU, MARK REYVIN  DIGGAY

268        ESPORAS, JOHN ERIC  LINASAN

269        ESTACIO, GENARD JOHN  CALICA

270        ESTANISLAO, RAPHAEL  STA ANA

271        ESTEBAN, ESTEFANNO LANZ  ALO

272        ESTRERA, RYAN PAUL  LUCHAVEZ

273        EXCLAMADOR, GLAZE  DAIROCAS

274        FACIOLAN, KIA

275        FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER  ATIENZA

276        FENOMENO, CLAIDE  NAZARENO

277        FERNANDEZ, JAN VINCENT  DIVINAGRACIA

278        FERNANDO, EDRICH JERON  MALLARI

279        FLORES, JOMERTO  TANDOC

280        FLORES, MARK  ROJAS

281        FORONDA, KENNETH  ROSARIO

282        FORTEZA, RENZO  SUNCHIUCO

283        FRANCISCO, MARK DAVID  SERAT

284        FUSILERO, CHAKA  CABRIANA

285        GABAY, STEPHEN ELLY  FERNANDEZ

286        GAHITON, JHON YRAP JAY  MASULI

287        GALANG, MELISSA  BABARAN

288        GAMBOA, JOHN CARLO  RAMIREZ

289        GAMMAD, NIKKO  SAN ANTONIO

290        GANACIAS, NOLLAN JASON  GUERRA

291        GANDOLA, FRENZI ANNE  RAMOS

292        GANZON, KEITH  SOYANGCO

293        GARCES, JOBELLE  CABRAL

294        GARCIA, ERNESTO JR  ANTIVO

295        GARCIA, HENDRIX  BALANAG

296        GARCIA, NEIL FRITZ  SAYCON

297        GARROVILLO, PAULA CHRISTINA  PANUNCIO

298        GASCON, ADA KATRINA  PERONA

299        GATUS, HANES MAR  FONSECA

300        GEVERO, FRANCISCO  TAMSON

 

 

 

Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION

Held on OCTOBER 8 AND 9, 2022                               Page:  8 of  48

Released on OCTOBER 14, 2022

 

 

Seq. No.         N a m e

 

301        GIANAN, JONAS RAYNAL  LEGASPI

302        GIANGAN, PHILIP JAMES  SY

303        GO, EDGAR ALLAN JR  DEGUZMAN

304        GOMEZ, JAN ROY  DELEN

305        GOMEZ, MARCHIE

306        GOMEZ, MATTHEW  SIOSE

307        GONZAGA, ZYRA  GOMEZ

308        GONZALES, DRENZ ELVEN  ARIDA

309        GONZALES, JOHN MARC  CAMBRONERO

310        GRAJALES, ANDREA  MEDRANO

311        GUANLAO, MARK NATHANIEL  ANGELES

312        GUDA, TRAZON III  PILAPIL

313        GUEVARRA, ALNAIR  MEDINA

314        GUINGAB, HAZEL ANNE  RIVERA

315        GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD  DE LEON

316        GUINTU, JAKE STEVEN  VITAL

317        GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL  FERNANDO

318        GUMPAY, BRENT ADRIAN  ZAPANTA

319        HAGOS, PAUL KOBE  NAVARRETE

320        HAGURILES, JOHN REY  EMBA

321        HERRERA, EZECKIEL  BONITO

322        HERRERA, JORELLE AARON  ONG

323        HESULA, KENITH  CORONEL

324        HIZON, JOHN ARVIC  JOAQUIN

325        HONRADO, JAMES KARL  GISALAN

326        ICOT, JOSEPH  MANONDO

327        IDIO, JESSICA MAE  LACIERNA

328        IGADNA, JEMUEL  AGBAYANI

329        IGNACIO, GABRIEL  SOTTO

330        IGNACIO, KAYE CHARITY  PASCUA

331        IGNACIO, RALPH RAINER  PALAD

332        IGUID, NICOLSON  DALINA

333        ILAGAN, CARLL EHVAN  DE LA CRUZ

334        ILAGAN, JAN ERICKSON  MANONGSONG

335        ILAGAN, JOANA MARIDEL  TERRIBLE

336        ILAGAN, KIM JOHN  AVES

337        ILARDE, JARENE MAE  LABILLES

338        INAL, SHEPERED DAN ARK  IWAO

339        INFANTE, JOHN ADRIAN  CORTEZ

340        INGAT, ALYSSA DIANNE  ANTONIO

341        ISAIS, ANTON MIGUEL  MAGAT

342        ISLANAN, DAVID BIEN  MANUEL

343        ISTURIS, STEVEN MEL  DE GUZMAN

344        JACINTO, CHRISTINE ETHELE  SERRANO

345        JACINTO, THERESE FRANCIS  RAMA

346        JACKSON, METHUSELA  CLAPIS

347        JALBUNA, DOMINIC  RAMOS

348        JALOTJOT, SEM  BAYAN

349        JANNATUL, ANDREYA  QUILON

350        JAPSON, ALVIN  GENETA

351        JASARENO, DIANA ERIKA  VALENCIA

352        JAVA, RONIN  ZULITA

353        JAVIL, EXEL JAN  BARRERA

354        JEREZ, FLORENCE MAE  LLORENTE

355        JOCSON, JAYCE  AVISADO

356        JORQUIA, JOSH RAEL  BORBE

357        JOVELLANO, JOHN MICHAEL  BALDAGO

358        JUANCE, DENMAR JOHN  CALATRAVA

359        JULIA, JAM CHRISTIAN  SAMPANG

360        JUMAQUIO, JENNIFER  DE LEON

361        JUNDANA, RONUEL  NUYLAN

362        JUNIO, ABEGAIL  CLARO

363        JUNIO, REGGIE  ALVAREZ

364        JUSTINIANO, JERVY  MERENCILLO

365        KONG, DENIND  JIKIRI

366        KUNDIMAN, MA KAYE  DELA CRUZ

367        LABAJO, KATHLYN JOY  GALVAN

368        LABIAGA, NOREEN  ANALISTA

369        LABSAN, MARK ANGELO  RESIDE

370        LABUAN, JONARLD JOHN  CAWALING

371        LACHICA, FREEDOM PHILIP  MISIONA

372        LACUATA, ARA BELLE  PARICA

373        LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE  ONTINGCO

374        LAGALAGOT, HUBERT JOHN  VILLEGAS

375        LAGANZON, ROMELYN  LANUZGA

376        LAGAT, MITZI GRACE  RIZALDE

377        LAGUDA, KRISNA MARIE  BAYONA

378        LAMPITCO, JOSS REY  GUMBAN

379        LAPRADES, JASMINE LOUISE  DORONILA

380        LASAY, JHON KYLE  REYES

381        LATONIO, JUAN CARLO  RAMOS

382        LAUT, PAUL ANTHONY  PEÑA

383        LAVARIAS, JEFFREY  ALEJANDRE

384        LAVILLA, MIGUEL LEANZO  ABAY

385        LEGASPI, KATRINA MAE  CRUZ

386        LEGAYADA, JASMIN  LEMANA

387        LEORNA, OLIVER JOSEPH  CATALONIA

388        LIBARNES, KIM  GERARMAN

389        LIBO-ON, MATTHEW  RODERO

390        LIBRE, BRAUZ JEREVIN  SIMEON

391        LICAY-LICAY, MARIZ  CLARO

392        LICUP, PRINCE GELSTER  DIZON

393        LIM, ELVIN JOSEPH  LLORENTE

394        LIM, FRANCIS RAEMARK  LEE

395        LIM, MARK ANDREW VICTOR  MONTERO

396        LINESES, CHARMAINE  HERNANDEZ

397        LINGAD, IONE  PILI

398        LINOG, IMMANUELLE  BULAONG

399        LINTAG, GEREMY  DINGLASAN

400        LIPRADO, ERR KENT  MALA-AY

401        LIWAG, JON CARLITOS  HIPOLITO

402        LIWANAG, PATRICK PAUL  SUMAT

403        LLAVAN, JOHN RAY

404        LLOREN, ZACHARY  JUBAS

405        LONTOC, RHON CHRISTIAN  ALFARO

406        LOPEZ, JAN KRISTOF  GARCIA

407        LOPEZ, KARLA MAE  AQUINO

408        LOPEZ, THIRD ED  DULLA

409        LOVINO, CARL NEILSON  TOLENTINO

410        LOZA, EMMANUEL  RODRIGUEZ

411        LOZADA, NERRY  FERNANDEZ

412        LOZANO, BASILLE MARIE  DAGOHOY

413        LOZANO, HAROLD  LUGTU

414        LOZANO, KYLE JULIUS  PORNILLOS

415        LUBERIA, MICHAEL ANTHONY  YAU

416        LUMINARIAS, WALTER LOUIS  MACUTO

417        MAAÑO, ANA MICHELLE  HIPOLITO

418        MABANTA, DENICE  NARVAEZ

419        MACABENTA, JOHN GABRIEL  BAÑEZ

420        MACABIDANG, MARK ANGELO  ADRALES

421        MACADANGDANG, JOSHUA  AMBRE

422        MACALINAO, MARY ANNE  CO

423        MACAPINLAC, JONES  JUAN

424        MACARAEG, KIM ANDRE  SILANG

425        MACARAEG, SOPHIA MARIE  BARCELON

426        MACASA, HANS CHRISTIAN

427        MACATANGAY, JOAN NICOLE  CALALUAN

428        MADOLID, MA LORENA  MARANAN

429        MAGALLANES, BRYAN JOSEPH  DE JESUS

430        MAGLASANG, SHEIGFRED  PARNONCILLON

431        MAGNO, MELANIE  MENOR

432        MAGNO, MIGUEL KARLO  QUINTO

433        MAGPOC, KATHERINE CLAIRE  SEECKTS

434        MAHINAY, JODEL  LABIAN

435        MAINGAT, MARIA PAULINE  LAYUGAN

436        MAJARUCON, ROILO ARDAN  ACOSTA

437        MALALUAN, KARLA MAE  HERMOGENO

438        MALIGAYA, AYEZA  DOMINGO

439        MALLARI, CATHLEEN JOYCE  PANIZAL

440        MALUBAY, SAMANTHA ALEXIS  SALDAÑA

441        MALUENDA, RICH SYRON  DOVERTE

442        MAMUGAY, HAZELLE  PADASAS

443        MANAGUIT, DALE  LINCO

444        MANASAN, PATRICK JOWEN  DUMAPIG

445        MANDAP, AARON ROCHE  QUEJADO

446        MANGLICMOT, JOBILEE  MINA

447        MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS  LUMABAN

448        MANIO, TIMOTHY JOHN  TAPIRU

449        MANLIGUEZ, CHARISSE ANN  CABRERA

450        MANUEL, LEVIN  DE JESUS

451        MANUEL, RAINE MATTHEUS  CALAZAN

452        MARASIGAN, JOHANN CARLO  RUBANTE

453        MARASIGAN, MATTHEW ZANDRICK  GONZALES

454        MARCELO, CARLOS MIGUEL  OCAMPO

455        MARIANO, JORJO  CAMAGONG

456        MARQUEZ, NOVA MAE HEIDI  NALIMMA

457        MARQUEZ, SUNDEE ANIVER  PAGADUAN

458        MARTIN, PAULO ENRIQUE  DEL ROSARIO

459        MARTINEZ, FERNANDO  LABUGUEN

460        MARTINEZ, ROBERT JAMES  ASETRE

461        MASANGKAY, MITZ RYCEL  TIOZON

462        MATIBAG, JOLINA MAY  DALISAY

463        MAYORES, GIO ANTHONY  EVANGELISTA

464        MEDINA, JOHN PAUL  OTIVAR

465        MENCHERO, IAN JEFFREY  REY

466        MENDEZ, KARREN  SABUCO

467        MENDOZA, CZYIONE DAYL  ASUNCION

468        MENDOZA, DINDO  MACARAEG

469        MENDOZA, JOHN ELBERT  RAMA

470        MENDOZA, KARLO SEBASTIEN  LOMUNTAD

471        MENISIS, DIVINA MARIE  OBEJA

472        MERCADO, KIMBERLY JOY  YUSI

473        MIAGAN, JOEL  BALLARES

474        MILAMBILING, JESTAR NEIL  DELA PEÑA

475        MINA, JOHN MARCO  DEOCAREZA

476        MIRANDA, ROBERT JR  BACTOL

477        MODRIGO, VINCENT  DE JUAN

478        MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO  DEL SOCORRO

479        MOLLENO, ROGYN PAUL  DAJAY

480        MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN  AZAÑES

481        MONTALBO, JANELLE MARIS  MACALINO

482        MONTIAS, GONZALO  BAYHONAN

483        MORAL, CARLOS JOCZAR  HABANA

484        MORALES, MARK ANGELO  PEDROCHE

485        MORALES, RAM ALLEN  YANEZA

486        MORATAL, MAUI  ALVAREZ

487        MORIT, JOANNA LORRAINE  PAGTALUNAN

488        MUSA, VENUS  CASTRO

489        MUSICO, CHRISTIAN  CABIGUIN

490        MUYCO, SAYRAH AYNE  PUERTO

491        NACARIO, GEMALYN  BARCE

492        NACUA, CY  MANATAD

493        NAPALAN, ANGEL LAURENSE  YCO

494        NASAM, JERICO  RAMIREZ

495        NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL  CALIMPUSAN

496        NAVARRO, JOHN RAY  FERNANDO

497        NAVARRO, KENT JHOSEN  MARIBAO

498        NAVIAMOS, ALEXIS RYAN  ANDICO

499        NAVOR, LANCE ADRIAN  PEREZ

500        NEDIC, DIETELINDA  KING

501        NG, JAKE JUSTIN  YU

502        NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE  ABADINAS

503        NITRO, MARC MICHAEL  DACQUEL

504        NOCEDO, CRIZELLE JOY  NAVERA

505        NOLASCO, JAN KYLE LEWIS  TAN

506        NOPRE, DANIEL JR  ALBERT

507        NUNAG, KALVIN LOUIE  JACINTO

508        NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE  OLIVARES

509        OBERES, STEVEN  ABOGA-A

510        OBIENA, JHUNAR JAMES  ANTALAN

511        OBLEA, MARK ANTHONY  CASTILLO

512        OBMASCA, NIKKA ERL  ATIENZA

513        OBOSA, LEWIN  ALFONSO

514        OBRA, RHEYMARK  VALEROZO

515        OCAMPO, LESTER JAY  INOCENCIO

516        OCASO, COLIN HAY  LAGUNDINO

517        OCHOA, ALYANNA MARI  BERAN

518        OCON, MARY KATHLEEN  CESARIO

519        ODULIO, MIKHAIL  CURIMAN

520        OGUING, SAMANTHA JOY  BELTRAN

521        OLARITA, EMMANUEL  ARCEO

522        OLARTE, AZRA  BAUTRO

523        OLAYVAR, NEIL FLLOYD  ALBA

524        OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR.  CRUZ

525        OLIVEROS, JILLIAN EUNICE  BANDIEZ

526        OMPAD, JULITO  SUMALINOG

527        ONTE, DEUS CLAUDE  VELASQUEZ

528        ORACION, CLIFF ARIEL  PAMPILO

529        ORDOÑEZ, AJETA  RUIZ

530        ORDOÑEZ, JAN RONNEL  RODIL

531        ORGA, OMAR  ALOYON

532        ORIO, EMMANUEL  ROMANO

533        ORION, MEL KRISTOFFER  MODESTO

534        ORTIZ, JOHN RANNILO  GUIBONE

535        OYCO, JURIEL CLYDE  GALEDO

536        PACALDO, JOEVERT  JABONERO

537        PACALLAGAN, RUTH KARLA  SORIANO

538        PADAGAS, CHRISTIAN DAVE  QUINAY

539        PADILLA, BEA THERESE  TOLENTINO

540        PADILLA, JOSE EMMANUEL  LOPEZ

541        PAGATPAT, NOEL LORENZO  BASCO

542        PAGUNTALAN, ZAMAIR AIVAN  TALAGON

543        PAJO, ROSSEL JAY

544        PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL  MAUHAY

545        PANAGUITON, QUEEN ANNE  DE LA VIÑA

546        PANER, LUKE ELEAZAR  REMO

547        PANERIO, KRISTINE  QUITALIG

548        PANGAN, KEREN JIRAH  JIMENO

549        PANGANIBAN, IAN PATRICK  DAYANDAYAN

550        PANGATO, ALEC HUSSAIN  AVILA

551        PANGDA, NOLI

552        PANGILINAN, DARREL  BESMONTE

553        PANGILINAN, LALAINA MARIEL  PRING

554        PANLILIO, GEMER LLOYD  LEYBAG

555        PANTI, KEECEE  SOCITO

556        PANZO, EMER GABRIEL  VILLAPAZ

557        PAPOLONIAS, VINCE  DUMALUAN

558        PARAZO, KIMBERLY  MINSALAN

559        PARREÑO, LIENDON JOEY  AQUIT

560        PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN  BALMEDINA

561        PASAPORTE, ANN JANSSEN  MOSCOSO

562        PASCUAL, ALLANA KAYRA  BERNARDO

563        PASIA, SAMUEL ALEXANDER  ASPREC

564        PASTRANA, REYNALD JOHN  SANTIAGO

565        PATOL, KENNETH MICHAEL  PALMA

566        PAUIG, MELVINSON  ROBLEDO

567        PAYAPAYA, JOHN CLYDE  DOSDOS

568        PE, GREGORY JAMES  GONZAGA

569        PE, MILCAH CHEYENNE  ROMERO

570        PEDRAJAS, JAYSON JAMES  ESPARES

571        PEDREGOSA, VINCENT PAUL  TAJOLOSA

572        PELAEZ, CJ CHRISTIAN  LABORIANTE

573        PERALTA, RON ROGELIO  RAYTON

574        PEREZ, DANNESS NICOLE  SISIC

575        PEREZ, ERIC GABRIEL  LADORES

576        PEREZ, JEMEMAH ERICA  SULAPAS

577        PEREZ, JENNIE  YANDAN

578        PEREZ, JEROME  POMICPIC

579        PEREZ, MARIELLE  CORTEZ

580        PERMEJO, GLENN  REMANDABAN

581        PESTAÑO, JAN RYM FELIX  PALO

582        PEÑA, MARK JOHN  RAYELA

583        PEÑARANDA, ANNE NICOLE  SOLIS

584        PEÑARANDA, RODALYN  BAÑARIA

585        PICORRO, SEAN GEOFF  APOSTOL

586        PIGTAIN, RHOU IAN  AYCARDO

587        PILONGO, KRYPSEN DUNE  LIM

588        PILOTON, JOSE PAULO  ODRON

589        PINEDA, ANGELIKA  AQUINO

590        PITONG, RHEMJOHN DAVE  NESTOR

591        PIÑERA, ZEUS JAN  OMIPLE

592        PODA, JOY GRACE  BEBOSO

593        PORTALES, EZRI  CORONACION

594        PORTUGAL, ALFRED  MIRANDA

595        PRADO, AARON

596        PUIG, HAROLD ANDRE  TEODORO

597        PULIDO, KISHA ANN  ABORITA

598        QUEZON, JACY ANGELICA  TRASPORTO

599        QUIJANO, ROBERT IANNY ROI  FAJARDO

600        QUILANG, GINO DANIEL  PABLO

601        QUINTOS, JEROME  MARQUEZ

602        QUITO, MICHAEL  VERGARA

603        RABANES, MATTHEW GABRIEL  MONDEZ

604        RABIA, MARK JOHN  VALENCIA

605        RAGAS, JOSHUA MATTHEW  BELLES

606        RAMIREZ, CZARINA  COTARA

607        RAMIREZ, REINHARD MARI  DELA CRUZ

608        RAMOS, DAISY JANE  PADAYAO

609        RAYAT, LEONARD  COMIA

610        RAÑA, MARJHANE  PADAGDAG

611        REAS, RICA  DUAVIS

612        RECIO, JOHN FRANCIS  TEMPLONUEVO

613        REDONDA, ANA SUZETTE  SERNAL

614        REGOSO, MARK ANGELO  CASTRO

615        RELOJ, ALLYSSA RAVEN  SUAREZ

616        REMOQUILLO, MARIAN NICOLE  NEBREJA

617        REOLA, LALAINE ANN  GARCIA

618        REORA, ROGER JR  AMORA

619        REPIL, ALEXIS JUNE  OLANDRIA

620        REVILLA, ANTHONY JOHN  BARRA

621        REYES, ALLEAH  FAUSTINO

622        REYES, JEN LYNET  DIMAANO

623        REYES, JOHANNESON  RUBIO

624        REYES, JOHN ANGELO  FLORENDO

625        RIEGO, ROBERT CARLO  TIPON

626        RIEGO DE DIOS, SHANIA  DIMAISIP

627        RIVERA, VINCE MATTHEW  AUSTRIA

628        RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL  MUHI

629        RODRIGUEZ, DARWIN  ANGELES

630        RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE  DY

631        RODRIGUEZ, MAUNDISON  CASTILLO

632        ROGAYAN, AMIR DEOMEL  AGLIBOT

633        ROJONAN, KRISTINE  DELPOSO

634        ROLLON, EDZEL MARIUS  ALVAREZ

635        ROLLON, JOSHUA ADRIAN  CARRANZA

636        ROMERO, CESAR QUARTZ JR  LUCAS

637        RONSAIRO, JANINA ROSE  MOJICA

638        ROSARIO, ALBERT JOSHUA  BONIFACIO

639        ROSARIO, JAMES ROVIC  BALLESTEROS

640        ROULLO, HANS CHRISTIAN

641        RUBANTE, JOSEPH ALBERT  REBADOMIA

642        RUBION, JUAN MIGUEL  GUNAY

643        RULLODA, JAN EFRAIM  CASTULO

644        SAAVEDRA, MICHAEL JON ALAIN  LIBOON

645        SABADO, DEBBIE KATE  OLARAN

646        SABETE, JOSHUA  BAYAWA

647        SADDI, JOSHUA CHARLES  FERNANDO

648        SAGALA, CRISANLY  SANTILLAN

649        SAMARANOS, EARL KEVIN  LUIS

650        SAMBAJON, NICOLE  EMELO

651        SAMONTE, MAICAH FELIZ  GUERRA

652        SAN ANDRES, ANGELO  ARRE

653        SAN JUAN, KEN ROBERT  DIZON

654        SAN VICENTE, KATE  MARIANO

655        SANCHEZ, BRIAN CHRISTIAN  VILLANUEVA

656        SANCHEZ, CHRISTOPHER JEFF  PERET

657        SANDIONGCO, JUSTINE DAYNE  ALFONSO

658        SANGCO, JOHN CARLO  BULOSAN

659        SANTIANO, MONICA MARIELL  PASAMBA

660        SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY  ROMERO

661        SANTOS, AARON ALEXANDER  SALBINO

662        SANTOS, GABRIEL  MENDIOLA

663        SANTOS, MARK BRIAN  JUNIO

664        SANTOS, MIKAELA  GARCIA

665        SAPIANDANTE, GORAN  YANGO

666        SARAGOSALA, ALENA  VILLANUEVA

667        SARIL, CLEMENT VINCENT  PERFECIO

668        SAYTON, CARL LOUIS  BALANZA

669        SECRETARIA, JIETHER  CREDO

670        SENCIL, ELYSSA JOY

671        SENECA, BRANDO  ARCABAL

672        SERANDON, PATRICK GERARD  ADORABLE

673        SERAPIO, RALPH DANIEL  ABAN

674        SERRANO, SPENCER RAYVIER  NADAL

675        SESANTE, EMME MARIE  ALUNAN

676        SET, JEM LORAINE  BARTICAN

677        SEVILLA, VINCENT  SAGUIRE

678        SICAT, ALFRANCIS  VELARDE

679        SIGUA, HOWELL JAY  ANG

680        SIGUA, MAIKO  TUAZON

681        SILORIO, NICO  PLUMA

682        SIMEON, ANGELA  MAÑAGO

683        SIMPLICIANO, JULIA  ESPINO

684        SIMPLICIO, HANS MARC  CANQUE

685        SINSANO, JEJEEN JIANI  AMAHIT

686        SIPOL, LEANN MAYE  PALGUE

687        SISORA, STRAUSSE  GONZALES

688        SIYTOO, JAILAH JOY  VITUG

689        SOBERANO, KERR JOHN  AMBOS

690        SOLLESTA, KENNETH  CAÑETE

691        SOLOMON, BON DARYL  QUITLONG

692        SUELO, JHOANA  CALVEZ

693        SULA, DIANA  TAGUDAR

694        SUMPAY, IVAN GEM  MAQUILING

695        SUPERATUM, RODNEY  LANAZA

696        SY, JEREME ADRIANE  DE GUZMAN

697        TABANAO, VANESSA KATE  PORCELIN

698        TABANG, GRYSTLE GAIL  CAPILITAN

699        TABAO, GEENIE RORANI  ELECCION

700        TABOR, JOHN IGNACE LAURENT  FRONDOZO

701        TACLINDO, ALANIS JANE  CALAGAHAN

702        TADIFA, KENNETH  OMISOL

703        TAN, BIANCA CLARISSE  YU

704        TAN, JASON  MALLARI

705        TAN, LYLE NESNER  FERNANDEZ

706        TANDOG, JOE CEZAR  BERMUDEZ

707        TANGHAL, EPHRAIM JR  VILLANUEVA

708        TANGO, MARK JANTZEN  TOLENTINO

709        TANTOY, JUBILEE MARIE  BONGABONG

710        TAPALLA, MELCHOR JOSE  ESCUETA

711        TAPEC, JOHN LOUIE JR  TUNGPALAN

712        TAUB, CATHERINE  SORINIO

713        TAUYAN, EDWARD KING  BURBANO

714        TEJADA, DEXTER REY  CAHILSOT

715        TIANCHON, IAN JESSE  VALIDO

716        TIBORON, ADRIAN JAMIL  KALUDTIAG

717        TIMBOL, ANNA GRACHIEL  GONZALES

718        TININAHAN, THEA  CASTILLON

719        TIO, KATHRINE  CASTILLO

720        TOLEDO, REIFER JOSEPH  CUNANAN

721        TOLERO, IVAN DAVE  TOMBAGA

722        TOLITEL, KATHLEEN  CUYONG

723        TONGIO, JIM PATRICK  DAVID

724        TOONG, JOWIE ANDREIA  REYES

725        TORCENDE, VINCENT DERWIN  MOISES

726        TORILLAS, VIC LAWRENCE  BAJO

727        TORREJOS, VINCENT JOHN  CARDOSA

728        TORRENTE, DESIREE IVAN  CRUZA

729        TORRES, ALLEN  DAVID

730        TORRES, STEVEN KARL  BAWIIN

731        TRIA, SHAN HERROL  DIWA

732        TU, LOURENZE FLOYD  PASMO

733        TUMABAO, HARLEY DAVE  CONSIGNA

734        TUMBALE, MARIX  EBRO

735        TUPAZ, JOHN MICHAEL  BELLO

736        TUPAZ, ZMANTHA YSABEL  BAJA

737        TUTOR, CRISHA ALYSSA  MADJILON

738        UGALE, JON DENMAR  CASTAÑEDA

739        UMABAL, JOHN CHRISTOPHER  ESTOPA

740        UMADHAY, ADRIAN  RACELA

741        UMITEN, MARC ANTHONY  CALMADA

742        URMENETA, FE LAARNI  URUBIO

743        URQUICO, JEO MIGUEL  GARCIA

744        UY, PATRICIA ANNE  GUINTU

745        VALDEVIESO, ADRIAN ROY  FRANCO

746        VALDEZ, GIOVANNI JR  LIWAG

747        VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL  SANTIAGO

748        VALENCIA, LEE ANNE KATE  MAMPUSTI

749        VALEROS, JONATHAN  PADER

750        VALIENTE, MEGAN GRACE  MENDOZA

751        VALINO, HANNAH RUTH  MANUEL

752        VALLE, ROCHEL  VERSALES

753        VALMOCENA, DANIEL PHILLIP

754        VASQUEZ, KAISHA  BALBOA

755        VELARDE, KENT BRYLE  QUILLA

756        VELASCO, REGINE  MANALAD

757        VELASCO, SHAYRA KEITH  GADIN

758        VELASQUEZ, MA EULAIKA  ATIS

759        VENTURINA, JAN ELLIS  CORPUZ

760        VERGARA, JOHN PREACHE  BERNABE

761        VICENCIO, MARY JOYCE  LIBERTINO

762        VIDOLA, RAYMOND JOHN  RODRIGUEZ

763        VILLA, JOSHUA ALEXANDER  BANICO

764        VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE  TORREFIEL

765        VILLALOBOS, SHAIRA JACYL  BAUTISTA

766        VILLALUNA, JHOMAR  GLODO

767        VILLANUEVA, AILYN  BALCUEVA

768        VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL  LINDOG

769        VILLANUEVA, ANDREI  MILAR

770        VILLANUEVA, WILMIE  MAZON

771        VILLARUZ, JOHN MICHAEL  FARIA

772        VILLEGAS, LEMUEL JULY  TEGERO

773        VISAYA, CHRISTINE MAE  BELARMINO

774        VIVO, ARWYNE JAKE  MALATE

775        VIÑAS, NOEL  BINAYUG

776        YABUT, LAURENCE JHON  MAGAT

777        YAO, MA DIPSI MASON  GARVIDA

778        YAP, LANZ ADREAN  ILARINA

779        YU, ADRIAN JOSEPH  PAULINO

780        YUBAC, MARKDHIE  NASANE

781        YUZON, AERHON  MANANSALA

782        ZABALA, JUDE NICO  DELA CRUZ

783        ZAFRA, JEFFERSON  BUENAVENTURA

784        ZARSUELA, KLENT ROEL  SOLAS

785        ZULUETA, ILLYVEM  BALMEDIANO

NOTHING FOLLOWS----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS TECHNICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on OCTOBER 10, 2022                                 Page:  18 of  48

Released on OCTOBER 14, 2022

 

 

Seq. No.         N a m e

 

1        ABAJA, EZEKIEL  SEBASTIAN

2        ABALUS, ROCHELLE FAITH  MIGUEL

3        ABANES, MA. RIZZA MAY  NGAN

4        ABANG, ANN FRANCES  FELECIA

5        ABARECIA, RICHIE PAUL

6        ABARRO, MYRNA  SUNIGA

7        ABDUL LATIF, SORAYA  MUTIA

8        ABELLERA, JOSHUA BEAVER  QUE

9        ABERIN, FERDINAND OLSEN  DOMINGO

10        ABINA, DANIEL  VILLARDO

11        ABLAO, LEILA  GUIRIBA

12        ABLAY, JOHN KENNETH  PAGATPAT

13        ABORDO, DINA FRANCE  TABLATE

14        ABRICO, KARROLEINE  ESLABON

15        ABRIGO, SHAIRA MIA  ERIE

16        ABSALON, JOHN MICHAEL  VIDAD

17        ABUDA, MARK EVAN  ODEJERTE

18        ACCAD, JUNIZZA  BELMORO

19        ACUBERA, PAMELA MAE  BARDULLAS

20        ADA, JENNY ROSE  VILLAPANDO

21        ADIN, NADZMER  JIMLANI

22        ADONA, MARK EZEKIEL  ELLOREN

23        ADRIAS, STEPHANIE  BAUTISTA

24        ADUNA, VINCENT RAY  JASTIA

25        AGAPITO, DANILO JR  BOGAS

26        AGCAOILI, MARJORIE  DELOS TRINOS

27        AGNOTE, ALDRIN  LAGULA

28        AGUILAR, ANDREA MAY  ALAMA

29        AGUILAR, GLENDY  DULERA

30        AGUILAR, JOHN JOSEPH  SOLIS

31        AGUINALDO, GIO SAM  MESIONA

32        AGUINALDO, KURT AMMIEL  UMALI

33        AGUIRRE, MARK JUNAS  LIMBAGO

34        AGUJA, NEIL ADRIAN  NEGRETE

35        AGULTO, JERICO  OCAMPO

36        AGUSTIN, EMERSON  CATAAG

37        AGUSTIN, REINE CAMERON  BERNARDO

38        ALAGO, CLARISSE JOSSIL  TAGAB

39        ALANTASON, ARIANE  PALANGGOY

40        ALARCON, MARK PHILIP  DELA CRUZ

41        ALCANTARA, FRANCES KYLE  PAREÑAS

42        ALCAYAGA, REEAN VAL  LAMBINO

43        ALCORAN, PHILIPPE JASPER  IBABAO

44        ALEGRE, JOANNE MAE  GUERRERO

45        ALEJANDRO, JONATHAN  BAUTISTA

46        ALEJANDRO, PHOEBE KAYE  DE JESUS

47        ALEJO, RIEZEL MAE  CALINAO

48        ALESNA, TRISHA MONIQUE  DIAZ

49        ALFONSO, JAIRAH MAE  NAVORA

50        ALIM, ELMER  PEÑARANDA

 

51        ALIPININ, MARTINA YSABEL  KING

52        ALIWALAS, AVERILLE ANNE  PAGCALIWAGAN

53        ALMERO, EMIL JOHN  VALDEZ

54        ALOJADO, KYLE CHRISTIAN  LAZARTE

55        ALPASAN, EFRAIN SIME  ALFUENTE

56        ALSOSA, KRISTLE MAE  BANDEJAS

57        ALTARES, DEJAY  AVEN

58        ALTORINO, EARL JOSEPH  CRUZAT

59        ALVARAN, ADRIAN  SALAPONG

60        ALVARAN, CHRISTINE JOY  MALACA

61        ALVES, JONEL

62        AMAN, AUDREY JEANELLE  TOLO

63        AMAR, CRISTY MARIE  CAPANAS

64        AMAR, LJ  CALVA

65        AMARGA, ANTON JAY  SADOGUIO

66        AMBRAY, VAL KENNETH  ROSAS

67        AMECHAZURRA, JEANNE MERIEL  DAYLISAN

68        AMICAN, ALLAN  LAGYAP

69        AMIGABLE, MARY ROSE  ORTEA

70        AMODIA, RENZO MIGUEL  AMILA

71        AMURAO, RALPH ANDREI  ALMARIO

72        ANALISTA, JAZMINE  HERBILLA

73        ANAVA, MELISSA  JAVINES

74        ANCHETA, THERESA LOUISE  REYES

75        ANDAL, VICTOR  PASCUAL

76        ANDAMON, AIVIE  NIERE

77        ANDRADA, CHLOUIE FAITH

78        ANDREADE, RALPH ANDREW  MENDOZA

79        ANG, CRISTINA  GARCIA

80        ANG, OPHEL MAE  JO

81        ANGELES, JOHN MATTEW  DE LEON

82        ANGELES, JOMAR ANGELO  LOPEZ

83        ANGELES, RUSSELL  LARIBA

84        ANO, JOHN RYAN  VILLANUEVA

85        ANQUILAN, NIÑA MICAELA  ALFONSO

86        ANTAZO, ALJAY  CAUSAPIN

87        ANTE, MARKNEIL  ANASTACIO

88        ANTES, ANGELO NIKKO  GUBOT

89        ANTONIO, BERNADETTE  RECABAR

90        ANTONIO, YAVIS KANATA  LIBAN

91        ANUAT, MONIQUE  ALA

92        APELANIO, SUZETTE  TIZON

93        APOLINAR, JOBELLE ERIKA  ROCELA

94        APOSTOL, ARON KLYDE  TALA

95        APURA, CHAERLA  ELEAZAR

96        AQUINO, AULIVIER GILCHRIST  QUIJANO

97        AQUINO, PAULYN YSABEL  HALOS

98        AQUINO, ROBI CARLIN  MAGTOTO

99        AQUINO, RYAN MIGUEL  MAGNO

100        AQUINO, SETH PATRICK  PEREZ

101        AQUINO, SHANNON DALE  RESURRECCION

102        ARAMBALA, RAVEN  TADEO

103        ARANDA, SAMUELLE CARMELA  DOMINGO

104        ARANETA, JUAN ENRIQUE  CRUZ

105        ARAOJO, ANNE CHINA  PACOMA

106        ARATAN, KIM LEAH  TAGSUAN

107        ARAÑA, JEFFERSON KYLE  TEODORO

108        ARAÑO, MA ANGELICA  MANALO

109        ARCA, MERULYN  VIDAL

110        ARCANGEL, PAULO GABRIEL  DE GUZMAN

111        ARCENAL, DARYL  LLEMIT

112        ARCIGA, ERICA AURELLE  PATIO

113        ARIZALA, TIMOTHY JOHN  RECTO

114        AROMIN, RAYMUND  GACAYAN

115        ARONG, CHARLIE  BACULI

116        ARQUINES, ROSEMARIE  NACARIO

117        ARROYO, JESSEL  DELA VEGA

118        ASANTOR, JOHN ERICK  CABUGAO

119        ASILO, MARK RAINIER  TIOTANGCO

120        ASMAD, BRYAN  OCAMPO

121        ASPARELA, ARTHUR  GALLEGO

122        ASPILE, MATTHEW  GAPIDO

123        ATIDO, KAYE SAE  CAJADA

124        ATIENZA, JOHN PAUL  FRANCISCO

125        ATON, PHOEBELYN  GABATIN

126        AUDITOR, MARICAR  DE LUNA

127        AURESTILA, KRISTINE  GELLANGGAO

128        AUSTRIA, GRACHEL MAE  GRAMPIL

129        AVANCEÑA, SIEGFRED ROY  ALBO

130        AVENIDO, ANGELO  MANALO

131        AVILA, MICHAEL ANGELO  PINEDA

132        AVILLO, KATRINA RUTH  LUMIO

133        AYALA, LAUREIN ABIGAIL

134        AYING, RENATO JR  JUNTILLA

135        AZUELO, JOSHUA  RONSAIRO

136        AÑEZ, CHRISTIAN  BAUTISTA

137        AÑORA, ELVERTO  LUGO

138        BAAL, JERICHO  BALMES

139        BAAL, MARK ANGELO  NEVERIO

140        BABAGAY, CHRISTOPER  IBANEZ

141        BACO, JULIE JAY  PANCHO

142        BACOLORES, JANSEN  ALONZO

143        BACONGA, DAN TIMOTHY  NONOT

144        BACORNAY, RYAN JAMES  MACIAS

145        BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II  PARAISO

146        BACTAT, MIKE ADRIAN  VALENCIA

147        BACULOD, MICAELA  CABANELA

148        BACUS, JEVIE  DANIELEZ

149        BADILLES, NIL MARC  LAGUA

151        BAGADIONG, SHAREE MAE  FAMY

152        BAGAIN, REX JOSE  OXALES

153        BAGALAY, BEATRIZ MARIE  GARCIA

154        BAGCAL, MC ZINSSER  MORAÑA

155        BAGUE, VINCY FERNE  BORONG

156        BALANOYOS, MADONNA  ANDES

157        BALAURO, JOHN RENZ  SANCHEZ

158        BALBUENA, KATHLEEN JOY  SALIGUMBA

159        BALDEDARA, RALPH RODDEN  TORRES

160        BALDONIDO, NIÑA MARIE  JARDINERO

161        BALDOS, JUNFRED  LITANG

162        BALDUGO, MC LEIVEN

163        BALINGAS, NEIL ALBERT  GARCIA

164        BALIUAG, HAMILTON  CABADDU

165        BALLEBAS, RABBONI  ALLERA

166        BALLESTA, EMILSUN JON  BALICNANG

167        BALLESTA, KERVIN KYLE  RAÑADA

168        BALSALUBRE, PATRICK IAN  CRUZ

169        BALTAZAR, IVAN DEVEREAUX  DE GUIA

170        BALTAZAR, REZA  BALUCAN

171        BALUYOT, WINCHESTER  CAPARAS

172        BANAG, RUTH  TORIBIO

173        BANAL, MYRON CLIFFER JOHN  MANUQUEN

174        BANAYOS, JAESON DAVE  AGUILAR

175        BANDOY, ADELITA FAYE  ABUNDA

176        BANGCAYA, IAN DOMINIC  ABOGHO

177        BANTILING, JENNILYN  PALICPIC

178        BANZON, JUNNARA MADETH  ONGQUE

179        BARAQUIEL, RALPH RENE  PAYTE

180        BARATAS, RAMJET  GUADALQUIVER

181        BARBA, ALEJANDRO  ESPIRITU

182        BARCELO, JEAN  MADAITON

183        BARCELONA, NOEL JHON  AÑONUEVO

184        BARLUADO, ELJIE  COLLADO

185        BARRACA, KHREZIA JANE  BAG-O

186        BARRAMEDA, ARCHIE DAVID  DECHAVEZ

187        BARRAMEDA, RICHARD RHEY  ABONITA

188        BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN  JINON

189        BARRETA, DARCY GILE  TUMABIENE

190        BARRION, CECILLE  MAGNAYE

191        BARROS, MIA AMOR  ANOOS

192        BARTOLOME, DAN RANDOLF  VILLASFIR

193        BARUA, NIKAILA MEY  CUADRA

194        BASCO, JOHN BENEDICT  BALDO

195        BATACAN, MARCO  NODADO

196        BATAO, SAMUEL  FELICILDA

197        BATASLAC, RACHELLE JANE  BULOSAN

198        BATEG, ALAIZAH MAE  TRAQUEÑA

199        BATILLER, VERNEIL KYLE  SICAT

200        BATIMANA, JASON CEDRICK  LACAD

201        BATO, JAY SEANN  GIGANTE

202        BATTA, CEDRICK  CARTAGENA

203        BAUL, STEVEN  GOMEZ

204        BAUTISTA, ANGEL QUIMIE MARIE  DE LOS REYES

205        BAUTISTA, KARL ANTHONY  BADANA

206        BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA  MARCOS

207        BAUTISTA, KIER  BERANIA

208        BAUTISTA, LIZ EMMANUEL  DEL ROSARIO

209        BAUTISTA, NICOLE CHRISTINE  ALANGUI

210        BAUTISTA, NICOLE JEANNE  ANGULO

211        BAUTISTA, TRICIA MARIZ  GIRON

212        BAYNADO, JAY MARK  SEDUTAN

213        BAYTA, GENE MARCO  DE LAS ALAS

214        BAÑEZ, GRACE MONICA  LUMBATAN

215        BAÑEZ, JO-RENZ  ESTRELLA

216        BEATING, KEZIA FAYE  TUPAS

217        BECEOS, ISABEL JOYCE  HOSALLA

218        BEDUA, REMJHON IVAN  BICEDA

219        BEJARIN, JOHNINE FRANCE  ARMEA

220        BELASA, MARK KENNETH  ABANIS

221        BELTRAN, KIM KENAN  RUMBAOA

222        BENDIAN, DENISE RAE

223        BENDICIO, NOE ADRIAN  ESTRADA

224        BENEDICTO, JULIE FE  LUCIO

225        BENOSA, RHEA NEIL  ABAD

226        BERINO, RONEL CARLO  OFREDO

227        BERISO, JAY  BARSOBIA

228        BERMEJO, GARY  PAVILARIO

229        BERNADOS, ABRAHAM  PEREZ

230        BERNAL, PERRY  JARANILLA

231        BERNARDO, SOPHIA DIANNE  KING

232        BERNAS, CRISTIAN  CARBONEL

233        BERSAMEN, PAUL CHRISTIAN  NAPAL

234        BERTULDO, JOHN ALBERT  CAPULE

235        BISAS, ANGELICA  BERNALDEZ

236        BISCOCHO, JOY CHARISSE  PIÑGOL

237        BITARA, TRISTAN ADAM  VASQUEZ

238        BITUIN, JOHN THEO  BEBIT

239        BLASA, MARLON  TAGAYONG

240        BO, JADE  MAPA

241        BOBIS, CAROL HILARY  GAMBOA

242        BOCIO, NESLYN  CAL

243        BOJOS, CHLOE ANNE  SACRISTAN

244        BOLALIN, JEROME  COZ

245        BONADOR, MARIELA ISABEL  BUENAVENTURA

246        BONGCAYAO, BRYNAR  YASIS

247        BONLEON, MARTIN BENJAMIN  LOPEZ

248        BORBE, JOHN MICHAEL  OLIVER

249        BORCENA, CHARLENE JOY  EVANGELISTA

250        BORELA, JOHN MARK  CEDERIA

251        BORJA, ALLEN  ANTONIO

252        BORJA, ELMA  NAPLAZA

253        BORLASA, EARL ANGELO  UNTALAN

254        BORROMEO, JOHN ALEX  RICOHERMOSO

255        BORROMEO, TOMAS JR  ABAÑO

256        BRAGADO, KWYNETT  BALINGIT

257        BRAVO, JESUS  BARLAAN

258        BRAZIL, JONEL  CANTAVIEJA

259        BRIONES, KHIEL ANGELA  SERRANO

260        BRIONES, MA ROSARIO  CUEVILLAS

261        BRIONES, SIMON FELIX  ANGELES

262        BRIONES, TRISHA LYN

263        BRITANICO, HANNAH ERIKA  ROBOSA

264        BRIZ, RENE  OMBAO

265        BROSAS, CHRISTIAN HARVEY  ZABALA

266        BUAN, JASON ROI  BAGAYAS

267        BUCAG, CHESTER JOHN  MAGSOMBOL

268        BUCOG, JUVELYN  MIRANDA

269        BUCSIT, ROSSA JHUNILLA  BIBAT

270        BUENAFE, JUSTIN ANTHONY  BUGARIN

271        BUENAFLOR, ADONIS  BIRONDO

272        BUENO, GILBERT  ESPIEL

273        BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO  BRAGA

274        BULANIER, JOYCE ANN  LEYNES

275        BULLENA, DIANE THERESE  PENOLIO

276        BUNAG, ALFREDO JR  BERNARDO

277        BUNGALON, MARC BLASE  SABSALON

278        BURGOS, DENZEL  TOLEDO

279        BUSCA, REGINE  ESCUADRO

280        BUÑI, ANTHONY  BETITA

281        BUÑI, PEACHEE  BETITA

282        CABACUNGAN, EARL ADRIAN  ANDRES

283        CABALAN, JEFFRY  PARDEÑAS

284        CABALBAG, LYRAH KAYE  MONDALA

285        CABALFIN, JANELLE  GILBAO

286        CABALQUINTO, EDWARD  DEL MUNDO

287        CABANDONG, ELLIE  AQUINO

288        CABANG, JOHN CHRISTIAN  CADAG

289        CABATBAT, GABRIEL LANCE  SERRANO

290        CABEZA, EUGINE  VITIN

291        CABINBIN, VINCE  CABALAGNAN

292        CABOBOS, MARK JOSEPH  DELA CRUZ

293        CABRERA, FLOR EDITHA  REYES

294        CABRERA, MARIA ANA  RAMILO

295        CABRERA, MARIA JEANNERAY ALTHEA  VILLAMIN

296        CABUDBUD, JEROME  PILAPIL

297        CACAS, JERICO  CABE

298        CAFE, JIMMY JAY  MOLERO

299        CAGANG, ANGEL PRINCE  TEJANO

300        CAGAOAN, CRISCHIN CHARM  CASTILLO

301        CAHUYA, ACTORANI II  BUNCAD

302        CAINTOY, CHRISSIE JANE  TABORA

303        CAJEME, MA LEONOR  CADORNA

304        CAJUCOM, JOANA CRISTINE

305        CAJULAO, JETHRO BRAXX  BAGUISI

306        CALAGO, CARMELA  JAVIER

307        CALAMIGAN, MARIA CARMELA  ABEJA

308        CALCEÑA, MARVIN  CALUMNO

309        CALEJA, ROWENA  LEOPANDO

310        CALIMAG, JOHN MICHAEL  LADDARAN

311        CALIMLIM, JAMES TRECE  RUDIO

312        CALMA, ALDRIN JAMES  CORTEZ

313        CALUB, JESSAMINE EDESSA  NICOLAS

314        CALUDTIAG, ALI NASEEF  DATUMANONG

315        CALZITA, ALISSA JYN  ALOTA

316        CALZITA, CRIS RAMIL  LEQUIGAN

317        CAMACHO, GABRIEL  DE VERA

318        CAMINGAL, NOELITO JR  FERRER

319        CAMPOS, JOHN OLIVER  BAUTISTA

320        CAMSA, DATU AKMAD SEAN  MANGAT

321        CAMU, JEREMY  SANITA

322        CANLAS, CHRISTIAN JEREMY  NUNAG

323        CANTORNE, JUCO  RAFAEL

324        CAO, CHRISTIAN  FLORES

325        CAOILE, MACLANDOR FOX  CATIVO

326        CAPANGPANGAN, JAMES  SEQUEÑA

327        CAPONPON, MARK FRANCIS  FRANCIA

328        CAPULONG, JOHN NICOLE  VILLAS

329        CARAIG, JAN EDWARD  CAHAYON

330        CARAMAT, EXEQUIEL KIRBY  ELEGADO

331        CARANGAN, LOID JOMARI  CERVANTES

332        CARIASO, KENT JOHN  CASAS

333        CARILLO, ZYRA MARIE  ANDRADE

334        CARLOS, ETHEL JAY  IBUYAT

335        CARONAN, MARK NEIL  CUSTODIO

336        CARPENTERO, MARK DARWIN  HINAMPAS

337        CARPIO, HANS LAUREN  AGUBA

338        CARREON, HAJA KIEV ERENZ  MARTINEZ

339        CARRILLO, GIOVANI DIEGO  HERNANDEZ

340        CARTALLA, HERSHEY CLAIRE  MENDOZA

341        CAS, RIC ORVEN  BABAGAY

342        CASIBANG, CHARLEMAGNE  AGUSTIN

343        CASIMIRO, MARC VINCE  TAN BELDA

344        CASONA, RIKKO MARK  BASAÑEZ

345        CASTAÑEDA, JUSTIN STEPHEN  BOLUS

346        CASTELLON, JAYVEE  LAZARO

347        CASTIGADOR, AGAPITO  ESCOBAR

348        CASTILLO, ABBIE LORRAINE  YAPIT

349        CASTILLO, SHAINE  JAVIER

350        CASTRO, EULA MEI  BARCELON

351        CASTRO, SETH TRISTAN  CABUGAO

352        CASTRO, VANCE ALDEN  BUENAFE

353        CASUELA, KENNETH  MAGDATO

354        CATACUTAN, KEITHLYN  FLORES

355        CATALON, JONDY PAUL  TABILE

356        CATANGUI, DONNA MAE  SALUYA

357        CATAPANG, JAYVEE  CASTILLO

358        CATOY, JOSHUA  BAJAR

359        CATUBORAN, CRISTINE JOY  BOTERO

360        CAVITE, PAUL BYRON  ARCEGA

361        CAYABYAB, ANGELINE  MACARAEG

362        CAYABYAB, AUBREY MAYE  GARCIA

363        CAÑETE, DON MATTHEW  DELOS REYES

364        CECILLANO, RYAN J  DE REGLA

365        CELESTE, PRINCESS LARA  PETROLA

366        CENA, LIEZL  TRABAJADOR

367        CENTENO, RYAN CHRISTOPHER  NARTE

368        CEPE, TRICIA CAMILLE  MONARES

369        CEPILLO, CECILLE  BAYETA

370        CERDIÑA, REINIER MARK  SAN ANDRES

371        CERVANTES, EDRIC JOHN  DE LEON

372        CERVO, IRA  CASTRO

373        CESAR, JOYCE CARLO  BANO

374        CHANTIOCO, CHARLES  TARINAY

375        CHIA, ERICA GAIL  ALCANTARA

376        CHOU, MAE CHIEH  AVILA

377        CHUA, JOSHUA DAVID  DY

378        CLARETE, KRISTOPPER JOHN  BONIFACIO

379        CLARIÑO, RUEVICK  BALLATAN

380        CLORADO, MARKHAM  ROMANO

381        COLAS, GLADYS DOROTHY  ZABALA

382        COLDES, RUFFA MAE  SALCORTE

383        COLICO, JOHN JEROME  ORCIGA

384        COLINA, LESTER JAY  ABORDO

385        COLLADO, AUDREY ROSE  CRUZ

386        COLLANTES, CHRISTIAN  RAFER

387        COLON, CARLOS CARY  SALINAS

388        COLONIA, LOUISE NIKKI  SALUD

389        COLUBIO, CRIZZAN BEL  DANGARAN

390        COMETA, MANUEL JESUS

391        CONCEPCION, MICHAEL JEFF  SANTOS

392        CONFESOR, EUNNICE  NAPAO

393        CONSTANTINO, ANNE SHERINE  PARAISO

394        CORDERO, PAMELA JANE  AMISTAD

395        CORDOVA, JESSECA  BIDAN

396        CORONEL, JONJI JOSE  CAPAO AN

397        CORPORAL, KARL JASON  LORCA

398        CORPUZ, JHEREMY MACH  MALACA

399        CORPUZ, TRIA  FRUGAL

400        CORSINO, JENNY MAE  MOLANO

401        CORTES, JONATHAN  PALAPAR

402        CORTEZ, ALEX PERRIE  CAPONPON

403        CORTEZ, ANNDREI NHICOLE  OLAN

404        CORTEZ, CAYLA MARI  MANLUTAC

405        CORTEZ, MIKKA  ARGENTE

406        CRAME, ADE  PEROSO

407        CRESCINI, MARK BENEDICT  MORANDARTE

408        CRISOSTOMO, JOSHUA  SANTOS

409        CRISTAL, PAULINE PATRICIA  GABRIEL

410        CRUZ, FRITZIE NICOLE BERNADETTE

411        CRUZ, GENESIS  MATIENZO

412        CRUZ, JANUS IAN NATHANIEL ALEJANDRE  OLAERA

413        CRUZ, JAY-AR NITO  CRUZ

414        CRUZ, RUTH ALMIRAH  SANTIAGO

415        CRUZ, TERENCE ALFRED  OLIVERIA

416        CRUZADO, ABEGAIL  LARRACAS

417        CRUZAT, MIALEY  RESURRECCION

418        CUACHON, DENISE MARIE  CHAVEZ

419        CUBIAN, ADONIS  CALLEJA

420        CUIZON, RUSSEL BRYAN  GATPOLINTAN

421        CUREG, YVONNE  ESQUIA

422        CUSIPAG, JEWEL  NAQUILAN

423        CUTARAN, KENNON DAVE  NOVELO

424        DACO, JIM CARLOS  SOTTO

425        DACOMOS, VICENTE  LAYAOG

426        DACURAN, ANDREA JOY  TREYES

427        DADAG, DAVIN KYLE  AQUINO

428        DADAY, BRENT  DUP-ET

429        DAFANG, CAMILLE SAENS  AZCARRAGA

430        DAGUM, JOSHUA FELIX  ILAO

431        DAGUMBOY, AUBREY  ADELAN

432        DALILIS, JAHNEZA  SEGUNDO

433        DALIPNAS, HENJEI LOU  MATIAS

434        DALLUAY, JOVAN AVERY  SALIBAY

435        DALOGDOG, RALPH MICHAEL  MANALOP

436        DAMO, HUBERT CHESTER  CALALUNG

437        DANGLA, EDRILL GAWANI  MANGGES

438        DANIEL, JOSIE ANN  LOZADA

439        DANIOT, ALICE KHRYSTIN  PANGANTIHON

440        DASALLA, ARVIN MARIO  TENEDERO

441        DASIAN, CLAIRE  YAMSON

442        DATO, REY VINCENT  ODANGGA

443        DAVID, JEZKHA MAE  JAURIQUE

444        DAVID, JUSTINE ANDREI  LEDESMA

445        DAVIDE, JULIUS  PESADO

446        DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA  FUNDAR

447        DAYAO, CARLO PIERE  BALIBA

448        DAYRIT, LORAINE NICOLE  ELILIO

449        DAYRIT, MARK ISAIAH  OCAMPO

450        DE ASIS, REYNALDO  LEDESMA

451        DE CASTRO, JOHANNES GABRIEL  SANTIAGO

452        DE GUMA, AERIEL  SILVA

453        DE GUZMAN, CLARENCE SYDNEY  CANCINO

454        DE GUZMAN, FRITZ KENNETH  RAGASA

455        DE GUZMAN, MONICA  PASNO

456        DE GUZMAN, RENZ CHRISTIAN  CORTEZ

457        DE JESUS, ELYSSA  PASALO

458        DE JESUS, JAN ARVIN  BAUTISTA

459        DE JESUS, JUVY  SAMSON

460        DE LA CRUZ, LIANNA MARIE  ANTONIO

461        DE LEON, CATHERINE MAY  PAMINTUAN

462        DE LEON, CHARLES JUSTIN  CASTRO

463        DE LEON, DANIEL  BANAL

464        DE LEON, DHAN LEO  SANTIAGO

465        DE OCAMPO, ROMAR  FAROL

466        DE PAZ, ROMMELL  PORCIONCULA

467        DE VERA, KAREN LUXLEY  CABASAL

468        DE VERA, MA. JESSA  SURIAL

469        DEALCA, ALYSSA  VIDAL

470        DEGSI, MARLON  ANCHETA

471        DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON  MACALOS

472        DEJOS, MARVIN  DAVID

473        DEL ROSARIO, JOHN WINSON  CORTAGA

474        DEL ROSARIO, OHMEIR JOSHUA  VALDEZ

475        DELA CRUZ, ELISA MAE

476        DELA CRUZ, JOMARI  BERNARDO

477        DELA CRUZ, JOSEPH JOHN  BRANCA

478        DELA CRUZ, KRISTIAN PAUL  RICAFORT

479        DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC  MANAPUL

480        DELA CRUZ, PAUL ANTHONY  SARQUILLA

481        DELA CRUZ, PRINCESS FAYE  BARRAMEDA

482        DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN  BALAMIENTO

483        DELA CRUZ, REYNALD  PITOGO

484        DELA FUENTE, MARIANNE  MANALO

485        DELA FUENTE, MIKA ELLA  LEAL

486        DELA TORRE, CIERRO KEVIN

487        DELABAJAN, JELIEROSE  MIMAY

488        DELEN, NIKKI LORRAINE  ROSELA

489        DELIGERO, PATRICIA  GUMARAO

490        DELIVERIO, CLAYTON JAN  DICO

491        DELOS REYES, ANGEL GRACE  DIVINAGRACIA

492        DELOS SANTOS, JHUNEL  DOLLESIN

493        DELOS SANTOS, KENJIE  TEODORO

494        DELOS SANTOS, RENE JR  GAMIS

495        DEMAGANTE, KARL JON  VIDAJA

496        DEMORITO, HENRY DAVE  DALOGDOG

497        DEPAMALLO, ANGELA GRACE  BATISLA-ON

498        DERAIN, PATRICIA  DONGUINES

499        DERES, NOAH GABRIEL  CASTRO

500        DESUCATAN, SEAN  LOZADA

501        DEVILA, HARRIZON JEB  PANES

502        DIAMANTE, TONIE ADRIAN  REANDELAR

503        DIANO, GIOVANNI  TURA

504        DIAZ, JOHN GERALD  TIGUE

505        DICALI, MAHID  MACAPUNDAG

506        DIEGO, CARL YVANN JOSHUA  PARIÑAS

507        DIEGO, JOANNE  MEJIA

508        DIGNENENG, DIANNE ELAINE  BUAN

509        DIGNO, JOSEPH  SANTA MARIA

510        DIMABAYAO, BRYAN  CRUZ

511        DIMACALI, JOLINA  AGUILAR

512        DIMACULANGAN, JOVEN  LEYESA

513        DIMALIBOT, CAMILLE VALERIE  DELGADO

514        DIMAPILIS, MARK JOSHUA  AGUILAR

515        DIMAYA, BANJO  BERONA

516        DIMAYUGA, IVY GALE  EBREO

517        DIMLA, MARY ROSE  CALDERON

518        DINAMPO, AENAND GRACEFER  PIÑUTE

519        DINGLASAN, SHAINA  BALITA

520        DIOLA, JEMBOY  VERTUDES

521        DIOMAMPO, MARIA CARMELA  GUALLAR

522        DIONELA, EMMANUEL II  LOPEZ

523        DIONGLAY, MARIA ABIGAIL  BURON

524        DIPASUPIL, ROSS LORENE  ABANTO

525        DITAN, MARK CRONIELLE  VILLANUEVA

526        DIUMANO, HARRY  DE LA CRUZ

527        DIVINAGRACIA, JOANAH  GANATE

528        DIZON, ANGELO JEFFERSON  LACUESTA

529        DIZON, JEMIMAH  MANUEL

530        DIZON, MARY DOLCIVITA  SANTOS

531        DIÑO, JOSEPH  YU

532        DOCTOLERO, ELYON JACOB  DANCEL

533        DOCTOR, JOSHUA  BALA

534        DOLOR, WILFRED JAMES  TORROCHA

535        DOMENS, JAMES DANIEL  JARILLA

536        DOMINGO, GEHL PATRICE  RODAS

537        DOMINGO, REYNALDO JR  TABARES

538        DONATO, JEREFF  NICOLAS

539        DOSDOS, JOHN LUTHER  CODILLA

540        DULCE, JON FROILAN  RECAIDO

541        DULIN, PAULINE FRANCHEZ  CUNTAPAY

542        DULNUAN, NERIZ ANNE  LICYAYO

543        DUMAYAN, KIM  OSTULANO

544        DUMPIT, KIEFER JOHN  MUSÑGI

545        DUNGCA, VANESSA  RITUALO

546        DUPO, JARED  LAZO

547        DURAN, KENNETH JAMES  AREVALO

548        DURAN, LEVI RAYMOND  ADORIO

549        DUTERTE, ELEAZAR  BANILLA

550        DYSANGCO, DYLAN RUFFEL  SARMIENTO

551        EBEDIENTES, GLADYS  ALVAREZ

552        ECLARINO, NICOLE  JIMENEZ

553        EDANG, LEI-ANN  LACANILAO

554        EDJAN, CHARLES  GUANCE

555        EDNAVE, IAN DARYLL  MARZAN

556        EDROSO, ROLLIE BOY  TUDTOD

557        EDURIA, GABRIEL LYKO  CALLANTA

558        EGAGAMAO, BRIAN KIM  EDRAL

559        EGAM, ANGEL FLYNN  LUALHATI

560        ELANDAG, MARIA AINA  AGUINALDO

561        ELIOT, DION  MINORCA

562        ELTAGON, JOHN MICHAEL  ALVIOLA

563        EMBERNATE, KRISTEL JANE  TIMOL

564        ENANORIA, CARLA JOY  PAMINTAJON

565        ENCARNACION, GERALD  RICIO

566        ENDAYA, JOHN PAUL  SAHAGUN

567        ENDOZO, REX CHRISTIAN  ROYO

568        ENRIQUEZ, AINA PAOLA  DE JESUS

569        ENRIQUEZ, TIDO SOLGER  RELLEVE

570        ERASQUIN, DENMHARK  BUADA

571        ESCABAS, LORIENEIL MARIE  CANTILA

572        ESCANDOR, KRIZ ANNE  LLABORE

573        ESCANIEL, MARIA ANDREA  LESCANO

574        ESCOTO, ALBERT JERALD  FLORENTINO

575        ESCOTO, JUSTIN  DAVID

576        ESGUERRA, PATRICK KYLE  FAUSTINO

577        ESGUERRA, RIZZELE  ALVAREZ

578        ESMERALDA, JALYLE ANNE  AREGLADO

579        ESPERON, ROBIE JAN  MALAQUE

580        ESPINOSA, SHER ROXETTE  GICANA

581        ESPIRITU, EMIRAY  ALVAREZ

582        ESPIRITU, MARK REYVIN  DIGGAY

583        ESPLANA, JOSE ANGELO  IBO

584        ESTACIO, GENARD JOHN  CALICA

585        ESTACION, AARON  CEDEÑO

586        ESTANISLAO, RAPHAEL  STA ANA

587        ESTAÑOL, JUNRIC  MAPILI

588        ESTOR, RYAN  REBOSO

589        ESTOROSOS, JAMES MARLO  MILAY

590        ESTRERA, NERA NADITH  GLEPA

591        ESTRERA, RYAN PAUL  LUCHAVEZ

592        EXCLAMADOR, GLAZE  DAIROCAS

593        FABI, ALVIN JAY  ALBAYTAR

594        FACIOLAN, KIA

595        FAISAL, FAROUK  ADIONG

596        FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER  ATIENZA

597        FEDERICO, GENNY MAE  CUARTEROS

598        FELIPE, CHRIS JOHN  TACLA

599        FERNANDEZ, CHRISTIAN JOHN  SABAS

600        FERNANDEZ, JOHN ANGELO 

601        FERNANDEZ, KATE  PULGO

602        FERNANDO, EDRICH JERON  MALLARI

603        FERNANDO, NICOLE KIM  ARUCAN

604        FERNANDO, RASTHIE MAE  CONCEPCION

605        FERRARIS, ELVE MARIE  BASILISCO

606        FIANZA, EDEN HOPE  FLORES

607        FLORES, JOMERTO  TANDOC

608        FLORES, JOVAN  NARVAEZ

609        FLORES, JUSTINE LOUISE  CAMARCE

610        FLORES, MARK  ROJAS

611        FLORES, SHARLYN  LENCHICO

612        FORONES, VINCENT KHALIL

613        FORTES, EDRAINE MARIE  SABADO

614        FORTEZA, RENZO  SUNCHIUCO

615        FRANCISCO, JOBIE ANNE  SANTOS

616        FRANCISCO, MARK DAVID  SERAT

617        FRANE, PATRICIA DIANE  CUETO

618        FULO, ALIYAH MARIE  CORPUZ

619        FUSILERO, CHAKA  CABRIANA

620        GABAY, STEPHEN ELLY  FERNANDEZ

621        GADIA, ROMMEL  GONZALES

622        GAJE, VALENTIN JASON  BARLOTA

623        GALANG, MELISSA  BABARAN

624        GALAO, EUNICE ELAINE  ESCUETA

625        GALILA, JANELLA  VILORIA

626        GALLARDO, GIAN PAULO  B

627        GANDOLA, FRENZI ANNE  RAMOS

628        GANZON, KEITH  SOYANGCO

629        GAPAZ, DAN PATRICK  OPULENCIA

630        GARBO, CLAUDIUS CENTENNIEL  SIASON

631        GARCELA, JOHN JHINROE

632        GARCENILA, MATTHEW

633        GARCES, JOBELLE  CABRAL

634        GARCIA, CHRISTIAN MARRION  DAEP

635        GARCIA, GUILLER  MORALES

636        GARCIA, JAN MIGUEL  LOJO

637        GARCIA, JANYLL ANNE  DEANG

638        GARCIA, JAO  FRIAS

639        GARCIA, JEROME CRAIG  EBANA

640        GARCIA, JHIMVER LEMUEL  BAY

641        GARCIA, JOHN MARK  GALON

642        GARCIA, LOVELLA  VENDAL

643        GARCIA, MA CHRISTIA  VISCO

644        GARCIA, MARC CHRISTIAN  ROSARIO

645        GARCIA, MYKLE EFREN

646        GARCIA, NEIL FRITZ  SAYCON

647        GARCIA, PAOLO  CREENCIA

648        GARCIA, SHENA MAE  BERCADES

649        GARING, JOEGENDER  BORBON

650        GARROVILLO, PAULA CHRISTINA  PANUNCIO

651        GARZON, JOHN ROY  ERVITE

652        GARZON, MITZ  ERVITE

653        GASATAYA, JERO  CALMA

654        GASCON, MARY CAROLINE  NONAN

655        GASENDO, LEUR CHRISTIAN  VILLAR

656        GATDULA, JOANNA ALBERT  LIWANAG

657        GAYACAN, JEREMIAH  ATIDO

658        GEBUSION, TRISHA REIGNE  JAMILI

659        GELACIO, JOHN LLOYD  LUCAS

660        GEMINIANO, JOSEF CARL MIKHAIL  DIZON

661        GEPULGANE, PREAL JESSE  GONZALES

662        GERMANO, RONA JANE  GASTARDO

663        GERMO, AMIEL REIL  DELA CRUZ

664        GERONIMO, CHRISTIAN  BRUSOLA

665        GESTOSANI, JOANNE LARA  CARPINTERO

666        GEVERO, FRANCISCO  TAMSON

667        GICOS, GIDEON JOHN  MANGAO

668        GO, EDGAR ALLAN JR  DE GUZMAN

669        GO, EULY BENEDICT  ALARCIO

670        GODEN, CRISTINE JOY  CLEMENTIR

671        GOLING, DARWYN JAMES  CAPARAS

672        GOMEZ, ADRIAN DALE  MANANSALA

673        GOMEZ, GIFT PAULENE LOVE  LACANLALE

674        GOMEZ, JAN ROY  DELEN

675        GOMEZ, JUDE ARTHUR KING  DELA CRUZ

676        GOMEZ, KRISTELA  BINAOHAN

677        GOMEZ, KYREL SHAY  PARAS

678        GOMEZ, LANIE  CASANOVA

679        GOMEZ, MARCHIE

680        GOMEZ, MATTHEW  SIOSE

681        GONDA, LORIEDEL  MENDOZA

682        GONZAGA, REZA JANE  BANTILAN

683        GONZAGA, ZYRA  GOMEZ

684        GONZALES, CRIZHIA  NACPIL

685        GONZALES, DANE MACKLYN  YUMUL

686        GONZALES, DOMINIC

687        GONZALES, JOHN JEFFREY  PARAON

688        GONZALES, JOHN MARC  CAMBRONERO

689        GONZALVO, IRA CLAIRE  MODINO

690        GOYAL, ERIKA JOY

691        GOZUN, FELIMON JR  LOY

692        GRAJALES, ANDREA  MEDRANO

693        GRANADOZO, RENZ FREDDERICK  ADAOAG

694        GREGORIUS, EDSEL  BOGACKI

695        GRICALDA, LIANN JORGE  MAGWA

696        GRIPO, RON JUDE JOSHUA  MAGRACIA

697        GRIÑO, KEVIN  ESTEBAN

698        GUECO, GIOVIEL  BAUTISTA

699        GUERRA, DENISE MIA  BERANA

701        GUIMEROY, MEL FRANCIS  ALLARE

702        GUINGAB, HAZEL ANNE  RIVERA

703        GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD  DE LEON

704        GUINTU, JAKE STEVEN  VITAL

705        GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL  FERNANDO

706        GUMALOT, PAULO JOAO  CRUZ

707        GUMPAL, JERICO  CASTOR

708        GUSTILO, JOHNNUEL  BAROTILLA

709        GUTIERREZ, DANIEL  TUAZON

710        GUTIERREZ, EDRIAN JAMES  ILAGAN

711        GUTIERREZ, MARIE CLAIRE  LEONOR

712        GUTTAN, GILMER JAKE  FERNANDO

713        HAGOS, PAUL KOBE  NAVARRETE

714        HAGURILES, JOHN REY  EMBA

715        HAO, EARVIN ANTHONY  YAP

716        HATTA, IBNI HAIDAR  INGUI

717        HEBRON, JYNNELLE  CRUZ

718        HERNANDEZ, DINZIN  CARAIG

719        HERNANDEZ, KIER ADAM  BARRAL

720        HERNANDEZ, KYLA MONEIK  MIRANDA

721        HERRERA, EZECKIEL  BONITO

722        HERRERA, JORELLE AARON  ONG

723        HERRERA, YZABEL MITZILOUISE  BLANES

724        HERUELA, PATRICIA MAE  VALDERRAMA

725        HESULA, KENITH  CORONEL

726        HILARIO, PRINCESS ANN

727        HILOTIN, SELLYZA JOYCE  RAMOS

728        HIZON, JOHN ARVIC  JOAQUIN

729        HOFILEÑA, DIVINE GRACE  LAGDAMIN

730        HOJILLA, JERRIZ MATTHEW  BALAGTAS

731        HORNIDO, LEILA AN  MILANA

732        HUAGON, GRONDON  DAY-A

733        IBRA, OMAR RASHEED  ENCARNACION

734        ICOT, JOSEPH  MANONDO

735        IDIO, JESSICA MAE  LACIERNA

736        IGADNA, JEMUEL  AGBAYANI

737        IGNACIO, AMELIA  GARCIA

738        IGNACIO, GABRIEL  SOTTO

739        IGNACIO, JOSHUA NICO  MAGALLANES

740        IGNACIO, RALPH RAINER  PALAD

741        ILAGAN, CARLL EHVAN  DE LA CRUZ

742        ILAGAN, JAN ERICKSON  MANONGSONG

743        ILAGAN, JOANA MARIDEL  TERRIBLE

744        ILAGAN, KIM JOHN  AVES

745        ILAGAN, RAI CRESCIAN  DULATRE

746        ILIGAN, KATHLEEN CATE  SOLEJON

747        IMPERIO, RYAN HENRY  SAULOG

748        INAL, SHEPERED DAN ARK  IWAO

749        INFANTE, JOHN ADRIAN  CORTEZ

750        INGAT, ALYSSA DIANNE  ANTONIO

751        INGUSAN, PEARLY  SINGANGAN

752        INTIA, JAIME JOSEF  NOORA

753        IRANZO, HAYA KAYZEL  BUNDALIAN

754        ISLANAN, DAVID BIEN  MANUEL

755        ISON, JHON LOUISE  CABAGUE

756        JABAL, LOUIE ARDREEN  LAGRAN

757        JACINTO, CHRISTINE ETHELE  SERRANO

758        JACINTO, THERESE FRANCIS  RAMA

759        JACKSON, METHUSELA  CLAPIS

760        JACOB, GERALD  PONCE

761        JACOBO, EZEKIEL ANTHONY  VILLAMORA

762        JACOSALEM, RHYZ GYLE  GANON

763        JADMAN, DIANIE  NAVARRO

764        JAINGA, KEZIA MEA  QUIZAN

765        JALAO, RAERIC KARL  CASIMIRO

766        JALBUNA, DOMINIC  RAMOS

767        JALOTJOT, SEM  BAYAN

768        JANA, DWANE HAROLD  FIGUEROA

769        JANAIRO, ADRIAN GENEVIE  GALEMA

770        JANNATUL, ANDREYA  QUILON

771        JAPSON, ALVIN  GENETA

772        JARANILLA, JOY  CALANTOC

773        JARDIN, JAY MAICA  BETIN

774        JASARENO, DIANA ERIKA  VALENCIA

775        JASPE, JULIA MARIE  DAVID

776        JAVIER, ABIGAIL JULIA  CRUZ DELA

777        JAVIL, EXEL JAN  BARRERA

778        JAYME, JOLINA  MONSAYAC

779        JAYSON, ERIS  HOMOA

780        JEMILLA, RONALD  DEMARAYE

781        JEREZ, FLORENCE MAE  LLORENTE

782        JIMENA, JOHN HENRY  TIJING

783        JIMENEZ, ANNE MANETTE  DELA CRUZ

784        JINGCO, KEVIN MATTHEW  DAVID

785        JOAQUIN, JERICHO MARCEL  SABATIN

786        JOCSON, JAYCE  AVISADO

787        JOCSON, JESSICA JOY  DEL ROSARIO

788        JOVELLANO, JOHN MICHAEL  BALDAGO

789        JOVEN, JOSEPHINE  SAMANTELA

790        JUAN, REDDAN  DEMOT

791        JUANCE, DENMAR JOHN  CALATRAVA

792        JUANILLAS, MARY VALERIE  BRAGAIS

793        JULIA, JAM CHRISTIAN  SAMPANG

794        JUMAQUIO, JENNIFER  DE LEON

795        JUNIO, ABEGAIL  CLARO

796        JUNIO, REGGIE  ALVAREZ

797        JUSTINIANO, JERVY  MERENCILLO

798        KAMATOY, NICOLE JOICE  CAMAT

799        KANDA, NUR-HAMZAR  MATABALAO

801        KIUNISALA, KIM OLIVER  SABUERO

802        LABITAD, JAN ANDRE  LESIGUEZ

803        LABRADOR, DANIELLE FRANCE  LUIB

804        LACANG, CYREL JAY  MURING

805        LACUATA, ARA BELLE  PARICA

806        LADRA, JAMES CARL  REYES

807        LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE  ONTINGCO

808        LAGANZON, ROMELYN  LANUZGA

809        LAGUA-AN, JANN ANGELOU  TIMBAL

810        LAGUNA, ALLAN JR  HARESCO

811        LAMOGDANG, FRANCHESKA  LANIOG

812        LAMPITCO, JOSS REY  GUMBAN

813        LANDEZA, DANIEL  CUTANG

814        LAO, NURRASHEEDA  SALASIM

815        LAPEÑA, JESSICA RICCI  ANGELES

816        LAPRADES, JASMINE LOUISE  DORONILA

817        LARA, HONEY GRACE  CARBON

818        LARAÑO, JOE MARI  HERRADURA

819        LASACA, EARL RYAN  CABABARROS

820        LATONIO, JUAN CARLO  RAMOS

821        LAUT, PAUL ANTHONY  PEÑA

822        LAYOS, THEODORIC  MARANAN

823        LEAÑO, JANNINE MAE  TIANGGA

824        LEAÑO, JAYBIE  CHIONG

825        LECIRA, NOVA MAE  GARGANIAN

826        LEGASPI, EUFILA GERDALEEN  BANALAN

827        LEGASPI, JASON  NUELAN

828        LEGASPI, KIM  DE PANO

829        LEGAYADA, JASMIN  LEMANA

830        LEMONERAS, ARDY  MUCA

831        LEONEN, ATHENA CRISELLE  ACOSTA

832        LEORNA, OLIVER JOSEPH  CATALONIA

833        LEPARTO, ARVY JOSHUA  TORTUGO

834        LIBAN, MARIA KYLA  VIRAY

835        LIBARNES, KIM  GERARMAN

836        LIBO-ON, MATTHEW  RODERO

837        LIBRE, BRAUZ JEREVIN  SIMEON

838        LIBUIT, BILLY ROIDER  DIMAANO

839        LIBUNAO, CHRISTINE JOY  LEGARDA

840        LICUP, PRINCE GELSTER  DIZON

841        LIM, ELVIN JOSEPH  LLORENTE

842        LIM, FRANCIS RAEMARK  LEE

843        LIM, MARICKA HANNAH  SEVILLA

844        LIM, MARK ANDREW VICTOR  MONTERO

845        LIMSON, ADRIAN  PARANGAT

846        LINGAD, IONE  PILI

847        LINGAYO, BIANCA LOUISE  SILANG

848        LINOG, IMMANUELLE  BULAONG

849        LINTAG, GEREMY  DINGLASAN

850        LIPRADO, ERR KENT  MALA-AY

851        LIRIO, MAUREEN  MALIJAN

852        LIWAG, JON CARLITOS  HIPOLITO

853        LIWANAG, PATRICK PAUL  SUMAT

854        LLAVAN, JOHN RAY

855        LLOSE, GLADYS HOPE  IBUIG

856        LLUISMA, RAUL JOSEPH II  PIALAGO

857        LOAY, JERAMIL REI  MENDOZA

858        LOBATON, EDGAR JR  BALO

859        LONQUINO, JANE KRISTINE  CABALLERO

860        LONTOC, RHON CHRISTIAN  ALFARO

861        LOPEZ, ALLOUIE JOSEPH  MOLINA

862        LOPEZ, ALVIN KIM  PAJIMNA

863        LOPEZ, KARLA MAE  AQUINO

864        LOPEZ, THIRD ED  DULLA

865        LOVINO, CARL NEILSON  TOLENTINO

866        LOZADA, DIANA GRACE  GUADALUPE

867        LOZANO, HAROLD  LUGTU

868        LOZANO, KYLE JULIUS  PORNILLOS

869        LUBANG, MIKHAIL JOHN  MANLUNAS

870        LUBERIA, MICHAEL ANTHONY  YAU

871        LUCIO, RAY MARK  DELOS SANTOS

872        LUISTRO, JOSHUA  CAPUNO

873        LUMABI, PONCIANO  AGBULOS

874        LUMAGOD, FLORENCIO JR  PERMISA

875        LUSTRO, SPHINX  GODOY

876        LUZADA, JAN CARLO  DURAN

877        MABABANGLOOB, MARTIN JOHN  NOCUM

878        MABANGLO, JEFFREY  AYDALLA

879        MACABALLUG, MARK DANIEL  BANGUILAN

880        MACAHIS, DARREN JAMES  MAGUINDANAO

881        MACALINAO, MARY ANNE  CO

882        MACALINO, TRISHA ANNE  ESPIRITU

883        MACAPINLAC, JONES  JUAN

884        MACARAEG, KIM ANDRE  SILANG

885        MACATANGAY, JOAN NICOLE  CALALUAN

886        MACATDON, EDEL LOURDES  CABARIOS

887        MACEDA, JELOU  MACASABUANG

888        MADOLID, MA LORENA  MARANAN

889        MADRIAGA, REGINA  DIEGO

890        MADRISTA, EDWARD JAN  ABADIES

891        MAESTRECAMPO, IAN  ELARMO

892        MAG-ISA, DIANA  ABAD

893        MAGAN, EDUARDO JR  BONAO

894        MAGBANUA, ARIES JOHN  PINGANON

895        MAGBANUA, JANICE  BORRES

896        MAGCANTA, MARVIN  SUMAGANG

897        MAGDUA, JAKE  MARMITA

898        MAGLASANG, SHEIGFRED  PARNONCILLON

899        MAGNO, JAN EDWARD  DABLIO

900        MAGNO, JOHN NICO  SABIDO

901        MAGNO, MELANIE  MENOR

902        MAGNO, MIGUEL KARLO  QUINTO

903        MAGPOC, KATHERINE CLAIRE  SEECKTS

904        MAGSOLING, BENNIE RAPHAEL  ESGUERRA

905        MAHINAY, JODEL  LABIAN

906        MAINGAT, MARIA PAULINE  LAYUGAN

907        MAJARUCON, ROILO ARDAN  ACOSTA

908        MALABANAN, ABEGAIL

909        MALABANAN, ANNALYN  HERNANDEZ

910        MALALUAN, KARLA MAE  HERMOGENO

911        MALATA, MIKHAELA MARY NICOLE  CAPUNO

912        MALLARI, JASPER GABRIEL  GULAPA

913        MALLARI, SHER  CARREON

914        MALUENDA, RICH SYRON  DOVERTE

915        MALUNES, CHARLES VINCENT  REGALADO

916        MALUPANGUE, MARK EDWARD  OSO

917        MAMUGAY, HAZELLE  PADASAS

918        MAN-ON, RONJIE  DIAFANTE

919        MANA-AY, NEIL JAN  GUIAGOGO

920        MANAHAN, ZEREC  LAZO

921        MANALO, ANGELICA  DE CASTRO

922        MANALO, JOHN PHILIP  MENDOZA

923        MANALO, MARIEL  FERNANDEZ

924        MANALO, VONJIE BELLE  ROMAY

925        MANAOIS, JOSEPH SOLOMON  BUSTOS

926        MANAPSAL, SAM LAURENCE  GATOC

927        MANARANG, AILA  MIRANDA

928        MANASAN, PATRICK JOWEN  DUMAPIG

929        MANDANAS, DOMINIQUE  FUENTES

930        MANDAP, AARON ROCHE  QUEJADO

931        MANDAPAT, JOHN DAVID  BERGANIO

932        MANDIGMA, CRISTY  SUAREZ

933        MANGARIN, JAN KRISTOPER  CORTEZ

934        MANGGIS, NASIBAH  MASORONG

935        MANGLICMOT, JOBILEE  MINA

936        MANGUERRA, JOSHUA  BELANTE

937        MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS  LUMABAN

938        MANIO, TIMOTHY JOHN  TAPIRU

939        MANLONGAT, KIM AEBRAHM  JARAMILLO

940        MANUEL, LEVIN  DE JESUS

941        MANUEL, PATRICIA RHEIN  RAMOS

942        MAPA, IAN PAUL  PASTRANA

943        MAPILI, ANINA  AUSTRIA

944        MARANAN, KARL VINCENT  SEVILLA

945        MARANAS, LOVELY ANNE  ANTONIO

946        MARASIGAN, RAFAEL AEDRIANNE  DE GUZMAN

947        MARCAIDA, FRANCES CARLA  MARMOL

948        MARCELO, CARLOS MIGUEL  OCAMPO

949        MARCELO, CHRYSLER  QUILANTANG

950        MARCILLANO, JESSON  ARANIEGO

951        MARINAY, ALFRENZ JOHN  SAN MARCOS

952        MARIÑAS, JOYCE  BALUNGAYA

953        MARQUEZ, CZERWIN JEM  BUAN

954        MARQUEZ, IRISH EARL  COLLADO

955        MARTINEZ, CHARLON  PABLO

956        MARTINEZ, FLORD DANIZE  BUNQUIN

957        MARTINEZ, ROBERT JAMES  ASETRE

958        MARTUS, NOESHIEN  ESGANA

959        MASILANG, MARJOREEN  OCAMPO

960        MATA, ALBERT KEN  DAR

961        MATAAC, KATHLEEN  HALIBAS

962        MATIBAG, JOLINA MAY  DALISAY

963        MAYNIGO, ARJAYE  VALDEZ

964        MECATE, COLEEN  ELMA

965        MEDINA, MAEDEL  ADAJAR

966        MEDINA, PAUL JEROME  GANDIA

967        MELGAR, JOSHUA  CABILAO

968        MENDOZA, AERON NORMEL  ALMENANZA

969        MENDOZA, CZYIONE DAYL  ASUNCION

970        MENDOZA, DINDO  MACARAEG

971        MENDOZA, JOHN ELBERT  RAMA

972        MENDOZA, KIER OLIVER  SUPERABLE

973        MENDOZA, LYNZEE  STA. ANA

974        MENDOZA, SHAIRA  MEDALLA

975        MENDOZA, TRISHA JANINE  AQUINO

976        MENISIS, DIVINA MARIE  OBEJA

977        MERCADO, ALLYSA JELL  BAUTISTA

978        MERCADO, CARL SAMUEL  TRIA

979        MERCADO, DENNIS COLLETT  NATIVIDAD

980        MERCADO, IVAN LESLEY  RUPISAN

981        MERCADO, KIMBERLY JOY  YUSI

982        MIAGAN, JOEL  BALLARES

983        MILANES, JOISELYN MARY  DELIZO

984        MINGI, JAN PATRICK  ORNEDO

985        MIOLE, JOHN MATTHEW  BOC

986        MIRAFLOR, MAILA  LLONA

987        MIRAFLORES, KIMBERT  MAPACPAC

988        MIRANDA, ROBERT JR  BACTOL

989        MODRIGO, VINCENT  DE JUAN

990        MOHAMMAD, ALI-ANAFHIA  ALIH

991        MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO  DEL SOCORRO

992        MOLANO, JOSHUA BRENDAN  FERNANDEZ

993        MOLLENO, ROGYN PAUL  DAJAY

994        MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN  AZAÑES

995        MONDEJAR, JAMES CARYL  BAYER

996        MONES, RYAN AEROL  RAGA

997        MONJE, MALVIN  EVANGELISTA

998        MONREAL, DARYLL  PALUMPA

999        MONSERATE, JANINE  PUEDA

1001        MONTERON, JEV HARVEY  PERNITES

1002        MONTES, JANINE MELIZ ANN  BALISI

1003        MONTIANO, JUNNEL  DECORIÑA

1004        MONTIAS, GONZALO  BAYHONAN

1005        MORAL, CARLOS JOCZAR  HABANA

1006        MORALES, RAM ALLEN  YANEZA

1007        MORATAL, MAUI  ALVAREZ

1008        MORI, IAN KIM  DUMANDAN

1009        MORIT, JOANNA LORRAINE  PAGTALUNAN

1010        MOSCARE, ACE  LEBARNEE

1011        MUSA, VENUS  CASTRO

1012        MUSNI, JEREMY  WAGE

1013        NAFURAN, JAZZREL  WALLIE

1014        NAPALAN, ANGEL LAURENSE  YCO

1015        NARTATEZ, JHEA MAE  SEBALLOS

1016        NARTATIS, JOHN BENEDICK  LUGTU

1017        NARVAEZ, ALYZZA  CALINISAN

1018        NATIVIDAD, ARDLEE  RUIZ

1019        NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL  CALIMPUSAN

1020        NAVARRO, JOHN RAY  FERNANDO

1021        NAVARRO, MA-ANN JEMILLE  MARTINEZ

1022        NAVIAMOS, ALEXIS RYAN  ANDICO

1023        NEDIC, DIETELINDA  KING

1024        NELLAS, ADRIAN  BELLO

1025        NEPOMUCENO, TROL  PALMA

1026        NERIO, JEBRIN  SOLINAP

1027        NG, JAKE JUSTIN  YU

1028        NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE  ABADINAS

1029        NICOLAS, MARK JOSHUA  RIVERA

1030        NIEBRES, ANNA VERONICA  DEL PARTO

1031        NIEVA, PATRICIA MAE  RAMOS

1032        NIMES, CHARLES JASON  DE VERA

1033        NOCEDO, CRIZELLE JOY  NAVERA

1034        NOOL, KIM CARLOS  ESPARRAGO

1035        NOPRE, DANIEL JR  ALBERT

1036        NOTARIO, KHARLA BERNADETTE  REODIQUE

1037        NUNAG, KALVIN LOUIE  JACINTO

1038        NUYAD, RICARDO JR  ABONG

1039        NUÑEZ, MARY JOY  ESMAYAN

1040        NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE  OLIVARES

1041        NUÑEZ, ROMEO III  MONDIA

1042        OAFERINA, JESSRYLL  CORTEZ

1043        OBIENA, JHUNAR JAMES  ANTALAN

1044        OBLEA, MARK ANTHONY  CASTILLO

1045        OBOSA, LEWIN  ALFONSO

1046        OBRA, RHEYMARK  VALEROZO

1047        OCAMPO, LESTER JAY  INOCENCIO

1048        OCAÑA, MICHAEL JOHN  DIZON

1049        OCHOA, ALYANNA MARI  BERAN

1050        OCLARIT, KRYSTAL MAE  ARROYO

1051        OCON, MARY KATHLEEN  CESARIO

1052        OCTAVIO, ELMAR  TOBIAS

1053        OCUBILLO, DALE EDWARD  RELENTE

1054        ODULIO, MIKHAIL  CURIMAN

1055        OFELAS, WINJO MAE  MUNDA

1056        OFENDO REYES, CARL  CABASE

1057        OGSOMER, JOHN PAUL  REALES

1058        OLAR, SHIELA MARIE  REGUINDIN

1059        OLARITA, EMMANUEL  ARCEO

1060        OLAYVAR, NEIL FLLOYD  ALBA

1061        OLIVA, AUBREY  ALEGRE

1062        OLIVAR, BEBETH JEAN  BONOTAN

1063        OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR  CRUZ

1064        OLIVEROS, JILLIAN EUNICE  BANDIEZ

1065        OLMEDO, GREGORIO III  BANCAL

1066        OLVIDO, OLLIE JOHN  BARBAS

1067        OMBAO, IAN PAOLO  VILLARAZA

1068        ONDOY, JOHNVER  SOLIS

1069        ONG, LEI ANNE  PARUNGAO

1070        ONG, OLEEN HANNAH  SOTINGCO

1071        ONRUBIA, RICO  CALINGACION

1072        ONTANILLAS, GEPEL  VIDAL

1073        ONTE, DEUS CLAUDE  VELASQUEZ

1074        OPENA, NEIL PIOLO TRISTIAN  LAUREL

1075        OQUENDO, MOSHE AARON  NAVARRO

1076        ORABA, DEREK  RAGA

1077        ORACION, JOHN CYRUS  PERFIÑAN

1078        ORCULLO, RUDY JR  DALUBATAN

1079        ORGA, DAVE  ALOYON

1080        ORGA, OMAR  ALOYON

1081        ORIO, EMMANUEL  ROMANO

1082        OROLFO, MICHAEL  MONTERO

1083        ORTAL, LYRHO MARC JAMES  MELANDRES

1084        ORTEGA, AARON LEMUEL  SERRANO

1085        ORTIZ, JOHN RANNILO  GUIBONE

1086        ORTIZ, MARVIN  PASULOT

1087        ORUGA, ROCHELLE  BACAY

1088        OSMILLO, KAELA JEAN  SILVA

1089        OSORIO, JETT RAY  HERAMIL

1090        OTERO, ROSALIE ROSE  PACO

1091        OYCO, JURIEL CLYDE  GALEDO

1092        OYCO, OSCAR III  TOLOSA

1093        PABELLO, CHRISTIAN PAUL  PURISIMA

1094        PABLO, ELLONJUAH JAMME  DAGODOG

1095        PABLO, RENNIEL  LABRADOR

1096        PACO, PAULO GUILLERMO  AGBAYANI

1097        PADAGAS, CHRISTIAN DAVE  QUINAY

1098        PADASAY, CHRISTINE LORRAINE  PRENUELA

1099        PADILLA, BEA THERESE  TOLENTINO

1100        PADILLA, COLEEN  ADVINCULA

1101        PADILLA, JENNY  JAVIER

1102        PADILLA, JOSE EMMANUEL  LOPEZ

1103        PADOLINA, JAVE MARK  GURRA

1104        PADUA, MONICA JOY  VISPERAS

1105        PAEZ, ALDRIECH LOTT  LAMOSAO

1106        PAGATPAT, NOEL LORENZO  BASCO

1107        PAGAY, ELMAR  MADDELA

1108        PAGDAGDAGAN, YANCHA  DEL ROSARIO

1109        PAGULONGAN, AMIEL KLENT  CARLOS

1110        PAGUNSAN, JENEZER  PERATER

1111        PAJARON, MARK JERROLD  GABRIEL

1112        PAJO, ROSSEL JAY

1113        PALABON, MAYNARD  TAGARO

1114        PALACIO, JOHN TRISTAN  SIGUA

1115        PALAPAL, JHARYL  BAYUDAN

1116        PALIMA, NIKKI ANN  PESEBRE

1117        PALLORINA, REGAN  CABICO

1118        PALMA, MICAH GRACE  NUNAG

1119        PALMA, RONINA KHRYSNA  RAMOS

1120        PAMATIAN, RAVEN  GOJO CRUZ

1121        PAMBID, JERRONICK  TABULOG

1122        PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL  MAUHAY

1123        PANER, LUKE ELEAZAR  REMO

1124        PANERIO, KRISTINE  QUITALIG

1125        PANES, ACE MICHAEL  YORDAN

1126        PANGAN, KEREN JIRAH  JIMENO

1127        PANGAN, LOUELLA MARIE  LABAJAN

1128        PANGAN, MA CELESTE  BAGAYNA

1129        PANGAN, MICHAEL ANGELO  HILARIO

1130        PANGANIBAN, IAN PATRICK  DAYANDAYAN

1131        PANGATO, ALEC HUSSAIN  AVILA

1132        PANGILINAN, DARREL  BESMONTE

1133        PANLAQUI, VON ANTHONY  DIMATERA

1134        PANLILIO, GEMER LLOYD  LEYBAG

1135        PANLILIO, JAMES VINCENT  PANTALEON

1136        PANTALUNAN, ROMMEL JERIC  VICTORIO

1137        PANTI, KEECEE  SOCITO

1138        PAPOLONIAS, VINCE  DUMALUAN

1139        PAQUIBOT, HENEE RAY  HANGAD

1140        PAR, JOSHUA  PAULO

1141        PARALES, FATIMA JOY  MONTERO

1142        PARAZO, KIMBERLY  MINSALAN

1143        PARCON, KARL IVAN  VALENCIA

1144        PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN  BALMEDINA

1145        PASAPORTE, ANN JANSSEN  MOSCOSO

1146        PASCUAL, ALLANA KAYRA  BERNARDO

1147        PASIGAY, EDILYN  DESABILLE

1148        PASOQUEN, DAVID NATHANIEL  BALITON

1149        PASTOR, MARIVIC  NARAG

1150        PASTRANA, REYNALD JOHN  SANTIAGO

1151        PATIAG, LINDELL  TURATO

1152        PATOC, LDON GIED  CRISTOBAL

1153        PATTAGUAN, EIRON  KAY

1154        PAÑA, KAREN JOY  PEQUIT

1155        PE, MILCAH CHEYENNE  ROMERO

1156        PEDRAJAS, JAYSON JAMES  ESPARES

1157        PEDRASA, ALDRIN PAUL  DIZON

1158        PEDREGOSA, VINCENT PAUL  TAJOLOSA

1159        PEDRO, DEVINA  ANNO

1160        PEDRO, HENNESSI MAE  SINABAN

1161        PELAEZ, CJ CHRISTIAN  LABORIANTE

1162        PEREZ, DANNESS NICOLE  SISIC

1163        PEREZ, ERIC GABRIEL  LADORES

1164        PEREZ, IAN MIGUEL  DY

1165        PEREZ, JAMAICA ANNE  RAMOS

1166        PEREZ, JENNIE  YANDAN

1167        PEREZ, JESLYN MARIE  SIMBORIO

1168        PEREZ, JOHN REYNALD  MERCADO

1169        PEREZ, JOHN VINCENT  GARINO

1170        PEREZ, MARIELLE  CORTEZ

1171        PEREZ, RAYNEIR CRISTOFER  MANCENIDO

1172        PERIDO, JAYSON  TAGUIBAO

1173        PERLAS, MARICAR  VILLANUEVA

1174        PERMANGIL, DEXTER JAN  HILARIO

1175        PERMEJO, GLENN  REMANDABAN

1176        PERMOCILLE, PETER MANNY  ISRAEL

1177        PESTAÑO, JAN RYM FELIX  PALO

1178        PETALLO, REGINE  NAVARRO

1179        PETRACHE, ALESSANDRO  TRINIDAD

1180        PEÑA, MARK JOHN  RAYELA

1181        PIALAGO, ROWLLAND ELEAZER  MAYANI

1182        PILAPIL, ROJEM  DENZO

1183        PILONGO, KRYPSEN DUNE  LIM

1184        PILOTON, JOSE PAULO  ODRON

1185        PINEDA, ANGELIKA  AQUINO

1186        PINEDA, JOHN LLOYD  CORRO

1187        PITAO, JANDIE  DUNAN

1188        PITONG, RHEMJOHN DAVE  NESTOR

1189        PIZARRO, EVIAN THOR  ESPLANA

1190        PIÑERA, SARAH ANGELIKA MARIE  MELCHOR

1191        PIÑERA, ZEUS JAN  OMIPLE

1192        PONTIGON, JOSEPH CHRISTIAN  AGUILAR

1193        PONTILLAS, VIVIENNE GRACE  VARGAS

1194        PORILO, ARIEL  CADALSO

1195        PORTUGAL, ALFRED  MIRANDA

1196        POSADAS, SHARON

1197        POSTRADO, ALFRED JEROME  HABABAG

1198        PRADO, AARON

1199        PRIETE, JOHN HYLE  OBEÑITA

1201        PUNO, CHRISTIAN PAUL  VERGARA

1202        QUETUA, GAYSIE MAE  FRANCISCO

1203        QUEZADA, KRAIG ANDRE  CARIÑO

1204        QUEZON, JACY ANGELICA  TRASPORTO

1205        QUICHO, RENE  DIADULA

1206        QUILONG QUILONG, JONNAVEL  TOMOLING

1207        QUIMBA, SONNY  SAMIA

1208        QUINTO, EDGARDO JR  JUAN

1209        QUINTOS, JEROME  MARQUEZ

1210        QUIROZ, MARVIN  REYES

1211        QUIZOL, DARA ROSSELLE  DIGMA

1212        RABANES, MATTHEW GABRIEL  MONDEZ

1213        RABEJE, ROBERT JAY  LUARES

1214        RABIA, MARK JOHN  VALENCIA

1215        RACHO, RUEL JAMES II  RABAGO

1216        RAFAEL, AIRANICA  PASCUA

1217        RAFER, YANCEE KEARVIN KYLE  AQUINO

1218        RAGAS, ARA MAE  CASUSOLA

1219        RAGAS, JOSHUA MATTHEW  BELLES

1220        RAGUDOS, CHRISSANTO  ALCANTARA

1221        RAMBOYONG, JEDIDA  ARAGON

1222        RAMIREZ, CATHLEENE FAYE  PASCUAL

1223        RAMIREZ, CZARINA  COTARA

1224        RAMIREZ, REINHARD MARI  DELA CRUZ

1225        RAMIZARES, JEMMAR  ZARDOMA

1226        RAMOS, AYMAN  KALBI

1227        RAMOS, JASMIN LORISSE  CORALEJO

1228        RAMOS, JUSHUA  DE MESA

1229        RAMOS, RICHMOND  ASUNCION

1230        RAMOS, XAVIER  MENDOZA

1231        RAZON, ANDY  SABAUPAN

1232        RAÑA, MARJHANE  PADAGDAG

1233        REALOSA, KENETH CHRISTOPHER  PAGULAYAN

1234        REBUSTA, WAREN  BALANDRA

1235        RECAMARA, EIREN RAQUEL  PIANG

1236        RECTO, KRISTOPHER  EHILLA

1237        RECTO, RAFAELLA FAITH  SANTIAGO

1238        REDOLOZA, GLORY-JANE  LILLO

1239        REDONDA, ANA SUZETTE  SERNAL

1240        REFORSADO, KIM SHEEN  AMOROSO

1241        REGALA, JONAS CHRISTIAN  PALMA

1242        REGOSO, MARK ANGELO  CASTRO

1243        RELOS, RAYMART DAVE  PUNZALAN

1244        REMO, KIM CEDRIC  MENDOZA

1245        REMOLADOR, GENESIS  TABOR

1246        REMOQUILLO, MARIAN NICOLE  NEBREJA

1247        REOLA, LALAINE ANN  GARCIA

1248        REORA, ROGER JR  AMORA

1249        REPATO, CARL ANDREW  ESTEBAN

1250        REPIL, ALEXIS JUNE  OLANDRIA

1251        RETANAN, KRISTINE CLAIRE  MIRANDILLA

1252        RETORBAR, ALFREDO  YLANAN

1253        REYES, ALYSA MARIE  LIZARDO

1254        REYES, MARK EDWARD  CONCHA

1255        REYES, MARTIN JEYELL  GUICO

1256        REYES, PARS JR  MARBID

1257        REYES, PAULINE MARIE  SUMAYAO

1258        REYES, SHYRELLE  COLOBONG

1259        RIANO, ARVIN CHRISTIAN  ABUNDO

1260        RICO, CHRISTELLA MARIEL  PEREZ

1261        RIEGO, ROBERT CARLO  TIPON

1262        RIVERA, AARON  PAULE

1263        RIVERA, JAYSON  SOLIS

1264        RIVERA, JUNIVERSE GANDA  RUNAS

1265        RIVERA, PATRICIA JOYCE  ZARATE

1266        RIVERA, POLIYESTER  PERALTA

1267        ROBIN, VICTOR RAFAEL III  ESPAÑA

1268        RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL  MUHI

1269        RODRIGUEZ, JOHN KARLOS  MALICDEM

1270        RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE  DY

1271        RODRIGUEZ, KYLA PEARL  GOTERA

1272        RODRIGUEZ, MARK ROEL  MENDOZA

1273        ROJAS, JISELLE  ERILLA

1274        ROJONAN, KRISTINE  DELPOSO

1275        ROLLON, EDZEL MARIUS  ALVAREZ

1276        ROLLON, JOSHUA ADRIAN  CARRANZA

1277        ROLLORATA, MARK JOEL  GATCHO

1278        ROMASANTA, BENJAMIN JR  DELA TORRE

1279        ROMULO, CARLO  PABUALAN

1280        RONARIO, KRYSTAL  CLEMENTE

1281        RONCO, MICHAEL WILLIAM  REARIO

1282        RONQUILLO, IRA JANE  PINEDA

1283        RONSAIRO, JANINA ROSE  MOJICA

1284        ROSAL, JOEVELYN  BASILISCO

1285        ROSARIO, JAMES ROVIC  BALLESTEROS

1286        ROSETE, SHIELA MAY  NABONG

1287        ROSLIN, SHAINA GRACE  CAMU

1288        ROULLO, HANS CHRISTIAN

1289        ROXAS, DENZEL JOSH  ALCOMENDRAS

1290        ROXAS, MERYLL JOI  BONDOC

1291        ROXAS, MICHELLE ROSE  DELA CRUZ

1292        RUBIO, JAMAICA MAE  TABORA

1293        RUIZ, ANGELA NADINE  GLORIANI

1294        RULLODA, JAN EFRAIM  CASTULO

1295        SABADO, DEBBIE KATE  OLARAN

1296        SABATE, NATHANIEL  SAYLANON

1297        SABETE, JOSHUA  BAYAWA

1298        SADIA, IAN DOMINIC  COROS

1299        SADSAD, DOMINIC JR  GENZOLE

1300        SAGALA, CRISANLY  SANTILLAN

1301        SAGUN, NICOBONNE ANGELO  TUAZON

1302        SALAC, IRIS  GARCIA

1303        SALADAGA, HAZELLE  HYNSON

1304        SALANATIN, GEO AUSTIN  GELACIO

1305        SALARITAN, CLYDE  BANUA

1306        SALAZAR, JOAN  AGENA

1307        SALEM, JERUH  ANGUB

1308        SALIH, YASSER  SAMERA

1309        SALISE, JOSE ANDREW  UDTOHAN

1310        SALIVIO, BEANNA  MINGOY

1311        SALUDES, POL AJAY  PELOBELLO

1312        SALVADOR, JEMHAR  SARIOL

1313        SALVANTE, LAURENCE  SACBAYANA

1314        SALVO, DAN CHRISTOPHER  IGAMIN

1315        SAMARANOS, EARL KEVIN  LUIS

1316        SAMARRO, NATHANIEL  DAGANIO

1317        SAMBAJON, NICOLE  EMELO

1318        SAMILLANO, JERKIN BING  CAAGAO

1319        SAMONTE, MADELY JOY  SANTOS

1320        SAN GABRIEL, SERGEON  DE CASTRO

1321        SAN JUAN, KEN ROBERT  DIZON

1322        SANCHEZ, HEDDA ANDRE  FLORES

1323        SANCHEZ, JOHN-LOYD  ALLAM

1324        SANCHEZ, MICHAEL DOMINIC  DAET

1325        SANCHEZ, XAVIER IAN  CAMINCE

1326        SANDOVAL, JUDEA MAY  SARSONAS

1327        SANGCO, JOHN CARLO  BULOSAN

1328        SANTIAGO, JOHN ADRIELL EMERSON  SANTOS

1329        SANTIAGO, JOSE VICENTE  PEREZ

1330        SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY  ROMERO

1331        SANTILLANA, SIMON MATTHEW  SAMBRANO

1332        SANTOS, ENGELBERT NIKKO  JORGIO

1333        SANTOS, JENALYN  SACDALAN

1334        SANTOS, KATE  BALOIS

1335        SANTOS, MARVIN  BAGTAS

1336        SANTOS, MIKAELA  GARCIA

1337        SANTOS, RAFAEL JASPER  LAZATIN

1338        SANTOS, RALPH  DOMINGUEZ

1339        SAPIANDANTE, GORAN  YANGO

1340        SAQUIN, CHRISTIAN PAUL  PAÑALES

1341        SARABIA, GRYCK YVANNAH  DAUAG

1342        SARIBA, MARY GWYNETH  ENCISA

1343        SARSOZA, ROMMEL  JADLONG

1344        SASTADO, MARIEL  BAYANIN

1345        SEBILO, EUGENE PAUL BRIAN  DOMINGO

1346        SECRETARIA, JIETHER  CREDO

1347        SENCIL, ELYSSA JOY

1348        SERAFICO, EDMARK  BANANIA

1349        SERANDON, PATRICK GERARD  ADORABLE

1350        SERAPIO, RALPH DANIEL  ABAN

1351        SERINO, MARY MAE  NIOKO

1352        SERNICULA, RONNABEL  PASCO

1353        SERRANO, PRENCESS ASHLLEY  POLINTAN

1354        SESANTE, EMME MARIE  ALUNAN

1355        SESDOYRO, KAYE  DUMPIT

1356        SET, JEM LORAINE  BARTICAN

1357        SEVILLA, JESSAH MAE  MANSALON

1358        SICAT, ALFRANCIS  VELARDE

1359        SIENES, AILA KAYE IONY  YBASAN

1360        SIGUA, HOWELL JAY  ANG

1361        SIGUA, MAIKO  TUAZON

1362        SILORIO, NICO  PLUMA

1363        SIMPLICIO, HANS MARC  CANQUE

1364        SINAJON, JOHN LYNDON  MAGALLON

1365        SINIO, SOFIA ANNE  BOGNOT

1366        SINSANO, JEJEEN JIANI  AMAHIT

1367        SIPOL, LEANN MAYE  PALGUE

1368        SISON, TRISHA MAE  RODAS

1369        SIYTOO, JAILAH JOY  VITUG

1370        SOBERANO, KERR JOHN  AMBOS

1371        SOBERANO, PRINCE JAMINN  AGUAS

1372        SOBRETODO, VINCE ANDY  DEYPALUBOS

1373        SOC-A, MARISSA  WAKIT

1374        SOLITARIO, JOHN PAOLO

1375        SOLLESTA, KENNETH  CAÑETE

1376        SOLOMON, BON DARYL  QUITLONG

1377        SOLOMON, KENNETH  AREVALO

1378        SOLON, NIKKI LOI  FLORES

1379        SOMBRIO, HEARTY  ARELLANO

1380        SORIANO, JEREMIAS JR  ARAPELES

1381        SOTO, SHARINA NICOLE  LAMOD

1382        SUCGANG, MARIA KHYZIAH DIA  GAJO

1383        SUELO, JHOANA  CALVEZ

1384        SULA, DIANA  TAGUDAR

1385        SULONG, HANNAH FAITH  LEAÑO

1386        SUMAGAYSAY, ROGER DAVY  NOVERO

1387        SUMATRA, BRIAN ANGELO  ROSALES

1388        SUMAYA, WENDELYN  LARON

1389        SUMOOK, JESSA  NADONZA

1390        SUMPAY, IVAN GEM  MAQUILING

1391        SYJONGTIAN, DARREL  VILLANUEVA

1392        TABANAO, VANESSA KATE  PORCELIN

1393        TABAO, GEENIE RORANI  ELECCION

1394        TABOR, JOHN IGNACE LAURENT  FRONDOZO

1395        TABORA, CASTER JOHN  MARTINEZ

1396        TACLAS, DUANE KALEL  GARCIA

1397        TACLOBO, ROGELIZA  MABULAC

1398        TADLIP, MELISSA CYRA  BRIN

1399        TAGAPUEN, RAZZEL GIA  CENTENO

1400        TAGONGTONG, JANICE MARIE 

1401        TALABOR, LYKA ELLAIN  PESQUERA

1402        TALAGTAG, NIÑA RICA  BELTRAN

1403        TALUBAN, DEWIE ASSIE  PADUA

1404        TAN, MARK CHRISTENSEN  MATUTE

1405        TAN, ROLAINE KEITH  CAÑETE

1406        TANDOG, JOE CEZAR  BERMUDEZ

1407        TANGHAL, EPHRAIM JR  VILLANUEVA

1408        TANGO, MARK JANTZEN  TOLENTINO

1409        TANTOY, JUBILEE MARIE  BONGABONG

1410        TAPALLA, MELCHOR JOSE  ESCUETA

1411        TAPEC, JOHN LOUIE JR  TUNGPALAN

1412        TARRAYO, MADRICK HINSON  MAHINAY

1413        TAUB, CATHERINE  SORINIO

1414        TAUYAN, EDWARD KING  BURBANO

1415        TAYAG, JONAS IAN  MAGCALAS

1416        TECSON, ARBEN JOHN  COLOT

1417        TENEBRO, KAISER JERICHO  DIONSON

1418        TERRONES, STEPHANIE ANNE LYKAH  GARCERA

1419        TESORERO, JOHN RICHARD  MARISCOTES

1420        TEVES, MATTHEW  CONCEPCION

1421        TIAMSON, ROMUALDO JR  FINEZ

1422        TIANCHON, IAN JESSE  VALIDO

1423        TIBORON, ADRIAN JAMIL  KALUDTIAG

1424        TILLADA, JAVERIEL  TOCAYAO

1425        TIMBAL, EMERSON  ALVARADO

1426        TIMBOL, ANNA GRACHIEL  GONZALES

1427        TININAHAN, THEA  CASTILLON

1428        TINTERO, JENICA DIANNE  GERONIMO

1429        TIO, KATHRINE  CASTILLO

1430        TIPON, ALDWIN  GAITAN

1431        TITONG, MARNEL  MERIOLES

1432        TOBIAS, JOHN BENEDICT

1433        TOLEDO, HANNAH KATRINA  ABENOJA

1434        TOLENTINO, JOYCE ANNE  PEÑAMANTE

1435        TOLENTINO, NEIL  SANGUYU

1436        TOLENTINO, OMAR  BATACAN

1437        TOLERO, IVAN DAVE  TOMBAGA

1438        TOLITEL, KATHLEEN  CUYONG

1439        TOMARONG, JED KEVIN  CAÑETE

1440        TOMAS, EDEN  LIM

1441        TONGA, BENEDICT  ESPADA

1442        TONGIO, JIM PATRICK  DAVID

1443        TONGOL, JEROME  NULUD

1444        TONGOL, KYLE CLEOFFER  GONZALES

1445        TOONG, JOWIE ANDREIA  REYES

1446        TORCENDE, VINCENT DERWIN  MOISES

1447        TORCULAS, ALLADIN  SEPULVEDA

1448        TORILLAS, VIC LAWRENCE  BAJO

1449        TORREJOS, VINCENT JOHN  CARDOSA

1450        TORRES, ALLEN  DAVID

1451        TORRES, EARL JOSEPH  GAMBOA

1452        TORRES, JOHN REX  COSTALES

1453        TOUGAN, CLARIZA  FERNANDEZ

1454        TRIA, SHAN HERROL  DIWA

1455        TU, LOURENZE FLOYD  PASMO

1456        TUBAN, PETER JR  ALABATA

1457        TUGONON, JESSON  CANADA

1458        TULILIS, SOFIA JOYCE  DELALAMON

1459        TUMABAO, HARLEY DAVE  CONSIGNA

1460        TUMULAK, KLEA  ALBERCA

1461        TUPAZ, ZMANTHA YSABEL  BAJA

1462        TUTOR, CRISHA ALYSSA  MADJILON

1463        TUTOR, MARK ANTHONY  CUNADO

1464        TYCANGCO, MAEGAN  CRESCINI

1465        UBAMOS, DEOGRACIAS IV  TAGASLING

1466        UMABAL, JOHN CHRISTOPHER  ESTOPA

1467        UMADHAY, ADRIAN  RACELA

1468        UMITEN, MARC ANTHONY  CALMADA

1469        UNDAG, MHELLEVER  GARRIDO

1470        URQUICO, JEO MIGUEL  GARCIA

1471        UY, RENZ JOSEPH  AMEN

1472        VALDEVIESO, ADRIAN ROY  FRANCO

1473        VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL  SANTIAGO

1474        VALDEZ, PEARLY DAWN  MENDOZA

1475        VALDOZ, ARISTON  PUBLICO

1476        VALENCIA, MARK JASON  DINGAL

1477        VALENTON, JAN CESAR  DURO

1478        VALENZUELA, KENNY  MANGAHAS

1479        VALEROS, JONATHAN  PADER

1480        VALIENTE, EARL JEWEL  JIMENEZ

1481        VALIENTE, MEGAN GRACE  MENDOZA

1482        VALINO, HANNAH RUTH  MANUEL

1483        VALLE, ROCHEL  VERSALES

1484        VALMOCENA, DANIEL PHILLIP

1485        VARGAS, CHRISTIAN  MERTO

1486        VELARDE, DANIELLE  TENDENCIA

1487        VELARDE, JULVER  CELEBRADO

1488        VELASCO, LALAINE VHINE

1489        VELASCO, REGINE  MANALAD

1490        VELASQUEZ, MA EULAIKA  ATIS

1491        VELGA, JAMES RYAN  BUAGAS

1492        VELUZ, DANE JULIAN  OLYMPIA

1493        VENOYA, JEROME EDWARD  JUAGPAO

1494        VENTURA, JOHN VINCE CYRUS  DELORAZO

1495        VERGARA, PATRICIA  PILLONE

1496        VICENTE, CHARISSE BRITTNEY ANN  INTERIOR

1497        VICTORIO, LYKA ANN  RELLIN

1498        VIDOLA, RAYMOND JOHN  RODRIGUEZ

1499        VIERNES, ERWIN  RAMENTO

1500        VIERNES, SAMUEL DOMINIQUE  LAPID

1501        VIERNEZA, MA YLED  ODIAMAR

1502        VILANDO, ANGELI FREZSE  MARBIDA

1503        VILLA, DAILYN  BICO

1504        VILLA, JOSHUA ALEXANDER  BANICO

1505        VILLA, SEDRICK JHON  BALBON

1506        VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE  TORREFIEL

1507        VILLAFLOR, LEILA ANDREA  INOC

1508        VILLALOBOS, HOWELL JASPER  MARALIT

1509        VILLALON, VINCENT LESTER  BULLAG

1510        VILLALUNA, JHOMAR  GLODO

1511        VILLANUEVA, AILYN  BALCUEVA

1512        VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL  LINDOG

1513        VILLANUEVA, ANDREI  MILAR

1514        VILLANUEVA, ESTEPHANIE  DELA CRUZ

1515        VILLANUEVA, JEROME CARLO  IGLESIAS

1516        VILLANUEVA, LEOMAR AUGUSTUS  DELFIN

1517        VILLAR, VINCE  QUITANGON

1518        VILLARAZA, JOHN PAUL  TONIO

1519        VILLAROJO, IAN DWIGHT  MATA

1520        VILLARTA, XYLIL ELDWAYNE  PASCUAL

1521        VILLARUZ, JOHN MICHAEL  FARIA

1522        VILLAVERDE, KORRINE  GUMABAY

1523        VILLEGAS, CHERRY  MILLAMENA

1524        VILLEGAS, LEMUEL JULY  TEGERO

1525        VINGCO, RHEZ ANN  ALOJADO

1526        VINUYA, VIA JOY  PASCUA

1527        VISIDO, REX VINCENT  LANTO

1528        VIVO, ARWYNE JAKE  MALATE

1529        VIÑAS, NOEL  BINAYUG

1530        VOLANTE, NORFRANK  BONAFE

1531        WAYASEN, JAN MARIE  AGUSTIN

1532        WELBA, JONWEL BRYAN  JUMARAN

1533        WONG, TROY HENRICH  DAIRO

1534        YABUT, LAURENCE JHON  MAGAT

1535        YAP, LANZ ADREAN  ILARINA

1536        YSAAC, JOHN MARTIN  BELALE

1537        YU, ADRIAN JOSEPH  PAULINO

1538        YUBAC, MARKDHIE  NASANE

1539        YULAS, RICKY  VOCES

1540        YUMUL, JOHN ANTHONY  MULINGBAYAN

1541        YUZON, AERHON  MANANSALA

1542        ZABALA, JUDE NICO  DELA CRUZ

1543        ZAGADA, ANDREA  MACEDA

1544        ZAMORA, IAN RIC  PATOC

1545        ZULUETA, ILLYVEM  BALM

Electronics Engineer Licensure Examination

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 785 out of 2,644 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,546 out of 2,005 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2022.

The members of the Board of Electronics Engineering who gave the licensure examinations are Engr. Alnar L. Detalla, Chairman, Engr. Enrico Claro R. Delmoro and Engr. Herminio J. Orbe, Members.

Roll of Successful Examinees in the Electronics Engineer Licensure Examination Held on October 8 And 9, 2022. Released on October 14, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ABALUS, ROCHELLE FAITH  MIGUEL

2        ABANG, ANN FRANCES  FELECIA

3        ABARECIA, RICHIE PAUL

4        ABASTILLAS, RUDWIN PAUL  BARRETTO

5        ABELLERA, JOSHUA BEAVER  QUE

6        ABINA, DANIEL  VILLARDO

7        ABOY, ALSHEIN FAITH  TULIN

8        ABRIGO, SHAIRA MIA  ERIE

9        ACEBEDO, KARL ANGELO  ROSARIO

10        ACMA, JEREYCA  ALOLON

11        ADERES, ALNIE MAE  CANCINO

12        ADUNA, VINCENT RAY  JASTIA

13        AGAPITO, DANILO JR  BOGAS

14        AGCAOILI, MARJORIE  DELOS TRINOS

15        AGUILAR, ANDREA MAY  ALAMA

16        AGUILAR, GLENDY  DULERA

17        AGUILAR, JOSE DELFIN  PACO

18        AGUINALDO, GIO SAM  MESIONA

19        AGUINALDO, KURT AMMIEL  UMALI

20        AGUIRRE, MARK JUNAS  LIMBAGO

21        AGUJA, NEIL ADRIAN  NEGRETE

22        AGULTO, JERICO  OCAMPO

23        AGUSTIN, ALFONSO  DOMINGO

24        AGUSTIN, REINE CAMERON  BERNARDO

25        ALAAN, KARLO PIO  DUNGOG

26        ALABAN, RYAN  BALASA

27        ALAGO, CLARISSE JOSSIL  TAGAB

28        ALCANTARA, FRANCES KYLE  PAREÑAS

29        ALCAYDE, JOHN AUREL  CUPO

30        ALDONZA, FRED ANTHONY  OBREGON

31        ALESNA, TRISHA MONIQUE  DIAZ

32        ALFONSO, JAIRAH MAE  NAVORA

33        ALIPININ, MARTINA YSABEL  KING

34        ALMERO, EMIL JOHN  VALDEZ

35        ALOJADO, KENNETH  GUEVARRA

36        ALTERADO, BRYANT  ANUNCIACION

37        ALTORINO, EARL JOSEPH  CRUZAT

38        ALVARAN, CHRISTINE JOY  MALACA

39        AMAN, AUDREY JEANELLE  TOLO

40        AMAR, LJ  CALVA

41        AMARGA, ANTON JAY  SADOGUIO

42        AMURAO, RALPH ANDREI  ALMARIO

43        ANDRES, DEANNA ANDREA XENIA  ARIZA

44        ANGELES, KEVIN CHARLES  DELA CRUZ

45        ANTES, ANGELO NIKKO  GUBOT

46        AQUINO, AULIVIER GILCHRIST  QUIJANO

47        AQUINO, PAULYN YSABEL  HALOS

48        ARANAS, CHARLES NIKKO  MACARAIG

49        ARANAS, KRISTIAN DAVE

50        ARANDIA, IAN VON NOVI  CLIMACOSA

51        ARANETA, JUAN ENRIQUE  CRUZ

52        ARCA, MERULYN  VIDAL

53        ARCANGEL, PAULO GABRIEL  DE GUZMAN

54        ARCIGA, ERICA AURELLE  PATIO

55        ARENAS, JEROME  CARABEO

56        ARGUELLES, MARIA DANIELA  HERNANDEZ

57        ARONG, CHARLIE  BACULI

58        ASILO, MARK RAINIER  TIOTANGCO

59        ASPIRAS, VAN JOSHUA  LIM

60        ATIENZA, MIKE LORENCE  PERADILLA

61        ATIENZA, SHERRY LEIN  BAIS

62        AUDITOR, MARICAR  DE LUNA

63        AURESTILA, KRISTINE  GELLANGGAO

64        AUSTRIA, ALYSSA NICOLE  MARQUEZ

65        AUSTRIA, AMBER RUTH  WALATA

66        AVANCEÑA, SIEGFRED ROY  ALBO

67        AVILA, MICHAEL ANGELO  PINEDA

68        AVILLEDO, MIKKO IVAN  DOBLON

69        AVILLO, KATRINA RUTH  LUMIO

70        AYALA, LAUREIN ABIGAIL

71        AYING, RENATO JR  JUNTILLA

72        AZUELO, JOSHUA  RONSAIRO

73        AÑORA, ELVERTO  LUGO

74        BAAL, JERICHO  BALMES

75        BABAGAY, CHRISTOPER  IBANEZ

76        BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II  PARAISO

77        BACUS, JEVIE  DANIELEZ

78        BADILLES, NIL MARC  LAGUA

79        BAGACINA, JOHN PAUL  PADERES

80        BAGADIONG, SHAREE MAE  FAMY

81        BAGAIN, REX JOSE  OXALES

82        BAGALAY, BEATRIZ MARIE  GARCIA

83        BAGAS, AIA MAE  AUSAN

84        BAGCAL, MC ZINSSER  MORAÑA

85        BAGUE, VINCY FERNE  BORONG

86        BALAURO, JOHN RENZ  SANCHEZ

87        BALDERAMA, JANNICA  HALOC

88        BALDOVINO, SETH ADRIEL  RIVERA

89        BALDOZA, QUEENIE  GONGONA

90        BALILA, JOHN CARL  ABIERTAS

91        BALINSOY, DOMINIC PAUL  BUENAFE

92        BALIUAG, HAMILTON  CABADDU

93        BALLARES, JESTER  ISIP

94        BALLESTA, EMILSUN JON  BALICNANG

95        BALLESTA, KERVIN KYLE  RAÑADA

96        BALTAZAR, RICHARD OWEN  FRANCO

97        BALUYOT, WINCHESTER  CAPARAS

98        BANDILLO, MERVIN  GOZA

99        BANZON, JUNNARA MADETH  ONGQUE

100        BAQUIRAN, GENEMAR OLIVER  MAPA

101        BARAQUIEL, SAVIER  TEVES

102        BARDOS, JHON VIC  BUNAG

103        BARLUADO, ELJIE  COLLADO

104        BARRAMEDA, ARCHIE DAVID  DECHAVEZ

105        BARRAMEDA, RICHARD RHEY  ABONITA

106        BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN  JINON

107        BARRION, CECILLE  MAGNAYE

108        BASCO, JOHN LEONARD  BALDO

109        BATILLER, VERNEIL KYLE  SICAT

110        BATIMANA, JASON CEDRICK  LACAD

111        BAUL, STEVEN  GOMEZ

112        BAUTISTA, AZRIELL  VILLANUEVA

113        BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA  MARCOS

114        BAUTISTA, LIZ EMMANUEL  DEL ROSARIO

115        BAUTISTA, NICOLE JEANNE  ANGULO

116        BAUTISTA, TRICIA MARIZ  GIRON

117        BAYTA, GENE MARCO  DE LAS ALAS

118        BAÑEZ, GRACE MONICA  LUMBATAN

119        BELARO, JERALD  GODOY

120        BERMEJO, GARY  PAVILARIO

121        BERNARDO, SOPHIA DIANNE  KING

122        BERTULDO, JOHN ALBERT  CAPULE

123        BIADOG, MICAH  REMO

124        BLANCO, RONEL  BAGAYAS

125        BONGGOLTO, JELLIAN FAYE  JANOLINO

126        BONIFACIO, AINA MARIE  BAWAG

127        BONITA, DANNIELLE LEINARD  LAPASTORA

128        BONLEON, MARTIN BENJAMIN  LOPEZ

129        BOOC, JECREN  GODINEZ

130        BORCE, CORBAN RABE  GABAN

131        BORCENA, CHARLENE JOY  EVANGELISTA

132        BORCENA, VERNADETTE  BELOY

133        BORDAMONTE, AXL REY  ONDE

134        BORELA, JOHN MARK  CEDERIA

135        BORLASA, EARL ANGELO  UNTALAN

136        BORROMEO, JOHNNE ASHLEY  ANDRADA

137        BOTOR, FRANCIS  HERTIZ

138        BRAGADO, KWYNETT  BALINGIT

139        BRIONES, SIMON FELIX  ANGELES

140        BRITANICO, HANNAH ERIKA  ROBOSA

141        BRONIO, LHYKA MAE  POMEDA

142        BUAN, JASON ROI  BAGAYAS

143        BUENAVISTA, LUCILLE  SALGADO

144        BUENSUCESO, CRIS PAULO  LEONARDO

145        BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO  BRAGA

146        BUENVIAJE, MICHAEL  LAMPA

147        BUNGALON, MARC BLASE  SABSALON

148        CABALQUINTO, EDWARD  DEL MUNDO

149        CABANG, JOHN CHRISTIAN  CADAG

150        CABEZA, EUGINE  VITIN

151        CABRERA, MARIA ANA  RAMILO

152        CACAS, JERICO  CABE

153        CACAYURAN, KOBE  CARANAY

154        CACHUELA, PEARL JANE  BAGUILAR

155        CADIENTE, ULYSSES NIÑO  MARCELO

156        CAGANG, ANGEL PRINCE  TEJANO

157        CAGAOAN, CRISCHIN CHARM  CASTILLO

158        CALAGO, CARMELA  JAVIER

159        CALATA, LLOYD ELWYN  TIGAS

160        CALCEÑA, MARVIN  CALUMNO

161        CALMA, ALDRIN JAMES  CORTEZ

162        CALZITA, ALISSA JYN  ALOTA

163        CALZITA, CRIS RAMIL  LEQUIGAN

164        CAMALAO, JERICHO  ESCOSIO

165        CAMPOS, JOHN OLIVER  BAUTISTA

166        CAMSA, DATU AKMAD SEAN  MANGAT

167        CANLAS, CHRISTIAN JEREMY  NUNAG

168        CANTORNE, JUCO  RAFAEL

169        CAOILE, MACLANDOR FOX  CATIVO

170        CAPANGPANGAN, JAMES  SEQUEÑA

171        CARAIG, JAN EDWARD  CAHAYON

172        CARBON, JAY-MERSON  MORALES

173        CARLOS, ADELLE LYN  DELOS REYES

174        CARREON, HAJA KIEV ERENZ  MARTINEZ

175        CARREON, KIT JUNE  MANA-AY

176        CASIMIRO, MARC VINCE  TAN BELDA

177        CASTILLO, DIANA VANESSA  SALIMBACOD

178        CASTILLO, JASON REX  SALINO

179        CASTILLO, RICHARD  BUENO

180        CASTILLO, VINCE JASON  VALBUENA

181        CATALON, JONDY PAUL  TABILE

182        CATAPANG, JAYVEE  CASTILLO

183        CATUNGAL, REYMOND  FOLLOSO

184        CAYABYAB, ANGELINE  MACARAEG

185        CELESTE, MARRIANNE JOYCE  GONZALES

186        CELESTE, PRINCESS LARA  PETROLA

187        CENTENO, RYAN CHRISTOPHER  NARTE

188        CERDIÑA, REINIER MARK  SAN ANDRES

189        CERVANTES, EDRIC JOHN  DE LEON

190        CLARETE, KRISTOPPER JOHN  BONIFACIO

191        CLARIÑO, RUEVICK  BALLATAN

192        CLORADO, MARKHAM  ROMANO

193        COLAS, JOSHUA  YODYODO

194        COLICO, JOHN JEROME  ORCIGA

195        COLUBIO, CRIZZAN BEL  DANGARAN

196        COMETA, JOMAR  BATOON

197        COMETA, MANUEL JESUS

198        CONCEPCION, MICHAEL JEFF  SANTOS

199        CORDOVA, JUDY ANN  DESAMPARADO

200        CORPUZ, JHEREMY MACH  MALACA

201        CORPUZ, MARK LOWIE  BATUGO

202        CORTEZ, ANNDREI NHICOLE  OLAN

203        CRAME, ADE  PEROSO

204        CREENCIA, JETHRO GRINGO  MALAGA

205        CRISOSTOMO, JOSHUA  SANTOS

206        CRUZ, JAY-AR NITO  CRUZ

207        CRUZ, KAREN  APOSTOL

208        CRUZ, MARC PAULO  LAZARO

209        CRUZ, RUTH ALMIRAH  SANTIAGO

210        CUACHON, DENISE MARIE  CHAVEZ

211        CUBIAN, ADONIS  CALLEJA

212        CUSIPAG, JEWEL  NAQUILAN

213        CUSTODIO, LANCE EDWARD  EVANGELISTA

214        DAGANDAN, TRIMAR  PUTIS

215        DALANGIN, RAE ELISE  AGBANGLO

216        DAMO, HUBERT CHESTER  CALALUNG

217        DATO, REY VINCENT  ODANGGA

218        DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA  FUNDAR

219        DAYAO, CARLO PIERE  BALIBA

220        DE CASTRO, ANGELO  LEGARDA

221        DE GUZMAN, DIANA  BINALINGBING

222        DE JOSE, VENROSE  VILLALUNA

223        DE LEON, EDRIAN CEDRICK  CANONIGO

224        DE LEON, JANE SHAIRA  FELIX

225        DE PAZ, ROMMELL  PORCIONCULA

226        DE VERA, RUTH ABEGAIL  ARDENASO

227        DE VILLA, JASMINE KLAUDETTE  CIERTE

228        DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON  MACALOS

229        DELA CRUZ, ARMARNIEL  IBAÑEZ

230        DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC  MANAPUL

231        DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN  BALAMIENTO

232        DELA FUENTE, MARIANNE  MANALO

233        DELA FUENTE, MIKA ELLA  LEAL

234        DELA PEÑA, JANMIGUEL  MATIBAG

235        DELEN, NIKKI LORRAINE  ROSELA

236        DELIÑA, JAY ISRAEL  GUINOO

237        DELOS SANTOS, JHUNEL  DOLLESIN

238        DELOS SANTOS, RENE JR  GAMIS

239        DEPAMALLO, ANGELA GRACE  BATISLA-ON

240        DEROCA, HAVEN PAUL  LESONDATO

241        DESUCATAN, SEAN  LOZADA

242        DEVILA, HARRIZON JEB  PANES

243        DIAZ, JOHN GERALD  TIGUE

244        DIEGO, CARL YVANN JOSHUA  PARIÑAS

245        DIMACULANGAN, JOVEN  LEYESA

246        DIMLA, MARY ROSE  CALDERON

247        DIORIC, TRIXIE ANNE  CABONGCAL

248        DIQUIT, MART AMELSON  OCTAVO

249        DITAN, MARK CRONIELLE  VILLANUEVA

250        DIZON, JEMIMAH  MANUEL

251        DIÑO, JOSEPH  YU

252        DOCTOR, JOSHUA  BALA

253        DOMINGO, REYNALDO JR  TABARES

254        DOSDOS, JOHN LUTHER  CODILLA

255        DULCE, JON FROILAN  RECAIDO

256        DURANO, ANDRE' JOSHUA  TAN

257        EBITNER, JOHN ROEL  TAMONDONG

258        EBREO, SHARALYN  CASTILLO

259        EDJAN, HARRL JOSHUA  PEREZ

260        EMBERNATE, KRISTEL JANE  TIMOL

261        ENDOZO, REX CHRISTIAN  ROYO

262        ESCOTO, ALBERT JERALD  FLORENTINO

263        ESGUERRA, EARL LOVEN  ABELLANA

264        ESMERALDA, JALYLE ANNE  AREGLADO

265        ESPINA, JOMAR  CRUZ

266        ESPINOZA, JANCHRIS  CALLANTA

267        ESPIRITU, MARK REYVIN  DIGGAY

268        ESPORAS, JOHN ERIC  LINASAN

269        ESTACIO, GENARD JOHN  CALICA

270        ESTANISLAO, RAPHAEL  STA ANA

271        ESTEBAN, ESTEFANNO LANZ  ALO

272        ESTRERA, RYAN PAUL  LUCHAVEZ

273        EXCLAMADOR, GLAZE  DAIROCAS

274        FACIOLAN, KIA

275        FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER  ATIENZA

276        FENOMENO, CLAIDE  NAZARENO

277        FERNANDEZ, JAN VINCENT  DIVINAGRACIA

278        FERNANDO, EDRICH JERON  MALLARI

279        FLORES, JOMERTO  TANDOC

280        FLORES, MARK  ROJAS

281        FORONDA, KENNETH  ROSARIO

282        FORTEZA, RENZO  SUNCHIUCO

283        FRANCISCO, MARK DAVID  SERAT

284        FUSILERO, CHAKA  CABRIANA

285        GABAY, STEPHEN ELLY  FERNANDEZ

286        GAHITON, JHON YRAP JAY  MASULI

287        GALANG, MELISSA  BABARAN

288        GAMBOA, JOHN CARLO  RAMIREZ

289        GAMMAD, NIKKO  SAN ANTONIO

290        GANACIAS, NOLLAN JASON  GUERRA

291        GANDOLA, FRENZI ANNE  RAMOS

292        GANZON, KEITH  SOYANGCO

293        GARCES, JOBELLE  CABRAL

294        GARCIA, ERNESTO JR  ANTIVO

295        GARCIA, HENDRIX  BALANAG

296        GARCIA, NEIL FRITZ  SAYCON

297        GARROVILLO, PAULA CHRISTINA  PANUNCIO

298        GASCON, ADA KATRINA  PERONA

299        GATUS, HANES MAR  FONSECA

300        GEVERO, FRANCISCO  TAMSON

 

 

 

Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION

Held on OCTOBER 8 AND 9, 2022                               Page:  8 of  48

Released on OCTOBER 14, 2022

 

 

Seq. No.         N a m e

 

301        GIANAN, JONAS RAYNAL  LEGASPI

302        GIANGAN, PHILIP JAMES  SY

303        GO, EDGAR ALLAN JR  DEGUZMAN

304        GOMEZ, JAN ROY  DELEN

305        GOMEZ, MARCHIE

306        GOMEZ, MATTHEW  SIOSE

307        GONZAGA, ZYRA  GOMEZ

308        GONZALES, DRENZ ELVEN  ARIDA

309        GONZALES, JOHN MARC  CAMBRONERO

310        GRAJALES, ANDREA  MEDRANO

311        GUANLAO, MARK NATHANIEL  ANGELES

312        GUDA, TRAZON III  PILAPIL

313        GUEVARRA, ALNAIR  MEDINA

314        GUINGAB, HAZEL ANNE  RIVERA

315        GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD  DE LEON

316        GUINTU, JAKE STEVEN  VITAL

317        GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL  FERNANDO

318        GUMPAY, BRENT ADRIAN  ZAPANTA

319        HAGOS, PAUL KOBE  NAVARRETE

320        HAGURILES, JOHN REY  EMBA

321        HERRERA, EZECKIEL  BONITO

322        HERRERA, JORELLE AARON  ONG

323        HESULA, KENITH  CORONEL

324        HIZON, JOHN ARVIC  JOAQUIN

325        HONRADO, JAMES KARL  GISALAN

326        ICOT, JOSEPH  MANONDO

327        IDIO, JESSICA MAE  LACIERNA

328        IGADNA, JEMUEL  AGBAYANI

329        IGNACIO, GABRIEL  SOTTO

330        IGNACIO, KAYE CHARITY  PASCUA

331        IGNACIO, RALPH RAINER  PALAD

332        IGUID, NICOLSON  DALINA

333        ILAGAN, CARLL EHVAN  DE LA CRUZ

334        ILAGAN, JAN ERICKSON  MANONGSONG

335        ILAGAN, JOANA MARIDEL  TERRIBLE

336        ILAGAN, KIM JOHN  AVES

337        ILARDE, JARENE MAE  LABILLES

338        INAL, SHEPERED DAN ARK  IWAO

339        INFANTE, JOHN ADRIAN  CORTEZ

340        INGAT, ALYSSA DIANNE  ANTONIO

341        ISAIS, ANTON MIGUEL  MAGAT

342        ISLANAN, DAVID BIEN  MANUEL

343        ISTURIS, STEVEN MEL  DE GUZMAN

344        JACINTO, CHRISTINE ETHELE  SERRANO

345        JACINTO, THERESE FRANCIS  RAMA

346        JACKSON, METHUSELA  CLAPIS

347        JALBUNA, DOMINIC  RAMOS

348        JALOTJOT, SEM  BAYAN

349        JANNATUL, ANDREYA  QUILON

350        JAPSON, ALVIN  GENETA

351        JASARENO, DIANA ERIKA  VALENCIA

352        JAVA, RONIN  ZULITA

353        JAVIL, EXEL JAN  BARRERA

354        JEREZ, FLORENCE MAE  LLORENTE

355        JOCSON, JAYCE  AVISADO

356        JORQUIA, JOSH RAEL  BORBE

357        JOVELLANO, JOHN MICHAEL  BALDAGO

358        JUANCE, DENMAR JOHN  CALATRAVA

359        JULIA, JAM CHRISTIAN  SAMPANG

360        JUMAQUIO, JENNIFER  DE LEON

361        JUNDANA, RONUEL  NUYLAN

362        JUNIO, ABEGAIL  CLARO

363        JUNIO, REGGIE  ALVAREZ

364        JUSTINIANO, JERVY  MERENCILLO

365        KONG, DENIND  JIKIRI

366        KUNDIMAN, MA KAYE  DELA CRUZ

367        LABAJO, KATHLYN JOY  GALVAN

368        LABIAGA, NOREEN  ANALISTA

369        LABSAN, MARK ANGELO  RESIDE

370        LABUAN, JONARLD JOHN  CAWALING

371        LACHICA, FREEDOM PHILIP  MISIONA

372        LACUATA, ARA BELLE  PARICA

373        LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE  ONTINGCO

374        LAGALAGOT, HUBERT JOHN  VILLEGAS

375        LAGANZON, ROMELYN  LANUZGA

376        LAGAT, MITZI GRACE  RIZALDE

377        LAGUDA, KRISNA MARIE  BAYONA

378        LAMPITCO, JOSS REY  GUMBAN

379        LAPRADES, JASMINE LOUISE  DORONILA

380        LASAY, JHON KYLE  REYES

381        LATONIO, JUAN CARLO  RAMOS

382        LAUT, PAUL ANTHONY  PEÑA

383        LAVARIAS, JEFFREY  ALEJANDRE

384        LAVILLA, MIGUEL LEANZO  ABAY

385        LEGASPI, KATRINA MAE  CRUZ

386        LEGAYADA, JASMIN  LEMANA

387        LEORNA, OLIVER JOSEPH  CATALONIA

388        LIBARNES, KIM  GERARMAN

389        LIBO-ON, MATTHEW  RODERO

390        LIBRE, BRAUZ JEREVIN  SIMEON

391        LICAY-LICAY, MARIZ  CLARO

392        LICUP, PRINCE GELSTER  DIZON

393        LIM, ELVIN JOSEPH  LLORENTE

394        LIM, FRANCIS RAEMARK  LEE

395        LIM, MARK ANDREW VICTOR  MONTERO

396        LINESES, CHARMAINE  HERNANDEZ

397        LINGAD, IONE  PILI

398        LINOG, IMMANUELLE  BULAONG

399        LINTAG, GEREMY  DINGLASAN

400        LIPRADO, ERR KENT  MALA-AY

401        LIWAG, JON CARLITOS  HIPOLITO

402        LIWANAG, PATRICK PAUL  SUMAT

403        LLAVAN, JOHN RAY

404        LLOREN, ZACHARY  JUBAS

405        LONTOC, RHON CHRISTIAN  ALFARO

406        LOPEZ, JAN KRISTOF  GARCIA

407        LOPEZ, KARLA MAE  AQUINO

408        LOPEZ, THIRD ED  DULLA

409        LOVINO, CARL NEILSON  TOLENTINO

410        LOZA, EMMANUEL  RODRIGUEZ

411        LOZADA, NERRY  FERNANDEZ

412        LOZANO, BASILLE MARIE  DAGOHOY

413        LOZANO, HAROLD  LUGTU

414        LOZANO, KYLE JULIUS  PORNILLOS

415        LUBERIA, MICHAEL ANTHONY  YAU

416        LUMINARIAS, WALTER LOUIS  MACUTO

417        MAAÑO, ANA MICHELLE  HIPOLITO

418        MABANTA, DENICE  NARVAEZ

419        MACABENTA, JOHN GABRIEL  BAÑEZ

420        MACABIDANG, MARK ANGELO  ADRALES

421        MACADANGDANG, JOSHUA  AMBRE

422        MACALINAO, MARY ANNE  CO

423        MACAPINLAC, JONES  JUAN

424        MACARAEG, KIM ANDRE  SILANG

425        MACARAEG, SOPHIA MARIE  BARCELON

426        MACASA, HANS CHRISTIAN

427        MACATANGAY, JOAN NICOLE  CALALUAN

428        MADOLID, MA LORENA  MARANAN

429        MAGALLANES, BRYAN JOSEPH  DE JESUS

430        MAGLASANG, SHEIGFRED  PARNONCILLON

431        MAGNO, MELANIE  MENOR

432        MAGNO, MIGUEL KARLO  QUINTO

433        MAGPOC, KATHERINE CLAIRE  SEECKTS

434        MAHINAY, JODEL  LABIAN

435        MAINGAT, MARIA PAULINE  LAYUGAN

436        MAJARUCON, ROILO ARDAN  ACOSTA

437        MALALUAN, KARLA MAE  HERMOGENO

438        MALIGAYA, AYEZA  DOMINGO

439        MALLARI, CATHLEEN JOYCE  PANIZAL

440        MALUBAY, SAMANTHA ALEXIS  SALDAÑA

441        MALUENDA, RICH SYRON  DOVERTE

442        MAMUGAY, HAZELLE  PADASAS

443        MANAGUIT, DALE  LINCO

444        MANASAN, PATRICK JOWEN  DUMAPIG

445        MANDAP, AARON ROCHE  QUEJADO

446        MANGLICMOT, JOBILEE  MINA

447        MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS  LUMABAN

448        MANIO, TIMOTHY JOHN  TAPIRU

449        MANLIGUEZ, CHARISSE ANN  CABRERA

450        MANUEL, LEVIN  DE JESUS

451        MANUEL, RAINE MATTHEUS  CALAZAN

452        MARASIGAN, JOHANN CARLO  RUBANTE

453        MARASIGAN, MATTHEW ZANDRICK  GONZALES

454        MARCELO, CARLOS MIGUEL  OCAMPO

455        MARIANO, JORJO  CAMAGONG

456        MARQUEZ, NOVA MAE HEIDI  NALIMMA

457        MARQUEZ, SUNDEE ANIVER  PAGADUAN

458        MARTIN, PAULO ENRIQUE  DEL ROSARIO

459        MARTINEZ, FERNANDO  LABUGUEN

460        MARTINEZ, ROBERT JAMES  ASETRE

461        MASANGKAY, MITZ RYCEL  TIOZON

462        MATIBAG, JOLINA MAY  DALISAY

463        MAYORES, GIO ANTHONY  EVANGELISTA

464        MEDINA, JOHN PAUL  OTIVAR

465        MENCHERO, IAN JEFFREY  REY

466        MENDEZ, KARREN  SABUCO

467        MENDOZA, CZYIONE DAYL  ASUNCION

468        MENDOZA, DINDO  MACARAEG

469        MENDOZA, JOHN ELBERT  RAMA

470        MENDOZA, KARLO SEBASTIEN  LOMUNTAD

471        MENISIS, DIVINA MARIE  OBEJA

472        MERCADO, KIMBERLY JOY  YUSI

473        MIAGAN, JOEL  BALLARES

474        MILAMBILING, JESTAR NEIL  DELA PEÑA

475        MINA, JOHN MARCO  DEOCAREZA

476        MIRANDA, ROBERT JR  BACTOL

477        MODRIGO, VINCENT  DE JUAN

478        MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO  DEL SOCORRO

479        MOLLENO, ROGYN PAUL  DAJAY

480        MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN  AZAÑES

481        MONTALBO, JANELLE MARIS  MACALINO

482        MONTIAS, GONZALO  BAYHONAN

483        MORAL, CARLOS JOCZAR  HABANA

484        MORALES, MARK ANGELO  PEDROCHE

485        MORALES, RAM ALLEN  YANEZA

486        MORATAL, MAUI  ALVAREZ

487        MORIT, JOANNA LORRAINE  PAGTALUNAN

488        MUSA, VENUS  CASTRO

489        MUSICO, CHRISTIAN  CABIGUIN

490        MUYCO, SAYRAH AYNE  PUERTO

491        NACARIO, GEMALYN  BARCE

492        NACUA, CY  MANATAD

493        NAPALAN, ANGEL LAURENSE  YCO

494        NASAM, JERICO  RAMIREZ

495        NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL  CALIMPUSAN

496        NAVARRO, JOHN RAY  FERNANDO

497        NAVARRO, KENT JHOSEN  MARIBAO

498        NAVIAMOS, ALEXIS RYAN  ANDICO

499        NAVOR, LANCE ADRIAN  PEREZ

500        NEDIC, DIETELINDA  KING

501        NG, JAKE JUSTIN  YU

502        NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE  ABADINAS

503        NITRO, MARC MICHAEL  DACQUEL

504        NOCEDO, CRIZELLE JOY  NAVERA

505        NOLASCO, JAN KYLE LEWIS  TAN

506        NOPRE, DANIEL JR  ALBERT

507        NUNAG, KALVIN LOUIE  JACINTO

508        NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE  OLIVARES

509        OBERES, STEVEN  ABOGA-A

510        OBIENA, JHUNAR JAMES  ANTALAN

511        OBLEA, MARK ANTHONY  CASTILLO

512        OBMASCA, NIKKA ERL  ATIENZA

513        OBOSA, LEWIN  ALFONSO

514        OBRA, RHEYMARK  VALEROZO

515        OCAMPO, LESTER JAY  INOCENCIO

516        OCASO, COLIN HAY  LAGUNDINO

517        OCHOA, ALYANNA MARI  BERAN

518        OCON, MARY KATHLEEN  CESARIO

519        ODULIO, MIKHAIL  CURIMAN

520        OGUING, SAMANTHA JOY  BELTRAN

521        OLARITA, EMMANUEL  ARCEO

522        OLARTE, AZRA  BAUTRO

523        OLAYVAR, NEIL FLLOYD  ALBA

524        OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR.  CRUZ

525        OLIVEROS, JILLIAN EUNICE  BANDIEZ

526        OMPAD, JULITO  SUMALINOG

527        ONTE, DEUS CLAUDE  VELASQUEZ

528        ORACION, CLIFF ARIEL  PAMPILO

529        ORDOÑEZ, AJETA  RUIZ

530        ORDOÑEZ, JAN RONNEL  RODIL

531        ORGA, OMAR  ALOYON

532        ORIO, EMMANUEL  ROMANO

533        ORION, MEL KRISTOFFER  MODESTO

534        ORTIZ, JOHN RANNILO  GUIBONE

535        OYCO, JURIEL CLYDE  GALEDO

536        PACALDO, JOEVERT  JABONERO

537        PACALLAGAN, RUTH KARLA  SORIANO

538        PADAGAS, CHRISTIAN DAVE  QUINAY

539        PADILLA, BEA THERESE  TOLENTINO

540        PADILLA, JOSE EMMANUEL  LOPEZ

541        PAGATPAT, NOEL LORENZO  BASCO

542        PAGUNTALAN, ZAMAIR AIVAN  TALAGON

543        PAJO, ROSSEL JAY

544        PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL  MAUHAY

545        PANAGUITON, QUEEN ANNE  DE LA VIÑA

546        PANER, LUKE ELEAZAR  REMO

547        PANERIO, KRISTINE  QUITALIG

548        PANGAN, KEREN JIRAH  JIMENO

549        PANGANIBAN, IAN PATRICK  DAYANDAYAN

550        PANGATO, ALEC HUSSAIN  AVILA

551        PANGDA, NOLI

552        PANGILINAN, DARREL  BESMONTE

553        PANGILINAN, LALAINA MARIEL  PRING

554        PANLILIO, GEMER LLOYD  LEYBAG

555        PANTI, KEECEE  SOCITO

556        PANZO, EMER GABRIEL  VILLAPAZ

557        PAPOLONIAS, VINCE  DUMALUAN

558        PARAZO, KIMBERLY  MINSALAN

559        PARREÑO, LIENDON JOEY  AQUIT

560        PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN  BALMEDINA

561        PASAPORTE, ANN JANSSEN  MOSCOSO

562        PASCUAL, ALLANA KAYRA  BERNARDO

563        PASIA, SAMUEL ALEXANDER  ASPREC

564        PASTRANA, REYNALD JOHN  SANTIAGO

565        PATOL, KENNETH MICHAEL  PALMA

566        PAUIG, MELVINSON  ROBLEDO

567        PAYAPAYA, JOHN CLYDE  DOSDOS

568        PE, GREGORY JAMES  GONZAGA

569        PE, MILCAH CHEYENNE  ROMERO

570        PEDRAJAS, JAYSON JAMES  ESPARES

571        PEDREGOSA, VINCENT PAUL  TAJOLOSA

572        PELAEZ, CJ CHRISTIAN  LABORIANTE

573        PERALTA, RON ROGELIO  RAYTON

574        PEREZ, DANNESS NICOLE  SISIC

575        PEREZ, ERIC GABRIEL  LADORES

576        PEREZ, JEMEMAH ERICA  SULAPAS

577        PEREZ, JENNIE  YANDAN

578        PEREZ, JEROME  POMICPIC

579        PEREZ, MARIELLE  CORTEZ

580        PERMEJO, GLENN  REMANDABAN

581        PESTAÑO, JAN RYM FELIX  PALO

582        PEÑA, MARK JOHN  RAYELA

583        PEÑARANDA, ANNE NICOLE  SOLIS

584        PEÑARANDA, RODALYN  BAÑARIA

585        PICORRO, SEAN GEOFF  APOSTOL

586        PIGTAIN, RHOU IAN  AYCARDO

587        PILONGO, KRYPSEN DUNE  LIM

588        PILOTON, JOSE PAULO  ODRON

589        PINEDA, ANGELIKA  AQUINO

590        PITONG, RHEMJOHN DAVE  NESTOR

591        PIÑERA, ZEUS JAN  OMIPLE

592        PODA, JOY GRACE  BEBOSO

593        PORTALES, EZRI  CORONACION

594        PORTUGAL, ALFRED  MIRANDA

595        PRADO, AARON

596        PUIG, HAROLD ANDRE  TEODORO

597        PULIDO, KISHA ANN  ABORITA

598        QUEZON, JACY ANGELICA  TRASPORTO

599        QUIJANO, ROBERT IANNY ROI  FAJARDO

600        QUILANG, GINO DANIEL  PABLO

601        QUINTOS, JEROME  MARQUEZ

602        QUITO, MICHAEL  VERGARA

603        RABANES, MATTHEW GABRIEL  MONDEZ

604        RABIA, MARK JOHN  VALENCIA

605        RAGAS, JOSHUA MATTHEW  BELLES

606        RAMIREZ, CZARINA  COTARA

607        RAMIREZ, REINHARD MARI  DELA CRUZ

608        RAMOS, DAISY JANE  PADAYAO

609        RAYAT, LEONARD  COMIA

610        RAÑA, MARJHANE  PADAGDAG

611        REAS, RICA  DUAVIS

612        RECIO, JOHN FRANCIS  TEMPLONUEVO

613        REDONDA, ANA SUZETTE  SERNAL

614        REGOSO, MARK ANGELO  CASTRO

615        RELOJ, ALLYSSA RAVEN  SUAREZ

616        REMOQUILLO, MARIAN NICOLE  NEBREJA

617        REOLA, LALAINE ANN  GARCIA

618        REORA, ROGER JR  AMORA

619        REPIL, ALEXIS JUNE  OLANDRIA

620        REVILLA, ANTHONY JOHN  BARRA

621        REYES, ALLEAH  FAUSTINO

622        REYES, JEN LYNET  DIMAANO

623        REYES, JOHANNESON  RUBIO

624        REYES, JOHN ANGELO  FLORENDO

625        RIEGO, ROBERT CARLO  TIPON

626        RIEGO DE DIOS, SHANIA  DIMAISIP

627        RIVERA, VINCE MATTHEW  AUSTRIA

628        RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL  MUHI

629        RODRIGUEZ, DARWIN  ANGELES

630        RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE  DY

631        RODRIGUEZ, MAUNDISON  CASTILLO

632        ROGAYAN, AMIR DEOMEL  AGLIBOT

633        ROJONAN, KRISTINE  DELPOSO

634        ROLLON, EDZEL MARIUS  ALVAREZ

635        ROLLON, JOSHUA ADRIAN  CARRANZA

636        ROMERO, CESAR QUARTZ JR  LUCAS

637        RONSAIRO, JANINA ROSE  MOJICA

638        ROSARIO, ALBERT JOSHUA  BONIFACIO

639        ROSARIO, JAMES ROVIC  BALLESTEROS

640        ROULLO, HANS CHRISTIAN

641        RUBANTE, JOSEPH ALBERT  REBADOMIA

642        RUBION, JUAN MIGUEL  GUNAY

643        RULLODA, JAN EFRAIM  CASTULO

644        SAAVEDRA, MICHAEL JON ALAIN  LIBOON

645        SABADO, DEBBIE KATE  OLARAN

646        SABETE, JOSHUA  BAYAWA

647        SADDI, JOSHUA CHARLES  FERNANDO

648        SAGALA, CRISANLY  SANTILLAN

649        SAMARANOS, EARL KEVIN  LUIS

650        SAMBAJON, NICOLE  EMELO

651        SAMONTE, MAICAH FELIZ  GUERRA

652        SAN ANDRES, ANGELO  ARRE

653        SAN JUAN, KEN ROBERT  DIZON

654        SAN VICENTE, KATE  MARIANO

655        SANCHEZ, BRIAN CHRISTIAN  VILLANUEVA

656        SANCHEZ, CHRISTOPHER JEFF  PERET

657        SANDIONGCO, JUSTINE DAYNE  ALFONSO

658        SANGCO, JOHN CARLO  BULOSAN

659        SANTIANO, MONICA MARIELL  PASAMBA

660        SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY  ROMERO

661        SANTOS, AARON ALEXANDER  SALBINO

662        SANTOS, GABRIEL  MENDIOLA

663        SANTOS, MARK BRIAN  JUNIO

664        SANTOS, MIKAELA  GARCIA

665        SAPIANDANTE, GORAN  YANGO

666        SARAGOSALA, ALENA  VILLANUEVA

667        SARIL, CLEMENT VINCENT  PERFECIO

668        SAYTON, CARL LOUIS  BALANZA

669        SECRETARIA, JIETHER  CREDO

670        SENCIL, ELYSSA JOY

671        SENECA, BRANDO  ARCABAL

672        SERANDON, PATRICK GERARD  ADORABLE

673        SERAPIO, RALPH DANIEL  ABAN

674        SERRANO, SPENCER RAYVIER  NADAL

675        SESANTE, EMME MARIE  ALUNAN

676        SET, JEM LORAINE  BARTICAN

677        SEVILLA, VINCENT  SAGUIRE

678        SICAT, ALFRANCIS  VELARDE

679        SIGUA, HOWELL JAY  ANG

680        SIGUA, MAIKO  TUAZON

681        SILORIO, NICO  PLUMA

682        SIMEON, ANGELA  MAÑAGO

683        SIMPLICIANO, JULIA  ESPINO

684        SIMPLICIO, HANS MARC  CANQUE

685        SINSANO, JEJEEN JIANI  AMAHIT

686        SIPOL, LEANN MAYE  PALGUE

687        SISORA, STRAUSSE  GONZALES

688        SIYTOO, JAILAH JOY  VITUG

689        SOBERANO, KERR JOHN  AMBOS

690        SOLLESTA, KENNETH  CAÑETE

691        SOLOMON, BON DARYL  QUITLONG

692        SUELO, JHOANA  CALVEZ

693        SULA, DIANA  TAGUDAR

694        SUMPAY, IVAN GEM  MAQUILING

695        SUPERATUM, RODNEY  LANAZA

696        SY, JEREME ADRIANE  DE GUZMAN

697        TABANAO, VANESSA KATE  PORCELIN

698        TABANG, GRYSTLE GAIL  CAPILITAN

699        TABAO, GEENIE RORANI  ELECCION

700        TABOR, JOHN IGNACE LAURENT  FRONDOZO

701        TACLINDO, ALANIS JANE  CALAGAHAN

702        TADIFA, KENNETH  OMISOL

703        TAN, BIANCA CLARISSE  YU

704        TAN, JASON  MALLARI

705        TAN, LYLE NESNER  FERNANDEZ

706        TANDOG, JOE CEZAR  BERMUDEZ

707        TANGHAL, EPHRAIM JR  VILLANUEVA

708        TANGO, MARK JANTZEN  TOLENTINO

709        TANTOY, JUBILEE MARIE  BONGABONG

710        TAPALLA, MELCHOR JOSE  ESCUETA

711        TAPEC, JOHN LOUIE JR  TUNGPALAN

712        TAUB, CATHERINE  SORINIO

713        TAUYAN, EDWARD KING  BURBANO

714        TEJADA, DEXTER REY  CAHILSOT

715        TIANCHON, IAN JESSE  VALIDO

716        TIBORON, ADRIAN JAMIL  KALUDTIAG

717        TIMBOL, ANNA GRACHIEL  GONZALES

718        TININAHAN, THEA  CASTILLON

719        TIO, KATHRINE  CASTILLO

720        TOLEDO, REIFER JOSEPH  CUNANAN

721        TOLERO, IVAN DAVE  TOMBAGA

722        TOLITEL, KATHLEEN  CUYONG

723        TONGIO, JIM PATRICK  DAVID

724        TOONG, JOWIE ANDREIA  REYES

725        TORCENDE, VINCENT DERWIN  MOISES

726        TORILLAS, VIC LAWRENCE  BAJO

727        TORREJOS, VINCENT JOHN  CARDOSA

728        TORRENTE, DESIREE IVAN  CRUZA

729        TORRES, ALLEN  DAVID

730        TORRES, STEVEN KARL  BAWIIN

731        TRIA, SHAN HERROL  DIWA

732        TU, LOURENZE FLOYD  PASMO

733        TUMABAO, HARLEY DAVE  CONSIGNA

734        TUMBALE, MARIX  EBRO

735        TUPAZ, JOHN MICHAEL  BELLO

736        TUPAZ, ZMANTHA YSABEL  BAJA

737        TUTOR, CRISHA ALYSSA  MADJILON

738        UGALE, JON DENMAR  CASTAÑEDA

739        UMABAL, JOHN CHRISTOPHER  ESTOPA

740        UMADHAY, ADRIAN  RACELA

741        UMITEN, MARC ANTHONY  CALMADA

742        URMENETA, FE LAARNI  URUBIO

743        URQUICO, JEO MIGUEL  GARCIA

744        UY, PATRICIA ANNE  GUINTU

745        VALDEVIESO, ADRIAN ROY  FRANCO

746        VALDEZ, GIOVANNI JR  LIWAG

747        VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL  SANTIAGO

748        VALENCIA, LEE ANNE KATE  MAMPUSTI

749        VALEROS, JONATHAN  PADER

750        VALIENTE, MEGAN GRACE  MENDOZA

751        VALINO, HANNAH RUTH  MANUEL

752        VALLE, ROCHEL  VERSALES

753        VALMOCENA, DANIEL PHILLIP

754        VASQUEZ, KAISHA  BALBOA

755        VELARDE, KENT BRYLE  QUILLA

756        VELASCO, REGINE  MANALAD

757        VELASCO, SHAYRA KEITH  GADIN

758        VELASQUEZ, MA EULAIKA  ATIS

759        VENTURINA, JAN ELLIS  CORPUZ

760        VERGARA, JOHN PREACHE  BERNABE

761        VICENCIO, MARY JOYCE  LIBERTINO

762        VIDOLA, RAYMOND JOHN  RODRIGUEZ

763        VILLA, JOSHUA ALEXANDER  BANICO

764        VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE  TORREFIEL

765        VILLALOBOS, SHAIRA JACYL  BAUTISTA

766        VILLALUNA, JHOMAR  GLODO

767        VILLANUEVA, AILYN  BALCUEVA

768        VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL  LINDOG

769        VILLANUEVA, ANDREI  MILAR

770        VILLANUEVA, WILMIE  MAZON

771        VILLARUZ, JOHN MICHAEL  FARIA

772        VILLEGAS, LEMUEL JULY  TEGERO

773        VISAYA, CHRISTINE MAE  BELARMINO

774        VIVO, ARWYNE JAKE  MALATE

775        VIÑAS, NOEL  BINAYUG

776        YABUT, LAURENCE JHON  MAGAT

777        YAO, MA DIPSI MASON  GARVIDA

778        YAP, LANZ ADREAN  ILARINA

779        YU, ADRIAN JOSEPH  PAULINO

780        YUBAC, MARKDHIE  NASANE

781        YUZON, AERHON  MANANSALA

782        ZABALA, JUDE NICO  DELA CRUZ

783        ZAFRA, JEFFERSON  BUENAVENTURA

784        ZARSUELA, KLENT ROEL  SOLAS

785        ZULUETA, ILLYVEM  BALMEDIANO

NOTHING FOLLOWS----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS TECHNICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on OCTOBER 10, 2022                                 Page:  18 of  48

Released on OCTOBER 14, 2022

 

 

Seq. No.         N a m e

 

1        ABAJA, EZEKIEL  SEBASTIAN

2        ABALUS, ROCHELLE FAITH  MIGUEL

3        ABANES, MA. RIZZA MAY  NGAN

4        ABANG, ANN FRANCES  FELECIA

5        ABARECIA, RICHIE PAUL

6        ABARRO, MYRNA  SUNIGA

7        ABDUL LATIF, SORAYA  MUTIA

8        ABELLERA, JOSHUA BEAVER  QUE

9        ABERIN, FERDINAND OLSEN  DOMINGO

10        ABINA, DANIEL  VILLARDO

11        ABLAO, LEILA  GUIRIBA

12        ABLAY, JOHN KENNETH  PAGATPAT

13        ABORDO, DINA FRANCE  TABLATE

14        ABRICO, KARROLEINE  ESLABON

15        ABRIGO, SHAIRA MIA  ERIE

16        ABSALON, JOHN MICHAEL  VIDAD

17        ABUDA, MARK EVAN  ODEJERTE

18        ACCAD, JUNIZZA  BELMORO

19        ACUBERA, PAMELA MAE  BARDULLAS

20        ADA, JENNY ROSE  VILLAPANDO

21        ADIN, NADZMER  JIMLANI

22        ADONA, MARK EZEKIEL  ELLOREN

23        ADRIAS, STEPHANIE  BAUTISTA

24        ADUNA, VINCENT RAY  JASTIA

25        AGAPITO, DANILO JR  BOGAS

26        AGCAOILI, MARJORIE  DELOS TRINOS

27        AGNOTE, ALDRIN  LAGULA

28        AGUILAR, ANDREA MAY  ALAMA

29        AGUILAR, GLENDY  DULERA

30        AGUILAR, JOHN JOSEPH  SOLIS

31        AGUINALDO, GIO SAM  MESIONA

32        AGUINALDO, KURT AMMIEL  UMALI

33        AGUIRRE, MARK JUNAS  LIMBAGO

34        AGUJA, NEIL ADRIAN  NEGRETE

35        AGULTO, JERICO  OCAMPO

36        AGUSTIN, EMERSON  CATAAG

37        AGUSTIN, REINE CAMERON  BERNARDO

38        ALAGO, CLARISSE JOSSIL  TAGAB

39        ALANTASON, ARIANE  PALANGGOY

40        ALARCON, MARK PHILIP  DELA CRUZ

41        ALCANTARA, FRANCES KYLE  PAREÑAS

42        ALCAYAGA, REEAN VAL  LAMBINO

43        ALCORAN, PHILIPPE JASPER  IBABAO

44        ALEGRE, JOANNE MAE  GUERRERO

45        ALEJANDRO, JONATHAN  BAUTISTA

46        ALEJANDRO, PHOEBE KAYE  DE JESUS

47        ALEJO, RIEZEL MAE  CALINAO

48        ALESNA, TRISHA MONIQUE  DIAZ

49        ALFONSO, JAIRAH MAE  NAVORA

50        ALIM, ELMER  PEÑARANDA

 

51        ALIPININ, MARTINA YSABEL  KING

52        ALIWALAS, AVERILLE ANNE  PAGCALIWAGAN

53        ALMERO, EMIL JOHN  VALDEZ

54        ALOJADO, KYLE CHRISTIAN  LAZARTE

55        ALPASAN, EFRAIN SIME  ALFUENTE

56        ALSOSA, KRISTLE MAE  BANDEJAS

57        ALTARES, DEJAY  AVEN

58        ALTORINO, EARL JOSEPH  CRUZAT

59        ALVARAN, ADRIAN  SALAPONG

60        ALVARAN, CHRISTINE JOY  MALACA

61        ALVES, JONEL

62        AMAN, AUDREY JEANELLE  TOLO

63        AMAR, CRISTY MARIE  CAPANAS

64        AMAR, LJ  CALVA

65        AMARGA, ANTON JAY  SADOGUIO

66        AMBRAY, VAL KENNETH  ROSAS

67        AMECHAZURRA, JEANNE MERIEL  DAYLISAN

68        AMICAN, ALLAN  LAGYAP

69        AMIGABLE, MARY ROSE  ORTEA

70        AMODIA, RENZO MIGUEL  AMILA

71        AMURAO, RALPH ANDREI  ALMARIO

72        ANALISTA, JAZMINE  HERBILLA

73        ANAVA, MELISSA  JAVINES

74        ANCHETA, THERESA LOUISE  REYES

75        ANDAL, VICTOR  PASCUAL

76        ANDAMON, AIVIE  NIERE

77        ANDRADA, CHLOUIE FAITH

78        ANDREADE, RALPH ANDREW  MENDOZA

79        ANG, CRISTINA  GARCIA

80        ANG, OPHEL MAE  JO

81        ANGELES, JOHN MATTEW  DE LEON

82        ANGELES, JOMAR ANGELO  LOPEZ

83        ANGELES, RUSSELL  LARIBA

84        ANO, JOHN RYAN  VILLANUEVA

85        ANQUILAN, NIÑA MICAELA  ALFONSO

86        ANTAZO, ALJAY  CAUSAPIN

87        ANTE, MARKNEIL  ANASTACIO

88        ANTES, ANGELO NIKKO  GUBOT

89        ANTONIO, BERNADETTE  RECABAR

90        ANTONIO, YAVIS KANATA  LIBAN

91        ANUAT, MONIQUE  ALA

92        APELANIO, SUZETTE  TIZON

93        APOLINAR, JOBELLE ERIKA  ROCELA

94        APOSTOL, ARON KLYDE  TALA

95        APURA, CHAERLA  ELEAZAR

96        AQUINO, AULIVIER GILCHRIST  QUIJANO

97        AQUINO, PAULYN YSABEL  HALOS

98        AQUINO, ROBI CARLIN  MAGTOTO

99        AQUINO, RYAN MIGUEL  MAGNO

100        AQUINO, SETH PATRICK  PEREZ

101        AQUINO, SHANNON DALE  RESURRECCION

102        ARAMBALA, RAVEN  TADEO

103        ARANDA, SAMUELLE CARMELA  DOMINGO

104        ARANETA, JUAN ENRIQUE  CRUZ

105        ARAOJO, ANNE CHINA  PACOMA

106        ARATAN, KIM LEAH  TAGSUAN

107        ARAÑA, JEFFERSON KYLE  TEODORO

108        ARAÑO, MA ANGELICA  MANALO

109        ARCA, MERULYN  VIDAL

110        ARCANGEL, PAULO GABRIEL  DE GUZMAN

111        ARCENAL, DARYL  LLEMIT

112        ARCIGA, ERICA AURELLE  PATIO

113        ARIZALA, TIMOTHY JOHN  RECTO

114        AROMIN, RAYMUND  GACAYAN

115        ARONG, CHARLIE  BACULI

116        ARQUINES, ROSEMARIE  NACARIO

117        ARROYO, JESSEL  DELA VEGA

118        ASANTOR, JOHN ERICK  CABUGAO

119        ASILO, MARK RAINIER  TIOTANGCO

120        ASMAD, BRYAN  OCAMPO

121        ASPARELA, ARTHUR  GALLEGO

122        ASPILE, MATTHEW  GAPIDO

123        ATIDO, KAYE SAE  CAJADA

124        ATIENZA, JOHN PAUL  FRANCISCO

125        ATON, PHOEBELYN  GABATIN

126        AUDITOR, MARICAR  DE LUNA

127        AURESTILA, KRISTINE  GELLANGGAO

128        AUSTRIA, GRACHEL MAE  GRAMPIL

129        AVANCEÑA, SIEGFRED ROY  ALBO

130        AVENIDO, ANGELO  MANALO

131        AVILA, MICHAEL ANGELO  PINEDA

132        AVILLO, KATRINA RUTH  LUMIO

133        AYALA, LAUREIN ABIGAIL

134        AYING, RENATO JR  JUNTILLA

135        AZUELO, JOSHUA  RONSAIRO

136        AÑEZ, CHRISTIAN  BAUTISTA

137        AÑORA, ELVERTO  LUGO

138        BAAL, JERICHO  BALMES

139        BAAL, MARK ANGELO  NEVERIO

140        BABAGAY, CHRISTOPER  IBANEZ

141        BACO, JULIE JAY  PANCHO

142        BACOLORES, JANSEN  ALONZO

143        BACONGA, DAN TIMOTHY  NONOT

144        BACORNAY, RYAN JAMES  MACIAS

145        BACQUIANO, JEREMIAH JESSIE II  PARAISO

146        BACTAT, MIKE ADRIAN  VALENCIA

147        BACULOD, MICAELA  CABANELA

148        BACUS, JEVIE  DANIELEZ

149        BADILLES, NIL MARC  LAGUA

151        BAGADIONG, SHAREE MAE  FAMY

152        BAGAIN, REX JOSE  OXALES

153        BAGALAY, BEATRIZ MARIE  GARCIA

154        BAGCAL, MC ZINSSER  MORAÑA

155        BAGUE, VINCY FERNE  BORONG

156        BALANOYOS, MADONNA  ANDES

157        BALAURO, JOHN RENZ  SANCHEZ

158        BALBUENA, KATHLEEN JOY  SALIGUMBA

159        BALDEDARA, RALPH RODDEN  TORRES

160        BALDONIDO, NIÑA MARIE  JARDINERO

161        BALDOS, JUNFRED  LITANG

162        BALDUGO, MC LEIVEN

163        BALINGAS, NEIL ALBERT  GARCIA

164        BALIUAG, HAMILTON  CABADDU

165        BALLEBAS, RABBONI  ALLERA

166        BALLESTA, EMILSUN JON  BALICNANG

167        BALLESTA, KERVIN KYLE  RAÑADA

168        BALSALUBRE, PATRICK IAN  CRUZ

169        BALTAZAR, IVAN DEVEREAUX  DE GUIA

170        BALTAZAR, REZA  BALUCAN

171        BALUYOT, WINCHESTER  CAPARAS

172        BANAG, RUTH  TORIBIO

173        BANAL, MYRON CLIFFER JOHN  MANUQUEN

174        BANAYOS, JAESON DAVE  AGUILAR

175        BANDOY, ADELITA FAYE  ABUNDA

176        BANGCAYA, IAN DOMINIC  ABOGHO

177        BANTILING, JENNILYN  PALICPIC

178        BANZON, JUNNARA MADETH  ONGQUE

179        BARAQUIEL, RALPH RENE  PAYTE

180        BARATAS, RAMJET  GUADALQUIVER

181        BARBA, ALEJANDRO  ESPIRITU

182        BARCELO, JEAN  MADAITON

183        BARCELONA, NOEL JHON  AÑONUEVO

184        BARLUADO, ELJIE  COLLADO

185        BARRACA, KHREZIA JANE  BAG-O

186        BARRAMEDA, ARCHIE DAVID  DECHAVEZ

187        BARRAMEDA, RICHARD RHEY  ABONITA

188        BARRAQUIAS, AZIZ ESSENIN  JINON

189        BARRETA, DARCY GILE  TUMABIENE

190        BARRION, CECILLE  MAGNAYE

191        BARROS, MIA AMOR  ANOOS

192        BARTOLOME, DAN RANDOLF  VILLASFIR

193        BARUA, NIKAILA MEY  CUADRA

194        BASCO, JOHN BENEDICT  BALDO

195        BATACAN, MARCO  NODADO

196        BATAO, SAMUEL  FELICILDA

197        BATASLAC, RACHELLE JANE  BULOSAN

198        BATEG, ALAIZAH MAE  TRAQUEÑA

199        BATILLER, VERNEIL KYLE  SICAT

200        BATIMANA, JASON CEDRICK  LACAD

201        BATO, JAY SEANN  GIGANTE

202        BATTA, CEDRICK  CARTAGENA

203        BAUL, STEVEN  GOMEZ

204        BAUTISTA, ANGEL QUIMIE MARIE  DE LOS REYES

205        BAUTISTA, KARL ANTHONY  BADANA

206        BAUTISTA, KEANA FRANCHESKA  MARCOS

207        BAUTISTA, KIER  BERANIA

208        BAUTISTA, LIZ EMMANUEL  DEL ROSARIO

209        BAUTISTA, NICOLE CHRISTINE  ALANGUI

210        BAUTISTA, NICOLE JEANNE  ANGULO

211        BAUTISTA, TRICIA MARIZ  GIRON

212        BAYNADO, JAY MARK  SEDUTAN

213        BAYTA, GENE MARCO  DE LAS ALAS

214        BAÑEZ, GRACE MONICA  LUMBATAN

215        BAÑEZ, JO-RENZ  ESTRELLA

216        BEATING, KEZIA FAYE  TUPAS

217        BECEOS, ISABEL JOYCE  HOSALLA

218        BEDUA, REMJHON IVAN  BICEDA

219        BEJARIN, JOHNINE FRANCE  ARMEA

220        BELASA, MARK KENNETH  ABANIS

221        BELTRAN, KIM KENAN  RUMBAOA

222        BENDIAN, DENISE RAE

223        BENDICIO, NOE ADRIAN  ESTRADA

224        BENEDICTO, JULIE FE  LUCIO

225        BENOSA, RHEA NEIL  ABAD

226        BERINO, RONEL CARLO  OFREDO

227        BERISO, JAY  BARSOBIA

228        BERMEJO, GARY  PAVILARIO

229        BERNADOS, ABRAHAM  PEREZ

230        BERNAL, PERRY  JARANILLA

231        BERNARDO, SOPHIA DIANNE  KING

232        BERNAS, CRISTIAN  CARBONEL

233        BERSAMEN, PAUL CHRISTIAN  NAPAL

234        BERTULDO, JOHN ALBERT  CAPULE

235        BISAS, ANGELICA  BERNALDEZ

236        BISCOCHO, JOY CHARISSE  PIÑGOL

237        BITARA, TRISTAN ADAM  VASQUEZ

238        BITUIN, JOHN THEO  BEBIT

239        BLASA, MARLON  TAGAYONG

240        BO, JADE  MAPA

241        BOBIS, CAROL HILARY  GAMBOA

242        BOCIO, NESLYN  CAL

243        BOJOS, CHLOE ANNE  SACRISTAN

244        BOLALIN, JEROME  COZ

245        BONADOR, MARIELA ISABEL  BUENAVENTURA

246        BONGCAYAO, BRYNAR  YASIS

247        BONLEON, MARTIN BENJAMIN  LOPEZ

248        BORBE, JOHN MICHAEL  OLIVER

249        BORCENA, CHARLENE JOY  EVANGELISTA

250        BORELA, JOHN MARK  CEDERIA

251        BORJA, ALLEN  ANTONIO

252        BORJA, ELMA  NAPLAZA

253        BORLASA, EARL ANGELO  UNTALAN

254        BORROMEO, JOHN ALEX  RICOHERMOSO

255        BORROMEO, TOMAS JR  ABAÑO

256        BRAGADO, KWYNETT  BALINGIT

257        BRAVO, JESUS  BARLAAN

258        BRAZIL, JONEL  CANTAVIEJA

259        BRIONES, KHIEL ANGELA  SERRANO

260        BRIONES, MA ROSARIO  CUEVILLAS

261        BRIONES, SIMON FELIX  ANGELES

262        BRIONES, TRISHA LYN

263        BRITANICO, HANNAH ERIKA  ROBOSA

264        BRIZ, RENE  OMBAO

265        BROSAS, CHRISTIAN HARVEY  ZABALA

266        BUAN, JASON ROI  BAGAYAS

267        BUCAG, CHESTER JOHN  MAGSOMBOL

268        BUCOG, JUVELYN  MIRANDA

269        BUCSIT, ROSSA JHUNILLA  BIBAT

270        BUENAFE, JUSTIN ANTHONY  BUGARIN

271        BUENAFLOR, ADONIS  BIRONDO

272        BUENO, GILBERT  ESPIEL

273        BUENSUCESO, RAFAEL ANGELO  BRAGA

274        BULANIER, JOYCE ANN  LEYNES

275        BULLENA, DIANE THERESE  PENOLIO

276        BUNAG, ALFREDO JR  BERNARDO

277        BUNGALON, MARC BLASE  SABSALON

278        BURGOS, DENZEL  TOLEDO

279        BUSCA, REGINE  ESCUADRO

280        BUÑI, ANTHONY  BETITA

281        BUÑI, PEACHEE  BETITA

282        CABACUNGAN, EARL ADRIAN  ANDRES

283        CABALAN, JEFFRY  PARDEÑAS

284        CABALBAG, LYRAH KAYE  MONDALA

285        CABALFIN, JANELLE  GILBAO

286        CABALQUINTO, EDWARD  DEL MUNDO

287        CABANDONG, ELLIE  AQUINO

288        CABANG, JOHN CHRISTIAN  CADAG

289        CABATBAT, GABRIEL LANCE  SERRANO

290        CABEZA, EUGINE  VITIN

291        CABINBIN, VINCE  CABALAGNAN

292        CABOBOS, MARK JOSEPH  DELA CRUZ

293        CABRERA, FLOR EDITHA  REYES

294        CABRERA, MARIA ANA  RAMILO

295        CABRERA, MARIA JEANNERAY ALTHEA  VILLAMIN

296        CABUDBUD, JEROME  PILAPIL

297        CACAS, JERICO  CABE

298        CAFE, JIMMY JAY  MOLERO

299        CAGANG, ANGEL PRINCE  TEJANO

300        CAGAOAN, CRISCHIN CHARM  CASTILLO

301        CAHUYA, ACTORANI II  BUNCAD

302        CAINTOY, CHRISSIE JANE  TABORA

303        CAJEME, MA LEONOR  CADORNA

304        CAJUCOM, JOANA CRISTINE

305        CAJULAO, JETHRO BRAXX  BAGUISI

306        CALAGO, CARMELA  JAVIER

307        CALAMIGAN, MARIA CARMELA  ABEJA

308        CALCEÑA, MARVIN  CALUMNO

309        CALEJA, ROWENA  LEOPANDO

310        CALIMAG, JOHN MICHAEL  LADDARAN

311        CALIMLIM, JAMES TRECE  RUDIO

312        CALMA, ALDRIN JAMES  CORTEZ

313        CALUB, JESSAMINE EDESSA  NICOLAS

314        CALUDTIAG, ALI NASEEF  DATUMANONG

315        CALZITA, ALISSA JYN  ALOTA

316        CALZITA, CRIS RAMIL  LEQUIGAN

317        CAMACHO, GABRIEL  DE VERA

318        CAMINGAL, NOELITO JR  FERRER

319        CAMPOS, JOHN OLIVER  BAUTISTA

320        CAMSA, DATU AKMAD SEAN  MANGAT

321        CAMU, JEREMY  SANITA

322        CANLAS, CHRISTIAN JEREMY  NUNAG

323        CANTORNE, JUCO  RAFAEL

324        CAO, CHRISTIAN  FLORES

325        CAOILE, MACLANDOR FOX  CATIVO

326        CAPANGPANGAN, JAMES  SEQUEÑA

327        CAPONPON, MARK FRANCIS  FRANCIA

328        CAPULONG, JOHN NICOLE  VILLAS

329        CARAIG, JAN EDWARD  CAHAYON

330        CARAMAT, EXEQUIEL KIRBY  ELEGADO

331        CARANGAN, LOID JOMARI  CERVANTES

332        CARIASO, KENT JOHN  CASAS

333        CARILLO, ZYRA MARIE  ANDRADE

334        CARLOS, ETHEL JAY  IBUYAT

335        CARONAN, MARK NEIL  CUSTODIO

336        CARPENTERO, MARK DARWIN  HINAMPAS

337        CARPIO, HANS LAUREN  AGUBA

338        CARREON, HAJA KIEV ERENZ  MARTINEZ

339        CARRILLO, GIOVANI DIEGO  HERNANDEZ

340        CARTALLA, HERSHEY CLAIRE  MENDOZA

341        CAS, RIC ORVEN  BABAGAY

342        CASIBANG, CHARLEMAGNE  AGUSTIN

343        CASIMIRO, MARC VINCE  TAN BELDA

344        CASONA, RIKKO MARK  BASAÑEZ

345        CASTAÑEDA, JUSTIN STEPHEN  BOLUS

346        CASTELLON, JAYVEE  LAZARO

347        CASTIGADOR, AGAPITO  ESCOBAR

348        CASTILLO, ABBIE LORRAINE  YAPIT

349        CASTILLO, SHAINE  JAVIER

350        CASTRO, EULA MEI  BARCELON

351        CASTRO, SETH TRISTAN  CABUGAO

352        CASTRO, VANCE ALDEN  BUENAFE

353        CASUELA, KENNETH  MAGDATO

354        CATACUTAN, KEITHLYN  FLORES

355        CATALON, JONDY PAUL  TABILE

356        CATANGUI, DONNA MAE  SALUYA

357        CATAPANG, JAYVEE  CASTILLO

358        CATOY, JOSHUA  BAJAR

359        CATUBORAN, CRISTINE JOY  BOTERO

360        CAVITE, PAUL BYRON  ARCEGA

361        CAYABYAB, ANGELINE  MACARAEG

362        CAYABYAB, AUBREY MAYE  GARCIA

363        CAÑETE, DON MATTHEW  DELOS REYES

364        CECILLANO, RYAN J  DE REGLA

365        CELESTE, PRINCESS LARA  PETROLA

366        CENA, LIEZL  TRABAJADOR

367        CENTENO, RYAN CHRISTOPHER  NARTE

368        CEPE, TRICIA CAMILLE  MONARES

369        CEPILLO, CECILLE  BAYETA

370        CERDIÑA, REINIER MARK  SAN ANDRES

371        CERVANTES, EDRIC JOHN  DE LEON

372        CERVO, IRA  CASTRO

373        CESAR, JOYCE CARLO  BANO

374        CHANTIOCO, CHARLES  TARINAY

375        CHIA, ERICA GAIL  ALCANTARA

376        CHOU, MAE CHIEH  AVILA

377        CHUA, JOSHUA DAVID  DY

378        CLARETE, KRISTOPPER JOHN  BONIFACIO

379        CLARIÑO, RUEVICK  BALLATAN

380        CLORADO, MARKHAM  ROMANO

381        COLAS, GLADYS DOROTHY  ZABALA

382        COLDES, RUFFA MAE  SALCORTE

383        COLICO, JOHN JEROME  ORCIGA

384        COLINA, LESTER JAY  ABORDO

385        COLLADO, AUDREY ROSE  CRUZ

386        COLLANTES, CHRISTIAN  RAFER

387        COLON, CARLOS CARY  SALINAS

388        COLONIA, LOUISE NIKKI  SALUD

389        COLUBIO, CRIZZAN BEL  DANGARAN

390        COMETA, MANUEL JESUS

391        CONCEPCION, MICHAEL JEFF  SANTOS

392        CONFESOR, EUNNICE  NAPAO

393        CONSTANTINO, ANNE SHERINE  PARAISO

394        CORDERO, PAMELA JANE  AMISTAD

395        CORDOVA, JESSECA  BIDAN

396        CORONEL, JONJI JOSE  CAPAO AN

397        CORPORAL, KARL JASON  LORCA

398        CORPUZ, JHEREMY MACH  MALACA

399        CORPUZ, TRIA  FRUGAL

400        CORSINO, JENNY MAE  MOLANO

401        CORTES, JONATHAN  PALAPAR

402        CORTEZ, ALEX PERRIE  CAPONPON

403        CORTEZ, ANNDREI NHICOLE  OLAN

404        CORTEZ, CAYLA MARI  MANLUTAC

405        CORTEZ, MIKKA  ARGENTE

406        CRAME, ADE  PEROSO

407        CRESCINI, MARK BENEDICT  MORANDARTE

408        CRISOSTOMO, JOSHUA  SANTOS

409        CRISTAL, PAULINE PATRICIA  GABRIEL

410        CRUZ, FRITZIE NICOLE BERNADETTE

411        CRUZ, GENESIS  MATIENZO

412        CRUZ, JANUS IAN NATHANIEL ALEJANDRE  OLAERA

413        CRUZ, JAY-AR NITO  CRUZ

414        CRUZ, RUTH ALMIRAH  SANTIAGO

415        CRUZ, TERENCE ALFRED  OLIVERIA

416        CRUZADO, ABEGAIL  LARRACAS

417        CRUZAT, MIALEY  RESURRECCION

418        CUACHON, DENISE MARIE  CHAVEZ

419        CUBIAN, ADONIS  CALLEJA

420        CUIZON, RUSSEL BRYAN  GATPOLINTAN

421        CUREG, YVONNE  ESQUIA

422        CUSIPAG, JEWEL  NAQUILAN

423        CUTARAN, KENNON DAVE  NOVELO

424        DACO, JIM CARLOS  SOTTO

425        DACOMOS, VICENTE  LAYAOG

426        DACURAN, ANDREA JOY  TREYES

427        DADAG, DAVIN KYLE  AQUINO

428        DADAY, BRENT  DUP-ET

429        DAFANG, CAMILLE SAENS  AZCARRAGA

430        DAGUM, JOSHUA FELIX  ILAO

431        DAGUMBOY, AUBREY  ADELAN

432        DALILIS, JAHNEZA  SEGUNDO

433        DALIPNAS, HENJEI LOU  MATIAS

434        DALLUAY, JOVAN AVERY  SALIBAY

435        DALOGDOG, RALPH MICHAEL  MANALOP

436        DAMO, HUBERT CHESTER  CALALUNG

437        DANGLA, EDRILL GAWANI  MANGGES

438        DANIEL, JOSIE ANN  LOZADA

439        DANIOT, ALICE KHRYSTIN  PANGANTIHON

440        DASALLA, ARVIN MARIO  TENEDERO

441        DASIAN, CLAIRE  YAMSON

442        DATO, REY VINCENT  ODANGGA

443        DAVID, JEZKHA MAE  JAURIQUE

444        DAVID, JUSTINE ANDREI  LEDESMA

445        DAVIDE, JULIUS  PESADO

446        DAYANDAYAN, ALLIAH DANICA  FUNDAR

447        DAYAO, CARLO PIERE  BALIBA

448        DAYRIT, LORAINE NICOLE  ELILIO

449        DAYRIT, MARK ISAIAH  OCAMPO

450        DE ASIS, REYNALDO  LEDESMA

451        DE CASTRO, JOHANNES GABRIEL  SANTIAGO

452        DE GUMA, AERIEL  SILVA

453        DE GUZMAN, CLARENCE SYDNEY  CANCINO

454        DE GUZMAN, FRITZ KENNETH  RAGASA

455        DE GUZMAN, MONICA  PASNO

456        DE GUZMAN, RENZ CHRISTIAN  CORTEZ

457        DE JESUS, ELYSSA  PASALO

458        DE JESUS, JAN ARVIN  BAUTISTA

459        DE JESUS, JUVY  SAMSON

460        DE LA CRUZ, LIANNA MARIE  ANTONIO

461        DE LEON, CATHERINE MAY  PAMINTUAN

462        DE LEON, CHARLES JUSTIN  CASTRO

463        DE LEON, DANIEL  BANAL

464        DE LEON, DHAN LEO  SANTIAGO

465        DE OCAMPO, ROMAR  FAROL

466        DE PAZ, ROMMELL  PORCIONCULA

467        DE VERA, KAREN LUXLEY  CABASAL

468        DE VERA, MA. JESSA  SURIAL

469        DEALCA, ALYSSA  VIDAL

470        DEGSI, MARLON  ANCHETA

471        DEGUIÑO, NIKKO JOHNSON  MACALOS

472        DEJOS, MARVIN  DAVID

473        DEL ROSARIO, JOHN WINSON  CORTAGA

474        DEL ROSARIO, OHMEIR JOSHUA  VALDEZ

475        DELA CRUZ, ELISA MAE

476        DELA CRUZ, JOMARI  BERNARDO

477        DELA CRUZ, JOSEPH JOHN  BRANCA

478        DELA CRUZ, KRISTIAN PAUL  RICAFORT

479        DELA CRUZ, LAHRENZ CEDRIC  MANAPUL

480        DELA CRUZ, PAUL ANTHONY  SARQUILLA

481        DELA CRUZ, PRINCESS FAYE  BARRAMEDA

482        DELA CRUZ, RAM CHRISTIAN  BALAMIENTO

483        DELA CRUZ, REYNALD  PITOGO

484        DELA FUENTE, MARIANNE  MANALO

485        DELA FUENTE, MIKA ELLA  LEAL

486        DELA TORRE, CIERRO KEVIN

487        DELABAJAN, JELIEROSE  MIMAY

488        DELEN, NIKKI LORRAINE  ROSELA

489        DELIGERO, PATRICIA  GUMARAO

490        DELIVERIO, CLAYTON JAN  DICO

491        DELOS REYES, ANGEL GRACE  DIVINAGRACIA

492        DELOS SANTOS, JHUNEL  DOLLESIN

493        DELOS SANTOS, KENJIE  TEODORO

494        DELOS SANTOS, RENE JR  GAMIS

495        DEMAGANTE, KARL JON  VIDAJA

496        DEMORITO, HENRY DAVE  DALOGDOG

497        DEPAMALLO, ANGELA GRACE  BATISLA-ON

498        DERAIN, PATRICIA  DONGUINES

499        DERES, NOAH GABRIEL  CASTRO

500        DESUCATAN, SEAN  LOZADA

501        DEVILA, HARRIZON JEB  PANES

502        DIAMANTE, TONIE ADRIAN  REANDELAR

503        DIANO, GIOVANNI  TURA

504        DIAZ, JOHN GERALD  TIGUE

505        DICALI, MAHID  MACAPUNDAG

506        DIEGO, CARL YVANN JOSHUA  PARIÑAS

507        DIEGO, JOANNE  MEJIA

508        DIGNENENG, DIANNE ELAINE  BUAN

509        DIGNO, JOSEPH  SANTA MARIA

510        DIMABAYAO, BRYAN  CRUZ

511        DIMACALI, JOLINA  AGUILAR

512        DIMACULANGAN, JOVEN  LEYESA

513        DIMALIBOT, CAMILLE VALERIE  DELGADO

514        DIMAPILIS, MARK JOSHUA  AGUILAR

515        DIMAYA, BANJO  BERONA

516        DIMAYUGA, IVY GALE  EBREO

517        DIMLA, MARY ROSE  CALDERON

518        DINAMPO, AENAND GRACEFER  PIÑUTE

519        DINGLASAN, SHAINA  BALITA

520        DIOLA, JEMBOY  VERTUDES

521        DIOMAMPO, MARIA CARMELA  GUALLAR

522        DIONELA, EMMANUEL II  LOPEZ

523        DIONGLAY, MARIA ABIGAIL  BURON

524        DIPASUPIL, ROSS LORENE  ABANTO

525        DITAN, MARK CRONIELLE  VILLANUEVA

526        DIUMANO, HARRY  DE LA CRUZ

527        DIVINAGRACIA, JOANAH  GANATE

528        DIZON, ANGELO JEFFERSON  LACUESTA

529        DIZON, JEMIMAH  MANUEL

530        DIZON, MARY DOLCIVITA  SANTOS

531        DIÑO, JOSEPH  YU

532        DOCTOLERO, ELYON JACOB  DANCEL

533        DOCTOR, JOSHUA  BALA

534        DOLOR, WILFRED JAMES  TORROCHA

535        DOMENS, JAMES DANIEL  JARILLA

536        DOMINGO, GEHL PATRICE  RODAS

537        DOMINGO, REYNALDO JR  TABARES

538        DONATO, JEREFF  NICOLAS

539        DOSDOS, JOHN LUTHER  CODILLA

540        DULCE, JON FROILAN  RECAIDO

541        DULIN, PAULINE FRANCHEZ  CUNTAPAY

542        DULNUAN, NERIZ ANNE  LICYAYO

543        DUMAYAN, KIM  OSTULANO

544        DUMPIT, KIEFER JOHN  MUSÑGI

545        DUNGCA, VANESSA  RITUALO

546        DUPO, JARED  LAZO

547        DURAN, KENNETH JAMES  AREVALO

548        DURAN, LEVI RAYMOND  ADORIO

549        DUTERTE, ELEAZAR  BANILLA

550        DYSANGCO, DYLAN RUFFEL  SARMIENTO

551        EBEDIENTES, GLADYS  ALVAREZ

552        ECLARINO, NICOLE  JIMENEZ

553        EDANG, LEI-ANN  LACANILAO

554        EDJAN, CHARLES  GUANCE

555        EDNAVE, IAN DARYLL  MARZAN

556        EDROSO, ROLLIE BOY  TUDTOD

557        EDURIA, GABRIEL LYKO  CALLANTA

558        EGAGAMAO, BRIAN KIM  EDRAL

559        EGAM, ANGEL FLYNN  LUALHATI

560        ELANDAG, MARIA AINA  AGUINALDO

561        ELIOT, DION  MINORCA

562        ELTAGON, JOHN MICHAEL  ALVIOLA

563        EMBERNATE, KRISTEL JANE  TIMOL

564        ENANORIA, CARLA JOY  PAMINTAJON

565        ENCARNACION, GERALD  RICIO

566        ENDAYA, JOHN PAUL  SAHAGUN

567        ENDOZO, REX CHRISTIAN  ROYO

568        ENRIQUEZ, AINA PAOLA  DE JESUS

569        ENRIQUEZ, TIDO SOLGER  RELLEVE

570        ERASQUIN, DENMHARK  BUADA

571        ESCABAS, LORIENEIL MARIE  CANTILA

572        ESCANDOR, KRIZ ANNE  LLABORE

573        ESCANIEL, MARIA ANDREA  LESCANO

574        ESCOTO, ALBERT JERALD  FLORENTINO

575        ESCOTO, JUSTIN  DAVID

576        ESGUERRA, PATRICK KYLE  FAUSTINO

577        ESGUERRA, RIZZELE  ALVAREZ

578        ESMERALDA, JALYLE ANNE  AREGLADO

579        ESPERON, ROBIE JAN  MALAQUE

580        ESPINOSA, SHER ROXETTE  GICANA

581        ESPIRITU, EMIRAY  ALVAREZ

582        ESPIRITU, MARK REYVIN  DIGGAY

583        ESPLANA, JOSE ANGELO  IBO

584        ESTACIO, GENARD JOHN  CALICA

585        ESTACION, AARON  CEDEÑO

586        ESTANISLAO, RAPHAEL  STA ANA

587        ESTAÑOL, JUNRIC  MAPILI

588        ESTOR, RYAN  REBOSO

589        ESTOROSOS, JAMES MARLO  MILAY

590        ESTRERA, NERA NADITH  GLEPA

591        ESTRERA, RYAN PAUL  LUCHAVEZ

592        EXCLAMADOR, GLAZE  DAIROCAS

593        FABI, ALVIN JAY  ALBAYTAR

594        FACIOLAN, KIA

595        FAISAL, FAROUK  ADIONG

596        FAJARDO, ARTAGNAN RUTHER  ATIENZA

597        FEDERICO, GENNY MAE  CUARTEROS

598        FELIPE, CHRIS JOHN  TACLA

599        FERNANDEZ, CHRISTIAN JOHN  SABAS

600        FERNANDEZ, JOHN ANGELO 

601        FERNANDEZ, KATE  PULGO

602        FERNANDO, EDRICH JERON  MALLARI

603        FERNANDO, NICOLE KIM  ARUCAN

604        FERNANDO, RASTHIE MAE  CONCEPCION

605        FERRARIS, ELVE MARIE  BASILISCO

606        FIANZA, EDEN HOPE  FLORES

607        FLORES, JOMERTO  TANDOC

608        FLORES, JOVAN  NARVAEZ

609        FLORES, JUSTINE LOUISE  CAMARCE

610        FLORES, MARK  ROJAS

611        FLORES, SHARLYN  LENCHICO

612        FORONES, VINCENT KHALIL

613        FORTES, EDRAINE MARIE  SABADO

614        FORTEZA, RENZO  SUNCHIUCO

615        FRANCISCO, JOBIE ANNE  SANTOS

616        FRANCISCO, MARK DAVID  SERAT

617        FRANE, PATRICIA DIANE  CUETO

618        FULO, ALIYAH MARIE  CORPUZ

619        FUSILERO, CHAKA  CABRIANA

620        GABAY, STEPHEN ELLY  FERNANDEZ

621        GADIA, ROMMEL  GONZALES

622        GAJE, VALENTIN JASON  BARLOTA

623        GALANG, MELISSA  BABARAN

624        GALAO, EUNICE ELAINE  ESCUETA

625        GALILA, JANELLA  VILORIA

626        GALLARDO, GIAN PAULO  B

627        GANDOLA, FRENZI ANNE  RAMOS

628        GANZON, KEITH  SOYANGCO

629        GAPAZ, DAN PATRICK  OPULENCIA

630        GARBO, CLAUDIUS CENTENNIEL  SIASON

631        GARCELA, JOHN JHINROE

632        GARCENILA, MATTHEW

633        GARCES, JOBELLE  CABRAL

634        GARCIA, CHRISTIAN MARRION  DAEP

635        GARCIA, GUILLER  MORALES

636        GARCIA, JAN MIGUEL  LOJO

637        GARCIA, JANYLL ANNE  DEANG

638        GARCIA, JAO  FRIAS

639        GARCIA, JEROME CRAIG  EBANA

640        GARCIA, JHIMVER LEMUEL  BAY

641        GARCIA, JOHN MARK  GALON

642        GARCIA, LOVELLA  VENDAL

643        GARCIA, MA CHRISTIA  VISCO

644        GARCIA, MARC CHRISTIAN  ROSARIO

645        GARCIA, MYKLE EFREN

646        GARCIA, NEIL FRITZ  SAYCON

647        GARCIA, PAOLO  CREENCIA

648        GARCIA, SHENA MAE  BERCADES

649        GARING, JOEGENDER  BORBON

650        GARROVILLO, PAULA CHRISTINA  PANUNCIO

651        GARZON, JOHN ROY  ERVITE

652        GARZON, MITZ  ERVITE

653        GASATAYA, JERO  CALMA

654        GASCON, MARY CAROLINE  NONAN

655        GASENDO, LEUR CHRISTIAN  VILLAR

656        GATDULA, JOANNA ALBERT  LIWANAG

657        GAYACAN, JEREMIAH  ATIDO

658        GEBUSION, TRISHA REIGNE  JAMILI

659        GELACIO, JOHN LLOYD  LUCAS

660        GEMINIANO, JOSEF CARL MIKHAIL  DIZON

661        GEPULGANE, PREAL JESSE  GONZALES

662        GERMANO, RONA JANE  GASTARDO

663        GERMO, AMIEL REIL  DELA CRUZ

664        GERONIMO, CHRISTIAN  BRUSOLA

665        GESTOSANI, JOANNE LARA  CARPINTERO

666        GEVERO, FRANCISCO  TAMSON

667        GICOS, GIDEON JOHN  MANGAO

668        GO, EDGAR ALLAN JR  DE GUZMAN

669        GO, EULY BENEDICT  ALARCIO

670        GODEN, CRISTINE JOY  CLEMENTIR

671        GOLING, DARWYN JAMES  CAPARAS

672        GOMEZ, ADRIAN DALE  MANANSALA

673        GOMEZ, GIFT PAULENE LOVE  LACANLALE

674        GOMEZ, JAN ROY  DELEN

675        GOMEZ, JUDE ARTHUR KING  DELA CRUZ

676        GOMEZ, KRISTELA  BINAOHAN

677        GOMEZ, KYREL SHAY  PARAS

678        GOMEZ, LANIE  CASANOVA

679        GOMEZ, MARCHIE

680        GOMEZ, MATTHEW  SIOSE

681        GONDA, LORIEDEL  MENDOZA

682        GONZAGA, REZA JANE  BANTILAN

683        GONZAGA, ZYRA  GOMEZ

684        GONZALES, CRIZHIA  NACPIL

685        GONZALES, DANE MACKLYN  YUMUL

686        GONZALES, DOMINIC

687        GONZALES, JOHN JEFFREY  PARAON

688        GONZALES, JOHN MARC  CAMBRONERO

689        GONZALVO, IRA CLAIRE  MODINO

690        GOYAL, ERIKA JOY

691        GOZUN, FELIMON JR  LOY

692        GRAJALES, ANDREA  MEDRANO

693        GRANADOZO, RENZ FREDDERICK  ADAOAG

694        GREGORIUS, EDSEL  BOGACKI

695        GRICALDA, LIANN JORGE  MAGWA

696        GRIPO, RON JUDE JOSHUA  MAGRACIA

697        GRIÑO, KEVIN  ESTEBAN

698        GUECO, GIOVIEL  BAUTISTA

699        GUERRA, DENISE MIA  BERANA

701        GUIMEROY, MEL FRANCIS  ALLARE

702        GUINGAB, HAZEL ANNE  RIVERA

703        GUINTO, CHRISTIAN ARNOLD  DE LEON

704        GUINTU, JAKE STEVEN  VITAL

705        GUISAMA, RAPHAEL JOHN GABRIEL  FERNANDO

706        GUMALOT, PAULO JOAO  CRUZ

707        GUMPAL, JERICO  CASTOR

708        GUSTILO, JOHNNUEL  BAROTILLA

709        GUTIERREZ, DANIEL  TUAZON

710        GUTIERREZ, EDRIAN JAMES  ILAGAN

711        GUTIERREZ, MARIE CLAIRE  LEONOR

712        GUTTAN, GILMER JAKE  FERNANDO

713        HAGOS, PAUL KOBE  NAVARRETE

714        HAGURILES, JOHN REY  EMBA

715        HAO, EARVIN ANTHONY  YAP

716        HATTA, IBNI HAIDAR  INGUI

717        HEBRON, JYNNELLE  CRUZ

718        HERNANDEZ, DINZIN  CARAIG

719        HERNANDEZ, KIER ADAM  BARRAL

720        HERNANDEZ, KYLA MONEIK  MIRANDA

721        HERRERA, EZECKIEL  BONITO

722        HERRERA, JORELLE AARON  ONG

723        HERRERA, YZABEL MITZILOUISE  BLANES

724        HERUELA, PATRICIA MAE  VALDERRAMA

725        HESULA, KENITH  CORONEL

726        HILARIO, PRINCESS ANN

727        HILOTIN, SELLYZA JOYCE  RAMOS

728        HIZON, JOHN ARVIC  JOAQUIN

729        HOFILEÑA, DIVINE GRACE  LAGDAMIN

730        HOJILLA, JERRIZ MATTHEW  BALAGTAS

731        HORNIDO, LEILA AN  MILANA

732        HUAGON, GRONDON  DAY-A

733        IBRA, OMAR RASHEED  ENCARNACION

734        ICOT, JOSEPH  MANONDO

735        IDIO, JESSICA MAE  LACIERNA

736        IGADNA, JEMUEL  AGBAYANI

737        IGNACIO, AMELIA  GARCIA

738        IGNACIO, GABRIEL  SOTTO

739        IGNACIO, JOSHUA NICO  MAGALLANES

740        IGNACIO, RALPH RAINER  PALAD

741        ILAGAN, CARLL EHVAN  DE LA CRUZ

742        ILAGAN, JAN ERICKSON  MANONGSONG

743        ILAGAN, JOANA MARIDEL  TERRIBLE

744        ILAGAN, KIM JOHN  AVES

745        ILAGAN, RAI CRESCIAN  DULATRE

746        ILIGAN, KATHLEEN CATE  SOLEJON

747        IMPERIO, RYAN HENRY  SAULOG

748        INAL, SHEPERED DAN ARK  IWAO

749        INFANTE, JOHN ADRIAN  CORTEZ

750        INGAT, ALYSSA DIANNE  ANTONIO

751        INGUSAN, PEARLY  SINGANGAN

752        INTIA, JAIME JOSEF  NOORA

753        IRANZO, HAYA KAYZEL  BUNDALIAN

754        ISLANAN, DAVID BIEN  MANUEL

755        ISON, JHON LOUISE  CABAGUE

756        JABAL, LOUIE ARDREEN  LAGRAN

757        JACINTO, CHRISTINE ETHELE  SERRANO

758        JACINTO, THERESE FRANCIS  RAMA

759        JACKSON, METHUSELA  CLAPIS

760        JACOB, GERALD  PONCE

761        JACOBO, EZEKIEL ANTHONY  VILLAMORA

762        JACOSALEM, RHYZ GYLE  GANON

763        JADMAN, DIANIE  NAVARRO

764        JAINGA, KEZIA MEA  QUIZAN

765        JALAO, RAERIC KARL  CASIMIRO

766        JALBUNA, DOMINIC  RAMOS

767        JALOTJOT, SEM  BAYAN

768        JANA, DWANE HAROLD  FIGUEROA

769        JANAIRO, ADRIAN GENEVIE  GALEMA

770        JANNATUL, ANDREYA  QUILON

771        JAPSON, ALVIN  GENETA

772        JARANILLA, JOY  CALANTOC

773        JARDIN, JAY MAICA  BETIN

774        JASARENO, DIANA ERIKA  VALENCIA

775        JASPE, JULIA MARIE  DAVID

776        JAVIER, ABIGAIL JULIA  CRUZ DELA

777        JAVIL, EXEL JAN  BARRERA

778        JAYME, JOLINA  MONSAYAC

779        JAYSON, ERIS  HOMOA

780        JEMILLA, RONALD  DEMARAYE

781        JEREZ, FLORENCE MAE  LLORENTE

782        JIMENA, JOHN HENRY  TIJING

783        JIMENEZ, ANNE MANETTE  DELA CRUZ

784        JINGCO, KEVIN MATTHEW  DAVID

785        JOAQUIN, JERICHO MARCEL  SABATIN

786        JOCSON, JAYCE  AVISADO

787        JOCSON, JESSICA JOY  DEL ROSARIO

788        JOVELLANO, JOHN MICHAEL  BALDAGO

789        JOVEN, JOSEPHINE  SAMANTELA

790        JUAN, REDDAN  DEMOT

791        JUANCE, DENMAR JOHN  CALATRAVA

792        JUANILLAS, MARY VALERIE  BRAGAIS

793        JULIA, JAM CHRISTIAN  SAMPANG

794        JUMAQUIO, JENNIFER  DE LEON

795        JUNIO, ABEGAIL  CLARO

796        JUNIO, REGGIE  ALVAREZ

797        JUSTINIANO, JERVY  MERENCILLO

798        KAMATOY, NICOLE JOICE  CAMAT

799        KANDA, NUR-HAMZAR  MATABALAO

801        KIUNISALA, KIM OLIVER  SABUERO

802        LABITAD, JAN ANDRE  LESIGUEZ

803        LABRADOR, DANIELLE FRANCE  LUIB

804        LACANG, CYREL JAY  MURING

805        LACUATA, ARA BELLE  PARICA

806        LADRA, JAMES CARL  REYES

807        LADRINGAN, CRISTABEL JOYCE  ONTINGCO

808        LAGANZON, ROMELYN  LANUZGA

809        LAGUA-AN, JANN ANGELOU  TIMBAL

810        LAGUNA, ALLAN JR  HARESCO

811        LAMOGDANG, FRANCHESKA  LANIOG

812        LAMPITCO, JOSS REY  GUMBAN

813        LANDEZA, DANIEL  CUTANG

814        LAO, NURRASHEEDA  SALASIM

815        LAPEÑA, JESSICA RICCI  ANGELES

816        LAPRADES, JASMINE LOUISE  DORONILA

817        LARA, HONEY GRACE  CARBON

818        LARAÑO, JOE MARI  HERRADURA

819        LASACA, EARL RYAN  CABABARROS

820        LATONIO, JUAN CARLO  RAMOS

821        LAUT, PAUL ANTHONY  PEÑA

822        LAYOS, THEODORIC  MARANAN

823        LEAÑO, JANNINE MAE  TIANGGA

824        LEAÑO, JAYBIE  CHIONG

825        LECIRA, NOVA MAE  GARGANIAN

826        LEGASPI, EUFILA GERDALEEN  BANALAN

827        LEGASPI, JASON  NUELAN

828        LEGASPI, KIM  DE PANO

829        LEGAYADA, JASMIN  LEMANA

830        LEMONERAS, ARDY  MUCA

831        LEONEN, ATHENA CRISELLE  ACOSTA

832        LEORNA, OLIVER JOSEPH  CATALONIA

833        LEPARTO, ARVY JOSHUA  TORTUGO

834        LIBAN, MARIA KYLA  VIRAY

835        LIBARNES, KIM  GERARMAN

836        LIBO-ON, MATTHEW  RODERO

837        LIBRE, BRAUZ JEREVIN  SIMEON

838        LIBUIT, BILLY ROIDER  DIMAANO

839        LIBUNAO, CHRISTINE JOY  LEGARDA

840        LICUP, PRINCE GELSTER  DIZON

841        LIM, ELVIN JOSEPH  LLORENTE

842        LIM, FRANCIS RAEMARK  LEE

843        LIM, MARICKA HANNAH  SEVILLA

844        LIM, MARK ANDREW VICTOR  MONTERO

845        LIMSON, ADRIAN  PARANGAT

846        LINGAD, IONE  PILI

847        LINGAYO, BIANCA LOUISE  SILANG

848        LINOG, IMMANUELLE  BULAONG

849        LINTAG, GEREMY  DINGLASAN

850        LIPRADO, ERR KENT  MALA-AY

851        LIRIO, MAUREEN  MALIJAN

852        LIWAG, JON CARLITOS  HIPOLITO

853        LIWANAG, PATRICK PAUL  SUMAT

854        LLAVAN, JOHN RAY

855        LLOSE, GLADYS HOPE  IBUIG

856        LLUISMA, RAUL JOSEPH II  PIALAGO

857        LOAY, JERAMIL REI  MENDOZA

858        LOBATON, EDGAR JR  BALO

859        LONQUINO, JANE KRISTINE  CABALLERO

860        LONTOC, RHON CHRISTIAN  ALFARO

861        LOPEZ, ALLOUIE JOSEPH  MOLINA

862        LOPEZ, ALVIN KIM  PAJIMNA

863        LOPEZ, KARLA MAE  AQUINO

864        LOPEZ, THIRD ED  DULLA

865        LOVINO, CARL NEILSON  TOLENTINO

866        LOZADA, DIANA GRACE  GUADALUPE

867        LOZANO, HAROLD  LUGTU

868        LOZANO, KYLE JULIUS  PORNILLOS

869        LUBANG, MIKHAIL JOHN  MANLUNAS

870        LUBERIA, MICHAEL ANTHONY  YAU

871        LUCIO, RAY MARK  DELOS SANTOS

872        LUISTRO, JOSHUA  CAPUNO

873        LUMABI, PONCIANO  AGBULOS

874        LUMAGOD, FLORENCIO JR  PERMISA

875        LUSTRO, SPHINX  GODOY

876        LUZADA, JAN CARLO  DURAN

877        MABABANGLOOB, MARTIN JOHN  NOCUM

878        MABANGLO, JEFFREY  AYDALLA

879        MACABALLUG, MARK DANIEL  BANGUILAN

880        MACAHIS, DARREN JAMES  MAGUINDANAO

881        MACALINAO, MARY ANNE  CO

882        MACALINO, TRISHA ANNE  ESPIRITU

883        MACAPINLAC, JONES  JUAN

884        MACARAEG, KIM ANDRE  SILANG

885        MACATANGAY, JOAN NICOLE  CALALUAN

886        MACATDON, EDEL LOURDES  CABARIOS

887        MACEDA, JELOU  MACASABUANG

888        MADOLID, MA LORENA  MARANAN

889        MADRIAGA, REGINA  DIEGO

890        MADRISTA, EDWARD JAN  ABADIES

891        MAESTRECAMPO, IAN  ELARMO

892        MAG-ISA, DIANA  ABAD

893        MAGAN, EDUARDO JR  BONAO

894        MAGBANUA, ARIES JOHN  PINGANON

895        MAGBANUA, JANICE  BORRES

896        MAGCANTA, MARVIN  SUMAGANG

897        MAGDUA, JAKE  MARMITA

898        MAGLASANG, SHEIGFRED  PARNONCILLON

899        MAGNO, JAN EDWARD  DABLIO

900        MAGNO, JOHN NICO  SABIDO

901        MAGNO, MELANIE  MENOR

902        MAGNO, MIGUEL KARLO  QUINTO

903        MAGPOC, KATHERINE CLAIRE  SEECKTS

904        MAGSOLING, BENNIE RAPHAEL  ESGUERRA

905        MAHINAY, JODEL  LABIAN

906        MAINGAT, MARIA PAULINE  LAYUGAN

907        MAJARUCON, ROILO ARDAN  ACOSTA

908        MALABANAN, ABEGAIL

909        MALABANAN, ANNALYN  HERNANDEZ

910        MALALUAN, KARLA MAE  HERMOGENO

911        MALATA, MIKHAELA MARY NICOLE  CAPUNO

912        MALLARI, JASPER GABRIEL  GULAPA

913        MALLARI, SHER  CARREON

914        MALUENDA, RICH SYRON  DOVERTE

915        MALUNES, CHARLES VINCENT  REGALADO

916        MALUPANGUE, MARK EDWARD  OSO

917        MAMUGAY, HAZELLE  PADASAS

918        MAN-ON, RONJIE  DIAFANTE

919        MANA-AY, NEIL JAN  GUIAGOGO

920        MANAHAN, ZEREC  LAZO

921        MANALO, ANGELICA  DE CASTRO

922        MANALO, JOHN PHILIP  MENDOZA

923        MANALO, MARIEL  FERNANDEZ

924        MANALO, VONJIE BELLE  ROMAY

925        MANAOIS, JOSEPH SOLOMON  BUSTOS

926        MANAPSAL, SAM LAURENCE  GATOC

927        MANARANG, AILA  MIRANDA

928        MANASAN, PATRICK JOWEN  DUMAPIG

929        MANDANAS, DOMINIQUE  FUENTES

930        MANDAP, AARON ROCHE  QUEJADO

931        MANDAPAT, JOHN DAVID  BERGANIO

932        MANDIGMA, CRISTY  SUAREZ

933        MANGARIN, JAN KRISTOPER  CORTEZ

934        MANGGIS, NASIBAH  MASORONG

935        MANGLICMOT, JOBILEE  MINA

936        MANGUERRA, JOSHUA  BELANTE

937        MANINGAS, MARY ALLAINE LOIS  LUMABAN

938        MANIO, TIMOTHY JOHN  TAPIRU

939        MANLONGAT, KIM AEBRAHM  JARAMILLO

940        MANUEL, LEVIN  DE JESUS

941        MANUEL, PATRICIA RHEIN  RAMOS

942        MAPA, IAN PAUL  PASTRANA

943        MAPILI, ANINA  AUSTRIA

944        MARANAN, KARL VINCENT  SEVILLA

945        MARANAS, LOVELY ANNE  ANTONIO

946        MARASIGAN, RAFAEL AEDRIANNE  DE GUZMAN

947        MARCAIDA, FRANCES CARLA  MARMOL

948        MARCELO, CARLOS MIGUEL  OCAMPO

949        MARCELO, CHRYSLER  QUILANTANG

950        MARCILLANO, JESSON  ARANIEGO

951        MARINAY, ALFRENZ JOHN  SAN MARCOS

952        MARIÑAS, JOYCE  BALUNGAYA

953        MARQUEZ, CZERWIN JEM  BUAN

954        MARQUEZ, IRISH EARL  COLLADO

955        MARTINEZ, CHARLON  PABLO

956        MARTINEZ, FLORD DANIZE  BUNQUIN

957        MARTINEZ, ROBERT JAMES  ASETRE

958        MARTUS, NOESHIEN  ESGANA

959        MASILANG, MARJOREEN  OCAMPO

960        MATA, ALBERT KEN  DAR

961        MATAAC, KATHLEEN  HALIBAS

962        MATIBAG, JOLINA MAY  DALISAY

963        MAYNIGO, ARJAYE  VALDEZ

964        MECATE, COLEEN  ELMA

965        MEDINA, MAEDEL  ADAJAR

966        MEDINA, PAUL JEROME  GANDIA

967        MELGAR, JOSHUA  CABILAO

968        MENDOZA, AERON NORMEL  ALMENANZA

969        MENDOZA, CZYIONE DAYL  ASUNCION

970        MENDOZA, DINDO  MACARAEG

971        MENDOZA, JOHN ELBERT  RAMA

972        MENDOZA, KIER OLIVER  SUPERABLE

973        MENDOZA, LYNZEE  STA. ANA

974        MENDOZA, SHAIRA  MEDALLA

975        MENDOZA, TRISHA JANINE  AQUINO

976        MENISIS, DIVINA MARIE  OBEJA

977        MERCADO, ALLYSA JELL  BAUTISTA

978        MERCADO, CARL SAMUEL  TRIA

979        MERCADO, DENNIS COLLETT  NATIVIDAD

980        MERCADO, IVAN LESLEY  RUPISAN

981        MERCADO, KIMBERLY JOY  YUSI

982        MIAGAN, JOEL  BALLARES

983        MILANES, JOISELYN MARY  DELIZO

984        MINGI, JAN PATRICK  ORNEDO

985        MIOLE, JOHN MATTHEW  BOC

986        MIRAFLOR, MAILA  LLONA

987        MIRAFLORES, KIMBERT  MAPACPAC

988        MIRANDA, ROBERT JR  BACTOL

989        MODRIGO, VINCENT  DE JUAN

990        MOHAMMAD, ALI-ANAFHIA  ALIH

991        MOJARES, ZIM JONATHAN PAOLO  DEL SOCORRO

992        MOLANO, JOSHUA BRENDAN  FERNANDEZ

993        MOLLENO, ROGYN PAUL  DAJAY

994        MONASTERIAL, JOHN CHRISTIAN  AZAÑES

995        MONDEJAR, JAMES CARYL  BAYER

996        MONES, RYAN AEROL  RAGA

997        MONJE, MALVIN  EVANGELISTA

998        MONREAL, DARYLL  PALUMPA

999        MONSERATE, JANINE  PUEDA

1001        MONTERON, JEV HARVEY  PERNITES

1002        MONTES, JANINE MELIZ ANN  BALISI

1003        MONTIANO, JUNNEL  DECORIÑA

1004        MONTIAS, GONZALO  BAYHONAN

1005        MORAL, CARLOS JOCZAR  HABANA

1006        MORALES, RAM ALLEN  YANEZA

1007        MORATAL, MAUI  ALVAREZ

1008        MORI, IAN KIM  DUMANDAN

1009        MORIT, JOANNA LORRAINE  PAGTALUNAN

1010        MOSCARE, ACE  LEBARNEE

1011        MUSA, VENUS  CASTRO

1012        MUSNI, JEREMY  WAGE

1013        NAFURAN, JAZZREL  WALLIE

1014        NAPALAN, ANGEL LAURENSE  YCO

1015        NARTATEZ, JHEA MAE  SEBALLOS

1016        NARTATIS, JOHN BENEDICK  LUGTU

1017        NARVAEZ, ALYZZA  CALINISAN

1018        NATIVIDAD, ARDLEE  RUIZ

1019        NAVAREZ, CYPRIAN CHARLIE MIGUEL  CALIMPUSAN

1020        NAVARRO, JOHN RAY  FERNANDO

1021        NAVARRO, MA-ANN JEMILLE  MARTINEZ

1022        NAVIAMOS, ALEXIS RYAN  ANDICO

1023        NEDIC, DIETELINDA  KING

1024        NELLAS, ADRIAN  BELLO

1025        NEPOMUCENO, TROL  PALMA

1026        NERIO, JEBRIN  SOLINAP

1027        NG, JAKE JUSTIN  YU

1028        NICDAO, ROCHELLE ANNE MARIE  ABADINAS

1029        NICOLAS, MARK JOSHUA  RIVERA

1030        NIEBRES, ANNA VERONICA  DEL PARTO

1031        NIEVA, PATRICIA MAE  RAMOS

1032        NIMES, CHARLES JASON  DE VERA

1033        NOCEDO, CRIZELLE JOY  NAVERA

1034        NOOL, KIM CARLOS  ESPARRAGO

1035        NOPRE, DANIEL JR  ALBERT

1036        NOTARIO, KHARLA BERNADETTE  REODIQUE

1037        NUNAG, KALVIN LOUIE  JACINTO

1038        NUYAD, RICARDO JR  ABONG

1039        NUÑEZ, MARY JOY  ESMAYAN

1040        NUÑEZ, REIGHMONDE EUELLE  OLIVARES

1041        NUÑEZ, ROMEO III  MONDIA

1042        OAFERINA, JESSRYLL  CORTEZ

1043        OBIENA, JHUNAR JAMES  ANTALAN

1044        OBLEA, MARK ANTHONY  CASTILLO

1045        OBOSA, LEWIN  ALFONSO

1046        OBRA, RHEYMARK  VALEROZO

1047        OCAMPO, LESTER JAY  INOCENCIO

1048        OCAÑA, MICHAEL JOHN  DIZON

1049        OCHOA, ALYANNA MARI  BERAN

1050        OCLARIT, KRYSTAL MAE  ARROYO

1051        OCON, MARY KATHLEEN  CESARIO

1052        OCTAVIO, ELMAR  TOBIAS

1053        OCUBILLO, DALE EDWARD  RELENTE

1054        ODULIO, MIKHAIL  CURIMAN

1055        OFELAS, WINJO MAE  MUNDA

1056        OFENDO REYES, CARL  CABASE

1057        OGSOMER, JOHN PAUL  REALES

1058        OLAR, SHIELA MARIE  REGUINDIN

1059        OLARITA, EMMANUEL  ARCEO

1060        OLAYVAR, NEIL FLLOYD  ALBA

1061        OLIVA, AUBREY  ALEGRE

1062        OLIVAR, BEBETH JEAN  BONOTAN

1063        OLIVAREZ, RAUL RODRIGO JR  CRUZ

1064        OLIVEROS, JILLIAN EUNICE  BANDIEZ

1065        OLMEDO, GREGORIO III  BANCAL

1066        OLVIDO, OLLIE JOHN  BARBAS

1067        OMBAO, IAN PAOLO  VILLARAZA

1068        ONDOY, JOHNVER  SOLIS

1069        ONG, LEI ANNE  PARUNGAO

1070        ONG, OLEEN HANNAH  SOTINGCO

1071        ONRUBIA, RICO  CALINGACION

1072        ONTANILLAS, GEPEL  VIDAL

1073        ONTE, DEUS CLAUDE  VELASQUEZ

1074        OPENA, NEIL PIOLO TRISTIAN  LAUREL

1075        OQUENDO, MOSHE AARON  NAVARRO

1076        ORABA, DEREK  RAGA

1077        ORACION, JOHN CYRUS  PERFIÑAN

1078        ORCULLO, RUDY JR  DALUBATAN

1079        ORGA, DAVE  ALOYON

1080        ORGA, OMAR  ALOYON

1081        ORIO, EMMANUEL  ROMANO

1082        OROLFO, MICHAEL  MONTERO

1083        ORTAL, LYRHO MARC JAMES  MELANDRES

1084        ORTEGA, AARON LEMUEL  SERRANO

1085        ORTIZ, JOHN RANNILO  GUIBONE

1086        ORTIZ, MARVIN  PASULOT

1087        ORUGA, ROCHELLE  BACAY

1088        OSMILLO, KAELA JEAN  SILVA

1089        OSORIO, JETT RAY  HERAMIL

1090        OTERO, ROSALIE ROSE  PACO

1091        OYCO, JURIEL CLYDE  GALEDO

1092        OYCO, OSCAR III  TOLOSA

1093        PABELLO, CHRISTIAN PAUL  PURISIMA

1094        PABLO, ELLONJUAH JAMME  DAGODOG

1095        PABLO, RENNIEL  LABRADOR

1096        PACO, PAULO GUILLERMO  AGBAYANI

1097        PADAGAS, CHRISTIAN DAVE  QUINAY

1098        PADASAY, CHRISTINE LORRAINE  PRENUELA

1099        PADILLA, BEA THERESE  TOLENTINO

1100        PADILLA, COLEEN  ADVINCULA

1101        PADILLA, JENNY  JAVIER

1102        PADILLA, JOSE EMMANUEL  LOPEZ

1103        PADOLINA, JAVE MARK  GURRA

1104        PADUA, MONICA JOY  VISPERAS

1105        PAEZ, ALDRIECH LOTT  LAMOSAO

1106        PAGATPAT, NOEL LORENZO  BASCO

1107        PAGAY, ELMAR  MADDELA

1108        PAGDAGDAGAN, YANCHA  DEL ROSARIO

1109        PAGULONGAN, AMIEL KLENT  CARLOS

1110        PAGUNSAN, JENEZER  PERATER

1111        PAJARON, MARK JERROLD  GABRIEL

1112        PAJO, ROSSEL JAY

1113        PALABON, MAYNARD  TAGARO

1114        PALACIO, JOHN TRISTAN  SIGUA

1115        PALAPAL, JHARYL  BAYUDAN

1116        PALIMA, NIKKI ANN  PESEBRE

1117        PALLORINA, REGAN  CABICO

1118        PALMA, MICAH GRACE  NUNAG

1119        PALMA, RONINA KHRYSNA  RAMOS

1120        PAMATIAN, RAVEN  GOJO CRUZ

1121        PAMBID, JERRONICK  TABULOG

1122        PAMORADA, MARIA ERVIE CEDEL  MAUHAY

1123        PANER, LUKE ELEAZAR  REMO

1124        PANERIO, KRISTINE  QUITALIG

1125        PANES, ACE MICHAEL  YORDAN

1126        PANGAN, KEREN JIRAH  JIMENO

1127        PANGAN, LOUELLA MARIE  LABAJAN

1128        PANGAN, MA CELESTE  BAGAYNA

1129        PANGAN, MICHAEL ANGELO  HILARIO

1130        PANGANIBAN, IAN PATRICK  DAYANDAYAN

1131        PANGATO, ALEC HUSSAIN  AVILA

1132        PANGILINAN, DARREL  BESMONTE

1133        PANLAQUI, VON ANTHONY  DIMATERA

1134        PANLILIO, GEMER LLOYD  LEYBAG

1135        PANLILIO, JAMES VINCENT  PANTALEON

1136        PANTALUNAN, ROMMEL JERIC  VICTORIO

1137        PANTI, KEECEE  SOCITO

1138        PAPOLONIAS, VINCE  DUMALUAN

1139        PAQUIBOT, HENEE RAY  HANGAD

1140        PAR, JOSHUA  PAULO

1141        PARALES, FATIMA JOY  MONTERO

1142        PARAZO, KIMBERLY  MINSALAN

1143        PARCON, KARL IVAN  VALENCIA

1144        PARUNGAO, LYLE CHRISTIAN  BALMEDINA

1145        PASAPORTE, ANN JANSSEN  MOSCOSO

1146        PASCUAL, ALLANA KAYRA  BERNARDO

1147        PASIGAY, EDILYN  DESABILLE

1148        PASOQUEN, DAVID NATHANIEL  BALITON

1149        PASTOR, MARIVIC  NARAG

1150        PASTRANA, REYNALD JOHN  SANTIAGO

1151        PATIAG, LINDELL  TURATO

1152        PATOC, LDON GIED  CRISTOBAL

1153        PATTAGUAN, EIRON  KAY

1154        PAÑA, KAREN JOY  PEQUIT

1155        PE, MILCAH CHEYENNE  ROMERO

1156        PEDRAJAS, JAYSON JAMES  ESPARES

1157        PEDRASA, ALDRIN PAUL  DIZON

1158        PEDREGOSA, VINCENT PAUL  TAJOLOSA

1159        PEDRO, DEVINA  ANNO

1160        PEDRO, HENNESSI MAE  SINABAN

1161        PELAEZ, CJ CHRISTIAN  LABORIANTE

1162        PEREZ, DANNESS NICOLE  SISIC

1163        PEREZ, ERIC GABRIEL  LADORES

1164        PEREZ, IAN MIGUEL  DY

1165        PEREZ, JAMAICA ANNE  RAMOS

1166        PEREZ, JENNIE  YANDAN

1167        PEREZ, JESLYN MARIE  SIMBORIO

1168        PEREZ, JOHN REYNALD  MERCADO

1169        PEREZ, JOHN VINCENT  GARINO

1170        PEREZ, MARIELLE  CORTEZ

1171        PEREZ, RAYNEIR CRISTOFER  MANCENIDO

1172        PERIDO, JAYSON  TAGUIBAO

1173        PERLAS, MARICAR  VILLANUEVA

1174        PERMANGIL, DEXTER JAN  HILARIO

1175        PERMEJO, GLENN  REMANDABAN

1176        PERMOCILLE, PETER MANNY  ISRAEL

1177        PESTAÑO, JAN RYM FELIX  PALO

1178        PETALLO, REGINE  NAVARRO

1179        PETRACHE, ALESSANDRO  TRINIDAD

1180        PEÑA, MARK JOHN  RAYELA

1181        PIALAGO, ROWLLAND ELEAZER  MAYANI

1182        PILAPIL, ROJEM  DENZO

1183        PILONGO, KRYPSEN DUNE  LIM

1184        PILOTON, JOSE PAULO  ODRON

1185        PINEDA, ANGELIKA  AQUINO

1186        PINEDA, JOHN LLOYD  CORRO

1187        PITAO, JANDIE  DUNAN

1188        PITONG, RHEMJOHN DAVE  NESTOR

1189        PIZARRO, EVIAN THOR  ESPLANA

1190        PIÑERA, SARAH ANGELIKA MARIE  MELCHOR

1191        PIÑERA, ZEUS JAN  OMIPLE

1192        PONTIGON, JOSEPH CHRISTIAN  AGUILAR

1193        PONTILLAS, VIVIENNE GRACE  VARGAS

1194        PORILO, ARIEL  CADALSO

1195        PORTUGAL, ALFRED  MIRANDA

1196        POSADAS, SHARON

1197        POSTRADO, ALFRED JEROME  HABABAG

1198        PRADO, AARON

1199        PRIETE, JOHN HYLE  OBEÑITA

1201        PUNO, CHRISTIAN PAUL  VERGARA

1202        QUETUA, GAYSIE MAE  FRANCISCO

1203        QUEZADA, KRAIG ANDRE  CARIÑO

1204        QUEZON, JACY ANGELICA  TRASPORTO

1205        QUICHO, RENE  DIADULA

1206        QUILONG QUILONG, JONNAVEL  TOMOLING

1207        QUIMBA, SONNY  SAMIA

1208        QUINTO, EDGARDO JR  JUAN

1209        QUINTOS, JEROME  MARQUEZ

1210        QUIROZ, MARVIN  REYES

1211        QUIZOL, DARA ROSSELLE  DIGMA

1212        RABANES, MATTHEW GABRIEL  MONDEZ

1213        RABEJE, ROBERT JAY  LUARES

1214        RABIA, MARK JOHN  VALENCIA

1215        RACHO, RUEL JAMES II  RABAGO

1216        RAFAEL, AIRANICA  PASCUA

1217        RAFER, YANCEE KEARVIN KYLE  AQUINO

1218        RAGAS, ARA MAE  CASUSOLA

1219        RAGAS, JOSHUA MATTHEW  BELLES

1220        RAGUDOS, CHRISSANTO  ALCANTARA

1221        RAMBOYONG, JEDIDA  ARAGON

1222        RAMIREZ, CATHLEENE FAYE  PASCUAL

1223        RAMIREZ, CZARINA  COTARA

1224        RAMIREZ, REINHARD MARI  DELA CRUZ

1225        RAMIZARES, JEMMAR  ZARDOMA

1226        RAMOS, AYMAN  KALBI

1227        RAMOS, JASMIN LORISSE  CORALEJO

1228        RAMOS, JUSHUA  DE MESA

1229        RAMOS, RICHMOND  ASUNCION

1230        RAMOS, XAVIER  MENDOZA

1231        RAZON, ANDY  SABAUPAN

1232        RAÑA, MARJHANE  PADAGDAG

1233        REALOSA, KENETH CHRISTOPHER  PAGULAYAN

1234        REBUSTA, WAREN  BALANDRA

1235        RECAMARA, EIREN RAQUEL  PIANG

1236        RECTO, KRISTOPHER  EHILLA

1237        RECTO, RAFAELLA FAITH  SANTIAGO

1238        REDOLOZA, GLORY-JANE  LILLO

1239        REDONDA, ANA SUZETTE  SERNAL

1240        REFORSADO, KIM SHEEN  AMOROSO

1241        REGALA, JONAS CHRISTIAN  PALMA

1242        REGOSO, MARK ANGELO  CASTRO

1243        RELOS, RAYMART DAVE  PUNZALAN

1244        REMO, KIM CEDRIC  MENDOZA

1245        REMOLADOR, GENESIS  TABOR

1246        REMOQUILLO, MARIAN NICOLE  NEBREJA

1247        REOLA, LALAINE ANN  GARCIA

1248        REORA, ROGER JR  AMORA

1249        REPATO, CARL ANDREW  ESTEBAN

1250        REPIL, ALEXIS JUNE  OLANDRIA

1251        RETANAN, KRISTINE CLAIRE  MIRANDILLA

1252        RETORBAR, ALFREDO  YLANAN

1253        REYES, ALYSA MARIE  LIZARDO

1254        REYES, MARK EDWARD  CONCHA

1255        REYES, MARTIN JEYELL  GUICO

1256        REYES, PARS JR  MARBID

1257        REYES, PAULINE MARIE  SUMAYAO

1258        REYES, SHYRELLE  COLOBONG

1259        RIANO, ARVIN CHRISTIAN  ABUNDO

1260        RICO, CHRISTELLA MARIEL  PEREZ

1261        RIEGO, ROBERT CARLO  TIPON

1262        RIVERA, AARON  PAULE

1263        RIVERA, JAYSON  SOLIS

1264        RIVERA, JUNIVERSE GANDA  RUNAS

1265        RIVERA, PATRICIA JOYCE  ZARATE

1266        RIVERA, POLIYESTER  PERALTA

1267        ROBIN, VICTOR RAFAEL III  ESPAÑA

1268        RODAS, RAFAEL ED ZEAMEL  MUHI

1269        RODRIGUEZ, JOHN KARLOS  MALICDEM

1270        RODRIGUEZ, KATHLEEN ANNE  DY

1271        RODRIGUEZ, KYLA PEARL  GOTERA

1272        RODRIGUEZ, MARK ROEL  MENDOZA

1273        ROJAS, JISELLE  ERILLA

1274        ROJONAN, KRISTINE  DELPOSO

1275        ROLLON, EDZEL MARIUS  ALVAREZ

1276        ROLLON, JOSHUA ADRIAN  CARRANZA

1277        ROLLORATA, MARK JOEL  GATCHO

1278        ROMASANTA, BENJAMIN JR  DELA TORRE

1279        ROMULO, CARLO  PABUALAN

1280        RONARIO, KRYSTAL  CLEMENTE

1281        RONCO, MICHAEL WILLIAM  REARIO

1282        RONQUILLO, IRA JANE  PINEDA

1283        RONSAIRO, JANINA ROSE  MOJICA

1284        ROSAL, JOEVELYN  BASILISCO

1285        ROSARIO, JAMES ROVIC  BALLESTEROS

1286        ROSETE, SHIELA MAY  NABONG

1287        ROSLIN, SHAINA GRACE  CAMU

1288        ROULLO, HANS CHRISTIAN

1289        ROXAS, DENZEL JOSH  ALCOMENDRAS

1290        ROXAS, MERYLL JOI  BONDOC

1291        ROXAS, MICHELLE ROSE  DELA CRUZ

1292        RUBIO, JAMAICA MAE  TABORA

1293        RUIZ, ANGELA NADINE  GLORIANI

1294        RULLODA, JAN EFRAIM  CASTULO

1295        SABADO, DEBBIE KATE  OLARAN

1296        SABATE, NATHANIEL  SAYLANON

1297        SABETE, JOSHUA  BAYAWA

1298        SADIA, IAN DOMINIC  COROS

1299        SADSAD, DOMINIC JR  GENZOLE

1300        SAGALA, CRISANLY  SANTILLAN

1301        SAGUN, NICOBONNE ANGELO  TUAZON

1302        SALAC, IRIS  GARCIA

1303        SALADAGA, HAZELLE  HYNSON

1304        SALANATIN, GEO AUSTIN  GELACIO

1305        SALARITAN, CLYDE  BANUA

1306        SALAZAR, JOAN  AGENA

1307        SALEM, JERUH  ANGUB

1308        SALIH, YASSER  SAMERA

1309        SALISE, JOSE ANDREW  UDTOHAN

1310        SALIVIO, BEANNA  MINGOY

1311        SALUDES, POL AJAY  PELOBELLO

1312        SALVADOR, JEMHAR  SARIOL

1313        SALVANTE, LAURENCE  SACBAYANA

1314        SALVO, DAN CHRISTOPHER  IGAMIN

1315        SAMARANOS, EARL KEVIN  LUIS

1316        SAMARRO, NATHANIEL  DAGANIO

1317        SAMBAJON, NICOLE  EMELO

1318        SAMILLANO, JERKIN BING  CAAGAO

1319        SAMONTE, MADELY JOY  SANTOS

1320        SAN GABRIEL, SERGEON  DE CASTRO

1321        SAN JUAN, KEN ROBERT  DIZON

1322        SANCHEZ, HEDDA ANDRE  FLORES

1323        SANCHEZ, JOHN-LOYD  ALLAM

1324        SANCHEZ, MICHAEL DOMINIC  DAET

1325        SANCHEZ, XAVIER IAN  CAMINCE

1326        SANDOVAL, JUDEA MAY  SARSONAS

1327        SANGCO, JOHN CARLO  BULOSAN

1328        SANTIAGO, JOHN ADRIELL EMERSON  SANTOS

1329        SANTIAGO, JOSE VICENTE  PEREZ

1330        SANTIK, MARK CHRISTIAN RHOY  ROMERO

1331        SANTILLANA, SIMON MATTHEW  SAMBRANO

1332        SANTOS, ENGELBERT NIKKO  JORGIO

1333        SANTOS, JENALYN  SACDALAN

1334        SANTOS, KATE  BALOIS

1335        SANTOS, MARVIN  BAGTAS

1336        SANTOS, MIKAELA  GARCIA

1337        SANTOS, RAFAEL JASPER  LAZATIN

1338        SANTOS, RALPH  DOMINGUEZ

1339        SAPIANDANTE, GORAN  YANGO

1340        SAQUIN, CHRISTIAN PAUL  PAÑALES

1341        SARABIA, GRYCK YVANNAH  DAUAG

1342        SARIBA, MARY GWYNETH  ENCISA

1343        SARSOZA, ROMMEL  JADLONG

1344        SASTADO, MARIEL  BAYANIN

1345        SEBILO, EUGENE PAUL BRIAN  DOMINGO

1346        SECRETARIA, JIETHER  CREDO

1347        SENCIL, ELYSSA JOY

1348        SERAFICO, EDMARK  BANANIA

1349        SERANDON, PATRICK GERARD  ADORABLE

1350        SERAPIO, RALPH DANIEL  ABAN

1351        SERINO, MARY MAE  NIOKO

1352        SERNICULA, RONNABEL  PASCO

1353        SERRANO, PRENCESS ASHLLEY  POLINTAN

1354        SESANTE, EMME MARIE  ALUNAN

1355        SESDOYRO, KAYE  DUMPIT

1356        SET, JEM LORAINE  BARTICAN

1357        SEVILLA, JESSAH MAE  MANSALON

1358        SICAT, ALFRANCIS  VELARDE

1359        SIENES, AILA KAYE IONY  YBASAN

1360        SIGUA, HOWELL JAY  ANG

1361        SIGUA, MAIKO  TUAZON

1362        SILORIO, NICO  PLUMA

1363        SIMPLICIO, HANS MARC  CANQUE

1364        SINAJON, JOHN LYNDON  MAGALLON

1365        SINIO, SOFIA ANNE  BOGNOT

1366        SINSANO, JEJEEN JIANI  AMAHIT

1367        SIPOL, LEANN MAYE  PALGUE

1368        SISON, TRISHA MAE  RODAS

1369        SIYTOO, JAILAH JOY  VITUG

1370        SOBERANO, KERR JOHN  AMBOS

1371        SOBERANO, PRINCE JAMINN  AGUAS

1372        SOBRETODO, VINCE ANDY  DEYPALUBOS

1373        SOC-A, MARISSA  WAKIT

1374        SOLITARIO, JOHN PAOLO

1375        SOLLESTA, KENNETH  CAÑETE

1376        SOLOMON, BON DARYL  QUITLONG

1377        SOLOMON, KENNETH  AREVALO

1378        SOLON, NIKKI LOI  FLORES

1379        SOMBRIO, HEARTY  ARELLANO

1380        SORIANO, JEREMIAS JR  ARAPELES

1381        SOTO, SHARINA NICOLE  LAMOD

1382        SUCGANG, MARIA KHYZIAH DIA  GAJO

1383        SUELO, JHOANA  CALVEZ

1384        SULA, DIANA  TAGUDAR

1385        SULONG, HANNAH FAITH  LEAÑO

1386        SUMAGAYSAY, ROGER DAVY  NOVERO

1387        SUMATRA, BRIAN ANGELO  ROSALES

1388        SUMAYA, WENDELYN  LARON

1389        SUMOOK, JESSA  NADONZA

1390        SUMPAY, IVAN GEM  MAQUILING

1391        SYJONGTIAN, DARREL  VILLANUEVA

1392        TABANAO, VANESSA KATE  PORCELIN

1393        TABAO, GEENIE RORANI  ELECCION

1394        TABOR, JOHN IGNACE LAURENT  FRONDOZO

1395        TABORA, CASTER JOHN  MARTINEZ

1396        TACLAS, DUANE KALEL  GARCIA

1397        TACLOBO, ROGELIZA  MABULAC

1398        TADLIP, MELISSA CYRA  BRIN

1399        TAGAPUEN, RAZZEL GIA  CENTENO

1400        TAGONGTONG, JANICE MARIE 

1401        TALABOR, LYKA ELLAIN  PESQUERA

1402        TALAGTAG, NIÑA RICA  BELTRAN

1403        TALUBAN, DEWIE ASSIE  PADUA

1404        TAN, MARK CHRISTENSEN  MATUTE

1405        TAN, ROLAINE KEITH  CAÑETE

1406        TANDOG, JOE CEZAR  BERMUDEZ

1407        TANGHAL, EPHRAIM JR  VILLANUEVA

1408        TANGO, MARK JANTZEN  TOLENTINO

1409        TANTOY, JUBILEE MARIE  BONGABONG

1410        TAPALLA, MELCHOR JOSE  ESCUETA

1411        TAPEC, JOHN LOUIE JR  TUNGPALAN

1412        TARRAYO, MADRICK HINSON  MAHINAY

1413        TAUB, CATHERINE  SORINIO

1414        TAUYAN, EDWARD KING  BURBANO

1415        TAYAG, JONAS IAN  MAGCALAS

1416        TECSON, ARBEN JOHN  COLOT

1417        TENEBRO, KAISER JERICHO  DIONSON

1418        TERRONES, STEPHANIE ANNE LYKAH  GARCERA

1419        TESORERO, JOHN RICHARD  MARISCOTES

1420        TEVES, MATTHEW  CONCEPCION

1421        TIAMSON, ROMUALDO JR  FINEZ

1422        TIANCHON, IAN JESSE  VALIDO

1423        TIBORON, ADRIAN JAMIL  KALUDTIAG

1424        TILLADA, JAVERIEL  TOCAYAO

1425        TIMBAL, EMERSON  ALVARADO

1426        TIMBOL, ANNA GRACHIEL  GONZALES

1427        TININAHAN, THEA  CASTILLON

1428        TINTERO, JENICA DIANNE  GERONIMO

1429        TIO, KATHRINE  CASTILLO

1430        TIPON, ALDWIN  GAITAN

1431        TITONG, MARNEL  MERIOLES

1432        TOBIAS, JOHN BENEDICT

1433        TOLEDO, HANNAH KATRINA  ABENOJA

1434        TOLENTINO, JOYCE ANNE  PEÑAMANTE

1435        TOLENTINO, NEIL  SANGUYU

1436        TOLENTINO, OMAR  BATACAN

1437        TOLERO, IVAN DAVE  TOMBAGA

1438        TOLITEL, KATHLEEN  CUYONG

1439        TOMARONG, JED KEVIN  CAÑETE

1440        TOMAS, EDEN  LIM

1441        TONGA, BENEDICT  ESPADA

1442        TONGIO, JIM PATRICK  DAVID

1443        TONGOL, JEROME  NULUD

1444        TONGOL, KYLE CLEOFFER  GONZALES

1445        TOONG, JOWIE ANDREIA  REYES

1446        TORCENDE, VINCENT DERWIN  MOISES

1447        TORCULAS, ALLADIN  SEPULVEDA

1448        TORILLAS, VIC LAWRENCE  BAJO

1449        TORREJOS, VINCENT JOHN  CARDOSA

1450        TORRES, ALLEN  DAVID

1451        TORRES, EARL JOSEPH  GAMBOA

1452        TORRES, JOHN REX  COSTALES

1453        TOUGAN, CLARIZA  FERNANDEZ

1454        TRIA, SHAN HERROL  DIWA

1455        TU, LOURENZE FLOYD  PASMO

1456        TUBAN, PETER JR  ALABATA

1457        TUGONON, JESSON  CANADA

1458        TULILIS, SOFIA JOYCE  DELALAMON

1459        TUMABAO, HARLEY DAVE  CONSIGNA

1460        TUMULAK, KLEA  ALBERCA

1461        TUPAZ, ZMANTHA YSABEL  BAJA

1462        TUTOR, CRISHA ALYSSA  MADJILON

1463        TUTOR, MARK ANTHONY  CUNADO

1464        TYCANGCO, MAEGAN  CRESCINI

1465        UBAMOS, DEOGRACIAS IV  TAGASLING

1466        UMABAL, JOHN CHRISTOPHER  ESTOPA

1467        UMADHAY, ADRIAN  RACELA

1468        UMITEN, MARC ANTHONY  CALMADA

1469        UNDAG, MHELLEVER  GARRIDO

1470        URQUICO, JEO MIGUEL  GARCIA

1471        UY, RENZ JOSEPH  AMEN

1472        VALDEVIESO, ADRIAN ROY  FRANCO

1473        VALDEZ, PAUL MARC MIGUEL  SANTIAGO

1474        VALDEZ, PEARLY DAWN  MENDOZA

1475        VALDOZ, ARISTON  PUBLICO

1476        VALENCIA, MARK JASON  DINGAL

1477        VALENTON, JAN CESAR  DURO

1478        VALENZUELA, KENNY  MANGAHAS

1479        VALEROS, JONATHAN  PADER

1480        VALIENTE, EARL JEWEL  JIMENEZ

1481        VALIENTE, MEGAN GRACE  MENDOZA

1482        VALINO, HANNAH RUTH  MANUEL

1483        VALLE, ROCHEL  VERSALES

1484        VALMOCENA, DANIEL PHILLIP

1485        VARGAS, CHRISTIAN  MERTO

1486        VELARDE, DANIELLE  TENDENCIA

1487        VELARDE, JULVER  CELEBRADO

1488        VELASCO, LALAINE VHINE

1489        VELASCO, REGINE  MANALAD

1490        VELASQUEZ, MA EULAIKA  ATIS

1491        VELGA, JAMES RYAN  BUAGAS

1492        VELUZ, DANE JULIAN  OLYMPIA

1493        VENOYA, JEROME EDWARD  JUAGPAO

1494        VENTURA, JOHN VINCE CYRUS  DELORAZO

1495        VERGARA, PATRICIA  PILLONE

1496        VICENTE, CHARISSE BRITTNEY ANN  INTERIOR

1497        VICTORIO, LYKA ANN  RELLIN

1498        VIDOLA, RAYMOND JOHN  RODRIGUEZ

1499        VIERNES, ERWIN  RAMENTO

1500        VIERNES, SAMUEL DOMINIQUE  LAPID

1501        VIERNEZA, MA YLED  ODIAMAR

1502        VILANDO, ANGELI FREZSE  MARBIDA

1503        VILLA, DAILYN  BICO

1504        VILLA, JOSHUA ALEXANDER  BANICO

1505        VILLA, SEDRICK JHON  BALBON

1506        VILLACARLOS, GABRIELLE ANNE  TORREFIEL

1507        VILLAFLOR, LEILA ANDREA  INOC

1508        VILLALOBOS, HOWELL JASPER  MARALIT

1509        VILLALON, VINCENT LESTER  BULLAG

1510        VILLALUNA, JHOMAR  GLODO

1511        VILLANUEVA, AILYN  BALCUEVA

1512        VILLANUEVA, ALFONSO MIGUEL  LINDOG

1513        VILLANUEVA, ANDREI  MILAR

1514        VILLANUEVA, ESTEPHANIE  DELA CRUZ

1515        VILLANUEVA, JEROME CARLO  IGLESIAS

1516        VILLANUEVA, LEOMAR AUGUSTUS  DELFIN

1517        VILLAR, VINCE  QUITANGON

1518        VILLARAZA, JOHN PAUL  TONIO

1519        VILLAROJO, IAN DWIGHT  MATA

1520        VILLARTA, XYLIL ELDWAYNE  PASCUAL

1521        VILLARUZ, JOHN MICHAEL  FARIA

1522        VILLAVERDE, KORRINE  GUMABAY

1523        VILLEGAS, CHERRY  MILLAMENA

1524        VILLEGAS, LEMUEL JULY  TEGERO

1525        VINGCO, RHEZ ANN  ALOJADO

1526        VINUYA, VIA JOY  PASCUA

1527        VISIDO, REX VINCENT  LANTO

1528        VIVO, ARWYNE JAKE  MALATE

1529        VIÑAS, NOEL  BINAYUG

1530        VOLANTE, NORFRANK  BONAFE

1531        WAYASEN, JAN MARIE  AGUSTIN

1532        WELBA, JONWEL BRYAN  JUMARAN

1533        WONG, TROY HENRICH  DAIRO

1534        YABUT, LAURENCE JHON  MAGAT

1535        YAP, LANZ ADREAN  ILARINA

1536        YSAAC, JOHN MARTIN  BELALE

1537        YU, ADRIAN JOSEPH  PAULINO

1538        YUBAC, MARKDHIE  NASANE

1539        YULAS, RICKY  VOCES

1540        YUMUL, JOHN ANTHONY  MULINGBAYAN

1541        YUZON, AERHON  MANANSALA

1542        ZABALA, JUDE NICO  DELA CRUZ

1543        ZAGADA, ANDREA  MACEDA

1544        ZAMORA, IAN RIC  PATOC

1545        ZULUETA, ILLYVEM  BALMEDIANO

1546        ZUNIEGA, JEUNIR  BUEZA

 

EDIANO

1546        ZUNIEGA, JEUNIR  BUEZA

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