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Exam Results

Fisheries Professionals Licensure Examination

The Philippine Star
October 12, 2022 | 6:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 716 out of 1,966 passed the Licensure Examination for Fisheries Professionals given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2022.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Fisheries Professionals.

Held on October 6 and 7, 2022. Released on October 12, 2022.

 

 

1        ABACO, REYMIE  NAUPO

2        ABAL, KEZIA ESTHER  TAN

3        ABALLER, JHEVAN  MAHUSAY

4        ABALOS, CAMILLE  BUNDUCAN

5        ABANES, JOANA MARIE  ESTRADA

6        ABARCA, DAVE  BONDAD

7        ABARICO, JAYMAR  AYUBAN

8        ABDUHASAD, FARDIA  JULHAN

9        ABDUL, NORMINA  TATAK

10        ABDULRAHMAN, HAYLAH  HUSIEN

11        ABELLA, RAULITO JR  PROVIDO

12        ABLANEDA, JAYSON  ABAINZA

13        ABRIA, RICA  GEDORIO

14        ABUDA, JEORJENA DAWN  AREVALO

15        ADAP, JIMMY JR  RAMOS

16        ADDUN, RAFAEL JR  CAPONGCOL

17        ADLAWAN, FERLYN GRACE  JUSAY

18        ADUANA, GINALYN  ESTOLAS

19        AGAD, JOHN MICHAEL  AGSABAY

20        AGLIBOT, ERNIE  AGUILAR

21        AGRAMON, FATIMA  ANIETA

22        AGUSTO, JESSA FAITH  MARZON

23        AJIK, MOHAMMAD-NORODOM  HAPID

24        AKMAD, ERSAD  MOHAMAD

25        ALBERTO, EDMUND  MABBUN

26        ALBORES, AGNES  TAMBULUGAN

27        ALCALA, GAVIN ROS

28        ALFANTE, JOVIE MARIE  PACULABA

29        ALFREDO, ALVIN  ARAJI

30        ALIENTO, KIMBERLY IZZA  CAÑETE

31        ALMAZAN, JOLINA  ULIBAS

32        ALTABANO, MARCO  SILVERTINO

33        ALTOVEROS, ALEC JHEN MARIE  WEST

34        AMBOHOT, JULIE ANN  DURAN

35        AMILULA, ABSAL  HAWARI

36        AMONCIO, RED ARTHUR DUKE  ABAN

37        AMPARO, ARNEL  PELIÑO

38        AMSID, JAY INNOCENT  REDOBLE

39        AMTO, AISA  OTILLA

40        ANDALINOG, MIKE  TALAPAS

41        ANDAYA, SANDY  SALVANERA

42        ANDRADE, RENALYN  TEJADA

43        ANDUQUE, MA. DELZA  BUENAVISTA

44        ANGOLUAN, JEFFREY  UBIÑA

45        ANTONE, JHON ERIC  INTE

46        ANTONIO, DARYL FAYE  DELA CRUZ

47        APINO, RAFFY  MEJALA

48        APOLINARIO, BENJIE  ACEBEDO

49        ARANETA, ZYRAH ANGEL  ABACIAL

50        ARMATEO, FARRAH MITCHELLE  DELA PENA

51        ARTIEDA, ALDRIN  CARALLAS

52        ARTUZ, KHRISNA  BAROLO

53        ASPERA, RHODGIE  SISTUAL

54        ASTRONOMO, JERAMY  SAMIJON

55        ASUNCION, RONEL JAY  DE LA CRUZ

56        ATAYDE, MARK JAYSON  DOCTOR

57        ATON, CHARLES  REÑOS

58        AUTENTICO, AIMAE  AUGUIS

59        AVORQUE, CAMILLE JO  GALLANO

60        AVORQUE, JOSHUA MARI  GALLANO

61        AWIT, HELY  MAQUILING

62        AYANAN, GLAIZA MARIE  MARTIN

63        AZIN, ROSELYN

64        BABAC, MERLA  DEOCARES

65        BACAO, ROGIELYN  RONQUILLO

66        BADIANGO, JAMELO ALBENSON  BAGUE

67        BADONG, JEAN MARGARET  GELLADUGA

68        BAGNOL, IVY MAE  PIOQUINTO

69        BAID, SITTI DARMIYA  SAILAMA

70        BALAD-ON, NICOLE  KIMPO

71        BALADHAY, JHOMAR  BEDIA

72        BALAGTAS, ABELLE  FRANCISCO

73        BALANAY, ROSTUM  TERRADO

74        BALANE, HELEN  OÑES

75        BALANE, NHORSHEYN  DOMINGUEZ

76        BALBUENA, WILDREN  ECIJA

77        BALEA, PRECIOUS MAYE

78        BALILA, JOSELYN  BALDERAMA

79        BALITON, CRISTINA  HABON

80        BALLON, MARRY GRACE CRYSTAL  LACOSTA

81        BANAAG, ROMMEL  MADOLID

82        BANZUELO, BIGTHAN ROWEL  AC-AC

83        BARABONA, EMBER ANN  GABRIDO

84        BARCELONA, QUINTIN JHAY  DONIEGO

85        BARELA, JEREMIAHS  ECHANO

86        BARRAMEDA, CAREN  DURANA

87        BARRERA, MARY MEL  MONTECALBO

88        BARRIENTOS, SHELOMITH  RATUNIL

89        BASILIOTE, FLORA MAE  MONTES

90        BASTILLADOR, MA HESEL  MINDORO

91        BATTUAC, JAKE  DUQUE

92        BAYANI, ANALIZA  SALES

93        BAÑAREZ, MARICOR  TALOSIG

94        BEGONIA, RONALDO  DELA CRUZ

95        BELANO, ROSALIE  JULOYA

96        BELARMINO, MA. REA  SEVILLA

97        BELINARIO, VINCENT  DAQUERA

98        BELLEN, RUBELYN  BENITEZ

99        BELLO, MICO FLORO  GARMINO

100        BELLO, RAYLEN  GALLENERO

101        BELTRAN, JAN EDERIZ  NUÑEZ

102        BELVIS, CHEYSERR  CABREROS

103        BENAMIRA, JENNY  BINO

104        BENEDICTO, JESSA MAE  BRAZIL

105        BERMEJO, MA LOURDES  CAMBAYA

106        BERNACER, MARY JANE  TANQUILAN

107        BERO, CHRISTIAN  QUIJANO

108        BERSABAL, ROLAND  COSARES

109        BESEN, MARIEL  SOLINAP

110        BESENIO, DANNILYN  ACAL

111        BICCAY, CAROLINA  CAPINIA

112        BIGCAS, CRISTIAN  ORELLANO

113        BIO, JERESSA  ALBAYTAR

114        BLANCO, NANDER  VECENDARIO

115        BO, REYEIL  CLAMAR

116        BOLIDO, VINCE MATTHEW  SILVESTRE

117        BOLINA, JENNY  ARIVAS

118        BOLIVAL, KRISTIAN  BONITO

119        BONGAY, IVY  LUSDOC

120        BONGON, JOHN LESTER  NAEL

121        BONOTAN, BONIFE  ACIBO

122        BORILLA, JOHN ROSE

123        BRANZUELA, MICHELLE  CAPUYAN

124        BRAZAS, ARMINA  PREMIA

125        BREGOLI, JHOVERT  OMEREZ

126        BRINA, ENRIQUE  SUPERA

127        BRITON, NOEL  BARTOLATA

128        BRON, DARRYL

129        BRUTO, JERONY  RESO

130        BUCAYAN, MARGIE LOU  UBAG

131        BUDAY, JEDECE  ARTICULO

132        BUENAVENTURA, AIRA JOY  CANLAPAN

133        BUENDIA, NIKKO  CASTOR

134        BUGARIN, ALEXTER  RAFUL

135        BUGARIN, IVEE JOY  TARUC

136        BULSO, ROSEGEL MAE  GUIRALDO

137        BUSALLA, REYMARK  CAPISTRANO

138        BUTLIG, BRYAN JEREMY  TAN

139        BUÑOL, MARK YVON  BOLVIDER

140        CABAGUI, REGINALD  AYTONA

141        CABAJAR, PHOEBE JEAN  GERSAN

142        CABALLES, JULIUS CEASAR  RECILLA

143        CABALTERA, LILIBETH  ACAYA

144        CABALUNA, JOSHUA  GRACIADAS

145        CABANDOG, RUELINE  BALLADARES

146        CABARON, JESSYL NIÑO  MACASAOL

147        CABRERA, MARY ROSE  MISAMIS

148        CABULAY, TIFANNY ANNE  BUNGAG

149        CABURATAN, RAIZA MAE  TADIAQUE

150        CABUS, JERIC  BALAGOT

151        CABUSLAY, RONEL  NANOL

152        CADAG, ROLANDO  RAMOS

153        CADAVID, MAILYN  ESOLANA

154        CADON, MOARIP  UYAG

155        CAGA, LEANDRO  RANCE

156        CAHAYAG, DONNA MAE  MALATE

157        CAJA, DIETER  MACUNDAN

158        CALATA, EDISON  MAGARA

159        CALAWOD, JOSHUA  PAGSUGUIRON

160        CALEJESAN, ZAIDE MAE  AVILA

161        CALIWAN, MAECA  DAGAL

162        CALOSOR, MARVILYN  NOSAL

163        CALUCAG, REGINE  GABRIEL

164        CALVO, GERALD  SENON

165        CAMALAO, FLORDELIZA  GUMA-AD

166        CAMEWIT, ISMAEL  CALUSPO

167        CANCIO, MARJUN  ANADON

168        CANDELARIA, BENSTER  BOLADO

169        CANDOLE, KATHLEEN  PATRON

170        CANSEJO, PRINCESS JANE  RABANG

171        CANTOR, RANDOLF  FERIDO

172        CARBONEL, PAULINE  BARNACHA

173        CARILLAS, ROMEL JR  PALIS

174        CARPINA, RUBEN JR  SUHAYON

175        CASPE, BRYAN  ALVAREZ

176        CASQUEJO, ANA LIZA  ANIB

177        CASTILLO, REYVAN PAUL  PINANGAY

178        CASTRO, VEJUNA  CARO

179        CASUL, KHEYA MAE  LASTIMOSO

180        CATALO, LEO JR  ESTIL

181        CATAN, JAY  TIMAJO

182        CATANTAN, ERECA  QUILLA

183        CATILAGO, CHITO  MANGUERRA

184        CAÑETE, NELIA  SURBAN

185        CELESPARA, MARK JOHN  ROSALES

186        CELESTIAL, NIÑO  CRISTOBAL

187        CELIZ, JO ANGELA  GONZALES

188        CEQUIÑA, ELISA  DUMANDAN

189        CERCADO, RITCHEL  LAWAS

190        CHATO, SHANE MAE

191        CHIONG, DARYL MIKO  RODRIGUEZ

192        CHIQUITO, ANCILLA FEA  SALAMERO

193        CIFRA, ANGELICA  CORSIGA

194        CINCO, ANA ROSE  PANZO

195        CINCO, MARK ANTHONY  BERMEJO

196        CIROY, CHERIE MIE  YBAÑEZ

197        CLAVEL, MYKEE MARIEZELLE  VICTORIANO

198        COLASTE, JETHRONE  SITOY

199        COLLADO, MARVIN PAUL  MONTILLA

200        CONTRERAS, KHAYCE  FAJUTAG

201        CORDERO, JAY R

202        CORDOVA, JESSICA MARIE  VILLADOLID

203        CORNEJA, JESSA  DELA CRUZ

204        CORTEL, LEOBEN  PRADILLA

205        CORTEZ, ANALITO JR  FABRE

206        COSTUNA, FEDERICO  PLACIENTE

207        CRISTOBAL, ALEAH  COMADOR

208        CRUZ, NICOLE MARIE  SIBA

209        CUANAN, AIJELETH MAE

210        CUBILLO, CLAUDINE  TOLOY

211        CUESTA, JUNIE  MANSUETO

212        CULASTE, MARIANNE  BULAWIN

213        CUSTO, SHIELA MAE  BUYANTE

214        CUSTODIO, JUAN CARLO  SABIJON

215        DAANO, NEMESIO JR  ARNAIZ

216        DABU, RAINER  GERONIMO

217        DACULA, CRISTINE  SUDARIA

218        DACUP, WILFE  RATUNIL

219        DAGOHOY, AILENE  GEPANAGO

220        DALIDA, GRACE ABEQUEL  MERABITE

221        DALMA, ARNEL JR  MECOSA

222        DAMILES, GRACE  KIAMCO

223        DANIAL, JESSON  LEGARIA

224        DANO, RAFAEL  SOTTO

225        DAQUIOAG, ARIADNE MARIE  DIASNES

226        DAVID, ALEMAR  VILLARUEL

227        DAVID, OBI HAN  LACSAMANA

228        DE ASIS, MARY FAMILLE DON  SALAZAR

229        DE JUAN, ANGELO  KATADA

230        DE LA CRUZ, CHRISTIAN MAE  FRONDA

231        DE LA CRUZ, MARIFE  LANZADERAS

232        DE LARA, JOHN LERY  VAPOROSO

233        DE LOS SANTOS, MARVIN  MALTO

234        DE LOS SANTOS, RUTH  ROBEDILLO

235        DE PEDRO, CONSUELO  AFABLE

236        DECENA, MARK VENCENT  ARUELAS

237        DELA CERNA, ELIROSE  DIVINAGRACIA

238        DELA CRUZ, DARLYN AHRA  HIYOS

239        DELA TORRE, SHERLENE  BUEFANO

240        DELIMA, GIRTY JOY  QUIRANTE

241        DELLAVA, ANA ROSE  NARRIDO

242        DELOS SANTOS, WENDY  RAMOS

243        DENIEGA, HAYDEE JOY  GARGAR

244        DENOPOL, LAARNI  BOQUIA

245        DENSING, JERRIAME JOY  RATUNIL

246        DESIERRA, JOSEPH  TORRECAMPO

247        DICDIQUIN, PHILIP JESSELE JAY  MARAPO

248        DIMAANO, ANTONIETTE LORAIN  ZERNA

249        DINAGSAO, JOY  MAGLACION

250        DIZON, ROSSEL  CARDONES

251        DOCTOLERO, REGINO II  ESTACIO

252        DOLORICAN, MARK NICK  DUMANHOG

253        DOMINGO, ALONA  ABARQUEZ

254        DOMINGO, EDDIE  RARAMA

255        DOMINGO, NELIEN  DE OCAMPO

256        DOMINGUEZ, ANGELICA MARIE  SOQUIA

257        DOMOGHO, ROVE MAE  MALUPAY

258        DOMULOT, SHERWIN  AMBION

259        DONATO, JHOANNE  EDILLO

260        DONAYRE, CYNTHIA  CABANES

261        DOYDORA, CHERRY MAY  DUPARCO

262        DUARTE, MARIA BELEN  SILVERTINO

263        DUCO, FRANCIS EARL  SOLER

264        DULAY, ARMANDO  CORPUZ

265        DULU, JOSHUA  VIRAY

266        DUMAGUING, MARK ALVIN  BASCOS

267        DUMOL, MOHAMAN  ABDUL

268        DUPA, CRISLER  DULLETE

269        DUQUE, GRICHELLE  RAMIREZ

270        DUYAO, JADON ANDREW  VIVIT

271        ECHON, ALEXANDER  BANTULAY

272        EDNALAN, JOSE ANDRES DAY  MUYANO

273        EDURIA, KRISNAH  ADAN

274        EGMILAN, MARTHY  JAYOMA

275        ELEP, MARK EDUARD  JAGORIN

276        ELHANO, BENHAR  SAMPANG

277        ELIZAGA, MA THERESA  RAGUINDIN

278        EMBIN, KRISTINE MAE  HADJIROL

279        EMPIL, RORE ANN  BALAMBAO

280        ENGALAN, REA  LICOS

281        ERMAC, MARINO JR  OBESO

282        ESCOBEDO, SALEM KIT  TIONGSON

283        ESCOSURA, KRYSTINE  ORUGA

284        ESLABON, RICA  NISMAL

285        ESPIA, ANGELLE BETHANY  HUELAR

286        ESTO, OLIVER  SANTIAGO

287        ESTRADA, REGIE  ALLAG

288        EVANGELISTA, MARLJUN  HINALOC

289        FABELLAR, DON MESIAH  DOMA

290        FABI, EDRALENE MAE  CALICOY

291        FABIAÑA, JOYLET  CIRIACO

292        FAJARDO, PETER  MEJARES

293        FAROFALDANE, NEIL  SARDIDO

294        FELISILDA, TRISHA MARIE  GLARINO

295        FERNANDEZ, JUMARI  CAPUTOL

296        FERRER, MICHELLE

297        FIGURACION, JAMES DALE  BENIGAY

298        FONTILLAS, PRINCESS CAMILLE  DONIEGO

299        FUENTES, PATRICIA ANGELIKA  POBLETE

300        FUNDADOR, RALF  REBATO

301        GABIOTA, HONEY JUNE  ARTUZ

302        GACAYAN, ROMULO JR  HEREDERO

303        GAITAN, LAILANIE  SANTIZO

304        GALAROSA, RICHARD JAY  DE PAZ

305        GALLEGO, JENEZA  BITOY

306        GALLEGO, LAILA  MATIAS

307        GALONO, APRIL ROSE  SANCHEZ

308        GALVEZ, QUENCY  GAMILONG

309        GAMBAL, ARNEL  SALGEN

310        GAMMAG, JAYSON  SARENAS

311        GAONGEN, MARY JANE  ANTALAN

312        GARDOSE, LECE LUE  FERMIZA

313        GATLABAYAN, LOUIE  VOCAL

314        GAZAR, ROSELYN  SANTILLAN

315        GEANGA, MAY ADONA  GONZALES

316        GENCIANA, ANDE BRYLE  NUÑEZ

317        GERONDA, CHERLYN  MAASIN

318        GILVA, CHARLAINE  GATCHALIAN

319        GINO, CHRISTIAN  FLORENDO

320        GOMEZ, BERNA CRIS  CUATON

321        GOMEZ, RECHIE  MACAN

322        GONZALES, DANIELLE CLARISSE  GELACIO

323        GONZALES, GUINARD  MAGNO

324        GOROSPE, JEANNE MARIE ELISHIA  TOLENTINO

325        GREMIO, JOSE  BACUNAWA

326        GUERZON, MARK JOSEPH  TOMAS

327        GUIAMEL, LANDRO  MORALES

328        GUIMBA, JOHANNA  BANDAO

329        GUISADA, MARY FLORDILUNA  AÑOG

330        GUISINGMADALI, MELAHNIE  SELLOTE

331        GULMATICO, DONITA GWEN  HUBERO

332        GULTIA, MARK STEPHEN  OLASIMAN

333        GUMALAL, JEMIMAH  DALMAN

334        GUMAOD, NIÑA PSYDHEE  PORQUIADO

335        GUNTAN, MARIVIC  FAMINE

336        GURROBAT, ANN SHERLY  HONERA

337        GUTIERREZ, CLEUDITH ANN  VILLANCIO

338        H. SALIC, ABDUL FATTAH  SACAMPONG

339        HADAP, VINCE  GASACAO

340        HAMJA, ALNADZRI  LAJIK

341        HAPAL, EDEN

342        HEDOQUIO, ANGELICA  CLARO

343        HERNANDEZ, ARMAN  BEREDO

344        HERNIT, ERLAN  FUENTES

345        HERRADA, MARIANNE JOYCE  SUDARIO

346        HILARIO, EFREN  VIERNES

347        HILAUS, EDROSE JANE  GUERRERO

348        HONCADA, CHEENY  ARELLANO

349        HUETE, MAE ROSE  BENEMILE

350        IBING, LINA  ABDILLA

351        IBUS, ANGELICA  JUSAY

352        IGNACIO, STHEFANI JOY  ALVIOR

353        IGNALIG, JERALYN  ROMERO

354        INIBA, CHRISTOPER JERIEMY  CANO

355        ISIDRO, TRISHA MAY  ALFEREZ

356        JALAIDI, NORIAM  LAKIBUL

357        JAMES, JUAN CARLOS  PAJARILLO

358        JAPILI, ABUJAR  MASAKIN

359        JONSON, ARIES KIM

360        JOYGOS, JONA  GALLO

361        JULAPONG, WILMAE  ESPINOLA

362        JULIANES, LORENZ REY  MILITAR

363        KADILE, ANTHON LIE  PICANTE

364        KASUYO, RAHILA  SALIAO

365        KING, MARK RED  MACINAS

366        KINIT, MARICEL  CADIO

367        KUNTING, AL-ZATH  KIBAD

368        LABINI, JOHN PAUL  ANIHAY

369        LABRADOR, JYKA MAE  SEDA

370        LACAMBRA, SARAH DEXIE  DE PAZ

371        LACANDAZO, MARJORIE  LEGASPI

372        LAGMAN, JEIZEL NOVA  BEGONIA

373        LAMANERO, CHERWINDA  MORANDANTE

374        LAMOSTE, RONALD  MEONES

375        LANAT, LEMARK  GALBAN

376        LARGADO, NESTOR JR.  CANTELA

377        LASAGAS, RENOLFO  SALINAS

378        LASTIMOSO, EUNICE  HERVAS

379        LATORZA, THESSA FLOR  CARONA

380        LATRAS, LORIE JEAN  NAVARRA

381        LAZADO, KENNETH  MIRABITE

382        LEBANTE, ALBERTO JR  SIALMO

383        LEBAQUIN, YESSAMIN  TAMAYO

384        LIBOT-LIBOT, ANALIZA  ARELABO

385        LIBRAZON, LOID  OTAZA

386        LIDAB, GLYNIS  LUBANGAS

387        LIMANDONG, ALSHAYEN  UTOH AMBOH

388        LIMBARING, DOMINIC  JABEL

389        LIMBOC, GRECILDA  MAMANGON

390        LIMBOG, ELIZABETH  BIDANG

391        LINAO, JESRAEL  CASINILLO

392        LIRAZAN, MARICEL  GAYARES

393        LIZARDO, RENATO JR  ESLABON

394        LLONO, MARIA FLOR ANNALYN  DE JUAN

395        LOBREDO, KIRSTEN FAITH  SIXTO

396        LOGATIMAN, SHAIRA  APOSTOLERO

397        LOMARDA, MARY ANN  MARAON

398        LOON, JOHN JORDAN  PATOK

399        LOPEZ, ARIEN JEAN  MANUCAY

400        LOPEZ, REGINE MAE  OMBEGA

401        LOQUEZ, HAZEL

402        LORQUE, JOAN  GENTEROLA

403        LOZAÑES, JAN MYRELLE  SALVACION

404        LUBRIA, LORIE JOY  MADRIDEÑOS

405        LUDOVICE, MICHELLE  ARANETA

406        LUGATIMAN, RIZZA  CATRIZ

407        LUGMOC, JERAHMEEL  BUYUCCAN

408        LUMAWIG, JOHN MARK  PUCLALAY

409        LUNIO, LOVIE  KIAMCO

410        LUPIAN, JONATHAN  CAVISAREZ

411        LUSTINA, JESSICA  TABION

412        LUTAO, BENIFE  CAMBAYA

413        MABASA, DOLLY ROSE  DEMECILLO

414        MABEZA, HELBERT  CAPAL

415        MACARAIG, DARYLL  BAJA

416        MACAYSA, RONNEL  DELOS REYES

417        MADRID, FRANCIS GERALD  NANIP

418        MAGANTE, MARY LOVELYN  MORANTA

419        MAGAT, JERAMIE  JALANDONI

420        MAGBANUA, JOE FRANCIS  MARIGON

421        MAGHANOY, JAYSON  BARIT

422        MAGIMON, NOR AISA  ARAÑO

423        MAGLINTE, FRELYN MAE  BACUAJA

424        MAGNO, DON MARK  TAMAYO

425        MAGNO, JAYSON  EDUBOS

426        MAGPULONG, MARIA JANELLE  VIDAL

427        MAGTURO, MA. GRETA GRACE  ESCALONA

428        MAHILUM, SHINAROSE  DACOBA

429        MAHINAY, JAY-AR POL  DELANOSA

430        MAHINAY, SHELLA MAE  TANLAWAN

431        MAHUSAY, RENAN  ESCUADRO

432        MALASARTE, MA FE  HEBIONADA

433        MALAZZAB, ORLANDO JR  ABUNAGAN

434        MALBACIAS, JESSABEL  TUMONGHA

435        MALINIS, RONIE JR  LIBAY

436        MALIONGAN, AIRISH  BARCENA

437        MALLARI, RENZ  PEREZ

438        MALLORCA, KATHLENE CLAIRE  ANDALUZ

439        MAMALANGKAP, JABBAR  MASTURA

440        MAMALIAS, REYMARK  NIALA

441        MANALAYSAY, ANNIE MAE  SINGCOL

442        MANALILI, BABY ANNALYN

443        MANGONTAWAR, FAYKA  MAGARANG

444        MANITO, SHANEL  GRAMO

445        MANZANO, ISRAEL  VALDEZ

446        MANZANO, JOSHUA  JOSON

447        MANZANO, SOPHIA LEI

448        MAQUINTO, MENCHIE  FAJELAGO

449        MARIANO, DONJIE  MERCADO

450        MARIN, KENNETH  ALEJANDRO

451        MARSUKI, PATIN  TINGKASAN

452        MARTIN, GERLIE  GUILLERMO

453        MATIAS, RAESA MAE  BAUTISTA

454        MATUNOG, MARK WENDELL  MARATA

455        MAULANA, BAINA  SANDAW

456        MAULANA, FAHAD  IMBING

457        MEJORADA, JUJAMAY  MERABELES

458        MELENDRES, ADRIANO JR  RACHO

459        MENDEZ, JAY-I  TEMPLONUEVO

460        MENDIZABAL, MARK  BURTON

461        MENDOZA, MICHAEL  SUAREZ

462        MENTIL, KYLA  CORPUZ

463        MIALA, MARY ANN  TULABING

464        MIANA, BEHILDA  VILLANUEVA

465        MIANO, ANTHONY RUSSEL  YPSOR

466        MIGUEL, MILETTE  COLICO

467        MIJARES, ANDREW ROY  MULETA

468        MONSALE, DUKE  RENOVAR

469        MONTALA, MARINEL  VENUS

470        MONTEALEGRE, SHEENA  GOMEZ

471        MONTERO, MAY ANN  ERIMAN

472        MONTILLA, DENNIS  AGAPITO

473        MORADA, CAMILLE  OCMER

474        MORALES, GEDIELYN  PAJE

475        MORALES, JEFRY  JANTOC

476        MOREÑO, VANESSA MITZI  VILLARIAS

477        MOSQUEDA, MARILOU  BAYUBAY

478        MOTEN, SERALYN  RECTO

479        MULAT, LOVELY JOY  ALFON

480        MUSA, AMSER  DAPIE

481        NACARIO, RAMIL  BIEN

482        NACION, JOHN PAUL  FRANCISCO

483        NAMBI, RAFSANJANI  ABBAIN

484        NAMINDANG, JERAJANE  GAMUS

485        NAMUAG, BRYLLE  PACATANG

486        NANTONG, CEDRIC JAY  AGANAN

487        NAQUILA, BRENDA  HETUTUANE

488        NAVA, JOSEPH KEITH PAULO  TABILID

489        NEQUIA, EDEN  LEGASPI

490        NERONA, MARITA  MAQUIRATE

491        NICART, LEIZEL ANN  LOYOLA

492        NIRZA, MAE FELIXIA  ANADIA

493        NOCES, ARNOLD  MAT-AN

494        NODQUE, KELEE IRA  BURGAN

495        NOJA, CHARLET DIANE  YURONG

496        NOLIAL, JOHN CHRISTOPHER  COLINARES

497        NOVABOS, JERAHLEE  TINGCANG

498        NOVERO, MICHELLE JEAN  LANDIZA

499        NUÑEZ, JOSEAS  MAGDULA

500        OCON, FERNANDO  BAGNOL

501        OCZON, JOSAVE  DE GUIA

502        OGAHAYON, RONELYN  FRANCISCO

503        OGAL, LEAH MAE  EPAL

504        OLAIS, ANGELICA  DELA TORRE

505        OLARDE, KIENTH  DUAYAO

506        ONTOLAN, ANGEL  TENORIO

507        ORDIOSO, GEOVELEE  TUMARU

508        ORION, JOSHUA KIM  PADONIA

509        ORTEGA, LOU DEE  GAGULA

510        ORTEGA, RAY LORENZ  FUNDAL

511        ORTIGO, ARIANE MAE  MONTICILLO

512        ORTIGOSA, ROSALIE  CANONIGO

513        ORTIZ, ALEXIS JEHAN  CAÑADA

514        ORTIZ, KATHLEEN  AGOTO

515        OZON, VAN PATRICK  ABE

516        PACIS, RACHELLE ANN  DELFIN

517        PACOT, JEVELYN  RATINEL

518        PACUJAN, BENJIE  GABUYA

519        PACUJAN, MARICRIS  BULILIS

520        PAGCAY, JUDY ANN  CABONILAS

521        PAJARILLA, MAY-ANN  SAAC

522        PAJARILLO, LYKA  BULLOS

523        PAJARILLO, NOEME  DIOCTON

524        PAJARILLO, REYNALDO  VILLACRUZ

525        PAJARITO, JASMIN  MONQUIALES

526        PALADA, AILEEN  LISACA

527        PALAFOX, MAURIZ GRACE  MARIMON

528        PALMA, BONAVIE  JAMITO

529        PALOMAR, FERLA PEARL  ORNOPIA

530        PAMA, JUFFALI  CALI

531        PANDE, JUNEL  BANGHAL

532        PANGILINAN, ELLA MARIE  YSAIS

533        PANGILINAN, ROZANDRA  HINES

534        PARACUELLES, LARRA BELL  VILLARINO

535        PARAS-E, PHILIP PAUL  CURIANO

536        PARCON, JOHN ANGELO  PONDO

537        PASABILLA, MA. GLYZEL  PASTOLERO

538        PASCUAL, VINCENT DHEN  PLANTIG

539        PATANI, ROBERT CHRISTIAN  FLORES

540        PATERNO, MARILOU  WAKIT

541        PATRIA, MERRY GRACE  BICOY

542        PAULI, LEAH MAE  DOMOSMOG

543        PAYTON, ALLIAH KAYE  TANGONAN

544        PEJANO, JENIE ROSE  VERGIS

545        PELONIA, MIKE JAMES  ACEDERA

546        PENDON, NOVERN  ALCALA

547        PEPITO, LINA  BALUYA

548        PEREGRINO, CLAIRE DANIELLE  YAP

549        PEREZ, ERICHELE MICO  SALAS

550        PERNIA, MARLON  CERBITO

551        PERNITO, DESSA GRACE  VILLEGAS

552        PERUCHO, ALEXSIS  TAAL

553        PEÑAFLORIDA, JUNNA LYN  CAMBEL

554        PEÑARANDA, NISSI BLANCHE  CARLON

555        PEÑARANDA, ROXANNE MAE  RECALDE

556        PIA, JOYCE ANN  PRESENCIA

557        PIAMONTE, ADA MARIE  DELOS SANTOS

558        PIAMONTE, AILYN  LAGARAN

559        PIAMONTE, NICA  BRAGAIS

560        PIAÑAR, MARY JAY  MIÑOZA

561        PINEDA, ANN CHRISTY  MATUTINO

562        PINEDA, MODESTO  PULGAR

563        PLANTADO, LANDER  CEZAR

564        POMADA, ROBIELYN  VARGAS

565        POMADA, ROMEO JR  MABEZA

566        PORILLO, ALEXIS  BALANAY

567        POSADA, AMIELYN  CANCHILA

568        PULANTE, DEXTER  ALEJO

569        PUNZALAN, LUISETO

570        QUIJANO, APRILYN  BRACERO

571        RACE, ARBE-NIL  BALIGUAT

572        RACHO, ALVIN  SARCEDA

573        RALLA, JAYVEE  FLANG

574        RAMIREZ, JHONNA ARILENE  DRIZ

575        RAMOS, FERMIN  REYES

576        RAPANUT, MARJORIE  BILOG

577        RASGO, JOHN REY  FORTU

578        RAYA, LEA  AYO

579        REGALADO, DEAN  PATRICIO

580        REGATO, RIZA  RUIZ

581        REPAMONTE, JHON WARY  ENTERA

582        RETUYA, JOHN ROMMEL  TABARES

583        REVILLA, NESTYLENE  ESTRELLA

584        REYES, JOHN REY  VITURO

585        REYES, JOYCE ANN  LECETIVO

586        RIBON, JEINROSE  TUNGCUL

587        RIGUEROS, ERVIE  ALVIOR

588        RIÑON, CHRISTIAN  GITANA

589        ROBEDILLO, BEVERLY  REVANO

590        ROBLES, CHERRY MAE  TAGALOGUIN

591        ROBLES, CRIS JHUNN  FALCATAN

592        ROLDAN, LEO OLIVER  GALANIDA

593        ROMERO, KHRIA KEY  ORTIZ

594        ROMERO, RONNIE  ORATA

595        RONDUEN, JARA NIÑA

596        ROQUE, APRIL JOHN  CABRERA

597        ROSALDO, ERROL  ANITO

598        ROXAS, ANALOU  BONTIGAO

599        RUADO, RANDEL  PALOMATA

600        RUBI, KAYE PAULINE MARGARETTE  TAREGA

601        RUMBINES, MICHAEL ANGELO  BACANI

602        SABILAO, MICHAELLA  NICOLAS

603        SABILAO, RIZA MAE  POTOT

604        SACABON, ALBERT  PEÑAMANTE

605        SAID, TERMEDJIE  RARACO

606        SALABAO, BERNARDO JR  MODAR

607        SALAS, JOMARI  GATBONTON

608        SALAZAR, SARAH  OGATIS

609        SALE, MARLON  CALIPAYAN

610        SALIDO, GLEANN  PLAZA

611        SALMAN, CARLOTA  SAHISA

612        SALUTAN, MICHAEL JAMES

613        SALVADOR, DON ZEUS  CHATO

614        SALVE, EVELYN  MOLINA

615        SALVEDIA, JIMMY  BACORDO

616        SAMBO, JEZA MAE  CALMA

617        SAMPOLLO, LESLIE  TUTAS

618        SANCHEZ, CHRISTIAN  MONTERON

619        SANCHEZ, CRIZA JOY  GUEVARRA

620        SANCHEZ, MERRY BEATRICE  VARGAS

621        SANDIG, JASON DAYSTAR ELIJAH  BALIGUAT

622        SANTIAGO, FRANCES VANY  ROMO

623        SARDOMA, JAMES  SEVILLENO

624        SARIP, SARAH JANE  MATULA

625        SAURO, HENRY JAMES  REPE

626        SAYCON, EDUARD  MALINAO

627        SENDRIJAS, JEANNETTE  ESTAMPA

628        SERENTAS, ALJEAN  GUERVA

629        SERISOLA, MA. LORENA  MECER

630        SEROY, DAISY MARIE  ALMONICAR

631        SERRA, WILLIE JUN  OLASIMAN

632        SEVILLENO, SALVE  BAGUIO

633        SILAD, SITTIE ADAWIYA  BEDO

634        SILADAN, MARCIEL  GREGORIO

635        SILAWAN, FIONA MARIE  BAYO-ANG

636        SINUES, ALFONSO  RAMOS

637        SIRIBAN, MARY JOY  LAZZA

638        SISON, BRIAN  VILLONES

639        SOLAIMAN, MOHAIMEN  YUSOP

640        SOLARTIN, CHARLES BONI  DESCUTIDO

641        SOLIGAM, ANGELICA  STO DOMINGO

642        SOLOMON, CHERRY  TABILON

643        SORIA, ABEGAIL  ROXAS

644        SORIANO, ALYSSA FAYE  RODRIGUEZ

645        SORIANO, APRIL JHON  GUTIERREZ

646        SORIANO, CAROL  ELCANO

647        SOTERIO, LENUEL  ASIS

648        SOY, RONA  CABANAYAN

649        SUAREZ, AIRA JOY  CAMIROS

650        SUAREZ, JED LUIS ANGELO  LIPITIN

651        SUBSUBAN, DING GILMAR  CABILAN

652        SUMAGAYSAY, REYMOND  CAPILLO

653        SUMAHIT, WRAYLON  LAVEREZ

654        SUMOOK, JOHNREY  PADUAL

655        TABANGAY, LEILANIE  PARAGGUA

656        TABAQUIRAO, JOAN  TORRENTO

657        TABILIRAN, JUBEN HEART  PABIS

658        TACACA, JEMUEL  ORDONIO

659        TADENA, JOHN VINCENT  PELOS

660        TADIOS, JOSEPHINE  NALLA

661        TALAID, EMELY  MORALES

662        TALIB, SALMA  H. AKMAD

663        TALIPASAN, SAHIRA  MUHAMAD

664        TAN, PRINCES  SAPONG

665        TANCINGCO, JOVENEL  LUCERO

666        TANGAL, JASPER KIT  VILLAR

667        TANGONAN, ALMA  CENTENO

668        TARAY, JHUNREY  OLAVIDES

669        TARNATE, JUNIE ANN  TARQUIAN

670        TELEN, MARIE JOY  DUQUE

671        TEMPLONUEVO, CHERRY DALE  CEPE

672        TERCIAS, MA REINALYN  VITALES

673        TEREZ, LOVELIE MAE  QUIDET

674        TERING, JAY  DE LA HELBA

675        TEVES, CHRISTIAN RALF  INTING

676        TIBURCIO, ERROL  PEREZ

677        TOLENTINO, WENDEL  UHUAD

678        TOMEG, MAE-AN  MILLER

679        TORREFIEL, ELLIZER  REGALADO

680        TORRES, KATE

681        TORRES, TIM  CASTRO

682        TRESTIZA, DIAN  OTOD

683        TRIGUE, MA RICHILYN  GIMOTEA

684        TUBAL, EDETH NOVIA  GARAY

685        TUBERA, DARNEIL  ISIDRA

686        TUMADLAS, ALEX  NOTARTE

687        TUNDAG, GERALYN  BATUCAN

688        TUPAZ, ARLYN  TAGABE

689        UNDAN, JESUSA  QUIMSON

690        UTTO, BAIHANIE  SILONGAN

691        UY, KRYZL GWYNE  BALBUENA

692        VALERO, MARIE ANTOINETTE  MOLINA

693        VALMORES, JUDY LOU  SALAN

694        VASQUEZ, ARIEL  BRILLANTES

695        VICOY, JAYMAR  VALDESCO

696        VIDIZ, JOHN LAURENCE  PANISALES

697        VILLACILLO, MARK JOHN  VERAZON

698        VILLAFLOR, ROBELYN  GUILARAN

699        VILLANUEVA, HASMIN  FRANCO

700        VILLARESTO, KEM ROYCE  SAUZA

701        VILLARIN, EDISON  GARCIA

702        VILLAROSA, JAY  RUBIA

703        VILLASANTE, JEZEL  SOLON

704        VILLENA, FRANKLIN  ARCILLA

705        VILLOTA, CARLON  MATEO

706        VINAGRERA, JAY-VEE  SURQUIANO

707        VISANDE, MICHAEL ANGELO  FABIAN

708        VISCA, MELLY  ABUDE

709        WENCESLAO, AIRISH  LUCERNAS

710        YABANEZ, NERRIE JANE  SOLIVA

711        YAMBAO, GENE JEROME  ESCONDE

712        YANGSON, NOUR ALEY  TAN

713        YAÑEZ, JOYCIE  ABUHAN

714        YBAÑEZ, CHERRY LYN  COSENAS

715        YUSOYA, TRIXIE ANN  AZUELO

716        ZONA, WILLY  ALBACINO

 

 

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