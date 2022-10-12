Fisheries Professionals Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 716 out of 1,966 passed the Licensure Examination for Fisheries Professionals given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2022.
Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Fisheries Professionals.
Held on October 6 and 7, 2022. Released on October 12, 2022.
1 ABACO, REYMIE NAUPO
2 ABAL, KEZIA ESTHER TAN
3 ABALLER, JHEVAN MAHUSAY
4 ABALOS, CAMILLE BUNDUCAN
5 ABANES, JOANA MARIE ESTRADA
6 ABARCA, DAVE BONDAD
7 ABARICO, JAYMAR AYUBAN
8 ABDUHASAD, FARDIA JULHAN
9 ABDUL, NORMINA TATAK
10 ABDULRAHMAN, HAYLAH HUSIEN
11 ABELLA, RAULITO JR PROVIDO
12 ABLANEDA, JAYSON ABAINZA
13 ABRIA, RICA GEDORIO
14 ABUDA, JEORJENA DAWN AREVALO
15 ADAP, JIMMY JR RAMOS
16 ADDUN, RAFAEL JR CAPONGCOL
17 ADLAWAN, FERLYN GRACE JUSAY
18 ADUANA, GINALYN ESTOLAS
19 AGAD, JOHN MICHAEL AGSABAY
20 AGLIBOT, ERNIE AGUILAR
21 AGRAMON, FATIMA ANIETA
22 AGUSTO, JESSA FAITH MARZON
23 AJIK, MOHAMMAD-NORODOM HAPID
24 AKMAD, ERSAD MOHAMAD
25 ALBERTO, EDMUND MABBUN
26 ALBORES, AGNES TAMBULUGAN
27 ALCALA, GAVIN ROS
28 ALFANTE, JOVIE MARIE PACULABA
29 ALFREDO, ALVIN ARAJI
30 ALIENTO, KIMBERLY IZZA CAÑETE
31 ALMAZAN, JOLINA ULIBAS
32 ALTABANO, MARCO SILVERTINO
33 ALTOVEROS, ALEC JHEN MARIE WEST
34 AMBOHOT, JULIE ANN DURAN
35 AMILULA, ABSAL HAWARI
36 AMONCIO, RED ARTHUR DUKE ABAN
37 AMPARO, ARNEL PELIÑO
38 AMSID, JAY INNOCENT REDOBLE
39 AMTO, AISA OTILLA
40 ANDALINOG, MIKE TALAPAS
41 ANDAYA, SANDY SALVANERA
42 ANDRADE, RENALYN TEJADA
43 ANDUQUE, MA. DELZA BUENAVISTA
44 ANGOLUAN, JEFFREY UBIÑA
45 ANTONE, JHON ERIC INTE
46 ANTONIO, DARYL FAYE DELA CRUZ
47 APINO, RAFFY MEJALA
48 APOLINARIO, BENJIE ACEBEDO
49 ARANETA, ZYRAH ANGEL ABACIAL
50 ARMATEO, FARRAH MITCHELLE DELA PENA
51 ARTIEDA, ALDRIN CARALLAS
52 ARTUZ, KHRISNA BAROLO
53 ASPERA, RHODGIE SISTUAL
54 ASTRONOMO, JERAMY SAMIJON
55 ASUNCION, RONEL JAY DE LA CRUZ
56 ATAYDE, MARK JAYSON DOCTOR
57 ATON, CHARLES REÑOS
58 AUTENTICO, AIMAE AUGUIS
59 AVORQUE, CAMILLE JO GALLANO
60 AVORQUE, JOSHUA MARI GALLANO
61 AWIT, HELY MAQUILING
62 AYANAN, GLAIZA MARIE MARTIN
63 AZIN, ROSELYN
64 BABAC, MERLA DEOCARES
65 BACAO, ROGIELYN RONQUILLO
66 BADIANGO, JAMELO ALBENSON BAGUE
67 BADONG, JEAN MARGARET GELLADUGA
68 BAGNOL, IVY MAE PIOQUINTO
69 BAID, SITTI DARMIYA SAILAMA
70 BALAD-ON, NICOLE KIMPO
71 BALADHAY, JHOMAR BEDIA
72 BALAGTAS, ABELLE FRANCISCO
73 BALANAY, ROSTUM TERRADO
74 BALANE, HELEN OÑES
75 BALANE, NHORSHEYN DOMINGUEZ
76 BALBUENA, WILDREN ECIJA
77 BALEA, PRECIOUS MAYE
78 BALILA, JOSELYN BALDERAMA
79 BALITON, CRISTINA HABON
80 BALLON, MARRY GRACE CRYSTAL LACOSTA
81 BANAAG, ROMMEL MADOLID
82 BANZUELO, BIGTHAN ROWEL AC-AC
83 BARABONA, EMBER ANN GABRIDO
84 BARCELONA, QUINTIN JHAY DONIEGO
85 BARELA, JEREMIAHS ECHANO
86 BARRAMEDA, CAREN DURANA
87 BARRERA, MARY MEL MONTECALBO
88 BARRIENTOS, SHELOMITH RATUNIL
89 BASILIOTE, FLORA MAE MONTES
90 BASTILLADOR, MA HESEL MINDORO
91 BATTUAC, JAKE DUQUE
92 BAYANI, ANALIZA SALES
93 BAÑAREZ, MARICOR TALOSIG
94 BEGONIA, RONALDO DELA CRUZ
95 BELANO, ROSALIE JULOYA
96 BELARMINO, MA. REA SEVILLA
97 BELINARIO, VINCENT DAQUERA
98 BELLEN, RUBELYN BENITEZ
99 BELLO, MICO FLORO GARMINO
100 BELLO, RAYLEN GALLENERO
101 BELTRAN, JAN EDERIZ NUÑEZ
102 BELVIS, CHEYSERR CABREROS
103 BENAMIRA, JENNY BINO
104 BENEDICTO, JESSA MAE BRAZIL
105 BERMEJO, MA LOURDES CAMBAYA
106 BERNACER, MARY JANE TANQUILAN
107 BERO, CHRISTIAN QUIJANO
108 BERSABAL, ROLAND COSARES
109 BESEN, MARIEL SOLINAP
110 BESENIO, DANNILYN ACAL
111 BICCAY, CAROLINA CAPINIA
112 BIGCAS, CRISTIAN ORELLANO
113 BIO, JERESSA ALBAYTAR
114 BLANCO, NANDER VECENDARIO
115 BO, REYEIL CLAMAR
116 BOLIDO, VINCE MATTHEW SILVESTRE
117 BOLINA, JENNY ARIVAS
118 BOLIVAL, KRISTIAN BONITO
119 BONGAY, IVY LUSDOC
120 BONGON, JOHN LESTER NAEL
121 BONOTAN, BONIFE ACIBO
122 BORILLA, JOHN ROSE
123 BRANZUELA, MICHELLE CAPUYAN
124 BRAZAS, ARMINA PREMIA
125 BREGOLI, JHOVERT OMEREZ
126 BRINA, ENRIQUE SUPERA
127 BRITON, NOEL BARTOLATA
128 BRON, DARRYL
129 BRUTO, JERONY RESO
130 BUCAYAN, MARGIE LOU UBAG
131 BUDAY, JEDECE ARTICULO
132 BUENAVENTURA, AIRA JOY CANLAPAN
133 BUENDIA, NIKKO CASTOR
134 BUGARIN, ALEXTER RAFUL
135 BUGARIN, IVEE JOY TARUC
136 BULSO, ROSEGEL MAE GUIRALDO
137 BUSALLA, REYMARK CAPISTRANO
138 BUTLIG, BRYAN JEREMY TAN
139 BUÑOL, MARK YVON BOLVIDER
140 CABAGUI, REGINALD AYTONA
141 CABAJAR, PHOEBE JEAN GERSAN
142 CABALLES, JULIUS CEASAR RECILLA
143 CABALTERA, LILIBETH ACAYA
144 CABALUNA, JOSHUA GRACIADAS
145 CABANDOG, RUELINE BALLADARES
146 CABARON, JESSYL NIÑO MACASAOL
147 CABRERA, MARY ROSE MISAMIS
148 CABULAY, TIFANNY ANNE BUNGAG
149 CABURATAN, RAIZA MAE TADIAQUE
150 CABUS, JERIC BALAGOT
151 CABUSLAY, RONEL NANOL
152 CADAG, ROLANDO RAMOS
153 CADAVID, MAILYN ESOLANA
154 CADON, MOARIP UYAG
155 CAGA, LEANDRO RANCE
156 CAHAYAG, DONNA MAE MALATE
157 CAJA, DIETER MACUNDAN
158 CALATA, EDISON MAGARA
159 CALAWOD, JOSHUA PAGSUGUIRON
160 CALEJESAN, ZAIDE MAE AVILA
161 CALIWAN, MAECA DAGAL
162 CALOSOR, MARVILYN NOSAL
163 CALUCAG, REGINE GABRIEL
164 CALVO, GERALD SENON
165 CAMALAO, FLORDELIZA GUMA-AD
166 CAMEWIT, ISMAEL CALUSPO
167 CANCIO, MARJUN ANADON
168 CANDELARIA, BENSTER BOLADO
169 CANDOLE, KATHLEEN PATRON
170 CANSEJO, PRINCESS JANE RABANG
171 CANTOR, RANDOLF FERIDO
172 CARBONEL, PAULINE BARNACHA
173 CARILLAS, ROMEL JR PALIS
174 CARPINA, RUBEN JR SUHAYON
175 CASPE, BRYAN ALVAREZ
176 CASQUEJO, ANA LIZA ANIB
177 CASTILLO, REYVAN PAUL PINANGAY
178 CASTRO, VEJUNA CARO
179 CASUL, KHEYA MAE LASTIMOSO
180 CATALO, LEO JR ESTIL
181 CATAN, JAY TIMAJO
182 CATANTAN, ERECA QUILLA
183 CATILAGO, CHITO MANGUERRA
184 CAÑETE, NELIA SURBAN
185 CELESPARA, MARK JOHN ROSALES
186 CELESTIAL, NIÑO CRISTOBAL
187 CELIZ, JO ANGELA GONZALES
188 CEQUIÑA, ELISA DUMANDAN
189 CERCADO, RITCHEL LAWAS
190 CHATO, SHANE MAE
191 CHIONG, DARYL MIKO RODRIGUEZ
192 CHIQUITO, ANCILLA FEA SALAMERO
193 CIFRA, ANGELICA CORSIGA
194 CINCO, ANA ROSE PANZO
195 CINCO, MARK ANTHONY BERMEJO
196 CIROY, CHERIE MIE YBAÑEZ
197 CLAVEL, MYKEE MARIEZELLE VICTORIANO
198 COLASTE, JETHRONE SITOY
199 COLLADO, MARVIN PAUL MONTILLA
200 CONTRERAS, KHAYCE FAJUTAG
201 CORDERO, JAY R
202 CORDOVA, JESSICA MARIE VILLADOLID
203 CORNEJA, JESSA DELA CRUZ
204 CORTEL, LEOBEN PRADILLA
205 CORTEZ, ANALITO JR FABRE
206 COSTUNA, FEDERICO PLACIENTE
207 CRISTOBAL, ALEAH COMADOR
208 CRUZ, NICOLE MARIE SIBA
209 CUANAN, AIJELETH MAE
210 CUBILLO, CLAUDINE TOLOY
211 CUESTA, JUNIE MANSUETO
212 CULASTE, MARIANNE BULAWIN
213 CUSTO, SHIELA MAE BUYANTE
214 CUSTODIO, JUAN CARLO SABIJON
215 DAANO, NEMESIO JR ARNAIZ
216 DABU, RAINER GERONIMO
217 DACULA, CRISTINE SUDARIA
218 DACUP, WILFE RATUNIL
219 DAGOHOY, AILENE GEPANAGO
220 DALIDA, GRACE ABEQUEL MERABITE
221 DALMA, ARNEL JR MECOSA
222 DAMILES, GRACE KIAMCO
223 DANIAL, JESSON LEGARIA
224 DANO, RAFAEL SOTTO
225 DAQUIOAG, ARIADNE MARIE DIASNES
226 DAVID, ALEMAR VILLARUEL
227 DAVID, OBI HAN LACSAMANA
228 DE ASIS, MARY FAMILLE DON SALAZAR
229 DE JUAN, ANGELO KATADA
230 DE LA CRUZ, CHRISTIAN MAE FRONDA
231 DE LA CRUZ, MARIFE LANZADERAS
232 DE LARA, JOHN LERY VAPOROSO
233 DE LOS SANTOS, MARVIN MALTO
234 DE LOS SANTOS, RUTH ROBEDILLO
235 DE PEDRO, CONSUELO AFABLE
236 DECENA, MARK VENCENT ARUELAS
237 DELA CERNA, ELIROSE DIVINAGRACIA
238 DELA CRUZ, DARLYN AHRA HIYOS
239 DELA TORRE, SHERLENE BUEFANO
240 DELIMA, GIRTY JOY QUIRANTE
241 DELLAVA, ANA ROSE NARRIDO
242 DELOS SANTOS, WENDY RAMOS
243 DENIEGA, HAYDEE JOY GARGAR
244 DENOPOL, LAARNI BOQUIA
245 DENSING, JERRIAME JOY RATUNIL
246 DESIERRA, JOSEPH TORRECAMPO
247 DICDIQUIN, PHILIP JESSELE JAY MARAPO
248 DIMAANO, ANTONIETTE LORAIN ZERNA
249 DINAGSAO, JOY MAGLACION
250 DIZON, ROSSEL CARDONES
251 DOCTOLERO, REGINO II ESTACIO
252 DOLORICAN, MARK NICK DUMANHOG
253 DOMINGO, ALONA ABARQUEZ
254 DOMINGO, EDDIE RARAMA
255 DOMINGO, NELIEN DE OCAMPO
256 DOMINGUEZ, ANGELICA MARIE SOQUIA
257 DOMOGHO, ROVE MAE MALUPAY
258 DOMULOT, SHERWIN AMBION
259 DONATO, JHOANNE EDILLO
260 DONAYRE, CYNTHIA CABANES
261 DOYDORA, CHERRY MAY DUPARCO
262 DUARTE, MARIA BELEN SILVERTINO
263 DUCO, FRANCIS EARL SOLER
264 DULAY, ARMANDO CORPUZ
265 DULU, JOSHUA VIRAY
266 DUMAGUING, MARK ALVIN BASCOS
267 DUMOL, MOHAMAN ABDUL
268 DUPA, CRISLER DULLETE
269 DUQUE, GRICHELLE RAMIREZ
270 DUYAO, JADON ANDREW VIVIT
271 ECHON, ALEXANDER BANTULAY
272 EDNALAN, JOSE ANDRES DAY MUYANO
273 EDURIA, KRISNAH ADAN
274 EGMILAN, MARTHY JAYOMA
275 ELEP, MARK EDUARD JAGORIN
276 ELHANO, BENHAR SAMPANG
277 ELIZAGA, MA THERESA RAGUINDIN
278 EMBIN, KRISTINE MAE HADJIROL
279 EMPIL, RORE ANN BALAMBAO
280 ENGALAN, REA LICOS
281 ERMAC, MARINO JR OBESO
282 ESCOBEDO, SALEM KIT TIONGSON
283 ESCOSURA, KRYSTINE ORUGA
284 ESLABON, RICA NISMAL
285 ESPIA, ANGELLE BETHANY HUELAR
286 ESTO, OLIVER SANTIAGO
287 ESTRADA, REGIE ALLAG
288 EVANGELISTA, MARLJUN HINALOC
289 FABELLAR, DON MESIAH DOMA
290 FABI, EDRALENE MAE CALICOY
291 FABIAÑA, JOYLET CIRIACO
292 FAJARDO, PETER MEJARES
293 FAROFALDANE, NEIL SARDIDO
294 FELISILDA, TRISHA MARIE GLARINO
295 FERNANDEZ, JUMARI CAPUTOL
296 FERRER, MICHELLE
297 FIGURACION, JAMES DALE BENIGAY
298 FONTILLAS, PRINCESS CAMILLE DONIEGO
299 FUENTES, PATRICIA ANGELIKA POBLETE
300 FUNDADOR, RALF REBATO
301 GABIOTA, HONEY JUNE ARTUZ
302 GACAYAN, ROMULO JR HEREDERO
303 GAITAN, LAILANIE SANTIZO
304 GALAROSA, RICHARD JAY DE PAZ
305 GALLEGO, JENEZA BITOY
306 GALLEGO, LAILA MATIAS
307 GALONO, APRIL ROSE SANCHEZ
308 GALVEZ, QUENCY GAMILONG
309 GAMBAL, ARNEL SALGEN
310 GAMMAG, JAYSON SARENAS
311 GAONGEN, MARY JANE ANTALAN
312 GARDOSE, LECE LUE FERMIZA
313 GATLABAYAN, LOUIE VOCAL
314 GAZAR, ROSELYN SANTILLAN
315 GEANGA, MAY ADONA GONZALES
316 GENCIANA, ANDE BRYLE NUÑEZ
317 GERONDA, CHERLYN MAASIN
318 GILVA, CHARLAINE GATCHALIAN
319 GINO, CHRISTIAN FLORENDO
320 GOMEZ, BERNA CRIS CUATON
321 GOMEZ, RECHIE MACAN
322 GONZALES, DANIELLE CLARISSE GELACIO
323 GONZALES, GUINARD MAGNO
324 GOROSPE, JEANNE MARIE ELISHIA TOLENTINO
325 GREMIO, JOSE BACUNAWA
326 GUERZON, MARK JOSEPH TOMAS
327 GUIAMEL, LANDRO MORALES
328 GUIMBA, JOHANNA BANDAO
329 GUISADA, MARY FLORDILUNA AÑOG
330 GUISINGMADALI, MELAHNIE SELLOTE
331 GULMATICO, DONITA GWEN HUBERO
332 GULTIA, MARK STEPHEN OLASIMAN
333 GUMALAL, JEMIMAH DALMAN
334 GUMAOD, NIÑA PSYDHEE PORQUIADO
335 GUNTAN, MARIVIC FAMINE
336 GURROBAT, ANN SHERLY HONERA
337 GUTIERREZ, CLEUDITH ANN VILLANCIO
338 H. SALIC, ABDUL FATTAH SACAMPONG
339 HADAP, VINCE GASACAO
340 HAMJA, ALNADZRI LAJIK
341 HAPAL, EDEN
342 HEDOQUIO, ANGELICA CLARO
343 HERNANDEZ, ARMAN BEREDO
344 HERNIT, ERLAN FUENTES
345 HERRADA, MARIANNE JOYCE SUDARIO
346 HILARIO, EFREN VIERNES
347 HILAUS, EDROSE JANE GUERRERO
348 HONCADA, CHEENY ARELLANO
349 HUETE, MAE ROSE BENEMILE
350 IBING, LINA ABDILLA
351 IBUS, ANGELICA JUSAY
352 IGNACIO, STHEFANI JOY ALVIOR
353 IGNALIG, JERALYN ROMERO
354 INIBA, CHRISTOPER JERIEMY CANO
355 ISIDRO, TRISHA MAY ALFEREZ
356 JALAIDI, NORIAM LAKIBUL
357 JAMES, JUAN CARLOS PAJARILLO
358 JAPILI, ABUJAR MASAKIN
359 JONSON, ARIES KIM
360 JOYGOS, JONA GALLO
361 JULAPONG, WILMAE ESPINOLA
362 JULIANES, LORENZ REY MILITAR
363 KADILE, ANTHON LIE PICANTE
364 KASUYO, RAHILA SALIAO
365 KING, MARK RED MACINAS
366 KINIT, MARICEL CADIO
367 KUNTING, AL-ZATH KIBAD
368 LABINI, JOHN PAUL ANIHAY
369 LABRADOR, JYKA MAE SEDA
370 LACAMBRA, SARAH DEXIE DE PAZ
371 LACANDAZO, MARJORIE LEGASPI
372 LAGMAN, JEIZEL NOVA BEGONIA
373 LAMANERO, CHERWINDA MORANDANTE
374 LAMOSTE, RONALD MEONES
375 LANAT, LEMARK GALBAN
376 LARGADO, NESTOR JR. CANTELA
377 LASAGAS, RENOLFO SALINAS
378 LASTIMOSO, EUNICE HERVAS
379 LATORZA, THESSA FLOR CARONA
380 LATRAS, LORIE JEAN NAVARRA
381 LAZADO, KENNETH MIRABITE
382 LEBANTE, ALBERTO JR SIALMO
383 LEBAQUIN, YESSAMIN TAMAYO
384 LIBOT-LIBOT, ANALIZA ARELABO
385 LIBRAZON, LOID OTAZA
386 LIDAB, GLYNIS LUBANGAS
387 LIMANDONG, ALSHAYEN UTOH AMBOH
388 LIMBARING, DOMINIC JABEL
389 LIMBOC, GRECILDA MAMANGON
390 LIMBOG, ELIZABETH BIDANG
391 LINAO, JESRAEL CASINILLO
392 LIRAZAN, MARICEL GAYARES
393 LIZARDO, RENATO JR ESLABON
394 LLONO, MARIA FLOR ANNALYN DE JUAN
395 LOBREDO, KIRSTEN FAITH SIXTO
396 LOGATIMAN, SHAIRA APOSTOLERO
397 LOMARDA, MARY ANN MARAON
398 LOON, JOHN JORDAN PATOK
399 LOPEZ, ARIEN JEAN MANUCAY
400 LOPEZ, REGINE MAE OMBEGA
401 LOQUEZ, HAZEL
402 LORQUE, JOAN GENTEROLA
403 LOZAÑES, JAN MYRELLE SALVACION
404 LUBRIA, LORIE JOY MADRIDEÑOS
405 LUDOVICE, MICHELLE ARANETA
406 LUGATIMAN, RIZZA CATRIZ
407 LUGMOC, JERAHMEEL BUYUCCAN
408 LUMAWIG, JOHN MARK PUCLALAY
409 LUNIO, LOVIE KIAMCO
410 LUPIAN, JONATHAN CAVISAREZ
411 LUSTINA, JESSICA TABION
412 LUTAO, BENIFE CAMBAYA
413 MABASA, DOLLY ROSE DEMECILLO
414 MABEZA, HELBERT CAPAL
415 MACARAIG, DARYLL BAJA
416 MACAYSA, RONNEL DELOS REYES
417 MADRID, FRANCIS GERALD NANIP
418 MAGANTE, MARY LOVELYN MORANTA
419 MAGAT, JERAMIE JALANDONI
420 MAGBANUA, JOE FRANCIS MARIGON
421 MAGHANOY, JAYSON BARIT
422 MAGIMON, NOR AISA ARAÑO
423 MAGLINTE, FRELYN MAE BACUAJA
424 MAGNO, DON MARK TAMAYO
425 MAGNO, JAYSON EDUBOS
426 MAGPULONG, MARIA JANELLE VIDAL
427 MAGTURO, MA. GRETA GRACE ESCALONA
428 MAHILUM, SHINAROSE DACOBA
429 MAHINAY, JAY-AR POL DELANOSA
430 MAHINAY, SHELLA MAE TANLAWAN
431 MAHUSAY, RENAN ESCUADRO
432 MALASARTE, MA FE HEBIONADA
433 MALAZZAB, ORLANDO JR ABUNAGAN
434 MALBACIAS, JESSABEL TUMONGHA
435 MALINIS, RONIE JR LIBAY
436 MALIONGAN, AIRISH BARCENA
437 MALLARI, RENZ PEREZ
438 MALLORCA, KATHLENE CLAIRE ANDALUZ
439 MAMALANGKAP, JABBAR MASTURA
440 MAMALIAS, REYMARK NIALA
441 MANALAYSAY, ANNIE MAE SINGCOL
442 MANALILI, BABY ANNALYN
443 MANGONTAWAR, FAYKA MAGARANG
444 MANITO, SHANEL GRAMO
445 MANZANO, ISRAEL VALDEZ
446 MANZANO, JOSHUA JOSON
447 MANZANO, SOPHIA LEI
448 MAQUINTO, MENCHIE FAJELAGO
449 MARIANO, DONJIE MERCADO
450 MARIN, KENNETH ALEJANDRO
451 MARSUKI, PATIN TINGKASAN
452 MARTIN, GERLIE GUILLERMO
453 MATIAS, RAESA MAE BAUTISTA
454 MATUNOG, MARK WENDELL MARATA
455 MAULANA, BAINA SANDAW
456 MAULANA, FAHAD IMBING
457 MEJORADA, JUJAMAY MERABELES
458 MELENDRES, ADRIANO JR RACHO
459 MENDEZ, JAY-I TEMPLONUEVO
460 MENDIZABAL, MARK BURTON
461 MENDOZA, MICHAEL SUAREZ
462 MENTIL, KYLA CORPUZ
463 MIALA, MARY ANN TULABING
464 MIANA, BEHILDA VILLANUEVA
465 MIANO, ANTHONY RUSSEL YPSOR
466 MIGUEL, MILETTE COLICO
467 MIJARES, ANDREW ROY MULETA
468 MONSALE, DUKE RENOVAR
469 MONTALA, MARINEL VENUS
470 MONTEALEGRE, SHEENA GOMEZ
471 MONTERO, MAY ANN ERIMAN
472 MONTILLA, DENNIS AGAPITO
473 MORADA, CAMILLE OCMER
474 MORALES, GEDIELYN PAJE
475 MORALES, JEFRY JANTOC
476 MOREÑO, VANESSA MITZI VILLARIAS
477 MOSQUEDA, MARILOU BAYUBAY
478 MOTEN, SERALYN RECTO
479 MULAT, LOVELY JOY ALFON
480 MUSA, AMSER DAPIE
481 NACARIO, RAMIL BIEN
482 NACION, JOHN PAUL FRANCISCO
483 NAMBI, RAFSANJANI ABBAIN
484 NAMINDANG, JERAJANE GAMUS
485 NAMUAG, BRYLLE PACATANG
486 NANTONG, CEDRIC JAY AGANAN
487 NAQUILA, BRENDA HETUTUANE
488 NAVA, JOSEPH KEITH PAULO TABILID
489 NEQUIA, EDEN LEGASPI
490 NERONA, MARITA MAQUIRATE
491 NICART, LEIZEL ANN LOYOLA
492 NIRZA, MAE FELIXIA ANADIA
493 NOCES, ARNOLD MAT-AN
494 NODQUE, KELEE IRA BURGAN
495 NOJA, CHARLET DIANE YURONG
496 NOLIAL, JOHN CHRISTOPHER COLINARES
497 NOVABOS, JERAHLEE TINGCANG
498 NOVERO, MICHELLE JEAN LANDIZA
499 NUÑEZ, JOSEAS MAGDULA
500 OCON, FERNANDO BAGNOL
501 OCZON, JOSAVE DE GUIA
502 OGAHAYON, RONELYN FRANCISCO
503 OGAL, LEAH MAE EPAL
504 OLAIS, ANGELICA DELA TORRE
505 OLARDE, KIENTH DUAYAO
506 ONTOLAN, ANGEL TENORIO
507 ORDIOSO, GEOVELEE TUMARU
508 ORION, JOSHUA KIM PADONIA
509 ORTEGA, LOU DEE GAGULA
510 ORTEGA, RAY LORENZ FUNDAL
511 ORTIGO, ARIANE MAE MONTICILLO
512 ORTIGOSA, ROSALIE CANONIGO
513 ORTIZ, ALEXIS JEHAN CAÑADA
514 ORTIZ, KATHLEEN AGOTO
515 OZON, VAN PATRICK ABE
516 PACIS, RACHELLE ANN DELFIN
517 PACOT, JEVELYN RATINEL
518 PACUJAN, BENJIE GABUYA
519 PACUJAN, MARICRIS BULILIS
520 PAGCAY, JUDY ANN CABONILAS
521 PAJARILLA, MAY-ANN SAAC
522 PAJARILLO, LYKA BULLOS
523 PAJARILLO, NOEME DIOCTON
524 PAJARILLO, REYNALDO VILLACRUZ
525 PAJARITO, JASMIN MONQUIALES
526 PALADA, AILEEN LISACA
527 PALAFOX, MAURIZ GRACE MARIMON
528 PALMA, BONAVIE JAMITO
529 PALOMAR, FERLA PEARL ORNOPIA
530 PAMA, JUFFALI CALI
531 PANDE, JUNEL BANGHAL
532 PANGILINAN, ELLA MARIE YSAIS
533 PANGILINAN, ROZANDRA HINES
534 PARACUELLES, LARRA BELL VILLARINO
535 PARAS-E, PHILIP PAUL CURIANO
536 PARCON, JOHN ANGELO PONDO
537 PASABILLA, MA. GLYZEL PASTOLERO
538 PASCUAL, VINCENT DHEN PLANTIG
539 PATANI, ROBERT CHRISTIAN FLORES
540 PATERNO, MARILOU WAKIT
541 PATRIA, MERRY GRACE BICOY
542 PAULI, LEAH MAE DOMOSMOG
543 PAYTON, ALLIAH KAYE TANGONAN
544 PEJANO, JENIE ROSE VERGIS
545 PELONIA, MIKE JAMES ACEDERA
546 PENDON, NOVERN ALCALA
547 PEPITO, LINA BALUYA
548 PEREGRINO, CLAIRE DANIELLE YAP
549 PEREZ, ERICHELE MICO SALAS
550 PERNIA, MARLON CERBITO
551 PERNITO, DESSA GRACE VILLEGAS
552 PERUCHO, ALEXSIS TAAL
553 PEÑAFLORIDA, JUNNA LYN CAMBEL
554 PEÑARANDA, NISSI BLANCHE CARLON
555 PEÑARANDA, ROXANNE MAE RECALDE
556 PIA, JOYCE ANN PRESENCIA
557 PIAMONTE, ADA MARIE DELOS SANTOS
558 PIAMONTE, AILYN LAGARAN
559 PIAMONTE, NICA BRAGAIS
560 PIAÑAR, MARY JAY MIÑOZA
561 PINEDA, ANN CHRISTY MATUTINO
562 PINEDA, MODESTO PULGAR
563 PLANTADO, LANDER CEZAR
564 POMADA, ROBIELYN VARGAS
565 POMADA, ROMEO JR MABEZA
566 PORILLO, ALEXIS BALANAY
567 POSADA, AMIELYN CANCHILA
568 PULANTE, DEXTER ALEJO
569 PUNZALAN, LUISETO
570 QUIJANO, APRILYN BRACERO
571 RACE, ARBE-NIL BALIGUAT
572 RACHO, ALVIN SARCEDA
573 RALLA, JAYVEE FLANG
574 RAMIREZ, JHONNA ARILENE DRIZ
575 RAMOS, FERMIN REYES
576 RAPANUT, MARJORIE BILOG
577 RASGO, JOHN REY FORTU
578 RAYA, LEA AYO
579 REGALADO, DEAN PATRICIO
580 REGATO, RIZA RUIZ
581 REPAMONTE, JHON WARY ENTERA
582 RETUYA, JOHN ROMMEL TABARES
583 REVILLA, NESTYLENE ESTRELLA
584 REYES, JOHN REY VITURO
585 REYES, JOYCE ANN LECETIVO
586 RIBON, JEINROSE TUNGCUL
587 RIGUEROS, ERVIE ALVIOR
588 RIÑON, CHRISTIAN GITANA
589 ROBEDILLO, BEVERLY REVANO
590 ROBLES, CHERRY MAE TAGALOGUIN
591 ROBLES, CRIS JHUNN FALCATAN
592 ROLDAN, LEO OLIVER GALANIDA
593 ROMERO, KHRIA KEY ORTIZ
594 ROMERO, RONNIE ORATA
595 RONDUEN, JARA NIÑA
596 ROQUE, APRIL JOHN CABRERA
597 ROSALDO, ERROL ANITO
598 ROXAS, ANALOU BONTIGAO
599 RUADO, RANDEL PALOMATA
600 RUBI, KAYE PAULINE MARGARETTE TAREGA
601 RUMBINES, MICHAEL ANGELO BACANI
602 SABILAO, MICHAELLA NICOLAS
603 SABILAO, RIZA MAE POTOT
604 SACABON, ALBERT PEÑAMANTE
605 SAID, TERMEDJIE RARACO
606 SALABAO, BERNARDO JR MODAR
607 SALAS, JOMARI GATBONTON
608 SALAZAR, SARAH OGATIS
609 SALE, MARLON CALIPAYAN
610 SALIDO, GLEANN PLAZA
611 SALMAN, CARLOTA SAHISA
612 SALUTAN, MICHAEL JAMES
613 SALVADOR, DON ZEUS CHATO
614 SALVE, EVELYN MOLINA
615 SALVEDIA, JIMMY BACORDO
616 SAMBO, JEZA MAE CALMA
617 SAMPOLLO, LESLIE TUTAS
618 SANCHEZ, CHRISTIAN MONTERON
619 SANCHEZ, CRIZA JOY GUEVARRA
620 SANCHEZ, MERRY BEATRICE VARGAS
621 SANDIG, JASON DAYSTAR ELIJAH BALIGUAT
622 SANTIAGO, FRANCES VANY ROMO
623 SARDOMA, JAMES SEVILLENO
624 SARIP, SARAH JANE MATULA
625 SAURO, HENRY JAMES REPE
626 SAYCON, EDUARD MALINAO
627 SENDRIJAS, JEANNETTE ESTAMPA
628 SERENTAS, ALJEAN GUERVA
629 SERISOLA, MA. LORENA MECER
630 SEROY, DAISY MARIE ALMONICAR
631 SERRA, WILLIE JUN OLASIMAN
632 SEVILLENO, SALVE BAGUIO
633 SILAD, SITTIE ADAWIYA BEDO
634 SILADAN, MARCIEL GREGORIO
635 SILAWAN, FIONA MARIE BAYO-ANG
636 SINUES, ALFONSO RAMOS
637 SIRIBAN, MARY JOY LAZZA
638 SISON, BRIAN VILLONES
639 SOLAIMAN, MOHAIMEN YUSOP
640 SOLARTIN, CHARLES BONI DESCUTIDO
641 SOLIGAM, ANGELICA STO DOMINGO
642 SOLOMON, CHERRY TABILON
643 SORIA, ABEGAIL ROXAS
644 SORIANO, ALYSSA FAYE RODRIGUEZ
645 SORIANO, APRIL JHON GUTIERREZ
646 SORIANO, CAROL ELCANO
647 SOTERIO, LENUEL ASIS
648 SOY, RONA CABANAYAN
649 SUAREZ, AIRA JOY CAMIROS
650 SUAREZ, JED LUIS ANGELO LIPITIN
651 SUBSUBAN, DING GILMAR CABILAN
652 SUMAGAYSAY, REYMOND CAPILLO
653 SUMAHIT, WRAYLON LAVEREZ
654 SUMOOK, JOHNREY PADUAL
655 TABANGAY, LEILANIE PARAGGUA
656 TABAQUIRAO, JOAN TORRENTO
657 TABILIRAN, JUBEN HEART PABIS
658 TACACA, JEMUEL ORDONIO
659 TADENA, JOHN VINCENT PELOS
660 TADIOS, JOSEPHINE NALLA
661 TALAID, EMELY MORALES
662 TALIB, SALMA H. AKMAD
663 TALIPASAN, SAHIRA MUHAMAD
664 TAN, PRINCES SAPONG
665 TANCINGCO, JOVENEL LUCERO
666 TANGAL, JASPER KIT VILLAR
667 TANGONAN, ALMA CENTENO
668 TARAY, JHUNREY OLAVIDES
669 TARNATE, JUNIE ANN TARQUIAN
670 TELEN, MARIE JOY DUQUE
671 TEMPLONUEVO, CHERRY DALE CEPE
672 TERCIAS, MA REINALYN VITALES
673 TEREZ, LOVELIE MAE QUIDET
674 TERING, JAY DE LA HELBA
675 TEVES, CHRISTIAN RALF INTING
676 TIBURCIO, ERROL PEREZ
677 TOLENTINO, WENDEL UHUAD
678 TOMEG, MAE-AN MILLER
679 TORREFIEL, ELLIZER REGALADO
680 TORRES, KATE
681 TORRES, TIM CASTRO
682 TRESTIZA, DIAN OTOD
683 TRIGUE, MA RICHILYN GIMOTEA
684 TUBAL, EDETH NOVIA GARAY
685 TUBERA, DARNEIL ISIDRA
686 TUMADLAS, ALEX NOTARTE
687 TUNDAG, GERALYN BATUCAN
688 TUPAZ, ARLYN TAGABE
689 UNDAN, JESUSA QUIMSON
690 UTTO, BAIHANIE SILONGAN
691 UY, KRYZL GWYNE BALBUENA
692 VALERO, MARIE ANTOINETTE MOLINA
693 VALMORES, JUDY LOU SALAN
694 VASQUEZ, ARIEL BRILLANTES
695 VICOY, JAYMAR VALDESCO
696 VIDIZ, JOHN LAURENCE PANISALES
697 VILLACILLO, MARK JOHN VERAZON
698 VILLAFLOR, ROBELYN GUILARAN
699 VILLANUEVA, HASMIN FRANCO
700 VILLARESTO, KEM ROYCE SAUZA
701 VILLARIN, EDISON GARCIA
702 VILLAROSA, JAY RUBIA
703 VILLASANTE, JEZEL SOLON
704 VILLENA, FRANKLIN ARCILLA
705 VILLOTA, CARLON MATEO
706 VINAGRERA, JAY-VEE SURQUIANO
707 VISANDE, MICHAEL ANGELO FABIAN
708 VISCA, MELLY ABUDE
709 WENCESLAO, AIRISH LUCERNAS
710 YABANEZ, NERRIE JANE SOLIVA
711 YAMBAO, GENE JEROME ESCONDE
712 YANGSON, NOUR ALEY TAN
713 YAÑEZ, JOYCIE ABUHAN
714 YBAÑEZ, CHERRY LYN COSENAS
715 YUSOYA, TRIXIE ANN AZUELO
716 ZONA, WILLY ALBACINO
- Latest