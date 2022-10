MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 48 out of 116 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this October 2022.

Roll of Successful Examinees in the Naval Architect Licensure Examination Held on October 03, 2022 & Ff. days Released on October 07, 2022.

ABAPO, DARRYL FERRER

AMARILLO, JUSTIN RYAN BARAN

AMODIA, CLARISE JULZ ENAD

ANDERSON, CHLO'E CLAIRE TALITE

ARQUILLANO, RICO IAN AJOC

ATILLO, HARRIS MANLUNAS

BELO, JAN MICHAEL LUMONGSOD

BERDIN, KYLE OLITRES

BLANCO, MARIE ANTONETTE BUAQUIÑA

BULA, VINCENT ALMAR RIBO

CACANOG, JAN JAN LAURON

CANOZA, GEN JOSHUA MENDOZA

CANTILLAS, AIRAM SAM JAGAPE

DELA CRUZ, MIKHAIL ROY RAMIREZ

DIAZ, MARY JOYCE LASTIMOSO

ERAS, KIMBERLY ROSE SATURA

EVANGELISTA, EUNICE MANECLANG

FORNIS, JOLUX JOSUA KRISTUFFER SANCHEZ

GERAPUSCO, KURT BANUAG

GEROMO, CLINT NIñO AMORA

GUIA, CHRISTIAN KENNETH MAGNO

HINOJALES, KATRINA NECESARIO

LARGO, PHOEBE VEIZHE CAMANERO

LEPITEN, ALDRIN JAY CARSULA

LIPURA, DEMOSTHENES II VILLANUEVA

LUCERO, ALDRIN ABALLE

MALAYA, LEMMUEL GARCIA

MANTES, GODFREY MERIN

MATUGAS, ELSBETH LAUREA

MORAL, PAUL VINCENT COLITOY

PE, GIAN CARLO DELIMA

PELOSTRATOS, BRUCE LAWRENCE CASTRO

POLICARPIO, KYLE MATTHEW FERNANDEZ

PORMENTO, DAN CYRUS CHUA

PURGATORIO, SHEMAIAH CABALLERO

QUILAT, GLEZEL PATRICIA BAYNO

RACAZA, LOUISE GABRIELLE

REGODON, JERIC DAVE JUMAOAS

REPOLLO, ANJANETTE GO

RODRIGUEZ, JAROD JALLORINA

SABARIA, JOEY ANDRE DIAMOS

SILLOS, BERNABE PAOLO II TERAZA

SILLOS, CHRISTINE JOY TERAZA

SILLOS, JOSHUA RHEY PERSIGAS

TOGORES, JOANA MARIE AVILA