Naval Architect Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 48 out of 116 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this October 2022.
Roll of Successful Examinees in the Naval Architect Licensure Examination Held on October 03, 2022 & Ff. days Released on October 07, 2022.
ABAPO, DARRYL FERRER
AMARILLO, JUSTIN RYAN BARAN
AMODIA, CLARISE JULZ ENAD
ANDERSON, CHLO'E CLAIRE TALITE
ARQUILLANO, RICO IAN AJOC
ATILLO, HARRIS MANLUNAS
BELO, JAN MICHAEL LUMONGSOD
BERDIN, KYLE OLITRES
BLANCO, MARIE ANTONETTE BUAQUIÑA
BULA, VINCENT ALMAR RIBO
CACANOG, JAN JAN LAURON
CANOZA, GEN JOSHUA MENDOZA
CANTILLAS, AIRAM SAM JAGAPE
DELA CRUZ, MIKHAIL ROY RAMIREZ
DIAZ, MARY JOYCE LASTIMOSO
ERAS, KIMBERLY ROSE SATURA
EVANGELISTA, EUNICE MANECLANG
FORNIS, JOLUX JOSUA KRISTUFFER SANCHEZ
GERAPUSCO, KURT BANUAG
GEROMO, CLINT NIñO AMORA
GUIA, CHRISTIAN KENNETH MAGNO
HINOJALES, KATRINA NECESARIO
LARGO, PHOEBE VEIZHE CAMANERO
LEPITEN, ALDRIN JAY CARSULA
LIPURA, DEMOSTHENES II VILLANUEVA
LUCERO, ALDRIN ABALLE
MALAYA, LEMMUEL GARCIA
MANTES, GODFREY MERIN
MATUGAS, ELSBETH LAUREA
MORAL, PAUL VINCENT COLITOY
PE, GIAN CARLO DELIMA
PELOSTRATOS, BRUCE LAWRENCE CASTRO
POLICARPIO, KYLE MATTHEW FERNANDEZ
PORMENTO, DAN CYRUS CHUA
PURGATORIO, SHEMAIAH CABALLERO
QUILAT, GLEZEL PATRICIA BAYNO
RACAZA, LOUISE GABRIELLE
REGODON, JERIC DAVE JUMAOAS
REPOLLO, ANJANETTE GO
RODRIGUEZ, JAROD JALLORINA
SABARIA, JOEY ANDRE DIAMOS
SILLOS, BERNABE PAOLO II TERAZA
SILLOS, CHRISTINE JOY TERAZA
SILLOS, JOSHUA RHEY PERSIGAS
TOGORES, JOANA MARIE AVILA
VELOSO, ROBYN KYLE ENOJAS
VILLAFLOR, KENNETH OPENIANO
YU, KERU FRANCIS LIBRE
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