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Exam Results

Librarian Licensure Examination

The Philippine Star
September 16, 2022 | 6:40pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 113 out of 237 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban and Tuguegarao this September 2021.

Roll of Successful Examinees in the Librarian Licensure Examination held on September 8 & 9, 2021 Released on September 13, 2021.

1        ABAYA, DAN ALFRED  GUMABAO

2        ABDULRAHMAN, ROHANA  MAMA

3        ALCOVER, ALMAE  ARCEO

4        ALQUILETA, MARVIN  BEBANCO

5        ANDRADE, AVELINO  OTEROS

6        ARREGADAS, SUZETTE  ILUMBA

7        BACTOL, MARIELEA  SUBALISID

8        BADONG, CHERYLYN  CARLOS

9        BAGOLOR, FLORENCE  ALMERO

10        BANGA, MARJORIE  RIVERAL

11        BANIA, VENUS KIM  HOMILLANO

12        BANTON, MARJORIE

13        BAROLA, ANALIZA  FRONDA

14        BASTIAN, MIKEE  DULAG

15        BAUTISTA, MARITES  FLORES

16        BOGNALBAL, ABIGAEL  CORRAL

17        BONSO, SYRA  ORO

18        BOTENG, GERLYN  IGME

19        BRIONES, JOSHUA  PANGGA

20        CABIGAS, CLIFFORD  GEREZ

21        CAHAYAG, LEOLINA  MANINGO

22        CAMIT, ROXAN  LEE

23        CANDIZA, NYVE GRACE  AUSEJO

24        CARDINES, MERRY GRACE

25        CASNOR, HANNAN  AMER

26        CASTELLANES, JESSA  CALAMBRO

27        CONTRERAS, JON NIGEL  LARA

28        CORPUZ, ROSEMARIE  RAMIREZ

29        CORTES, RAYZELL  PANADO

30        CURADA, ANTONITTE  ANYE

31        DAMILES, ANALY  JAIME

32        DE LEON, KIM DAVIS  QUIRANTE

33        DECENA, JOVIE  DESUYO

34        DIANING, PETER JOHN  ARIAR

35        DIAZ, GABINO  TENAHORA

36        DUQUEZA, IRIS JILL

37        ENERO, ARJAY  OJAS

38        ENO, JAIRO  MERENDAD

39        ESGUERRA, NATHALIE  FANCUBIT

40        ETEJO, LEAH  SAMONTEZA

41        FABELA, KRISHANIE  ENRIQUEZ

42        FALLARIA, MARTHA JANE  ABOT

43        FIEL, CHRISTINE MAE  GALANO

44        FLORES, LLANA ROSE FRANCESCA  GARAY

45        FORMENTO, KAIRA MAE  DUNGAO

46        FRANCISCO, JEFFREY  PANTI

47        GAMBET, ROGELYN  DACLES

48        GARGANERA, HERBIE  ARANDIA

49        GO, PATRICIA BLANCA  MANLANGIT

50        GONZALES, JOYCEGRACE  DIOCOLANO

51        GUMAPAC, CHRISTINE MARIE  LAURINO

52        HERNANDO, RIQUE  SALMORIN

53        IBAÑEZ, JULIA  DE GUZMAN

54        JAMAEL, REHAM  ABDULLAH

55        JAVIER, MIKHAELLA  DELA TORRE

56        KASO, DIANA MAE  MOMALAYAG

57        KILATON, NEIL BRYAN  MISSION

58        LABI-I, DEZA JAY  TERNIA

59        LADONGA, AIDYL  ELUDO

60        LAYGO, LILIBETH  LAGMAY

61        LEUTERIO, KRISLYN  CESAR

62        LI, MAR-YAN  MAMPUSTI

63        LLACUNA, MARIA CRISTETA  RINGPIS

64        LOTERIÑA, MA JENICAH  MEDALLA

65        MACEDA, KARIN  MORINO

66        MAGARANG, MYRALIZA  MATANOG

67        MAGDALERA, MYLA  VILLANUEVA

68        MAGPANTAY, FRANCISCO JR  FILLON

69        MALANA, MARIA CRISTINA  MABBORANG

70        MANTA, JIO JEEZREL  CRUZ

71        MANTUJAC, FATIMA GRACE  GORERRO

72        MAYNAGCOT, DAYLANE  CAMALING

73        MEDEQUISO, AIRA FAYE  MARQUEZ

74        MERCADO, ERMA MAE  SERVANCIA

75        MOJICA, KRISTINE  MOJICA

76        MOLDES, DENNIS  TADURA

77        MUNDA, MARGELIE  HUERTE

78        NAVELGAS, VINCE SHYMON  EMBIEN

79        NAWAL, AJAHAR  MATINGKONG

80        NUQUI, JENNYLYN  CALADO

81        OCAMPOS, AESA  SARUCAM

82        ONTOLAN, KAREN ROSE  ARCADIO

83        OXALES, LAYRA  TUIZA

84        PAISTE, AISHA  TAGURA

85        PALERO, AGNES  SUPERALES

86        PASCUA, BRANDO  CALICDAN

87        PIDOR, YNNA FRANCESCA  JAVIER

88        PINGOS, GRACITO JR  PINES

89        PLANDO, ELENITA  PASON

90        PUSO, EVANGELYN  ISOLA

91        REDRICO, MARIE JOY  ABORQUEZ

92        REFUGIO, SAMUEL JR  VICENTE

93        REGALADO, NICO JOSE  MONTEVEROS

94        ROMAN, REBILYN  GARCIA

95        RUSIANA, MARK  CABALLERO

96        SACRAMENTO, SIMON PHILIP  REYES

97        SANTOS, MARIAN  PADIGDIG

98        SEPRIA, IRA BELLE  DOYAGUIT

99        SICAT, CARMELA  DEL ROSARIO

100        SIPIN, IAN DOMINIC  PASICOLAN

101        SORETES, JULIE ANN  GUARDIAS

102        SORIANO, HAZEL  BARCENA

103        SORIANO, RONA MAE  SUMAHIT

104        SORQUIA, MARGIE  BUENSALIDA

105        SUGABO, LOREANN MHEI  GLORIA

106        TABULOC, JEROME  SENTILLA

107        TACUBOY, MA NICOLE  REDUTA

108        TERIOTE, CHARRY  ESMERALDA

109        TROBADA, CHARLES SPENCER  PANLILIO

110        TULAYLAY, AUSTINNE JOSHUA  MASANGKAY

111        VALDEZ, JOASH BRAIN  COSALAN

112        YABUT, MARIA ANTONETTE  OSORIO

113        YANGA, ENA ALODIA  AMISTAD

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