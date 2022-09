Librarian Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 113 out of 237 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban and Tuguegarao this September 2021.

Roll of Successful Examinees in the Librarian Licensure Examination held on September 8 & 9, 2021 Released on September 13, 2021.

1 ABAYA, DAN ALFRED GUMABAO

2 ABDULRAHMAN, ROHANA MAMA

3 ALCOVER, ALMAE ARCEO

4 ALQUILETA, MARVIN BEBANCO

5 ANDRADE, AVELINO OTEROS

6 ARREGADAS, SUZETTE ILUMBA

7 BACTOL, MARIELEA SUBALISID

8 BADONG, CHERYLYN CARLOS

9 BAGOLOR, FLORENCE ALMERO

10 BANGA, MARJORIE RIVERAL

11 BANIA, VENUS KIM HOMILLANO

12 BANTON, MARJORIE

13 BAROLA, ANALIZA FRONDA

14 BASTIAN, MIKEE DULAG

15 BAUTISTA, MARITES FLORES

16 BOGNALBAL, ABIGAEL CORRAL

17 BONSO, SYRA ORO

18 BOTENG, GERLYN IGME

19 BRIONES, JOSHUA PANGGA

20 CABIGAS, CLIFFORD GEREZ

21 CAHAYAG, LEOLINA MANINGO

22 CAMIT, ROXAN LEE

23 CANDIZA, NYVE GRACE AUSEJO

24 CARDINES, MERRY GRACE

25 CASNOR, HANNAN AMER

26 CASTELLANES, JESSA CALAMBRO

27 CONTRERAS, JON NIGEL LARA

28 CORPUZ, ROSEMARIE RAMIREZ

29 CORTES, RAYZELL PANADO

30 CURADA, ANTONITTE ANYE

31 DAMILES, ANALY JAIME

32 DE LEON, KIM DAVIS QUIRANTE

33 DECENA, JOVIE DESUYO

34 DIANING, PETER JOHN ARIAR

35 DIAZ, GABINO TENAHORA

36 DUQUEZA, IRIS JILL

37 ENERO, ARJAY OJAS

38 ENO, JAIRO MERENDAD

39 ESGUERRA, NATHALIE FANCUBIT

40 ETEJO, LEAH SAMONTEZA

41 FABELA, KRISHANIE ENRIQUEZ

42 FALLARIA, MARTHA JANE ABOT

43 FIEL, CHRISTINE MAE GALANO

44 FLORES, LLANA ROSE FRANCESCA GARAY

45 FORMENTO, KAIRA MAE DUNGAO

46 FRANCISCO, JEFFREY PANTI

47 GAMBET, ROGELYN DACLES

48 GARGANERA, HERBIE ARANDIA

49 GO, PATRICIA BLANCA MANLANGIT

50 GONZALES, JOYCEGRACE DIOCOLANO

51 GUMAPAC, CHRISTINE MARIE LAURINO

52 HERNANDO, RIQUE SALMORIN

53 IBAÑEZ, JULIA DE GUZMAN

54 JAMAEL, REHAM ABDULLAH

55 JAVIER, MIKHAELLA DELA TORRE

56 KASO, DIANA MAE MOMALAYAG

57 KILATON, NEIL BRYAN MISSION

58 LABI-I, DEZA JAY TERNIA

59 LADONGA, AIDYL ELUDO

60 LAYGO, LILIBETH LAGMAY

61 LEUTERIO, KRISLYN CESAR

62 LI, MAR-YAN MAMPUSTI

63 LLACUNA, MARIA CRISTETA RINGPIS

64 LOTERIÑA, MA JENICAH MEDALLA

65 MACEDA, KARIN MORINO

66 MAGARANG, MYRALIZA MATANOG

67 MAGDALERA, MYLA VILLANUEVA

68 MAGPANTAY, FRANCISCO JR FILLON

69 MALANA, MARIA CRISTINA MABBORANG

70 MANTA, JIO JEEZREL CRUZ

71 MANTUJAC, FATIMA GRACE GORERRO

72 MAYNAGCOT, DAYLANE CAMALING

73 MEDEQUISO, AIRA FAYE MARQUEZ

74 MERCADO, ERMA MAE SERVANCIA

75 MOJICA, KRISTINE MOJICA

76 MOLDES, DENNIS TADURA

77 MUNDA, MARGELIE HUERTE

78 NAVELGAS, VINCE SHYMON EMBIEN

79 NAWAL, AJAHAR MATINGKONG

80 NUQUI, JENNYLYN CALADO

81 OCAMPOS, AESA SARUCAM

82 ONTOLAN, KAREN ROSE ARCADIO

83 OXALES, LAYRA TUIZA

84 PAISTE, AISHA TAGURA

85 PALERO, AGNES SUPERALES

86 PASCUA, BRANDO CALICDAN

87 PIDOR, YNNA FRANCESCA JAVIER

88 PINGOS, GRACITO JR PINES

89 PLANDO, ELENITA PASON

90 PUSO, EVANGELYN ISOLA

91 REDRICO, MARIE JOY ABORQUEZ

92 REFUGIO, SAMUEL JR VICENTE

93 REGALADO, NICO JOSE MONTEVEROS

94 ROMAN, REBILYN GARCIA

95 RUSIANA, MARK CABALLERO

96 SACRAMENTO, SIMON PHILIP REYES

97 SANTOS, MARIAN PADIGDIG

98 SEPRIA, IRA BELLE DOYAGUIT

99 SICAT, CARMELA DEL ROSARIO

100 SIPIN, IAN DOMINIC PASICOLAN

101 SORETES, JULIE ANN GUARDIAS

102 SORIANO, HAZEL BARCENA

103 SORIANO, RONA MAE SUMAHIT

104 SORQUIA, MARGIE BUENSALIDA

105 SUGABO, LOREANN MHEI GLORIA

106 TABULOC, JEROME SENTILLA

107 TACUBOY, MA NICOLE REDUTA

108 TERIOTE, CHARRY ESMERALDA

109 TROBADA, CHARLES SPENCER PANLILIO

110 TULAYLAY, AUSTINNE JOSHUA MASANGKAY

111 VALDEZ, JOASH BRAIN COSALAN

112 YABUT, MARIA ANTONETTE OSORIO

113 YANGA, ENA ALODIA AMISTAD