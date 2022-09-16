Librarian Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 113 out of 237 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban and Tuguegarao this September 2021.
Roll of Successful Examinees in the Librarian Licensure Examination held on September 8 & 9, 2021 Released on September 13, 2021.
1 ABAYA, DAN ALFRED GUMABAO
2 ABDULRAHMAN, ROHANA MAMA
3 ALCOVER, ALMAE ARCEO
4 ALQUILETA, MARVIN BEBANCO
5 ANDRADE, AVELINO OTEROS
6 ARREGADAS, SUZETTE ILUMBA
7 BACTOL, MARIELEA SUBALISID
8 BADONG, CHERYLYN CARLOS
9 BAGOLOR, FLORENCE ALMERO
10 BANGA, MARJORIE RIVERAL
11 BANIA, VENUS KIM HOMILLANO
12 BANTON, MARJORIE
13 BAROLA, ANALIZA FRONDA
14 BASTIAN, MIKEE DULAG
15 BAUTISTA, MARITES FLORES
16 BOGNALBAL, ABIGAEL CORRAL
17 BONSO, SYRA ORO
18 BOTENG, GERLYN IGME
19 BRIONES, JOSHUA PANGGA
20 CABIGAS, CLIFFORD GEREZ
21 CAHAYAG, LEOLINA MANINGO
22 CAMIT, ROXAN LEE
23 CANDIZA, NYVE GRACE AUSEJO
24 CARDINES, MERRY GRACE
25 CASNOR, HANNAN AMER
26 CASTELLANES, JESSA CALAMBRO
27 CONTRERAS, JON NIGEL LARA
28 CORPUZ, ROSEMARIE RAMIREZ
29 CORTES, RAYZELL PANADO
30 CURADA, ANTONITTE ANYE
31 DAMILES, ANALY JAIME
32 DE LEON, KIM DAVIS QUIRANTE
33 DECENA, JOVIE DESUYO
34 DIANING, PETER JOHN ARIAR
35 DIAZ, GABINO TENAHORA
36 DUQUEZA, IRIS JILL
37 ENERO, ARJAY OJAS
38 ENO, JAIRO MERENDAD
39 ESGUERRA, NATHALIE FANCUBIT
40 ETEJO, LEAH SAMONTEZA
41 FABELA, KRISHANIE ENRIQUEZ
42 FALLARIA, MARTHA JANE ABOT
43 FIEL, CHRISTINE MAE GALANO
44 FLORES, LLANA ROSE FRANCESCA GARAY
45 FORMENTO, KAIRA MAE DUNGAO
46 FRANCISCO, JEFFREY PANTI
47 GAMBET, ROGELYN DACLES
48 GARGANERA, HERBIE ARANDIA
49 GO, PATRICIA BLANCA MANLANGIT
50 GONZALES, JOYCEGRACE DIOCOLANO
51 GUMAPAC, CHRISTINE MARIE LAURINO
52 HERNANDO, RIQUE SALMORIN
53 IBAÑEZ, JULIA DE GUZMAN
54 JAMAEL, REHAM ABDULLAH
55 JAVIER, MIKHAELLA DELA TORRE
56 KASO, DIANA MAE MOMALAYAG
57 KILATON, NEIL BRYAN MISSION
58 LABI-I, DEZA JAY TERNIA
59 LADONGA, AIDYL ELUDO
60 LAYGO, LILIBETH LAGMAY
61 LEUTERIO, KRISLYN CESAR
62 LI, MAR-YAN MAMPUSTI
63 LLACUNA, MARIA CRISTETA RINGPIS
64 LOTERIÑA, MA JENICAH MEDALLA
65 MACEDA, KARIN MORINO
66 MAGARANG, MYRALIZA MATANOG
67 MAGDALERA, MYLA VILLANUEVA
68 MAGPANTAY, FRANCISCO JR FILLON
69 MALANA, MARIA CRISTINA MABBORANG
70 MANTA, JIO JEEZREL CRUZ
71 MANTUJAC, FATIMA GRACE GORERRO
72 MAYNAGCOT, DAYLANE CAMALING
73 MEDEQUISO, AIRA FAYE MARQUEZ
74 MERCADO, ERMA MAE SERVANCIA
75 MOJICA, KRISTINE MOJICA
76 MOLDES, DENNIS TADURA
77 MUNDA, MARGELIE HUERTE
78 NAVELGAS, VINCE SHYMON EMBIEN
79 NAWAL, AJAHAR MATINGKONG
80 NUQUI, JENNYLYN CALADO
81 OCAMPOS, AESA SARUCAM
82 ONTOLAN, KAREN ROSE ARCADIO
83 OXALES, LAYRA TUIZA
84 PAISTE, AISHA TAGURA
85 PALERO, AGNES SUPERALES
86 PASCUA, BRANDO CALICDAN
87 PIDOR, YNNA FRANCESCA JAVIER
88 PINGOS, GRACITO JR PINES
89 PLANDO, ELENITA PASON
90 PUSO, EVANGELYN ISOLA
91 REDRICO, MARIE JOY ABORQUEZ
92 REFUGIO, SAMUEL JR VICENTE
93 REGALADO, NICO JOSE MONTEVEROS
94 ROMAN, REBILYN GARCIA
95 RUSIANA, MARK CABALLERO
96 SACRAMENTO, SIMON PHILIP REYES
97 SANTOS, MARIAN PADIGDIG
98 SEPRIA, IRA BELLE DOYAGUIT
99 SICAT, CARMELA DEL ROSARIO
100 SIPIN, IAN DOMINIC PASICOLAN
101 SORETES, JULIE ANN GUARDIAS
102 SORIANO, HAZEL BARCENA
103 SORIANO, RONA MAE SUMAHIT
104 SORQUIA, MARGIE BUENSALIDA
105 SUGABO, LOREANN MHEI GLORIA
106 TABULOC, JEROME SENTILLA
107 TACUBOY, MA NICOLE REDUTA
108 TERIOTE, CHARRY ESMERALDA
109 TROBADA, CHARLES SPENCER PANLILIO
110 TULAYLAY, AUSTINNE JOSHUA MASANGKAY
111 VALDEZ, JOASH BRAIN COSALAN
112 YABUT, MARIA ANTONETTE OSORIO
113 YANGA, ENA ALODIA AMISTAD
- Latest