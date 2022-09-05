Sanitary Engineer Computer-Based Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 67 out of 189 passed the Sanitary Engineer Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2022.
Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination Held on August 30, 2022 & FF. Days Released on September 05, 2022.
1 ABARIENTOS, KIMBERLY TAMAYO
2 ABILLONAR, KAREN MAE LLORIN
3 AGRON, JEDEL JB JR REYES
4 ALAYAN, MARISSA CALBAYAR
5 ALFONSO, NOEMI BARCELONA
6 ALIAS, YVONNE ANGELYN RAMILO
7 ANTHONISZ, GERRICK JOHN DASTAS
8 ANTIPOLO, ENRICK MANUEL
9 ARIATE, ZEUS MARIBONG
10 ASIS, ETCHELLE GRACE MIRO
11 BALONA, TRISHA KAYE MAGALLANES
12 BAÑARES, ELLE LYZZA GORE
13 BAYABORDA, NICHOLO ANTON IGNACIO
14 BIDANG, RUTHLYN MACASLING
15 BLAY, ALLEN JOY DILAO
16 BOLLA, JUNIE AIRO OLNANIGON
17 BUNED, BETHANY FAITH ALUDOS
18 CALUPAD, VINCENT ALDOUS GONZALES
19 CAPILI, NASH IVAN FRONDA
20 CAPULE, KELVIN CARLO QUINTO
21 CARINAN, CRISTY CORNEJO
22 CARPIO, ILA JADE ARBOLADURA
23 CASUGA, MED PURIFICACION
24 CATAPANG, SHAIRA MAE DONGIAPON
25 CHAVEZ, JB APOLONIO OLANO
26 CREDO, CHEEZY KATE BURLAS
27 CRUZ, DARYL JAY FIGUEROA
28 DELA CRUZ, GILBERT JR CUETO
29 DULNUAN, AIZA PACSILO
30 GONDA, BONG JOHN KERBY SILANG
31 LACORTE, VANGELINE FELIPE
32 MAGBANLAG, LOURY JOY NARON
33 MALIGAYA, KRIZIA SHANE BASCUGUIN
34 MAÑA, ROSE ANN OMANDAC
35 MANIPOL, PAUL JUSTINE ENCANTO
36 MARILLA, JUSTINE FRILLES
37 MARTEJA, ERICA JANE CASTILLO
38 MONCHALOG, SYRA BULAHAO
39 NIFAS, JERALD REY QUINITIO
40 PADJIYJIY, ROSE ANN
41 PAYONGAYONG, FRANCIS GABRIEL SUÑGA
42 PAZ, DAVID ANDRE MALLARE
43 POTENCIANO, ANGELA MAY DEL ROSARIO
44 PUGONG, SHAREEN THERESE INHUMANG
45 RABI, RIZZA MAE PORTUNOVA
46 RAMOS, NOEMI PLATON
47 RAMOS, RAY CHRISTIAN BATAAN
48 RAMOS, SHEREEN DE CHAVEZ
49 RAÑADA, JOSE LOUIS SANTOS
50 RARUGAL, FRANCIS AUGUST RACRAQUIN
51 RAYMUNDO, PAUL HENRIC ILAGAN
52 ROCA, MARIONE LORENZ JUBILADO
53 SAJOR, KIMBERLY NICOLE INGEL
54 SAMSON, HARVEY PASCUAL
55 SANGIL, RUDY DOMINGO
56 SOSA, RACHEL JEZA MAE RICAMATA
57 STA MARIA, JUVIE MARIZTEL MATEL
58 TABULA, EDGIE ROSE SAGABAEN
59 TOLENTINO, ADRIAN ROSALES
60 TUDAYAN, ARISTON SUNGOT
61 UNLAYAO, JOSEPH CHRISTIAN
62 URMENETA, JAPHRYLL DWAYNE TABURDA
63 VELUYA, JOSHUA EMMANUEL AGUILAR
64 VISPERAS, NAISA MERCADO
65 VISTA, VANESSA APRIL MAEAN MADERAZO
66 WAD-ASEN, APRIL JANE RAMOS
67 WONG, LANCE EDWARD AMON
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