MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 67 out of 189 passed the Sanitary Engineer Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2022.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination Held on August 30, 2022 & FF. Days Released on September 05, 2022.

1 ABARIENTOS, KIMBERLY TAMAYO

2 ABILLONAR, KAREN MAE LLORIN

3 AGRON, JEDEL JB JR REYES

4 ALAYAN, MARISSA CALBAYAR

5 ALFONSO, NOEMI BARCELONA

6 ALIAS, YVONNE ANGELYN RAMILO

7 ANTHONISZ, GERRICK JOHN DASTAS

8 ANTIPOLO, ENRICK MANUEL

9 ARIATE, ZEUS MARIBONG

10 ASIS, ETCHELLE GRACE MIRO

11 BALONA, TRISHA KAYE MAGALLANES

12 BAÑARES, ELLE LYZZA GORE

13 BAYABORDA, NICHOLO ANTON IGNACIO

14 BIDANG, RUTHLYN MACASLING

15 BLAY, ALLEN JOY DILAO

16 BOLLA, JUNIE AIRO OLNANIGON

17 BUNED, BETHANY FAITH ALUDOS

18 CALUPAD, VINCENT ALDOUS GONZALES

19 CAPILI, NASH IVAN FRONDA

20 CAPULE, KELVIN CARLO QUINTO

21 CARINAN, CRISTY CORNEJO

22 CARPIO, ILA JADE ARBOLADURA

23 CASUGA, MED PURIFICACION

24 CATAPANG, SHAIRA MAE DONGIAPON

25 CHAVEZ, JB APOLONIO OLANO

26 CREDO, CHEEZY KATE BURLAS

27 CRUZ, DARYL JAY FIGUEROA

28 DELA CRUZ, GILBERT JR CUETO

29 DULNUAN, AIZA PACSILO

30 GONDA, BONG JOHN KERBY SILANG

31 LACORTE, VANGELINE FELIPE

32 MAGBANLAG, LOURY JOY NARON

33 MALIGAYA, KRIZIA SHANE BASCUGUIN

34 MAÑA, ROSE ANN OMANDAC

35 MANIPOL, PAUL JUSTINE ENCANTO

36 MARILLA, JUSTINE FRILLES

37 MARTEJA, ERICA JANE CASTILLO

38 MONCHALOG, SYRA BULAHAO

39 NIFAS, JERALD REY QUINITIO

40 PADJIYJIY, ROSE ANN

41 PAYONGAYONG, FRANCIS GABRIEL SUÑGA

42 PAZ, DAVID ANDRE MALLARE

43 POTENCIANO, ANGELA MAY DEL ROSARIO

44 PUGONG, SHAREEN THERESE INHUMANG

45 RABI, RIZZA MAE PORTUNOVA

46 RAMOS, NOEMI PLATON

47 RAMOS, RAY CHRISTIAN BATAAN

48 RAMOS, SHEREEN DE CHAVEZ

49 RAÑADA, JOSE LOUIS SANTOS

50 RARUGAL, FRANCIS AUGUST RACRAQUIN

51 RAYMUNDO, PAUL HENRIC ILAGAN