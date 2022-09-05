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Exam Results

Sanitary Engineer Computer-Based Licensure Examination

The Philippine Star
September 5, 2022 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 67 out of 189 passed the Sanitary Engineer Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2022.

Roll of Successful Examinees in the Sanitary Engineer Licensure Examination Held on August 30, 2022 & FF. Days Released on September 05, 2022.

1             ABARIENTOS, KIMBERLY TAMAYO

2             ABILLONAR, KAREN MAE LLORIN

3             AGRON, JEDEL JB JR REYES

4             ALAYAN, MARISSA CALBAYAR

5             ALFONSO, NOEMI BARCELONA

6             ALIAS, YVONNE ANGELYN RAMILO

7             ANTHONISZ, GERRICK JOHN DASTAS

8             ANTIPOLO, ENRICK MANUEL

9             ARIATE, ZEUS MARIBONG

10           ASIS, ETCHELLE GRACE MIRO

11           BALONA, TRISHA KAYE MAGALLANES

12           BAÑARES, ELLE LYZZA GORE

13           BAYABORDA, NICHOLO ANTON IGNACIO

14           BIDANG, RUTHLYN MACASLING

15           BLAY, ALLEN JOY DILAO

16           BOLLA, JUNIE AIRO OLNANIGON

17           BUNED, BETHANY FAITH ALUDOS

18           CALUPAD, VINCENT ALDOUS GONZALES

19           CAPILI, NASH IVAN FRONDA

20           CAPULE, KELVIN CARLO QUINTO

21           CARINAN, CRISTY CORNEJO

22           CARPIO, ILA JADE ARBOLADURA

23           CASUGA, MED PURIFICACION

24           CATAPANG, SHAIRA MAE DONGIAPON

25           CHAVEZ, JB APOLONIO OLANO

26           CREDO, CHEEZY KATE BURLAS

27           CRUZ, DARYL JAY FIGUEROA

28           DELA CRUZ, GILBERT JR CUETO

29           DULNUAN, AIZA PACSILO

30           GONDA, BONG JOHN KERBY SILANG

31           LACORTE, VANGELINE FELIPE

32           MAGBANLAG, LOURY JOY NARON

33           MALIGAYA, KRIZIA SHANE BASCUGUIN

34           MAÑA, ROSE ANN OMANDAC

35           MANIPOL, PAUL JUSTINE ENCANTO

36           MARILLA, JUSTINE FRILLES

37           MARTEJA, ERICA JANE CASTILLO

38           MONCHALOG, SYRA BULAHAO

39           NIFAS, JERALD REY QUINITIO

40           PADJIYJIY, ROSE ANN

41           PAYONGAYONG, FRANCIS GABRIEL SUÑGA

42           PAZ, DAVID ANDRE MALLARE

43           POTENCIANO, ANGELA MAY DEL ROSARIO

44           PUGONG, SHAREEN THERESE INHUMANG

45           RABI, RIZZA MAE PORTUNOVA

46           RAMOS, NOEMI PLATON

47           RAMOS, RAY CHRISTIAN BATAAN

48           RAMOS, SHEREEN DE CHAVEZ

49           RAÑADA, JOSE LOUIS SANTOS

50           RARUGAL, FRANCIS AUGUST RACRAQUIN

51           RAYMUNDO, PAUL HENRIC ILAGAN

 

 

 

52           ROCA, MARIONE LORENZ JUBILADO

53           SAJOR, KIMBERLY NICOLE INGEL

54           SAMSON, HARVEY PASCUAL

55           SANGIL, RUDY DOMINGO

56           SOSA, RACHEL JEZA MAE RICAMATA

57           STA MARIA, JUVIE MARIZTEL MATEL

58           TABULA, EDGIE ROSE SAGABAEN

59           TOLENTINO, ADRIAN ROSALES

60           TUDAYAN, ARISTON SUNGOT

61           UNLAYAO, JOSEPH CHRISTIAN

62           URMENETA, JAPHRYLL DWAYNE TABURDA

63           VELUYA, JOSHUA EMMANUEL AGUILAR

64           VISPERAS, NAISA MERCADO

65           VISTA, VANESSA APRIL MAEAN MADERAZO

66           WAD-ASEN, APRIL JANE RAMOS

67           WONG, LANCE EDWARD AMON

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SANITARY
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