Guidance Counselor Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 405 out of 661 passed the Guidance Counselor Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in Manila, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last August 2022.
The members of the Board of Guidance and Counseling who gave the licensure examination are Dr. Luzviminda S. Guzman, Chairman; Dr. Elena V. Morada and
Dr. Carmelita P. Pabiton, Members.
Roll of Successful Examinees in the Guidance Counselor Licensure Examination. Held on August 17 & 18, 2022. Released on August 23, 2022
Seq. No. N a m e
1 ABAD, LISELLE GABRIELLE GUADALUPE
2 ABADIEZ, ARVIN JHON MIRANTES
3 ABASTILLAS, GLADYS LEGARIO
4 ABOL, RETCHIEL ORCIA
5 ABORDO, RANNIE DELOS REYES
6 ABRAU, MABELLE UYPALA
7 ABUCEJO, BERYL PATCHES
8 ACEBU, MYLOVE DIMAANO
9 ADLAWAN, JAZENN JANE ALLIDA
10 ADORMEO, JOANNE BUALAT
11 AGDA, MARY LEISA NAVALTA
12 AGTARAP, ROSANNA REYES
13 ALABAG, PRINCESS DELA CRUZ
14 ALAGON, ANTHONY ALTAMIA
15 ALIPAO, MARY ANNE AGUAS
16 ALMARIO, JELLA DIAZ
17 ALQUEZA, SUMMER REOYAN
18 AMEROL, ABDURRAHMAN BENITO
19 ANDRES, MA. DANICA PIÑEDA
20 ANDUYAN, DENNIS BACUG
21 ANGNGED, PAULINE SIANEN
22 ANTIPOLO, JANE HERBITO
23 ANTONIL, NORMAN BURGOS
24 ANTONIO, KATHLEEN KAY CABICO
25 APDUHAN, ELME VILLALVA
26 AQUINO, CHRISTIAN LAINE MAGAT
27 AQUINO, MARIENUELLE TOMINES
28 ARANDIA, PHILIP MANUELSON DEVILLENA
29 ARANETA, THERESE MARIE CATAPUSAN
30 ARCENAL, DORINA MORENO
31 ARIOLA, ELIZABETH FLORECE
32 ARNOLD, GLENORA GUANZON
33 ARTURO, ROSABETH MANA-AY
34 ASOR, GINA ABUBO
35 ASTILLERO, RONALDO FUENTES
36 AUSA, JUVILEE ANN VITUDIO
37 AY-AD, VINA ROSE DAQUIPIL
38 BACONGCO, JIREC ALYAWAN
39 BADE, ROLITO JR CONSTANTINO
40 BADILLA, ANGEL LIMOS
41 BADURIA, ERIC VAL CARBALLO
42 BAGASBAS, MARILYN CONSEJO
43 BAGAYAO, MARICIEL ALBO
44 BALABA, JOHN JACOB NUDALO
45 BALDEMOR, GLOURIELLE ABRERA
46 BALIGUAT, MARK SAMSON
47 BALUYUT, EVANGELINE FELICIANO
48 BANA, MARICRIS ATANACIO
49 BANAAG, ASTRUD KATHLEEN MORENO
50 BANDILLO, ANALYN MANALO
51 BANGAD, PRISCILLA ANNE RUIZ
52 BANLASAN, RONA ESTHER MANGALISAN
53 BANTUAS, HAYANISAH BANTUAS
54 BANZUELA, ROSABEL ROXAS
55 BARTOLOME, MARIHDEN CALIXTRO
56 BASILIO, MIRIAM VILORIA
57 BATAYOLA, DANA EULYMPIA ESPERANZA
58 BATOON, MARY GRACE LOPEZ
59 BAYAIS, MHARLET CLET
60 BEBANGCO, JEMARIE LANOT
61 BEJO, NICOLE ANNE LOVINO
62 BERBOSO, RICHEL ROSE TAQUISO
63 BERMUDEZ, JOY CANIETE
64 BETONIO, ARVIN ALPINDO
65 BLAZA, JOWARD MYLVEN GONZALES
66 BOBIER, CRISTINE NOLSOL
67 BOGAY, KEZIA NICA MUSNI
68 BORAGAY, ROSERENE CORPUZ
69 BOTALON, JEFF RUSSEL SALEM
70 BRIONES, NIÑO LITO JAKE SALE
71 BUENAFE, AERL CAROLAINE
72 BUENAVISTA, ALLAN MONTEIRO
73 BUGAIS, CHARISSE ANN SARVIDA
74 CABACOG, PETE MANGANA
75 CABAL, CATHERINE DANIEL
76 CABAL, ROMIL VALLENTOS
77 CABALO, MONA REA REPULDA
78 CABANGON, FERRIE ANGELO CABALLAR
79 CABANGON, MICHELLE LAVARRO
80 CABANILLA-MELGAR, FRANCES ANGELA DAYAWON
81 CABULA, MARIA KAREN JAVIER
82 CACATIAN, JEMIMA ELVIRA
83 CAGUIN, HAZEL SOLIGUEN
84 CAHILOG, DON TOMAS
85 CAINGLET, ANGELINA ARAÑAS
86 CALABRIA, DEMOSTHENES ABING
87 CALACAL, FRANCES JOYCE DULNUAN
88 CALIMBAS, ZORAIDA ALMERO
89 CALSADO, MICHELLE JESSIECA TAMBA
90 CAMPOSANO, RAFONZEL GLORI
91 CANLAS, REYNZ EDDA MARIE BRAO
92 CANO, LEDIE TANDAAN
93 CANTOY, DARYL SHANE QUIÑANOLA
94 CAPATI, DIANNE ANDREA
95 CAPOY, YOUNG SIL DEMERAY
96 CAPUNGAN, ROXANNE MARIANA MANALO
97 CAQUILALA, JEN SANTOS
98 CARAMPATAN, ROBERTO ARCHIE RICONALLA
99 CARCILLAR, MARICEL CASTOR
100 CARCUEVA, REDLYN BOHOL
101 CARLOS, NOEMI CATUNGAL
102 CARVAJAL, PAULINE GODILINE DIOKNO
103 CASIPONG, LOVIEMER SIDON
104 CASIÑO, JENNYLYN BADOLES
105 CASTILLO, RIGHT ALCANTARA
106 CATAPANGAN, ILYNE GUINTO
107 CAUILAN, VANESSA JANE ANTIC
108 CAUYAN, CHRISTINE ALBAY
109 CAWAD, IRYL ANNE GUPITA
110 CAWILAN, LILIBETH HAYA
111 CELICIOUS, CLARICE ARABEJO
112 CEPE, MERRY GRACE POLINAR
113 CHUA, CAMILLE JOYCE LI
114 CHUA, JERAMEEL JAY ARELLANO
115 CHUA, MARY BEATRICE TAN
116 CIMAFRANCA, STEPHANIE LYN BULAT-AG
117 CONWI, LORD JOSEAS COSTALES
118 CORNEJO, ROWENA QUIZON
119 CORPUZ, JANA MARIE SAYAT
120 CORREA, DARRYL CABRADILLA
121 CRUZ, ARMIDA RHEA NAVARRO
122 CRUZ, HARDIE GIEBEN MIRAS
123 CRUZ, LOURDES MONSERRAT ADRIANO
124 CRUZ, SARAH BAUTISTA
125 CUBACUB, CINDERELLA RONALYN ETRATA
126 CUEVAS, LARYH JEAN LUZON
127 CUNA, KATHLEEN SYRA MEJARITO
128 CUNANAN, PINKY TINTIANGCO
129 CUÑA, REMILYN CAMILA
130 DADIVAS, MATT CALVIN SOLANO
131 DAGPIN, DARL CHRISTINE JOY MAGCANTA
132 DAMIAN, NIKKI JANE ARCIAGA
133 DANDOY, PHOEBE JEAN SUGABO
134 DAPIN, HANNAH LOIS ORTIZ
135 DAVID, AILEEN CORONEL
136 DE CASTRO, CANDICE CHELSEA FLORES
137 DE JESUS, KRISTINE HABER
138 DE JESUS, MARIA DOLORES VERDADERO
139 DE LUNA, MAXINE BUÑAG
140 DEASIS, AUDY MORPHY RODRIGO
141 DECAPIA, KAREN GUDA
142 DEL ROSARIO, ANNA MARIE TUAZON
143 DELA CRUZ, ARCHIE MEDIONA
144 DELA CRUZ, CHRISTIAN VICENCIO
145 DENIEGA, ELA DEYPALUBOS
146 DIMAL, RESTY JOHN CASTRO
147 DIMAS, JACQUELINE ALVAREZ
148 DIONISIO, CRISSALYN JOY AGCAOILI
149 DITA, JUHANIZAH MIMBALAWAG
150 DITAN, ISAGANI ENRIQUE
151 DIZON, LOURDES GRACE ANNE OBCENA
152 DOCTOLERO, MARY JOY JULOGAN
153 DOFELIZ, PETER JORGE JAMELO
154 DOMDOM, NOEL JR DELA CRUZ
155 DOMINGO, ANGELICA VICTORIA PASCUAL
156 DOMINGO, MIA FLOR MIA LANGCAY
157 DOMINGO, ZAYRA JANE MENDOZA
158 DOMONDON, ANGELITA SALINAS
159 DULAWAN, REINER BINWAG
160 ECHAVEZ, ROBBY BUCOY
161 ELIANO, MAY VALENZUELA
162 ELMEDORIAL, NIDA NORICO
163 EMBOL, FAITH MIKEE JARALVE
164 ENAJE, EDWIN ENCINAS
165 ENDOSO, JESSA FONTILLAS
166 EREÑO, ELMER SABA
167 ESCOBAL, CHARLENE AGUILAR
168 ESCOBAR, HOLIBETH DE MESA
169 ESLAO, LOREEN ALDAY
170 ESPERANZA, ELEIN TAPUCOL
171 ESPINO, MICAH APILLANES
172 ESPINOSA, XYZA JOY OLAGUER
173 ESTOMATA, DARLYN JOY LANTICSE
174 ESTOQUE, JOHANNI TABACO
175 ESTRABO, MARIQUIT ARAGONES
176 ESTRELLA, APRIL ROSE CALOPE
177 EVANGELISTA, GLENN FRANCISCO
178 FALSIS, CHERYL ANN TEODORO
179 FAUSTINO, WILFREDO JR GESULTURA
180 FEGURO, JUNLY ALIPERIO
181 FERNANDEZ, PRINCESS GAN
182 FERNANDEZ, ROCHELLE TANAYAN
183 FERNANDEZ, RUPHA GIN TUBATO
184 FERNANDO, JOHN KARL DAGUING
185 FERNANDO, MA LIWAYWAY FAJARDO
186 FERNANDO, RAYMUNDO JR DIZON
187 FERNANDO, RIVAMAE DAGALEA
188 FEROL, TRISHA GARCIA
189 FEROLINO, MICHELLE ANNE LAHOYLAHOY
190 FERRER, DONNA BELLE FERNANDEZ
191 FIÑONES, CAROLYN DIAZ
192 FLORES, ROGELIN GARCIA
193 FLOTILDES, ELSA MAE CAPARAS
194 FRANCISCO, LUNINGNING SANTIAGO
195 FRANCISCO, MARIA ISABEL LIGAYA TADY
196 GABRIEL, CAMILLA LOUIS BAUTISTA
197 GABULE, MICHA ESPADILLA
198 GACAD-ALEJO, DRINY GENNE MANALOTO
199 GALANZA, MENIAH ANN MARTHA CASTRENCE
200 GALINDO, KENNETH GUILLERMO
201 GALVE, CHARISE MAE DACOYLO
202 GARA, ALEEN CHAN
203 GARCIA, MARY JOY MERCADO
204 GATBUNTON, CLARICE ANNE MORALES
205 GATOC, MA. CECILIA DAGOHOY
206 GAVINA, DONNA MAY BALITON
207 GENOVIA, SHIRLEY COSADIO
208 GO, GENE LOROSE PEÑEZ
209 GOMEZ, JOHN VINCENT CARILLO
210 GONZALES, LISHEL BALLARAN
211 GONZALES, NIÑA MOJICA
212 GRACILLA, LEA ROJO
213 GRIMALDO, CHRISTINE VILLACORTE
214 GUARDIAN, MIKKO SANTIAGO
215 GUILLERMO, KRISTINE GRACE BENNY CUYCO
216 GUINEA, JINKY MARIE RETIZA
217 HABON, CHITA BAO-IL
218 HECHANOVA, KESZIA LORENE SULTAN
219 HERNANDO, JADE MAE ORDIZ
220 HERRERO, ANTHONY EDWARD GALICIA
221 HIDALGO, MARY JEAN ABRAJANO
222 HIDALGO, RICA ANNE LUNAR
223 HORLANDA, MARIA ORIAH PEÑAFLOR
224 IBUYAT, ALVIN ARTIENDA
225 ICAWALO, ANNA MARIE IRABON
226 IGNACIO, DARWIN FERNANDEZ
227 IGNACIO, GILBERT ERICK CANETE
228 IGNACIO, JENNELYN MAGTAJAS
229 INFIESTO, RUBYLYN GABUTERO
230 ISAGAN, APRIL JOY ARRO
231 JANI, JUNESSE SIMBULAN
232 JINTALAN, MARY ANN JORDAN
233 JORGE, SIGFRED BUSTAMANTE
234 JUANICO, JOAN MARIE SOTTO
235 JULAG-AY, LENI ROSE GUANZON
236 JUMAMIL, URBANO JR QUIBOR
237 KIERULF, JOSEPH BRIAN RACHO
238 LABAD, PAWEE JELL LIBRES
239 LABUGUEN, MA CARMELA NICOLAS
240 LAGARE, REYNALOU BONTILAO
241 LANORIO, ELA LANIOG
242 LARAÑO, HEIDI VIRTUCIO
243 LASTA, COLEEN FRANCHETTE QUILO
244 LEABRES, JOHN PAUL CRUZ
245 LEGASPI, HAZEL KARREN ZAPATA
246 LEOP, ENYA REGINO
247 LEUTERIO, MAUREEN BUNTAG
248 LEYNES, SHANE SALAMERO
249 LOPEZ, JONNA ITALIA
250 LORCA, MONICA MENDENILLA
251 LORENZO, JEMUEL BOLIVAR
252 LORENZO, MARK JOSEPH ARCENAL
253 LORENZO, MARY MARJIEMAE AYONG
254 LORZANO, ZEDRIC ABELLA
255 LOZADA, RITA GRACE ORTEGA
256 LUALHATI, CARISSA RHITZ ALLAGA
257 LUIB, RHEA OGARIO
258 LUMANGTAD, ISAGANI CANON
259 LUZANO, JELLI GRACE COROTAN
260 MACOGAY, GENNALYN NABLE
261 MADRID, DAVE SANTOS
262 MAGDANGAN, KIM PATRICK LUCERO
263 MAGNO, JOHN PAOLO FLORES
264 MAGSUMBOL, MICHELLE CHRISTINE BORROMEO
265 MALANO, BERNE GARCIA
266 MALANYAON, DANTE SEGUNDO
267 MALONG, MICHAEL RAMOS
268 MAMAWAL, HANNAH LOU BLANCO
269 MANABAT, LIZELLE ANNE MARIE OXALES
270 MANGINSAY, LEONORA DE SOLEDAD
271 MAPUTE, SPENCER CRUDO
272 MARANAN, CARL REMAN MAGPANTAY
273 MARAQUILLA, ROWENA MALABANAN
274 MATEO, BRENDLY ANN CABALLERO
275 MATEO, KATRINA CAMILLE CAGARA
276 MAYLAS, REYCELYN LEGASPI
277 MEDINA, LIZA MARIE ZULUETA
278 MENDOZA, BABY ZANAIDA PAPA
279 MENDOZA, LEA KAREN GAPAN
280 MENDOZA, MICHAEL ALIX
281 MENESES, LIEZEL TABALON
282 MINAGA, FATHMA SONNAYA MARMAY
283 MIRADOR, MARY JANE GUILLERMO
284 MIRANDA, ALYSSA PEARL VIESCA
285 MIROTE, BRIX ARABEJO
286 MOJICA, JOHN MICHAEL VINCENT CO
287 MOLL, MICHELLE DE LEOZ
288 MONTEFALCON, ARNOLD CARTAJENAS
289 MONUNGOLH, GEMMA MAY DIAZ
290 NACHIMMA, GLENDA LUMIWAN
291 NANO, JANICE BARQUIN
292 NAPA, JANELLE ROSE ROLDAN
293 NAVALES, PANJEE BARRUN
294 NEBRADA, CONNIE FRANCES CONDE
295 NELLAS, KRISTINE ELIZABETH SANTOS
296 NGATIYON, RENELITA CACLIONG
297 NICANOR, ANDREW KEVIN ALCANCIA
298 NOGAN, SHARMINE PINOON
299 NOOL, GERMYN ESPIRITU
300 OBEDENCIA, RENE VOLTAIRE TEMPORAL
301 OCTAVIANO, CATHERINE VILLAVER
302 ODUCADO, RYAN MICHAEL FLORES
303 OLANDRIA, EDEN JOY PIQUERO
304 OLIVEROS, JEWEL ABAJADO
305 OLLERO, MA CECILIA DAVAL
306 OLLODO, JENNIFER SABESAJE
307 ORIONDO, ANALYN FRADEJAS
308 OROT, NARCELIE BALOME
309 PAGALAN, CRISTY MARIE LAGARTO
310 PAGCALIWANGAN, JULIE JANE ROMERO
311 PAILAN, IRENE SATINA
312 PALMA, JENEVIEVE SALAHID
313 PANGILINAN, ALYANNA THERESE CASTILLO
314 PANGINDIAN, JULIANNE ALINSOD
315 PANILLOS, CHARLENE JOYCE SADIE
316 PANZO, EMEE TOLENTINO
317 PARRA, CARLO SALVACION
318 PELAYO, ROCHELLE PATALINGHUG
319 PEREZ, ALIEZA DALI-AN
320 PEREZ, MA ELOISA MONIQUE REBANCOS
321 PEÑALVER, MA. VICKY PADRE-E
322 PLATON, JESSICA RAMOS
323 PO, GLADYS MALAZARTE
324 PORTES, SARAH CATRINA DE MESA
325 QUICHO, JERVIN DINGLASAN
326 RAMIRO, ALEXIS JOHN NOTARTE
327 RAMOS, RONALD PANTALEON
328 RANAS, ESTRELLA LAMORENA
329 RAZON, NANCY CHICHIOCO
330 REDULLA, KARLEEN CLAIRE SOLIS
331 RELUNIA, POLLY MAE SANCHEZ
332 RELUNIA, TED SANCHEZ
333 RENIVA, LILBETH SOLLANO
334 RETITA, PRINCES GRACE AGUILLON
335 REVILLA, JOHN MICHAEL MARONILLA
336 REYES, ROXANNE CRUZADO
337 RIOVEROS, GIRLY SISTER
338 RIVERA, ROXANNE MONDRAGON
339 RODILLAS, MARION NICOLE ANCHETA
340 RODRIGUEZ, JOCELYN PATALINGHOG
341 ROSARO, LUZVIMINDA BUENA
342 ROSILLON, ANN KATHLEEN DE OCAMPO
343 ROXAS, MARIELLE JANE SORIANO
344 RUIZ, DAVE PATRICK LIBED
345 SABINO, RICKY VILLAMOR
346 SACULINGAN, CHRIST MAE SUMANDO
347 SALAZAR, APRIL DANICA GRUESO
348 SALCEDO, MA ZANDRA BONNINE VASQUEZ
349 SALGUERO, JIGO ANGELES
350 SALUD, ANNA JOANNA MARCELO
351 SALVILLA, GRAZIELA BUESER
352 SANCHEZ, MARIA CARRISA MONDEJAR
353 SANTOS, ADELA BALAJADIA
354 SANTOS, CHRISTIAN XERES BONA
355 SANTOS, JAN MICHAEL TENERIFE
356 SANZ, KANNAH JOYCE CERCADO
357 SARABIA, MARLOWE
358 SARMIENTO, ANGELA PAULA COLENDRINO
359 SARMIENTO, SHANE-ANNE AQUINO
360 SARTO, JANINE MARGARETH VALIENTE
361 SASULUYA, EVA CORONADO
362 SEALMOY, LENDI LEE AROSA
363 SEE, JENICA RENEE CHUA
364 SEGUIRA, MARIA VICTORIA GAMIS
365 SERAPIO, CIELO RIO ORENSE
366 SERNANDE, ROLANDO BERCES
367 SETO, MAILYN CADUNGON
368 SIBAL, RODJAN CORDOVA
369 SIBAYAN, GIZELLA LOJICO
370 SIBULO, APRIL JANE SABALES
371 SILMONET, ROSEMARIE ANN LOFRANCO
372 SILOS, MELVIN RODRIGUEZ
373 SIOQUIM, GERALD PENUELA
374 SOLIVEN, BRYANT MARIÑAS
375 SOTOMAYOR, CARMEL GLORY CANO
376 SUMATRA, DARYL KANE BABOR
377 SUMINISTRADO, LERMA DANA
378 SUMONDONG, LEAH DANNIELLE BASINILLO
379 TACAN, DIANE JOYCE NAJARRO
380 TAJANTAJAN, MARIANNE REVITA
381 TAMALA, ANGELINA MONTAÑO
382 TEMEÑA, ALLEN JAMES AGUILAR
383 TEODORO, MARIAMA MARCAIDA
384 TERMULO, BLESSCILLE GUERRA
385 TIBE, RYAN JOHN CANLAS
386 TILLO, ANTONETTE FERNANDEZ
387 TIONGSON, MA. ALYSSA AUBREY DURO
388 TO, TIFFANY HOPE LIM
389 TOMOL, AURA DURAN
390 TROVELA, KHARLA RAPUNZYLLE ARCENAL
391 TUÑACAO, CHAIRA FELGIA
392 URIAN, LOWEL LEAÑO
393 VALDERAMA, AEZELLE BESANA
394 VALDEZ, SAYRA DE LOS SANTOS
395 VALLECER, FLORDELIZA ACERON
396 VANGUARDIA, ANNE GELYN BARRIENTOS
397 VASQUEZ, CRISLYN REYES
398 VELASCO, MAY ANGELINE LAGUTING
399 VERGA, CHRISTINE NOVIO
400 VIDAL, CHRISTOPHER ELIZAGA
401 VILLAR, MARIBER MARTIREZ
402 VINUYA, KENET ANGELO GUTIERREZ
403 VISANDE, SARAH KAYE CABUNOC
404 YBAÑEZ, KRISA MANDING
405 YERRO, JEMIMA NERISS APARECE
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