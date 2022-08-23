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Exam Results

Guidance Counselor Licensure Examination

The Philippine Star
August 23, 2022 | 4:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 405 out of 661 passed the Guidance Counselor Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in Manila, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last August 2022.

The members of the Board of Guidance and Counseling who gave the licensure examination are Dr. Luzviminda S. Guzman, Chairman; Dr. Elena V. Morada and
Dr. Carmelita P. Pabiton, Members.

Roll of Successful Examinees in the Guidance Counselor Licensure Examination. Held on August 17 & 18, 2022. Released on August 23, 2022

Seq. No.       N a m e

 

1        ABAD, LISELLE GABRIELLE  GUADALUPE

2        ABADIEZ, ARVIN JHON  MIRANTES

3        ABASTILLAS, GLADYS  LEGARIO

4        ABOL, RETCHIEL  ORCIA

5        ABORDO, RANNIE  DELOS REYES

6        ABRAU, MABELLE  UYPALA

7        ABUCEJO, BERYL  PATCHES

8        ACEBU, MYLOVE  DIMAANO

9        ADLAWAN, JAZENN JANE  ALLIDA

10        ADORMEO, JOANNE  BUALAT

11        AGDA, MARY LEISA  NAVALTA

12        AGTARAP, ROSANNA  REYES

13        ALABAG, PRINCESS  DELA CRUZ

14        ALAGON, ANTHONY  ALTAMIA

15        ALIPAO, MARY ANNE  AGUAS

16        ALMARIO, JELLA  DIAZ

17        ALQUEZA, SUMMER  REOYAN

18        AMEROL, ABDURRAHMAN  BENITO

19        ANDRES, MA. DANICA  PIÑEDA

20        ANDUYAN, DENNIS  BACUG

21        ANGNGED, PAULINE  SIANEN

22        ANTIPOLO, JANE  HERBITO

23        ANTONIL, NORMAN  BURGOS

24        ANTONIO, KATHLEEN KAY  CABICO

25        APDUHAN, ELME  VILLALVA

26        AQUINO, CHRISTIAN LAINE  MAGAT

27        AQUINO, MARIENUELLE  TOMINES

28        ARANDIA, PHILIP MANUELSON  DEVILLENA

29        ARANETA, THERESE MARIE  CATAPUSAN

30        ARCENAL, DORINA  MORENO

31        ARIOLA, ELIZABETH  FLORECE

32        ARNOLD, GLENORA  GUANZON

33        ARTURO, ROSABETH  MANA-AY

34        ASOR, GINA  ABUBO

35        ASTILLERO, RONALDO  FUENTES

36        AUSA, JUVILEE ANN  VITUDIO

37        AY-AD, VINA ROSE  DAQUIPIL

38        BACONGCO, JIREC  ALYAWAN

39        BADE, ROLITO JR  CONSTANTINO

40        BADILLA, ANGEL  LIMOS

41        BADURIA, ERIC VAL  CARBALLO

42        BAGASBAS, MARILYN  CONSEJO

43        BAGAYAO, MARICIEL  ALBO

44        BALABA, JOHN JACOB  NUDALO

45        BALDEMOR, GLOURIELLE  ABRERA

46        BALIGUAT, MARK  SAMSON

47        BALUYUT, EVANGELINE  FELICIANO

48        BANA, MARICRIS  ATANACIO

49        BANAAG, ASTRUD KATHLEEN  MORENO

50        BANDILLO, ANALYN  MANALO  

51        BANGAD, PRISCILLA ANNE  RUIZ

52        BANLASAN, RONA ESTHER  MANGALISAN

53        BANTUAS, HAYANISAH  BANTUAS

54        BANZUELA, ROSABEL  ROXAS

55        BARTOLOME, MARIHDEN  CALIXTRO

56        BASILIO, MIRIAM  VILORIA

57        BATAYOLA, DANA EULYMPIA  ESPERANZA

58        BATOON, MARY GRACE  LOPEZ

59        BAYAIS, MHARLET  CLET

60        BEBANGCO, JEMARIE  LANOT

61        BEJO, NICOLE ANNE  LOVINO

62        BERBOSO, RICHEL ROSE  TAQUISO

63        BERMUDEZ, JOY  CANIETE

64        BETONIO, ARVIN  ALPINDO

65        BLAZA, JOWARD MYLVEN  GONZALES

66        BOBIER, CRISTINE  NOLSOL

67        BOGAY, KEZIA NICA  MUSNI

68        BORAGAY, ROSERENE  CORPUZ

69        BOTALON, JEFF RUSSEL  SALEM

70        BRIONES, NIÑO LITO JAKE  SALE

71        BUENAFE, AERL CAROLAINE

72        BUENAVISTA, ALLAN  MONTEIRO

73        BUGAIS, CHARISSE ANN  SARVIDA

74        CABACOG, PETE  MANGANA

75        CABAL, CATHERINE  DANIEL

76        CABAL, ROMIL  VALLENTOS

77        CABALO, MONA REA  REPULDA

78        CABANGON, FERRIE ANGELO  CABALLAR

79        CABANGON, MICHELLE  LAVARRO

80        CABANILLA-MELGAR, FRANCES ANGELA  DAYAWON

81        CABULA, MARIA KAREN  JAVIER

82        CACATIAN, JEMIMA  ELVIRA

83        CAGUIN, HAZEL  SOLIGUEN

84        CAHILOG, DON  TOMAS

85        CAINGLET, ANGELINA  ARAÑAS

86        CALABRIA, DEMOSTHENES  ABING

87        CALACAL, FRANCES JOYCE  DULNUAN

88        CALIMBAS, ZORAIDA  ALMERO

89        CALSADO, MICHELLE JESSIECA  TAMBA

90        CAMPOSANO, RAFONZEL  GLORI

91        CANLAS, REYNZ EDDA MARIE  BRAO

92        CANO, LEDIE  TANDAAN

93        CANTOY, DARYL SHANE  QUIÑANOLA

94        CAPATI, DIANNE ANDREA

95        CAPOY, YOUNG SIL  DEMERAY

96        CAPUNGAN, ROXANNE MARIANA  MANALO

97        CAQUILALA, JEN  SANTOS

98        CARAMPATAN, ROBERTO ARCHIE  RICONALLA

99        CARCILLAR, MARICEL  CASTOR

100        CARCUEVA, REDLYN  BOHOL

101        CARLOS, NOEMI  CATUNGAL

102        CARVAJAL, PAULINE GODILINE  DIOKNO

103        CASIPONG, LOVIEMER  SIDON

104        CASIÑO, JENNYLYN  BADOLES

105        CASTILLO, RIGHT  ALCANTARA

106        CATAPANGAN, ILYNE  GUINTO

107        CAUILAN, VANESSA JANE  ANTIC

108        CAUYAN, CHRISTINE  ALBAY

109        CAWAD, IRYL ANNE  GUPITA

110        CAWILAN, LILIBETH  HAYA

111        CELICIOUS, CLARICE  ARABEJO

112        CEPE, MERRY GRACE  POLINAR

113        CHUA, CAMILLE JOYCE  LI

114        CHUA, JERAMEEL JAY  ARELLANO

115        CHUA, MARY BEATRICE  TAN

116        CIMAFRANCA, STEPHANIE LYN  BULAT-AG

117        CONWI, LORD JOSEAS  COSTALES

118        CORNEJO, ROWENA  QUIZON

119        CORPUZ, JANA MARIE  SAYAT

120        CORREA, DARRYL  CABRADILLA

121        CRUZ, ARMIDA RHEA  NAVARRO

122        CRUZ, HARDIE GIEBEN  MIRAS

123        CRUZ, LOURDES MONSERRAT  ADRIANO

124        CRUZ, SARAH  BAUTISTA

125        CUBACUB, CINDERELLA RONALYN  ETRATA

126        CUEVAS, LARYH JEAN  LUZON

127        CUNA, KATHLEEN SYRA  MEJARITO

128        CUNANAN, PINKY  TINTIANGCO

129        CUÑA, REMILYN  CAMILA

130        DADIVAS, MATT CALVIN  SOLANO

131        DAGPIN, DARL CHRISTINE JOY  MAGCANTA

132        DAMIAN, NIKKI JANE  ARCIAGA

133        DANDOY, PHOEBE JEAN  SUGABO

134        DAPIN, HANNAH LOIS  ORTIZ

135        DAVID, AILEEN  CORONEL

136        DE CASTRO, CANDICE CHELSEA  FLORES

137        DE JESUS, KRISTINE  HABER

138        DE JESUS, MARIA DOLORES  VERDADERO

139        DE LUNA, MAXINE  BUÑAG

140        DEASIS, AUDY MORPHY  RODRIGO

141        DECAPIA, KAREN  GUDA

142        DEL ROSARIO, ANNA MARIE  TUAZON

143        DELA CRUZ, ARCHIE  MEDIONA

144        DELA CRUZ, CHRISTIAN  VICENCIO

145        DENIEGA, ELA  DEYPALUBOS

146        DIMAL, RESTY JOHN  CASTRO

147        DIMAS, JACQUELINE  ALVAREZ

148        DIONISIO, CRISSALYN JOY  AGCAOILI

149        DITA, JUHANIZAH  MIMBALAWAG

150        DITAN, ISAGANI  ENRIQUE

151        DIZON, LOURDES GRACE ANNE  OBCENA

152        DOCTOLERO, MARY JOY  JULOGAN

153        DOFELIZ, PETER JORGE  JAMELO

154        DOMDOM, NOEL JR  DELA CRUZ

155        DOMINGO, ANGELICA VICTORIA  PASCUAL

156        DOMINGO, MIA FLOR MIA  LANGCAY

157        DOMINGO, ZAYRA JANE  MENDOZA

158        DOMONDON, ANGELITA  SALINAS

159        DULAWAN, REINER  BINWAG

160        ECHAVEZ, ROBBY  BUCOY

161        ELIANO, MAY  VALENZUELA

162        ELMEDORIAL, NIDA  NORICO

163        EMBOL, FAITH MIKEE  JARALVE

164        ENAJE, EDWIN  ENCINAS

165        ENDOSO, JESSA  FONTILLAS

166        EREÑO, ELMER  SABA

167        ESCOBAL, CHARLENE  AGUILAR

168        ESCOBAR, HOLIBETH  DE MESA

169        ESLAO, LOREEN  ALDAY

170        ESPERANZA, ELEIN  TAPUCOL

171        ESPINO, MICAH  APILLANES

172        ESPINOSA, XYZA JOY  OLAGUER

173        ESTOMATA, DARLYN JOY  LANTICSE

174        ESTOQUE, JOHANNI  TABACO

175        ESTRABO, MARIQUIT  ARAGONES

176        ESTRELLA, APRIL ROSE  CALOPE

177        EVANGELISTA, GLENN  FRANCISCO

178        FALSIS, CHERYL ANN  TEODORO

179        FAUSTINO, WILFREDO JR  GESULTURA

180        FEGURO, JUNLY  ALIPERIO

181        FERNANDEZ, PRINCESS  GAN

182        FERNANDEZ, ROCHELLE  TANAYAN

183        FERNANDEZ, RUPHA GIN  TUBATO

184        FERNANDO, JOHN KARL  DAGUING

185        FERNANDO, MA LIWAYWAY  FAJARDO

186        FERNANDO, RAYMUNDO JR  DIZON

187        FERNANDO, RIVAMAE  DAGALEA

188        FEROL, TRISHA  GARCIA

189        FEROLINO, MICHELLE ANNE  LAHOYLAHOY

190        FERRER, DONNA BELLE  FERNANDEZ

191        FIÑONES, CAROLYN  DIAZ

192        FLORES, ROGELIN  GARCIA

193        FLOTILDES, ELSA MAE  CAPARAS

194        FRANCISCO, LUNINGNING  SANTIAGO

195        FRANCISCO, MARIA ISABEL LIGAYA  TADY

196        GABRIEL, CAMILLA LOUIS  BAUTISTA

197        GABULE, MICHA  ESPADILLA

198        GACAD-ALEJO, DRINY GENNE  MANALOTO

199        GALANZA, MENIAH ANN MARTHA  CASTRENCE

200        GALINDO, KENNETH  GUILLERMO

201        GALVE, CHARISE MAE  DACOYLO

202        GARA, ALEEN  CHAN

203        GARCIA, MARY JOY  MERCADO

204        GATBUNTON, CLARICE ANNE  MORALES

205        GATOC, MA. CECILIA  DAGOHOY

206        GAVINA, DONNA MAY  BALITON

207        GENOVIA, SHIRLEY  COSADIO

208        GO, GENE LOROSE  PEÑEZ

209        GOMEZ, JOHN VINCENT  CARILLO

210        GONZALES, LISHEL  BALLARAN

211        GONZALES, NIÑA  MOJICA

212        GRACILLA, LEA  ROJO

213        GRIMALDO, CHRISTINE  VILLACORTE

214        GUARDIAN, MIKKO  SANTIAGO

215        GUILLERMO, KRISTINE GRACE BENNY  CUYCO

216        GUINEA, JINKY MARIE  RETIZA

217        HABON, CHITA  BAO-IL

218        HECHANOVA, KESZIA LORENE  SULTAN

219        HERNANDO, JADE MAE  ORDIZ

220        HERRERO, ANTHONY EDWARD  GALICIA

221        HIDALGO, MARY JEAN  ABRAJANO

222        HIDALGO, RICA ANNE  LUNAR

223        HORLANDA, MARIA ORIAH  PEÑAFLOR

224        IBUYAT, ALVIN  ARTIENDA

225        ICAWALO, ANNA MARIE  IRABON

226        IGNACIO, DARWIN  FERNANDEZ

227        IGNACIO, GILBERT ERICK  CANETE

228        IGNACIO, JENNELYN  MAGTAJAS

229        INFIESTO, RUBYLYN  GABUTERO

230        ISAGAN, APRIL JOY  ARRO

231        JANI, JUNESSE  SIMBULAN

232        JINTALAN, MARY ANN  JORDAN

233        JORGE, SIGFRED  BUSTAMANTE

234        JUANICO, JOAN MARIE  SOTTO

235        JULAG-AY, LENI ROSE  GUANZON

236        JUMAMIL, URBANO JR  QUIBOR

237        KIERULF, JOSEPH BRIAN  RACHO

238        LABAD, PAWEE JELL  LIBRES

239        LABUGUEN, MA CARMELA  NICOLAS

240        LAGARE, REYNALOU  BONTILAO

241        LANORIO, ELA  LANIOG

242        LARAÑO, HEIDI  VIRTUCIO

243        LASTA, COLEEN FRANCHETTE  QUILO

244        LEABRES, JOHN PAUL  CRUZ

245        LEGASPI, HAZEL KARREN  ZAPATA

246        LEOP, ENYA  REGINO

247        LEUTERIO, MAUREEN  BUNTAG

248        LEYNES, SHANE  SALAMERO

249        LOPEZ, JONNA  ITALIA

250        LORCA, MONICA  MENDENILLA

251        LORENZO, JEMUEL  BOLIVAR

252        LORENZO, MARK JOSEPH  ARCENAL

253        LORENZO, MARY MARJIEMAE  AYONG

254        LORZANO, ZEDRIC  ABELLA

255        LOZADA, RITA GRACE  ORTEGA

256        LUALHATI, CARISSA RHITZ  ALLAGA

257        LUIB, RHEA  OGARIO

258        LUMANGTAD, ISAGANI  CANON

259        LUZANO, JELLI GRACE  COROTAN

260        MACOGAY, GENNALYN  NABLE

261        MADRID, DAVE  SANTOS

262        MAGDANGAN, KIM PATRICK  LUCERO

263        MAGNO, JOHN PAOLO  FLORES

264        MAGSUMBOL, MICHELLE CHRISTINE  BORROMEO

265        MALANO, BERNE  GARCIA

266        MALANYAON, DANTE  SEGUNDO

267        MALONG, MICHAEL  RAMOS

268        MAMAWAL, HANNAH LOU  BLANCO

269        MANABAT, LIZELLE ANNE MARIE  OXALES

270        MANGINSAY, LEONORA  DE SOLEDAD

271        MAPUTE, SPENCER  CRUDO

272        MARANAN, CARL REMAN  MAGPANTAY

273        MARAQUILLA, ROWENA  MALABANAN

274        MATEO, BRENDLY ANN  CABALLERO

275        MATEO, KATRINA CAMILLE  CAGARA

276        MAYLAS, REYCELYN  LEGASPI

277        MEDINA, LIZA MARIE  ZULUETA

278        MENDOZA, BABY ZANAIDA  PAPA

279        MENDOZA, LEA KAREN  GAPAN

280        MENDOZA, MICHAEL  ALIX

281        MENESES, LIEZEL  TABALON

282        MINAGA, FATHMA SONNAYA  MARMAY

283        MIRADOR, MARY JANE  GUILLERMO

284        MIRANDA, ALYSSA PEARL  VIESCA

285        MIROTE, BRIX  ARABEJO

286        MOJICA, JOHN MICHAEL VINCENT  CO

287        MOLL, MICHELLE  DE LEOZ

288        MONTEFALCON, ARNOLD  CARTAJENAS

289        MONUNGOLH, GEMMA MAY  DIAZ

290        NACHIMMA, GLENDA  LUMIWAN

291        NANO, JANICE  BARQUIN

292        NAPA, JANELLE ROSE  ROLDAN

293        NAVALES, PANJEE  BARRUN

294        NEBRADA, CONNIE FRANCES  CONDE

295        NELLAS, KRISTINE ELIZABETH  SANTOS

296        NGATIYON, RENELITA  CACLIONG

297        NICANOR, ANDREW KEVIN  ALCANCIA

298        NOGAN, SHARMINE  PINOON

299        NOOL, GERMYN  ESPIRITU

300        OBEDENCIA, RENE VOLTAIRE  TEMPORAL

301        OCTAVIANO, CATHERINE  VILLAVER

302        ODUCADO, RYAN MICHAEL  FLORES

303        OLANDRIA, EDEN JOY  PIQUERO

304        OLIVEROS, JEWEL  ABAJADO

305        OLLERO, MA CECILIA  DAVAL

306        OLLODO, JENNIFER  SABESAJE

307        ORIONDO, ANALYN  FRADEJAS

308        OROT, NARCELIE  BALOME

309        PAGALAN, CRISTY MARIE  LAGARTO

310        PAGCALIWANGAN, JULIE JANE  ROMERO

311        PAILAN, IRENE  SATINA

312        PALMA, JENEVIEVE  SALAHID

313        PANGILINAN, ALYANNA THERESE  CASTILLO

314        PANGINDIAN, JULIANNE  ALINSOD

315        PANILLOS, CHARLENE JOYCE  SADIE

316        PANZO, EMEE  TOLENTINO

317        PARRA, CARLO  SALVACION

318        PELAYO, ROCHELLE  PATALINGHUG

319        PEREZ, ALIEZA  DALI-AN

320        PEREZ, MA ELOISA MONIQUE  REBANCOS

321        PEÑALVER, MA. VICKY  PADRE-E

322        PLATON, JESSICA  RAMOS

323        PO, GLADYS  MALAZARTE

324        PORTES, SARAH CATRINA  DE MESA

325        QUICHO, JERVIN  DINGLASAN

326        RAMIRO, ALEXIS JOHN  NOTARTE

327        RAMOS, RONALD  PANTALEON

328        RANAS, ESTRELLA  LAMORENA

329        RAZON, NANCY  CHICHIOCO

330        REDULLA, KARLEEN CLAIRE  SOLIS

331        RELUNIA, POLLY MAE  SANCHEZ

332        RELUNIA, TED  SANCHEZ

333        RENIVA, LILBETH  SOLLANO

334        RETITA, PRINCES GRACE  AGUILLON

335        REVILLA, JOHN MICHAEL  MARONILLA

336        REYES, ROXANNE  CRUZADO

337        RIOVEROS, GIRLY  SISTER

338        RIVERA, ROXANNE  MONDRAGON

339        RODILLAS, MARION NICOLE  ANCHETA

340        RODRIGUEZ, JOCELYN  PATALINGHOG

341        ROSARO, LUZVIMINDA  BUENA

342        ROSILLON, ANN KATHLEEN  DE OCAMPO

343        ROXAS, MARIELLE JANE  SORIANO

344        RUIZ, DAVE PATRICK  LIBED

345        SABINO, RICKY  VILLAMOR

346        SACULINGAN, CHRIST MAE  SUMANDO

347        SALAZAR, APRIL DANICA  GRUESO

348        SALCEDO, MA ZANDRA BONNINE  VASQUEZ

349        SALGUERO, JIGO  ANGELES

350        SALUD, ANNA JOANNA  MARCELO

351        SALVILLA, GRAZIELA  BUESER

352        SANCHEZ, MARIA CARRISA  MONDEJAR

353        SANTOS, ADELA  BALAJADIA

354        SANTOS, CHRISTIAN XERES  BONA

355        SANTOS, JAN MICHAEL  TENERIFE

356        SANZ, KANNAH JOYCE  CERCADO

357        SARABIA, MARLOWE

358        SARMIENTO, ANGELA PAULA  COLENDRINO

359        SARMIENTO, SHANE-ANNE  AQUINO

360        SARTO, JANINE MARGARETH  VALIENTE

361        SASULUYA, EVA  CORONADO

362        SEALMOY, LENDI LEE  AROSA

363        SEE, JENICA RENEE  CHUA

364        SEGUIRA, MARIA VICTORIA  GAMIS

365        SERAPIO, CIELO RIO  ORENSE

366        SERNANDE, ROLANDO  BERCES

367        SETO, MAILYN  CADUNGON

368        SIBAL, RODJAN  CORDOVA

369        SIBAYAN, GIZELLA  LOJICO

370        SIBULO, APRIL JANE  SABALES

371        SILMONET, ROSEMARIE ANN  LOFRANCO

372        SILOS, MELVIN  RODRIGUEZ

373        SIOQUIM, GERALD  PENUELA

374        SOLIVEN, BRYANT  MARIÑAS

375        SOTOMAYOR, CARMEL GLORY  CANO

376        SUMATRA, DARYL KANE  BABOR

377        SUMINISTRADO, LERMA  DANA

378        SUMONDONG, LEAH DANNIELLE  BASINILLO

379        TACAN, DIANE JOYCE  NAJARRO

380        TAJANTAJAN, MARIANNE  REVITA

381        TAMALA, ANGELINA  MONTAÑO

382        TEMEÑA, ALLEN JAMES  AGUILAR

383        TEODORO, MARIAMA  MARCAIDA

384        TERMULO, BLESSCILLE  GUERRA

385        TIBE, RYAN JOHN  CANLAS

386        TILLO, ANTONETTE  FERNANDEZ

387        TIONGSON, MA. ALYSSA AUBREY  DURO

388        TO, TIFFANY HOPE  LIM

389        TOMOL, AURA  DURAN

390        TROVELA, KHARLA RAPUNZYLLE  ARCENAL

391        TUÑACAO, CHAIRA FELGIA

392        URIAN, LOWEL  LEAÑO

393        VALDERAMA, AEZELLE  BESANA

394        VALDEZ, SAYRA  DE LOS SANTOS

395        VALLECER, FLORDELIZA  ACERON

396        VANGUARDIA, ANNE GELYN  BARRIENTOS

397        VASQUEZ, CRISLYN  REYES

398        VELASCO, MAY ANGELINE  LAGUTING

399        VERGA, CHRISTINE  NOVIO

400        VIDAL, CHRISTOPHER  ELIZAGA

401        VILLAR, MARIBER  MARTIREZ

402        VINUYA, KENET ANGELO  GUTIERREZ

403        VISANDE, SARAH KAYE  CABUNOC

404        YBAÑEZ, KRISA  MANDING

405        YERRO, JEMIMA NERISS  APARECE

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Results of Licensure Examination for Teachers

August 4, 2022 - 9:30pm
The Professional Regulation Commission and the Board for Professional Teachers announces that 8,667 elementary teachers out of 17,149 examinees (50.54%) and 10,193 secondary teachers out of 20,191 examinees (50.48%)...
August 4, 2022 - 9:30pm
Exam Results
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Landscape Architect Licensure Examination

July 28, 2022 - 1:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 74 out of 114 passed the Landscape Architect Licensure Examination given by the Board of Landscape Architecture in Manila and Cebu this July 2022. 
July 28, 2022 - 1:00pm
Exam Results
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Interior Designer Licensure Examination

July 26, 2022 - 5:30pm
The Professional Regulation Commission announces that 266 out of 405 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila and Cebu this July 2022.
July 26, 2022 - 5:30pm
Exam Results
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