Guidance Counselor Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 405 out of 661 passed the Guidance Counselor Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in Manila, Cagayan De Oro, Cebu and Davao last August 2022.

The members of the Board of Guidance and Counseling who gave the licensure examination are Dr. Luzviminda S. Guzman, Chairman; Dr. Elena V. Morada and

Dr. Carmelita P. Pabiton, Members.

Roll of Successful Examinees in the Guidance Counselor Licensure Examination. Held on August 17 & 18, 2022. Released on August 23, 2022

Seq. No. N a m e

1 ABAD, LISELLE GABRIELLE GUADALUPE

2 ABADIEZ, ARVIN JHON MIRANTES

3 ABASTILLAS, GLADYS LEGARIO

4 ABOL, RETCHIEL ORCIA

5 ABORDO, RANNIE DELOS REYES

6 ABRAU, MABELLE UYPALA

7 ABUCEJO, BERYL PATCHES

8 ACEBU, MYLOVE DIMAANO

9 ADLAWAN, JAZENN JANE ALLIDA

10 ADORMEO, JOANNE BUALAT

11 AGDA, MARY LEISA NAVALTA

12 AGTARAP, ROSANNA REYES

13 ALABAG, PRINCESS DELA CRUZ

14 ALAGON, ANTHONY ALTAMIA

15 ALIPAO, MARY ANNE AGUAS

16 ALMARIO, JELLA DIAZ

17 ALQUEZA, SUMMER REOYAN

18 AMEROL, ABDURRAHMAN BENITO

19 ANDRES, MA. DANICA PIÑEDA

20 ANDUYAN, DENNIS BACUG

21 ANGNGED, PAULINE SIANEN

22 ANTIPOLO, JANE HERBITO

23 ANTONIL, NORMAN BURGOS

24 ANTONIO, KATHLEEN KAY CABICO

25 APDUHAN, ELME VILLALVA

26 AQUINO, CHRISTIAN LAINE MAGAT

27 AQUINO, MARIENUELLE TOMINES

28 ARANDIA, PHILIP MANUELSON DEVILLENA

29 ARANETA, THERESE MARIE CATAPUSAN

30 ARCENAL, DORINA MORENO

31 ARIOLA, ELIZABETH FLORECE

32 ARNOLD, GLENORA GUANZON

33 ARTURO, ROSABETH MANA-AY

34 ASOR, GINA ABUBO

35 ASTILLERO, RONALDO FUENTES

36 AUSA, JUVILEE ANN VITUDIO

37 AY-AD, VINA ROSE DAQUIPIL

38 BACONGCO, JIREC ALYAWAN

39 BADE, ROLITO JR CONSTANTINO

40 BADILLA, ANGEL LIMOS

41 BADURIA, ERIC VAL CARBALLO

42 BAGASBAS, MARILYN CONSEJO

43 BAGAYAO, MARICIEL ALBO

44 BALABA, JOHN JACOB NUDALO

45 BALDEMOR, GLOURIELLE ABRERA

46 BALIGUAT, MARK SAMSON

47 BALUYUT, EVANGELINE FELICIANO

48 BANA, MARICRIS ATANACIO

49 BANAAG, ASTRUD KATHLEEN MORENO

50 BANDILLO, ANALYN MANALO

51 BANGAD, PRISCILLA ANNE RUIZ

52 BANLASAN, RONA ESTHER MANGALISAN

53 BANTUAS, HAYANISAH BANTUAS

54 BANZUELA, ROSABEL ROXAS

55 BARTOLOME, MARIHDEN CALIXTRO

56 BASILIO, MIRIAM VILORIA

57 BATAYOLA, DANA EULYMPIA ESPERANZA

58 BATOON, MARY GRACE LOPEZ

59 BAYAIS, MHARLET CLET

60 BEBANGCO, JEMARIE LANOT

61 BEJO, NICOLE ANNE LOVINO

62 BERBOSO, RICHEL ROSE TAQUISO

63 BERMUDEZ, JOY CANIETE

64 BETONIO, ARVIN ALPINDO

65 BLAZA, JOWARD MYLVEN GONZALES

66 BOBIER, CRISTINE NOLSOL

67 BOGAY, KEZIA NICA MUSNI

68 BORAGAY, ROSERENE CORPUZ

69 BOTALON, JEFF RUSSEL SALEM

70 BRIONES, NIÑO LITO JAKE SALE

71 BUENAFE, AERL CAROLAINE

72 BUENAVISTA, ALLAN MONTEIRO

73 BUGAIS, CHARISSE ANN SARVIDA

74 CABACOG, PETE MANGANA

75 CABAL, CATHERINE DANIEL

76 CABAL, ROMIL VALLENTOS

77 CABALO, MONA REA REPULDA

78 CABANGON, FERRIE ANGELO CABALLAR

79 CABANGON, MICHELLE LAVARRO

80 CABANILLA-MELGAR, FRANCES ANGELA DAYAWON

81 CABULA, MARIA KAREN JAVIER

82 CACATIAN, JEMIMA ELVIRA

83 CAGUIN, HAZEL SOLIGUEN

84 CAHILOG, DON TOMAS

85 CAINGLET, ANGELINA ARAÑAS

86 CALABRIA, DEMOSTHENES ABING

87 CALACAL, FRANCES JOYCE DULNUAN

88 CALIMBAS, ZORAIDA ALMERO

89 CALSADO, MICHELLE JESSIECA TAMBA

90 CAMPOSANO, RAFONZEL GLORI

91 CANLAS, REYNZ EDDA MARIE BRAO

92 CANO, LEDIE TANDAAN

93 CANTOY, DARYL SHANE QUIÑANOLA

94 CAPATI, DIANNE ANDREA

95 CAPOY, YOUNG SIL DEMERAY

96 CAPUNGAN, ROXANNE MARIANA MANALO

97 CAQUILALA, JEN SANTOS

98 CARAMPATAN, ROBERTO ARCHIE RICONALLA

99 CARCILLAR, MARICEL CASTOR

100 CARCUEVA, REDLYN BOHOL

101 CARLOS, NOEMI CATUNGAL

102 CARVAJAL, PAULINE GODILINE DIOKNO

103 CASIPONG, LOVIEMER SIDON

104 CASIÑO, JENNYLYN BADOLES

105 CASTILLO, RIGHT ALCANTARA

106 CATAPANGAN, ILYNE GUINTO

107 CAUILAN, VANESSA JANE ANTIC

108 CAUYAN, CHRISTINE ALBAY

109 CAWAD, IRYL ANNE GUPITA

110 CAWILAN, LILIBETH HAYA

111 CELICIOUS, CLARICE ARABEJO

112 CEPE, MERRY GRACE POLINAR

113 CHUA, CAMILLE JOYCE LI

114 CHUA, JERAMEEL JAY ARELLANO

115 CHUA, MARY BEATRICE TAN

116 CIMAFRANCA, STEPHANIE LYN BULAT-AG

117 CONWI, LORD JOSEAS COSTALES

118 CORNEJO, ROWENA QUIZON

119 CORPUZ, JANA MARIE SAYAT

120 CORREA, DARRYL CABRADILLA

121 CRUZ, ARMIDA RHEA NAVARRO

122 CRUZ, HARDIE GIEBEN MIRAS

123 CRUZ, LOURDES MONSERRAT ADRIANO

124 CRUZ, SARAH BAUTISTA

125 CUBACUB, CINDERELLA RONALYN ETRATA

126 CUEVAS, LARYH JEAN LUZON

127 CUNA, KATHLEEN SYRA MEJARITO

128 CUNANAN, PINKY TINTIANGCO

129 CUÑA, REMILYN CAMILA

130 DADIVAS, MATT CALVIN SOLANO

131 DAGPIN, DARL CHRISTINE JOY MAGCANTA

132 DAMIAN, NIKKI JANE ARCIAGA

133 DANDOY, PHOEBE JEAN SUGABO

134 DAPIN, HANNAH LOIS ORTIZ

135 DAVID, AILEEN CORONEL

136 DE CASTRO, CANDICE CHELSEA FLORES

137 DE JESUS, KRISTINE HABER

138 DE JESUS, MARIA DOLORES VERDADERO

139 DE LUNA, MAXINE BUÑAG

140 DEASIS, AUDY MORPHY RODRIGO

141 DECAPIA, KAREN GUDA

142 DEL ROSARIO, ANNA MARIE TUAZON

143 DELA CRUZ, ARCHIE MEDIONA

144 DELA CRUZ, CHRISTIAN VICENCIO

145 DENIEGA, ELA DEYPALUBOS

146 DIMAL, RESTY JOHN CASTRO

147 DIMAS, JACQUELINE ALVAREZ

148 DIONISIO, CRISSALYN JOY AGCAOILI

149 DITA, JUHANIZAH MIMBALAWAG

150 DITAN, ISAGANI ENRIQUE

151 DIZON, LOURDES GRACE ANNE OBCENA

152 DOCTOLERO, MARY JOY JULOGAN

153 DOFELIZ, PETER JORGE JAMELO

154 DOMDOM, NOEL JR DELA CRUZ

155 DOMINGO, ANGELICA VICTORIA PASCUAL

156 DOMINGO, MIA FLOR MIA LANGCAY

157 DOMINGO, ZAYRA JANE MENDOZA

158 DOMONDON, ANGELITA SALINAS

159 DULAWAN, REINER BINWAG

160 ECHAVEZ, ROBBY BUCOY

161 ELIANO, MAY VALENZUELA

162 ELMEDORIAL, NIDA NORICO

163 EMBOL, FAITH MIKEE JARALVE

164 ENAJE, EDWIN ENCINAS

165 ENDOSO, JESSA FONTILLAS

166 EREÑO, ELMER SABA

167 ESCOBAL, CHARLENE AGUILAR

168 ESCOBAR, HOLIBETH DE MESA

169 ESLAO, LOREEN ALDAY

170 ESPERANZA, ELEIN TAPUCOL

171 ESPINO, MICAH APILLANES

172 ESPINOSA, XYZA JOY OLAGUER

173 ESTOMATA, DARLYN JOY LANTICSE

174 ESTOQUE, JOHANNI TABACO

175 ESTRABO, MARIQUIT ARAGONES

176 ESTRELLA, APRIL ROSE CALOPE

177 EVANGELISTA, GLENN FRANCISCO

178 FALSIS, CHERYL ANN TEODORO

179 FAUSTINO, WILFREDO JR GESULTURA

180 FEGURO, JUNLY ALIPERIO

181 FERNANDEZ, PRINCESS GAN

182 FERNANDEZ, ROCHELLE TANAYAN

183 FERNANDEZ, RUPHA GIN TUBATO

184 FERNANDO, JOHN KARL DAGUING

185 FERNANDO, MA LIWAYWAY FAJARDO

186 FERNANDO, RAYMUNDO JR DIZON

187 FERNANDO, RIVAMAE DAGALEA

188 FEROL, TRISHA GARCIA

189 FEROLINO, MICHELLE ANNE LAHOYLAHOY

190 FERRER, DONNA BELLE FERNANDEZ

191 FIÑONES, CAROLYN DIAZ

192 FLORES, ROGELIN GARCIA

193 FLOTILDES, ELSA MAE CAPARAS

194 FRANCISCO, LUNINGNING SANTIAGO

195 FRANCISCO, MARIA ISABEL LIGAYA TADY

196 GABRIEL, CAMILLA LOUIS BAUTISTA

197 GABULE, MICHA ESPADILLA

198 GACAD-ALEJO, DRINY GENNE MANALOTO

199 GALANZA, MENIAH ANN MARTHA CASTRENCE

200 GALINDO, KENNETH GUILLERMO

201 GALVE, CHARISE MAE DACOYLO

202 GARA, ALEEN CHAN

203 GARCIA, MARY JOY MERCADO

204 GATBUNTON, CLARICE ANNE MORALES

205 GATOC, MA. CECILIA DAGOHOY

206 GAVINA, DONNA MAY BALITON

207 GENOVIA, SHIRLEY COSADIO

208 GO, GENE LOROSE PEÑEZ

209 GOMEZ, JOHN VINCENT CARILLO

210 GONZALES, LISHEL BALLARAN

211 GONZALES, NIÑA MOJICA

212 GRACILLA, LEA ROJO

213 GRIMALDO, CHRISTINE VILLACORTE

214 GUARDIAN, MIKKO SANTIAGO

215 GUILLERMO, KRISTINE GRACE BENNY CUYCO

216 GUINEA, JINKY MARIE RETIZA

217 HABON, CHITA BAO-IL

218 HECHANOVA, KESZIA LORENE SULTAN

219 HERNANDO, JADE MAE ORDIZ

220 HERRERO, ANTHONY EDWARD GALICIA

221 HIDALGO, MARY JEAN ABRAJANO

222 HIDALGO, RICA ANNE LUNAR

223 HORLANDA, MARIA ORIAH PEÑAFLOR

224 IBUYAT, ALVIN ARTIENDA

225 ICAWALO, ANNA MARIE IRABON

226 IGNACIO, DARWIN FERNANDEZ

227 IGNACIO, GILBERT ERICK CANETE

228 IGNACIO, JENNELYN MAGTAJAS

229 INFIESTO, RUBYLYN GABUTERO

230 ISAGAN, APRIL JOY ARRO

231 JANI, JUNESSE SIMBULAN

232 JINTALAN, MARY ANN JORDAN

233 JORGE, SIGFRED BUSTAMANTE

234 JUANICO, JOAN MARIE SOTTO

235 JULAG-AY, LENI ROSE GUANZON

236 JUMAMIL, URBANO JR QUIBOR

237 KIERULF, JOSEPH BRIAN RACHO

238 LABAD, PAWEE JELL LIBRES

239 LABUGUEN, MA CARMELA NICOLAS

240 LAGARE, REYNALOU BONTILAO

241 LANORIO, ELA LANIOG

242 LARAÑO, HEIDI VIRTUCIO

243 LASTA, COLEEN FRANCHETTE QUILO

244 LEABRES, JOHN PAUL CRUZ

245 LEGASPI, HAZEL KARREN ZAPATA

246 LEOP, ENYA REGINO

247 LEUTERIO, MAUREEN BUNTAG

248 LEYNES, SHANE SALAMERO

249 LOPEZ, JONNA ITALIA

250 LORCA, MONICA MENDENILLA

251 LORENZO, JEMUEL BOLIVAR

252 LORENZO, MARK JOSEPH ARCENAL

253 LORENZO, MARY MARJIEMAE AYONG

254 LORZANO, ZEDRIC ABELLA

255 LOZADA, RITA GRACE ORTEGA

256 LUALHATI, CARISSA RHITZ ALLAGA

257 LUIB, RHEA OGARIO

258 LUMANGTAD, ISAGANI CANON

259 LUZANO, JELLI GRACE COROTAN

260 MACOGAY, GENNALYN NABLE

261 MADRID, DAVE SANTOS

262 MAGDANGAN, KIM PATRICK LUCERO

263 MAGNO, JOHN PAOLO FLORES

264 MAGSUMBOL, MICHELLE CHRISTINE BORROMEO

265 MALANO, BERNE GARCIA

266 MALANYAON, DANTE SEGUNDO

267 MALONG, MICHAEL RAMOS

268 MAMAWAL, HANNAH LOU BLANCO

269 MANABAT, LIZELLE ANNE MARIE OXALES

270 MANGINSAY, LEONORA DE SOLEDAD

271 MAPUTE, SPENCER CRUDO

272 MARANAN, CARL REMAN MAGPANTAY

273 MARAQUILLA, ROWENA MALABANAN

274 MATEO, BRENDLY ANN CABALLERO

275 MATEO, KATRINA CAMILLE CAGARA

276 MAYLAS, REYCELYN LEGASPI

277 MEDINA, LIZA MARIE ZULUETA

278 MENDOZA, BABY ZANAIDA PAPA

279 MENDOZA, LEA KAREN GAPAN

280 MENDOZA, MICHAEL ALIX

281 MENESES, LIEZEL TABALON

282 MINAGA, FATHMA SONNAYA MARMAY

283 MIRADOR, MARY JANE GUILLERMO

284 MIRANDA, ALYSSA PEARL VIESCA

285 MIROTE, BRIX ARABEJO

286 MOJICA, JOHN MICHAEL VINCENT CO

287 MOLL, MICHELLE DE LEOZ

288 MONTEFALCON, ARNOLD CARTAJENAS

289 MONUNGOLH, GEMMA MAY DIAZ

290 NACHIMMA, GLENDA LUMIWAN

291 NANO, JANICE BARQUIN

292 NAPA, JANELLE ROSE ROLDAN

293 NAVALES, PANJEE BARRUN

294 NEBRADA, CONNIE FRANCES CONDE

295 NELLAS, KRISTINE ELIZABETH SANTOS

296 NGATIYON, RENELITA CACLIONG

297 NICANOR, ANDREW KEVIN ALCANCIA

298 NOGAN, SHARMINE PINOON

299 NOOL, GERMYN ESPIRITU

300 OBEDENCIA, RENE VOLTAIRE TEMPORAL

301 OCTAVIANO, CATHERINE VILLAVER

302 ODUCADO, RYAN MICHAEL FLORES

303 OLANDRIA, EDEN JOY PIQUERO

304 OLIVEROS, JEWEL ABAJADO

305 OLLERO, MA CECILIA DAVAL

306 OLLODO, JENNIFER SABESAJE

307 ORIONDO, ANALYN FRADEJAS

308 OROT, NARCELIE BALOME

309 PAGALAN, CRISTY MARIE LAGARTO

310 PAGCALIWANGAN, JULIE JANE ROMERO

311 PAILAN, IRENE SATINA

312 PALMA, JENEVIEVE SALAHID

313 PANGILINAN, ALYANNA THERESE CASTILLO

314 PANGINDIAN, JULIANNE ALINSOD

315 PANILLOS, CHARLENE JOYCE SADIE

316 PANZO, EMEE TOLENTINO

317 PARRA, CARLO SALVACION

318 PELAYO, ROCHELLE PATALINGHUG

319 PEREZ, ALIEZA DALI-AN

320 PEREZ, MA ELOISA MONIQUE REBANCOS

321 PEÑALVER, MA. VICKY PADRE-E

322 PLATON, JESSICA RAMOS

323 PO, GLADYS MALAZARTE

324 PORTES, SARAH CATRINA DE MESA

325 QUICHO, JERVIN DINGLASAN

326 RAMIRO, ALEXIS JOHN NOTARTE

327 RAMOS, RONALD PANTALEON

328 RANAS, ESTRELLA LAMORENA

329 RAZON, NANCY CHICHIOCO

330 REDULLA, KARLEEN CLAIRE SOLIS

331 RELUNIA, POLLY MAE SANCHEZ

332 RELUNIA, TED SANCHEZ

333 RENIVA, LILBETH SOLLANO

334 RETITA, PRINCES GRACE AGUILLON

335 REVILLA, JOHN MICHAEL MARONILLA

336 REYES, ROXANNE CRUZADO

337 RIOVEROS, GIRLY SISTER

338 RIVERA, ROXANNE MONDRAGON

339 RODILLAS, MARION NICOLE ANCHETA

340 RODRIGUEZ, JOCELYN PATALINGHOG

341 ROSARO, LUZVIMINDA BUENA

342 ROSILLON, ANN KATHLEEN DE OCAMPO

343 ROXAS, MARIELLE JANE SORIANO

344 RUIZ, DAVE PATRICK LIBED

345 SABINO, RICKY VILLAMOR

346 SACULINGAN, CHRIST MAE SUMANDO

347 SALAZAR, APRIL DANICA GRUESO

348 SALCEDO, MA ZANDRA BONNINE VASQUEZ

349 SALGUERO, JIGO ANGELES

350 SALUD, ANNA JOANNA MARCELO

351 SALVILLA, GRAZIELA BUESER

352 SANCHEZ, MARIA CARRISA MONDEJAR

353 SANTOS, ADELA BALAJADIA

354 SANTOS, CHRISTIAN XERES BONA

355 SANTOS, JAN MICHAEL TENERIFE

356 SANZ, KANNAH JOYCE CERCADO

357 SARABIA, MARLOWE

358 SARMIENTO, ANGELA PAULA COLENDRINO

359 SARMIENTO, SHANE-ANNE AQUINO

360 SARTO, JANINE MARGARETH VALIENTE

361 SASULUYA, EVA CORONADO

362 SEALMOY, LENDI LEE AROSA

363 SEE, JENICA RENEE CHUA

364 SEGUIRA, MARIA VICTORIA GAMIS

365 SERAPIO, CIELO RIO ORENSE

366 SERNANDE, ROLANDO BERCES

367 SETO, MAILYN CADUNGON

368 SIBAL, RODJAN CORDOVA

369 SIBAYAN, GIZELLA LOJICO

370 SIBULO, APRIL JANE SABALES

371 SILMONET, ROSEMARIE ANN LOFRANCO

372 SILOS, MELVIN RODRIGUEZ

373 SIOQUIM, GERALD PENUELA

374 SOLIVEN, BRYANT MARIÑAS

375 SOTOMAYOR, CARMEL GLORY CANO

376 SUMATRA, DARYL KANE BABOR

377 SUMINISTRADO, LERMA DANA

378 SUMONDONG, LEAH DANNIELLE BASINILLO

379 TACAN, DIANE JOYCE NAJARRO

380 TAJANTAJAN, MARIANNE REVITA

381 TAMALA, ANGELINA MONTAÑO

382 TEMEÑA, ALLEN JAMES AGUILAR

383 TEODORO, MARIAMA MARCAIDA

384 TERMULO, BLESSCILLE GUERRA

385 TIBE, RYAN JOHN CANLAS

386 TILLO, ANTONETTE FERNANDEZ

387 TIONGSON, MA. ALYSSA AUBREY DURO

388 TO, TIFFANY HOPE LIM

389 TOMOL, AURA DURAN

390 TROVELA, KHARLA RAPUNZYLLE ARCENAL

391 TUÑACAO, CHAIRA FELGIA

392 URIAN, LOWEL LEAÑO

393 VALDERAMA, AEZELLE BESANA

394 VALDEZ, SAYRA DE LOS SANTOS

395 VALLECER, FLORDELIZA ACERON

396 VANGUARDIA, ANNE GELYN BARRIENTOS

397 VASQUEZ, CRISLYN REYES

398 VELASCO, MAY ANGELINE LAGUTING

399 VERGA, CHRISTINE NOVIO

400 VIDAL, CHRISTOPHER ELIZAGA

401 VILLAR, MARIBER MARTIREZ

402 VINUYA, KENET ANGELO GUTIERREZ

403 VISANDE, SARAH KAYE CABUNOC

404 YBAÑEZ, KRISA MANDING

405 YERRO, JEMIMA NERISS APARECE