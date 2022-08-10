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Exam Results

Environmental Planner Licensure Examination

The Philippine Star
August 10, 2022 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 108 out of 178 passed the Environmental Planner Licensure Examination given by the Board of Environmental Planning in Manila, Baguio, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban last July 2022.  The results of examination with respect to two (2) examinees were withheld as per Board Resolution No. 5, dated August 10, 2022.

The members of the Board of Environmental Planning who gave the licensure examination are Michael T. Ang, Chairman, Corazon B. Cruz and Roque M. Magno, Members.

Roll of Successful Examinees in The Environmental Planner Licensure Examination. Held on July 26, 2022 & FF. days. Released on August 10, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ADARNE, FE ISABEL  ALDERITE

2        ALARILLA, ANSELMO  GUEVARRA

3        APO, RICARDO JR  OCAMPO

4        AQUINO, CARL JEMVER  JAEN

5        ARANAZ, ALEXANDRA ISABEL  SANTICO

6        ARCA, ALEYA CARMELA  ESQUIVEL

7        ARRIESGADO, MARS  VILLENO

8        ASURO, ALVIN LEE  CUCIO

9        ATUTUBO, RACIL  DUMDUM

10        AÑAGO-REBULTAN, CARLA MARIE  MARINO

11        BAHOY, ALI FATIMA  ESACA

12        BALBUENA, KAREN JUNE  ALCANTARA

13        BASMAYOR, JETRHO  MADURAMENTE

14        BATALLER, CONRADO JR  COLESIO

15        BEBING, JACIR  PASILAN

16        BERDAN, MARIA ARMINE  CATAMPATAN

17        BERDEJO, JAN RAE  GUARDIALAO

18        BONGCAC, MARY JULIENNE JOY  BARNIDO

19        BUNO, GRACE ANNE  CASIMBON

20        CACHERO, NATHANIEL  CONTRERAS

21        CARABIO, DARYL  ALOBA

22        CASAMAYOR, RONNIE JAMES  RINGOR

23        CEA, LEAH  FRANCISCO

24        CELZO, RHEA JOY  BIÑAS

25        CHICANO, CHRISTINE  SERASPE

26        CONLU, JEFFREY  GUASIS

27        CORPUS, KATRINA DENISE  MUYCO

28        DE CASTRO, JEIYA NICOLE  BARRANCO

29        DE CASTRO, MARY CHAR BEY  NACU

30        DE MATA, ISABELLA VICTORIA

31        DE MESA, ALMIRA GELES  LUMBRES

32        DELAS NIEVES, JOHN PAULO  GARCIA

33        DELFIN, RONJEL  PUADA

34        DELLOSDE, PAOLA MAE  ELOMINA

35        DIMAIN, MARION ROEL  SUDARIO

36        DOBLADO, ISIS  ALEGADA

37        ELOMINA, JESSICA JANE  ALOQUIN

38        ENRIQUEZ, EDGARDO  ESTORES

39        FAELDIN, STEPHEN  GALIGAO

40        FERNANDEZ, JENNY  JUDAN

41        FIKINGAS, NICOLE

42        FRANCISCO, MARK ANTHONY  ACOSTA

43        GALAGARAN, WYNLOVE  COCAMAS

44        H. ALI, SAIDIN  ESON

45        HEBEROLA, MA. KRISTA  SUSTENTO

46        HINANAY, LOWIEANN  SALVALEON

47        HOSINGCO, JENICA  VILLANIA

48        JACILDO, JASPER IANN  BUGAS

49        JACINTO, LISA MARIE  BABASA

50        JIMENEZ, ELMER JR  FIRMALIN

51        LABINGHISA, RUBY  SALAMANCA

52        LACASA, MARIA CRISTINA  CABACABA

53        LACSAMANA, BRYAN JULIUS  SOTTO

54        LADIA, JOSHUA  RUPIDO

55        LAMBOON, IRIS NICOLE  GARCIA

56        LANDAYAN, RAFAELA MAE  MENDOZA

57        LEGORE, RACHEL  LOPEZ

58        LIM, KATHLYN  CUASCO

59        MAGDARAOG, MARIA CLARISSA  CUEVA

60        MANEGDEG, REYNOLD FERDINAND  GACES

61        MANUEL, SIDNEYROSE ALYMER  GAUD

62        MAPOTE, LUCILLE  ALICANDO

63        MAYO, GERARD PATRICK  JAO

64        NAMORO, JERICO  DIZON

65        NAZ, PAMELA  ESPINAS

66        NUCUM, JASPER KEITH  DELA CRUZ

67        OLAÑO, EFREN LOUIE  DE LA CRUZ

68        ORIJUELA, MA ANTONIETTE  CADA

69        PACHES, MABEL  ELUMBA

70        PADRE, JOBEN RYAN  ABAD

71        PARAISO, EDISON  PAGUNSAN

72        PARCON, OWEN SEN  PARBO

73        PASCUAL, CELINE  TEMPLONUEVO

74        PATIÑO, SEALTIEL  CACERES

75        PAYONGAYONG, BRECHELLE GRACE  DAHILDAHIL

76        PELONIA, REYKY  ASCURA

77        PENDON, VOPHI  ELBANBUENA

78        PINGOY, EDWARD  AGUIRRE

79        PUYOD, CAMILLE AISLINN  GARCIA

80        QUINTILLA, IZAK RED  JUANILLO

81        RAGUINI, ROXANNE  DIONISIO

82        RAMIREZ, HYACINTH AUBREY  GAGARIN

83        RAZON, JUSTINE GABRIELLE  BAUTISTA

84        RECTO, KIMBERLY SHANE  PADOLINA

85        REGALADO, ANGELO FELIX  NICOLAS

86        REYES, MARY ANNE  MAROLIÑA

87        RIBO, CHRISTABEL  MORALES

88        ROYO, JUNELLA MAE  FANDIALAN

89        SALIENDRA, ANGELICO  CABUYAO

90        SAN ANTONIO, MARIA CRISTELLE  ANCHETA

91        SANTOS, KIM JOSEPH  MURIEL

92        SIJERA, GEMA ANGELICA  SUNICO

93        SIRILAN, MELCHOR  PECSON

94        SODUSTA, RUSSELL  PANIZALES

95        SOLANO, JOEMEL  PALSIMON

96        SONGCAYAUON, RYAN  CIMAGALA

97        SUELTO, MARLON  CAÑONES

98        SUNGA, MARIA GAUDETTE JOY  FADUL

99        TABANAO, RAMIL  JUNTADO

100        TAGAT, JOEMARIE  EVA

101        TAMAYO, MARITESS  TAMAYO

102        TOLENTINO, IAN  VILLAREAL

103        TRANGIA, LIMUEL  RITCHA

104        TUBORO, JAYNE  TULALIAN

105        URCIA, JASMINE MARIE  GARCIA

106        VALENZUELA, RODA  BELTRAN

107        VELARDE, ROBERT  VILLANUEVA

108        VILA, ALIXANDRA JOY  CAOLE

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