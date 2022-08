Environmental Planner Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 108 out of 178 passed the Environmental Planner Licensure Examination given by the Board of Environmental Planning in Manila, Baguio, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban last July 2022. The results of examination with respect to two (2) examinees were withheld as per Board Resolution No. 5, dated August 10, 2022.

The members of the Board of Environmental Planning who gave the licensure examination are Michael T. Ang, Chairman, Corazon B. Cruz and Roque M. Magno, Members.

Roll of Successful Examinees in The Environmental Planner Licensure Examination. Held on July 26, 2022 & FF. days. Released on August 10, 2022.

Seq. No. N a m e

1 ADARNE, FE ISABEL ALDERITE

2 ALARILLA, ANSELMO GUEVARRA

3 APO, RICARDO JR OCAMPO

4 AQUINO, CARL JEMVER JAEN

5 ARANAZ, ALEXANDRA ISABEL SANTICO

6 ARCA, ALEYA CARMELA ESQUIVEL

7 ARRIESGADO, MARS VILLENO

8 ASURO, ALVIN LEE CUCIO

9 ATUTUBO, RACIL DUMDUM

10 AÑAGO-REBULTAN, CARLA MARIE MARINO

11 BAHOY, ALI FATIMA ESACA

12 BALBUENA, KAREN JUNE ALCANTARA

13 BASMAYOR, JETRHO MADURAMENTE

14 BATALLER, CONRADO JR COLESIO

15 BEBING, JACIR PASILAN

16 BERDAN, MARIA ARMINE CATAMPATAN

17 BERDEJO, JAN RAE GUARDIALAO

18 BONGCAC, MARY JULIENNE JOY BARNIDO

19 BUNO, GRACE ANNE CASIMBON

20 CACHERO, NATHANIEL CONTRERAS

21 CARABIO, DARYL ALOBA

22 CASAMAYOR, RONNIE JAMES RINGOR

23 CEA, LEAH FRANCISCO

24 CELZO, RHEA JOY BIÑAS

25 CHICANO, CHRISTINE SERASPE

26 CONLU, JEFFREY GUASIS

27 CORPUS, KATRINA DENISE MUYCO

28 DE CASTRO, JEIYA NICOLE BARRANCO

29 DE CASTRO, MARY CHAR BEY NACU

30 DE MATA, ISABELLA VICTORIA

31 DE MESA, ALMIRA GELES LUMBRES

32 DELAS NIEVES, JOHN PAULO GARCIA

33 DELFIN, RONJEL PUADA

34 DELLOSDE, PAOLA MAE ELOMINA

35 DIMAIN, MARION ROEL SUDARIO

36 DOBLADO, ISIS ALEGADA

37 ELOMINA, JESSICA JANE ALOQUIN

38 ENRIQUEZ, EDGARDO ESTORES

39 FAELDIN, STEPHEN GALIGAO

40 FERNANDEZ, JENNY JUDAN

41 FIKINGAS, NICOLE

42 FRANCISCO, MARK ANTHONY ACOSTA

43 GALAGARAN, WYNLOVE COCAMAS

44 H. ALI, SAIDIN ESON

45 HEBEROLA, MA. KRISTA SUSTENTO

46 HINANAY, LOWIEANN SALVALEON

47 HOSINGCO, JENICA VILLANIA

48 JACILDO, JASPER IANN BUGAS

49 JACINTO, LISA MARIE BABASA

50 JIMENEZ, ELMER JR FIRMALIN

51 LABINGHISA, RUBY SALAMANCA

52 LACASA, MARIA CRISTINA CABACABA

53 LACSAMANA, BRYAN JULIUS SOTTO

54 LADIA, JOSHUA RUPIDO

55 LAMBOON, IRIS NICOLE GARCIA

56 LANDAYAN, RAFAELA MAE MENDOZA

57 LEGORE, RACHEL LOPEZ

58 LIM, KATHLYN CUASCO

59 MAGDARAOG, MARIA CLARISSA CUEVA

60 MANEGDEG, REYNOLD FERDINAND GACES

61 MANUEL, SIDNEYROSE ALYMER GAUD

62 MAPOTE, LUCILLE ALICANDO

63 MAYO, GERARD PATRICK JAO

64 NAMORO, JERICO DIZON

65 NAZ, PAMELA ESPINAS

66 NUCUM, JASPER KEITH DELA CRUZ

67 OLAÑO, EFREN LOUIE DE LA CRUZ

68 ORIJUELA, MA ANTONIETTE CADA

69 PACHES, MABEL ELUMBA

70 PADRE, JOBEN RYAN ABAD

71 PARAISO, EDISON PAGUNSAN

72 PARCON, OWEN SEN PARBO

73 PASCUAL, CELINE TEMPLONUEVO

74 PATIÑO, SEALTIEL CACERES

75 PAYONGAYONG, BRECHELLE GRACE DAHILDAHIL

76 PELONIA, REYKY ASCURA

77 PENDON, VOPHI ELBANBUENA

78 PINGOY, EDWARD AGUIRRE

79 PUYOD, CAMILLE AISLINN GARCIA

80 QUINTILLA, IZAK RED JUANILLO

81 RAGUINI, ROXANNE DIONISIO

82 RAMIREZ, HYACINTH AUBREY GAGARIN

83 RAZON, JUSTINE GABRIELLE BAUTISTA

84 RECTO, KIMBERLY SHANE PADOLINA

85 REGALADO, ANGELO FELIX NICOLAS

86 REYES, MARY ANNE MAROLIÑA

87 RIBO, CHRISTABEL MORALES

88 ROYO, JUNELLA MAE FANDIALAN

89 SALIENDRA, ANGELICO CABUYAO

90 SAN ANTONIO, MARIA CRISTELLE ANCHETA

91 SANTOS, KIM JOSEPH MURIEL

92 SIJERA, GEMA ANGELICA SUNICO

93 SIRILAN, MELCHOR PECSON

94 SODUSTA, RUSSELL PANIZALES

95 SOLANO, JOEMEL PALSIMON

96 SONGCAYAUON, RYAN CIMAGALA

97 SUELTO, MARLON CAÑONES

98 SUNGA, MARIA GAUDETTE JOY FADUL

99 TABANAO, RAMIL JUNTADO

100 TAGAT, JOEMARIE EVA

101 TAMAYO, MARITESS TAMAYO

102 TOLENTINO, IAN VILLAREAL

103 TRANGIA, LIMUEL RITCHA

104 TUBORO, JAYNE TULALIAN

105 URCIA, JASMINE MARIE GARCIA

106 VALENZUELA, RODA BELTRAN

107 VELARDE, ROBERT VILLANUEVA

108 VILA, ALIXANDRA JOY CAOLE