Environmental Planner Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 108 out of 178 passed the Environmental Planner Licensure Examination given by the Board of Environmental Planning in Manila, Baguio, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban last July 2022. The results of examination with respect to two (2) examinees were withheld as per Board Resolution No. 5, dated August 10, 2022.
The members of the Board of Environmental Planning who gave the licensure examination are Michael T. Ang, Chairman, Corazon B. Cruz and Roque M. Magno, Members.
Roll of Successful Examinees in The Environmental Planner Licensure Examination. Held on July 26, 2022 & FF. days. Released on August 10, 2022.
Seq. No. N a m e
1 ADARNE, FE ISABEL ALDERITE
2 ALARILLA, ANSELMO GUEVARRA
3 APO, RICARDO JR OCAMPO
4 AQUINO, CARL JEMVER JAEN
5 ARANAZ, ALEXANDRA ISABEL SANTICO
6 ARCA, ALEYA CARMELA ESQUIVEL
7 ARRIESGADO, MARS VILLENO
8 ASURO, ALVIN LEE CUCIO
9 ATUTUBO, RACIL DUMDUM
10 AÑAGO-REBULTAN, CARLA MARIE MARINO
11 BAHOY, ALI FATIMA ESACA
12 BALBUENA, KAREN JUNE ALCANTARA
13 BASMAYOR, JETRHO MADURAMENTE
14 BATALLER, CONRADO JR COLESIO
15 BEBING, JACIR PASILAN
16 BERDAN, MARIA ARMINE CATAMPATAN
17 BERDEJO, JAN RAE GUARDIALAO
18 BONGCAC, MARY JULIENNE JOY BARNIDO
19 BUNO, GRACE ANNE CASIMBON
20 CACHERO, NATHANIEL CONTRERAS
21 CARABIO, DARYL ALOBA
22 CASAMAYOR, RONNIE JAMES RINGOR
23 CEA, LEAH FRANCISCO
24 CELZO, RHEA JOY BIÑAS
25 CHICANO, CHRISTINE SERASPE
26 CONLU, JEFFREY GUASIS
27 CORPUS, KATRINA DENISE MUYCO
28 DE CASTRO, JEIYA NICOLE BARRANCO
29 DE CASTRO, MARY CHAR BEY NACU
30 DE MATA, ISABELLA VICTORIA
31 DE MESA, ALMIRA GELES LUMBRES
32 DELAS NIEVES, JOHN PAULO GARCIA
33 DELFIN, RONJEL PUADA
34 DELLOSDE, PAOLA MAE ELOMINA
35 DIMAIN, MARION ROEL SUDARIO
36 DOBLADO, ISIS ALEGADA
37 ELOMINA, JESSICA JANE ALOQUIN
38 ENRIQUEZ, EDGARDO ESTORES
39 FAELDIN, STEPHEN GALIGAO
40 FERNANDEZ, JENNY JUDAN
41 FIKINGAS, NICOLE
42 FRANCISCO, MARK ANTHONY ACOSTA
43 GALAGARAN, WYNLOVE COCAMAS
44 H. ALI, SAIDIN ESON
45 HEBEROLA, MA. KRISTA SUSTENTO
46 HINANAY, LOWIEANN SALVALEON
47 HOSINGCO, JENICA VILLANIA
48 JACILDO, JASPER IANN BUGAS
49 JACINTO, LISA MARIE BABASA
50 JIMENEZ, ELMER JR FIRMALIN
51 LABINGHISA, RUBY SALAMANCA
52 LACASA, MARIA CRISTINA CABACABA
53 LACSAMANA, BRYAN JULIUS SOTTO
54 LADIA, JOSHUA RUPIDO
55 LAMBOON, IRIS NICOLE GARCIA
56 LANDAYAN, RAFAELA MAE MENDOZA
57 LEGORE, RACHEL LOPEZ
58 LIM, KATHLYN CUASCO
59 MAGDARAOG, MARIA CLARISSA CUEVA
60 MANEGDEG, REYNOLD FERDINAND GACES
61 MANUEL, SIDNEYROSE ALYMER GAUD
62 MAPOTE, LUCILLE ALICANDO
63 MAYO, GERARD PATRICK JAO
64 NAMORO, JERICO DIZON
65 NAZ, PAMELA ESPINAS
66 NUCUM, JASPER KEITH DELA CRUZ
67 OLAÑO, EFREN LOUIE DE LA CRUZ
68 ORIJUELA, MA ANTONIETTE CADA
69 PACHES, MABEL ELUMBA
70 PADRE, JOBEN RYAN ABAD
71 PARAISO, EDISON PAGUNSAN
72 PARCON, OWEN SEN PARBO
73 PASCUAL, CELINE TEMPLONUEVO
74 PATIÑO, SEALTIEL CACERES
75 PAYONGAYONG, BRECHELLE GRACE DAHILDAHIL
76 PELONIA, REYKY ASCURA
77 PENDON, VOPHI ELBANBUENA
78 PINGOY, EDWARD AGUIRRE
79 PUYOD, CAMILLE AISLINN GARCIA
80 QUINTILLA, IZAK RED JUANILLO
81 RAGUINI, ROXANNE DIONISIO
82 RAMIREZ, HYACINTH AUBREY GAGARIN
83 RAZON, JUSTINE GABRIELLE BAUTISTA
84 RECTO, KIMBERLY SHANE PADOLINA
85 REGALADO, ANGELO FELIX NICOLAS
86 REYES, MARY ANNE MAROLIÑA
87 RIBO, CHRISTABEL MORALES
88 ROYO, JUNELLA MAE FANDIALAN
89 SALIENDRA, ANGELICO CABUYAO
90 SAN ANTONIO, MARIA CRISTELLE ANCHETA
91 SANTOS, KIM JOSEPH MURIEL
92 SIJERA, GEMA ANGELICA SUNICO
93 SIRILAN, MELCHOR PECSON
94 SODUSTA, RUSSELL PANIZALES
95 SOLANO, JOEMEL PALSIMON
96 SONGCAYAUON, RYAN CIMAGALA
97 SUELTO, MARLON CAÑONES
98 SUNGA, MARIA GAUDETTE JOY FADUL
99 TABANAO, RAMIL JUNTADO
100 TAGAT, JOEMARIE EVA
101 TAMAYO, MARITESS TAMAYO
102 TOLENTINO, IAN VILLAREAL
103 TRANGIA, LIMUEL RITCHA
104 TUBORO, JAYNE TULALIAN
105 URCIA, JASMINE MARIE GARCIA
106 VALENZUELA, RODA BELTRAN
107 VELARDE, ROBERT VILLANUEVA
108 VILA, ALIXANDRA JOY CAOLE
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