Interior Designer Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 266 out of 405 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila and Cebu this July 2022.
The members of the Board of Interior Design who gave the licensure examination are Sonia Santiago-Olivares, Chairman; Maria Carlota D. Hilvano and Vincent Louie V. Tan, Members.
The results were released in thirteen (13) working days after the last day of examination.
Roll of Successful Examinees in the Interior Designer Licensure Examination. Held on July 5, 2022 & FF. days .Released on July 26, 2022
Seq. No. N a m e
1 ABANTO, JAMILLE PENINOY
2 ACIBAR, MA. PAULINE CISCAR
3 AGPALO, HANNA SUMEGUIN
4 ALBARILLO, BREENA ALLANA VICADA
5 ALIPIO, JUAN FRANCISCO
6 ALIÑO, MA THERESE DELA CRUZ
7 ALOMIA, RICA ANGELA LUCERO
8 AMAZONA, MARINELLA-ANNE COFREROS
9 AMBOS, KERSTIEN LEANE DACAY
10 AMISTOSO, LORENZO JR VERZOSA
11 AMIT, MARY STEPHANIE BULLO
12 ANGELES, GEORGINNE ANGELA ENRIQUEZ
13 APOYON, DIANNE MAE SUMALPONG
14 AQUINO, CHRISTINE JOY BALBOA
15 AQUINO, MARIE FREY CHARIS SABELLINA
16 AURELLANO, JEREMIAH JOSEPH DAGDAGAN
17 AYDOC, DANESSA MAE CABILDO
18 AZUL, CATHERINE ANN RORALDO
19 BACLAYON, J-LOUISE LOGRONIO
20 BAJA, JANINA LOUISE TAGARO
21 BALAWAG, WARREN GALANG
22 BALDONADO, JOHN REY FERNANDEZ
23 BALIGOD, PIA NOREEN GONZALES
24 BANDIBAS, JORJA LEE SEGUNDERA
25 BARICAN, BIANCA PATRICE PURINO
26 BARREDO, DEN PAUL LUNTAGA
27 BARTOLOME, GHYNELLA ELIZALDE
28 BATACLAN, RYAN MIGUEL DIOCALES
29 BATINGAN, ROLANDO JR CAINOY
30 BAUTISTA, LYNCEL BELLEZA
31 BAUTISTA, MARK DAVE QUIZON
32 BELOSTRINO, LEGRAND NICOLAS
33 BELTRAN, SHEMAIAH BAGUNO
34 BERNARDO, ALYSSA LOUISE BAUTISTA
35 BERNAS, MARIA CAXANDRA BAUTISTA
36 BOADO, JONAH ALLEAH PANGON
37 BOMEDIANO, ANGELA BALOCATING
38 BRIONES, KATHERINE SY
39 BUAN, JOHN LEMUEL MANABAT
40 BUBAN, LOIS MARIAN GO
41 BURLASA, JANE ROSEL
42 CABALLERO, ANNERY DE ROXAS
43 CABRAL, VICTORIA GIANNINA VILLANUEVA
44 CABRERA, CHESKA ANGELINE GATCHECO
45 CABUGATAN, SAMAHIR MANGULABNAN
46 CADAYONA, MARIE ANGELIE ITURRALDE
47 CALAWOD, PRINCE GIFTER GORDON
48 CALIMBAHIN, JETHRO BASCO
49 CAMBAREHAN, NEDDIE RAGURO
50 CAMPOY, MOIRA GABRIELLA SIENES
51 CAMU, PIOLO MIGUEL MENDOZA
52 CANLAS, ROSE ANN VILLANUEVA
53 CARBOLIDO, CLOIE GRACE LOPE
54 CARDENIO, ANGELINE CLAIRE CRUZ
55 CARLOS, FRANCISCO ALFREDO FERNANDO
56 CASALME, MA. PATRISHA TUÑGOL
57 CASAS, KIRSTEN ALEXIS ASCALON
58 CASTILLO, JOHN RAYMOND ALMENDRAS
59 CASTILLO, LUCILLE PAULINE MAY PORLAJE
60 CASTILLO, MELO JEAN MARBELLA
61 CASTRO, KATHYREEN SABEJON
62 CATALUÑA, MESSIAH MAE LAVILLA
63 CATU, LOURRAINE NAPALANG
64 CATUNCAN, SHANNINE MAE CARINGAL
65 CAUSING, JESLYN JEAN GUILEÑO
66 CAYANAN, IRA LOUISE FERNANDEZ
67 CAYETANO, CHRISTINE TAN
68 CAYSIP, RODANTE JR JOYOSA
69 CENCIL, LYCA MARIE PANGANIBAN
70 CENTENO, KYRA FRANCINE LANSIGAN
71 CHAN, SHEILA TAN
72 CHUA, ANDREMER GARCIA
73 CHUA, ERIKA DENISE GAPUZ
74 CHUA, KRISHA MAE DELOS REYES
75 CHUEH, HANNAH GRACE MA
76 CO, HALLIE STEPHANIE TEJERO
77 CORDERO, CHRISTINE MARIA MARQUEZ
78 CORLA, FIONA THERESE DELA CRUZ
79 COSTALES, CHARMAINE SHERYL RECHETA
80 CRIZALDO, PAULINE JANELLE MIGUEL
81 CRUZ, CHRISTOPHER LAURENCE ROQUE
82 CUARTO, KIM APRIL CARAON
83 DAGDAGAN, ANAVIA VUELTA
84 DANNANG, GENEVA GRACE CASTAÑEDA
85 DE CASTRO, ANDREA GABRIELLE CARINGAL
86 DE CASTRO, SHARA GLENN TE
87 DE LARA, SIEGFRED ZARAGOZA
88 DE LEON, BIANCA MAXINE ARGOSINO
89 DE LEON, NIZZA ZINNIA BULAKLAK
90 DE VERA, ABIGAIL LOUISE BAUTISTA
91 DEL MUNDO, KATRINA PASUMBAL
92 DELA CRUZ, ANNA MARIA TERESA FABRICANTE
93 DELAS ALAS, SAMANTHA VELASCO
94 DESTREZA, ANDREA LEE
95 DIZON, MARJORIE MAE MARANAN
96 DUMALAGA, ADA DEANNA ACERDA
97 ECLARINAL, GABRIELLE ELEINA PURAL
98 EKONG, ERIELLE BASILLOTE
99 ENRIQUEZ, BELLE BEATRICE DIVINAGRACIA
100 ESPARDIÑEZ, MARK ERWIN ARANETA
101 ESPERIDA, VICTORIA STEFAN CORREA
102 ESPIQUE, MARIE FRANCE MELLEJOR
103 ESTALILLA, MARGARITA SOPHIA NERI
104 FADERON, JOHN RUSIL FABELLO
105 FADUL, FAY MARGARETT OLIVARES
106 FERRER, CHERRIE SORIANO
107 FERRY, EDELWEISS PATRICIO
108 FORNOLES, MYRENE JOY FAJUTRAO
109 FRANCISCO, MA. CONCEPCION CRUZ
110 FUKUI, JIUNE KUMY REYES
111 GABBUAT, JASMINE DIOMAMPO
112 GALANG, MARIA BEATRIX DISTOR
113 GAMBOA, NIÑA SATINGIN
114 GAN, SMILE LYNNE YU
115 GARCIA, GENEVA SANDRA NATIVIDAD
116 GARRIDO, JATCHELLE CUDILLA
117 GERMINO, KATHRINA VILORIA
118 GERVACIO, TERESA KAY OGNITA
119 GIBAGA, STIFFANY MORATA
120 GONZALES, VINCH REYES
121 GUAZON, TRISHA MARIE MARIANO
122 GUYAMIN, BEATRIZ YSABEL ISON
123 ILAGAN, ERIK MANUEL SAN JUAN
124 IMPERIAL, SHEENA LOURDES LOPEZ
125 JARAMILLO, NICOLE CRISTEN SANCHEZ
126 JARDENIL, IRENEO JR TIONGCO
127 JIM, JAZMINE TAN
128 JOSON, KIMBERLY MORENO
129 KABAHAR, THERESE DIVINE ORELLANO
130 KUA, CARLEEN CHOI
131 LA MADRID, COLEEN DAVID
132 LABESORES, GERALD BATUIGAS
133 LACHICA, LAUREN FRANCESCA LAUDICO
134 LACSON, YVONNE ANN MARIE BACHMANN
135 LAGMAN, NADINE LOUISE CUBACOB
136 LANDICHO, MICHELLE RAVEN TAY
137 LAURENTE, GREG RENZ CORTUNA
138 LAZO, SUNSHINE MARTINEZ
139 LEUS, CHRISTINE JOYCE BONDOC
140 LIBUTON, ROMELLIE JOCSON
141 LIM, CERLIN ANNE TORRES
142 LIM, JUSTINE LOUISE MIRANDA
143 LIM, NINA SHAYNE TAN
144 LIM, RACQUEL CHRISTINE VALENCIA
145 LINGANAY, GELLYNE LINDSAY UMALI
146 LLUVIDO, GABRILLA MAE SANCHEZ
147 LOPEZ, NICOLE ISABEL VARELA
148 LOQUINTE, KRISHNA YSA CALE
149 LUTERO, MAUREEN MORALES
150 MACABARE, CRISTIANE MAE LLANERA
151 MAGNO, JEAN ABIGAIL AGOJO
152 MAGSINO, KARLA GRACE CABANBAN
153 MALALUAN, ANDREA VILLANUEVA
154 MANALILI, CELINE MARIE PILAPIL
155 MICO, BIANCA MARIE ALIPIO
156 MILLAR, LEE ANNE ESQUILLO
157 MONTAYRE, REGINE ARIELLE UY
158 MORADOS, MA SAMANTHA ANDREANA ASIDO
159 MORISCA, SHARREN TRISHIA AMADO
160 NAVA, MARI ANTONETTE NIÑA TRINIDAD
161 NAVARRO, ELLA MAE PASCUAL
162 NAZARENO, FREYA DALE MAÑIBO
163 NECESITO-BRONDIAL, ROSE FAITH GENTICA
164 NERMAL, NICOLE CHRISTIEN MONSERRATE
165 NERO, JIANNE BERNADETTE BINSOL
166 NG, CAITLIN JOIE DEL ROSARIO
167 O'YEK, KRISTINE TIU
168 OBEJERO, SHANNON KRISTIE PAPA
169 OBLEPIAS, IRA LORRAINE VALERIO
170 OBSEÑARES, GEDION JAN MAMOLANG
171 OLAN, NICOLE ALEXIS ABUEL
172 OLINO, KATREENA JOYCE FLORES
173 OLIVARE, JOSHUA DILI
174 ONG, ANELICA AYN DE GUZMAN
175 ONG, JAZEL LYNN PACER
176 ORAIZ, MERRY CHIMERA CAVERO
177 PADERNILLA, ANGIE LOU GALLEMA
178 PAMBID, SOPHIA GALANO
179 PANGILINAN, BEA ANGELINE TUGADE
180 PARROCHO, SHARINA PAULINE BINGUAN
181 PASCULADO, JOHN ERICK BARTIDO
182 PAYUAN, PIA ALYSSA FAJARDO
183 PAZ, IANA LOUISE ARROJO
184 PAZ, RHOANGELEE ZAPANTA
185 PEREZ, MARIAN FAITH SARMIENTO
186 PERRAL, MARY GAYLE DEL ROSARIO
187 PRADO, KHRISTLE NICOLE PASCUA
188 PRIETO, MARIA SALOME SAGON
189 RACELA, JUNE PAULA BANATAO
190 RAGOS, MARIA CARMELA HAJAS
191 RAMOS, NARITA DATILES
192 RAÑA, MA JOSENIA ARMOVIT
193 RETONEL, MARK ERICK ACOJIDO
194 REY, KAYLENE PAULA RACA
195 ROBLE, MARIA ANA ARELLANO
196 ROMERO, JHESSA MAE ANGGOT
197 ROSALEM, ALYSSA JEAN SANZ
198 ROSUMAN, EALAINE BELANISO
199 RUNDINA, LAURENCE PICORRO
200 SALCEDO, EMIL ANDRIAN ROXAS
201 SAN JOSE, BIANCA EUNICE CABANLONG
202 SANDIL, MARIA CELINE GARCIA
203 SANTOS, CHRISTINE ANNE ESTACIO
204 SANTOS, JONA DATU
205 SANTOS, RUTH PARCO
206 SAPIDA, JED LAWRENCE SAUL
207 SELERIO, KIMBERLY ANNE CASAÑADA
208 SENADOR, LOURDES FAYE
209 SERVIENTO, ARNELLE ANGELICA ARELLANO
210 SIM, AVIAN PAOLA ZARI
211 SISTOSA, SHANNA JEAN NOUVELLE CABANTUG
212 SOJI, SAKURA GIRON
213 STA. INES, FRANCES GABRIELLE CALUCAG
214 SUAREZ, CHARLOTTE COSING
215 SUMILANG, CINDERELLA ABBAS
216 SUPNET, AIJEN ROLYNNE SY
217 SZE, ALEXIS NICOLE YMAZ
218 SZE, JENNINE STEPHANIE SEE
219 TABLANTE, ANNE NICOLE FORMOSO
220 TABUYAN, EDZEL ANNE DAANTOS
221 TAGUINOD, JUSTINE KEITE FLORES
222 TALEON, DENISE RIO
223 TAN, AMANDA MAXINE ESPINA
224 TAN, DAYANOR VILLARICO
225 TAN, JONICA KATE EVITE
226 TAN, RAISSA YENTYL CHAN
227 TANDOC, PATRICIA TEODORO
228 TARAPE, JAY IAN TAN
229 TAVERA, JONI CARRIE NORCIO
230 TAYAO, NIÑO EMMANUEL VILLAFUERTE
231 TEJADA, GENESIS HOPE TAYAG
232 TENORIO, DANELA KRISTLEEN JALIMAO
233 TEÑA, LAIDEE ROSSEL VELASCO
234 TIGAS, KATHLEEN MARIE MEDINA
235 TIMBAL, ALDRIN VINLUAN
236 TOLEDO, KATIA MARIE MANRIQUE
237 TOLENTINO, IVAN LAURENCE ONG
238 TOMENIO, ARMANDO JR ENCARNADO
239 TORNO, SHANIA KIMBERLY ALCANTARA
240 TORRES, ZOE LAUREN
241 TURLA, DANIELLA MARINA ESCALONA
242 UY, PATRICK JOSHUA FRANCISCO
243 VALERIO, MA. MICHELLE FATIMA GANDO
244 VASALLO, FRANCESCA LOUISE AGBULOS
245 VELASCO, KATE MARY OSIAL
246 VENTIGAN, NICHELLE JIMENEZ
247 VERANO, KRISTINE JOY MEDALLA
248 VERGARA, JESSICA FRANE
249 VERGARA, SAMANTHA LEWIS TAM
250 VERZOLA, MADELEINE DANIELLE MALVED
251 VILLALUZ, LARA MINDY ONG
252 VILLALUZ, LUCIA MARIE JOSON
253 VILLANUEVA, DECENA DUAT
254 VILLARANTE, LARIZA MAE SANTOS
255 VILLARUEL, SHANNIN VANESSA SUAREZ
256 VILLAVA, MAXINE LIEZELLE NAVARRO
257 VILLONES, MONICA CELINE CUNANAN
258 VIVAS, PATRICIA ANNE ASUNCION
259 YAP, MA. BETHANIE FANTONIAL
260 YATCO, KYNA RAE SALAZAR
261 YOUNG, SAMANTHA DOMINIQUE JUSON
262 YU, HANNI TAN
263 YUQUIMPO, STEFFI KAY CHUA
264 YUYEK, ISABELLE CHRISTINE TERLES
265 ZABALA, NADINE ALEXANDRA MAGNAYE
266 ZABAT, JOYCE RENEE GUINGON
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