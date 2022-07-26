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Exam Results

Interior Designer Licensure Examination

The Philippine Star
July 26, 2022 | 5:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 266 out of 405 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila and Cebu this July 2022.

The members of the Board of Interior Design who gave the licensure examination are Sonia Santiago-Olivares, Chairman; Maria Carlota D. Hilvano and Vincent Louie V. Tan, Members.

The results were released in thirteen (13) working days after the last day of examination.

Roll of Successful Examinees in the Interior Designer Licensure Examination. Held on July 5, 2022 & FF. days .Released on July 26, 2022

Seq. No.         N a m e

1        ABANTO, JAMILLE  PENINOY

2        ACIBAR, MA. PAULINE  CISCAR

3        AGPALO, HANNA  SUMEGUIN

4        ALBARILLO, BREENA ALLANA  VICADA

5        ALIPIO, JUAN FRANCISCO

6        ALIÑO, MA THERESE  DELA CRUZ

7        ALOMIA, RICA ANGELA  LUCERO

8        AMAZONA, MARINELLA-ANNE  COFREROS

9        AMBOS, KERSTIEN LEANE  DACAY

10        AMISTOSO, LORENZO JR  VERZOSA

11        AMIT, MARY STEPHANIE  BULLO

12        ANGELES, GEORGINNE ANGELA  ENRIQUEZ

13        APOYON, DIANNE MAE  SUMALPONG

14        AQUINO, CHRISTINE JOY  BALBOA

15        AQUINO, MARIE FREY CHARIS  SABELLINA

16        AURELLANO, JEREMIAH JOSEPH  DAGDAGAN

17        AYDOC, DANESSA MAE  CABILDO

18        AZUL, CATHERINE ANN  RORALDO

19        BACLAYON, J-LOUISE  LOGRONIO

20        BAJA, JANINA LOUISE  TAGARO

21        BALAWAG, WARREN  GALANG

22        BALDONADO, JOHN REY  FERNANDEZ

23        BALIGOD, PIA NOREEN  GONZALES

24        BANDIBAS, JORJA LEE  SEGUNDERA

25        BARICAN, BIANCA PATRICE  PURINO

26        BARREDO, DEN PAUL  LUNTAGA

27        BARTOLOME, GHYNELLA  ELIZALDE

28        BATACLAN, RYAN MIGUEL  DIOCALES

29        BATINGAN, ROLANDO JR  CAINOY

30        BAUTISTA, LYNCEL  BELLEZA

31        BAUTISTA, MARK DAVE  QUIZON

32        BELOSTRINO, LEGRAND  NICOLAS

33        BELTRAN, SHEMAIAH  BAGUNO

34        BERNARDO, ALYSSA LOUISE  BAUTISTA

35        BERNAS, MARIA CAXANDRA  BAUTISTA

36        BOADO, JONAH ALLEAH  PANGON

37        BOMEDIANO, ANGELA  BALOCATING

38        BRIONES, KATHERINE  SY

39        BUAN, JOHN LEMUEL  MANABAT

40        BUBAN, LOIS MARIAN  GO

41        BURLASA, JANE  ROSEL

42        CABALLERO, ANNERY  DE ROXAS

43        CABRAL, VICTORIA GIANNINA  VILLANUEVA

44        CABRERA, CHESKA ANGELINE  GATCHECO

45        CABUGATAN, SAMAHIR  MANGULABNAN

46        CADAYONA, MARIE ANGELIE  ITURRALDE

47        CALAWOD, PRINCE GIFTER  GORDON

48        CALIMBAHIN, JETHRO  BASCO

49        CAMBAREHAN, NEDDIE  RAGURO

50        CAMPOY, MOIRA GABRIELLA  SIENES

 

51        CAMU, PIOLO MIGUEL  MENDOZA

52        CANLAS, ROSE ANN  VILLANUEVA

53        CARBOLIDO, CLOIE GRACE  LOPE

54        CARDENIO, ANGELINE CLAIRE  CRUZ

55        CARLOS, FRANCISCO ALFREDO  FERNANDO

56        CASALME, MA. PATRISHA  TUÑGOL

57        CASAS, KIRSTEN ALEXIS  ASCALON

58        CASTILLO, JOHN RAYMOND  ALMENDRAS

59        CASTILLO, LUCILLE PAULINE MAY  PORLAJE

60        CASTILLO, MELO JEAN  MARBELLA

61        CASTRO, KATHYREEN  SABEJON

62        CATALUÑA, MESSIAH MAE  LAVILLA

63        CATU, LOURRAINE  NAPALANG

64        CATUNCAN, SHANNINE MAE  CARINGAL

65        CAUSING, JESLYN JEAN  GUILEÑO

66        CAYANAN, IRA LOUISE  FERNANDEZ

67        CAYETANO, CHRISTINE  TAN

68        CAYSIP, RODANTE JR  JOYOSA

69        CENCIL, LYCA MARIE  PANGANIBAN

70        CENTENO, KYRA FRANCINE  LANSIGAN

71        CHAN, SHEILA  TAN

72        CHUA, ANDREMER  GARCIA

73        CHUA, ERIKA DENISE  GAPUZ

74        CHUA, KRISHA MAE  DELOS REYES

75        CHUEH, HANNAH GRACE  MA

76        CO, HALLIE STEPHANIE  TEJERO

77        CORDERO, CHRISTINE MARIA  MARQUEZ

78        CORLA, FIONA THERESE  DELA CRUZ

79        COSTALES, CHARMAINE SHERYL  RECHETA

80        CRIZALDO, PAULINE JANELLE  MIGUEL

81        CRUZ, CHRISTOPHER LAURENCE  ROQUE

82        CUARTO, KIM APRIL  CARAON

83        DAGDAGAN, ANAVIA  VUELTA

84        DANNANG, GENEVA GRACE  CASTAÑEDA

85        DE CASTRO, ANDREA GABRIELLE  CARINGAL

86        DE CASTRO, SHARA GLENN  TE

87        DE LARA, SIEGFRED  ZARAGOZA

88        DE LEON, BIANCA MAXINE  ARGOSINO

89        DE LEON, NIZZA ZINNIA  BULAKLAK

90        DE VERA, ABIGAIL LOUISE  BAUTISTA

91        DEL MUNDO, KATRINA  PASUMBAL

92        DELA CRUZ, ANNA MARIA TERESA  FABRICANTE

93        DELAS ALAS, SAMANTHA  VELASCO

94        DESTREZA, ANDREA  LEE

95        DIZON, MARJORIE MAE  MARANAN

96        DUMALAGA, ADA DEANNA  ACERDA

97        ECLARINAL, GABRIELLE ELEINA  PURAL

98        EKONG, ERIELLE  BASILLOTE

99        ENRIQUEZ, BELLE BEATRICE  DIVINAGRACIA

100        ESPARDIÑEZ, MARK ERWIN  ARANETA

101        ESPERIDA, VICTORIA STEFAN  CORREA

102        ESPIQUE, MARIE FRANCE  MELLEJOR

103        ESTALILLA, MARGARITA SOPHIA  NERI

104        FADERON, JOHN RUSIL  FABELLO

105        FADUL, FAY MARGARETT  OLIVARES

106        FERRER, CHERRIE  SORIANO

107        FERRY, EDELWEISS  PATRICIO

108        FORNOLES, MYRENE JOY  FAJUTRAO

109        FRANCISCO, MA. CONCEPCION  CRUZ

110        FUKUI, JIUNE KUMY  REYES

111        GABBUAT, JASMINE  DIOMAMPO

112        GALANG, MARIA BEATRIX  DISTOR

113        GAMBOA, NIÑA  SATINGIN

114        GAN, SMILE LYNNE  YU

115        GARCIA, GENEVA SANDRA  NATIVIDAD

116        GARRIDO, JATCHELLE  CUDILLA

117        GERMINO, KATHRINA  VILORIA

118        GERVACIO, TERESA KAY  OGNITA

119        GIBAGA, STIFFANY  MORATA

120        GONZALES, VINCH  REYES

121        GUAZON, TRISHA MARIE  MARIANO

122        GUYAMIN, BEATRIZ YSABEL  ISON

123        ILAGAN, ERIK MANUEL  SAN JUAN

124        IMPERIAL, SHEENA LOURDES  LOPEZ

125        JARAMILLO, NICOLE CRISTEN  SANCHEZ

126        JARDENIL, IRENEO JR  TIONGCO

127        JIM, JAZMINE  TAN

128        JOSON, KIMBERLY  MORENO

129        KABAHAR, THERESE DIVINE  ORELLANO

130        KUA, CARLEEN  CHOI

131        LA MADRID, COLEEN  DAVID

132        LABESORES, GERALD  BATUIGAS

133        LACHICA, LAUREN FRANCESCA  LAUDICO

134        LACSON, YVONNE ANN MARIE  BACHMANN

135        LAGMAN, NADINE LOUISE  CUBACOB

136        LANDICHO, MICHELLE RAVEN  TAY

137        LAURENTE, GREG RENZ  CORTUNA

138        LAZO, SUNSHINE  MARTINEZ

139        LEUS, CHRISTINE JOYCE  BONDOC

140        LIBUTON, ROMELLIE  JOCSON

141        LIM, CERLIN ANNE  TORRES

142        LIM, JUSTINE LOUISE  MIRANDA

143        LIM, NINA SHAYNE  TAN

144        LIM, RACQUEL CHRISTINE  VALENCIA

145        LINGANAY, GELLYNE LINDSAY  UMALI

146        LLUVIDO, GABRILLA MAE  SANCHEZ

147        LOPEZ, NICOLE ISABEL  VARELA

148        LOQUINTE, KRISHNA YSA  CALE

149        LUTERO, MAUREEN  MORALES

150        MACABARE, CRISTIANE MAE  LLANERA

151        MAGNO, JEAN ABIGAIL  AGOJO

152        MAGSINO, KARLA GRACE  CABANBAN

153        MALALUAN, ANDREA  VILLANUEVA

154        MANALILI, CELINE MARIE  PILAPIL

155        MICO, BIANCA MARIE  ALIPIO

156        MILLAR, LEE ANNE  ESQUILLO

157        MONTAYRE, REGINE ARIELLE  UY

158        MORADOS, MA SAMANTHA ANDREANA  ASIDO

159        MORISCA, SHARREN TRISHIA  AMADO

160        NAVA, MARI ANTONETTE NIÑA  TRINIDAD

161        NAVARRO, ELLA MAE  PASCUAL

162        NAZARENO, FREYA DALE  MAÑIBO

163        NECESITO-BRONDIAL, ROSE FAITH  GENTICA

164        NERMAL, NICOLE CHRISTIEN  MONSERRATE

165        NERO, JIANNE BERNADETTE  BINSOL

166        NG, CAITLIN JOIE  DEL ROSARIO

167        O'YEK, KRISTINE  TIU

168        OBEJERO, SHANNON KRISTIE  PAPA

169        OBLEPIAS, IRA LORRAINE  VALERIO

170        OBSEÑARES, GEDION JAN  MAMOLANG

171        OLAN, NICOLE ALEXIS  ABUEL

172        OLINO, KATREENA JOYCE  FLORES

173        OLIVARE, JOSHUA  DILI

174        ONG, ANELICA AYN  DE GUZMAN

175        ONG, JAZEL LYNN  PACER

176        ORAIZ, MERRY CHIMERA  CAVERO

177        PADERNILLA, ANGIE LOU  GALLEMA

178        PAMBID, SOPHIA  GALANO

179        PANGILINAN, BEA ANGELINE  TUGADE

180        PARROCHO, SHARINA PAULINE  BINGUAN

181        PASCULADO, JOHN ERICK  BARTIDO

182        PAYUAN, PIA ALYSSA  FAJARDO

183        PAZ, IANA LOUISE  ARROJO

184        PAZ, RHOANGELEE  ZAPANTA

185        PEREZ, MARIAN FAITH  SARMIENTO

186        PERRAL, MARY GAYLE  DEL ROSARIO

187        PRADO, KHRISTLE NICOLE  PASCUA

188        PRIETO, MARIA SALOME  SAGON

189        RACELA, JUNE PAULA  BANATAO

190        RAGOS, MARIA CARMELA  HAJAS

191        RAMOS, NARITA  DATILES

192        RAÑA, MA JOSENIA  ARMOVIT

193        RETONEL, MARK ERICK  ACOJIDO

194        REY, KAYLENE PAULA  RACA

195        ROBLE, MARIA ANA  ARELLANO

196        ROMERO, JHESSA MAE  ANGGOT

197        ROSALEM, ALYSSA JEAN  SANZ

198        ROSUMAN, EALAINE  BELANISO

199        RUNDINA, LAURENCE  PICORRO

200        SALCEDO, EMIL ANDRIAN  ROXAS

201        SAN JOSE, BIANCA EUNICE  CABANLONG

202        SANDIL, MARIA CELINE  GARCIA

203        SANTOS, CHRISTINE ANNE  ESTACIO

204        SANTOS, JONA  DATU

205        SANTOS, RUTH  PARCO

206        SAPIDA, JED LAWRENCE  SAUL

207        SELERIO, KIMBERLY ANNE  CASAÑADA

208        SENADOR, LOURDES FAYE

209        SERVIENTO, ARNELLE ANGELICA  ARELLANO

210        SIM, AVIAN PAOLA  ZARI

211        SISTOSA, SHANNA JEAN NOUVELLE  CABANTUG

212        SOJI, SAKURA  GIRON

213        STA. INES, FRANCES GABRIELLE  CALUCAG

214        SUAREZ, CHARLOTTE  COSING

215        SUMILANG, CINDERELLA  ABBAS

216        SUPNET, AIJEN ROLYNNE  SY

217        SZE, ALEXIS NICOLE  YMAZ

218        SZE, JENNINE STEPHANIE  SEE

219        TABLANTE, ANNE NICOLE  FORMOSO

220        TABUYAN, EDZEL ANNE  DAANTOS

221        TAGUINOD, JUSTINE KEITE  FLORES

222        TALEON, DENISE  RIO

223        TAN, AMANDA MAXINE  ESPINA

224        TAN, DAYANOR  VILLARICO

225        TAN, JONICA KATE  EVITE

226        TAN, RAISSA YENTYL  CHAN

227        TANDOC, PATRICIA  TEODORO

228        TARAPE, JAY IAN  TAN

229        TAVERA, JONI CARRIE  NORCIO

230        TAYAO, NIÑO EMMANUEL  VILLAFUERTE

231        TEJADA, GENESIS HOPE  TAYAG

232        TENORIO, DANELA KRISTLEEN  JALIMAO

233        TEÑA, LAIDEE ROSSEL  VELASCO

234        TIGAS, KATHLEEN MARIE  MEDINA

235        TIMBAL, ALDRIN  VINLUAN

236        TOLEDO, KATIA MARIE  MANRIQUE

237        TOLENTINO, IVAN LAURENCE  ONG

238        TOMENIO, ARMANDO JR  ENCARNADO

239        TORNO, SHANIA KIMBERLY  ALCANTARA

240        TORRES, ZOE  LAUREN

241        TURLA, DANIELLA MARINA  ESCALONA

242        UY, PATRICK JOSHUA  FRANCISCO

243        VALERIO, MA. MICHELLE FATIMA  GANDO

244        VASALLO, FRANCESCA LOUISE  AGBULOS

245        VELASCO, KATE MARY  OSIAL

246        VENTIGAN, NICHELLE  JIMENEZ

247        VERANO, KRISTINE JOY  MEDALLA

248        VERGARA, JESSICA  FRANE

249        VERGARA, SAMANTHA LEWIS  TAM

250        VERZOLA, MADELEINE DANIELLE  MALVED

251        VILLALUZ, LARA MINDY  ONG

252        VILLALUZ, LUCIA MARIE  JOSON

253        VILLANUEVA, DECENA  DUAT

254        VILLARANTE, LARIZA MAE  SANTOS

255        VILLARUEL, SHANNIN VANESSA  SUAREZ

256        VILLAVA, MAXINE LIEZELLE  NAVARRO

257        VILLONES, MONICA CELINE  CUNANAN

258        VIVAS, PATRICIA ANNE  ASUNCION

259        YAP, MA. BETHANIE  FANTONIAL

260        YATCO, KYNA RAE  SALAZAR

261        YOUNG, SAMANTHA DOMINIQUE  JUSON

262        YU, HANNI  TAN

263        YUQUIMPO, STEFFI KAY  CHUA

264        YUYEK, ISABELLE CHRISTINE  TERLES

265        ZABALA, NADINE ALEXANDRA  MAGNAYE

266        ZABAT, JOYCE RENEE  GUINGON

INTERIOR DESIGNER LICENSURE EXAMINATION
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