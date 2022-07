Interior Designer Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 266 out of 405 passed the Interior Designer Licensure Examination given by the Board of Interior Design in Manila and Cebu this July 2022.

The members of the Board of Interior Design who gave the licensure examination are Sonia Santiago-Olivares, Chairman; Maria Carlota D. Hilvano and Vincent Louie V. Tan, Members.

The results were released in thirteen (13) working days after the last day of examination.

Roll of Successful Examinees in the Interior Designer Licensure Examination. Held on July 5, 2022 & FF. days .Released on July 26, 2022

Seq. No. N a m e

1 ABANTO, JAMILLE PENINOY

2 ACIBAR, MA. PAULINE CISCAR

3 AGPALO, HANNA SUMEGUIN

4 ALBARILLO, BREENA ALLANA VICADA

5 ALIPIO, JUAN FRANCISCO

6 ALIÑO, MA THERESE DELA CRUZ

7 ALOMIA, RICA ANGELA LUCERO

8 AMAZONA, MARINELLA-ANNE COFREROS

9 AMBOS, KERSTIEN LEANE DACAY

10 AMISTOSO, LORENZO JR VERZOSA

11 AMIT, MARY STEPHANIE BULLO

12 ANGELES, GEORGINNE ANGELA ENRIQUEZ

13 APOYON, DIANNE MAE SUMALPONG

14 AQUINO, CHRISTINE JOY BALBOA

15 AQUINO, MARIE FREY CHARIS SABELLINA

16 AURELLANO, JEREMIAH JOSEPH DAGDAGAN

17 AYDOC, DANESSA MAE CABILDO

18 AZUL, CATHERINE ANN RORALDO

19 BACLAYON, J-LOUISE LOGRONIO

20 BAJA, JANINA LOUISE TAGARO

21 BALAWAG, WARREN GALANG

22 BALDONADO, JOHN REY FERNANDEZ

23 BALIGOD, PIA NOREEN GONZALES

24 BANDIBAS, JORJA LEE SEGUNDERA

25 BARICAN, BIANCA PATRICE PURINO

26 BARREDO, DEN PAUL LUNTAGA

27 BARTOLOME, GHYNELLA ELIZALDE

28 BATACLAN, RYAN MIGUEL DIOCALES

29 BATINGAN, ROLANDO JR CAINOY

30 BAUTISTA, LYNCEL BELLEZA

31 BAUTISTA, MARK DAVE QUIZON

32 BELOSTRINO, LEGRAND NICOLAS

33 BELTRAN, SHEMAIAH BAGUNO

34 BERNARDO, ALYSSA LOUISE BAUTISTA

35 BERNAS, MARIA CAXANDRA BAUTISTA

36 BOADO, JONAH ALLEAH PANGON

37 BOMEDIANO, ANGELA BALOCATING

38 BRIONES, KATHERINE SY

39 BUAN, JOHN LEMUEL MANABAT

40 BUBAN, LOIS MARIAN GO

41 BURLASA, JANE ROSEL

42 CABALLERO, ANNERY DE ROXAS

43 CABRAL, VICTORIA GIANNINA VILLANUEVA

44 CABRERA, CHESKA ANGELINE GATCHECO

45 CABUGATAN, SAMAHIR MANGULABNAN

46 CADAYONA, MARIE ANGELIE ITURRALDE

47 CALAWOD, PRINCE GIFTER GORDON

48 CALIMBAHIN, JETHRO BASCO

49 CAMBAREHAN, NEDDIE RAGURO

50 CAMPOY, MOIRA GABRIELLA SIENES

51 CAMU, PIOLO MIGUEL MENDOZA

52 CANLAS, ROSE ANN VILLANUEVA

53 CARBOLIDO, CLOIE GRACE LOPE

54 CARDENIO, ANGELINE CLAIRE CRUZ

55 CARLOS, FRANCISCO ALFREDO FERNANDO

56 CASALME, MA. PATRISHA TUÑGOL

57 CASAS, KIRSTEN ALEXIS ASCALON

58 CASTILLO, JOHN RAYMOND ALMENDRAS

59 CASTILLO, LUCILLE PAULINE MAY PORLAJE

60 CASTILLO, MELO JEAN MARBELLA

61 CASTRO, KATHYREEN SABEJON

62 CATALUÑA, MESSIAH MAE LAVILLA

63 CATU, LOURRAINE NAPALANG

64 CATUNCAN, SHANNINE MAE CARINGAL

65 CAUSING, JESLYN JEAN GUILEÑO

66 CAYANAN, IRA LOUISE FERNANDEZ

67 CAYETANO, CHRISTINE TAN

68 CAYSIP, RODANTE JR JOYOSA

69 CENCIL, LYCA MARIE PANGANIBAN

70 CENTENO, KYRA FRANCINE LANSIGAN

71 CHAN, SHEILA TAN

72 CHUA, ANDREMER GARCIA

73 CHUA, ERIKA DENISE GAPUZ

74 CHUA, KRISHA MAE DELOS REYES

75 CHUEH, HANNAH GRACE MA

76 CO, HALLIE STEPHANIE TEJERO

77 CORDERO, CHRISTINE MARIA MARQUEZ

78 CORLA, FIONA THERESE DELA CRUZ

79 COSTALES, CHARMAINE SHERYL RECHETA

80 CRIZALDO, PAULINE JANELLE MIGUEL

81 CRUZ, CHRISTOPHER LAURENCE ROQUE

82 CUARTO, KIM APRIL CARAON

83 DAGDAGAN, ANAVIA VUELTA

84 DANNANG, GENEVA GRACE CASTAÑEDA

85 DE CASTRO, ANDREA GABRIELLE CARINGAL

86 DE CASTRO, SHARA GLENN TE

87 DE LARA, SIEGFRED ZARAGOZA

88 DE LEON, BIANCA MAXINE ARGOSINO

89 DE LEON, NIZZA ZINNIA BULAKLAK

90 DE VERA, ABIGAIL LOUISE BAUTISTA

91 DEL MUNDO, KATRINA PASUMBAL

92 DELA CRUZ, ANNA MARIA TERESA FABRICANTE

93 DELAS ALAS, SAMANTHA VELASCO

94 DESTREZA, ANDREA LEE

95 DIZON, MARJORIE MAE MARANAN

96 DUMALAGA, ADA DEANNA ACERDA

97 ECLARINAL, GABRIELLE ELEINA PURAL

98 EKONG, ERIELLE BASILLOTE

99 ENRIQUEZ, BELLE BEATRICE DIVINAGRACIA

100 ESPARDIÑEZ, MARK ERWIN ARANETA

101 ESPERIDA, VICTORIA STEFAN CORREA

102 ESPIQUE, MARIE FRANCE MELLEJOR

103 ESTALILLA, MARGARITA SOPHIA NERI

104 FADERON, JOHN RUSIL FABELLO

105 FADUL, FAY MARGARETT OLIVARES

106 FERRER, CHERRIE SORIANO

107 FERRY, EDELWEISS PATRICIO

108 FORNOLES, MYRENE JOY FAJUTRAO

109 FRANCISCO, MA. CONCEPCION CRUZ

110 FUKUI, JIUNE KUMY REYES

111 GABBUAT, JASMINE DIOMAMPO

112 GALANG, MARIA BEATRIX DISTOR

113 GAMBOA, NIÑA SATINGIN

114 GAN, SMILE LYNNE YU

115 GARCIA, GENEVA SANDRA NATIVIDAD

116 GARRIDO, JATCHELLE CUDILLA

117 GERMINO, KATHRINA VILORIA

118 GERVACIO, TERESA KAY OGNITA

119 GIBAGA, STIFFANY MORATA

120 GONZALES, VINCH REYES

121 GUAZON, TRISHA MARIE MARIANO

122 GUYAMIN, BEATRIZ YSABEL ISON

123 ILAGAN, ERIK MANUEL SAN JUAN

124 IMPERIAL, SHEENA LOURDES LOPEZ

125 JARAMILLO, NICOLE CRISTEN SANCHEZ

126 JARDENIL, IRENEO JR TIONGCO

127 JIM, JAZMINE TAN

128 JOSON, KIMBERLY MORENO

129 KABAHAR, THERESE DIVINE ORELLANO

130 KUA, CARLEEN CHOI

131 LA MADRID, COLEEN DAVID

132 LABESORES, GERALD BATUIGAS

133 LACHICA, LAUREN FRANCESCA LAUDICO

134 LACSON, YVONNE ANN MARIE BACHMANN

135 LAGMAN, NADINE LOUISE CUBACOB

136 LANDICHO, MICHELLE RAVEN TAY

137 LAURENTE, GREG RENZ CORTUNA

138 LAZO, SUNSHINE MARTINEZ

139 LEUS, CHRISTINE JOYCE BONDOC

140 LIBUTON, ROMELLIE JOCSON

141 LIM, CERLIN ANNE TORRES

142 LIM, JUSTINE LOUISE MIRANDA

143 LIM, NINA SHAYNE TAN

144 LIM, RACQUEL CHRISTINE VALENCIA

145 LINGANAY, GELLYNE LINDSAY UMALI

146 LLUVIDO, GABRILLA MAE SANCHEZ

147 LOPEZ, NICOLE ISABEL VARELA

148 LOQUINTE, KRISHNA YSA CALE

149 LUTERO, MAUREEN MORALES

150 MACABARE, CRISTIANE MAE LLANERA

151 MAGNO, JEAN ABIGAIL AGOJO

152 MAGSINO, KARLA GRACE CABANBAN

153 MALALUAN, ANDREA VILLANUEVA

154 MANALILI, CELINE MARIE PILAPIL

155 MICO, BIANCA MARIE ALIPIO

156 MILLAR, LEE ANNE ESQUILLO

157 MONTAYRE, REGINE ARIELLE UY

158 MORADOS, MA SAMANTHA ANDREANA ASIDO

159 MORISCA, SHARREN TRISHIA AMADO

160 NAVA, MARI ANTONETTE NIÑA TRINIDAD

161 NAVARRO, ELLA MAE PASCUAL

162 NAZARENO, FREYA DALE MAÑIBO

163 NECESITO-BRONDIAL, ROSE FAITH GENTICA

164 NERMAL, NICOLE CHRISTIEN MONSERRATE

165 NERO, JIANNE BERNADETTE BINSOL

166 NG, CAITLIN JOIE DEL ROSARIO

167 O'YEK, KRISTINE TIU

168 OBEJERO, SHANNON KRISTIE PAPA

169 OBLEPIAS, IRA LORRAINE VALERIO

170 OBSEÑARES, GEDION JAN MAMOLANG

171 OLAN, NICOLE ALEXIS ABUEL

172 OLINO, KATREENA JOYCE FLORES

173 OLIVARE, JOSHUA DILI

174 ONG, ANELICA AYN DE GUZMAN

175 ONG, JAZEL LYNN PACER

176 ORAIZ, MERRY CHIMERA CAVERO

177 PADERNILLA, ANGIE LOU GALLEMA

178 PAMBID, SOPHIA GALANO

179 PANGILINAN, BEA ANGELINE TUGADE

180 PARROCHO, SHARINA PAULINE BINGUAN

181 PASCULADO, JOHN ERICK BARTIDO

182 PAYUAN, PIA ALYSSA FAJARDO

183 PAZ, IANA LOUISE ARROJO

184 PAZ, RHOANGELEE ZAPANTA

185 PEREZ, MARIAN FAITH SARMIENTO

186 PERRAL, MARY GAYLE DEL ROSARIO

187 PRADO, KHRISTLE NICOLE PASCUA

188 PRIETO, MARIA SALOME SAGON

189 RACELA, JUNE PAULA BANATAO

190 RAGOS, MARIA CARMELA HAJAS

191 RAMOS, NARITA DATILES

192 RAÑA, MA JOSENIA ARMOVIT

193 RETONEL, MARK ERICK ACOJIDO

194 REY, KAYLENE PAULA RACA

195 ROBLE, MARIA ANA ARELLANO

196 ROMERO, JHESSA MAE ANGGOT

197 ROSALEM, ALYSSA JEAN SANZ

198 ROSUMAN, EALAINE BELANISO

199 RUNDINA, LAURENCE PICORRO

200 SALCEDO, EMIL ANDRIAN ROXAS

201 SAN JOSE, BIANCA EUNICE CABANLONG

202 SANDIL, MARIA CELINE GARCIA

203 SANTOS, CHRISTINE ANNE ESTACIO

204 SANTOS, JONA DATU

205 SANTOS, RUTH PARCO

206 SAPIDA, JED LAWRENCE SAUL

207 SELERIO, KIMBERLY ANNE CASAÑADA

208 SENADOR, LOURDES FAYE

209 SERVIENTO, ARNELLE ANGELICA ARELLANO

210 SIM, AVIAN PAOLA ZARI

211 SISTOSA, SHANNA JEAN NOUVELLE CABANTUG

212 SOJI, SAKURA GIRON

213 STA. INES, FRANCES GABRIELLE CALUCAG

214 SUAREZ, CHARLOTTE COSING

215 SUMILANG, CINDERELLA ABBAS

216 SUPNET, AIJEN ROLYNNE SY

217 SZE, ALEXIS NICOLE YMAZ

218 SZE, JENNINE STEPHANIE SEE

219 TABLANTE, ANNE NICOLE FORMOSO

220 TABUYAN, EDZEL ANNE DAANTOS

221 TAGUINOD, JUSTINE KEITE FLORES

222 TALEON, DENISE RIO

223 TAN, AMANDA MAXINE ESPINA

224 TAN, DAYANOR VILLARICO

225 TAN, JONICA KATE EVITE

226 TAN, RAISSA YENTYL CHAN

227 TANDOC, PATRICIA TEODORO

228 TARAPE, JAY IAN TAN

229 TAVERA, JONI CARRIE NORCIO

230 TAYAO, NIÑO EMMANUEL VILLAFUERTE

231 TEJADA, GENESIS HOPE TAYAG

232 TENORIO, DANELA KRISTLEEN JALIMAO

233 TEÑA, LAIDEE ROSSEL VELASCO

234 TIGAS, KATHLEEN MARIE MEDINA

235 TIMBAL, ALDRIN VINLUAN

236 TOLEDO, KATIA MARIE MANRIQUE

237 TOLENTINO, IVAN LAURENCE ONG

238 TOMENIO, ARMANDO JR ENCARNADO

239 TORNO, SHANIA KIMBERLY ALCANTARA

240 TORRES, ZOE LAUREN

241 TURLA, DANIELLA MARINA ESCALONA

242 UY, PATRICK JOSHUA FRANCISCO

243 VALERIO, MA. MICHELLE FATIMA GANDO

244 VASALLO, FRANCESCA LOUISE AGBULOS

245 VELASCO, KATE MARY OSIAL

246 VENTIGAN, NICHELLE JIMENEZ

247 VERANO, KRISTINE JOY MEDALLA

248 VERGARA, JESSICA FRANE

249 VERGARA, SAMANTHA LEWIS TAM

250 VERZOLA, MADELEINE DANIELLE MALVED

251 VILLALUZ, LARA MINDY ONG

252 VILLALUZ, LUCIA MARIE JOSON

253 VILLANUEVA, DECENA DUAT

254 VILLARANTE, LARIZA MAE SANTOS

255 VILLARUEL, SHANNIN VANESSA SUAREZ

256 VILLAVA, MAXINE LIEZELLE NAVARRO

257 VILLONES, MONICA CELINE CUNANAN

258 VIVAS, PATRICIA ANNE ASUNCION

259 YAP, MA. BETHANIE FANTONIAL

260 YATCO, KYNA RAE SALAZAR

261 YOUNG, SAMANTHA DOMINIQUE JUSON

262 YU, HANNI TAN

263 YUQUIMPO, STEFFI KAY CHUA

264 YUYEK, ISABELLE CHRISTINE TERLES

265 ZABALA, NADINE ALEXANDRA MAGNAYE

266 ZABAT, JOYCE RENEE GUINGON