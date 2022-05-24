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Exam Results

Chemical Engineer Licensure Examination

The Philippine Star
May 24, 2022 | 5:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 585 out of 1,032 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo and Legazpi this May 2022.

Roll of Successful Examinees in the Chemical Engineer Licensure Examination. Held on May 17, 2022 & ff. days. Released on May 24, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ABABA-EN, JEZEBEL  FAUSTINO

2        ABALLA, JANE EILYZA  GUIRON

3        ABASOLO, PAMELA  JISON

4        ABDON, JUSTINE CELLY  BAUAN

5        ABELLAR, KEITH  CUENCA

6        ABIS, KIMBERLY LAIKA  PALAD

7        ABRAHAN, HAZEL  ALZATE

8        ABUBO, ODESSA CEN  SALIPIO

9        ACEBEDO, MICHELLE  CORPUZ

10        ACORDA, KING RHOMER  CALAPUTU

11        ACYATAN, ALYSSA MAE  CRUZ

12        ADVINCULA, LEANGEL  RIOMALOS

13        AGAGEN, KNELLIE JHYNE  LISKING

14        AGPAOA, JONATHAN  VIERNES

15        AGUIMBAG, JESSA MAE  TADENA

16        AGUSTIN, DINA  COROTAN

17        ALBERTO, JAREN MEL  BALBINO

18        ALBERTO, NOREEN BETH  MAGALLANES

19        ALBESA, JOYCYL II  PUZON

20        ALCAIDE, ALEXANDER  YEE

21        ALCARDE, ROSIELLE  TAN

22        ALDOVINO, JOHN BRYAN  ABRACOSA

23        ALINIABON, PAULA JASMINE  LAPATHA

24        ALIÑO, JEMIMA  MAÑUS

25        ALLAM, ANA-MARIE  PADILLA

26        ALMES, ALLYANNA MARIE  RIVERA

27        AMBUS, HEBRAICA  DACLAN

28        AMILBAHAR, SEANNEKATE  VICTORIA

29        AMMOG-AO, RUDYARD II  NAVARRO

30        ANAYA, DANIEL  GARCIA

31        ANCHETA, ALPHONSE PETER  ABUTIN

32        ANDES, JOSHUA FRANZ  ESPINAS

33        ANDRA, CHESTER KENNETH  ARBOLEDA

34        ANDRADE, DIANNE KAYE  SARATE

35        ANIB, KARL PATRICK  SOLANO

36        ANTONIO, CARL BRIAN  MENDOZA

37        APALLA, DI ANNE MAE  MAYANDOC

38        APARECIO, DALE ANDRE  CONDRADO

39        APUYA, JOANNA MARIE  CARRETERO

40        AQUINO, ANGELINE  LAMARCA

41        AQUINO, JUSTIN GIOHANN  GONZALEZ

42        AQUINO, RALPH VINCENT  SUELLO

43        ARAGO, SYMON CHRISTIAN  MACAPAGAL

44        ARANDA, JAYBELLEN  GICANGAO

45        ARCA, GIEA PATRICZE

46        ARELLANO, MARIA ELOISA ANGELIE  GRIPON

47        AREOLA, ISABELLE THERESE  BALORAN

48        ARIAGA, NICHELLE ANNE  ASUNCION

49        ARNOCO, ALTHEA  PROFETA

50        ARON, JEMWEL  BANICO

51        ARQUILLANO, CHRISTIAN PHILIPPE  MONTALBA

52        ARREGLO, MONICA  GARCIA

53        ARRIESGADO, FE MARIE  SITCHON

54        ASPIRAS, MA ALYSSA ROSARIO  OFILAS

55        ASUNCION, RICARDO JR  VILLANUEVA

56        AUGUIS, MAUREEN JAYNE  ABRAU

57        AUSA, PATRICK JOY  BASAN

58        AZUCENA, HANNAH ROSE  RUIZ

59        BABIDA, HAROLD ART  FIEL

60        BACROYA, HANNAH MAE  PALENCIA

61        BADO, RHEYNALIE  IÑIGO

62        BAGAYAN, MARINELLE  FERRER

63        BAGUMBA, IVAN HAROLD  PASIOLA

64        BAHALLA, CHRISTIAN  LETRERO

65        BAHAN, JOHN WYNFORD  PACIT

66        BALANSAG, GODWIN  DIANO

67        BALDE, FRANZ ELLISON  FAUSTINO

68        BALINTAG, PHILLIP PAUL  SAGUIYOD

69        BALISONG, GENESIS MHAR  SABONG

70        BALMES, PATRICIA  RAS

71        BANAYBANAY, LOUELYN  BENIGA

72        BANDOLA, KIMBERLY  SABADO

73        BANGOT, CHRISTOPHER JOHN CARL  DEMAPE

74        BANTILAN, ZESREAL CAIN  VILLAMOR

75        BARCELONA, ERSEAN JAE  DOLANDOLAN

76        BARILLA, GERJE RONELLE  HORCA

77        BASILIO, ROBERT JOSEPH  ADRANEDA

78        BASQUEZ, CLAIRE ANN  BERNABE

79        BATAC, CHRISTELLE PAULA  CORTEZ

80        BATAN, KAREN LOUISE  ALMAQUER

81        BAUTISTA, BEATRIZ FAYE  ECOSTAN

82        BAUTISTA, SHAUN  MARTINEZ

83        BAYLON, JOSHUA JOHN  DE LUNA

84        BAYOTLANG, VINCENT NIÑO  ECHAVEZ

85        BAYSA, JHUN PAUL  LIBUNAO

86        BEDAYO, LOVELIE PRISCILLEN  GUARRA

87        BEJA, DANIEL JOSHUA  ENERIO

88        BELMIS, VICTORIA MARIAN  BEJAR

89        BENABISE, PHILIP  SACCUAN

90        BERCES, CAESAR ANGELICO  MOLATO

91        BERNESTO, BON JOEY  JAVILLONAR

92        BESA, HEDDA MARIE  GONZALES

93        BIGAY, HAROLD  BOBER

94        BILON, TRISHIA MAE  FAUNDO

95        BINWAG, ZYRA GRACE  TAYABAN

96        BLANCO, SABRINA NICOLE  TEJANO

97        BOALOY, ELLA MAE  BRECIA

98        BOBIS, KRISTINE ANGELIE  GAMBOA

99        BOLOTAOLO, AURA PAMELA  ADORABLE

100        BORDEOS, JAEL  CARULLO

101        BORLAZA, ADONIS RYGIE  CRABAJALES

102        BOSOEN, AIRA MAE  GASPAR

103        BOTE, ERICA BIANCA  DELA PEÑA

104        BOTE, JOANNE  GUINTO

105        BRIONES, JUDY ANN  LUGANGIS

106        BUADA, CRYSTZYL  PANGANTIHON

107        BUADA, HECELLEY  DELA CRUZ

108        BUENVIAJE, MIA ANDREA  DELMO

109        BULACTIAR, JAMES PIJI  SILOD

110        BULILIS, ROMEO  ARAZO

111        BUNAGAN, DIANA  CABILDO

112        BUOT, CHRISTINE JEZA  DUCAO

113        BURGOS, MARIELLE  GAMILLA

114        BUSAYONG, KHRYZEL KHYLE  CANDIDO

115        BUÑAO, RUBY ANNE  SALUPAN

116        CAAMPUED, DONNA TERESA  CELZO

117        CABAGUIO, CRISTINE JOY  BUSALLA

118        CABALFIN, MICHAEL  GIBALO-AN

119        CABATINGAN, PIA MARIE  BOOC

120        CABATO, CHRISTIAN  LURO

121        CABRERA, ANTHONY JOSEPH  DIZON

122        CAGAS, JAMES BRYAN  CAGABE

123        CALABIO, NIKO PAOLO  BANTILAN

124        CALINGASAN, VINCE RODAN  DIMAPILIS

125        CAMACHO, YRA MAE  CASAS

126        CAMAY, LICCA MAY KATRINA  NABUA

127        CAMORA, CHRISTIAN PAUL  ARIAS

128        CANE, CARIENEL  PACUDAN

129        CARINGAL, KHIEMSHIE  ALULOD

130        CARREON, CASSANDRA JOY  CAMPOY

131        CASABAR, HAZLEIH JOY  VALERA

132        CASIDLAC, JOHN DARREN  ENRIQUEZ

133        CASTILLO, ELISHA LIZANNE  JAMOLES

134        CASTILLO, RHEALYN  CAÑOBAS

135        CASTRO, KRYZAFEL KYRA  FERRANDO

136        CASTRO, TANYA LEANA ANDREA  LOZANO

137        CATOLICO, CASEY  ESTRADA

138        CAUILAN, ESTELLE JEAN  BULAN

139        CAVARLEZ, JOHN MICHAEL  CAUNAN

140        CERIO, JENNY MAE  ARABIANA

141        CERVANTES, KISHI  CASTA

142        CHANG, CHARLES STEVEN  NOLASCO

143        CHANG, MARI ANTONETTE  NARIO

144        CHEOCK, CATHERINE FRANCES  GO

145        CHUA, JACQUES HARRISON  CHAN

146        CHUPECO, ANGELO RUEL  CO

147        CI-O, ROSHER DEANE  REAL

148        CLARITO, MARYL ELYCA  GALVEZ

149        CLERIGO, AIKOVIN  ONG

150        CLIMACO, JOSHUA  LOPEZ

151        CODERA, JOEVILLE JADE  RAVANES

152        COLLADO, NIÑA ANGELIKA  CASTAÑEDA

153        COLLADO, RENZ NIKKO  ALBURO

154        CORDOVIZ, JCUVRZLY JUHARI  YCOY

155        CORPUZ, NOVELYN  SALVADOR

156        CORTEZ, JULIA KERENSA  MARQUEZ

157        CORTEZ, ROSE CARMEL  CULLANO

158        CRUDA, JANZZEN

159        CRUZ, ADRIAN  GAYOBA

160        CRUZ, ARBIEN ACE  MANDAP

161        CRUZ, SHAINA MAE  CASINGCASING

162        CUETO, DAN ANGELO  ABANADOR

163        CULIAT, MATTHEW  DIMAANO

164        CUSTODIO, KRISTELLE ADRIENNE  LAVAPIE

165        DADIBALOS, APRIL CAITLIN  SALVAN

166        DAGUISONAN, REYNA MAE  QUILAB

167        DALISAY, ARVIN DAVE  PANGANIBAN

168        DALMAN, DANIELLE  ARQUILLANO

169        DAMPIL, JOEL JR  GUNDAYAO

170        DAQUIPA, THERESE ANN  POCOT

171        DE GUZMAN, MICA JOYCE  CERINA

172        DE GUZMAN, TRIZIA NICOLE  DE LEON

173        DE VERA, RON RON  CEREZO

174        DEL MUNDO, ZOREN  ABADILLA

175        DEL ROSARIO, ERROL  EVASCO

176        DEL ROSARIO, JOHN ROBIE  HONTIVEROS

177        DELA CORTE, OENONE GWEN  DELA PEÑA

178        DELA CRUZ, AMAZING GRACE  URIAN

179        DELA CRUZ, NAPOLEON CHRISTIAN  EMNIL

180        DELA PAZ, XECH RAFAEL ALDREI  USMAN

181        DELA PEÑA, KEESHA  SOMERA

182        DELA TORRE, DAISY  ALCARAZ

183        DELGRA, CHELSEA ANDREI  ONG

184        DELLOSA, LORELIE KAYE  MONREAL

185        DELOS SANTOS, CHRISTIAN  HIPOLITO

186        DEMECILLO, IVAN BYRNN  TEJAL

187        DEOCAREZA, ERICKA  DELA CRUZ

188        DESABILLE, CLINT  MIÑOZA

189        DEVIBAR, KEN REYNAN  JORDA

190        DIAZ, THOMAS MARC  ANTONIO

191        DIMAYUGA, CHRISTIAN ALLEN  DE ROXAS

192        DINAGA, JULIE  DE LA PEÑA

193        DINAMPO, MARY DOROTHY  DUMANCAS

194        DIRECTO, GIOVANI  OBILLE

195        DIZON, DIETRICH  JAMIRO

196        DIZON, JOE RUEL  TAGALOG

197        DOCOR, ROMEO JR  TANGUAMOS

198        DOLIPAS, CHARLIE MAE  COLANSONG

199        DOMINGO, EDBRAYAN  GARCIA

200        DONATO, REDFIELD  MOLDEZ

201        DUCAO, PRINCESS GRACE  GALLO

202        DUFF, ANGELO MITCHEL

203        DULA, ANGELA CLARIZ  ALVIZ

204        DUMLAO, ALICIA THERESSE  GARMA

205        DUQUE, JEREMY RED  MILANA

206        DURANGO, JHOVEN  CARLOTA

207        EBORA, YSABELLA  CHENG

208        EDILLO, NIKIE  SABBAN

209        EDRES, SAHAF  ABUBACAR

210        EGOS, CHARLOTTE LOUISE  MANCAO

211        ENCARGUEZ, MICHELLE

212        ENDRACA, RONALD SEBASTIAN III  MANAOPANAO

213        ERERO, SAM KYRIAN  MACARAEG

214        ESCALA, DAVE PATRICK  FUNTANILLA

215        ESCALONA, SABRINA MARIE  TALAG

216        ESCOBAR, MARY ANGELENE  CABACUNGAN

217        ESCOTO, AVERLY JERRYL  AVENGOZA

218        ESCUETA, EL MICHAEL JOHN  MEJIA

219        ESGUERRA, MARC JAZER  FRANCISCO

220        ESLETA, KIM LALIE  MORILLA

221        ESMERALDA, JOSIAH  ESTEBA

222        ESPACIO, JHASLYN  NAVARETTE

223        ESPILOY, ANNA LORRAINE  ESQUIVEL

224        ESTOQUE, REY MARTIN  GONDA

225        ESTOQUE, ROCKY  RAMENTO

226        ESTRADA, MARIE MHAR  MACANAS

227        EUGENIO, CHRISS  TESADO

228        FADRIQUELA, NICOLE  PENIQUITO

229        FAGYAN, ALLEAH JEANE  DAMORTIS

230        FAYLOGNA, YZRA-RACHEL  CORPUZ

231        FELIPE, LEICA JANE  GALLARDO

232        FENIX, MARK ANTHONY  REYES

233        FERNANDEZ, CELROSE  LASERNA

234        FERNANDEZ, CHRISTINE MAUREEN  VILLASIN

235        FERRER, CECILLE JOANA MARIE  SOBERANO

236        FERRER, LOU ANE  LOPEZ

237        FLORES, JERNEL  GONE

238        FORNILLOS, JOHN PAUL  URDANETA

239        FRANCISCO, FRAULEIN ANGELA  GO

240        GALANG, MARIZ  SELGAS

241        GALLANO, MAE CHELL  BELGERA

242        GALVAN, XAVIER KATE  MISSION

243        GAMUROT, ELE JON  IGNACIO

244        GAPUZ, RICHARD ANTHONY  NICOLAS

245        GARCIA, DALE TRISTAN  ORDONIO

246        GARDUQUE, RENZ GABRIEL  LABJATA

247        GAW-WI, MARVELLE  KINGKINGAN

248        GENARES, MAE BHEN  NORTEZA

249        GENEROSO, JOHN LLOYD  LASCANO

250        GERMANO, GLENDON PHILIP  RALLOS

251        GESTUPA, JOHN  MAREGMEN

252        GILBOLINGO, JAYSON REY  ABUCAY

253        GO, GILEAD MAVE  OQUENDO

254        GO, HAZEL ANGELICA  JAVELLANA

255        GO, KOBI CHRISTIAN  SY

256        GO OCAO, HANNAH NICOLE  LEOCADIO

257        GOCO, ANNA MARGARITA  ZABALA

258        GOLLEM, BABE EDEN JOY  OLIVAR

259        GONZALES, DANA FAYE  TAN

260        GONZALES, NIOX  BERNAL

261        GUADINES, JOSHUA RYAN  CANCERAN

262        GUEVARRA, REINELL  GODIN

263        GUMERA, ARDIN JAY  PAUSAL

264        HABAB, APPLE JEAN  JAMANDRA

265        HABAÑA, KYLA JOHANNE  PADLAN

266        HAFALLA, CARLO  BARRIOS

267        HALILI, MARIA CARMELA  ALDABE

268        HERNANDEZ, JUEN RICA  ROSAS

269        HERNANDEZ, WILLIE JAMES  REYES

270        HORTADO, CHARMAINE  CAÑA

271        IGNACIO, AI-LEANNE  ESPINOZA

272        IGNACIO, JEAN CLARISSE  AMIGA

273        INOCENCIO, J BERNEAL FLORENZ  REYES

274        INTAL, AIRLENE ZYNEL  BUNGAY

275        ISRAEL, NELVIE JEAN  BALISTOY

276        JACILDO, BENJAMIN LUKE III  VELASQUEZ

277        JAGONOY, MARY JEAN  ALFAJORA

278        JANAS, NEIL CARLO  MARTINEZ

279        JANER, JULIENE MARIE  SALVADOR

280        JAO, ANGELICA  FLORESCA

281        JAVIER, JENNELLE ANDRE  REBOJO

282        JAVIER, MAE ANGELLENE  CEREZO

283        JAYCO, JOWIE  PONGCO

284        JERUSALEM, JANINE KATE  BATO

285        JERUSALEM, JOHN PIERRE  MANA-AY

286        JIMENEZ, KATE  DELINA

287        JOSE, JOHN VINCENT  MATA

288        JUCAL, GYBER  GALFO

289        JUESNA, GIERLYN  GONZALES

290        JUGANAS, JASMIN-CLARY  CORPUZ

291        JUMANGITO, FRANZ

292        JUMARANG, MITZI  VALLENAS

293        JURADO, FRANCIS JOHN  CAMPOSO

294        KOBAYASHI, REINA  NACION MARAVILLAS

295        LABITORIA, PAUL PHILIP  AGOOT

296        LAGUNA, ANGELO JEORGE  TOLOY

297        LAGUNDI, JINO LEON  ASCURA

298        LAMBATING, MARY GRACEZIEL  ZAPATA

299        LAMIS, VERA  CARPENTERO

300        LASTIMOSA, JAN REDELL  DOMINGO

301        LATAY, IVAN DALE  MALABANAN

302        LAUGO, ELLEONOR JOY  VILAGA

303        LAURON, RUNA  SALIMBANGON

304        LAYOG, LILIAN  ROSITA

305        LAZARO, JANIELLE XANDRA  UVERO

306        LEAL, NICOLE  RANCES

307        LEE, JOHN PAUL THOMAS  SIA

308        LEGASPI, LEILA PATRICIA  SANTIAGO

309        LEGASPI, RANAYE  VIRATA

310        LEGEKEN, EFRAIM  ABUEL

311        LEJANO, MIKE JOSHUA  DECILOS

312        LEONARDO, JESSIRENE IRA  RAMOS

313        LIM, CHRISTINE JOY  BANIQUED

314        LIM, CZARIELLE AUDREY  GENEROSO

315        LIM, MIGUEL LUIS  MELON

316        LIM, VAN JANSSEN  RUANDO

317        LIMSIACO, LUIGI  PARRENO

318        LIQUIGAN, JAIGE MARY LEONILA  VILLAFUERTE

319        LLAMSON, JUSTINE PAUL  BONGALOS

320        LLANES, JENNY  MENDOZA

321        LOPEZ, FINE DALE  BERIAL

322        LOPEZ, MARISTELA ANN  FELIX

323        LOVERANES, MARINA  AJERO

324        LOZANO, GLYDELLE  AGUSTIN

325        LUAREZ, ONNI JOSHUA  ENGUITO

326        LUTRANIA, PRESTINA ZEN CUMI  LICTAO

327        LUYA, REYNALDO JR  MARSABA

328        LUYAO, IAN LOUIE  PACHECO

329        MAAT, JOHN PHILIP ALOYSIUS  AMORES

330        MABANTA, RAYMUNDO JR  BARUEL

331        MACABUNGA, TRISTAN DOMINIC  HERMITANIO

332        MACARANAS, OLIVER  VASQUEZ

333        MAESTRE, KRIZZLE  RAZO

334        MAGBANUA, MITZ  FLORENDO

335        MAGBUHOS, HAZELLE  AGBING

336        MAJADAS, CATHERINE  LORIA

337        MALALUAN, ELOISA JEAN  CASABAL

338        MALAZARTE, NIFFE  ALABI

339        MALIWAT, KRIS MARIELLE  HERNANDEZ

340        MALLILLIN, JAN PATRICK  TABULE

341        MAME, HAZEL  MENDOZA

342        MAMELOCO, CYRILLE MAE  PEÑAFLOR

343        MANABAR, RIZZA MAE  RACHO

344        MANALO, VIA NICOLE  TORRES

345        MANANGAN, JAYCEE STEPHANIE  MANALO

346        MANANSALA, MARK VINCENT  ESPINA

347        MANGUBAT, JUNROE  DADOFALZA

348        MANGUBAT, ROBIN GEIGER  BAJARIAS

349        MANLANGIT, JULIUS RYAN  BO

350        MANUEL, DESTIN KIT  COBRADO

351        MARATAS, ERNIE MARK  PATOSA

352        MAREGMEN, DEBHREY WHRIZ  QUINES

353        MARIANO, JAYSON  DULATAS

354        MARTIN, AIMEECOR  ABIERTAS

355        MARTINEZ, RYAN CHRISTOPHER  SECORATA

356        MASICAT, CZARINA JEAN  NIELO

357        MATA, HONEY GRACE  BONACHITA

358        MATHIS, RODRIGO JR  DAYAG

359        MATIENZO, ANGELICA  RUPERTO

360        MAURICIO, KRIZZIA ANNE  CEMANES

361        MAWILI, MIA BEATRICE  BENAVIDEZ

362        MAZON, STEPHANIE YVEZ  PAGAL

363        MAÑACAP, DALE EMAN  ADAY

364        MECAYDOR, MARC ANDRE  DELA CRUZ

365        MEDALLE, TWILITTE AE  QUEZON

366        MEDINA, ALEX ANGELO  NICOLAS

367        MEJIA, JULIE SANN  CALIMQUIM

368        MEMIS, MERESHEL  MACADILDIG

369        MENDOZA, DANIELY MAE  ZARASPE

370        MENDOZA, KENNET  DOLOR

371        MENDOZA, NOMER  RECIO

372        MENDOZA, RONEL  ABAD

373        METRAN, MA GLORINA IVY  DEL CASTILLO

374        MIRAVALLES, MARY GRACE  BERDIDA

375        MISTEOLA, SARAH ELAINE  BRIONES

376        MOJARES, JONNAH FAYE  DEL SOCORRO

377        MONSALUD, LEA  EDANGALINO

378        MONTESA, SHANIA ANGEL  MECA

379        MONTOYA, ELYZA CRISTIA  ALOT

380        MORALES, ROLLINE CHRISTIE  BABIAN

381        MOREÑO, ANGELICA  DIVINAGRACIA

382        MUGAR, MARYROSE  REGENTE

383        MUTIA, MICAH  TIO

384        NABLE, JOSE ANTONIO  ESPINELI

385        NATAVA, CHRISTAN JOSHUA  CALMA

386        NAVARRO, DIANA LEE  ORATE

387        NAÑOLA, ALLYSSA JOY  NAZAR

388        NICOLAS, DARREN  IRECE

389        NIEVES, SHAN EHREN  ESPIRITU

390        NOBLEZA, PHILIP JACOB  MIÑOZA

391        NOEL, ARONN ANGELO  ROSALES

392        NOPRE, KATHLEEN IZZA MARIE  BOONGALING

393        NOVELA, ELI JOHN  VINSON

394        OBEDOZA, MARK JOHANNE  BAJO

395        OCAMPO, ELAINE ROSE  CABAHUG

396        OCAMPO, KEN CRAIG  ROZ

397        OLANDRIA, CYRIL KAYE  AGUIL

398        OLIDAN, SYRYLL MAYNARD  MEDINA

399        OLIVA, NIKKI CYRA LYNN  OCTEZA

400        OLLAVE, ELLOISE DOROTHY  LERIOS

401        OLOY, MAY JOY  DIWAWEN

402        OMBIGA, DUANE JIOVANI MORISS  BAYAGNA

403        OMNES, PRECIOUSLY  UMAYAM

404        ONA, MARIA DANICA  TAMORO

405        ONATO, FIONA LEI  NELMIDA

406        ONG, ELDRICK STANLEY  TIU

407        ONOZA, JEOF ERIMSON  MONTECLARO

408        ORBECIDO, MA CRISNIL  BASA

409        ORDIALES, PATRICIA SARAH  ACOSTA

410        ORNOPIA, SHAINA MAE  ABAMONGA

411        ORTIGAS, FRITZ  ZOMIL

412        PABALAN, CHRISTAL AILA  DE JESUS

413        PABELONIO, ISABELLA  BONTANON

414        PADERANGA, KEZIAH  PARILLA

415        PADILLA, DARYL JAN  AGUINAGA

416        PADILLA, DIANA JOY  ATENTA

417        PADUA, SCHLEGEL IRVINE  VILLASAN

418        PAGALING, VENICE KATE  VILLON

419        PAGCALIWANGAN, IVY  MENDOZA

420        PAGILA, KLYDE JEFFERSON  CASEM

421        PALMA, APPLE JOIE  SONORIO

422        PALMARES, XZ LOUISE PAULEEN  SUMABONG

423        PALMES, ABBYGAIL  BOBONAO

424        PALOMA, CHIQUI ANGELA  BARRIATOS

425        PALOMAR, BERNARDO ZEN  TORDECILLA

426        PAMPANGA, GASA ALDEA  ELIOT

427        PANALIGAN, ALLISON DALE  DELA CRUZ

428        PANGANIBAN, ANGELICA  JONGOR

429        PANGILINAN, FIONA MARIAN  LOZANO

430        PAQUIBOT, KATHLEEN  CASINILLO

431        PARCON, EMERALD GRACE  DAGUIA

432        PARENTELA, AARON MART  GONZALES

433        PATAGAN, ERYLLE JANE  BALANGUE

434        PATNA, NIEZA JANE  LOSARIA

435        PAYOS, JOSIELA  LINAGA

436        PECHO, SIMON RAFAEL  GATPATAN

437        PECSON, GENE LOISE  RULLAN

438        PECSON, JOHARA JANE  GROSPE

439        PEDRIÑA, NICOLE ANN  MALVEDA

440        PELAYO, DAVID MANFRED  SANGA

441        PEPITO, RICHMOND  CAYA

442        PERALTA, JANINE ABIEGALE  QUIAMBAO

443        PEREZ, ANGELIKA  PADUA

444        PESTAÑAS, JAZEN  MERCADO

445        PEYRA, PHIL JOSHUA  MARBELLA

446        PEÑA, PAOLO MIGUEL  MAXEY

447        PEÑA, PRINCESS SHYNE  SITJAR

448        PEÑAMANTE, TRISHA ANNE  ECLAR

449        PEÑAS, JAMES DARRYL  EGNALIG

450        PIAMONTE, PHOEBE JANE  PONTE

451        PICPICAN, KISHA GRACE  SAONG

452        PIERA, KIMBERLY  LATAYADA

453        PIL, RAYMOND JAY  FABULAR

454        PINATIL, PATRICE ALYX  OMAMALIN

455        PINGA, EUNICE  OBOZA

456        PINTOR, KEI JAYA  ARRIESGADO

457        PLAZA, MIKA ELLA  PADEN

458        PONTEJOS, ALLEN MELVIN  BELMES

459        PORTILLO, STEWART  DONESA

460        PRINCIPE, KENT BRIAN

461        PRINCIPE, LORRAINE MAY  PALASOL

462        PRIOLA, FAITH ERICA  MAGPANTAY

463        PUEBLAS, CHRISTHEL MAY  MONTAÑEZ

464        PULHIN, ARIENNE  SARMIENTO

465        PULONG, AHMAD YASEEN  JUMADIL

466        PUNGYAN, JONDAVE  PUERTO

467        PUNZALAN, GEWELLE MAE  LEGASPI

468        PUNZALAN, MARY FRITZDIANE  ABRACOSA

469        QUESIO, JISAVEM  PACTAO

470        QUINIT, JOSHUA MHAR  NAVARRO

471        QUIROGO, SAMANTHA JOY  RICO

472        QUIZO, ALEC MORISSEY  PLASOS

473        QUIÑONES, MAYA  GUTAY

474        RADAZA, IVY CAMILLE  BUNGABONG

475        RAMIREZ, DENISE  NAVASERO

476        RAMIREZ, VANESSA NICOLE  FRONDA

477        RAMOS, ALYSSA ANDREI  BONDOC

478        RAMOS, CZARINA ALYSANDRA  CALUAG

479        RAMOS, DANIEL  CARPIO

480        RAMOS, JOHNDALE  MALLARE

481        RANARA, EUNICE GRACE  ELEMENTO

482        REBALDE, JONIEL  ACELDO

483        REFUERZO, LORIEL JHANE  FERRERA

484        REGONDOLA, EMMANUEL  DE CASTRO

485        REGUYA, CHRISTINE  RESTIFICAR

486        REMIGIO, EDRICKSON  CARDENAS

487        REODICA, KIM  GARRIDO

488        REYES, CARLITO  ZAYAS

489        REYES, JERVIN LOUIE  LANUZA

490        REYES, JOHN ADRIEL  CORSIGA

491        REYES, JOSELLE ESTERLY  TOLENTINO

492        REYES, LOUISE DAPHNE  RAYEL

493        REYES, MAE JEIANETT  SANTOS

494        REYES, MAICA ANGELICA  CABALUNA

495        REYES, PAOLA FRANCHESCA  FAJARDO

496        REYES, REYNY BOY  BADUA

497        REYNA, MA JOSELLE VICTORIA  MABALOT

498        RIVERA, EUNICE JOY  LEGASPI

499        RIVERA, FEANNE AVELINE  ILAO

500        RIVERA, HAZEL ANNE  TABANCAY

501        RODELAS, JOHN JOEMMEL  RIEGO

502        RODRIGO, JESSA MAYE  HAMLAG

503        ROMERO, AIRA MONIQUE  BAUTISTA

504        ROYALES, CLERYSE ANNE  CAÑARES

505        ROZAL, DJ  OLANO

506        RUBIA, JEREMY  LANTICSE

507        SACANLE, KRISTINE ANGELICA  ALCANTARA

508        SACOBO, CARL JAMES  DELIM

509        SAHAGUN, JULIEZA  DE MESA

510        SALAZAR, JOHN MICHAEL JEHROME  AQUINO

511        SALAZAR, NOVETTE JOICE  VARGAS

512        SAMSON, DANA GABRIELLE  CARRILLO

513        SANCHEZ, CAMILLE  GERONGA

514        SANCHEZ, PATRICK GABRIEL  DE GUZMAN

515        SANGALANG, MARIANE FRANCES  SARMIENTO

516        SANGGALAN, DANRELL DEAN  GRONIFILLO

517        SANTIAGO, REENA  DE GUZMAN

518        SANTOS, MICHAELA  AMPOLOQUIO

519        SANTOS, VINCE NIKKO  MACALINTAL

520        SARMIENTO, LEIGH SYDNEY  OCASION

521        SAVELLANO, YVETTE XYRA  RECOLIZADO

522        SIALANA, SHANIA EVE  VAGUCHAY

523        SIOSANA, JOHN ERICK  AVILA

524        SISON, EROL JESUS  GANDANGAN

525        SISON, KELLY SHEINE  OJASCASTRO

526        SIWANGAN, JASMIN  LUMIGAT

527        SOLACITO, JOVIEL  OBLIANDA

528        SOLMIRANO, PHILIP JOSEPH  ORILLE

529        SON, ALEXANDRA CHRISTINA  PEREZ

530        SON, MORELLA NIÑA  QUIRAO

531        SORIA, JENNY  OGUITE

532        SORIANO, LYZETTE  BULATAO

533        SUBALA, JHUNA MAE  SABADO

534        SUBIZA, SMILIE CHARM DYRAH  ALEONAR

535        SUMAGAYSAY, HAROLD  BATISLA-ON

536        SUMAGUE, AVEN KING  MAGNO

537        SUMAKEY, AEGANAY  ANGLIOAN

538        TADENA, CAMILLE  CORDERO

539        TAGALOG, SHAIRA KYLE  MAHINAY

540        TALAMPAS, GINO LUIS  MAGTIBAY

541        TALAN, FATIMA GRACE  FLORENDO

542        TAN, LAUDIMER TYE  QUEDDENG

543        TANGARORANG, TANYA JOYCE  BULACAN

544        TANNAGAN, CARVIN LORENZ  DANGUILAN

545        TAPANG, KATHLEEN LOU  ACOBA

546        TARDECILLA, MA BIANCA  CASTRO

547        TEMAJO, VERONICA MAE  OYARDO

548        TEÑOSO, FRANCHESKA THERESE  BELAMIDE

549        TIANGCO, FRANZ ANDREW  TUIBEO

550        TICDONEN, JUBILEE  KAWI

551        TINITIGAN, MA CARMINA EXCELENE  SY

552        TIONG, VIFLOR  BERINGUEL

553        TIRADO, FRANCES NICOLE  FALCUNITIN

554        TIU, KEN JR  CHIO

555        TOLENTINO, CHELSEA  SUNIO

556        TOLENTINO, JOSHUA ADAMS  BELGA

557        TOLENTINO, REIANE  GARDIOLA

558        TORENO, FRANCES INA  BARGAMENTO

559        TORRANO, GILBERT  CATAPIA

560        TORRELIZA, DARLENE  CARPO

561        TRIBACO, JANEBIE OLIVE  TORQUIDO

562        TRINIDAD, MEGAN  PRING

563        TUNGPALAN, EMMA  LUCENA

564        UMAL, NASHREEN  NAZARRO

565        UMALI, MA ANDREA LISA  ADABAN

566        UNDAY, JESA  MANUEL

567        URSAIS, ANGEL JOY  CARIÑO

568        VALENCERINA, CZARETTE  PAGTEILAN

569        VALERIANO, KARINA IRENE  AGCAOILI

570        VALERO, SHAIRA MAE  DAZA

571        VALMORIA, ARVIN  MANDRIZA

572        VELASQUEZ, ALAIN JOSEPH  ANG

573        VELASQUEZ, ERROL JAMES  SUYAT

574        VENTANILLA, MERIQUE  TRUMATA

575        VERGARA, EZRA VICTORIA  PRUNA

576        VERGARA, KIMBERLY  DE ROXAS

577        VIBAR, JERICHO IZA  ANTE

578        VILLAFLOR, KYLE DENEV  VILLARTA

579        VILLANUEVA, TED STEPHEN  BELO

580        VILLARIAS, CHRISTINE JOY  CASTILLON

581        WANG, HANNEH JONNA  DY

582        YAMBAO, JOHN HENRY  GOZUM

583        YLANAN, ALMA LORAINE  LOPEZ

584        ZAMBAS, ARCHELLE ELOISE  VALMORIA

585       ZAPATA, CHARLOTTE ABIGAIL  TEJADA

CHEMICAL ENGINEER

ENGINEER

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Chemical Engineer Licensure Examination

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Civil Engineer Licensure Examination

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The Professional Regulation Commission announces that 5,836 out of 13,781 passed the Civil Engineer Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...
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Electrical Engineer Licensure Examination

May 5, 2022 - 6:00am
The Professional Regulation Commission announces that 3,029 out of 5,567 passed the Registered Electrical Engineer Licensure Examination and 1,717 out of 3,712 passed the Registered Master Electrician Licensure Examination...
May 5, 2022 - 6:00am
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Professional Electrical Engineer

May 5, 2022 - 5:00am
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 55 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila last April...
May 5, 2022 - 5:00am
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Electronics Engineer Licensure Examination

April 29, 2022 - 3:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 897 out of 1,925 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,139 out of 1,337 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by...
April 29, 2022 - 3:00pm
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Real Estate Broker Licensure Examination

April 20, 2022 - 5:00pm
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 584 out of 954 passed the Real Estate Broker Licensure Examination.
April 20, 2022 - 5:00pm
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