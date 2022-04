Electronics Engineer Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 897 out of 1,925 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,139 out of 1,337 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2022.

Roll of Successful Examinees in The Electronics Engineer Licensure Examination. Held on April 20 and 21, 2022. Released on April 28, 2022.

Seq. No. N a m e

1 ABAINZA, KLAIRE DIANE NALIPAY

2 ABALOS, DIVINE ANGELEE FLORES

3 ABASOLO, JEZREEL GASGAS

4 ABEJERO, JOANA CLAIRE BOBIS

5 ABELLANA, EJAY DADIOS

6 ABEN, LEANDRO BAUTISTA

7 ABLAN, LEO ANDRIE OCCIDENTAL

8 ABORDE, MEL CHRISTIAN VILLANUEVA

9 ABOY, COLEEN JAVELLANA

10 ABUD, JOSHUA TAON

11 ABUNGAN, RIOLOID DE VERA

12 ACHAS, CHRIST ANTONELL ABAYATA

13 ACIO, CHRISTIAN PAOLO ALAN

14 ADELANTAR, JODEE VELASCO

15 ADRIVAN, ROY VENZON CANTAGO

16 AGASEN, IAN NEIL GAQUI

17 AGATEP, ERROL ACE LOPEZ

18 AGUACITO, JOHN DEREZA

19 AGUCAY, MARVIN JOHN LAURON

20 AGUILA, MEL EDMOND FRANCISCO

21 AGUILERA, REGINE JOY SUAREZ

22 ALAMBRA, RENZ ANDREI HATTON

23 ALFONSO, RALPH MICHAEL GABRIEL DELA CRUZ

24 ALIGAEN, NIÑA ANGELICA RAMOS

25 ALMAREZ, KATHLYN SARMIENTO

26 ALMARZA, MARK CARLO EBDAO

27 ALMONIA, GODFREY JR TELLANO

28 ALQUIZAR, VINA ROSE OLBIDADO

29 ALSIM, RENZO NICOLAS DEVEZA

30 ALSOLA, CHENIE PAROJINOG

31 ALTAR, SALVADOR JR CATA

32 ALUDOS, ANELYN BAQUILAR

33 ALURA, RENE DEVIN BAQUILOD

34 ALVAREZ, KHAREN PROSPEROSO

35 AMBAS, MARIAN ESPINOSA

36 AMBULO, FRANCIS PAUL BENITO DIEGO

37 AMON, MARI CHRISTINE EBRO

38 ANCHETA, CHERRY ANNE FELICIANO

39 ANDRES, JUDD ZILDJAN TINGSON

40 ANTIQUEZA, KARL GERZONN ACALA

41 ANTONINO, DANIELLE PATRICE BOBADILLA

42 ANTONIO, JULIE ANN DE LAS ALAS

43 ANUGOD, ABDALLAH MARUHOM

44 APILADO, JOSE ROSS ANTONIO III RODRIGUEZ

45 APOLONIO, VINZER FAJICULAY

46 APOSTOL, JON NEIL SEBIAL

47 ARADILLOS, JEMAR HUGO

48 ARAGON, RAYNE ABIGALE TIGNO

49 ARANAS, PAUL JUSTINE HERNANDEZ

50 ARAÑO, RIKKA ARAGAY

51 ARBOTANTE, MICHAEL JAE MENINGUITO

52 ARCEÑO, ARGEN MARY GEMOTRA

53 ARELLANO, JOLIBETH STEPHANIE HARABE

54 ARIOLA, LUCILLE MAE SANTOS

55 ARNAIZ, FRANCIS WILHELM TORRE

56 ARROJADO, KIM RYAN CEPE

57 ARROYO, JOAN SALUYA

58 ASIGNAR, JULES GRANT GONZALES

59 ASILUM, RENNEH MAE CAPEÑANES

60 ASUNCION, FRANCIS XAVIER BARCELONA

61 ASUNCION, KEVIN LLOYD UGALINO

62 ATAAL, RUTH JOY ALENTAJE

63 ATIENZA, ALLYSA JOY ORLANDA

64 ATIENZA, JOHN ELLIOT TINUMPIT

65 ATIENZA, PAUL CATIMBANG

66 ATUTUBO, KAREL REGIE MUYNA

67 AUNGON, LUCILLE MAE MERCADO

68 AUSTRIA, GLENN HARESH LOPEZ

69 AYSON, ARJAY DUNGCA

70 AYSON, MICHAEL JHERRIECHO CHRISTIANE VELANTE

71 AZMAN, CHESTER JOHN MALAB

72 AÑASCO, ARIEL OLLIGUE

73 BABARAN, ALDENE PAULINO BUNAGAN

74 BABARAN, REY SAAVEDRA

75 BACATAN, NESTLE MAE SALUDES

76 BACAY, LESTER JR LOTERTE

77 BACLAY, MA LENSIE SOLAS

78 BACOMO, LESTER ALLEN GABO

79 BAGALAYOS, RACHELLE GASPARILLO

80 BAGUIO, GENIE DIVINE MABALUD

81 BAGUIO, JAMES PAUL GALLO

82 BALAGOSA, FANNIE JANE SALVAN

83 BALAGTAS, IVAN GAMIEL GUECO

84 BALAGTAS, JON MARC DEUEL CRUZATA

85 BALANA, MARJORIE CATBAGAN

86 BALANAG, ROGEEN GRACE CACAYAN

87 BALAO, KRISTIAN MATTHEW BAGUISA

88 BALIAT, ALLYZA KYLE CARBO

89 BALIGOD, CLARIZA BALIDOY

90 BALOCATING, JAYSON RUSSEL CAPUA

91 BALONKITA, JOMEL MARK CAOILE

92 BALTAZAR, AL DUAINE ESPIRITU

93 BALTAZAR, TIMOTHY JUSTIN CABRERA

94 BALUYA, LORENZ CHRISTOPHER NUÑAL

95 BANAAY, KENNETH LAGRADA

96 BANAL, JUNE GIL GARCIA

97 BANJAO, HANNAH ROSE TOLENTINO

98 BANSIL, SOPHIE ISABELLE CARMI MANASAN

99 BANTAYAN, MICAELLA PAJITA

100 BANTILAN, MARJORIE CUIZON

101 BARAQUIEL, MARTIN NOGRA

102 BARCE, JOHN JERICO CRUZ

103 BARCOMA, OLWYN SANGLAY

104 BARENG, EARL JOHN DE LA CRUZ

105 BARIL, AL JOHN RONQUILLO

106 BASANAL, DIANE MAE GALLO

107 BATADLAN, REGENE SOLIVA

108 BATTUNG, JULIEN LYSA FRANCISCO

109 BAUTISTA, KENNETH DELA ROSA

110 BAWIGA, ROBERT LEE MISSION

111 BAYLON, JOHN PAUL FUENTES

112 BAYNOSA, NICOLE REMOQUILLO

113 BAYOG, TERESA DOLLOSO

114 BAYSIC, JOHN CARLO MAÑAGO

115 BAYTA, JASON CLYDE SARDILLA

116 BAÑES, KIMBERLY BALDELOVAR

117 BEDANIA, ROD JOSEPH OCAMPO

118 BEDRIO, REGINE NOELLE QUIATCHON

119 BEJOC, JHON KARL ROSAS

120 BELNAS, KIM KEVIN DAVID

121 BELZA, KEVIN NUÑEZ

122 BENASING, POTRINORDID'DAN RASAD

123 BENEDICTOS, DOMINIC VINCE LAPUS

124 BERGANIO, EUNICE NOVA COLLAMAT

125 BERMAS, GEM CHRISTIAN GARCIA

126 BERNABE, LESTER ALLAN MATIENZO

127 BERNALDEZ, AMIEL FERDINAND INTIA

128 BERNALDO, TRISHIA MARIE DE LEON

129 BERNARDO, AILEEN ROSE SUSTAL

130 BILLONES, MARK LORENCE NACARIO

131 BOCACAO, EZEQUIEL POSADAS

132 BONIFACIO, MARK NATHANIEL LACAP

133 BONOCAN, JELLICOE JOULES LAURE

134 BOOL, MHARIEL GUTIERREZ

135 BOREJON, RENEE YLKA NOSA

136 BORJA, GLERRY PAUL GERONIMO

137 BORJA, JANELLA NUDO

138 BRIONES, JESSA MAE GABAT

139 BRISO, JAY MARK LLARINAS

140 BRISTOL, MARGARITA LOUISE LAMIGO

141 BRODIT, JOSE III CARMONA

142 BUAL, ANGELI CATES REDOBLADO

143 BUENA, TONI BOY ACHAS

144 BUENO, JULIUS GENE BUENO

145 BUGTONG, JIM HAROLD ATIENZA

146 BULACITO, JARVIS SHEM LAMARI

147 BUNGABONG, LOURDE JELLE LUAYON

148 BUQUEL, EDWARD CAGURUNGAN

149 BUSLON, NIÑO REY DANIEL

151 CABAHUG, REXEL QUIMBO

152 CABAO-AN, ALESSANDRA MAE SEVILLA

153 CABLE, KEN MATTHEW CRISTOBAL

154 CABRERA, ELISSE DANIELLE ALVAREZ

155 CABRILLOS, LORILIE NAMATA

156 CABURNAY, ADRIAN GALANO

157 CACERES, GALE VERA TARUC

158 CACERES, MARK UNITY TOLEDO

159 CADAYDAYON, VANESSA AGAY

160 CADELIÑA, RAYMOND NEIL DOMINGUEZ

161 CAGATAN, IAN NIKKO MENDOZA

162 CAHUCOM, GINEMICA YUNICE GUBOT

163 CALABANO, ANDREI ANGELES

164 CALANG, XYREX ABALOS

165 CALAUOR, PARK THOMAS KEVIN

166 CALDERON, JONAHMIE GOTERA

167 CALICA, KAREN NOUF GALZOTE

168 CALUNSAG, MICHAEL JAY MAPUTOL

169 CAMATURA, DAPHNEY JANE PANTORILLA

170 CAMERO, MARIA VERONICA PARACUELLES

171 CAMPORASO, FRIENDS JAN TOGADO

172 CAMSON, JANE DIMAUNAHAN

173 CANALES, CHRISTINE COLEEN SAGUM

174 CANCINO, FERMINA BADUA

175 CANIBAN, REYMAN ABATAYO

176 CANJA, RAY VINCENT FABILLO

177 CANLAS, ELLENIE ANN FLORES

178 CANSANAY, JOSHUA ALPARO RIVERA

179 CAPALIT, FHITZ MANDAC

180 CAPALOS, CHRISTIAN NATIVIDAD

181 CAPITULO, JOHNN BRYANN PANGILINAN

182 CAPPAL, MARK HAMILLE BULALACAO

183 CAPULOT, JHON DENNIS TAMBALO

184 CARAG, BLIZETTE ELENITA BACURIN

185 CARBAJOSA, PRINCES DITCHON

186 CARDOSA, KIEZZLE JOY REYES

187 CARGAMENTO, ALYSSA NIKKA MOSELINA

188 CARIAN, JHON JAY CABUNILAS

189 CARINGAL, JAN DEXTER MAGAT

190 CARIÑO, ANDREW ANGELO GADIA

191 CARIÑO, FIDEL CANENGNENG

192 CARLOS, MA SHARMAINE LOMIO

193 CARODAN, DUANE MALUPENG

194 CARRILLO, ELMER JR DACUBA

195 CARTIN, ROMULO JR MADERAZO

196 CASIBANG, ROCHELLE JOYCE BASUBAS

197 CASIDO, FRIEDRICH JOSEF TEMPRA

198 CASQUEJO, KENT JACOB MINORCA

199 CASTICIMO, HAMILTON PEDRO

200 CASTILLO, JOSEPH JEAN SEDRICK AMPER

201 CASTILLON, BRYAN GASPER

202 CASTOR, STEPHEN PATRICK BLASE

203 CASTRO, ALDWIN JOMAR FIGURACION

204 CASTRO, DAVE ADRIAN VELASCO

205 CASTRO, FRENZEL CODMAN

206 CASTRO, GASMEL JR CARONONGAN

207 CASTRO, REA CIPRA

208 CASTRODES, JUN MARLO MEONES

209 CATANE, PATRICK DALE EBORDE

210 CATAPANG, JUSTIN LLOYD RIVERA

211 CELADES, RIOS CARLOS PANTOLLANA

212 CENTENO, JUAN CARLOS FLOREZA

213 CEPE, RUSTY JOHN SIANGCO

214 CHAVEZ, ALYSSA JEAN CABADIN

215 CHAVEZ, MELISSA MAE VENUS

216 CLARO, JAMILLE DAPHNY BRILLANTES

217 CO, EUDORLEEN ANN STERELLE BALONAN

218 COBACHA, PROSPERO DEI II BANDIGAN

219 COBRADOR, JOSEPH JOHN BALTERO

220 CODICO, CLAUDETTE ALMYRA JALBUENA

221 COLLADO, ALEC NEIL MESA

222 COLLADO, CRISTIAN CALA

223 COLLADO, MARJOJE BRYAN SABANAL

224 CONDINATO, KRISLENE SUELA

225 CORDOVA, JOYCE

226 CORNEJO, GEVION PANLAQUI

227 CORONEL, EMMANUEL JAESON DAQUINAG

228 CORTEZ, CHARISSA MAE CEPE

229 CORTEZ, JANALYN TOLENTINO

230 CORTEZANO, MARY CHRISTA GRACE PAÑARES

231 COSTALES, DAENNE VALEN GUILLANO

232 CREDO, MAVE RICK TOMACAS

233 CREUS, BLESSE MAE BUGA

234 CRUZ, CEDRICK JOHN KARLO DULAY

235 CRUZ, JEZREEL LULU

236 CRUZ, JOSHUA MARCO PENOLIAR

237 CRUZ, KERSTIFF MARTIN MAGANDA

238 CRUZ, RODRIGO RAFAEL

239 CRUZ, ROSS SONNY CRUZ

240 CRUZ, RUTH GENEVIE QUINDOYOS

241 CRUZADO, JOHN MICHAEL ESTRADA

242 CU, KEISHA BELLE TORALDE

243 CUBIO, MAYNARD DALE CANAYONG

244 CUDAL, RONDALE IYADAN

245 CUENCO, RONN JOAQUIN GAMLANGA

246 CUEVA, CHRISTINE JOY KIN DUCAY

247 CULABRES, JERICK CEÑIDO

248 CUMBA, BRYAN AMIGO

249 CUSIT, KHAVEN VILORIA

250 CUSTODIO, EDGAR RUSHEL RAYOS

251 DACARA, HANNAH CAMILLE PALABRICA

252 DAEL, ANGELICA ROSE RAMOS

253 DALAY, MARY NICHOLE GARCIA

254 DAMASO, SHARRA MAE CAMPOS

255 DAMPOR, ROSEANNE MARCELA SONQUIPAL

256 DANDOY, CARLITO JR GANZA

257 DAQUIZ, JILLMER MAGTALAS

258 DARANGINA, MOHAIRA MANDING

259 DATU, ELDRID JOHN IGNAO

260 DAVALSANTOS, ALTEAH JED APOSTOL

261 DAVID, RACHELLE ABELEDA

262 DE GUZMAN, BON CARLO MANGUERA

263 DE GUZMAN, CHRISTIAN MICHAEL ARVEE DAGOS

264 DE GUZMAN, GEMNAIKA LAURA CALPOTURA

265 DE GUZMAN, ROGELIO JR VENTURA

266 DE GUZMAN, RYAN VANCE ROSARIO

267 DE LA CRUZ, REMEGIO JR DAYOT

268 DE LARA, CHRISTINA MARIE NAVARRO

269 DE LEON, CYRUS ORENCIO

270 DE LEON, EFRAIN GERARD DE GUZMAN

271 DE MESA, JHERALD CABLAO

272 DE MESA, SEAN CARLO CASTILLO

273 DE VERA, TRICIA PEARL TAMAYO

274 DEFENSOR, VINCENT SALVADOR PIOQUINTO

275 DEFEO, ROSEL BANAN

276 DEJORAS, RAYMOND JR TAAL

277 DEL ROSARIO, EMMANUEL CORDOBA

278 DEL VILLAR, KYLE REIFEL MALAZARTE

279 DELA CRUZ, JULIUS BRICE PERDON

280 DELA CRUZ, KEN HARVEY BINGCANG

281 DELA CRUZ, KENT PEREZ

282 DELA CRUZ, ROSELLE JOY ANIT

283 DELA PEÑA, PAUL JOHN PEPITO

284 DELFINADO, NELSON JR LOZADA

285 DELOS ANGELES, JULIE RICA BELARMINO

286 DELOS REYES, NIMROY CANILLA

287 DELOS SANTOS, DANICKA FAITH PASCUA

288 DESQUITADO, ROSEMARIE VANZUELA

289 DIANGCO, MIKE MARTIN CAMPECIÑO

290 DIANGO, JOHN CLARENCE TECSON

291 DIAZ, BERNABE JR MALAKI

292 DIAZ, CHRISTINE ANGELA YUSON

293 DIMAANO, CARMELA VALENCIA

294 DIMAANO, IRVIN TALINTING

295 DIMAYACYAC, VAN RENZ ABANTE

296 DIVINAGRACIA, KRISTIAN

297 DIVINO, PAUL ADRIAN ESGUERRA

298 DIWA, JESTER ANNE PAULE

299 DOCENA, JOSE VINCENT IRASGA

300 DOLLENTAS, NOEL NAAG

301 DOLLOSO, GABRIELLE TABARANZA

302 DOMINGO, ALEXANDER ANTHONY DELA PEÑA

303 DOMINO, MARK DAVID TOLENTINO

304 DONAIRE, JIM ANDRE ARUNGAYAN

305 DORADO, VINCENT ABUEL

306 DOÑOS, JHERICK JHAN DAQUIL

307 DUCAY, JUDE CHRISTIAN LARIBA

308 DUEÑAS, ROVEN BACRUYA

309 DUMAGAT, ARNOLD DIAZ

310 DUMALAOG, MA CORAZON FABILONA

311 DUMORAN, PHILIP BRYAN TUBATO

312 DURAN, KATRINA CABIGAS

313 DURANGO, ENNEA THERESA OSMA

314 DURANO, JOHN RONALD BAUTISTA

315 DUREMDEZ, JOVEM SAY

316 DY, ARJIE ENOSERTA

317 ELEVADO, AIESHA ZOE MARTINEZ

318 ELIZES, PAUL MICHAEL EDWARD LEDDA

319 ENANOR, CARYL KEEN OYAN

320 ENDOZO, ANGELIKA PANGANIBAN

321 ENDRANO, GIAN GIUSEPPE DUMAN-AG

322 ENECILLO, DOREEN CASCAÑO

323 ENRILE, KATRINA ALTA

324 ERANA, KEN SANCHEZ

325 ESCARPE, ALEZA PADILLO

326 ESCOVILLA, CHRISTIAN GIL AGUJETAS

327 ESCUTON, ARLYN GRACE RIVERA

328 ESGUERRA, WELL-GIN AMPELOQUIO

329 ESPAÑOLA, JODERICK DOLANDOLAN

330 ESPERON, VLADYMIR MANALO

331 ESPINELI, RICO AVIZOLA

332 ESPINOSA, HARRY ARCON

333 ESPIRITU, ANGELA RUSO

334 ESPIRITU, FELICITO III REYES

335 ESPIRITU, KATRINA YSABEL GANITUEN

336 ESPORAS, MARNIE LIBRO

337 ESQUIBEL, ELEAZAR CAPON

338 ESTEBA, JOSHUA KYLE PRADO

339 ESTINO, KATHERINE ANN MILES SIWAG

340 ESTRADA, ARMANDO JR SANCHEZ

341 EUSEBIO, KIMBERLY GRACE ESCAÑO

342 FABRIAG, RICHARD JABIGUERO

343 FACULIN, ADRIAN PAUL SEGOVIA

344 FAGUTAO, ROI KENNETH RIPARIP

345 FAJARDO, ANDREA LOUISE PEÑARUBIA

346 FALSIS, KING CYDRIC DENOSTA

347 FAULVE, GEOVANE JR RAMOS

348 FERIA, JOHN PATRICK ALLA

349 FERNANDO, JERNADETTE ISIP

350 FERRER, ARIELLE MICAH BIONGAN

351 FERRER, MARK JUSTINE CASTRO

352 FESTEJO, ARCEF JEREMY V

353 FIGUEROA, DANIEL DELA CRUZ

354 FILIO, JUDESEL BARQUILLA

355 FILOMENO, EUGENE LORENO

356 FINULIAR, JULIAN PAOLO TESORO

357 FLOR, ARRIANNE GRACE BALDEO

358 FLORES, KATRINA CASSANDRA DELA ROSA

359 FLORES, SALLY ALADA

360 FLORES, TRISTAN LORENZO BUSTONERA

361 FLORIN, KATRINA MAE GUMBA

362 FOJAS, MARIA RAPHAELA ELYSSE RAMIREZ

363 FRANCISCO, CHRISTIAN VINCE LOVITOS

364 FRANCISCO, DAVE ANGELO ALBERTO

365 FRANCISCO, JOHN BRYAN OBIAS

366 FRIGINAL, VAL NEBUER ENAJ FAMPULME

367 FRONDA, KENNETH BRYAN CONTI

368 FUENTES, ALBERT ANTHONY OGAPONG

369 FULONG, RYAN JOSEPH QUIROZ

370 GABOR, JONA MARIE ORITO

371 GALICIA, MARIENNE MAY VISALES

372 GALINDO, MARWYN CABACUNGAN

373 GALLEGO, ALARIC JUSTIN MAKILAN

374 GALOCHINO, NER PAUSTINE DAVE TANALEON

375 GALURA, YVES BRYAN MENDOZA

376 GARCIA, ANDREA PAULINE NADALES

377 GARCIA, IVAN RICKY ALLAGADAN

378 GARCIA, JOSE GABRIEL ADRIAN CATOLICO

379 GARCIA, RALPH JOSEPH AZUCENA

380 GARCIA, RAZIEL ANNE

381 GARCIA, RYANDREI CELINO

382 GARDOQUE, LEONARD RODRIGUEZ

383 GASCON, LUIEJEN MARC AOANAN

384 GASIS, MARY JOY ABLON

385 GATMAITAN, GILBERT IVAN ANDRES

386 GEALON, SHEILA MAE BIBAOCO

387 GENEGOBIS, CHRISTIAN TRAZONA

388 GERONA, LUCKY NIWRE MAHINAY

389 GO, EIDERF JOHN CLOR

390 GOB, GABRIEL JEIYO MANGALINO

391 GOLINGAY, LAURENE ALMIRA TAGUINOD

392 GOMEZ, MARK JEROME CASTILLO

393 GONZALES, BEZALEEL CADELIÑA

394 GONZALES, DAN JOSEPH MAURO

395 GONZALES, JHON HENRY SISON

396 GOPEZ, JOHN JOSEPH VIAÑA

397 GORDO, KING MIGUEL JUMAO-AS

398 GORION, MIRA ELLAINE RAMIL

399 GRADO, JL-JOSHUA BONOTAN

400 GRAGASLAO, ENALYN CRUZADA

401 GRIARTE, DENICE NICOLE SAN ANDRES

402 GUINO-O, MENCHIE BELNAS

403 GULMATICO, CHRISTINE PESQUERA

404 GUNAYAN, LANDREY JEAN JAGUNOS

405 GUNDAY, GEROLD RAMIREZ

406 GURANG, JASON JAY ALOSTE

407 GUZMAN, ARMANDO JR RAPANIZA

408 GUZMAN, CHRISTOPER LAURIA

409 HACHERO, CHRISTINA MAE YASA

410 HIMOR, RALFAEL DELA CRUZ

411 HIPE, TANYA AGARPAO

412 HOFILEÑA, ROGELIO GAVIN MEMORIA

413 HSU, MICHAELA MARI MALAGAR

414 HUMARANG, KIM ANDREW NOVILLA

415 IBARRA, CHERYLL MOANA MARIE DAGDAGAN

416 IBARRA, DIVINE GIRLIE LIVED

417 IBARRETA, CARLO NACARIO

418 IBAY, AARON PATRICK MELO

419 IGNACIO, IGNATIUS SUBIBE

420 IGOT, RABBI CARABIO

421 INIEGO, GINO PAOLO CADIENTE

422 IWAG, TRESTAN EMIL BANO

423 JABAGAT, REY MART DE FIESTA

424 JABAO, CRISTEL JANE SALCEDO

425 JALIPA, FREMARJUN AYSON

426 JAMERO, JAN JOSEPH PACOT

427 JANDOC, ALLANA NICOLE GURAY

428 JAVIER, MA DESIREE ANOG

429 JOB, TRISHIA MAE FANDIÑO

430 JONOTA, JIM SERIE

431 JOVEN, JEIBHERT VIDAL

432 JUAN TONG, HEINZ ALFRED QUE

433 JUANEZA, JOE RALPH DE LOS SANTOS

434 JUNAS, SHANIE PAHIGO

435 JUNTILLA, JETRO MEÑOZA

436 KOGA, YOSHINORI JABIGUERO

437 KUIZON, KHAIZER KEN TAN

438 LA PEÑA, DEZEIRINE MARZO

439 LABACLADO, JASON JAVALUYAS

440 LABIOS, NOLF IVAN CUYNO

441 LACARA, MARK HENRY ESPIRITU

442 LAFRADEZ, ANGEL LAYOS

443 LAGUARDIA, JOY CHRISTINE BONDOC

444 LANIT, JHONARD MONTEMAYOR

445 LANOT, JACQUELINE ENDOZO

446 LAPUZ, ELAINE PAMINTUAN

447 LARA, ERICKA SEGUNDINA TOLENTINO

448 LARGO, LORD JOHN LEMUEL TORREJOS

449 LAVADIA, JENILYN SION

450 LAVARIAS, EMMANUEL JOHN ALCANTARA

451 LAVARIAZ, CHRISTINE JOY PARAISO

452 LAVIN, ERWIN JOSEPH REPRADO

453 LAZARO, RUSSEL ESTEVES

454 LEDESMA, HECTOR JAIME ALAYON

455 LEDESMA, JAN FERDINAND SEMILLANO

456 LEI YEE, CARL ANDERSON TAN

457 LEONIDA, JAYBEE HINOLAN

458 LIGAYO, JOSHUA VINCENT GERARDO

459 LIM, HANS MICHAEL DELA CRUZ

460 LIM, MARIA ISABEL YAP

461 LIMPIN, RUSSEL CRISTIAN MAGTULOY

462 LISACA, JULIAN EYMARD RAMIREZ

463 LLENA, MILBERT JOHN HONORIO

464 LONGGANAY, NICANOR JR TUMULAK

465 LOPEZ, ADONIS ERESE

466 LOPEZ, ALECZ LAWRENCE MERCADO

467 LOPEZ, EDEL JOHN GEMPESAW

468 LUBANG, RAY CHRISTOPHER JOVER

469 LUGAY, DEVY CABALHOG

470 LUGO, MICHELENE CHARIZ PLACIDO

471 LUGTU, GILENE CHRISTELLE

472 LUMBA, MARIO LOUIS UY

473 MAALIAO, ESTHER SANDI

474 MACABANGON, EDISON JR VALIENTE

475 MACABEBE, JEANNE RHE GALVANO

476 MACABUHAY, ALDRIN LINDAHAY

477 MACALANDA, RICA MAY ANN GOM-ED

478 MACALANGCOM, RAYAN VILLAPANDO

479 MACARIO, JOHN EDWARD GAUNA

480 MACATIGUIB, DINA MATEO

481 MADARANG, MAYBELLE BLOSSOM DACUSIN

482 MAGAYO-ONG, ALMIRAH MAE ARMECIN

483 MAGHINAY, DAVE CARL MONFORT

484 MAGNAYE, KRYSTLE MAE BRINGAS

485 MAGPILE, CLARICE JASMIN SUEÑO

486 MAHINO, DECK STEPHEN CEPE

487 MALAPAD, EMARIANNE LAYAWON

488 MALIGAYA, ROXANNE HICARO

489 MALINNAG, SETH BRADFORD MALANA

490 MALIWAT, RYAN JOSHUA ANG

491 MALOLES, SHARLENE ESPINILI

492 MAMANGUN, JOHN DOMINIQUE PINEDA

493 MANALO, BENJAMIN BRIZUELA

494 MANALO, LEMUEL RONQUILLO

495 MANALO, MARIE LORDELYN LLONA

496 MANALO, MARK JULIUS DIOKNO

497 MANALO, ROBERT JAMES CLIMACOSA

498 MANANSALA, JOHN CARLOS NUÑEZ

499 MANAY, NIKKO JAMILLA

500 MANDABON, JUDE DANDAN

501 MANDAP, AARON JIMSON LIM

502 MANDIA, MARK JOVIN RALOZO

503 MANNAG, BRENT KENNETH

504 MANSIT, GLYDEL FLORIANO

505 MAPANAO, TRISTAN JOSH CASTRONUEVO

506 MAPOLON, RUBY JANE ARAÑAS

507 MARALIT, JUNE MARIEL NAVARRO

508 MARASIGAN, MYLA MENDOZA

509 MARAYAG, JAY-VEE BAUSTISTA

510 MARCELINO, RAYMUND MIGUEL DIZON

511 MARCILLA, RIC JOHN GALAY

512 MARCOS, IAN GABRIEL ARANA

513 MARCOS, STEVE KERL FRANCO

514 MARISTELA, JEN BEATRIX DAVID

515 MARSAMOLO, EDISON TAMPUS

516 MARTIN, DEAN PAUL ROSALES

517 MARTIN, JORGEN JOSEF LAZARO

518 MARTIN, MARK JADE FLORES

519 MARTIN, RINA MAE DAGUM

520 MARTINEZ, KIRK PATRICK DELA CRUZ

521 MARTINEZ, MARK JOSEPH CANARIA

522 MASAYON, JUSTIN JAN CHIO

523 MASING, ADRIANNE MICHELLE LAGUNDINO

524 MASPARA, SANTOS JR ABELLO

525 MAYO, WINNIE ROSE HERNANDEZ

526 MEJIA, CZENRICK ARZADON

527 MEJOS, ALYSSA NICOLE LAURENTE

528 MENDOZA, AARON JERICHO SAGUN

529 MENDOZA, ANNA CECILIA PANGHULAN

530 MENDOZA, ELLIZER MERNARD LEGASPI

531 MENDOZA, GLENN MAR GUTIERREZ

532 MENDOZA, JAYSON ALVAREZ

533 MENDOZA, JOVIE RUTH DUENA

534 MENDOZA, RICA MAY ALEA

535 MENDOZA, SETH IAN IGUIN

536 MERCURIO, CHENEE MARIE DERAYA

537 MERLE, CHRISTIAN CLEY DE LADA

538 MIGUEL, SHANIA XYLENE AGGABAO

539 MINAY, LEAH LOU LARA

540 MIRALLO, JASON LUANG

541 MISSION, ALEXANDER MORALES

542 MIÑADA, BEJON PACIFICADOR

543 MOCORRO, JOHN RAYMUND ANG

544 MODESTO, FRECIL JANE SABIO

545 MOHANA, MITZI MAELAIN GOMEZ

546 MOJICA, GHER CHRISTIAN BALLESTEROS

547 MOKHTAR, XAVIER CALAYCAY

548 MONDRAGON, KURT VEIN BIASON

549 MONGCAL, JOJIE ANNE GRANADA

550 MONREAL, FRANZ PETER NICOLAI BROSAS

551 MONSALE, GLEN REGIERN BERCILLA

552 MONTECLARO, KHRYSTELLE HONTIVEROS

553 MONTEMAYOR, MA FATIMA IRIELA ABALOS

554 MONTENEGRO, SARAH JANE AMOGUIS

555 MORANO, SHEENA MAE BILUGAN

556 MORANTE, LOUISE ANDREW ISLA

557 MORATA, CLAUDETTE MARIDEL CIRCULO

558 MORENO, DEVEN GIL MESA

559 MORENO, NIKKI ALYSSA DALISAY

560 MUJE, JANINE MAE ACEDERA

561 MUKSAN, ALBADER BIN ABDULMUNIB ASADIL

562 MULA, CANDY SUZANNE MARTINITE

563 MULDEZ, WENDY ANGELOU NOTARIO

564 NAAG, LUIGI ANGELO VASQUEZ

565 NAMOCO, PEPE II SOPRANES

566 NAPOLES, KHRISTIAN REY BARING

567 NARCIDA, FRANCESCA BEA VICTORIANO

568 NARITO, ARTH KENNETH ROXAS

569 NATIVIDAD, MENARD CAPINPIN

570 NAVALES, MICHELLE ORTEGA

571 NAYNES, SPENCER ALLEN PABULARCON

572 NEIS, KENRICK BERCERO

573 NIEVES, MARIVONNE CRUZ

574 NOARBE, MARY HAZEL SEN CHUA

575 NOJARA, DARRYL VELASCO

576 NOLASCO, KATE PAULENE BAUN

577 NOLASCO, ROLAND DEQUITO

578 NUNAG, LANCE TRISTAN SORIANO

579 NUÑAL, JETHER JEDE TAN

580 OBEDENCIO, ALEC JOVEN LEAL

581 OBERIO, MAY IBETH MESIAS

582 OBERO, JOPHEL DOMINGO

583 OBIENA, REXOR JOHN MANGILA

584 OCTAVIANO, JANIE SWEET SINOSA

585 OLANGCAY, BRYAN JAMES SAGUID

586 OLIQUIANO, ROMMEL LEGASPI

587 OLIVARES, VAN RAYMUND FERNANDEZ

588 OMLERO, EDSEL JUDDE DUMAGUIN

589 ONDA, RONALD DE GUZMAN

590 ONG, CHRISTIAN IVAN TEJADA

591 OQUENDO, EMMANUEL JR YBIERNAS

592 ORBIGO, JENESIS LYNE DULATRE

593 ORDOÑA, ALVIN DARIO

594 ORFRECIO, CYLLINE CALIMLIM

595 ORIEL, APRIL MAE ALVIOLA

596 ORIÑA, SAMANTHA AQUINO

597 OROGO, ERIKA MAE DIAZ

598 ORTILE, JAEFFREN ONONG

599 OSORIO, MEL ALECS JARAPA

600 OWAR, MARK MUGAL

601 PABATANG, JEFFERSON COLASTE

602 PABLEO, FAY PAULINE JUMAO-AS

603 PACIS, ANGELO FERNANDO MALABED

604 PACTURAN, VERNALIZA LAGARE

605 PADAYAO, JORDAN MC LARRY MATEO

606 PADILLA, CHERRISH DEE AGUINAGA

607 PADILLA, JOHN JOSEPH RAMOS

608 PAET, RALPH REYMUND TABUGADER

609 PAGALAN, REARETT BALABA

610 PAGALARAN, MIKE JESTER NAVARRO

611 PAGDATO, KRISSA MARIE LIZARDA

612 PAGUNSAN, MEJOY DELA CRUZ

613 PAJARILLO, DEXTER JASON LACSON

614 PAJARILLO, JESTER ROD HERNANDEZ

615 PALABON, SETH RHADEN BATLAG

616 PALMA, CHRISTOPHER PHILIPPE CUNANAN

617 PALMA, JOHN MART ROSALES

618 PALOMO, POCHOLO VINCE PARAS

619 PAMBID, LUIS DANIEL ALA

620 PANALIGAN, TRIXIE MARIELLE PAOLIN CASTILLO

621 PANDAPATAN, ALYANNA AYESHA ACRAMAN

622 PANDES, MARIA TERESA NILO

623 PANEDA, WENDELL LOPEZ

624 PANER, CHRISTIAN VINCENT NGITTIT

625 PANER, REYMARK RYAN DIPANIO

626 PANGA, RICA MISAL

627 PANGANIBAN, RUSSEL VISTAN

628 PARADERO, MICHELLY KISEO

629 PARAISO, GLEANE MAR MANALAYSAY

630 PARAMIO, KENT GABRIEL NAVIDA

631 PARAN, ACKROID ABLASI

632 PARDILLA, MEYNARD ADORA

633 PARIAN, LEA LEI SAUSI

634 PARIÑAS, MIGUEL ANGELO ESPINOZA

635 PARREÑO, JOHNNY JR JORMIGOS

636 PARREÑO, ROY RODRIGO VASQUEZ

637 PASCUA, LAWRENCE JAMES BAUTISTA

638 PASCUA, VAN LOUEL VIRAY

639 PASCUAL, JAY MARK CORPUZ

640 PASCUAL, LANCE VINCENT VELA

641 PASIA, MARK DANIEL ABELLA

642 PASION, ADAM JUDE EVANGELISTA

643 PASION, GEORGE JR TRINIDAD

644 PASTRANA, LARA IVANA DELA FUENTE

645 PAÑOSO, NEIL VAN JOSEPH JALANDONI

646 PEDALINO, CLARISSA MAE GALVES

647 PELDONIA, KAYLADENISE

648 PELINGON, MIKHO JUNTADO

649 PENA, HERALD GAMUEDA

650 PENILLA, TRISHA ALYNE AQUINO

651 PEPAÑO, JOHNRY TAGANAHAN

652 PERADILLA, VICO PAULO BALITA

653 PERALTA, JESSALYN SABANGAN

654 PERALTA, PSALM DAVID MAAGAD

655 PERATER, BLAZE ROXAS

656 PEREDA, LLOYD ANDREW MIGUEL RODEO

657 PERLAS, G' JEREMY JOHN GUABLAS

658 PERNIA, KRZNA JANE LINGA

659 PEÑA, SHAWN MICHAEL MARGALLO

660 PEÑAROYO, MAYBELLE HORTILLOSA

661 PICORRO, JENNY MONTEVERDE

662 PIELAGO, MA TRIZHA IVY MERCENE

663 PIMENTEL, RONALYN PAGODPOD

664 PINEDA, MARK BENZ SIBAL

665 PINO, JOHNDELL ROI GARCIA

666 PITOC, CAURELOU SAGANG

667 POLICARPIO, JOHN CARLO ANDAYA

668 POLIDARIO, AARON PAUL COLADA

669 PORTOSA, RON IVAN SINCIOCO

670 PORTUGAL, SHENALYN DELUANA

671 PRADO, MARK JUSTINE GARCIA

672 PROSPERO, LANCE KOBY GOZUM

673 PRUDENTE, RODNICK JOSE GONZALES

674 PRUNES, MICHELLE PONTEVEDRA

675 PUROL, GILBERT CABANILLA

676 PUZON, FRITZ GERALD DIMALANTA

677 QUERIDO, IZEN ORDINARIO

678 QUIAPE, KENNETH LLOYD RABANG

679 QUIBAL, ANGEL JR DE JUAN

680 QUIDLAT, ANNIE MAE OZARAGA

681 QUIJANO, BRANDY JEREZ MARFIL

682 QUILANTANG, XIEJUN QUIPOT

683 QUILICOT, RYAN CHRISTIAN LUROT

684 QUINALAYO, CARMINA JOY VILLAREN

685 QUINTO, ELLA NICOLE ORONCE

686 RABUYA, LIANE ANGELI YBAÑEZ

687 RACELIS, JETHRO DECENA

688 RAFANAN, EDWIN DANIEL FOJAS

689 RAMA, JELSON JOSE DE LEON

690 RAMIREZ, GERLAIN JANE PETEZA

691 RAMIREZ, KYNARD PATRICK ALBAY

692 RAMOS, BEN JUSTINE SERDEÑA

693 RAMOS, CHARENCE PATRICIA LOPEZ

694 RAMOS, PAUL JOHN BALINGIT

695 RAQUEL, GEAN DENISE PEREDA

696 RASE, TRISHIA FRANCISCO

697 RAYMUNDO, MICHAEL HAREM PEÑALOZA

698 REALUBIT, GENE TRESHA LOBATON

699 RECUENCO, JONH DYRYLL LARANJO

700 REFE, JOSHUA ESTEBAN

701 RENEGADO, RAICHELLE ANN PEREZ

702 REPUTANA, JOVANNY ALOLOR

703 RESOOR, ANGELANE TORRES

704 REYES, JONATHAN GABRIEL STA ANA

705 REYES, VINCENT ARVIE CASTELO

706 REZANO, JOSE MANUEL DISTRAJO

707 RILLORAZA, ALYSSA MARGAUX MAGBITANG

708 RIVAREZ, JUSTINE ALBERT GUCE

709 RIVERA, TIMOTHY AMIEL CABLAO

710 ROA, PAULINE JOY VISTA

711 ROBINOS, CHARLES JUNE MAMON

712 ROBOZA, JEROME AQUINO

713 RODRIGUEZ, EDWARD JOSEPH MANIO

714 RODRIGUEZ, PATRICK VINCE LICHAUCO

715 ROJO, ABBIE DECOLONGON

716 ROLAN, RAZEL NATIAG

717 ROMERO, DEFERSON CANDARE

718 ROMERO, JAZEL ANN GUILLERMO

719 ROMERO, JOE RUSSELL AGUI

720 RONDINA, JAYVEE QUIROS

721 RONQUILLO, CHRISTIAN PATRICK LEDESMA

722 ROSALEJOS, DEXTER MANULAT

723 ROSARIO, JASON PAUL PEREZ

724 ROSETE, JAN RYAN

725 ROSIMO, JEFFERSON DENIEGA

726 ROTARLA, ANGELICA TAMAYO

727 ROXAS, CHRISTIAN SABADO

728 ROXAS, MATTHEW DE LUNA

729 SABANDAL, LEO JED CILLO

730 SACATANI, NOEL GRANADO

731 SADUESTE, RITZ GENART ILAGAN

732 SAGAMPOD, MHEL BABAN

733 SAGAO, ELAINE DIAZ

734 SAGUCIO, KYRR VINZ DAQUIPIL

735 SALALIMA, JHEREMIE LOIS BAUTISTA

736 SALANDANAN, SOPHIA BEATRICE BAUTISTA

737 SALAUM, KEVIN YSH RENDON

738 SALAZAR, BRIAN ALLYN LAPINID

739 SALAZAR, GERARD GLENN VENTURANZA

740 SALAZAR, HYACINTH BREN FRANCISCO

741 SALAZAR, JOMIL ABOY

742 SALAZAR, MA BEATRIZ ENRIQUEZ

743 SALEDANIA, ANGELICA SEMINE

744 SALES, ANGELA FAYE QUINAGORAN

745 SALIBIO, VINCENT EMMANUEL PADASAS

746 SALUBRE, SHAREM CABRILES

747 SALUD, PAULA CAMILLE MASIGLAT

748 SALVIEJO, CHRISTIAN DELA CRUZ

749 SAMIA, CHEENIE BUSTOS

750 SAMONTE, MAE AMOR CAHUCOM

751 SAMSON, LENNIE LYN PATRIMONIO

752 SAMSON, MAGNUS LUIS DELOS SANTOS

753 SAN JOSE, ERIKA MAY LINGAT

754 SANCHEZ, KIMBERLY CLAIRE PALMA

755 SANCHEZ, SYRAH JEAN JAMORA

756 SANGALANG, DANIELLE ANNE REYES

757 SANGALANG, GABRIEL CARLO PILAR

758 SANGGA, MARY SHEIL CASTILLO

759 SANGON, JASPER DEMATE

760 SANGRIA, JESSIE JR SARABIA

761 SANTELLA, JOSE ANTHONY AMIGO

762 SANTIAGO, ANNA MAY CONDE

763 SANTOS, CHRISTIAN REGADO

764 SANTOS, IANA EUNICE DELA CRUZ

765 SANTOS, KING ROBERT BASEA

766 SANTOS, MARK ANGELO YAMBOT

767 SANTOS, RHEENA CAMILLE DIAZ

768 SANTOS, ROGER BRIAN ALVIS

769 SANTOS, ROMMEL CASTRO

770 SAPALASAN, DERIS ISABEL ALVARAN

771 SAPALASAN, SEAN CARLO AGUSTIN

772 SARCILLA, THRISIA ACHAS

773 SARI, RALPH LAURENZE NORCIO

774 SASAN, NOLLAN ALGUNO

775 SATORRE, ALEXIS FAYE LOR

776 SATUR, DANTE JR PANGAN

777 SECRETO, EUNIELYN KAYE BALABIS

778 SEGURIGAN, JOSHUA BARBA

779 SELGAS, LORD EMMANUEL GALEMBA

780 SERENIO, JOHN ALVIN BAJA

781 SERENO, KAISSER ANTHONY CLEMENTE

782 SEVILLA, JEANESSE MAE TAVERA

783 SEÑARA, CRISTAL CABUGSAN

784 SIABABA, PETER RYAN FLORES

785 SIDAMON, GLENNFREY CANDELA

786 SINILONG, CHRISTINE JOY SERDOMA

787 SIOCO, STEPHANIE SERILLA

788 SIRILAN, MATT ANDREW DEMOL

789 SISICAN, JULIA MAE SINALUA

790 SISON, GILJOHN ANDREW VALENCERINA

791 SOL, JEAN JOSELLE VIRREY

792 SOLIS, SIM MARLOU MAGBANUA

793 SOLIVEN, ALEXANDER FABROS

794 SOLOMON, JANETH SEGUNDO

795 SORALLO, DAVY BRIAN LIWAS

796 SORIANO, DANA STEFFANY BENGSON

797 SORIANO, JOHN CARLO DRIZ

798 SORIANO, SLY LEE KITMA

799 SORIANO, ZACHARY DEN ARNOCO

800 SOSA, JOHN ANTHONY DALIDA

801 STO DOMINGO, SELINA NICOLE PONCE

802 SUBIDO, FRANCES PAULINE GENOVE

803 SUGUITAN, BILL JOSEPH OMERES

804 SUMERGIDO, EMIL JUSTIN BAUTISTA

805 SURALTA, CLINTON GEMPALORAN

806 TABORA, KIMBERLY JOYCE PATARATA

807 TABUYAN, ROLLISON JOSHUA IGNACIO

808 TACAY, RICARDO JR DINAMLING

809 TACBIL, HAMZER ADRIAS

810 TACBOBO, JHON REY TORRES

811 TAGANAHAN, JONAH SANDOVAL

812 TAGOLANAO, ABDUL GHAFFAR USMAN

813 TAGORDA, IAN PAOLO OGSIMER

814 TAMBAC, ELAIZA JEAN CORALES

815 TAMSON, MA REENA SAMANTHA SUDARIA

816 TAN, BART VINCENT TIZON

817 TAN, MHARELA ANGELA ASERON

818 TANAY, KHATE

819 TANGO, JHOEMEL PASCUAL

820 TARAN, CHARLES KHRISTIAN BERINGA

821 TARNATE, TRISHA MARIE AGUIRRE

822 TARONGOY, LARREN JAY RIVERA

823 TE, NEIL ANDERSON TOBIG

824 TEJADA, VHANNETTE SIGA

825 TEJIDA, DAVE TUBLE

826 TELLA-IN, JASON ABORDO

827 TENGAY, DICK MAMATTONG

828 TENORIO, JHON LOYD IGNACIO

829 TEVES, WINBERT JAMES ANDES

830 TIBIG, LEMUEL BAUTISTA

831 TIBONG, GEO CARL ALCOVER

832 TINDOY, NEIL JON GALLARDO

833 TINONAS, MICHAEL JOHN JAYME

834 TOBIAS, DANIEL ANGELO ROGELIO

835 TOLENTINO, EARL JUSTIN RODRIGUEZ

836 TOLENTINO, JOHN CHRISTIAN ROSAL

837 TOLENTINO, JONATHAN CANCINO

838 TOLENTINO, MA ANGELU CUSIPAG

839 TOLIBAS, JOHNRIEL JAO

840 TOLIBAS, MARIEL BOSTON

841 TOMAS, YANESSA ZAIRAH PASCUA

842 TOMELDAN, SHERRA CAMILLE TAMAYO

843 TORRES, CHRISTIAN PAUL ESTAL

844 TRINIDAD, TRISHA MARIE SORIANO

845 TUBIG, JOHN MC KENNETH USI

846 TULIO, CYRIL ERICK RIVERA

847 TUMALIUAN, MA JESUSA TALATTAD

848 TUPAZ, VINCE REYNALD BRIONES

849 TUPINO, JOVERT TUVALLES

850 TUQUIB, CRISTY MARRIE LIBAY

851 TUTOP, CHRISTIAN MONTEALEGRE

852 UGANIZA, JOHN DAVE RETOMA

853 USMAN, JORGE LAURO MONTEAGUDO

854 UVAS, JOHN RUSSEL TABARANGAO

855 UY, BRYAN KENDRICK TAN

856 UY, JERRICK SPENCER KEHYENG

857 VALDEROSA, KRISTINE ANGELICA BUSTAMANTE

858 VALDES, VICTOR ANTONIO ROQUE

859 VALDEZ, JEROME LAJARA

860 VALDEZ, LARRY JR TUMITIT

861 VALENCIA, EDWARD REL AMOTO

862 VALENCIA, KARLO JOHN BAYONETA

863 VALENZUELA, JOHN RENIELLE FAJARDO

864 VALIDO, VINCENT ADOLFO

865 VALLESTERO, BEATRIZE ESPIRITU

866 VARGAS, JOSHUA DE GUZMAN

867 VARGAS, MELVIN DAVE CASIANO

868 VELASCO, FRANZ FERNAND MISSION

869 VELASCO, JOHN NICKO ANGELO MARANTAN

870 VELORIA, MIKAYLO JUNELL VELASCO

871 VENENOSO, LOVE SYL LAPINIG

872 VERGARA, ALVIN GAVIOLA

873 VERGARA, KRISTIAN YSRAEL ALCANTARA

874 VILLAFLOR, YVONNE BAAY

875 VILLAFUERTE, LEA TURNO

876 VILLALUNA, ALEXIS CAE AMOR

877 VILLALUZ, ALLAIN CHRISTIAN MANGANTI

878 VILLAME, GINO GARY SERINO

879 VILLANIA, KEVIN HOLDEN SICAT

880 VILLARUEL, NICHO LEDESMA

881 VILLEGAS, KATRINA GAYABAN

882 VINGNO, LAWRENCE DENVER MILLONDAGA

883 VIO, ALLEN JAY CARCERO

884 WASING, ARTHUR JR MARIANO

885 WONG, BRYAN CHRISTOPHER TIONGSON

886 WOODERSON, KAREEM DAVID

887 YAMON, DEMIE ANNE ZEDICE TUPAZ

888 YANGA, EUGE FAJARDO

889 YANGO, SETH RABINO

890 YANO, INA CHRIZA ADEVA

891 YAP, JOHN ROBERT GUITANGUIJO

892 YGRUBAY, THOMAS ANTHONY LLAGAS

893 YOSORES, ELAINE MARIE GABRADILLA

894 YULO, APRIL ROSE MACATIGOS

895 ZAMORA, JOSE MANUEL DE ASIS

896 ZARA, DARWIN SALANIO

897 ZARRAGA, JOSUA DAYAG

Electronics Technician Licensure examination Held on April 22, 2022 .Released on April 28, 2022

1 ABALOS, ALYSSA DANIELLE BASAY

2 ABALOS, DIVINE ANGELEE FLORES

3 ABDUL SHUKKOR, MOHAMMED ABDURASSA

4 ABEJERO, JOANA CLAIRE BOBIS

5 ABEJURO, SHAWNALEH GAVARRA

6 ABELLANA, EJAY DADIOS

7 ABERA, JEEZREL JIREH DIVINAGRACIA

8 ABLAN, LEO ANDRIE OCCIDENTAL

9 ABORQUE, VENNON PEJA

10 ABROGUEÑA, MARK STEPHEN IBASAN

11 ABUNGAN, RIOLOID DE VERA

12 ACHAS, CHRIST ANTONELL ABAYATA

13 ACIO, CHRISTIAN PAOLO ALAN

14 ACOSTA, KATHLENE PIMIENTA

15 ACOSTA, RAYMARC PIRITU

16 ADELANTAR, JODEE VELASCO

17 ADLAON, MARLOU SIVA

18 ADORDIONICIO, J-MARC MANALASTAS

19 ADRIVAN, ROY VENZON CANTAGO

20 AGATEP, ERROL ACE LOPEZ

21 AGUACITO, JOHN DEREZA

22 AGUADA, DANIELLE LENY AMANO

23 AGUAS, XENA CELESTIAL

24 AGUCAY, MARVIN JOHN LAURON

25 AGUSTIN, FRYNZ CLYD CARILLO

26 ALANES, WILBERT CRUZ

27 ALERIA, RICA MAE HANEEN EBALE

28 ALFARO, KIMBERLY MENDOZA

29 ALFONSO, RALPH MICHAEL GABRIEL DELA CRUZ

30 ALICABA, JAN PAOLO ALCUIZAR

31 ALISBO, APRIL JOY PAGUNSAN

32 ALISON, CHRISTIAN REY MONTES

33 ALMAIZ, JOHNNALIZA LUCERO

34 ALMAREZ, KATHLYN SARMIENTO

35 ALMARZA, MARK CARLO EBDAO

36 ALMEIDA, FRETZY MAE PASAJE

37 ALMENDRA, SOPHIA LOUISE FULGENCIO

38 ALMONIA, GODFREY JR TELLANO

39 ALOJADO, KENNETH GUEVARRA

40 ALONTO, SALMAN ALA

41 ALONZO, ROWELLA ROMCO

42 ALQUIZAR, VINA ROSE OLBIDADO

43 ALTAR, SALVADOR JR CATA

44 ALTERADO, BRYANT ANUNCIACION

45 ALUDOS, ANELYN BAQUILAR

46 ALURA, RENE DEVIN BAQUILOD

47 ALVAREZ, CHRIS BENEDICK DIAZ

48 AMAQUIN, ANGELU JANE ALIVIADO

49 AMBAS, MARIAN ESPINOSA

50 AMBRAD, MIKHAELA LOUISSE ARAGON

51 AMPOLOQUIO, ANNIE TACULAO

52 ANCHETA, CLARK LEVYNNE TAN

53 ANDRES, DEANNA ANDREA XENIA ARIZA

54 ANDRES, HANNAH GLAZE BAUTISTA

55 ANINGGA, CYPRESS BONIOR

56 ANTIPAS, JEAN MANUEL PADILLA

57 ANTONINO, DANIELLE PATRICE BOBADILLA

58 ANTONIO, JULIE ANN DE LAS ALAS

59 APOSTOL, JON NEIL SEBIAL

60 APUNTAR, MARRIAN JOY MACAHIA

61 AQUINO, FRANZIEL THERESE DEL VALLE

62 AQUINO, MAY ANABELLE UNITE

63 ARAGON, RAYNE ABIGALE TIGNO

64 ARANAS, KRISTIAN DAVE

65 ARANAS, PAUL JUSTINE HERNANDEZ

66 ARBOTANTE, MICHAEL JAE MENINGUITO

67 ARCAYERA, JOHN ANTHONY SENANGGOTE

68 ARCENO, KENDRICK JOHN OMANDAM

69 ARELLANO, JOLIBETH STEPHANIE HARABE

70 AREVALO, IAN DANYAEL LOUIS RETUBA

71 ARROJADO, KIM RYAN CEPE

72 ASAKIL, HAZRA CANALUN

73 ASEÑAS, RIZALDY NALZARO

74 ASIGNAR, JULES GRANT GONZALES

75 ASPE, IRISH HAZEL LARA

76 ASPIRAS, VAN JOSHUA LIM

77 ASTROLOGO, RHEA JANE

78 ATENDIDO, AL JOHN MONTERICO

79 ATIENZA, ALLYSA JOY ORLANDA

80 ATIENZA, GIANE RACHEL TOLENTINO

81 ATIENZA, JOHN ELLIOT TINUMPIT

82 ATIENZA, MIKE LORENCE PERADILLA

83 ATIENZA, PAUL CATIMBANG

84 ATILLO, ADRIANNE JOY SERING

85 AUSTRIA, GLENN HARESH LOPEZ

86 AVILA, JOSHUA ESPANTO

87 AVILA, JOVEN NUEVO

88 AYSON, MICHAEL JHERRIECHO CHRISTIANE VELANTE

89 AZMAN, CHESTER JOHN MALAB

90 BABAAN, CRISSA VIN REYES

91 BABARAN, REY SAAVEDRA

92 BACATAN, NESTLE MAE SALUDES

93 BACOMO, LESTER ALLEN GABO

94 BACOSA, EMILY LORRAINE BAG-AO

95 BAGALAYOS, RACHELLE GASPARILLO

96 BAGAS, AIA MAE AUSAN

97 BAGUIO, GENIE DIVINE MABALUD

98 BAGUIO, JAMES PAUL GALLO

99 BAGUIWAN, LORENZO BACAGAN

100 BAJARO, RENZ JAY MILLENA

101 BALAGAT, STEPHEN LYNDON DELLORO

102 BALAGOSA, FANNIE JANE SALVAN

103 BALANAG, ROGEEN GRACE CACAYAN

104 BALDERAS, FRANCES NICOLE PE

105 BALDOZA, QUEENIE GONGONA

106 BALIGOD, CLARIZA BALIDOY

107 BALLARES, JESTER ISIP

108 BALLESTER, KENNIE ROU CORDERO

109 BALLOS, MARIBELL BITOR

110 BALNEG, JOHN LOYD ABENOJAR

111 BALOCATING, JAYSON RUSSEL CAPUA

112 BALTAZAR, RICHARD OWEN FRANCO

113 BALTAZAR, TIMOTHY JUSTIN CABRERA

114 BALUYO, QUEENIE CANTONG

115 BAMBAO, ROMA JOY EMANO

116 BANAAY, KENNETH LAGRADA

117 BANCE, VIC JAY MILLETE

118 BANDILLO, MERVIN GOZA

119 BANGAYAN, JADZ CASIBANG

120 BANSIL, SOPHIE ISABELLE CARMI MANASAN

121 BANTAYAN, MICAELLA PAJITA

122 BANTILAN, MARJORIE CUIZON

123 BAQUIRAN, GENEMAR OLIVER MAPA

124 BARCOMA, OLWYN SANGLAY

125 BARENG, EARL JOHN DE LA CRUZ

126 BARLOS, CHRISTIAN VINCE ALVAREZ

127 BARRAL, IRVEN CARL PARAME

128 BARRIOS, NIÑO VINCENT BALABA

129 BASANAL, DIANE MAE GALLO

130 BASCOS, STEPHEN TADIT

131 BASHIER, AHMAD PIDO

132 BASILIO, SHEENE ANNE MARIE TABAGO

133 BATTUNG, JULIEN LYSA FRANCISCO

134 BAUTISTA, KENNETH DELA ROSA

135 BAUTISTA, KEVIN CHESTER NATIVIDAD

136 BAUTISTA, PAULO LOUIE LASAGAS

137 BAWIGA, ROBERT LEE MISSION

138 BAYAN, NECHILLE MENDOZA

139 BAYARAS, CHARLOTTE ANN BENDANILLO

140 BAYLON, JOHN PAUL FUENTES

141 BAYOG, TERESA DOLLOSO

142 BAYSIC, DONNYL GERMONO

143 BAYSIC, JOHN CARLO MAÑAGO

144 BAYTA, JASON CLYDE SARDILLA

145 BEBIERA, KATRINA BEIRA

146 BELARDO, ANNE MARY CAMITAN

147 BELESARIO, MARIE JOY CURA

148 BELINGAN, LOUIE GALLEON

149 BELLEN, RONNEL ALCANTARA

150 BELONIO, ZYRE GONZALES

151 BELZA, KEVIN NUÑEZ

152 BENASING, POTRINORDID'DAN RASAD

153 BENEDICTOS, DOMINIC VINCE LAPUS

154 BENOTAPA, JELLY MAE BLANCAFLOR

155 BERGANIO, EUNICE NOVA COLLAMAT

156 BERNABE, LESTER ALLAN MATIENZO

157 BERNALDO, TRISHIA MARIE DE LEON

158 BERNAS, ROJANE FERNANDEZ

159 BEROIN, KIM LAURENCE GARROTE

160 BERSAMIRA, JOSHUA NAMOCA

161 BESAS, JESS MAXIMINO CAYANAN

162 BETITA, GERALD GANIGAN

163 BIADOG, MICAH REMO

164 BILLONES, MARK LORENCE NACARIO

165 BISCO, JORGEN HUCK STA ROSA

166 BOFILL, KLARK KEVIN BAES

167 BONETE, KIM JOHN AMLON

168 BONGGOLTO, JELLIAN FAYE JANOLINO

169 BONGO, MICHAEL JR LAPAR

170 BONIFACIO, AINA MARIE BAWAG

171 BOOC, JECREN GODINEZ

172 BORDAMONTE, AXL REY ONDE

173 BOREJON, RENEE YLKA NOSA

174 BORJA, IAN MABIDA

175 BORJA, JANELLA NUDO

176 BORROMEO, JOHNNE ASHLEY ANDRADA

177 BORROMEO, LENEN MARK HARDER

178 BRIGOLE, ADRIAN UBAS

179 BRIONES, JESSA MAE GABAT

180 BRISO, JAY MARK LLARINAS

181 BRISTOL, MARGARITA LOUISE LAMIGO

182 BRODIT, JOSE III CARMONA

183 BRONIO, LHYKA MAE POMEDA

184 BRUCA, SARAH JOY BACSAIN

185 BUDOD, JAN VEN MANUEL

186 BUENAVISTA, LUCILLE SALGADO

187 BUENO, JULIUS GENE BUENO

188 BUGTONG, JIM HAROLD ATIENZA

189 BULACITO, JARVIS SHEM LAMARI

190 BUNGABONG, LOURDE JELLE LUAYON

191 BUQUEL, EDWARD CAGURUNGAN

192 BUSLON, NIÑO REY DANIEL

193 CABAHUG, REXEL QUIMBO

194 CABALLAS, JOHN ERICSON JR DINGAL

195 CABAN, MIKE CENTENNO MABBORANG

196 CABATO, ALICE JADE LOZANO

197 CABAÑOG, ELVIC NINOBLA

198 CABEL, VON CHRISTIAN MARTY ACUDE

199 CABIE, DYAN NOELLE MENDOZA

200 CABLAO, JERIEL IVANN ALFONSO

201 CABRERA, AINA SARMIENTO

202 CABRERA, AIZELLE GRACE LICOTO

203 CABUANG, JHELMA ELIAS

204 CACERES, GALE VERA TARUC

205 CACERES, MARK UNITY TOLEDO

206 CACHUELA, PEARL JANE BAGUILAR

207 CADAYDAYON, VANESSA AGAY

208 CADELIÑA, RAYMOND NEIL DOMINGUEZ

209 CAGAMPANG, EDISON ABOY

210 CAHANSA, PONCIANO JR MANOS

211 CAHUCOM, GINEMICA YUNICE GUBOT

212 CAJALA, JOHN DERICK VIERNES

213 CALALAY, MATTHEW ANGELICO ALASTOY

214 CALANG, JOHN ROIKLEN FAMOR

215 CALANG, XYREX ABALOS

216 CALDERON, JONAHMIE GOTERA

217 CALDERON, REY JEFFERSON BASARTE

218 CALVO, FELIZ MARIE BOGLOSA

219 CAMALAO, JERICHO ESCOSIO

220 CAMERO, MARIA VERONICA PARACUELLES

221 CAMILAO, RHEY VERGEL SEGUIN

222 CAMPOS, AIRENZ GLAZE DELOS REYES

223 CAMPOS, VENUS PATACSIL

224 CAMSON, JANE DIMAUNAHAN

225 CANALES, CHRISTINE COLEEN SAGUM

226 CANCINO, JEIAH SAURA

227 CANIESO, KARL ANTHONY ALCANTARA

228 CANLAS, WENDELL CAMPOS

229 CANSECO, ROBERT JR ANUNCIO

230 CANTIMBUHAN, MARI SANTIAGO

231 CAPALOS, CHRISTIAN NATIVIDAD

232 CAPITULO, JOHNN BRYANN PANGILINAN

233 CAPPAL, MARK HAMILLE BULALACAO

234 CAPULOT, JHON DENNIS TAMBALO

235 CARACENA, DESIREE TERESA TALIBONG

236 CARAG, BLIZETTE ELENITA BACURIN

237 CARAIG, AVEGUEL MONTEALEGRE

238 CARATAO, JUDE ROBERT GONZALES

239 CARBAJOSA, JAVEER RHOAN PRESALDO

240 CARBAJOSA, PRINCES DITCHON

241 CARBON, JAY-MERSON MORALES

242 CARGAMENTO, ALYSSA NIKKA MOSELINA

243 CARIAZO, HAROLD HARRY MATEO

244 CARIÑO, ANDREW ANGELO GADIA

245 CARIÑO, FIDEL CANENGNENG

246 CARLOS, ADELLE LYN DELOS REYES

247 CARREON, KIT JUNE MANA-AY

248 CARRETERO, JAYBEN ESPERA

249 CARTIN, ROMULO JR MADERAZO

250 CASCARRO, ANTHONY DANIEL ROSAL

251 CASIBANG, ROCHELLE JOYCE BASUBAS

252 CASIDO, FRIEDRICH JOSEF TEMPRA

253 CASQUEJO, KENT JACOB MINORCA

254 CASTICIMO, HAMILTON PEDRO

255 CASTILLANO, LAARNIE CASPILLO

256 CASTILLO, ACTSFAITH ABELLANOSA

257 CASTILLO, ALVIN MACASAET

258 CASTILLO, FREDERICK BRANDO UNIRA

259 CASTILLO, JEFRILYN SISCAR

260 CASTILLO, JOHN KENNETH LOPEZ

261 CASTILLO, RENE ALEXANDER SISON

262 CASTRO, ALDWIN JOMAR FIGURACION

263 CASTRO, GLENN MARK CLARETE

264 CASTRO, JOHN HARVEY

265 CATAMA, HANILEN GAFFUD

266 CATANE, PATRICK DALE EBORDE

267 CATAPANG, JUSTIN LLOYD RIVERA

268 CATAQUIZ, NARENCE JOY GARCIA

269 CATIGARA, JOVEL VISTAL

270 CATUBIG, PRINCESS NICHOLE FLORES

271 CAVAN, KAYCEE CLAIRE RELLON

272 CEBLANO, NICKO TANIÑAS

273 CELADES, RIOS CARLOS PANTOLLANA

274 CENTENO, JUAN CARLOS FLOREZA

275 CHAN, LEAN MARK FARINAS

276 CHAVEZ, MELISSA MAE VENUS

277 CHICA, SHERWIN RECTO

278 CLARA, JOEY ANDREI LAXAMANA

279 CLEOFE, JERALYN UGAT

280 COBACHA, PROSPERO DEI II BANDIGAN

281 COBRADOR, JOSEPH JOHN BALTERO

282 COLAS, JOSHUA YODYODO

283 COLLADO, ALEC NEIL MESA

284 COLOBONG, JANIEL BAUTISTA

285 COMELAB, CHESTER CALAGAN

286 COMETA, ISABELA JAN BURTON

287 COMETA, JOMAR BATOON

288 CONDINATO, KRISLENE SUELA

289 CONSUMO, SHEILA REMOLLENO

290 CORDERO, HANNAH JEAN ROGADOR

291 CORDERO, JOAN BEATRIZ ABDURAHIM

292 CORDOVA, JOYCE

293 CORDOVA, JUDY ANN DESAMPARADO

294 CORNEJO, GEVION PANLAQUI

295 CORONEL, EMMANUEL JAESON DAQUINAG

296 CORPUZ, AARON CHRISTIAN FABROS

297 CORPUZ, MARK LOWIE BATUGO

298 CORPUZ, ROSCAR JOHN AGUSTIN

299 CORTEZ, JANALYN TOLENTINO

300 CORTEZ, KEVIN CABRERA

301 COSTALES, DAENNE VALEN GUILLANO

302 COSTUYA, RYZEL MARIE MAHINAY

303 COYOCA, RIGEL KENT ESCOBIDO

304 CREDO, MAVE RICK TOMACAS

305 CRUZ, CEDRICK JOHN KARLO DULAY

306 CRUZ, JOSHUA MARCO PENOLIAR

307 CRUZ, KERSTIFF MARTIN MAGANDA

308 CRUZ, MARC PAULO LAZARO

309 CRUZ, RODRIGO RAFAEL

310 CRUZ, ZEN VENIEDICK CADANO

311 CRUZADA, LESLIE NICOLE PAGKALIWANGAN

312 CU, KEISHA BELLE TORALDE

313 CUBALAN, DENSELLE LORRAINE ANTONIO

314 CUBIO, MAYNARD DALE CANAYONG

315 CUENCO, RONN JOAQUIN GAMLANGA

316 CUISON, MARIE KRIS HILL

317 CULABRES, JERICK CEÑIDO

318 CUSIT, KHAVEN VILORIA

319 CUTAB, LEMERSON JAN OZAR

320 CUÑADA, PEARL DIANNE ABRAGAN

321 DABON, CARL JOSHUA BORLIO

322 DACARA, HANNAH CAMILLE PALABRICA

323 DAGANDAN, TRIMAR PUTIS

324 DALAY, MARY NICHOLE GARCIA

325 DAMPOR, ROSEANNE MARCELA SONQUIPAL

326 DANDOY, CARLITO JR GANZA

327 DAQUIZ, JILLMER MAGTALAS

328 DARANG, JUMER VALLEJO

329 DARANGINA, MOHAIRA MANDING

330 DATAYA, JAMIE LEDESMA

331 DAVALSANTOS, ALTEAH JED APOSTOL

332 DAVID, MICHELLE ANN MANGILA

333 DAVID, RACHELLE ABELEDA

334 DAVID, SHAINA RIVERA

335 DAYACUS, LOVE JOY EVYN SALVADOR

336 DAYAO, DAVID JAN DILLOMES

337 DE CHAVEZ, RAPHAEL JEROME ARBIS

338 DE GUZMAN, BON CARLO MANGUERA

339 DE GUZMAN, CHRISTIAN MICHAEL ARVEE DAGOS

340 DE GUZMAN, DIANA BINALINGBING

341 DE GUZMAN, GEMNAIKA LAURA CALPOTURA

342 DE GUZMAN, JEROME JERIC CASTRO

343 DE GUZMAN, RENZ JOSHUA REYES

344 DE GUZMAN, RYAN VANCE ROSARIO

345 DE JOSE, VENROSE VILLALUNA

346 DE LA CRUZ, ROBNELL VIRTUCIO

347 DE LEON, CYRUS ORENCIO

348 DE LEON, EFRAIN GERARD DE GUZMAN

349 DE LOS REYES, RAMON LORENZO RIVERA

350 DE MESA, JHERALD CABLAO

351 DE VERA, BABES ARCENAS

352 DE VERA, TRICIA PEARL TAMAYO

353 DE VILLA, JASMINE KLAUDETTE CIERTE

354 DECAFE, JENRICA ANN VILLAPAZ

355 DEDURO, MATTHEW CARANO-O

356 DEFENSOR, VINCENT SALVADOR PIOQUINTO

357 DEFEO, ROSEL BANAN

358 DEGUILMO, REX REGIDOR ATIENZA

359 DEL PILAR, BILL JAYSON LATAOAN

360 DEL ROSARIO, ALVIN JOHN TUGAL

361 DEL VALLE, CHRISTIAN DE VENECIA

362 DEL VILLAR, KYLE REIFEL MALAZARTE

363 DELA CRUZ, CHRISTINE MENDOZA

364 DELA CRUZ, JULIUS BRICE PERDON

365 DELA CRUZ, KEN HARVEY BINGCANG

366 DELA CRUZ, MARIELLA ORTIZ

367 DELA CRUZ, PAUL FRANCIS ACOSTA

368 DELA CRUZ, ROBEL SANTOS

369 DELA CRUZ, ROSELLE JOY ANIT

370 DELA PEÑA, PAUL JOHN PEPITO

371 DELIMA, MAE ROSE CAGASAN

372 DELIÑA, JAY ISRAEL GUINOO

373 DELOS ANGELES, JULIE RICA BELARMINO

374 DELOS REYES, JOSHUA JEREMY MOLATO

375 DELOS REYES, MARK CHRISTIAN TRUPA

376 DELOS REYES, NEIL JOSHUA ALEJO

377 DELOS REYES, NIMROY CANILLA

378 DELOS SANTOS, DANICKA FAITH PASCUA

379 DELOS SANTOS, FRANCIS DE GUZMAN

380 DELOSO, LELANIE DENIELLE BERONILLA

381 DEMAPANAG, JOHN PATRICK ABELLAR

382 DESPE, REIGN ASUBE

383 DESQUITADO, ROSEMARIE VANZUELA

384 DIAMOY, JOSHUA DURAN

385 DIANGCO, MIKE MARTIN CAMPECIÑO

386 DIAZ, BERNABE JR MALAKI

387 DIAZ, CHRISTINE ANGELA YUSON

388 DIMAANO, CARMELA VALENCIA

389 DIMANARIG, ARIEL JR URLANDA

390 DIMAYACYAC, VAN RENZ ABANTE

391 DIMOLOY, FRIDA NIÑA TAYLAN

392 DINAGA, JUDY FLORES

393 DIOCADES, ELLICE GRACE BARONA

394 DIOLA, DIVINA BARING

395 DIOMANGAY, JOY MAE DAYALO

396 DIORIC, TRIXIE ANNE CABONGCAL

397 DIOSO, ALFREDO GONZALES

398 DIVINAGRACIA, KRISTIAN

399 DIVINAGRACIA, NIKKO ESTIMO

400 DIVINO, PAUL ADRIAN ESGUERRA

401 DIWA, JESTER ANNE PAULE

402 DIZON, NICANOR III LINO

403 DOLLOSO, GABRIELLE TABARANZA

404 DOMENDEN, DANICA LESIGUES

405 DOMINO, MARK DAVID TOLENTINO

406 DONATO, MELVYN PALOMARES

407 DONES, CHELSEA GAIL TAN

408 DORMITORIO, JOE VERGIL JR CALANZA

409 DOÑOS, JHERICK JHAN DAQUIL

410 DUBLAN, MARDON ANTOC

411 DUEÑAS, ROVEN BACRUYA

412 DULATRE, JOSEPH

413 DUMAGAT, ARNOLD DIAZ

414 DUNCIL, ALECZANDREA LONTOC

415 DUNGCA, CRICELLE MAE MELINAS

416 DUPALE, EDCEL JAY BUCASAS

417 DURANO, JOHN RONALD BAUTISTA

418 DURON, BOBILEEN JEAN BILOG

419 ECLARINO, THOMAS DAVID GAGARIN

420 EDJAN, HARRL JOSHUA PEREZ

421 EFE, CLAUDINE JOY DE LUNA

422 EGSAN, RHYLEEN JADE DOKINES

423 ELEVADO, AIESHA ZOE MARTINEZ

424 ELISAN, LOVELY APUNGAN

425 ELISAN, MATTHEW ALAIN QUIACHON

426 ELLOSO, JOSHUA CEZAR SANCHEZ

427 ENCIO, KAYE RUTH EMBATE

428 ENDOZO, ANGELIKA PANGANIBAN

429 ENERES, VIRGINIA ESCALO

430 EPINO, VON ANDREI REYES

431 ESCALADA, MYRJUN SANCHEZ

432 ESCARDA, JAN BEATRIX BONDOC

433 ESCUTON, ARLYN GRACE RIVERA

434 ESGUERRA, SHERINA JOY SANTOS

435 ESGUERRA, ZESLEY PEREJA

436 ESMERO, CHRISTINE PAULINE TAGALOGON

437 ESPAÑOLA, JODERICK DOLANDOLAN

438 ESPEJO, MA LOURVIC CISNEROS

439 ESPERON, VLADYMIR MANALO

440 ESPINOSA, ANGELIE MAE PANLAQUI

441 ESPIRITU, ANGELA RUSO

442 ESPIRITU, KATRINA YSABEL GANITUEN

443 ESPIRITU III, FELICITO REYES

444 ESQUIBEL, ELEAZAR CAPON

445 ESTAYO, JANINE SORIANO

446 ESTEBA, JOSHUA KYLE PRADO

447 ESTEPA, JOSHUA FRENDOL

448 ESTINO, KATHERINE ANN MILES SIWAG

449 ESTRELLADO, JILLIAN JARENIO

450 FABRIAG, RICHARD JABIGUERO

451 FAGUTAO, ROI KENNETH RIPARIP

452 FAJARDO, ANDREA LOUISE PEÑARUBIA

453 FALSIS, KING CYDRIC DENOSTA

454 FAULVE, GEOVANE JR RAMOS

455 FELIPE, JOHN BENEDICT NALUPA

456 FERNANDO, DIANA ROSE MUGOT

457 FERRER, ALMIRA JOY SISON

458 FERRER, JOVEN KIM BACOTO

459 FILIO, JUDESEL BARQUILLA

460 FILOMENO, EUGENE LORENO

461 FINULIAR, JIMMY JR FERNANDEZ

462 FLOR, ARRIANNE GRACE BALDEO

463 FLORA, THRISTAN MAE LUMOGDANG

464 FLORES, ALLAN RODMAN MENDOZA

465 FLORES, KATRINA CASSANDRA DELA ROSA

466 FLORES, SALLY ALADA

467 FOJAS, MARIA RAPHAELA ELYSSE RAMIREZ

468 FRANCISCO, DAVE ANGELO ALBERTO

469 FRANCISCO, JAKE NICHOLE TOLENTINO

470 FRANCISCO, JOHN BRYAN OBIAS

471 FREOLO, RENZ GARCES

472 FRIAS, IRISH TORRES

473 FRIGINAL, VAL NEBUER ENAJ FAMPULME

474 FRONDA, MERYLL CHAVEZ

475 FUENTES, ALBERT ANTHONY OGAPONG

476 FULONG, RYAN JOSEPH QUIROZ

477 GABBAC, JESSA MAE TOMAS

478 GABUYO, LYNDON MENDOZA

479 GAGUA, MARK JERALD ESTO

480 GALANO, JOHN JAYVIE PERDIDO

481 GALENO, MIGHTY TABERNILLA

482 GALINDO, MARWYN CABACUNGAN

483 GALLARDO, ROY MORALES

484 GALOCHINO, NER PAUSTINE DAVE TANALEON

485 GALSIM, SANDRA NUÑEZ

486 GALURA, YVES BRYAN MENDOZA

487 GALVEZ, EDUARDO JR CORNELIO

488 GAMBOA, JAYVEE TUBUNGBANUA

489 GANACIAS, NOLLAN JASON GUERRA

490 GAPASIN, JENNISYS TRIXIE ESTOCAPIO

491 GAPUTAN, MERY JOY UBAGAN

492 GARCIA, ANDREA PAULINE NADALES

493 GARCIA, ERNESTO JR ANTIVO

494 GARCIA, HENDRIX BALANAG

495 GARCIA, IVAN RICKY ALLAGADAN

496 GARCIA, JOSE GABRIEL ADRIAN CATOLICO

497 GARCIA, RALPH JOSEPH AZUCENA

498 GARCIA, ROMNICK GARCIA

499 GARCIA, RYANDREI CELINO

500 GARDOQUE, LEONARD RODRIGUEZ

501 GASCON, LUIEJEN MARC AOANAN

502 GASIS, MARY JOY ABLON

503 GASPAN, MARTIN JOSEPH PASCUAL

504 GEALON, SHEILA MAE BIBAOCO

505 GEDORIO, JUNRALF BABOR

506 GELVOLEO, HERACH LEE BARINO

507 GENEROSA, RAIZEL JIANNA BELBIS

508 GEPANAGA, CHRISTIAN MIGUEL DELA CRUZ

509 GERUNDIO, PRINCESS KATE

510 GIANAN, JONAS RAYNAL LEGASPI

511 GO, EIDERF JOHN CLOR

512 GOB, GABRIEL JEIYO MANGALINO

513 GOLFO, RICARDO CARLO ESPAÑOLA

514 GOLINGAY, LAURENE ALMIRA TAGUINOD

515 GOMEZ, CLAYTON JR FAELDAN

516 GONZAGA, IAN ANGELO TABARANZA

517 GONZAGA, JAN RUSSEL PANGILINAN

518 GONZALES, DAN JOSEPH MAURO

519 GORDO, KING MIGUEL JUMAO-AS

520 GOROSPE, LARA CHRISTEL REYES

521 GRAGASLAO, ENALYN CRUZADA

522 GUBALLA, GERALD JAMES MARTINEZ

523 GUDA, TRAZON III PILAPIL

524 GUERRERO, CHRISTINE ANGELIE CAMANO

525 GUEVARRA, LIEZEL JACOBE

526 GUEVARRA, RENZ GIO FRANCISCO

527 GUEVARRA, ROCEL GONZA

528 GUINO-O, MENCHIE BELNAS

529 GULMATICO, CHRISTINE PESQUERA

530 GUNDAY, GEROLD RAMIREZ

531 GURANG, JASON JAY ALOSTE

532 GUZMAN, ARMANDO JR RAPANIZA

533 GUZMAN, CHRISTOPER LAURIA

534 HERNAEZ, DREXZEN LEO CAPACIETE

535 HIMOR, RALFAEL DELA CRUZ

536 HIPE, TANYA AGARPAO

537 HUMARANG, KIM ANDREW NOVILLA

538 IBARRA, CHERYLL MOANA MARIE DAGDAGAN

539 IBARRA, DIVINE GIRLIE LIVED

540 IGNACIO, JEYMART OBEJAS

541 IGOT, RABBI CARABIO

542 JABAGAT, REY MART DE FIESTA

543 JACLA, NICHO REYES

544 JANDOC, ALLANA NICOLE GURAY

545 JAVELOSA, JOHAN MARIE GELICO

546 JAVIER, CELINE ASHLEY MAGCAWAS

547 JAVIER, MA DESIREE ANOG

548 JERESANO, CLAIRON LADIMO

549 JIMENEZ, KRISTOFERSON LAMBINO

550 JIMENO, FROILAN II NECOR

551 JOB, TRISHIA MAE FANDIÑO

552 JONOTA, JIM SERIE

553 JOVEN, JEIBHERT VIDAL

554 JOVERES, JOHN ERIC GARCIA

555 JUAN TONG, HEINZ ALFRED QUE

556 JUANITEZ, CINDY ROSE ANN LIMPIADO

557 JUGAS, RAY JOHN MAGBANUA

558 JUMAO-AS, GENEL CABIJE

559 JUNIO, LILIBETH CACERES

560 KALI, JUL-HABIR USMAN

561 KATIGBAK, MICHAEL BERNARD MUÑOZ

562 KUNDIMAN, MA KAYE DELA CRUZ

563 LABIOS, NOLF IVAN CUYNO

564 LACAR, SILVESTRE III AGONOY

565 LACARA, MARK HENRY ESPIRITU

566 LACUESTA, ANSELMO II MALLORCA

567 LADUA, MARY JOY LALLAB

568 LAFORTEZA, JEFENDY IDOS

569 LAFRADEZ, ANGEL LAYOS

570 LAGUARDIA, JOY CHRISTINE BONDOC

571 LAGUDA, KRISNA MARIE BAYONA

572 LANTANO, ALYSSA MAE SIMON

573 LAPE, KING SOLOMON BIRONDO

574 LAPUZ, JEROME LOUISE RAGA

575 LARGO, MA ZYRA REORIZO

576 LARIEGO, MARLOU FRIEREZ

577 LASTIMOSA, JEL COLEEN RIVERA

578 LATIP, JURIAH DONGKLANG

579 LAUREANO, HAROLD DORION

580 LAUTRIZO, MC FRANCIS ROGEE PARNONCILLON

581 LAVARIAS, EMMANUEL JOHN ALCANTARA

582 LAVARIAS, JEFFREY ALEJANDRE

583 LAVARIAZ, CHRISTINE JOY PARAISO

584 LAVIN, ERWIN JOSEPH REPRADO

585 LAYSON, MARK JAMES BONDOC

586 LAZARO, RUSSEL ESTEVES

587 LEBASTE, CHERRY LYN MAE MARIANO

588 LEDESMA, HECTOR JAIME ALAYON

589 LEDESMA, JAN FERDINAND SEMILLANO

590 LEGASPI, KATRINA MAE CRUZ

591 LIBADISOS, KEIJI JOHN PAREDES

592 LICAY-LICAY, MARIZ CLARO

593 LIM, MARIA ISABEL YAP

594 LIM, STEPHEN PAUL VILLAGONZALO

595 LINATO, MIKAELA NICOLE CARREON

596 LINESES, CHARMAINE HERNANDEZ

597 LISCANO, CLARISS CABULLOS

598 LLANERA, JONNA MAE PEL

599 LLENA, MILBERT JOHN HONORIO

600 LLORENTE, RICA ANN PLACEDES

601 LONGGANAY, NICANOR JR TUMULAK

602 LOPE, EDRHIZA MAE LINGON

603 LOPE, ERDWIN JOHN LINGON

604 LOPEZ, ADONIS ERESE

605 LOPEZ, MA AURE DAWN MELLIZ CARULLA

606 LOZANO, BASILLE MARIE DAGOHOY

607 LUBANG, RAY CHRISTOPHER JOVER

608 LUCAS, JOHN EMMANUEL MAGALONA

609 LUGAY, DEVY CABALHOG

610 LUGO, MICHELENE CHARIZ PLACIDO

611 LUGTU, GILENE CHRISTELLE

612 LUMABAD, PETERSON CEZAR

613 LUMBA, MARIO LOUIS UY

614 LUNA, KIMBERLY FRANCISCO

615 LUVINDINO, JULIE ANNE DIVINAGRACIA

616 LUZ, CATHERINE MARMOL

617 MAALIAO, ESTHER SANDI

618 MACABEBE, JEANNE RHE GALVANO

619 MACABENTA, JOHN GABRIEL BAÑEZ

620 MACABIDANG, MARK ANGELO ADRALES

621 MACABUHAY, ALDRIN LINDAHAY

622 MACABULOS, BEÑIGN CHESTER MEDINA

623 MACALANDA, RICA MAY ANN GOM-ED

624 MACALANGCOM, RAYAN VILLAPANDO

625 MACARAEG, SOPHIA MARIE BARCELON

626 MACASA, HANS CHRISTIAN

627 MACUTO, DFRANCINE GLIAE TRAGICO

628 MADARANG, MAYBELLE BLOSSOM DACUSIN

629 MAGAYO-ONG, ALMIRAH MAE ARMECIN

630 MAGHINAY, HERMON LEMUEL CABAHUG

631 MAGNAYE, JOSHUA DAVID ROSAL

632 MAGNAYE, KRYSTLE MAE BRINGAS

633 MAGNO, THIMOTY JOHN MAPALO

634 MAGPILE, CLARICE JASMIN SUEÑO

635 MAHINO, DECK STEPHEN CEPE

636 MALAZARTE, GERARDO JR MOJICA

637 MALAZARTE, KAZY QUIJANO

638 MALIGAYA, ROXANNE HICARO

639 MALINNAG, SETH BRADFORD MALANA

640 MALIT, RANDELL CHARLES YANDOC

641 MALUBAY, CYRIL GONZALES

642 MALVATAAN, MARK DOMINIQUE DAVID

643 MAMANGUN, JOHN DOMINIQUE PINEDA

644 MANAGUIT, DALE LINCO

645 MANALO, BENJAMIN BRIZUELA

646 MANALO, MARIE LORDELYN LLONA

647 MANALO, MARK JULIUS DIOKNO

648 MANANGAN, CORRINE ABEGAIL BINAY-AN

649 MANDAP, AARON JIMSON LIM

650 MANGUBAT, VAN CHRISTIAN DASIG

651 MANITI, JERSON SALITA

652 MANLIGUEZ, CHARISSE ANN CABRERA

653 MANLULU, VANESSA CANLAS

654 MANNAG, BRENT KENNETH

655 MANTO, JESUS JOHN PAUL OBAL

656 MAQUISO, GERALD VERSOZA

657 MARANAN, DIANNE ROSALES

658 MARANGA, STEFAN AMARO

659 MARASIGAN, MYLA MENDOZA

660 MARAYAG, JAY-VEE BAUSTISTA

661 MARCELINO, RAYMUND MIGUEL DIZON

662 MARCOS, IAN GABRIEL ARANA

663 MARCOS, JOSE MARIA IV OCLARIT

664 MARCOS, STEVE KERL FRANCO

665 MARFIL, JESSELYN MARIE RETOLOSA

666 MARISTELA, JEN BEATRIX DAVID

667 MARQUEZ, ANGELIQUE CLAIRE MAGALING

668 MARQUEZ, SUNDEE ANIVER PAGADUAN

669 MARSAMOLO, EDISON TAMPUS

670 MARTIN, MARK JADE FLORES

671 MARTINEZ, MARK JOSEPH CANARIA

672 MARTIZANO, WARREN OCENAR

673 MARZAN, ORAL PAUL MAMONTOS

674 MASANGKAY, MITZ RYCEL TIOZON

675 MASAYON, JUSTIN JAN CHIO

676 MASINSIN, JOHN PAUL REDITO

677 MASIRAG, MICHAEL JOHN DELA CRUZ

678 MATAGA, MICHELLE MENDOZA

679 MAYUGA, WINDY BIAG

680 MEDINA, CLAIRE LINTAG

681 MEDINA, RITCH VONN TABILIN

682 MEJIA, CZENRICK ARZADON

683 MEJOS, ALYSSA NICOLE LAURENTE

684 MENCHERO, IAN JEFFREY REY

685 MENDIGORIN, MA VICTORIA REYES

686 MENDOZA, AARON JERICHO SAGUN

687 MENDOZA, EMIL JANN VILLAROZA

688 MENDOZA, GLENN MAR GUTIERREZ

689 MENDOZA, JANINE JAMELANO

690 MENDOZA, JANN DENNIS VILLAROZA

691 MENDOZA, RICA MAY ALEA

692 MENDOZA, SETH IAN IGUIN

693 MERCADO, MANUELLE MARIE SILORIO

694 MERKA, KAISER KERES COMON

695 MERO, JAYSON GOMEZ

696 MIGUEL, JERIAN MARI RICOHERMOSO

697 MIGUEL, SHANIA XYLENE AGGABAO

698 MILAMBILING, JESTAR NEIL DELA PEÑA

699 MILITANTE, EARL FHIL JOSEPH SUATE

700 MINAY, LEAH LOU LARA

701 MITRA, JERVELYN KAE FETALCO

702 MIÑADA, BEJON PACIFICADOR

703 MODESTO, FRECIL JANE SABIO

704 MOHANA, MITZI MAELAIN GOMEZ

705 MOJICA, GHER CHRISTIAN BALLESTEROS

706 MOKHTAR, XAVIER CALAYCAY

707 MOLINA, CHARLES HENRY BANAAG

708 MONDIA, JOHN LAURENCE LUMAMPAO

709 MONDRAGON, KURT VEIN BIASON

710 MONGCAL, JOJIE ANNE GRANADA

711 MONREAL, JAY NAJE

712 MONREAL, MICHAEL ROIE SOLEDAD

713 MONSALE, GLEN REGIERN BERCILLA

714 MONTALBO, JANELLE MARIS MACALINO

715 MONTANEZ, RHUEL JR PAGAL

716 MONTARDE, JOSHUA TRESVALLES

717 MONTECLARO, KHRYSTELLE HONTIVEROS

718 MONTEMAYOR, MA FATIMA IRIELA ABALOS

719 MONTENEGRO, SARAH JANE AMOGUIS

720 MORANO, SHEENA MAE BILUGAN

721 MORANTE, LOUISE ANDREW ISLA

722 MORATA, CLAUDETTE MARIDEL CIRCULO

723 MORENO, DEVEN GIL MESA

724 MORTEL, JOSHUA DORMENTES

725 MOSO, PATRICIA JAMIE SALVACION

726 MOVILLA, LADY ANN BOCO

727 MUIT, RALPH ALEXIS JOLITO

728 MUJE, JANINE MAE ACEDERA

729 MULA, CANDY SUZANNE MARTINITE

730 MULDEZ, WENDY ANGELOU NOTARIO

731 MUSICO, CHRISTIAN CABIGUIN

732 MUSNGI, ARMAN GUEVARRA

733 MUÑOZ, JEANNY AGUSTIN

734 NAAG, LUIGI ANGELO VASQUEZ

735 NAGUNA, JOHNERY BELARMINO

736 NAKASHIMA, ICHIRO BOCO

737 NAMOCO, PEPE II SOPRANES

738 NAPANOY, KIMBERLY JANE SALWAGAN

739 NARAG, ANDRIA REYES

740 NARCIDA, FRANCESCA BEA VICTORIANO

741 NARITO, ARTH KENNETH ROXAS

742 NATO, GENESIS DIANA SANGALANG

743 NAVAL, JOSHUA DAN MERALLES

744 NAVAL, NEKO JUNE ALFABETO

745 NAVALES, MICHELLE ORTEGA

746 NAVARRO, ISAIAH DENIEL ALDAY

747 NAVARRO, JAMES KENNETH ARE

748 NAYNES, SPENCER ALLEN PABULARCON

749 NICOLAS, ALFRED AUSTHENE AGARAN

750 NICOR, RENSON DELGADO

751 NIEVES, MARIVONNE CRUZ

752 NOARBE, MARY HAZEL SEN CHUA

753 NOLASCO, KATE PAULENE BAUN

754 NOLASCO, ROLAND DEQUITO

755 NUNAG, LANCE TRISTAN SORIANO

756 NUÑAL, JETHER JEDE TAN

757 OBEDENCIO, ALEC JOVEN LEAL

758 OBERES, STEVEN ABOGA-A

759 OBIENA, REXOR JOHN MANGILA

760 OBLIGADO, DEVI ROSE MAGHINAY

761 OCASO, COLIN HAY LAGUNDINO

762 OFRECIO, MC JOHN ANACION

763 OLANGCAY, BRYAN JAMES SAGUID

764 OLIVA, FRENCIS KENNETH GUZMAN

765 OLOROSO, BRENDO CABALQUINTO

766 OLPINDO, LORENZO ENCARNACION

767 OMPAD, JULITO SUMALINOG

768 ONDA, RONALD DE GUZMAN

769 ONG, CHRISTIAN IVAN TEJADA

770 ORBIGO, JENESIS LYNE DULATRE

771 ORDOÑEZ, AJETA RUIZ

772 ORDOÑEZ, JAN RONNEL RODIL

773 ORIEL, APRIL MAE ALVIOLA

774 ORIÑA, SAMANTHA AQUINO

775 OROZCO, MA MICHELLE CABAL

776 ORTILE, JAEFFREN ONONG

777 OSORIO, MEL ALECS JARAPA

778 OTERO, CHARLIE ROSE PACO

779 PABATANG, JEFFERSON COLASTE

780 PACIS, ANGELO FERNANDO MALABED

781 PACLIBAR, ERRIC JOSEPH SIOJO

782 PACTURAN, VERNALIZA LAGARE

783 PADALOY, VANESA VILLANUEVA

784 PADAYAO, JORDAN MC LARRY MATEO

785 PAET, RALPH REYMUND TABUGADER

786 PAGALAN, REARETT BALABA

787 PAGALARAN, MIKE JESTER NAVARRO

788 PAJARILLO, DEXTER JASON LACSON

789 PAJARILLO, JESTER ROD HERNANDEZ

790 PALABON, SETH RHADEN BATLAG

791 PALBUSA, MELVIN JHUN OSTING

792 PALER, KEANNA PAMELA DE LEON

793 PALMA, JOHN MART ROSALES

794 PALOMARES, CHRIST IAN OROC

795 PAMADA, KRIENSHA HANNAH SACE

796 PAMBID, LUIS DANIEL ALA

797 PANALIGAN, JEAN PAOLO MANZANO

798 PANALIGAN, TRIXIE MARIELLE PAOLIN CASTILLO

799 PANDAPATAN, ALYANNA AYESHA ACRAMAN

800 PANEDA, WENDELL LOPEZ

801 PANER, CHRISTIAN VINCENT NGITTIT

802 PANER, REYMARK RYAN DIPANIO

803 PANGA, RICA MISAL

804 PANGILINAN, DIEGO CARLO BAJADOR

805 PANTALUNAN, CINDY CONCHA

806 PARADERO, MICHELLY KISEO

807 PARAGAS, ALBERT ELLI GUERRERO

808 PARAISO, GLEANE MAR MANALAYSAY

809 PARAMIO, KENT GABRIEL NAVIDA

810 PARAN, ACKROID ABLASI

811 PARAN, JESUSA BEGIS

812 PARCO, KRISTINE MHAE RUETAS

813 PARREÑO, JOHNNY JR JORMIGOS

814 PARREÑO, ROY RODRIGO VASQUEZ

815 PASCUA, CHRISTIAN PAUL ESTABILLO

816 PASCUA, CLANIEL DANE

817 PASCUA, LAWRENCE JAMES BAUTISTA

818 PASCUA, ROWELL MARTIN ERESE

819 PASCUA, VAN LOUEL VIRAY

820 PASCUAL, JAY MARK CORPUZ

821 PASCUAL, LANCE VINCENT VELA

822 PASENIO, MARY CHRISTINE DE GUZMAN

823 PASION, ADAM JUDE EVANGELISTA

824 PASION, GEORGE JR TRINIDAD

825 PATOL, KENNETH MICHAEL PALMA

826 PAUIG, MELVINSON ROBLEDO

827 PAULMINO, IAN PAUL VALDEABELLA

828 PAYAPAYA, JOHN CLYDE DOSDOS

829 PAÑOSO, NEIL VAN JOSEPH JALANDONI

830 PEDALINO, CLARISSA MAE GALVES

831 PEDROSO, DANEILEVIC CASTOR

832 PEJANTE, KRISTEE FATIMA GODINEZ

833 PELAYO, JAMES CHRISTIAN ANDRADA

834 PELAYO, JASON CRIS ALVAREZ

835 PELAYO, JHOHN RAMSES BORROMEO

836 PELAYO, KEVIN NIÑO GALLARDO

837 PELDONIA, KAYLADENISE

838 PELOBILLO, ALYANNA JOYCE MIRANDA

839 PENTECOSTES, JONELLE CUADRO

840 PEPITO, CHARLIE DEGAMO

841 PEREDA, LLOYD ANDREW MIGUEL RODEO

842 PEREZ, GAY LORD GITO

843 PEREZ, JEMEMAH ERICA SULAPAS

844 PETILLA, JEREMY DANIEL GANIRON

845 PEÑA, SHAWN MICHAEL MARGALLO

846 PICORRO, JENNY MONTEVERDE

847 PIELAGO, MA TRIZHA IVY MERCENE

848 PILAPIL, ARYLL ANDRI DE JESUS

849 PINEDA, KEVIN LUIS MARKUS MARIANO

850 PINEDA, MARK BENZ SIBAL

851 PINTUCAN, PEEBLES JERKIN MANGABANG

852 PITOC, CAURELOU SAGANG

853 PLACIBE, CHIENNA LANTERNA

854 POL, NICOLE BIANCA BALDOVINO

855 PORNILLOS, CHRISTINE JOY HABER

856 PORTEZO, CHARLIE JR VARGAS

857 PORTUGAL, SHENALYN DELUANA

858 PRADES, MADEL ROSE MONTE

859 PRADO, GERLYN LALAGUNA

860 PRADO, JOHN BRYAN NEIL YU

861 PRADO, MARK JUSTINE GARCIA

862 PROSPERO, LANCE KOBY GOZUM

863 PRUNES, MICHELLE PONTEVEDRA

864 PUBLICO, JANE ZAN PLANTIG

865 PUYAT, CHARLOTTE CARAMAT

866 QUIAO, HERVEY JOHN DELA CRUZ

867 QUIAPE, KENNETH LLOYD RABANG

868 QUIDLAT, ANNIE MAE OZARAGA

869 QUILANG, GINO DANIEL PABLO

870 QUINTANA, MAE FLOR GOTUAL

871 QUINTO, DJON JIREH ARCEGA

872 QUINTO, ELLA NICOLE ORONCE

873 QUIROS, ADRIANE PATRICK MEDES

874 RABULAN, ANGELICA TIZON

875 RABUYA, LIANE ANGELI YBAÑEZ

876 RADZAK, ALVIN JHEPOY FERMIN

877 RAFANAN, EDWIN DANIEL FOJAS

878 RAFOL, MARIA CRISTINA RUIZ

879 RAMA, JELSON JOSE DE LEON

880 RAMAS, ROBERTO JR UNTALAN

881 RAMENTO, PRECIOUS TACUYCUY

882 RAMOS, ALEAH LARIZ ROQUE

883 RAMOS, CHARENCE PATRICIA LOPEZ

884 RAMOS, JOHN PATRICK CRUZ

885 RAMOS, JOSEPH ANGELO OCA

886 RAMOS, ROBERT JASON DATAR

887 RANCHES, KIRK NIEL DE GUZMAN

888 RASE, TRISHIA FRANCISCO

889 RATO, MAY HOPE ABEJUELA

890 RAYMUNDO, DIANNE RIZANIE HAGORILES

891 REALUBIT, GENE TRESHA LOBATON

892 REAS, RICA DUAVIS

893 RECIO, JOHN PAUL BARRENO

894 RECUENCO, JONH DYRYLL LARANJO

895 REJANO, EVIT SAMSON

896 RELAMPAGOS, JOSEPH ANGELO BOBOT

897 RELUCIO, VEANNE JOY CALPE

898 REPONTE, DECE JHENN MANLA

899 REPUTANA, JOVANNY ALOLOR

900 REYES, DONNEL KYLE SABRINE

901 REYES, ISABELLE RUTH OCDINARIA

902 REYES, JOHN ANGELO FLORENDO

903 REYES, RICHARD BODOLLO

904 REYES, VINCENT ARVIE CASTELO

905 REZANO, JOSE MANUEL DISTRAJO

906 RIANO, JUAY MAE RAMILO

907 RILLORAZA, ALYSSA MARGAUX MAGBITANG

908 RIMANDO, DEANNE CRIS LLARENAS

909 ROA, PAULINE JOY VISTA

910 ROBINOS, CHARLES JUNE MAMON

911 ROBLES, NERRIES JUSTINE PANESA

912 RODRIGUEZ, DANIEL VITERBO

913 RODRIGUEZ, DARWIN ANGELES

914 RODRIGUEZ, PATRICK VINCE LICHAUCO

915 RODRIGUEZ, WILSON JER RAMOS

916 ROJO, ABBIE DECOLONGON

917 ROLAN, RAZEL NATIAG

918 ROLDAN, MITCH LUGATIMAN

919 ROMERO, DEFERSON CANDARE

920 ROMERO, JOE RUSSELL AGUI

921 ROMERO, RANNELL MARCAIDA

922 RONDA, RAIZA LOUISE JOVILLANO

923 RONQUILLO, CHRISTIAN PATRICK LEDESMA

924 ROSARIO, JASON PAUL PEREZ

925 ROSELL, JATHEL CHRISTY MAGALLANES

926 ROSETE, JAN RYAN

927 ROSQUETA, EVELYN ORDOÑA

928 ROTARLA, ANGELICA TAMAYO

929 ROXAS, CHRISTIAN SABADO

930 ROXAS, MATTHEW DE LUNA

931 ROXAS, SHALISA LA RAINE TANDI

932 RUBIA, JANMARIE LOPEZ

933 RUDA, ROSAL MAY GOMERA

934 RUSTE, ALYSSA YVONNE PUNZALAN

935 SAAVEDRA, JASMINE BITCO

936 SABAC, DEVINE GRACE JAMANDRON

937 SACATANI, NOEL GRANADO

938 SADUESTE, RITZ GENART ILAGAN

939 SAGAO, ELAINE DIAZ

940 SAGMON, ANTONIO JR LUAYON

941 SAGUTA-ON, LOUISLYN ABELLA

942 SALALIMA, JHEREMIE LOIS BAUTISTA

943 SALANGA, VICTOR JANN BOIE MINIMO

944 SALAPARE, BILLY JOE TUASON

945 SALAZAR, GERARD GLENN VENTURANZA

946 SALAZAR, JOMIL ABOY

947 SALAZAR, MA BEATRIZ ENRIQUEZ

948 SALDI, AUSTINE CHRISTIAN PARAME

949 SALEDANIA, ANGELICA SEMINE

950 SALES, ANGELA FAYE QUINAGORAN

951 SALIBIO, VINCENT EMMANUEL PADASAS

952 SALIH, MAJED LAO

953 SALTING, KRISHA MAE MELLA

954 SALUNGASING, AILYN BOGEN

955 SALVADOR, VIVIAN PEDROSA

956 SALVANI, LUCILE DAGONDON

957 SALVOSA, MARTIN LUIS REYES

958 SAMBILE, ANSLEE PALAD

959 SAMIS, MARY JONALYN KAYE CABALLERO

960 SAMODIO, CRYSTEL JOY TRAIFALGAR

961 SAMSON, RYAN GABRIEL ESTRADA

962 SANDIONGCO, JUSTINE DAYNE ALFONSO

963 SANDRINO, MARJORIE DELIVA

964 SANGALANG, DANIELLE ANNE REYES

965 SANGALANG, GABRIEL CARLO PILAR

966 SANGON, JASPER DEMATE

967 SANJORJO, VJ DANIELLE GULLE

968 SANTOS, AARON ALEXANDER SALBINO

969 SANTOS, BERNADETTE MAE SANTOS

970 SANTOS, CAMILLE REFORMA

971 SANTOS, CHRISTIAN REGADO

972 SANTOS, RHEENA CAMILLE DIAZ

973 SANTOS, RUBEN JR DUMAYAG

974 SAPALASAN, DERIS ISABEL ALVARAN

975 SAPALASAN, SEAN CARLO AGUSTIN

976 SARCILLA, THRISIA ACHAS

977 SARI, RALPH LAURENZE NORCIO

978 SARILE, ANGEL MAE NAVARRO

979 SARMIENTO, THANNIA MAE LINSAO

980 SATORRE, ALEXIS FAYE LOR

981 SAUSAL, JOSERICO III BAUTISTA

982 SEDILLO, RALPH JOSHUA ESPERON

983 SEGUIA, MARIANN JOYCE EXCLAMADOR

984 SEGUNDO, WENDELL DEQUINA

985 SELGAS, LORD EMMANUEL GALEMBA

986 SEMBRANO, CAMILLE QUIROS

987 SEMOLAVA, JASON SERDEÑA

988 SENANIN, CAROL GRACE DELGADO

989 SERENIO, JOHN ALVIN BAJA

990 SERENO, KAISSER ANTHONY CLEMENTE

991 SERRANO, SPENCER RAYVIER NADAL

992 SEVILLA, VINCENT SAGUIRE

993 SEXON, JOEL ALFONSO

994 SIBAL, JOHN CARLO RIVERA

995 SIGADOR, ZEUS MIGUEL CABITON

996 SILVEO, ALEXANDRA KARYLL LIZARDO

997 SIMBILLO, CHERRY MAE SABIDORIA

998 SIMEON, CASEY JAMES QUIAMBAO

999 SIMON, JHIEJET MANALO

1000 SIMPLICIANO, JULIA ESPINO

1001 SINCHONGCO, TAMICO ELAINE

1002 SINOGBUHAN, NOVELYN BALING

1003 SIOCO, STEPHANIE SERILLA

1004 SIRILAN, MATT ANDREW DEMOL

1005 SIROY, REIS LEVY TITUS PANICAN

1006 SISON, GILJOHN ANDREW VALENCERINA

1007 SOLAMO, ERLENE FAYE CALISANGA

1008 SOLIS, SIM MARLOU MAGBANUA

1009 SOLOMON, ZALDY CABINTOY

1010 SONGCO, MARIA GENEVIEVE MAGSINO

1011 SORALLO, DAVY BRIAN LIWAS

1012 SORIANO, DANA STEFFANY BENGSON

1013 SORIANO, JOHN CARLO DRIZ

1014 SORIANO, SLY LEE KITMA

1015 SOROÑO, VINCE KARL BARING

1016 SUGUITAN, BILL JOSEPH OMERES

1017 SULLA, MHIA FLOR NAVARRETE

1018 SUMAOANG, ALYSSA MAE BENITEZ

1019 SUMILANG, MAHARLIKA MATTHEW CALMA

1020 SUPERATUM, RODNEY LANAZA

1021 SURALTA, CLINTON GEMPALORAN

1022 SY, MARK ANGELO DELA TORRE

1023 TABUYAN, ROLLISON JOSHUA IGNACIO

1024 TACAY, RICARDO JR DINAMLING

1025 TACBIL, HAMZER ADRIAS

1026 TACBOBO, JHON REY TORRES

1027 TAMAYO, LOWELL JOHN ADONA

1028 TAN-AWON, MELOW JEAN CUESTA

1029 TANGAN, JIKELJAKE BANGIBANG

1030 TANGO, JHOEMEL PASCUAL

1031 TAQUEBAN, CLARISE MONIQUE MILO

1032 TARAN, CHARLES KHRISTIAN BERINGA

1033 TARNATE, TRISHA MARIE AGUIRRE

1034 TARONGOY, LARREN JAY RIVERA

1035 TARROJA, GERRY LAURENT UNTAL

1036 TAWFIQ MOHAMME, MOHAMMED TADULAN

1037 TE, NEIL ANDERSON TOBIG

1038 TEAÑO, JOHN NIÑO NUÑEZ

1039 TEJADA, DEXTER REY CAHILSOT

1040 TEJADA, VHANNETTE SIGA

1041 TEJANO, JUSTINE RON NANIONG

1042 TEJERO, RHODMAR MIRANDA

1043 TEJOME, BRAZY BETH MARIE LAROZA

1044 TELLA-IN, JASON ABORDO

1045 TENGAY, DICK MAMATTONG

1046 TENORIO, JHON LOYD IGNACIO

1047 TENORIO, KAREN ANNE PAJARILLO

1048 TEOPE, PAUL ABRAHAM TAGUILASO

1049 TIBIG, LEMUEL BAUTISTA

1050 TIMBOL, RASHID ANGELO ESPIRITU

1051 TINONAS, MICHAEL JOHN JAYME

1052 TION, CHODELYNN SERVAS

1053 TIRO, AVELINO JR INOC

1054 TIRU, ANGEL GAIL LOUISE DELA CRUZ

1055 TITI, GLENN SAMSON

1056 TIU, KYN AUDREE

1057 TIUZEN, CHARIZZE SUAREZ

1058 TOLENTINO, EARL JUSTIN RODRIGUEZ

1059 TOLENTINO, JOHN CHRISTIAN ROSAL

1060 TOLENTINO, NEIL DAN VILLANUEVA

1061 TOLIBAS, JOHNRIEL JAO

1062 TOMAS, YANESSA ZAIRAH PASCUA

1063 TORREGOZA, ALVIN TIVIDAD

1064 TORRES, GIO RENZ ORTIZ

1065 TRINIDAD, JESTER MAVERICK DE LEON

1066 TRINIDAD, TRISHA MARIE SORIANO

1067 TULIO, CYRIL ERICK RIVERA

1068 TUMBALE, MARIX EBRO

1069 TUNGOL, DANIELLE JOHN DAVID

1070 TUPAZ, JOHN MICHAEL BELLO

1071 TUPAZ, VINCE REYNALD BRIONES

1072 TUPINO, JOVERT TUVALLES

1073 TURABIN, GHAZALI ABITONA

1074 TUTOP, CHRISTIAN MONTEALEGRE

1075 TUÑACAO, JOMIR SIMON ENGUITO

1076 UGALDE, JAN DERICK NAPICO

1077 UGANIZA, JOHN DAVE RETOMA

1078 UGAY, JAYRUM ORTEGA

1079 UMADHAY, LADY LIZZA PANGANIBAN

1080 UNTALAN, KEESY ANN DORIA

1081 UVAS, JOHN RUSSEL TABARANGAO

1082 UY, MERCWESLEY IGNACIO

1083 VALBUENA, JAN DANIELLE INOCENCIO

1084 VALBUENA, JESSMOORE PEÑERA

1085 VALDEROSA, KRISTINE ANGELICA BUSTAMANTE

1086 VALDEZ, JEROME LAJARA

1087 VALDEZ, LARRY JR TUMITIT

1088 VALENCIA, EDWARD REL AMOTO

1089 VALENCIA, JUDE RANIEL TABAMO

1090 VALENCIA, RHELF MAE FAROL

1091 VALENCIANO, KEIANNE PABLEO

1092 VALENTINO, AARON CHRISTIAN MENDEZ

1093 VALENZUELA, CATHERINE GAPAS

1094 VALENZUELA, JOHN RENIELLE FAJARDO

1095 VALEROS, ANGELICA CALIMLIM

1096 VALKENBURGH, JEAN-PHILIPPE MAYNARD OROPILLA

1097 VALLESTERO, BEATRIZE ESPIRITU

1098 VASQUEZ, KAISHA BALBOA

1099 VELARDE, KENT BRYLE QUILLA

1100 VELASCO, FRANZ FERNAND MISSION

1101 VELASCO, JOHN NICKO ANGELO MARANTAN

1102 VELASCO, SHAYRA KEITH GADIN

1103 VENDIOLA, ANGELA MONTEALTO

1104 VENENOSO, LOVE SYL LAPINIG

1105 VENTURA, ANTHONY TANDINGAN

1106 VERGARA, ALVIN GAVIOLA

1107 VIDAL, RICKY GABACA

1108 VIDUYA, QUELT KRAUSS GREGORIO

1109 VILLA, CARLO STEPHEN IGMASIN

1110 VILLAFUERTE, ANGELO

1111 VILLAFUERTE, LEA TURNO

1112 VILLALUNA, ALEXIS CAE AMOR

1113 VILLALUZ, ALLAIN CHRISTIAN MANGANTI

1114 VILLANIA, KEVIN HOLDEN SICAT

1115 VILLANUEVA, JEZA MAE VILELLA

1116 VILLANUEVA, KRIEZZLE ANDREI ROGANO

1117 VILLANUEVA, WINSLET BRINGUEZ

1118 VILLARIN, JOSEF MACKENZIE LOUIS

1119 VILLEGAS, DIANE MARIE RAGODON

1120 VILORIA, GEMARIE JOY AGLIBOT

1121 VILVESTRE, DIANE MICHAEL LACEA

1122 VISPERAS, ALYANA MARIE TAOATAO

1123 WAHING, KAREN ANNE HERNANI

1124 WONG, BRYAN CHRISTOPHER TIONGSON

1125 YAMON, DEMIE ANNE ZEDICE TUPAZ

1126 YANGA, EUGE FAJARDO

1127 YANO, INA CHRIZA ADEVA

1128 YAO, MA DIPSI MASON GARVIDA

1129 YASIN, ABDULHAKIM II AMSAJI

1130 YAYA, FRANCIS DOMINIC SIMPAO

1131 YCO, FAYE GIZZELLE BASILIO

1132 YCO, KARLOZ FERDINAND ZAPATA

1133 YGRUBAY, THOMAS ANTHONY LLAGAS

1134 YOSORES, ELAINE MARIE GABRADILLA

1135 YUCOCO, JEMIMA FAITH RAMOS

1136 ZAMORA, JOSE MANUEL DE ASIS

1137 ZAPANTA, KIER JOHN CARIAS

1138 ZARA, DARWIN SALANIO

1139 ZWANZGER, MARIEL ANTONETTE FERRE