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Exam Results

Electronics Engineer Licensure Examination

The Philippine Star
April 29, 2022 | 3:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 897 out of 1,925 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 1,139 out of 1,337 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2022.

Roll of Successful Examinees in The Electronics Engineer Licensure Examination. Held on April 20 and 21, 2022. Released on April 28, 2022.

Seq. No.         N a m e

1        ABAINZA, KLAIRE DIANE  NALIPAY

2        ABALOS, DIVINE ANGELEE  FLORES

3        ABASOLO, JEZREEL  GASGAS

4        ABEJERO, JOANA CLAIRE  BOBIS

5        ABELLANA, EJAY  DADIOS

6        ABEN, LEANDRO  BAUTISTA

7        ABLAN, LEO ANDRIE  OCCIDENTAL

8        ABORDE, MEL CHRISTIAN  VILLANUEVA

9        ABOY, COLEEN  JAVELLANA

10        ABUD, JOSHUA  TAON

11        ABUNGAN, RIOLOID  DE VERA

12        ACHAS, CHRIST ANTONELL  ABAYATA

13        ACIO, CHRISTIAN PAOLO  ALAN

14        ADELANTAR, JODEE  VELASCO

15        ADRIVAN, ROY VENZON  CANTAGO

16        AGASEN, IAN NEIL  GAQUI

17        AGATEP, ERROL ACE  LOPEZ

18        AGUACITO, JOHN  DEREZA

19        AGUCAY, MARVIN JOHN  LAURON

20        AGUILA, MEL EDMOND  FRANCISCO

21        AGUILERA, REGINE JOY  SUAREZ

22        ALAMBRA, RENZ ANDREI  HATTON

23        ALFONSO, RALPH MICHAEL GABRIEL  DELA CRUZ

24        ALIGAEN, NIÑA ANGELICA  RAMOS

25        ALMAREZ, KATHLYN  SARMIENTO

26        ALMARZA, MARK CARLO  EBDAO

27        ALMONIA, GODFREY JR  TELLANO

28        ALQUIZAR, VINA ROSE  OLBIDADO

29        ALSIM, RENZO NICOLAS  DEVEZA

30        ALSOLA, CHENIE  PAROJINOG

31        ALTAR, SALVADOR JR  CATA

32        ALUDOS, ANELYN  BAQUILAR

33        ALURA, RENE DEVIN  BAQUILOD

34        ALVAREZ, KHAREN  PROSPEROSO

35        AMBAS, MARIAN  ESPINOSA

36        AMBULO, FRANCIS PAUL BENITO  DIEGO

37        AMON, MARI CHRISTINE  EBRO

38        ANCHETA, CHERRY ANNE  FELICIANO

39        ANDRES, JUDD ZILDJAN  TINGSON

40        ANTIQUEZA, KARL GERZONN  ACALA

41        ANTONINO, DANIELLE PATRICE  BOBADILLA

42        ANTONIO, JULIE ANN  DE LAS ALAS

43        ANUGOD, ABDALLAH  MARUHOM

44        APILADO, JOSE ROSS ANTONIO III  RODRIGUEZ

45        APOLONIO, VINZER  FAJICULAY

46        APOSTOL, JON NEIL  SEBIAL

47        ARADILLOS, JEMAR  HUGO

48        ARAGON, RAYNE ABIGALE  TIGNO

49        ARANAS, PAUL JUSTINE  HERNANDEZ

50        ARAÑO, RIKKA  ARAGAY

51        ARBOTANTE, MICHAEL JAE  MENINGUITO

52        ARCEÑO, ARGEN MARY  GEMOTRA

53        ARELLANO, JOLIBETH STEPHANIE  HARABE

54        ARIOLA, LUCILLE MAE  SANTOS

55        ARNAIZ, FRANCIS WILHELM  TORRE

56        ARROJADO, KIM RYAN  CEPE

57        ARROYO, JOAN  SALUYA

58        ASIGNAR, JULES GRANT  GONZALES

59        ASILUM, RENNEH MAE  CAPEÑANES

60        ASUNCION, FRANCIS XAVIER  BARCELONA

61        ASUNCION, KEVIN LLOYD  UGALINO

62        ATAAL, RUTH JOY  ALENTAJE

63        ATIENZA, ALLYSA JOY  ORLANDA

64        ATIENZA, JOHN ELLIOT  TINUMPIT

65        ATIENZA, PAUL  CATIMBANG

66        ATUTUBO, KAREL REGIE  MUYNA

67        AUNGON, LUCILLE MAE  MERCADO

68        AUSTRIA, GLENN HARESH  LOPEZ

69        AYSON, ARJAY  DUNGCA

70        AYSON, MICHAEL JHERRIECHO CHRISTIANE  VELANTE

71        AZMAN, CHESTER JOHN  MALAB

72        AÑASCO, ARIEL  OLLIGUE

73        BABARAN, ALDENE PAULINO  BUNAGAN

74        BABARAN, REY  SAAVEDRA

75        BACATAN, NESTLE MAE  SALUDES

76        BACAY, LESTER JR  LOTERTE

77        BACLAY, MA LENSIE  SOLAS

78        BACOMO, LESTER ALLEN  GABO

79        BAGALAYOS, RACHELLE  GASPARILLO

80        BAGUIO, GENIE DIVINE  MABALUD

81        BAGUIO, JAMES PAUL  GALLO

82        BALAGOSA, FANNIE JANE  SALVAN

83        BALAGTAS, IVAN GAMIEL  GUECO

84        BALAGTAS, JON MARC DEUEL  CRUZATA

85        BALANA, MARJORIE  CATBAGAN

86        BALANAG, ROGEEN GRACE  CACAYAN

87        BALAO, KRISTIAN MATTHEW  BAGUISA

88        BALIAT, ALLYZA KYLE  CARBO

89        BALIGOD, CLARIZA  BALIDOY

90        BALOCATING, JAYSON RUSSEL  CAPUA

91        BALONKITA, JOMEL MARK  CAOILE

92        BALTAZAR, AL DUAINE  ESPIRITU

93        BALTAZAR, TIMOTHY JUSTIN  CABRERA

94        BALUYA, LORENZ CHRISTOPHER  NUÑAL

95        BANAAY, KENNETH  LAGRADA

96        BANAL, JUNE GIL  GARCIA

97        BANJAO, HANNAH ROSE  TOLENTINO

98        BANSIL, SOPHIE ISABELLE CARMI  MANASAN

99        BANTAYAN, MICAELLA  PAJITA

100        BANTILAN, MARJORIE  CUIZON

101        BARAQUIEL, MARTIN  NOGRA

102        BARCE, JOHN JERICO  CRUZ

103        BARCOMA, OLWYN  SANGLAY

104        BARENG, EARL JOHN  DE LA CRUZ

105        BARIL, AL JOHN  RONQUILLO

106        BASANAL, DIANE MAE  GALLO

107        BATADLAN, REGENE  SOLIVA

108        BATTUNG, JULIEN LYSA  FRANCISCO

109        BAUTISTA, KENNETH  DELA ROSA

110        BAWIGA, ROBERT LEE  MISSION

111        BAYLON, JOHN PAUL  FUENTES

112        BAYNOSA, NICOLE  REMOQUILLO

113        BAYOG, TERESA  DOLLOSO

114        BAYSIC, JOHN CARLO  MAÑAGO

115        BAYTA, JASON CLYDE  SARDILLA

116        BAÑES, KIMBERLY  BALDELOVAR

117        BEDANIA, ROD JOSEPH  OCAMPO

118        BEDRIO, REGINE NOELLE  QUIATCHON

119        BEJOC, JHON KARL  ROSAS

120        BELNAS, KIM KEVIN  DAVID

121        BELZA, KEVIN  NUÑEZ

122        BENASING, POTRINORDID'DAN  RASAD

123        BENEDICTOS, DOMINIC VINCE  LAPUS

124        BERGANIO, EUNICE NOVA  COLLAMAT

125        BERMAS, GEM CHRISTIAN  GARCIA

126        BERNABE, LESTER ALLAN  MATIENZO

127        BERNALDEZ, AMIEL FERDINAND  INTIA

128        BERNALDO, TRISHIA MARIE  DE LEON

129        BERNARDO, AILEEN ROSE  SUSTAL

130        BILLONES, MARK LORENCE  NACARIO

131        BOCACAO, EZEQUIEL  POSADAS

132        BONIFACIO, MARK NATHANIEL  LACAP

133        BONOCAN, JELLICOE JOULES  LAURE

134        BOOL, MHARIEL  GUTIERREZ

135        BOREJON, RENEE YLKA  NOSA

136        BORJA, GLERRY PAUL  GERONIMO

137        BORJA, JANELLA  NUDO

138        BRIONES, JESSA MAE  GABAT

139        BRISO, JAY MARK  LLARINAS

140        BRISTOL, MARGARITA LOUISE  LAMIGO

141        BRODIT, JOSE III  CARMONA

142        BUAL, ANGELI CATES  REDOBLADO

143        BUENA, TONI BOY  ACHAS

144        BUENO, JULIUS GENE  BUENO

145        BUGTONG, JIM HAROLD  ATIENZA

146        BULACITO, JARVIS SHEM  LAMARI

147        BUNGABONG, LOURDE JELLE  LUAYON

148        BUQUEL, EDWARD  CAGURUNGAN

149        BUSLON, NIÑO REY  DANIEL

150        CABABAN, FRANCES NICOLE  TIEMPO   Roll of Successful Examinees in the

151        CABAHUG, REXEL  QUIMBO

152        CABAO-AN, ALESSANDRA MAE  SEVILLA

153        CABLE, KEN MATTHEW  CRISTOBAL

154        CABRERA, ELISSE DANIELLE  ALVAREZ

155        CABRILLOS, LORILIE  NAMATA

156        CABURNAY, ADRIAN  GALANO

157        CACERES, GALE VERA  TARUC

158        CACERES, MARK UNITY  TOLEDO

159        CADAYDAYON, VANESSA  AGAY

160        CADELIÑA, RAYMOND NEIL  DOMINGUEZ

161        CAGATAN, IAN NIKKO  MENDOZA

162        CAHUCOM, GINEMICA YUNICE  GUBOT

163        CALABANO, ANDREI  ANGELES

164        CALANG, XYREX  ABALOS

165        CALAUOR, PARK THOMAS KEVIN

166        CALDERON, JONAHMIE  GOTERA

167        CALICA, KAREN NOUF  GALZOTE

168        CALUNSAG, MICHAEL JAY  MAPUTOL

169        CAMATURA, DAPHNEY JANE  PANTORILLA

170        CAMERO, MARIA VERONICA  PARACUELLES

171        CAMPORASO, FRIENDS JAN  TOGADO

172        CAMSON, JANE  DIMAUNAHAN

173        CANALES, CHRISTINE COLEEN  SAGUM

174        CANCINO, FERMINA  BADUA

175        CANIBAN, REYMAN  ABATAYO

176        CANJA, RAY VINCENT  FABILLO

177        CANLAS, ELLENIE ANN  FLORES

178        CANSANAY, JOSHUA ALPARO  RIVERA

179        CAPALIT, FHITZ  MANDAC

180        CAPALOS, CHRISTIAN  NATIVIDAD

181        CAPITULO, JOHNN BRYANN  PANGILINAN

182        CAPPAL, MARK HAMILLE  BULALACAO

183        CAPULOT, JHON DENNIS  TAMBALO

184        CARAG, BLIZETTE ELENITA  BACURIN

185        CARBAJOSA, PRINCES  DITCHON

186        CARDOSA, KIEZZLE JOY  REYES

187        CARGAMENTO, ALYSSA NIKKA  MOSELINA

188        CARIAN, JHON JAY  CABUNILAS

189        CARINGAL, JAN DEXTER  MAGAT

190        CARIÑO, ANDREW ANGELO  GADIA

191        CARIÑO, FIDEL  CANENGNENG

192        CARLOS, MA SHARMAINE  LOMIO

193        CARODAN, DUANE  MALUPENG

194        CARRILLO, ELMER JR  DACUBA

195        CARTIN, ROMULO JR  MADERAZO

196        CASIBANG, ROCHELLE JOYCE  BASUBAS

197        CASIDO, FRIEDRICH JOSEF  TEMPRA

198        CASQUEJO, KENT JACOB  MINORCA

199        CASTICIMO, HAMILTON  PEDRO

200        CASTILLO, JOSEPH JEAN SEDRICK  AMPER

201        CASTILLON, BRYAN  GASPER

202        CASTOR, STEPHEN PATRICK  BLASE

203        CASTRO, ALDWIN JOMAR  FIGURACION

204        CASTRO, DAVE ADRIAN  VELASCO

205        CASTRO, FRENZEL  CODMAN

206        CASTRO, GASMEL JR  CARONONGAN

207        CASTRO, REA  CIPRA

208        CASTRODES, JUN MARLO  MEONES

209        CATANE, PATRICK DALE  EBORDE

210        CATAPANG, JUSTIN LLOYD  RIVERA

211        CELADES, RIOS CARLOS  PANTOLLANA

212        CENTENO, JUAN CARLOS  FLOREZA

213        CEPE, RUSTY JOHN  SIANGCO

214        CHAVEZ, ALYSSA JEAN  CABADIN

215        CHAVEZ, MELISSA MAE  VENUS

216        CLARO, JAMILLE DAPHNY  BRILLANTES

217        CO, EUDORLEEN ANN STERELLE  BALONAN

218        COBACHA, PROSPERO DEI II  BANDIGAN

219        COBRADOR, JOSEPH JOHN  BALTERO

220        CODICO, CLAUDETTE ALMYRA  JALBUENA

221        COLLADO, ALEC NEIL  MESA

222        COLLADO, CRISTIAN  CALA

223        COLLADO, MARJOJE BRYAN  SABANAL

224        CONDINATO, KRISLENE  SUELA

225        CORDOVA, JOYCE

226        CORNEJO, GEVION  PANLAQUI

227        CORONEL, EMMANUEL JAESON  DAQUINAG

228        CORTEZ, CHARISSA MAE  CEPE

229        CORTEZ, JANALYN  TOLENTINO

230        CORTEZANO, MARY CHRISTA GRACE  PAÑARES

231        COSTALES, DAENNE VALEN  GUILLANO

232        CREDO, MAVE RICK  TOMACAS

233        CREUS, BLESSE MAE  BUGA

234        CRUZ, CEDRICK JOHN KARLO  DULAY

235        CRUZ, JEZREEL  LULU

236        CRUZ, JOSHUA MARCO  PENOLIAR

237        CRUZ, KERSTIFF MARTIN  MAGANDA

238        CRUZ, RODRIGO RAFAEL

239        CRUZ, ROSS SONNY  CRUZ

240        CRUZ, RUTH GENEVIE  QUINDOYOS

241        CRUZADO, JOHN MICHAEL  ESTRADA

242        CU, KEISHA BELLE  TORALDE

243        CUBIO, MAYNARD DALE  CANAYONG

244        CUDAL, RONDALE  IYADAN

245        CUENCO, RONN JOAQUIN  GAMLANGA

246        CUEVA, CHRISTINE JOY KIN  DUCAY

247        CULABRES, JERICK  CEÑIDO

248        CUMBA, BRYAN  AMIGO

249        CUSIT, KHAVEN  VILORIA

250        CUSTODIO, EDGAR RUSHEL  RAYOS

251        DACARA, HANNAH CAMILLE  PALABRICA

252        DAEL, ANGELICA ROSE  RAMOS

253        DALAY, MARY NICHOLE  GARCIA

254        DAMASO, SHARRA MAE  CAMPOS

255        DAMPOR, ROSEANNE MARCELA  SONQUIPAL

256        DANDOY, CARLITO JR  GANZA

257        DAQUIZ, JILLMER  MAGTALAS

258        DARANGINA, MOHAIRA  MANDING

259        DATU, ELDRID JOHN  IGNAO

260        DAVALSANTOS, ALTEAH JED  APOSTOL

261        DAVID, RACHELLE  ABELEDA

262        DE GUZMAN, BON CARLO  MANGUERA

263        DE GUZMAN, CHRISTIAN MICHAEL ARVEE  DAGOS

264        DE GUZMAN, GEMNAIKA LAURA  CALPOTURA

265        DE GUZMAN, ROGELIO JR  VENTURA

266        DE GUZMAN, RYAN VANCE  ROSARIO

267        DE LA CRUZ, REMEGIO JR  DAYOT

268        DE LARA, CHRISTINA MARIE  NAVARRO

269        DE LEON, CYRUS  ORENCIO

270        DE LEON, EFRAIN GERARD  DE GUZMAN

271        DE MESA, JHERALD  CABLAO

272        DE MESA, SEAN CARLO  CASTILLO

273        DE VERA, TRICIA PEARL  TAMAYO

274        DEFENSOR, VINCENT SALVADOR  PIOQUINTO

275        DEFEO, ROSEL  BANAN

276        DEJORAS, RAYMOND JR  TAAL

277        DEL ROSARIO, EMMANUEL  CORDOBA

278        DEL VILLAR, KYLE REIFEL  MALAZARTE

279        DELA CRUZ, JULIUS BRICE  PERDON

280        DELA CRUZ, KEN HARVEY  BINGCANG

281        DELA CRUZ, KENT  PEREZ

282        DELA CRUZ, ROSELLE JOY  ANIT

283        DELA PEÑA, PAUL JOHN  PEPITO

284        DELFINADO, NELSON JR  LOZADA

285        DELOS ANGELES, JULIE RICA  BELARMINO

286        DELOS REYES, NIMROY  CANILLA

287        DELOS SANTOS, DANICKA FAITH  PASCUA

288        DESQUITADO, ROSEMARIE  VANZUELA

289        DIANGCO, MIKE MARTIN  CAMPECIÑO

290        DIANGO, JOHN CLARENCE  TECSON

291        DIAZ, BERNABE JR  MALAKI

292        DIAZ, CHRISTINE ANGELA  YUSON

293        DIMAANO, CARMELA  VALENCIA

294        DIMAANO, IRVIN  TALINTING

295        DIMAYACYAC, VAN RENZ  ABANTE

296        DIVINAGRACIA, KRISTIAN

297        DIVINO, PAUL ADRIAN  ESGUERRA

298        DIWA, JESTER ANNE  PAULE

299        DOCENA, JOSE VINCENT  IRASGA

300        DOLLENTAS, NOEL  NAAG

301        DOLLOSO, GABRIELLE  TABARANZA

302        DOMINGO, ALEXANDER ANTHONY  DELA PEÑA

303        DOMINO, MARK DAVID  TOLENTINO

304        DONAIRE, JIM ANDRE  ARUNGAYAN

305        DORADO, VINCENT  ABUEL

306        DOÑOS, JHERICK JHAN  DAQUIL

307        DUCAY, JUDE CHRISTIAN  LARIBA

308        DUEÑAS, ROVEN  BACRUYA

309        DUMAGAT, ARNOLD  DIAZ

310        DUMALAOG, MA CORAZON  FABILONA

311        DUMORAN, PHILIP BRYAN  TUBATO

312        DURAN, KATRINA  CABIGAS

313        DURANGO, ENNEA THERESA  OSMA

314        DURANO, JOHN RONALD  BAUTISTA

315        DUREMDEZ, JOVEM  SAY

316        DY, ARJIE  ENOSERTA

317        ELEVADO, AIESHA ZOE  MARTINEZ

318        ELIZES, PAUL MICHAEL EDWARD  LEDDA

319        ENANOR, CARYL KEEN  OYAN

320        ENDOZO, ANGELIKA  PANGANIBAN

321        ENDRANO, GIAN GIUSEPPE  DUMAN-AG

322        ENECILLO, DOREEN  CASCAÑO

323        ENRILE, KATRINA  ALTA

324        ERANA, KEN  SANCHEZ

325        ESCARPE, ALEZA  PADILLO

326        ESCOVILLA, CHRISTIAN GIL  AGUJETAS

327        ESCUTON, ARLYN GRACE  RIVERA

328        ESGUERRA, WELL-GIN  AMPELOQUIO

329        ESPAÑOLA, JODERICK  DOLANDOLAN

330        ESPERON, VLADYMIR  MANALO

331        ESPINELI, RICO  AVIZOLA

332        ESPINOSA, HARRY  ARCON

333        ESPIRITU, ANGELA  RUSO

334        ESPIRITU, FELICITO III  REYES

335        ESPIRITU, KATRINA YSABEL  GANITUEN

336        ESPORAS, MARNIE  LIBRO

337        ESQUIBEL, ELEAZAR  CAPON

338        ESTEBA, JOSHUA KYLE  PRADO

339        ESTINO, KATHERINE ANN MILES  SIWAG

340        ESTRADA, ARMANDO JR  SANCHEZ

341        EUSEBIO, KIMBERLY GRACE  ESCAÑO

342        FABRIAG, RICHARD  JABIGUERO

343        FACULIN, ADRIAN PAUL  SEGOVIA

344        FAGUTAO, ROI KENNETH  RIPARIP

345        FAJARDO, ANDREA LOUISE  PEÑARUBIA

346        FALSIS, KING CYDRIC  DENOSTA

347        FAULVE, GEOVANE JR  RAMOS

348        FERIA, JOHN PATRICK  ALLA

349        FERNANDO, JERNADETTE  ISIP

350        FERRER, ARIELLE MICAH  BIONGAN

351        FERRER, MARK JUSTINE  CASTRO

352        FESTEJO, ARCEF JEREMY  V

353        FIGUEROA, DANIEL  DELA CRUZ

354        FILIO, JUDESEL  BARQUILLA

355        FILOMENO, EUGENE  LORENO

356        FINULIAR, JULIAN PAOLO  TESORO

357        FLOR, ARRIANNE GRACE  BALDEO

358        FLORES, KATRINA CASSANDRA  DELA ROSA

359        FLORES, SALLY  ALADA

360        FLORES, TRISTAN LORENZO  BUSTONERA

361        FLORIN, KATRINA MAE  GUMBA

362        FOJAS, MARIA RAPHAELA ELYSSE  RAMIREZ

363        FRANCISCO, CHRISTIAN VINCE  LOVITOS

364        FRANCISCO, DAVE ANGELO  ALBERTO

365        FRANCISCO, JOHN BRYAN  OBIAS

366        FRIGINAL, VAL NEBUER ENAJ  FAMPULME

367        FRONDA, KENNETH BRYAN  CONTI

368        FUENTES, ALBERT ANTHONY  OGAPONG

369        FULONG, RYAN JOSEPH  QUIROZ

370        GABOR, JONA MARIE  ORITO

371        GALICIA, MARIENNE MAY  VISALES

372        GALINDO, MARWYN  CABACUNGAN

373        GALLEGO, ALARIC JUSTIN  MAKILAN

374        GALOCHINO, NER PAUSTINE DAVE  TANALEON

375        GALURA, YVES BRYAN  MENDOZA

376        GARCIA, ANDREA PAULINE  NADALES

377        GARCIA, IVAN RICKY  ALLAGADAN

378        GARCIA, JOSE GABRIEL ADRIAN  CATOLICO

379        GARCIA, RALPH JOSEPH  AZUCENA

380        GARCIA, RAZIEL ANNE

381        GARCIA, RYANDREI  CELINO

382        GARDOQUE, LEONARD  RODRIGUEZ

383        GASCON, LUIEJEN MARC  AOANAN

384        GASIS, MARY JOY  ABLON

385        GATMAITAN, GILBERT IVAN  ANDRES

386        GEALON, SHEILA MAE  BIBAOCO

387        GENEGOBIS, CHRISTIAN  TRAZONA

388        GERONA, LUCKY NIWRE  MAHINAY

389        GO, EIDERF JOHN  CLOR

390        GOB, GABRIEL JEIYO  MANGALINO

391        GOLINGAY, LAURENE ALMIRA  TAGUINOD

392        GOMEZ, MARK JEROME  CASTILLO

393        GONZALES, BEZALEEL  CADELIÑA

394        GONZALES, DAN JOSEPH  MAURO

395        GONZALES, JHON HENRY  SISON

396        GOPEZ, JOHN JOSEPH  VIAÑA

397        GORDO, KING MIGUEL  JUMAO-AS

398        GORION, MIRA ELLAINE  RAMIL

399        GRADO, JL-JOSHUA  BONOTAN

400        GRAGASLAO, ENALYN  CRUZADA

401        GRIARTE, DENICE NICOLE  SAN ANDRES

402        GUINO-O, MENCHIE  BELNAS

403        GULMATICO, CHRISTINE  PESQUERA

404        GUNAYAN, LANDREY JEAN  JAGUNOS

405        GUNDAY, GEROLD  RAMIREZ

406        GURANG, JASON JAY  ALOSTE

407        GUZMAN, ARMANDO JR  RAPANIZA

408        GUZMAN, CHRISTOPER  LAURIA

409        HACHERO, CHRISTINA MAE  YASA

410        HIMOR, RALFAEL  DELA CRUZ

411        HIPE, TANYA  AGARPAO

412        HOFILEÑA, ROGELIO GAVIN  MEMORIA

413        HSU, MICHAELA MARI  MALAGAR

414        HUMARANG, KIM ANDREW  NOVILLA

415        IBARRA, CHERYLL MOANA MARIE  DAGDAGAN

416        IBARRA, DIVINE GIRLIE  LIVED

417        IBARRETA, CARLO  NACARIO

418        IBAY, AARON PATRICK  MELO

419        IGNACIO, IGNATIUS  SUBIBE

420        IGOT, RABBI  CARABIO

421        INIEGO, GINO PAOLO  CADIENTE

422        IWAG, TRESTAN EMIL  BANO

423        JABAGAT, REY MART  DE FIESTA

424        JABAO, CRISTEL JANE  SALCEDO

425        JALIPA, FREMARJUN  AYSON

426        JAMERO, JAN JOSEPH  PACOT

427        JANDOC, ALLANA NICOLE  GURAY

428        JAVIER, MA DESIREE  ANOG

429        JOB, TRISHIA MAE  FANDIÑO

430        JONOTA, JIM  SERIE

431        JOVEN, JEIBHERT  VIDAL

432        JUAN TONG, HEINZ ALFRED  QUE

433        JUANEZA, JOE RALPH  DE LOS SANTOS

434        JUNAS, SHANIE  PAHIGO

435        JUNTILLA, JETRO  MEÑOZA

436        KOGA, YOSHINORI  JABIGUERO

437        KUIZON, KHAIZER KEN  TAN

438        LA PEÑA, DEZEIRINE  MARZO

439        LABACLADO, JASON  JAVALUYAS

440        LABIOS, NOLF IVAN  CUYNO

441        LACARA, MARK HENRY  ESPIRITU

442        LAFRADEZ, ANGEL  LAYOS

443        LAGUARDIA, JOY CHRISTINE  BONDOC

444        LANIT, JHONARD  MONTEMAYOR

445        LANOT, JACQUELINE  ENDOZO

446        LAPUZ, ELAINE  PAMINTUAN

447        LARA, ERICKA SEGUNDINA  TOLENTINO

448        LARGO, LORD JOHN LEMUEL  TORREJOS

449        LAVADIA, JENILYN  SION

450        LAVARIAS, EMMANUEL JOHN  ALCANTARA

451        LAVARIAZ, CHRISTINE JOY  PARAISO

452        LAVIN, ERWIN JOSEPH  REPRADO

453        LAZARO, RUSSEL  ESTEVES

454        LEDESMA, HECTOR JAIME  ALAYON

455        LEDESMA, JAN FERDINAND  SEMILLANO

456        LEI YEE, CARL ANDERSON  TAN

457        LEONIDA, JAYBEE  HINOLAN

458        LIGAYO, JOSHUA VINCENT  GERARDO

459        LIM, HANS MICHAEL  DELA CRUZ

460        LIM, MARIA ISABEL  YAP

461        LIMPIN, RUSSEL CRISTIAN  MAGTULOY

462        LISACA, JULIAN EYMARD  RAMIREZ

463        LLENA, MILBERT JOHN  HONORIO

464        LONGGANAY, NICANOR JR  TUMULAK

465        LOPEZ, ADONIS  ERESE

466        LOPEZ, ALECZ LAWRENCE  MERCADO

467        LOPEZ, EDEL JOHN  GEMPESAW

468        LUBANG, RAY CHRISTOPHER  JOVER

469        LUGAY, DEVY  CABALHOG

470        LUGO, MICHELENE CHARIZ  PLACIDO

471        LUGTU, GILENE CHRISTELLE

472        LUMBA, MARIO LOUIS  UY

473        MAALIAO, ESTHER SANDI

474        MACABANGON, EDISON JR  VALIENTE

475        MACABEBE, JEANNE RHE  GALVANO

476        MACABUHAY, ALDRIN  LINDAHAY

477        MACALANDA, RICA MAY ANN  GOM-ED

478        MACALANGCOM, RAYAN  VILLAPANDO

479        MACARIO, JOHN EDWARD  GAUNA

480        MACATIGUIB, DINA  MATEO

481        MADARANG, MAYBELLE BLOSSOM  DACUSIN

482        MAGAYO-ONG, ALMIRAH MAE  ARMECIN

483        MAGHINAY, DAVE CARL  MONFORT

484        MAGNAYE, KRYSTLE MAE  BRINGAS

485        MAGPILE, CLARICE JASMIN  SUEÑO

486        MAHINO, DECK STEPHEN  CEPE

487        MALAPAD, EMARIANNE  LAYAWON

488        MALIGAYA, ROXANNE  HICARO

489        MALINNAG, SETH BRADFORD  MALANA

490        MALIWAT, RYAN JOSHUA  ANG

491        MALOLES, SHARLENE  ESPINILI

492        MAMANGUN, JOHN DOMINIQUE  PINEDA

493        MANALO, BENJAMIN  BRIZUELA

494        MANALO, LEMUEL  RONQUILLO

495        MANALO, MARIE LORDELYN  LLONA

496        MANALO, MARK JULIUS  DIOKNO

497        MANALO, ROBERT JAMES  CLIMACOSA

498        MANANSALA, JOHN CARLOS  NUÑEZ

499        MANAY, NIKKO  JAMILLA

500        MANDABON, JUDE  DANDAN

501        MANDAP, AARON JIMSON  LIM

502        MANDIA, MARK JOVIN  RALOZO

503        MANNAG, BRENT KENNETH

504        MANSIT, GLYDEL  FLORIANO

505        MAPANAO, TRISTAN JOSH  CASTRONUEVO

506        MAPOLON, RUBY JANE  ARAÑAS

507        MARALIT, JUNE MARIEL  NAVARRO

508        MARASIGAN, MYLA  MENDOZA

509        MARAYAG, JAY-VEE  BAUSTISTA

510        MARCELINO, RAYMUND MIGUEL  DIZON

511        MARCILLA, RIC JOHN  GALAY

512        MARCOS, IAN GABRIEL  ARANA

513        MARCOS, STEVE KERL  FRANCO

514        MARISTELA, JEN BEATRIX  DAVID

515        MARSAMOLO, EDISON  TAMPUS

516        MARTIN, DEAN PAUL  ROSALES

517        MARTIN, JORGEN JOSEF  LAZARO

518        MARTIN, MARK JADE  FLORES

519        MARTIN, RINA MAE  DAGUM

520        MARTINEZ, KIRK PATRICK  DELA CRUZ

521        MARTINEZ, MARK JOSEPH  CANARIA

522        MASAYON, JUSTIN JAN  CHIO

523        MASING, ADRIANNE MICHELLE  LAGUNDINO

524        MASPARA, SANTOS JR  ABELLO

525        MAYO, WINNIE ROSE  HERNANDEZ

526        MEJIA, CZENRICK  ARZADON

527        MEJOS, ALYSSA NICOLE  LAURENTE

528        MENDOZA, AARON JERICHO  SAGUN

529        MENDOZA, ANNA CECILIA  PANGHULAN

530        MENDOZA, ELLIZER MERNARD  LEGASPI

531        MENDOZA, GLENN MAR  GUTIERREZ

532        MENDOZA, JAYSON  ALVAREZ

533        MENDOZA, JOVIE RUTH  DUENA

534        MENDOZA, RICA MAY  ALEA

535        MENDOZA, SETH IAN  IGUIN

536        MERCURIO, CHENEE MARIE  DERAYA

537        MERLE, CHRISTIAN CLEY  DE LADA

538        MIGUEL, SHANIA XYLENE  AGGABAO

539        MINAY, LEAH LOU  LARA

540        MIRALLO, JASON  LUANG

541        MISSION, ALEXANDER  MORALES

542        MIÑADA, BEJON  PACIFICADOR

543        MOCORRO, JOHN RAYMUND  ANG

544        MODESTO, FRECIL JANE  SABIO

545        MOHANA, MITZI MAELAIN  GOMEZ

546        MOJICA, GHER CHRISTIAN  BALLESTEROS

547        MOKHTAR, XAVIER  CALAYCAY

548        MONDRAGON, KURT VEIN  BIASON

549        MONGCAL, JOJIE ANNE  GRANADA

550        MONREAL, FRANZ PETER NICOLAI  BROSAS

551        MONSALE, GLEN REGIERN  BERCILLA

552        MONTECLARO, KHRYSTELLE  HONTIVEROS

553        MONTEMAYOR, MA FATIMA IRIELA  ABALOS

554        MONTENEGRO, SARAH JANE  AMOGUIS

555        MORANO, SHEENA MAE  BILUGAN

556        MORANTE, LOUISE ANDREW  ISLA

557        MORATA, CLAUDETTE MARIDEL  CIRCULO

558        MORENO, DEVEN GIL  MESA

559        MORENO, NIKKI ALYSSA  DALISAY

560        MUJE, JANINE MAE  ACEDERA

561        MUKSAN, ALBADER BIN ABDULMUNIB  ASADIL

562        MULA, CANDY SUZANNE  MARTINITE

563        MULDEZ, WENDY ANGELOU  NOTARIO

564        NAAG, LUIGI ANGELO  VASQUEZ

565        NAMOCO, PEPE II  SOPRANES

566        NAPOLES, KHRISTIAN REY  BARING

567        NARCIDA, FRANCESCA BEA  VICTORIANO

568        NARITO, ARTH KENNETH  ROXAS

569        NATIVIDAD, MENARD  CAPINPIN

570        NAVALES, MICHELLE  ORTEGA

571        NAYNES, SPENCER ALLEN  PABULARCON

572        NEIS, KENRICK  BERCERO

573        NIEVES, MARIVONNE  CRUZ

574        NOARBE, MARY HAZEL SEN  CHUA

575        NOJARA, DARRYL  VELASCO

576        NOLASCO, KATE PAULENE  BAUN

577        NOLASCO, ROLAND  DEQUITO

578        NUNAG, LANCE TRISTAN  SORIANO

579        NUÑAL, JETHER JEDE  TAN

580        OBEDENCIO, ALEC JOVEN  LEAL

581        OBERIO, MAY IBETH  MESIAS

582        OBERO, JOPHEL  DOMINGO

583        OBIENA, REXOR JOHN  MANGILA

584        OCTAVIANO, JANIE SWEET  SINOSA

585        OLANGCAY, BRYAN JAMES  SAGUID

586        OLIQUIANO, ROMMEL  LEGASPI

587        OLIVARES, VAN RAYMUND  FERNANDEZ

588        OMLERO, EDSEL JUDDE  DUMAGUIN

589        ONDA, RONALD  DE GUZMAN

590        ONG, CHRISTIAN IVAN  TEJADA

591        OQUENDO, EMMANUEL JR  YBIERNAS

592        ORBIGO, JENESIS LYNE  DULATRE

593        ORDOÑA, ALVIN  DARIO

594        ORFRECIO, CYLLINE  CALIMLIM

595        ORIEL, APRIL MAE  ALVIOLA

596        ORIÑA, SAMANTHA  AQUINO

597        OROGO, ERIKA MAE  DIAZ

598        ORTILE, JAEFFREN  ONONG

599        OSORIO, MEL ALECS  JARAPA

600        OWAR, MARK  MUGAL

 

 

   Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION

Held on APRIL 20 AND 21, 2022                               Page: 14 of  42

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Seq. No.         N a m e

 

601        PABATANG, JEFFERSON  COLASTE

602        PABLEO, FAY PAULINE  JUMAO-AS

603        PACIS, ANGELO FERNANDO  MALABED

604        PACTURAN, VERNALIZA  LAGARE

605        PADAYAO, JORDAN MC LARRY  MATEO

606        PADILLA, CHERRISH DEE  AGUINAGA

607        PADILLA, JOHN JOSEPH  RAMOS

608        PAET, RALPH REYMUND  TABUGADER

609        PAGALAN, REARETT  BALABA

610        PAGALARAN, MIKE JESTER  NAVARRO

611        PAGDATO, KRISSA MARIE  LIZARDA

612        PAGUNSAN, MEJOY  DELA CRUZ

613        PAJARILLO, DEXTER JASON  LACSON

614        PAJARILLO, JESTER ROD  HERNANDEZ

615        PALABON, SETH RHADEN  BATLAG

616        PALMA, CHRISTOPHER PHILIPPE  CUNANAN

617        PALMA, JOHN MART  ROSALES

618        PALOMO, POCHOLO VINCE  PARAS

619        PAMBID, LUIS DANIEL  ALA

620        PANALIGAN, TRIXIE MARIELLE PAOLIN  CASTILLO

621        PANDAPATAN, ALYANNA AYESHA  ACRAMAN

622        PANDES, MARIA TERESA  NILO

623        PANEDA, WENDELL  LOPEZ

624        PANER, CHRISTIAN VINCENT  NGITTIT

625        PANER, REYMARK RYAN  DIPANIO

626        PANGA, RICA  MISAL

627        PANGANIBAN, RUSSEL  VISTAN

628        PARADERO, MICHELLY  KISEO

629        PARAISO, GLEANE MAR  MANALAYSAY

630        PARAMIO, KENT GABRIEL  NAVIDA

631        PARAN, ACKROID  ABLASI

632        PARDILLA, MEYNARD  ADORA

633        PARIAN, LEA LEI  SAUSI

634        PARIÑAS, MIGUEL ANGELO  ESPINOZA

635        PARREÑO, JOHNNY JR  JORMIGOS

636        PARREÑO, ROY RODRIGO  VASQUEZ

637        PASCUA, LAWRENCE JAMES  BAUTISTA

638        PASCUA, VAN LOUEL  VIRAY

639        PASCUAL, JAY MARK  CORPUZ

640        PASCUAL, LANCE VINCENT  VELA

641        PASIA, MARK DANIEL  ABELLA

642        PASION, ADAM JUDE  EVANGELISTA

643        PASION, GEORGE JR  TRINIDAD

644        PASTRANA, LARA IVANA  DELA FUENTE

645        PAÑOSO, NEIL VAN JOSEPH  JALANDONI

646        PEDALINO, CLARISSA MAE  GALVES

647        PELDONIA, KAYLADENISE

648        PELINGON, MIKHO  JUNTADO

649        PENA, HERALD  GAMUEDA

650        PENILLA, TRISHA ALYNE  AQUINO

 

 

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ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION

Held on APRIL 20 AND 21, 2022                               Page: 15 of  42

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Seq. No.         N a m e

 

651        PEPAÑO, JOHNRY  TAGANAHAN

652        PERADILLA, VICO PAULO  BALITA

653        PERALTA, JESSALYN  SABANGAN

654        PERALTA, PSALM DAVID  MAAGAD

655        PERATER, BLAZE  ROXAS

656        PEREDA, LLOYD ANDREW MIGUEL  RODEO

657        PERLAS, G' JEREMY JOHN  GUABLAS

658        PERNIA, KRZNA JANE  LINGA

659        PEÑA, SHAWN MICHAEL  MARGALLO

660        PEÑAROYO, MAYBELLE  HORTILLOSA

661        PICORRO, JENNY  MONTEVERDE

662        PIELAGO, MA TRIZHA IVY  MERCENE

663        PIMENTEL, RONALYN  PAGODPOD

664        PINEDA, MARK BENZ  SIBAL

665        PINO, JOHNDELL ROI  GARCIA

666        PITOC, CAURELOU  SAGANG

667        POLICARPIO, JOHN CARLO  ANDAYA

668        POLIDARIO, AARON PAUL  COLADA

669        PORTOSA, RON IVAN  SINCIOCO

670        PORTUGAL, SHENALYN  DELUANA

671        PRADO, MARK JUSTINE  GARCIA

672        PROSPERO, LANCE KOBY  GOZUM

673        PRUDENTE, RODNICK JOSE  GONZALES

674        PRUNES, MICHELLE  PONTEVEDRA

675        PUROL, GILBERT  CABANILLA

676        PUZON, FRITZ GERALD  DIMALANTA

677        QUERIDO, IZEN  ORDINARIO

678        QUIAPE, KENNETH LLOYD  RABANG

679        QUIBAL, ANGEL JR  DE JUAN

680        QUIDLAT, ANNIE MAE  OZARAGA

681        QUIJANO, BRANDY JEREZ  MARFIL

682        QUILANTANG, XIEJUN  QUIPOT

683        QUILICOT, RYAN CHRISTIAN  LUROT

684        QUINALAYO, CARMINA JOY  VILLAREN

685        QUINTO, ELLA NICOLE  ORONCE

686        RABUYA, LIANE ANGELI  YBAÑEZ

687        RACELIS, JETHRO  DECENA

688        RAFANAN, EDWIN DANIEL  FOJAS

689        RAMA, JELSON JOSE  DE LEON

690        RAMIREZ, GERLAIN JANE  PETEZA

691        RAMIREZ, KYNARD PATRICK  ALBAY

692        RAMOS, BEN JUSTINE  SERDEÑA

693        RAMOS, CHARENCE PATRICIA  LOPEZ

694        RAMOS, PAUL JOHN  BALINGIT

695        RAQUEL, GEAN DENISE  PEREDA

696        RASE, TRISHIA  FRANCISCO

697        RAYMUNDO, MICHAEL HAREM  PEÑALOZA

698        REALUBIT, GENE TRESHA  LOBATON

699        RECUENCO, JONH DYRYLL  LARANJO

700        REFE, JOSHUA  ESTEBAN

 

 

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Seq. No.         N a m e

 

701        RENEGADO, RAICHELLE ANN  PEREZ

702        REPUTANA, JOVANNY  ALOLOR

703        RESOOR, ANGELANE  TORRES

704        REYES, JONATHAN GABRIEL  STA ANA

705        REYES, VINCENT ARVIE  CASTELO

706        REZANO, JOSE MANUEL  DISTRAJO

707        RILLORAZA, ALYSSA MARGAUX  MAGBITANG

708        RIVAREZ, JUSTINE ALBERT  GUCE

709        RIVERA, TIMOTHY AMIEL  CABLAO

710        ROA, PAULINE JOY  VISTA

711        ROBINOS, CHARLES JUNE  MAMON

712        ROBOZA, JEROME  AQUINO

713        RODRIGUEZ, EDWARD JOSEPH  MANIO

714        RODRIGUEZ, PATRICK VINCE  LICHAUCO

715        ROJO, ABBIE  DECOLONGON

716        ROLAN, RAZEL  NATIAG

717        ROMERO, DEFERSON  CANDARE

718        ROMERO, JAZEL ANN  GUILLERMO

719        ROMERO, JOE RUSSELL  AGUI

720        RONDINA, JAYVEE  QUIROS

721        RONQUILLO, CHRISTIAN PATRICK  LEDESMA

722        ROSALEJOS, DEXTER  MANULAT

723        ROSARIO, JASON PAUL  PEREZ

724        ROSETE, JAN RYAN

725        ROSIMO, JEFFERSON  DENIEGA

726        ROTARLA, ANGELICA  TAMAYO

727        ROXAS, CHRISTIAN  SABADO

728        ROXAS, MATTHEW  DE LUNA

729        SABANDAL, LEO JED  CILLO

730        SACATANI, NOEL  GRANADO

731        SADUESTE, RITZ GENART  ILAGAN

732        SAGAMPOD, MHEL  BABAN

733        SAGAO, ELAINE  DIAZ

734        SAGUCIO, KYRR VINZ  DAQUIPIL

735        SALALIMA, JHEREMIE LOIS  BAUTISTA

736        SALANDANAN, SOPHIA BEATRICE  BAUTISTA

737        SALAUM, KEVIN YSH  RENDON

738        SALAZAR, BRIAN ALLYN  LAPINID

739        SALAZAR, GERARD GLENN  VENTURANZA

740        SALAZAR, HYACINTH BREN  FRANCISCO

741        SALAZAR, JOMIL  ABOY

742        SALAZAR, MA BEATRIZ  ENRIQUEZ

743        SALEDANIA, ANGELICA  SEMINE

744        SALES, ANGELA FAYE  QUINAGORAN

745        SALIBIO, VINCENT EMMANUEL  PADASAS

746        SALUBRE, SHAREM  CABRILES

747        SALUD, PAULA CAMILLE  MASIGLAT

748        SALVIEJO, CHRISTIAN  DELA CRUZ

749        SAMIA, CHEENIE  BUSTOS

750        SAMONTE, MAE AMOR  CAHUCOM

 

 

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Seq. No.         N a m e

 

751        SAMSON, LENNIE LYN  PATRIMONIO

752        SAMSON, MAGNUS LUIS  DELOS SANTOS

753        SAN JOSE, ERIKA MAY  LINGAT

754        SANCHEZ, KIMBERLY CLAIRE  PALMA

755        SANCHEZ, SYRAH JEAN  JAMORA

756        SANGALANG, DANIELLE ANNE  REYES

757        SANGALANG, GABRIEL CARLO  PILAR

758        SANGGA, MARY SHEIL  CASTILLO

759        SANGON, JASPER  DEMATE

760        SANGRIA, JESSIE JR  SARABIA

761        SANTELLA, JOSE ANTHONY  AMIGO

762        SANTIAGO, ANNA MAY  CONDE

763        SANTOS, CHRISTIAN  REGADO

764        SANTOS, IANA EUNICE  DELA CRUZ

765        SANTOS, KING ROBERT  BASEA

766        SANTOS, MARK ANGELO  YAMBOT

767        SANTOS, RHEENA CAMILLE  DIAZ

768        SANTOS, ROGER BRIAN  ALVIS

769        SANTOS, ROMMEL  CASTRO

770        SAPALASAN, DERIS ISABEL  ALVARAN

771        SAPALASAN, SEAN CARLO  AGUSTIN

772        SARCILLA, THRISIA  ACHAS

773        SARI, RALPH LAURENZE  NORCIO

774        SASAN, NOLLAN  ALGUNO

775        SATORRE, ALEXIS FAYE  LOR

776        SATUR, DANTE JR  PANGAN

777        SECRETO, EUNIELYN KAYE  BALABIS

778        SEGURIGAN, JOSHUA  BARBA

779        SELGAS, LORD EMMANUEL  GALEMBA

780        SERENIO, JOHN ALVIN  BAJA

781        SERENO, KAISSER ANTHONY  CLEMENTE

782        SEVILLA, JEANESSE MAE  TAVERA

783        SEÑARA, CRISTAL  CABUGSAN

784        SIABABA, PETER RYAN  FLORES

785        SIDAMON, GLENNFREY  CANDELA

786        SINILONG, CHRISTINE JOY  SERDOMA

787        SIOCO, STEPHANIE  SERILLA

788        SIRILAN, MATT ANDREW  DEMOL

789        SISICAN, JULIA MAE  SINALUA

790        SISON, GILJOHN ANDREW  VALENCERINA

791        SOL, JEAN JOSELLE  VIRREY

792        SOLIS, SIM MARLOU  MAGBANUA

793        SOLIVEN, ALEXANDER  FABROS

794        SOLOMON, JANETH  SEGUNDO

795        SORALLO, DAVY BRIAN  LIWAS

796        SORIANO, DANA STEFFANY  BENGSON

797        SORIANO, JOHN CARLO  DRIZ

798        SORIANO, SLY LEE  KITMA

799        SORIANO, ZACHARY DEN  ARNOCO

800        SOSA, JOHN ANTHONY  DALIDA

 

 

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Seq. No.         N a m e

 

801        STO DOMINGO, SELINA NICOLE  PONCE

802        SUBIDO, FRANCES PAULINE  GENOVE

803        SUGUITAN, BILL JOSEPH  OMERES

804        SUMERGIDO, EMIL JUSTIN  BAUTISTA

805        SURALTA, CLINTON  GEMPALORAN

806        TABORA, KIMBERLY JOYCE  PATARATA

807        TABUYAN, ROLLISON JOSHUA  IGNACIO

808        TACAY, RICARDO JR  DINAMLING

809        TACBIL, HAMZER  ADRIAS

810        TACBOBO, JHON REY  TORRES

811        TAGANAHAN, JONAH  SANDOVAL

812        TAGOLANAO, ABDUL GHAFFAR  USMAN

813        TAGORDA, IAN PAOLO  OGSIMER

814        TAMBAC, ELAIZA JEAN  CORALES

815        TAMSON, MA REENA SAMANTHA  SUDARIA

816        TAN, BART VINCENT  TIZON

817        TAN, MHARELA ANGELA  ASERON

818        TANAY, KHATE

819        TANGO, JHOEMEL  PASCUAL

820        TARAN, CHARLES KHRISTIAN  BERINGA

821        TARNATE, TRISHA MARIE  AGUIRRE

822        TARONGOY, LARREN JAY  RIVERA

823        TE, NEIL ANDERSON  TOBIG

824        TEJADA, VHANNETTE  SIGA

825        TEJIDA, DAVE  TUBLE

826        TELLA-IN, JASON  ABORDO

827        TENGAY, DICK  MAMATTONG

828        TENORIO, JHON LOYD  IGNACIO

829        TEVES, WINBERT JAMES  ANDES

830        TIBIG, LEMUEL  BAUTISTA

831        TIBONG, GEO CARL  ALCOVER

832        TINDOY, NEIL JON  GALLARDO

833        TINONAS, MICHAEL JOHN  JAYME

834        TOBIAS, DANIEL ANGELO  ROGELIO

835        TOLENTINO, EARL JUSTIN  RODRIGUEZ

836        TOLENTINO, JOHN CHRISTIAN  ROSAL

837        TOLENTINO, JONATHAN  CANCINO

838        TOLENTINO, MA ANGELU  CUSIPAG

839        TOLIBAS, JOHNRIEL  JAO

840        TOLIBAS, MARIEL  BOSTON

841        TOMAS, YANESSA ZAIRAH  PASCUA

842        TOMELDAN, SHERRA CAMILLE  TAMAYO

843        TORRES, CHRISTIAN PAUL  ESTAL

844        TRINIDAD, TRISHA MARIE  SORIANO

845        TUBIG, JOHN MC KENNETH  USI

846        TULIO, CYRIL ERICK  RIVERA

847        TUMALIUAN, MA JESUSA  TALATTAD

848        TUPAZ, VINCE REYNALD  BRIONES

849        TUPINO, JOVERT  TUVALLES

850        TUQUIB, CRISTY MARRIE  LIBAY

 

 

   Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION

Held on APRIL 20 AND 21, 2022                               Page: 19 of  42

Released on APRIL 28, 2022

 

 

Seq. No.         N a m e

 

851        TUTOP, CHRISTIAN  MONTEALEGRE

852        UGANIZA, JOHN DAVE  RETOMA

853        USMAN, JORGE LAURO  MONTEAGUDO

854        UVAS, JOHN RUSSEL  TABARANGAO

855        UY, BRYAN KENDRICK  TAN

856        UY, JERRICK SPENCER  KEHYENG

857        VALDEROSA, KRISTINE ANGELICA  BUSTAMANTE

858        VALDES, VICTOR ANTONIO  ROQUE

859        VALDEZ, JEROME  LAJARA

860        VALDEZ, LARRY JR  TUMITIT

861        VALENCIA, EDWARD REL  AMOTO

862        VALENCIA, KARLO JOHN  BAYONETA

863        VALENZUELA, JOHN RENIELLE  FAJARDO

864        VALIDO, VINCENT  ADOLFO

865        VALLESTERO, BEATRIZE  ESPIRITU

866        VARGAS, JOSHUA  DE GUZMAN

867        VARGAS, MELVIN DAVE  CASIANO

868        VELASCO, FRANZ FERNAND  MISSION

869        VELASCO, JOHN NICKO ANGELO  MARANTAN

870        VELORIA, MIKAYLO JUNELL  VELASCO

871        VENENOSO, LOVE SYL  LAPINIG

872        VERGARA, ALVIN  GAVIOLA

873        VERGARA, KRISTIAN YSRAEL  ALCANTARA

874        VILLAFLOR, YVONNE  BAAY

875        VILLAFUERTE, LEA  TURNO

876        VILLALUNA, ALEXIS CAE AMOR

877        VILLALUZ, ALLAIN CHRISTIAN  MANGANTI

878        VILLAME, GINO GARY  SERINO

879        VILLANIA, KEVIN HOLDEN  SICAT

880        VILLARUEL, NICHO  LEDESMA

881        VILLEGAS, KATRINA  GAYABAN

882        VINGNO, LAWRENCE DENVER  MILLONDAGA

883        VIO, ALLEN JAY  CARCERO

884        WASING, ARTHUR JR  MARIANO

885        WONG, BRYAN CHRISTOPHER  TIONGSON

886        WOODERSON, KAREEM DAVID

887        YAMON, DEMIE ANNE ZEDICE  TUPAZ

888        YANGA, EUGE  FAJARDO

889        YANGO, SETH  RABINO

890        YANO, INA CHRIZA  ADEVA

891        YAP, JOHN ROBERT  GUITANGUIJO

892        YGRUBAY, THOMAS ANTHONY  LLAGAS

893        YOSORES, ELAINE MARIE  GABRADILLA

894        YULO, APRIL ROSE  MACATIGOS

895        ZAMORA, JOSE MANUEL  DE ASIS

896        ZARA, DARWIN  SALANIO

897        ZARRAGA, JOSUA  DAYAG

Electronics Technician Licensure examination Held on April 22, 2022 .Released on April 28, 2022

1        ABALOS, ALYSSA DANIELLE  BASAY

2        ABALOS, DIVINE ANGELEE  FLORES

3        ABDUL SHUKKOR, MOHAMMED  ABDURASSA

4        ABEJERO, JOANA CLAIRE  BOBIS

5        ABEJURO, SHAWNALEH  GAVARRA

6        ABELLANA, EJAY  DADIOS

7        ABERA, JEEZREL JIREH  DIVINAGRACIA

8        ABLAN, LEO ANDRIE  OCCIDENTAL

9        ABORQUE, VENNON  PEJA

10        ABROGUEÑA, MARK STEPHEN  IBASAN

11        ABUNGAN, RIOLOID  DE VERA

12        ACHAS, CHRIST ANTONELL  ABAYATA

13        ACIO, CHRISTIAN PAOLO  ALAN

14        ACOSTA, KATHLENE  PIMIENTA

15        ACOSTA, RAYMARC  PIRITU

16        ADELANTAR, JODEE  VELASCO

17        ADLAON, MARLOU  SIVA

18        ADORDIONICIO, J-MARC  MANALASTAS

19        ADRIVAN, ROY VENZON  CANTAGO

20        AGATEP, ERROL ACE  LOPEZ

21        AGUACITO, JOHN  DEREZA

22        AGUADA, DANIELLE LENY  AMANO

23        AGUAS, XENA  CELESTIAL

24        AGUCAY, MARVIN JOHN  LAURON

25        AGUSTIN, FRYNZ CLYD  CARILLO

26        ALANES, WILBERT  CRUZ

27        ALERIA, RICA MAE HANEEN  EBALE

28        ALFARO, KIMBERLY  MENDOZA

29        ALFONSO, RALPH MICHAEL GABRIEL  DELA CRUZ

30        ALICABA, JAN PAOLO  ALCUIZAR

31        ALISBO, APRIL JOY  PAGUNSAN

32        ALISON, CHRISTIAN REY  MONTES

33        ALMAIZ, JOHNNALIZA  LUCERO

34        ALMAREZ, KATHLYN  SARMIENTO

35        ALMARZA, MARK CARLO  EBDAO

36        ALMEIDA, FRETZY MAE  PASAJE

37        ALMENDRA, SOPHIA LOUISE  FULGENCIO

38        ALMONIA, GODFREY JR  TELLANO

39        ALOJADO, KENNETH  GUEVARRA

40        ALONTO, SALMAN  ALA

41        ALONZO, ROWELLA  ROMCO

42        ALQUIZAR, VINA ROSE  OLBIDADO

43        ALTAR, SALVADOR JR  CATA

44        ALTERADO, BRYANT  ANUNCIACION

45        ALUDOS, ANELYN  BAQUILAR

46        ALURA, RENE DEVIN  BAQUILOD

47        ALVAREZ, CHRIS BENEDICK  DIAZ

48        AMAQUIN, ANGELU JANE  ALIVIADO

49        AMBAS, MARIAN  ESPINOSA

50        AMBRAD, MIKHAELA LOUISSE  ARAGON

51        AMPOLOQUIO, ANNIE  TACULAO

52        ANCHETA, CLARK LEVYNNE  TAN

53        ANDRES, DEANNA ANDREA XENIA  ARIZA

54        ANDRES, HANNAH GLAZE  BAUTISTA

55        ANINGGA, CYPRESS  BONIOR

56        ANTIPAS, JEAN MANUEL  PADILLA

57        ANTONINO, DANIELLE PATRICE  BOBADILLA

58        ANTONIO, JULIE ANN  DE LAS ALAS

59        APOSTOL, JON NEIL  SEBIAL

60        APUNTAR, MARRIAN JOY  MACAHIA

61        AQUINO, FRANZIEL THERESE  DEL VALLE

62        AQUINO, MAY ANABELLE  UNITE

63        ARAGON, RAYNE ABIGALE  TIGNO

64        ARANAS, KRISTIAN DAVE

65        ARANAS, PAUL JUSTINE  HERNANDEZ

66        ARBOTANTE, MICHAEL JAE  MENINGUITO

67        ARCAYERA, JOHN ANTHONY  SENANGGOTE

68        ARCENO, KENDRICK JOHN  OMANDAM

69        ARELLANO, JOLIBETH STEPHANIE  HARABE

70        AREVALO, IAN DANYAEL LOUIS  RETUBA

71        ARROJADO, KIM RYAN  CEPE

72        ASAKIL, HAZRA  CANALUN

73        ASEÑAS, RIZALDY  NALZARO

74        ASIGNAR, JULES GRANT  GONZALES

75        ASPE, IRISH HAZEL  LARA

76        ASPIRAS, VAN JOSHUA  LIM

77        ASTROLOGO, RHEA JANE

78        ATENDIDO, AL JOHN  MONTERICO

79        ATIENZA, ALLYSA JOY  ORLANDA

80        ATIENZA, GIANE RACHEL  TOLENTINO

81        ATIENZA, JOHN ELLIOT  TINUMPIT

82        ATIENZA, MIKE LORENCE  PERADILLA

83        ATIENZA, PAUL  CATIMBANG

84        ATILLO, ADRIANNE JOY  SERING

85        AUSTRIA, GLENN HARESH  LOPEZ

86        AVILA, JOSHUA  ESPANTO

87        AVILA, JOVEN  NUEVO

88        AYSON, MICHAEL JHERRIECHO CHRISTIANE  VELANTE

89        AZMAN, CHESTER JOHN  MALAB

90        BABAAN, CRISSA VIN  REYES

91        BABARAN, REY  SAAVEDRA

92        BACATAN, NESTLE MAE  SALUDES

93        BACOMO, LESTER ALLEN  GABO

94        BACOSA, EMILY LORRAINE  BAG-AO

95        BAGALAYOS, RACHELLE  GASPARILLO

96        BAGAS, AIA MAE  AUSAN

97        BAGUIO, GENIE DIVINE  MABALUD

98        BAGUIO, JAMES PAUL  GALLO

99        BAGUIWAN, LORENZO  BACAGAN

100        BAJARO, RENZ JAY  MILLENA

101        BALAGAT, STEPHEN LYNDON  DELLORO

102        BALAGOSA, FANNIE JANE  SALVAN

103        BALANAG, ROGEEN GRACE  CACAYAN

104        BALDERAS, FRANCES NICOLE  PE

105        BALDOZA, QUEENIE  GONGONA

106        BALIGOD, CLARIZA  BALIDOY

107        BALLARES, JESTER  ISIP

108        BALLESTER, KENNIE ROU  CORDERO

109        BALLOS, MARIBELL  BITOR

110        BALNEG, JOHN LOYD  ABENOJAR

111        BALOCATING, JAYSON RUSSEL  CAPUA

112        BALTAZAR, RICHARD OWEN  FRANCO

113        BALTAZAR, TIMOTHY JUSTIN  CABRERA

114        BALUYO, QUEENIE  CANTONG

115        BAMBAO, ROMA JOY  EMANO

116        BANAAY, KENNETH  LAGRADA

117        BANCE, VIC JAY  MILLETE

118        BANDILLO, MERVIN  GOZA

119        BANGAYAN, JADZ  CASIBANG

120        BANSIL, SOPHIE ISABELLE CARMI  MANASAN

121        BANTAYAN, MICAELLA  PAJITA

122        BANTILAN, MARJORIE  CUIZON

123        BAQUIRAN, GENEMAR OLIVER  MAPA

124        BARCOMA, OLWYN  SANGLAY

125        BARENG, EARL JOHN  DE LA CRUZ

126        BARLOS, CHRISTIAN VINCE  ALVAREZ

127        BARRAL, IRVEN CARL  PARAME

128        BARRIOS, NIÑO VINCENT  BALABA

129        BASANAL, DIANE MAE  GALLO

130        BASCOS, STEPHEN  TADIT

131        BASHIER, AHMAD  PIDO

132        BASILIO, SHEENE ANNE MARIE  TABAGO

133        BATTUNG, JULIEN LYSA  FRANCISCO

134        BAUTISTA, KENNETH  DELA ROSA

135        BAUTISTA, KEVIN CHESTER  NATIVIDAD

136        BAUTISTA, PAULO LOUIE  LASAGAS

137        BAWIGA, ROBERT LEE  MISSION

138        BAYAN, NECHILLE  MENDOZA

139        BAYARAS, CHARLOTTE ANN  BENDANILLO

140        BAYLON, JOHN PAUL  FUENTES

141        BAYOG, TERESA  DOLLOSO

142        BAYSIC, DONNYL  GERMONO

143        BAYSIC, JOHN CARLO  MAÑAGO

144        BAYTA, JASON CLYDE  SARDILLA

145        BEBIERA, KATRINA  BEIRA

146        BELARDO, ANNE MARY  CAMITAN

147        BELESARIO, MARIE JOY  CURA

148        BELINGAN, LOUIE  GALLEON

149        BELLEN, RONNEL  ALCANTARA

150        BELONIO, ZYRE  GONZALES

151        BELZA, KEVIN  NUÑEZ

152        BENASING, POTRINORDID'DAN  RASAD

153        BENEDICTOS, DOMINIC VINCE  LAPUS

154        BENOTAPA, JELLY MAE  BLANCAFLOR

155        BERGANIO, EUNICE NOVA  COLLAMAT

156        BERNABE, LESTER ALLAN  MATIENZO

157        BERNALDO, TRISHIA MARIE  DE LEON

158        BERNAS, ROJANE  FERNANDEZ

159        BEROIN, KIM LAURENCE  GARROTE

160        BERSAMIRA, JOSHUA  NAMOCA

161        BESAS, JESS MAXIMINO  CAYANAN

162        BETITA, GERALD  GANIGAN

163        BIADOG, MICAH  REMO

164        BILLONES, MARK LORENCE  NACARIO

165        BISCO, JORGEN HUCK  STA ROSA

166        BOFILL, KLARK KEVIN  BAES

167        BONETE, KIM JOHN  AMLON

168        BONGGOLTO, JELLIAN FAYE  JANOLINO

169        BONGO, MICHAEL JR  LAPAR

170        BONIFACIO, AINA MARIE  BAWAG

171        BOOC, JECREN  GODINEZ

172        BORDAMONTE, AXL REY  ONDE

173        BOREJON, RENEE YLKA  NOSA

174        BORJA, IAN  MABIDA

175        BORJA, JANELLA  NUDO

176        BORROMEO, JOHNNE ASHLEY  ANDRADA

177        BORROMEO, LENEN MARK  HARDER

178        BRIGOLE, ADRIAN  UBAS

179        BRIONES, JESSA MAE  GABAT

180        BRISO, JAY MARK  LLARINAS

181        BRISTOL, MARGARITA LOUISE  LAMIGO

182        BRODIT, JOSE III  CARMONA

183        BRONIO, LHYKA MAE  POMEDA

184        BRUCA, SARAH JOY  BACSAIN

185        BUDOD, JAN VEN  MANUEL

186        BUENAVISTA, LUCILLE  SALGADO

187        BUENO, JULIUS GENE  BUENO

188        BUGTONG, JIM HAROLD  ATIENZA

189        BULACITO, JARVIS SHEM  LAMARI

190        BUNGABONG, LOURDE JELLE  LUAYON

191        BUQUEL, EDWARD  CAGURUNGAN

192        BUSLON, NIÑO REY  DANIEL

193        CABAHUG, REXEL  QUIMBO

194        CABALLAS, JOHN ERICSON JR  DINGAL

195        CABAN, MIKE CENTENNO  MABBORANG

196        CABATO, ALICE JADE  LOZANO

197        CABAÑOG, ELVIC  NINOBLA

198        CABEL, VON CHRISTIAN MARTY  ACUDE

199        CABIE, DYAN NOELLE  MENDOZA

200        CABLAO, JERIEL IVANN  ALFONSO

201        CABRERA, AINA  SARMIENTO

202        CABRERA, AIZELLE GRACE  LICOTO

203        CABUANG, JHELMA  ELIAS

204        CACERES, GALE VERA  TARUC

205        CACERES, MARK UNITY  TOLEDO

206        CACHUELA, PEARL JANE  BAGUILAR

207        CADAYDAYON, VANESSA  AGAY

208        CADELIÑA, RAYMOND NEIL  DOMINGUEZ

209        CAGAMPANG, EDISON  ABOY

210        CAHANSA, PONCIANO JR  MANOS

211        CAHUCOM, GINEMICA YUNICE  GUBOT

212        CAJALA, JOHN DERICK  VIERNES

213        CALALAY, MATTHEW ANGELICO  ALASTOY

214        CALANG, JOHN ROIKLEN  FAMOR

215        CALANG, XYREX  ABALOS

216        CALDERON, JONAHMIE  GOTERA

217        CALDERON, REY JEFFERSON  BASARTE

218        CALVO, FELIZ MARIE  BOGLOSA

219        CAMALAO, JERICHO  ESCOSIO

220        CAMERO, MARIA VERONICA  PARACUELLES

221        CAMILAO, RHEY VERGEL  SEGUIN

222        CAMPOS, AIRENZ GLAZE  DELOS REYES

223        CAMPOS, VENUS  PATACSIL

224        CAMSON, JANE  DIMAUNAHAN

225        CANALES, CHRISTINE COLEEN  SAGUM

226        CANCINO, JEIAH  SAURA

227        CANIESO, KARL ANTHONY  ALCANTARA

228        CANLAS, WENDELL  CAMPOS

229        CANSECO, ROBERT JR  ANUNCIO

230        CANTIMBUHAN, MARI  SANTIAGO

231        CAPALOS, CHRISTIAN  NATIVIDAD

232        CAPITULO, JOHNN BRYANN  PANGILINAN

233        CAPPAL, MARK HAMILLE  BULALACAO

234        CAPULOT, JHON DENNIS  TAMBALO

235        CARACENA, DESIREE TERESA  TALIBONG

236        CARAG, BLIZETTE ELENITA  BACURIN

237        CARAIG, AVEGUEL  MONTEALEGRE

238        CARATAO, JUDE ROBERT  GONZALES

239        CARBAJOSA, JAVEER RHOAN  PRESALDO

240        CARBAJOSA, PRINCES  DITCHON

241        CARBON, JAY-MERSON  MORALES

242        CARGAMENTO, ALYSSA NIKKA  MOSELINA

243        CARIAZO, HAROLD HARRY  MATEO

244        CARIÑO, ANDREW ANGELO  GADIA

245        CARIÑO, FIDEL  CANENGNENG

246        CARLOS, ADELLE LYN  DELOS REYES

247        CARREON, KIT JUNE  MANA-AY

248        CARRETERO, JAYBEN  ESPERA

249        CARTIN, ROMULO JR  MADERAZO

250        CASCARRO, ANTHONY DANIEL  ROSAL

251        CASIBANG, ROCHELLE JOYCE  BASUBAS

252        CASIDO, FRIEDRICH JOSEF  TEMPRA

253        CASQUEJO, KENT JACOB  MINORCA

254        CASTICIMO, HAMILTON  PEDRO

255        CASTILLANO, LAARNIE  CASPILLO

256        CASTILLO, ACTSFAITH  ABELLANOSA

257        CASTILLO, ALVIN  MACASAET

258        CASTILLO, FREDERICK BRANDO  UNIRA

259        CASTILLO, JEFRILYN  SISCAR

260        CASTILLO, JOHN KENNETH  LOPEZ

261        CASTILLO, RENE ALEXANDER  SISON

262        CASTRO, ALDWIN JOMAR  FIGURACION

263        CASTRO, GLENN MARK  CLARETE

264        CASTRO, JOHN HARVEY

265        CATAMA, HANILEN  GAFFUD

266        CATANE, PATRICK DALE  EBORDE

267        CATAPANG, JUSTIN LLOYD  RIVERA

268        CATAQUIZ, NARENCE JOY  GARCIA

269        CATIGARA, JOVEL  VISTAL

270        CATUBIG, PRINCESS NICHOLE  FLORES

271        CAVAN, KAYCEE CLAIRE  RELLON

272        CEBLANO, NICKO  TANIÑAS

273        CELADES, RIOS CARLOS  PANTOLLANA

274        CENTENO, JUAN CARLOS  FLOREZA

275        CHAN, LEAN MARK  FARINAS

276        CHAVEZ, MELISSA MAE  VENUS

277        CHICA, SHERWIN  RECTO

278        CLARA, JOEY ANDREI  LAXAMANA

279        CLEOFE, JERALYN  UGAT

280        COBACHA, PROSPERO DEI II  BANDIGAN

281        COBRADOR, JOSEPH JOHN  BALTERO

282        COLAS, JOSHUA  YODYODO

283        COLLADO, ALEC NEIL  MESA

284        COLOBONG, JANIEL  BAUTISTA

285        COMELAB, CHESTER  CALAGAN

286        COMETA, ISABELA JAN  BURTON

287        COMETA, JOMAR  BATOON

288        CONDINATO, KRISLENE  SUELA

289        CONSUMO, SHEILA  REMOLLENO

290        CORDERO, HANNAH JEAN  ROGADOR

291        CORDERO, JOAN BEATRIZ  ABDURAHIM

292        CORDOVA, JOYCE

293        CORDOVA, JUDY ANN  DESAMPARADO

294        CORNEJO, GEVION  PANLAQUI

295        CORONEL, EMMANUEL JAESON  DAQUINAG

296        CORPUZ, AARON CHRISTIAN  FABROS

297        CORPUZ, MARK LOWIE  BATUGO

298        CORPUZ, ROSCAR JOHN  AGUSTIN

299        CORTEZ, JANALYN  TOLENTINO

300        CORTEZ, KEVIN  CABRERA

 

 

     Roll of Successful Examinees in the

ELECTRONICS TECHNICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on APRIL 22, 2022                                   Page: 26 of  42

Released on APRIL 28, 2022

 

 

Seq. No.         N a m e

 

301        COSTALES, DAENNE VALEN  GUILLANO

302        COSTUYA, RYZEL MARIE  MAHINAY

303        COYOCA, RIGEL KENT  ESCOBIDO

304        CREDO, MAVE RICK  TOMACAS

305        CRUZ, CEDRICK JOHN KARLO  DULAY

306        CRUZ, JOSHUA MARCO  PENOLIAR

307        CRUZ, KERSTIFF MARTIN  MAGANDA

308        CRUZ, MARC PAULO  LAZARO

309        CRUZ, RODRIGO RAFAEL

310        CRUZ, ZEN VENIEDICK  CADANO

311        CRUZADA, LESLIE NICOLE  PAGKALIWANGAN

312        CU, KEISHA BELLE  TORALDE

313        CUBALAN, DENSELLE LORRAINE  ANTONIO

314        CUBIO, MAYNARD DALE  CANAYONG

315        CUENCO, RONN JOAQUIN  GAMLANGA

316        CUISON, MARIE KRIS  HILL

317        CULABRES, JERICK  CEÑIDO

318        CUSIT, KHAVEN  VILORIA

319        CUTAB, LEMERSON JAN  OZAR

320        CUÑADA, PEARL DIANNE  ABRAGAN

321        DABON, CARL JOSHUA  BORLIO

322        DACARA, HANNAH CAMILLE  PALABRICA

323        DAGANDAN, TRIMAR  PUTIS

324        DALAY, MARY NICHOLE  GARCIA

325        DAMPOR, ROSEANNE MARCELA  SONQUIPAL

326        DANDOY, CARLITO JR  GANZA

327        DAQUIZ, JILLMER  MAGTALAS

328        DARANG, JUMER  VALLEJO

329        DARANGINA, MOHAIRA  MANDING

330        DATAYA, JAMIE  LEDESMA

331        DAVALSANTOS, ALTEAH JED  APOSTOL

332        DAVID, MICHELLE ANN  MANGILA

333        DAVID, RACHELLE  ABELEDA

334        DAVID, SHAINA  RIVERA

335        DAYACUS, LOVE JOY EVYN  SALVADOR

336        DAYAO, DAVID JAN  DILLOMES

337        DE CHAVEZ, RAPHAEL JEROME  ARBIS

338        DE GUZMAN, BON CARLO  MANGUERA

339        DE GUZMAN, CHRISTIAN MICHAEL ARVEE  DAGOS

340        DE GUZMAN, DIANA  BINALINGBING

341        DE GUZMAN, GEMNAIKA LAURA  CALPOTURA

342        DE GUZMAN, JEROME JERIC  CASTRO

343        DE GUZMAN, RENZ JOSHUA  REYES

344        DE GUZMAN, RYAN VANCE  ROSARIO

345        DE JOSE, VENROSE  VILLALUNA

346        DE LA CRUZ, ROBNELL  VIRTUCIO

347        DE LEON, CYRUS  ORENCIO

348        DE LEON, EFRAIN GERARD  DE GUZMAN

349        DE LOS REYES, RAMON LORENZO  RIVERA

350        DE MESA, JHERALD  CABLAO

351        DE VERA, BABES  ARCENAS

352        DE VERA, TRICIA PEARL  TAMAYO

353        DE VILLA, JASMINE KLAUDETTE  CIERTE

354        DECAFE, JENRICA ANN  VILLAPAZ

355        DEDURO, MATTHEW  CARANO-O

356        DEFENSOR, VINCENT SALVADOR  PIOQUINTO

357        DEFEO, ROSEL  BANAN

358        DEGUILMO, REX REGIDOR  ATIENZA

359        DEL PILAR, BILL JAYSON  LATAOAN

360        DEL ROSARIO, ALVIN JOHN  TUGAL

361        DEL VALLE, CHRISTIAN  DE VENECIA

362        DEL VILLAR, KYLE REIFEL  MALAZARTE

363        DELA CRUZ, CHRISTINE  MENDOZA

364        DELA CRUZ, JULIUS BRICE  PERDON

365        DELA CRUZ, KEN HARVEY  BINGCANG

366        DELA CRUZ, MARIELLA  ORTIZ

367        DELA CRUZ, PAUL FRANCIS  ACOSTA

368        DELA CRUZ, ROBEL  SANTOS

369        DELA CRUZ, ROSELLE JOY  ANIT

370        DELA PEÑA, PAUL JOHN  PEPITO

371        DELIMA, MAE ROSE  CAGASAN

372        DELIÑA, JAY ISRAEL  GUINOO

373        DELOS ANGELES, JULIE RICA  BELARMINO

374        DELOS REYES, JOSHUA JEREMY  MOLATO

375        DELOS REYES, MARK CHRISTIAN  TRUPA

376        DELOS REYES, NEIL JOSHUA  ALEJO

377        DELOS REYES, NIMROY  CANILLA

378        DELOS SANTOS, DANICKA FAITH  PASCUA

379        DELOS SANTOS, FRANCIS  DE GUZMAN

380        DELOSO, LELANIE DENIELLE  BERONILLA

381        DEMAPANAG, JOHN PATRICK  ABELLAR

382        DESPE, REIGN  ASUBE

383        DESQUITADO, ROSEMARIE  VANZUELA

384        DIAMOY, JOSHUA  DURAN

385        DIANGCO, MIKE MARTIN  CAMPECIÑO

386        DIAZ, BERNABE JR  MALAKI

387        DIAZ, CHRISTINE ANGELA  YUSON

388        DIMAANO, CARMELA  VALENCIA

389        DIMANARIG, ARIEL JR  URLANDA

390        DIMAYACYAC, VAN RENZ  ABANTE

391        DIMOLOY, FRIDA NIÑA  TAYLAN

392        DINAGA, JUDY  FLORES

393        DIOCADES, ELLICE GRACE  BARONA

394        DIOLA, DIVINA  BARING

395        DIOMANGAY, JOY MAE  DAYALO

396        DIORIC, TRIXIE ANNE  CABONGCAL

397        DIOSO, ALFREDO  GONZALES

398        DIVINAGRACIA, KRISTIAN

399        DIVINAGRACIA, NIKKO  ESTIMO

400        DIVINO, PAUL ADRIAN  ESGUERRA

401        DIWA, JESTER ANNE  PAULE

402        DIZON, NICANOR III  LINO

403        DOLLOSO, GABRIELLE  TABARANZA

404        DOMENDEN, DANICA  LESIGUES

405        DOMINO, MARK DAVID  TOLENTINO

406        DONATO, MELVYN  PALOMARES

407        DONES, CHELSEA GAIL  TAN

408        DORMITORIO, JOE VERGIL JR  CALANZA

409        DOÑOS, JHERICK JHAN  DAQUIL

410        DUBLAN, MARDON  ANTOC

411        DUEÑAS, ROVEN  BACRUYA

412        DULATRE, JOSEPH

413        DUMAGAT, ARNOLD  DIAZ

414        DUNCIL, ALECZANDREA  LONTOC

415        DUNGCA, CRICELLE MAE  MELINAS

416        DUPALE, EDCEL JAY  BUCASAS

417        DURANO, JOHN RONALD  BAUTISTA

418        DURON, BOBILEEN JEAN  BILOG

419        ECLARINO, THOMAS DAVID  GAGARIN

420        EDJAN, HARRL JOSHUA  PEREZ

421        EFE, CLAUDINE JOY  DE LUNA

422        EGSAN, RHYLEEN JADE  DOKINES

423        ELEVADO, AIESHA ZOE  MARTINEZ

424        ELISAN, LOVELY  APUNGAN

425        ELISAN, MATTHEW ALAIN  QUIACHON

426        ELLOSO, JOSHUA CEZAR  SANCHEZ

427        ENCIO, KAYE RUTH  EMBATE

428        ENDOZO, ANGELIKA  PANGANIBAN

429        ENERES, VIRGINIA  ESCALO

430        EPINO, VON ANDREI  REYES

431        ESCALADA, MYRJUN  SANCHEZ

432        ESCARDA, JAN BEATRIX  BONDOC

433        ESCUTON, ARLYN GRACE  RIVERA

434        ESGUERRA, SHERINA JOY  SANTOS

435        ESGUERRA, ZESLEY  PEREJA

436        ESMERO, CHRISTINE PAULINE  TAGALOGON

437        ESPAÑOLA, JODERICK  DOLANDOLAN

438        ESPEJO, MA LOURVIC  CISNEROS

439        ESPERON, VLADYMIR  MANALO

440        ESPINOSA, ANGELIE MAE  PANLAQUI

441        ESPIRITU, ANGELA  RUSO

442        ESPIRITU, KATRINA YSABEL  GANITUEN

443        ESPIRITU III, FELICITO  REYES

444        ESQUIBEL, ELEAZAR  CAPON

445        ESTAYO, JANINE  SORIANO

446        ESTEBA, JOSHUA KYLE  PRADO

447        ESTEPA, JOSHUA  FRENDOL

448        ESTINO, KATHERINE ANN MILES  SIWAG

449        ESTRELLADO, JILLIAN  JARENIO

450        FABRIAG, RICHARD  JABIGUERO

451        FAGUTAO, ROI KENNETH  RIPARIP

452        FAJARDO, ANDREA LOUISE  PEÑARUBIA

453        FALSIS, KING CYDRIC  DENOSTA

454        FAULVE, GEOVANE JR  RAMOS

455        FELIPE, JOHN BENEDICT  NALUPA

456        FERNANDO, DIANA ROSE  MUGOT

457        FERRER, ALMIRA JOY  SISON

458        FERRER, JOVEN KIM  BACOTO

459        FILIO, JUDESEL  BARQUILLA

460        FILOMENO, EUGENE  LORENO

461        FINULIAR, JIMMY JR  FERNANDEZ

462        FLOR, ARRIANNE GRACE  BALDEO

463        FLORA, THRISTAN MAE  LUMOGDANG

464        FLORES, ALLAN RODMAN  MENDOZA

465        FLORES, KATRINA CASSANDRA  DELA ROSA

466        FLORES, SALLY  ALADA

467        FOJAS, MARIA RAPHAELA ELYSSE  RAMIREZ

468        FRANCISCO, DAVE ANGELO  ALBERTO

469        FRANCISCO, JAKE NICHOLE  TOLENTINO

470        FRANCISCO, JOHN BRYAN  OBIAS

471        FREOLO, RENZ  GARCES

472        FRIAS, IRISH  TORRES

473        FRIGINAL, VAL NEBUER ENAJ  FAMPULME

474        FRONDA, MERYLL  CHAVEZ

475        FUENTES, ALBERT ANTHONY  OGAPONG

476        FULONG, RYAN JOSEPH  QUIROZ

477        GABBAC, JESSA MAE  TOMAS

478        GABUYO, LYNDON  MENDOZA

479        GAGUA, MARK JERALD  ESTO

480        GALANO, JOHN JAYVIE  PERDIDO

481        GALENO, MIGHTY  TABERNILLA

482        GALINDO, MARWYN  CABACUNGAN

483        GALLARDO, ROY  MORALES

484        GALOCHINO, NER PAUSTINE DAVE  TANALEON

485        GALSIM, SANDRA  NUÑEZ

486        GALURA, YVES BRYAN  MENDOZA

487        GALVEZ, EDUARDO JR  CORNELIO

488        GAMBOA, JAYVEE  TUBUNGBANUA

489        GANACIAS, NOLLAN JASON  GUERRA

490        GAPASIN, JENNISYS TRIXIE  ESTOCAPIO

491        GAPUTAN, MERY JOY  UBAGAN

492        GARCIA, ANDREA PAULINE  NADALES

493        GARCIA, ERNESTO JR  ANTIVO

494        GARCIA, HENDRIX  BALANAG

495        GARCIA, IVAN RICKY  ALLAGADAN

496        GARCIA, JOSE GABRIEL ADRIAN  CATOLICO

497        GARCIA, RALPH JOSEPH  AZUCENA

498        GARCIA, ROMNICK  GARCIA

499        GARCIA, RYANDREI  CELINO

500        GARDOQUE, LEONARD  RODRIGUEZ

501        GASCON, LUIEJEN MARC  AOANAN

502        GASIS, MARY JOY  ABLON

503        GASPAN, MARTIN JOSEPH  PASCUAL

504        GEALON, SHEILA MAE  BIBAOCO

505        GEDORIO, JUNRALF  BABOR

506        GELVOLEO, HERACH LEE  BARINO

507        GENEROSA, RAIZEL JIANNA  BELBIS

508        GEPANAGA, CHRISTIAN MIGUEL  DELA CRUZ

509        GERUNDIO, PRINCESS KATE

510        GIANAN, JONAS RAYNAL  LEGASPI

511        GO, EIDERF JOHN  CLOR

512        GOB, GABRIEL JEIYO  MANGALINO

513        GOLFO, RICARDO CARLO  ESPAÑOLA

514        GOLINGAY, LAURENE ALMIRA  TAGUINOD

515        GOMEZ, CLAYTON JR  FAELDAN

516        GONZAGA, IAN ANGELO  TABARANZA

517        GONZAGA, JAN RUSSEL  PANGILINAN

518        GONZALES, DAN JOSEPH  MAURO

519        GORDO, KING MIGUEL  JUMAO-AS

520        GOROSPE, LARA CHRISTEL  REYES

521        GRAGASLAO, ENALYN  CRUZADA

522        GUBALLA, GERALD JAMES  MARTINEZ

523        GUDA, TRAZON III  PILAPIL

524        GUERRERO, CHRISTINE ANGELIE  CAMANO

525        GUEVARRA, LIEZEL  JACOBE

526        GUEVARRA, RENZ GIO  FRANCISCO

527        GUEVARRA, ROCEL  GONZA

528        GUINO-O, MENCHIE  BELNAS

529        GULMATICO, CHRISTINE  PESQUERA

530        GUNDAY, GEROLD  RAMIREZ

531        GURANG, JASON JAY  ALOSTE

532        GUZMAN, ARMANDO JR  RAPANIZA

533        GUZMAN, CHRISTOPER  LAURIA

534        HERNAEZ, DREXZEN LEO  CAPACIETE

535        HIMOR, RALFAEL  DELA CRUZ

536        HIPE, TANYA  AGARPAO

537        HUMARANG, KIM ANDREW  NOVILLA

538        IBARRA, CHERYLL MOANA MARIE  DAGDAGAN

539        IBARRA, DIVINE GIRLIE  LIVED

540        IGNACIO, JEYMART  OBEJAS

541        IGOT, RABBI  CARABIO

542        JABAGAT, REY MART  DE FIESTA

543        JACLA, NICHO  REYES

544        JANDOC, ALLANA NICOLE  GURAY

545        JAVELOSA, JOHAN MARIE  GELICO

546        JAVIER, CELINE ASHLEY  MAGCAWAS

547        JAVIER, MA DESIREE  ANOG

548        JERESANO, CLAIRON  LADIMO

549        JIMENEZ, KRISTOFERSON  LAMBINO

550        JIMENO, FROILAN II  NECOR

551        JOB, TRISHIA MAE  FANDIÑO

552        JONOTA, JIM  SERIE

553        JOVEN, JEIBHERT  VIDAL

554        JOVERES, JOHN ERIC  GARCIA

555        JUAN TONG, HEINZ ALFRED  QUE

556        JUANITEZ, CINDY ROSE ANN  LIMPIADO

557        JUGAS, RAY JOHN  MAGBANUA

558        JUMAO-AS, GENEL  CABIJE

559        JUNIO, LILIBETH  CACERES

560        KALI, JUL-HABIR  USMAN

561        KATIGBAK, MICHAEL BERNARD  MUÑOZ

562        KUNDIMAN, MA KAYE  DELA CRUZ

563        LABIOS, NOLF IVAN  CUYNO

564        LACAR, SILVESTRE III  AGONOY

565        LACARA, MARK HENRY  ESPIRITU

566        LACUESTA, ANSELMO II  MALLORCA

567        LADUA, MARY JOY  LALLAB

568        LAFORTEZA, JEFENDY  IDOS

569        LAFRADEZ, ANGEL  LAYOS

570        LAGUARDIA, JOY CHRISTINE  BONDOC

571        LAGUDA, KRISNA MARIE  BAYONA

572        LANTANO, ALYSSA MAE  SIMON

573        LAPE, KING SOLOMON  BIRONDO

574        LAPUZ, JEROME LOUISE  RAGA

575        LARGO, MA ZYRA  REORIZO

576        LARIEGO, MARLOU  FRIEREZ

577        LASTIMOSA, JEL COLEEN  RIVERA

578        LATIP, JURIAH  DONGKLANG

579        LAUREANO, HAROLD  DORION

580        LAUTRIZO, MC FRANCIS ROGEE  PARNONCILLON

581        LAVARIAS, EMMANUEL JOHN  ALCANTARA

582        LAVARIAS, JEFFREY  ALEJANDRE

583        LAVARIAZ, CHRISTINE JOY  PARAISO

584        LAVIN, ERWIN JOSEPH  REPRADO

585        LAYSON, MARK JAMES  BONDOC

586        LAZARO, RUSSEL  ESTEVES

587        LEBASTE, CHERRY LYN MAE  MARIANO

588        LEDESMA, HECTOR JAIME  ALAYON

589        LEDESMA, JAN FERDINAND  SEMILLANO

590        LEGASPI, KATRINA MAE  CRUZ

591        LIBADISOS, KEIJI JOHN  PAREDES

592        LICAY-LICAY, MARIZ  CLARO

593        LIM, MARIA ISABEL  YAP

594        LIM, STEPHEN PAUL  VILLAGONZALO

595        LINATO, MIKAELA NICOLE  CARREON

596        LINESES, CHARMAINE  HERNANDEZ

597        LISCANO, CLARISS  CABULLOS

598        LLANERA, JONNA MAE  PEL

599        LLENA, MILBERT JOHN  HONORIO

600        LLORENTE, RICA ANN  PLACEDES

601        LONGGANAY, NICANOR JR  TUMULAK

602        LOPE, EDRHIZA MAE  LINGON

603        LOPE, ERDWIN JOHN  LINGON

604        LOPEZ, ADONIS  ERESE

605        LOPEZ, MA AURE DAWN MELLIZ  CARULLA

606        LOZANO, BASILLE MARIE  DAGOHOY

607        LUBANG, RAY CHRISTOPHER  JOVER

608        LUCAS, JOHN EMMANUEL  MAGALONA

609        LUGAY, DEVY  CABALHOG

610        LUGO, MICHELENE CHARIZ  PLACIDO

611        LUGTU, GILENE CHRISTELLE

612        LUMABAD, PETERSON  CEZAR

613        LUMBA, MARIO LOUIS  UY

614        LUNA, KIMBERLY  FRANCISCO

615        LUVINDINO, JULIE ANNE  DIVINAGRACIA

616        LUZ, CATHERINE  MARMOL

617        MAALIAO, ESTHER SANDI

618        MACABEBE, JEANNE RHE  GALVANO

619        MACABENTA, JOHN GABRIEL  BAÑEZ

620        MACABIDANG, MARK ANGELO  ADRALES

621        MACABUHAY, ALDRIN  LINDAHAY

622        MACABULOS, BEÑIGN CHESTER  MEDINA

623        MACALANDA, RICA MAY ANN  GOM-ED

624        MACALANGCOM, RAYAN  VILLAPANDO

625        MACARAEG, SOPHIA MARIE  BARCELON

626        MACASA, HANS CHRISTIAN

627        MACUTO, DFRANCINE GLIAE  TRAGICO

628        MADARANG, MAYBELLE BLOSSOM  DACUSIN

629        MAGAYO-ONG, ALMIRAH MAE  ARMECIN

630        MAGHINAY, HERMON LEMUEL  CABAHUG

631        MAGNAYE, JOSHUA DAVID  ROSAL

632        MAGNAYE, KRYSTLE MAE  BRINGAS

633        MAGNO, THIMOTY JOHN  MAPALO

634        MAGPILE, CLARICE JASMIN  SUEÑO

635        MAHINO, DECK STEPHEN  CEPE

636        MALAZARTE, GERARDO JR  MOJICA

637        MALAZARTE, KAZY  QUIJANO

638        MALIGAYA, ROXANNE  HICARO

639        MALINNAG, SETH BRADFORD  MALANA

640        MALIT, RANDELL CHARLES  YANDOC

641        MALUBAY, CYRIL  GONZALES

642        MALVATAAN, MARK DOMINIQUE  DAVID

643        MAMANGUN, JOHN DOMINIQUE  PINEDA

644        MANAGUIT, DALE  LINCO

645        MANALO, BENJAMIN  BRIZUELA

646        MANALO, MARIE LORDELYN  LLONA

647        MANALO, MARK JULIUS  DIOKNO

648        MANANGAN, CORRINE ABEGAIL  BINAY-AN

649        MANDAP, AARON JIMSON  LIM

650        MANGUBAT, VAN CHRISTIAN  DASIG

651        MANITI, JERSON  SALITA

652        MANLIGUEZ, CHARISSE ANN  CABRERA

653        MANLULU, VANESSA  CANLAS

654        MANNAG, BRENT KENNETH

655        MANTO, JESUS JOHN PAUL  OBAL

656        MAQUISO, GERALD  VERSOZA

657        MARANAN, DIANNE  ROSALES

658        MARANGA, STEFAN  AMARO

659        MARASIGAN, MYLA  MENDOZA

660        MARAYAG, JAY-VEE  BAUSTISTA

661        MARCELINO, RAYMUND MIGUEL  DIZON

662        MARCOS, IAN GABRIEL  ARANA

663        MARCOS, JOSE MARIA IV  OCLARIT

664        MARCOS, STEVE KERL  FRANCO

665        MARFIL, JESSELYN MARIE  RETOLOSA

666        MARISTELA, JEN BEATRIX  DAVID

667        MARQUEZ, ANGELIQUE CLAIRE  MAGALING

668        MARQUEZ, SUNDEE ANIVER  PAGADUAN

669        MARSAMOLO, EDISON  TAMPUS

670        MARTIN, MARK JADE  FLORES

671        MARTINEZ, MARK JOSEPH  CANARIA

672        MARTIZANO, WARREN  OCENAR

673        MARZAN, ORAL PAUL  MAMONTOS

674        MASANGKAY, MITZ RYCEL  TIOZON

675        MASAYON, JUSTIN JAN  CHIO

676        MASINSIN, JOHN PAUL  REDITO

677        MASIRAG, MICHAEL JOHN  DELA CRUZ

678        MATAGA, MICHELLE  MENDOZA

679        MAYUGA, WINDY  BIAG

680        MEDINA, CLAIRE  LINTAG

681        MEDINA, RITCH VONN  TABILIN

682        MEJIA, CZENRICK  ARZADON

683        MEJOS, ALYSSA NICOLE  LAURENTE

684        MENCHERO, IAN JEFFREY  REY

685        MENDIGORIN, MA VICTORIA  REYES

686        MENDOZA, AARON JERICHO  SAGUN

687        MENDOZA, EMIL JANN  VILLAROZA

688        MENDOZA, GLENN MAR  GUTIERREZ

689        MENDOZA, JANINE  JAMELANO

690        MENDOZA, JANN DENNIS  VILLAROZA

691        MENDOZA, RICA MAY  ALEA

692        MENDOZA, SETH IAN  IGUIN

693        MERCADO, MANUELLE MARIE  SILORIO

694        MERKA, KAISER KERES  COMON

695        MERO, JAYSON  GOMEZ

696        MIGUEL, JERIAN MARI  RICOHERMOSO

697        MIGUEL, SHANIA XYLENE  AGGABAO

698        MILAMBILING, JESTAR NEIL  DELA PEÑA

699        MILITANTE, EARL FHIL JOSEPH  SUATE

700        MINAY, LEAH LOU  LARA

701        MITRA, JERVELYN KAE  FETALCO

702        MIÑADA, BEJON  PACIFICADOR

703        MODESTO, FRECIL JANE  SABIO

704        MOHANA, MITZI MAELAIN  GOMEZ

705        MOJICA, GHER CHRISTIAN  BALLESTEROS

706        MOKHTAR, XAVIER  CALAYCAY

707        MOLINA, CHARLES HENRY  BANAAG

708        MONDIA, JOHN LAURENCE  LUMAMPAO

709        MONDRAGON, KURT VEIN  BIASON

710        MONGCAL, JOJIE ANNE  GRANADA

711        MONREAL, JAY  NAJE

712        MONREAL, MICHAEL ROIE  SOLEDAD

713        MONSALE, GLEN REGIERN  BERCILLA

714        MONTALBO, JANELLE MARIS  MACALINO

715        MONTANEZ, RHUEL JR  PAGAL

716        MONTARDE, JOSHUA  TRESVALLES

717        MONTECLARO, KHRYSTELLE  HONTIVEROS

718        MONTEMAYOR, MA FATIMA IRIELA  ABALOS

719        MONTENEGRO, SARAH JANE  AMOGUIS

720        MORANO, SHEENA MAE  BILUGAN

721        MORANTE, LOUISE ANDREW  ISLA

722        MORATA, CLAUDETTE MARIDEL  CIRCULO

723        MORENO, DEVEN GIL  MESA

724        MORTEL, JOSHUA  DORMENTES

725        MOSO, PATRICIA JAMIE  SALVACION

726        MOVILLA, LADY ANN  BOCO

727        MUIT, RALPH ALEXIS  JOLITO

728        MUJE, JANINE MAE  ACEDERA

729        MULA, CANDY SUZANNE  MARTINITE

730        MULDEZ, WENDY ANGELOU  NOTARIO

731        MUSICO, CHRISTIAN  CABIGUIN

732        MUSNGI, ARMAN  GUEVARRA

733        MUÑOZ, JEANNY  AGUSTIN

734        NAAG, LUIGI ANGELO  VASQUEZ

735        NAGUNA, JOHNERY  BELARMINO

736        NAKASHIMA, ICHIRO  BOCO

737        NAMOCO, PEPE II  SOPRANES

738        NAPANOY, KIMBERLY JANE  SALWAGAN

739        NARAG, ANDRIA  REYES

740        NARCIDA, FRANCESCA BEA  VICTORIANO

741        NARITO, ARTH KENNETH  ROXAS

742        NATO, GENESIS DIANA  SANGALANG

743        NAVAL, JOSHUA DAN  MERALLES

744        NAVAL, NEKO JUNE  ALFABETO

745        NAVALES, MICHELLE  ORTEGA

746        NAVARRO, ISAIAH DENIEL  ALDAY

747        NAVARRO, JAMES KENNETH  ARE

748        NAYNES, SPENCER ALLEN  PABULARCON

749        NICOLAS, ALFRED AUSTHENE  AGARAN

750        NICOR, RENSON  DELGADO

751        NIEVES, MARIVONNE  CRUZ

752        NOARBE, MARY HAZEL SEN  CHUA

753        NOLASCO, KATE PAULENE  BAUN

754        NOLASCO, ROLAND  DEQUITO

755        NUNAG, LANCE TRISTAN  SORIANO

756        NUÑAL, JETHER JEDE  TAN

757        OBEDENCIO, ALEC JOVEN  LEAL

758        OBERES, STEVEN  ABOGA-A

759        OBIENA, REXOR JOHN  MANGILA

760        OBLIGADO, DEVI ROSE  MAGHINAY

761        OCASO, COLIN HAY  LAGUNDINO

762        OFRECIO, MC JOHN  ANACION

763        OLANGCAY, BRYAN JAMES  SAGUID

764        OLIVA, FRENCIS KENNETH  GUZMAN

765        OLOROSO, BRENDO  CABALQUINTO

766        OLPINDO, LORENZO  ENCARNACION

767        OMPAD, JULITO  SUMALINOG

768        ONDA, RONALD  DE GUZMAN

769        ONG, CHRISTIAN IVAN  TEJADA

770        ORBIGO, JENESIS LYNE  DULATRE

771        ORDOÑEZ, AJETA  RUIZ

772        ORDOÑEZ, JAN RONNEL  RODIL

773        ORIEL, APRIL MAE  ALVIOLA

774        ORIÑA, SAMANTHA  AQUINO

775        OROZCO, MA MICHELLE  CABAL

776        ORTILE, JAEFFREN  ONONG

777        OSORIO, MEL ALECS  JARAPA

778        OTERO, CHARLIE ROSE  PACO

779        PABATANG, JEFFERSON  COLASTE

780        PACIS, ANGELO FERNANDO  MALABED

781        PACLIBAR, ERRIC JOSEPH  SIOJO

782        PACTURAN, VERNALIZA  LAGARE

783        PADALOY, VANESA  VILLANUEVA

784        PADAYAO, JORDAN MC LARRY  MATEO

785        PAET, RALPH REYMUND  TABUGADER

786        PAGALAN, REARETT  BALABA

787        PAGALARAN, MIKE JESTER  NAVARRO

788        PAJARILLO, DEXTER JASON  LACSON

789        PAJARILLO, JESTER ROD  HERNANDEZ

790        PALABON, SETH RHADEN  BATLAG

791        PALBUSA, MELVIN JHUN  OSTING

792        PALER, KEANNA PAMELA  DE LEON

793        PALMA, JOHN MART  ROSALES

794        PALOMARES, CHRIST IAN  OROC

795        PAMADA, KRIENSHA HANNAH  SACE

796        PAMBID, LUIS DANIEL  ALA

797        PANALIGAN, JEAN PAOLO  MANZANO

798        PANALIGAN, TRIXIE MARIELLE PAOLIN  CASTILLO

799        PANDAPATAN, ALYANNA AYESHA  ACRAMAN

800        PANEDA, WENDELL  LOPEZ

801        PANER, CHRISTIAN VINCENT  NGITTIT

802        PANER, REYMARK RYAN  DIPANIO

803        PANGA, RICA  MISAL

804        PANGILINAN, DIEGO CARLO  BAJADOR

805        PANTALUNAN, CINDY  CONCHA

806        PARADERO, MICHELLY  KISEO

807        PARAGAS, ALBERT ELLI  GUERRERO

808        PARAISO, GLEANE MAR  MANALAYSAY

809        PARAMIO, KENT GABRIEL  NAVIDA

810        PARAN, ACKROID  ABLASI

811        PARAN, JESUSA  BEGIS

812        PARCO, KRISTINE MHAE  RUETAS

813        PARREÑO, JOHNNY JR  JORMIGOS

814        PARREÑO, ROY RODRIGO  VASQUEZ

815        PASCUA, CHRISTIAN PAUL  ESTABILLO

816        PASCUA, CLANIEL DANE

817        PASCUA, LAWRENCE JAMES  BAUTISTA

818        PASCUA, ROWELL MARTIN  ERESE

819        PASCUA, VAN LOUEL  VIRAY

820        PASCUAL, JAY MARK  CORPUZ

821        PASCUAL, LANCE VINCENT  VELA

822        PASENIO, MARY CHRISTINE  DE GUZMAN

823        PASION, ADAM JUDE  EVANGELISTA

824        PASION, GEORGE JR  TRINIDAD

825        PATOL, KENNETH MICHAEL  PALMA

826        PAUIG, MELVINSON  ROBLEDO

827        PAULMINO, IAN PAUL  VALDEABELLA

828        PAYAPAYA, JOHN CLYDE  DOSDOS

829        PAÑOSO, NEIL VAN JOSEPH  JALANDONI

830        PEDALINO, CLARISSA MAE  GALVES

831        PEDROSO, DANEILEVIC  CASTOR

832        PEJANTE, KRISTEE FATIMA  GODINEZ

833        PELAYO, JAMES CHRISTIAN  ANDRADA

834        PELAYO, JASON CRIS  ALVAREZ

835        PELAYO, JHOHN RAMSES  BORROMEO

836        PELAYO, KEVIN NIÑO  GALLARDO

837        PELDONIA, KAYLADENISE

838        PELOBILLO, ALYANNA JOYCE  MIRANDA

839        PENTECOSTES, JONELLE  CUADRO

840        PEPITO, CHARLIE  DEGAMO

841        PEREDA, LLOYD ANDREW MIGUEL  RODEO

842        PEREZ, GAY LORD  GITO

843        PEREZ, JEMEMAH ERICA  SULAPAS

844        PETILLA, JEREMY DANIEL  GANIRON

845        PEÑA, SHAWN MICHAEL  MARGALLO

846        PICORRO, JENNY  MONTEVERDE

847        PIELAGO, MA TRIZHA IVY  MERCENE

848        PILAPIL, ARYLL ANDRI  DE JESUS

849        PINEDA, KEVIN LUIS MARKUS  MARIANO

850        PINEDA, MARK BENZ  SIBAL

851        PINTUCAN, PEEBLES JERKIN  MANGABANG

852        PITOC, CAURELOU  SAGANG

853        PLACIBE, CHIENNA  LANTERNA

854        POL, NICOLE BIANCA  BALDOVINO

855        PORNILLOS, CHRISTINE JOY  HABER

856        PORTEZO, CHARLIE JR  VARGAS

857        PORTUGAL, SHENALYN  DELUANA

858        PRADES, MADEL ROSE  MONTE

859        PRADO, GERLYN  LALAGUNA

860        PRADO, JOHN BRYAN NEIL  YU

861        PRADO, MARK JUSTINE  GARCIA

862        PROSPERO, LANCE KOBY  GOZUM

863        PRUNES, MICHELLE  PONTEVEDRA

864        PUBLICO, JANE ZAN  PLANTIG

865        PUYAT, CHARLOTTE  CARAMAT

866        QUIAO, HERVEY JOHN  DELA CRUZ

867        QUIAPE, KENNETH LLOYD  RABANG

868        QUIDLAT, ANNIE MAE  OZARAGA

869        QUILANG, GINO DANIEL  PABLO

870        QUINTANA, MAE FLOR  GOTUAL

871        QUINTO, DJON JIREH  ARCEGA

872        QUINTO, ELLA NICOLE  ORONCE

873        QUIROS, ADRIANE PATRICK  MEDES

874        RABULAN, ANGELICA  TIZON

875        RABUYA, LIANE ANGELI  YBAÑEZ

876        RADZAK, ALVIN JHEPOY  FERMIN

877        RAFANAN, EDWIN DANIEL  FOJAS

878        RAFOL, MARIA CRISTINA  RUIZ

879        RAMA, JELSON JOSE  DE LEON

880        RAMAS, ROBERTO JR  UNTALAN

881        RAMENTO, PRECIOUS  TACUYCUY

882        RAMOS, ALEAH LARIZ  ROQUE

883        RAMOS, CHARENCE PATRICIA  LOPEZ

884        RAMOS, JOHN PATRICK  CRUZ

885        RAMOS, JOSEPH ANGELO  OCA

886        RAMOS, ROBERT JASON  DATAR

887        RANCHES, KIRK NIEL  DE GUZMAN

888        RASE, TRISHIA  FRANCISCO

889        RATO, MAY HOPE  ABEJUELA

890        RAYMUNDO, DIANNE RIZANIE  HAGORILES

891        REALUBIT, GENE TRESHA  LOBATON

892        REAS, RICA  DUAVIS

893        RECIO, JOHN PAUL  BARRENO

894        RECUENCO, JONH DYRYLL  LARANJO

895        REJANO, EVIT  SAMSON

896        RELAMPAGOS, JOSEPH ANGELO  BOBOT

897        RELUCIO, VEANNE JOY  CALPE

898        REPONTE, DECE JHENN  MANLA

899        REPUTANA, JOVANNY  ALOLOR

900        REYES, DONNEL KYLE  SABRINE

901        REYES, ISABELLE RUTH  OCDINARIA

902        REYES, JOHN ANGELO  FLORENDO

903        REYES, RICHARD  BODOLLO

904        REYES, VINCENT ARVIE  CASTELO

905        REZANO, JOSE MANUEL  DISTRAJO

906        RIANO, JUAY MAE  RAMILO

907        RILLORAZA, ALYSSA MARGAUX  MAGBITANG

908        RIMANDO, DEANNE CRIS  LLARENAS

909        ROA, PAULINE JOY  VISTA

910        ROBINOS, CHARLES JUNE  MAMON

911        ROBLES, NERRIES JUSTINE  PANESA

912        RODRIGUEZ, DANIEL  VITERBO

913        RODRIGUEZ, DARWIN  ANGELES

914        RODRIGUEZ, PATRICK VINCE  LICHAUCO

915        RODRIGUEZ, WILSON JER  RAMOS

916        ROJO, ABBIE  DECOLONGON

917        ROLAN, RAZEL  NATIAG

918        ROLDAN, MITCH  LUGATIMAN

919        ROMERO, DEFERSON  CANDARE

920        ROMERO, JOE RUSSELL  AGUI

921        ROMERO, RANNELL  MARCAIDA

922        RONDA, RAIZA LOUISE  JOVILLANO

923        RONQUILLO, CHRISTIAN PATRICK  LEDESMA

924        ROSARIO, JASON PAUL  PEREZ

925        ROSELL, JATHEL CHRISTY  MAGALLANES

926        ROSETE, JAN RYAN

927        ROSQUETA, EVELYN  ORDOÑA

928        ROTARLA, ANGELICA  TAMAYO

929        ROXAS, CHRISTIAN  SABADO

930        ROXAS, MATTHEW  DE LUNA

931        ROXAS, SHALISA LA RAINE  TANDI

932        RUBIA, JANMARIE  LOPEZ

933        RUDA, ROSAL MAY  GOMERA

934        RUSTE, ALYSSA YVONNE  PUNZALAN

935        SAAVEDRA, JASMINE  BITCO

936        SABAC, DEVINE GRACE  JAMANDRON

937        SACATANI, NOEL  GRANADO

938        SADUESTE, RITZ GENART  ILAGAN

939        SAGAO, ELAINE  DIAZ

940        SAGMON, ANTONIO JR  LUAYON

941        SAGUTA-ON, LOUISLYN  ABELLA

942        SALALIMA, JHEREMIE LOIS  BAUTISTA

943        SALANGA, VICTOR JANN BOIE  MINIMO

944        SALAPARE, BILLY JOE  TUASON

945        SALAZAR, GERARD GLENN  VENTURANZA

946        SALAZAR, JOMIL  ABOY

947        SALAZAR, MA BEATRIZ  ENRIQUEZ

948        SALDI, AUSTINE CHRISTIAN  PARAME

949        SALEDANIA, ANGELICA  SEMINE

950        SALES, ANGELA FAYE  QUINAGORAN

951        SALIBIO, VINCENT EMMANUEL  PADASAS

952        SALIH, MAJED  LAO

953        SALTING, KRISHA MAE  MELLA

954        SALUNGASING, AILYN  BOGEN

955        SALVADOR, VIVIAN  PEDROSA

956        SALVANI, LUCILE  DAGONDON

957        SALVOSA, MARTIN LUIS  REYES

958        SAMBILE, ANSLEE  PALAD

959        SAMIS, MARY JONALYN KAYE  CABALLERO

960        SAMODIO, CRYSTEL JOY  TRAIFALGAR

961        SAMSON, RYAN GABRIEL  ESTRADA

962        SANDIONGCO, JUSTINE DAYNE  ALFONSO

963        SANDRINO, MARJORIE  DELIVA

964        SANGALANG, DANIELLE ANNE  REYES

965        SANGALANG, GABRIEL CARLO  PILAR

966        SANGON, JASPER  DEMATE

967        SANJORJO, VJ DANIELLE  GULLE

968        SANTOS, AARON ALEXANDER  SALBINO

969        SANTOS, BERNADETTE MAE  SANTOS

970        SANTOS, CAMILLE  REFORMA

971        SANTOS, CHRISTIAN  REGADO

972        SANTOS, RHEENA CAMILLE  DIAZ

973        SANTOS, RUBEN JR  DUMAYAG

974        SAPALASAN, DERIS ISABEL  ALVARAN

975        SAPALASAN, SEAN CARLO  AGUSTIN

976        SARCILLA, THRISIA  ACHAS

977        SARI, RALPH LAURENZE  NORCIO

978        SARILE, ANGEL MAE  NAVARRO

979        SARMIENTO, THANNIA MAE  LINSAO

980        SATORRE, ALEXIS FAYE  LOR

981        SAUSAL, JOSERICO III  BAUTISTA

982        SEDILLO, RALPH JOSHUA  ESPERON

983        SEGUIA, MARIANN JOYCE  EXCLAMADOR

984        SEGUNDO, WENDELL  DEQUINA

985        SELGAS, LORD EMMANUEL  GALEMBA

986        SEMBRANO, CAMILLE  QUIROS

987        SEMOLAVA, JASON  SERDEÑA

988        SENANIN, CAROL GRACE  DELGADO

989        SERENIO, JOHN ALVIN  BAJA

990        SERENO, KAISSER ANTHONY  CLEMENTE

991        SERRANO, SPENCER RAYVIER  NADAL

992        SEVILLA, VINCENT  SAGUIRE

993        SEXON, JOEL  ALFONSO

994        SIBAL, JOHN CARLO  RIVERA

995        SIGADOR, ZEUS MIGUEL  CABITON

996        SILVEO, ALEXANDRA KARYLL  LIZARDO

997        SIMBILLO, CHERRY MAE  SABIDORIA

998        SIMEON, CASEY JAMES  QUIAMBAO

999        SIMON, JHIEJET  MANALO

1000        SIMPLICIANO, JULIA  ESPINO

1001        SINCHONGCO, TAMICO ELAINE

1002        SINOGBUHAN, NOVELYN  BALING

1003        SIOCO, STEPHANIE  SERILLA

1004        SIRILAN, MATT ANDREW  DEMOL

1005        SIROY, REIS LEVY TITUS  PANICAN

1006        SISON, GILJOHN ANDREW  VALENCERINA

1007        SOLAMO, ERLENE FAYE  CALISANGA

1008        SOLIS, SIM MARLOU  MAGBANUA

1009        SOLOMON, ZALDY  CABINTOY

1010        SONGCO, MARIA GENEVIEVE  MAGSINO

1011        SORALLO, DAVY BRIAN  LIWAS

1012        SORIANO, DANA STEFFANY  BENGSON

1013        SORIANO, JOHN CARLO  DRIZ

1014        SORIANO, SLY LEE  KITMA

1015        SOROÑO, VINCE KARL  BARING

1016        SUGUITAN, BILL JOSEPH  OMERES

1017        SULLA, MHIA FLOR  NAVARRETE

1018        SUMAOANG, ALYSSA MAE  BENITEZ

1019        SUMILANG, MAHARLIKA MATTHEW  CALMA

1020        SUPERATUM, RODNEY  LANAZA

1021        SURALTA, CLINTON  GEMPALORAN

1022        SY, MARK ANGELO  DELA TORRE

1023        TABUYAN, ROLLISON JOSHUA  IGNACIO

1024        TACAY, RICARDO JR  DINAMLING

1025        TACBIL, HAMZER  ADRIAS

1026        TACBOBO, JHON REY  TORRES

1027        TAMAYO, LOWELL JOHN  ADONA

1028        TAN-AWON, MELOW JEAN  CUESTA

1029        TANGAN, JIKELJAKE  BANGIBANG

1030        TANGO, JHOEMEL  PASCUAL

1031        TAQUEBAN, CLARISE MONIQUE  MILO

1032        TARAN, CHARLES KHRISTIAN  BERINGA

1033        TARNATE, TRISHA MARIE  AGUIRRE

1034        TARONGOY, LARREN JAY  RIVERA

1035        TARROJA, GERRY LAURENT  UNTAL

1036        TAWFIQ MOHAMME, MOHAMMED  TADULAN

1037        TE, NEIL ANDERSON  TOBIG

1038        TEAÑO, JOHN NIÑO  NUÑEZ

1039        TEJADA, DEXTER REY  CAHILSOT

1040        TEJADA, VHANNETTE  SIGA

1041        TEJANO, JUSTINE RON  NANIONG

1042        TEJERO, RHODMAR  MIRANDA

1043        TEJOME, BRAZY BETH MARIE  LAROZA

1044        TELLA-IN, JASON  ABORDO

1045        TENGAY, DICK  MAMATTONG

1046        TENORIO, JHON LOYD  IGNACIO

1047        TENORIO, KAREN ANNE  PAJARILLO

1048        TEOPE, PAUL ABRAHAM  TAGUILASO

1049        TIBIG, LEMUEL  BAUTISTA

1050        TIMBOL, RASHID ANGELO  ESPIRITU

1051        TINONAS, MICHAEL JOHN  JAYME

1052        TION, CHODELYNN  SERVAS

1053        TIRO, AVELINO JR  INOC

1054        TIRU, ANGEL GAIL LOUISE  DELA CRUZ

1055        TITI, GLENN  SAMSON

1056        TIU, KYN AUDREE

1057        TIUZEN, CHARIZZE  SUAREZ

1058        TOLENTINO, EARL JUSTIN  RODRIGUEZ

1059        TOLENTINO, JOHN CHRISTIAN  ROSAL

1060        TOLENTINO, NEIL DAN  VILLANUEVA

1061        TOLIBAS, JOHNRIEL  JAO

1062        TOMAS, YANESSA ZAIRAH  PASCUA

1063        TORREGOZA, ALVIN  TIVIDAD

1064        TORRES, GIO RENZ  ORTIZ

1065        TRINIDAD, JESTER MAVERICK  DE LEON

1066        TRINIDAD, TRISHA MARIE  SORIANO

1067        TULIO, CYRIL ERICK  RIVERA

1068        TUMBALE, MARIX  EBRO

1069        TUNGOL, DANIELLE JOHN  DAVID

1070        TUPAZ, JOHN MICHAEL  BELLO

1071        TUPAZ, VINCE REYNALD  BRIONES

1072        TUPINO, JOVERT  TUVALLES

1073        TURABIN, GHAZALI  ABITONA

1074        TUTOP, CHRISTIAN  MONTEALEGRE

1075        TUÑACAO, JOMIR SIMON  ENGUITO

1076        UGALDE, JAN DERICK  NAPICO

1077        UGANIZA, JOHN DAVE  RETOMA

1078        UGAY, JAYRUM  ORTEGA

1079        UMADHAY, LADY LIZZA  PANGANIBAN

1080        UNTALAN, KEESY ANN  DORIA

1081        UVAS, JOHN RUSSEL  TABARANGAO

1082        UY, MERCWESLEY  IGNACIO

1083        VALBUENA, JAN DANIELLE  INOCENCIO

1084        VALBUENA, JESSMOORE  PEÑERA

1085        VALDEROSA, KRISTINE ANGELICA  BUSTAMANTE

1086        VALDEZ, JEROME  LAJARA

1087        VALDEZ, LARRY JR  TUMITIT

1088        VALENCIA, EDWARD REL  AMOTO

1089        VALENCIA, JUDE RANIEL  TABAMO

1090        VALENCIA, RHELF MAE  FAROL

1091        VALENCIANO, KEIANNE  PABLEO

1092        VALENTINO, AARON CHRISTIAN  MENDEZ

1093        VALENZUELA, CATHERINE  GAPAS

1094        VALENZUELA, JOHN RENIELLE  FAJARDO

1095        VALEROS, ANGELICA  CALIMLIM

1096        VALKENBURGH, JEAN-PHILIPPE MAYNARD  OROPILLA

1097        VALLESTERO, BEATRIZE  ESPIRITU

1098        VASQUEZ, KAISHA  BALBOA

1099        VELARDE, KENT BRYLE  QUILLA

1100        VELASCO, FRANZ FERNAND  MISSION

1101        VELASCO, JOHN NICKO ANGELO  MARANTAN

1102        VELASCO, SHAYRA KEITH  GADIN

1103        VENDIOLA, ANGELA  MONTEALTO

1104        VENENOSO, LOVE SYL  LAPINIG

1105        VENTURA, ANTHONY  TANDINGAN

1106        VERGARA, ALVIN  GAVIOLA

1107        VIDAL, RICKY  GABACA

1108        VIDUYA, QUELT KRAUSS  GREGORIO

1109        VILLA, CARLO STEPHEN  IGMASIN

1110        VILLAFUERTE, ANGELO

1111        VILLAFUERTE, LEA  TURNO

1112        VILLALUNA, ALEXIS CAE AMOR

1113        VILLALUZ, ALLAIN CHRISTIAN  MANGANTI

1114        VILLANIA, KEVIN HOLDEN  SICAT

1115        VILLANUEVA, JEZA MAE  VILELLA

1116        VILLANUEVA, KRIEZZLE ANDREI  ROGANO

1117        VILLANUEVA, WINSLET  BRINGUEZ

1118        VILLARIN, JOSEF MACKENZIE LOUIS

1119        VILLEGAS, DIANE MARIE  RAGODON

1120        VILORIA, GEMARIE JOY  AGLIBOT

1121        VILVESTRE, DIANE MICHAEL  LACEA

1122        VISPERAS, ALYANA MARIE  TAOATAO

1123        WAHING, KAREN ANNE  HERNANI

1124        WONG, BRYAN CHRISTOPHER  TIONGSON

1125        YAMON, DEMIE ANNE ZEDICE  TUPAZ

1126        YANGA, EUGE  FAJARDO

1127        YANO, INA CHRIZA  ADEVA

1128        YAO, MA DIPSI MASON  GARVIDA

1129        YASIN, ABDULHAKIM II  AMSAJI

1130        YAYA, FRANCIS DOMINIC  SIMPAO

1131        YCO, FAYE GIZZELLE  BASILIO

1132        YCO, KARLOZ FERDINAND  ZAPATA

1133        YGRUBAY, THOMAS ANTHONY  LLAGAS

1134        YOSORES, ELAINE MARIE  GABRADILLA

1135        YUCOCO, JEMIMA FAITH  RAMOS

1136        ZAMORA, JOSE MANUEL  DE ASIS

1137        ZAPANTA, KIER JOHN  CARIAS

1138        ZARA, DARWIN  SALANIO

1139        ZWANZGER, MARIEL ANTONETTE  FERRE

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Pharmacist Licensure Examination

April 8, 2022 - 4:30pm
The Professional Regulation Commission announces that 678 out of 1,870 passed the Pharmacist Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal,...
April 8, 2022 - 4:30pm
Exam Results
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Veterinarian Licensure Examination

April 5, 2022 - 9:30am
The Professional Regulation Commission announces that 288 out of 607 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Legazpi...
April 5, 2022 - 9:30am
Exam Results
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Optometrist Licensure Examination

March 28, 2022 - 8:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 226 out of 254 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila, Davao and Rosales last December 2021.
March 28, 2022 - 8:00pm
Exam Results
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