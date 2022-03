Optometrist Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 226 out of 254 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila, Davao and Rosales last December 2021.

Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination held on December 27, 2021 & FF. Days (Written Phase) and January 25, 2022 & FF. Days (Practical Phase) Released on March 28, 2022.

1 ABIS, ELIJAH DANIEL PANIS

2 ACEBEDO, YANI WINELLA ASAÑA

3 ADAYA, APRIL CLAIRE ADLAO

4 AGULAN, JOHN ROMAN LOPEZ

5 ALCARAZ, CADILLAC GETES

6 ALCARAZ, JAMES MICHAEL CARNATE

7 ALFONSO, MOHAMMAD AL-FAROUQ DUMAMA

8 ALINGASA, ABIGAIL ABUZO

9 ALLANI, ALLAN MARJOHN MASTURA

10 ALOFI, CAROLINA GERVASIO

11 ALVIZ, JAN IRAZEL SALARIOSA

12 AMAT, PRINCESS ALLEN ABLAN

13 ANG, EDEN THERESE TAN

14 ANTIGUA, DIXIE LOU TULDANES

15 ANTONIO, EARL EVERICK QUIMSON

16 ANTONIO, KARLINE BARENG

17 APELLADO, BAIMINDA MAHOR

18 APOLINAR, IANAJANE PAMARANG

19 APOLONIO, MICA-GRILL CHUNANON

20 ARDIVILLA, JILLIAN MARIS ALZOLA

21 ARILE, KEILAH DEBORAH LIBRANDO

22 ARRIETA, CAMILLE LUZON

23 ATIENZA, CHRISTINE LOUISE MAGLONZO

24 AUTOR, FRENZYRA MAY VILLAMIL

25 AZARCON, KRIZHIAN GUIA MARIE BOQUIREN

26 BABA, ZAIREX LAURENCE SABIO

27 BAGUILAT, ABIGAIL MAY ECHAVARI

28 BALDONADI, MYRNA GRETA TUBERA

29 BARBERO, DARYL BUSTAMANTE

30 BASCOS, CARLA BENITA CLAUDIA ABRIN

31 BAUTISTA, LADY GRACE PABLO

32 BERNARDO, MARTIN SIEGFRED OLVINA

33 BERNARDO, MILLICENT SOFIA OLVINA

34 BEROT, ANGELICA EDADES

35 BOCALAN, CHANTAL MONREAL

36 BONGOLAN, DHANE ALTHEA VISPERAS

37 BUENVIAJE, DONNA MARIE SAN PABLO

38 BUGARIN, DON PETER JOHN ESTOESTA

39 BUNDALIAN, MA LORICA MAE BACULI

40 CABERO, JEANETH NAD

41 CAFE, KYLE GABRIEL ANCLA

42 CAIWAN, TRIZIA DANE COSTELO

43 CALIZAR, MARIONNE MAY PERALTA

44 CAMARGO, CLAIRE LUMANDA

45 CANDELARIO, LORETO JR PROTACIO

46 CAPUCHINO, TIFFANY AMBER ARENAS

47 CAPUL, ACE KETTE JULIE BARCOMA

48 CARANTO, MILCA CENNEZ FERNANDEZ

49 CARBONELL, KARISH MAE VILLANUEVA

50 CASTEN, RELYN RUTH QUIAPO

51 CASTRO, CAMILLE BERTULDO

52 CATACUTAN, GIL JOSEPH ADRIANO

53 CAVESTANY, JESSA MAY TIQUE

54 CEBRICOS, MA ANGELICA JOSE

55 CERILO, JESSAMINE MARIE AGARAN

56 CERO, JARREN BAUTISTA

57 CHAVEZ, MECY RODELAS

58 CO, POLINA Y'BANA NIETO

59 CONALES, PAM NICOLE TIZON

60 CONDEZ, MARK DANIEL SEÑORIN

61 CORONEL, KEVIN RUSSELL LACSAMANA

62 CORPUZ, EDHELSON LUZANO

63 CRISOSTOMO, ARVIN JAY BAYOT

64 CRUZ, KIMBERLEY JANE DELIM

65 CRUZ, TRISHA MAE BALDOMAR

66 CUA, MARIE CLAIRE LAPAZ

67 CUIZON, HARVEY JASPE

68 CUSTODIO, SHAMIRA ANAHAW

69 DAGANG, JAN CATRIN ERMINO

70 DAGOHOY, LORD CHRISTINE SALES

71 DAGTA, JANINE CERVANTES

72 DATU, JUSTINE LOUIS CAMAYA

73 DAVID, SUSAN PAMELA CALMA

74 DE GUZMAN, PAULEEN CHARLES

75 DE JESUS, NICO MAGNO

76 DE LEON, MAC JEREMY DELOS SANTOS

77 DE TORRES, AUBREY ROSE PEÑARUBIA

78 DECENA, ANGELICA RUBIO

79 DELA CRUZ, LOUISE ARMI VALLEJERA

80 DELA CRUZ, QUEENCY GAY SANTOS

81 DELIN, LENDL SAM REGENCIA

82 DETOYATO, KRISHA VANESSA HERNANDEZ

83 DIZON, AEMIE KRIZEL MANALANG

84 DULOGILDO, JORLENE LYLE VERGABERA

85 DUMDUM, JAYCEL MARIE MONREAL

86 ELEVAZO, MARK STEPHEN CUNANAN

87 ESPANILLO, JOHN ROI RADA

88 ESPINOSA, LOVELY ANNE REIGNS JIMENEZ

89 ESTALLO, GERALDINE ALMONIÑA

90 EVANGELISTA, ALYSSA MAE ALCANTARA

91 EVANGELISTA, SANDRA NAVARRO

92 FABIA, JELLY ANNE MAYNIGO

93 FERDINEZ, GERARD SIERVO

94 FERNANDEZ, FRANCIS CASTILLON

95 FERNANDEZ, GISELLE KRISTINE LAPUZ

96 FERNANDEZ, MARK REGOR PLANEA

97 FERRERAS, VENIR NARVADEZ

98 FORBES, PAMELA BIANCA LIQUIGAN

99 GACAYAN, CHARLES JEFERSON MIRAMONTES

100 GALELA, LOUIE VERANO

101 GALLER, REGIENALD AMURAO

102 GAN, MARIA CHRISTINA VILLAFUERTE

103 GARCIA, DAISY PAJARILLO

104 GARCIA, IAN LANCE LITANG

105 GARDUQUE, ALYSSA GWYN CAFE

106 GAURINO, PAMELA ALEXANDRIA GABION

107 GENATO, PATRISHA NICOLE MANUEL

108 GODOY, RANZ DANIEL DEVELOS

109 GOZUN, ALDRIN MANALASTAS

110 GREGORIO, KATHRYNA FAITH TUMANON

111 GUMILA, PRESCILA RONA PEJOTO

112 HADAP, LYDIA JO ANNA FABROS

113 HADLOCON, KIM BERNADETTE DE PAZ

114 HERNANDEZ, KIANA KIM SANTOS

115 HERNANDEZ, NEIL MORENO

116 HERNANDEZ, ROANNE LOU AGOILO

117 HUFANO, REXIE NILLAR

118 INFANTE, IYALA MOIRA ISLETA

119 INOCENTE, SHARENA MAE SERVIENTO

120 IRAO, BERNADETTE ANN JUSTO

121 JACOB, CYD LOREN ECULIADA

122 JACOBA, ANISA CORPUZ

123 JAVIER, JOSEF MARION MARIANO

124 KIDDAGAN, MHELROSE CAWAYAN

125 KOA, DOROTHY AMOS

126 KUMAR, RESHMA PIZARO

127 LABAYO, HILLARY HERNANDEZ

128 LALATA, KATHLEEN BAOANAN

129 LAVISTO, KEZTER NYL APOSTOL

130 LEAÑO, JOHN PAOLO MEDINA

131 LERIO, AYNA RAYNS DEMANDANTE

132 LERO, ANTONETTE KIM ROOT

133 LIBRE, MARIA DEMETRIA

134 LIM, DANA DEL ROSARIO

135 LIMBAGA, JAYSA MAY MANIGO

136 LIWANAG, RAMON ALBERTO ARGOSINO

137 LLENADO, RAMEL JR OROZCO

138 LOCABEN, LEIZL ULAT

139 LOYOLA, BEA MIKAH HERA ABARCA

140 LUCERIO, JOMS MARK DIESTA

141 MA, KATHLEEN KAYE BOCALA

142 MACARAEG, KYZZIAH DULAY

143 MAGLALANG, ANGELMAR CAYABYAB

144 MALANNA, IRISH FAY CHAWANA

145 MALANSING, MICHAEL MARTINEZ

146 MANDAC, MA SUZAINNE DELOS REYES

147 MANGILIT, NICOLE CASTILLO

148 MANILA, NIKKO PAULO BATUCAN

149 MARIQUINA, BEA NICOLE VITO

150 MARTIZANO, FRINZ GIBSON

151 MEDIAVILLO, ELLEANN MONDING

152 MEJILLA, ANGELINA LLAMADO

153 MENDOZA, JAEDEE MAE PALASAN

154 MENESES, AARON DAVE JIMENEZ

155 MERCADAL, HYPSHIEBA PATAGOC

156 MERCADO, CLARISSA ANNE EVANGELISTA

157 MIRABUENO, JENCELLE OMAÑA

158 MIRANDA, ANNE NICOLE ELEP

159 MORALES, ALRELLE OPALLA

160 NEALEGA, ALYSSA HANNAH NACARIO

161 NICART, KIMBERLY QUINTUA

162 NOGOLLOS, FEBHAZEL JEAN BALADHAY

163 NOLASCO, EDEL ABIGAIL FAJARDO

164 NOLASCO, RACHEL RIVERA

165 NUALLA, RYAN CHRISTIAN SANOY

166 NUÑEZ, JOSEPH CARLOS REDECIO

167 ONG, CHARINELL KEITH GADO

168 ORTEGA, ANGELI TULANG

169 OSORIO, MARIE RIZZA GALLARDO

170 OYANG, CEASAR JR AKILIT

171 PADILLA, CLARISSA JUDE ALOYON

172 PAGAL, JULIE FAYE FACTOLERIN

173 PAMPLONA, MARIE ANDREA GONZALES

174 PANGANIBAN, DANIELLE CASTRO

175 PAPIN, ONNIECA VIA DELLOVA

176 PARADA, JOSE NEIL JR GLINOGA

177 PARICA, MA LUZ MARIN

178 PATEÑA, JAN HANNA HABAL

179 PAUSAL, PAULO DALIGDIG

180 PAZ, JOHN EDWARD GALLARDO

181 PUA, JOHN-CANEL DE LARA

182 RABINO, NAOMI RUTH DALANGIN

183 RAPIÑAN, TRIZIA ANTONETTE HABLA

184 RECIO, ALYSSA JANE SARMIENTO

185 REGIS, LEANNE CELINE DY

186 REMEDIOS, DIALIZA OMAGING

187 REMO, AMORE DIVINE EROMA

188 RESURRECCION, JERSEY LAINE TONG

189 REYES, DIANE CAYMO

190 REYES, MONETTE FAYE LADEMORA

191 REYES, REINALIE JOY MUYO

192 REYES, ROSELLE ASTROLOGO

193 RICO, NICOLE MORALES

194 SACRO, LYKA JOYCE BALI-OS

195 SAGMIT, MICHAELA JOY CAMPOS

196 SAGUCIO, RAYMOND VAL VILLANUEVA

197 SALINEL, IANA CHRISTELLE FRAGO

198 SALVACION, JACENT MARI BINGCANG

199 SAMILLAN, SHANE AMISTA

200 SAMPAL, PRINCESS NORULASHIQUIN MOHAMMAD

201 SANSARONA, NADJA BONGCARAWAN

202 SANTOS, DEOLO RYS DE LIMIOS

203 SANTOS, MARV CHESTER OCAMPO

204 SEGOCIO, CIELO BERNADETH BRAGANZA

205 SERRANO, FLORENCE MELODY ALBA

206 SERRANO, REYNGELLIE CARAMBAS

207 SOLARES, SHAILA MARYANN LEONIDAS

208 SOLOMON, ZYLA RAE CASYAO

209 SUIZA, KIM AARON VICTORIA

210 SUKIL-AP, LORAINE COLANTES

211 SUMAYA, AIRA CHRISTIANNE VITUG

212 SUPERIO, SHANIA ANGELA DIESTRO

213 SUPETRAN, KIMBERLY DIANE COMPUESTO

214 SZE, RICHLYN AIMEE CO

215 TORIO, KIM ELIJAH EDUBA

216 TORRES, KAMILLE KATE TA-ACA

217 URBINA, RINA JELLE ELLAINE REY

218 VELOSO, IVAN MENDOZA

219 VENCER, JETHRO JOSEPH LAYSO

220 VENUS, VINCE ZEELUKE DOLI-IS

221 VILLA, MA ELISA EVE CAÑONEO

222 VILLAR, CHRISTINE JANE BOONGALING

223 VILORIA, RAE CATHRYN ORTONIO

224 VIÑAS, ALLEN KENZIE MANERE

225 YUMANG, TRIZHIA MAE FARAON

226 YUN, JOAN MAGLAPIT