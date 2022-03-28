Optometrist Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 226 out of 254 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila, Davao and Rosales last December 2021.
Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination held on December 27, 2021 & FF. Days (Written Phase) and January 25, 2022 & FF. Days (Practical Phase) Released on March 28, 2022.
1 ABIS, ELIJAH DANIEL PANIS
2 ACEBEDO, YANI WINELLA ASAÑA
3 ADAYA, APRIL CLAIRE ADLAO
4 AGULAN, JOHN ROMAN LOPEZ
5 ALCARAZ, CADILLAC GETES
6 ALCARAZ, JAMES MICHAEL CARNATE
7 ALFONSO, MOHAMMAD AL-FAROUQ DUMAMA
8 ALINGASA, ABIGAIL ABUZO
9 ALLANI, ALLAN MARJOHN MASTURA
10 ALOFI, CAROLINA GERVASIO
11 ALVIZ, JAN IRAZEL SALARIOSA
12 AMAT, PRINCESS ALLEN ABLAN
13 ANG, EDEN THERESE TAN
14 ANTIGUA, DIXIE LOU TULDANES
15 ANTONIO, EARL EVERICK QUIMSON
16 ANTONIO, KARLINE BARENG
17 APELLADO, BAIMINDA MAHOR
18 APOLINAR, IANAJANE PAMARANG
19 APOLONIO, MICA-GRILL CHUNANON
20 ARDIVILLA, JILLIAN MARIS ALZOLA
21 ARILE, KEILAH DEBORAH LIBRANDO
22 ARRIETA, CAMILLE LUZON
23 ATIENZA, CHRISTINE LOUISE MAGLONZO
24 AUTOR, FRENZYRA MAY VILLAMIL
25 AZARCON, KRIZHIAN GUIA MARIE BOQUIREN
26 BABA, ZAIREX LAURENCE SABIO
27 BAGUILAT, ABIGAIL MAY ECHAVARI
28 BALDONADI, MYRNA GRETA TUBERA
29 BARBERO, DARYL BUSTAMANTE
30 BASCOS, CARLA BENITA CLAUDIA ABRIN
31 BAUTISTA, LADY GRACE PABLO
32 BERNARDO, MARTIN SIEGFRED OLVINA
33 BERNARDO, MILLICENT SOFIA OLVINA
34 BEROT, ANGELICA EDADES
35 BOCALAN, CHANTAL MONREAL
36 BONGOLAN, DHANE ALTHEA VISPERAS
37 BUENVIAJE, DONNA MARIE SAN PABLO
38 BUGARIN, DON PETER JOHN ESTOESTA
39 BUNDALIAN, MA LORICA MAE BACULI
40 CABERO, JEANETH NAD
41 CAFE, KYLE GABRIEL ANCLA
42 CAIWAN, TRIZIA DANE COSTELO
43 CALIZAR, MARIONNE MAY PERALTA
44 CAMARGO, CLAIRE LUMANDA
45 CANDELARIO, LORETO JR PROTACIO
46 CAPUCHINO, TIFFANY AMBER ARENAS
47 CAPUL, ACE KETTE JULIE BARCOMA
48 CARANTO, MILCA CENNEZ FERNANDEZ
49 CARBONELL, KARISH MAE VILLANUEVA
50 CASTEN, RELYN RUTH QUIAPO
51 CASTRO, CAMILLE BERTULDO
52 CATACUTAN, GIL JOSEPH ADRIANO
53 CAVESTANY, JESSA MAY TIQUE
54 CEBRICOS, MA ANGELICA JOSE
55 CERILO, JESSAMINE MARIE AGARAN
56 CERO, JARREN BAUTISTA
57 CHAVEZ, MECY RODELAS
58 CO, POLINA Y'BANA NIETO
59 CONALES, PAM NICOLE TIZON
60 CONDEZ, MARK DANIEL SEÑORIN
61 CORONEL, KEVIN RUSSELL LACSAMANA
62 CORPUZ, EDHELSON LUZANO
63 CRISOSTOMO, ARVIN JAY BAYOT
64 CRUZ, KIMBERLEY JANE DELIM
65 CRUZ, TRISHA MAE BALDOMAR
66 CUA, MARIE CLAIRE LAPAZ
67 CUIZON, HARVEY JASPE
68 CUSTODIO, SHAMIRA ANAHAW
69 DAGANG, JAN CATRIN ERMINO
70 DAGOHOY, LORD CHRISTINE SALES
71 DAGTA, JANINE CERVANTES
72 DATU, JUSTINE LOUIS CAMAYA
73 DAVID, SUSAN PAMELA CALMA
74 DE GUZMAN, PAULEEN CHARLES
75 DE JESUS, NICO MAGNO
76 DE LEON, MAC JEREMY DELOS SANTOS
77 DE TORRES, AUBREY ROSE PEÑARUBIA
78 DECENA, ANGELICA RUBIO
79 DELA CRUZ, LOUISE ARMI VALLEJERA
80 DELA CRUZ, QUEENCY GAY SANTOS
81 DELIN, LENDL SAM REGENCIA
82 DETOYATO, KRISHA VANESSA HERNANDEZ
83 DIZON, AEMIE KRIZEL MANALANG
84 DULOGILDO, JORLENE LYLE VERGABERA
85 DUMDUM, JAYCEL MARIE MONREAL
86 ELEVAZO, MARK STEPHEN CUNANAN
87 ESPANILLO, JOHN ROI RADA
88 ESPINOSA, LOVELY ANNE REIGNS JIMENEZ
89 ESTALLO, GERALDINE ALMONIÑA
90 EVANGELISTA, ALYSSA MAE ALCANTARA
91 EVANGELISTA, SANDRA NAVARRO
92 FABIA, JELLY ANNE MAYNIGO
93 FERDINEZ, GERARD SIERVO
94 FERNANDEZ, FRANCIS CASTILLON
95 FERNANDEZ, GISELLE KRISTINE LAPUZ
96 FERNANDEZ, MARK REGOR PLANEA
97 FERRERAS, VENIR NARVADEZ
98 FORBES, PAMELA BIANCA LIQUIGAN
99 GACAYAN, CHARLES JEFERSON MIRAMONTES
100 GALELA, LOUIE VERANO
101 GALLER, REGIENALD AMURAO
102 GAN, MARIA CHRISTINA VILLAFUERTE
103 GARCIA, DAISY PAJARILLO
104 GARCIA, IAN LANCE LITANG
105 GARDUQUE, ALYSSA GWYN CAFE
106 GAURINO, PAMELA ALEXANDRIA GABION
107 GENATO, PATRISHA NICOLE MANUEL
108 GODOY, RANZ DANIEL DEVELOS
109 GOZUN, ALDRIN MANALASTAS
110 GREGORIO, KATHRYNA FAITH TUMANON
111 GUMILA, PRESCILA RONA PEJOTO
112 HADAP, LYDIA JO ANNA FABROS
113 HADLOCON, KIM BERNADETTE DE PAZ
114 HERNANDEZ, KIANA KIM SANTOS
115 HERNANDEZ, NEIL MORENO
116 HERNANDEZ, ROANNE LOU AGOILO
117 HUFANO, REXIE NILLAR
118 INFANTE, IYALA MOIRA ISLETA
119 INOCENTE, SHARENA MAE SERVIENTO
120 IRAO, BERNADETTE ANN JUSTO
121 JACOB, CYD LOREN ECULIADA
122 JACOBA, ANISA CORPUZ
123 JAVIER, JOSEF MARION MARIANO
124 KIDDAGAN, MHELROSE CAWAYAN
125 KOA, DOROTHY AMOS
126 KUMAR, RESHMA PIZARO
127 LABAYO, HILLARY HERNANDEZ
128 LALATA, KATHLEEN BAOANAN
129 LAVISTO, KEZTER NYL APOSTOL
130 LEAÑO, JOHN PAOLO MEDINA
131 LERIO, AYNA RAYNS DEMANDANTE
132 LERO, ANTONETTE KIM ROOT
133 LIBRE, MARIA DEMETRIA
134 LIM, DANA DEL ROSARIO
135 LIMBAGA, JAYSA MAY MANIGO
136 LIWANAG, RAMON ALBERTO ARGOSINO
137 LLENADO, RAMEL JR OROZCO
138 LOCABEN, LEIZL ULAT
139 LOYOLA, BEA MIKAH HERA ABARCA
140 LUCERIO, JOMS MARK DIESTA
141 MA, KATHLEEN KAYE BOCALA
142 MACARAEG, KYZZIAH DULAY
143 MAGLALANG, ANGELMAR CAYABYAB
144 MALANNA, IRISH FAY CHAWANA
145 MALANSING, MICHAEL MARTINEZ
146 MANDAC, MA SUZAINNE DELOS REYES
147 MANGILIT, NICOLE CASTILLO
148 MANILA, NIKKO PAULO BATUCAN
149 MARIQUINA, BEA NICOLE VITO
150 MARTIZANO, FRINZ GIBSON
151 MEDIAVILLO, ELLEANN MONDING
152 MEJILLA, ANGELINA LLAMADO
153 MENDOZA, JAEDEE MAE PALASAN
154 MENESES, AARON DAVE JIMENEZ
155 MERCADAL, HYPSHIEBA PATAGOC
156 MERCADO, CLARISSA ANNE EVANGELISTA
157 MIRABUENO, JENCELLE OMAÑA
158 MIRANDA, ANNE NICOLE ELEP
159 MORALES, ALRELLE OPALLA
160 NEALEGA, ALYSSA HANNAH NACARIO
161 NICART, KIMBERLY QUINTUA
162 NOGOLLOS, FEBHAZEL JEAN BALADHAY
163 NOLASCO, EDEL ABIGAIL FAJARDO
164 NOLASCO, RACHEL RIVERA
165 NUALLA, RYAN CHRISTIAN SANOY
166 NUÑEZ, JOSEPH CARLOS REDECIO
167 ONG, CHARINELL KEITH GADO
168 ORTEGA, ANGELI TULANG
169 OSORIO, MARIE RIZZA GALLARDO
170 OYANG, CEASAR JR AKILIT
171 PADILLA, CLARISSA JUDE ALOYON
172 PAGAL, JULIE FAYE FACTOLERIN
173 PAMPLONA, MARIE ANDREA GONZALES
174 PANGANIBAN, DANIELLE CASTRO
175 PAPIN, ONNIECA VIA DELLOVA
176 PARADA, JOSE NEIL JR GLINOGA
177 PARICA, MA LUZ MARIN
178 PATEÑA, JAN HANNA HABAL
179 PAUSAL, PAULO DALIGDIG
180 PAZ, JOHN EDWARD GALLARDO
181 PUA, JOHN-CANEL DE LARA
182 RABINO, NAOMI RUTH DALANGIN
183 RAPIÑAN, TRIZIA ANTONETTE HABLA
184 RECIO, ALYSSA JANE SARMIENTO
185 REGIS, LEANNE CELINE DY
186 REMEDIOS, DIALIZA OMAGING
187 REMO, AMORE DIVINE EROMA
188 RESURRECCION, JERSEY LAINE TONG
189 REYES, DIANE CAYMO
190 REYES, MONETTE FAYE LADEMORA
191 REYES, REINALIE JOY MUYO
192 REYES, ROSELLE ASTROLOGO
193 RICO, NICOLE MORALES
194 SACRO, LYKA JOYCE BALI-OS
195 SAGMIT, MICHAELA JOY CAMPOS
196 SAGUCIO, RAYMOND VAL VILLANUEVA
197 SALINEL, IANA CHRISTELLE FRAGO
198 SALVACION, JACENT MARI BINGCANG
199 SAMILLAN, SHANE AMISTA
200 SAMPAL, PRINCESS NORULASHIQUIN MOHAMMAD
201 SANSARONA, NADJA BONGCARAWAN
202 SANTOS, DEOLO RYS DE LIMIOS
203 SANTOS, MARV CHESTER OCAMPO
204 SEGOCIO, CIELO BERNADETH BRAGANZA
205 SERRANO, FLORENCE MELODY ALBA
206 SERRANO, REYNGELLIE CARAMBAS
207 SOLARES, SHAILA MARYANN LEONIDAS
208 SOLOMON, ZYLA RAE CASYAO
209 SUIZA, KIM AARON VICTORIA
210 SUKIL-AP, LORAINE COLANTES
211 SUMAYA, AIRA CHRISTIANNE VITUG
212 SUPERIO, SHANIA ANGELA DIESTRO
213 SUPETRAN, KIMBERLY DIANE COMPUESTO
214 SZE, RICHLYN AIMEE CO
215 TORIO, KIM ELIJAH EDUBA
216 TORRES, KAMILLE KATE TA-ACA
217 URBINA, RINA JELLE ELLAINE REY
218 VELOSO, IVAN MENDOZA
219 VENCER, JETHRO JOSEPH LAYSO
220 VENUS, VINCE ZEELUKE DOLI-IS
221 VILLA, MA ELISA EVE CAÑONEO
222 VILLAR, CHRISTINE JANE BOONGALING
223 VILORIA, RAE CATHRYN ORTONIO
224 VIÑAS, ALLEN KENZIE MANERE
225 YUMANG, TRIZHIA MAE FARAON
226 YUN, JOAN MAGLAPIT
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