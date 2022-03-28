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Exam Results

Optometrist Licensure Examination

The Philippine Star
March 28, 2022 | 8:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 226 out of 254 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila, Davao and Rosales last December 2021.

Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination held on December 27, 2021 & FF. Days (Written Phase) and January 25, 2022 & FF. Days (Practical Phase) Released on March 28, 2022.

1        ABIS, ELIJAH DANIEL  PANIS

2        ACEBEDO, YANI WINELLA  ASAÑA

3        ADAYA, APRIL CLAIRE  ADLAO

4        AGULAN, JOHN ROMAN  LOPEZ

5        ALCARAZ, CADILLAC  GETES

6        ALCARAZ, JAMES MICHAEL  CARNATE

7        ALFONSO, MOHAMMAD AL-FAROUQ  DUMAMA

8        ALINGASA, ABIGAIL  ABUZO

9        ALLANI, ALLAN MARJOHN  MASTURA

10        ALOFI, CAROLINA  GERVASIO

11        ALVIZ, JAN IRAZEL  SALARIOSA

12        AMAT, PRINCESS ALLEN  ABLAN

13        ANG, EDEN THERESE  TAN

14        ANTIGUA, DIXIE LOU  TULDANES

15        ANTONIO, EARL EVERICK  QUIMSON

16        ANTONIO, KARLINE  BARENG

17        APELLADO, BAIMINDA  MAHOR

18        APOLINAR, IANAJANE  PAMARANG

19        APOLONIO, MICA-GRILL  CHUNANON

20        ARDIVILLA, JILLIAN MARIS  ALZOLA

21        ARILE, KEILAH DEBORAH  LIBRANDO

22        ARRIETA, CAMILLE  LUZON

23        ATIENZA, CHRISTINE LOUISE  MAGLONZO

24        AUTOR, FRENZYRA MAY  VILLAMIL

25        AZARCON, KRIZHIAN GUIA MARIE  BOQUIREN

26        BABA, ZAIREX LAURENCE  SABIO

27        BAGUILAT, ABIGAIL MAY  ECHAVARI

28        BALDONADI, MYRNA GRETA  TUBERA

29        BARBERO, DARYL  BUSTAMANTE

30        BASCOS, CARLA BENITA CLAUDIA  ABRIN

31        BAUTISTA, LADY GRACE  PABLO

32        BERNARDO, MARTIN SIEGFRED  OLVINA

33        BERNARDO, MILLICENT SOFIA  OLVINA

34        BEROT, ANGELICA  EDADES

35        BOCALAN, CHANTAL  MONREAL

36        BONGOLAN, DHANE ALTHEA  VISPERAS

37        BUENVIAJE, DONNA MARIE  SAN PABLO

38        BUGARIN, DON PETER JOHN  ESTOESTA

39        BUNDALIAN, MA LORICA MAE  BACULI

40        CABERO, JEANETH  NAD

41        CAFE, KYLE GABRIEL  ANCLA

42        CAIWAN, TRIZIA DANE  COSTELO

43        CALIZAR, MARIONNE MAY  PERALTA

44        CAMARGO, CLAIRE  LUMANDA

45        CANDELARIO, LORETO JR  PROTACIO

46        CAPUCHINO, TIFFANY AMBER  ARENAS

47        CAPUL, ACE KETTE JULIE  BARCOMA

48        CARANTO, MILCA CENNEZ  FERNANDEZ

49        CARBONELL, KARISH MAE  VILLANUEVA

50        CASTEN, RELYN RUTH  QUIAPO

51        CASTRO, CAMILLE  BERTULDO

52        CATACUTAN, GIL JOSEPH  ADRIANO

53        CAVESTANY, JESSA MAY  TIQUE

54        CEBRICOS, MA ANGELICA  JOSE

55        CERILO, JESSAMINE MARIE  AGARAN

56        CERO, JARREN  BAUTISTA

57        CHAVEZ, MECY  RODELAS

58        CO, POLINA Y'BANA  NIETO

59        CONALES, PAM NICOLE  TIZON

60        CONDEZ, MARK DANIEL  SEÑORIN

61        CORONEL, KEVIN RUSSELL  LACSAMANA

62        CORPUZ, EDHELSON  LUZANO

63        CRISOSTOMO, ARVIN JAY  BAYOT

64        CRUZ, KIMBERLEY JANE  DELIM

65        CRUZ, TRISHA MAE  BALDOMAR

66        CUA, MARIE CLAIRE  LAPAZ

67        CUIZON, HARVEY  JASPE

68        CUSTODIO, SHAMIRA  ANAHAW

69        DAGANG, JAN CATRIN  ERMINO

70        DAGOHOY, LORD CHRISTINE  SALES

71        DAGTA, JANINE  CERVANTES

72        DATU, JUSTINE LOUIS  CAMAYA

73        DAVID, SUSAN PAMELA  CALMA

74        DE GUZMAN, PAULEEN CHARLES

75        DE JESUS, NICO  MAGNO

76        DE LEON, MAC JEREMY  DELOS SANTOS

77        DE TORRES, AUBREY ROSE  PEÑARUBIA

78        DECENA, ANGELICA  RUBIO

79        DELA CRUZ, LOUISE ARMI  VALLEJERA

80        DELA CRUZ, QUEENCY GAY  SANTOS

81        DELIN, LENDL SAM  REGENCIA

82        DETOYATO, KRISHA VANESSA  HERNANDEZ

83        DIZON, AEMIE KRIZEL  MANALANG

84        DULOGILDO, JORLENE LYLE  VERGABERA

85        DUMDUM, JAYCEL MARIE  MONREAL

86        ELEVAZO, MARK STEPHEN  CUNANAN

87        ESPANILLO, JOHN ROI  RADA

88        ESPINOSA, LOVELY ANNE REIGNS  JIMENEZ

89        ESTALLO, GERALDINE  ALMONIÑA

90        EVANGELISTA, ALYSSA MAE  ALCANTARA

91        EVANGELISTA, SANDRA  NAVARRO

92        FABIA, JELLY ANNE  MAYNIGO

93        FERDINEZ, GERARD  SIERVO

94        FERNANDEZ, FRANCIS  CASTILLON

95        FERNANDEZ, GISELLE KRISTINE  LAPUZ

96        FERNANDEZ, MARK REGOR  PLANEA

97        FERRERAS, VENIR  NARVADEZ

98        FORBES, PAMELA BIANCA  LIQUIGAN

99        GACAYAN, CHARLES JEFERSON  MIRAMONTES

100        GALELA, LOUIE  VERANO

101        GALLER, REGIENALD  AMURAO

102        GAN, MARIA CHRISTINA  VILLAFUERTE

103        GARCIA, DAISY  PAJARILLO

104        GARCIA, IAN LANCE  LITANG

105        GARDUQUE, ALYSSA GWYN  CAFE

106        GAURINO, PAMELA ALEXANDRIA  GABION

107        GENATO, PATRISHA NICOLE  MANUEL

108        GODOY, RANZ DANIEL  DEVELOS

109        GOZUN, ALDRIN  MANALASTAS

110        GREGORIO, KATHRYNA FAITH  TUMANON

111        GUMILA, PRESCILA RONA  PEJOTO

112        HADAP, LYDIA JO ANNA  FABROS

113        HADLOCON, KIM BERNADETTE  DE PAZ

114        HERNANDEZ, KIANA KIM  SANTOS

115        HERNANDEZ, NEIL  MORENO

116        HERNANDEZ, ROANNE LOU  AGOILO

117        HUFANO, REXIE  NILLAR

118        INFANTE, IYALA MOIRA  ISLETA

119        INOCENTE, SHARENA MAE  SERVIENTO

120        IRAO, BERNADETTE ANN  JUSTO

121        JACOB, CYD LOREN  ECULIADA

122        JACOBA, ANISA  CORPUZ

123        JAVIER, JOSEF MARION  MARIANO

124        KIDDAGAN, MHELROSE  CAWAYAN

125        KOA, DOROTHY  AMOS

126        KUMAR, RESHMA  PIZARO

127        LABAYO, HILLARY  HERNANDEZ

128        LALATA, KATHLEEN  BAOANAN

129        LAVISTO, KEZTER NYL  APOSTOL

130        LEAÑO, JOHN PAOLO  MEDINA

131        LERIO, AYNA RAYNS  DEMANDANTE

132        LERO, ANTONETTE KIM  ROOT

133        LIBRE, MARIA DEMETRIA

134        LIM, DANA  DEL ROSARIO

135        LIMBAGA, JAYSA MAY  MANIGO

136        LIWANAG, RAMON ALBERTO  ARGOSINO

137        LLENADO, RAMEL JR  OROZCO

138        LOCABEN, LEIZL  ULAT

139        LOYOLA, BEA MIKAH HERA  ABARCA

140        LUCERIO, JOMS MARK  DIESTA

141        MA, KATHLEEN KAYE  BOCALA

142        MACARAEG, KYZZIAH  DULAY

143        MAGLALANG, ANGELMAR  CAYABYAB

144        MALANNA, IRISH FAY  CHAWANA

145        MALANSING, MICHAEL  MARTINEZ

146        MANDAC, MA SUZAINNE  DELOS REYES

147        MANGILIT, NICOLE  CASTILLO

148        MANILA, NIKKO PAULO  BATUCAN

149        MARIQUINA, BEA NICOLE  VITO

150        MARTIZANO, FRINZ  GIBSON

151        MEDIAVILLO, ELLEANN  MONDING

152        MEJILLA, ANGELINA  LLAMADO

153        MENDOZA, JAEDEE MAE  PALASAN

154        MENESES, AARON DAVE  JIMENEZ

155        MERCADAL, HYPSHIEBA  PATAGOC

156        MERCADO, CLARISSA ANNE  EVANGELISTA

157        MIRABUENO, JENCELLE  OMAÑA

158        MIRANDA, ANNE NICOLE  ELEP

159        MORALES, ALRELLE  OPALLA

160        NEALEGA, ALYSSA HANNAH  NACARIO

161        NICART, KIMBERLY  QUINTUA

162        NOGOLLOS, FEBHAZEL JEAN  BALADHAY

163        NOLASCO, EDEL ABIGAIL  FAJARDO

164        NOLASCO, RACHEL  RIVERA

165        NUALLA, RYAN CHRISTIAN  SANOY

166        NUÑEZ, JOSEPH CARLOS  REDECIO

167        ONG, CHARINELL KEITH  GADO

168        ORTEGA, ANGELI  TULANG

169        OSORIO, MARIE RIZZA  GALLARDO

170        OYANG, CEASAR JR  AKILIT

171        PADILLA, CLARISSA JUDE  ALOYON

172        PAGAL, JULIE FAYE  FACTOLERIN

173        PAMPLONA, MARIE ANDREA  GONZALES

174        PANGANIBAN, DANIELLE  CASTRO

175        PAPIN, ONNIECA VIA  DELLOVA

176        PARADA, JOSE NEIL JR  GLINOGA

177        PARICA, MA LUZ  MARIN

178        PATEÑA, JAN HANNA  HABAL

179        PAUSAL, PAULO  DALIGDIG

180        PAZ, JOHN EDWARD  GALLARDO

181        PUA, JOHN-CANEL  DE LARA

182        RABINO, NAOMI RUTH  DALANGIN

183        RAPIÑAN, TRIZIA ANTONETTE  HABLA

184        RECIO, ALYSSA JANE  SARMIENTO

185        REGIS, LEANNE CELINE  DY

186        REMEDIOS, DIALIZA  OMAGING

187        REMO, AMORE DIVINE  EROMA

188        RESURRECCION, JERSEY LAINE  TONG

189        REYES, DIANE  CAYMO

190        REYES, MONETTE FAYE  LADEMORA

191        REYES, REINALIE JOY  MUYO

192        REYES, ROSELLE  ASTROLOGO

193        RICO, NICOLE  MORALES

194        SACRO, LYKA JOYCE  BALI-OS

195        SAGMIT, MICHAELA JOY  CAMPOS

196        SAGUCIO, RAYMOND VAL  VILLANUEVA

197        SALINEL, IANA CHRISTELLE  FRAGO

198        SALVACION, JACENT MARI  BINGCANG

199        SAMILLAN, SHANE  AMISTA

200        SAMPAL, PRINCESS NORULASHIQUIN  MOHAMMAD

201        SANSARONA, NADJA  BONGCARAWAN

202        SANTOS, DEOLO RYS  DE LIMIOS

203        SANTOS, MARV CHESTER  OCAMPO

204        SEGOCIO, CIELO BERNADETH  BRAGANZA

205        SERRANO, FLORENCE MELODY  ALBA

206        SERRANO, REYNGELLIE  CARAMBAS

207        SOLARES, SHAILA MARYANN  LEONIDAS

208        SOLOMON, ZYLA RAE  CASYAO

209        SUIZA, KIM AARON  VICTORIA

210        SUKIL-AP, LORAINE  COLANTES

211        SUMAYA, AIRA CHRISTIANNE  VITUG

212        SUPERIO, SHANIA ANGELA  DIESTRO

213        SUPETRAN, KIMBERLY DIANE  COMPUESTO

214        SZE, RICHLYN AIMEE  CO

215        TORIO, KIM ELIJAH  EDUBA

216        TORRES, KAMILLE KATE  TA-ACA

217        URBINA, RINA JELLE ELLAINE  REY

218        VELOSO, IVAN  MENDOZA

219        VENCER, JETHRO JOSEPH  LAYSO

220        VENUS, VINCE ZEELUKE  DOLI-IS

221        VILLA, MA ELISA EVE  CAÑONEO

222        VILLAR, CHRISTINE JANE  BOONGALING

223        VILORIA, RAE CATHRYN  ORTONIO

224        VIÑAS, ALLEN KENZIE  MANERE

225        YUMANG, TRIZHIA MAE  FARAON

226        YUN, JOAN  MAGLAPIT

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