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Exam Results

Licensure Examination for Social Workers

The Philippine Star
March 3, 2022 | 5:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 533 out of 1,211 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last February 2022.

Roll of Successful Examinees in the Social Worker Licensure Examination. Held on February 22, 2022 .Released on March 3, 2022.

1        ABADILLA, FATIMA JANE  AVILA

2        ABASTAS, MARICRIS  SAGAPE

3        ABAYON, SARAH JANE  CERVALES

4        ABDULADZIS, NORAIDA  ANANG

5        ABDULBASITH, SOLAIMAN  ABDULRAHMAN

6        ABDULMALIK, ASLIMAH  CASANALI

7        ABOG, REY VINCENT  CHAVEZ

8        ABONITA, MARY  DULOG

9        ABUAN, SHAINA  LAGRADA

10        ACOON, FAIDA  MAMARUNGCAS

11        ACOT, CELSO JR  JABIAN

12        ACUZAR, JOHN MICHAEL  VALENTE

13        AGAN, ATHEN MARIE  PAGUYAN

14        AGCANG, JERHALD  DAGOTDOT

15        AGONCILLO, APPLE  QUIOPA

16        AGUDERA, CRISELLE MAY

17        ALA-AN, DHELMA  BALABA

18        ALAMBAN, HONEY MAE  PASINAG

19        ALARAS, ROBERT  CAUBE

20        ALARIAO, MAC PAUL  VERZOLA

21        ALBALADEJO, JHILLINE  BELLOSILLO

22        ALCARION, KLINNETTE  DELOS SANTOS

23        ALCORDO, ARLENE  RAMAYRAT

24        ALCORIZA, MYLA  CANDELARIA

25        ALDE, EDILBERTO JAKH JUN  BASALO

26        ALIDON, SARAMAE  MENDOZA

27        ALMONTE, FELISABEL GRACE  CIELO

28        ALOS, MICHELLE  GUZMAN

29        ALVARADO, RHODA  ALARAN

30        ALVAREZ, ANGELINE  CALIMBO

31        ALVAREZ, ARISHJANE  RAMOS

32        ALVIZ, JOLINA  SAMPANG

33        AMAT, AL-KHAN  DEJUCOS

34        AMEJAN, JAY LOURD  FELISAN

35        AMINULLA, DEN-RASHED  HAPAS

36        AMPASO, NAJIMAH  CAMID

37        ANGELES, ANTHONY  GARCIA

38        ANINO, NEKAH  DUHAYLUNGSOD

39        ANSAO, JANE ULAISA  SINARIMBO

40        ANUDDIN, SHELINA  JAIDE

41        AOIGAN, JENNY LYN  ENRIQUEZ

42        ARCUYO, MADONNA  MAGBANUA

43        AREVALO, JASMIN REIGN  MACION

44        ARSENAL, KLEA  VITOR

45        ATALIG, CLAIRE  DAWING

46        AUSMOLO, THREA  ZAMBARRANO

47        AY-YOC, ARLYN  GONAYON

48        AYOB, HASSAMIR  SALIK

49        AZOTEA, ADRIAN  MALACAD

50        BACAYO, LISIEL  BAYRON

51        BACTUL, MERIAM  NECIR

52        BADIO, NAJMAH  MABA

53        BAID, HANNA FRECHEY  TUBIO

54        BAKAR, AIDA  KIBOG

55        BALAGA, CHARLENE  RAMOS

56        BALANAY, LOVERN  PATOY

57        BALILID, HASNA  SALI

58        BALINGGAN, DORINA  CAYAT

59        BALQUIN, KRYSA JOY  CASPE

60        BANGA, OLLIEN  PACYAO

61        BANUDAN, JANICE  ROMERAL

62        BARAN, JESSAH JANE  ANQUILLANO

63        BARASON, MAE  CALAGO

64        BARROZO, CHABELITA  DEPAS

65        BATALLER, JERMAINE  SANISIT

66        BATI-IL, NOVERA  BALOLANG

67        BATUAN, ANJOE

68        BAUTISTA, GABRIELLE MAE ALBERT  ARANDIA

69        BELENARIO, CYNTHIALYN  PONTE

70        BENITEZ, RHEA PEARL  DIVINA

71        BERGADO, HYDE  PACAÑA

72        BERNARDO, MARY ANN  FERRER

73        BERNAS, JOEBETH  LAAN

74        BESOÑA, ELSA  SATAIRAPAN

75        BIADOG, JEANET  ROSEQUE

76        BINALUYO, JONIETA MAE  MIANO

77        BITUIN, GINA  LANSANGAN

78        BLANCA, BIANCAMINETTE  RAFIL

79        BLANCO, MARIE ANTOINETTE  LAWAN

80        BOGABIL, JERRAH  PACQUIO

81        BONILLA, ARAH MAE  NATIVIDAD

82        BONTONG, MARLYN  YBAÑEZ

83        BORBON, JOSEPHINE  DELOS REYES

84        BORDADORA, CHARO  MELECIO

85        BUGANI, KLIENT  LLONOD

86        BUNSUA, KHAYZEL  PACIENCIA

87        CABALON, DIVINA  HAIGA

88        CABANAS, JOJIE  AVISO

89        CABODBOD, CHRIS ANN  MASUBAY

90        CABUNGCAG, KRYSTAL MAE  CALME

91        CADAVERO, MARIA CECILIA  ALFARO

92        CAEL, JAY-R  KUTA

93        CAGADAS, ROSA

94        CALAGO, BABY GRACE  ELEAZAR

95        CALAGOS, CARLIZA  VELARDE

96        CALAN, PRAISY SHANE  SABAL

97        CALANOGA, EVELYN  CABAGUA

98        CALAUNAN, MICKAELA  MUNDOC

99        CALISIN, RAINIER DOMINIC  LAGOS

100        CALOPEZ, JOANN  CERBITO

101        CAMASOZA, JOCEL ELAINE  ANCHETA

102        CANILAO, MERVIN BRIAN  GUINTO

103        CARANZO, JESANIE  CAGOYUNG

104        CARILLO, WENDY  PEDREGOSA

105        CARO, DAREL JOHN  SANTIAGO

106        CARRIDO, JERSEL  GULA

107        CASADO, MA RIZZA  AUNSO

108        CASIÑO, JOANESS  TAGHOY

109        CASTA, RYAN  CARACAS

110        CAYAT, MONICA JAZMIN  RAMOS

111        CAÑAMO, JENNY  CUESTA

112        CAÑETA, YVONNE  BACLAO

113        CAÑETE, BEVERLY

114        CENA, JOAN  JARDIN

115        CERNA, ANGELICA  FERNANDEZ

116        CERVANTES, DISMARIE  GATOC

117        CHAVEZ, LOVELYN  SALIENTE

118        CLAVEL, MARICEL  RAMIREZ

119        COLCOL, DEZMHA ROLIA  ORTEZA

120        COMONSAD, ROSELYN  BULAHAN

121        CONANAN, MIRA  DUMALUAN

122        CONCEPCION, AMADO JR  AQUINO

123        CONTRERAS, MARY MAE  SALMORIN

124        CORDERO, GENHIS KHAN  BOLIVAR

125        CORPUZ, JANA SHANAI  DEFANTE

126        CORTES, ALFIE  APAREJADO

127        COSICO, ANNALIZA  YEMA

128        CRUZ, KEVIN  EVANGELISTA

129        CRUZADA, JESSECA  PASION

130        CUDAL, MARIA RHODORA  CABRERA

131        CULILI, MIA CLAIRE  DANAO

132        DAGOHOY, REGINE MAE  ABECE

133        DAHUNAN, GIDEON  GERUNDIO

134        DAIZON, ROSAMIE  BALAJADIA

135        DALABAJAN, KIMBERLY  DALANON

136        DALICAN, JOMILA  DASAN

137        DALION, EDJOYCEL  GONZALES

138        DAPITAN, MARY EUNICE  VELASCO

139        DATAR, FAISAL  ANSAY

140        DATON, ROLAND  ANDRES

141        DAUNOTAN, AMELITA  ALAMADA

142        DAVID, ROMALYN JOY  NACU

143        DAVIS, CATHERINE JOY  MORGADO

144        DAYOC, MARILOU  AMBA

145        DAYONOT, MARLOU  ATAY

146        DE ASAS, JENNY BETH  SACAY

147        DE GUZMAN, NORA  GONZALES

148        DE GUZMAN, ZHANNE ANGELICA  MAGALINO

149        DE LA CRUZ, DINNES  DETALO

150        DE-ASIS, CARLO  BALINGIT

151        DELA CRUZ, ALLYSA MARIE  VILLAFLOR

152        DELA CRUZ, EMMANUEL  SIMPLE

153        DELA PEÑA, JELLICOE LLOYD  ARCADIO

154        DELOS REYES, EARIEL EDEN  RESOLA

155        DEPAUR, WOENA  GREGORIO

156        DEYTA, MYRA  IGNACIO

157        DIJOS, CHARMAINE  PALMA GIL

158        DIMANALATA, DYNA SATCHELL  GONZALES

159        DIMATE, LORENA  BUAYABAN

160        DIPOL, SAREX JR  DALIDA

161        DIRAGEN, JAMAICA  SALAZAR

162        DIZON, JULIE FE  CORREA

163        DOCADO, MA CARLOTA

164        DOCTOLERO, BENILDA  ESTONILO

165        DOLAR, ARGIE  BELLEZA

166        DOMINGO, JESUSA  MARQUEZ

167        DONDRIANO, MARISSA  TOCA

168        ELAYDO, CAROLINA  ELFA

169        ELEMENTO, FERRY MAE  MAALAM

170        ENGCOL, NILJEAN  SALAZAR

171        ESMAEL, JALILA  OMAR

172        ESPEJO, JULIE MAE  AURELLANO

173        ESPINOSA, ELENITA  ANOY

174        ESTAÑO, JHON MARC  ALGARME

175        ESTRELLA, JONABELL  RIVERA

176        ESTRERA, JOVELYN  CAPUTE

177        ESTRERA, REYNALDO JR  GABAS

178        ESTROSOS, RHEA LYNNE  MORDENO

179        ESTURCO, REYMARK

180        EVANGELISTA, RHEA  SENINING

181        FAJARDO, LEONA  DIAZ

182        FAJARDO, RAZEL  CALUMAG

183        FALCONE, IMEE MARIE  SEGOVIA

184        FATULI, JOY  WIDWIDAN

185        FERMIN, ANALIE  CALASANG

186        FERNANDEZ, CIRIACO III  PENDATUN

187        FERNANDEZ, RUTH MAE  GAGANTING

188        FERRERAS, FRANCISCO  ESPALDON

189        FERRERIA, ILENE  BERROYA

190        FLORES, NORBERTO JR  GABO

191        FLORES, VICENTA  TUMARAO

192        FLORITA, GALI-LUZ  VENTOLERO

193        FORTUNO, ANDREA  ETCHINIQUE

194        FRANCISCO, ZYRENE  MANEJERO

195        FRIAS, CEDRIC JAMES  FULGAR

196        FUENTES, EMIL JOSEPH  TORRES

197        GABITO, JULIUS  WALIS

198        GACAYAN, LESLIE  GALLOS

199        GALAGAL, KIARA CAMILLE  MERINA

200        GALANG, CHERRY ANN  TAYAG

201        GALEA, MA BELLA  GANABA

202        GALINGGANA, RONA  LAGGUI

203        GALISIM, JUDY ANN APRIL  FRANCISCO

204        GANI, ZUL-AMEEN  ABDULRAHMAN

205        GANO, GENEVIEVE  OSDAWEN

206        GARCIA, IVY GAY  SABANAL

207        GARCIA, NORMAN MARENCE  DALE

208        GARO, JOHANNA  MAMA

209        GASPAR, CARL ANGELO  OBRA

210        GAYAK, NOHAIRA  SALIK

211        GEMOLA, JOANA ROSE  CAÑAVERAL

212        GONZALES, MENCHU  HIPOLITO

213        GORTIZA, CYNTHIA CLEARE  BISBIS

214        GOZUM, ELLA JANE  JAVIER

215        GRANADA, GELLA MAY  PLAZOS

216        GREGORIO, CYNTHIA FAITH  DEL PRADO

217        GUANLAO, GERRY  MANUCAY

218        GUERRERO, BLANCH NOVA  ALFEREZ

219        GUERRERO, JOANNE  INTAL

220        GUESE, CHERRY ROSE  ASCOTIA

221        GUIALI, MOHEDIEN  ABDULGANI

222        GUILINGAN, ARIEL  UMBAN

223        GUINDAYAN, FE MARIE  GUMANGAN

224        GULMATICO, JOVELYN  JUMAWAN

225        GUMERA, PRINCESS ROCHELLE GAY  BABOR

226        GURO, CLYDE ALEXANDER  SOGUILON

227        GURO, ROHANIA  PUNDAMDAG

228        GUTIERREZ, SHIRLEY  NANAY

229        GUTUAL, RAMSIS REY ALLEN  CAMUS

230        H RAHMAN, NAIMAH  USOPH

231        HADJI MURAD, SOHRA  ABALOS

232        HALLARES, NIÑA JESSA  PAREÑA

233        HERMOGENO, JANINA KYREGMA  PANTE

234        HERMOSO, MICHAEL JAMES  JUNTILLA

235        HERNANDEZ, MA TERESA  ROMERO

236        HERRERA, ANNA MAY  MIAGAO

237        HONTANOSAS, SISA FIEL  TINGOSIA

238        HORTEZA, CHRISTINE  MORALES

239        HUERTE, SHAIRA MAE  JUMADAS

240        IBAÑES, GLADYS  BETUIN

241        IBBA, MAYSARA  ABDULA

242        IBRAHIM, SHANIE  BEDTICAN

243        IBRAHIM, SHERHINA  HAILIL

244        IMAM, YASSER  IBRAHIM

245        INDOC, MAE  LEONARDO

246        INOCENTE, MARLON  SISNEROS

247        INTIG, GLENDA  BARTOLO

248        INWAY, RHODELYN  ACCATAN

249        JABICAN, DWIGHT JACONE  EDULZURA

250        JACINTO, CAMILLE  CANUBAS

251        JACOB, CALVIN JOHNSON  BALON

252        JAMIL, NOR-HIDAYYAH  BONIARAH

253        JORDAN, NORHANIE  MANAMPEN

254        JUMAMIL, LOU MARIE  BERGADO

255        JUTINGO, CHASTINE  MAMADOD

256        KAAMIÑO, CAREEN FYE  DE GRACIA

257        KAIRODEN, HANIFA  TALANDIG

258        KALOG, SAILYN  IMBAL

259        KAMDAN, CRISTY  BELLANO

260        KARAY, SHERMALYN  TORREMONIA

261        KASAN, NORODIN  SAMPAYAN

262        KITONG, SHEILA  BULINTAO

263        LABUTONG, JUNIEFER

264        LAGUE, EL NIÑAN  FLORES

265        LALONGBILANG, CROSSETH  PELAGIO

266        LALU, ALLHEN LAICA  CANIO

267        LANGUIDO, ROMEO JR  DATU

268        LARA, HUMPHREY  VILLACES

269        LARRACOCHEA, OFELO  HILARION

270        LASCO, CATHERINE  BURDEOS

271        LASCONIA, ARLYN  PANTALIANO

272        LATAUAN, HAYDIE  ABAWAG

273        LATORRE, RHEA MAE  LABASTIDA

274        LAUDES, VERONICA  MARIANO

275        LAYSON, THERESE KAY  CORVERA

276        LAZO, EDNALYN  AGUINALDO

277        LEAL, RAE KATRINE THERESE  PATAGOC

278        LEBITAN, ELNO KEITH  PESTAÑO

279        LEFRADO, JENELYN  TALAMAN

280        LIANGCO, MA KRISTINA  GUERRERO

281        LIBRE, FELITA  PALMERO

282        LICAY, PHOEBE CAMILLE  CORALDE

283        LINDO, RICA MAE  VILLANUEVA

284        LINGBAWAN, NELSON  ANDOMANG

285        LINGHANAN, BENJIE  ARNILLA

286        LINTANGI, JAYSA  PANES

287        LIZANO, DIANA  DELA RAMA

288        LLAVE, FLORO  PAZ

289        LLEDO, MARIE THERESE  IBAÑEZ

290        LUBO, MARIANNE  TALPIS

291        LUMOGDA, GLENDA  PANALIGAN

292        LUNA, JANICE  BUNYI

293        MABATO, JESSIECA  REJANO

294        MABUNGA, CATHERINE  SOLAS

295        MACABEO, ROMALYN  GUMACDANG

296        MACADANGDANG, LEMUEL  PAPA

297        MACAGCALAT, GINA  PALALISAN

298        MACAGIKEN, ASLEAH  BARAUKOR

299        MACAUYAG, NORHAINA  SALAZAR

300        MACAYAO, SAMIR  BARAGUIR

301        MACTAL, NICOLE  BUENAVENTURA

302        MADAMESILA, MISCHELLE  MACAHIDHID

303        MAGBANUA, JEAH ROSE  CAYAON

304        MAGHUYOP, ANGELICA  BALUCAN

305        MAGKAWAS, ROSE DENIECE  MALIGAYA

306        MAHINAY, SEDDY RIX-AL  MARANGGA

307        MALAGUIOK, JULEIHA  HERBANO

308        MALASAGA, LEA  CASIPLE

309        MALASAGA, MELDE  PURCA

310        MALDAN, JOHN KHARL  GALLEBOT

311        MALLARI, DIANNE AIRAH  FLORINA

312        MALONA, VANESSA ANN  OBARRO

313        MALUPA, JOEYSON  DEJAPA

314        MAMENTO, HAILA  BUDAS

315        MANANSALA, JOMAR  MANABAT

316        MANDIAS, MACHAEL  ALARCON

317        MANONGCARANG, HAIMAH  ABDULLAH

318        MANONGDO, GLYDEL  PILOR

319        MANUDAL, BONY  KUHAN

320        MARANDACAN, TASNIMA  SALIM

321        MARANO, JONALYN  CADATE

322        MARCELO, JOSHUA

323        MARMOLEJO, ALIPIO JR  ANTENORIO

324        MASBATE, JHEA  NUÑEZ

325        MASCARIÑAS, CLARENCE  HADAP

326        MASONG, APRIL ROSE  TORRES

327        MATA, DANICA MAE

328        MATEO, MARK  VELASQUEZ

329        MATIAS, JORDAN  BAUCAS

330        MATNOG, ERIC  LOYOLA

331        MENDOZA, DAISY MAY  CALDERA

332        MENDOZA, KAREN GEL  LUNA

333        MENESES, ALAIN MATTEO  FERRER

334        MERONTOS, PEARLY JASPY  SALVIA

335        MIJARES, REGINA ANTONETTE  RUBLICA

336        MISUARI, JOLINA  IBNO

337        MIÑAO, ROSEMARIE  TAGBO

338        MOHAMMAD, AMIRA  MATTIH

339        MONES, JENNIFER  MACALMA

340        MONTER, ORDELIZA  TIEMPO

341        MOSQUIDA, MARVEN

342        MUKIM, ALFAHAD  TAN

343        MUNDA, BENEDETH  CABANTUG

344        MUSLIMEN, AL-YASSER  ALMEROL

345        NACHURA, JONH CARLO  BALDEVISO

346        NARA, MA GINA  LARIOSA

347        NASINOPA, JAN MELODY  CASIANO

348        NATIVIDAD, ANGELA  FERRER

349        NAVALES, MARIA ANTHEA  GUNAO

 

351        NICANOR, DAISY  DAHAN

352        NIEVA, DECIRY  VASQUEZ

353        NORTE, EUGENE  NUÑEZ

354        NUÑEZ, MALEROSE  LACAG

355        NUÑEZ, MELANIE  ALTO

356        OBAY, JESSA

357        OBLIGADO, JOHN REY  LAMAR

358        OBOSA, LOUWIE  ALFONSO

359        ODONG, WENDY ROSEMARIE  NAPALIT

360        OLAYA, NIKKE ROSE  MARTINEZ

361        ORIT, JUSTINE  RODIL

362        ORLANES, WENDY  ROMO

363        ORONOS, TONI ROSE  TAGULAO

364        OTADOY, JIFFY  CARREON

365        PACOT, NIÑA MERRA CLAIRE  DEGAMO

366        PADILLA, ARMANDO  DAVID

367        PADILLA, MARK JOSEPH  SOTTO

368        PADILLA, REMILA  CRUZ

369        PADILLA, SABRAN  AHMAD

370        PADUGA, EVA MAE  BELLO

371        PADUL, JACQUELYN  GABO

372        PAGBILAO, JOHN MICHAEL  TUGADE

373        PAGULAYAN, BRYLLE ANN  MAHINLO

374        PAGULONG, FRANCES TIFFANY  BELANGDAL

375        PAITAN, MARDY ANN  GUMBA

376        PALACA, NAOMI RUTH  PAGALAN

377        PALAY, JEAN KRISTY  MAGALONA

378        PAMINTUAN, LADY LEE  NUQUI

379        PANAMBULAN, CHAREN  NUL

380        PANANSARAN, SITTIE AISA  ACAIN

381        PANCHO, AILYN  CATUBIG

382        PANGANDAMAN, SALMA  LOMODAG

383        PANTUA, HILARIO JR  DIZON

384        PARAISO, RISTY  PACOMIO

385        PASCUAL, PRINCESS  ABRIGO

386        PASTOLERO, ROLDAN  TAMBIS

387        PASTORES, MACK ALLEN  VASQUEZ

388        PAT-PAT, MYLA NOVA  LABESORES

389        PELPINOSAS, JOHN PELMAR  MARIMON

390        PEREZ, JENNELYN  JAIME

391        PEREZ, JOHN CARLO  AMARANTO

392        PEREZ, MARK ANTHONY  MAPUTOL

393        PESTILLOS, JADE HAZEL JANN  JUMAWAN

394        PETRAS, REYNIEL  MIRASOL

395        PEÑONAL, MARCHELLE  METILLO

396        PIÑGUL, JEHAN JOY  ARCIBAL

397        PLANAS, JOHN  PALATINO

398        POLONIO, BOBBY  HALIGADO

399        PONSARAN, LENERY  BUENAFE

400        PONTIANO, DARREL DAVE  PASCULADO

401        POTESTAS, HERWIN  LLANOS

402        PRIVADO, JENNY  SALES

403        PULLIS, LIWANAG  AMANGAN

404        QUICHO, JERVIN  DINGLASAN

405        QUIJANO, MERRY ROSE  CABASAN

406        RABAGO, MICA CYRILLE MEI  BARROGA

407        RAKIM, JAHARA  PAROJINOG

408        RAMORAN, ALVIN  TRAVILLA

409        RAMOS, COLEEN  SUMILE

410        RANOCO, RITHEL  TRINIDAD

411        RAPER, ANGELO  NALLA

412        RASAY, MELROSE  DE VERA

413        REDILLAS, DIANNE  JUNTADO

414        REJANO, DIANNE JOY  DIANGCO

415        REQUIERME, ELYNN  ANTIPUESTO

416        REYES, AILA DANIELA  CRESPO

417        REYES, AIZA  SOBREVIÑAS

418        REYES, MERIANNE  LABISORES

419        REYES, REYNART  NAVARRETE

420        RIOFLORIDO, ZYRELLE MAE

421        RIOS, GLICERIO JR  ESCALA

422        RODRIGUEZ, SHAYNNE HUELLA  SANCHEZ

423        ROYALES, MAE MARGARIT  LARGO

424        RUDICO, REAGAN  CARLOS

425        SABIDO, GLYZIEL  DANO-OG

426        SABINO, GEMMA  DENNIS

427        SABRAN, JOHN BERT  BALOFIÑOS

428        SAGAN, HANNAH  MOHAMAD

429        SAGUCIO, NORIEL  BANABA

430        SAGUENGAN, JOAN  TANGKAWAN

431        SAHID, ANDRAN  DUKI

432        SALADINO, MARI NELA  ARCILLA

433        SALASIM, AMINA  KAPENG

434        SALAZAR, KATHLEEN KAE  BARLAAN

435        SALIGAN, IAN REY  ESCUREL

436        SALINAS, GEORGE  TABUZO

437        SALMORIN, MA MINERA

438        SALONGA, DANCHEL  RODRIGUEZ

439        SALUDO, MARIA ELLANA  ASINO

440        SALUNGA, CHERRY PIE  LAPE

441        SALVA, JOHN KENNETH  CALUMPANG

442        SALVADOR, JOHN RONEL  LAGAN

443        SAMAMA, MIE MIE  GUIAPAR

444        SAMUEL, JAMIL  BAYOG

445        SANDIGAN, REHANNA  PATEKAY

446        SANTOS, JIRA BETTINA  ESGUERRA

447        SANTOS, LORIEJAYNE  ESPIRITU

448        SANTOYO, MIRAZOL  BARTOLOME

449        SAPORNA, KRISTINE  MANAHAN

450        SAQUIBAL, TAI MACY SHIH  HILBERO

451        SARAHADIL, KAUZAR  ATALAD

452        SARAZA, JOSSA MAE  GILLACANAO

453        SARIO, JOHN ROBERT  ROMEY

454        SARIP, POLLY  DIMACOMPAS

455        SAYASA, LANIE  SELDAS

456        SEDIK, ROCAYA  GUIAMBANGAN

457        SELVIDO, ELMA  GREGORIO

458        SENTING, YVER GWEN  AUSTRIA

459        SERISOLA, SUSIE FAITH  TAMPANI

460        SEÑORA, JANICE MARIE  QUELING

461        SILLACAY, CHARLENE MAY  WAGA

462        SILVA-LLANA, SOFIA CLARE  PARCON

463        SIMPAL, SOHAIRA  SINGGAPOR

464        SINGCOL, FLORIZA  TONGCO

465        SINGH, MORNING  AQUINO

466        SISON, RENALYN  SALAPAR

467        SOLAIMAN, ASNIMA  T

468        SONGCUYA, VENUS  SOMOGOD

469        SORIMA, MIYSHAEL ANDREA  TALAMAYAN

470        SUAVISO, EDCEL  DELATONGA

471        SUGABO, GRACE JOY  CALDERON

472        SULOTAN, JAINE  CABAGAN

473        SUMUGAT, JANICE  CANTONG

474        SURIO, BHABY RUTH  DE OCAMPO

475        TABADA, STEPHANIE  AMPATIN

476        TABANAO, VANESSA  RAMIRO

477        TABARA, JHOMRA  MUSTAPHA

478        TABLASON, MA TERESA  FERNANDEZ

479        TAHA, JUHANA  DIAMADEN

480        TAHOD, GEMMA  HILOT

481        TAMBIS, REYNA LYNE  COQUILLA

482        TAMONDONG, ROXANNE KATE  CUERDO

483        TAMPAR, MURAD  GANI

484        TAN, ALYSSA MARIE  ALEM

485        TAN, FATIMA SHAZMAY  MARING

486        TANDOY, SHEENA LEIGH  ECHIVARE

487        TAPA, SAMBRA  TABAGONG

488        TAPUCAY, ANGIE  JABONILLO

489        TASARRA, JANINE  DELOS SANTOS

490        TAUSA, JAYA  GALERO

491        TAWAO, CHARLENE VALERY FE  ULAO

492        TELAN, JEREL  CABALSI

493        TINGARAAN, ARIFA  OMA

494        TOLENTINO, VICTOR  OLIVAR

495        TOMINORAY, JOHAIRAH  BATAO

496        TORREDA, KENNIE JOY  PIS-AN

497        TORRES, EDILYN  SAN JOSE

498        TORRES, JEREMIAH  MANUEL

499        TORRES, REY  BALDO

500        TRANCE, JELSON  AUGUIS

501        TRECERO, JOHN JASON  SASO

502        TRILLO, SHARMAINE

503        TUAN, TANA FAYE  SUGAN

504        TUMBAGA, JENNIFER  TACAY

505        TUVILLA, ELVIN  ALVIZO

506        UKAS, BORHAN  ABDUL

507        UNTE, MOH'D HASSIM  TAHIR

508        UNTONG, ADZERON  SAMAYATIN

509        USMAN, ARSAD  AKMAD

510        USOP, BAICEHAM  LIDASAN

511        USOP, MONALIZA  TIBORON

512        VALENZUELA, MARK ANTHONY  SY

513        VERANO, HAZEL NIÑA MARIE  PAZ

514        VERANO, JOMARIE JOYCE  FLAUTA

515        VERDAN, GENIE  VAILOCES

516        VEÑEGAS, BEN  DUERO

517        VIADO, LYN HENNECY  BELLEZA

518        VICENTE, ERWIN  LEONCIO

519        VILLAMOR, GERALDINE  CODILLA

520        VILLANUEVA, IVY VALERIE  FABELLORIN

521        VILLAREAL, MARIELLA  FRANCISCO

522        VIOLENTA, HARAGEL  BASONG

523        VISANDE, MICHAEL  TAYONE

524        VOSOTROS, RANDY  DAG-UMAN

525        WAMAR, FRANCO OLIVER  CHINEDO

526        WASET, COURTNELYN NICOLE  FARIÑAS

527        YAG-AO, JHENNY  ADAY

528        YALUNG, JEDABELLE  PARDICO

529        YANGUAS, ANGELIKA  DELA TORRE

530        YBAÑEZ, JENNY  GETES

531        YBAÑEZ, JOMARIE  GETES

532        ZUMARAGA, LEE ANN  DUERES

533        ZUNIEGA, ROSLEM  SOREÑO

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