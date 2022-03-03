Licensure Examination for Social Workers
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 533 out of 1,211 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last February 2022.
Roll of Successful Examinees in the Social Worker Licensure Examination. Held on February 22, 2022 .Released on March 3, 2022.
1 ABADILLA, FATIMA JANE AVILA
2 ABASTAS, MARICRIS SAGAPE
3 ABAYON, SARAH JANE CERVALES
4 ABDULADZIS, NORAIDA ANANG
5 ABDULBASITH, SOLAIMAN ABDULRAHMAN
6 ABDULMALIK, ASLIMAH CASANALI
7 ABOG, REY VINCENT CHAVEZ
8 ABONITA, MARY DULOG
9 ABUAN, SHAINA LAGRADA
10 ACOON, FAIDA MAMARUNGCAS
11 ACOT, CELSO JR JABIAN
12 ACUZAR, JOHN MICHAEL VALENTE
13 AGAN, ATHEN MARIE PAGUYAN
14 AGCANG, JERHALD DAGOTDOT
15 AGONCILLO, APPLE QUIOPA
16 AGUDERA, CRISELLE MAY
17 ALA-AN, DHELMA BALABA
18 ALAMBAN, HONEY MAE PASINAG
19 ALARAS, ROBERT CAUBE
20 ALARIAO, MAC PAUL VERZOLA
21 ALBALADEJO, JHILLINE BELLOSILLO
22 ALCARION, KLINNETTE DELOS SANTOS
23 ALCORDO, ARLENE RAMAYRAT
24 ALCORIZA, MYLA CANDELARIA
25 ALDE, EDILBERTO JAKH JUN BASALO
26 ALIDON, SARAMAE MENDOZA
27 ALMONTE, FELISABEL GRACE CIELO
28 ALOS, MICHELLE GUZMAN
29 ALVARADO, RHODA ALARAN
30 ALVAREZ, ANGELINE CALIMBO
31 ALVAREZ, ARISHJANE RAMOS
32 ALVIZ, JOLINA SAMPANG
33 AMAT, AL-KHAN DEJUCOS
34 AMEJAN, JAY LOURD FELISAN
35 AMINULLA, DEN-RASHED HAPAS
36 AMPASO, NAJIMAH CAMID
37 ANGELES, ANTHONY GARCIA
38 ANINO, NEKAH DUHAYLUNGSOD
39 ANSAO, JANE ULAISA SINARIMBO
40 ANUDDIN, SHELINA JAIDE
41 AOIGAN, JENNY LYN ENRIQUEZ
42 ARCUYO, MADONNA MAGBANUA
43 AREVALO, JASMIN REIGN MACION
44 ARSENAL, KLEA VITOR
45 ATALIG, CLAIRE DAWING
46 AUSMOLO, THREA ZAMBARRANO
47 AY-YOC, ARLYN GONAYON
48 AYOB, HASSAMIR SALIK
49 AZOTEA, ADRIAN MALACAD
50 BACAYO, LISIEL BAYRON
51 BACTUL, MERIAM NECIR
52 BADIO, NAJMAH MABA
53 BAID, HANNA FRECHEY TUBIO
54 BAKAR, AIDA KIBOG
55 BALAGA, CHARLENE RAMOS
56 BALANAY, LOVERN PATOY
57 BALILID, HASNA SALI
58 BALINGGAN, DORINA CAYAT
59 BALQUIN, KRYSA JOY CASPE
60 BANGA, OLLIEN PACYAO
61 BANUDAN, JANICE ROMERAL
62 BARAN, JESSAH JANE ANQUILLANO
63 BARASON, MAE CALAGO
64 BARROZO, CHABELITA DEPAS
65 BATALLER, JERMAINE SANISIT
66 BATI-IL, NOVERA BALOLANG
67 BATUAN, ANJOE
68 BAUTISTA, GABRIELLE MAE ALBERT ARANDIA
69 BELENARIO, CYNTHIALYN PONTE
70 BENITEZ, RHEA PEARL DIVINA
71 BERGADO, HYDE PACAÑA
72 BERNARDO, MARY ANN FERRER
73 BERNAS, JOEBETH LAAN
74 BESOÑA, ELSA SATAIRAPAN
75 BIADOG, JEANET ROSEQUE
76 BINALUYO, JONIETA MAE MIANO
77 BITUIN, GINA LANSANGAN
78 BLANCA, BIANCAMINETTE RAFIL
79 BLANCO, MARIE ANTOINETTE LAWAN
80 BOGABIL, JERRAH PACQUIO
81 BONILLA, ARAH MAE NATIVIDAD
82 BONTONG, MARLYN YBAÑEZ
83 BORBON, JOSEPHINE DELOS REYES
84 BORDADORA, CHARO MELECIO
85 BUGANI, KLIENT LLONOD
86 BUNSUA, KHAYZEL PACIENCIA
87 CABALON, DIVINA HAIGA
88 CABANAS, JOJIE AVISO
89 CABODBOD, CHRIS ANN MASUBAY
90 CABUNGCAG, KRYSTAL MAE CALME
91 CADAVERO, MARIA CECILIA ALFARO
92 CAEL, JAY-R KUTA
93 CAGADAS, ROSA
94 CALAGO, BABY GRACE ELEAZAR
95 CALAGOS, CARLIZA VELARDE
96 CALAN, PRAISY SHANE SABAL
97 CALANOGA, EVELYN CABAGUA
98 CALAUNAN, MICKAELA MUNDOC
99 CALISIN, RAINIER DOMINIC LAGOS
100 CALOPEZ, JOANN CERBITO
101 CAMASOZA, JOCEL ELAINE ANCHETA
102 CANILAO, MERVIN BRIAN GUINTO
103 CARANZO, JESANIE CAGOYUNG
104 CARILLO, WENDY PEDREGOSA
105 CARO, DAREL JOHN SANTIAGO
106 CARRIDO, JERSEL GULA
107 CASADO, MA RIZZA AUNSO
108 CASIÑO, JOANESS TAGHOY
109 CASTA, RYAN CARACAS
110 CAYAT, MONICA JAZMIN RAMOS
111 CAÑAMO, JENNY CUESTA
112 CAÑETA, YVONNE BACLAO
113 CAÑETE, BEVERLY
114 CENA, JOAN JARDIN
115 CERNA, ANGELICA FERNANDEZ
116 CERVANTES, DISMARIE GATOC
117 CHAVEZ, LOVELYN SALIENTE
118 CLAVEL, MARICEL RAMIREZ
119 COLCOL, DEZMHA ROLIA ORTEZA
120 COMONSAD, ROSELYN BULAHAN
121 CONANAN, MIRA DUMALUAN
122 CONCEPCION, AMADO JR AQUINO
123 CONTRERAS, MARY MAE SALMORIN
124 CORDERO, GENHIS KHAN BOLIVAR
125 CORPUZ, JANA SHANAI DEFANTE
126 CORTES, ALFIE APAREJADO
127 COSICO, ANNALIZA YEMA
128 CRUZ, KEVIN EVANGELISTA
129 CRUZADA, JESSECA PASION
130 CUDAL, MARIA RHODORA CABRERA
131 CULILI, MIA CLAIRE DANAO
132 DAGOHOY, REGINE MAE ABECE
133 DAHUNAN, GIDEON GERUNDIO
134 DAIZON, ROSAMIE BALAJADIA
135 DALABAJAN, KIMBERLY DALANON
136 DALICAN, JOMILA DASAN
137 DALION, EDJOYCEL GONZALES
138 DAPITAN, MARY EUNICE VELASCO
139 DATAR, FAISAL ANSAY
140 DATON, ROLAND ANDRES
141 DAUNOTAN, AMELITA ALAMADA
142 DAVID, ROMALYN JOY NACU
143 DAVIS, CATHERINE JOY MORGADO
144 DAYOC, MARILOU AMBA
145 DAYONOT, MARLOU ATAY
146 DE ASAS, JENNY BETH SACAY
147 DE GUZMAN, NORA GONZALES
148 DE GUZMAN, ZHANNE ANGELICA MAGALINO
149 DE LA CRUZ, DINNES DETALO
150 DE-ASIS, CARLO BALINGIT
151 DELA CRUZ, ALLYSA MARIE VILLAFLOR
152 DELA CRUZ, EMMANUEL SIMPLE
153 DELA PEÑA, JELLICOE LLOYD ARCADIO
154 DELOS REYES, EARIEL EDEN RESOLA
155 DEPAUR, WOENA GREGORIO
156 DEYTA, MYRA IGNACIO
157 DIJOS, CHARMAINE PALMA GIL
158 DIMANALATA, DYNA SATCHELL GONZALES
159 DIMATE, LORENA BUAYABAN
160 DIPOL, SAREX JR DALIDA
161 DIRAGEN, JAMAICA SALAZAR
162 DIZON, JULIE FE CORREA
163 DOCADO, MA CARLOTA
164 DOCTOLERO, BENILDA ESTONILO
165 DOLAR, ARGIE BELLEZA
166 DOMINGO, JESUSA MARQUEZ
167 DONDRIANO, MARISSA TOCA
168 ELAYDO, CAROLINA ELFA
169 ELEMENTO, FERRY MAE MAALAM
170 ENGCOL, NILJEAN SALAZAR
171 ESMAEL, JALILA OMAR
172 ESPEJO, JULIE MAE AURELLANO
173 ESPINOSA, ELENITA ANOY
174 ESTAÑO, JHON MARC ALGARME
175 ESTRELLA, JONABELL RIVERA
176 ESTRERA, JOVELYN CAPUTE
177 ESTRERA, REYNALDO JR GABAS
178 ESTROSOS, RHEA LYNNE MORDENO
179 ESTURCO, REYMARK
180 EVANGELISTA, RHEA SENINING
181 FAJARDO, LEONA DIAZ
182 FAJARDO, RAZEL CALUMAG
183 FALCONE, IMEE MARIE SEGOVIA
184 FATULI, JOY WIDWIDAN
185 FERMIN, ANALIE CALASANG
186 FERNANDEZ, CIRIACO III PENDATUN
187 FERNANDEZ, RUTH MAE GAGANTING
188 FERRERAS, FRANCISCO ESPALDON
189 FERRERIA, ILENE BERROYA
190 FLORES, NORBERTO JR GABO
191 FLORES, VICENTA TUMARAO
192 FLORITA, GALI-LUZ VENTOLERO
193 FORTUNO, ANDREA ETCHINIQUE
194 FRANCISCO, ZYRENE MANEJERO
195 FRIAS, CEDRIC JAMES FULGAR
196 FUENTES, EMIL JOSEPH TORRES
197 GABITO, JULIUS WALIS
198 GACAYAN, LESLIE GALLOS
199 GALAGAL, KIARA CAMILLE MERINA
200 GALANG, CHERRY ANN TAYAG
201 GALEA, MA BELLA GANABA
202 GALINGGANA, RONA LAGGUI
203 GALISIM, JUDY ANN APRIL FRANCISCO
204 GANI, ZUL-AMEEN ABDULRAHMAN
205 GANO, GENEVIEVE OSDAWEN
206 GARCIA, IVY GAY SABANAL
207 GARCIA, NORMAN MARENCE DALE
208 GARO, JOHANNA MAMA
209 GASPAR, CARL ANGELO OBRA
210 GAYAK, NOHAIRA SALIK
211 GEMOLA, JOANA ROSE CAÑAVERAL
212 GONZALES, MENCHU HIPOLITO
213 GORTIZA, CYNTHIA CLEARE BISBIS
214 GOZUM, ELLA JANE JAVIER
215 GRANADA, GELLA MAY PLAZOS
216 GREGORIO, CYNTHIA FAITH DEL PRADO
217 GUANLAO, GERRY MANUCAY
218 GUERRERO, BLANCH NOVA ALFEREZ
219 GUERRERO, JOANNE INTAL
220 GUESE, CHERRY ROSE ASCOTIA
221 GUIALI, MOHEDIEN ABDULGANI
222 GUILINGAN, ARIEL UMBAN
223 GUINDAYAN, FE MARIE GUMANGAN
224 GULMATICO, JOVELYN JUMAWAN
225 GUMERA, PRINCESS ROCHELLE GAY BABOR
226 GURO, CLYDE ALEXANDER SOGUILON
227 GURO, ROHANIA PUNDAMDAG
228 GUTIERREZ, SHIRLEY NANAY
229 GUTUAL, RAMSIS REY ALLEN CAMUS
230 H RAHMAN, NAIMAH USOPH
231 HADJI MURAD, SOHRA ABALOS
232 HALLARES, NIÑA JESSA PAREÑA
233 HERMOGENO, JANINA KYREGMA PANTE
234 HERMOSO, MICHAEL JAMES JUNTILLA
235 HERNANDEZ, MA TERESA ROMERO
236 HERRERA, ANNA MAY MIAGAO
237 HONTANOSAS, SISA FIEL TINGOSIA
238 HORTEZA, CHRISTINE MORALES
239 HUERTE, SHAIRA MAE JUMADAS
240 IBAÑES, GLADYS BETUIN
241 IBBA, MAYSARA ABDULA
242 IBRAHIM, SHANIE BEDTICAN
243 IBRAHIM, SHERHINA HAILIL
244 IMAM, YASSER IBRAHIM
245 INDOC, MAE LEONARDO
246 INOCENTE, MARLON SISNEROS
247 INTIG, GLENDA BARTOLO
248 INWAY, RHODELYN ACCATAN
249 JABICAN, DWIGHT JACONE EDULZURA
250 JACINTO, CAMILLE CANUBAS
251 JACOB, CALVIN JOHNSON BALON
252 JAMIL, NOR-HIDAYYAH BONIARAH
253 JORDAN, NORHANIE MANAMPEN
254 JUMAMIL, LOU MARIE BERGADO
255 JUTINGO, CHASTINE MAMADOD
256 KAAMIÑO, CAREEN FYE DE GRACIA
257 KAIRODEN, HANIFA TALANDIG
258 KALOG, SAILYN IMBAL
259 KAMDAN, CRISTY BELLANO
260 KARAY, SHERMALYN TORREMONIA
261 KASAN, NORODIN SAMPAYAN
262 KITONG, SHEILA BULINTAO
263 LABUTONG, JUNIEFER
264 LAGUE, EL NIÑAN FLORES
265 LALONGBILANG, CROSSETH PELAGIO
266 LALU, ALLHEN LAICA CANIO
267 LANGUIDO, ROMEO JR DATU
268 LARA, HUMPHREY VILLACES
269 LARRACOCHEA, OFELO HILARION
270 LASCO, CATHERINE BURDEOS
271 LASCONIA, ARLYN PANTALIANO
272 LATAUAN, HAYDIE ABAWAG
273 LATORRE, RHEA MAE LABASTIDA
274 LAUDES, VERONICA MARIANO
275 LAYSON, THERESE KAY CORVERA
276 LAZO, EDNALYN AGUINALDO
277 LEAL, RAE KATRINE THERESE PATAGOC
278 LEBITAN, ELNO KEITH PESTAÑO
279 LEFRADO, JENELYN TALAMAN
280 LIANGCO, MA KRISTINA GUERRERO
281 LIBRE, FELITA PALMERO
282 LICAY, PHOEBE CAMILLE CORALDE
283 LINDO, RICA MAE VILLANUEVA
284 LINGBAWAN, NELSON ANDOMANG
285 LINGHANAN, BENJIE ARNILLA
286 LINTANGI, JAYSA PANES
287 LIZANO, DIANA DELA RAMA
288 LLAVE, FLORO PAZ
289 LLEDO, MARIE THERESE IBAÑEZ
290 LUBO, MARIANNE TALPIS
291 LUMOGDA, GLENDA PANALIGAN
292 LUNA, JANICE BUNYI
293 MABATO, JESSIECA REJANO
294 MABUNGA, CATHERINE SOLAS
295 MACABEO, ROMALYN GUMACDANG
296 MACADANGDANG, LEMUEL PAPA
297 MACAGCALAT, GINA PALALISAN
298 MACAGIKEN, ASLEAH BARAUKOR
299 MACAUYAG, NORHAINA SALAZAR
300 MACAYAO, SAMIR BARAGUIR
301 MACTAL, NICOLE BUENAVENTURA
302 MADAMESILA, MISCHELLE MACAHIDHID
303 MAGBANUA, JEAH ROSE CAYAON
304 MAGHUYOP, ANGELICA BALUCAN
305 MAGKAWAS, ROSE DENIECE MALIGAYA
306 MAHINAY, SEDDY RIX-AL MARANGGA
307 MALAGUIOK, JULEIHA HERBANO
308 MALASAGA, LEA CASIPLE
309 MALASAGA, MELDE PURCA
310 MALDAN, JOHN KHARL GALLEBOT
311 MALLARI, DIANNE AIRAH FLORINA
312 MALONA, VANESSA ANN OBARRO
313 MALUPA, JOEYSON DEJAPA
314 MAMENTO, HAILA BUDAS
315 MANANSALA, JOMAR MANABAT
316 MANDIAS, MACHAEL ALARCON
317 MANONGCARANG, HAIMAH ABDULLAH
318 MANONGDO, GLYDEL PILOR
319 MANUDAL, BONY KUHAN
320 MARANDACAN, TASNIMA SALIM
321 MARANO, JONALYN CADATE
322 MARCELO, JOSHUA
323 MARMOLEJO, ALIPIO JR ANTENORIO
324 MASBATE, JHEA NUÑEZ
325 MASCARIÑAS, CLARENCE HADAP
326 MASONG, APRIL ROSE TORRES
327 MATA, DANICA MAE
328 MATEO, MARK VELASQUEZ
329 MATIAS, JORDAN BAUCAS
330 MATNOG, ERIC LOYOLA
331 MENDOZA, DAISY MAY CALDERA
332 MENDOZA, KAREN GEL LUNA
333 MENESES, ALAIN MATTEO FERRER
334 MERONTOS, PEARLY JASPY SALVIA
335 MIJARES, REGINA ANTONETTE RUBLICA
336 MISUARI, JOLINA IBNO
337 MIÑAO, ROSEMARIE TAGBO
338 MOHAMMAD, AMIRA MATTIH
339 MONES, JENNIFER MACALMA
340 MONTER, ORDELIZA TIEMPO
341 MOSQUIDA, MARVEN
342 MUKIM, ALFAHAD TAN
343 MUNDA, BENEDETH CABANTUG
344 MUSLIMEN, AL-YASSER ALMEROL
345 NACHURA, JONH CARLO BALDEVISO
346 NARA, MA GINA LARIOSA
347 NASINOPA, JAN MELODY CASIANO
348 NATIVIDAD, ANGELA FERRER
349 NAVALES, MARIA ANTHEA GUNAO
351 NICANOR, DAISY DAHAN
352 NIEVA, DECIRY VASQUEZ
353 NORTE, EUGENE NUÑEZ
354 NUÑEZ, MALEROSE LACAG
355 NUÑEZ, MELANIE ALTO
356 OBAY, JESSA
357 OBLIGADO, JOHN REY LAMAR
358 OBOSA, LOUWIE ALFONSO
359 ODONG, WENDY ROSEMARIE NAPALIT
360 OLAYA, NIKKE ROSE MARTINEZ
361 ORIT, JUSTINE RODIL
362 ORLANES, WENDY ROMO
363 ORONOS, TONI ROSE TAGULAO
364 OTADOY, JIFFY CARREON
365 PACOT, NIÑA MERRA CLAIRE DEGAMO
366 PADILLA, ARMANDO DAVID
367 PADILLA, MARK JOSEPH SOTTO
368 PADILLA, REMILA CRUZ
369 PADILLA, SABRAN AHMAD
370 PADUGA, EVA MAE BELLO
371 PADUL, JACQUELYN GABO
372 PAGBILAO, JOHN MICHAEL TUGADE
373 PAGULAYAN, BRYLLE ANN MAHINLO
374 PAGULONG, FRANCES TIFFANY BELANGDAL
375 PAITAN, MARDY ANN GUMBA
376 PALACA, NAOMI RUTH PAGALAN
377 PALAY, JEAN KRISTY MAGALONA
378 PAMINTUAN, LADY LEE NUQUI
379 PANAMBULAN, CHAREN NUL
380 PANANSARAN, SITTIE AISA ACAIN
381 PANCHO, AILYN CATUBIG
382 PANGANDAMAN, SALMA LOMODAG
383 PANTUA, HILARIO JR DIZON
384 PARAISO, RISTY PACOMIO
385 PASCUAL, PRINCESS ABRIGO
386 PASTOLERO, ROLDAN TAMBIS
387 PASTORES, MACK ALLEN VASQUEZ
388 PAT-PAT, MYLA NOVA LABESORES
389 PELPINOSAS, JOHN PELMAR MARIMON
390 PEREZ, JENNELYN JAIME
391 PEREZ, JOHN CARLO AMARANTO
392 PEREZ, MARK ANTHONY MAPUTOL
393 PESTILLOS, JADE HAZEL JANN JUMAWAN
394 PETRAS, REYNIEL MIRASOL
395 PEÑONAL, MARCHELLE METILLO
396 PIÑGUL, JEHAN JOY ARCIBAL
397 PLANAS, JOHN PALATINO
398 POLONIO, BOBBY HALIGADO
399 PONSARAN, LENERY BUENAFE
400 PONTIANO, DARREL DAVE PASCULADO
401 POTESTAS, HERWIN LLANOS
402 PRIVADO, JENNY SALES
403 PULLIS, LIWANAG AMANGAN
404 QUICHO, JERVIN DINGLASAN
405 QUIJANO, MERRY ROSE CABASAN
406 RABAGO, MICA CYRILLE MEI BARROGA
407 RAKIM, JAHARA PAROJINOG
408 RAMORAN, ALVIN TRAVILLA
409 RAMOS, COLEEN SUMILE
410 RANOCO, RITHEL TRINIDAD
411 RAPER, ANGELO NALLA
412 RASAY, MELROSE DE VERA
413 REDILLAS, DIANNE JUNTADO
414 REJANO, DIANNE JOY DIANGCO
415 REQUIERME, ELYNN ANTIPUESTO
416 REYES, AILA DANIELA CRESPO
417 REYES, AIZA SOBREVIÑAS
418 REYES, MERIANNE LABISORES
419 REYES, REYNART NAVARRETE
420 RIOFLORIDO, ZYRELLE MAE
421 RIOS, GLICERIO JR ESCALA
422 RODRIGUEZ, SHAYNNE HUELLA SANCHEZ
423 ROYALES, MAE MARGARIT LARGO
424 RUDICO, REAGAN CARLOS
425 SABIDO, GLYZIEL DANO-OG
426 SABINO, GEMMA DENNIS
427 SABRAN, JOHN BERT BALOFIÑOS
428 SAGAN, HANNAH MOHAMAD
429 SAGUCIO, NORIEL BANABA
430 SAGUENGAN, JOAN TANGKAWAN
431 SAHID, ANDRAN DUKI
432 SALADINO, MARI NELA ARCILLA
433 SALASIM, AMINA KAPENG
434 SALAZAR, KATHLEEN KAE BARLAAN
435 SALIGAN, IAN REY ESCUREL
436 SALINAS, GEORGE TABUZO
437 SALMORIN, MA MINERA
438 SALONGA, DANCHEL RODRIGUEZ
439 SALUDO, MARIA ELLANA ASINO
440 SALUNGA, CHERRY PIE LAPE
441 SALVA, JOHN KENNETH CALUMPANG
442 SALVADOR, JOHN RONEL LAGAN
443 SAMAMA, MIE MIE GUIAPAR
444 SAMUEL, JAMIL BAYOG
445 SANDIGAN, REHANNA PATEKAY
446 SANTOS, JIRA BETTINA ESGUERRA
447 SANTOS, LORIEJAYNE ESPIRITU
448 SANTOYO, MIRAZOL BARTOLOME
449 SAPORNA, KRISTINE MANAHAN
450 SAQUIBAL, TAI MACY SHIH HILBERO
451 SARAHADIL, KAUZAR ATALAD
452 SARAZA, JOSSA MAE GILLACANAO
453 SARIO, JOHN ROBERT ROMEY
454 SARIP, POLLY DIMACOMPAS
455 SAYASA, LANIE SELDAS
456 SEDIK, ROCAYA GUIAMBANGAN
457 SELVIDO, ELMA GREGORIO
458 SENTING, YVER GWEN AUSTRIA
459 SERISOLA, SUSIE FAITH TAMPANI
460 SEÑORA, JANICE MARIE QUELING
461 SILLACAY, CHARLENE MAY WAGA
462 SILVA-LLANA, SOFIA CLARE PARCON
463 SIMPAL, SOHAIRA SINGGAPOR
464 SINGCOL, FLORIZA TONGCO
465 SINGH, MORNING AQUINO
466 SISON, RENALYN SALAPAR
467 SOLAIMAN, ASNIMA T
468 SONGCUYA, VENUS SOMOGOD
469 SORIMA, MIYSHAEL ANDREA TALAMAYAN
470 SUAVISO, EDCEL DELATONGA
471 SUGABO, GRACE JOY CALDERON
472 SULOTAN, JAINE CABAGAN
473 SUMUGAT, JANICE CANTONG
474 SURIO, BHABY RUTH DE OCAMPO
475 TABADA, STEPHANIE AMPATIN
476 TABANAO, VANESSA RAMIRO
477 TABARA, JHOMRA MUSTAPHA
478 TABLASON, MA TERESA FERNANDEZ
479 TAHA, JUHANA DIAMADEN
480 TAHOD, GEMMA HILOT
481 TAMBIS, REYNA LYNE COQUILLA
482 TAMONDONG, ROXANNE KATE CUERDO
483 TAMPAR, MURAD GANI
484 TAN, ALYSSA MARIE ALEM
485 TAN, FATIMA SHAZMAY MARING
486 TANDOY, SHEENA LEIGH ECHIVARE
487 TAPA, SAMBRA TABAGONG
488 TAPUCAY, ANGIE JABONILLO
489 TASARRA, JANINE DELOS SANTOS
490 TAUSA, JAYA GALERO
491 TAWAO, CHARLENE VALERY FE ULAO
492 TELAN, JEREL CABALSI
493 TINGARAAN, ARIFA OMA
494 TOLENTINO, VICTOR OLIVAR
495 TOMINORAY, JOHAIRAH BATAO
496 TORREDA, KENNIE JOY PIS-AN
497 TORRES, EDILYN SAN JOSE
498 TORRES, JEREMIAH MANUEL
499 TORRES, REY BALDO
500 TRANCE, JELSON AUGUIS
501 TRECERO, JOHN JASON SASO
502 TRILLO, SHARMAINE
503 TUAN, TANA FAYE SUGAN
504 TUMBAGA, JENNIFER TACAY
505 TUVILLA, ELVIN ALVIZO
506 UKAS, BORHAN ABDUL
507 UNTE, MOH'D HASSIM TAHIR
508 UNTONG, ADZERON SAMAYATIN
509 USMAN, ARSAD AKMAD
510 USOP, BAICEHAM LIDASAN
511 USOP, MONALIZA TIBORON
512 VALENZUELA, MARK ANTHONY SY
513 VERANO, HAZEL NIÑA MARIE PAZ
514 VERANO, JOMARIE JOYCE FLAUTA
515 VERDAN, GENIE VAILOCES
516 VEÑEGAS, BEN DUERO
517 VIADO, LYN HENNECY BELLEZA
518 VICENTE, ERWIN LEONCIO
519 VILLAMOR, GERALDINE CODILLA
520 VILLANUEVA, IVY VALERIE FABELLORIN
521 VILLAREAL, MARIELLA FRANCISCO
522 VIOLENTA, HARAGEL BASONG
523 VISANDE, MICHAEL TAYONE
524 VOSOTROS, RANDY DAG-UMAN
525 WAMAR, FRANCO OLIVER CHINEDO
526 WASET, COURTNELYN NICOLE FARIÑAS
527 YAG-AO, JHENNY ADAY
528 YALUNG, JEDABELLE PARDICO
529 YANGUAS, ANGELIKA DELA TORRE
530 YBAÑEZ, JENNY GETES
531 YBAÑEZ, JOMARIE GETES
532 ZUMARAGA, LEE ANN DUERES
533 ZUNIEGA, ROSLEM SOREÑO
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