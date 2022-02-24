Optometrist Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 206 out of 234 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last March 2021.
Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination Held on March 21, 2021 & FF. days (written phase) and January 4, 2022 & FF. days (practical phase)
1 ABAYON, HAZEL CASQUIO
2 ABELA, MIKAELA DE VERA
3 ACEBEDO, MARAYA MYKA VISTA
4 ALBANIA, MARIAH PAMELA BERNARDO
5 ANGELES, RONELL CHRISTIAN BERNARDO
6 ARCEGA, JESUSA MARIE RONQUILLO
7 ARENAS, CAMILA MAE GUADIZ
8 ARENILLO, MEINGELOU MANGOMPIT
9 BALAN, AIVAN ROI CORPUZ
10 BALANSAG, HAMILTON JOHN GARAN
11 BALILEA, RUFFA MAE FLORES
12 BALLARTA, GISELLE ANN PATAN
13 BAQUING, NILETH ANNE DEL MUNDO
14 BASILIO, ANGEL ANNE MAUZAR
15 BATULAN, GIOVANH SAYRE
16 BAYANI, MARIE KIMBERLY JAMORA
17 BAYAUA, JEFF DANIEL ENRIQUEZ
18 BERDERA, REALYN DELIGENCIA
19 BIN DARWISH, NAJMA TRASMAÑO
20 BOCO, ELLA JAYNE BUTRON
21 BRIONES, LEAN CARMELA LIBANG
22 BRITANIA, SHEILA MARIE DE CASTRO
23 BUENDIA, CORENA CAYABYAB
24 BULATAO, QUINCY IRA VALLO
25 BURGOS, JAY MARIE MONTERA
26 BUSTAMANTE, ARA SOPHIA DE CASTRO
27 CAFE, ZEXTER PICHEL
28 CALIMA, BIANCA NIÑA BALSACAO
29 CAMARINES, CLEO DAWN
30 CAMPOS, EUNICE ANGELI GONZALES
31 CARASCO, MERRYL BAUTISTA
32 CASTRO, SOFIA ALYSSA CAHIGAS
33 CERINEO, JERICO TORRES
34 CHAVEZ, MELGENE MAT SACRAMENTO
35 CHIONG, MARIAH JOAN FLORES
36 CONCHA, JULIE ANN IBARRA
37 CONDOR, KRISTE MONIQUE LIPAO-PAO
38 CONSIGNADO, CHERENE JAVIER
39 COQUIA, KIBBY LAWRENCE ESTRADA
40 CUEVAS, JUNE REY SORIA
41 DALANGIN, KYL KINO ILAGAN
42 DAOANA, SHEILA MAE DURAN
43 DE PERALTA, JOHN FERDINAND FABROS
44 DE VERA, JOAN FRANCES MATIAS
45 DEANG, MARIA LIANA JEAN BONDOC
46 DECANO, JOANNE KRISTELLE ARAGON
47 DEGAÑOS, CLARISSE MARI
48 DEL MUNDO, JUAN DOMINIQUE ELEAZAR
49 DELFIN, EDWIN KING XING JOHN MALCAMPO
50 DELFIN, EDWIN SHIELLE JUSTIN MALCAMPO
51 DESIDERIO, DENIZE TUAZON
52 DIVINAGRACIA, PAOLO ENRIQUE SANTOS
53 DOMA, DANA ALYSSA DE GUZMAN
54 DOMA, MA ANGELINA OIDA
55 DOMALANTA, ARIANE MAE MANANDEG
56 ELEOSIDA, PORTIA HILARY GONZALES
57 ESTOPACE, ANGELICA AQUITANIA
58 FAJARDO, ALECX KRIZ AÑONUEVO
59 FELIX, JESSICA CARIÑO
60 FELIX, PAULA EUNICE CORALES
61 FERNANDEZ, CHRISTIAN EARL TICAR
62 FERNANDEZ, JOHN MARK SANGALANG
63 FRANCISCO, GIO BAUTISTA
64 GABAY, MARIA FATIMA LALIC
65 GABRILLO, JOANA PAULA CATUGAS
66 GALVEZ, ARNOLD BENNETT PER
67 GARCIA, JELICA ANNE LABUSON
68 GARE, REJINA RIOS
69 GATUMBATO, MARIE LEE SALARDA
70 GUECO, MARY ROSE ENRIQUEZ
71 GUSARIN, IRISH OROC
72 HERNANDEZ, KEITE KIM SANTOS
73 HERRERA, RONALD GIDEON LAPUZ
74 INTERNO, DIANE RISHA PAULINE ADVINCULA
75 IRICA, ALLYSSA KRIZELLE SOBERANO
76 ISON, OPHELIA CARLA CEBANICO
77 JABAGAT, RAYMONETTE RAVELO
78 JACINTO, CECILLE BAGONA
79 JAMORA, JOSEPH LAWRENCE ALVIZO
80 JOSON, ANNA CAMILLE CARPO
81 JUAREZ, CHRISTLYN VECINO
82 KUO, YA YUN JUMIG
83 LANDAGAN, JEJOMAR SANCHEZ
84 LANGKUNO, JASMIN CAISIP
85 LANORIO, ALDWIN SUBA
86 LASALA, MARIA ANDREA CODERA
87 LASTICA, SIDNEY CUE
88 LAURENTE, MARIELLE TRISHA ABAD
89 LAZARO, BERNADETTE NOVERO
90 LIBRES, MERRY CARL LOZARITO
91 LIM, CATHERINE ANNE QUIÑONES
92 LINDAIN, KATHRYN ANN DUCAY
93 LINGOTAN, LEAH PEARL PRIETO
94 LLANTO, CHARIS LOVE PLENARIO
95 LOYOLA, VIA STAR LACUESTA
96 LUMALANG, PAUL JUSTINE MADRIAGA
97 MAGALASIN, MARIA LARRISE DELA CRUZ
98 MAGBOO, PATRICIA MAE TAN
99 MAGTO, RENEE ROSE UBAS
100 MAKAPUGAY, ALIANNA MARGARETT EVANGELISTA
101 MALLARI, LOUIE ORPIADA
102 MALLON, ALAINE KRISTINE PEREYRA
103 MANARIN, ANNE FRANCES AGUINALDO
104 MANDANAO, ROSE ANN SALVADOR
105 MANGOSING, JASTINE DAVE SACRAMED
106 MANILA, RAVEN KYLE PUMARIGA
107 MARAMBA, MARK ANTHONY CERALDE
108 MASANGKAY, MA ANGELICA GRACE SANTOS
109 MATIBAG, JASMINE MARIVICK GIMENEZ
110 MATUTINA, KYLE JOSEPH PEÑA
111 MELODIA, ANTHONY KENT ACAPULCO
112 MENDOZA, GLADYZ DENZEL TRAJANO
113 MENESES, YVONNE JAN ELAURIA
114 MERCADO, KIRSTIE KAYE CRUZ
115 MIRANDA, BEA TRICIA PALOMARES
116 MOLINYAWE, MATT RENZO LIBANG
117 MONTECALVO, JAMES MOGOL
118 MONTINOLA, ANA BEATRICE MONGCAL
119 MONTOYA, JOSHUA TAÑEDO
120 NAGAR, JOHN EDWARD ESCOBAR
121 NASOL, MARC STA ANA
122 NATNAT, BING POSERIO
123 NAYAN, GERARD PAOLO LUCAS
124 NG, NIÑA KRISTINE HIZOLE
125 NUÑEZ, MELODY AGUILAR
126 OLIVAREZ, ANGELICA ARDEÑA
127 OPONDA, KRISTENE MAE GUMBAN
128 OPRIASA, ENRICO JR ROJA
129 ORONGAN, JOSE REYNALDO TUICO
130 PAGARIGAN, CHARRY MAE LEGASPI
131 PALERMO, HANNAH ISABELLE CORDERO
132 PALOMO, KATHLEEN MAE BELTRAN
133 PAMARANG, HAZEL ANN MARIE LUCES
134 PANALIGAN, KYLE RUTH CARRASCAL
135 PARADO, XYLENE MIRANDA
136 PARALEJAS, ARAM JOIE LARA
137 PARANI, KESLLEY CANLAS
138 PARBA, LESTER CANDELARIA
139 PASAJOL, MA ANGELICA MENDOZA
140 PAYURAN, CHARIEL ANN BAEL
141 PECSON, JAZHIL MARIE DIONISIO
142 PENALES, JAN REMLE CACATIAN
143 PEÑERA, IVAN RACEL GAÑA
144 PORRAS, REINALYN DAPATNAPO
145 PUNZAL, PATRICIA LOIS ACOSTA
146 PURA, GLYDEL ALAAN
147 QUIDILLA, KRITZELLE DIAMANTE
148 QUIJANO, KIM PATRICIA LOIS PICONES
149 QUIÑONEZ, KENNETH BEGONIA
150 RAMIREZ, GENT LLEWEL DANIEL AGUILA
151 RAMOS, JOYCE ANJANETTE REYES
152 RECTO, CARMELA PILAR
153 RECTO, ELLAMARIE SO
154 REYES, CHRISTIAN SANCHEZ
155 REYES, REYANA FLOR DA JOSE
156 RIVERA, ROCKY CALBAY
157 ROBLES, CELINA MAE SILVESTRE
158 ROXAS, MICHAEL ANTHONY BONUS
159 ROÑO, BRIX PUEBLOS
160 SALAS, LILIAN MAGDALENE UCLOS
161 SALAZAR, JOSHUA THERRENZE PINEDA
162 SALVADOR, DANALIE CLAUDIO
163 SANCHEZ, ANGELICA FAYE SALCEDO
164 SANTOS, JUSTINE ELAINE MENDOZA
165 SANTOS, MARIA ANGELICA GRACE CASAO
166 SANTOS, PRECIOUS MYTH NUALDA
167 SARMIENTO, ANDREA NICOLE CONCEPCION
168 SATO, MARY SHAYNE ROLLON
169 SAZON, ANNA MARIE REYES
170 SEBUALA, ABBA OJA
171 SEDULLO, REGINE QUILLA
172 SEGOCIO, RICHELL BALINCUACAS
173 SEVERO, SAPPHIRE LOYOLA
174 SHI, GISELLE REYES
175 SIANEN, FRELA GASINGAN
176 SILVOZA, JOSE DAVE TARIPE
177 SINAGULA, MARY JOY ARTAJO
178 SORONIO, SWITZEL MAÑACAP
179 STA ROSA, CYRILLE JUSTINE CRUZ
180 SUNOD, JOAN GONZALES
181 SY, SHARA MAE TABILENO
182 TABIOS, IAN RUSSEL MONTEGRICO
183 TAGAL, EZRA SHADRAH ELIG
184 TAN, ARMIN JOHN MANCERA
185 TAN, JOHN RICHMOND KABAMALAN
186 TANTAMCO, LEONA KRIS RAZON
187 TANUDRA, KHYM MONES
188 TAPAO, MARY JANE POCDOL
189 TENDILLA, MARL PAMELA BARASI
190 TILADO, RENA JECILIN WALSI-EN
191 TITO, EDWIN CLIFFORD FAYEN
192 TORRES, KAREN ISABELLE DOMANAIS
193 TULFO, MARCY MORBOS
194 TUNGBABAN, SUMATSEN NELSON ARCIAGA
195 UNGAB, MARIELLE AMPOLOQUIO
196 URQUIOLA, JULIENNE ARBOLEDA
197 VALERA, KRISTIAN RENZ RUBIAN
198 VENEZUELA, JUDITH OROZCO
199 VILLA, CAMELLE VILLEZA
200 VILLACARLOS, MARCO ANTONIO SARTORIO
201 VILLAMER, ALEXAN ANDRO NIÑO NAVARRO
202 VILLARASO, TIM KYLE BUENO
203 VILLEGAS, ZION PAUL GALINO
204 VITI, GIOVANNA GALANG
205 VIÑAS, JUAN PAOLO TOLENTINO
206 ZABAT, RALPH GIAN MARASIGAN
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