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Exam Results


Optometrist Licensure Examination




The Philippine Star
February 24, 2022 | 7:30pm
 







MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 206 out of 234 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last March 2021.


Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination Held on March 21, 2021 & FF. days (written phase) and January 4, 2022 & FF. days (practical phase)


1        ABAYON, HAZEL  CASQUIO


2        ABELA, MIKAELA  DE VERA


3        ACEBEDO, MARAYA MYKA  VISTA


4        ALBANIA, MARIAH PAMELA  BERNARDO


5        ANGELES, RONELL CHRISTIAN  BERNARDO


6        ARCEGA, JESUSA MARIE  RONQUILLO


7        ARENAS, CAMILA MAE  GUADIZ


8        ARENILLO, MEINGELOU  MANGOMPIT


9        BALAN, AIVAN ROI  CORPUZ


10        BALANSAG, HAMILTON JOHN  GARAN


11        BALILEA, RUFFA MAE  FLORES


12        BALLARTA, GISELLE ANN  PATAN


13        BAQUING, NILETH ANNE  DEL MUNDO


14        BASILIO, ANGEL ANNE  MAUZAR


15        BATULAN, GIOVANH  SAYRE


16        BAYANI, MARIE KIMBERLY  JAMORA


17        BAYAUA, JEFF DANIEL  ENRIQUEZ


18        BERDERA, REALYN  DELIGENCIA


19        BIN DARWISH, NAJMA  TRASMAÑO


20        BOCO, ELLA JAYNE  BUTRON


21        BRIONES, LEAN CARMELA  LIBANG


22        BRITANIA, SHEILA MARIE  DE CASTRO


23        BUENDIA, CORENA  CAYABYAB


24        BULATAO, QUINCY IRA  VALLO


25        BURGOS, JAY MARIE  MONTERA


26        BUSTAMANTE, ARA SOPHIA  DE CASTRO


27        CAFE, ZEXTER  PICHEL


28        CALIMA, BIANCA NIÑA  BALSACAO


29        CAMARINES, CLEO DAWN


30        CAMPOS, EUNICE ANGELI  GONZALES


31        CARASCO, MERRYL  BAUTISTA


32        CASTRO, SOFIA ALYSSA  CAHIGAS


33        CERINEO, JERICO  TORRES


34        CHAVEZ, MELGENE MAT  SACRAMENTO


35        CHIONG, MARIAH JOAN  FLORES


36        CONCHA, JULIE ANN  IBARRA


37        CONDOR, KRISTE MONIQUE  LIPAO-PAO


38        CONSIGNADO, CHERENE  JAVIER


39        COQUIA, KIBBY LAWRENCE  ESTRADA


40        CUEVAS, JUNE REY  SORIA


41        DALANGIN, KYL KINO  ILAGAN


42        DAOANA, SHEILA MAE  DURAN


43        DE PERALTA, JOHN FERDINAND  FABROS


44        DE VERA, JOAN FRANCES  MATIAS


45        DEANG, MARIA LIANA JEAN  BONDOC


46        DECANO, JOANNE KRISTELLE  ARAGON


47        DEGAÑOS, CLARISSE  MARI


48        DEL MUNDO, JUAN DOMINIQUE  ELEAZAR


49        DELFIN, EDWIN KING XING JOHN  MALCAMPO


50        DELFIN, EDWIN SHIELLE JUSTIN  MALCAMPO


51        DESIDERIO, DENIZE  TUAZON


52        DIVINAGRACIA, PAOLO ENRIQUE  SANTOS


53        DOMA, DANA ALYSSA  DE GUZMAN


54        DOMA, MA ANGELINA  OIDA


55        DOMALANTA, ARIANE MAE  MANANDEG


56        ELEOSIDA, PORTIA HILARY  GONZALES


57        ESTOPACE, ANGELICA  AQUITANIA


58        FAJARDO, ALECX KRIZ  AÑONUEVO


59        FELIX, JESSICA  CARIÑO


60        FELIX, PAULA EUNICE  CORALES


61        FERNANDEZ, CHRISTIAN EARL  TICAR


62        FERNANDEZ, JOHN MARK  SANGALANG


63        FRANCISCO, GIO  BAUTISTA


64        GABAY, MARIA FATIMA  LALIC


65        GABRILLO, JOANA PAULA  CATUGAS


66        GALVEZ, ARNOLD BENNETT  PER


67        GARCIA, JELICA ANNE  LABUSON


68        GARE, REJINA  RIOS


69        GATUMBATO, MARIE LEE  SALARDA


70        GUECO, MARY ROSE  ENRIQUEZ


71        GUSARIN, IRISH  OROC


72        HERNANDEZ, KEITE KIM  SANTOS


73        HERRERA, RONALD GIDEON  LAPUZ


74        INTERNO, DIANE RISHA PAULINE  ADVINCULA


75        IRICA, ALLYSSA KRIZELLE  SOBERANO


76        ISON, OPHELIA CARLA  CEBANICO


77        JABAGAT, RAYMONETTE  RAVELO


78        JACINTO, CECILLE  BAGONA


79        JAMORA, JOSEPH LAWRENCE  ALVIZO


80        JOSON, ANNA CAMILLE  CARPO


81        JUAREZ, CHRISTLYN  VECINO


82        KUO, YA YUN  JUMIG


83        LANDAGAN, JEJOMAR  SANCHEZ


84        LANGKUNO, JASMIN  CAISIP


85        LANORIO, ALDWIN  SUBA


86        LASALA, MARIA ANDREA  CODERA


87        LASTICA, SIDNEY  CUE


88        LAURENTE, MARIELLE TRISHA  ABAD


89        LAZARO, BERNADETTE  NOVERO


90        LIBRES, MERRY CARL  LOZARITO


91        LIM, CATHERINE ANNE  QUIÑONES


92        LINDAIN, KATHRYN ANN  DUCAY


93        LINGOTAN, LEAH PEARL  PRIETO


94        LLANTO, CHARIS LOVE  PLENARIO


95        LOYOLA, VIA STAR  LACUESTA


96        LUMALANG, PAUL JUSTINE  MADRIAGA


97        MAGALASIN, MARIA LARRISE  DELA CRUZ


98        MAGBOO, PATRICIA MAE  TAN


99        MAGTO, RENEE ROSE  UBAS


100        MAKAPUGAY, ALIANNA MARGARETT  EVANGELISTA


101        MALLARI, LOUIE  ORPIADA


102        MALLON, ALAINE KRISTINE  PEREYRA


103        MANARIN, ANNE FRANCES  AGUINALDO


104        MANDANAO, ROSE ANN  SALVADOR


105        MANGOSING, JASTINE DAVE  SACRAMED


106        MANILA, RAVEN KYLE  PUMARIGA


107        MARAMBA, MARK ANTHONY  CERALDE


108        MASANGKAY, MA ANGELICA GRACE  SANTOS


109        MATIBAG, JASMINE MARIVICK  GIMENEZ


110        MATUTINA, KYLE JOSEPH  PEÑA


111        MELODIA, ANTHONY KENT  ACAPULCO


112        MENDOZA, GLADYZ DENZEL  TRAJANO


113        MENESES, YVONNE JAN  ELAURIA


114        MERCADO, KIRSTIE KAYE  CRUZ


115        MIRANDA, BEA TRICIA  PALOMARES


116        MOLINYAWE, MATT RENZO  LIBANG


117        MONTECALVO, JAMES  MOGOL


118        MONTINOLA, ANA BEATRICE  MONGCAL


119        MONTOYA, JOSHUA  TAÑEDO


120        NAGAR, JOHN EDWARD  ESCOBAR


121        NASOL, MARC  STA ANA


122        NATNAT, BING  POSERIO


123        NAYAN, GERARD PAOLO  LUCAS


124        NG, NIÑA KRISTINE  HIZOLE


125        NUÑEZ, MELODY  AGUILAR


126        OLIVAREZ, ANGELICA  ARDEÑA


127        OPONDA, KRISTENE MAE  GUMBAN


128        OPRIASA, ENRICO JR  ROJA


129        ORONGAN, JOSE REYNALDO  TUICO


130        PAGARIGAN, CHARRY MAE  LEGASPI


131        PALERMO, HANNAH ISABELLE  CORDERO


132        PALOMO, KATHLEEN MAE  BELTRAN


133        PAMARANG, HAZEL ANN MARIE  LUCES


134        PANALIGAN, KYLE RUTH  CARRASCAL


135        PARADO, XYLENE  MIRANDA


136        PARALEJAS, ARAM JOIE  LARA


137        PARANI, KESLLEY  CANLAS


138        PARBA, LESTER  CANDELARIA


139        PASAJOL, MA ANGELICA  MENDOZA


140        PAYURAN, CHARIEL ANN  BAEL


141        PECSON, JAZHIL MARIE  DIONISIO


142        PENALES, JAN REMLE  CACATIAN


143        PEÑERA, IVAN RACEL  GAÑA


144        PORRAS, REINALYN  DAPATNAPO


145        PUNZAL, PATRICIA LOIS  ACOSTA


146        PURA, GLYDEL  ALAAN


147        QUIDILLA, KRITZELLE  DIAMANTE


148        QUIJANO, KIM PATRICIA LOIS  PICONES


149        QUIÑONEZ, KENNETH  BEGONIA


150        RAMIREZ, GENT LLEWEL DANIEL  AGUILA


151        RAMOS, JOYCE ANJANETTE  REYES


152        RECTO, CARMELA  PILAR


153        RECTO, ELLAMARIE  SO


154        REYES, CHRISTIAN  SANCHEZ


155        REYES, REYANA FLOR  DA JOSE


156        RIVERA, ROCKY  CALBAY


157        ROBLES, CELINA MAE  SILVESTRE


158        ROXAS, MICHAEL ANTHONY  BONUS


159        ROÑO, BRIX  PUEBLOS


160        SALAS, LILIAN MAGDALENE  UCLOS


161        SALAZAR, JOSHUA THERRENZE  PINEDA


162        SALVADOR, DANALIE  CLAUDIO


163        SANCHEZ, ANGELICA FAYE  SALCEDO


164        SANTOS, JUSTINE ELAINE  MENDOZA


165        SANTOS, MARIA ANGELICA GRACE  CASAO


166        SANTOS, PRECIOUS MYTH  NUALDA


167        SARMIENTO, ANDREA NICOLE  CONCEPCION


168        SATO, MARY SHAYNE  ROLLON


169        SAZON, ANNA MARIE  REYES


170        SEBUALA, ABBA  OJA


171        SEDULLO, REGINE  QUILLA


172        SEGOCIO, RICHELL  BALINCUACAS


173        SEVERO, SAPPHIRE  LOYOLA


174        SHI, GISELLE  REYES


175        SIANEN, FRELA  GASINGAN


176        SILVOZA, JOSE DAVE  TARIPE


177        SINAGULA, MARY JOY  ARTAJO


178        SORONIO, SWITZEL  MAÑACAP


179        STA ROSA, CYRILLE JUSTINE  CRUZ


180        SUNOD, JOAN  GONZALES


181        SY, SHARA MAE  TABILENO


182        TABIOS, IAN RUSSEL  MONTEGRICO


183        TAGAL, EZRA SHADRAH  ELIG


184        TAN, ARMIN JOHN  MANCERA


185        TAN, JOHN RICHMOND  KABAMALAN


186        TANTAMCO, LEONA KRIS  RAZON


187        TANUDRA, KHYM  MONES


188        TAPAO, MARY JANE  POCDOL


189        TENDILLA, MARL PAMELA  BARASI


190        TILADO, RENA JECILIN  WALSI-EN


191        TITO, EDWIN CLIFFORD  FAYEN


192        TORRES, KAREN ISABELLE  DOMANAIS


193        TULFO, MARCY  MORBOS


194        TUNGBABAN, SUMATSEN NELSON  ARCIAGA


195        UNGAB, MARIELLE  AMPOLOQUIO


196        URQUIOLA, JULIENNE  ARBOLEDA


197        VALERA, KRISTIAN RENZ  RUBIAN


198        VENEZUELA, JUDITH  OROZCO


199        VILLA, CAMELLE  VILLEZA


200        VILLACARLOS, MARCO ANTONIO  SARTORIO


201        VILLAMER, ALEXAN ANDRO NIÑO  NAVARRO


202        VILLARASO, TIM KYLE  BUENO


203        VILLEGAS, ZION PAUL  GALINO


204        VITI, GIOVANNA  GALANG


205        VIÑAS, JUAN PAOLO  TOLENTINO


206        ZABAT, RALPH GIAN  MARASIGAN


 
















 



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February 7, 2022 - 6:00pm
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Criminologist Licensure Examination




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January 28, 2022 - 5:00pm
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