Optometrist Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 206 out of 234 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila last March 2021.

Roll of Successful Examinees in the Optometrist Licensure Examination Held on March 21, 2021 & FF. days (written phase) and January 4, 2022 & FF. days (practical phase)

1 ABAYON, HAZEL CASQUIO

2 ABELA, MIKAELA DE VERA

3 ACEBEDO, MARAYA MYKA VISTA

4 ALBANIA, MARIAH PAMELA BERNARDO

5 ANGELES, RONELL CHRISTIAN BERNARDO

6 ARCEGA, JESUSA MARIE RONQUILLO

7 ARENAS, CAMILA MAE GUADIZ

8 ARENILLO, MEINGELOU MANGOMPIT

9 BALAN, AIVAN ROI CORPUZ

10 BALANSAG, HAMILTON JOHN GARAN

11 BALILEA, RUFFA MAE FLORES

12 BALLARTA, GISELLE ANN PATAN

13 BAQUING, NILETH ANNE DEL MUNDO

14 BASILIO, ANGEL ANNE MAUZAR

15 BATULAN, GIOVANH SAYRE

16 BAYANI, MARIE KIMBERLY JAMORA

17 BAYAUA, JEFF DANIEL ENRIQUEZ

18 BERDERA, REALYN DELIGENCIA

19 BIN DARWISH, NAJMA TRASMAÑO

20 BOCO, ELLA JAYNE BUTRON

21 BRIONES, LEAN CARMELA LIBANG

22 BRITANIA, SHEILA MARIE DE CASTRO

23 BUENDIA, CORENA CAYABYAB

24 BULATAO, QUINCY IRA VALLO

25 BURGOS, JAY MARIE MONTERA

26 BUSTAMANTE, ARA SOPHIA DE CASTRO

27 CAFE, ZEXTER PICHEL

28 CALIMA, BIANCA NIÑA BALSACAO

29 CAMARINES, CLEO DAWN

30 CAMPOS, EUNICE ANGELI GONZALES

31 CARASCO, MERRYL BAUTISTA

32 CASTRO, SOFIA ALYSSA CAHIGAS

33 CERINEO, JERICO TORRES

34 CHAVEZ, MELGENE MAT SACRAMENTO

35 CHIONG, MARIAH JOAN FLORES

36 CONCHA, JULIE ANN IBARRA

37 CONDOR, KRISTE MONIQUE LIPAO-PAO

38 CONSIGNADO, CHERENE JAVIER

39 COQUIA, KIBBY LAWRENCE ESTRADA

40 CUEVAS, JUNE REY SORIA

41 DALANGIN, KYL KINO ILAGAN

42 DAOANA, SHEILA MAE DURAN

43 DE PERALTA, JOHN FERDINAND FABROS

44 DE VERA, JOAN FRANCES MATIAS

45 DEANG, MARIA LIANA JEAN BONDOC

46 DECANO, JOANNE KRISTELLE ARAGON

47 DEGAÑOS, CLARISSE MARI

48 DEL MUNDO, JUAN DOMINIQUE ELEAZAR

49 DELFIN, EDWIN KING XING JOHN MALCAMPO

50 DELFIN, EDWIN SHIELLE JUSTIN MALCAMPO

51 DESIDERIO, DENIZE TUAZON

52 DIVINAGRACIA, PAOLO ENRIQUE SANTOS

53 DOMA, DANA ALYSSA DE GUZMAN

54 DOMA, MA ANGELINA OIDA

55 DOMALANTA, ARIANE MAE MANANDEG

56 ELEOSIDA, PORTIA HILARY GONZALES

57 ESTOPACE, ANGELICA AQUITANIA

58 FAJARDO, ALECX KRIZ AÑONUEVO

59 FELIX, JESSICA CARIÑO

60 FELIX, PAULA EUNICE CORALES

61 FERNANDEZ, CHRISTIAN EARL TICAR

62 FERNANDEZ, JOHN MARK SANGALANG

63 FRANCISCO, GIO BAUTISTA

64 GABAY, MARIA FATIMA LALIC

65 GABRILLO, JOANA PAULA CATUGAS

66 GALVEZ, ARNOLD BENNETT PER

67 GARCIA, JELICA ANNE LABUSON

68 GARE, REJINA RIOS

69 GATUMBATO, MARIE LEE SALARDA

70 GUECO, MARY ROSE ENRIQUEZ

71 GUSARIN, IRISH OROC

72 HERNANDEZ, KEITE KIM SANTOS

73 HERRERA, RONALD GIDEON LAPUZ

74 INTERNO, DIANE RISHA PAULINE ADVINCULA

75 IRICA, ALLYSSA KRIZELLE SOBERANO

76 ISON, OPHELIA CARLA CEBANICO

77 JABAGAT, RAYMONETTE RAVELO

78 JACINTO, CECILLE BAGONA

79 JAMORA, JOSEPH LAWRENCE ALVIZO

80 JOSON, ANNA CAMILLE CARPO

81 JUAREZ, CHRISTLYN VECINO

82 KUO, YA YUN JUMIG

83 LANDAGAN, JEJOMAR SANCHEZ

84 LANGKUNO, JASMIN CAISIP

85 LANORIO, ALDWIN SUBA

86 LASALA, MARIA ANDREA CODERA

87 LASTICA, SIDNEY CUE

88 LAURENTE, MARIELLE TRISHA ABAD

89 LAZARO, BERNADETTE NOVERO

90 LIBRES, MERRY CARL LOZARITO

91 LIM, CATHERINE ANNE QUIÑONES

92 LINDAIN, KATHRYN ANN DUCAY

93 LINGOTAN, LEAH PEARL PRIETO

94 LLANTO, CHARIS LOVE PLENARIO

95 LOYOLA, VIA STAR LACUESTA

96 LUMALANG, PAUL JUSTINE MADRIAGA

97 MAGALASIN, MARIA LARRISE DELA CRUZ

98 MAGBOO, PATRICIA MAE TAN

99 MAGTO, RENEE ROSE UBAS

100 MAKAPUGAY, ALIANNA MARGARETT EVANGELISTA

101 MALLARI, LOUIE ORPIADA

102 MALLON, ALAINE KRISTINE PEREYRA

103 MANARIN, ANNE FRANCES AGUINALDO

104 MANDANAO, ROSE ANN SALVADOR

105 MANGOSING, JASTINE DAVE SACRAMED

106 MANILA, RAVEN KYLE PUMARIGA

107 MARAMBA, MARK ANTHONY CERALDE

108 MASANGKAY, MA ANGELICA GRACE SANTOS

109 MATIBAG, JASMINE MARIVICK GIMENEZ

110 MATUTINA, KYLE JOSEPH PEÑA

111 MELODIA, ANTHONY KENT ACAPULCO

112 MENDOZA, GLADYZ DENZEL TRAJANO

113 MENESES, YVONNE JAN ELAURIA

114 MERCADO, KIRSTIE KAYE CRUZ

115 MIRANDA, BEA TRICIA PALOMARES

116 MOLINYAWE, MATT RENZO LIBANG

117 MONTECALVO, JAMES MOGOL

118 MONTINOLA, ANA BEATRICE MONGCAL

119 MONTOYA, JOSHUA TAÑEDO

120 NAGAR, JOHN EDWARD ESCOBAR

121 NASOL, MARC STA ANA

122 NATNAT, BING POSERIO

123 NAYAN, GERARD PAOLO LUCAS

124 NG, NIÑA KRISTINE HIZOLE

125 NUÑEZ, MELODY AGUILAR

126 OLIVAREZ, ANGELICA ARDEÑA

127 OPONDA, KRISTENE MAE GUMBAN

128 OPRIASA, ENRICO JR ROJA

129 ORONGAN, JOSE REYNALDO TUICO

130 PAGARIGAN, CHARRY MAE LEGASPI

131 PALERMO, HANNAH ISABELLE CORDERO

132 PALOMO, KATHLEEN MAE BELTRAN

133 PAMARANG, HAZEL ANN MARIE LUCES

134 PANALIGAN, KYLE RUTH CARRASCAL

135 PARADO, XYLENE MIRANDA

136 PARALEJAS, ARAM JOIE LARA

137 PARANI, KESLLEY CANLAS

138 PARBA, LESTER CANDELARIA

139 PASAJOL, MA ANGELICA MENDOZA

140 PAYURAN, CHARIEL ANN BAEL

141 PECSON, JAZHIL MARIE DIONISIO

142 PENALES, JAN REMLE CACATIAN

143 PEÑERA, IVAN RACEL GAÑA

144 PORRAS, REINALYN DAPATNAPO

145 PUNZAL, PATRICIA LOIS ACOSTA

146 PURA, GLYDEL ALAAN

147 QUIDILLA, KRITZELLE DIAMANTE

148 QUIJANO, KIM PATRICIA LOIS PICONES

149 QUIÑONEZ, KENNETH BEGONIA

150 RAMIREZ, GENT LLEWEL DANIEL AGUILA

151 RAMOS, JOYCE ANJANETTE REYES

152 RECTO, CARMELA PILAR

153 RECTO, ELLAMARIE SO

154 REYES, CHRISTIAN SANCHEZ

155 REYES, REYANA FLOR DA JOSE

156 RIVERA, ROCKY CALBAY

157 ROBLES, CELINA MAE SILVESTRE

158 ROXAS, MICHAEL ANTHONY BONUS

159 ROÑO, BRIX PUEBLOS

160 SALAS, LILIAN MAGDALENE UCLOS

161 SALAZAR, JOSHUA THERRENZE PINEDA

162 SALVADOR, DANALIE CLAUDIO

163 SANCHEZ, ANGELICA FAYE SALCEDO

164 SANTOS, JUSTINE ELAINE MENDOZA

165 SANTOS, MARIA ANGELICA GRACE CASAO

166 SANTOS, PRECIOUS MYTH NUALDA

167 SARMIENTO, ANDREA NICOLE CONCEPCION

168 SATO, MARY SHAYNE ROLLON

169 SAZON, ANNA MARIE REYES

170 SEBUALA, ABBA OJA

171 SEDULLO, REGINE QUILLA

172 SEGOCIO, RICHELL BALINCUACAS

173 SEVERO, SAPPHIRE LOYOLA

174 SHI, GISELLE REYES

175 SIANEN, FRELA GASINGAN

176 SILVOZA, JOSE DAVE TARIPE

177 SINAGULA, MARY JOY ARTAJO

178 SORONIO, SWITZEL MAÑACAP

179 STA ROSA, CYRILLE JUSTINE CRUZ

180 SUNOD, JOAN GONZALES

181 SY, SHARA MAE TABILENO

182 TABIOS, IAN RUSSEL MONTEGRICO

183 TAGAL, EZRA SHADRAH ELIG

184 TAN, ARMIN JOHN MANCERA

185 TAN, JOHN RICHMOND KABAMALAN

186 TANTAMCO, LEONA KRIS RAZON

187 TANUDRA, KHYM MONES

188 TAPAO, MARY JANE POCDOL

189 TENDILLA, MARL PAMELA BARASI

190 TILADO, RENA JECILIN WALSI-EN

191 TITO, EDWIN CLIFFORD FAYEN

192 TORRES, KAREN ISABELLE DOMANAIS

193 TULFO, MARCY MORBOS

194 TUNGBABAN, SUMATSEN NELSON ARCIAGA

195 UNGAB, MARIELLE AMPOLOQUIO

196 URQUIOLA, JULIENNE ARBOLEDA

197 VALERA, KRISTIAN RENZ RUBIAN

198 VENEZUELA, JUDITH OROZCO

199 VILLA, CAMELLE VILLEZA

200 VILLACARLOS, MARCO ANTONIO SARTORIO

201 VILLAMER, ALEXAN ANDRO NIÑO NAVARRO

202 VILLARASO, TIM KYLE BUENO

203 VILLEGAS, ZION PAUL GALINO

204 VITI, GIOVANNA GALANG

205 VIÑAS, JUAN PAOLO TOLENTINO

206 ZABAT, RALPH GIAN MARASIGAN