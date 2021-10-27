Licensure Examination For Foresters
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 443 out of 761 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, San Fernando, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2021.
Roll of Successful Examinees in the Forester Licensure Examination Held on October 20 & 21, 2021 Released on October 27, 2021
1 ABAN, GLADYS PUJADAS
2 ABAN, JULIEMAR GOMEZ
3 ABANA, HECTOR ANCERO
4 ABARQUEZ, BELINDA GRACE LOBYOC
5 ABARQUEZ, JOHN MICHAEL AGUILAR
6 ABAY-ABAY, MARIEBELL GULAYAN
7 ABDUL MOIN, ZAINAL MACA-ANTAL
8 ABDULGANI, RAIYAN ABDULKARIM
9 ABDULKARAIM, SABER SAPI
10 ABDULLAH, JUNAINAH MAROHOMSALIC
11 ABDULRADZAK, MARA MOHAMAD
12 ABELLA, ROLAND ILAGAN
13 ABUHAN, NORA PASCO
14 ACHAS, JENIEVE MANGUBAT
15 ADRIANO, JENNIE LAYUGAN
16 AFRICANO, KENNETH DEO CUNANAN
17 AGA-ID, WILLIAM BOB GULLINGOY
18 AGCAOILI, JAYMARK REDONDO
19 AGGABAO, ERIS CHRISTIAN BAUI
20 AGRA, MEL ALGIL ALBANO
21 AGUSTIN, JERLYN LARANAN
22 AGUTO, CYRO CARL FRANK CLAROS
23 ALBELLERA, GAUDENCIO JR MONCAL
24 ALBINO, ELOURJOERIZA BARREDO
25 ALCANTARA, JOBEN CHRISTIAN DEVEZA
26 ALDIPOLLO, RHYLA JOY MALALUAN
27 ALFREDO, CEASAR BALASO
28 ALI, JANIMAH DIAR
29 ALIBASA, ASMALIN PETI-ILAN
30 ALIMAGNO, HENDLYN ESCANO
31 ALMADIN, KENNETH OLAYON
32 ALONSO, JOHN CARLO CARZANO
33 AMERIL, MUSLIMA SULTAN
34 AMEROL, MOHAMMAD ISMAEL
35 AMITO, HISHAM SALSAL
36 AMPASO, NORHAN MUSTAPA
37 AMPATIN, RONALDO MANSANGCAGAN
38 ANCAJAS, MARK FRANCIS PUNZALAN
39 ANDOMANG, JANZEN GADDAWAN
40 ANTONIO, RUBY ANNE TIU
41 ARBOLEDA, RONN RITCHIE LUCES
42 ASBOC, JANE GAMON
43 ASIL, FRANCIS JAY JANULOY
44 ASYONG, DANTE CAÑAS
45 AUSA, SHEEN MAE BALITE
46 AUSTERO, ZEUS PAGUSARA
47 AZUCENAS, ERNESTO III RAPANUT
48 AZUCENAS, RODIAN SALAZAR
49 AÑORA, RENEE PATTE OTLANG
50 AÑUBER, RYLLE GONZALES
51 BA-AWA, HELEN KIAKI
52 BACELISCO, MILONA ESCANER
53 BACULINAO, MELCHORA BACAS
54 BAGASBAS, GERMEL PAGADOR
55 BAGGAS, CHRISTY BAGUIWAN
56 BAGLINIT, LEVI ALUCOD
57 BAGOYBOY, JERIC PAUL
58 BALAGON, MARY GRACE CURATIVO
59 BALAGON, MELCHORA OGARTE
60 BALANGUE, JALANIE AYAON
61 BALANSAG, ARIANE JANE RAMIREZ
62 BALAO-IN, EMMANUEL ALLAN
63 BALDONADO, MICHAEL MAOI MENDOZA
64 BALI, FERDINAND MILANES
65 BALIN, JENILYN PEÑAFLOR
66 BALUCA, HAZEL JOY TINGCOY
67 BALUMPO, NORALYN TAMULA
68 BANAWAN, SUNSHINE MAYAM-O
69 BANIAGA, STEPHEN BENG-EL
70 BANTASAN, JOANNA NELAYAN
71 BARAZAN, MARJUN TAMPOY
72 BARRAQUIAS, ILLANA KIMANI ACOSTA
73 BARRO, ELMA ARDIENTE
74 BASSONG, SHELLY MAR DAO-AY
75 BATILES, JHON ROBERT TINGKINGCO
76 BATUCAO, AMETHES GAWID
77 BAUCAS, JEFFREY NIMO
78 BAULO, AL-HUSSEIN ALI
79 BAUTISTA, CATALINA VISTAL
80 BAYABAO, YUSOPH SARIP
81 BAYLON, BENJAY DELA CRUZ
82 BAYOBAY, ALLEN PARADERO
83 BELASOTO, MAYE HOPE REGINO
84 BERNARDINO, XYRYN MAE SIGUAN
85 BERNARDO, ARLENE SAMONTE
86 BERONIO, CHARLIE ALAS
87 BINANGBANG, ALWIN SINARILLOS
88 BOCO, JENIEVEB ABELLANEDA
89 BOLANIO, JOEMER CURILAN
90 BONGGAWE, ABEGAIL ITTANGON
91 BONGONGOL, MARK VINCENT DUNG-AO
92 BOQUIREN, GERTRUDE RAFAEL
93 BORROMEO, PRINCESS MAY ANN
94 BREGUELA, JOEL PATINGO
95 BUANA, LEONARDO JR PONGCOL
96 BUCASAN, JHYCEL CASUNAN
97 BUGHAO, LEA CAPISNON
98 BUSWAY, VIA PALANGYO
99 BUTIHLING, JAN VIE GAYADANG
100 CABALLA, JAY AM TIPUNAN
101 CABARLES, EZRA MAE CORAL
102 CABASAN, QUENNIE
103 CABILING, ANJELEN VILLAVELEZ
104 CADANO, ZALDY ROMERO
105 CAINGLES, JASMIN MAGADAN
106 CALAQUE, CHARLITO AYCO
107 CALI, NASHRIFA ABDULLAH
108 CALO, KEIR ARNEL GARIN
109 CAMBEL, MARIA PATRICE ANGELA SALAZAR
110 CANOY, NIÑO BOY
111 CANOY, RIZALUZ WINCISLAO
112 CANTON, EDGIE MAR NAMIAS
113 CANTORIA, ADRIAN ABAN
114 CAPARIÑO, EMMIEJEAN ALMOJUELA
115 CAPRI, JOHN PAUL AMBALIT
116 CARDENAS, JERICO MONTAÑEZ
117 CARIAZO, JEZA MARIA FERDINA PEREZ
118 CASIL, JERICO BLANE CAIRO
119 CELZO, MERRY-JOY CANANGAT
120 CHICA, DANIEL PASIGA
121 CIRIACA, JEFFREY LARONG
122 CLAR, BRIANT MAGSOLING
123 CLARETE, JOHN CALVIN LACAP
124 CLAVEL, MARY GRACE MATIN-AO
125 CLITAR, ALEXANDER JR PESTAÑAS
126 CLITAR, REA ROSE CONSTANTE
127 CO, JAN EMIR CHING
128 COLE, JUDITH MAE PANDANA
129 COLLADO, KEANO REEVES FERNANDEZ
130 COLLADO, KRIZEL JOY MOLINA
131 COLLANTES, MARY ANN CABALLERO
132 COTINO, CRIZZA JEAN GUYO
133 CRISTORIA, MARJUN LANOY
134 CUENCA, JEM KERLSTHY CORPUZ
135 CULANCULAN, DENBERT MACHETE
136 DACUAWAN, ANSELMO GUMUWANG
137 DAGAD-AY, ANGELYN BACONA
138 DAGODOG, MAYLEN CALIMPONG
139 DALIDA, DANILYN AGBALOG
140 DAO, ANGELICA IBAÑEZ
141 DATCHILE, EDELMART PEREZ
142 DAVID, LEONORA GUESDAN
143 DAWDAW, JESSICA BALAW-AS
144 DAYANAN, MELOGYN ASINGUA
145 DE GUZMAN, JUDY-ANN LADIERO
146 DE GUZMAN, MARK GABRIEL BARILE
147 DE LOS REYES, MARY IRIS DENILA
148 DE LUNA, MA JENNALYN OLIQUIANO
149 DECANO, JAROD ROYO
150 DEL MONTE, JENNY LYN BUENCONSEJO
151 DELA CRUZ, FINA BRILLANTE
152 DELA CRUZ, MATHEW APIGO
153 DELA PEÑA, GLAZE SUPREMO
154 DIAPAR, MOHAMMADRIZA RAUFH
155 DITUCALAN, NAJEB HASSAN
156 DIVINA, MILDRED PAUEL
157 DIZON, MAY ROSE HELONG
158 DRAGON, JOY FIEL AG-AG
159 DUCLAN, JOHNA LEI MURPHY
160 DUMASIS, GLENN ALBIOS
161 DUMPA, NAJER SARIPADA
162 DUNGALLO, MONIQUE ABLANG
163 DURAY, ELMODS MILGO
164 EBARIAL, JHONAM ROSALEM
165 EBAYA, GLAEN GIMOTO
166 EDUCADO, JOHN LOUIE LABSAN
167 EDULLANTES, LORENA TIQUEL
168 ELERIA, JOHN MICHAEL LICO
169 ELLAZO, CHRISTIAN PIEDRAROJA
170 EMBRADURA, MA GRACE RAMIREZ
171 EMBRADURA, ZUSETH RAMIREZ
172 ENRIQUE, JETRO DAGYAPEN
173 ENRIQUEZ, JOSE DANIEL JOSON
174 ESNADA, KAILA MAE MARTINI
175 ESPARA, SHIRLY TAYNAN
176 ESPIN, JOHN JERICHO TACATA
177 EVANGELISTA, MISTY MAE MANZANILLA
178 FELIPE, XYRYLL DALE CASTILLO
179 FERNANDEZ, DECELYN BUYAGAN
180 FERNANDEZ, FRAEHL DIONALDO
181 FIEGALAN, DENESE EDORA
182 FLORES, JIREH MICAH HAEL
183 FLORES, MARIBELLE ERMITANIO
184 FORAYANG, AMORCELY TAWARAN
185 GABAYA, ANGELEE CARORO
186 GABE, CHRISTIAN MEGREÑO
187 GABIT, RALPH GACAYON
188 GALANG, DARRYL MAHAYAG
189 GALANG, JIL-SHAMMA RANTE
190 GALISTE, LARNIE LUMPAYAO
191 GALLASIC, SHELYN CALBUYAO
192 GALLEMIT, CHRISTOPHER MALAUBANG
193 GAPOR, JEMAIMAH BALBUENA
194 GARNACHA, TRIXTER MELAD
195 GASMALA, JAAFAR MACABATO
196 GAUSIN, MARYSOL QUIJADA
197 GENTAPA, JEAN NIÑA BRIONES
198 GERIDA, KHENN JOAQUINO
199 GERODIAZ, ROBEEN JOHN ALCANSE
200 GERZON, AINIE TUBAL
201 GINSING, MURPHY JAMALUL
202 GLORIA, MARK JASPER ESTINOR
203 GONO, DANFULMAE DURAN
204 GONZALVO, FRANCIS IAN PABILLAR
205 GRANZO, RUDEN TACSAGON
206 GREGORIO, EFREN JR LABATINGAN
207 GUERTA, MARA CRUIZ
208 GUIALANI, CHRISTIAN OBSIOMA
209 GUINTO, MIRASOL MALATE
210 GUTIERREZ, JEANBEE DALIGDIG
211 H DAUD, ABDULWAHID SULOG
212 HADJI AMER, ASIM UNDAC
213 HALINA, DAWN EITHEL BAJA
214 HERRADURA, VRENISSA JANE VALENZUELA
215 HIOLEN, JAKE DALID
216 HOMBREBUENO, CARA FRANCESCA CONOPIO
217 HUGO, JANEVEB TUTOR
218 IDO, OSCAR YAMBA
219 IGSOC, VANESSA VARRON
220 IGTIBEN, ROSELLE WENDY IBALAN
221 JABAGAT, JESON CABELADAS
222 JABONERO, KRISTIN LUMACAD
223 JAMONER, FERLIN LATO
224 JANDOC, AXL ROSE BERNARDINO
225 JARAVATA, JERICO LARON
226 JAVIER, CHRISTIANA JEICILLE BOTE
227 JAVIER, JEROUS JAY MORTERA
228 JIMENEZ, JESSIE ASINGUA
229 JORIAL, JETHER CATE
230 JUAN, BRYAN CASTILLO
231 JULVE, CLINT CLIFFORD JOVITA
232 KADIR, YASSER IBRAHIM
233 KITOYAN, RENELYN BALAGTAS
234 LABOR, MARIEL CAPILITAN
235 LABTO, HANNAH JOY MAJAN
236 LAGDAMEO, ANDREA PEARL DIA
237 LALOG, HAZELYN LACASA
238 LAMSIS, TIFANNY PASIW
239 LANABAN, JESA MAE PALMA
240 LARIBA, JHON PAUL SALCEDO
241 LATAWAN, JOY BACWADANG
242 LAURIE, JERSON VILLARAN
243 LAURIE, MARK ERICKSON ARAÑAS
244 LAURON, JEAN ABENDAN
245 LEAL, CHERRY GRACE UCOL
246 LECTURA, JULIUS JON LOURENZ ROSANES
247 LEGASPI, ANGELA VILLAPANDO
248 LIBAYAO, UZZI KOBE YITZHAK FLORES
249 LINNOM, ELENA BANGADON
250 LINSAGAN, GERALDINE DUAYAO
251 LISAYEN, ELAINE TICAWA
252 LORETO, GLEN II AQUINO
253 LORZANO, LARA FAYE PROLLO
254 LUMAYAG, HOUDINI YU
255 LUMNA, HAKIM SAMPACO
256 LUZANO, DESIREE GORIO
257 MAALA, JAIRRA DEL ROSARIO
258 MACA-AYAN, ROWAIDA DIMAPUNUD
259 MACAPAAR, SAUDAH MAGDARA
260 MACARARIK, NADJIMAH MAUYAG
261 MACAUMBAO, ALAIZA MAKIL
262 MADAMBA, DENNIS CALONGE
263 MADAMBA, RUSTOM
264 MADRIAGA, ROWEL ANTONIO
265 MAGHANOY, JUNE CRIS DUAN
266 MAGLASANG, LYNDENIE GALADO
267 MAGONDACAN, JUNAINAH MACAWARIS
268 MAGPAROC, RUBELYN COSCOS
269 MALIAO, JESSA BALINGIT
270 MALIGALIG, ROYVEL PAMULAKLAKIN
271 MALINAO, DIOSAM PAGATPAT
272 MAMINTA, FELIX CAMINTOY
273 MANALONDONG, SAMILODING TAIB
274 MANESE, LEAH GRACE ABALOS
275 MANGANDIRI, NORANIA MANGADLAO
276 MANLANTAO, GLEVEN COGENERA
277 MANLISIS, GUIAN FIONA LAPITAN
278 MANLUTAC, CLARA NINA CASTRO
279 MANZANO, HARAMEI CACAL
280 MAPA, CHRISTINE REDONDO
281 MAPILI, ASENITH DANGBIS
282 MAPULA, PAULINE KRIZZIA ACIDRE
283 MARANGIT, AMELKHAYR H HAROUN
284 MARGATE, MARVIN ALBARRACIN
285 MASWE, JOAN TIPAL
286 MATAS, CHRISTIAN BOLTRON
287 MATRIDO, SHELLA MAE BALIO
288 MEDINA, ANA GRACE SAREN
289 MEDRANO, JON SIMON PARADO
290 MENDOZA, JERRY HUMAYNON
291 MENDOZA, NEIL FLORES
292 MILA, MARIEL AGUILAR
293 MINA, EVELYN REYES
294 MOHAMMAD, BASHIM MANGAYAO
295 MOLINA, DEAN ANGELO SAPO
296 MOMO, RICK RENZO BERAYO
297 MONTEJO, JUMHEL BAYKER
298 MORADA, MIKAELLA CIERVO
299 MORENO, JOANA OSTONAL
300 MUCSAN, ABDEL RASHAUN SAMBOANG
301 NAMAYAN, RALPH VEGA
302 NARINAY, JOHN LOUIS SALVID
303 NEPOMUCENO, MICHELLE TAGUIAM
304 NGAYAAN, JESSA LEWIS
305 NGAYAAN, JESSICA BAS-IL
306 NOVAL, ALMARIE NARCISO
307 NOYNAY, RODNIE ESCOL
308 OBTIAL, DAVE REX MARCELI
309 OCHOA, PAOLO SORIANO
310 OLAR, ANGELICA QUINTO
311 OLIVA, CHRISTIAN MARK DEVELOS
312 OLIVA, DIOSDADO III DEVELOS
313 OLIVA, JERWIN ENOT
314 OMAYANA, JOYCE TIFFANY GINGANE
315 ONG, YUNSADAT NASIO
316 ORBE, LIEZEL TOLOSA
317 ORENCIANA, NEL ANGELA RICO
318 OYANIB, HAROLD ARILA
319 PABLO, KAYZEL BADONGEN
320 PACIS, NATHANNIEL COMLAT
321 PADILLA, ROCSAN PROLLO
322 PAGO, MARY ANN WASAWAS
323 PALACAY, ROCKY RAMOS
324 PALOS, JOLIBETH AMISTAD
325 PAN-OY, RINTON BAYDON
326 PANDAPATAN, FAYD SAMSODEN
327 PANER, PATRICIA OBIAS
328 PARA-AN, SHAMRYN FAYONG
329 PARADILLO, JOYCE GALAROZA
330 PARONE, JAY PEL VILLAREN
331 PARONE, MARVIN TAYROS
332 PARREÑAS, KLEINT VERDIDA
333 PASAGUE, NORLEE BENITEZ
334 PEDRONAN, JOVELYN WAMIL
335 PEPITO, JONATHAN BANA-AG
336 PEREZ, AOJYN ANDRES
337 PEÑAFIEL, LEIRA VIÑAS
338 PILOTIN, HAZEL BINULOC
339 PINTO, SAMEM TUAZAN
340 POLESTICO, JEA AUTIDA
341 POLO, JOE MART CAÑIZARES
342 PONDOON, GLADYS RESULLAR
343 PORTE, JOYSELLE ANN ADAO
344 POWELL, MARIA CHRISTINA LUIS
345 PUGONG, ALJAY BILLAO
346 QUIDIT, HOMER DONGLAYAN
347 QUIDMAS, EMMALYN MAY LACQUIAS
348 QUIDMAS, JONATHAN TELLO
349 QUILANG, HAROLD
350 QUINTOS, ALESSANDRA CREENCIA
351 RABI, HARVEY ESCALERA
352 RABON, DAISY MARIE BATBAT
353 RADAZA, KENNETH CHAM BURDEOS
354 RAGUS, MARI KRIS CONCEPCION
355 RAMIREZ, SHARMAE VIDAS
356 RAPAL, MARJORIE QUILOJANO
357 RAZAL, GEIZEL MANJARES
358 RECIO, JAYROME RODA
359 RENTURA, NOVA TUMBAGAHAN
360 RESOLA, JESA CASTRO
361 RICO, LEA GRACE RAMOS
362 RICO, OLIVER SUERTE
363 RIVERA, ALVIN LOMIBAO
364 ROBLES, GILLIAN ABBYGALE SANTOS
365 RONDINA, JENILYN HINAUT
366 ROQUE, PAULO GUADALQUIVER
367 ROSETE, RICHARD SALENTES
368 RUBIA, NEIL CLYDE ALBARRACIN
369 RUIZ, ROBERT
370 RUZOL, SY MARRYL
371 SABAC, GWEN RONDILLOS
372 SABUDDIN, DARWISA TORIBIO
373 SACAY, JOHN EDWARD PUGOSA
374 SAEL, MARIDEL TIQUEL
375 SAGADAL, CHELSLEY REYES
376 SALDIA, JOSE JR FLORES
377 SALINDA, LOVELY JOY GUNHORAN
378 SALVANI, ARNEL TACBOBO
379 SAMPORNA, SAIFODIN SABER
380 SANDOVAL, DESIREE YVETTE AQUINO
381 SANDOVAL, FRANCESCA YLAINE AQUINO
382 SANGCA, ABDUL HAKIM ESMAYATIN
383 SANGOY, RALPH DUMALLEG
384 SARMIENTO, JAY AURHEL BENTOLIS
385 SATORRE, MARIAH LOUISE FAJARDO
386 SATUD, MARIA THERESA BANTILING
387 SERAD, AMER HUSSEN DIRAMPATUN
388 SERENIO, ANNA MARE EVANGELIO
389 SERILLA, JOEVANI TABEROS
390 SINDO, JOSEPH CAONG
391 SINGH, SAHABUDIN OMAR
392 SOPOT, MARLON PAMILAON
393 SORBITO, JEMUEL ALIBO
394 SORIANO, JETON AWID
395 SORIANO, MARYEL ASUNCION
396 SUBIDO, GENESIS LAHAYLAHAY
397 SUBIDO, STEVEN LAHAY-LAHAY
398 SUIZO, CATHLYN BALDERIAN
399 TACIO, CLARIFE BANTAG
400 TAGALICUD, ASHELY ANN LAURENTE
401 TALIDRO, CLAIDE SOL
402 TAMBALQUE, CHERNA LOU ANGANA
403 TANAGON, LILY ROSE DOMILOS
404 TANDINGAN, BABYLYN AGGALAO
405 TANDUYAN, CHERAMIE BACULINAO
406 TANTOY, LUZNEL BALILI
407 TAPULAO, RICHELLE ROYCE ILAGAN
408 TARIGA, JONALYN ANIRO
409 TELADO, EPLER KITKITOY
410 TENEBRO, MARK ANTHONY REVILLEZA
411 TERO, RICA SENIA
412 TIBOR, JAN KEILAH GARCIA
413 TIMOGAN, DOMINIC
414 TINDOY, RANDOLPH LIGAD
415 TOBIAS, NOREN ANGEL NAGCHAY
416 TOLENTINO, CZAHAINE ACERO
417 TOLENTINO, KRISTEN ADRIANE UMALI
418 TOMARONG, CHRISYA OCLARIT
419 TOMAS, JUN MARK MORONDOZ
420 TOMIN, EDWIN CADAY
421 TORRES, DANIELLA FLERR BAUTISTA
422 TORRES, ERIKA NERA
423 TUBAL, BABY LOVE SIMBAHON
424 UBANA, DARYLL CHRISTIAN LUCIDO
425 VALDEZ, ARJAY ABETCHUELA
426 VALDEZ, JOFER GABIT
427 VELAYO, XANDRIX LAROYA
428 VENTURA, JESSICA WAKET
429 VERANO, ROBERT OLOG
430 VERGARA, ELLEN CASING
431 VERIAL, CHARLYN BERNARDINO
432 VIADO, KELVIN SAURO
433 VIBAR, CAVIN MORATALLA
434 VICTOR, MARC ANGELU PUAGAN
435 VILLAGANES, BILLY JAY RAMOGA
436 VILLANCIO, GERARDO BELLECA
437 VILLARO, JESSA MAE MARTINEZ
438 VILLOSA, JUDYLAR ESTANIEL
439 WAIS, CELESTE LICLIC
440 WANDAG, JAYPEE EWAY
441 ZAGUIRRE, JENELYN ALCANTARA
442 ZEPEDA, AGATHA DIANE TAPEC
443 ZULUETA, MA DAILIN AREVALO
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