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Exam Results

                        
Licensure Examination For Foresters

                        

                        
The Philippine Star
October 27, 2021 | 9:00pm
                        

                        


                        
                        
                        

                           
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 443 out of 761 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, San Fernando, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2021.



Roll of Successful Examinees in the Forester Licensure Examination Held on October 20 & 21, 2021 Released on October 27, 2021



1        ABAN, GLADYS  PUJADAS



2        ABAN, JULIEMAR  GOMEZ



3        ABANA, HECTOR  ANCERO



4        ABARQUEZ, BELINDA GRACE  LOBYOC



5        ABARQUEZ, JOHN MICHAEL  AGUILAR



6        ABAY-ABAY, MARIEBELL  GULAYAN



7        ABDUL MOIN, ZAINAL  MACA-ANTAL



8        ABDULGANI, RAIYAN  ABDULKARIM



9        ABDULKARAIM, SABER  SAPI



10        ABDULLAH, JUNAINAH  MAROHOMSALIC



11        ABDULRADZAK, MARA  MOHAMAD



12        ABELLA, ROLAND  ILAGAN



13        ABUHAN, NORA  PASCO



14        ACHAS, JENIEVE  MANGUBAT



15        ADRIANO, JENNIE  LAYUGAN



16        AFRICANO, KENNETH DEO  CUNANAN



17        AGA-ID, WILLIAM BOB  GULLINGOY



18        AGCAOILI, JAYMARK  REDONDO



19        AGGABAO, ERIS CHRISTIAN  BAUI



20        AGRA, MEL ALGIL  ALBANO



21        AGUSTIN, JERLYN  LARANAN



22        AGUTO, CYRO CARL FRANK  CLAROS



23        ALBELLERA, GAUDENCIO JR  MONCAL



24        ALBINO, ELOURJOERIZA  BARREDO



25        ALCANTARA, JOBEN CHRISTIAN  DEVEZA



26        ALDIPOLLO, RHYLA JOY  MALALUAN



27        ALFREDO, CEASAR  BALASO



28        ALI, JANIMAH  DIAR



29        ALIBASA, ASMALIN  PETI-ILAN



30        ALIMAGNO, HENDLYN  ESCANO



31        ALMADIN, KENNETH  OLAYON



32        ALONSO, JOHN CARLO  CARZANO



33        AMERIL, MUSLIMA  SULTAN



34        AMEROL, MOHAMMAD  ISMAEL



35        AMITO, HISHAM  SALSAL



36        AMPASO, NORHAN  MUSTAPA



37        AMPATIN, RONALDO  MANSANGCAGAN



38        ANCAJAS, MARK FRANCIS  PUNZALAN



39        ANDOMANG, JANZEN  GADDAWAN



40        ANTONIO, RUBY ANNE  TIU



41        ARBOLEDA, RONN RITCHIE  LUCES



42        ASBOC, JANE  GAMON



43        ASIL, FRANCIS JAY  JANULOY



44        ASYONG, DANTE  CAÑAS



45        AUSA, SHEEN MAE  BALITE



46        AUSTERO, ZEUS  PAGUSARA



47        AZUCENAS, ERNESTO III  RAPANUT



48        AZUCENAS, RODIAN  SALAZAR



49        AÑORA, RENEE PATTE  OTLANG



50        AÑUBER, RYLLE  GONZALES



51        BA-AWA, HELEN  KIAKI



52        BACELISCO, MILONA  ESCANER



53        BACULINAO, MELCHORA  BACAS



54        BAGASBAS, GERMEL  PAGADOR



55        BAGGAS, CHRISTY  BAGUIWAN



56        BAGLINIT, LEVI  ALUCOD



57        BAGOYBOY, JERIC PAUL



58        BALAGON, MARY GRACE  CURATIVO



59        BALAGON, MELCHORA  OGARTE



60        BALANGUE, JALANIE  AYAON



61        BALANSAG, ARIANE JANE  RAMIREZ



62        BALAO-IN, EMMANUEL  ALLAN



63        BALDONADO, MICHAEL MAOI  MENDOZA



64        BALI, FERDINAND  MILANES



65        BALIN, JENILYN  PEÑAFLOR



66        BALUCA, HAZEL JOY  TINGCOY



67        BALUMPO, NORALYN  TAMULA



68        BANAWAN, SUNSHINE  MAYAM-O



69        BANIAGA, STEPHEN  BENG-EL



70        BANTASAN, JOANNA  NELAYAN



71        BARAZAN, MARJUN  TAMPOY



72        BARRAQUIAS, ILLANA KIMANI  ACOSTA



73        BARRO, ELMA  ARDIENTE



74        BASSONG, SHELLY MAR  DAO-AY



75        BATILES, JHON ROBERT  TINGKINGCO



76        BATUCAO, AMETHES  GAWID



77        BAUCAS, JEFFREY  NIMO



78        BAULO, AL-HUSSEIN  ALI



79        BAUTISTA, CATALINA  VISTAL



80        BAYABAO, YUSOPH  SARIP



81        BAYLON, BENJAY  DELA CRUZ



82        BAYOBAY, ALLEN  PARADERO



83        BELASOTO, MAYE HOPE  REGINO



84        BERNARDINO, XYRYN MAE  SIGUAN



85        BERNARDO, ARLENE  SAMONTE



86        BERONIO, CHARLIE  ALAS



87        BINANGBANG, ALWIN  SINARILLOS



88        BOCO, JENIEVEB  ABELLANEDA



89        BOLANIO, JOEMER  CURILAN



90        BONGGAWE, ABEGAIL  ITTANGON



91        BONGONGOL, MARK VINCENT  DUNG-AO



92        BOQUIREN, GERTRUDE  RAFAEL



93        BORROMEO, PRINCESS MAY ANN



94        BREGUELA, JOEL  PATINGO



95        BUANA, LEONARDO JR  PONGCOL



96        BUCASAN, JHYCEL  CASUNAN



97        BUGHAO, LEA  CAPISNON



98        BUSWAY, VIA  PALANGYO



99        BUTIHLING, JAN VIE  GAYADANG



100        CABALLA, JAY AM  TIPUNAN



101        CABARLES, EZRA MAE  CORAL



102        CABASAN, QUENNIE



103        CABILING, ANJELEN  VILLAVELEZ



104        CADANO, ZALDY  ROMERO



105        CAINGLES, JASMIN  MAGADAN



106        CALAQUE, CHARLITO  AYCO



107        CALI, NASHRIFA  ABDULLAH



108        CALO, KEIR ARNEL  GARIN



109        CAMBEL, MARIA PATRICE ANGELA  SALAZAR



110        CANOY, NIÑO BOY



111        CANOY, RIZALUZ  WINCISLAO



112        CANTON, EDGIE MAR  NAMIAS



113        CANTORIA, ADRIAN  ABAN



114        CAPARIÑO, EMMIEJEAN  ALMOJUELA



115        CAPRI, JOHN PAUL  AMBALIT



116        CARDENAS, JERICO  MONTAÑEZ



117        CARIAZO, JEZA MARIA FERDINA  PEREZ



118        CASIL, JERICO BLANE  CAIRO



119        CELZO, MERRY-JOY  CANANGAT



120        CHICA, DANIEL  PASIGA



121        CIRIACA, JEFFREY  LARONG



122        CLAR, BRIANT  MAGSOLING



123        CLARETE, JOHN CALVIN  LACAP



124        CLAVEL, MARY GRACE  MATIN-AO



125        CLITAR, ALEXANDER JR  PESTAÑAS



126        CLITAR, REA ROSE  CONSTANTE



127        CO, JAN EMIR  CHING



128        COLE, JUDITH MAE  PANDANA



129        COLLADO, KEANO REEVES  FERNANDEZ



130        COLLADO, KRIZEL JOY  MOLINA



131        COLLANTES, MARY ANN  CABALLERO



132        COTINO, CRIZZA JEAN  GUYO



133        CRISTORIA, MARJUN  LANOY



134        CUENCA, JEM KERLSTHY  CORPUZ



135        CULANCULAN, DENBERT  MACHETE



136        DACUAWAN, ANSELMO  GUMUWANG



137        DAGAD-AY, ANGELYN  BACONA



138        DAGODOG, MAYLEN  CALIMPONG



139        DALIDA, DANILYN  AGBALOG



140        DAO, ANGELICA  IBAÑEZ



141        DATCHILE, EDELMART  PEREZ



142        DAVID, LEONORA  GUESDAN



143        DAWDAW, JESSICA  BALAW-AS



144        DAYANAN, MELOGYN  ASINGUA



145        DE GUZMAN, JUDY-ANN  LADIERO



146        DE GUZMAN, MARK GABRIEL  BARILE



147        DE LOS REYES, MARY IRIS  DENILA



148        DE LUNA, MA JENNALYN  OLIQUIANO



149        DECANO, JAROD  ROYO



150        DEL MONTE, JENNY LYN  BUENCONSEJO



151        DELA CRUZ, FINA  BRILLANTE



152        DELA CRUZ, MATHEW  APIGO



153        DELA PEÑA, GLAZE  SUPREMO



154        DIAPAR, MOHAMMADRIZA  RAUFH



155        DITUCALAN, NAJEB  HASSAN



156        DIVINA, MILDRED  PAUEL



157        DIZON, MAY ROSE  HELONG



158        DRAGON, JOY FIEL  AG-AG



159        DUCLAN, JOHNA LEI  MURPHY



160        DUMASIS, GLENN  ALBIOS



161        DUMPA, NAJER  SARIPADA



162        DUNGALLO, MONIQUE  ABLANG



163        DURAY, ELMODS  MILGO



164        EBARIAL, JHONAM  ROSALEM



165        EBAYA, GLAEN  GIMOTO



166        EDUCADO, JOHN LOUIE  LABSAN



167        EDULLANTES, LORENA  TIQUEL



168        ELERIA, JOHN MICHAEL  LICO



169        ELLAZO, CHRISTIAN  PIEDRAROJA



170        EMBRADURA, MA GRACE  RAMIREZ



171        EMBRADURA, ZUSETH  RAMIREZ



172        ENRIQUE, JETRO  DAGYAPEN



173        ENRIQUEZ, JOSE DANIEL  JOSON



174        ESNADA, KAILA MAE  MARTINI



175        ESPARA, SHIRLY  TAYNAN



176        ESPIN, JOHN JERICHO  TACATA



177        EVANGELISTA, MISTY MAE  MANZANILLA



178        FELIPE, XYRYLL DALE  CASTILLO



179        FERNANDEZ, DECELYN  BUYAGAN



180        FERNANDEZ, FRAEHL  DIONALDO



181        FIEGALAN, DENESE  EDORA



182        FLORES, JIREH MICAH  HAEL



183        FLORES, MARIBELLE  ERMITANIO



184        FORAYANG, AMORCELY  TAWARAN



185        GABAYA, ANGELEE  CARORO



186        GABE, CHRISTIAN  MEGREÑO



187        GABIT, RALPH  GACAYON



188        GALANG, DARRYL  MAHAYAG



189        GALANG, JIL-SHAMMA  RANTE



190        GALISTE, LARNIE  LUMPAYAO



191        GALLASIC, SHELYN  CALBUYAO



192        GALLEMIT, CHRISTOPHER  MALAUBANG



193        GAPOR, JEMAIMAH  BALBUENA



194        GARNACHA, TRIXTER  MELAD



195        GASMALA, JAAFAR  MACABATO



196        GAUSIN, MARYSOL  QUIJADA



197        GENTAPA, JEAN NIÑA  BRIONES



198        GERIDA, KHENN  JOAQUINO



199        GERODIAZ, ROBEEN JOHN  ALCANSE



200        GERZON, AINIE  TUBAL



201        GINSING, MURPHY  JAMALUL



202        GLORIA, MARK JASPER  ESTINOR



203        GONO, DANFULMAE  DURAN



204        GONZALVO, FRANCIS IAN  PABILLAR



205        GRANZO, RUDEN  TACSAGON



206        GREGORIO, EFREN JR  LABATINGAN



207        GUERTA, MARA  CRUIZ



208        GUIALANI, CHRISTIAN  OBSIOMA



209        GUINTO, MIRASOL  MALATE



210        GUTIERREZ, JEANBEE  DALIGDIG



211        H DAUD, ABDULWAHID  SULOG



212        HADJI AMER, ASIM  UNDAC



213        HALINA, DAWN EITHEL  BAJA



214        HERRADURA, VRENISSA JANE  VALENZUELA



215        HIOLEN, JAKE  DALID



216        HOMBREBUENO, CARA FRANCESCA  CONOPIO



217        HUGO, JANEVEB  TUTOR



218        IDO, OSCAR  YAMBA



219        IGSOC, VANESSA  VARRON



220        IGTIBEN, ROSELLE WENDY  IBALAN



221        JABAGAT, JESON  CABELADAS



222        JABONERO, KRISTIN  LUMACAD



223        JAMONER, FERLIN  LATO



224        JANDOC, AXL ROSE  BERNARDINO



225        JARAVATA, JERICO  LARON



226        JAVIER, CHRISTIANA JEICILLE  BOTE



227        JAVIER, JEROUS JAY  MORTERA



228        JIMENEZ, JESSIE  ASINGUA



229        JORIAL, JETHER  CATE



230        JUAN, BRYAN  CASTILLO



231        JULVE, CLINT CLIFFORD  JOVITA



232        KADIR, YASSER  IBRAHIM



233        KITOYAN, RENELYN  BALAGTAS



234        LABOR, MARIEL  CAPILITAN



235        LABTO, HANNAH JOY  MAJAN



236        LAGDAMEO, ANDREA PEARL  DIA



237        LALOG, HAZELYN  LACASA



238        LAMSIS, TIFANNY  PASIW



239        LANABAN, JESA MAE  PALMA



240        LARIBA, JHON PAUL  SALCEDO



241        LATAWAN, JOY  BACWADANG



242        LAURIE, JERSON  VILLARAN



243        LAURIE, MARK ERICKSON  ARAÑAS



244        LAURON, JEAN  ABENDAN



245        LEAL, CHERRY GRACE  UCOL



246        LECTURA, JULIUS JON LOURENZ  ROSANES



247        LEGASPI, ANGELA  VILLAPANDO



248        LIBAYAO, UZZI KOBE YITZHAK  FLORES



249        LINNOM, ELENA  BANGADON



250        LINSAGAN, GERALDINE  DUAYAO



251        LISAYEN, ELAINE  TICAWA



252        LORETO, GLEN II  AQUINO



253        LORZANO, LARA FAYE  PROLLO



254        LUMAYAG, HOUDINI  YU



255        LUMNA, HAKIM  SAMPACO



256        LUZANO, DESIREE  GORIO



257        MAALA, JAIRRA  DEL ROSARIO



258        MACA-AYAN, ROWAIDA  DIMAPUNUD



259        MACAPAAR, SAUDAH  MAGDARA



260        MACARARIK, NADJIMAH  MAUYAG



261        MACAUMBAO, ALAIZA  MAKIL



262        MADAMBA, DENNIS  CALONGE



263        MADAMBA, RUSTOM



264        MADRIAGA, ROWEL  ANTONIO



265        MAGHANOY, JUNE CRIS  DUAN



266        MAGLASANG, LYNDENIE  GALADO



267        MAGONDACAN, JUNAINAH  MACAWARIS



268        MAGPAROC, RUBELYN  COSCOS



269        MALIAO, JESSA  BALINGIT



270        MALIGALIG, ROYVEL  PAMULAKLAKIN



271        MALINAO, DIOSAM  PAGATPAT



272        MAMINTA, FELIX  CAMINTOY



273        MANALONDONG, SAMILODING  TAIB



274        MANESE, LEAH GRACE  ABALOS



275        MANGANDIRI, NORANIA  MANGADLAO



276        MANLANTAO, GLEVEN  COGENERA



277        MANLISIS, GUIAN FIONA  LAPITAN



278        MANLUTAC, CLARA NINA  CASTRO



279        MANZANO, HARAMEI  CACAL



280        MAPA, CHRISTINE  REDONDO



281        MAPILI, ASENITH  DANGBIS



282        MAPULA, PAULINE KRIZZIA  ACIDRE



283        MARANGIT, AMELKHAYR  H HAROUN



284        MARGATE, MARVIN  ALBARRACIN



285        MASWE, JOAN  TIPAL



286        MATAS, CHRISTIAN  BOLTRON



287        MATRIDO, SHELLA MAE  BALIO



288        MEDINA, ANA GRACE  SAREN



289        MEDRANO, JON SIMON  PARADO



290        MENDOZA, JERRY  HUMAYNON



291        MENDOZA, NEIL  FLORES



292        MILA, MARIEL  AGUILAR



293        MINA, EVELYN  REYES



294        MOHAMMAD, BASHIM  MANGAYAO



295        MOLINA, DEAN ANGELO  SAPO



296        MOMO, RICK RENZO  BERAYO



297        MONTEJO, JUMHEL  BAYKER



298        MORADA, MIKAELLA  CIERVO



299        MORENO, JOANA  OSTONAL



300        MUCSAN, ABDEL RASHAUN  SAMBOANG



301        NAMAYAN, RALPH  VEGA



302        NARINAY, JOHN LOUIS  SALVID



303        NEPOMUCENO, MICHELLE  TAGUIAM



304        NGAYAAN, JESSA  LEWIS



305        NGAYAAN, JESSICA  BAS-IL



306        NOVAL, ALMARIE  NARCISO



307        NOYNAY, RODNIE  ESCOL



308        OBTIAL, DAVE REX  MARCELI



309        OCHOA, PAOLO  SORIANO



310        OLAR, ANGELICA  QUINTO



311        OLIVA, CHRISTIAN MARK  DEVELOS



312        OLIVA, DIOSDADO III  DEVELOS



313        OLIVA, JERWIN  ENOT



314        OMAYANA, JOYCE TIFFANY  GINGANE



315        ONG, YUNSADAT  NASIO



316        ORBE, LIEZEL  TOLOSA



317        ORENCIANA, NEL ANGELA  RICO



318        OYANIB, HAROLD  ARILA



319        PABLO, KAYZEL  BADONGEN



320        PACIS, NATHANNIEL  COMLAT



321        PADILLA, ROCSAN  PROLLO



322        PAGO, MARY ANN  WASAWAS



323        PALACAY, ROCKY  RAMOS



324        PALOS, JOLIBETH  AMISTAD



325        PAN-OY, RINTON  BAYDON



326        PANDAPATAN, FAYD  SAMSODEN



327        PANER, PATRICIA  OBIAS



328        PARA-AN, SHAMRYN  FAYONG



329        PARADILLO, JOYCE  GALAROZA



330        PARONE, JAY PEL  VILLAREN



331        PARONE, MARVIN  TAYROS



332        PARREÑAS, KLEINT  VERDIDA



333        PASAGUE, NORLEE  BENITEZ



334        PEDRONAN, JOVELYN  WAMIL



335        PEPITO, JONATHAN  BANA-AG



336        PEREZ, AOJYN  ANDRES



337        PEÑAFIEL, LEIRA  VIÑAS



338        PILOTIN, HAZEL  BINULOC



339        PINTO, SAMEM  TUAZAN



340        POLESTICO, JEA  AUTIDA



341        POLO, JOE MART  CAÑIZARES



342        PONDOON, GLADYS  RESULLAR



343        PORTE, JOYSELLE ANN  ADAO



344        POWELL, MARIA CHRISTINA  LUIS



345        PUGONG, ALJAY  BILLAO



346        QUIDIT, HOMER  DONGLAYAN



347        QUIDMAS, EMMALYN MAY  LACQUIAS



348        QUIDMAS, JONATHAN  TELLO



349        QUILANG, HAROLD



350        QUINTOS, ALESSANDRA  CREENCIA



351        RABI, HARVEY  ESCALERA



352        RABON, DAISY MARIE  BATBAT



353        RADAZA, KENNETH CHAM  BURDEOS



354        RAGUS, MARI KRIS  CONCEPCION



355        RAMIREZ, SHARMAE  VIDAS



356        RAPAL, MARJORIE  QUILOJANO



357        RAZAL, GEIZEL  MANJARES



358        RECIO, JAYROME  RODA



359        RENTURA, NOVA  TUMBAGAHAN



360        RESOLA, JESA  CASTRO



361        RICO, LEA GRACE  RAMOS



362        RICO, OLIVER  SUERTE



363        RIVERA, ALVIN  LOMIBAO



364        ROBLES, GILLIAN ABBYGALE  SANTOS



365        RONDINA, JENILYN  HINAUT



366        ROQUE, PAULO  GUADALQUIVER



367        ROSETE, RICHARD  SALENTES



368        RUBIA, NEIL CLYDE  ALBARRACIN



369        RUIZ, ROBERT



370        RUZOL, SY MARRYL



371        SABAC, GWEN  RONDILLOS



372        SABUDDIN, DARWISA  TORIBIO



373        SACAY, JOHN EDWARD  PUGOSA



374        SAEL, MARIDEL  TIQUEL



375        SAGADAL, CHELSLEY  REYES



376        SALDIA, JOSE JR  FLORES



377        SALINDA, LOVELY JOY  GUNHORAN



378        SALVANI, ARNEL  TACBOBO



379        SAMPORNA, SAIFODIN  SABER



380        SANDOVAL, DESIREE YVETTE  AQUINO



381        SANDOVAL, FRANCESCA YLAINE  AQUINO



382        SANGCA, ABDUL HAKIM  ESMAYATIN



383        SANGOY, RALPH  DUMALLEG



384        SARMIENTO, JAY AURHEL  BENTOLIS



385        SATORRE, MARIAH LOUISE  FAJARDO



386        SATUD, MARIA THERESA  BANTILING



387        SERAD, AMER HUSSEN  DIRAMPATUN



388        SERENIO, ANNA MARE  EVANGELIO



389        SERILLA, JOEVANI  TABEROS



390        SINDO, JOSEPH  CAONG



391        SINGH, SAHABUDIN  OMAR



392        SOPOT, MARLON  PAMILAON



393        SORBITO, JEMUEL  ALIBO



394        SORIANO, JETON  AWID



395        SORIANO, MARYEL  ASUNCION



396        SUBIDO, GENESIS  LAHAYLAHAY



397        SUBIDO, STEVEN  LAHAY-LAHAY



398        SUIZO, CATHLYN  BALDERIAN



399        TACIO, CLARIFE  BANTAG



400        TAGALICUD, ASHELY ANN  LAURENTE



401        TALIDRO, CLAIDE  SOL



402        TAMBALQUE, CHERNA LOU  ANGANA



403        TANAGON, LILY ROSE  DOMILOS



404        TANDINGAN, BABYLYN  AGGALAO



405        TANDUYAN, CHERAMIE  BACULINAO



406        TANTOY, LUZNEL  BALILI



407        TAPULAO, RICHELLE ROYCE  ILAGAN



408        TARIGA, JONALYN  ANIRO



409        TELADO, EPLER  KITKITOY



410        TENEBRO, MARK ANTHONY  REVILLEZA



411        TERO, RICA  SENIA



412        TIBOR, JAN KEILAH  GARCIA



413        TIMOGAN, DOMINIC



414        TINDOY, RANDOLPH  LIGAD



415        TOBIAS, NOREN ANGEL  NAGCHAY



416        TOLENTINO, CZAHAINE  ACERO



417        TOLENTINO, KRISTEN ADRIANE  UMALI



418        TOMARONG, CHRISYA  OCLARIT



419        TOMAS, JUN MARK  MORONDOZ



420        TOMIN, EDWIN  CADAY



421        TORRES, DANIELLA FLERR  BAUTISTA



422        TORRES, ERIKA  NERA



423        TUBAL, BABY LOVE  SIMBAHON



424        UBANA, DARYLL CHRISTIAN  LUCIDO



425        VALDEZ, ARJAY  ABETCHUELA



426        VALDEZ, JOFER  GABIT



427        VELAYO, XANDRIX  LAROYA



428        VENTURA, JESSICA  WAKET



429        VERANO, ROBERT  OLOG



430        VERGARA, ELLEN  CASING



431        VERIAL, CHARLYN  BERNARDINO



432        VIADO, KELVIN  SAURO



433        VIBAR, CAVIN  MORATALLA



434        VICTOR, MARC ANGELU  PUAGAN



435        VILLAGANES, BILLY JAY  RAMOGA



436        VILLANCIO, GERARDO  BELLECA



437        VILLARO, JESSA MAE  MARTINEZ



438        VILLOSA, JUDYLAR  ESTANIEL



439        WAIS, CELESTE  LICLIC



440        WANDAG, JAYPEE  EWAY



441        ZAGUIRRE, JENELYN  ALCANTARA



442        ZEPEDA, AGATHA DIANE  TAPEC



443        ZULUETA, MA DAILIN  AREVALO


                        


                        



                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

                                                      FORESTER LICENSURE EXAMINATION
                                                      

                        


                        

      

         

         
      


                        

                           

                              
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                                 Certified Public Accountant Licensure Examination
                              


                              

                                 October 19, 2021 - 11:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 361 out of 2,367 passed the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy in Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
7 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Fisheries Technologist Licensure Examination
                              


                              

                                 October 13, 2021 - 6:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 211 out of 715 passed the Fisheries Technologist Licensure Examination given by the Board of Fisheries in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
14 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Chemical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 October 12, 2021 - 11:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 321 out of 679 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
15 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Metallurgical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 October 8, 2021 - 5:30pm                              


                                                            
he Professional Regulation Commission  announces that 20 out of 38 passed

                                                         


      

         

            
19 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Agricultural and Biosystems Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 October 4, 2021 - 10:00pm                              


                                                            
 The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 507 out of 1,392 passed the Agricultural and Biosystems Engineer Licensure Examination given by the Board of Agricultural and Biosystems Engineering in...

                                                         


      

         

            
22 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Real Estate Appraiser Licensure Examination
                              


                              

                                 September 29, 2021 - 5:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 134 out of 167 passed the Real Estate Appraiser Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Cagayan De Oro, Cebu, Davao,...

                                                         


      

         

            
28 days ago
Exam Results
fbtw

      

   

                        

                        

                           
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