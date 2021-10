Licensure Examination For Foresters

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 443 out of 761 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, San Fernando, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this October 2021.

Roll of Successful Examinees in the Forester Licensure Examination Held on October 20 & 21, 2021 Released on October 27, 2021

1 ABAN, GLADYS PUJADAS

2 ABAN, JULIEMAR GOMEZ

3 ABANA, HECTOR ANCERO

4 ABARQUEZ, BELINDA GRACE LOBYOC

5 ABARQUEZ, JOHN MICHAEL AGUILAR

6 ABAY-ABAY, MARIEBELL GULAYAN

7 ABDUL MOIN, ZAINAL MACA-ANTAL

8 ABDULGANI, RAIYAN ABDULKARIM

9 ABDULKARAIM, SABER SAPI

10 ABDULLAH, JUNAINAH MAROHOMSALIC

11 ABDULRADZAK, MARA MOHAMAD

12 ABELLA, ROLAND ILAGAN

13 ABUHAN, NORA PASCO

14 ACHAS, JENIEVE MANGUBAT

15 ADRIANO, JENNIE LAYUGAN

16 AFRICANO, KENNETH DEO CUNANAN

17 AGA-ID, WILLIAM BOB GULLINGOY

18 AGCAOILI, JAYMARK REDONDO

19 AGGABAO, ERIS CHRISTIAN BAUI

20 AGRA, MEL ALGIL ALBANO

21 AGUSTIN, JERLYN LARANAN

22 AGUTO, CYRO CARL FRANK CLAROS

23 ALBELLERA, GAUDENCIO JR MONCAL

24 ALBINO, ELOURJOERIZA BARREDO

25 ALCANTARA, JOBEN CHRISTIAN DEVEZA

26 ALDIPOLLO, RHYLA JOY MALALUAN

27 ALFREDO, CEASAR BALASO

28 ALI, JANIMAH DIAR

29 ALIBASA, ASMALIN PETI-ILAN

30 ALIMAGNO, HENDLYN ESCANO

31 ALMADIN, KENNETH OLAYON

32 ALONSO, JOHN CARLO CARZANO

33 AMERIL, MUSLIMA SULTAN

34 AMEROL, MOHAMMAD ISMAEL

35 AMITO, HISHAM SALSAL

36 AMPASO, NORHAN MUSTAPA

37 AMPATIN, RONALDO MANSANGCAGAN

38 ANCAJAS, MARK FRANCIS PUNZALAN

39 ANDOMANG, JANZEN GADDAWAN

40 ANTONIO, RUBY ANNE TIU

41 ARBOLEDA, RONN RITCHIE LUCES

42 ASBOC, JANE GAMON

43 ASIL, FRANCIS JAY JANULOY

44 ASYONG, DANTE CAÑAS

45 AUSA, SHEEN MAE BALITE

46 AUSTERO, ZEUS PAGUSARA

47 AZUCENAS, ERNESTO III RAPANUT

48 AZUCENAS, RODIAN SALAZAR

49 AÑORA, RENEE PATTE OTLANG

50 AÑUBER, RYLLE GONZALES

51 BA-AWA, HELEN KIAKI

52 BACELISCO, MILONA ESCANER

53 BACULINAO, MELCHORA BACAS

54 BAGASBAS, GERMEL PAGADOR

55 BAGGAS, CHRISTY BAGUIWAN

56 BAGLINIT, LEVI ALUCOD

57 BAGOYBOY, JERIC PAUL

58 BALAGON, MARY GRACE CURATIVO

59 BALAGON, MELCHORA OGARTE

60 BALANGUE, JALANIE AYAON

61 BALANSAG, ARIANE JANE RAMIREZ

62 BALAO-IN, EMMANUEL ALLAN

63 BALDONADO, MICHAEL MAOI MENDOZA

64 BALI, FERDINAND MILANES

65 BALIN, JENILYN PEÑAFLOR

66 BALUCA, HAZEL JOY TINGCOY

67 BALUMPO, NORALYN TAMULA

68 BANAWAN, SUNSHINE MAYAM-O

69 BANIAGA, STEPHEN BENG-EL

70 BANTASAN, JOANNA NELAYAN

71 BARAZAN, MARJUN TAMPOY

72 BARRAQUIAS, ILLANA KIMANI ACOSTA

73 BARRO, ELMA ARDIENTE

74 BASSONG, SHELLY MAR DAO-AY

75 BATILES, JHON ROBERT TINGKINGCO

76 BATUCAO, AMETHES GAWID

77 BAUCAS, JEFFREY NIMO

78 BAULO, AL-HUSSEIN ALI

79 BAUTISTA, CATALINA VISTAL

80 BAYABAO, YUSOPH SARIP

81 BAYLON, BENJAY DELA CRUZ

82 BAYOBAY, ALLEN PARADERO

83 BELASOTO, MAYE HOPE REGINO

84 BERNARDINO, XYRYN MAE SIGUAN

85 BERNARDO, ARLENE SAMONTE

86 BERONIO, CHARLIE ALAS

87 BINANGBANG, ALWIN SINARILLOS

88 BOCO, JENIEVEB ABELLANEDA

89 BOLANIO, JOEMER CURILAN

90 BONGGAWE, ABEGAIL ITTANGON

91 BONGONGOL, MARK VINCENT DUNG-AO

92 BOQUIREN, GERTRUDE RAFAEL

93 BORROMEO, PRINCESS MAY ANN

94 BREGUELA, JOEL PATINGO

95 BUANA, LEONARDO JR PONGCOL

96 BUCASAN, JHYCEL CASUNAN

97 BUGHAO, LEA CAPISNON

98 BUSWAY, VIA PALANGYO

99 BUTIHLING, JAN VIE GAYADANG

100 CABALLA, JAY AM TIPUNAN

101 CABARLES, EZRA MAE CORAL

102 CABASAN, QUENNIE

103 CABILING, ANJELEN VILLAVELEZ

104 CADANO, ZALDY ROMERO

105 CAINGLES, JASMIN MAGADAN

106 CALAQUE, CHARLITO AYCO

107 CALI, NASHRIFA ABDULLAH

108 CALO, KEIR ARNEL GARIN

109 CAMBEL, MARIA PATRICE ANGELA SALAZAR

110 CANOY, NIÑO BOY

111 CANOY, RIZALUZ WINCISLAO

112 CANTON, EDGIE MAR NAMIAS

113 CANTORIA, ADRIAN ABAN

114 CAPARIÑO, EMMIEJEAN ALMOJUELA

115 CAPRI, JOHN PAUL AMBALIT

116 CARDENAS, JERICO MONTAÑEZ

117 CARIAZO, JEZA MARIA FERDINA PEREZ

118 CASIL, JERICO BLANE CAIRO

119 CELZO, MERRY-JOY CANANGAT

120 CHICA, DANIEL PASIGA

121 CIRIACA, JEFFREY LARONG

122 CLAR, BRIANT MAGSOLING

123 CLARETE, JOHN CALVIN LACAP

124 CLAVEL, MARY GRACE MATIN-AO

125 CLITAR, ALEXANDER JR PESTAÑAS

126 CLITAR, REA ROSE CONSTANTE

127 CO, JAN EMIR CHING

128 COLE, JUDITH MAE PANDANA

129 COLLADO, KEANO REEVES FERNANDEZ

130 COLLADO, KRIZEL JOY MOLINA

131 COLLANTES, MARY ANN CABALLERO

132 COTINO, CRIZZA JEAN GUYO

133 CRISTORIA, MARJUN LANOY

134 CUENCA, JEM KERLSTHY CORPUZ

135 CULANCULAN, DENBERT MACHETE

136 DACUAWAN, ANSELMO GUMUWANG

137 DAGAD-AY, ANGELYN BACONA

138 DAGODOG, MAYLEN CALIMPONG

139 DALIDA, DANILYN AGBALOG

140 DAO, ANGELICA IBAÑEZ

141 DATCHILE, EDELMART PEREZ

142 DAVID, LEONORA GUESDAN

143 DAWDAW, JESSICA BALAW-AS

144 DAYANAN, MELOGYN ASINGUA

145 DE GUZMAN, JUDY-ANN LADIERO

146 DE GUZMAN, MARK GABRIEL BARILE

147 DE LOS REYES, MARY IRIS DENILA

148 DE LUNA, MA JENNALYN OLIQUIANO

149 DECANO, JAROD ROYO

150 DEL MONTE, JENNY LYN BUENCONSEJO

151 DELA CRUZ, FINA BRILLANTE

152 DELA CRUZ, MATHEW APIGO

153 DELA PEÑA, GLAZE SUPREMO

154 DIAPAR, MOHAMMADRIZA RAUFH

155 DITUCALAN, NAJEB HASSAN

156 DIVINA, MILDRED PAUEL

157 DIZON, MAY ROSE HELONG

158 DRAGON, JOY FIEL AG-AG

159 DUCLAN, JOHNA LEI MURPHY

160 DUMASIS, GLENN ALBIOS

161 DUMPA, NAJER SARIPADA

162 DUNGALLO, MONIQUE ABLANG

163 DURAY, ELMODS MILGO

164 EBARIAL, JHONAM ROSALEM

165 EBAYA, GLAEN GIMOTO

166 EDUCADO, JOHN LOUIE LABSAN

167 EDULLANTES, LORENA TIQUEL

168 ELERIA, JOHN MICHAEL LICO

169 ELLAZO, CHRISTIAN PIEDRAROJA

170 EMBRADURA, MA GRACE RAMIREZ

171 EMBRADURA, ZUSETH RAMIREZ

172 ENRIQUE, JETRO DAGYAPEN

173 ENRIQUEZ, JOSE DANIEL JOSON

174 ESNADA, KAILA MAE MARTINI

175 ESPARA, SHIRLY TAYNAN

176 ESPIN, JOHN JERICHO TACATA

177 EVANGELISTA, MISTY MAE MANZANILLA

178 FELIPE, XYRYLL DALE CASTILLO

179 FERNANDEZ, DECELYN BUYAGAN

180 FERNANDEZ, FRAEHL DIONALDO

181 FIEGALAN, DENESE EDORA

182 FLORES, JIREH MICAH HAEL

183 FLORES, MARIBELLE ERMITANIO

184 FORAYANG, AMORCELY TAWARAN

185 GABAYA, ANGELEE CARORO

186 GABE, CHRISTIAN MEGREÑO

187 GABIT, RALPH GACAYON

188 GALANG, DARRYL MAHAYAG

189 GALANG, JIL-SHAMMA RANTE

190 GALISTE, LARNIE LUMPAYAO

191 GALLASIC, SHELYN CALBUYAO

192 GALLEMIT, CHRISTOPHER MALAUBANG

193 GAPOR, JEMAIMAH BALBUENA

194 GARNACHA, TRIXTER MELAD

195 GASMALA, JAAFAR MACABATO

196 GAUSIN, MARYSOL QUIJADA

197 GENTAPA, JEAN NIÑA BRIONES

198 GERIDA, KHENN JOAQUINO

199 GERODIAZ, ROBEEN JOHN ALCANSE

200 GERZON, AINIE TUBAL

201 GINSING, MURPHY JAMALUL

202 GLORIA, MARK JASPER ESTINOR

203 GONO, DANFULMAE DURAN

204 GONZALVO, FRANCIS IAN PABILLAR

205 GRANZO, RUDEN TACSAGON

206 GREGORIO, EFREN JR LABATINGAN

207 GUERTA, MARA CRUIZ

208 GUIALANI, CHRISTIAN OBSIOMA

209 GUINTO, MIRASOL MALATE

210 GUTIERREZ, JEANBEE DALIGDIG

211 H DAUD, ABDULWAHID SULOG

212 HADJI AMER, ASIM UNDAC

213 HALINA, DAWN EITHEL BAJA

214 HERRADURA, VRENISSA JANE VALENZUELA

215 HIOLEN, JAKE DALID

216 HOMBREBUENO, CARA FRANCESCA CONOPIO

217 HUGO, JANEVEB TUTOR

218 IDO, OSCAR YAMBA

219 IGSOC, VANESSA VARRON

220 IGTIBEN, ROSELLE WENDY IBALAN

221 JABAGAT, JESON CABELADAS

222 JABONERO, KRISTIN LUMACAD

223 JAMONER, FERLIN LATO

224 JANDOC, AXL ROSE BERNARDINO

225 JARAVATA, JERICO LARON

226 JAVIER, CHRISTIANA JEICILLE BOTE

227 JAVIER, JEROUS JAY MORTERA

228 JIMENEZ, JESSIE ASINGUA

229 JORIAL, JETHER CATE

230 JUAN, BRYAN CASTILLO

231 JULVE, CLINT CLIFFORD JOVITA

232 KADIR, YASSER IBRAHIM

233 KITOYAN, RENELYN BALAGTAS

234 LABOR, MARIEL CAPILITAN

235 LABTO, HANNAH JOY MAJAN

236 LAGDAMEO, ANDREA PEARL DIA

237 LALOG, HAZELYN LACASA

238 LAMSIS, TIFANNY PASIW

239 LANABAN, JESA MAE PALMA

240 LARIBA, JHON PAUL SALCEDO

241 LATAWAN, JOY BACWADANG

242 LAURIE, JERSON VILLARAN

243 LAURIE, MARK ERICKSON ARAÑAS

244 LAURON, JEAN ABENDAN

245 LEAL, CHERRY GRACE UCOL

246 LECTURA, JULIUS JON LOURENZ ROSANES

247 LEGASPI, ANGELA VILLAPANDO

248 LIBAYAO, UZZI KOBE YITZHAK FLORES

249 LINNOM, ELENA BANGADON

250 LINSAGAN, GERALDINE DUAYAO

251 LISAYEN, ELAINE TICAWA

252 LORETO, GLEN II AQUINO

253 LORZANO, LARA FAYE PROLLO

254 LUMAYAG, HOUDINI YU

255 LUMNA, HAKIM SAMPACO

256 LUZANO, DESIREE GORIO

257 MAALA, JAIRRA DEL ROSARIO

258 MACA-AYAN, ROWAIDA DIMAPUNUD

259 MACAPAAR, SAUDAH MAGDARA

260 MACARARIK, NADJIMAH MAUYAG

261 MACAUMBAO, ALAIZA MAKIL

262 MADAMBA, DENNIS CALONGE

263 MADAMBA, RUSTOM

264 MADRIAGA, ROWEL ANTONIO

265 MAGHANOY, JUNE CRIS DUAN

266 MAGLASANG, LYNDENIE GALADO

267 MAGONDACAN, JUNAINAH MACAWARIS

268 MAGPAROC, RUBELYN COSCOS

269 MALIAO, JESSA BALINGIT

270 MALIGALIG, ROYVEL PAMULAKLAKIN

271 MALINAO, DIOSAM PAGATPAT

272 MAMINTA, FELIX CAMINTOY

273 MANALONDONG, SAMILODING TAIB

274 MANESE, LEAH GRACE ABALOS

275 MANGANDIRI, NORANIA MANGADLAO

276 MANLANTAO, GLEVEN COGENERA

277 MANLISIS, GUIAN FIONA LAPITAN

278 MANLUTAC, CLARA NINA CASTRO

279 MANZANO, HARAMEI CACAL

280 MAPA, CHRISTINE REDONDO

281 MAPILI, ASENITH DANGBIS

282 MAPULA, PAULINE KRIZZIA ACIDRE

283 MARANGIT, AMELKHAYR H HAROUN

284 MARGATE, MARVIN ALBARRACIN

285 MASWE, JOAN TIPAL

286 MATAS, CHRISTIAN BOLTRON

287 MATRIDO, SHELLA MAE BALIO

288 MEDINA, ANA GRACE SAREN

289 MEDRANO, JON SIMON PARADO

290 MENDOZA, JERRY HUMAYNON

291 MENDOZA, NEIL FLORES

292 MILA, MARIEL AGUILAR

293 MINA, EVELYN REYES

294 MOHAMMAD, BASHIM MANGAYAO

295 MOLINA, DEAN ANGELO SAPO

296 MOMO, RICK RENZO BERAYO

297 MONTEJO, JUMHEL BAYKER

298 MORADA, MIKAELLA CIERVO

299 MORENO, JOANA OSTONAL

300 MUCSAN, ABDEL RASHAUN SAMBOANG

301 NAMAYAN, RALPH VEGA

302 NARINAY, JOHN LOUIS SALVID

303 NEPOMUCENO, MICHELLE TAGUIAM

304 NGAYAAN, JESSA LEWIS

305 NGAYAAN, JESSICA BAS-IL

306 NOVAL, ALMARIE NARCISO

307 NOYNAY, RODNIE ESCOL

308 OBTIAL, DAVE REX MARCELI

309 OCHOA, PAOLO SORIANO

310 OLAR, ANGELICA QUINTO

311 OLIVA, CHRISTIAN MARK DEVELOS

312 OLIVA, DIOSDADO III DEVELOS

313 OLIVA, JERWIN ENOT

314 OMAYANA, JOYCE TIFFANY GINGANE

315 ONG, YUNSADAT NASIO

316 ORBE, LIEZEL TOLOSA

317 ORENCIANA, NEL ANGELA RICO

318 OYANIB, HAROLD ARILA

319 PABLO, KAYZEL BADONGEN

320 PACIS, NATHANNIEL COMLAT

321 PADILLA, ROCSAN PROLLO

322 PAGO, MARY ANN WASAWAS

323 PALACAY, ROCKY RAMOS

324 PALOS, JOLIBETH AMISTAD

325 PAN-OY, RINTON BAYDON

326 PANDAPATAN, FAYD SAMSODEN

327 PANER, PATRICIA OBIAS

328 PARA-AN, SHAMRYN FAYONG

329 PARADILLO, JOYCE GALAROZA

330 PARONE, JAY PEL VILLAREN

331 PARONE, MARVIN TAYROS

332 PARREÑAS, KLEINT VERDIDA

333 PASAGUE, NORLEE BENITEZ

334 PEDRONAN, JOVELYN WAMIL

335 PEPITO, JONATHAN BANA-AG

336 PEREZ, AOJYN ANDRES

337 PEÑAFIEL, LEIRA VIÑAS

338 PILOTIN, HAZEL BINULOC

339 PINTO, SAMEM TUAZAN

340 POLESTICO, JEA AUTIDA

341 POLO, JOE MART CAÑIZARES

342 PONDOON, GLADYS RESULLAR

343 PORTE, JOYSELLE ANN ADAO

344 POWELL, MARIA CHRISTINA LUIS

345 PUGONG, ALJAY BILLAO

346 QUIDIT, HOMER DONGLAYAN

347 QUIDMAS, EMMALYN MAY LACQUIAS

348 QUIDMAS, JONATHAN TELLO

349 QUILANG, HAROLD

350 QUINTOS, ALESSANDRA CREENCIA

351 RABI, HARVEY ESCALERA

352 RABON, DAISY MARIE BATBAT

353 RADAZA, KENNETH CHAM BURDEOS

354 RAGUS, MARI KRIS CONCEPCION

355 RAMIREZ, SHARMAE VIDAS

356 RAPAL, MARJORIE QUILOJANO

357 RAZAL, GEIZEL MANJARES

358 RECIO, JAYROME RODA

359 RENTURA, NOVA TUMBAGAHAN

360 RESOLA, JESA CASTRO

361 RICO, LEA GRACE RAMOS

362 RICO, OLIVER SUERTE

363 RIVERA, ALVIN LOMIBAO

364 ROBLES, GILLIAN ABBYGALE SANTOS

365 RONDINA, JENILYN HINAUT

366 ROQUE, PAULO GUADALQUIVER

367 ROSETE, RICHARD SALENTES

368 RUBIA, NEIL CLYDE ALBARRACIN

369 RUIZ, ROBERT

370 RUZOL, SY MARRYL

371 SABAC, GWEN RONDILLOS

372 SABUDDIN, DARWISA TORIBIO

373 SACAY, JOHN EDWARD PUGOSA

374 SAEL, MARIDEL TIQUEL

375 SAGADAL, CHELSLEY REYES

376 SALDIA, JOSE JR FLORES

377 SALINDA, LOVELY JOY GUNHORAN

378 SALVANI, ARNEL TACBOBO

379 SAMPORNA, SAIFODIN SABER

380 SANDOVAL, DESIREE YVETTE AQUINO

381 SANDOVAL, FRANCESCA YLAINE AQUINO

382 SANGCA, ABDUL HAKIM ESMAYATIN

383 SANGOY, RALPH DUMALLEG

384 SARMIENTO, JAY AURHEL BENTOLIS

385 SATORRE, MARIAH LOUISE FAJARDO

386 SATUD, MARIA THERESA BANTILING

387 SERAD, AMER HUSSEN DIRAMPATUN

388 SERENIO, ANNA MARE EVANGELIO

389 SERILLA, JOEVANI TABEROS

390 SINDO, JOSEPH CAONG

391 SINGH, SAHABUDIN OMAR

392 SOPOT, MARLON PAMILAON

393 SORBITO, JEMUEL ALIBO

394 SORIANO, JETON AWID

395 SORIANO, MARYEL ASUNCION

396 SUBIDO, GENESIS LAHAYLAHAY

397 SUBIDO, STEVEN LAHAY-LAHAY

398 SUIZO, CATHLYN BALDERIAN

399 TACIO, CLARIFE BANTAG

400 TAGALICUD, ASHELY ANN LAURENTE

401 TALIDRO, CLAIDE SOL

402 TAMBALQUE, CHERNA LOU ANGANA

403 TANAGON, LILY ROSE DOMILOS

404 TANDINGAN, BABYLYN AGGALAO

405 TANDUYAN, CHERAMIE BACULINAO

406 TANTOY, LUZNEL BALILI

407 TAPULAO, RICHELLE ROYCE ILAGAN

408 TARIGA, JONALYN ANIRO

409 TELADO, EPLER KITKITOY

410 TENEBRO, MARK ANTHONY REVILLEZA

411 TERO, RICA SENIA

412 TIBOR, JAN KEILAH GARCIA

413 TIMOGAN, DOMINIC

414 TINDOY, RANDOLPH LIGAD

415 TOBIAS, NOREN ANGEL NAGCHAY

416 TOLENTINO, CZAHAINE ACERO

417 TOLENTINO, KRISTEN ADRIANE UMALI

418 TOMARONG, CHRISYA OCLARIT

419 TOMAS, JUN MARK MORONDOZ

420 TOMIN, EDWIN CADAY

421 TORRES, DANIELLA FLERR BAUTISTA

422 TORRES, ERIKA NERA

423 TUBAL, BABY LOVE SIMBAHON

424 UBANA, DARYLL CHRISTIAN LUCIDO

425 VALDEZ, ARJAY ABETCHUELA

426 VALDEZ, JOFER GABIT

427 VELAYO, XANDRIX LAROYA

428 VENTURA, JESSICA WAKET

429 VERANO, ROBERT OLOG

430 VERGARA, ELLEN CASING

431 VERIAL, CHARLYN BERNARDINO

432 VIADO, KELVIN SAURO

433 VIBAR, CAVIN MORATALLA

434 VICTOR, MARC ANGELU PUAGAN

435 VILLAGANES, BILLY JAY RAMOGA

436 VILLANCIO, GERARDO BELLECA

437 VILLARO, JESSA MAE MARTINEZ

438 VILLOSA, JUDYLAR ESTANIEL

439 WAIS, CELESTE LICLIC

440 WANDAG, JAYPEE EWAY

441 ZAGUIRRE, JENELYN ALCANTARA

442 ZEPEDA, AGATHA DIANE TAPEC

443 ZULUETA, MA DAILIN AREVALO