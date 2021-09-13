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Exam Results

                        
Librarian Licensure Examination

                        

                        
The Philippine Star
September 13, 2021 | 8:30pm
                        

                        


                        
                        
                        

                           
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 113 out of 237 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban and Tuguegarao this September 2021



 



Roll of Successful Examinees in the LIBRARIAN LICENSURE EXAMINATION Held on September 8 & 9, 2021 Released on September 13, 2021



1        ABAYA, DAN ALFRED  GUMABAO



2        ABDULRAHMAN, ROHANA  MAMA



3        ALCOVER, ALMAE  ARCEO



4        ALQUILETA, MARVIN  BEBANCO



5        ANDRADE, AVELINO  OTEROS



6        ARREGADAS, SUZETTE  ILUMBA



7        BACTOL, MARIELEA  SUBALISID



8        BADONG, CHERYLYN  CARLOS



9        BAGOLOR, FLORENCE  ALMERO



10        BANGA, MARJORIE  RIVERAL



11        BANIA, VENUS KIM  HOMILLANO



12        BANTON, MARJORIE



13        BAROLA, ANALIZA  FRONDA



14        BASTIAN, MIKEE  DULAG



15        BAUTISTA, MARITES  FLORES



16        BOGNALBAL, ABIGAEL  CORRAL



17        BONSO, SYRA  ORO



18        BOTENG, GERLYN  IGME



19        BRIONES, JOSHUA  PANGGA



20        CABIGAS, CLIFFORD  GEREZ



21        CAHAYAG, LEOLINA  MANINGO



22        CAMIT, ROXAN  LEE



23        CANDIZA, NYVE GRACE  AUSEJO



24        CARDINES, MERRY GRACE



25        CASNOR, HANNAN  AMER



26        CASTELLANES, JESSA  CALAMBRO



27        CONTRERAS, JON NIGEL  LARA



28        CORPUZ, ROSEMARIE  RAMIREZ



29        CORTES, RAYZELL  PANADO



30        CURADA, ANTONITTE  ANYE



31        DAMILES, ANALY  JAIME



32        DE LEON, KIM DAVIS  QUIRANTE



33        DECENA, JOVIE  DESUYO



34        DIANING, PETER JOHN  ARIAR



35        DIAZ, GABINO  TENAHORA



36        DUQUEZA, IRIS JILL



37        ENERO, ARJAY  OJAS



38        ENO, JAIRO  MERENDAD



39        ESGUERRA, NATHALIE  FANCUBIT



40        ETEJO, LEAH  SAMONTEZA



41        FABELA, KRISHANIE  ENRIQUEZ



42        FALLARIA, MARTHA JANE  ABOT



43        FIEL, CHRISTINE MAE  GALANO



44        FLORES, LLANA ROSE FRANCESCA  GARAY



45        FORMENTO, KAIRA MAE  DUNGAO



46        FRANCISCO, JEFFREY  PANTI



47        GAMBET, ROGELYN  DACLES



48        GARGANERA, HERBIE  ARANDIA



49        GO, PATRICIA BLANCA  MANLANGIT



50        GONZALES, JOYCEGRACE  DIOCOLANO



51        GUMAPAC, CHRISTINE MARIE  LAURINO



52        HERNANDO, RIQUE  SALMORIN



53        IBAÑEZ, JULIA  DE GUZMAN



54        JAMAEL, REHAM  ABDULLAH



55        JAVIER, MIKHAELLA  DELA TORRE



56        KASO, DIANA MAE  MOMALAYAG



57        KILATON, NEIL BRYAN  MISSION



58        LABI-I, DEZA JAY  TERNIA



59        LADONGA, AIDYL  ELUDO



60        LAYGO, LILIBETH  LAGMAY



61        LEUTERIO, KRISLYN  CESAR



62        LI, MAR-YAN  MAMPUSTI



63        LLACUNA, MARIA CRISTETA  RINGPIS



64        LOTERIÑA, MA JENICAH  MEDALLA



65        MACEDA, KARIN  MORINO



66        MAGARANG, MYRALIZA  MATANOG



67        MAGDALERA, MYLA  VILLANUEVA



68        MAGPANTAY, FRANCISCO JR  FILLON



69        MALANA, MARIA CRISTINA  MABBORANG



70        MANTA, JIO JEEZREL  CRUZ



71        MANTUJAC, FATIMA GRACE  GORERRO



72        MAYNAGCOT, DAYLANE  CAMALING



73        MEDEQUISO, AIRA FAYE  MARQUEZ



74        MERCADO, ERMA MAE  SERVANCIA



75        MOJICA, KRISTINE  MOJICA



76        MOLDES, DENNIS  TADURA



77        MUNDA, MARGELIE  HUERTE



78        NAVELGAS, VINCE SHYMON  EMBIEN



79        NAWAL, AJAHAR  MATINGKONG



80        NUQUI, JENNYLYN  CALADO



81        OCAMPOS, AESA  SARUCAM



82        ONTOLAN, KAREN ROSE  ARCADIO



83        OXALES, LAYRA  TUIZA



84        PAISTE, AISHA  TAGURA



85        PALERO, AGNES  SUPERALES



86        PASCUA, BRANDO  CALICDAN



87        PIDOR, YNNA FRANCESCA  JAVIER



88        PINGOS, GRACITO JR  PINES



89        PLANDO, ELENITA  PASON



90        PUSO, EVANGELYN  ISOLA



91        REDRICO, MARIE JOY  ABORQUEZ



92        REFUGIO, SAMUEL JR  VICENTE



93        REGALADO, NICO JOSE  MONTEVEROS



94        ROMAN, REBILYN  GARCIA



95        RUSIANA, MARK  CABALLERO



96        SACRAMENTO, SIMON PHILIP  REYES



97        SANTOS, MARIAN  PADIGDIG



98        SEPRIA, IRA BELLE  DOYAGUIT



99        SICAT, CARMELA  DEL ROSARIO



100        SIPIN, IAN DOMINIC  PASICOLAN



101        SORETES, JULIE ANN  GUARDIAS



102        SORIANO, HAZEL  BARCENA



103        SORIANO, RONA MAE  SUMAHIT



104        SORQUIA, MARGIE  BUENSALIDA



105        SUGABO, LOREANN MHEI  GLORIA



106        TABULOC, JEROME  SENTILLA



107        TACUBOY, MA NICOLE  REDUTA



108        TERIOTE, CHARRY  ESMERALDA



109        TROBADA, CHARLES SPENCER  PANLILIO



110        TULAYLAY, AUSTINNE JOSHUA  MASANGKAY



111        VALDEZ, JOASH BRAIN  COSALAN



112        YABUT, MARIA ANTONETTE  OSORIO



113        YANGA, ENA ALODIA  AMISTAD


                        


                        



                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

                                                      EXAM
                                                      LIBRARIAN LICENSURE EXAMINATION
                                                      

                        


                        

      

         

         
      


                        

                           

                              
Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Librarian Licensure Examination
                              


                              

                                 September 13, 2021 - 8:30pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 113 out of 237 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi,...

                                                         


      

         

            
2 hours ago
Exam Results
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                                 Veterinarian Licensure Examination
                              


                              

                                 September 9, 2021 - 3:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 276 out of 720 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cebu, Koronadal, Legazpi and Tuguegarao...

                                                         


      

         

            
4 days ago
Exam Results
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                                 Sanitary Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 September 7, 2021 - 7:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 112 out of 189 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila last August 2021.

                                                         


      

         

            
6 days ago
Exam Results
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                                 Architect Licensure Examination
                              


                              

                                 September 7, 2021 - 9:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission  announces that 560 out of 849 passed the Architect Licensure Examination (ALE) given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac and board member,...

                                                         


      

         

            
6 days ago
Exam Results
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                                 Licensure Examination For Social Workers
                              


                              

                                 September 3, 2021 - 4:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
10 days ago
Exam Results
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                                 Mechanical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 24, 2021 - 5:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 247 out of 621 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 18 out of 29 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board...

                                                         


      

         

            
20 days ago
Exam Results
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