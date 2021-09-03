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Exam Results

                        
Licensure Examination For Social Workers

                        

                        
The Philippine Star
September 3, 2021 | 4:00pm
                        

                        


                        
                        
                        

                           
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last August 2021.



Roll of successful examinees in the Social Worker Licensure Examination held on August 24, 2021 and ff. days released on September 2, 2021



1        ABANTO, MONIQUE  MAYORE



2        ABAS, BAI ASTRAFIAH CASSANDRA  ASIM



3        ABDULGANI, EIMAN  YUNOS



4        ABDULWAHAB, HANIFAH  MARIGA



5        ABENDAN, MIKE LEONARD  BACOLOD



6        ABON, REYNEL  BORQUIL



7        ABORQUE, ESTRELLA  OLANDIA



8        ABOYO, REA JOYCE  ARANAS



9        ABRIL, MAT ROLAND JR  RAMOS



10        ABUBACAR, ROHAIMA  AMEROL



11        ACABO, LAISA  APAC



12        ADALID, IRIKA JANE  JAUCULAN



13        ADAM, SITTIE GUIARIA  INOK



14        ADORIAS, DIANA ROSE  CAGAPE



15        AGCULAO, IRISH ODETTE  LADERAS



16        AGIL, SITTI RUBAY  EDRIS



17        AGUAS, KEVIN IVAN BLANE  BORRES



18        AGUILAR, RAISSA GRACE  SIDO



19        AGUIRRE, HONEY LEE  MAGALSO



20        AGUSTIN, MARVIN  LOPEZ



21        AKONG, SAHARA  KADIR



22        ALAM, MARIAM SAMANTHA  MEDALLO



23        ALCASIMEN, MARYAM  CATAMANAN



24        ALFREDO, ESTER  DIWAS



25        ALIM, AMIN  LAO-ON



26        ALIMAN, GRACE



27        ALIMAN, MARIAN  DIS-AY



28        ALINDONG, SITTI LOUVIA  ROMAGUERA



29        ALONSABE, ISSABELA JUNE



30        ALURA, NIELJHON  TAGHAP



31        ALVAREZ, MELODY FE  BONIEL



32        AMAL, BAINORA  ESPERAT



33        AMANGAS, NIKKA JOY  ARDAMOY



34        AMBANG, NOHAINA  TANDIONG



35        AMILHAMJA, EIZEL  ROMAGUERA



36        AMISTAD, FLORISA  ESPANOL



37        AMISTOSO, MARIEL  EVERO



38        AMOR, JOREL JOHN  ENCILA



39        AMPAN, DAINA LOU  MICOY



40        AMPASO, HAIMA  MALO



41        AMPO, BERNADETTE  SALVANIA



42        ANGAYAN, ELNOR  ABABA



43        ANGCAP, LORNA  ALEDO



44        ANZALNA, FATIMA  M



45        APOLE, JORAH VIANCA  BINONGO



46        APOYA, ARIANE FAITH  FILTRO



47        ARANDI, BABY AISAH  ABASTAS



48        ARIMAO, OMAIRAH  JUNIA



49        ARMAS, JAMAICA  MENDOZA



50        ARMILLA, FLORECEL  PAGUIDOPON



51        ARNOCO, DOMINICA  PADAYHAG



52        ARSENAL, MARIFLOR  ALKONGA



53        ASPACIO, RHOXEL  TAMPOS



54        ATIENZA, ANGEL GRACE  AGUILA



55        AWAB, NASRUDIN  ALI



56        AYING, GERALDINE  SANCHEZ



57        AYING, JUVY  HENOBLA



58        AÑONUEVO, ARIANE JOY  PORCINO



59        BACALSO, ELJIE  GIAN



60        BACAY, BEN  MAGABULO



61        BACIA, ANNABEL  DESTURA



62        BACLAAN, ARRAH MARIELLE  BANTICIL



63        BAGALIHOG, RI AN  PALANIGO



64        BAGANGAN, REBECCA  POCSOEN



65        BAGTAS, SHARMAINE  BALAGTAS



66        BAKIL, AYESHA  JANA



67        BALANZA, CHARMINE  SUAREZ



68        BALAO-AS, JOCELYN  APITO



69        BALINDONG, OMNISAH  MALATUS



70        BALINTON, ANGELIE  PAJUNAR



71        BALISTOY, PEACH JOAN  CABALLERO



72        BALLAD, JESSA MAE  DALU



73        BALLARBARE, JASMINE  MENDENILLA



74        BANANIA, JULIE ANN  CERVANTES



75        BANDIBAS, ROSCHELYN



76        BANG-UD, JEZREEL  DULNUAN



77        BANTUAS, ASHYAH  SAYRE



78        BARAHAMA, AILEEN GRACE  MACAMPAO



79        BARORO, MARY JESARY  OBEDENCIA



80        BARROCA, RALPH ETHAN  TURIADO



81        BARUANG, SITTIE JASMINE  TITIBAN



82        BASILIO, NINO CHRISTIAN  DIMAQUIBO



83        BASIR, SOMAYAH  MAUGAN



84        BASO, GERALD AL  ALIPO



85        BAULO, ESNAIRIE  BARATAMAY



86        BAUTISTA, GERALDIN  CASTILLO



87        BAUTISTA, JESABELLE



88        BAYETA, ROSE MARIE  FURTO



89        BAYSON, TIMOTHY  ANDAGAN



90        BEDIO, MARIA LOUDETTE  PALOMARIA



91        BELICINA, MAYBEE  QUITOR



92        BELINO, GWENDOLINE  CATALLO



93        BELLOSILLO, JORGE JESUS II  GARZON



94        BENITO, AMELIA  PENDI



95        BERNALES, DARIE GOLD  ROA



96        BERRAME, KAREEL  GRASPARIL



97        BERSAGA, EDNALYN  GRIMALDO



98        BESA, JEDEN JADE  DELA PEÑA



99        BESO, CRISTY  GONZALES



100        BESTRE, DORINA  SAGALO



101        BINGTAN, MARIVELL  BONJOC



102        BLAH, BAI RAISZA  LAUBAN



103        BLAIM, NORHANNA  KHARIS



104        BOCBOC, MANELYN  PABULAR



105        BOJO, MARY BLAZE  CALIBO



106        BONGATO, RONSEN  MAQUILING



107        BORBON, DONDON  EVANGELISTA



108        BORBON, JOANNE  SAGALA



109        BORJA, JEDAH MAE  MOROT



110        BOSQUILLOS, SUNSHINE  LIBUNA



111        BUBONG, POTRE NOR-ALIAH  DUMO



112        BUCAO, CLAIRE JUSTINE  PADILLA



113        BUCKLES, KRIZZA JOY  NOVENO



114        BUESING, PAMELA  DE RAMA



115        BULANADI, MARVIN  DE LARA



116        BULAY, JUDY ANN  TALLEDO



117        CABARLES, FLOR  CABALLERO



118        CABILDO, MARK JOSHUA  PUÑO



119        CABILI, LARRY ANGELO  MENTE



120        CABILING, MARIA  ALMOCERA



121        CABONITA, MARILYN  MAGLANGIT



122        CAFE, GLADYS  OGOC



123        CAGAS, AGNES  ODVINA



124        CAGUIOA, ANNALIZA  DIONISIO



125        CALAM, NELSA  SIANGCO



126        CALUMPONG, GEOFFRED  SAAVEDRA



127        CAMMAL, JESIBEL  DATOL



128        CANALES, NIÑA  BELTRAN



129        CANQUE, ARNEL  SIAROT



130        CANTOMAYOR, IVAN  CLARITO



131        CANUMAY, VINCENT  ERLANDEZ



132        CAPIN, CRISTY  DANAO



133        CAPISTRANO, LAILYN  PULGADO



134        CARBONELL, AIRA MAE  LIBO-ON



135        CARDONA, JACQUELINE



136        CARIAN, SOVIE  PAGAYATAN



137        CARPENA, LLOYD  DAVIS



138        CASAD, CAMILLA  SALAINTO



139        CASILAGAN, ROSILYN  SUCILLO



140        CASIN, ABEGAIL ZOE  CARPIO



141        CASTILLO, CHARMAINE JOY  GABRIEL



142        CASTILLON, JUNELL  EPAL



143        CATUBIGAN, ROELYN  CORDERO



144        CAWASA, RHEA MAE  CERVAS



145        CAY, ANGELA  MANCILLA



146        CAÑAZARES, DIVINA  VAFLOR



147        CEBALLOS, RHINE



148        CEDRON, LOREN  ORTALIZA



149        CENIZA, JENNIFER  PITOGO



150        CENTI, ERICA JANE  ITURALDEZ



151        CHASURAS, NORILYN  MILO



152        CIMAFRANCA, JAIME  VILLARMENTE



153        CINCO, ARMILYN  OAB



154        CIRILO, JAPHETH JAO  DOLLENTE



155        CLAROS, AIANA JANE  CORPUZ



156        CLEMENTE, CLARILYN  CASTRO



157        COLEGADO, MAY  NISPEROS



158        COLLADO, SYCHELLE ANN  PACULDAR



159        COLOBONG, CATHERINE  VELARDE



160        COLOMA, REZZIA PSYCHE  SEGOVIA



161        CONARCO, JOLINA  PORCARE



162        CONDE, ASHLEY  DIAMOS



163        CONTRERAS, ERIKA CLAIRE  BANCE



164        CORDERO, RUBELYN  GORDO



165        CORILLA, NIÑA  PAGDANGANAN



166        CORPUZ, HANEZA  DAGANDAN



167        CORTEZ, GERONA VINCI  RENEGADO



168        CRISTALES, JENNY CAMILLE  JARDELEZA



169        CRUZ, DIANNE LORRAINE  GAMBITO



170        CUASAY, MARJOLYN  PEREZ



171        CUBELO, VINCE MARTIN ALEXIS  LIGAHON



172        CUEVAS, JAMAICA ANN  DIVINA



173        CULANAG, JOYCE  RONOLO



174        CURSAME, MAREFEL  NACUA



175        CUSTODIO, MARY JOY  PATAYON



176        DACULA, CZARINA MARIE  HERNANDEZ



177        DAGINSAL, LENLYN  REPOLDO



178        DALAO, NAIMA  MANGUTARA



179        DALIDA, RONALYN  DANDO



180        DALLO, JOHN JOSHUA  IMBAG



181        DALMACIO, APRIL ROSE  TORINO



182        DALORO, RONEVAN  CAYANONG



183        DALUNDONG, NORAMBAI  UNOTAN



184        DATULANGALEN, MANSOR  BALIMBINGAN



185        DAULO, MARY SHANDY  JAMORA



186        DAVID, PRINCESS DANICA  MANZANERO



187        DAYONDON, APPLE MARIZ  SAJOLAN



188        DE CHAVEZ, EDERLYN  MAGTIBAY



189        DE GUZMAN, CERNA  ARAGON



190        DE GUZMAN, DIGNA  MILLONDAGA



191        DE GUZMAN, VIAH AIREEN  OLALIA



192        DE LA CRUZ, CHRISTINE  CANUEL



193        DE LA VIÑA, MARICAR  FEROLIN



194        DE LARA, RITCHEL  MONTOYA



195        DE VERA, CHARMEL  ARAMBULO



196        DEL CASTILLO, VERNICE SUSAN  ALMAN



197        DELA CERNA, KRISTINE  CAPOTE



198        DELA CERNA, LOVELY JEAN  CIMAFRANCA



199        DELA CRUZ, REGINE  TENERIFE



200        DELA SERNA, FRANIE  BIOY



201        DELEÑA, MARGIE  WAMILDA



202        DELGADO, NOREEN MADEL  MORCILLAS



203        DELOS REYES, PATRICIA  LUIS



204        DELUNA, EUGINE MAE  TIGAS



205        DEMEGILLO, RYJEN MAE  DOLOROSA



206        DEMIT, EUJANE  TEJADA



207        DENAQUE, LOVELY JOY  VILLAFLOR



208        DENSING, REGEL  MOCAY



209        DEQUIÑA, LEOVIN  VALDERAMA



210        DERECHO, JEAN JELYN  ASISTER



211        DIAMA, RHEA MAE  CORDOVA



212        DILNA, JAHAR  KASIM



213        DIMAUKOM, ADNHAN  AKAS



214        DINAMPO, ALMALYN  RUSSEL



215        DIOQUINO, MICHELLE  PERFAS



216        DOBLES, RELYN JOYCE  SIBOG



217        DOBLUIS, JUNALYN  MONTECILLO



218        DOLORICAN, NIKKI  OBAOB



219        DOLORICO, MERCEDES  ROSARIO



220        DOMINGO, ARNEL JOHN  CALIXTON



221        DOMINGO, JESSICA  MARAMAG



222        DOMIQUIL, RUFFA  DORADO



223        DONAIRE, GENESIS



224        DONGLASAN, HEIDI  CARIAS



225        DORADO, CHRISTINE  BITO-ON



226        DUMBRIQUE, CLARENCE PAUL  TABALBAG



227        DUMLAO, JETT LOUIS  CASTROVERDE



228        DUPAL, RELYN  TOLIBAS



229        DURADO, JANEROSE  AMBOG



230        EDRIAL, HILLTON JOHN  VALENCIA



231        EGAMINO, KENNETH  BALADAD



232        EGOT, GLEE  FERNANDEZ



233        EMBAL, JOHAIRA  ACOP



234        ENSANAH, NURFHAINA  ABDULAHAD



235        ESCRIBANO, KIM ANDREW  EMPIG



236        ESMAEL, JERICAR  BANSAGAN



237        ESMAEL, NOBAISAH  LAZIM



238        ESMAO, MALOU  ZAMORA



239        ESMERIO, MARILOU  MENDOZA



240        ESPANTO, CRISTINA  PASIGNA



241        ESPARAGOZA, ARNIEL  AGUELO



242        ESPARAS, MARK VINCENT  CERVEZA



243        ESPEJON, RACHELLE JADE  BULLECER



244        ESPIRITU, VANIA MAY  BEDECER



245        ESPISO, DAISY RYH  GALFO



246        ESPONILLA, REGINE ANTOINETTE  CABACANG



247        ESQUIJO, BERNADETTE JOY  LIBATO



248        ESTANDER, DANIELLE  LLEMA



249        ESTIPONA, RICHEL  DESALON



250        ESTORES, JAZEL  VILLACORTE



 



251        EVANGELISTA, HAINAH  LARGO



252        EVANGELISTA, RICHELLE  BITOCA



253        FERNANDEZ, DARLYN



254        FERNANDEZ, LOIDA  BISMAR



255        FLORES, HANNAH MAE  YACAS



256        FRANCISCO, RO-ANN



257        FRESAS, ROCHELLE DIANNE  NICOLAS



258        FUECONCILLO, KIA  RABAGO



259        GACHE, ARCHIE  BRISUEÑO



260        GACHE, CRYSTAL JADE  BRISUEÑO



261        GADIA, RAKIMA  LEMINDOG



262        GALANG, CHARLENE JOY  TAYAG



263        GALARIO, VANIEZA JOY  SIOCO



264        GALICIA, ALMIRA JOY  ADAN



265        GALUPINO, ANN FLORENCE  MARTIZANO



266        GAMBOA, CATHYRIN  RETIZA



267        GANDAM, MARIA  LOCO



268        GARCIA, BRYN  SOTERNO



269        GARCIA, JANE DENICE  LUALHATI



270        GARDUCE, JOAN  GETIGAN



271        GAROT, NORHANA  ESMAEL



272        GATCHALIAN, RANJEL  BOLALIN



273        GAYADAN, SHARON  VALENTIN



274        GAYAP, KAREN  RECASA



275        GIANAN, JONARICH  PIL



276        GOCOTANO, JASMINE  RAFOLS



277        GONSAYAN, NORHAYA  PARAO



278        GOROSPE, RICHCEL JOYCE  PEREZ



279        GUAD, HERLY  P



280        GUBA, KIMBERLY ANN  BRAGA



281        GUILET, JIMARC  ABAYA



282        GUINYAWAN, ROSETICA  BINAY-AN



283        GUITGUIT, MARK JUN  TAGALOG



284        HABIB, JOWAIRIYAH  USODAN



285        HABIB, JUNAINAH  USODAN



286        HALLARA, ARIAN HOPE  BARTOLO



287        HAMID, FARNIZA  MAULANA



288        HANDI, ADEL  HANDANG



289        HASHIM, BAI JASMINE  UPAM



290        HASSAN, AKMAD  MACADATO



291        HASSAN, HASSA  AMIL



292        HECHANOVA, PAULEAN  REYES



293        HENDERIN, JOY LYN  CIRIACO



294        HERNANDEZ, MARIA CIELO  ARGUEZA



295        HOPIDA, ANDREA FAITH  REYES



296        HORARIO, SANDRA MELANIE  KIRIT



297        IBAÑEZ, JOY ANGELICA  BATUCAN



298        IBRAHIM, MOBINA  ABDULLAH



299        IJIRAN, FATIMAH  ADDA



300        ILIGAN, LEIZEL  CABAÑOG



301        IMPERIAL, MARRIAN NESLIE  SUAREZ



302        JACLA, KRISTIANA LOUISE  CAYAN



303        JAJI, ROFAISA  ABUBAKAR



304        JAMERO, CRISANTO  BUENAFLOR



305        JAYME, RHEA MAE  COLANSI



306        JORQUIA, SARAH MAY



307        JOSE, CLARISSE ANNE  BARAWID



308        JOSE, JAIME JR  LUCAS



309        JUAN, KYRENCH FAE  GARCIA



310        JUANE, JAYSON  BANIAGA



311        JUCUTAN, FE  GARCIA



312        JUNSAY, EMMANUEL  GUERRA



313        JURIDICO, MA LIZA LEE  PASTORICE



314        KABALO, WAHIDA  PAGAYUKAN



315        KAGUI, NURZAIRAH  REYES



316        KALAYAKAN, MINDRADA  HAYUDINI



317        KALI, NORHANIE  TALAWIDAN



318        KALIS, SANDRA  ADOPTANTE



319        KAMAMA, MAHARANEE  UTAP



320        KASIM, ALMIAH  HINGPIT



321        KINAL, NAIRA  KHALIM



322        KINDIPAN, MARISSA  KINDIPAN



323        KISSAE, HAJELYN  ACA-AC



324        LACAP, ANTONIO JR  ANSAY



325        LADRILLO, MERLY  GUIAO



326        LAGAHAN, SARRAH JEAN  GENOBIAGON



327        LAGAN, RECEL  FERNANDEZ



328        LAGARDE, MA VICTORIA  DUCTA



329        LAGON, MOLLY  FRANCO



330        LAGRIMAS, JONALYN  ZAMORAS



331        LAGUDA, MARMIE  BATALLIONES



332        LAGUDA, SHANE MARIE  LOPEZ



333        LANGGA, MARYLOU



334        LAO-UN, NASIBA  MACARANDAS



335        LAPAAN, JERVI PHILIP  BACKENG



336        LAPIDEZ, DONNA  FRONDOZA



337        LARAGA, PAUL JOSHUA  VERANO



338        LARANJO, IRISH MAY  LLORENTE



339        LAROA, JANNIE



340        LAYUS, MYDANELLE  BARANGAY



341        LEBRILLA, ROSA LORENA  BINAS



342        LEMLEM, MELANIE  CUDIAMAN



343        LETRERO, CHARMAINE  ENARNE



344        LIBUNAO, CARLO  ALCANTARA



345        LIBUNAO, JASMINDA  SANQUI



346        LIMBO, RONA  DAPULA



347        LINGCOPINES, MARY BLAISE



348        LIRA, IEA JOY  MORTILLA



349        LLONA, JOCELYN  APIN



350        LOGROÑO, RYNIE MARIE ROSE  ATON



351        LOPEZ, DANICA MAE  OCLOS



352        LOPEZ, GLADYS MAY  DUMALIW



353        LORENZO, CAREBEL  VELASCO



354        LOSALITO, RICHEL  PAQUILET



355        LOZADA, DIONY  BANIAS



356        LUBEN, SHERLIE  DANGTAYAN



357        LUCES, HAJIL  SALMORIN



358        LUGAO, FEBBIE  TUMALDING



359        LUMOSAD, AIMEE GRACE  JADRAQUE



360        LUSUNG, VANESSA  DIZON



361        MAANI, FAIJA  NURIL



362        MABAYLAN, SWEET DIANE  AISIA



363        MACAWARIS, JOHAIMA  ODING



364        MACUMAO, KIERSTEN KATE  GARSULA



365        MADALANG, ODESSA  DUGIE



366        MADERA, SHARRA  YLAYA



367        MADI, RASUL  JUMAWAN



368        MAGANA, AIME  AMBROCIO



369        MAGHARI, KASSANDRA JOYCE  LLANTO



370        MAGLASANG, JESSA  BARING



371        MAGTIBAY, DONNA MAE  PROSIA



372        MAGTOTO, MATI JIVIC  CORTEZ



373        MAGUNOT, JONAH MAE  PACIANO



374        MAHUSAY, JARED  PANAGUITON



375        MALA, DIANNE MARGEUX  CALES



376        MALLARI, JERVIS  GALANG



377        MALLILLIN, AYESSA MARIE  LABANG



378        MALUNAS, CHARLOTTE SOPHIE  EYAS



379        MAMA, JOMAEL  WATAMAMA



380        MAMACLAY, DARREN JOSEPH  COBALLES



381        MAMANTAL, MAHATMA EDRIS  ALI



382        MAMBUAY, SITTIE ALIAH  RAMON



383        MANALO, KATE IRNA MARI  ROMA



384        MANALOTO, KARLO  FIGUEROA



385        MANARANG, JAMAICA  TIMAN



386        MANDIN, MARIWEL  GARCIA



387        MANDREZA, GONZALO III  SOGOC



388        MANGACU, EXEQUIEL  RAZON



389        MANGIGIN, JALILA  DIMAKUTA



390        MANGONOR, MILDRED  DULNUAN



391        MANLUNAS, APPLE JOY  MOMONGAN



392        MANUEL, CLARICE  PAGKALIWANGAN



393        MANUEL, RIEGINE  MIAPE



394        MARDIAN, AMRANIE  PILIMPINAS



395        MARILLA, GAY  QUITORIA



396        MARIOLA, JENIVIVE  HUSAIN



397        MARMITO, CHRISTINE JOY  SALVADOR



398        MAROHOM, SONAYYAH  BALINDONG



399        MARQUEZ, CYRELLE  GARROTE



400        MARTINEZ, CRIZ ALEXIZ  MAZA



401        MASACAL, SABRINA  LIGMON



402        MASAO, DONA MAE  VILLAMOR



403        MATA-AG, JIMRIEL  POLINNEY



404        MAULIT, MARELLA MAE



405        MENDIOLA, JANY RAE  SIMON



406        MENDOZA, MA ARNIE  CATULANG



407        MENDOZA, MARIA VERNA  CORTES



408        MENOR, NOLY  ROSARIO



409        MERINO, JESIERYL  MANTILLA



410        MIDTIMBANG, MA CHRISTINA AL-HANDRA  SANGOWAN



411        MILITANTE, RUBY  JABANES



412        MINGARAY, JENIEVEB  LAGROSA



413        MIRANDA, VINCENT  GALAMITON



414        MISPEÑAS, ERIKKA TOMEI  GUILLEMA



415        MOHAMAD, JASHEEM  JAILANI



416        MONDAYA, ANNALEN  IGUT



417        MONDIA, ERIC PAUL



418        MONTAÑO, ABUNDIO JR  DE LA PEÑA



419        MONTEBOR, DAILYN  BAJO



420        MONTER, JEAN  BOLDO



421        MONTIMOR, REIZA  GRANDE



422        MONTIZINA, ANNA  CASTRO



423        MORALES, RINA MARIE  GONZALES



424        MORANTE, ELISHA  DAPAT



425        MORENO, RHENA JOYCE  FRANCISCO



426        MUDSOL, RODAINA  CAMAD



427        MULIG, FAITH MYRA  ERALLINO



428        MUMBAS, SHAHARA  UYAG



429        MUSTAPHA, HANINA  REGARO



430        MUSTAPHA, NORHANA  SOLAIMAN



431        MUSTAPHA, SAUDA  DATU



432        NAKAN, LAILA  GANDAWALI



433        NAMUAG, MITZEL  NAMOC



434        NAPOD, EDDY LANDA  TANEDO



435        NARANJO, MARIS STELLA  RUIZ



436        NARIA, XZLEI  BASCOGUIN



437        NARIDO, TALITHA CHARIS MARI  FRONDOZA



438        NOLLIDO, MARK VINCENT  REMOLAR



439        NOLLORA, APRIL MAE  CALAPRE



440        NUCUP, AINHAR  PABLO



441        NUGUID, AIVIN  BELEN



442        OBEREZ, CHRISTIAN  LEPASANA



443        OLORGA, MARMIL SHAINA  VILLADAR



444        ONG, JOYCE  TOJONG



445        ONTONG, DESIREE  EMNACE



446        OPIANA, MARLON  MAGBITANG



447        ORALDE, CARYL  AMACANIN



448        ORFANEL, YHANA  MAYORES



449        ORONG, TRIXIE MAE  CARPENTERO



450        ORTIZ, DIANE  LEAÑO



451        ORTIZ, PRECIOUS VALERIE  MONTERO



452        OTICAL, NORHANIE  MAPUNUD



453        PABO, CRISTY  ADAME



454        PADA, JUDY ANNE  MANZANERO



455        PADON, MARY ANN  ADOBAS



456        PADUA, SHIELA ELAINE



457        PADUAL, JESSA MARIE  CABATINGAN



458        PALA, AILISH  ORQUIJO



459        PALMA, JESSARIE



460        PALMA, KARMELA PAULA  JAEL



461        PALOMAR, REALYN  ASOY



462        PAN, MARY DAISY  POL



463        PANGANIBAN, GINGERLYNE  DELOS REYES



464        PANGARUNGAN, JOHANIE  CAMID



465        PARAMATA, JANENAH  MAMA



466        PARREÑO, ROSAME  BAGSAIN



467        PASCUA, GERDELYN  ALFANTA



468        PASILAN, REYJANE



469        PASOK, JAYSON  LUMANTAS



470        PASTORPIDE, LEANNE FELIZ  ORDILLANO



471        PEDERNAL, CHRISTINE  RECILLA



472        PELAEZ, KIRSTIE  MARTINEZ



473        PENETRANTE, ALFONSO JR  DALIDA



474        PEPINO, ALELIE  LIPAPAC



475        PEREZ, CYD  TALEON



476        PEREZ, MARA  CAJANO



477        PIANG, JAMELA  SAMANG



478        PIDUL, ADZRHEA  UNTAS



479        PINNILIW, EZRA MAE  DUNUAN



480        PINOTE, ISABELO JR  AGUILAR



481        PIOQUINTO, CHELSEA RAE  DIONIO



482        PIYO, SARHANA  MAHAMMUD



483        PLANAS, MELLOU MARIE AUREA  HERIA



484        POLOYAPOY, EDITO JR  TANGGE



485        PORMENTO, RIA JANE  MANONG



486        PRASAN, BADRUDIN  BUISAN



487        PUDA, ARLEN  PERTANIA



488        PULANG, EUNICE  PALAFOX



489        QUIÑONERO, JONNA JOY  JAPAYAT



490        RABANOS, ANGELICA  RONQUILLO



491        RAFAEL, MARIA LUISA  TAMAYO



492        RAMILLANO, STEPHANIE  RICALDE



493        RAMOS, BREN JOHN  BIG-ASAN



494        RANGA, ANGELIE  CLIMACO



495        RAPANUT, LYRA MARIE  BRAGAS



496        RAVANO, ANGELA  LEGASPI



497        RAVELO, STEPHEN  TAYABAN



498        REDITO, MARK  LACANG



499        REGACHO, RESIA JOYCE  BARTOLOME



500        REGIDOR, CRISTALYN  CALULO



501        REGULACION, MARICAR  PATLINGRAO



502        REOJA, ANGELINA  VILLAVER



503        REPOLLO, ALABEL  DELLOSA



504        RESMEROS, MA CELINA  RAMOSO



505        REYES, PAMELA ANNE  CABALLA



506        REYNON, RONALD GUIAN  TOLENTINO



507        RIVERA, JONIELYN  CABALONA



508        ROJO, GERALD JOHN  PORTUGALETE



509        ROLLO, ROSEMARIE  TECSON



510        ROMERO, NORHANNAH  MAITO



511        RONDINA, JOLINA  ANGGANA



512        ROSALITA, REYNOLD  JUELA



513        ROSARIO, REBECCA  JOSE



514        ROSIL, PRINCESS ELME  LAURENTE



515        RUNEZ, REIMOND HENRI  MANONGDO



516        SABUDDIN, AZMAN  UDDIN



517        SAGARINO, NOVELYN  AÑOSA



518        SAGUILING, MELINDA  PEL-EY



519        SAGUSAY, DAISY GLESEL  PAJARILLO



520        SAIFODEN, ABDEL SHAHAM  RADIA



521        SALAC, ROSEL  MADURA



522        SALAMAT, EDGAR JR  GAISEN



523        SALBADOR, LYDA  BIGOT



524        SALIK, ALAISA  SALIPADA



525        SALVADOR, MARIVIC  ESTEBAN



526        SAMAT, UMMU CARUM  INSANI



527        SAMBRANA, ANNABELLE  ENRIQUEZ



528        SAMILLANO, CHARLOTTE  GRAFANE



529        SAMPORNA, NAJERA  ASIS



530        SAMPORNA, SAMIA  SARIP



531        SANGO, NOEL JR  ALBAR



532        SANQUINA, CHRISTINA  BACOLOD



533        SANSON, JAYA  KAMID



534        SARIP, NORHATA  PANDA



535        SARNO, JOBELLE  COMPLEZA



536        SERDENIA, KENNETH  RAGUDO



537        SEVERO, KEVIN GLENN  FRANCO



538        SIBUG, VENUS LORENA  SALENGA



539        SILAWAN, NORAMAE  ZAMORA



540        SIMBULAN, ERIKKO  ROBLEDO



541        SININING, CARLO  BIDANGAN



542        SOBREMISANA, KEANNE PAULA  ZABALA



543        SODEJANA, SHAIRA LOU  MORENO



544        SOLAIMAN, JULFAMAE  ALI



545        SOLAIMAN, SHAILAH-SHALYMAR  BALAYMAN



546        SOLIMAN, ELLAINE  PINEDA



547        SOLINA, MILA  BOLIVAR



548        STO TOMAS, LAVINIA  GARCIA



549        SUAN, MACKLYN  CALO



550        SUGOD, BAIBON  LAWAN



551        SULTAN, JONALYN  LAZARO



552        SUMAMPONG, DARLENE MAY  NICOR



553        SUMANG, ANGELICA  BATU



554        SUMAYANG, ANALIZA  CALIBAY



555        SUNIEGA, JEFFREY  OCTAVIANO



556        SUYOD, GEM RANEA  DOMINE



557        TABAOSARES, JOY  TAGALOGON



558        TABASA, ALMIRA  CRISOSTOMO



559        TABAYAG, ARIANNE  CABIGON



560        TABERARA, MELANIE  SAMORANOS



561        TABUA, AILAH  RARACO



562        TADIFA, CLOVEL  BARRIDO



563        TAGUILING, JESSIEBELLE  MADDAM-OT



564        TAJONERA, LHINIE MAY  TACADAO



565        TALINGDAN, JETH  DE LA CRUZ



566        TAMBURA, MORIAH  PALERO



567        TAMPUS, MERLA MAE  DESCARTIN



568        TANLOGON, GENARO JR  VALDERAMA



569        TANOG, MANSARI  SACRISTAN



570        TANTENGCO, ANNABELLE JOY  RAZON



571        TAO-EY, ROXANNE  NIYAYO



572        TAÑECA, SHERRY LOU  APURADO



573        TENESO, IVY KEITH  CASTAÑEDA



574        TOBATO, JULIE ANN  VICTORIA



575        TOLENTINO, RONA MAY  DE GUZMAN



576        TOMAS, AISA  MASUKAT



577        TOMAS, IRENE JANE  SARITO



578        TONGOL, MELCHOR



579        TORREGOZA, LORRELYN  QUINIO



580        TOYOKEN, RED MARLA  LLIDO



581        TUBIAG, ROSALIE  BAYUDANG



582        UDTOHAN, SHIELA MAE  ACLA



583        UNAK, MARY JEAN  DALA



584        VALDEZ, DANICE MARIE  PAGARA



585        VALLE, GINEZA  MORALES



586        VALLEDOR, DELIA  CACACHA



587        VASQUEZ, JOSEPH  TORIBIANO



588        VASQUEZ, MARY CRIS  ABERTE



589        VELASCO, RONALIE  PENADO



590        VELUYA, JAYZIEL  PADILLO



591        VENTULA, JENNY PEARL  ADORMEO



592        VERDADERO, SHERWIN  TUBON



593        VIDAL, AMERJAPHIL LOUIE  ANGALA



594        VILLA, KIRSTEEN  BAJAO



595        VILLACAMPA, REA EUNICE  CARIÑO



596        VILLAHERMOSA, HANNELORE  SASING



597        VILLAMOR, PEARLGRACE  DAMAYAN



598        VILLARANTE, JUSTINE  ZOMIL



599        VILLARUZ, ROSE BELLA  IGNACIO



601        VILLAVER, VINA JOY  MACADINE



602        VILLEGAS, ARLYN  SALEM



603        VILLEJO, JESSICA  HERRERA



604        YAMOYAM, RUTH  SARAPANAN



605        YANGO, KERWIN JOHN  TRINIDAD



606        YANGYANG, RICHELLE MARIE  GALO



607        YAP, KHARL DAVE  BANTAWIG



608        YEE, VIR JOSEPH  JAVIER



609        YOGYOG, MICHELLE  MACABITAS



610        YULO, ROLVEM JOSH  MANGANA



611        ZAIDE, SHAIRA  INOC



612        ZAPANTA, MARIVIC  MIRANDA


                        


                        

                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

                                                      EXAM
                                                      

                        


                        

      

         

         
      


                        

                           

                              
Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Licensure Examination For Social Workers
                              


                              

                                 September 3, 2021 - 4:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 612 out of 1,621 passed the Social Worker Licensure Examination given by the Board for Social Workers in the cities of Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
2 hours ago
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fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Mechanical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 24, 2021 - 5:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 247 out of 621 passed the Mechanical Engineer Licensure Examination and 18 out of 29 passed the Certified Plant Mechanic Licensure Examination given by the Board...

                                                         


      

         

            
10 days ago
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fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Mining Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 August 16, 2021 - 9:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 206 out of 274 passed the Mining Engineer Licensure Examination given by the Board of Mining Engineering in Baguio, Cebu, Cotabato and Legazpi this August 2...

                                                         


      

         

            
17 days ago
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fbtw

      

   

                        

                        

                           

                              
                              

                                 Nurse Licensure Examination
                              


                              

                                 July 21, 2021 - 3:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 5,008 out of 7,746 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...

                                                         


      

         

            
44 days ago
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                                 Metallurgical Engineer Licensure Examination
                              


                              

                                 July 13, 2021 - 12:00pm                              


                                                            
The Professional Regulation Commission announces that 30 out of 43 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Cagayan de Oro this July ...

                                                         


      

         

            
52 days ago
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                                 Pharmacist Licensure Examination
                              


                              

                                 July 8, 2021 - 12:00am                              


                                                            
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,546 out of 2,337 passed the Pharmacist Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in the cities of Manila, Baguio, Davao, Lucena, Tacloban and...

                                                         


      

         

            
57 days ago
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