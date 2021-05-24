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Radiologic and X-Ray Technologist Licensure Examinations

                           

                              

                           


                           

                        


                        

                            (The Philippine Star) - May 24, 2021 - 7:00pm                           

                        

						
                        

                           
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 776 out of 1,917 passed the Radiologic Technologist Licensure Examination and 21 out of 77 passed the X-Ray Technologist Licensure Examination given by the Board of Radiologic Technology in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pangasinan, Tacloban and Tuguegarao this May 2021.



 



Roll of Successful Examinees in the RADIOLOGIC TECHNOLOGIST LICENSURE EXAMINATION



Held on MAY 16 & 17, 2021 Released on MAY 24, 2021



 



1        ABANSI, JELYNNE PISTOLA



2        ABARCA, ALTON NAMANTUCAN



3        ABAYARI, EUNICE LOUISE ANN CABALIW



4        ABAÑO, JUDY ANN DOCTOR



5        ABEAR, CANELLE ANGELU JOYCE DELA TORRE



6        ABEJAR, IRVDALE AMORES



7        ABELGAS, MUTYA JOMELYN MABUTI



8        ABRINA, KRISTEL MAE CAYNILA



9        ABUNDO, CZERINA FRITZ VENTURA



10        ABUSTAN, RHAJA ALLYSSA LICAS



11        ACAYEN, ASLEE JOY SUMUGAT



12        ACEDRON, SAMUEL JR BALAGOT



13        ACERO, DAN GUILLER II GALORIO



14        ACERON, ANGELU VALDEZ



15        ACUHIDO, MICAH PAGDATO



16        ADUCHE, JAMES LAWRENCE BALIGUAT



17        ADUNA, KYLA ANGELA GALVEZ



18        AGACETA, SHEENA CASIÑAS



19        AGGA, MAJED VILLAR



20        AGUADERA, KARLA KRIS BALAIS



21        AGUB, NICOLE MAE SORIANO



22        AGUILAR, MARK JOSEPH OARDE



23        AGUJA, MARIA KASSANDRA DEL ROSARIO



24        AGULTO, MARY ROSE ORDONIO



25        AGUSTIN, IAN DEAVE DELA PEÑA



26        ALANIS, DENISE AIBRIEL CAMPAÑA



27        ALANO, AMINA MANJETTE MASCARDO



28        ALASTRA, JENEVIE LAID



29        ALCANCIS, KIMBERLY GENTILES



30        ALCANTARA, JOHN PHILIP CALDERON



31        ALI, HEMRAN ALADIN



32        ALILIO, NIKKO ACUÑA



33        ALIM, MOHAMMAD SHERADZ HALIS



34        ALINSUGAY, JOHN ROMIL JACALAN



35        ALISEN, CHERIE MAE ALAR



36        ALLAGA, CHIKITA CLAIRE BUMAHIT



37        ALLEZA, RODEL GALLARDO



38        ALMANO, DHALLY BACALLA



39        ALMASA, DANIE BIANCA REMULTA



40        ALMIROL, EMMANUEL UGALE



41        ALPASAIN, FATIMAH AMILUSIN



42        ALUNAN, JOHN REGNER SAMSON



43        AMAD, CARLO PEREZ



44        AMING, RAIZA JUNDAM



45        AMORES, EUGENE DABALUS



46        AMPILAN, ALONDRA MABANG



47        ANCAJAS, JOEVON LAGUMAY



48        ANCHETA, COOLENE MARPEL ARAOS



49        ANDRES, JERIC MINA



50        ANDRINO, MELVIN TOLIBAS



51        ANDUYAN, JOHN DARYLLE DEL ROSARIO



52        ANGELES, CYLE JASHLEY FLORES



53        ANIB, MICHELLE ANN JARO



54        ANIDO, ALDRIN CATANYAG



55        ANIÑON, DEBRA LOO GAYATIN



56        ANOLIN, ALVIN COSTALES



57        AQUINO, JAYBEE SEVILLA



58        AQUINO, JORELLE CORPUZ



59        AQUINO, MARK JOSEPH AMPAGUEY



60        AQUINO, PATRICK WENCY LUMBA



61        ARAKAMA, GEMMA KAIDAL



62        ARAMAL, NADZRANA MARTINEZ



63        ARAMBULO, CHARLENE DEROMOL



64        ARANAS, KRIZZIA KLOUDINE TIMBAL



65        ARANETA, MICCAH EIRENE CORDERO



66        ARELLANO, THEA MARIANE NARCISUS IMPERIO



67        AREOLA, BARBETTE DELA CRUZ



68        ARMIDILLA, MARY JOY EBITE



69        ARMITOS, CHE CHE GASANG



70        AROLA, DAYANG FOLMIRAN HABIBUDDIN



71        ARRAZ, JULES WILLIAM LEGUIS



72        ARRIOLA, LESLIE ANNE ORIG



73        ASGAR, RODELINA BEDRO



74        ASILUM, DARIO TUNGPALAN



75        ASKIN, MARY CHARICKA ABRASADO



76        ASOY, LAURENCE JOHN CONIENDO



77        ASPURIA, HAZEL ANN MONES



78        ASPURIA, JESSA MARIZ LAYSA



79        ATIENZA, EDWARD FRANZ LAGUINTO



80        ATOK, LEA ALYSSA MARIE DUMLAO



81        AUSTRIA, ALYSSA ASHLEY CALVELO



82        AUSTRIA, FITZGERALD UMANDAP



83        AUSTRIA, FRANCHESCA BILLIE AMPARO



84        AUSTRIA, JAYSON RAMOS



85        AVERION, DESIREE ALLEN CAILAO



86        AVES, CRISTEL FINA LAURENTE



87        AYENTO, ROCHELLE MAE BATIN



88        AZARRAGA, PATRICIA ARABELLA CRUZ



89        AÑONUEVO, GRE MARIE ANN VALENCIA



90        BACANI, RONNEL SANCHEZ



91        BACAOAT, NORINA SORIA



92        BACERA, RONA MILCA ILAGAN



93        BACULCUL, RYAN JAMES CATANGCATANG



94        BADON, RICARDO LUMAGBAS



95        BAGARRA, LOREN ANN EDRALIN



96        BAGUINSODON, JULIESAH NORVILLA



97        BAGUISA, VIRGILIO LABAY



98        BAL, RAVI AZARCON



99        BALACOA, MICA JEAN BUGUILLES



100        BALAGTAS, ERICKO ERNAN AVILES



101        BALATBAT, PAOLO JAMES PALLASIGUE



102        BALBASTRO, JEROME ALMONTE



103        BALDO, MECHELLE BAGUIWA



104        BALEÑA, CARL JOSHUA MENDOZA



105        BALINTAG, BETCHE MARIE APOR



106        BALLON, LEILA PEREZ



107        BALOGO, LOTIS JEAN PANIAGUA



108        BALONGA, RONALYN LANTICSE



109        BAMBA, ARMINA SHEINE CARANGUIAN



110        BANAAG, IVY GRACE CABUGWAS



111        BANG-AS, CIARA JANINE DUCUSIN



112        BANGUG, IVAN LAGO



113        BANTUGAN, XENA KRYSTELLE AGUILAR



114        BARBADILLO, VICKY BARTOLABA



115        BARRIENTOS, JOEL BILOLO



116        BARRIETA, DANICA ROSE PAÑARA



117        BARRIO, OWEN GABRIEL DIQUIT



118        BARSALOTE, JOSH RYAN ARANTE



119        BASCO, FAIROUZA ASMAH



120        BASEA, JATHLYN ANNE MONSERATE



121        BATACLAN, SHERWIN BERROYA



122        BAUTISTA, JOHN PATRICK NEVALLO



123        BAUTISTA, MERLITA PADLAN



124        BAYASCA, JOHN GERARD MERCADO



125        BAYUCAN, LORILEI MALLANNAO



126        BECEOS, JERALDINE JARDIEL



127        BENEDICTO, ANGELINE JOY PERRERAS



128        BERMUDEZ, GICHIELLE ABAD



129        BERNARDO, RAMON JR ALABASO



130        BERTULFO, MARK LAURENCE PALERO



131        BERUG, MARIKRIS TAGA-AN



132        BIGNAYAN, JOHN RANIEL ROBLES



133        BISCOCHO, AUDRYLL BENETUA



134        BISWELAN, DEMI PADUA



135        BLEZA, DARYL JUNN PEÑARANDA



136        BOJO, MARINIELA AMOY



137        BONDOT, ERIKA MAE PETINES



138        BORDAN, RYAN O'NIEL SETERA



139        BORLAN, JULIE MAE RIGOS



140        BORLAT, PATRICIA NICOLLE LABAD



141        BORLONGAN, MIGUEL DIEGO ARZAGA



142        BRETAÑA, SALWIN JOY BALGOS



143        BRILLO, ARA SHAINA MONCADA



144        BRIONES, ANGELO JOHN PALAC



145        BRUCE, EARL JOSHUA COROÑA



146        BUGTONG, ABDUL-BASIT HABI



147        BUMAHIT, GEMMA ADDUNGLAY



148        BUMANGLAG, IAN RICHLEIGH BARROGA



149        BURKIN, RHEYHANA BADDAE



150        CABACUNGAN, JOANNA MAY LIM



151        CABALZA, MARVEN LIMAN



152        CABANG, MITZI AGBAYANI



153        CABELLO, GUIA MAE JIMENO



154        CABIE, CIELINA JOY TERCIAS



155        CABRERA, ALEXANDRA CZARINA NUQUI



156        CACAYAN, JUDE MICHAEL MARQUEZ



157        CACLINI, KATRISSE YRA TINDUNGAN



158        CADALIN, JOHN KEVIN PONCE



159        CAFIRMA, LEIGH ANN RAMOS



160        CAGALITAN, JESSA CAGADAS



161        CAIBIGAN, SHEENA ANGELO SON



162        CALINAP, SHANE CAMILLE ANGELES



163        CALUB, JHENN ANGEL JULARBAL



164        CAMARGO, JOANNA JULIA VILLANUEVA



165        CAMPOL, ROLINE PAGADDUT



166        CAMPOS, MICHAEL ADAMS VALENZUELA



167        CAMUNGAY, SARAH GRACE DOMINGO



168        CANDARE, TRISHA NICOLE ANGCAO



169        CANGCO, ZARAH EXEQUIELL BALGOS



170        CANOY, KASIMER LADAO



171        CAP-ATAN, RAUF RUBEN AMPONG



172        CAPADA, MA THERESA CRUZ



173        CARAVANA, MARIA JESUSA BERROYA



174        CARO, KENNETH LEROY BENEMILE



175        CAROSUS, JUNE ANGELIE MELLANG



176        CARREON, RYAN CHRISTIAN TECSON



177        CASTILLO, ALVIN RHAY ANDUMANG



178        CASTILLON, FEMME SOPHIA REYES



179        CASTUERAS, DHUNE MIGUEL FAMINIANO



180        CATANYAG, YONA IYSHBEL DUNGOG



181        CATRAL, JOE JORICHSON II ARAO



182        CAVILIZA, SHANNYLLE ROSE MILLONES



183        CAYETANO, JOHN DENVER CAYABYAB



184        CAÑIZARES, TREZA RAMIREZ



185        CEREZO, SHAUN PYNK PASTOR



186        CERVANTES, MICCA VINCEE ACASO



187        CHAN, LORRAINE SALVADOR



188        CHANO, MA CRISTINA AREVALO



189        CHAVEZ, RON JASON VASAY



190        CHIQUILLO, JENNIFER ANNE CUIZON



191        CHUGSAYAN, WANDA GRACE PAGAT



192        CHUMACERA, MA ALYSSA ARIÑAS



193        CIMATU, AUBREY JEAN LAFORGA



194        CINIO, ELEXCIS JAN GONZALES



195        CIRCULADO, JANNA MARIE SAAVEDRA



196        CO, JASON CRIS REDONDO



197        COLLADO, JANN ROLL BUNNOL



198        COLLANTES, RYAN CHARLES MISUARI



199        CONCEPCION, JOHN KENNETH BORLASA



200        CONDES, ANGELINE NICOLE LARUSCAIN



201        CONSTANTINO, RHOANNE JEAN MABUGAT



202        COPON, RAEMEL GEROME MEDINA



203        CORDERO, ROGIE VASQUEZ



204        CORONELIA, ANNA LIZA BEDAÑO



205        CORONIA, PAUL



206        CORPUZ, ARLENE GREGORIO



207        CORPUZ, MARK OLIVA



208        CORRIDOR, MARIA KAREN MAGLINTE



209        CORTES, JUVELYN LOBERES



210        CORTES, KEVIN ANDREW CABILI



211        COSTALES, KAYE SATUD



212        CREDITO, WILLIAM MINGARACAL



213        CRISOSTOMO, JEZREEL RENZO TABANIAG



214        CRUZ, CARMELY ANGEL PEÑALOSA



215        CRUZ, HYACINTH DIGSAY



216        CUADRA, JOVY JAPRIL PRADO



217        CUARESMA, RUSELLE ELIZA AMANGAN



218        CULAS, MARY ARLYN VIVIENA ALVAREZ



219        CUTAMORA, CHERIE MAE PAJARILLO



220        DACIO, JETHRO MARCUS PAMATIAN



221        DACPANO, ZETHRA RICA BULINTAO



222        DAGZA, ZIA GABRIELLE PAMINTUAN



223        DALIMIT, PATRICIA CRUZ



224        DALISAY, JOANNE MARIE OMBROG



225        DALMACIO, ANGELO DADUYA



226        DANGGA, ABIGAIL JEAN SACMAR



227        DANIEL, JOSHUEL ADRINEDA



228        DAQUIS, FRANCIS GUNAO



229        DAYAO, ELLAINE ALVARAN



230        DAYAO, LEANDRO JR ONIN



231        DAYRIT, WILLROSE MARIANO



232        DE CASTRO, CHRISTIAN DERIQUE GUTIERREZ



233        DE GRACIA, MARK ANTHONY SIABABA



234        DE GUZMAN, KYLE ADRIAN BARRAQUIAS



235        DE GUZMAN, RIK JAZON SORIANO



236        DE GUZMAN, RISHA MANAOIS



237        DE LA CRUZ, CLINT MONTILLO



238        DE LA CRUZ, SEAN CARLO RESUELLO



239        DE LEON, TRISHA JAYNE HUFALAR



240        DE TORRES, GUENALYN



241        DE VEGA, MARY JOLLY CHUNSIM



242        DE VERA, FATIMA PACQUING



243        DE VERA, GABRIELLE



244        DEL ROSARIO, ALAIKA MAE GALIMBA



245        DEL ROSARIO, FLORENCE NINO BONDOC



246        DELA CERNA, EARL DAWN DAGOLSAPO



247        DELA CRUZ, BOBHEL SANTOS



248        DELA CRUZ, JOHN DANIEL MANANSALA



249        DELA CRUZ, PATRICIA ANNE ALAMO



250        DELA CRUZ, RANDELL DEL VALLE



251        DELA PEÑA, MARK LEVIN ABEJERO



252        DELFINO, MARIA LOU CORSAME



253        DELICANA, MARCO REDELOSA



254        DELIGERO, ABIGAIL PODERANAN



255        DELOS REYES, JOWELL RHOY



256        DELOS REYES, KURT DOMINIQUE DEL ROSARIO



257        DELOS SANTOS, CARLO ESPINEDA



258        DELOS SANTOS, MA MICAELA MAE MANALO



259        DEMAISIP, JAYCEE BELTRAN



260        DEMERAY, CHESKA LLAGUNO



261        DENTE, JOEL ALVIN JAVIER



262        DIGOL, MA THERESE APOLINAR



263        DILIG, CHLOEI CALITES



264        DILIGENCIA, GIANNI EMREI SOL CRUZ



265        DIMAANDAL, JENNILYN CABATAY



266        DIZON, TIFFANY KHRYSTELLE ADORNA



267        DOCUYANAN, HAZEL JOYCE EDRADA



268        DOLERA, NOVIN APLAYA



269        DOLUMBAL, IAH CLAIRE



270        DOMINGO, BALANCIO AGMALIW



271        DOMINGO, MAOURIELLE BIANCA RAMIREZ



272        DONGA-IL, GENIEL AGWILANG



273        DORUELO, RAYMOND LILOC



274        DU, RONALD ADRIANE ASIDO



275        DUCLAYAN, LEINELLE RODAS



276        DULNUAN, REIZZA CLAIRE DAULAYAN



277        DUMAPIAS, JESSEL MAE BADO



278        DUMO, MICHAEL DAO-AN



279        DUYAG, RAINE RAPHAEL BALURAN



280        EBARLE, AIRYELL LEI FUENTES



281        EDAÑOL, JAMES DE GUZMAN



282        EDSA, ABDILMAR BASSAL



283        EGIDO, PRINCESS CORDERO



284        EGOS, PEARL KATE CASALDA



285        EGUIA, CARRIE ANN SAN JUAN



286        EKID, MIRA CLARIZA LICYAYO



287        EMPIALES, RODELIZA FERNANDEZ



288        ENCILA, MARY BLESSIE CONTAOI



289        ENRILE, OSWALD JAVIER



290        ENRIQUEZ, ARSHAIDA LAUDIN



291        ENRIQUEZ, PATRICIA BIANCA BERNARDO



292        ERPILUA, EDD CHEYNEYREY ONIN



293        ESGUERRA, MARIA AURORA CABUCANA



294        ESPERANZA, DAISY RAE OMINGA



295        ESPINA, MA CHESKA ANGELIE OH



296        ESPIRITU, MARY JOYCE CASTILLO



297        ESTIPONA, KATELYN LISERL PORSUELO



298        ESTOPA, YRICA JOYCE YRUMA



299        ESTRADA, MA ELENA DE VERA



300        EUGENIO, MARIELLE YSABELLA DELA CRUZ



301        EVANGELISTA, JAN PIOLO RAPHAEL DELOS CIENTOS



302        FAELDONEA, YVONNE ANGELA GLUMALID



303        FAJILAN, JOSHUA BUHIA



304        FERNANDEZ, CRISTINA PARCON



305        FERNANDEZ, JOHN ERICK ABOBOTO



306        FERRAREN, LONNAGIN ATULAN



307        FLORES, CHRISTIAN APRIL REALISTA



308        FONSECA, ELLA MARIE MAÑAGO



309        FONTANILLA, JOSEPH PANELO



310        FORTO, JUVENEL CAMPAÑA



311        FRANCISCO, EARL AUDREY TADEO



312        FRANCISCO, PETER JAMES DOMINGO



313        GA, DANIEL DELGADO



314        GABALES, ANNA-LUZ AN



315        GABATO, JAY NEPOMUCENO



316        GACUTAN, MARIFE GADIA



317        GAJUNERA, CHRISTINE BENTULAN



318        GALACINAO, GAY PACANTES



319        GALDO, AITRENCY-VAY MAPUTOL



320        GALLARDO, AVE GRACE LEDDA



321        GALLYOT, RICHARD JAMES MARALLAG



322        GALVAN, LOU GERALD EBIO



323        GAMBOA, DANICA ESPIRITU



324        GAMBOA, JUSTINE MAE



325        GANZON, NIKKI ANN IGNAS



326        GAPERO, KEEK ALBERT DOTE



327        GARALDE, REYNOLD CASTOR



328        GARAS, MAE LYN RABANAL



329        GARAY, MA NIÑA GRACE LAMBATIN



330        GARCIA, ANDREI MIGUEL NARIO



331        GARCIA, KATE REGGIE PASCUA



332        GARCIA, LHEAN MAE REODIQUE



333        GARCIA, MARJORIE



334        GARCIA, PAUL VINCENT CASTAÑETO



335        GAZO, RANIELLE CALVIN ATILANO



336        GELORYAO, TATSIE BLESS GAMAYAO



337        GEOCADIN, MARIE RUTH AUJERO



338        GEOLIN, CHARLENE JOYCE ROSALES



339        GERONCA, MARIEL PABILONA



340        GIRAY, JHONIE CLARETTE CANDELARIA



341        GLORI, PAMELA AMOR RADA



342        GLORIOSO, APRIL JOY ESTOLANO



343        GONGURA, MA REBECCA ESCONDO



344        GONZAGA, REGIELYN BONGGO



345        GONZAGA, SEAN ALBERT DEO AMORES



346        GONZALES, ANTHONY ZEDD WAEL



347        GONZALES, KAREN JOY VERTIDO



348        GONZALES, NOIMI ADRIANNE CUADERES



349        GONZALES, STAR GRACE CARON



350        GRAYCOCHEA, LOURENSHIEL FLORES



351        GREGORIO, ARRELLE CLOUDE CRUZ



352        GROMIO, CATHY PANUGAO



353        GUARDIARIO, JEREMY MENDOZA



354        GUERRERO, MA KRISTINA MACEDA



355        GUEVARRA, JOBELLE ANN MANGONA



356        GUIANG, JOANNE CASTRO



357        GUIANG, JONATHAN BUNGBUNGA



358        GUICO, LUIS GABRIEL TAN



359        GUIMPAYAN, EDCEL BOTAL



360        GUMA, JENNIFER BISWAYAN



361        GUMABON, MARIA VALERIE JOYCE SANTOS



362        GUTIERREZ, REMELYN MANALO



363        GUTO, RONNELL MAQUILING



364        HACBANG, ANGELITO LUIS CALESTE



365        HANGAD, JOCEL REYES



366        HASSAN, NADZMA AMING



367        HEMBRADOR, ALLEN LORENZ CAMERINO



368        HERMOSO, JOHN CARLO PARARUAN



369        HERNANDEZ, DIANNE MENDOZA



370        HERNANDEZ, FRITZ GABRIEL RIVERA



371        HERNANDO, CHARMAINE RARA



372        HILARIO, APRILLE MONIQUE IGNACIO



373        HUSSEIN, KHALID KHAN OMAR



374        IBNO, WENDY LAMALAN



375        IBRAHIM, MERSALYN ELANG



376        IDDOBA, JERICKA ALEXA URETA



377        ILARDE, EDEN RAMOS



378        IMLAN, AUZIDEE BELLO



379        INDANAN, BRANSON JR SADJAIL



380        ISICAN, ADRIAN GREGORY MARTINEZ



381        ISIDRO, HYACINTH IBUYAN



382        ISIP, JAN RICH JADE GARCIA



383        ISMAEL, ADENUL NASSAE



384        IÑIGO, KIZIAH JOYCE TRAQUEÑA



385        JACOBA, KEN RUDNY DULAY



386        JAINUDDIN, FARIDA AUD



387        JARABEJO, EDSEL ABLES



388        JAVIER, JIREH LOIS LIBRERO



389        JAVIER, JUSTINE DAYNE NATO



390        JAVIER, PRINCESS NHECABEL REYES



391        JAYME, REY CONTIGA



392        JIMENEZ, ALEC STACY AYSON



393        JISON, SOPHIA LOUISE TRESPICIO



394        JOVEN, LOUISE ADRIANNE CORTES



395        JOVENA, REGINE



396        JOVINAL, ALYSSA PERIA



397        JUCAR, PATRICIA NICHOLE GARCIA



398        JUGARAP, ROMA BYEN BASUEL



399        JULKIPLY, SHERWINNIE HALKIN



400        JUMRANI, NASIMA ASARI



401        KHO, SHERRY DAREEN SULAYMAN



402        LABADAN, DANDY GAJOL



403        LABASAN, JOMAR BONDOC



404        LABTO, ROSE ANN NECOLE DOLIM



405        LACHICA, ARVIE BOY SARANSATE



406        LACHICA, JETHRO DOMEDE



407        LACONSAY, PAUL ANDRE BENTER



408        LADAGA, LORIEDEL ANDRADE



409        LADEZA, XENIA JANE LEUTERIO



410        LAGARDE, REGIENELL GERALD DELA CRUZ



411        LAGMAN, GERALD ALEJANDRO



412        LAMONG, ANGELA EDCHE



413        LAMORENA, EULA MARIE MANGOSING



414        LAMPA, MA ANGELLEA CABIGTING



415        LAMPERO, REINA RIZZA MAGAT



416        LAPASTORA, JODHEL RAMIREZ



417        LAPUZ, MA ANGELA RODRIGO



418        LARA, JENNIFER TANGARORANG



419        LAS PIÑAS, ALLORAH JANE AMISTAD



420        LAUDE, WISLEY MONTAÑA



421        LAVADA, STEVEN NIKKSON



422        LAWAS, JANINE DADULA



423        LAYAN, MARGIE JEMINA



424        LAYUG, KRISTEL ANNE CARPENA



425        LAZARO, REGINA PAMELA DELA MERCED



426        LICAY, LIEZEL CABATO



427        LIM, FERDINAND GUMPAL



428        LIM, LEONARD BACTOL



429        LIMBARO, JERICHO CERVANTES



430        LINGAT, LANZ KERVIN DELLOSA



431        LIPIT, EMMANUEL CHRISTIAN CASTILLO



432        LLAPITAN, ZAIRA IBAY



433        LLAVE, REGINA DAANOY



434        LOMANGCO, JEMIMA HADJIOMAR



435        LOPEZ, REGIE LAROCO



436        LORENA, HANNAH GRACE GATDULA



437        LORICO, LEONARD ALLEN BAYLOSIS



438        LOZANO, ROUELA MARIE PEPITO



439        LUCIANO, KENNETH MANABAT



440        LUENGO, JOSHUA LAURENCE LANCIAN



441        LUGLUG, SHEVONNE RUTH NGIPOL



442        LUMASAG, RACHELLE SACULINGAN



443        LUMINDAS, JUSHUA BARLAS



444        LUNA, ELWEL JOHN RABOY



445        LUNA, NOEMI JOY BORINAGA



446        LUNTAYAO, JERYFE PENSOL



447        LUZAURA, ABEGAIL PORE



448        MACANSANTOS, CHRISTIAN MIRANDA



449        MACARAIG, EMMANUEL REY CACANOG



450        MAGALLANES, ADRIAN JOSEPH INTAL



451        MAGPAYO, PAULINE JOY TOLENTINO



452        MALABANAN, GAIL ASHLEY CAPATE



453        MALABANAN, JOHN CLAUDE LAGARDE



454        MALAZA, CHARISSE GONZAGA



455        MALIGAYA, NADINE LEDA BELMONTE



456        MALIHOD, SHEENA MAE DAYOG



457        MALINAO, JEANNE CANTILANG



458        MALLARI, MYLEEN LEGASPI



459        MALLILLIN, JANE BAUTISTA



460        MALLILLIN, JAYMAR VILLAMIN



461        MALOTE, MERLY ABYADO



462        MAMARIL, MARCHELLE YVETTE ORDINANTE



463        MANA-AY, LORENZ IAN BINAYAS



464        MANALANG, LIEZEL DIMATULAC



465        MANALO, CARLO ABRIGO



466        MANALO, MA LOVELY DE VILLA



467        MANCHA, JUNREY PUTON



468        MANDIGMA, CRYSTAL JOY GARIN



469        MANENGYAO, FAITH HARMONY MANGADCHIL



470        MANGASER, SARAH FAYE CONSIGO



471        MANGILAYA, NICOLE ESPIRIDION



472        MANLOSA, HAZEL THERESA CABIG



473        MANTIL, NAHDA TAHIR



474        MANUCDOC, GIRLIE AYROSO



475        MANUEL, WINNIE GRACE TAQUEBAN



476        MARAAN, LEA JEANE VIADO



477        MARAY, REEMAH ESTEVA



478        MARFIL, NIGEL VINCENT SAILE



479        MARI, MAR JANELLO GARCIA



480        MARIANO, A-JAY GUTIERREZ



481        MARIANO, CRAYNIEL ESPIA



482        MARTIN, IVAN JOSEPH CAIN



483        MAWI, SHAHARA MALIDAS



484        MAÑAGO, METHEA ANN ANDRADA



485        MEDILO, JERICHO JAMES VALDERAMA



486        MELCHOR, J-RYN ESTACIO



487        MENCHAVEZ, KARL RYO GARDOSE



488        MENDOZA, MATTHEW LOUIE ROMERO



489        MENDOZA, NAP BETITO



490        MERCADO, RALPH KENNETH APO



491        MESAYA, JIANE LOEL SANTOS



492        MICMIC, JOSE CHRISTIAN DIMAGMALIW



493        MIGUEL, WYONA JOESH ACUPIDO



494        MILLO, ROXETTE MAY TUMIBAY



495        MINAS, GERMAINE RYNE GLORIA



496        MISOLES, ANGEL DOMIE AGUILAR



497        MOCALI, JUMAYLAH GUROALAM



498        MODELO, ZYXLYN GARCIA



499        MODESTO, NATHANIEL EPAN



500        MOLINA, ELMELITA SARIGNAYA



501        MONARES, HONEY QUEEN ESPRA



502        MONES, RANDALL



503        MORALES, DIAN KATHLEEN BARANGAS



504        MORALES, JOHN ROLAND OARGA



505        MORENZO, NEIL IAN ALAMAR



506        MOSQUEDA, PRINCESS SHAIMA SERNA



507        MOZO, ROGER JUSTINE CONDECIDO



508        MUBIN, AIMA USAB



509        MUKTAR, SITTI ZAHRA BAJUNAID



510        MUNAR, DOROTHY ZADRINE RAMOS



511        MURILLO, ANALYN ALLAGA



512        NADAL, ALLEN NIKKO GULLAYAN



513        NADJALI, JULMA IBRAHIM



514        NAJERA, YRIEL BUTUYAN



515        NAMLI, MUBIENA VICTOR



516        NAPOLES, IAN TIMOTHY CALATA



517        NARVARTE, GRANT SETH ROMUAR



518        NASALAL, ARSIRA ANJABIN



519        NATIVIDAD, JOSHUA PHILIP ILDEFONSO



520        NATIVIDAD, VINCENT MARK CABANAYAN



521        NATURA, JOSELLE NICOLE ALIPDA



522        NAVAL, PRINCESS NICOLE ASHLEY AQUINO



523        NAVALTA, JERIMAE OLANUZA



524        NAVARRA, FRITZIE JUDE GALBIZO



525        NAVARRA, JOHN BERNARD BALLESTEROS



526        NERIC, CHRISTIAN GABRIELLE SANCHEZ



527        NOBLEFRANCA, KAYE-ANNE NERA



528        NOBLEZA, ENRICO BALLAD



529        NONES, ROLV OLIVER



530        NOVAL, LAURELEI CASTULO



531        NUFABLE, JOHN SHAKLEE BACANI



532        NURDY, ALSHARIF AMSAWA



533        OBEREZ, CARLYLE BLAZZ CAÑETE



534        OGANG, ANGELIKA LLENES



535        OGOY, PRINCESS JOY BALUCAS



536        OLAER, REINA ANDREA TUAZON



537        OLIVAR, MARJORIE JOYCE PONCE



538        OLIVARES, JUORIEL APOSTOL



539        OLIVEROS, JHEROME PAUL DURON



540        OMAR, JUDI ABDULLA



541        OMICTIN, LOVELY EIDELE JAIKKA APOLO



542        ONG, JANN MAYNARD ULLOH



543        ONG, JOSE RAFAEL JACILDO



544        ONG, MIKHAELA DELA VEGA



545        ONG, SIMON ELBERT BONDOC



546        ORBINO, APRILLE JOY GATCHALIAN



547        ORCELADA, JOSE ISAGANI BELARMINO



548        ORDONIO, CHARIMAR NADINE CAYOMBA



549        ORDOÑO, KIEZHEL DARYL LOPEZ



550        ORGANO, ANNA CAÑETE



551        ORILLA, JOSEPH ZALDY II NAVARRO



552        ORTIZ, AUSTIN LIWAG



553        PACIBE, ALEXANDER AGPOON



554        PACLAUNA, MARY LYN JUNTADO



555        PACQUIAO, JOHN MICHAEL MANALIGOD



556        PADDIL, MITZI JAY BALNES



557        PADOC, ARVIE GOLONG



558        PADRONES, MARA INSO



559        PADUA, EARL LORGEN MORTA



560        PAGAL, JULIE GRACE MANODDOM



561        PAHIWON, CARL BEH-HAY



562        PAJARILLAGA, JAMES MIGUEL



563        PALABAY, MARISSA GRACE ESLAO



564        PALASI, DENCY ANNIBAN



565        PALATTAO, CHARMINE SHEEN SUMILE



566        PALMA, BRITTNEY MELLEN BALBUENA



567        PALMA, JOANNE MARIE ROXAS



568        PALMARIA, PAUL AMIEL ATENDIDO



569        PANCHO, REZEILE DALE VICERA



570        PANES, ANGELA ROSE FAUSTINO



571        PANES, JUSTIN ADRIAN POVAR



572        PANGAN, JHON LUIGI SOMERA



573        PANGCOGA, NORWAFAH MIMBALAWAG



574        PANGOSFIAN, STEPHANIE CANO



575        PAQUITO, AZRIEL ZOE PASCUA



576        PARAGAS, AILENE DE GUIA



577        PARREÑO, NEVILL MAE SUERTE



578        PASCUAL, JONALYN MAE ALVARADO



579        PASCUAL, MARIENELL SIMBRAN



580        PASCUAL, MARK JOSCEL SORIANO



581        PAULE, BIEN LUIZ BAUTISTA



582        PAULO, RUSSEL JOHN GARCIA



583        PEDRO, MARVIC PARIJADO



584        PEDRO, PATRICK MACARAEG



585        PEGARIDO, DANIELLE ANDREA TRINIDAD



586        PEL-UY, VICCONE BUGNAY



587        PERALTA, RAMLI GALINATO



588        PERCELA, MARIA SOCORRO RAMEL



589        PEREZ, JOROUZ PONTIGON



590        PERNIA, ZYARON NICOLE GARCES



591        PESASE, TONIROSE DULAY



592        PETALLO, ARLENE CASPE



593        PEÑA, JOHN MATTHEW CANTIVEROS



594        PEÑALOSA, SCOTTIE JAMES BANCOD



595        PHODACA, ADRIAN KLEIN RAMOS



596        PINEDA, MELJEAN ROSARIO



597        PIOLO, CHARIMAR MAGALINO



598        PIOQUINTO, SARAH GRACE TORRALBA



599        PITLONGAY, RAÑA FERMIN



600        PLANILLA, ERICSON GAMBALA



601        POBLETE, LYN MORADA



602        PORTEA, ROMMEL HIDALGO



603        POSING, HAZEL ANNE SIBAYAN



604        PRINCIPE, ABBYGAIL RABINA



605        PUNZALAN, JUSTIN BLANCHE RIZALADO



606        PUYA-AO, CHARLI MAE ATMA



607        QUINTANA, MARIBEL BUHISAN



608        QUINTO, GAIL TULLO



609        QUIPID, ROSE ANNE MARANAN



610        QUISPAY, BRENDA ALEJANDRO



611        RABANAL, KRYZEL MAE VALDEZ



612        RABENA, PRECIOUS JENELLE JACOB



613        RABUYA, BLESSIE LUCIANO



614        RACILES, BENJAMIN III ANINAG



615        RAMOS, JOHN ANDRE VERGARA



616        RAMOS, LYLE ALEXIS LAPUZ



617        RANCHEZ, GLAIZA MARIE MARZAN



618        RASID, NURHANA MISONG



619        RAURAS, VENUS ATHENA MONIS



620        RAZOL, ROMMEL JR CAMBA



621        REDOBLE, CHRISTIANNE YVONNE COMBAAS



622        REGULAR, JORGIE MARIE NARTEA



623        RESOSO, APRILYN ACHERA



624        REVELLAME, KARLO PASCUAL



625        REYES, GABRIEL ALONTE



626        REYES, HAYLY ZELAH LLANO



627        REYES, JENNILYN ROCO



628        REYES, LLOYD GERARD HAYAG



629        REYES, RHIEN JAKE PAUL DELA CRUZ



630        RICAFORT, MELODY GUTIERREZ



631        RIVERA, JOBELLE MANALANG



632        RIVERA, WYCLIFFE DIMINO



633        RODELAS, SHIRLY MAINE RADA



634        ROQUE, MA CARMELA LOPEZ



635        ROSENDAL, JOSEPH JR MOSLARES



636        ROY, DIANA ROSE DELA CRUZ



637        RUIZ, KAREN ORETA



638        RULIDA, MARIAN OCAÑA



639        SABADO, CELSO RHYS II APUYO



640        SADIANG-ABAY, HERLENE PEÑAFIEL



641        SAHI, SITTI RADZMA MARCOS



642        SAHIAL, TASHREEN SHIHA DANIAL



643        SALAT, GUIOMLA JABEDIN



644        SALAZAR, DARENE MARCIALES



645        SALIDO, MARK ADRIAN RABINO



646        SALONGCONG, MARIA ELAH LUCENA



647        SALOSO, NURISA MANGONA



648        SAMAR, JOHN ELMER RELATADO



649        SAMONTE, NOLI ALMAZAR



650        SAMSON, CATHERINE KATE BUROG



651        SANCHEZ, GERRUEL ARVIN DEL PILAR



652        SANCHEZ, MARIA ANDREA DIZON



653        SANGAHIN, MARIA KATHERINE CASTILLO



654        SANNAD, JOYCE ALIBCAG



655        SANTIAGO, ARON KIMWEL VILLA



656        SANTIAGO, NICOLE SARABUSAB



657        SANTIAGO, SEANNE GAYRON GUTIERREZ



658        SANTOS, JOHN CHRISTOPHER POLICARPIO



659        SANTOS, MA YVETTE LOUISE GOROZA



660        SANTOS, STEPHANIE MAY ASILUM



661        SARABIA, GERALD DE LA ROSA



662        SARAIL, FERHA DUA



663        SARATAL, NURMINA EPPING



664        SARATAO, LIEZL BALLADARES



665        SARNE, RONNEL MAQUINTA



666        SARTAGUDA, DEANIEL CAIÑA



667        SAYLON, REINER TED LADUA



668        SAYO, MARK CHRISTIAN VICQUERRA



669        SEDERIO, EDGARDO JR PETIZA



670        SEIDEL, KHRIZIA NYE SEALONGO



671        SERIL, ALVIN CAPITLE



672        SERRANO, CARLO SAMSON



673        SERRANO, JANTERO MARK ROSARIO



674        SERVIÑO, JOSE ALPHONSO REFREA



675        SEVILLANO, CINDY ROMERO



676        SHAHABUDDIN, MOHAMMAD LADJA



677        SICAT, JONILA RONELA GANTANG



678        SIGUA, LEW ANGELO SIMON



679        SIMONDO, MARK ALEXIS ROMALES



680        SIMPAO, JOHN LEYMAR CERBITO



681        SINFUEGO, BIANCA MARIE BANGALISAN



682        SIO, ROVEN HIGGINS CABELA



683        SOBRECAREY, NERLAINE PAJARITO



684        SOBREVILLA, EDEN JOYCE OCAMPO



685        SOLAS, MARY ADA GAY ARAS



686        SOLAYAO, MARK JERWIN GACULA



687        SOLOMON, JESSICA MONZON



688        SOLOMON, SOPHIA SORELLE HUTCHISON



689        SOLOVERES, RICHARD JAVA



690        SOLSONA, REMILYN SAYAS



691        SOMERA, SHAERY NOVIE LASCOTA



692        SONIDO, MAE JASMIN SAUPAN



693        SONNY, NUR-FAIJA JALILULA



694        SORIA, SHAIRMANE ESPAYOS



695        SORIANO, JEAN SALUDARES



696        SUBALA, FRANCESCA DOMINIC LOPENA



697        SUBIAGA, RIZZA GLYDEL PADIOS



698        SUGPATAN, KRYSTLE OLOROSO



699        SUMAGAYSAY, JOANNE CIVIL



700        TABANGIN, JOYMEE MARIE MALAMUG



701        TACAL, MARY KRISTELLE AMIGLEO



702        TAGUDAR, DEANNO JAE GALLARDO



703        TAHA, AMILODIN LINOGAMAN



704        TAHIL, MUDZNA ALIJAM



705        TAKINAN, JANICE MANGILI



706        TAN, ALSHARIFF VILLARUEL



707        TAN, CALLIE OALLESMA



708        TAN, EHSAN-LYN AWAB



709        TANGALIN, CHRISTIAN DEDIOS



710        TAPIA, JOHN DEXTER GUTIERREZ



711        TARNATE, KAYZEL MARASIGAN



712        TAYAG, ALDEL JARETTE JALANDONI



713        TAYTAYON, DRIX JOHN BANGALISAN



714        TENEDERO, ALEXIS SACDALAN



715        TERCIO, ALEX ANDREI SALVADOR



716        TIBLI, MELWIDA HASANUL



717        TINDUNGAN, MICHAEL LANGBAYAN



718        TINOSA, SHEENA MAE OLA



719        TIRAZONA, MARVIN LORENZ PABLO



720        TOL, LOVELY GAY TOTO



721        TOQUERO, CLARIZA MAY BAUTISTA



722        TORRES, JILL ANNE LLAMERA



723        TORRES, MARK KIM BURTANOG



724        TORRES, RICHARD PHILIPPE GALINDEZ



725        TRINIDAD, EARL JOHN RAGANAS



726        TUA, JASHMOON GLANCE ROXAS



727        TUBIG, JEZERENE ANN SEVILLA



728        TUGUINAY, MARLEE ANN BENITO



729        TULIAO, ANDREA MAE TOLENTINO



730        TUMANDA, KAREN RICAFORT



731        TUTOR, HONEYLAINE MONTEROLA



732        UDAN, DESIREE JOY GUINAN-NOY



733        UMALI, FRANZ LOUVERNE PARALEJAS



734        UMPAD, JOEMARC CANOY



735        UMUG, AHMAD-SABRIE COSME



736        UNAY, GLEA GRACE ROSETE



737        UNDIA, AHMAD GLANG



738        VALDEMORO, DEXTER MARTIN



739        VALENCIA, ARNON BORJA



740        VALENCIA, MARIA KATRINA ALMODOVAR



741        VALLEJO, DENNIS TUASON



742        VARGAS, ROBERT BASALLO



743        VEGA, HADASSAH JIREH RAFANAN



744        VEGA, MAUDE ARZABAL



745        VELASCO, MARIFE EPISTOLA



746        VERACRUZ, LEAH MARIE MARIANO



747        VERGARA, FREJIA ROUZ LIZARDO



748        VERGARA, HARLEY MORILLO



749        VERZO, GIAN BENEDICT PERLAS



750        VESAGAS, NERIZ ANGELIKA ENRIQUEZ



751        VEÑALES, MARINETTE BOSETA



752        VICENTE, RUBILYN DUMAC



753        VILLA, FEDERIC PAUL CUIZON



754        VILLAFLOR, GERRYLYN AMPOSTA



755        VILLANUEVA, ARYELLA MILLENA CATANGHAL



756        VILLANUEVA, CHRISTINE JOYCE LIMBO



757        VILLANUEVA, IVAN LEE CESAR



758        VILLANUEVA, ROGEL JUMAGDAO



759        VILLANUEVA, VINCENT



760        VILLAR, ALISSON MAE AVIÑANTE



761        VILLAR, MYKEE REYES



762        VILLARROEL, ELIJAH JOSE ANTONIO DOMINGO



763        VIRTUDAZO, JOHANNE REICHVON KEVIN PACE



764        VISITACION, JESSA MAE EUGENIO



765        WANDASAN, NEPTHALIE DIZA



766        WHIGAN, JEMMARIE ORDOÑO



767        YAP, ROSELLE RIOS BARRIOS



768        YBAÑEZ, JC GENITA



769        YBAÑEZ, MAVERICK SUPAZ



770        YPIL, CAREEN JHENN SILAGAN



771        YUNGCO, JANINE KAYE FERNANDEZ



772        ZAMORA, REZAMAE ANNE DOLOMANDING



773        ZARAGOZA, KAYLA GIRAO



774        ZAYCO, ARIANE ROCA



775        ZORNOSA, ANGEL MAG-UYON



776        ZUÑIGA, KARL KRISTOPHER DENOLONG



 



Roll of Successful Examinees in the X-RAY TECHNOLOGIST LICENSURE EXAMINATION



Held on MAY 16 & 17, 2021 Released on MAY 24, 2021



 



1        ALEGADO, ALEX KYLE BORROMEO



2        ALINSULORIN, MARK JIM SIVA



3        BASIAG, MAYSHELL BALILING



4        BATUAMPAR, AL-AMEN LOMIBAO



5        BAUTISTA, KING RANGER PAUL TUDLONG



6        ENCARNACION, CHRIST JOHN ANICETO



7        GONZALES, JHON PAULO ESMABE



8        KUNNANG, MERHANA HADDARI



9        LOBO, KAYE MONTECINO



10        MADAHAN, KHRYSS ALVINCH RICK EBUS



11        MANSUL, SCHERMEEN WAHI



12        MOSCOSO, HERMIN JANE SONGCAYAWON



13        MURIM, MUHD SHAMIME-RAZA TULAWIE



14        NECIDA, RHONEIL-JO IGNACIO



15        NUQUE, JAIME NICOLE BALBA



16        REYNOSO, ZOILO III MAGTUNAO



17        SALAZAR, MARIO JR CAPISTRANO



18        SALVADOR, ANGEL GALVO



19        SANTOS, ANGELITO SOMBILLO



20        SOLEDAD, JAY ALLEN GUTIERREZ



21        TOMOLING, RHIM ASIL


                        


                        

                        

                           

                        


                        

                           





                        


                        

                                                      RADIOLOGIC TECHNOLOGIST LICENSURE EXAMINATION
                                                      

                        


                        

      

         

         
      


                        

                           

                              
Philstar

                              
                              

                           


                           

                              
                              
                              


                           


                           
                        

                     


                     


                     

                        

                           
    
                              
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                                 Romblon State University secures P39-M CHED grant
                              


                                                         


                           

                                                            
101 days ago

                              
                              
Romblon State University secures P39-M CHED grant


                              

                                                                  By Rachel Evangelista-Llorca |
                                 101 days ago                              


                                                            
Romblon State University secured a funding from the Commission on Higher Education for three major projects worth...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 UP decision to defer grades said to put class requirements over student welfare
                              


                                                         


                           

                                                            
Over a year ago

                              
                              
UP decision to defer grades said to put class requirements over student welfare


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Others also questioned the integrity and composition of the Board of Regents itself, with only three sectoral (faculty, staff,...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 UP mulls ending sem early as Ateneo readies for post-COVID-19 school year
                              


                                                         


                           

                                                            
Over a year ago

                              
                              
UP mulls ending sem early as Ateneo readies for post-COVID-19 school year


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
The committee, however, did not heed students' calls for mass promotion and instead recommended to postpone grades for the...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 Colleges on August-July calendar can extend sem by a month after ECQ lifting &mdash; CHED
                              


                                                         


                           

                                                            
Over a year ago

                              
                              
Colleges on August-July calendar can extend sem by a month after ECQ lifting — CHED


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Colleges and universities that adopted the August school calendar are authorized to extend their semester up to a month after...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 UPCAT 2020 results postponed indefinitely
                              


                                                         


                           

                                                            
Over a year ago

                              
                              
UPCAT 2020 results postponed indefinitely


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Considerations weighed include internet inaccessibility during the Luzon-wide enhanced community quarantine and the welfare...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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                                 'Big 4' universities join COVID-19 handwashing guide trend
                              


                                                         


                           

                                                            
Over a year ago

                              
                              
'Big 4' universities join COVID-19 handwashing guide trend


                              

                                                                  By Ratziel San Juan |
                                 Over a year ago                              


                                                            
Online users have also suggested using more popular handwashing tune alternatives like 20-second snippets of hit songs to...

                                                         


      

         

            
Exam Results
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