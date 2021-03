The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 294 out of 467 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Manila, Baguio, Davao, Tuguegarao and Zamboanga this March 2021.

Roll of Successful Examinees in the Respiratory Therapist Licensure Examination

Held on March 10 & 11, 2021; Released on March 15, 2021

1 ABARQUEZ, MARIUS KENT AMORA

2 ABBATUAN, IHNA JOY SIRIBAN

3 ABDULLA, MARWAN JAKARIA

4 ABDURAHMAN, SHAINA SABANDAL

5 ABIDIN, SHERLNEIN JALMAANI

6 ABREU, CAILA ANNE GIELINE MENDOZA

7 ABUBO, ARIADNA JADE SARMIENTO

8 ABUBO, ROCHELLE LYN GUZMAN

9 ADIL, AZMART ABDUL LATIP

10 AGGA, WAN AZZIZAH JAMALUL

11 AGLIAM, NHYL IVY ANNO

12 AHMAD, AL QUODRI TOTOH

13 AHMAD, KESHRYN NAILA TAN

14 AJID, YOSEF SALI

15 AJIJUL, NICE-ZARR SUHAILI

16 ALAGENIO, JEBZ COSSID

17 ALBARIS, ROWANA ALAJA

18 ALBIN, CHERLIMAGNE LOMEREZ

19 ALCAYAGA, FLORIZA MARIE SABBAN

20 ALCOBER, RAFAELA CLAIRE ATAL

21 ALI, AL-MAIRAH DIMAKUTA

22 ALIH, NORMIE TAN

23 ALIH, ROKAYYA HADJULA

24 ALLIAN, BEATRIZ ANJULI HARON

25 AMEDO, AUDRIELLE GAY TORRES

26 AMIN, AREEZA TANGKIAN

27 AMIRUDDIN, HUJAIPA DIMA

28 AMIRUL, JONNALENE ALPAPARA

29 AMORSOLO, DESIREE SIMONE NOCHE

30 AMSALIL, FATIMAE INDASAN

31 ANDRADA, VINCENT RUPERT COLDOVERO

32 ANTONIO, ALMAR ADAM

33 APELADO, MARK CLIFFORD LUCAS

34 ARAJI, DERMARISA IBABIL

35 ARAKAMA, NURINNIHMA SANGKA

36 ARCEO, MAE ANNE THERESE LEAÑO

37 ARCILLA, MARY GRACE SABANGAN

38 ARCO, CHRISTINE JOY MABAZZA

39 ARCO, KATE NICHOLE MABAZZA

40 ASDALA, AL-SHADIY SALIH

41 ASKALI, OMAR IRIH

42 ASMAWI, FATIMA BAHAD

43 ASWAT, AILEEN GRAIL PACULAN

44 ATTANI, FERSHIEBA OMMAR

45 AYLANI, FADZRAMA LADJA

46 AYSON, KIMBERLY RITUALO

47 AYUMAN, ALEXANDRA MARIE MABBORANG

48 BABALO, MAY JAYPE

49 BACARON, ORLY PADUGA

50 BACUD, ANGELICA MARCOS

51 BACULI, PAULINE ANGELICA ARESTA

52 BADKI, REYCELL PELATO

53 BAGA, SHAMIERA ANILONG

54 BAGUIO, MARY GRACE BERNARDO

55 BAHANG, MUNIEF PANTASAN

56 BAIRULLA, SHEIKA JAI

57 BALAGOT, MARIA CECILIA AGNAONAO

58 BALAN, BEATRIZ ANNE DENISSE BELINO

59 BALAO, GABRIELLE AMBER SATUR

60 BALBIN, REHMAR LASAGA

61 BALUARTE, PRECIOUS

62 BALUSCANG, RYAN CAESAR ASPURIA

63 BANAGYO, CHARIS ATLUNA

64 BANGAYAN, SOLEDAD LOPEZ

65 BARCELO, WARREN BRYLE RACELA

66 BARRERA, MARIELLA NICOLE JOSE

67 BERNABE, CHRISTINE PRINCESS DIANNE SARMIENTO

68 BESA, ALYSSA ARCILLA

69 BLANCAFLOR, KARL CARBONQUILLO

70 BOLAOIT, JASLEY CALINA

71 BUENAOBRA, FLORENCE SAGUILAN

72 BUMANGLAG, RENZ GESRAE ANTONIO

73 BUNAO, DANA JEAN CABANG

74 CACHERO, MARIANNE FAITH DELA AUSTRIA

75 CACPAL, SAMMYROSS GRATELA

76 CACUYONG, JOHN HARVEY RIVERA

77 CAMPEROSO, MYRA BUQUEL

78 CANAPI, QUINCY TAGUINOD

79 CANDARI, JANEL DEE AYALA

80 CANITE, JYRINE KAYE VICENTE

81 CANTONAO, NICOLE MOREÑO

82 CARAVANA, JAYLA MAE BERROYA

83 CASTAÑEDA, JESSA RAMOS

84 CASTILLO, LOREN PACION

85 CATACUTAN, KRIZZAMAE CARANGUIAN

86 CATAPANG, JOAN CLARISSA CUSI

87 CATINDOY, PRECIOUS MAE SERA

88 CATRAL, RENZELL KYLE GUMABAO

89 CAUAN, VANNESA BAQUIRAN

90 CAWANAN, KAREN KRESTA PANTALEON

91 CAÑETA, MERCEDES STA ANA

92 CORPUZ, MICHAEL DAVE CASTRO

93 CRUZ, MAE YSABELLE TEJADA

94 CRUZ, MARK ANGELO RICO RAMOS

95 CUILAN, AMORSOLA GABAO

96 DAGASOHAN, SHAIRA MAE GALLARDO

97 DANGKAHAN, AL-WAJEED AMMAD

98 DANIAL, JIMSHAINA JUL

99 DARAUAY, MARY GRACE TALANAY

100 DATU, JUSSETTE CHRISTI LOPEZ

101 DAUNDING, PAUJIYA PAKASI

102 DAWAIM, NURHIJAR SALAPUDDIN

103 DE CHAVEZ, JAMIMA ROZOL

104 DE VERA, DENNEZ AGARAP

105 DEGAY, YANA LECERY BAWALAN

106 DELA CRUZ, NICOLEI ANDREW ETRATA

107 DENIEGA, JUSTINE MAE ABELLA

108 DESPALO, MARIA LYRA HO

109 DIAMLA, NOR-AINIE ALUG

110 DIAZ, SHAROLL AVELINO

111 DIEGO, MARINOL GOGOTANO

112 DIMALANTA, DEBY ANNE HAO

113 DISOMANGCOP, FATIMA DURAN

114 DOMINGO, JAN CARLO BAGA

115 DULAWAN, VANESSA HUMIWAT

116 EDRES, ROHAIMA DERAGUN

117 EGE, JHEN CHRISTOPHER DELA CRUZ

118 EJADA, BEATRICE MOIRA LOUISSE ESCALANTE

119 ELLIH, NURJILYN ADIL

120 ESPINO, RAWYNN UY

121 ESPINOSA, KRISTLE JANE MABBORANG

122 ESTACIO, MARJORIE OLIVEROS

123 FAGTA, MARIA HILARIA THERESA DOMINGUEZ

124 FAIZAL, ALINER KARANDAMAN

125 FERNANDO, RENOLD MART MALARAN

126 FLOREN, ALYANA FELICE TIMONES

127 FORTUITO, MARY JEANETTE BALIÑA

128 GADDONG, NAHLA MUSA

129 GALAY, APRIL JOY SEVIDAL

130 GALIDO, GINNIE AQUINO

131 GALLA, ANGELIKA AGAWAN

132 GAMBA, NATALIE MAE DIME

133 GANADO, DONABEL JORILLO

134 GARINGAN, NADZWA TAIB

135 GARINGAN, WADZNA JARANG

136 GASADAN, DANICA MARAH GONAYON

137 GAYYED, DANIELLE DENISE BUDDIT

138 GONZALES, ROBURT BERNARDO

139 GUERERO, SWEET JOY BENITEZ

140 GUERRA, CHARMAINE DELOS REYES

141 GUMABAY, JESSABEL PANAO

142 HADJULA, SHARILYN ABDULLA

143 HAIRULLA, GUENDOLENE SAHI

144 HAJUBAIN, SAMIYA SAURAGAL

145 HAMJALI, ANN-AISHA UMDA

146 HASUSI, MURSADAR ADAMIL

147 HILARIO, SHAIRA MASINLOC

148 HUISO, VALERIE SEÑERES

149 HUSSAIN, SHAHEENA ANAM

150 IBRAHIM, NURSHIMA ABDULAJID

151 IBRAHIM, SHARMINA TARADJI

152 INIDAL, WAENAH MAUNGA

153 IRADA, SARANGBUSTAN ARIK

154 IROL, SHIEKA DEPIO

155 ISMAEL, WADZNA OMAR

156 ISNANI, ALBAR KADIL

157 JAARI, NURAIPA KUNNAHI

158 JACINTO, GAIUS ANDREW GAVINO

159 JAIRULLA, PRELA HADJAIL

160 JALMAANI, NURUL QAMAR AMERIN

161 JAVIER, GRETHEL JANE TOSE

162 JOE, LAYALIE HASSAN

163 JULKARNAIN, RAFAH ASANI

164 JUNIO, CLAIRE MAI EPAN

165 KAMALUDDEEN MOHAMMAD, IBTESAM KALBI

166 LABUNI, ROBERT ANDREW TAGORDA

167 LACONICO, JENNIFER LEI KABIGTING

168 LAGMAY, HILLARY ANNE MANZANO

169 LAGUADOR, CANA MAGUEN

170 LAMENTA, MAYGELIN ALINCHAWANG

171 LANGUISAN, MARLIE UBALDO

172 LEANDRO, ALYSSA GRACE BERGADO

173 LEDDA, PRINCESS AGUILA

174 LEGARA, FHARA ABDUL

175 LEYTO, KARLA JAYNE NIDUAZA

176 LIM, FERHANNA JAIN

177 LIM, ZANGEL PARAISO

178 LINGAYO, LAICA AIZEL CANAO

179 LINTOT, FHARINA MAE MARCIANO

180 LIPAJI, MARLINA MAHAJUN

181 LORIAGA, MARICAR CRISOSTOMO

182 LUGAY, SHANNON ERIN GALANG

183 LUIS, ANALISA SIAZON

184 LUMBICAN, MARIEL SACSI

185 LUZON, MARIA YVONNE BARSANA

186 MADERO, JOMMEL SABARIAS

187 MADJILON, SHAINA LEE

188 MADREDIJO, JAN DOMINIQUE CUARTO

189 MAGKILAT, HANZARRI DIZON

190 MAHARAJUN, IRENE AJIDI

191 MALUCAY, CLEANTHA IVONNE JOY COBALDEZ

192 MANDANGAN, ZERHADA DAWAH

193 MANSUL, NAIDA HADJILAYA

194 MARDAN, ANABEL TIGUMAN

195 MAULANA, ALSIL PUNGAS

196 MEJIA, MERIAM ESTRELLON

197 MEMAN, VIC MARK LEONARDO

198 MENDOZA, FREYZA LORAINE BARANGHAY

199 MENDOZA, IRIS CHARL SIBAYAN

200 MIKI, AYA LIZARDA

201 MINA, FRANCINE MICA VALDESCONA

202 MIRANDA, ANN LOUISE

203 MIRASOL, CHRISTINE CHELSEA

204 MOHMINA, SHARA DHEE KULLAM

205 MOLDEZ, JOANNA KRISTEL SALES

206 MONTECLARO, ISAIAH JOHN AMISTAD

207 MUKIRAM, NADIA HADJIRUL

208 NABUA, MIGUEL CARLO CAINGAT

209 NANTES, FAITH SODELA

210 NAVALES, MA GABRIELA DONATO

211 NAVATA, FATMA SAIDUL

212 NEBAB, REINOUR AMILHAMJA

213 NELMIDA, ALLIANA NICA CANLAS

214 NONESA, LUISA NARIDO

215 NUÑEZ, GEAN RACIE MANAJERO

216 OCA, RENZ MARK LIBERATO

217 OCAMPO, JANIE ANN LOZANO

218 OLAMA, ALANIA ABUBACAR

219 OMAR, JASMINE TAWASIL

220 ORIZAL, JESSICA KRISTINNE GASPAR

221 OROLFO, VALERIE JOY DELA CRUZ

222 PABELLO, JAMIELYN JOY CAPARAS

223 PABLO, JESSA TUMBAGA

224 PANGCO, RHUSELL AHMAD ANAMI

225 PANNIG, APRIL ROSE RENTIQUIANO

226 PARAISO, MA TERESA BATTUNG

227 PASAPORTE, ALYSSA MARIE MALAZARTE

228 PASTURAN, ADRIANNE KARLA GARCIA

229 PEPINO, ANGELLA PONCE

230 PING-AY, MARK JOMMEL EBLOGEN

231 PROCHINA, CHEENA MARIE LIM

232 PUNGTILAN, PATRICIA ELLE ELCHICO

233 RADJILUL, RADZNA QUIJANO

234 RAMIREZ, ROZELLE MAE PEÑARANDA

235 RANCES, YANINA ROSE MABATAN

236 RANIN, JAMY CHA DE ASIS

237 RAVIZ, JOSEPHINE II DE LEON

238 REVITA, ARLENE GUILLANO

239 REYES, WYNONA LILIENE SIMON

240 RIPARIP, REYSONE CASTILLO

241 RIVERA, JIM PAULO MARQUEZ

242 ROMBAON, GERALD

243 ROMERO, RODANTE ROSALES

244 SAB-IT, DEVORAH ROXAS

245 SAB-IT, NOEMI ROXAS

246 SABTULA, AMEERA YASIN

247 SACLOLO, JUNAID LUMANDONG

248 SAFAWIL, KEREN TACA

249 SAHIPA, RODIN YUSOP

250 SAHIR, AHMAD ZAIDANI SAPPAYANI

251 SAID, ABDULJABAR MUKSAN

252 SAIDIL, JANNIEZA ALLAMA

253 SAKANDAL, FATIMA REEMA CABATO

254 SAMBAS, CZARINA FRANCES ZAMBAS

255 SANTILLA, ABIGAIL PANTOJA

256 SAPAAT, AL-NASSER GOMEZ

257 SAUPI, SEEYED ISAAK HUSSIN

258 SAYAO, RAFAEL TAGATAC

259 SEGARINO, AGNES KRISTI VENUS

260 SIBLE, TERESBEL MARIE LAZARO

261 SITAM, BERNADETTE ALOD

262 SOJOR, KISHA NICA QUIÑO

263 SORIANO, MAIDEN OSEA

264 STA MARIA, JACKY

265 SUAREZ, CHRISTIAN ANGELO MENDOZA

266 SUPETRAN, MARIA ELIZABETH STA ANA

267 SY-SANTOS, LUIS MIGUEL ROSETE

268 TABLIT, RICHARD RHAYMOND PACLEB

269 TAHSIN, AL-WAKIL TIMBANG

270 TALIB, SITTI FHARZZANA SADALANI

271 TAMBOGON, REINDELL KYLE GABRIEL

272 TELIAKEN, HENRIC NICOLE PASI

273 TINA, SAMANTHA FAYE ORODIO

274 TIONKO, THOMAS PAUL LOCSIN

275 TOLEDO, ALTHEA MARIE TISON

276 TORIO, ACE RABAGO

277 TRILLANA, ALESSANDRA BOCO

278 TUMANG, FRANCISCO RAFAEL SARMIENTO

279 TUNGUPON, GIMAR ANDUHOL

280 UNDUG, SYDNEY-OMAR HARADJI

281 UNTALAN, VLADY LOUIE DE LA CRUZ

282 URAYENZA, AVA KRISTINE VALDEZ

283 URBANES, MICHAEL JEFF VICENTE

284 USMAN, YOUSOPH DIGA

285 VALENZUELA, RICA MAY

286 VASCO, JACKIELOU BASILIO

287 VELASCO, MONICA VALDEZ

288 VERGARA, MARK ANGELO AMARO

289 VILLAROMAN, REDEM KRIS CARREON

290 VILORIA, PAUL HUBERT WAYNE BACULI

291 YAHIYA, MUJAHID ARAJAN

292 YAHIYA, NASRIE SALEM

293 YUSUP, MANSUR AMPING

294 ZAPANTA, AYEZHA BAKIL