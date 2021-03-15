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Respiratory Therapist Licensure Examination

(The Philippine Star) - March 15, 2021 - 7:00pm

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 294 out of 467 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Manila, Baguio, Davao, Tuguegarao and Zamboanga this March 2021

Roll of Successful Examinees in the Respiratory Therapist Licensure Examination

Held on March 10 & 11, 2021; Released on March 15, 2021

1        ABARQUEZ, MARIUS KENT  AMORA

2        ABBATUAN, IHNA JOY  SIRIBAN

3        ABDULLA, MARWAN  JAKARIA

4        ABDURAHMAN, SHAINA  SABANDAL

5        ABIDIN, SHERLNEIN  JALMAANI

6        ABREU, CAILA ANNE GIELINE  MENDOZA

7        ABUBO, ARIADNA JADE  SARMIENTO

8        ABUBO, ROCHELLE LYN  GUZMAN

9        ADIL, AZMART  ABDUL LATIP

10        AGGA, WAN AZZIZAH  JAMALUL

11        AGLIAM, NHYL IVY  ANNO

12        AHMAD, AL QUODRI  TOTOH

13        AHMAD, KESHRYN NAILA  TAN

14        AJID, YOSEF  SALI

15        AJIJUL, NICE-ZARR  SUHAILI

16        ALAGENIO, JEBZ  COSSID

17        ALBARIS, ROWANA  ALAJA

18        ALBIN, CHERLIMAGNE  LOMEREZ

19        ALCAYAGA, FLORIZA MARIE  SABBAN

20        ALCOBER, RAFAELA CLAIRE  ATAL

21        ALI, AL-MAIRAH  DIMAKUTA

22        ALIH, NORMIE  TAN

23        ALIH, ROKAYYA  HADJULA

24        ALLIAN, BEATRIZ ANJULI  HARON

25        AMEDO, AUDRIELLE GAY  TORRES

26        AMIN, AREEZA  TANGKIAN

27        AMIRUDDIN, HUJAIPA  DIMA

28        AMIRUL, JONNALENE  ALPAPARA

29        AMORSOLO, DESIREE SIMONE  NOCHE

30        AMSALIL, FATIMAE  INDASAN

31        ANDRADA, VINCENT RUPERT  COLDOVERO

32        ANTONIO, ALMAR  ADAM

33        APELADO, MARK CLIFFORD  LUCAS

34        ARAJI, DERMARISA  IBABIL

35        ARAKAMA, NURINNIHMA  SANGKA

36        ARCEO, MAE ANNE THERESE  LEAÑO

37        ARCILLA, MARY GRACE  SABANGAN

38        ARCO, CHRISTINE JOY  MABAZZA

39        ARCO, KATE NICHOLE  MABAZZA

40        ASDALA, AL-SHADIY  SALIH

41        ASKALI, OMAR  IRIH

42        ASMAWI, FATIMA  BAHAD

43        ASWAT, AILEEN GRAIL  PACULAN

44        ATTANI, FERSHIEBA  OMMAR

45        AYLANI, FADZRAMA  LADJA

46        AYSON, KIMBERLY  RITUALO

47        AYUMAN, ALEXANDRA MARIE  MABBORANG

48        BABALO, MAY  JAYPE

49        BACARON, ORLY  PADUGA

50        BACUD, ANGELICA  MARCOS

51        BACULI, PAULINE ANGELICA  ARESTA

52        BADKI, REYCELL  PELATO

53        BAGA, SHAMIERA  ANILONG

54        BAGUIO, MARY GRACE  BERNARDO

55        BAHANG, MUNIEF  PANTASAN

56        BAIRULLA, SHEIKA  JAI

57        BALAGOT, MARIA CECILIA  AGNAONAO

58        BALAN, BEATRIZ ANNE DENISSE  BELINO

59        BALAO, GABRIELLE AMBER  SATUR

60        BALBIN, REHMAR  LASAGA

61        BALUARTE, PRECIOUS

62        BALUSCANG, RYAN CAESAR  ASPURIA

63        BANAGYO, CHARIS  ATLUNA

64        BANGAYAN, SOLEDAD  LOPEZ

65        BARCELO, WARREN BRYLE  RACELA

66        BARRERA, MARIELLA NICOLE  JOSE

67        BERNABE, CHRISTINE PRINCESS DIANNE  SARMIENTO

68        BESA, ALYSSA  ARCILLA

69        BLANCAFLOR, KARL  CARBONQUILLO

70        BOLAOIT, JASLEY  CALINA

71        BUENAOBRA, FLORENCE  SAGUILAN

72        BUMANGLAG, RENZ GESRAE  ANTONIO

73        BUNAO, DANA JEAN  CABANG

74        CACHERO, MARIANNE FAITH  DELA AUSTRIA

75        CACPAL, SAMMYROSS  GRATELA

76        CACUYONG, JOHN HARVEY  RIVERA

77        CAMPEROSO, MYRA  BUQUEL

78        CANAPI, QUINCY  TAGUINOD

79        CANDARI, JANEL DEE  AYALA

80        CANITE, JYRINE KAYE  VICENTE

81        CANTONAO, NICOLE  MOREÑO

82        CARAVANA, JAYLA MAE  BERROYA

83        CASTAÑEDA, JESSA  RAMOS

84        CASTILLO, LOREN  PACION

85        CATACUTAN, KRIZZAMAE  CARANGUIAN

86        CATAPANG, JOAN CLARISSA  CUSI

87        CATINDOY, PRECIOUS MAE  SERA

88        CATRAL, RENZELL KYLE  GUMABAO

89        CAUAN, VANNESA  BAQUIRAN

90        CAWANAN, KAREN KRESTA  PANTALEON

91        CAÑETA, MERCEDES  STA ANA

92        CORPUZ, MICHAEL DAVE  CASTRO

93        CRUZ, MAE YSABELLE  TEJADA

94        CRUZ, MARK ANGELO RICO  RAMOS

95        CUILAN, AMORSOLA  GABAO

96        DAGASOHAN, SHAIRA MAE  GALLARDO

97        DANGKAHAN, AL-WAJEED  AMMAD

98        DANIAL, JIMSHAINA  JUL

99        DARAUAY, MARY GRACE  TALANAY

100        DATU, JUSSETTE CHRISTI  LOPEZ

101        DAUNDING, PAUJIYA  PAKASI

102        DAWAIM, NURHIJAR  SALAPUDDIN

103        DE CHAVEZ, JAMIMA  ROZOL

104        DE VERA, DENNEZ  AGARAP

105        DEGAY, YANA LECERY  BAWALAN

106        DELA CRUZ, NICOLEI ANDREW  ETRATA

107        DENIEGA, JUSTINE MAE  ABELLA

108        DESPALO, MARIA LYRA  HO

109        DIAMLA, NOR-AINIE  ALUG

110        DIAZ, SHAROLL  AVELINO

111        DIEGO, MARINOL  GOGOTANO

112        DIMALANTA, DEBY ANNE  HAO

113        DISOMANGCOP, FATIMA  DURAN

114        DOMINGO, JAN CARLO  BAGA

115        DULAWAN, VANESSA  HUMIWAT

116        EDRES, ROHAIMA  DERAGUN

117        EGE, JHEN CHRISTOPHER  DELA CRUZ

118        EJADA, BEATRICE MOIRA LOUISSE  ESCALANTE

119        ELLIH, NURJILYN  ADIL

120        ESPINO, RAWYNN  UY

121        ESPINOSA, KRISTLE JANE  MABBORANG

122        ESTACIO, MARJORIE  OLIVEROS

123        FAGTA, MARIA HILARIA THERESA  DOMINGUEZ

124        FAIZAL, ALINER  KARANDAMAN

125        FERNANDO, RENOLD MART  MALARAN

126        FLOREN, ALYANA FELICE  TIMONES

127        FORTUITO, MARY JEANETTE  BALIÑA

128        GADDONG, NAHLA  MUSA

129        GALAY, APRIL JOY  SEVIDAL

130        GALIDO, GINNIE  AQUINO

131        GALLA, ANGELIKA  AGAWAN

132        GAMBA, NATALIE MAE  DIME

133        GANADO, DONABEL  JORILLO

134        GARINGAN, NADZWA  TAIB

135        GARINGAN, WADZNA  JARANG

136        GASADAN, DANICA MARAH  GONAYON

137        GAYYED, DANIELLE DENISE  BUDDIT

138        GONZALES, ROBURT  BERNARDO

139        GUERERO, SWEET JOY  BENITEZ

140        GUERRA, CHARMAINE  DELOS REYES

141        GUMABAY, JESSABEL  PANAO

142        HADJULA, SHARILYN  ABDULLA

143        HAIRULLA, GUENDOLENE  SAHI

144        HAJUBAIN, SAMIYA  SAURAGAL

145        HAMJALI, ANN-AISHA  UMDA

146        HASUSI, MURSADAR  ADAMIL

147        HILARIO, SHAIRA  MASINLOC

148        HUISO, VALERIE  SEÑERES

149        HUSSAIN, SHAHEENA  ANAM

150        IBRAHIM, NURSHIMA  ABDULAJID

151        IBRAHIM, SHARMINA  TARADJI

152        INIDAL, WAENAH  MAUNGA

153        IRADA, SARANGBUSTAN  ARIK

154        IROL, SHIEKA  DEPIO

155        ISMAEL, WADZNA  OMAR

156        ISNANI, ALBAR  KADIL

157        JAARI, NURAIPA  KUNNAHI

158        JACINTO, GAIUS ANDREW  GAVINO

159        JAIRULLA, PRELA  HADJAIL

160        JALMAANI, NURUL QAMAR  AMERIN

161        JAVIER, GRETHEL JANE  TOSE

162        JOE, LAYALIE  HASSAN

163        JULKARNAIN, RAFAH  ASANI

164        JUNIO, CLAIRE MAI  EPAN

165        KAMALUDDEEN MOHAMMAD, IBTESAM  KALBI

166        LABUNI, ROBERT ANDREW  TAGORDA

167        LACONICO, JENNIFER LEI  KABIGTING

168        LAGMAY, HILLARY ANNE  MANZANO

169        LAGUADOR, CANA  MAGUEN

170        LAMENTA, MAYGELIN  ALINCHAWANG

171        LANGUISAN, MARLIE  UBALDO

172        LEANDRO, ALYSSA GRACE  BERGADO

173        LEDDA, PRINCESS  AGUILA

174        LEGARA, FHARA  ABDUL

175        LEYTO, KARLA JAYNE  NIDUAZA

176        LIM, FERHANNA  JAIN

177        LIM, ZANGEL  PARAISO

178        LINGAYO, LAICA AIZEL  CANAO

179        LINTOT, FHARINA MAE  MARCIANO

180        LIPAJI, MARLINA  MAHAJUN

181        LORIAGA, MARICAR  CRISOSTOMO

182        LUGAY, SHANNON ERIN  GALANG

183        LUIS, ANALISA  SIAZON

184        LUMBICAN, MARIEL  SACSI

185        LUZON, MARIA YVONNE  BARSANA

186        MADERO, JOMMEL  SABARIAS

187        MADJILON, SHAINA  LEE

188        MADREDIJO, JAN DOMINIQUE  CUARTO

189        MAGKILAT, HANZARRI  DIZON

190        MAHARAJUN, IRENE  AJIDI

191        MALUCAY, CLEANTHA IVONNE JOY  COBALDEZ

192        MANDANGAN, ZERHADA  DAWAH

193        MANSUL, NAIDA  HADJILAYA

194        MARDAN, ANABEL  TIGUMAN

195        MAULANA, ALSIL  PUNGAS

196        MEJIA, MERIAM  ESTRELLON

197        MEMAN, VIC MARK  LEONARDO

198        MENDOZA, FREYZA LORAINE  BARANGHAY

199        MENDOZA, IRIS CHARL  SIBAYAN

200        MIKI, AYA  LIZARDA

201        MINA, FRANCINE MICA  VALDESCONA

202        MIRANDA, ANN LOUISE

203        MIRASOL, CHRISTINE CHELSEA

204        MOHMINA, SHARA DHEE  KULLAM

205        MOLDEZ, JOANNA KRISTEL  SALES

206        MONTECLARO, ISAIAH JOHN  AMISTAD

207        MUKIRAM, NADIA  HADJIRUL

208        NABUA, MIGUEL CARLO  CAINGAT

209        NANTES, FAITH  SODELA

210        NAVALES, MA GABRIELA  DONATO

211        NAVATA, FATMA  SAIDUL

212        NEBAB, REINOUR  AMILHAMJA

213        NELMIDA, ALLIANA NICA  CANLAS

214        NONESA, LUISA  NARIDO

215        NUÑEZ, GEAN RACIE  MANAJERO

216        OCA, RENZ MARK  LIBERATO

217        OCAMPO, JANIE ANN  LOZANO

218        OLAMA, ALANIA  ABUBACAR

219        OMAR, JASMINE  TAWASIL

220        ORIZAL, JESSICA KRISTINNE  GASPAR

221        OROLFO, VALERIE JOY  DELA CRUZ

222        PABELLO, JAMIELYN JOY  CAPARAS

223        PABLO, JESSA  TUMBAGA

224        PANGCO, RHUSELL AHMAD  ANAMI

225        PANNIG, APRIL ROSE  RENTIQUIANO

226        PARAISO, MA TERESA  BATTUNG

227        PASAPORTE, ALYSSA MARIE  MALAZARTE

228        PASTURAN, ADRIANNE KARLA  GARCIA

229        PEPINO, ANGELLA  PONCE

230        PING-AY, MARK JOMMEL  EBLOGEN

231        PROCHINA, CHEENA MARIE  LIM

232        PUNGTILAN, PATRICIA ELLE  ELCHICO

233        RADJILUL, RADZNA  QUIJANO

234        RAMIREZ, ROZELLE MAE  PEÑARANDA

235        RANCES, YANINA ROSE  MABATAN

236        RANIN, JAMY CHA  DE ASIS

237        RAVIZ, JOSEPHINE II  DE LEON

238        REVITA, ARLENE  GUILLANO

239        REYES, WYNONA LILIENE  SIMON

240        RIPARIP, REYSONE  CASTILLO

241        RIVERA, JIM PAULO  MARQUEZ

242        ROMBAON, GERALD

243        ROMERO, RODANTE  ROSALES

244        SAB-IT, DEVORAH  ROXAS

245        SAB-IT, NOEMI  ROXAS

246        SABTULA, AMEERA  YASIN

247        SACLOLO, JUNAID  LUMANDONG

248        SAFAWIL, KEREN  TACA

249        SAHIPA, RODIN  YUSOP

250        SAHIR, AHMAD ZAIDANI  SAPPAYANI

251        SAID, ABDULJABAR  MUKSAN

252        SAIDIL, JANNIEZA  ALLAMA

253        SAKANDAL, FATIMA REEMA  CABATO

254        SAMBAS, CZARINA FRANCES  ZAMBAS

255        SANTILLA, ABIGAIL  PANTOJA

256        SAPAAT, AL-NASSER  GOMEZ

257        SAUPI, SEEYED ISAAK  HUSSIN

258        SAYAO, RAFAEL  TAGATAC

259        SEGARINO, AGNES KRISTI  VENUS

260        SIBLE, TERESBEL MARIE  LAZARO

261        SITAM, BERNADETTE  ALOD

262        SOJOR, KISHA NICA  QUIÑO

263        SORIANO, MAIDEN  OSEA

264        STA MARIA, JACKY

265        SUAREZ, CHRISTIAN ANGELO  MENDOZA

266        SUPETRAN, MARIA ELIZABETH  STA ANA

267        SY-SANTOS, LUIS MIGUEL  ROSETE

268        TABLIT, RICHARD RHAYMOND  PACLEB

269        TAHSIN, AL-WAKIL  TIMBANG

270        TALIB, SITTI FHARZZANA  SADALANI

271        TAMBOGON, REINDELL KYLE  GABRIEL

272        TELIAKEN, HENRIC NICOLE  PASI

273        TINA, SAMANTHA FAYE  ORODIO

274        TIONKO, THOMAS PAUL  LOCSIN

275        TOLEDO, ALTHEA MARIE  TISON

276        TORIO, ACE  RABAGO

277        TRILLANA, ALESSANDRA  BOCO

278        TUMANG, FRANCISCO RAFAEL  SARMIENTO

279        TUNGUPON, GIMAR  ANDUHOL

280        UNDUG, SYDNEY-OMAR  HARADJI

281        UNTALAN, VLADY LOUIE  DE LA CRUZ

282        URAYENZA, AVA KRISTINE  VALDEZ

283        URBANES, MICHAEL JEFF  VICENTE

284        USMAN, YOUSOPH  DIGA

285        VALENZUELA, RICA MAY

286        VASCO, JACKIELOU  BASILIO

287        VELASCO, MONICA  VALDEZ

288        VERGARA, MARK ANGELO  AMARO

289        VILLAROMAN, REDEM KRIS  CARREON

290        VILORIA, PAUL HUBERT WAYNE  BACULI

291        YAHIYA, MUJAHID  ARAJAN

292        YAHIYA, NASRIE  SALEM

293        YUSUP, MANSUR  AMPING

294        ZAPANTA, AYEZHA  BAKIL

RESPIRATORY THERAPIST LICENSURE EXAMINATION
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