Respiratory Therapist Licensure Examination
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 294 out of 467 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Manila, Baguio, Davao, Tuguegarao and Zamboanga this March 2021.
Roll of Successful Examinees in the Respiratory Therapist Licensure Examination
Held on March 10 & 11, 2021; Released on March 15, 2021
1 ABARQUEZ, MARIUS KENT AMORA
2 ABBATUAN, IHNA JOY SIRIBAN
3 ABDULLA, MARWAN JAKARIA
4 ABDURAHMAN, SHAINA SABANDAL
5 ABIDIN, SHERLNEIN JALMAANI
6 ABREU, CAILA ANNE GIELINE MENDOZA
7 ABUBO, ARIADNA JADE SARMIENTO
8 ABUBO, ROCHELLE LYN GUZMAN
9 ADIL, AZMART ABDUL LATIP
10 AGGA, WAN AZZIZAH JAMALUL
11 AGLIAM, NHYL IVY ANNO
12 AHMAD, AL QUODRI TOTOH
13 AHMAD, KESHRYN NAILA TAN
14 AJID, YOSEF SALI
15 AJIJUL, NICE-ZARR SUHAILI
16 ALAGENIO, JEBZ COSSID
17 ALBARIS, ROWANA ALAJA
18 ALBIN, CHERLIMAGNE LOMEREZ
19 ALCAYAGA, FLORIZA MARIE SABBAN
20 ALCOBER, RAFAELA CLAIRE ATAL
21 ALI, AL-MAIRAH DIMAKUTA
22 ALIH, NORMIE TAN
23 ALIH, ROKAYYA HADJULA
24 ALLIAN, BEATRIZ ANJULI HARON
25 AMEDO, AUDRIELLE GAY TORRES
26 AMIN, AREEZA TANGKIAN
27 AMIRUDDIN, HUJAIPA DIMA
28 AMIRUL, JONNALENE ALPAPARA
29 AMORSOLO, DESIREE SIMONE NOCHE
30 AMSALIL, FATIMAE INDASAN
31 ANDRADA, VINCENT RUPERT COLDOVERO
32 ANTONIO, ALMAR ADAM
33 APELADO, MARK CLIFFORD LUCAS
34 ARAJI, DERMARISA IBABIL
35 ARAKAMA, NURINNIHMA SANGKA
36 ARCEO, MAE ANNE THERESE LEAÑO
37 ARCILLA, MARY GRACE SABANGAN
38 ARCO, CHRISTINE JOY MABAZZA
39 ARCO, KATE NICHOLE MABAZZA
40 ASDALA, AL-SHADIY SALIH
41 ASKALI, OMAR IRIH
42 ASMAWI, FATIMA BAHAD
43 ASWAT, AILEEN GRAIL PACULAN
44 ATTANI, FERSHIEBA OMMAR
45 AYLANI, FADZRAMA LADJA
46 AYSON, KIMBERLY RITUALO
47 AYUMAN, ALEXANDRA MARIE MABBORANG
48 BABALO, MAY JAYPE
49 BACARON, ORLY PADUGA
50 BACUD, ANGELICA MARCOS
51 BACULI, PAULINE ANGELICA ARESTA
52 BADKI, REYCELL PELATO
53 BAGA, SHAMIERA ANILONG
54 BAGUIO, MARY GRACE BERNARDO
55 BAHANG, MUNIEF PANTASAN
56 BAIRULLA, SHEIKA JAI
57 BALAGOT, MARIA CECILIA AGNAONAO
58 BALAN, BEATRIZ ANNE DENISSE BELINO
59 BALAO, GABRIELLE AMBER SATUR
60 BALBIN, REHMAR LASAGA
61 BALUARTE, PRECIOUS
62 BALUSCANG, RYAN CAESAR ASPURIA
63 BANAGYO, CHARIS ATLUNA
64 BANGAYAN, SOLEDAD LOPEZ
65 BARCELO, WARREN BRYLE RACELA
66 BARRERA, MARIELLA NICOLE JOSE
67 BERNABE, CHRISTINE PRINCESS DIANNE SARMIENTO
68 BESA, ALYSSA ARCILLA
69 BLANCAFLOR, KARL CARBONQUILLO
70 BOLAOIT, JASLEY CALINA
71 BUENAOBRA, FLORENCE SAGUILAN
72 BUMANGLAG, RENZ GESRAE ANTONIO
73 BUNAO, DANA JEAN CABANG
74 CACHERO, MARIANNE FAITH DELA AUSTRIA
75 CACPAL, SAMMYROSS GRATELA
76 CACUYONG, JOHN HARVEY RIVERA
77 CAMPEROSO, MYRA BUQUEL
78 CANAPI, QUINCY TAGUINOD
79 CANDARI, JANEL DEE AYALA
80 CANITE, JYRINE KAYE VICENTE
81 CANTONAO, NICOLE MOREÑO
82 CARAVANA, JAYLA MAE BERROYA
83 CASTAÑEDA, JESSA RAMOS
84 CASTILLO, LOREN PACION
85 CATACUTAN, KRIZZAMAE CARANGUIAN
86 CATAPANG, JOAN CLARISSA CUSI
87 CATINDOY, PRECIOUS MAE SERA
88 CATRAL, RENZELL KYLE GUMABAO
89 CAUAN, VANNESA BAQUIRAN
90 CAWANAN, KAREN KRESTA PANTALEON
91 CAÑETA, MERCEDES STA ANA
92 CORPUZ, MICHAEL DAVE CASTRO
93 CRUZ, MAE YSABELLE TEJADA
94 CRUZ, MARK ANGELO RICO RAMOS
95 CUILAN, AMORSOLA GABAO
96 DAGASOHAN, SHAIRA MAE GALLARDO
97 DANGKAHAN, AL-WAJEED AMMAD
98 DANIAL, JIMSHAINA JUL
99 DARAUAY, MARY GRACE TALANAY
100 DATU, JUSSETTE CHRISTI LOPEZ
101 DAUNDING, PAUJIYA PAKASI
102 DAWAIM, NURHIJAR SALAPUDDIN
103 DE CHAVEZ, JAMIMA ROZOL
104 DE VERA, DENNEZ AGARAP
105 DEGAY, YANA LECERY BAWALAN
106 DELA CRUZ, NICOLEI ANDREW ETRATA
107 DENIEGA, JUSTINE MAE ABELLA
108 DESPALO, MARIA LYRA HO
109 DIAMLA, NOR-AINIE ALUG
110 DIAZ, SHAROLL AVELINO
111 DIEGO, MARINOL GOGOTANO
112 DIMALANTA, DEBY ANNE HAO
113 DISOMANGCOP, FATIMA DURAN
114 DOMINGO, JAN CARLO BAGA
115 DULAWAN, VANESSA HUMIWAT
116 EDRES, ROHAIMA DERAGUN
117 EGE, JHEN CHRISTOPHER DELA CRUZ
118 EJADA, BEATRICE MOIRA LOUISSE ESCALANTE
119 ELLIH, NURJILYN ADIL
120 ESPINO, RAWYNN UY
121 ESPINOSA, KRISTLE JANE MABBORANG
122 ESTACIO, MARJORIE OLIVEROS
123 FAGTA, MARIA HILARIA THERESA DOMINGUEZ
124 FAIZAL, ALINER KARANDAMAN
125 FERNANDO, RENOLD MART MALARAN
126 FLOREN, ALYANA FELICE TIMONES
127 FORTUITO, MARY JEANETTE BALIÑA
128 GADDONG, NAHLA MUSA
129 GALAY, APRIL JOY SEVIDAL
130 GALIDO, GINNIE AQUINO
131 GALLA, ANGELIKA AGAWAN
132 GAMBA, NATALIE MAE DIME
133 GANADO, DONABEL JORILLO
134 GARINGAN, NADZWA TAIB
135 GARINGAN, WADZNA JARANG
136 GASADAN, DANICA MARAH GONAYON
137 GAYYED, DANIELLE DENISE BUDDIT
138 GONZALES, ROBURT BERNARDO
139 GUERERO, SWEET JOY BENITEZ
140 GUERRA, CHARMAINE DELOS REYES
141 GUMABAY, JESSABEL PANAO
142 HADJULA, SHARILYN ABDULLA
143 HAIRULLA, GUENDOLENE SAHI
144 HAJUBAIN, SAMIYA SAURAGAL
145 HAMJALI, ANN-AISHA UMDA
146 HASUSI, MURSADAR ADAMIL
147 HILARIO, SHAIRA MASINLOC
148 HUISO, VALERIE SEÑERES
149 HUSSAIN, SHAHEENA ANAM
150 IBRAHIM, NURSHIMA ABDULAJID
151 IBRAHIM, SHARMINA TARADJI
152 INIDAL, WAENAH MAUNGA
153 IRADA, SARANGBUSTAN ARIK
154 IROL, SHIEKA DEPIO
155 ISMAEL, WADZNA OMAR
156 ISNANI, ALBAR KADIL
157 JAARI, NURAIPA KUNNAHI
158 JACINTO, GAIUS ANDREW GAVINO
159 JAIRULLA, PRELA HADJAIL
160 JALMAANI, NURUL QAMAR AMERIN
161 JAVIER, GRETHEL JANE TOSE
162 JOE, LAYALIE HASSAN
163 JULKARNAIN, RAFAH ASANI
164 JUNIO, CLAIRE MAI EPAN
165 KAMALUDDEEN MOHAMMAD, IBTESAM KALBI
166 LABUNI, ROBERT ANDREW TAGORDA
167 LACONICO, JENNIFER LEI KABIGTING
168 LAGMAY, HILLARY ANNE MANZANO
169 LAGUADOR, CANA MAGUEN
170 LAMENTA, MAYGELIN ALINCHAWANG
171 LANGUISAN, MARLIE UBALDO
172 LEANDRO, ALYSSA GRACE BERGADO
173 LEDDA, PRINCESS AGUILA
174 LEGARA, FHARA ABDUL
175 LEYTO, KARLA JAYNE NIDUAZA
176 LIM, FERHANNA JAIN
177 LIM, ZANGEL PARAISO
178 LINGAYO, LAICA AIZEL CANAO
179 LINTOT, FHARINA MAE MARCIANO
180 LIPAJI, MARLINA MAHAJUN
181 LORIAGA, MARICAR CRISOSTOMO
182 LUGAY, SHANNON ERIN GALANG
183 LUIS, ANALISA SIAZON
184 LUMBICAN, MARIEL SACSI
185 LUZON, MARIA YVONNE BARSANA
186 MADERO, JOMMEL SABARIAS
187 MADJILON, SHAINA LEE
188 MADREDIJO, JAN DOMINIQUE CUARTO
189 MAGKILAT, HANZARRI DIZON
190 MAHARAJUN, IRENE AJIDI
191 MALUCAY, CLEANTHA IVONNE JOY COBALDEZ
192 MANDANGAN, ZERHADA DAWAH
193 MANSUL, NAIDA HADJILAYA
194 MARDAN, ANABEL TIGUMAN
195 MAULANA, ALSIL PUNGAS
196 MEJIA, MERIAM ESTRELLON
197 MEMAN, VIC MARK LEONARDO
198 MENDOZA, FREYZA LORAINE BARANGHAY
199 MENDOZA, IRIS CHARL SIBAYAN
200 MIKI, AYA LIZARDA
201 MINA, FRANCINE MICA VALDESCONA
202 MIRANDA, ANN LOUISE
203 MIRASOL, CHRISTINE CHELSEA
204 MOHMINA, SHARA DHEE KULLAM
205 MOLDEZ, JOANNA KRISTEL SALES
206 MONTECLARO, ISAIAH JOHN AMISTAD
207 MUKIRAM, NADIA HADJIRUL
208 NABUA, MIGUEL CARLO CAINGAT
209 NANTES, FAITH SODELA
210 NAVALES, MA GABRIELA DONATO
211 NAVATA, FATMA SAIDUL
212 NEBAB, REINOUR AMILHAMJA
213 NELMIDA, ALLIANA NICA CANLAS
214 NONESA, LUISA NARIDO
215 NUÑEZ, GEAN RACIE MANAJERO
216 OCA, RENZ MARK LIBERATO
217 OCAMPO, JANIE ANN LOZANO
218 OLAMA, ALANIA ABUBACAR
219 OMAR, JASMINE TAWASIL
220 ORIZAL, JESSICA KRISTINNE GASPAR
221 OROLFO, VALERIE JOY DELA CRUZ
222 PABELLO, JAMIELYN JOY CAPARAS
223 PABLO, JESSA TUMBAGA
224 PANGCO, RHUSELL AHMAD ANAMI
225 PANNIG, APRIL ROSE RENTIQUIANO
226 PARAISO, MA TERESA BATTUNG
227 PASAPORTE, ALYSSA MARIE MALAZARTE
228 PASTURAN, ADRIANNE KARLA GARCIA
229 PEPINO, ANGELLA PONCE
230 PING-AY, MARK JOMMEL EBLOGEN
231 PROCHINA, CHEENA MARIE LIM
232 PUNGTILAN, PATRICIA ELLE ELCHICO
233 RADJILUL, RADZNA QUIJANO
234 RAMIREZ, ROZELLE MAE PEÑARANDA
235 RANCES, YANINA ROSE MABATAN
236 RANIN, JAMY CHA DE ASIS
237 RAVIZ, JOSEPHINE II DE LEON
238 REVITA, ARLENE GUILLANO
239 REYES, WYNONA LILIENE SIMON
240 RIPARIP, REYSONE CASTILLO
241 RIVERA, JIM PAULO MARQUEZ
242 ROMBAON, GERALD
243 ROMERO, RODANTE ROSALES
244 SAB-IT, DEVORAH ROXAS
245 SAB-IT, NOEMI ROXAS
246 SABTULA, AMEERA YASIN
247 SACLOLO, JUNAID LUMANDONG
248 SAFAWIL, KEREN TACA
249 SAHIPA, RODIN YUSOP
250 SAHIR, AHMAD ZAIDANI SAPPAYANI
251 SAID, ABDULJABAR MUKSAN
252 SAIDIL, JANNIEZA ALLAMA
253 SAKANDAL, FATIMA REEMA CABATO
254 SAMBAS, CZARINA FRANCES ZAMBAS
255 SANTILLA, ABIGAIL PANTOJA
256 SAPAAT, AL-NASSER GOMEZ
257 SAUPI, SEEYED ISAAK HUSSIN
258 SAYAO, RAFAEL TAGATAC
259 SEGARINO, AGNES KRISTI VENUS
260 SIBLE, TERESBEL MARIE LAZARO
261 SITAM, BERNADETTE ALOD
262 SOJOR, KISHA NICA QUIÑO
263 SORIANO, MAIDEN OSEA
264 STA MARIA, JACKY
265 SUAREZ, CHRISTIAN ANGELO MENDOZA
266 SUPETRAN, MARIA ELIZABETH STA ANA
267 SY-SANTOS, LUIS MIGUEL ROSETE
268 TABLIT, RICHARD RHAYMOND PACLEB
269 TAHSIN, AL-WAKIL TIMBANG
270 TALIB, SITTI FHARZZANA SADALANI
271 TAMBOGON, REINDELL KYLE GABRIEL
272 TELIAKEN, HENRIC NICOLE PASI
273 TINA, SAMANTHA FAYE ORODIO
274 TIONKO, THOMAS PAUL LOCSIN
275 TOLEDO, ALTHEA MARIE TISON
276 TORIO, ACE RABAGO
277 TRILLANA, ALESSANDRA BOCO
278 TUMANG, FRANCISCO RAFAEL SARMIENTO
279 TUNGUPON, GIMAR ANDUHOL
280 UNDUG, SYDNEY-OMAR HARADJI
281 UNTALAN, VLADY LOUIE DE LA CRUZ
282 URAYENZA, AVA KRISTINE VALDEZ
283 URBANES, MICHAEL JEFF VICENTE
284 USMAN, YOUSOPH DIGA
285 VALENZUELA, RICA MAY
286 VASCO, JACKIELOU BASILIO
287 VELASCO, MONICA VALDEZ
288 VERGARA, MARK ANGELO AMARO
289 VILLAROMAN, REDEM KRIS CARREON
290 VILORIA, PAUL HUBERT WAYNE BACULI
291 YAHIYA, MUJAHID ARAJAN
292 YAHIYA, NASRIE SALEM
293 YUSUP, MANSUR AMPING
294 ZAPANTA, AYEZHA BAKIL
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