MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 64 out of 96 passed the Physician Licensure Examination (For Completion) given by the Board of Medicine in the cities of Manila and Tuguegarao this December 2020.

Roll of Successful Examinees in the Physician Licensure Examination Held on November 10, 2020 & FF. days and December 16 & 17, 2020 Released on December 21, 2020

Seq. No. N a m e

1 ACLA, ZETHEL ALEXA CALIXTRO

2 AGUDA-BARILLO, MARY GRACE SIMANGON

3 ALLUAD, BART LOYD NICOLAS

4 ANDRES, JEROME PADILLA

5 ASUNCION, SIBYLLINE MEDRANO

6 BABARAN, MHIEIL JHON ORQUE

7 BAGGAO, CHARISMAY EDRADA

8 BALBOA, PETER FRANCIS AMBOYA

9 BALORAN, ANGEL-LAN TAGUIBAO

10 BASILIO, PRECIOUS ANGEL BANDERA

11 BAYUBAY, IRENE SORIANO

12 BEGONIA, JENNIFER CALIGUIRAN

13 BERBANO, KEIRA JAMILA CANAPI

14 BRAVO, BLESSEI JANE GALAMGAM

15 BULAN, JOHMAIMA RUBY DIEGO

16 CALLUENG, ALEXIOUS MARIE TAGAOTAO

17 CAMPOS-BACCAY, APRIL GACIAS

18 COLLADO, CHERIDAN INTERINO

19 COMBATE, LOUISE NICOLE NARANJILLA

20 CONAG, RICH MARK TAYABAS

21 COSIDON, KENNAN ONG-GAO

22 DE ASIS, CORINNE FATIMA ALONZO

23 DE JOYA, JONA LIEZL GAMMAD

24 DOMINGO, JHAN BRYAN GAGARIN

25 DUMLAO, ARIANNE FAYE SORIANO

26 DY, WILSON ELIBERT ILAGAN

27 FABICO, NICOLE GENEVEVE VILLAFLOR

28 GALO, MARY LOIS ARA ONG

29 GANNABAN, MAY PEARL DONATO

30 GUMARU, JAYCEELYN TANGO

31 ISRAEL, LEONIDES RAMONETTE CANAPI

32 LAGAZO, RENIERE ISAGUIRRE

33 LANUZA, ODESSA NICOLAS

34 LUIS, EINGELSKWEEN (EIKEY I) URU

35 MACARUBBO, NATHALEE AGBAYANI

36 MALIGAYA, DIANE KRISHELLE COLLERA

37 MANAUIS, KATHLEEN FAYE ARAO

38 MORA, PRINCESS JEANNE LAZARO

39 PAGALILAUAN, JOAN PAULA MANGUIRA

40 PALADO, MARYANNE KRISTI LUIS

41 PARALLAG, ANGELIE DUCAY

42 PASCUA, CHRISTOPHER JAN OJANO

43 PASCUA, MYRA ELIZABETH RAQUINO

44 PASION, GERALDINE WANASON

45 PEKAS, ODESSA GUMIRAN

46 PERUCHO, ANDRONICO MINA

47 PRUDENCIANO, HEILIA LANGBAYAN

48 RAGASA, DAINTY ADVIENTO

49 REBOREDO, JAMES RHANDAL SABIANO

50 RIVERA, NEIL CARLO LLAGAS

51 RIVERA, SARAH JANE ULITA

52 ROXAS, NANCY MARGARETTE CORDOBA

53 SACLIWAN, JEHAN NIKKA DONGUI-IS

54 SEDANO, JOHN MICHAEL JUNTILLA

55 SMITH, KURT RYLEY BAOIDANG

56 SORITA, IMEE LORRAINE TRINIDAD

57 SUBIA, KRIS AILA BACAO

58 TAGUINOD-ABUZO, CARMINA MATAMMU

59 TALATTAD, SAMUEL ESQUILONA

60 TANGO, JHOE ANNA MHARIE PASCUAL

61 TANGUILAN, MARIE ROSEALIE TALATTAD

62 ULEP, MARJORIE KATE CASTILLEJO

63 VILLANUEVA, KEITH BRYAN BASSIG

64 VINARAO, QUERUBIN JADE OLANGCO

NOTHING FOLLOWS----------------------