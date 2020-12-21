MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 64 out of 96 passed the Physician Licensure Examination (For Completion) given by the Board of Medicine in the cities of Manila and Tuguegarao this December 2020.
Roll of Successful Examinees in the Physician Licensure Examination Held on November 10, 2020 & FF. days and December 16 & 17, 2020 Released on December 21, 2020
Seq. No. N a m e
1 ACLA, ZETHEL ALEXA CALIXTRO
2 AGUDA-BARILLO, MARY GRACE SIMANGON
3 ALLUAD, BART LOYD NICOLAS
4 ANDRES, JEROME PADILLA
5 ASUNCION, SIBYLLINE MEDRANO
6 BABARAN, MHIEIL JHON ORQUE
7 BAGGAO, CHARISMAY EDRADA
8 BALBOA, PETER FRANCIS AMBOYA
9 BALORAN, ANGEL-LAN TAGUIBAO
10 BASILIO, PRECIOUS ANGEL BANDERA
11 BAYUBAY, IRENE SORIANO
12 BEGONIA, JENNIFER CALIGUIRAN
13 BERBANO, KEIRA JAMILA CANAPI
14 BRAVO, BLESSEI JANE GALAMGAM
15 BULAN, JOHMAIMA RUBY DIEGO
16 CALLUENG, ALEXIOUS MARIE TAGAOTAO
17 CAMPOS-BACCAY, APRIL GACIAS
18 COLLADO, CHERIDAN INTERINO
19 COMBATE, LOUISE NICOLE NARANJILLA
20 CONAG, RICH MARK TAYABAS
21 COSIDON, KENNAN ONG-GAO
22 DE ASIS, CORINNE FATIMA ALONZO
23 DE JOYA, JONA LIEZL GAMMAD
24 DOMINGO, JHAN BRYAN GAGARIN
25 DUMLAO, ARIANNE FAYE SORIANO
26 DY, WILSON ELIBERT ILAGAN
27 FABICO, NICOLE GENEVEVE VILLAFLOR
28 GALO, MARY LOIS ARA ONG
29 GANNABAN, MAY PEARL DONATO
30 GUMARU, JAYCEELYN TANGO
31 ISRAEL, LEONIDES RAMONETTE CANAPI
32 LAGAZO, RENIERE ISAGUIRRE
33 LANUZA, ODESSA NICOLAS
34 LUIS, EINGELSKWEEN (EIKEY I) URU
35 MACARUBBO, NATHALEE AGBAYANI
36 MALIGAYA, DIANE KRISHELLE COLLERA
37 MANAUIS, KATHLEEN FAYE ARAO
38 MORA, PRINCESS JEANNE LAZARO
39 PAGALILAUAN, JOAN PAULA MANGUIRA
40 PALADO, MARYANNE KRISTI LUIS
41 PARALLAG, ANGELIE DUCAY
42 PASCUA, CHRISTOPHER JAN OJANO
43 PASCUA, MYRA ELIZABETH RAQUINO
44 PASION, GERALDINE WANASON
45 PEKAS, ODESSA GUMIRAN
46 PERUCHO, ANDRONICO MINA
47 PRUDENCIANO, HEILIA LANGBAYAN
48 RAGASA, DAINTY ADVIENTO
49 REBOREDO, JAMES RHANDAL SABIANO
50 RIVERA, NEIL CARLO LLAGAS
51 RIVERA, SARAH JANE ULITA
52 ROXAS, NANCY MARGARETTE CORDOBA
53 SACLIWAN, JEHAN NIKKA DONGUI-IS
54 SEDANO, JOHN MICHAEL JUNTILLA
55 SMITH, KURT RYLEY BAOIDANG
56 SORITA, IMEE LORRAINE TRINIDAD
57 SUBIA, KRIS AILA BACAO
58 TAGUINOD-ABUZO, CARMINA MATAMMU
59 TALATTAD, SAMUEL ESQUILONA
60 TANGO, JHOE ANNA MHARIE PASCUAL
61 TANGUILAN, MARIE ROSEALIE TALATTAD
62 ULEP, MARJORIE KATE CASTILLEJO
63 VILLANUEVA, KEITH BRYAN BASSIG
64 VINARAO, QUERUBIN JADE OLANGCO
NOTHING FOLLOWS----------------------
- Latest