Physician Licensure Examination
(The Philippine Star) - December 21, 2020 - 4:30pm

MANILA, Philippines —  The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 64 out of 96 passed the Physician Licensure Examination (For Completion) given by the Board of Medicine in the cities of Manila and Tuguegarao this December 2020. 

Roll of Successful Examinees in the Physician Licensure Examination Held on November 10, 2020 & FF. days and December 16 & 17, 2020 Released on December 21, 2020

Seq. No.        N a m e

1        ACLA, ZETHEL ALEXA  CALIXTRO

2        AGUDA-BARILLO, MARY GRACE  SIMANGON

3        ALLUAD, BART LOYD  NICOLAS

4        ANDRES, JEROME  PADILLA

5        ASUNCION, SIBYLLINE  MEDRANO

6        BABARAN, MHIEIL JHON  ORQUE

7        BAGGAO, CHARISMAY  EDRADA

8        BALBOA, PETER FRANCIS  AMBOYA

9        BALORAN, ANGEL-LAN  TAGUIBAO

10        BASILIO, PRECIOUS ANGEL  BANDERA

11        BAYUBAY, IRENE  SORIANO

12        BEGONIA, JENNIFER  CALIGUIRAN

13        BERBANO, KEIRA JAMILA  CANAPI

14        BRAVO, BLESSEI JANE  GALAMGAM

15        BULAN, JOHMAIMA RUBY  DIEGO

16        CALLUENG, ALEXIOUS MARIE  TAGAOTAO

17        CAMPOS-BACCAY, APRIL  GACIAS

18        COLLADO, CHERIDAN  INTERINO

19        COMBATE, LOUISE NICOLE  NARANJILLA

20        CONAG, RICH MARK  TAYABAS

21        COSIDON, KENNAN  ONG-GAO

22        DE ASIS, CORINNE FATIMA  ALONZO

23        DE JOYA, JONA LIEZL  GAMMAD

24        DOMINGO, JHAN BRYAN  GAGARIN

25        DUMLAO, ARIANNE FAYE  SORIANO

26        DY, WILSON ELIBERT  ILAGAN

27        FABICO, NICOLE GENEVEVE  VILLAFLOR

28        GALO, MARY LOIS ARA  ONG

29        GANNABAN, MAY PEARL  DONATO

30        GUMARU, JAYCEELYN  TANGO

31        ISRAEL, LEONIDES RAMONETTE  CANAPI

32        LAGAZO, RENIERE  ISAGUIRRE

33        LANUZA, ODESSA  NICOLAS

34        LUIS, EINGELSKWEEN (EIKEY I)  URU

35        MACARUBBO, NATHALEE  AGBAYANI

36        MALIGAYA, DIANE KRISHELLE  COLLERA

37        MANAUIS, KATHLEEN FAYE  ARAO

38        MORA, PRINCESS JEANNE  LAZARO

39        PAGALILAUAN, JOAN PAULA  MANGUIRA

40        PALADO, MARYANNE KRISTI  LUIS

41        PARALLAG, ANGELIE  DUCAY

42        PASCUA, CHRISTOPHER JAN  OJANO

43        PASCUA, MYRA ELIZABETH  RAQUINO

44        PASION, GERALDINE  WANASON

45        PEKAS, ODESSA  GUMIRAN

46        PERUCHO, ANDRONICO  MINA

47        PRUDENCIANO, HEILIA  LANGBAYAN

48        RAGASA, DAINTY  ADVIENTO

49        REBOREDO, JAMES RHANDAL  SABIANO

50        RIVERA, NEIL CARLO  LLAGAS

51        RIVERA, SARAH JANE  ULITA

52        ROXAS, NANCY MARGARETTE  CORDOBA

53        SACLIWAN, JEHAN NIKKA  DONGUI-IS

54        SEDANO, JOHN MICHAEL  JUNTILLA

55        SMITH, KURT RYLEY  BAOIDANG

56        SORITA, IMEE LORRAINE  TRINIDAD

57        SUBIA, KRIS AILA  BACAO

58        TAGUINOD-ABUZO, CARMINA  MATAMMU

59        TALATTAD, SAMUEL  ESQUILONA

60        TANGO, JHOE ANNA MHARIE  PASCUAL

61        TANGUILAN, MARIE ROSEALIE  TALATTAD

62        ULEP, MARJORIE KATE  CASTILLEJO

63        VILLANUEVA, KEITH BRYAN  BASSIG

64        VINARAO, QUERUBIN JADE  OLANGCO

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