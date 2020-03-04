Real Estate Consultant Licensure Examination
(The Philippine Star) - March 4, 2020 - 4:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 59 out of 67 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila last December 8, 2019 (Written) and February 17-21 up to February 26-28, 2020 (Revalida).

Roll of Successful Examinees in the Real Estate Consultant Licensure Examination Held on December 8, 2019 (WRITTEN) and February 17, 2020 & FF. days (REVALIDA) Released on March 4, 2020

1        ALCANTARA, MARY NYRE DAWN  SALES

2        AQUINO, PAOLO ANTONIO  GUANZON

3        ARCUINO, ARTHUR  CAOCTOY

4        BALUYUT, BENEDICT  FAUSTO

5        BAYAO, RICARDO  AMINDALAN

6        BENTULAN, MALUNDE  REYES

7        BENTULAN, PAZ  ALTERADO

8        BORRES, CAROLINE  BANOGON

9        CABBUAG, CHARITY CECILIA  MABBORANG

10        CANDARI, JADE ANTHONY  AYALA

11        CANOY, LUTCHIE  ESTORGIO

12        CARLOS, LOURDES BERNADETTE  BANZON

13        CASTRO, ANA LIZA  ASIS

14        CUGTAS, VIRGINIO II  KALONG

15        DAPULA, RHODORA  LENTEJAS

16        DAYRIT, EDEN APRIL  ALEMANIA

17        DE LOS SANTOS, JENNYLYN  GALLETES

18        DELA TORRE, LINDLEY  OLITA

19        DUNGAN, FLORDELIZA  GRANDE

20        GALIMBA, FREDERICK  DAYAG

21        GENSON, JUAN VITO  COLLADO

22        HIJOS, MANUTIUS ALDO  GUPANA

23        LARDIZABAL, RUEL  CATARROJA

24        LAROYA, ARTEMIO  OLARTE

25        LIM, JACKSON JR  REYES

26        LIM, LUJENE  UY PECO

27        LOYOLA, ELEANOR  BIAGCONG

28        LUBONG, DAVID  AMMAY

29        LUCERO, MELVIN  GARRIDO

30        MACALINO, YOLANDA PRUDENCIA  DIZON

31        MANTE, DANILO JR  SANTOS

32        MEJORADA, GERARD  TALAN

33        MORALES, XANTINE KRISTEL  CANLAS

34        MOSUELA, MIRIAM  MONTA

35        NEBRIJA, MICHAEL  VERGARA

36        NEBRIJA, SHEILA MARIE  AGLUBAT

37        NIEGO, NOEL  VILLANUEVA

38        PANAPAN, FRED  BANO-OG

39        PASULE, BADO  KIW-AN

40        PONDOC, IVY DONNA  PEREZ

41        QUICOY-MONTEBON, ODESSA  MONTEALTO

42        RELAMPAGOS, MARCELINO  CAJES

43        REVALDE, JESER  MEDALLE

44        REYES, KORINA CHRISTIENE  FELICIANO

45        RODAS, SARAH  MANDIGMA

46        ROSARIO, JENNIFER  GRANDE

47        SAAVEDRA, EMMANUEL  LUBIANO

48        SANCHEZ, ALDWIN  RAYMUNDO

49        SANTIAGO, MARIAN  MEDINA

50        SEGOVIA, JOSEPH NATHANIEL  BUNDALIAN

51        SUSTIGUER, ROMEO JR  ACOJIDO

52        TAN, RONALD CARLTON  PAPA

53        TIMBOL, EDGAR  TOMBO

54        TROBAUGH, KENNETH KARL  ORIDO

55        VARGAS, NELSON  VALENZUELA

56        VELAS, KARLA  MENDEZ

57        VENDIOLA, MYLA  ZAMORA

58        VILLA, EDWIN  RECALDE

59        YU, GEOFFREY  CU-UY-GAM

PRC REAL ESTATE CONSULTANT LICENSURE EXAMINATION
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