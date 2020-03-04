MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 59 out of 67 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila last December 8, 2019 (Written) and February 17-21 up to February 26-28, 2020 (Revalida).
Roll of Successful Examinees in the Real Estate Consultant Licensure Examination Held on December 8, 2019 (WRITTEN) and February 17, 2020 & FF. days (REVALIDA) Released on March 4, 2020
1 ALCANTARA, MARY NYRE DAWN SALES
2 AQUINO, PAOLO ANTONIO GUANZON
3 ARCUINO, ARTHUR CAOCTOY
4 BALUYUT, BENEDICT FAUSTO
5 BAYAO, RICARDO AMINDALAN
6 BENTULAN, MALUNDE REYES
7 BENTULAN, PAZ ALTERADO
8 BORRES, CAROLINE BANOGON
9 CABBUAG, CHARITY CECILIA MABBORANG
10 CANDARI, JADE ANTHONY AYALA
11 CANOY, LUTCHIE ESTORGIO
12 CARLOS, LOURDES BERNADETTE BANZON
13 CASTRO, ANA LIZA ASIS
14 CUGTAS, VIRGINIO II KALONG
15 DAPULA, RHODORA LENTEJAS
16 DAYRIT, EDEN APRIL ALEMANIA
17 DE LOS SANTOS, JENNYLYN GALLETES
18 DELA TORRE, LINDLEY OLITA
19 DUNGAN, FLORDELIZA GRANDE
20 GALIMBA, FREDERICK DAYAG
21 GENSON, JUAN VITO COLLADO
22 HIJOS, MANUTIUS ALDO GUPANA
23 LARDIZABAL, RUEL CATARROJA
24 LAROYA, ARTEMIO OLARTE
25 LIM, JACKSON JR REYES
26 LIM, LUJENE UY PECO
27 LOYOLA, ELEANOR BIAGCONG
28 LUBONG, DAVID AMMAY
29 LUCERO, MELVIN GARRIDO
30 MACALINO, YOLANDA PRUDENCIA DIZON
31 MANTE, DANILO JR SANTOS
32 MEJORADA, GERARD TALAN
33 MORALES, XANTINE KRISTEL CANLAS
34 MOSUELA, MIRIAM MONTA
35 NEBRIJA, MICHAEL VERGARA
36 NEBRIJA, SHEILA MARIE AGLUBAT
37 NIEGO, NOEL VILLANUEVA
38 PANAPAN, FRED BANO-OG
39 PASULE, BADO KIW-AN
40 PONDOC, IVY DONNA PEREZ
41 QUICOY-MONTEBON, ODESSA MONTEALTO
42 RELAMPAGOS, MARCELINO CAJES
43 REVALDE, JESER MEDALLE
44 REYES, KORINA CHRISTIENE FELICIANO
45 RODAS, SARAH MANDIGMA
46 ROSARIO, JENNIFER GRANDE
47 SAAVEDRA, EMMANUEL LUBIANO
48 SANCHEZ, ALDWIN RAYMUNDO
49 SANTIAGO, MARIAN MEDINA
50 SEGOVIA, JOSEPH NATHANIEL BUNDALIAN
51 SUSTIGUER, ROMEO JR ACOJIDO
52 TAN, RONALD CARLTON PAPA
53 TIMBOL, EDGAR TOMBO
54 TROBAUGH, KENNETH KARL ORIDO
55 VARGAS, NELSON VALENZUELA
56 VELAS, KARLA MENDEZ
57 VENDIOLA, MYLA ZAMORA
58 VILLA, EDWIN RECALDE
59 YU, GEOFFREY CU-UY-GAM
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