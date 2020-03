MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 59 out of 67 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila last December 8, 2019 (Written) and February 17-21 up to February 26-28, 2020 (Revalida).

Roll of Successful Examinees in the Real Estate Consultant Licensure Examination Held on December 8, 2019 (WRITTEN) and February 17, 2020 & FF. days (REVALIDA) Released on March 4, 2020

1 ALCANTARA, MARY NYRE DAWN SALES

2 AQUINO, PAOLO ANTONIO GUANZON

3 ARCUINO, ARTHUR CAOCTOY

4 BALUYUT, BENEDICT FAUSTO

5 BAYAO, RICARDO AMINDALAN

6 BENTULAN, MALUNDE REYES

7 BENTULAN, PAZ ALTERADO

8 BORRES, CAROLINE BANOGON

9 CABBUAG, CHARITY CECILIA MABBORANG

10 CANDARI, JADE ANTHONY AYALA

11 CANOY, LUTCHIE ESTORGIO

12 CARLOS, LOURDES BERNADETTE BANZON

13 CASTRO, ANA LIZA ASIS

14 CUGTAS, VIRGINIO II KALONG

15 DAPULA, RHODORA LENTEJAS

16 DAYRIT, EDEN APRIL ALEMANIA

17 DE LOS SANTOS, JENNYLYN GALLETES

18 DELA TORRE, LINDLEY OLITA

19 DUNGAN, FLORDELIZA GRANDE

20 GALIMBA, FREDERICK DAYAG

21 GENSON, JUAN VITO COLLADO

22 HIJOS, MANUTIUS ALDO GUPANA

23 LARDIZABAL, RUEL CATARROJA

24 LAROYA, ARTEMIO OLARTE

25 LIM, JACKSON JR REYES

26 LIM, LUJENE UY PECO

27 LOYOLA, ELEANOR BIAGCONG

28 LUBONG, DAVID AMMAY

29 LUCERO, MELVIN GARRIDO

30 MACALINO, YOLANDA PRUDENCIA DIZON

31 MANTE, DANILO JR SANTOS

32 MEJORADA, GERARD TALAN

33 MORALES, XANTINE KRISTEL CANLAS

34 MOSUELA, MIRIAM MONTA

35 NEBRIJA, MICHAEL VERGARA

36 NEBRIJA, SHEILA MARIE AGLUBAT

37 NIEGO, NOEL VILLANUEVA

38 PANAPAN, FRED BANO-OG

39 PASULE, BADO KIW-AN

40 PONDOC, IVY DONNA PEREZ

41 QUICOY-MONTEBON, ODESSA MONTEALTO

42 RELAMPAGOS, MARCELINO CAJES

43 REVALDE, JESER MEDALLE

44 REYES, KORINA CHRISTIENE FELICIANO

45 RODAS, SARAH MANDIGMA

46 ROSARIO, JENNIFER GRANDE

47 SAAVEDRA, EMMANUEL LUBIANO

48 SANCHEZ, ALDWIN RAYMUNDO

49 SANTIAGO, MARIAN MEDINA

50 SEGOVIA, JOSEPH NATHANIEL BUNDALIAN

51 SUSTIGUER, ROMEO JR ACOJIDO

52 TAN, RONALD CARLTON PAPA

53 TIMBOL, EDGAR TOMBO

54 TROBAUGH, KENNETH KARL ORIDO

55 VARGAS, NELSON VALENZUELA

56 VELAS, KARLA MENDEZ

57 VENDIOLA, MYLA ZAMORA

58 VILLA, EDWIN RECALDE

59 YU, GEOFFREY CU-UY-GAM