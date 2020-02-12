Master Plumber Licensure Examination
(The Philippine Star) - February 12, 2020 - 5:00pm

MANILA, Philippines – The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 552 out of 1,324 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in Manila, Baguio and Iloilo this February 2020.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumber Licensure Examination. Held on February 9 & 10, 2020.   Released on February 12, 2020.

 

1        ABALOS, CHRIS RYAN  OPERAÑA

2        ABDUHASAD, YUSEP  AMIL

3        ABEJUELA, HENMARK  ARISGA

4        ABSALON, OLIVER  AQUINO

5        ABUCAYAN, ERNESTO JR  CAMINGAWAN

6        ACOSTA, KYLE ANDREW  RUEDAS

7        ADONAY, JEFFREY  MAPUTOL

8        ADOR, HAZEL MAE  ROMERO

9        AGNE, ALEXIS  TAGARE

10        AGNOTE, ROMEO NICKO  GUTLAY

11        AGPAOA, ALFIE ANDREW  AGBAYANI

12        AGRIPA, CHRISTIAN OLIVER  SALCEDO

13        AGUS, JOSEPH ARBEN  VISTA

14        ALABATA, BORIS STEPHENSON  HERNANDEZ

15        ALBA, GENEVIE  CURIANO

16        ALBA, INNAH BEATRICE  SALVOSA

17        ALBEA, JEROME  CAOILE

18        ALBINA, AURELIO JR  MANGADSIL

19        ALEGROS, DWIGHT SWAYNE  URMA

20        ALEMANIA, ADRIAN  SANCHEZ

21        ALIP, ROGELIO  LAYAGAN

22        ALLAM, ZYVDRIX  PASCUAL

23        ALMONIA, FRANZ ANTHONY  TELLANO

24        ALOLOD, ALDRIN JR  BUNGALSO

25        ALONZO, RONIE  GENERALE

26        ALVAR, LIEZEL  GUMANIT

27        ALVARADO, JUAN RAFAEL  SANCHEZ

28        AMALLER, LEOMEL  AMIHAN

29        AMIGLEO, JOHN  PANTILANAN

30        ANASTACIO, GABRIEL  OLACO

31        ANGAYON, BERNARD  LEBRES

32        ANGCON, AVELINO  REYES

33        ANSANO, JOSEPH  PEJEDERO

34        ANTATICO, KIM HILBERT  DORADO

35        APAS, JOSHUA  FERNANDO

36        APOSTOL, GARTH MICHAEL  BACTING

37        AQUINO, EIRIEL MERISSE  SALAZAR

38        AQUINO, LAUREAN LAINSLEY  DE OCAMPO

39        ARANILLA, CRISPINO  ABELLANIDA

40        ARANJUEZ, SANDY  MICUTUAN

41        ARBOLEDA, RICHARD  VILLANUEVA

42        ARCAYNA, DANILO  PIAMONTE

43        ARCE, ARVIN  DALIGDIG

44        ARGUIDO, GYNE  ABENGOZA

45        ARQUE, MAPIL ROSE  DELFIN

46        ARRIESGADO, KHLENT  RODILLA

47        ARROYO, JOSIAH ABNER  ANDAYA

48        ARUNGAYAN, JOB VICENTE  AGUADERA

49        ASUNCION, GENE AGNES  ARDALES

50        ASUNCION, JOHN PAUL  PETAJEN

51        ASUNCION, SOL PAULO  SUBARDIAGA

52        BABAS, DAVY JONES  CARIÑO

53        BAGAYAO, GLYZA MAE  JOSE

54        BALDORADO, KARLA  SAN ANDRES

55        BALEOS, ANTHONY  ANDRADE

56        BALIDO, JAIME JR  SANCHEZ

57        BALINCUACAS, MARIA JOSEPHA  VILLAGRACIA

58        BALTAZAR, CHARLES NIXON  DE MESA

59        BALTAZAR, JHERICA  BLEN

60        BALUNTONG, OLIVE JICE  PARTIDA

61        BALUSDAN, CHESTER  CALCALIBO

62        BARING, CHRISTIAN  ARREGLADO

63        BARNACHEA, JOHN NICOLE  SALAZAR

64        BARRERAS, BRIAN  PADUA

65        BASA, JUSTIN CLYDE  AMPELOQUIO

66        BASCON, ADRIAN IVAN  PONDARA

67        BASIBAS, AIKO  CABALLES

68        BASILIO, GABRIEL  DAYAOEN

69        BASMAYOR, JETRHO  MADURAMENTE

70        BATAC, DENNIS  LAGARDE

71        BATALON, DARRELE DAVE  BATICADOS

72        BAUTISTA, RHOZITTENE DA  FELLORES

73        BAUTISTA, ROLAND FIDEL  TAPNIO

74        BAYACA, JASMINE  BAYHONAN

75        BAYLEN, ROFEL ANDREW  FERMO

76        BEDAÑO, JOHN ERL  CABARLES

77        BEJADO, PERSEUS JEWEL  GALICIA

78        BELGIRA, RODRIGO  SUBARDIAGA

79        BELTRAN, JANSEN  SANTOS

80        BELTRAN, JORDAN  VALLO

81        BENEDICTO, ANDREA NOREEN  DE LOS SANTOS

82        BERDAN, JOHN LEVY  LAURA

83        BERINGUEL, GLENNDELL JOHN  VILLANTES

84        BERNAL, REX COLLIN  PALENCIA

85        BERNARDINO, DOMINIQUE JB  GARDUQUE

86        BERNARDINO, ZAMILLE  LORENZO

87        BERROYA, LORENZ CEDRIC  SUNICO

88        BIBIANO, RIJADE  CERVALES

89        BOCO, MARK ANTHONY  DUMAT-OL

90        BOLAÑOS, DOMINIC  PULVERA

91        BOLIVAR, REGINE MINETTE  ABELLA

92        BONOS, CHRISTIAN  JANORAS

93        BONTIGAO, CHRISTIAN  RIVERO

94        BOÑULA, CRISTINA JOY  ABARQUEZ

95        BRANZUELA, ALI  DACOYCOY

96        BRAVO, SHEREENA  MONTANO

97        BUBAN, JOBERT  QUINTERO

98        BUHAYO, LORD ANTHONY III  BERGANCIA

99        BUNAG, RACHEL ANN  FRANCISCO

100        CABAGNAN, EDWIN  MAGDALERA

101        CABATUAN, DESTINY  PANUNCIAR

102        CABITE, ARIAN  RAMOS

103        CABRILLOS, TRISTAN  GAURANA

104        CABUSAS, NHEL DENTON  ACAMPADO

105        CALDIT, CZARLYN GRACE  JACINTO

106        CALMA, PAMELA DENISE  AQUINO

107        CAMAYA, ARTHOS ADRIEN  TIU

108        CAMBRE, EHDMAR  TORRES

109        CAMEROS, SHIENNA MAY  BATISLAON

110        CANLAS, CLARICE ALTHEA  TAJAN

111        CANLAS, MONICA ARIELLE  FELIX

112        CANTE, ANJIE LUS  LABAYNO

113        CAPONES, JOEL JR  LALAMUNAN

114        CAPONPON, JAY  ALEGRE

115        CAPUZ, JAN BINCENT  SIGATON

116        CARELO, HERMINIGILDO  JOSON

117        CARGANILLO, RUXELL NEIL  BACULO

118        CARIÑO, KEVIN  DULOJAN

119        CARODAN, JOHN GHIL  SAGUIGUIT

120        CASTILLO, KIM HOWARD  MANUEL

121        CASTILLON, GLEN  SANTOCELDES

122        CASTILLONES, MARK ANTHONY  SENICA

123        CASTRO, OLIVIA KEIAN  BUENVIAJE

124        CASTRONUEVO, ALYANNA  LINDAYAG

125        CASUGA, MAC COY  BAMBICO

126        CATINDIG, GODFFREY  WALICAN

127        CATINDIG, MARWIN JOSEPH  GUZMAN

128        CAYTON, REENA ANGELICA  REYES

129        CAÑETE, ALLAN RAY  CATAHAY

130        CELESTIAL, CHESSA MAE  PONTILLAS

131        CENA, ARIANE CHAZEL  TAEZA

132        CHEN, STEPHANIE  GILLESANIA

133        CHIONG, ELLICA RACHELLE  AZADON

134        CHUA, CRISELLE  ONG

135        CIMENI, LINDSAY ANN VALEREE  CLARIN

136        COBANKIAT, ELVIN CLYDE  LITAM

137        COLLAMAT, EARL  ROMANO

138        COMIA, JOANNA MAICA  ABANTE

139        CONSEBIDO, PRINCESS LYNNETTE  GONZALES

140        CORBE, JESUS JAIME  ROBISO

141        COROTAN, EDWARD JOHN  LATA

142        CORPUZ, HANAE LEI  LABAYOG

143        CORTEZ, MC RONNIEL  DIMARUCUT

144        COYOCA, GINEVIEVE  MAGANA

145        CRISOSTOMO, DARYL DAVE  HALILI

146        CRUZ, IYAH SOPHIA  CONCIO

147        CRUZ, JOHN ERNEST MARI  YANGA

148        CRUZ, JULIUS CEAZAR  SIMEON

149        CRUZ, KIMBERLY MAE  DELOS SANTOS

150        CUETO, KAREN  PASCUA

151        CUSTODIO, ABEGAIL

152        CUSTODIO, GILBERT LOUISE  ENRIQUEZ

153        CUTAMORA, VIC BENJAMIN  SANTARROMANA

154        DAGANTA, SHEENA LYN  RIVERA

155        DALANGIN, GRACE  SANTUYO

156        DALUDDUNG, JOHN MARK  FORMARIO

157        DALUZ, ANGELO  VICETE

158        DARILAG, NEIL JR  DELA CRUZ

159        DASUGO, JEFF  PANTALEON

160        DE LA CRUZ, IVAN PAUL  LORILLA

161        DE LA CRUZ, MELVIN  MANARPAAC

162        DE MESA, MICHAEL ANGELO  OPOSA

163        DE MESA, RUSSEL RENZ  CAYANAN

164        DECANO, DEEJAY  UGALI

165        DEL ROSARIO, JOSEPH  OBERO

166        DEL ROSARIO, PAUL SYMON  ELIGIO

167        DELA CRUZ, BRYAN  DIZON

168        DELA CRUZ, JEREKIN  PULANCO

169        DELA CRUZ, MA JHUBHEL  SISON

170        DELA CRUZ, MARK ARIES  RAZO

171        DELIMA, LOWELL  SUNGA

172        DELMENDO, JULIUS PEREY  DEL ROSARIO

173        DELOS REYES, NORMAN  SARMIENTO

174        DELOS SANTOS, MARIA SIENA  DIERRA

175        DEQUITO, ROMEO JR  ARABIT

176        DETERA, ALBERT  DINEROS

177        DIA, SEAN TYRONE  DIAZ

178        DIAGO, FRANCISCA  LASAM

179        DIAZ, MARIA PAULA  MOLINA

180        DICULEN, ADAMSON  YUSIANG

181        DIMAANO, KYLE IRVIN

182        DIONA, EMILENE

183        DIOSO, MARY EVELYN THERESE  CAZENAS

184        DISTAJO, JOHN DAVE  RAMOS

185        DIVINAFLOR, CHARM CARLO  BISALO

186        DOBLADO, ISIS  ALEGADA

187        DOLOR, MONINA VICTORIA  BAYOT

188        DOMALAON, RUFFA  MERCADER

189        DUCAY, BRIAN  SARSIS

190        DULGUIME, JAYPEE  NAVARRO

191        DUMLAO, GERRY MAE  DALAGAN

192        DURAN, APRIL JOY  BAUTISTA

193        DURAN, BERWIN LLOYD CHRISTIAN  ESTRADA

194        ECHAVARRIA, JOSHUA  PADLAN

195        ELEDIA, JANYSSA  ENANO

196        ELIAB, WINNIE JOY  ROBLES

197        ENCARNACION, EDSON

198        ENCARNACION, RICHELLE GLAD  REYES

199        ENDAYA, BEATRICE NICOLE  MANJARES

200        ENDOZO, ALYSSA  PANGANIBAN

201        EPINO, HAMZA SULAYMAN  LINOG

202        ESCAME, MARK ANTHONY  ERLANO

203        ESCOTE, RYAN  ABENALES

204        ESLABON, ISMAEL JR  FAELDONEA

205        ESMERALDA, NALD RUZLE  DE LEON

206        ESPALLARDO, ADELFA  ULIP

207        ESPELETA, ROMANO ALLEN  ARRE

208        ESPERA, JOMAR  SAN BUENAVENTURA

209        ESPLANA, MIKO ANGELO  PERILLA

210        ESTANDARTE, FRANCIS  AMBRONA

211        ESTOQUE, SHEILA ROSE ANNE  BALCE

212        EUBLERA, JERVIN  GAJE

213        EVANGELISTA, JOSE MARWIN

214        FABELLA, ANTONIO JR  MALHACAN

215        FABIAN, RICHARD  PEREZ

216        FABITO, AIVAN  FALLARIA

217        FACTOR, JEILO  DEOCAMPO

218        FAGARANG, ROMMEL  ORENIA

219        FAINSAN, LODGIE JR  SULABO

220        FAJARDO, RONELYN  DIARES

221        FAMINIANO, ELLIS ROI  ABAY

222        FEBRE, JAY ANNE MAE  TABANGCURA

223        FELICIANO, ARMAN  OCAMPO

224        FERMIN, RAYVEN  ACENA

225        FERRER, JOHN RANDALL  VILLASTIQUI

226        FETIZANAN, JANITO  FAMORCAN

227        FILIO, KARLA CHARICE  PASIONA

228        FINEZA, RODOLFO II  BULAN

229        FLORES, JHON DEXTER  SUBREAN

230        FLORES, REYNALDO JR  ATARA

231        FLORES, VAN JOSELLER  EUGENIO

232        FORMENTERA, AL CHRISTIAN  ZOSA

233        FORMES, DIANNE  HERNIA

234        FRADES, BANJO  VILLALOBOS

235        FRANCISCO, DENNIS  MAGNO

236        FRANCISCO, HERBERT  PADIOS

237        FUENTES, JOHN PAULO  ABEJERO

238        FUENTES, LAMBERT MAVIN  LIM

239        GA-AS, GILMHER  ARMEJE

240        GABOT, RINNALYN PEARL  PADUA

241        GALAPON, SHIRVEIN  DAGUIO

242        GALICIA, SHYLA  MIRAFUENTES

243        GALINEA, JEREMY EMMANUEL  REYES

244        GALLA, DANIEL  ASUNCION

245        GALLURAH, GLADWYNE ERNEST  RIVERA

246        GALVEZ, JOESEAL  MANDAPAT

247        GAMING, EMANUEL  BAGSIC

248        GARCHITORENA, ELY ADONIS  SABULARSE

249        GARCIA, EFREN JOHN  QUIAO

250        GARCIA, RICHWEALTH  PANOPIO

251        GEAL, JETER II  DEJAPA

252        GELI, ANGELO  SANIDAD

253        GEMIDA, ANACLETO  CLARO

254        GEMPERLE, HANNAH CLARIZE  JAMET

255        GEREZ, JOHN MICHAEL  CIOCO

256        GERONIMO, ATANACIO  MENDOZA

257        GETUBIG, MIMIR  ATAY

258        GICO, PAUL TIMOTHY  TINSAY

259        GOTAUCO, MARK JOSHUA  MENDOZA

260        GOTIS, REDEN  SERRANO

261        GRUEZO, MC RENZO  CASTRO

262        GUERRERO, ENGELL FRANZ  CORTEZ

263        GUEVARA, CARLOS LUIS  IRUDISTAN

264        GUEVARRA, FRANCIS JOHN  LEOBRERA

265        GUEVARRA, KIMBERLY  GOMEZ

266        GUILLENO, PETER ANDREW  SIAR

267        GUILLERMO, JONATHAN  LAXAMANA

268        GUINTO, SAMANTHA  DE GUIA

269        GUTIERREZ, JOSE GINO  HACHERO

270        GUTIERREZ, LIZETH  SALCEDO

271        GUZMAN, BRIAN JHAY  PASTIDIO

272        HERNANDEZ, ANDREA VIVIEN  PACATANG

273        ICHON, EDUARDO JR  BERISO

274        ICOGO, MIKHAIL  MUSNGI

275        IMPERIO, RYAN HENRY  SAULOG

276        INGENTE, KRISTIAN  MAGBUTAY

277        INGLES, RICHARD  BALABA

278        INTAL, PRINCE CHARLIE  PABELLANO

279        ISONZA, JONATHAN  PIAD

280        JAMIRI, MOHAMMAD ISHMAEL  JAMAHARI

281        JANORAS, JEANETTE  SERGIO

282        JARAPLASAN, ARISTON JR  GALLARDO

283        JARDELEZA, VAREN PERCIOUS  RECABAR

284        JAVIER, CHRIS ANTHONY  BAGAOISAN

285        JAYAG, JOHN LAWRENCE  MADRID

286        JORDA, JOSE ENRICO  LITUCO

287        JUANILLO, JASON  YGOT

288        JUDAN, SHARINA VANICA  DELIZO

289        JUMOLA, KARL JOHNREY  GARCIANO

290        KHO, CRISTINA LORRAINE  SANTIAGO

291        LACADMAN, JOEVEEN  AZARES

292        LACBAO, LEA DIANE  PUYOS

293        LACSINA, BRYLLE WARREN  LAYUG

294        LACSON, LUIS ANGELO  BAUTISTA

295        LADARAN, REGIL KENT  MEJIAS

296        LAGUARDIA, LAUREANO III  PERTIBLE

297        LANDINGIN, EMMANUEL JOHN  DIOSANA

298        LANILA, MARK LEO  CARULLO

299        LAO, PIA MELISSA  HILARIO

300        LAPITAN, REXBELLE  HERMINIGILDO

301        LEMOS, DARRYL  OSA

302        LENON, CHRISTIAN PAUL  ATIENZA

303        LIAO, RONEL  USTARES

304        LICUANAN, LEEANNE  RESURRECCION

305        LIGAMSON, MARY JANE  ISIDRO

306        LIJAUCO, ADRIAN LANCE  REBONG

307        LIM, FERDINAND  SARINES

308        LIM, MIERE CAITRIN  CACAO

309        LIPON, ROBERTO  COSTRAMOS

310        LIRASAN, JAYSON  VILLANUEVA

311        LIWANAG, MARY CHRISTINE  BARCELON

312        LLAUDERES, MEHTRI  BACALTOS

313        LOGDAT, GLAYDELL  RICAMATA

314        LONGAQUIT, JONAH MAE  POMADA

315        LOPEZ, CARLO JAY  ANDES

316        LOPEZ, MARK LOUIE  MONREAL

317        LOPEZ, PRINCESS ANN  CORPUZ

318        LORIO, RANZEL  BRUCAL

319        LUNASCO, JERRILYN LOUISE  SUBIDO

320        LUNOD, JARDINE  LEE

321        MABIOG, SEAN KYLE  ROSALES

322        MABUTE, MEL KENNETH  ABAG

323        MACATANGAY, MODESTO JR  ONG

324        MACAWILE, GREGORIO JR  LONTOC

325        MAGBUTAY, JOJIT  CANTILLEP

326        MAGNAYE, KARISA PHERENA  MENDOZA

327        MAGNO, ANGELA  AGOJO

328        MAGNO, JAYMEE ANNE  ESTRELLA

329        MAGSINO, ARNOLFO ROMMEL  MONFORTE

330        MAGSINO, DIANNE  MENESES

331        MAGTANGOB, JOSHUA  VEGA

332        MALAMUG, JOHANNA GUAYNE  ESTACIO

333        MALATE, LEONARD  CORTEZ

334        MALLETA, SEYCHELLE DAPHNE CZARELLE  PAEZ

335        MAMACLAY, LIANNE MARIE  UNDAN

336        MANAHAN, ALEXIES  MARIANO

337        MANDAC, MARK JOVEN  ARANDIA

338        MANGYARI, SOFIA CAMILLE  GUMAFELIX

339        MANIAGO, JHULIAN LORENZO  DE VILLAR

340        MANINANG, ANRICK

341        MANIPOR, MARK VINCENT  SIRIBAN

342        MANZO, RHOMA RAINE  MONTERO

343        MARASIGAN, MARY FRANCES  CANDELARIA

344        MARGALLO, MARIA BERNADETTE  DOMINGO

345        MARIANO, ARVIN JAY  CABONTOCAN

346        MARIÑO, AIZLE JOAN  BAGABAGON

347        MARQUEZ, JEZETTE AIKA  DIZON

348        MARQUEZ, JONATHAN  LOPEZ

349        MAXILOM, REXON  LACORTE

350        MAYUGA, DIANA JOYCE  LANDICHO

351        MAÑABO, MA NIEVES  CASTILLO

352        MEDINA, LENDL  SILVOZA

353        MEJIA, JOHN KERTZ  GUINOCAN

354        MENDOZA, JAYCEL  MERCADO

355        MENDOZA, TYRONE CLYDE  RAMOS

356        MENDROS, MYKA  RONQUILLO

357        MENOY, JASON BRIAN

358        MERCADO, IAN CARLO  LEANDER

359        MERCADO, JOY GLADICE  CANTOS

360        MESINA, ALLAIN DELLINO  APONGOL

361        MESINA, CELINE MARIAN  QUINTOS

362        MICARANDAYO, EUGENE  AGAD

363        MIGUEL, MAE FRANCIS  VILLAFLORES

364        MINGO, DANIEL  JAVIER

365        MIRA, LARRY II  LANDOY

366        MIRANDA, JOHN MICHAEL  CABIJE

367        MIRANDA, LARALYN  MARIANO

368        MISA, FIDEL JR  AVE

369        MIÑON, MARK CRIS  MORES

370        MOLINA, KENNETH  GOTOS

371        MOLINA, RONDEL  ESPINA

372        MONTALES, KIRSTIN JOY  GONZALES

373        MONTAÑANO, MARK GABRIEL  HONG

374        MONTECASTRO, JAY  ECHIN

375        MONTERO, MIGUEL BERN  JINANG

376        MORALES, SOCRATES  CABRERA

377        MOROÑA, ERNESTO JR  HALOG

378        MURAYAG, ENRICO  PANGILINAN

379        NADRES, KARA DANNIELLA  CAGUITLA

380        NAMACPACAN, JELLY  CRUZ

381        NAPIERE, JOSEPH  PADILLO

382        NAPOD, INA PATRICIA  RAMOS

383        NARCISO, JOHN-REYNALD  LOPE

384        NAVARRO, JUSTIN ARMAN  MAMARIL

385        NAVEA, IVAN JEFF  DELERA

386        NERO, CLARISSA  SALAC

387        NIVERA, RICK  LARRAGA

388        NONATO, GELLI ANNE  ADORNA

389        OFTANA, JOHNNY  DUALLO

390        OLAES, PHOEBE FAITH  MONTON

391        ONAYAN, FLORENCE  GALLEGO

392        ONGCAL, ALVIN  ESMERIZ

393        ONIA, MIKE MILLAR  SARMIENTO

394        ORCINE, GINO CHRISTOPHER  DYCHINCO

395        ORGANO, RENATO  FORTIN

396        ORIBIANA, MARNIE LOUISE  OANES

397        ORTIZ, MARC ANGELO  PAMBUENA

398        ORTIZ, VIRNA PAMELA  DAEL

399        PACLE, QUEEN XYRISH  ACOSTA

400        PACUMIO, EULA MARIE  ARENAS

401        PADILLA, RUBEN  FABRO

402        PAGAPONG, KIM LLOYD  CAPATI

403        PAGLINAWAN, CARLITO  BILLO

404        PALAOAG, JOEL  SALIW-AN

405        PALMA, ROWENA  BERMOY

406        PANGANIBAN, ADRIAN  REY

407        PANTONILLA, ALLAN JAY  GATDULA

408        PAR, BRYLL EDISON  CRUZ

409        PARAISO, JOHN ANTHONIE  GUTIERREZ

410        PASCUA, ALVIN THOMAS  RIVERA

411        PASCUA, NOVABELLE  GAMILDE

412        PASCUAL, MICHAEL ANGEL  BAUTISTA

413        PASTOLERO, GARY ALLEN  CRUZ

414        PELAYO, MARK ANTHONY  COLONGON

415        PENETRANTE, EDINA MAE  ELIZAGA

416        PEREZ, JEHOROM PX  ALEGRE

417        PETEZA, GLORY GRACE  CASTILLO

418        PEÑAFLORIDA, VIRGILIO III  GUINTIVANO

419        PEÑALBA, ADRIANNE AMREE  MENDOZA

420        PICAO, CHARWIN  BARRIOS

421        PINTOR, LORENZ MICHAEL  ARETA

422        PIZARRO, AUNA  GONDRANEOS

423        PRADO, CARLO ALEXIS  YRIARTE

424        PRUDENCIADO, LYKA KAE  LIZARDO

425        PUCYUTAN, JAYSON  SAGUN

426        QUIATZON, MARVIN LESTER  DIAZ

427        QUILANG, MARK ANTHONY  DALES

428        QUIZON, CIARAHLINE  LIM

429        RAMOS, ANGELO  RAMOS

430        RAMOS, CHRISELLE JOANE  AMACIO

431        RAMOS, DAVE JR  ANOLIN

432        RAMOS, JEHU  CAMACHO

433        RAOTRAOT, RICHMOND  PERIÑA

434        RAPOSA, CAMILLE ANN  CRUZ

435        RASCO, GREG  SERASPI

436        RASMUSSEN, KLAUDINE MERL  ONDEVILLA

437        REBUYAS, ANDRO  SALIDAGA

438        REDUBLADO, KASEELYN  LUCERO

439        REGENCIA, ANGELICA PORTIA  FORBES

440        REGLOS, KHRISTELLE  GONZALVO

441        REGONDOLA, JOEY CHRISTIAN  GUZMAN

442        REVELO, EARL VERGILLE  PETILUNA

443        REYES, JEAN ALFRED MA  RAMOS

444        REYES, MA VICTORIA  EMILA

445        RILLORTA, AUDREY EUNICE  DIOLA

446        RIVERA, RAFAEL  CENTENO

447        ROBLEDO, JUDE ANGELO

448        ROGANDO, WILMER ANGUS  DUCUT

449        ROMANBAN, JULIE ANNE  ABLIAN

450        ROQUE, BIANCA MARIE  BALAGTAS

451        ROQUE, JEFFREY VICTOR  ARLOS

452        ROSALES, JERICHO PAULO  ROGEL

453        ROSALINAS, MARY JOY  LORILLA

454        ROSETE, NEIL RAYMOND  BALOT

455        RUBIA, MERWIN  BASILIO

456        RUIZ, SHAINA CAMILLE  ARANZASO

457        SABACAN, MIA  BERMUDEZ

458        SABIGAN, CLIFFORD JAMES  AGUILAR

459        SABULAO, ELMER  DIANGZON

460        SACRES, JAY MARK ANTHONY  SEVILLA

461        SALABSABIN, JULIUS  SANJOSE

462        SALES, BILLY RAY  DAVID

463        SALUD, NIKKA RAFAELA  ASTRANDE

464        SALVEDIA, MICHAEL  YODICO

465        SANCHEZ, ALYSIUS MICHAEL  DE GUZMAN

466        SANCHEZ, CHARO JANN MARIE  CASTILLO

467        SANTOS, BEA DENISE  FERNANDEZ

468        SANTOS, JOHN RODSON  MIRANDA

469        SANTOS, JOHN VINCENT  LLENADA

470        SANTOS, PRINCESS MAE  GABAYAN

471        SANTOS, RICK ALLEN  DE GUZMAN

472        SAPINOSO, REYJANSEN  SAREAL

473        SATURNO, MICHAEL  CABATBAT

474        SAYSON, JAIRUS RYLE  SABAYTON

475        SERILO, REUBEN  LOJA

476        SESBREÑO, RICHZER  GENSAYA

477        SIANGHIO, JOHN KJELL  OCAMPO

478        SIGA, LEE ANTHONY  SARMIENTO

479        SILAO, CHARLIE II  BERAME

480        SILLA, PRINCESS DIANE  GORDON

481        SILVESTRE, MARK EDWARD  MAROTO

482        SIMBULAN, RICSON  ESGUERRA

483        SINGSON, IRIC VON  ARTIENDA

484        SISON, NEIL EDWARD  CACAO

485        SISON, RAYMUNDO  GO

486        SO, ERICA MITZI  SEDON

487        SOLOMON, LIZETTE  TIGAS

488        SOMERA, CEDRIC  OLAY

489        SUAREZ, MARLIBETH  OMPARA

490        SUMAGAYSAY, OSIAS III  LETADA

491        SURALTA, DAVID PATRICK  QUIDET

492        SUYCANO, ALRAN MARCO  GARCIA

493        SY, ALVIN BRYAN  PAUR

494        SY, ELOISA JEAN  YERMO

495        TABION, KIRK ALFRED  DAYONDON

496        TABUNIAR, MARIEL  DE GUZMAN

497        TADEJA, JOHN JR  DE SAGUN

498        TAMAYO, ADRIANNE  CEJALVO

499        TAN, DENNE MARKKO  PUSTA

500        TAN, HANNAH ABILAINE  PANG

502        TANGUIN, MARIELLE  COLMENAR

503        TANYAG, KURT RUSSEL  LEGASPINA

504        TEODORO, RENCEL KESIA  ALCANTARA

505        TERNE, KEITH CLARENZ  MENDIOLA

506        TERUEL, EMMANUEL JOSEMARIE  REYES

507        TIBAY, RHOWELLE  MONTERDE

508        TIERRA, ADRIAN  AMPOON

509        TOLENTINO, ROBERT JACOB  LANDICHO

510        TOREJOS, GAELORD  GAMOZO

511        TORRES, LORESE  RIBO

512        TORRES, ZHARDAN JELLINEK AURIOL  CARPINA

513        TOYOTA, HARUMI  ANDRES

514        TRES REYES, NIKKA MAE  CALLADA

515        TUANDO, JECONY RITCHIE  ALIMANGO

516        TUGAS, NADINE VICTORIA  ALCANTARA

517        TUMADIANG, KENNARD DEAN  PIMENTEL

518        TUNGOL, MARINEL  TIMOTEO

519        TURREDA, CHRISTOPHER LOUIE  TARRAGO

520        UALAT, WILLIAM JR  PATAGOC

521        UY, ERWIN MARS  ANULING

522        UY, JOSEPHINE ROSETTE  ESPERANZA

523        VACARO, JOHN-BER  EBISA

524        VALENTINO, DYAN BLESS  ABANILLA

525        VALENTINO, VAN JULIUS  CASILAG

526        VALLEJERA, REXVILLE  DEJECACION

527        VALLINAS, DENNIS  CEBUALA

528        VASQUEZ, JENERIE  DAQUIOAG

529        VEGA, MHERYL  DELOS SANTOS

530        VELA, ARNEL  DELOS ANGELES

531        VELASCO, ARIELLE JIYA  CHANGCOCO

532        VELUZ, BOB JAYSON  DE ROSAS

533        VERGARA, DEXTER  AQUINO

534        VIDUYA, JOSE VICTOR  DELA SERNA

535        VILAR, ALGER  ROXAS

536        VILLACRUSIS, SIMEON JAMES  DEFEO

537        VILLAFLOR, CLARISA  JAMON

538        VILLAMIN, ALBERTO III  IBARRA

539        VILLAMIN, ALBERTO JR  MENDEZ

540        VILLAMOR, VINCENT  VARGAS

541        VILLAR, MEDENIO NICOLAS  VALLESTERO

542        VINOYA, KEVIN  ARAMBULO

543        WALES, REIL RYAN  TAPAYA

544        WATIN, ROY JOSE MARI  VILLAHERMOSA

545        YALUNG, RALPH NICOLE  GUEVARRA

546        YUSOP, ABDULJABBAR  BIDSOK

547        ZAFE, RACHELL  MATIENZO

548        ZAFE, ZALDY JR  TOMAGAN

549        ZAIDE, JOENARD  ORDILLANO

550        ZALDIVAR, RAFAEL RODRIGO  BAUTISTA

 

 

 

 

MASTER PLUMBER LICENSURE EXAMINATION
Philstar
  • Latest
Latest
Latest
Architect Liscensure Examination
January 29, 2020 - 6:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 1,242 out of 2,229 passed the Architect Licensure Examination given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac and board member,...
13 days ago
Exam Results
fbfb
Criminologist Licensure Examination
January 9, 2020 - 3:23pm
The Professional Regulation Commission announces that 19,191 out of 43,512 passed the Criminologist Licensure Examination given by the Board of Criminology in the cities of Manila, Antique, Baguio, Cagayan de Oro,...
34 days ago
Exam Results
fbfb
Dental Technologist Licensure Examination
December 13, 2019 - 3:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 6 out of 76 passed the Dental Technologist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this December 2019.
61 days ago
Exam Results
fbfb
Nurse Licensure Examination
December 6, 2019 - 1:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 7,627 out of 13,816 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo,...
68 days ago
Exam Results
fbfb
Customs Broker Licensure Examination
November 26, 2019 - 4:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 1,166 out of 2,909 passed the Customs Broker Licensure Examination given by the Board for Customs Brokers in Manila, Cebu and Davao this November 2019.
78 days ago
Exam Results
fbfb
Geologist Licensure Examination
November 19, 2019 - 5:00pm
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 262 out of 473 passed the Geologist Licensure Examination given by the Board of Geology in Manila this November 2019.
85 days ago
Exam Results
fbfb
Recommended
Are you sure you want to log out?
X
Login

Philstar.com is one of the most vibrant, opinionated, discerning communities of readers on cyberspace. With your meaningful insights, help shape the stories that can shape the country. Sign up now!

SIGN IN
or sign in with