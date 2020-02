MANILA, Philippines – The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 552 out of 1,324 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in Manila, Baguio and Iloilo this February 2020.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumber Licensure Examination. Held on February 9 & 10, 2020. Released on February 12, 2020.

1 ABALOS, CHRIS RYAN OPERAÑA

2 ABDUHASAD, YUSEP AMIL

3 ABEJUELA, HENMARK ARISGA

4 ABSALON, OLIVER AQUINO

5 ABUCAYAN, ERNESTO JR CAMINGAWAN

6 ACOSTA, KYLE ANDREW RUEDAS

7 ADONAY, JEFFREY MAPUTOL

8 ADOR, HAZEL MAE ROMERO

9 AGNE, ALEXIS TAGARE

10 AGNOTE, ROMEO NICKO GUTLAY

11 AGPAOA, ALFIE ANDREW AGBAYANI

12 AGRIPA, CHRISTIAN OLIVER SALCEDO

13 AGUS, JOSEPH ARBEN VISTA

14 ALABATA, BORIS STEPHENSON HERNANDEZ

15 ALBA, GENEVIE CURIANO

16 ALBA, INNAH BEATRICE SALVOSA

17 ALBEA, JEROME CAOILE

18 ALBINA, AURELIO JR MANGADSIL

19 ALEGROS, DWIGHT SWAYNE URMA

20 ALEMANIA, ADRIAN SANCHEZ

21 ALIP, ROGELIO LAYAGAN

22 ALLAM, ZYVDRIX PASCUAL

23 ALMONIA, FRANZ ANTHONY TELLANO

24 ALOLOD, ALDRIN JR BUNGALSO

25 ALONZO, RONIE GENERALE

26 ALVAR, LIEZEL GUMANIT

27 ALVARADO, JUAN RAFAEL SANCHEZ

28 AMALLER, LEOMEL AMIHAN

29 AMIGLEO, JOHN PANTILANAN

30 ANASTACIO, GABRIEL OLACO

31 ANGAYON, BERNARD LEBRES

32 ANGCON, AVELINO REYES

33 ANSANO, JOSEPH PEJEDERO

34 ANTATICO, KIM HILBERT DORADO

35 APAS, JOSHUA FERNANDO

36 APOSTOL, GARTH MICHAEL BACTING

37 AQUINO, EIRIEL MERISSE SALAZAR

38 AQUINO, LAUREAN LAINSLEY DE OCAMPO

39 ARANILLA, CRISPINO ABELLANIDA

40 ARANJUEZ, SANDY MICUTUAN

41 ARBOLEDA, RICHARD VILLANUEVA

42 ARCAYNA, DANILO PIAMONTE

43 ARCE, ARVIN DALIGDIG

44 ARGUIDO, GYNE ABENGOZA

45 ARQUE, MAPIL ROSE DELFIN

46 ARRIESGADO, KHLENT RODILLA

47 ARROYO, JOSIAH ABNER ANDAYA

48 ARUNGAYAN, JOB VICENTE AGUADERA

49 ASUNCION, GENE AGNES ARDALES

50 ASUNCION, JOHN PAUL PETAJEN

51 ASUNCION, SOL PAULO SUBARDIAGA

52 BABAS, DAVY JONES CARIÑO

53 BAGAYAO, GLYZA MAE JOSE

54 BALDORADO, KARLA SAN ANDRES

55 BALEOS, ANTHONY ANDRADE

56 BALIDO, JAIME JR SANCHEZ

57 BALINCUACAS, MARIA JOSEPHA VILLAGRACIA

58 BALTAZAR, CHARLES NIXON DE MESA

59 BALTAZAR, JHERICA BLEN

60 BALUNTONG, OLIVE JICE PARTIDA

61 BALUSDAN, CHESTER CALCALIBO

62 BARING, CHRISTIAN ARREGLADO

63 BARNACHEA, JOHN NICOLE SALAZAR

64 BARRERAS, BRIAN PADUA

65 BASA, JUSTIN CLYDE AMPELOQUIO

66 BASCON, ADRIAN IVAN PONDARA

67 BASIBAS, AIKO CABALLES

68 BASILIO, GABRIEL DAYAOEN

69 BASMAYOR, JETRHO MADURAMENTE

70 BATAC, DENNIS LAGARDE

71 BATALON, DARRELE DAVE BATICADOS

72 BAUTISTA, RHOZITTENE DA FELLORES

73 BAUTISTA, ROLAND FIDEL TAPNIO

74 BAYACA, JASMINE BAYHONAN

75 BAYLEN, ROFEL ANDREW FERMO

76 BEDAÑO, JOHN ERL CABARLES

77 BEJADO, PERSEUS JEWEL GALICIA

78 BELGIRA, RODRIGO SUBARDIAGA

79 BELTRAN, JANSEN SANTOS

80 BELTRAN, JORDAN VALLO

81 BENEDICTO, ANDREA NOREEN DE LOS SANTOS

82 BERDAN, JOHN LEVY LAURA

83 BERINGUEL, GLENNDELL JOHN VILLANTES

84 BERNAL, REX COLLIN PALENCIA

85 BERNARDINO, DOMINIQUE JB GARDUQUE

86 BERNARDINO, ZAMILLE LORENZO

87 BERROYA, LORENZ CEDRIC SUNICO

88 BIBIANO, RIJADE CERVALES

89 BOCO, MARK ANTHONY DUMAT-OL

90 BOLAÑOS, DOMINIC PULVERA

91 BOLIVAR, REGINE MINETTE ABELLA

92 BONOS, CHRISTIAN JANORAS

93 BONTIGAO, CHRISTIAN RIVERO

94 BOÑULA, CRISTINA JOY ABARQUEZ

95 BRANZUELA, ALI DACOYCOY

96 BRAVO, SHEREENA MONTANO

97 BUBAN, JOBERT QUINTERO

98 BUHAYO, LORD ANTHONY III BERGANCIA

99 BUNAG, RACHEL ANN FRANCISCO

100 CABAGNAN, EDWIN MAGDALERA

101 CABATUAN, DESTINY PANUNCIAR

102 CABITE, ARIAN RAMOS

103 CABRILLOS, TRISTAN GAURANA

104 CABUSAS, NHEL DENTON ACAMPADO

105 CALDIT, CZARLYN GRACE JACINTO

106 CALMA, PAMELA DENISE AQUINO

107 CAMAYA, ARTHOS ADRIEN TIU

108 CAMBRE, EHDMAR TORRES

109 CAMEROS, SHIENNA MAY BATISLAON

110 CANLAS, CLARICE ALTHEA TAJAN

111 CANLAS, MONICA ARIELLE FELIX

112 CANTE, ANJIE LUS LABAYNO

113 CAPONES, JOEL JR LALAMUNAN

114 CAPONPON, JAY ALEGRE

115 CAPUZ, JAN BINCENT SIGATON

116 CARELO, HERMINIGILDO JOSON

117 CARGANILLO, RUXELL NEIL BACULO

118 CARIÑO, KEVIN DULOJAN

119 CARODAN, JOHN GHIL SAGUIGUIT

120 CASTILLO, KIM HOWARD MANUEL

121 CASTILLON, GLEN SANTOCELDES

122 CASTILLONES, MARK ANTHONY SENICA

123 CASTRO, OLIVIA KEIAN BUENVIAJE

124 CASTRONUEVO, ALYANNA LINDAYAG

125 CASUGA, MAC COY BAMBICO

126 CATINDIG, GODFFREY WALICAN

127 CATINDIG, MARWIN JOSEPH GUZMAN

128 CAYTON, REENA ANGELICA REYES

129 CAÑETE, ALLAN RAY CATAHAY

130 CELESTIAL, CHESSA MAE PONTILLAS

131 CENA, ARIANE CHAZEL TAEZA

132 CHEN, STEPHANIE GILLESANIA

133 CHIONG, ELLICA RACHELLE AZADON

134 CHUA, CRISELLE ONG

135 CIMENI, LINDSAY ANN VALEREE CLARIN

136 COBANKIAT, ELVIN CLYDE LITAM

137 COLLAMAT, EARL ROMANO

138 COMIA, JOANNA MAICA ABANTE

139 CONSEBIDO, PRINCESS LYNNETTE GONZALES

140 CORBE, JESUS JAIME ROBISO

141 COROTAN, EDWARD JOHN LATA

142 CORPUZ, HANAE LEI LABAYOG

143 CORTEZ, MC RONNIEL DIMARUCUT

144 COYOCA, GINEVIEVE MAGANA

145 CRISOSTOMO, DARYL DAVE HALILI

146 CRUZ, IYAH SOPHIA CONCIO

147 CRUZ, JOHN ERNEST MARI YANGA

148 CRUZ, JULIUS CEAZAR SIMEON

149 CRUZ, KIMBERLY MAE DELOS SANTOS

150 CUETO, KAREN PASCUA

151 CUSTODIO, ABEGAIL

152 CUSTODIO, GILBERT LOUISE ENRIQUEZ

153 CUTAMORA, VIC BENJAMIN SANTARROMANA

154 DAGANTA, SHEENA LYN RIVERA

155 DALANGIN, GRACE SANTUYO

156 DALUDDUNG, JOHN MARK FORMARIO

157 DALUZ, ANGELO VICETE

158 DARILAG, NEIL JR DELA CRUZ

159 DASUGO, JEFF PANTALEON

160 DE LA CRUZ, IVAN PAUL LORILLA

161 DE LA CRUZ, MELVIN MANARPAAC

162 DE MESA, MICHAEL ANGELO OPOSA

163 DE MESA, RUSSEL RENZ CAYANAN

164 DECANO, DEEJAY UGALI

165 DEL ROSARIO, JOSEPH OBERO

166 DEL ROSARIO, PAUL SYMON ELIGIO

167 DELA CRUZ, BRYAN DIZON

168 DELA CRUZ, JEREKIN PULANCO

169 DELA CRUZ, MA JHUBHEL SISON

170 DELA CRUZ, MARK ARIES RAZO

171 DELIMA, LOWELL SUNGA

172 DELMENDO, JULIUS PEREY DEL ROSARIO

173 DELOS REYES, NORMAN SARMIENTO

174 DELOS SANTOS, MARIA SIENA DIERRA

175 DEQUITO, ROMEO JR ARABIT

176 DETERA, ALBERT DINEROS

177 DIA, SEAN TYRONE DIAZ

178 DIAGO, FRANCISCA LASAM

179 DIAZ, MARIA PAULA MOLINA

180 DICULEN, ADAMSON YUSIANG

181 DIMAANO, KYLE IRVIN

182 DIONA, EMILENE

183 DIOSO, MARY EVELYN THERESE CAZENAS

184 DISTAJO, JOHN DAVE RAMOS

185 DIVINAFLOR, CHARM CARLO BISALO

186 DOBLADO, ISIS ALEGADA

187 DOLOR, MONINA VICTORIA BAYOT

188 DOMALAON, RUFFA MERCADER

189 DUCAY, BRIAN SARSIS

190 DULGUIME, JAYPEE NAVARRO

191 DUMLAO, GERRY MAE DALAGAN

192 DURAN, APRIL JOY BAUTISTA

193 DURAN, BERWIN LLOYD CHRISTIAN ESTRADA

194 ECHAVARRIA, JOSHUA PADLAN

195 ELEDIA, JANYSSA ENANO

196 ELIAB, WINNIE JOY ROBLES

197 ENCARNACION, EDSON

198 ENCARNACION, RICHELLE GLAD REYES

199 ENDAYA, BEATRICE NICOLE MANJARES

200 ENDOZO, ALYSSA PANGANIBAN

201 EPINO, HAMZA SULAYMAN LINOG

202 ESCAME, MARK ANTHONY ERLANO

203 ESCOTE, RYAN ABENALES

204 ESLABON, ISMAEL JR FAELDONEA

205 ESMERALDA, NALD RUZLE DE LEON

206 ESPALLARDO, ADELFA ULIP

207 ESPELETA, ROMANO ALLEN ARRE

208 ESPERA, JOMAR SAN BUENAVENTURA

209 ESPLANA, MIKO ANGELO PERILLA

210 ESTANDARTE, FRANCIS AMBRONA

211 ESTOQUE, SHEILA ROSE ANNE BALCE

212 EUBLERA, JERVIN GAJE

213 EVANGELISTA, JOSE MARWIN

214 FABELLA, ANTONIO JR MALHACAN

215 FABIAN, RICHARD PEREZ

216 FABITO, AIVAN FALLARIA

217 FACTOR, JEILO DEOCAMPO

218 FAGARANG, ROMMEL ORENIA

219 FAINSAN, LODGIE JR SULABO

220 FAJARDO, RONELYN DIARES

221 FAMINIANO, ELLIS ROI ABAY

222 FEBRE, JAY ANNE MAE TABANGCURA

223 FELICIANO, ARMAN OCAMPO

224 FERMIN, RAYVEN ACENA

225 FERRER, JOHN RANDALL VILLASTIQUI

226 FETIZANAN, JANITO FAMORCAN

227 FILIO, KARLA CHARICE PASIONA

228 FINEZA, RODOLFO II BULAN

229 FLORES, JHON DEXTER SUBREAN

230 FLORES, REYNALDO JR ATARA

231 FLORES, VAN JOSELLER EUGENIO

232 FORMENTERA, AL CHRISTIAN ZOSA

233 FORMES, DIANNE HERNIA

234 FRADES, BANJO VILLALOBOS

235 FRANCISCO, DENNIS MAGNO

236 FRANCISCO, HERBERT PADIOS

237 FUENTES, JOHN PAULO ABEJERO

238 FUENTES, LAMBERT MAVIN LIM

239 GA-AS, GILMHER ARMEJE

240 GABOT, RINNALYN PEARL PADUA

241 GALAPON, SHIRVEIN DAGUIO

242 GALICIA, SHYLA MIRAFUENTES

243 GALINEA, JEREMY EMMANUEL REYES

244 GALLA, DANIEL ASUNCION

245 GALLURAH, GLADWYNE ERNEST RIVERA

246 GALVEZ, JOESEAL MANDAPAT

247 GAMING, EMANUEL BAGSIC

248 GARCHITORENA, ELY ADONIS SABULARSE

249 GARCIA, EFREN JOHN QUIAO

250 GARCIA, RICHWEALTH PANOPIO

251 GEAL, JETER II DEJAPA

252 GELI, ANGELO SANIDAD

253 GEMIDA, ANACLETO CLARO

254 GEMPERLE, HANNAH CLARIZE JAMET

255 GEREZ, JOHN MICHAEL CIOCO

256 GERONIMO, ATANACIO MENDOZA

257 GETUBIG, MIMIR ATAY

258 GICO, PAUL TIMOTHY TINSAY

259 GOTAUCO, MARK JOSHUA MENDOZA

260 GOTIS, REDEN SERRANO

261 GRUEZO, MC RENZO CASTRO

262 GUERRERO, ENGELL FRANZ CORTEZ

263 GUEVARA, CARLOS LUIS IRUDISTAN

264 GUEVARRA, FRANCIS JOHN LEOBRERA

265 GUEVARRA, KIMBERLY GOMEZ

266 GUILLENO, PETER ANDREW SIAR

267 GUILLERMO, JONATHAN LAXAMANA

268 GUINTO, SAMANTHA DE GUIA

269 GUTIERREZ, JOSE GINO HACHERO

270 GUTIERREZ, LIZETH SALCEDO

271 GUZMAN, BRIAN JHAY PASTIDIO

272 HERNANDEZ, ANDREA VIVIEN PACATANG

273 ICHON, EDUARDO JR BERISO

274 ICOGO, MIKHAIL MUSNGI

275 IMPERIO, RYAN HENRY SAULOG

276 INGENTE, KRISTIAN MAGBUTAY

277 INGLES, RICHARD BALABA

278 INTAL, PRINCE CHARLIE PABELLANO

279 ISONZA, JONATHAN PIAD

280 JAMIRI, MOHAMMAD ISHMAEL JAMAHARI

281 JANORAS, JEANETTE SERGIO

282 JARAPLASAN, ARISTON JR GALLARDO

283 JARDELEZA, VAREN PERCIOUS RECABAR

284 JAVIER, CHRIS ANTHONY BAGAOISAN

285 JAYAG, JOHN LAWRENCE MADRID

286 JORDA, JOSE ENRICO LITUCO

287 JUANILLO, JASON YGOT

288 JUDAN, SHARINA VANICA DELIZO

289 JUMOLA, KARL JOHNREY GARCIANO

290 KHO, CRISTINA LORRAINE SANTIAGO

291 LACADMAN, JOEVEEN AZARES

292 LACBAO, LEA DIANE PUYOS

293 LACSINA, BRYLLE WARREN LAYUG

294 LACSON, LUIS ANGELO BAUTISTA

295 LADARAN, REGIL KENT MEJIAS

296 LAGUARDIA, LAUREANO III PERTIBLE

297 LANDINGIN, EMMANUEL JOHN DIOSANA

298 LANILA, MARK LEO CARULLO

299 LAO, PIA MELISSA HILARIO

300 LAPITAN, REXBELLE HERMINIGILDO

301 LEMOS, DARRYL OSA

302 LENON, CHRISTIAN PAUL ATIENZA

303 LIAO, RONEL USTARES

304 LICUANAN, LEEANNE RESURRECCION

305 LIGAMSON, MARY JANE ISIDRO

306 LIJAUCO, ADRIAN LANCE REBONG

307 LIM, FERDINAND SARINES

308 LIM, MIERE CAITRIN CACAO

309 LIPON, ROBERTO COSTRAMOS

310 LIRASAN, JAYSON VILLANUEVA

311 LIWANAG, MARY CHRISTINE BARCELON

312 LLAUDERES, MEHTRI BACALTOS

313 LOGDAT, GLAYDELL RICAMATA

314 LONGAQUIT, JONAH MAE POMADA

315 LOPEZ, CARLO JAY ANDES

316 LOPEZ, MARK LOUIE MONREAL

317 LOPEZ, PRINCESS ANN CORPUZ

318 LORIO, RANZEL BRUCAL

319 LUNASCO, JERRILYN LOUISE SUBIDO

320 LUNOD, JARDINE LEE

321 MABIOG, SEAN KYLE ROSALES

322 MABUTE, MEL KENNETH ABAG

323 MACATANGAY, MODESTO JR ONG

324 MACAWILE, GREGORIO JR LONTOC

325 MAGBUTAY, JOJIT CANTILLEP

326 MAGNAYE, KARISA PHERENA MENDOZA

327 MAGNO, ANGELA AGOJO

328 MAGNO, JAYMEE ANNE ESTRELLA

329 MAGSINO, ARNOLFO ROMMEL MONFORTE

330 MAGSINO, DIANNE MENESES

331 MAGTANGOB, JOSHUA VEGA

332 MALAMUG, JOHANNA GUAYNE ESTACIO

333 MALATE, LEONARD CORTEZ

334 MALLETA, SEYCHELLE DAPHNE CZARELLE PAEZ

335 MAMACLAY, LIANNE MARIE UNDAN

336 MANAHAN, ALEXIES MARIANO

337 MANDAC, MARK JOVEN ARANDIA

338 MANGYARI, SOFIA CAMILLE GUMAFELIX

339 MANIAGO, JHULIAN LORENZO DE VILLAR

340 MANINANG, ANRICK

341 MANIPOR, MARK VINCENT SIRIBAN

342 MANZO, RHOMA RAINE MONTERO

343 MARASIGAN, MARY FRANCES CANDELARIA

344 MARGALLO, MARIA BERNADETTE DOMINGO

345 MARIANO, ARVIN JAY CABONTOCAN

346 MARIÑO, AIZLE JOAN BAGABAGON

347 MARQUEZ, JEZETTE AIKA DIZON

348 MARQUEZ, JONATHAN LOPEZ

349 MAXILOM, REXON LACORTE

350 MAYUGA, DIANA JOYCE LANDICHO

351 MAÑABO, MA NIEVES CASTILLO

352 MEDINA, LENDL SILVOZA

353 MEJIA, JOHN KERTZ GUINOCAN

354 MENDOZA, JAYCEL MERCADO

355 MENDOZA, TYRONE CLYDE RAMOS

356 MENDROS, MYKA RONQUILLO

357 MENOY, JASON BRIAN

358 MERCADO, IAN CARLO LEANDER

359 MERCADO, JOY GLADICE CANTOS

360 MESINA, ALLAIN DELLINO APONGOL

361 MESINA, CELINE MARIAN QUINTOS

362 MICARANDAYO, EUGENE AGAD

363 MIGUEL, MAE FRANCIS VILLAFLORES

364 MINGO, DANIEL JAVIER

365 MIRA, LARRY II LANDOY

366 MIRANDA, JOHN MICHAEL CABIJE

367 MIRANDA, LARALYN MARIANO

368 MISA, FIDEL JR AVE

369 MIÑON, MARK CRIS MORES

370 MOLINA, KENNETH GOTOS

371 MOLINA, RONDEL ESPINA

372 MONTALES, KIRSTIN JOY GONZALES

373 MONTAÑANO, MARK GABRIEL HONG

374 MONTECASTRO, JAY ECHIN

375 MONTERO, MIGUEL BERN JINANG

376 MORALES, SOCRATES CABRERA

377 MOROÑA, ERNESTO JR HALOG

378 MURAYAG, ENRICO PANGILINAN

379 NADRES, KARA DANNIELLA CAGUITLA

380 NAMACPACAN, JELLY CRUZ

381 NAPIERE, JOSEPH PADILLO

382 NAPOD, INA PATRICIA RAMOS

383 NARCISO, JOHN-REYNALD LOPE

384 NAVARRO, JUSTIN ARMAN MAMARIL

385 NAVEA, IVAN JEFF DELERA

386 NERO, CLARISSA SALAC

387 NIVERA, RICK LARRAGA

388 NONATO, GELLI ANNE ADORNA

389 OFTANA, JOHNNY DUALLO

390 OLAES, PHOEBE FAITH MONTON

391 ONAYAN, FLORENCE GALLEGO

392 ONGCAL, ALVIN ESMERIZ

393 ONIA, MIKE MILLAR SARMIENTO

394 ORCINE, GINO CHRISTOPHER DYCHINCO

395 ORGANO, RENATO FORTIN

396 ORIBIANA, MARNIE LOUISE OANES

397 ORTIZ, MARC ANGELO PAMBUENA

398 ORTIZ, VIRNA PAMELA DAEL

399 PACLE, QUEEN XYRISH ACOSTA

400 PACUMIO, EULA MARIE ARENAS

401 PADILLA, RUBEN FABRO

402 PAGAPONG, KIM LLOYD CAPATI

403 PAGLINAWAN, CARLITO BILLO

404 PALAOAG, JOEL SALIW-AN

405 PALMA, ROWENA BERMOY

406 PANGANIBAN, ADRIAN REY

407 PANTONILLA, ALLAN JAY GATDULA

408 PAR, BRYLL EDISON CRUZ

409 PARAISO, JOHN ANTHONIE GUTIERREZ

410 PASCUA, ALVIN THOMAS RIVERA

411 PASCUA, NOVABELLE GAMILDE

412 PASCUAL, MICHAEL ANGEL BAUTISTA

413 PASTOLERO, GARY ALLEN CRUZ

414 PELAYO, MARK ANTHONY COLONGON

415 PENETRANTE, EDINA MAE ELIZAGA

416 PEREZ, JEHOROM PX ALEGRE

417 PETEZA, GLORY GRACE CASTILLO

418 PEÑAFLORIDA, VIRGILIO III GUINTIVANO

419 PEÑALBA, ADRIANNE AMREE MENDOZA

420 PICAO, CHARWIN BARRIOS

421 PINTOR, LORENZ MICHAEL ARETA

422 PIZARRO, AUNA GONDRANEOS

423 PRADO, CARLO ALEXIS YRIARTE

424 PRUDENCIADO, LYKA KAE LIZARDO

425 PUCYUTAN, JAYSON SAGUN

426 QUIATZON, MARVIN LESTER DIAZ

427 QUILANG, MARK ANTHONY DALES

428 QUIZON, CIARAHLINE LIM

429 RAMOS, ANGELO RAMOS

430 RAMOS, CHRISELLE JOANE AMACIO

431 RAMOS, DAVE JR ANOLIN

432 RAMOS, JEHU CAMACHO

433 RAOTRAOT, RICHMOND PERIÑA

434 RAPOSA, CAMILLE ANN CRUZ

435 RASCO, GREG SERASPI

436 RASMUSSEN, KLAUDINE MERL ONDEVILLA

437 REBUYAS, ANDRO SALIDAGA

438 REDUBLADO, KASEELYN LUCERO

439 REGENCIA, ANGELICA PORTIA FORBES

440 REGLOS, KHRISTELLE GONZALVO

441 REGONDOLA, JOEY CHRISTIAN GUZMAN

442 REVELO, EARL VERGILLE PETILUNA

443 REYES, JEAN ALFRED MA RAMOS

444 REYES, MA VICTORIA EMILA

445 RILLORTA, AUDREY EUNICE DIOLA

446 RIVERA, RAFAEL CENTENO

447 ROBLEDO, JUDE ANGELO

448 ROGANDO, WILMER ANGUS DUCUT

449 ROMANBAN, JULIE ANNE ABLIAN

450 ROQUE, BIANCA MARIE BALAGTAS

451 ROQUE, JEFFREY VICTOR ARLOS

452 ROSALES, JERICHO PAULO ROGEL

453 ROSALINAS, MARY JOY LORILLA

454 ROSETE, NEIL RAYMOND BALOT

455 RUBIA, MERWIN BASILIO

456 RUIZ, SHAINA CAMILLE ARANZASO

457 SABACAN, MIA BERMUDEZ

458 SABIGAN, CLIFFORD JAMES AGUILAR

459 SABULAO, ELMER DIANGZON

460 SACRES, JAY MARK ANTHONY SEVILLA

461 SALABSABIN, JULIUS SANJOSE

462 SALES, BILLY RAY DAVID

463 SALUD, NIKKA RAFAELA ASTRANDE

464 SALVEDIA, MICHAEL YODICO

465 SANCHEZ, ALYSIUS MICHAEL DE GUZMAN

466 SANCHEZ, CHARO JANN MARIE CASTILLO

467 SANTOS, BEA DENISE FERNANDEZ

468 SANTOS, JOHN RODSON MIRANDA

469 SANTOS, JOHN VINCENT LLENADA

470 SANTOS, PRINCESS MAE GABAYAN

471 SANTOS, RICK ALLEN DE GUZMAN

472 SAPINOSO, REYJANSEN SAREAL

473 SATURNO, MICHAEL CABATBAT

474 SAYSON, JAIRUS RYLE SABAYTON

475 SERILO, REUBEN LOJA

476 SESBREÑO, RICHZER GENSAYA

477 SIANGHIO, JOHN KJELL OCAMPO

478 SIGA, LEE ANTHONY SARMIENTO

479 SILAO, CHARLIE II BERAME

480 SILLA, PRINCESS DIANE GORDON

481 SILVESTRE, MARK EDWARD MAROTO

482 SIMBULAN, RICSON ESGUERRA

483 SINGSON, IRIC VON ARTIENDA

484 SISON, NEIL EDWARD CACAO

485 SISON, RAYMUNDO GO

486 SO, ERICA MITZI SEDON

487 SOLOMON, LIZETTE TIGAS

488 SOMERA, CEDRIC OLAY

489 SUAREZ, MARLIBETH OMPARA

490 SUMAGAYSAY, OSIAS III LETADA

491 SURALTA, DAVID PATRICK QUIDET

492 SUYCANO, ALRAN MARCO GARCIA

493 SY, ALVIN BRYAN PAUR

494 SY, ELOISA JEAN YERMO

495 TABION, KIRK ALFRED DAYONDON

496 TABUNIAR, MARIEL DE GUZMAN

497 TADEJA, JOHN JR DE SAGUN

498 TAMAYO, ADRIANNE CEJALVO

499 TAN, DENNE MARKKO PUSTA

500 TAN, HANNAH ABILAINE PANG

502 TANGUIN, MARIELLE COLMENAR

503 TANYAG, KURT RUSSEL LEGASPINA

504 TEODORO, RENCEL KESIA ALCANTARA

505 TERNE, KEITH CLARENZ MENDIOLA

506 TERUEL, EMMANUEL JOSEMARIE REYES

507 TIBAY, RHOWELLE MONTERDE

508 TIERRA, ADRIAN AMPOON

509 TOLENTINO, ROBERT JACOB LANDICHO

510 TOREJOS, GAELORD GAMOZO

511 TORRES, LORESE RIBO

512 TORRES, ZHARDAN JELLINEK AURIOL CARPINA

513 TOYOTA, HARUMI ANDRES

514 TRES REYES, NIKKA MAE CALLADA

515 TUANDO, JECONY RITCHIE ALIMANGO

516 TUGAS, NADINE VICTORIA ALCANTARA

517 TUMADIANG, KENNARD DEAN PIMENTEL

518 TUNGOL, MARINEL TIMOTEO

519 TURREDA, CHRISTOPHER LOUIE TARRAGO

520 UALAT, WILLIAM JR PATAGOC

521 UY, ERWIN MARS ANULING

522 UY, JOSEPHINE ROSETTE ESPERANZA

523 VACARO, JOHN-BER EBISA

524 VALENTINO, DYAN BLESS ABANILLA

525 VALENTINO, VAN JULIUS CASILAG

526 VALLEJERA, REXVILLE DEJECACION

527 VALLINAS, DENNIS CEBUALA

528 VASQUEZ, JENERIE DAQUIOAG

529 VEGA, MHERYL DELOS SANTOS

530 VELA, ARNEL DELOS ANGELES

531 VELASCO, ARIELLE JIYA CHANGCOCO

532 VELUZ, BOB JAYSON DE ROSAS

533 VERGARA, DEXTER AQUINO

534 VIDUYA, JOSE VICTOR DELA SERNA

535 VILAR, ALGER ROXAS

536 VILLACRUSIS, SIMEON JAMES DEFEO

537 VILLAFLOR, CLARISA JAMON

538 VILLAMIN, ALBERTO III IBARRA

539 VILLAMIN, ALBERTO JR MENDEZ

540 VILLAMOR, VINCENT VARGAS

541 VILLAR, MEDENIO NICOLAS VALLESTERO

542 VINOYA, KEVIN ARAMBULO

543 WALES, REIL RYAN TAPAYA

544 WATIN, ROY JOSE MARI VILLAHERMOSA

545 YALUNG, RALPH NICOLE GUEVARRA

546 YUSOP, ABDULJABBAR BIDSOK

547 ZAFE, RACHELL MATIENZO

548 ZAFE, ZALDY JR TOMAGAN

549 ZAIDE, JOENARD ORDILLANO

550 ZALDIVAR, RAFAEL RODRIGO BAUTISTA